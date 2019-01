La Ventana (08/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0470 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 la reunión entre el Partido Popular y Vox ha comenzado hace apenas una hora y el partido ultraderechista acaba de hacer público el documento de diecinueve puntos que lleva a ese encuentro y que y que no está mal Adrián Prado buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0019 00:21 así diecinueve medidas que afectan a la educación la sanidad el régimen fiscal de Andalucía la inmigración incluso la celebración de las fiestas nacionales y autonómicas lo fundamental Vox mantiene su exigencia de derogar la ley andaluza contra la violencia de género y su sustitución por una ley de violencia doméstica pide también la derogación de la Ley contra la discriminación de las personas LGTB según el partido ultra España no supo mismo fuego que necesite leyes especiales insiste en la devolución al Estado de las competencias en educación sanidad y añade Justicia y Orden Público exige una declaración institucional de la Junta en ese sentido en cuanto los impuestos bonificación del noventa y nueve por ciento del impuesto de sucesiones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF y también pide colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados por último añade

Voz 0313 01:05 el Día de Andalucía pasará del veintiocho de febrero

Voz 0019 01:08 al dos de enero en conmemoración dicen de la culminación de la reconquista

más noticias Ester Bazán con otra reunión pero bien diferente Francino representantes del Gobierno están reunidos con la empresa y con los sindicatos de Alcoa en busca de soluciones tras el anunciado cierre de las plantas de A Coruña y Avilés los representantes de los trabajadores consiguieron a las puertas de las Navidades prorrogar el plazo de las negociaciones con el quince de enero como fecha límite informa Miguel Crespo

Voz 0702 01:33 si a esta hora está teniendo lugar esa reunión a tres en la sede del Ministerio de Industria frente al que esta mañana se ha desarrollado la manifestación de los trabajadores de las dos plantas de Alcoa amenazadas de cierre la empresa prorrogó el plazo de negociaciones hasta el próximo día quince y una vez expire ese periodo podrían comenzar efectuar despidos entre los seiscientos ochenta y seis trabajadores que componen las plantas de A Coruña ya Avilés aunque de la compañía luminosidad dependen alrededor de otros dos mil empleos indirectos la ministra Reyes Maroto desde Almería ha pedido esta mañana a Alcoa que se replantee el cierre de las plantas y que mantenga una posición proactiva en la mesa de negociación

Voz 1915 02:06 el temporal de nieve de este invierno deja los primeros muertos en Europa central y problemas también en las comunicaciones Victoria García buenas tardes

titulares del deporte con Toni López a punto de terminar

Comisiones Obreras votará en contra del nuevo decreto de educación que prepara la Consejería para acabar con el acoso escolar en el próximo Consejo consultivo el borrador contempla entre otras cosas sancionar a los alumnos y a los trabajadores de los centros que no denuncien a la dirección

Voz 2 03:21 lo que está pasando cuando detecten un caso Isabel García

Voz 1915 03:23 es portavoz de Comisiones Obreras

Voz 5 03:26 legación de responsabilidades hacia digamos incluso parece que el que se pretende también

Voz 6 03:33 incidir en la idea de que lo criminalizar al alumnado que no denuncie o no

Voz 5 03:39 tenga unas determinadas actuaciones en una dirección

Voz 1915 03:43 tampoco están de acuerdo o las familias la Federación de Padres de Alumnos Giner de los Ríos dice que ni siquiera estaba informada y critica la responsabilidad que cae sobre los menores de edad y esta mañana los afectados por la venta de tres mil viviendas del Ivima fondos buitre en el año dos mil trece por parte del Gobierno de Ignacio González han llevado su protesta ante los Juzgados de Plaza de Castilla piden que no se archiva del caso como ha solicitado la Fiscalía y acusan al Ivima de malversación de fondos públicos y prevaricación denuncian también llamadas y correos continuos hasta ocupaciones violentas

Voz 0979 04:15 yo estoy segura que los llevaron ellos eh para presionar no se nosotros para que nos fuéramos porque dan okupas llegamos tipo violento

Voz 7 04:24 sí me he tenido que ir de la vivienda porque tuvo una enfermo

Voz 0313 04:28 la grave me tenemos que era

Voz 7 04:30 a casa de un familiar y aparte las presiones que está sufriendo pues no no me iban bien

Voz 0313 08:00 minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias hace años muchos años que la revolución cubana dejó de ser un ideal un un referente de de igualdad y de justicia social se hicieron mal demasiadas cosas el cometieron demasiados abusos se reprimió Isère reprime demasiado la disidencia también Estados Unidos apretó y aprieta lo suyo pero bueno con todos los matices que los más puristas quieran introducir no

Voz 0470 08:20 surta en absoluto exagerado hablar de una dictadura y lo peor es que ese proyecto había comenzado luchando precisamente contra eso contra una dictadura todo empezó tal día como hoy

Voz 17 08:36 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 0979 08:53 hace sesenta años el ocho

Voz 1626 08:55 pero de mil novecientos cincuenta y nueve Un grupo de comandantes barbudos encabezados por un tipo grandote llamado Fidel Castro entró en La Habana en mitad de la euforia ciudadana y la borrachera revolucionaria Cuba iba a convertirse en la primera república socialista de América y aquello de entrada estuvo bien muy bien porque echaron al corrupto dictador Fulgencio Batista que convirtió al país como diría el preside el PP andaluz en el puticlub lo que pasa es que eso de quítate tú que me pongo yo tampoco está bonito

Voz 19 09:46 el triunfo

Voz 1626 09:46 de la revolución cubana culminó aquel ocho de enero sólo una semana después de que el dictador Fulgencio Batista saliera por pies de la isla pero la revolución la lucha por echar al tirano había comenzado siete años antes cuando Baptista un golpe de Estado y se instaló en el poder a partir de ahí Cuba fue la discoteca el casino y el prostíbulo de Estados Unidos reconocido así por los propios yanquis el informe de un funcionario del Departamento Federal de narcóticos decía que yo abro comillas todos los vicios conocidos en la civilización moderna han prosperado en Cuba los crímenes predominantes son el asesinato el juego la prostitución tráfico extenso de drogas Fin de la cita en mitad de este panorama surgió un grupo de militares rebeldes que movilizó a estudiantes a Ciudadanos a campesinos ya cada movilización Baptista contestaba con una represión brutal poco a poco los revolucionarios fueron ganando terreno hasta que en la madrugada de Año Nuevo de mil novecientos cincuenta y nueve Batista se vio perdido se subió a un avión largo a otros paraísos dictatoriales

Voz 20 10:52 sí señor deseo

Voz 21 11:10 con crío

Voz 1626 11:19 tampoco se podría decir que a Baptista se le acabó el chollo porque se había hecho de oro con la corrupción simplemente se mudó con su chollo con su cien millones de dólares hasta terminar bajo el amparo de otro dictador en su exilio dorado de Marbella donde se acabó la diversión llegó un infarto y mandó parar y luego ya saben la cosa se torció porque Fidel convirtió Cuba en lo mismo contra lo que lucho una dictadura aquí sí que encaja eso de que el país y un giro de trescientos sesenta grados empezó en una dictadura intervino en otra

Voz 22 11:53 mira como limó pues si trescientos

Voz 0313 11:56 de Grado probamos completito es el todo una pena una pena para los ideales originales y para muchísima gente muchísima que sufrió continúa sufriendo sus excesos

Voz 22 12:09 eso no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 23 12:13 es un comité de bienvenida déjate de Sito Franco y cargados la monarquía pospone Cachón

Voz 1 12:18 me parece

Voz 23 12:21 el choque de uno

Voz 1 12:23 de este colas borrascas que penetran desde el Atlántico me encanta mirada los aspersores cursan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 22 12:48 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola

Voz 2 12:50 Nos tardes hola buenas tardes qué tal buen año todavía se puede decir no y ocho si no que hasta Semana Santa

Voz 0313 12:57 mucho al debate de todo por la radio de un año para ser bueno tiene que ser forzosamente Feriz

Voz 2 13:03 yo soy muy escéptica con lo de la felicidad así Carles si invadir lo diría conociendo no pues es que yo opto por es más importante estar alegre

Voz 24 13:13 porque lo de la felicidad es una un poco una utopía eso y sobre todo conforme va pasando el tiempo no

Voz 2 13:19 entonces pero estar alegre sí que es una voluntad entonces yo me

Voz 25 13:24 de ahí me sale saben a poco

Voz 2 13:27 lúdico festiva mediterránea ya otro bueno te llamaré cuando tenga bajones

Voz 0313 13:32 muy bien muy bien ya sabes que te voy antes a nuestros invitados de hoy déjame que te comente una cosa que me ha ocurrido y no sé si soy el único estás viendo que has visto la segunda temporada vergüenza yo yo la estoy viviendo también también me río y me sigue pareciendo muy buena pero me pasa una cosa y lo digo muy en serio no es ninguna broma eh ya me está empezando a incomodar en exceso de hecho estoy parado en el tercer capítulo en un momento de equívoco entre Javier Gutiérrez y Álvaro Cervantes ya labró Cervantes de verdad me pone tan frenético y tan nervioso que creció

Voz 2 14:03 con los ojos como no te puede ir me no puedo seguir pues paró para ti y no no sé si soy el único para todo tranquilidad decirte que es el está pasando a mucha gente esta segunda temporada gran mérito de los creadores pero claro pero esta segunda temporada está teniendo más detractores en todos los sentidos a mí me han incomodado profundamente pero bueno qué se supone que es una así intenciones de de la serie es mejor la primera temporada es una de esas series que dices pues igual tampoco había necesidad de hacer una segunda que esto ya sabes qué pasa mucho pero te entiendo perfectamente porque además es que Javier Gutiérrez lo clava tanto que consigue transmitir te ese desasosiego vital que sientes ante un es que como él pero queda mucho pobre no Javier Sierra absolutamente acomplejado frustrado profesionalmente que del fotógrafo de quién vaya se Caballero por favor dañino ya os ha llegado el momento en que sí sí sí sí estoy estoy contigo eh todo lo yo le he visto entera pero haciendo Manzanera

Voz 0313 15:01 un poco por obligación claro soy el único no soy lo único bueno año nuevo tele nueva las cadenas ya sabemos habla de la voz hace un ratito empiezan esta semana sus nuevos programas de un gran pelotazo como cantaba esa chica de Málaga

Voz 2 15:16 Marta una buena más Dios le dio a Antena tres el liderazgo no es hacer un veinticinco por ciento

Voz 0313 15:23 eh roza el milagro eh he de decirte que tenemos al otro

Voz 2 15:25 en la pantalla a dos tipos de ejecutivos hoy uno que está cortándose las venas y el otro que está en otra

Voz 0313 15:33 actitud vital diga bueno nosotros esta tarde en La Ventana vamos a centrarnos en una serie que primero triunfó precisamente en Antena tres durante dos temporadas para después seguir haciéndolo en Fox

Voz 26 15:48 de este

Voz 1 15:50 yo ahora tenemos que matar las presas matar los funcionarios Petro quizás es alguna otra persona que se encarga de trabajo cada vez medidas pueden cambiar su lema decide colabora frágil y que la mitad no te parece de verdad da miedo sólo bueno

Voz 0313 16:24 fin sabéis arrancó su cuarta temporada en diciembre como saben todos los oyentes y después del parón de Navidad ha regresado con nuevos enfrentamientos entre la reclusas las de siempre por un lado alguna recién llegada también ícono nuevo director de la cárcel que yo si tuviera alguna dolencia como médico no sé si haría alzando vales

Voz 1 16:46 felicito director el único negocio que ha funcionado siempre es un negocio ya conoce las reglas lo que va a ser peor que ochenta muertos

Voz 3 17:09 que no salga de Esquire

Voz 0313 17:13 hoy queremos preguntarnos qué hay exactamente detrás del éxito del gran éxito de una serie como ésta como vis a vis cuánto hay de ficción cuánto de realidad de qué forma refleja mucho poco lo que es en el mundo carcelario Cruz del norte es un referente a tener en cuenta Escobar buenas tardes hola buenas tardes gran es el productor ejecutivo de la serie cómo estás oye lo primero felicidades eh modelar pelotazos de este de este nivel y que además traspasen límites fronteras Canales y tal no pasa todos los días no es cierto y además se lo debemos a Fox

Voz 1389 17:45 quiere ante esto empezó en Antena3 monseñor Martínez pero realmente había un viaje que habíamos iniciado con unas presa sabía una historia y creo que ese viaje había que completarlo y creo que ha dado Fox

Voz 2 17:56 pero este que cada temporada ha sido como otro salto no es decir si habéis sido ahí cómo estando en él

Voz 0313 18:03 esta última Mariola tú lo sabes aguda de las actrices que hemos hablado con ellas han dicho que que las han pasado canutas

Voz 1389 18:08 las eh pero todos los aspectos además hay que ha sido duro estoy de acuerdo es más que enlazando un poco con lo que comentabais de la serie y vergüenza e fíjate yo estoy de acuerdo yo creo que las series tienen que generar sensación y si no no apruebe las cómodas de y a mí por ejemplo cuando me hablan de David yo acepto que alguien te guste o que no le guste o que le parezca violenta o que le plazca cómica pero lo que no

Voz 2 18:30 conmigo no me come ya te digo que no pero lo que no soportaría es que alguien me dijese me da igual si es verdad

Voz 1389 18:38 ah vale sí creo que en todo es decir creo que tenemos amigos tenemos novias tenemos novios tenemos padres que nos genera sensaciones si eso es lo que estamos intentando esta cuarta temporada tú

Voz 0313 18:48 eh has descubierto la piedra filosofal el secreto la clave de por qué ha triunfado

Voz 1389 18:54 gracias a Dios no la descubierto nadie yo lo que tengo muy claro es que es maravilloso hacer un rato de personajes imperfectos erráticos sería horrible hacer algo sobre caminos transitado sobre la felicidad exclusivamente la felicidad creo que mente el nicho la piscifactoría donde pecamos todos es en esos personajes que se equivocan constantemente y que lo intentan no el hecho de que sean violentos de que yo que tengan nuestra asuntos que no interesan sino son personajes que se equivocan y que lo intenta es decir aspiracional mente intenta ser mejores hoy hace poco aquí lamentaron

Voz 0313 19:28 Mariola Se acordará estuvimos con con Ana Costa con Paco León hablando de de Arde Madrid nos contaban

Voz 2 19:34 yo estuvo casi yo creo que dijo cuanto cinco años no es cuando se vital para pasándolas exacto claro para vis a vis yo vamos tengo la sensación de que el convencimiento de que detrás

Voz 0313 19:46 tiene que haber habido mucho curro mucho curro de de

Voz 2 19:49 de de enterarse de de hablar con unos con unas con otros documentarse estoy de acuerdo y sobre todo había una obsesión que era no caer en en interior es común

Voz 1389 19:57 ese es decir nosotros teníamos grandes referentes norteamericano como son las cárceles americanas series y películas maravillosas prevé decíamos hostia no no es España no es nuestra historia hasta que realmente empezamos a hablar compresas y ahí encontramos lo que nosotros siempre decimos la mirada empezamos a hablar con presas Nos dijeron pues como se sienten cuando entra en una cárcel donde nosotros no lo sabemos porque yo al menos no ha estado nunca preso Carles

Voz 2 20:23 yo tampoco eh bueno bueno tiempo yo estuve de el último día de este año pasado la última tarde si es la segunda vez que pisaba una una cárcel no como preso impresiones nota es brutal es notable

Voz 0313 20:37 como paso a paso acata Clarke no son son rejas en algún caso en otro caso son cristales van cayendo no da más de cinco pasos seguidos sin que pam pam precisamente esto no son hablar con una persona a través del cristal

Voz 1389 20:48 esto no son las prisas nos decían mira iban a llegar a la cárcel que más te llama es el sabor de las cosas todos había Hierro las lágrimas la sopa los abrazos todo sabía avisos los besos saben saben Sabena Hierro porque todos de hierro les comentaba una de estas chicas que lo primero que hizo al ahí sufrir una la queda ansiedad que para superarlo tuvo quitarse las zapatillas los calcetines arrastrar al ITER hasta la ventana sacar los pies entre las rejas para anotar la brisa de por la noche porque se ahogaba me costó respirar se ahoga veinte a3 esa especie de crónicas encontramos el tono de vis a vis

Voz 0313 21:23 mira déjame incorporada a la conversación a José Antonio Gómez que es funcionario Instituciones Penitenciarias lo ha sido en los últimos treinta y cuatro años ha trabajado en diez prisiones españolas ha hecho de todo de administrador de subdirector de de de educador Iñaki de dos mil cuatro dos mil doce fue director en el centro penitenciario de Alhama está en Radio Pontevedra José Antonio buenas tardes hola

Voz 2 21:43 hola qué tal y como estas los oyentes quién quién eres

Voz 0313 21:46 oye José Antonio David estamos hablando nos preguntábamos antes cuánto hay de ficción de realidad está bien reflejado mal reflejado parcialmente qué es lo que más o menos te destaca por tu experiencia aporte vivencia

Voz 27 21:58 bien la serie y felicitar a Iván Escobar porque la das muchos altos engancha pero claro yo tengo que la veo como espectador me gusta pero si la veo cómo funciona el prisiones pues veo que falta

Voz 28 22:15 la

Voz 27 22:16 la visión la que tienen a la gente que trabaja en prisión no se nota perfectamente que ha hablado compleja que no pero que no ha hablado con funcionarios que son los que directamente viven el día a día de la prisión si hay

Voz 1389 22:31 estoy gordo hemos hablado con funcionarios se pero creo que hay que escoger siempre una mirada y nosotros tenemos muy claro que la mirada la mirada era de la presa de hecho de nuestra nuestro nuestro vehículo nuestro personaje siglo era Macarena la maldición que es la que entra lo que nos parecía atractivo es cómo se enfrentan texto una persona que puede ser tu Joy que de repente de anoche la mañana lleva un poquito de droga en el aeropuerto y te caen seis o siete años en prisión ese era la mirada esa era la entrada en la cárcel y eso es lo que queremos contar

Voz 2 23:01 José Antonio de habla el otro día Carles me claro es verdad que la la mirada desde el punto de vista habiendo sido director de prisión supongo que es otra no pero yo que le decía que que había que ser benevolente no con las historias de ficción porque porque es ficción pero él me contaba que se había impresionado mucho por los escenarios no por los escenarios de la serie que es un poco este universo carcelario que Ivana creado con ayuda a sus colaboradores que a mí me parece un personaje fundamental de Davis Adís y creo que así sea

Voz 1389 23:29 el darán hallazgo no absolutamente economía en esta tercera al inicio de la tercera temporada en Fox hablé con Fernando González que es el director de arte me dijo mira siempre me orientado a esto como como una especie de container porque me da la sensación de que las celdas puede ser contables y construyó una cárcel a lo largo de doscientos a trescientos metros a través de container idealmente los creó un personaje más que se sacarlo

Voz 0313 23:55 con bloques no al final de una cárcel José Antonio se estructuras si en en en bloques en bloques separados están absolutamente o casi

Voz 27 24:03 es que la serie ya parte de el escenario de una cárcel privada cuando una cárcel privada no tienes pues el el los personajes hay Solé y presiones sobre todo siempre nos quejamos he bueno siempre tanto las empresas como los funcionarios lo quejamos de que la imagen que será no es la adecuada pero sí

Voz 0313 24:26 sí yo he visto mucho cine he visto

Voz 27 24:28 muchas series siempre y cuando ves una serio

Voz 2 24:31 periodistas pues hay un periodista malo pero es que cuando dimos en función de presuntos malos como mucho hay uno que bueno ido hombre pero era más fácil humanizar a los presos que a los funcionarios de nosotros tenemos

Voz 1389 24:44 la Roberto Enríquez ha funcionado que no sólo es

Voz 2 24:46 es bueno si bien bueno sí

Voz 27 24:52 la realidad incluso de la protagonista que es Maca bueno la dirección de actores los actores la música la fotografía impecable pero bueno cuál es el perfil de la de la interna española pues no es es joven pero ahora como Maca no es bella o más guapas si de buena familia siempre son gente de entre veinticinco treinta años de Hugo estrato social bajo casada o con pareja de hecho siempre tienen hijos un progenitor que no que cuando ella entró en prisión muchas veces no se hace cargo dijo tienen que hacerse cargo la familia siempre hay hay disipada todo en una prisión Se acusa más que en la sociedad Aimar desigualdad Aimar machismo hay más racismo se emplean hay una dependencia psicológica de de del hombre e insisto el escenario lo que es el

Voz 2 25:48 es una buena historia murió

Voz 27 25:50 esto ya es buena que es luego no sé si José

Voz 2 25:53 pone hoy Iván a mí me gusta hecho gracia lo que decía perdona

Voz 0313 25:55 mira José Antonio de dice bueno yo como casi la veo como espectador es una cosa si la veo como tal

Voz 2 26:01 pero claro si esto también nos ha pasado con las series de periodistas que tú la ves en tu casa partirá de risa dice sí claro he tenido yo esos directores de perdía digo que no lo que a mi me gusta mucho cómo está contada la la violencia contra las mujeres y un poco el patriarcado que es una persona carcel en ese sentido muy machista creo que es es un puntazo ahora en este en este tiempo Iván yo no sé si está hecho adrede y gigabytes perseguidos la historia no real

Voz 1389 26:28 no lo haya siempre mucha atención pero no sólo el patriarcado porque nosotros no sentimos mesiánicos de acuerdo es decir John John no me me siento incapaz de establecer una especie de discurso mesiánico desde la ficción no no no me siento cómoda ahí pero sí a la hora de reflejar

Voz 0313 26:41 tampoco está para eso lo vi incluso

Voz 1389 26:44 hora de reflejar la bueno pues la vigente sexualidad etcétera existe pero porfió o factores de la anormalidad y muchas veces por ejemplo los acusan de ser violentos es curar

Voz 2 26:54 conforme incomodado mucho eso es absolutamente absurdo

Voz 1389 26:57 de y es curioso porque sin embargo es escribe muchísimas cartas espectadoras sea casi siempre espeta desde catorce quince dieciséis años agradeciendo unos porque realmente

Voz 0313 27:08 reflejamos lo que se encuentran en los patios

Voz 1389 27:10 colegio deberes cómo cómo es posible esto es decir si esa violencia nosotros no la encontramos en el colegio secuestros a la guapa la Lider A la aspiracional a la tonta al auto compasiva a la aquí Trapiche A Nosa perturbado bastante porque realmente tenemos sí

Voz 2 27:27 como su cárcel efectivamente y luego no somos conscientes

Voz 1389 27:29 de una especie de violencia de bullying a veces física a veces psicológica que se establecen los colegios de nuestros hijos que es una cosa también muy característica indio hemos tenido unos espectadores muy jóvenes que decían os tras es cierto esto lo vivo yo día a día y muchos estudiantes de esa edad vive el colegio los institutos como una auténtica carne

Voz 2 27:49 ahora estoy perturbando yo bueno esto no me aterrador exactos toque por parte de la cárcel como el Instituto oye José Antonio Antonio Vega que ha trabajado mucho

Voz 24 27:58 en con mano con sector marginado digamos de de la sociedad no sé si tienes algo que decir sobre esto

Voz 27 28:05 si es que hay cosas como funcionario no como compuesto por la insisto que es esta es una serie que pasará a la historia como una un antes y después de las series españolas pero hay hay disfunciones por ejemplo el comedor cuando Fabia Fabio habla con Maca y eso es imposible que un una interminable con con Maca asentada en el compadreo con los demás en las duchas las duchas que es una es un tópico

Voz 2 28:32 hay produce películas de todas las

Voz 27 28:35 la ducha son individuales e como mucho y en la en una celda están dos Inter

Voz 2 28:42 me encanta porque ha dicho juego no hace concesiones no te concesiones a la ficción pero éstos hay que hacer concesiones literaria José Antonio una una serie de una serie carcelaria

Voz 0313 28:52 sea con una ducha individual

Voz 22 28:55 fíjate y sin embargo hay ahí lo que defiendo

Voz 1389 28:57 siempre fíjate es que no hemos buscado en ese sentido al exhibicionismo nuca de hecho sólo hay que ver el capítulo de ayer para decir oye mira nosotros intentamos reflejar cierta realidad incluso cierta dureza a ese imperio no desde el punto de vista de mira ahora vamos a sacar a dos chicas monísimo más para atraer a la audiencia realmente nunca vista avisa estado ahí va a estar

Voz 2 29:15 hay otra cosa que a mí me gusta mucho remarcar y es que nosotros aguantamos y toleramos cosas en las ficciones americanas que cuando pasan a la ficción española somos como más tiquismiquis unas más remarca que a mí me me molesta porque hemos visto en de Orange is the new black cosas muy similares que nos hemos tragado sin problemas y sin fin y sin revisión hombres no siempre se aplica también hay una serie que le gusta mucho a José Antonio que me decía que era rectifique

Voz 27 29:42 yo no entré en una serie americana que es que además viene muy muy mal al la Liga el contexto actual porque Pablo Ibar está siendo juzgado otra vez sin Estados Unidos creo que allá va de veinte años el protagonista de Red hay lleva veinte años impresión le hacer una prueba de ADN en todas las Siria no sabes es inocente y culpable Se habla mucho el día de después el día después de prisión como reacción a la familia como se encuentra él cuando sale a la sociedad es mucho más sosegada que te hace pensar mucho más empatizar más con el personaje de Visa dice es un continuo frenesí es que esto

Voz 2 30:24 no

Voz 27 30:26 ahora que el guionista a cada momento para sorprende

Voz 2 30:29 arte Yoigo tranquilo tranquilo vamos gusta esperábamos el ataque de epilepsia permanente oye al éxito tierras asumida ya que eres un estás nuestros ya patrios como llevas ese quién se lo preguntas a Alex Alex Acker tienes ahí van ahí van a Iván pero no yo lo que ha dicho ale nada y mira lo que lo que me doy cuenta es que muchas veces hablamos de la

Voz 1389 30:52 era de oro de las series españolas yo diría que no es la edad de oro unidad de de las series de de los sobrantes creo que es la edad de oro del espectador creo que si algo ha cambiado en la ficción nacional es que el espectador demanda otro tipo de historias sobre todo buenas historias el otro día estaban venga discutir si Roma era una buena película si los tiene trámite Roma ajenas sensaciones yo la aviación este mando yo no

Voz 1915 31:13 a mí me encanta a mí me lo

Voz 1389 31:15 aburrimiento placer ídolo deslumbramiento

Voz 1915 31:18 pero sobre todo viaje de generado sensaciones que hizo lo que hay

Voz 1389 31:20 vamos al principio fue hizo una semana después sigo pensando en ella no sé si a vosotros os ocurrirá Villa a veces me pasó cuarenta y cinco minutos en páginas como Netflix HBO eligiendo qué voy a ver porque no me generan tuve no me generan sensaciones yo prefiero que cuando nos metamos en una historia ya sea Roma ya sea vis a vis ya sea Fariña ya sea lo que sea si permiso de medias bien la veo porque salgo tocado y una semana después sigo pensando en esta historia

Voz 27 31:47 a mí me ha gustado mucho Roma pero me encanta o más colgar

Voz 0313 31:51 bueno es una maravilla para mí a mí me pero para mí es una maravilla

Voz 27 31:55 claro que Roma

Voz 0313 31:57 no no no no no puedo salir cómodo del cine de ninguna manera hace años

Voz 2 32:00 sí por favor en esta en en vista bis ha sido fundamental el el bueno a la entrada de Fox claro pero además hemos de decir que hay acumulados a gran número espectadores e empezó muy empezó con ciento setenta mil lo por ahí luego ya la cosa fue subiendo medio millón seiscientos mil setecientos mil ochocientos mil yo no sé como vamos ahora pero eso es una es una barbaridad para una plataforma

Voz 22 32:21 pues eso que lo había un huevo de gente ya si ya no hay

Voz 1389 32:26 hay más gente que presos pero eso es algo maravilloso que me pero nada más me lo preguntan mucho no cuál es la diferencia o que que tiene que ver Fox ahora yo siempre me remito a una conversación que tuve con Daniel Pérez que es el director de Fox España cuando le pregunta hoy aquí los capítulos que tiene ahora cuarenta y cinco cincuenta eventos me dijo cuanto tiene que doblan la historia lo que dure la Historia esa es la gran diferencia alguna

Voz 0313 32:47 oye por cierto la historia va a seguir que cero habrá quinta temporal

Voz 1389 32:50 yo creo en los finales y creo que le debemos

Voz 2 32:52 el espectador Davis aviso Un final cerrado

Voz 0979 32:54 al final redondo Encinas denota la marea amarilla es amarillo de modo por todos lados

Voz 0313 33:01 a todos los chalecos esto expresa el control creo fue Iván Escobar felicidades amigo un placer gracias por estar en aventar en mi tenis los Antero Gómez un abrazo un abrazo

Voz 2 33:13 la semana que viene hasta luego adiós

Voz 0313 39:17 hemos hablado largo y tendido de televisión con Mariola Cubells como cada martes en La Ventana de la tele íbamos a hablar un poquito hora de cine de de fondo la banda sonora de la película del momento de Bohemia en Rapsodia que veremos al final qué suerte tienen en los Oscar pero vamos a hablar de cine a partir de un dato preocupante no uno de cada tres españoles ya no puede ver cine de estreno en en el lugar donde vive que es mucho uno de cada tres es muchísimo no es verdad que la racha de de cierres de salas sobretodo en en el centro de las ciudades se ha parado un poquito en dos mil dieciocho pero los efectos de la crisis esta última década han sido terribles y se ha reducido en más de un doce por ciento el número de de pantallas y claro con estos datos es muy importante destacar también que en estos tiempos duros ha habido gente personas concretas amantes del cine ciudadanos de a pie que se han agrupado se han constituido en en en plataformas asociaciones lo que sea ya han salvado del cierre salas de cine de sus localidades de de barrios o incluso han conseguido volverlas a abrir un caso concreto el primero que vamos a abordar tenemos varios se es el de los cines foco de de Majadahonda en Madrid este principio de año celebrado el quinto aniversario de la constitución de una sala de cine sin ánimo de lucro porque en ese caso efectivamente fueron los vecinos los que en su día rescataron del cierre el antiguo cine Renoir para convertirlo en lo que es hoy un lugar donde se pueden ver si películas de estreno pero también escuchar ópera

Voz 3 40:42 hablar con directores

Voz 0313 40:44 hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Pepe Rubio Pepe buenas tardes hola

Voz 39 40:48 hola buenas tardes Toy en los cines Zoco Majadahonda y es la verdad que son unos cines muy entrañable todo aquí todo el mundo se conoce entrase hablan e los espectadores lo el del bar se recomienda en películas como

Voz 0979 41:05 es como estar en el salón de casa pero con pantalla grande como está Familia decir parece que no termina la Navidad yo temas hace hoy es un día más de Navidad que tengo aquí no estoy con

Voz 39 41:14 en con cuatro miembros de esta asociación que salvó este cine esta paz Rivas Bada que es socia fundadora fundador Asociación cines Zoco María Victoria García

Voz 0979 41:26 ya que es la vicepresidenta hay Jesús Escudero que es el responsable y Rubén Macías de actividades educativas un cine muy abierto aquí aquí no sólo saben películas hacen muchas cosas habla con directores hay hay sesiones teta que me ha hecho mucha gracia porque entonces como dicho tetas porque van vienen madres que dan el pecho a sus hijos entonces le ponen una lupa aquel bebé este tranquilo momento en que las madres los padres no pueden ver cine pues pueden estar con sus bebés viendo una película son tienen actividades muy muy interesante empezar arriba observada podía socia fundadora Yeste de esta primera persona que dijo este cine no se cierra pues efectivamente era el típico cine al que yo venía de

Voz 3 42:07 forma habitual aunque no vivo en Majadahonda que dilo Pozuelo

Voz 0979 42:11 si un día llega si hay un cartel que se cierra el cine dices bueno no me lo pueden quitar en Pozuelo yo me han quitado dos el del Torreón y el de otro foco por ponernos una gran sala como él Kinépolis no de

Voz 2 42:21 cuéntanos lo cierra la gente empieza

Voz 0979 42:24 a a reunirse tres amigas de la zona de Majadahonda tres amigas entre ellas empieza

Voz 3 42:29 va a reunir el nombre

Voz 0979 42:32 exigente que estaría dispuesta a apoyar que no se cerrarán los cines entonces una de las cosas que a mí me parece muy interesante de esto es que de los

Voz 2 42:40 es dieciocho que llegamos a ser los socios fundadores

Voz 0979 42:43 no nos conocíamos nos unió el cine no unió el proyecto de mantenerlo abierto entonces empezamos a reunirnos primero a poner unas mesas plegables en la Gran Vía en la peatonal de Majadahonda los sábados los sábados que mercadillo explicarle a la gente el proyecto lo que estaba pasando para que nos dejaron sus correos electrónicos motivar que la gente se moviera para que esto no se cerrará

Voz 39 43:09 Mavi eh hablando de la gente

Voz 0979 43:11 yo te mucho interés que esto se mantiene porque hay socios inocente necesitan más socios

Voz 0313 43:15 tantos años

Voz 0979 43:17 pues ahora hay novecientos cincuenta y cuatro creo pero necesitan para que esto funcione unos mil doscientos mínimo y eso es de los socios son imprescindibles porque aunque las cuentas del cine van bien crecido

Voz 44 43:30 hay mucho el número de espectadores sin embargo los socios han bajado estamos ahora eso pues no en novecientos y pico el número ideal para mantenerse sin apuros los meses de bajón son mil doscientos entonces un llamamiento pagado

Voz 0313 43:43 la solución mami por curiosidad cien euros

Voz 44 43:46 y luego tiene entraran yo al año y luego tiene entradas por entre tres y cuatro euros muy bien según los días del evento que sea y luego tiene pases gratuitos

Voz 25 43:56 los eventos decir

Voz 44 43:58 actores en el foco para los socios etc etc entonces sí me gustaría si me permites recalcar una cosa que sean socios o que renueve los que son porque sin socios cine peligra si son jóvenes mejor que es más barata

Voz 2 44:12 así es la nota euros son dos y cincuenta euros

Voz 39 44:15 hablando de jóvenes tenemos aquí a Rubén que es el que llevan los temas educativo y hacen muchas actividades con colegio también con con un niño con situaciones especiales no

Voz 0102 44:25 sí bueno continuamente estamos realizando actividades educativas desde los tres años hasta los dieciocho aquí no son los ver una película es es proponemos un Coloquio ese día didácticas para aquellos trabajen en los centros aquí luego vengan a a ver la película My formar espectadores

Voz 39 44:47 es una películas en cartel ahora Pepe que

Voz 3 44:50 mira dispuesto

Voz 39 44:52 no está claro si te da otra dice toda

Voz 0102 44:56 sí títulos desde bueno pues eh profesor de Filosofía que me piden Captain Fantastic ojo películas como Wonder en o más infantiles como puede ser mi vecino otro toro o o también de mucha versión original sobre de inglés y francés bien

Voz 3 45:16 en cartel que tenemos pues mira ahora mismo tenemos buen honrar soy tenemos un asunto de familia tenemos Silvio tenemos el amor menos pensado Ricardo Darín funciona muy bien esos cines tenemos la de José Luis Cuerda tiempo después mañana por ejemplo el evento porque todos los jueves tenemos un evento de directores en el foco pues se tenemos el documental El silencio de El silencio de otros al que vienen invitados que participan en participantes en la película

Voz 39 45:46 que quería deciros que

Voz 3 45:49 el todos los jueves hacemos los directores en el foco por aquí han pasado más de doscientos

Voz 45 45:54 cincuenta directores actores

Voz 3 45:57 invitados de gente del cine que viene encantada a este cine a participar con nosotros tenemos el privilegio de ver una película después durante una hora a hablar con ellos y que el público le transmita sus películas con lo que eso enriquece el la película

Voz 0313 46:15 pues mira de introducir en la conversación dato yo es que Majadahonda para que lo sepan todos los oyentes de La Ventana no es un caso aislado ni mucho menos en dos mil doce las salas Renoir anunciaban su cierre también en en Mallorca y ahí también hubo movimiento civil una una reacción cívica de Cine Ciutat son los antiguos Renoir de Palma y este año en julio ganas celular los siete años Javier Pachón es el presidente de la Asociación de Mallorca nos está escuchando estará La Ventana Javier buenas tardes hola muy buenas tardes bueno tú además conoces a los amigos de Majadahonda no que con un momento dado te pidieron un poco hay como de como de consejo a ver como como os lo veo monta vosotros no

Voz 0470 46:52 somos familias maravilla pues otro

Voz 0313 46:57 también tenéis una cuota como la de ellos cien euros al año es más o menos por por ese por esa horquilla perdón dos Novés

Voz 0470 47:02 sí sí también cien nuestros descuento son de setenta euros no las cuenta como para hacer cincuenta pero si también la la cuota estándar son cien euros y también pues Con doce invitaciones al año y al resto de entradas a un precio reducido de cuatro y también ventajas sean la estructura es es prácticamente la misma que en foco lo que pasa es que nosotros hacemos todo en versión original es como el nicho que queríamos cubrir lo que está renueva bueno por cuestiones de Industria no conseguimos todos los ciclos tan comerciales que a veces sí que sí

Voz 6 47:34 dos hermanos el foco ya en pero bueno si él mismo

Voz 0313 47:39 cuántos socios sois vosotros

Voz 6 47:41 pues la verdad es que podéis repetir sus respuestas porque también estamos en casi dos mil y pico también también nos gustaría llegar a los mil trescientos que era un poco dónde estábamos en una velocidad de crucero interesantes osea que exista ya que nos estamos poniendo a pedir socios sitios poco nosotros cientos que oye uno

Voz 0313 48:02 Junta que hay que hay que hay que fue peor peor que fue más difícil lo más complicado lo de empezar esta bendita locura o luego mantenerse

Voz 6 48:10 pues la verdad es que está haciendo el mantenerse porque como eso que dicen de que cuando uno no sabe que algo es imposible pues se lanza entonces no sabíamos si era difícil los no era era pura entraña era puro corazón entonces eh salió salió inaudito dice que quiere a nosotros se entonces lo complicado es mantener el amor en esa relación no es lo mismo el amor a primera vista que tuvimos con la ciudadanía es muy

Voz 0313 48:37 claro cualquier relación

Voz 6 48:39 eh amorosa luego mantener viva la llama

Voz 0313 48:42 lo planteó en la misma pregunta a Paz que ha sido más complicado empezaron mantenerse

Voz 0979 48:49 empezaron mantener esa sin lo más complicado

Voz 3 48:52 complicado empezaron pues si abre

Voz 0979 48:54 camino al principio que las productoras confiaran en nosotros para dejarnos las películas incluso que los directores pues traerlos hasta Majadahonda no

Voz 3 49:05 pero ahora ya quieren ellos bávaro el vamos

Voz 0979 49:09 convirtiendo en un pequeño cine de referencia hay bueno hemos tenido a gente muy importante todos son importantes y han llegado directores

Voz 2 49:17 jóvenes para los que les ha hecho muchísima ilusión

Voz 0979 49:19 que son de aquí de Majadahonda es el cine al que venían ellos de pequeños y ahora se ven presentando su propia película no

Voz 0313 49:27 oye Javier una pregunta en las películas como como las elegido

Voz 6 49:31 pues a nosotros igual que el foco tenemos uno otro factor diferencial más importante es el contacto con el público podríamos llegar a decir que incluso somos público sea somos el público que se quedó es que lo reabrió entonces nosotros tenemos una participación activa del público en diversos círculos o comisiones como educativas como lo hacen nuestros compañeros ITA tienen programación que evidentemente siempre depende del ritmo de vida de la gente para que participen más o menos todos ellos tienen la información de lo que se va a estrenar pueden dar su opinión para ver que consideran que debería entrar que no en qué forma y luego si tenemos un programador que es el que termina decidiendo con ese y del público

Voz 0313 50:13 bueno hace comunidad que es lo fundamental el Inés no hoy os voy a preguntar a todos a los cinco a Javier ya los cuatro amigos que están con Pepe Rubio en Majadahonda que recomendara a los oyentes de La Ventana una película que hayáis visto ultimamente que os haya llamado la atención por algo especial o aunque no sea mi reciente que recomendó una película venga Javier comienzas tu

Voz 6 50:36 hoy es el primero encima yo que llegaba digo preguntar el último hay que hacer pues mira pues para para ser polémicos