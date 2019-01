La Ventana (08/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0470 00:08 no se puede dar marcha atrás en las medidas que tanto ha costado obtener para defender a las mujeres de la violencia machista es una opinión más de las muchas que estamos recogiendo durante los últimos días y que hemos escuchado esta tarde en La Ventana allí es una voz autorizada

Voz 1454 00:19 hora Esther Bazán buenas tardes buenas tardes es Ana Bella una mujer maltratada creadora de la Fundación que lleva su nombre y que nació para ayudar y también apoyar a las víctimas de esta violencia y a mujeres separadas que también lo necesitaban nos ha dejado esa reflexión que apuntabas

Voz 0470 00:32 collages Negreira

Voz 2 00:35 lo que todos los partidos sin excepción se pongan de acuerdo porque es una una medida que que salgan a mujeres no no lo podemos echar para atrás no hay que hacer asesinada para ser una víctima de violencia de género una vida de maltratos una vida perdido si está en cada uno y cada uno de nosotros en convertirnos en agentes de cambio frente a la violencia dejar enero no mira para otro lado y tope echamos que una compañera una vecina puede está siendo maltratada que le echemos una mano que le preguntemos qué te pasa hay que le ayuden me acompañe los recursos porque en España la mayoría supuso funciona

Voz 1454 01:11 y mientras PP y Vox se reúnen esta tarde para seguir negociando un acuerdo de investidura que permita Moreno Bonilla ser presidente en Andalucía de este encuentro hablaba mediodía el ministro y secretario de organización del PSOE José Luis

Voz 3 01:21 Ábalos creo que no va a haber elecciones lo que no sabremos exactamente son los acuerdos secretos en los que iban a llegar el Partido Popular y Ciudadanos con la ultraderecha eso es lo que no vamos a saber

Voz 1454 01:32 el Parlament de Cataluña empieza a avanzar en la vía que busca poder investir a distancia a Puigdemont el presidente de la Cámara dado a conocer la fecha del veintiuno de enero como el primer día de reunión de la comisión que va a trabajar en la reforma del reglamento y permitir así investiduras a distancias en Catalunya seguimos pero por otro asunto el Gobierno de la Generalitat trabaja ya en la repatriación de los cadáveres de los tres montañeros fallecidos en los Andes de Perú los ayuntamientos de donde eran vecinos los chicos han convocado minutos de silencio en señal de duelo información de Albert Prat buenas tardes

Voz 4 02:01 buenas tardes los servicios de emergencia han tardado tres horas para sacar los cuerpos de la montaña en la repatriación puede tardar unos tres días los montañeros habían coronado la cima del Nevada a cinco mil metros de altitud ante el descenso el domingo les sorprendió un desprendimiento de hielo uno de los alpinistas resbaló y el resto fueron arrastrados por esto preste dado que iban en acordados recordemos que de los tres fallecidos catalanes dos eran de San Cugat del Vallés ya el tercero

Voz 0470 02:27 Sardañola Un cuarto montañero de la misma

Voz 4 02:29 localidad consiguió sobrevivir el guía de la expedición de origen peruano también murió en el accidente

Voz 1454 02:35 el deporte Toni López buenas tardes qué tal buenas

Voz 5 02:37 en la Cadena Ser acaba de llegar al Santiago Bernabéu

Voz 6 02:40 el ok para que Ibrahim Díaz pueda debutar mañana con el club blanco con todo acreditado su convocatoria o no en Copa del Rey ante el Leganés depende ahora únicamente de Santiago Solari unos octavos de Copa que empiezan hoy una y media con el Sporting Valencia y además en las una etapa del Dakar victoria para Loeb en coches se pone segundo Nani Roma

Voz 0230 02:57 esto segundos cinco y tres minutos cuatro y tres en

Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:05 a cinco días de que Pablo Casado designe a los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid a la Comunidad el presidente Ángel Garrido dice que no ha hablado sobre su futuro con Casado lo ha dicho en una entrevista en Telemadrid

Voz 0177 03:16 cosa no no hablamos con con el presidente ha hablado muchas cosas que el con Pablo además es mi presidente y por lo tanto le tengo respeto como presidente pero es que además una persona que es amiga desde hace muchos años y hablamos pues muy frecuentemente de muchas cosas agradezco que Gestió yo siempre he tratado de de poner encima la mesa mi trabajo después la elegible corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas por lo tanto esperaremos a su decisión

Voz 1454 03:38 bueno pues ahora en Génova no descartan candidatos independientes para Madrid y Valencia las dos plazas donde está por conocerse el nombre de los elegidos el secretario general del partido Teodoro García Egea

Voz 8 03:47 los candidatos a los que usted ha hecho referencia se conocerán durante los próximos días aquí al igual que en Barcelona pues podríamos contar también con personas que puedan aportar lo mejor de sí mismo aparte

Voz 0230 03:58 la Comunidad de Madrid incumple desde hace

Voz 1454 04:00 diez años el real decreto que obliga a las comunidades a modernizar la formación de los médicos residentes en la sociedad española de formación sanitaria especializada pide su cumplimiento teniendo en cuenta además que Madrid es una de las comunidades que más médicos residentes acoge Enrique García

Voz 1553 04:13 la disposición primera de esa ley estatal es muy clara dice que las comunidades deben regular su propia norma para adaptarse a esta ley con la que se quiso actualizar en dos mil ocho el sistema para formar a los médicos residentes de toda España pero diez años después el Gobierno madrileño no ha hecho nada ni ha desarrollado este real decreto ni han modernizado el sistema actual en la sociedad España hora de formación sanitaria especializada creen que es por pura desidia política y en la Consejería de Sanidad reconocen que les que desde hace diez años no han adaptado la normativa estatal aunque alegan que a pesar de ese vacío normativo el sistema de formación de los MIR ha funcionado correcta

Voz 1454 04:45 mente continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo y A B negativo se necesitan donaciones urgentes y en los próximos dos o tres días como mucho son necesarias las donaciones de los grupos a negativo IB negativo es es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

cadena S

servicios informativos

Voz 1804 07:58 claro Manu Carreño Juan

Voz 16 08:00 lo decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas hola buenas noches vaya

Voz 1804 08:05 carrera que te has marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches echa Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena Henares Iniesta Keylor Navas buenas noches Franchi hace vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 0470 08:24 a la banda al completo está la banda al completo está toda la banda

Voz 1804 08:27 pero no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 17 08:40 nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo veo españoles el blanco y entonces Balbino eso es el más caro aquí

Voz 18 08:50 lo por ellas y que más mataba que la inmensa mayoría de jóvenes españoles

Voz 1804 08:54 donde el Partido Popular ya uno Lozano

Voz 18 08:56 manos soy yo tu problema eres tú

Voz 19 09:20 la

Voz 1804 09:26 la gripe pero bueno tú me entiendes que

Voz 21 09:33 nada Oye Iturriaga está o no está a ver mí tu real ya que sería

Voz 0470 09:40 qué sería de este programa primer desafíos del nuevo año que otro año más vas tocadiscos más premios más emoción que dimos un honor final de acabar el año bien no eso no tenemos muchos creo que hay para lo que queda de faltar el respeto a los tocadiscos e iré no estos que son chulo se usted demanda feliz año cómo estás

Voz 22 10:15 este año muy bien y Toni Martí

Voz 21 10:17 en la lista

Voz 0470 10:21 ya está ya podemos empezar oye

Voz 0230 10:24 comenzamos con malas noticias para Vox y Pablo Casado el Tribunal Supremo ha dictaminado que la violencia machista existe como tal que la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituye un acto de poder y superioridad violencia de género o machista dice el Tribunal Supremo constituido por un grupo de juristas fémina haces como todo el mundo sabe

Voz 23 10:45 pero pese a todo aquí pero marisco partido

Voz 21 10:48 el Caño vais sigue en dos mil diez

Voz 0230 10:50 en el Valle de los Caídos saber si la exhumación se deja para un aniversario redondo dos mil veinte que serán treinta y cinco años de entierro hoy a para los cuarenta antes de seguir vamos a hacer una mención especial todos los días tienen frase ETA Alba frase Roy

Voz 1 11:06 hola hola amigos amigas

Voz 0230 11:09 hoy hay frase especiales frase chula vamos a comenzar con una frase una enumeración aparentemente casual desordenada del presidente del Partido Popular Pablo Casado estaba hablando en Onda Cero y de repente ha casado se le escapa una expresión de culo

Voz 0771 11:24 claro a mí la política para jóvenes para mujeres para ancianos o para emigrantes o para católicos o para personas de no sé qué raza

Voz 1 11:34 de no sé qué raza

Voz 0470 11:38 sí es un poco sobrecogedores de esa raza reglas todo el mundo sabe que está la raza blanca y luego la raza raras es así no sabes no haremos políticas para personas de no sé qué raza pena tengo con lo estupefacientes dicho dicho fríamente

Voz 0230 11:58 el Guaje no es muy habitual en la Unión Europea de hecho no es nada habitual esta frase se la pone a Jean Claude

Voz 0470 12:13 Parra que nos ha llamado tanto nota

Voz 0230 12:15 mención que hemos telefoneado a nuestros corresponsales hemos dicho molestar un poco sí

Voz 0470 12:19 venga

Voz 0230 12:20 en Londres nos dice nuestra compañera Begoña Arce nunca se usa este tipo de lenguaje incluso dice un poco forma oye nunca se usa ese tipo de lenguaje en Alemania Carmen Viñas ese tipo de ese tipo de expresión pues la pueden utilizar anónimos en comentarios marginales nunca dirigentes políticos en Italia nuestro compañero Joan Soles nadie utiliza ese tipo de expresiones y en Italia tiene mérito porque Italia está Salvini que yo es un poquito

Voz 0470 12:42 está digamos coqueto no tiene de ellos ponen Alemania pues también hay gente que lo Chota ni incluso dentro de derechas también los derechos de carácter este este ellos

Voz 0230 12:57 no utilizan ese tipo de expresiones personas de no sé qué raza esto lo sueltas en la Unión Europea y hace daño sin calificarlo por lo menos sí que hay que decir que no es lo habitual en la Unión Europea entre dirigentes políticos conservadores no es lo habitual hablar de personas de no sé qué Rafa apenas tengo o

Voz 21 13:16 la droga vamos a escuchar

Voz 0230 13:18 vamos a escuchar el razonamiento completo que hace Pablo Casado e iba en la línea o va en la línea de justificar las peticiones que está haciendo Vox sobre las leyes de violencia de género para justificar que a él ha casado en el fondo no les convencen las políticas sectoriales

Voz 0771 13:35 es para mí lo que existe es una política al servicio de las personas él habla de las personas se refiere a las personas comienza a enumerar colectivos política para jóvenes para jóvenes para mujeres para mujeres para ancianos o para emigrantes o para emigrantes o para católicos o

Voz 0230 13:57 para católicos que hasta aquí lo que dice Pablo Casado puede considerarse en todo caso sólo incoherentes porque de España por ejemplo tiene un acuerdo con la Iglesia católica es el Concordato que podría ser una canción de Georgie Dann

Voz 21 14:11 nunca

Voz 0230 14:14 sí pues no es un acuerdo especial con la Iglesia católica es un poco política para católicos y si quieres no hay política de ayuda para de empleo para jóvenes o para personas con discapacidad a existen esas políticas a lo mejor Pablo Casado lo va a suprimir todo claro que con ese razonamiento que cargas Unicef

Voz 1804 14:30 los acuerdos hombre Keko

Voz 0230 14:34 mucha gente pasa hambre bueno te puedes cargar la UNICEF decir hambre para todos pero bueno es igual digamos es pero es lo que dice a continuación es algo más raro no me gustan las políticas especiales para ancianos para mujeres para católicos

Voz 0771 14:47 o para personas de no sé qué Rafa

Voz 0470 14:53 para personas de no sé qué raza

Voz 17 14:56 yo

Voz 0470 15:09 no sé qué Rafa

Voz 0230 15:16 algo por si fuera poco acaba casado con una palabra que va al gran Isaías yo por planteamiento político liberal compartimento mental hizo la sociedad

Voz 21 15:26 pues no yo

Voz 0230 15:28 no comparte menta Liz

Voz 21 15:31 caramba el gran Isaías

Voz 17 15:33 sí

Voz 0230 15:41 ya dirá Isaías sí es admisible el uso de compartimento Alí hizo compartimento alijos piadoso pero sí que estos días este sobre posibles concesiones del Partido Popular a Vox está hablando en estos días de esas posibles concesiones pero si se siguen las declaraciones de Pablo Casado presidente del Partido Popular la discusión podría ser más bien si Pablo Casado es un submarino de Vox en el PP

Voz 0470 16:07 partir

Voz 0230 16:13 edito mira que lo conocemos hace años al Partido Popular

Voz 1220 16:16 tú

Voz 0230 16:17 algunos lo que es eso lo hemos visto nacer si era así pero en es el Partido Popular no es así este estilo a Torrent atado no es el partido popular Pablo Casado parece que se quiere llevar al PP a Vox no al revés utiliza Casado es que Casado utiliza el estilo de Vox el lenguaje los argumentos de Bono hay un dicho que lo conoces te dice sí a claro si algo anda como un pato tienen la forma de un pacto como un pato lo más probable es que sea de Bowie

Voz 24 16:49 venga

Voz 1871 16:51 la twiterías Lady Di y respetamos las escuderías con los propósitos de el año nuevo a calendas por ejemplo le esperan dos mil diecinueve bastante otra

Voz 25 17:00 en que yo haya he fracasado este año Jabo es impresión

Voz 1871 17:03 el nuevo qué qué manía tiene la gente con generalizar el Twitter de él

Voz 25 17:08 pero en mil novecientos sesenta y nueve el hombre llegó a la Luna eh no todos los hombres

Voz 1871 17:16 Pablo Jobs tiene un mensaje de parte de los hombres

Voz 25 17:19 los machos no decimos eso de me voy a mi mil Nos vimos silla

Voz 1871 17:25 hombre al agua tu idea sobre su apasionante vida

Voz 0230 17:27 ayer tuve sexo con sexo quiero decir que Gene pizza

Voz 1871 17:31 ya acabamos Si teorías con Fallon y una entrevista de trabajo peculiar su currículo mentía es usted muy espontáneo

Voz 0470 17:39 no gracias

Voz 26 17:44 tú

Voz 27 18:03 eh eh

Voz 30 18:20 ah

Voz 27 18:31 no

Voz 0470 18:52 estamos a ocho de enero vamos a ocho enero no beneficie y hay un debate cuánto falta pues aprendí mucho la pregunta a ver experto bueno

Voz 0230 19:09 no te abierto desde hoy desde principio de año y desde hoy del debate es lo de manera Vicario pero ahora entenderéis porque el debate es para que sea un buen año tiene que ser feliz

Voz 29 19:24 tenemos que ser feliz

Voz 0230 19:25 es para considerar que hemos vivido un buen año todavía estamos en esos días en los que la gente se desea feliz año ya pasados unos días es verdad que comienza a ser humillante porque el veintitrés de enero pues hasta el veintitrés

Voz 0470 19:41 enero no has dado un palo al agua se reincorpora a la a la vida colectiva

Voz 0230 19:46 ahora todavía ayer por ejemplo era fiesta en muchas comunidades y quién plantea este debate el debate de para que sea un buen año tiene que ser feliz quién plantea este debate no os lo vais a

Voz 21 19:57 ver hombre

Voz 0230 20:14 ministro de fomento José Luis Ábalos ha saludado hoy a los periodistas con la siguiente frase

Voz 16 20:19 aprovecho pues para desearles un buen año dos mil nueve

Voz 0230 20:24 si es feliz mejor Manhattan

Voz 16 20:27 un buen año Si es feliz

Voz 0230 20:29 mejor pero no es necesario es necesario es un es una condición que no que no es necesaria aquí tendríamos para echar la tarde

Voz 0470 20:35 por llamarlos el Mundo Today puede ser buen año esto es un diremos no se puede ser buen año sino es Pelli

Voz 0230 20:51 fíjate toda la historia de la humanidad en una frase de cinco segundos existe el bienestar sin felicidad

Voz 1 20:59 es una respuesta en un segundo

Voz 21 21:03 todo por una frase de José Luis

Voz 0230 21:20 bonito es el paso del tiempo y saber que año tras año seguiremos cantando Ábalos y todavía todavía diría más todavía diría más seguiremos cantando A

Voz 0470 21:37 Pedro Sánchez el presidente del Gobierno ha dicho unas cosas a la agencia Efe novedad novedad lo que se dice novedad lo que antiguamente se consideraba noticia

Voz 17 21:48 no

Voz 0230 21:57 cosas cosas que dice Pedro Sánchez son un poco para meterse con este partido meterse con el otro cosas de meterse pero lo que vendría a ser una noticia la verdad no se ve dice Pedro Sánchez que la Fiscalía si tiene que actuar obtiene elogia que actúe la Fiscalía en el caso del vídeo chistoso que pedía su muerte pero no por el humorista sino por el partido político que coincide que es el Partido Popular Iggy dice Pedro Sánchez que tiene una responsabilidad distinta

Voz 1722 22:25 yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada yo la respeto al humorista pero no estamos hablando del humorista estamos hablando del principal partido de la oposición el mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte Service un partido político que me está calificando como golpista o cómo ser un presidente legítimo

Voz 0230 22:44 curioso cómo se introducen ya con la normalidad en las las conversaciones un presidente del Gobierno diciendo un partido que me deseado la muerte bueno como novedad en todo caso si podemos sí podríamos destacar el uso del CNI el presidente de gobierno hay un hay un aumento del uso por qué Pedro Sánchez utiliza en sus frases el a veces al principio a veces el central ya veces el final es bonito escuchar la frase del presidente con la incertidumbre de cuándo llegará el porqué por ejemplo vamos a escuchar ahora una frase con doble atentos hay dos

Voz 1722 23:27 vista independentista las fuerzas parlamentarias catalanas tienen que saber que

Voz 0230 23:34 tienen que abandonar la única pues es un es un doble para independentistas y ahora un doble para fuerzas nacionales el primer es muy fuerte el segundo más suave por parte de la

Voz 1722 23:46 no solamente el independentismo sino también por parte de determinados fuerzas nacionales e ha intentado judicializar la política se ha intentado politizar la justicia es sentirlo no

Voz 0470 23:56 mega cool de fondo porque no que no tenga muy claro siete Arman hombre siendo el otro que tengas tú ahí

Voz 0230 24:10 bueno escuchar el final el final es muy bonito porque es a un tiempo final

Voz 1722 24:18 de inicio de la siguiente frase yo creo que el haberse echado en brazos de Vox por parte de señor Rivera de Ciudadanos deja huérfano al liberalismo en España

Voz 0230 24:28 es ese mismo podría servir para la continuidad de la frase bisagra escuchamos

Voz 1722 24:36 yo lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solamente a la parte social demócrata en nuestro país sino también a esa corriente liberal

Voz 0230 24:45 estupendo Aaron central que son consecutivo en el que se da tiempo para seguir la frase

Voz 1722 24:52 por tanto tenemos que ser conscientes de que venga ciclo ciento cincuenta y cinco no resuelve la crisis política en Catalunya

Voz 0230 24:59 ahora aún muy sonoro muy rotundo redondo nos da un poco igual el contexto la frase ojo a esa lengua contra paladar que parece que hay fuerzas

Voz 34 25:09 de crear esa esa mesa

Voz 0470 25:15 es un récord de récord

Voz 0230 25:17 ahora un cuasi finalista que llega después de una gran enumeración

Voz 1722 25:23 antes de la última consideración e solamente en Cataluña se podrá encontrar una solución desde el sosiego la sensatez y el sentido de Estado y por supuesto el poner la mirada larga en su nombre bueno es un hombre con mucho

Voz 0230 25:38 hay mucho tipo de el presidente practica casi todos no está mal no está mal eh no no es así ayuda a la comprensión esto no es una crítica todo lo que ayude la comprensión está bien a veces por no entender por no entender la letra se llega equívocos inesperados nos lo cuenta Nerea

Voz 1454 25:52 la noticia del Telegraph una mujer de Glasgow en Escocia acudió al hospital con la visión borrosa un párpado hinchado y enrojecimiento después de aplicarse en el ojo del producto equivocado los médicos pudieron ver que tenía conjuntivitis y un defecto en la córnea debido a que la crema que se estaba aplicando no era para tratar el ojo sino la disfunción eréctil

Voz 21 26:11 a todo esto

Voz 1454 26:13 la letra utilizada por el médico al recetar la crema

Voz 0470 26:16 porque es que no se entendía la crema

Voz 1454 26:19 que debía haber comprado era Vita pos Illa que acabó comprando era vital los nombres similar pero efecto muy diferente a la mujer está bien hay que decirlo aunque el dolor en el ojo sigue persistía cierto es que lo hemos conocido gracias una de las médicos que la atendió en el hospital porque ha pedido que por favor a partir de ahora se escriban las recetas con mayúsculas para que todo el mundo

Voz 0470 26:44 como sea

Voz 27 27:17 con contra

Voz 0470 27:46 pero si todavía no

Voz 1280 27:50 dentro de una película la banda catalana se ha encargado de hacer dos canciones para la peli Memorias de un hombre en pijama la versión cinematográfica de la novela gráfica del cómic de Paco Roca la primera entrega fue el astro

Voz 22 28:04 la Nau TAC que vio a Elvis no que muestra

Voz 1280 28:07 el momento tierno de la película esta segunda canción trata sobre el desamor y las dificultades que tienen algunas personas para encontrar a quién amar y os recuerdo que el grupo estará hasta junio de gira por teatros con un espectáculo que se llama espejos espejismos un espectáculo que no es teatro ni musical es un concierto teatralizada en el repasan canciones de su discografía que juegan con la realidad con la ficción y tiene una puesta en escena Carlas con sombras chinas títeres y otras disciplinas muy interesante es la magia de lo Paul desvían

Voz 27 28:50 no

Voz 0470 29:16 a ver qué dice el hombre Iturriaga tú primero que viene en el nombre va a ver a ver no estaba Tony Love of Lesbian Arman yo se lo compro los Apple Pilar

Voz 21 29:39 el la fósiles bien gracias

Voz 0470 29:43 se les llaman los lesbianas eso es secundario sale como

Voz 1871 30:00 vamos a afrontar la resaca del día de Reyes han pasado ya cuarenta y ocho horas de resaca larga sí bueno pero ahora ya nos hemos adaptado o no a los regalos que hemos recibido el pasado domingo queremos hablar con un oyente

Voz 0470 30:12 que no saben qué

Voz 1871 30:15 los con que que no se ha dejado un mensaje en el contestador muy explicativo de estos mensajes que que que te dejan hacen pensar cuyo este este oyente tiene una entrevista vamos a escuchar este mensaje ya veré

Voz 33 30:26 hola

Voz 0230 30:26 la Ventana

Voz 35 30:30 eh

Voz 0470 30:35 venga invita a benditas registro civil

Voz 1871 30:41 esto es una charla con lo tenemos aquí sentado hasta que nosotros el señor Sánchez buenas tardes que tarda tarde aplausos que no le pero

Voz 0470 30:50 pero un aplauso ya verás como no merece la pena ha hablado de

Voz 1871 30:54 era fuman Chus ponen escueto pero certero mensaje en el contestador de vendrá pues intuimos que querías hablar de de los Reyes Magos fui totalmente totalmente no deja espacio a la duda bueno que que que te ha pasado

Voz 25 31:06 lo que ha pasado a que los Reyes Magos en contra de mi voluntad en con cola de mi voluntad le trajeron a mi niño el mayor el Juancho T una bueno es el mayor de edad eh bueno en verdad es el pequeño

Voz 0230 31:20 sí yo tengo o no dijo Vallejo y resulta que el pequeño Pablito mira un ochenta y dos y el mayor Juancho AT mide uno setenta no

Voz 25 31:27 es que no entiendo no no como que que eh es son padre le Le desbarajuste les rompe los esquemas el mayor más pequeño salto a salto esto una madre como tiene instinto lo sabrá gestionar dijeron padre nos aclara confunde al pequeño perro mayor algunas horas Elía y qué está pasando con lo otro joven hoy en día que está pasando que no respeta nada

Voz 1871 31:48 le pueblo centrales un poquito en los Reyes Magos que se en contra de su voluntad extranjero All my bajito Juancho

Voz 25 31:55 en una batería una batería de Kolontar

Voz 1871 31:58 entiendo que no de cocina no

Voz 25 32:01 de la de Phil Collins con melena

Voz 1871 32:04 no porque sea tortura Txiki hoy bueno chiquillo el chaval bueno aporreando la batería a todas horas tendréis la cabeza como un bombo no mejor

Voz 25 32:13 pues mira mira mira giro de los acontecimientos no te lo juro el niño no tiene ni idea toca la batería porque nunca había tocado pero no sé cómo lo hace a mí me relaja te relaja cada vez que se pone a tocar borra le pedimos que toque por la noche antes de ir a dormir con mi mujer y otra puesto otro punto de verdad te lo digo para mí es como es como es como es como como

Voz 0470 32:33 cómo lo no sopla fuerte pero muy fuerte mira a escuchar la cooperación a las doce de la noche y esto relaja dices a mí me me relajaba pareja pero eso sería me

Voz 25 32:52 nada es igual de mal dormir

Voz 1220 32:55 a liderar a dormir yo me pongo el Tour de Francia

Voz 25 32:57 es una tapadera de de de incluso de esa etapa que no son de montaña no acababa de yo de quedarme atrás puesto yo escuchaba Perico Delgado excitado Perico

Voz 1871 33:08 pero te citado cambio Walkyrie hogar

Voz 25 33:10 estoy espuma roncando me quedo escucharlo tras escucharlo

Voz 0470 33:17 a mí me de un poquito la cabeza escuchando este bolsillos adormece te te dormido pobres vecinos no como Chus está durmiendo dejamos dormir

Voz 25 33:27 perdona no agredan podido otra puesto no no no no escuchaba Pilar de Francisco con la Iturriaga ya no dormía del todo

Voz 0470 33:36 venga venga un ratito

Voz 17 33:49 en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 0230 34:00 el placer de escuchar desmayarse atreverse estar furioso

Voz 37 34:05 es más liberal esquivo alentado mortal difunto Vigo traidor cobarde y animoso no ayer fuera debido el centro y reposo mostrarse alegre Chris altivo el fugitivo satisfecho sentido receloso

Voz 1804 34:21 mire el rostro al clero desengaños beber veneno por olvidar el provecho amar el daño creer que un cielo bueno un infierno caro

Voz 37 34:30 dar la vida y el alma a un desengaño es quien lo probó lo sabe

Voz 38 34:37 esto es amor Lope de Vega mil seiscientos

Voz 21 34:40 setenta treinta y cuatro

Voz 39 34:45 el placer de escuchar

Voz 44 37:41 el mar sólo XXXVIII las cuatro y treinta y ocho en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio luego viene Mariola Cubells con La Ventana de la tele operaron pequeño aperitivo con Marta Estévez

Voz 45 38:00 vaya nuevos ventanilla abierta venga bien con un estreno que ha sido un pelotazo me refiero alabó que haya Ram cosas audiciones a ciegas en Antena tres casi cuatro millones de espectadores con veinticinco por ciento de cuota de pantalla en el primer programa de esta nueva temporada que hoy es el segundo programa es decir para no alargar hasta las dos de la mañana se dividen en dos días igual que las series van a hacer todas las series de Atresmedia cincuenta minutos los que está grabando bueno el programa empezó colinda Rodrigo una malagueña

Voz 1454 38:31 dieciocho años sin experiencia en los escenarios ella confesó en su presentación que sufrió acoso en el colegio y que la música siempre fue su refugio ya está es linda Rodrigo cantando

Voz 46 38:59 el que sí

Voz 27 39:08 no

Voz 46 39:12 hicieron bien

Voz 0470 39:24 o canta francamente bien de todos

Voz 45 39:26 los coches se giraron todos ellas se fue con Luis Fonsi siguen Paulina iba a girar pero como en esta nueva etapa puedes bloquear pues la bloqueo Luis Fonsi entonces no se puede girar pero vamos que no como me pues bóveda si en esta nueva etapa de Antena tres donde hay que decir que es un es un escenario brutal a todos como a lo grande vale un coch tiene la posibilidad de bloquear a otro entonces Luis Fonsi bloqueó a Paulina que tú no lo sabes sabes que tu dad para girar Hinault gira

Voz 0470 39:56 y el carrito de un bebé que le hoy segunda entrega no

Voz 47 40:07 en inglés

Voz 0470 40:13 corresponsal en Youtube Pilar de Francisco pasa buenas tardes pues no hago vida no

Voz 22 40:18 estamos en el trece CDR trece después del nacimiento de rubios en Youtube se ha celebrado a lo grande sobre todo nuevos youtuber sean rinda House Bertín Osborne estrena el canal lo Vilobí del presentador el cantante el ídolo el mito el hombre cierre Bertín Osborne estrena tutorial es clara

Voz 0470 40:37 venga Vox

Voz 22 40:42 tutorial es para la vida cotidiana su lema es Bertín lo hace mejor por ejemplo enseñar a quitar las arrugas a una camisa no mientras que el resto pues una persona normal dice lo pongo debajo del colchón esos estira el plancha lo que en youtubers el plancha plancha Challenge

Voz 48 40:58 primero hay que posa con un poquito de suavidad por encima de la pechera y ahora le pasa esto se queda vamos los botones que comen ustedes lo que viene siendo un dedal que no teme un dedal hay otra cosa también que una cuchara

Voz 1804 41:14 un puntito con perdón y el debido respeto darle a Eto que engancharon eh

Voz 0470 41:26 no me queda mucha conseguirá colgado

Voz 22 41:32 claro ya les gustaría plancha muy bien con lo de mete la puntilla perdón me ha dejado planchada

Voz 21 41:37 sí otro que se estrena José Mota

Voz 22 41:40 aunque todavía sin canal propio el cómico ha hecho un cameo en el canal de Salva un youtuber que tiene casi cuatro millones de seguidores a este youtuber le hacía mucha ilusión salir en el especial de Nochevieja de Televisión Española lo consiguió y además consiguió que José Mota apareciese en uno de sus vídeos

Voz 49 41:56 qué tal amigos qué tal qué tal cómo lo lleváis eh vacilando en Pozuelo salvo Tito la cama Haditha Ésta que ya son poco a poco pero sarna con gusto no decir esto mola te voy a devolver yo la Cámara hoy no llena

Voz 45 42:14 vamos mucho José Mota así se estrenaban Giotto yo le auguro un gran

Voz 22 42:23 en futuro entre pechera Hay sino hoy mañana creo que son lemas Ken youtuber van a funcionar seguro más estrenos Science track es un programa de ciencia en el canal de la Fundación Española para la Ciencia Tecnología queda ciencia España bien

Voz 1454 42:39 presentarlo es cien están Jettu

Voz 22 42:41 sicos Javier Santaolalla Inés Dawson aquí se habla de fósiles de dinosaurios lo que vamos a escuchar aunque para un youtuber un fósil la verdad es que un iPhone cuatro

Voz 0545 42:50 vale pero los fósiles no son sólo partes del cuerpo de uso

Voz 45 42:54 vivo también pueden ser señales que demuestran su

Voz 0545 42:57 su paso por la tierra como por ejemplo sus huellas o sus caquita los dinosaurios también hacían sus cosas y algunas de ellas han conservado hasta nuestros días pero si os sentís incómodos llamando las quitas jurásico más llama Atlas copero litos que es el término correcto

Voz 25 43:13 trigo bytes eh

Voz 0470 43:16 les están de moda los fósiles están yo

Voz 22 43:19 tú programa de Vox están más Eva que nunca hay gente que no se ha enterado todavía de que de la Navidad es gente que tiene exámenes en enero mucho youtubers que dices como dulce ida enseñan sus vicios vejando o el rubios jugando a videojuegos no está el caso de Alzamora Mora todo el día estudiando ese es su canal de Youtube ellas estudiante de medicina even podemos ver su día a día yo he seguido muy fuerte

Voz 1454 43:42 su noche vieja estudiando la cirugía Adela

Voz 22 43:45 morro

Voz 50 43:47 en esta quiere poner en la pero todos los días la cirugía de centro pero laxo arrestado el resto Celia Gómez incontinencia anal ella me acabaría esta carpeta que es la mitad ostras en contra de súper explicativo geniales que te explica muy fácil los tiempos de hemorroides que hay según logrado el resto

Voz 22 44:06 esto va metiéndose en el segmento si son problemas internos que con el tiempo va progresando hasta que llega un momento en el que se sale por el canal anal puede acabar como tal magrebí porque tiene que doler esto

Voz 45 44:24 yo lo que he entendido madre mía cómo

Voz 0470 44:28 no él

Voz 22 44:30 ha dado muy bien al amoral han traído muchos regalos los Reyes Magos en general a todos los youtubers han pasado por por Youtube las tres Majestades orientaron no por la escena por la estrella Oriente por la es más la señal Wi Fi lo que siguieron llevaron oro incienso y followers que están muy cotizados muchos youtubers han colgado sus vídeos con él han boxing de los regalos vamos a escuchar a dos hermanos Fer Marcos

Voz 17 44:59 verlos

Voz 51 45:05 qué es eso sí

Voz 52 45:08 eh

Voz 45 45:14 este es el padre Él no es un niño no estoy soñando que bonito es la magia o Reyes Magos

Voz 22 45:24 es que puedes tener puede setenta años está en pijama montando legos nadie dice esa un golpe en la cabeza

Voz 0470 45:29 no eso no bonitas ese día Iturriaga también los reyes contigo de bueno bueno poder a lo mejor es no no son los mejores pero

Voz 21 45:39 sí bueno no voy a decir no digo nada no digo nada su primer de desafío del año vamos a saludar a dos concursantes se recién salidos de nuestra factoría primera empezamos con Pablo que está en Madrid si así como dato biográfico interesante para que dé parezca interesante escribe relatos Pablo hola buenas tardes muy bien muy bien así animado venga a Pablo para ir en Cádiz está Mario Mario cómo estás buenas tardes buenas tardes

Voz 1220 46:24 que lo sepáis que siempre es un chivato Shiva

Voz 21 46:28 dos porque le gusta participar y mandarle

Voz 1220 46:30 sí tasa Isaías para su volví

Voz 0470 46:34 cuál es tu apellido Mario Mario Suárez claro vale malo bueno pues tenemos mucho tenemos mucho nivel hoy con lo cual vamos a empezar y vamos a empezar por Pablo Pablo necesito quién quieres que te echo una mano en una de las preguntas eh venga Francino venga Francisco Sosa es verdad sí sí este es un concurso de éxito para qué vamos a cambiar yo

Voz 16 47:02 Mario Coelho juegas venga yo juego con Isaías

Voz 21 47:08 sabían que no pero no me sale empezamos

Voz 0470 47:13 comprobaron que venga venga venga venga

Voz 1220 47:16 a Pablo estrenamos año dos mil diecinueve dos mil diecinueve es un número muy bonito tú crees Pablo dos mil diecinueve es un número primo ya sabes de esos que sólo se puede es visible por un hoy por él mismo tú crees que es primo no sí no

Voz 21 47:34 a ver regla regla didáctica

Voz 1220 47:36 dos mil diecinueve tu suma las cifras dos tres y nueve doce doce es división

Voz 21 47:41 Depor tres cualquier número efectivamente que sus cifras e indivisible es de tres

Voz 1220 47:47 o sea atendida no perfecto Pablo que enciende que enciende la abuela en enero en enero la abuela fiero el brasero

Voz 53 47:58 o recto pregunta

Voz 21 48:01 madre mía Pablo

Voz 1220 48:03 te han operado las rodillas alguna vez no perfecto pues entonces me tienes que decir cuántos meniscos tienes

Voz 54 48:11 dos no

Voz 1220 48:12 no bueno tienes dos doce en cada pierna a cuatro vamos Pablo

Voz 21 48:19 sí hombre la el el Excel el Estado

Voz 0470 48:23 claro claro tú te queda te queda un menisco

Voz 1220 48:25 yo Francino me quedan dos y medio dos y medio mira muy bien bueno cómo estás participando en este concurso Pablo deduzco que no te tocó el Gordo de Navidad no correcto pero igual recuerdas en que terminaba el número

Voz 34 48:40 te doy dos pistas una terminó en impar

Voz 1220 48:44 IU dos el número en el que terminó tiene mal arrimar no tiene una buena rima

Voz 54 48:48 bueno no he en paz

Voz 0470 48:52 sí sí ya pero pero tienes que decidir el número pues si la veo no es la obvia pero no es que se puede llamar pero sí claro

Voz 21 49:02 pero vamos a verlo

Voz 1220 49:10 vaya vaya más tres trescientos cuarenta y siete atento Pablo verdadero o falso Madrid empieza y termina porte verdades falso no se claro pues no es verdadero porque Madrid empieza ponerme termina empieza por T

Voz 21 49:28 a preguntas a poco pregunta trampa investido si si si no pasa nada pues tú a mi cuidado

Voz 1220 49:37 a preguntas en micro

Voz 21 49:40 a pregunta

Voz 1220 49:43 esto es todo lo vais a creer pero está ayer y esta mañana cuando estaba haciendo las preguntas no sé porque siempre ha metido en la cabeza que hoy era el nueve de enero si si alguna cosa un poco la bola con lo cual hoy hay que felicitar no nueve

Voz 21 50:05 os doy tiempo para prepararla felicitación necesitar a Rigoberta Menchú Premio Nobel de la noventa y dos por su defensa de los indígenas de qué país Rigoberta

Voz 1220 50:17 en su Ecuador Honduras Guatemala eh sí Guatemala correcto cuál es la moneda oficial de Guatemala te doy una pista Miguel de la Quadra Salcedo día ruta

Voz 21 50:37 era hacia una ruta Pablo qué tal perfecto preguntado lo sabéis visto a mí me impresionó mucho

Voz 1220 50:46 ha salido hace una foto de Di Marcy el actor de Murphy eh junto a su familia casi al completo son una muchedumbre pero concretaremos cuántas esposas e hijos ha tenido este gran pica flor que es Eddie Murphy vale una pista

Voz 34 51:03 los hijos doblan a las esposas

Voz 1220 51:08 vaya pista ir hay una buena rima también

Voz 53 51:12 Pablo y hijos Doblas no nos perdona

Voz 1220 51:17 es que sea quince pero como cuántas hijas y cuántas esposas cuántos hijos igual eh

Voz 21 51:24 sí que hace quince quince está bien cinco y diez está bien

Voz 1220 51:29 Santos fijaros fijaros que tiene hubo un año que tuvo dos dos hijos en el mismo año de dos mujeres diferentes a un crack bueno te voy a decir tres películas tres películas una de ellas tuvo como protagonista di Murphy vale

Voz 16 51:45 doctor debiliten sea una de ellas no tuvo

Voz 1220 51:48 pro como protagonistas así Urano doctor Doom Little Límite cuarenta y ocho horas Dos policías rebeldes cuál de ellas cuál de estas no fue protagonizada por Eddie Murphy

Voz 21 52:00 yo creo que delimita Dos policías rebeldes con qué qué fue de Will Smith pecan doble hemos pedido que tenga pues pregunta doble la pregunta habla

Voz 1220 52:13 exacto venga Se abre el telón sale una persona hablando con una zapatilla de deporte vale

Voz 0230 52:19 no

Voz 1220 52:20 se cierra el telón Se abre el telón ya parece otra persona que va y le dice a la persona que estaba ante dice porque hablas con una zapatilla esta primera persona le conteste dice es que me lo ha pedido pregunta de qué marca es la zapatilla es una zapatilla que pide pero le que le hables claro cuál es una zapatilla que pide que él hables Pablo una zapatilla que marca la hay Nike Adidas y estrella exacto que te pide compra

Voz 21 52:54 sí bueno bueno bueno bueno venga hago da un aplauso mientras cuento se cinco dos siete sobre diez negaba Isaías bienvenido feliz año es igual no sabía si veniros venir mañana que es cuando cumplen Berta mercado espera que luego en la segunda fase del concurso todavía más es más hiriente

Voz 0470 53:22 Pérez Mario Suárez esa casi todas las semanas parecidas yo creo que si algún día podría

Voz 21 53:29 Mario buenas tardes buenas tardes venga vamos a empezar una venga dale

Voz 1220 53:34 en una fácil para empezar estamos en el dos mil diecinueve dime dos mil diecinueve en números romanos

Voz 16 53:41 no me voy a mi dormir

Voz 21 53:52 has dicho una o dos dos m Sabica dicho dos ya para que no escuchado venga pregunta

Voz 53 53:59 madre mía completa este bonito refrán

Voz 1220 54:03 no hay luna como la de enero ni amor como no hay luna como la de enero de amor como

Voz 0470 54:10 Tejero

Voz 21 54:12 cuál es ese amor ese amor que dice que no que no se olvidan

Voz 1220 54:17 enero de amor como

Voz 16 54:19 el segundo la ayuda veía el verdadero

Voz 53 54:23 no el primer pero ella

Voz 21 54:25 primero el primero es el verdadero habla partir a ver

Voz 1220 54:36 Mario céntrate qué moneda tiene mayor diámetro la de un euro o la de cincuenta céntimos

Voz 21 54:43 la de un euro pues no mira la de cincuenta céntimos no no no no no venga bien

Voz 1220 54:48 veinticuatro con veinticinco y la otra XXIII con veinticinco centímetros cómo estás cómo estás participando en este concurso Mario deduzco que no tocó la lotería del Niño no no pero igual igual recuerdas en que terminaba el número pista Espar tampoco tiene muy buena rima

Voz 16 55:08 la lotería del Niño

Voz 1220 55:11 te dejo que a ver que te ayude Isaías

Voz 21 55:13 venido Vigo acabó acabó en dos saludo desde aquí una bengala perfecto acabó en todos treinta y siete mil ciento cuarenta y dos pero la pregunta

Voz 0470 55:25 bueno pues eso el dos no tiene

Voz 21 55:28 la arrima jóvenes bueno leo Leo en una entrevista a la gran Edurne Pasabán el titular era una frase que dijo Edurne dice cuando llegó a la cima del Everest

Voz 1220 55:38 tres opciones se me saltaban las lágrimas me llevé un poco de decepción o me encontré con Patxi un amigo del pueblo

Voz 16 55:50 pues me imagino que fuera y me faltaba

Voz 21 55:54 venga

Voz 55 55:55 muy bien

Voz 21 55:57 no llevo se llevó una decepción si es que aquello estaba estaba Claude totalmente bueno hablando del Everest joya atención preguntas semi cuidado hablando de

Voz 1220 56:06 es cuál es cuál era el monte más alto del mundo antes de que se descubriese el Everest

Voz 0470 56:14 se pregunta eh

Voz 1220 56:17 a ver antes de que antes de que se descubriese Lebedev cuál era el monte más alto del mundo ayuda yo pienso que piensa con lo

Voz 0470 56:30 en lo más alto del

Voz 1220 56:33 mundo antes de se descubriera bien

Voz 21 56:36 se entrena tu hermano eleve

Voz 1220 56:42 bueno dejemos las montañas y monté un barco estás mirando hacia proa en un barco estoy mirando hacia proa a aquel lado estaba BOR a la derecha o a la izquierda

Voz 53 56:56 la derecha no no vale bien

Voz 21 56:59 claro sí sí sí

Voz 1220 57:05 a estribor derecha izquierda de toda la vida

Voz 21 57:08 la pregunta hoy hoy por hoy mañana hay que felicitar a Sergio García el niño bueno notas Triviño cuántos años le echa Sergio te voy a dar

Voz 1220 57:20 dos dos de margen dos arribados para bajo cuántos años crees que cumplen

Voz 16 57:24 niño Sergio García algo fecha sí

Voz 21 57:28 el dale dale

Voz 53 57:31 pero el XXXII entre

Voz 21 57:34 Taylor no treinta y nueve a Sergio Sergio durante mucho tiempo les persigue el fantasma que no había ganado nunca un Mello es un torneo grande de esto vale

Voz 1220 57:48 finalmente lo consiguió en el dos mil diecisiete venciendo venciendo en en cuál de estos cuatro torneos fue cuando ganó Porfirio el Open Usa el British el Masters o el PGA

Voz 53 58:01 mi pelo pues luce no

Voz 21 58:04 el más de ser más que la expresión la chaqueta verde tal bueno venga va a pulso una doble doble doble suplente y atención

Voz 1220 58:12 eh Ésta es me gusta mucho eh además es que está Isaías y es que es perfecta

Voz 21 58:17 Isaías Ramos se abre el telón

Voz 1220 58:21 sale la la letra a diciéndole a una pareja que les da un millón de dólares por acostarse con la mujer vale como se titula la película Se abre el telón y aparece la letra a diciendo una pareja os doy un millón de dólares

Voz 21 58:38 si me dejas acostarte con tu mujer

Voz 1220 58:41 cómo se titula la película

Voz 21 58:47 una que siempre tiene que responde puedes echar no se les puede orientar un poquito al hombre a la letrada

Voz 0230 59:00 es una preposición

Voz 16 59:02 a una una proposición no

Voz 21 59:04 una pero sí sí sí suma ya bueno va su madre dada cinco cinco sobre cinco

Voz 1220 59:15 sobre diez osea que lleva dos de ventaja que cuanto

Voz 21 59:17 no queda nada ya no queda nada pues nada

Voz 0470 59:21 la siguiente semana con ellos según vamos a darles

Voz 21 59:24 que han estado tan mal

Voz 0470 59:26 me no

Voz 21 59:27 malos