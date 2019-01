La Ventana (08/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias detenido un segundo joven por su presunta participación en una agresión sexual múltiple ocurrida la noche de Navidad en la Seo de Urgel noticia que acabamos de conocer y que ampliamos conversé

Voz 2 00:15 es la segunda detención después que la joven reconociera tres de sus agresores cuando denunció a los Mossos que había sufrido tocamientos en el lavabo de mujeres en un local de ocio nocturno de La Seu cinco de los chicos serían d'Andorra al menos los Mossos tendrían identificados a tres en el caso de este segundo detenido de veintiuno años nacido y residente en Andorra Éste se presentó voluntariamente anoche en la comisaría de la al saber que lo buscaban mañana pasará a disposición judicial recordemos que el primer joven detenido quedó en libertad con cargos al reconocer la chica que él no participó en la agresión a pesar de encontrarse en el lavabo de mujeres

Voz 1454 00:48 el Supremo no se opondrá a una eventual declaración como testigo del ex presidente Rajoy en el juicio del proceso fuentes el tribunal señalan que no existiría esa oposición en caso de que lo pidieran los acusados Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:00 qué tal buenas tardes en el Supremo son conscientes en primer lugar de que cualquier negativa a las defensas es munición de cara a un posible recurso ante la justicia europea en segundo lugar Mariano Rajoy jugó un papel importante en la crisis soberanista de dos mil diecisiete por ejemplo es la propia Fiscalía la que destaca en su acusación que se comunicó con Carles Puigdemont por carta que fue el máximo responsable de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en ese contexto supremo no se opondría

Voz 3 01:22 a a que Rajoy testifica si lo piden las defensas

Voz 0055 01:25 en estas fuentes recordando que la acusación popular del partido ultraderechista Vox ya lo ha hecho este razonamiento es aplicable Nos dicen a otros altos cargos del Gobierno Rajoy que intervinieron de manera decisiva en la gestión de este conflicto prima

Voz 1454 01:35 otras valoraciones después de conocer los datos del balance de fallecidos en las carreteras estas navidades han muerto cincuenta personas cuatro más que hace un año desde Stop Accidentes subraya que una elevada velocidad suele estar detrás de siniestros como las salidas de vía ha sido la causa más frecuente en este espacio seis de los fallecidos eran motoristas y siete no llevaban el cinturón de seguridad en esta última cuestión ponía el acento Ana no Bella con la que acabamos de hablar

Voz 4 02:00 el balance evidentemente negativo puesto que estamos hablando de más víctimas mortales que en el mismo periodo del año anterior y bueno pues eh no deja de sorprender que todavía siete de esas personas fallecidas no llevaran el cinturón de seguridad parece mentira que que a estas alturas todavía haya gente que no que no lo utilicen

Voz 1454 02:20 Ciudadanos subraya que las políticas y los miembros del futuro Gobierno andaluz si termina de cerrarse el acuerdo serán moderados y razonables Albert Rivera insiste en separar acuerdo de gobierno de acuerdo de investidura mientras en el PP que se reúne esta tarde con Vox lo hacen los secretarios generales de ambos partidos se pide a Vox y también a Ciudadanos lealtad mutua para facilitar el cambio en Andalucía

Voz 0040 02:40 las noventa medidas no se tocar para que quede claro las noventa medidas no se tocan y por tanto todo lo que toque esas medidas si las alteran

Voz 5 02:47 no será aceptado por ciudadanos mira está más que decir es decir sí

Voz 0040 02:51 los demás partidos van a votar a favor o en contra elegir al que habrá que preguntárselo a ellos pero nosotros no vamos a firmar acuerdos más allá del acuerdo en este caso de gobierno

Voz 1915 03:07 la dirección del PSOE justifica como una estrategia electoral su tardanza a la hora de elegir al candidato del Partido al Ayuntamiento de Madrid ya les contamos aquí en la SER que los socialistas no tienen todavía una apuesta que haga ticket electoral con Ángel Gabilondo las primarias serán el próximo quince de febrero el secretario de Organización José Luis Ábalos dice que no será hasta entonces cuando en un nombre

Voz 6 03:24 este es un partido de gobierno los partidos que gobiernan siempre se reservan candidaturas de este tipo con una plaza estratégica de Madrid en el tiempo correspondiente no necesitábamos el tiempo que otras candidaturas pueden establecer el normal cuando un partido gobierna que sea el que más tarde con la candidatura de todas formas le digo que en febrero abriremos el proceso para Madrid

Voz 1915 03:47 la Federación de Padres de Alumnos Giner de los Ríos no estaba informada del nuevo decreto que prepara el Gobierno regional para evitar agresiones y acoso escolar el borrador de este nuevo decreto adelantado hoy por el mundo plantea por primera vez la posibilidad de sancionar a los alumnos y a los profesores y también a otros trabajadores de los centros que no denuncien a la dirección lo que está pasando la FAPA critica que este este punto porque dice carga toda la responsabilidad en los menores su portavoz Camilo Gené

Voz 0313 04:09 peatonal se convierte en un verdadero disparate

Voz 7 04:12 nosotros tenemos que formar al alumnado una forma positiva en sus emociones volvemos a una postura en la que el alumnado de ser chivato que parece que le gusta mucho esta postura la Consejería lo que tenemos que trabajar es la convivencia en los centros ir que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción

Voz 1915 04:33 y esta mañana ha quedado en libertad con cargos el dueño de los tres perros rottweiler que este fin de semana atacaron a un anciano de ochenta y un años que ha muerto esta noche en el hospital los animales no estaban identificados como perros peligrosos no tenían documentación tampoco estaban atados ahora su dueño se enfrenta a un delito de homicidio por imprudencia tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 0313 09:29 ya ha cumplido hoy hubiera cumplido cuantos ochenta y tres años palmo bastante antes a los cuarenta y dos Benita de uno o no

Voz 3 09:37 desde el principio implica

Voz 0313 09:41 calmó al final de una de una espiral autodestructiva Honda pesaba ciento treinta kilos se metía todo cuentan sus biógrafos que el detonante último fue el abandono de su esposa Priscilla que será rock con el profe de kárate bien es verdad que él siempre tuvo al parecer eso cuentan a la gente que ha estudiado un poco su vida tú una relación peculiar con las mujeres de hecho a a la conoció cuando ella tenía sólo dieciséis años era un agrupe y luego con el tiempo cuando ella fue madre el Visa Kadaré mucho muchísimo porque decía que una mujer que es madre me puede ser sexy y ahí hemos ya no ya ya ya por eso por eso voy ha aprovechado para comentarlo no y ahí empezó ya empezó la bronca hay terminó la cosa como como terminó tú sabías algo de esto Bellvís luz que da

Voz 12 10:25 de esta leyenda no o de esta realidad

Voz 1362 10:29 pues no no sabía no no sabía nada todas formas las leyendas urbanas sobre Elvis no se cuentan por por docenas no pero eso de que las madres dejan de ser sexys

Voz 12 10:38 no no pueden que no pueden es que no pudo

Voz 0313 10:41 sí a presentarse hay muchos refranes hay mucho

Voz 1362 10:43 la cultura popular respecto evidentemente hay mucho machismo y luego Últimamente ha habido la tendencia contraria no las mil

Voz 10 10:51 eh

Voz 1362 10:52 las madres de las mil son Model fuck o sea las madres entre comillas apetecible sexualmente no pero es verdad que ha sido una una reacción ante bueno pues la especie de que la mujer cuando es madre deja de ser atractivas sexualmente que no sé en qué en qué efecto sea Se se basa no sé si tiene que ver con algo de de hormonal con algo del aspecto físico en fin pero hay muchos refranes al respecto que no sonoras de de reproducir tiene que ver con el

Voz 0313 11:20 sí con el puritanismo eso de que últimamente lo que últimamente hablamos en en demasía porque está ahí asomado agazapado tiene que ver con el puritanismo

Voz 1362 11:28 una madre luego de ser atractiva sexualmente y las mujeres cuando deja no dejamos de ser fértiles y también dejamos de ser atractivas sexualmente os aquel realmente a la mujer atractiva sexualmente se reduce desde la aparición de la primera regla hasta el nacimiento

Voz 12 11:44 mi hijo en condiciones ya exactamente y según según quién

Voz 0827 11:47 les quiero transmitir es de otra época no toca a sus que claro está pero tanto la otra o caro claro está haciendo tan presente que es un poquito preocupante

Voz 0313 11:56 por eso he querido comentar esto de de Elvis Presley en fin es una figura archiconocida y tal bueno enough no hace tantos años esto que estamos comentando eh vamos que no hace tantos años

Voz 1362 12:04 los de casi nada casi nada de casi nada

Voz 0827 12:06 el estábamos comentando algunas cosas que están pasando en Arabia Saudí buenos parecen del medievo y no son

Voz 0313 12:11 no lo son es eso te den llevó directamente bueno

Voz 0827 12:14 concretamente las que comentábamos esta mañana son cosas que sucedían en España hasta mil novecientos setenta hiciese que algunos lo hemos lo hemos visto no entonces claro es decir es que aquí hemos vivido en el medievo hasta hace muy poco tiempo ya hay algunos que parece que en esta materia concreta yo me gustaría subrayar que las mujeres siempre son

Voz 0946 12:36 las grandes derrotadas de todas las guerras y de todas las marchas

Voz 0827 12:39 atrás que ha habido a lo largo de la Historia no yo estaría con las alarmas muy encendidas y porque la patita que están enseñando algunos nos vienen a enseñar cosas que han pasado en nuestro país hasta hace muy poco tiempo las mujeres bajo el dominio del marido bajo el dominio de los padres en su casita que ahí es donde deben estar

Voz 1362 12:58 es que no es casualidad que se haya centrado el debate en estamos hablando ahora mismo de la gobernabilidad de Andalucía vamos hablando de eso estamos hablando de encaje político sobre un asunto tan particular tan ínfima mente importante desde el punto de vista económico estamos hablando de un montante económico que es insignificante respecto al presupuesto de Andalucía parece que les están quitar

Voz 13 13:20 no es una una parte enorme

Voz 1362 13:22 eres del pastel no del presupuesto estamos hablando de una parte ínfima pero estamos hablando de una parte muy sensible muy particular Inma

Voz 12 13:29 igual que los beca muy transversal y transversal

Voz 1362 13:33 el beneficio que produce sí pero la ideología sobre sobre sobre ese en la pertinencia o no de ese gasto es bajo mi punto de vista absolutamente ideológica

Voz 0313 13:43 sí sí sí

Voz 1362 13:44 no tienen nada que ver porque las víctimas son transversales

Voz 0313 13:47 voluntaria no no no es algo que ha caído por azar emita

Voz 12 13:50 el debate no es poner el dedo en el ojo poner el dedo en el ojo

Voz 1362 13:54 respecto a una voluntad una voluntad

Voz 13 13:56 política de de ir para atrás

Voz 0827 13:58 el gasto es lo de menos de todas las maneras si lo más grande que es

Voz 14 14:01 este que es por donde empezó todo es minimizar

Voz 0827 14:04 la violencia de género es decir hacer considerar que la violencia que están sufriendo las mujeres y que lleva a cometer a algunos hombres de cuarenta a sesenta asesinatos al año que era lo que mataba ETA en sus años digamos de plomo bueno eso es comparable a la violencia que pueden sufrir algunos hombres esa es la esa es la primera teoría entonces como esta teoría no termina de cuajar del todo o no ha cuajado todo lo que ellos creían que debería cuajar usara intentar documentarlo intentan diciendo que es que el dinero que se da pero obviamente para decía se pierde en los vericuetos no llega realmente a las mujeres y después entrarán con un tercer argumento y después con cuarto es lo mismo porque lo que importa lo que no nos debemos despistar es el primer argumento no es primer argumento que es un poco bueno pero dónde os creéis que vais las mujeres no

Voz 0313 14:52 este es el asunto no tenéis bastante ya esa eso eso es lo que hay de fondo

Voz 1362 14:57 no y además la la idea la idea de que ese dinero no sirve para nada porque ellos aducen que no han bajado que es mentira sí han bajado han bajado quince personas en números contantes y sonantes desde que empezó la ley de violencia de género ha bajado porcentualmente el número de fallecidas

Voz 0827 15:13 pero lo que es importante saber poder cuantificar que esto no se puede cuantificar nunca qué es lo que pasaría si no tuviéramos decenas de mujeres protegidas en estos

Voz 1362 15:21 claro es que hablaban de nada ahora hablamos de la punta del iceberg claro no hablamos de lo que hay debajo no hablamos de cuántas mujeres están protegidas cuántas mujeres están ocupando casas de acogida cuántas mujeres están accediendo a una ayuda la que sea para sobrevivir no para morir para sobre

Voz 0313 15:35 en cuántas han podido salir de hecho su vida mira este es lo escuchábamos un fragmento concreto pero vamos a hacerlo con un poquito más amplitud el testimonio de que enlaza perfectamente con nuestra que comentáis

Voz 11 15:48 yo que he pasado por esto que quitaran está le siguió no hubiera tenido esta ley en humano seguramente yo no estaría viva y eso también eh es un dato a a mirar cuántas mujeres habrían muerto Dima y esta ley no estuviera vigente además de decir de que ya hay leyes que protegen contra la violencia a todo el mundo vale a cualquier persona del sexo que sea si hay un hombre que se siente violentado Roncero maltratado están fácil como evidencias se hizo esta ley porque el número de verle de agresiones de hombres a mujeres era escandaloso porque las mujeres éramos un colectivo desprotegido no estamos invirtiendo el dinero en fiestas Mi estamos invirtiendo el dinero en ponernos florecitas en el pelo estamos invirtiendo el dinero en recuperarnos en salvarnos en convertirnos en vez de víctimas debe ser víctimas en convertirnos en Supervivientes yo no he escuchado ninguna noticia nunca jamás en la vida de cuatro mujeres que violan a un hombre en Oporto

Voz 15 17:00 nunca

Voz 11 17:01 de cuatro hombres y una mujer por favor estamos hablando de cosas serias no digamos tonterías no estemos finalizando con este tema e no queramos ganar escala

Voz 0313 17:13 las puntos con estas cosas

Voz 11 17:15 estamos hablando de vidas de personas de personas con nombre y apellidos

Voz 0313 17:20 Nos dice Deborah

Voz 9 17:21 Nos dice Miriam si soy víctima de violencia hay

Voz 10 17:24 me parece deleznable que un partido político con vos exija una derogación de una ley que en primer lugar nos ha costado muchos años y muchas vidas es conseguirlo que intenten que le encajarlo como algo inconstitucional cuando no es un problema aislado en España sino que es a nivel internacional a nivel mundial

Voz 9 17:46 con qué derecho me quitan a mi mi derecho como como ser humano a esa protección

Voz 10 17:53 si ellos piden igualdad y piden un trato igual para todos chiringuitos por el hecho de que ayudan a mujeres a niños porque que yo sepa la ley de violencia de género también protege a los niños de los asesinos me parece irrisorio que quieran anteponer a una denuncia de una mujer el hecho de que haya denuncias falsas el año pasado ha habido cuarenta y siete mujeres asesinadas pero cuántas como yo hemos sobrevivido que no hay un baremo que no se habla de nosotras esas también son falsas porque en mi caso fue asesinato

Voz 9 18:32 grado de tentativa a novela Esteve buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo va eso

Voz 16 18:39 pues aquí escuchando y y la verdad que me estaba poniendo temblaba porque me pongo a recuerda todo lo que he vivido en como decía la compañera es como una marcha atrás

Voz 0313 18:50 Nos puedes recordar puedes recordarán Adela a los a los oyentes de La Ventana su historia cómo nació esta Fundación que lleva que lleva su nombre y sobre todo un dato concreto a cuántas mujeres han ayudado en estos años

Voz 16 19:02 fue yo sufrir violencia de género maltrato físico psicológico sexual de de todas las clases hasta que una noche utilicé mi puerta mi miedo mi valor no para seguir durmiendo con este hombre que casi me haces tengan varias ocasiones sino para cosa mis cuatro hijos meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar la mayoría de las mujeres maltratadas en realidad son indiscutible en español solamente denunciamos el veintisiete por ciento es decir que todavía hay un millón y medio de mujeres que ahora mismo están siendo maltratadas que no se atreven a pedir ayuda porque tú no reciben los recursos equiparan y mala lo que hice de los medios de comunicación a contar mi historia de superación porque nada más que la mujer asesinada yo quería contar a las mujeres que Ci denuncias tienen otra alternativa pero asesinada que la de perseguir como yo como yo soy iguanas de mi primer programa me llamaron más de mil mujeres el último vídeo que IP completa grado ochenta millones de vídeos tres millones de mujeres Nos han pedido ayuda empecé mi casa lo jugando a una mujer que como me daba miedo denunciada no podía hay una casa de acogida en algún momento a partir de ahí después ella ayudó a otra mujer ya hemos ayudado que tengamos ya registrada que seguro que forma a veinticinco mil mujeres

Voz 1362 20:26 Ana Bella y soy Luz Sánchez Mellado del país no sé si recuerdas fui abierta Sevilla hace muchísimos años hace unos unos cuantos empezabas me contaste tu historia en la Estación de Santa Justa y a mí me vacunas

Voz 16 20:41 contra las dudas

Voz 1362 20:42 que pudiera haber tenido respecto a a todos los tópicos que circulaban en aquella época sobre las mujeres maltratadas no que que sí que sí aguantaban que Si qué tonta serán que volvían con sus agresores todos esos tópicos de los que hablábamos hace diez quince años parece que están volviendo a ponerse sobre la mesa parece que va a tener que discutir sobre si hay o no diferencias entre violencia familiar y violencia de género hay me gustaría con tu experiencia la tuya en particular la que ves todos los días en los ojos de tus de tus sea asociadas y de las personas a las que a las que AIS como este

Voz 13 21:18 asistiendo a esta involución como o como

Voz 1362 21:22 recibís está bueno está esté bofetón sobretodo los que lleváis

Voz 16 21:27 fue lo recibimos trabajando pero ni siquiera nos echamos a la calle el veinticinco de noviembre el día internacional contra la violencia ni el ocho de marzo porque ya hay muchas asociaciones y entidades que defienden nuestros derecho pero hay poca que día a día al lado de la mujer que estaba siendo maltratada vas nosotros somos las amigas de las mujeres que están quedado sin amiga las llamamos cada día cuando ya esté rinde nosotros no nos rendimos hemos rescatado mujer incluso que estaban atada a la cama hemos ido a su casa cuando no ha cedido hoy a ninguna otra organización espías nuestro tras vamos la rescatamos la la salvamos como quien dice no y después claro las llevamos a los recursos porque de España a veces soy de afectuosos talibán vida a mí me salvaron solamente salvan vidas sino que gracias a las nuevas medidas se ponen en marcha las personas que las ponen en marcha están formadas lo importante es que sea informada pues a las mujeres no serían doble bicho mitad ahí como decía el audio de otra compañera saldríamos de la violencia no como víctimas dependiente de un subsidio sino como mujeres supervivientes felices en que podemos con distribuir al desarrollo de la sociedad

Voz 17 22:45 por ejemplo antes de la ley

Voz 16 22:47 eh yo tenía que poner cada vez que mi ex marido pues

Voz 18 22:50 faltaba la orden de protección si pues yo tenía que hacer

Voz 16 22:53 en una denuncia os expuse hasta dieciséis denuncias tenía dieciséis procedimientos abiertos hechos no hay que lo sostenga cada uno Moreno jugado diferente con abogadas oficio diferente no porque niña trabajadas después de la ley

Voz 18 23:08 este procedimiento se acumula

Voz 16 23:10 osea que todas esa medida que ha costado tanto trabajo que todos los partidos sin excepción se pongan de acuerdo

Voz 0313 23:17 es una una

Voz 16 23:20 que salgan a mujeres no no lo podemos echar para atrás imaginarse que solamente salven a una mujer más cuál qué precio le pondríamos a una vida imaginarse que muestra hija que cuesta madre que cuesta hermanan no hay que ser asesinada para ser una víctima de violencia de género una vida de maltratos una vida perdida y está en cada uno de cada uno de nosotros en convertirnos en agentes de cambio frente a la violencia dejar enero no mira para otro lado que echamos que una compañera a una vecina puede está siendo maltratada que les echemos una mano que le preguntemos qué te pasa es que la ayuda

Voz 12 23:57 me extraña

Voz 16 24:00 la mayoría de los recursos funcionan Ana

Voz 1362 24:02 me ha comentado micro has puesto un poco también el dedo en la llaga has dicho que vosotras como sacian no salen a la calle el ocho de marzo y aquí está desde montando uno de los de los bueno pues de las paradojas de los tópicos que en los que se está incurriendo Yes identificar la defensa de la ley debe integral de violencia de género con una especie de feminismo feroz que lo único que pretende es fiel a aprovecharse o acaparar recursos públicos que podrían ir a otra a otro sería de recursos claro por eso te digo no hace falta vosotras me estás comentando que no habéis salido a la calle el día ocho de marzo sin embargo no postura

Voz 16 24:40 amén de la que ácaro Guido ha salido nosotras yo no sabía que era lo tendrá el mínimo aboga por la igualdad entre los géneros si hecho hoy yo a Citi soy feminista claro que estoy feminista porque giró la igualdad real entre los de enero entre todas las personas nos otra no salimos porque estamos trabajando no echen no estemos de acuerdo con las protestas pero hay mujeres que no llaman de madrugada hay familias que nos llama por ejemplo un padre encuesta no llamó a las doce de la noche me hasta El novio el echando una paliza en Málaga ellas quiere denunciar pero no quiere y solas yo voy a coger el coche ha tardado que hora por favor ayudarme entonces nosotros lo que hicimos despertando una voluntaria no estas estaba durmiendo con la vecina acompaña esta muchacha todos los juzgados hasta que el padre llegó nosotros cubrimos los huecos que la administración no puede sí si nosotros no recibimos dinero estatal al revés somos la superviviente que aportamos una cuota de un de euros diez sobre lo que podamos y también empresas que nos ayudan que nos hacen donaciones porque creen en lo que estamos haciendo el dinero va destinado a las mujeres que lo necesita que necesitan un espaldarazo para para salir de la violencia recuperar su vida no como víctimas sino como mujeres Felipe y que después contribuyen al desarrollo de de las empresas de una sociedades tocó a la mujer después salen de nuestra fundación como agentes de cambio hay mujeres que crean empresas para ayudar a otra que crean organizaciones para ayudar a otra no salimos como víctimas no como veremos moderada

Voz 0313 26:22 yo he dicho hace un ratito a abrir la ventana que prefería hablar más bien poco y escuchara quién sabe de esto y me me reafirmo porque creo que el que el relato de una persona como Ana Bella Estévez qué hace un montón de años que está en la en la carretera que sabe lo que vivió lo que pasó y lo que lo que sufrió ese caso que no acaba de contar del padre de Huesca es paradigmático es un tipo es un hombre es un es un es un ser absolutamente desesperado que pide ayuda lo pide a la puerta de una asociación que es privada que funciona sin ánimo de lucro sólo para ayudar o sea que si este gesto de verdad

Voz 16 26:59 porque cero dieciséis no funcionan Suiza y me llamó y me dijo por favor ayuda a mi nuera fiestas porque mi hijo lavas Matas y nosotras les ayudamos a nosotros no nos rendimos porque eh en nuestro caso a lo mejor no no no nos ayudaron entonces nosotros aunque no duele devolverlo recordar estamos a utilizamos nuestro amor para para acompañar a la mujer a través de cursos pero también necesitamos medios económico claro que sí para una fianza de un alquiler para una formación de estas mujeres para que vuelvan a trabajar no entrabamos invisibles como limpiadora que son trabajos digno pero parece porque

Voz 17 27:39 por haber sido maltratadas lo único que pueden hacer

Voz 16 27:42 sino que también necesitaba así que desde aquí digo que se quiera unir a nuestro milagro como lo llamamos porque entre Fundación Ana Bella cualquier cuota desde un euro no total lo transformamos enamore en acción

Voz 3 27:54 Ana Bella Estévez muchísimas gracias por estos

Voz 0313 27:56 minutos en La Ventana hay y un abrazo muy muy grande de verdad

Voz 8 27:59 gracias ánimo eh

Voz 16 28:02 tenemos el ánimo no tenemos que hacia por potenciar nuestra voz porque yo sola podría ayudar a unas cuantas mujeres pero gracias por por hablar de Facal el testimonio de las supervivientes seguro que hoy está acusando Alguien que piensa que no va a seguir sufriendo por amor no hay que sufrir y que puede tener la oportunidad es personal

Voz 0827 28:25 y lo que hay que hacer desde luego es pedir a los partidos políticos que se retraten Vox está muy retratado ya desde el primer momento la verdad es que si alguna virtud tiene Vox dentro de sus defectos es que nunca ha escondido lo que es ahora el problema está en los partidos que pueden recibir el apoyo de Vox que pasa con el Partido Popular y que pasa conciudadanos qué pasa con quien aspira a ser presidente de la Junta de Andalucía que fue secretario de Estado de Igualdad es Moreno Bonilla el que tiene que decir si está dispuesto a dar marcha atrás o no está dispuesto a dar marcha atrás en esta materia en el Partido Popular ya está habiendo voces que están levantando eh bueno pues

Voz 3 29:03 Galicia por ejemplo que nos digan decía

Voz 0827 29:06 activamente qué es lo que quieren hacer en esta materia

Voz 19 29:08 no no no no te puedo

Voz 1 29:57 tonto

Voz 36 36:02 menos aquí yo que estaba chiquillo que pues la mañana fija o el paseíllo al mínimo descuido se comía tuvo ahí

Voz 3 36:10 como el colmillo tienen la que cuando se meta con lo que se mire donde mire en esta canción mira hacia la escuela enfocados precisamente aunque sea a distancia nuestra polémica

Voz 1 36:24 la polémica

Voz 0827 36:28 a mucha distancia de momento porque algunos colegios en China están probando con sus alumnos unos uniformes inteligentes que combinados además con un sistema de reconocimiento facial permiten a los profesores saber en todo momento dónde se encuentran sus alumnos detectar así su absentismo transmitir esta información automáticamente a los padres ya puestos además los chips del uniforme permiten a los alumnos a hacer pagos en la escuela ya los profesores detectar si algún estudiante por ejemplo se está durmiendo en clases pero bueno la polémica parece evidente porque mientras unos pueden defender las bondades de un sistema que permite chequear a los niños en todo momento en beneficio de su aprovechamiento académico de su seguridad privada hay otros que pueden considerar que el sistema transfiere a la tecnología responsabilidades que hasta ahora eran de los padres y de los profesores y además inmiscuye excesivamente en la en la privacidad de los estudiantes porque si aceptamos la mayor

Voz 14 37:24 dónde pondríamos los límites de una tecnología

Voz 0827 37:26 que ya nos permite o nos permitiría ver Iber lo que ven nuestros hijos donde quedaría además la responsabilidad de los vigilantes de los vigilados

Voz 37 37:37 David

Voz 0313 37:38 llevo buenas tardes con vosotros David es profesor fundador y creador del canal educativo de Youtube públicos y en dos mil cien dos mil diecisiete recuerdo estuvo entre los diez finalistas que optaban al global Price que es un poco el el Nobel de los profesores que hacemos con esto David a favor o en contra o depende

Voz 18 37:58 vengo de Choi voy no yo tengo una hija con lo público a primera Bachiller y todos los días y falta llegar a un es bajito que afortunadamente no hace media mensajito a al móvil diciendo la falta de asistencia que ha tenido salir ya se está haciendo pero no contraje qué es lo que más sorprendido cuando liderados dice yo también

Voz 12 38:16 quién iba a precio bastante bastante curioso la verdad

Voz 18 38:18 lo de reconocimiento facial también bastante

Voz 0313 38:21 esta esta este tipo de medidas y pueden llegar a a violentar OO violar la privacidad de los de los alumnos David Crespo o o no tan no nos hemos tenido excursión esta mañana también con el tema eh

Voz 18 38:31 sí a verde de alguna manera yo siempre soy partidario de que hay quien podrá a los alumnos para que sean responsables y ellos mismos de los deberes de subsistencia de esos exámenes del ejercicio sin cada vez menos si yo me encuentro con muchísimos padres muchas veces que son los que llevan las agendas de los niños y saben cómo tienen los deberes y les insisten no tienen exámenes en eso estamos apoderando menos pero a ver partiendo del hecho de que a mí que me controlaban cuando faltaba te hace yo fui alumno hace muchos años en el crédito y alguna que otra bella hice todo como ha entronizado bueno no todos

Voz 12 39:08 que no lo considero más

Voz 18 39:10 sólo es para para eso para lo que son control Scolari controlar sí que están faltan porque hay muchos padres que que tienen que trabajar muy pronto que se levanta por las mañanas que no saben si sus hijos al colegio y es una gran no salen tampoco si llega ni a qué hora llegan a casa hicieran iba a clase Noyes creo que es importante que que por desgracia tengamos que controlar eso porque los padres ya no podemos estar tan pendientes de de esas cosas como como antes que que estábamos más con más más tiempo con ellos

Voz 1362 39:37 la aquí una madre ausente Tammy que también recibe el mensajito de el SMS si si la niña en este caso la cuasi mayor de edad porque claro hablábamos de frontera hasta dónde o hasta queda se puede poner un dispositivo de estas características en en en un adolescente que es ingobernable por naturaleza no y además que te va deba empezar no se los los adolescentes chinos sí sí sí serán tan contestó

Voz 12 40:00 a los adolescentes en este caso no no sé la a mí también me da que son bastante más disciplinados aunque solamente sea

Voz 1362 40:08 por por el tópico no asociado a a China en este caso no pero no sé a mí me me parece un poco perverso el sistema porque insisto si solamente controla asistencia para eso está el el el pasar lista de toda vez dar señor que al final es en lo que se basa el sistema por el cual nos avisan de de las faltas ahora mismo un SMS pero

Voz 18 40:28 a Pepe liguera que Telegraph algún tiempo como profesor en clase probablemente el tener que estar pasando dice y controlarlo sí de alguna manera se pueden ganar cinco minutos en clase gracias a un sistema como eje no sepa advierten exceso serie de la Fini rock

Voz 1362 40:42 sí sí

Voz 18 40:43 pues ahí un capítulo brutal de una madre que controla lo que hace su hija a través de una de una aplicación en una tablet que podía haber lo que leía su hijo hay eso sí que me parece perverso y ahí es el súmmum del del control excesivo la sobreprotección

Voz 0827 40:57 bueno pero sí pero podría ser el siguiente paso David qué es lo que yo a polémicas la mayor de que la tecnología nos pueda permitir ahorrar dos por ejemplo disgustos mejorar oye en este caso por supuesto sí podemos ver que que nuestros hijos nuestra hija en vez de estar estudiando está metiendo en otras páginas web a través de Internet pues también mejoraría el sistema no

Voz 18 41:18 no sé si te acuerdas de capítulo para mí a mí me sorprendí bastante y me impactó muchísimo como padre me pareció lo expresas donde lo peor es lo bueno hay otro sistema por ejemplo en Estados Unidos hace poco he leído noticia que hay un dispositivo como unos una especie de auriculares una diadema y camisas lucecitas qué ha hecho una empresa americana para la atención de los mismos en clase

Voz 0313 41:40 la atención a la conducción

Voz 18 41:42 atención a la actividad cerebral no sé qué me dirá pero de alguna manera ya controla empresas que están pensando en hacer ese tipo de cosas que es el paso más allá del que me da un poquito más de miedo pero bueno controlers asistencia o o como padre perdonar me si a ver si ha llegado a casa o no o si ha llegado el Instituto no viene de los tiempos en los que corren me parece importante si se queda sólo en eso espero que no vaya más allá porque porque este capítulo particular a mí me tocó bastante me dejó dos o tres noches ningún

Voz 1362 42:09 claro es que volvemos a topar con la realidad no todo esto es muy bonito en teoría pero la realidad es que si los adolescentes sí habló de esta franja de edad porque me parece la complicada porque si son niños de primaria incluso bueno pues tiene un un un aplicación de seguridad puré duras y los niños están uno en clase si los niños están o no sanos y donde tienen que estar pero claro en cuanto en en cuanto empezamos a hablar de de no mayores de edad pero sí adolescentes a no ser que sea obligatorio de toda obligatoriedad no se lo van a poner osea

Voz 12 42:40 no va a haber manera de ponerlo pero si no contestan

Voz 1362 42:42 el móvil quiero decir bueno por supuesto no contestan algo hasta porque el el el instrumento de control básico ahora mismo de los padres es es el móvil pero no sirve absolutamente para nada porque no contestaba entonces o no contestan o no o no o hacen caso omiso de de tus mensajes no yo siempre digo que si alguna vez tengo un problema serio y estoy al borde de la muerte nunca que moriré porque él jamás me van a coger el toro

Voz 12 43:07 bueno jamás me voy a contestar a los Bozal yo lo que piensan hacer Camiño también de pasa también

Voz 18 43:12 es mandar mensajes a sus amigas

Voz 12 43:14 esa es la forma y además hay que buscarlos voy a saber coge el cinco segundos cuando tú quieres localizar a tu hijo por una una batería debe de a sus amigos porque ella no te va a responder jamás pero los amigos igual por igual por vergüenza torera o porque alguna vez les

Voz 1362 43:30 puesto de cenar te a te van a te van a contestar no pero insisto yo creo que la frontera delicada es la adolescencia y sobre todo si sirve para algo más de saber si están vivos

Voz 0313 43:39 David tú la curiosidad tú tienes idea de qué numero de alumnos hay por clase en chinas que a lo mejor tenemos una idea de que hay trescientos sin hoy es igual de dicho

Voz 18 43:48 lo sé no lo sé espero que haya menos no lo aquí en España estamos por desgracia con unos ratios increíble si hay clases de treinta cuarenta Lis no sé dónde voy

Voz 0313 43:58 en esa pobre

Voz 18 44:00 que es ingobernable por eso te decía que si profesor ya puedo ahorras cinco minutos de clase pasando lista ya ya es un avance

Voz 12 44:05 David pero ojalá ojalá ojalá bajarán los ratios siempre

Voz 18 44:09 China tienes en tu clase de clases en una academia tenga la gripe saludos y luego en la universidad por ejemplo la universidad es obligatoria la asistencia a los alumnos tendrán que fichar

Voz 0827 44:19 qué quiere decir un profesor con un poquito de experiencia y que tenga veinticinco treinta alumnos en su clase no tarda cinco diez minutos no tienen lista treinta segundos sabe que falta Jaime lo sabe falta Jaime

Voz 12 44:35 está seguro estoy seguro

Voz 0827 44:37 que que yo creo que no nos ahorramos mucho con la tecnología lo único que estamos haciendo es ensayar técnicas que es lo que me preocupa que en un futuro podemos ampliar porque todo es muy cómodo y al final es lo que tu decías es decir que les estamos digamos restando responsabilidad o empoderamiento a los alumnos y a las alumnas para que tengan la responsabilidad asistir o de responder sino han asistido en un determinado momento no

Voz 18 44:59 sí estamos y estamos adelantando la la la Edhasa en la que nos controla porque como adultos saben perfectamente dónde estamos dónde compramos donde vamos en coche donde repostar gasolina absolutamente todo en este caso estaríamos adelantando a ver es que vamos de todo de todo lo que tiene que ver con tecnología Hay por eso no intentado lo que os decía verdad Mirror te les lleva al extremo es que la tecnología es maravillosa ahí no duda montones de facilidades dejó pero usada de manera irresponsable puede ser un problema para controlar si lo estaba llevan a clase no

Voz 16 45:33 me parece bien pero tampoco contraje con

Voz 18 45:36 no un y un mensajito con un dispositivo en el móvil que llevan todos es suficiente lo de llevar el traje ya no estoy como a mi formales es la excusa donde ante baje gigante para saber dónde está siendo alumno o dos

Voz 0313 45:50 nueve David Calle muchísimas gracias compañero

Voz 18 45:53 nada un abrazo diga nada aquí estamos

Voz 38 45:56 pero pronto adiós

Voz 19 47:11 iba sí

Voz 40 47:20 el día de la crisis

Voz 19 47:27 y mi hijo sí

Voz 40 47:47 qué

Voz 41 47:57 a mí sí

Voz 0313 48:02 vamos a mirar a Italia antes de cerrar esta a primera hora de la Ventana porque Naciones Unidas ha concluido en más de una ocasión que el sistema de acogida de solicitantes de asilo y los refugiados en ese país en Italia

Voz 22 48:12 estaba estaba en pretérito a la vanguardia respecto a aquellos países europeos como Francia España o Grecia

Voz 0313 48:18 día que tenían otros sistemas digamos más de más imperfecto quedaban menos cobertura bueno pues el conocido como decreto Salvini porque lleva el nombre del del ministro italiano del Interior pretende terminar de cuajo con este con este sistema de acogida y en algunos municipios son algunos pueblos como por ejemplo Suter hay que decir que eso significado en los últimos años en los últimos tiempos un verdadero milagro y merece la pena explicar y que conozcamos esta historia vamos a hacerlo con la ayuda de Marina García

Voz 42 48:48 en cuanto como

Voz 3 48:49 he estado

Voz 42 48:53 superas un pequeño

Voz 14 48:54 en el centro de Zulia que desde hace más de media década vive la realidad del envejecimiento de la población del cambio del pueblo por la ciudad había pasado en los últimos años de cinco mil habitantes a mil y pico la historia a veces revela asimismo en dos mil trece un naufragio entre los tantos que se suceden tristemente en el mar Mediterráneo trajo las costas italianas trescientas sesenta y ocho personas que habían perdido la vida supera se dio cuenta que como cuerpos no podía haberlos acogido porque su población extremadamente envejecida había llenado el cementerio pero sus casas estaban vacías así es como decidieron formar parte del sistema de acogida de inmigrantes en Italia esperar el esperar está gestionado por los propios ayuntamientos locales que no abastecen sólo una cama comida sino que acompañan a los solicitantes en todo el proceso de inclusión en el país incluso antes de la obtención del permiso de residencia o de acogida enseñándoles la lengua italiana y ofreciendo formación profesional Nuncio Viteral lo es el coordinador de este programa en el pueblo siciliano desde el momento de acogida el pueblo que había estado adormecido por la despoblación consigue recobrar vida en cosas tan significativa

Voz 1454 50:00 cómo mantener la Escuela Municipal abierta

Voz 14 50:03 gracias a los niños de los inmigrantes llegados a soltera

Voz 17 50:05 a Txiki con una escollera pues persona personero yo no tengo más que oyentes Juan

Voz 12 50:11 empezamos con una acogida para quince personas y aquí hemos llegado a Blanco gira para cuenta digamos que el proyecto y su objetivo es convertir a los beneficiarios en autónomos entonces estas personas entran en programas de formación profesional dentro de la realidad económica del lugar los niños obviamente van a la escuela y se puede decir que la escuela pública Se mantiene abierta por el hecho de que esos niños que vinieron de fuera mantienen el ratio de alumnos en las Wenger

Voz 17 50:35 sí sí juegos con esta fila

Voz 14 50:38 Sofía de la oportunidad a los que llegan muy clara Nuncio cree que la confluencia de unos y otros es el verdadero valor de estos proyectos y el secreto de su éxito

Voz 17 50:46 yo creo que el al extranjero que arruine tal y aquí está en todo esto

Voz 0313 50:53 creo que el beneficiario al extranjero que llega a Italia

Voz 12 50:56 lo protección tiene el derecho de encontrar un lugar que lo la puja para poder quedarse con la ayuda del proyecto crearse una autonomía después tener la libertad de ir a donde quiera algunos se quedan en Suter a otros han tenido la posibilidad de encontrar un trabajo en otra parte

Voz 14 51:10 pero anuncio hace una marca temporal desde que aparece el decreto si echas Albini desde su aprobación en septiembre para el decreto anti inmigración perdón pronuncia hace una marca temporal desde que aparece el decreto Secrets Albini su aprobación este septiembre para el derecho antiinmigración italiano estas comunidades gestionadas por los ayuntamientos locales son la catástrofe del siglo XXI

Voz 17 51:32 con lo que no ocupa las situaciones darla después son ERE queden te has ido

Voz 12 51:38 lo que nos preocupa es que en adelante no sabremos la situación de las personas que solicitan asilo que no tengan el derecho centrada en el pero nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora aunque de manera diferente porque acogemos solo refugiados personas con protección oficial no nos ocuparemos de los que piden asilo esto creará una masa de invisibles que atravesarán nuestro terópodos

Voz 17 51:57 el carrito

Voz 14 51:58 hasta el momento el sistema funcionaba con mucha efectividad uno de los ejemplos es John Bonham way tiene XXXV años llevan Suter tela desde septiembre es de Nigeria se mudó allí con su familia a su mujer y sus hijos nos cuenta que su vida es muy agradable se siente acogido comprendido

Voz 18 52:14 en el barco hay cola de pronto pero es con sus perros

Voz 43 52:17 llegar en coche me trajeron aquí desde lugar al que al que me voy de aquí es muy agradable idioma me está costando un poco pero estoy muy el como quién es también lo veo envía Popolo con mi familia y tengo uno de mis hijos aquí soy yo

Voz 12 52:31 John llegó a Italia en buscar un ambiente más seguro

Voz 14 52:34 huyendo de su Nigeria natal primero de Libia después

Voz 18 52:37 pero bueno bueno

Voz 0313 52:43 el asesinato de mis padres de mis hermanas eso

Voz 3 52:46 desde que Nigeria llegué a Libia de Libia a Italia porque me vida corrió un grave peligro aquel viaje fue muy difícil era cincuenta cincuenta y el ambiente de odio amigos a todo el mundo del proyecto es muy amable me creía que me iban a otros en otros sitios me trataron bien estoy listo para desafiarlo a sí mismo estoy listo en Roma Joan Soles buenas tardes buenos era Joan bueno sí era buenas tardes excelente reportaje que refleja muy bien cómo ha contado Marina

Voz 0946 53:29 lo que está a punto de desaparecer Carlos

Voz 0313 53:31 cómo crees que va a terminar esta historia Joan está

Voz 3 53:34 mira suerte está echada o no del todo