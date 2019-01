La Ventana (08/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias tenemos ya una primera valoración del Partido Popular al documento de diecinueve puntos con el que Vox ha presentado la reunión convocada esta tarde entre los secretarios generales de ambos partidos Ester Bazán

Voz 1454 00:17 quieren entre otras cosas en ese documento recordamos derogar la ley contra la violencia machista la creación de una Consejería de Familia y natalidad la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Andalucía la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes sin papeles vamos a recordar otras propuestas y a incorporar como decías esa reacción desde el PP Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 00:35 hola buenas tardes y fuentes populares consideran inaceptable el documento de Vox que demuestra dicen que no quiere un acuerdo y que la formación de Abascal está más preocupada por ella misma que por los andaluces de hecho va más allá aseguran que algunos de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar que si Vox no cambia de postura estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía recordamos que nos plantea por ejemplo terminar con el efecto llamada asegura mediante la eliminación de las ayudas a los inmigrantes ilegales y pide que se colabore con la policía para que sean expulsados también que es la derogación de la Ley autonómica de memoria histórica que se promueva en todos los organismos y políticas una perspectiva pro Family pro natalidad en ese sentido quiere que se preste especial atención a las mujeres con embarazos no deseados para evitar añaden que aborten y asegurarse de que ninguna de ellas

Voz 0827 01:19 es decir a coacciones y presiones de su entorno para

Voz 0019 01:22 que el finalmente lo hagan

Voz 1454 01:24 un dron ha sido detectado en el aeropuerto de Heathrow dice han suspendido algunas operaciones es una noticia que acabamos de conocer que vamos a ampliar con nuestra corresponsal en Londres cuál es la situación Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 01:34 buenas tardes pues la policía ha anunciado la suspensión de todas las salidas de vuelos desde el aeropuerto londinense de Heathrow por informaciones indicando que había sido avistado al menos un dron es noticia de última hora toda la información por el momento el pasado mes en suspendieron los vuelos por avistamiento de uno o varios drones en el aeropuerto de Gatwick de los que finalmente nada se supo ni siquiera si llegaron a existir un incidente muy confuso aún no aclarado pero que pudo ser un fiasco ahora la historia se repite en el aeropuerto de Heathrow

Voz 1454 02:03 pues seguiremos pendientes Begoña hasta luego sigue la investigación por la presunta violación en grupo de una joven de diecinueve años en Callosa en Alicante dos de los cuatro detenidos aseguran que bebieron in no recuerdan nada información de Omar Sancho

Voz 1239 02:17 según su abogado los dos han mantenido ante la Guardia Civil y en sede judicial que no tuvieron relaciones sexuales con la víctima han declarado que estaban de fiesta y que tras abandonar un bar de copas en Benidorm acudieron a una vivienda junto a la víctima y más personas para continuar allí consumiendo señalan que apareció una bebida que no saben quién la llevo y que a partir de ahí no recuerda nada ni siquiera como llegaron hasta la casa de Callosa d'En Sarrià donde ocurrió la presunta violación el letrado rechaza además que se pudiera haber utilizado Obrum Dhanga la causa sigue abierta investiga a los cuatro jóvenes por otras tres agresiones sexuales y no descartan incluso que aparezcan nuevos casos

Voz 1454 02:50 los titulares del deporte con Toni López buenas tardes quedó a los dos

Voz 0230 03:24 yo

Voz 4 03:42 aquellas palabras lo habían enfrentado a la encarnación de todo cuanto él aspiraba

Voz 5 03:49 cuál es tu palabra favorita por su significado su sonoridad la que más detesta tu país

Voz 6 03:55 ahora inventada ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres y en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro ser

Voz 5 04:09 Tres tristes tigres como entre con intriga tragaba entre pero los trajes no comen trigo

Voz 0313 05:16 sólo siete cinco las seis y cinco en Canarias hoy hemos abierto la ventana a eso de las cuatro de la tarde recordando la fecha del nacimiento de Elvis Presley bueno pues también hoy hoy hubiese cumplido setenta y dos años David voy el gran icono del rock y del pop del del siglo XX es claro es un personaje tan grande tan enorme que hay mucho Szeemann maneras de recordarlo no están los de sus canciones más conocidas pero es la que recomiendan los autores de un libro muy interesante muy

Voz 8 05:43 el ante muchísimo del que vamos a hablar esta tarde en la en la ventana

Voz 0313 05:46 es un libro publicado por Lumen y lo recomiendan porque es una buena forma entienden de introducirse de meterse de penetrar en el mundo tan particular y tan Fini tan especial que tenía Bou en su en su cabeza ya a la hora de crear este libro está publicado por Lumen ir trata de mostrar poco todas las facetas del del personaje que titula Bowie una biografía es de la ilustradora y autora María Hesse del biógrafo Fran Ruíz donde hacen un recorrido por su vida por sus triunfos y también por sus fracasos y sus problemas que fueron unos cuantos María Hesse buenas tardes hola María oye felicidades

Voz 9 06:23 el por tu trabajo de verdad eh ahora saludaremos

Voz 0313 06:27 dan también pero suena mal desde luego una vida como Bowie merecía un un libro tan tan tan colorido y colorista como este

Voz 10 06:35 muchas gracias hoy es inevitable pregunta

Voz 0313 06:37 arte y se lo preguntamos también luego a Fran portó a fisión Portu devoción por Bobby donde donde nace donde donde arranca hoy porque

Voz 10 06:45 no es la primera imagen yo tengo era cuando era pequeña que aparte de que a mi hermano mayor le gustaba ella estaba enamorada de él en la película El laberinto como si la primera

Voz 0313 07:01 oye destacados que detrás de este libro hay hay muchísimo tiempo de de documentación mucha mucha admiración y que es una recreación de la biografía de alguien que tenía en realidad Bowie tenía muchos reparos en hablar de sí mismo no

Voz 10 07:15 sí bueno claro quizás era la complicidad más más grande y que tiene al libro me echa no hubiera sido posible sin Fran que le llevó muy hay que investigar al libro sino que siguió su vive su carrera durante mucho tiempo que ella tenía una partes de trabajo bastante interiorizado

Voz 11 07:36 Fran Ruíz buenas tardes hola Carles

Voz 12 07:38 tanqueta Fran cómo estás bueno Fran

Voz 0313 07:41 a los oyentes que además de de fan de Bobby es profesor de Geografía e Historia en un en un instituto cuando te enganchase tuvo David Bowie

Voz 12 07:48 pues yo tengo también con primer recuerdo muy muy pequeñito que va más el aparece también poseía la biografía que diga bueno yo de pequeño un día de que recuerdo estaba malo o algo así no fui al colegio y entonces pues compuesto vi un programa de videoclips y yo de repente veo un videoclip que las aldeas Stuart se este llovía hay un señor que salía vestido de payaso que de repente como que cambiaba la imagen estaba metido con banalización muy extraña y luego cambiaron otra vez aplazando de una manera ya mi cerebro dijo que hay algo había alguien que había que seguir en los próximos años este servicio a escuchas

Voz 3 08:31 venga

Voz 0313 08:42 el libro es muy interesante porque además yo lo comentaba antes Fran lo habéis querido resumir reflejar de de de varias formas sus éxitos que fueron muchos pero también su fracaso su sus problemas que fueron unos cuantos eh

Voz 12 08:55 es que lo que menos lo puso a cuando me he metido en este lío maravilloso fue el de bueno pues hacer lo mismo que ya había hecho antes con su biografía de Frida Kahlo no hubiera su entrada se lo en lo personal no la las emociones de David Bowie lo cual en principio puede generar un poco aterrado porque como María ha dicho yo creo que en este sentido el es muy inglés no no les gustaba mucho hablar de su vida entonces algo que me como todo ese trabajo bueno vamos a quitar ahora todas estas capas de maquillaje que lleva extremeños para para encontrar el bueno el David Jones deba todas las vivencias que que explican también al a personas aquí

Voz 0313 09:36 les me imagino el el episodio se que contáis de él que había tenido en fin devaneos más bien salvajes con con las drogas e tal cuando Lou Reed que estaba como estaba en ese momento le propone que se produzca un disco como hizo con Transformers le dice que primero tiene que comprometerse a dejar a las drogas del otro de tan guantazo esa escena debe ser una cosa brutal

Voz 12 09:56 sí además una pena porque David Bowie tenían muchísimo muchísimo cariño con Lou Reed es una fase de esta navegación artística mutua David Bowie pues yo muchísimo tanto a Lou Reed como a como a su equipo lo que pasa que en ese momento concreto yo creo que duro y él estaba demasiado metido en un en un en una puridad drogas que precisamente no quería sonase ahí de nuevo

Voz 0313 10:21 oye Fran eres profe de de Secundaria tus alumnos conocen poco o mucho a Bowie o lo conocen los tuyos y los y el resto no

Voz 12 10:31 el e intentando hablar del libro en clase por aquello de no nos publicidad en bueno hay que reconocer que quizá los no son un poquito más grandes los de Bachillerato fieles suena algo pero si te su sincero creo que no les ha llegado todavía quedan todavía por estudiar un poco la influencia que tiene Bowie en el la música que ellos están escuchando ahora con el trato que ellos seguro

Voz 0313 10:52 exacto sí señor

Voz 12 10:54 persona de de los setenta hasta gente maja actuaba como Le diga es que absolutamente todos los dos artistas han sido influenciadas por el de alguna manera

Voz 0313 11:03 hoy Marie Maria tu estudias te magisterio también verdad hay un día decidiste que la ilustración era un en fin un camino que le interesaba más

Voz 10 11:11 sí bueno me interesaba lo que pasa que no pude ha visto entonces estudió Magisterio y estaba depositando hizo bueno tú clic que fue como tengo que dejar estoy dedicarme a al dibujo estuviera con tracción me eh decir sí tuve como claro que tenía que tirar por otro camino

Voz 0313 11:35 tiene un estilo muy muy particular muy muy singular que además gusta mucho porque ya ocurrió con con con Frida Kahlo una biografía bueno tanto libro de Florida como el de que se están editando en en más de una docena de países incluso en Rusia no me han dicho

Voz 10 11:49 sí he entonces yo estaba publicado porque bueno con un editorial lo he comprado y luego hay tiempo de estancia en edición para entonces ya está publicado sí si eso es la verdad que a mí me parece una pasada no le cree

Voz 0313 12:06 pero es verdad eh pero que sepas que

Voz 13 12:07 es verdad es verdad oye en

Voz 0313 12:10 en un momento donde estábamos recordando la Bono la la talla y la figura de un personaje tan tan enorme como Bowie vosotros que en fin que que el haber rastreado que habéis buceado en su en su vida en las cosas que pasaron y en las cosas que que creo me gustaría que destacar AIS cada uno un momento de de este libro de lo que se cuenta que os parezca especial singular por por por el motivo que sea empieza tu Frank venga

Voz 12 12:34 el guionista primero vale pues habéis empezado a esta sesión poniendo un fragmento de este centro extensión

Voz 0313 12:41 sí es una canción que a mí me vuelve

Voz 12 12:43 eh completamente loco y que va a produce en un momento de está fatal de mediados de los setenta vivió en Los Ángeles está completamente solo la soledad además de ella un consumo deportado de cocaína hoy en día fracasado ya se está enfrentando algo que él sabía que antes o después iba a llegar que era el peligro de la locura del esta cayendo en esa espiral de locura lo que pasa es que no terminan de de caer de ese disco que gestión siempre station es una persona que que tú está asomando a la locura pero que no ha caído en ella sí bueno creado un disco que es estupenda alucinante pero luego oye eso es la suerte que tenemos él es capaz de salirse de esa lo autodestructiva en la que están entrando ya va a que reinventa de nuevo lo cual es una suerte para él y para nosotros porque voy muere ahí que podría haber muerto por una sobredosis no volvió son cedido a bueno a el Seat Ibiza que luego siga haciendo cosas Nicosa hijos no tenemos momento que personalmente día artísticamente es fascinante

Voz 0313 13:41 eh tú pasaje del libro María autorización no tu historia el momento concreto

Voz 10 13:46 pues yo fíjate que pide que se más porque a mí me costó mucho trabajo empatizar con mi hija era como ha dado a fumar a la familia tendrá que dejar alguna carrera es como la quemadas con esto conmigo Lamah cuando fue la más divertida que obviamente toda la parte mala a la hora de digo más era una pasada pero a nivel emocional para mí fue la que la que me hizo conectar con lo cual no leí El final del libro que me parece que que es una maravilla uno con Fraga Oli un emocionado vamos

Voz 0313 14:32 María Hesse Fran Ruíz felicidades por este Bowie una biografía gracias por contarlo en La Ventana amigos

Voz 11 14:39 muchas gracias y adiós adiós

Voz 0313 14:41 es para usted

Voz 14 14:43 qué es para usted de la oficina es para usted que puede del diseño de que el porqué

Voz 0313 15:09 ahora seguimos en el mundo de la música damos un doble salto mortal porque pasamos de Bowie a Labordeta en apenas unos minutos la Fundación que lleva su nombre va a presentar la reedición de Ambrose dos que es el primer disco que publicó en mil novecientos sesenta y ocho y que fue secuestrado poco después por la dictadura en la presentación en el Teatro Principal de Zaragoza esta unidad móvil de de Radio Zaragoza con Juan Fernández y la asistencia técnica de Pablo Ignacio Blanco compañero buenas tardes hola hola qué tal Carlos bajo feliz año a los dos eh

Voz 1203 15:40 Tico igualmente igualmente un abrazo grande grande desde aquí bueno pues sí sí la verdad es que imagínate lo estás diciendo demás con con ese año tan emblemático cincuenta años se desde algo que fue fundamental para la enorme carrera de Labordeta el año mil novecientos sesenta y ocho José Antonio publica ese primer disco en plena dictadura nacía con el título de antros dos incluían los temas Réquiem por un burgués hito que es el que estamos

Voz 0313 16:02 a esta canción tan estricto fantástico

Voz 1203 16:05 sí sí los leñosos los más sobreros las arcillas bueno pues se grabaron en el Barça es decir el primer sello discográfico de España que publicó canción de autor ese sello que significa editorial universitaria madrileña Sociedad Anónima tuvo dos colecciones ensayo donde por ejemplo hay publicaron pues Hilario Camacho antros donde estuvo Labordeta este trabajo apenas tuvo difusión efectivamente José Antonio escribe esto en su libro con la voz a cuestas leo literalmente desde Madrid me comunicaban el secuestro de todos los discos de Eduso la editorial desaparecía que algunos de sus miembros también acababan por los Carabanchel es cincuenta años después efectivamente estas cuatro canciones regresan con fuerza dicen los responsables de esta edición que

Voz 0313 16:48 con una enorme actualidad tendremos música en directo esta tarde Juanjo

Voz 1203 16:52 sí sí sí efectivamente aquí está a punto de empezar un acto bueno fantásticos está llenando el vestíbulo del Teatro Principal en pleno centro de de Zaragoza la presentación bueno pues va corre a cargo de la fundación que lleva el nombre de José Antonio que es quién ha realizado esta reedición ahí está por ejemplo su presidenta la viuda Juana de Grandes emocionadísima emocionadísima también está el Eloy Fernández Clemente profesor universitario amigo personal de José Antonio dos cantantes dos cantantes cantautores de dos generaciones distintas que han participado y versionado los himnos de Labordeta Joaquín Carbonell amigo personal de hecho vivió esos comienzos de su carrera de manera absolutamente íntima próxima y David Angulo que me lo conocemos y lo queremos mucho en la Cadena Ser los dos van a presentar iban a cantar en unos minutos los temas

Voz 0313 17:36 no te lo vas a creer pero estos días ese lo podrías preguntar después a los que compartieron tantas horas y tanto tiempo asegurado estaba tratando de imaginar qué canción que hay canciones con pondría Labordeta con todo lo que está ocurriendo que gran

Voz 1203 17:49 de Ingesa lirios venga mes salieron de respuestas ese montón de respuesta desde luego que sí fíjate hay una que se llama las arcillas y maravillosa

Voz 15 17:58 sí ahí está ahí está que actualidad enorme tiene escuche la letra

Voz 16 18:05 eh

Voz 14 18:12 lo admiro mucho

Voz 16 18:17 André eh eh

Voz 14 18:38 sólo quedan los devenir

Voz 17 18:46 tu yo

Voz 14 18:51 como esqueleto roto

Voz 16 18:59 eh

Voz 0313 19:02 sabes a qué me suena este fragmento de la canción que hemos escuchado Juanjo a que a que hay una especie de himno de la España vencía

Voz 15 19:08 así es así es es la España vacía Carlos es la España del interiores la es el Teruel de hace cincuenta años la España de ahora mismo se grano de que Marbella Labordeta un abrazo compañeros otro fuerte gracias hasta adiós

Voz 14 19:33 y al de vieja

Voz 16 19:39 eh

Voz 14 19:45 llevan misterio

Voz 16 19:51 sólo duró doce breve eh

Voz 0313 19:59 con las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0861 21:00 el tiempo pasa las elecciones se acercan pero ni el PP ni el Partido Socialista tienen candidato en Madrid el reloj del bipartidismo necesita cuerda

Voz 26 21:12 en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas que tiene que tener en consideración muchas cosas por lo tanto esperaremos los jueces dan una excelente gestión pero agradezco que mi gestión

Voz 27 21:27 los otros en el caso de Madrid no necesitamos el tiempo que otras candidaturas pueden establece que es normal cuando un partido gobierna que sea el que más tarde

Voz 3 21:38 pero de lo que pueden estar completamente seguros es que va a ser un gran candidato una gran candidata con un gran equipo para ganar

Voz 27 21:46 de todas formas le digo que en febrero abriremos el proceso para Madrid

Voz 0861 21:52 qué tal buenas tardes a todos los segundos pasan casado sigue deshojando su Margarita y Ábalos justifica el retraso de su candidato en la capital por una simple cuestión de estrategia bueno la misma que mantiene en vilo a las bases de los dos partidos pero sobre todo a quienes llevan semanas y semanas sonando en las

Voz 28 22:10 en la

Voz 0861 22:13 bueno con las selecciones ya la vuelta de la esquina como quien dice hoy estrenamos la primera tertulia política de este dos mil diecinueve La Ventana de Madrid Ignacio aportó de Ciudadanos en la Asamblea qué tal buenas tardes bienvenido buenas tardes igualmente feliz en los estudios aquí también con nosotros nos acompaña el portavoz del PP en el Parlamento madrileño Enrique Ossorio qué tal buenas tardes Rancaño dado estará que igualmente Bonner entiendo que la Navidad ha ido bien en desvió con con buena cara a los a los dos les voy a preguntar qué les han traído los ella espero señor Osorio usted seguro que ha pedido un buen candidato

Voz 0372 22:44 bueno estoy seguro que lo iba a tener así que pero sí sí por supuesto que si en el Partido Popular hay muchas personas que lo que hay que definir son y hay un gran programa de actuación y lo que hay que definir las personas más adecuadas para llevar ese programa adelante por el IS candidato cómo se llama yo no lo sé eso es como es depende de la dirección nacional como es bien conocido pero ya hemos sabido que el lo sabremos el domingo que o les vienen ver diez

Voz 0861 23:12 bueno acabamos de conocer hace muy poquito esta misma tarde a las exigencias de Vox en en Andalucía usted señor Aguado firmaría un pacto para echar por ejemplo a cincuenta y dos mil inmigrantes de la Comunidad de Madrid o para eliminar de raíz la ley contra la violencia género

Voz 0771 23:25 pues evidentemente no porque simplemente el propio documento que he tenido tiempo de deber por encima antes de venir a la radio me parece que es un paso atrás evidente y que lo que pretende Bosch con este tipo de propuestas yo creo que es eso no no no llegarán a ningún acuerdo no es mejorar la vida los andaluces y por supuesto no es mandar a Susana Díaz a la oposición es hacer su propia campaña es presentar medidas en algunos casos un tanto peregrinas pero creo que no me corresponde a mí ni a mi partido valorarlas nosotros tenemos un acuerdo firmado con el PP con noventa medidas que suman cuarenta y siete diputados y que permiten un cambio en Andalucía ojalá que Vox no no lo bloquee porque de lo contrario estaría dando alas a un gobierno de Susana Díaz

Voz 0861 24:07 sí aquí en Madrid por ejemplo señor Osorio usted sí lo firmaría firmaría saco

Voz 0372 24:10 por qué tipo de acuerdo con diecinueve puntos en esto no sé si el espíritu navideño que opino exactamente igual que Ignacio ese documento contiene asuntos absolutamente inaceptables para el Partido Popular yo creo como él ha dicho también que es un y hay una oportunidad histórica de que no haya un gobierno socialista en Andalucía que les ha llevado unas tasas de paro de abandono escolar en fin realmente terribles sería lamentable que vos impida ese cambio bueno hoy el

Voz 0861 24:35 de eso todo tachaba no de de auténtico

Voz 0372 24:38 propósito alguno de los puntos de de ese pacto

Voz 0861 24:40 señor Osorio por ejemplo se diría usted que que Vox con

Voz 0372 24:43 unas cosas que pies un partido extremista bueno no comparto las cosas que piden pero bueno extremista me parece una palabra muy fuerte yo estoy oyendo en la Asamblea muchos planteamientos de Podemos que sí juzgo que son extremistas no les ha calificado tampoco de extremistas

Voz 0861 24:59 bueno señora el señor Ángel Garrido esta mañana de hecho en Telemadrid también compartió esa opinión no cree que Vox no es no es un partido ni ni ni extremista ni ni radical en cualquier caso también decía el presidente del Gobierno de una señora Ignacio Aguado que aún sigue pendiente de él evitaría el acuerdo investir era con con ustedes aquí en Madrid pero usted es porque hemos sumarían a Vox ese futuro acuerdo aquí en Madrid

Voz 0771 25:22 es bueno nosotros siempre lo hemos dicho que que para poner en marcha reformas de calado si quiere reformar el Estatuto si quieres quédese poner en marcha una oficina de protección al denunciante de corrupción Si quieres abordar una transformación de las políticas sociales políticas de ese calado de que hacerlas desde el centro político Si alguien piensa que desde los extremos a transformar la Comunidad de Madrid creo que se equivoca nosotros aspiramos a liderar un Gobierno en la Comunidad de Madrid desde el centro para poder sacar adelante grandes reformas que tienen que ver con el Estatuto pero que también tienen que ver con la batalla por perdida el Partido Popular y que nosotros vamos con las ganas y con ilusión de de abordarlas a partir de mayo ahora quedan todavía a cinco meses de de legislatura y estamos a lo que estamos a agotar esta legislatura a seguir demostrando que somos útiles para los madrileños y a partir de mayo a ganar a los viejos partidos y a frenar a los populismos

Voz 0372 26:07 bueno lo cierto hoy no pretende hacer ningún ni mucho menos

Voz 0861 26:10 el Indico monográfico de ese de ese pacto propuesta de pacto en en Andalucía pero lo cierto es que

Voz 0372 26:15 parece que Vox ha rogado algunas ideas al PP

Voz 0861 26:18 Marie porque por ejemplo leemos aquí varios puntos Vox propone Andalucía ampliar el concierto al Bachillerato ustedes también hacen aquí bonificará el noventa por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones también lo hacen las desgravaciones por por gastos educativos en función del número de viajeros se les han robado algunas de sus propuestas mariguana

Voz 0372 26:35 son las propuestas del Partido Popular de toda su vida yo he visto el documento he visto muchas cuestiones por ejemplo de protección a la familia que creo que son muy importantes bueno nosotros

Voz 9 26:45 todos no sólo no imita vos también ciudadano

Voz 0372 26:49 los imita bastante en nuestras medidas de hecho lo hemos visto hay señora

Voz 0861 26:53 en el metro de Madrid vuelve no la campaña de de no sé si llamarlo medallas pero fila la campaña de de atribución de méritos de los presupuestos al metro madrileño no bueno yo creo que hay que contarlo

Voz 0771 27:05 qué hacemos en la Asamblea de Madrid y lo que hacemos por los madrileños son ellos al final lo que nos pagan el sueldo yo creo que es importante contar lo que estamos haciendo porque en algunos casos son medidas históricas el haber conseguido que a partir del año que viene del curso que viene a las escuelas infantiles en la Comunidad y sean gratuitas es una medida histórica bajar los impuestos mejor dicho a cabo la mayor bajada de impuestos de toda la legislatura también hay que contarlos

Voz 0861 27:26 perdón cogiese una cosa esa campaña en el metro pierde algo de fuelle sin la cara a Cristina Cifuentes mismo andén compartiendo cartel

Voz 0771 27:34 pero yo recuerdo que el año pasado en ella propuso una campaña para intentar contraprogramar la campaña de ciudadano yo no llevo directamente estas campaña exceden ciudadanos pero pero desde luego a mí me preocupa bastante poco lo que hizo Cifuentes en su día lo que pueda hacer ahora me preocupa hacer las cosas bien en la Comunidad de Madrid poner en marcha reformas y desde luego tanto los presupuestos como este hecho histórico que es que las guarderías infantiles de fuera tres sean gratuitas a partir del año que viene es mérito de ciudadanos compartido con el con el Gobierno porque hacía falta esa Aisha acuerdos ha conseguido y creo que es una muy buena noticia para todos los madrileños voten al partido que voten bueno

Voz 0372 28:09 yo creo que en materia el presupuesto estoy de acuerdo con Ignacio que ellos han hecho aportaciones aportaciones que se han incorporado al presupuesto y que lo ha mejorado y por eso las hemos aceptado y el ejemplo que él ponía de la gratuidad de las escuelas infantiles es una de ellos ir al César hay que dar lo que es del César dentro de esos veinte mil millones no muchos han sido por esas iniciativas pero hay que reconocer que han hecho las iniciativas que dimos incorporó por el tema de los impuestos hombre en eso es un tema complicado mire yo voy a poner datos porque me gusta los datos son aburridos para algunos pero para mí no sale hasta el año dos mil doce los gobiernos del Partido Popular bajaron en media anual tres mil millones de euros a los madrileños lo impuestos hasta el año dos mil doce y se convirtió en la comunidad con los impuestos más bajos en las legislaturas desde el año dos mil doce hemos bajado ochocientos millones de euros anuales vale consolidados por tanto el PP ha bajado tres mil ochocientos millones de euros la propuesta que hizo Ciudadanos su proyecto de ley su proposición de ley eran sesenta y dos millones de euros yo que con esas cifras sobra decir nada más en materia de impuestos

Voz 0861 29:11 bueno vamos a parques y les parece también un poquito el tema de de Vox

Voz 0771 29:14 eh porque hay un tema que no si deseaba especial

Voz 0861 29:16 aquí en en la Cadena SER seguro que a muchos de nuestros oyentes también hoy los compañeros de del diario El Mundo han adelantado que el número de Garrido trabaja en un nuevo decreto para combatir el acoso escolar en ese borrador se contempla elevar por ejemplo ante la Fiscalía la actitud de los profesores y del personal no docente que se niegue a denunciar un caso de bullying pero lo más llamativo señor Osorio es que se prevé también castigar a los alumnos que que no denuncien le pregunto de verdad esa es la mejor forma de animar a que los alumnos rompan el silencio y en un cien casos de acoso escolar bueno yo creo que el acoso escolar

Voz 0372 29:50 debemos erradicarlo todos hemos sido niños y podemos pensar que los niños a veces somos o hemos sido crueles por tanto hemos visto casos muy lamentable es que han sucedido lo que hizo el Gobierno es en año dos mil dieciséis hizo un plan de lucha contra la violencia contra el acoso escolar caído

Voz 0861 30:07 bastante bien además ha ido bastante bien han bajado de ciento

Voz 0372 30:09 setenta y nueve a ciento once es decir una rebaja de un treinta y ocho por ciento los últimos datos del curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete lo que se pretende es con la experiencia adquirida eso incorporarlo un decreto porque el decreto antiguo desde el año dos mil siete y ahora tendríamos en dos mil diecinueve un nuevo declaro

Voz 0861 30:24 la pregunta si ya no sé qué haría realmente que por ejemplo castigar por ejemplo ir el desconexión de centro durante cinco días privarle del del recreo es decir claro aquí hay ahora hay algunos que evidentemente no denuncian porque tienen miedo otros quizás lo mejor porque han sido cómplices de alguna forma de ese acoso puede llegar a entender que a lo mejor se les busca también un poco de buscar algo de depresión pero realmente ese ese se anima a romper ese silencio

Voz 0372 30:47 casi todos los profesores del personal del centro Se podía llegar a denunciar a la Fiscalía que no hayan puesto en conocimiento del centro de la dirección del centro esos hechos y en el caso de los alumnos son la luz son las sanciones docentes es decir es pues eso privarles del recreo la expulsión durante cinco días hice pone la salvedad salvo que la posible denuncia podría haber ido contra su integridad física es decir si el niño tuvo miedo terrible porque pensó que le iban a pegar los causantes a otro de ese acoso en ese caso está eximido pero yo creo que sí que es bueno que los chicos SAP sepan que deben denunciar esos casos y que sepan que hay una de sanción no penal pero sí docente en caso de que incumple

Voz 0771 31:28 bueno a los ciudadanos Nos preocupa y mucho el tema del acoso escolar ciberacoso extorsión etcétera De hecho uno de los puntos del programa electoral del acuerdo de investidura tiene que ver precisamente con con el acoso escolar se puso en marcha el protocolo de lucha contra el acoso escolar gracias a una serie iniciativas de de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid está funcionando y es para alegrarse pero no es suficiente entonces en ese sentido creo que hay que seguir trabajando desde la Comunidad de Madrid porque no eso no es justo que haya eh chavales que están sufriendo acoso que haya compañeros que lo sepan

Voz 0861 31:59 que no hagan

Voz 0771 32:00 por eso yo creo más allá de las sanciones a a estos chicos que lo saben y no dice nada de que intentar garantizar subo confidencialidad su anonimato que les sienta libres y seguros de poder denunciar este tipo de prácticas porque en muchas ocasiones estos chicos son chavales de diez once doce años no denunciar estas conductas por miedo a que luego el siguiente sean ellos rodado y que hay que hay que garantizar que tienen esa posibilidad que se hace correctamente y de una manera ágil para que no se perpetúe ese acoso por ejemplo ahora mismo el anteproyecto de la Ley Integral de Protección a la Infancia que se está tramitando en el Congreso de los Diputados por ejemplo prevé ese anonimato es decir prevé que que los propios alumnos que tienen que que principalmente poner en conocimiento de un adulto un posible caso de acoso escolar y que salgo la adulto el que tramite que sea aquella denuncia garantice blinda no el anonimato de del propio alumno puestos por ejemplo en el Congreso eurodiputados ese anteproyecto los respaldan los respaldaría es es esas medidas habrá que ver pues todo el conjunto del Pro de la propuesta habrá que analizar los términos en los que se defienden pero creo que en la Comunidad de Madrid lo que tenemos que hacer es seguir profundizando en la normativa específica de la Comunidad de Madrid que afecta a los centros de la región ahí a raíz del protocolo hemos sido consiguiendo reducir esos niveles de eh de acoso escolar pero ya digo nosotros por ejemplo en presupuestos hemos incluido una partida para combatir el ciberacoso escolar a través una aplicación mono todas las medidas son necesarias siempre y cuando vayan en la línea de apoyar a estos chavales y evitar que haya casos como es conocido algunas ocasiones dramáticos que llegan incluso al suicidio el porque así

Voz 0861 33:24 bueno vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta de la publicidad vamos a hablar de otro tema muy importante en este caso los afectados de la venta de viviendas públicas del Ivima aún fondo agüita

Voz 2 35:44 Ana de Madrid

Voz 34 35:46 en mil

Voz 0861 35:53 pero de afectados por la venta de vivienda pública de mínima a un fondo buitre se han concentrado esta mañana al jugador de Plaza de Castilla han llevado hasta allí su protesta están indignados con el cambio de criterio de la Fiscalía que primero vio un caso pero de prevaricación y malversación pero ahora de pronto pide el archivo de la causa penal es bueno aquella operación de venta en tiempos de el ex presidente Ignacio González dejó a cientas de familias en la calle y a quiénes aún viven allí sufren los dicen un auténtico acoso inmobiliario con estas familias ha estado nuestra compañera Virgina Sarmiento

Voz 2 36:24 María José es jubilada vive en el Ensanche de Vallecas allí sola con un menor

Voz 35 36:28 de sesenta euros que pagábamos algunas personas hay su vida trescientos días imposible era imposible y ahora pues claro yo tengo el alzamiento el día veintiocho de febrero

Voz 0771 36:42 denuncian también llamadas y correos continuo sí

Voz 2 36:45 la ocupación violenta Montse vive en Valdecarros

Voz 3 36:47 yo estoy segura que lo soy

Voz 0771 36:50 ellos

Voz 1270 36:53 a presionar no llegamos

Voz 0861 36:56 José Montse el señor Aguado son muchas víctimas de pregunto es coherente la actitud que mantiene la lado dicen públicamente que aborrece en aquella operación de venta en tiempos de Ignacio González pero en cambio en olvidar lo recurrieron el auto que anuló aquella operación de venta si nosotros eh

Voz 0771 37:12 Ciudadanos nos preocupaba al entrar en la Asamblea no sigue preocupando Nos preocupaba tanto que lo metimos en la investidura la prohibición de vender vivienda pública fondos de inversión y lo hemos conseguido y lo hemos conseguido yo cambiando la legislación en la Comunidad de Madrid para que ya no se puedan vender viviendas públicas a fondos de inversión nunca más y es un paso importante otro de las cosas que que hemos conseguido con respecto a este asunto es exigir responsabilidades políticas en la comisión de investigación sobre corrupción política que esa es apostó que se puso en marcha el inicio de la Gila tú

Voz 0313 37:40 en la Asamblea

Voz 0771 37:41 uno de los casos fue esta venta está mal venta de patrimonio público patrimonio de todos a fondos de inversión se se perdieron cien millones de euros de todos en una venta que se hizo mal de hecho el hecho de poner en marcha esa comisión de investigación se llevó por delante a un alto cargo el Partido Popular Van Halen que fue responsable

Voz 0372 37:57 que tendréis que pedir estado en cuando se les imputan

Voz 0771 38:00 no yo porque eso es lo que distingue alguna hemos ha perdido

Voz 0372 38:02 de perdón la semana que viene cuadro Enrique un

Voz 0771 38:05 son cosas distintas una es la las responsabilidades penales mal es decir quedamos aquí en pedirle Paper de acuerdo déjame que te seis declaró inocente penal venimos a pedir perdón penalmente si la Justicia considerarán nulos esos contratos entonces habría que revertirse contratos y eso le corresponde a la Justicia penalmente políticamente nos corresponde a nosotros exigir responsabilidades subimos el señor hoy cambiar la ley

Voz 0372 38:26 hablamos de de una precio de venta en tiempos de Ignacio González Pérez

Voz 0861 38:28 no se equivocó en aquel momento Sefer al consejero de Economía

Voz 0372 38:31 en aquel momento nadie cumplía los objetivos de estable a presupuestaria ninguna comunidad de España ni siquiera el Gobierno de España y la única que cumplía era Madrid otros países fueron rescatados como Irlanda como Portugal como Grecia bajaron las pensiones un veinte por ciento el sueldo a los funcionarios el desempleo bajó las prestaciones eso no pasó en España es porque una comunidad que era Madrid seguía cumpliendo el año dos mil trece cuando se hizo esa operación era absolutamente hace necesario hacerla para poder cumple

Voz 0861 38:58 qué hacemos con las familias que quedaron en la calle que ahora mismo

Voz 0372 39:01 lo en los que salieron que familias han quedado en la calle eso es aún absolutamente

Voz 0861 39:05 la doscientas familias en la calle absolutamente

Voz 0372 39:07 tira las condiciones luchar también para decir

Voz 0861 39:11 de familiares explico con

Voz 0372 39:13 con mucho gusto se nos acaba el tiempo pues las condiciones las condiciones que tenían esos señores antes después de la ventas son exactamente las mismas incluso

Voz 0861 39:22 duplicando el el precio de alquiler esas

Voz 0372 39:25 de todos se puede explicar con tiempo esos contratos de alquiler con opción a comprar y tenía siete años de duración a los siete años eran libres hubiese sido del IVIMA del fondo o míos eran libres de precio libre por tanto

Voz 0861 39:38 cómo se nos acaba el tiempo y como ya han plazas yen Aguado que se les imputan al señor Van Halen quedamos aquí pues les emplazó a los dos a volver Si eficazmente eso ocurre señor Osorio gracias por estar con nosotros gracias a lo mismo digo gracias Lisino ocurre también estarán

Voz 2 39:51 es la próxima semana volvemos con más tertulia aquí La Ventana adiós esta semana toca la celeste

Voz 0313 40:45 allá vamos Isaías pues hablamos arrancamos

Voz 0827 40:48 estamos hoy con decíamos ayer bueno concretamente con decías ayer

Voz 0313 40:52 yo por cierto creo que a pesar de todos los aspavientos de todo lo que se dice habrá gobierno de derechas en Andalucía y creo aunque el mundo independentista se flageló día sí día también creo que se aprobarán los presupuestos desde años y sigue con su ayuda con con sus votos y que eso sí ocurre

Voz 0771 41:08 provocará otra escalada verbal aunque bueno a Pedro

Voz 0313 41:10 te la han llamado ya golpista traidor y vende patrias así que no sé qué otras opciones ofrece el diccionario aunque alguna encontrarán seguro

Voz 0827 41:16 no eran un par de pronósticos que hacía respecto a este año dos mil diecinueve pues nada pasito a pasito el día once o sea el próximo viernes el Gobierno va a presentar los presupuestos lo anunciado Pedro Sánchez en una entrevista a la agencia Efe

Voz 1722 41:29 el próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance continúe avanzando el tratamiento del Gobierno siempre ha sido el mismo es agotar la legislatura llegar hasta el año dos mil veinte modernizar nuestra economía fortalecer la cohesión social y territorial y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país

Voz 0827 41:47 es verdad que una cosa es presentarlos otra cosa es que te los aprueben pero bueno esa intención de agotar la legislatura era la que remarcaba Fernando García el presidente de la Agencia Efe esta mañana en Hoy por Hoy lo que ocurre es que no explican lo siguiente

Voz 36 41:58 que es con qué mayoría y con qué apoyos piensa sacarla adelante yo creo que lo que transmite también es la idea de que sí que es posible tener ese apoyo a los Presupuestos al menos el primer trámite totalidad calculando el trámite parlamentario eso al menos nos permitiría ir descartando meses quizá no como mínimo a otoño de este año e ir preparando una convocatoria electoral a final de este año o a principios del XX

Voz 0827 42:27 sí desde luego agotara la legislatura sería una hazaña para Pedro Sánchez con la que está cayendo ahora esta medida se preguntaba Iñaki Gabilondo si realmente le merece la pena acabarla

Voz 0958 42:37 está controlando de verdad los tiempos yo me pregunto sobre el famoso control de los tiempos ese del que siempre alardean los que gobiernan estará arrepentido Sánchez de no haber cumplido su palabra y haber convocado elecciones a los tres meses de llegar a La Moncloa reconocerá que con el paso de los meses además de estabilizar ni un poco la situación sus opciones ha menguado y las de la derecha han crecido pues va

Voz 0827 43:00 hemos al otro lado a la derecha en donde Pablo Casado los tiempos no sabemos muy bien si los controla pero desde luego o las palabras las podría controlar mejor

Voz 0230 43:07 vamos a comenzar con una frase una enumeración aparentemente casual desordenada del presidente del Partido Popular Pablo Casado estaba hablando en Onda Cero

Voz 19 43:16 política para jóvenes para mujeres para ancianos o para inmigrantes o para católicos o para personas de los que Rafa de no sé qué

Voz 3 43:25 Terra blinde esa Rafa

Voz 0230 43:28 ahora que todo el mundo sabe que está la raza blanca y luego la raza raras es así no haremos políticas para personas de no sé qué raza dicho fríamente este lenguaje no es muy habitual en la Unión Europea personas de no sé qué raza esto lo sueltas en la Unión Europea y hace daño sin calificarlo entre dirigentes políticos conservadores no es lo habitual hablar de personas de no sé qué

Voz 1270 43:53 rozo apenas tengo poblado droga

Voz 0827 43:56 las tumbas se quién las gentes de no sabemos qué raza y claro hay gente que ya comienza a hacerse preguntas incluso dentro del partido

Voz 0230 44:04 claro la discusión podría ser más bien si Pablo Casado es un submarino de Vox en el PP este estilo a Torrent atado no es el Partido Popular Pablo Casado parece que se quiere llevar al PP a Vox no al revés es que Casado utiliza el estilo de Vox el lenguaje los argumentos de Vox hay un dicho que lo conoce según dice Si algo anda como un pato tienen la forma de un pato como un pato lo más probable es que sea de voz

Voz 0827 44:29 no a exactamente así la la frase pero bueno de momento en España no hemos llegado

Voz 15 44:34 yo a otros niveles

Voz 37 44:51 don Pedro USDA una

Voz 0230 44:56 a nivel de

Voz 0827 44:56 Italia en donde tienen a Salvini como vicepresidente como ministro del interior ni más ni menos un redomado racista xenófobo parido en un país que no es racista Nos decía esta tarde en La Ventana Joan Solés

Voz 0946 45:07 no no no Carles en absoluto la sociedad italiana no es eh racista algunos son racistas pero la gran mayoría de los italianos son muy solidarios muchos están manifestando están protestando por el cierre de los puertos al ex a los inmigrantes o por estas medidas del decreto de seguridad de Salvini lo vimos el pasado domingo el vicepresidente y ministro del Interior visitó la ciudad de L'Aquila y una multitud se congregó para protestar por su presencia la gente empezó a corear todos somos clandestinos todos somos clandestinos cómo reaccionó Salvini les dijo micrófono en mano clandestinos dirigiéndose a los italianos se ubica a vuestras pateras a donde queráis

Voz 0827 45:48 en fin aquí todavía no hemos llegado a ese nivel pero sí que vamos teniendo lo nuestro

Voz 15 45:57 porque hay gente que va sumando la patita lo está haciendo Boxing hoy tanto Bosch como el PP Nos decía Toni Martínez han tenido mala

Voz 1296 46:05 noticias malas noticias para voz y Pablo Casado el Tribunal Supremo ha dictaminado que la violencia machista existe como tal que la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituye un acto de poder y superioridad violencia de género o machista dice el Tribunal Supremo constituido por un grupo de juristas fémina nazis como todo el mundo sale

Voz 0827 46:28 pues nada es lo que dice el Tribunal Supremo pero bueno que la realidad no te estropee tus obsesiones a las seis de la tarde aquí en La Ventana contábamos el comienzo de la reunión entre el Partido Popular Vox para pergeñar el Gobierno de Andalucía y el partido ultraderechista mantiene su presión

Voz 0019 46:44 vox mantiene su exigencia de derogar la ley andaluza contra la violencia de género pide también la derogación de la Ley contra la discriminación de las personas LGTB según el partido ultra España es un país homófobo que necesite leyes especiales insiste en la devolución al Estado de las competencias en educación sanidad y añade

Voz 0861 46:59 justicia y orden público también pide colaborar

Voz 0019 47:02 la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados por último añade el Día de Andalucía pasará del veintiocho de febrero al dos de enero en conmemoración dicen de la culminación de la reconquista

Voz 0827 47:13 ni más ni menos pero desde luego en los últimos días en los últimos tiempos estamos escuchando mucho a Vox estamos escuchando sus propuestas para acabar con esas leyes contra la violencia de género yo y lo que hemos querido hacer en La Ventana es escucharlas a ellas

Voz 0313 47:26 a quién lo sabe porque lo ha vivido ha sufrido por ejemplo Ana Bella

Voz 38 47:31 gracias a la Ley Integral contra la Violencia de Género estoy viva pude ir a una casa de acogida esconderme durante nueve meses salir con una orden de protección para que mi ex marido no me matara

Voz 39 47:44 por ejemplo Miriam el año pasado ha habido cuarenta y siete mujeres asesinadas pero cuántas como yo hemos sobrevivido esas también son falsas porque en mi caso fue asesinato en grado de tentativa por ejemplo devora

Voz 3 47:58 no estamos invirtiendo el dinero en fiestas estamos invirtiendo el dinero en recuperarnos en salvarnos en vez de ser víctimas en convertirnos en Supervivientes

Voz 0827 48:08 ya han estado también en La Ventana y nos ha animado nos ha dicho ha exigido a los partidos no dar ni un paso atrás

Voz 40 48:16 osea que todas medida que ha costado tan tu trabajo que todos los partidos sin excepción se pongan de acuerdo porque es una una medida que que salgan a mujeres no no lo podemos echar para atrás imaginarse que solamente salven a una mujer más cuál qué precio le pondríamos a una vida es vuestra hija que Focha madre que cuesta hermanas