La Ventana (09/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 tenemos una noticia de última hora un accidente de avioneta en un monte en Guipúzcoa según las primeras informaciones iban dos personas a bordo ha perdido el contacto con el aparato que se dirigía Hondarribia desde Portugal ampliamos con Miguel Ángel Garrosa buenas tardes

Voz 1554 00:19 hola buenas tardes el último es que la Unidad de Rescate de la Ertzaintza acaba de localizar ya el cadáver de uno de los dos tripulantes de esa avioneta el modelo Piper XXVIII que había despegado de Cascais Portugal por la mañana hice dirigía hacia Hondarribia en el interior de la misma mesa viajaban dos personas Se desconoce su nacionalidad fuentes del departamento de seguridad en los aseguran que el aparato ha quedado totalmente calcinado se ha estrellado en la ladera sur del Monte hernia de unos mil setenta metros de altura cubierto hoy por una espesa niebla en su zona más alta bien

Voz 1454 00:48 el Reino Unido tenemos novedades sobre el Brexit del Parlamento británico ha dado luz verde a lo que podría ser una alternativa si el plan de Theresa May es rechazado el próximo martes corresponsal Begoña Arce buenas tardes buenas tardes la Cámara de los Comunes acaba de aprobar

Voz 1600 01:00 la enmienda presentada por un diputado conservador Dominique cree contra la primera ministra una enmienda que fue

Voz 0313 01:06 estará Theresa May a volver al Parlamento en el plazo

Voz 1600 01:08 de sólo tres días con un nuevo plan en caso de que pierda la votación sobre el acuerdo para el Brexit el próximo martes de esta forma se evitará que Madoff deje pasar el tiempo hasta que una salida sin acuerdo sea la única alternativa hasta ahora tenía veintiún días para presentar ese nuevo plan la enmienda ha sido aprobada por trescientos ocho votos a favor frente a doscientos noventa y siete en contra también permitirá a los diputados presentar alternativas alternativas que quizá sean el seguir hacia una salida sin acuerdo quizás un nuevo referéndum o elecciones generales Bruselas se lamenta por la respuesta que ha dado

Voz 1454 01:40 al casi medio centenar de personas que estaban en dos barcos alemanes y que fueron rescatadas frente a las costas de Libia han conseguido desembarcar en Malta a la espera de un reparto por varios países europeos diecinueve días después el comisario de inmigración ha advertido a mediodía que la ausencia de soluciones a este drama pone en cuestión

Voz 1915 01:57 proyecto europeo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1454 02:00 habrá Lucy reclama soluciones

Voz 0738 02:02 para evitar que Europa se degrade con el trato dado a los inmigrantes datos voy a ser franco estas últimas semanas no responden al modelo europeo es grave cuarenta y nueve personas en barcos en el mar durante tres semanas este no es el modelo la unión son valores fundamentales Yes solidaridad si esto no se da no hay Unión Europea ha dicho felicitando a los gobiernos que participan en los rescates también a España y asegurando que las llegadas de ilegales este dos mil dieciocho son las más bajas desde el dos mil trece también que el rescate de los seiscientos noventa mil inmigrantes salvados en el mar representan un treinta y seis por ciento de muertes menos en el Mediterráneo

Media hora Reunión en el Parlamento andaluz entre el PP y Ciudadanos previa a la escenificación de su acuerdo de gobierno del que insiste el partido de Albert Rivera no se toca ni una coma después de este encuentro y de la foto posterior prevista el PP se reunirá con Vox con un documento de contra oferta que no se ha hecho público y que le ha presentado en otro encuentro celebrado en Madrid esta mañana cuatro y tres tres tres en Canarias

Voz 2 03:09 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:11 el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesado a veinte personas por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones a la trama Gürtel en Arganda del Rey entre ellos está el ex el propio exalcalde del municipio el popular Ginés López y la que fuera diputada en la Asamblea de Madrid en la etapa de Cristina Cifuentes María Josefa Aguado informa Alberto Pozas

Voz 0055 03:29 la trama Gürtel también desplegó sus tentáculos en Arganda del Rey según la Audiencia Nacional llegó a dirigir la contratación pública del municipio con el PP en el Gobierno local veinticinco millones de euros calculan en comisiones a cambio de contratos del Ayuntamiento hay veinte procesados a la cabeza el líder de la trama el empresario Francisco Correa también nombres de la política madrileña al ex alcalde de Arganda Ginés López el ex diputado Benjamín Martín Vasco el ex consejero de una sociedad municipal Juan Fernández y el ex director de programación del consistorio Tomás Martín también figura entre los acusados María Josefa Aguado ex diputada del PP en la Asamblea de Madrid hasta mayo de dos mil diecisiete entonces era jefa de deportes en Arganda y según el juez permitió que la trama cobra se facturas fraccionada por organizar unas Olimpiadas Escolares

Voz 1915 04:08 gracias Alberto aplazado un mes el desahucio de una mujer y su hija de seis años en Vallecas en la capital la mujer no puede pagar el alquiler se quedó hace tres años sin trabajo y no está recibiendo la mensualidad que le corresponde pagar a su ex pareja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide una solución a las administraciones lo unen es su portavoz

Voz 3 04:25 vamos a interpelar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid porque ella tiene derecho a una vivienda pública e con un alquiler acorde a sus ingresos

Voz 1915 04:37 precisamente en Puente de Vallecas es donde más subió el precio del alquiler el año pasado según los datos ofrecidos hoy por la inmobiliaria Idealista los precios se encarecieron un trece por ciento en ese distrito de la capital seguido de Carabanchel un siete y medio por ciento Chamberí un siete coma cuatro por ciento el precio del alquiler la Comunidad de Madrid subió un total de un cuatro coma tres por ciento en el último año

pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:10 servicios informativos la Ventana comprarlas tan fino

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes el que diga que todo está inventado que nada queda por innovar que ya todo lo conoce y que patatín patatán el sabiendo de turno en definitiva además de ser tonto de capirote no sabe lo que es está perdiendo no lo sabe de verdad hoy descubierto al menos yo un elemento o una consecuencia de las fiestas de Navidad del que sinceramente no tenía ni la más remota idea resulta que en este mes de enero además de subir la cuesta que eso lo hacemos todos resulta que se cambian testamentos a causa de las comidas de las cenas de las reuniones familiares sushi lo explica con mucha gracia como siempre el escritor Quim Monzó La Vanguardia pero es que no se inventa nada recoge lo que se publicó en un reportaje del Diari de Tarragona donde efecto vivamente varios notarios lo confirman imagino no sé si una bronca a los postres que es una discusión de política que ha una nieta que no se presentó a comer o un hijo que sacó de sus casillas al padre o a la madre da igual pero confirman eso que después de las Navidades fruto de los reencuentros familiares se modifican testamentos a mí me parece una noticia sensacional que transforma los manidos chiste sobre cuñados o la suegra en material inflamable Ike añade atención eh añade otra pincelada sociológica muy curiosa al cuadro de nuestra vida cotidiana porque si ya sabíamos que después de las vacaciones de verano se disparan los divorcios porque una pareja no se soporta viviendo a las veinticuatro horas juntos si ahora resulta que en Navidad las costuras familiares también se rompen hasta el extremo de alterar testamentos bueno igual hay que cambiar todo lo que pensábamos sobre los proyectos compartidos ya a largo plazo iguales decreto es verse poquito tratarse lo justo pero entonces entonces pregunto yo eso que es un éxito o un fracaso ahí lo dejo bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:11 Jon Sistiaga buenas tardes amigos un éxito o un fracaso para que algo dure tener que verse poquito lo justo ya sea una pareja o familia tu conoces algún caso por cierto de testamento modificado después de una cena de Navidad no promete estabas

Voz 0976 10:25 escuchando y me estaba estaba como con la sonrisilla de parecen no sé

Voz 11 10:28 no no no berlanguiano no pero pero tiene eso tiene enjundia esto eh

Voz 0976 10:33 lo que recomendó siempre nunca actuar en caliente pero claro si si pasado un beso dos meses de de esas fiestas de Navidad Se están cambiando estos testamentos es que ya lo han pensado y repensado no parece la contra

Voz 12 10:43 programación de Campofrío no va a haber dos más porque veíamos poco que ver mucho con una cena ya me imagino a todos estos después de la cena atando cabos juntando piezas diciendo esto no nada no vamos a ver yo creo que también te de un poco pesimistas no no no no estoy sorprendido pero la información hora de ahí pudo ser cambian para bien pues te sobrino al que no había descubierto mira este nieto aporta conmigo que voy a dejarlo aquí cada no sé yo prefiero expertos significaría que no había descubierto ese nieto

Voz 0976 11:22 es sobrino sobrina no bastan

Voz 12 11:24 persona a la que quieres dejar más no

Voz 0313 11:27 estas porque lo que sí

Voz 12 11:29 es una cosa las navidades sí que tiene un punto de nostalgia no esas personas mayores abuelos abuelas que dicen bueno vamos a brindar no sé si estaré el próximo año además no hay una cierta sensación si en fin de ciclo Setenil de ciclo de ocaso cosa que no pasen las vacaciones nadie se despiden las vacaciones diciendo bueno ojalá dos sean las últimas no oye lo tenemos el próximo verano pero en las navidades sí que hay ese punto de ocaso a lo mejor define que a lo mejor iba a mucha gente hablar con el notario deciden notario vamos a arreglar las cosas pues si no llego a las siguientes

Voz 0313 12:02 vamos a hacer una cosa bancos acudir a las fuentes Martín Garrido buenas tardes hola buenas tardes Martín Garrido ex delegado del colegio de notarios en Cataluña en Tarragona notario el mismo y vamos a ver esto que contamos hoy y que explicó no reportaje el Diari de Tarragona y de lo que habla esto es novedad es tendencia en los últimos años o no sacábamos enterar

Voz 13 12:25 os vais a enterar acabó él siempre ha ocurrido siempre ocurre si esto esto es como la vida misma Guarido siempre lo que pasa pase que quizá ahora la familia están más en más alejados unos de otros no hay menos menos tradición familiar y puede que sea identificado pero esto ha pasado siempre tía soltera aspira acudir a donde estaban los hermanos sobrinos dicen uno oí este iba al día siguiente y cambiado el testamento esto no es la victoria de toda la vida

Voz 0313 13:04 ya ha ocurrido y ocurre siempre en la misma dirección de alterar

Voz 12 13:08 la o también ocurre para bien

Voz 13 13:13 hombre es para bien para el que nombra Sevillana mal que le quitas

Voz 12 13:16 claro claro porque se lo pondrá otro claro

Voz 13 13:21 pues depende depende del punto de desista de desfavorecido o el descerebrado no

Voz 0313 13:28 pongámonos en lo que va a Martín no vamos a ver

Voz 14 13:30 día a día nueve al verdad me estoy torero el nueve de enero

Voz 0313 13:34 a usted le doy algún algún caso de éstos para cambiar el testamento

Voz 13 13:37 sí sí me hace uno sobre lo que ocurre es que no te lo explicaron no te lo explican así es que me enfadé la pena aunque a veces si es lo dice muy claramente sí pero bueno tú ya puede seducir por las seis aquí puede deducir por el contexto inclusive puede deducir por el contenido del testamento que es que algo ha ocurrido en estas fiestas no

Voz 0313 14:00 se puede

Voz 13 14:03 lo que lo que lo que ha sucedido es precisamente eso nada que tú esperabas que tu hijo tu pariente fuera a ver pero te llamaba por teléfono simplemente no te ha llamado tampoco tiene porque tampoco tiene que ser una cosa y trágica

Voz 0313 14:18 pero si se puede se puede reproducir sin dejar mal Anaga Nina de algún fragmento de conversación de esas de alguien que entre la notaria diciendo el día de Navidad termine hasta las pelotas de este au de esta ahí no se puede reproducir algún fragmento de casos de

Voz 13 14:32 bueno hijas con esas palabras literales no no pero algo muy parecido a eso sí porque he visto todavía más Kuerten así juntos sí

Voz 11 14:41 porque usted es Martín claro ustedes dan fe nada más pero no no no se les somos no se les ocurre preguntar yo no sé si esto porque lo conozco desde hace mucho tiempo porque

Voz 12 14:52 ahora no no mires el

Voz 13 14:55 también hizo el testamento es como una pequeña es como una pequeña escena de toda tu vida no toda tu vida entonces cuando el notario no es que de fe porque la fe evidentemente pero la función de él es la interrogación del cliente no otorgándole el documento en esa interrogación el otorgándole el documento te cuenta todo todo lo que te cuenta algo que cuenta muchas cosas que no contarían que no va a contar nunca has huir con su cónyuge ni nada con la cual tiene comprar no es que no tenga confianza pero no sólo va a contar nunca te lo va a contar vale entonces no es que no lo interroga no es que no no es que no sepas porque a veces ya no no quiere seguir interrogando no no quieres o pero bueno muchas veces te insiste es que les voy a contar esto y por esto y ocurrió esto sucedió esto me hizo estoy usted qué bien sea siempre lo que piensa claro ellos dices bueno usted es yo no pienso nada o sea simplemente les diré ciclo quiere quitar pues como lo hacemos no lo quiere le quiere limitar como lo hacemos no yo no le voy a yo le voy a decir si lo que usted hace es bueno o malo éticamente no le voy a decir si es correcto incorrecto jurídicamente

Voz 12 16:07 Martín yo éticamente no se lo voy a decir

Voz 13 16:09 no sé no le voy a decir existe hace bien o hace mal no no lo haría en el eso Chari

Voz 12 16:16 a cambio de toda la razón

Voz 13 16:19 ah claro estarían el solar de En otro plano mi profesión sería otra claro Martín le quería preguntar si

Voz 0827 16:26 eh hay gente que quiere además además dejar constancia de las circunstancias en el testamento es decir de Cerdedo a no sé quién porque se portó muy mal conmigo en la Navidad esto es lo podría hacer más

Voz 13 16:41 sí sí lo que pasa es que lo esto sería lo que llamamos nosotros los motivos y los motivos de algo no solemos poner voz a veces sí que insisten eh y a veces te dicen yo quiero que se refleje que hago esto ha es igual lo por ejemplo los chicos por este motivo no y entonces insisten mucho pero nosotros no solemos poner los motivos los motivos digamos que no son jurídicos no las razones que tiene el testador cien porque no van a producir efectos jurídicos da igual que te caiga bien o te caiga mal no lo importa dejan los bienes muebles dejarlo o no hacemos dejas no pero a veces sí que el testador a insiste yo que yo hago esto y además es póngame usted aquí lo hago por este motivo no quiero reflejar este motivo que quede claro cuando me muera en Hoy cuando mis hijos lean el testamento pues esperan porque he dicho esto eh enviar un testamento Martín pues todas las veces que quieras

Voz 0313 17:35 no hay límite pero eso

Voz 13 17:36 no hay límite de no hay límite ir a veces yo hace poco tiempo en herencia de una señora que había hecho pues por lo menos unos cincuenta testamentos

Voz 0827 17:48 hoy nos puede explicar no puede explicar porque aquí en España ya sabe que el testamento Ander lo teníamos

Voz 12 17:53 a la gente con mucho dinero con muchas

Voz 0827 17:56 propiedades incluso a gente mayor ya digamos a punto de morir por qué es necesario que dos ciudadanos normales que vivan de su sueldo que tenga una casita que tengan un par de hijos donde todo parece más o menos normal porque sería necesario hacer un testamento

Voz 13 18:12 hombre porque por muchas razones eh por muchas razones el testamento además no es un no es un tema de de señores con mucho dinero bien es de señores normales de lo que me está diciendo no te un señor que tiene una casita con señor tiene una pues nada que tiene un coche o que no tiene nada simplemente que no tiene absolutamente nada también sería interesante hacerlo pero por razones fundamentales una porque es más barato lo cual es una razón importante de peso no irá ir a otra razón porque ahí puedes tú determinar qué quieres que pasen con tu tienes no si no se lo va a determinar la ley a lo mejor la ley no te gusta lo que determina no

Voz 0313 18:52 usted decir usted recomienda hacer testamento

Voz 13 18:56 bueno yo yo si no lo ha hecho yo vamos dejaría el programa ahora mismo en iría corriendo hacerlo

Voz 0313 19:01 son hoy doce yo hace años que lo hizo ya hace hace bastantes años incluso

Voz 13 19:06 y entonces nada entonces no hay que no hay que ir corriendo es bueno hacerlo

Voz 12 19:11 Francisco se de de los ciudadanos que lo diría estoy hasta las pelotas de diría lo mismo

Voz 13 19:19 oye el pensamiento puedes poner todos los que habían obtenido exponía sabes es las cosas religiosas no ahora no se ponen porque los tantos son más Laicos no pero pero antes si antes decía que quería que dice dijeran que es misas au veinticinco Gregoriana sí decías todo el testamento era en el fondo el testamento son como una carta de despedida no tú te despiden Si sabes esa carta se va a abrir abrir antes de abrir cuando pudieron leer con tu llenos de personas a las cuales quieres o no quieres con esos importantes no

Voz 12 19:53 qué tal y como empezó la entrevista que ha dicho que que no nos entrenamos a estos momentos picos del año también donde este tipo

Voz 11 20:01 de de cambios de testamento o o épocas de nuestras vidas no sé pero si el momento de la crisis que hemos pasado muchos más Testamento eso no

Voz 13 20:12 es bueno pero por ejemplo hay una un momento en que ahora la gente pues va de vacaciones viaja no viajar en avión hacer viajes largos entonces cuando lo cual soledad hacerlo toda la familia no sean los padres los hijos no entonces de pronto aunque no habían pensado hasta ese momento empiezan a pensar si se cae la viéndose matan todos no y eso les produce vamos siempre les produce una preocupación y grave no entonces vienen vienen a la notaría que tiene que hacer testamento y te cuentan eso es que me voy es que mire voy y vengo a hacer testamento porque me voy de viaje digo hombre pues ya de los viajeros muy complicado pero la parte frenó nada pero es que Carles nos matamos y todos los estamentos son complicado porque hay que prever existe matan todos mueren todos estos típico eh en verano en bueno estas de navidad antes antes de la Navidad cuando la gente se va a un viaje largo en avión empieza a preocupar esto de que pasa así se mata decae alguien se matan

Voz 0827 21:12 aquí hay un oyente un fiel oyente Juanma Abidal que no es pregunta pregúntele al notario por favor si alguna vez se derogará la legítima claro esto no depende usted yo creo que es lo que le pregunta es la opinión más bien si usted cree que se debería derogar la legítima

Voz 13 21:27 pues mire esto es como es como lo que hablábamos antes de lo de depende donde lo mire desde el punto de vista del causante obtener causante es el testador no es de punto de vista el testador el testador les gustaría ser completamente libre y tener libertad absoluta de acerca de hacerlo con su hiciera lo que quisiera claro desde el punto de vista de la familia la familia que ha estado con el testador de la familia que a lo mejor vendido de la familia que ha formado parte del patrimonio a lo mejor no les gustaría que este señor en el último momento de su vida en lo tienes al vecino no entonces algún tipo de limitación tiene pues no el tema de fondo es que hacemos que limitación ahí no me sirve de fijamos una limitación en Cataluña la limitación es pequeña en cambio en Madrid por ejemplo pues la limitaciones mayor el doble ahí donde puede estar el donde entonces fijamos no el límite de esa libertad no es un tema clásico es un tema que siempre hemos debatido siempre hemos discutido If siempre llegamos al final a lo a Bono por un lado los desde el sector quieres hacer lo que te dé la gana pero claro lado fíjese dijo pues no quiere que no tiene que tu padre de pronto empieza a distribuir los bienes entre todos

Voz 12 22:44 pero sí que hay una hay una presunción legal digamos de buena familia no de que los de que los herederos han sido buenos con quién Testa en ese momento

Voz 13 22:53 sí sí sí sí sí pero ese es un tema muy ya ya digo es un tema clásico que depende como lo quieras mirar no Hinault no lo hemos solucionado en lo solucionaremos nunca ha en los tiempos que corren ahora lo que sí que habría es de qué es lo que se ha intentado lo está intentando hacer además es privar de legitiman aquellas personas que no tienen relación contigo no

Voz 0313 23:20 ya Navidad

Voz 13 23:22 culta que esperar un año a tu hijo esperas el siguiente año a tu hijo no te mando un guasa no te manda no te escribe no te llama por teléfono y pasan cinco años pasan diez años pasan quince años tiene este hijo derecho a la legítima esto sí que es lo que hay que discutir yo yo creo que no que no tendría derecho a la legítima a partir de ahí ahí donde está el caballo de batalla no dos dos dos curiosidades

Voz 0313 23:47 para terminar la primera en recuerda cuál es la persona más joven que ha entrado en su notoriedad para hacer testamento antes decíamos esto no es una cuestión de personas ricas son mayores la persona más joven recuerda

Voz 13 23:58 pues no lo sé que a lo mejor tendría dieciséis años porque es para otra de las cosas que supongo que no que no son públicas es que para hacer testamento no noté no tienes que ser mayor de edad puedo hacer testamento con catorce años no con lo cual no necesita ser mayor de edad para vender necesita ser mayor de edad pero para hacer testamento puede ser menor diga no

Voz 0313 24:18 Nos estamos aquí yo creo que sí

Voz 13 24:21 ha estado dieciséis tendrías hicieron unas una chica además pues pues vino hacer testamento nada que lo hizo el testamento ya está

Voz 0313 24:28 y la segunda y última evidente por otra parte usted ha hecho testamento

Voz 13 24:34 que sí

Voz 12 24:36 ha habido Pradilla eh fastidió el titular

Voz 13 24:42 se dudado eh en la respuesta

Voz 12 24:46 la pregunta la pregunta indicada en el contexto de la entrevista quería alguna vez a modificar el testamento después unas Navidades

Voz 13 24:54 pero alguna detenido

Voz 14 24:57 pues muy bien Martín Garrido delegado

Voz 0313 24:59 colegio de notarios de Cataluña en Tarragona muchísimas gracias

Voz 14 25:02 prestar este Raquel aumentarán muchas gracias un abrazo delante sé que los pelea de las tal contar no tenía ni idea tema muy interesante de la de verdad hay vamos y por lo por las reacciones en fin que no es científico entre los compañeros y compañeras de la radio esto de que después de Navidad se dispara una especie de fiebre modifican te está normalmente para

Voz 0313 25:22 mal o por cabreo yo tampoco no no tenía datos

Voz 12 25:25 cada cada vez que hacemos un testamento que nos lleva a una notaría siempre recuerdo que tengo una asignatura pendiente que ya no es tanto hacer el testamento sino ir afirmarlo hace muchos años que fuimos hicimos el texto

Voz 0313 25:38 no nos sirva lo dejamos influir por favor iremos

Voz 12 25:40 el que te has tenemos que volver ya a nuestro hijo se ha hecho

Voz 14 25:44 hágame caso notario el programa Ivette firmar la nota el programa aquí a diez días tú has hecho testamento John no todavía no

Voz 11 25:53 no todavía no voy a las teniendo era sí sí pero lo mismo por dejadez cada vez que tengo una conversación de estas quiero salir corriendo a una notaría Hay y luego lo voy dejando

Voz 12 26:03 con facilita mucho las cosas facilita mucho las cosas también ha habido en en mi caso no es gente cercana en la familia que me ha dicho si hubiéramos tenido hecho testamento hubiéramos tenido menos problemas después del fallecimiento de la persona que murió no es verdad que

Voz 0976 26:18 no cuesta nada iban económicamente tampoco hay gente que una de las cosas que más me ha sorprendido es que ha dicho que hay otro pico de testamentos justo antes de las vacaciones y cuando sí Valcke

Voz 12 26:26 si los pianos por los días de los claro claro claro claro apelaciones pero antes mucha gente hace pues los viajes supongo que después de la Semana Santa serán muchos seguros de vida tienen lo suyo pues antes lo digo con lo de los seguros

Voz 19 28:31 sí

Voz 19 28:50 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 2 31:49 la habilitadas con Carles Francino

Voz 0313 32:33 esta es una de las muchas canciones que se han escrito en los últimos años sobre ese sobre ese fenómeno sobre ese drama que es el que es el bullying el acoso escolar se han escrito canciones y se han hecho ensayos han hecho estudios aplicado protocolos han puesto sobre la mesa mucha gente muchas ideas muy distintas para combatir para contrarrestar para eliminar si fuera posible ese ese problema no existe una solución definitiva pero a veces cuando se plantean alternativas es posible digo eh es posible lo pongo en condicional que alguien se le escapa un poquito la humano José ose pase con el con el freno puede haber ocurrido esta Comunidad de Madrid no lo sé pero lo planteamos como polémica

Voz 0827 33:22 la noticia es que la Comunidad de Madrid está preparando un borrador sobre una norma sobre convivencia escolar que prevé castigos el más grave sería de cinco días de expulsión del centro para aquellos alumnos que conozcan y que no denuncien casos de acoso escolar en sus compañeros las asociaciones de padres y madres de alumnos afirman que no han sido informadas de éste efecto concreto que creen además que es un disparate porque sólo pretendería criminalizar a los alumnos bueno es verdad que siendo gravísimo el problema del acoso escolar hay que valorar que se vayan afinando las respuestas del sistema para combatirlo pero también puede suceder que en el afán de atajarlo pues nos pueda ir la mano porque asunto tan complejo el silencio de un menor no siempre es complicidad puede que el miedo que atenaza al mismo que sufre la violencia pueda ser exactamente el mismo que selle la boca del testigo romper ambos silencios debe ser el objetivo fundamental y eso se consigue creando conciencia proporcionando herramientas para detectar

Voz 19 34:23 visibilizar el problema no parece que el castigo sino que la educación sea lo más adecuado para hacer en estos casos

Voz 27 34:34 Camilo genio buenas tardes hola buenas tardes Marta Sanz buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 34:39 Camilo expresidente de la FAPA Giner de los Ríos en Madrid Marta profesora de Educación Primaria en Valladolid Volga entrada aún si o no bien malo o regular Camilo esto que bien malos regular

Voz 1328 34:50 pues mal mal yo creo que la definió muy bien el resumen que habéis realizado es de hecho un arroz pensemos que pensamos que es un error que al al lado de lo que hay que es educarles en la convivencia en la prevención iraquí esto al final pues acaba siendo perjudicial no el tener al alumnado hay presionado diciendo sino hace esto debata en una pena de hasta cinco años cinco días de

Voz 0313 35:21 a Marta un niño debe ser obligado a denunciar un caso de acoso sí o no

Voz 29 35:27 yo creo que no

Voz 30 35:30 sí es más es que Le como habéis dicho Le que Mino creí minis

Voz 14 35:35 el sí

Voz 30 35:39 el que los niños no les puedes primero citó es consciente de que el niño lo sabe tú como adulto es el que tienes que actuar empezando por ahí siempre hay que mediar la figura de del maestro está para algo en el colegio

Voz 0313 35:55 ya me voy a hacer un poco de abogado del diablo un tipo de norma como esta no dio exactamente pero un tipo de norma como esta podría pensarse o aplicarse en función de las edades no es lo mismo fin un curso de Primaria como instituto ya con chavales hechos y derechos no algún tipo de yo lo que lo que lo que entiendo o trato de entender es que una propuesta de este tipo lo que esconde una cierta frustración por la falta de resultados para combatir este este problema no esto Marta en determinadas edades podría no digo el el castigo eh pero intentar de una manera obligar entre comillas a que si alguien vea algo lo denuncie si O'Shea

Voz 30 36:31 a ver yo creo que primero no adulto no le podemos obligar a que denuncia algo cómo vamos a empezar a decir a los niños que el que les obligamos a que lo denuncien desde luego lo del castigo no tiene ni pies ni cabeza castigar niños un recreo que me parece que era lo mínimo a lo de cinco días de expulsión del colegio es que me pareció un me parece un absurdo cuando ese obligar a alguien a que denuncie algo es que estudia obligar no se primero yo pienso que hay otras medidas que debemos de tener en cuenta

Voz 13 37:00 como sonidos comité de comida

Voz 30 37:03 el estipulados en todos los protocolos y luego de la clave yo creo que es un mediador que siempre existen unos centro

Voz 0313 37:10 lo hemos hablado con algunos alumnos que alumnos no profesores que lo que lo practican y los han contado su experiencia y la verdad que da bastante bueno al mediador

Voz 0827 37:18 además eso es lo que yo le quería preguntar a camino porque tú hablabas de que bueno puede que la desesperación te lleve a intentar una nueva cosa a ver si así vamos consiguiendo objetivos pero es que en Madrid creo que en otras comunidades también los protocolos de actuación contra la violencia escolar están funcionando bien razonablemente bien no

Voz 1328 37:36 claro claro es que están funcionando perfectamente y hay muchos ejemplos y muy buenas practicas sí lo que no entendemos es que como como nos han cogido esos ejemplo y esas prácticas para realizar un un decreto de una manera siempre positiva no hay preventiva Ino se ha acogido es acogido pues lo que ya un poco lo que había ha mejorado está mejorando respecto al texto anterior pero no es acaba de dar el paso e definitivos el redil Respecto a las edades que hay

Voz 13 38:09 sí de unas ciudades y otras no

Voz 1328 38:12 yo creo que no sea al revés ahí a veces de que siempre pensamos bueno pues oye cuando tengan dieciséis años ya son mayorcitos dices bueno pues no pues es que a lo mejor precisamente en esa edad es más complicado con la adolescencia

Voz 0313 38:26 posibles

Voz 1328 38:29 pues pues no influyen tanto quizá a lo mejor en primaria cuando tienes siete años pues a lo mejor lo puedes hacer de una manera Muntanya porque no sabes no tienes un grupo de presión de todas fuerte o a lo mejor si es que los grupos de presión existen también en primaria secundaria o sea que que que es muy complicado es un tema muy complicado y por eso precisó tanto decreto y tanta tanta historia tras no

Voz 31 38:54 pero pero no

Voz 1328 38:56 es eso que no se debe obligar al lado hartas cosas que realmente les pueda

Voz 0827 39:03 bueno eso está complicado es tan complicado camino que seguramente habrá muchos oyentes estarán pensando bueno es que claro están defendiendo entonces el silencio que los chicos y las chicas se callen ven otra cosa no es eso es decir hay que estimular que se que se denuncie pero claro no no ámbito tanto más castigo

Voz 1328 39:20 Anja de una manera espontánea o que o que el alumnado de tal manera que el alumno esté formado quién formado para que eso

Voz 13 39:28 parca algún natural

Voz 1328 39:30 mientras mientras no sea espontáneo natural que todo el mundo lo entienda pues muy siempre siempre que lo diga va estar penalizado tanto por su grupo de presión o bien por el grupo de pop por él el propio lado ese es el alumnado que tiene esa obligación está presionado por todos lados y al final es perjudicial

Voz 0976 39:53 pero Camilo caro para eso hay que hay que hay que formar y hay que

Voz 1328 39:57 eso es

Voz 0976 40:00 donde todo el mundo sienta que que hay casos que no se pueden tolerar y que y que hay que denunciar los no estoy de acuerdo con con la profesora Marta que no hay que obligar a nadie y mucho menos sancionar pero en un caso de bullying siempre hay alguien que agrede y hay alguien agredido y luego suele haber personas que saben lo que está ocurriendo uno es que son cómplices y otros que se callan o no dice nada por miedo a estos últimos a los que hay que estimular a hablar siempre el concepto de delación sea asimilado incluso se al rata

Voz 19 40:36 la etcétera no no habría no

Voz 12 40:40 hemos solucionado casos de corrupción

Voz 0976 40:43 la si no hubiera informantes no hubiera delatores si no hubiera testigos protegidos a personas honestas que hacen lo que deben claro que hay que estimular les tener hay que saber cómo estas personas pueden denunciar lo que está ocurriendo en el patio fuera del colegio sin sin que a ellos les caiga la del pulpo por parte del de los que están agrediendo os sientan que se que van a ser contemplados como chivatos o como agresores no

Voz 0313 41:06 Marta en su colegio por ejemplo por por por repasar un un caso práctico e qué tipo de de protocolo de modelo de actuación ahí para para el tema del acoso escolar

Voz 30 41:16 bueno aquí en Castilla y León tenemos un protocolo específico sobre el acoso el elige el ciberacoso y el bullying es estableció en diciembre de dos mil diecisiete muy bueno una vez que se detectase abre dicho protocolo oí entran en juego todos los personajes por así decirlo y entra el coordinador del Comité de convivencia del centro escolar incluso bueno se hay que hablar con los alumnos desde luego también con sus familias hay hay quedan implicados Consejo Escolar claustro las familias implicadas en cuestión y bueno es un pro eso o bastante exigente porque los temas son muy delicados

Voz 0827 41:59 es que es que es un tema tan delicado porque claro hasta el acosador supongo a Marta tampoco la respuesta al acosador debería ser el castigo sino que la reconducción de ese chaval lo de

Voz 12 42:10 la sala acosando violeta

Voz 0827 42:12 a un compañero deberes debería ser otra no la respuesta

Voz 30 42:16 efectivamente hombre es que muchas veces un un niño que es capaz de acosar hay que primero reconducir leal a las conductas Adecco

Voz 28 42:27 jugadas educarles como tiene que ser hablar

Voz 30 42:30 con las familias para que sepan lo que está sucediendo y bueno en fin y ahí entran muchos factores porque nunca se sabe no muchas veces son niños porque es agresivo porque es violencia centro generalmente es porque a lo mejor él les sucede algo bastante importante para él casos por ejemplo ahora una estábamos hablando estaba recordando que en educación primaria muchas veces con el tema de los chivatos y eso cuando Setién de seis siete años casi siempre vienen a quejarse los niños pues no quieren jugar conmigo o yo qué sé simplemente con un estos dos puede parecer una boa que le han puesto gafas un niño y no le queda pues se se burlan de él pues desde esa cosa que a nosotros nos parece como adultos una volvería pues hay ya hay que hacer ver a los niños que no te puedes burla

Voz 0313 43:18 en Londres diferente partiendo

Voz 30 43:21 que ya hay desde pequeñitos las empiezas a educar y a crear unos valores que les fomenten lo que son la empatía hacia el otro pues ayudaremos a que cuando sean adultos pues sean mejores personas

Voz 27 43:33 totalmente de acuerdo Marta Sanz Camilo hay muchísimas gracias a los dos por ese ratito a La Ventana eh adiós buenas tardes

Voz 0313 45:26 sí cuando decimos lo decimos bastante a menudo que la radio es lo que más se parece a la vida real eso incluye admitir que no llegamos a todas partes no que que no tenemos tiempo para todo y aunque es verdad que ahora existe la radio en diferido a demanda la carta no que tú puedes entrar pues no en Cadena Ser punto com por ejemplo no buscar un un podcast con un contenido concreto pues miren hay momentos en la radio que merecen incluso algo más o bastante más ya anoche anoche en El Larguero se vivió uno de esos momentos apareció una de esas historias un relato en este caso que vale la pena recuperar y hacerlo a lo grande y hasta ahora aunque tres montañeros españoles cubano murieron la madrugada del pasado domingo en un alud víctimas de una de una avalancha bueno pues anoche en El Larguero Manu Carreño habló con el superviviente con Pablo Belmonte amigo de los fallecidos amigo desde que llevan juntos todos a la escuela y contó tantas cosas idas conté de una manera tan tan personal bueno mejor que escuchan este resumen

Voz 29 46:35 hola buenas noches pues pues yo bien y tú cómo estás bien

Voz 41 46:40 bien bien mejor de lo que cabría esperar no es muy afectado pero al final eh ahora agradecido de esta oportunidad que me dado la montaña para para seguir aquí bueno

Voz 42 46:50 tiene ya estoy a perder el conocimiento en algún momento no

Voz 41 46:54 yo estuve no tiene todo el rato digamos que la avalancha ante la generamos nosotros mismos que lleva una semana haciendo sol aquí debería estar nevando lloviendo cada día pero puede cambio climático Axel no son durante una semana por lo que se había formado una capaz de de hielo bajo la nieve virgen que había caído la última noche teníamos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y dijimos dábamos muchos yerros de escala y todo también decimos bajar prácticamente corriendo hacer una corona de cinco no estoy en bien quién resbaló primero pero compañero me embistió hoy donde está otro compañero sintamos frenar la caída todos con estos pioneros pero

Voz 13 47:30 aquí generamos la avalancha no

Voz 41 47:33 no siempre es resbala uno dos que va

Voz 42 47:35 detrás

Voz 41 47:36 si no haber menos debería decir íbamos cayendo todos hacen cuando estalla

Voz 42 47:40 seis sí que somos no somos

Voz 41 47:43 por tizas élites somos montañeros hippies que nos gusta disfrutar de la montaña y más de una vez hemos bajado las montañas digamos rodando de culo corriendo en este caso ya te digo llegamos a la cumbre tal como estaba la meteorología ni siquiera tuvimos a sacar la la foto finish típica de los de los montañeros hemos conseguido porque no teníamos ni no teníamos los cojones el móvil a sacar fotos por por los rayos que estaban cayendo no entonces ahí bajamos bajamos corriendo y ese fue el tema que ser conscientes de que era un momento peligroso sí sí sí pero el camino de vuelta teníamos que estamos realmente cerca de la cumbre cuando se complicó todo el Mateo es una montaña para principiantes ser realmente cinco mil cien metros suena muy alto pero es la segunda cordillera más elevada de del planeta así que nada es un paseíto realmente subirlo no

Voz 42 48:32 de vais los cinco atados a la cuerda no los cinco coma suele como suele hacerse en ese tipo de de de descensos y de ahí de ascensos tú ya eres consciente cuando se produce la avalancha

Voz 29 48:42 ves caer a todos en en este momento que ves

Voz 41 48:46 en ese momento es como si te metías en una lavadora como cuando eres niño y estás nadando en la playa que te has vuelto a la ola ya procurar mantener la cabeza fuera de

Voz 29 48:56 pues la verdad

Voz 41 48:57 fue largo pues una caída bastante es bastante segundos no sé

Voz 42 49:02 cuánto tiempo igual

Voz 41 49:04 minuto calle yo creo que más de medio minuto de más de medio minuto cayendo si cayendo sin parar entonces pues nada

Voz 42 49:10 y ahí pierde de vista pierdes el contacto visual con ellos la cuerda se rompe imagino y cada uno sale por un lado

Voz 41 49:16 no no no llevamos llevamos anclados abajo los cinco en la cota

Voz 42 49:19 ya hay los cinco juntos abajo al final de ahí que ves

Voz 41 49:22 es que no hay levantara la cabeza bien me sacude la nieve de la cara Hay mi reacción fue levantar la mano para chocar los cinco con con compañeros no que acabamos de liar

Voz 42 49:34 pensabas que ellos estaban como tú si buscas la mano de de tus compañeros te das cuenta que ninguno levanta la mano

Voz 41 49:42 y de ahí en ese momento tiene mucha en lo primordial no que es lo primero ya esto lo segundo aquello no no piensan se ahí cuando los está bicis más o menos lo puse en posición lateral de seguridad compone son los signos vitales si fui a buscar ayuda

Voz 42 50:01 tú cómo estás te te te noto sin sinceramente te noto muy entero me sorprende lo entero que éstas

Voz 41 50:08 ya estoy bien salen la intensidad de accidente alegra ser la impotencia algo estar solo en la montaña cuando se problemón entre manos ya una urgencia yo la asimilarlo los asimile bastante rápido si yo creo que también el momento digamos crución será volver a Barcelona será poner a estar con los con el resto de amigos joder a compartir con la familia ahí gustaría mencionar algo que siempre comentábamos con esta gente piensa que llevaban ocho meses viajando por Latinoamérica todos juntos en familia hemos vivido muchas cosas porque siempre comentábamos es que bueno que la seguridad importante no pero que lo primordial es tener una vida plena que cuanta gente no llega a los setenta o los ochenta años se una vida amarrada no oí preocupados por cosas triviales al final pasó lo que pasó por qué pasó y no hay que buscar mi yo creo que el responsable ni los chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento hoy yo la última imagen que tengo de ellos incluso ya habiendo empezando a caer cuando estábamos todos en el sur eran una sonrisa era estaban haciendo lo que le gustaba crees que murió

Voz 42 51:23 con siendo felices si no que no duda no me

Voz 41 51:25 cabe duda hay bueno yo creo que ellos también lo dirían de mí si alguien alguno de ellos hubiese sobrevivido hubiese seguido yendo a la montaña porque al final la una cuando cuando vuelvo a hacer otro otra montaña no ellos sólo dos cuestionable conmigo no también no puedo no me voy a dejar de meses

Voz 43 51:48 quién soy esto volverás a una montaña

Voz 38 51:55 Un

Voz 0313 51:57 y Manu Carreño buenas tardes compañero o la Carlas Govern no me extraña que anoche originales después de la entrevista y ahora como habló de fútbol

Voz 42 52:06 la verdad que sí era difícil poner de hablar luego del Sporting Valencia de la Copa del Rey con todos los respetos palos del Sporting el Valencia pero si él estaba escuchando ahora hay todavía más más más sobrecogido no todavía es enhorabuena tranquila

Voz 0313 52:18 es es un resumen eh que lo sepan los oyentes la entrevista duraba más en cuarta hemos hecho un extracto de unos de unos cinco minutos con lo fundamental escuchando el relato de este chaval que tiene veintiséis años porque habla de sus compañeros chiquillos igual alguien mientras que ésta era mayor no no tenía tenían todos la mimada porque iban juntos al alcohol en Hoyo eso eso yo solo explicó mira vamos a incorporar mano la conversación alguien que de esto de la montañas a un poquito eh porque está empeñado en ser la persona de más edad en subir los catorce ochomiles del del mundo yo creo que va a ser un testimonio muy muy interesante antes de saludarle eh a ti Manu te voy a trasladar a pregunta que le hacías ayer a Pablo no tú cómo estás cómo cómo se te queda el cuerpo después de de que ETA salte en plena noche una historia como esta