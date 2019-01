La Ventana (09/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1706 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro

Voz 0313 00:02 Canarias Partido Popular y Ciudadanos están reunidos en el Parlamento andaluz para Ferraro para intentarlo el acuerdo de gobierno para esa comunidad mañana está previsto el comienzo de la ronda de contactos por parte de la presidenta de la Cámara allí se encuentra ahora mismo nuestra compañera Ana Fernández Ana buenas tardes

Voz 0134 00:22 buenas tardes el Salón de Usos Múltiples del Parlamento se convertirá en unos minutos en el escenario en el que PP y Ciudadanos oficializará su acuerdo para gobernar anda

Voz 2 00:30 Lucía de poner fin a treinta y seis años de gobierno socialista

Voz 0134 00:33 estas es su tercer acuerdo tras el de la mesa y el programático este sitúa a Juan Manuel Moreno como presidente del Gobierno de la Junta y al líder de Ciudadanos Juan Marín como vicepresidente a la reunión asisten los secretarios generales de PP y Ciudadanos Teodoro García Egea José Manuel Villegas aunque el primero le queda un trabajo convencer esta tarde a Bono

Voz 0230 00:53 de que apoyen la candidatura de Moreno con una con

Voz 0134 00:55 la oferta que le han presentado esta mañana ambos partidos confían en que también con Vox hay acuerdo y mañana vayan a la reunión con la presidenta del Parlamento con el nombre de Moreno Bonilla como candidato

Voz 0313 01:05 más noticias Ester Bazán seguimos pendientes de las tareas

Voz 1454 01:08 pescado en un monte de Guipúzcoa el monte hernia donde ha caído un avioneta con destino Hondarribia y que había salido desde Cascais en Portugal el cuerpo de una de las dos personas que iban a

Voz 0230 01:16 gordo ha sido ya localizado el aeropuerto Guipúzcoa

Voz 1454 01:18 no no había perdido el contacto con el aparato mientras un vecino de la zona alertaba a la Ertzaintza de que había escuchado una explosión en la zona había medio día mucha niebla acaba de terminar la Conferencia Sectorial de Educación después de seis horas de reunión con las posiciones previas inamovibles la ministra pide consenso para reformar la ley actual el PP dice que las modificaciones son un retroceso exige la retirada del anteproyecto Adela Molina buenas sabes qué tal buenas tardes la ministra de Educación ha destacado que la reforma revierta alguno de los aspectos más negativos de la Lomce como la doble titulación al final de Secundaria Isabel Cela dice que espera que la ley alcance el máximo respaldo

Voz 1912 01:53 en el proceso de tramitación de esta reforma que concluye con la consulta de hoy hemos conseguido un nivel muy alto de participación lo que ya es en sí mismo un valor de la futura ley pero además nos va a permitir esta participación mejorar su contenido es sacar adelante una ley con el máximo consenso posible

Voz 1454 02:13 en ese consenso no están los cinco consejeros del Partido Popular que han pedido en la reunión de hoy la retirada del proyecto que consideran una vuelta al pasado porque recupera parte de la ley socialista de dos mil seis y vamos con los deportes José Antonio Duro buenas tardes

Voz 3 02:24 ahora que eran muy buenas acabamos de conocer una última hora del Dakar y es que Joan Barreda ha abandonado la carrera el piloto de motos está bien pero ha sido evacuado en helicóptero es la mala noticia que nos deja el Dakar en la tercera jornada es miércoles de Copa del Rey son los octavos de final partidos de ida tras el Sporting dos Valencia uno de ayer el día nos deja el Girona Atlético a las siete y media el Getafe Valladolid al Villarreal Espanyol de las ocho y media en el Santiago Bernabéu el Real Madrid Leganés de las nueve y media en el conjunto blanco se han confirmado los quince días de baja para Curto

Voz 0230 02:50 el belga tiene una lesión de grado I en el músculo

Voz 3 02:53 ilíaca izquierda y además Euroliga decimoséptima jornada desde las nueve menos cuarto Armani Milán Barcelona las sabes de las siete veinte desde las siete

Voz 4 03:00 veinte lo contamos todo en Carrusel Deportivo ahora son así

Voz 1454 03:03 hay tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1622 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:09 los trabajadores del Summa vuelven a denunciar la falta de UVI le hubiese móviles y Unidades de Atención Domiciliaria que ya se dieron durante el periodo navideño según denuncia el sindicato Súmate esta madrugada se han producido esperas de hasta cuatro horas de algunos pacientes desde el sindicato lo atribuyen a la falta de médicos Rosa López cordero es su portavoz

Voz 2 03:25 estas situaciones son totalmente habituales eh Se está trabajando con mucho estrés con mucha presión no es posible y no es de recibo que un médico hecho de derecho tras una guardia salga o lagrimas en los ojos porque no puede del estrés

Voz 1454 03:43 desde el Summa reconocen la falta de médicos pero no por una razón presupuestaria dicen sino porque no hay candidatos para estos perfiles profesionales de médicos aunque niegan que la población esté desatendida la Audiencia Provincia al ha confirmado la condena una ginecóloga que perforó el útero y el intestino de una paciente durante un alegrado el fallo confirma una mala praxis de la sanitaria condena también a la aseguradora por las secuelas físicas de la paciente Alfonso Ojea

Voz 0089 04:04 la Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia condenatoria del juzgado distancia hace suyas las consideraciones jurídicas de ese fallo inicial un legado por aborto Se transformó en quirófano en múltiples perforaciones del útero lo que ha obligado a la paciente a pasar hasta cuatro veces por cirugía pero la barbaridad médica va más allá porque esta mujer tampoco puede pasar más de cuatro horas fuera de su casa por los fortísimos dolores abdominales que padece por tanto Se confirma la condena a la doctora que practicó la intervención ya la aseguradora Segur Caixa Adeslas la indemnización se va a concretar en otro

Voz 1454 04:38 y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra el hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento contra una pareja gay a la que agredió y acosó en Fuenlabrada el pasado verano ha declarado ante el juez que ha coincidido con ellos porque trabaja en la zona en la que viven esas supuestas víctimas a esta hora tenemos trece grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco

Voz 0230 05:07 Canarias

servicios informativos

Voz 2 05:48 agobiante en él todos mis seguros a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 13 08:38 el Atlético de Madrid días hacen posible que te lleves acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida desde sólo treinta y cuatro con noventa y cinco euros con sigue una pieza única del césped en el que sí se convirtió Xavi no diez los hombres

Voz 14 08:55 reservas lo tres W punto hasta siempre Calderón punto com

Voz 5 09:00 cuánto hace que no te graduar la vista meses años lustros este es tu momento belga rebajas de Muti ópticas y lo verás claro para trabajar para conducir

Voz 9 09:12 el cine gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas de Buzzi ópticas

Voz 15 09:21 qué he hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tavernes Blanques en Valencia haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de La Primitiva o tener en su cuenta corriente más de setenta y nueve millones de euros a ver qué habría sido mejor ser el primero pero visto así será un segundón

Voz 1706 09:41 tampoco está mal el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera esta semana por un euro no te la juegues hecha la primitiva por un euro

Voz 1510 09:50 hecha la con Joker

Voz 16 09:55 la patria es una marca que no veo rojos y azules

Voz 1706 10:00 eh

Voz 16 10:00 los españoles de blanco y entonces sí Balbino esos el mercado lo haré así que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 17 10:16 mal

Voz 1622 10:20 nos vamos

Voz 18 10:34 mira política para jóvenes para mujeres para ancianos o para emigrantes o para católicos o para personas de no sé qué razas de raza blanca

Voz 19 10:44 julio agosto septiembre pues me bloqueo

Voz 20 10:47 poco pero no mucho en en bien si hablaba

Voz 21 10:55 según la corona al bueno estar viva Pablo Casado lo mío

Voz 12 11:01 la errata roja si de raza más derrotas

Voz 0230 11:08 hoy blanco blanco como rojiblanco el rojiblanco

Voz 12 11:11 el raza rojiblanco sí sí rojiblanca se

Voz 0313 11:14 vuelve coronas y eso quiere decir que necesitamos está hoy Isaac dice que está vivo uno dos que necesitamos un o una oyente para acompañarle en esa sección creativa que va a ser la misma en principio en este año nuevo o no o no bueno ya se verá si alguien quiere acompañar a Corona sea hombre o mujer nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos para sesenta y Toni Martínez Especialistas secundarios Iñaki de la Torre la José Antonio Páramo ya podemos empezar Marta

Voz 21 11:48 a Delgado Marta Marta ver con

Voz 0313 11:54 falta falta falta la centuria

Voz 12 11:56 no no no pasa nada

Voz 0230 12:10 completamos dos crímenes mira que la política española goza complicada pero como estaba británica madre mía escuchas la radio Yoyes

Voz 22 12:23 anoche el Gobierno británico perdió otra bota

Voz 0230 12:25 acción clave el Parlamento aprobó una enmienda por la que

Voz 22 12:28 podrá quitarle poderes al Ejecutivo si finalmente hay un Brexit sin pacto como

Voz 0230 12:32 tú serás ya intuyes que estos grave no lo entiendes intuyes que estos grave lo último es que el Gobierno británico dispone de dos días para presentar un plan B sobre el Brexit estas son noticias que la verdad la mayoría se nos escapan tanto pero se nos escapan sabemos que es un follón pero resulta muy difícil calibrar las consecuencias son noticias de grupo vamos a morir ayer las noticias en general oímos las noticias se dividen en dos las noticias tipo vamos a morir todos las noticias tipo anda que cosas

Voz 12 13:05 por ejemplo el Madrid fichó a Pakito

Voz 0230 13:08 cosas eh Vox propone que los caballos son dioses

Voz 12 13:13 todos

Voz 0230 13:13 China acuerda sanciones comerciales va mucho hemos descubierto un gen que explica el envejecimiento anda que cosas

Voz 12 13:22 bueno el vamos el comisario Villarejo vamos sonido

Voz 0230 13:29 hoy ha publicado una carta abierta a comisario Villarejo dirigida al presidente del Gobierno en la que con poca sutileza la verdad advierte al final el catalán puede tener que hablar contarlo todo sobre el trabajo sucio de los servicios secretos como si hubiera trabajo limpio dice Villarejo

Voz 23 13:45 que tiene un millón de fichas

Voz 0230 13:49 con datos sobre la vida privada de españoles importantes para tenerles asustados que es posible que sea así pero es un dato equívoco porque un millón de españoles importante bobo no no no L será un millón a lo largo de la historia eso podría ser porque descuentos bebés menores de edad jubilados con esa media a uno de los que estamos

Voz 12 14:11 aquí no sabes Marta del para para que haya un millón

Voz 23 14:19 de de de fichas se necesitan muchos espiar los propios espías entrarían en el espionaje estarían espiar

Voz 0230 14:27 los en los unos a los otros paró así sí que salen claro es importante el espía porque aspira a alguien importante un millón de importantes es imposible importantes importantes son los que salen en twiterías

Voz 1706 14:42 por eso cantamos todos a coro

Voz 12 14:48 estamos no estamos suficientemente atentos a la política cántabra está poniendo juegos sita juego sita como señala Pilar

Voz 25 14:54 en Cantabria vamos a tener debates electorales entre Revilla Ruth Beitia hay Félix su Colt maravilla de comunidad autónoma justo te calienta que sales

Voz 12 15:04 vamos ahora con

Voz 1494 15:05 bellezas que tu idea sobre el eterno problema que da

Voz 25 15:08 común he ido cortar una mejilla de jamón y me he tenido que acabar comiendo un cuarto de kilo porque no había manera de nivelar lo

Voz 16 15:15 ser

Voz 1494 15:16 hablando de comer en un restaurante a cargo de fotón

Voz 1622 15:19 delicioso plato de que dice que era

Voz 12 15:22 cerámicas soñar

Voz 1494 15:25 ah ni día contiene la medicación le fastidió la tarde

Voz 25 15:28 me he tomado un paracetamol en el prospecto indica que evite utilizar maquinaria pesada ni Plácido Domingo de usaron la excavadora tuneladora se ha ido al garete

Voz 1494 15:37 ya acabamos de días con Beethoven todo Yeste tuit histórico que le va a encantar al Concostrina

Voz 25 15:41 majestad tenemos a las huestes y nadas prestas para atacar desde lotero que hacemos no te niños ya pero tú dale

Voz 12 15:55 adelante

Voz 27 16:03 fue muy buena

Voz 28 16:07 lo tienen

Voz 29 16:10 a mí

Voz 27 16:13 aquí

Voz 30 16:19 sí sí

Voz 0230 16:32 sí

Voz 12 16:36 en el improbable caso es improbable pero en el improbable

Voz 0230 16:39 el caso de que un marciano se fijara en la política española improbable tanto por la existencia misma del marciano como por suponer que en el caso de haber marcianos pudieran interesarse por la política española pero dando por hecho que no tuviera nada más que hacer que no tienen nada que el marciano viviera pensando que lo único que existe en el mundo de la política española tendría ahora mismo la visión de cuando hay un accidente en un hormiguero todas las hormigas corren en todas direcciones como loca chocando unas

Voz 31 17:05 en otras gritando vamos me gritó

Voz 12 17:09 sí sí estoy marciano esta mañana

Voz 0230 17:14 la presidenta del Partido Popular valenciano Isabel Bonig hablaba de Pablo cansado

Voz 32 17:20 hicimos una entente tanto con Pablo cansado como Andrea Levy con Javier Maroto total y absoluto

Voz 0230 17:26 no no es normal que cansado honor no cansado todo el día trabajando todo el día trabajando asumiendo las funciones del presidente del PP de Andalucía ha desvelado uno de los misterios de dos mil diecinueve donde está el candidato del PP a la Presidencia de la Junta ah de Andalucía después de varios días en los que la negociación del Gobierno andaluz le han hecho unos señores muy amables a las que bueno a día elegido nadie ha votado sale a la luz queda desvelado el misterio de Moreno Bonilla Radio Sevilla Mercedes Díez buenas tardes Mercedes Mercedes está Anta Juan Manuel Moreno

Voz 1541 18:02 Villa el presidente del PP andaluz está en el Parlamento ahora mismo con el secretario general de su partido están reunidos con representantes de Ciudadanos el ha llegado vestido con chaqueta de terciopelo marrón con pantalones

Voz 1706 18:12 por la mañana también no combina

Voz 1454 18:17 la mejora también en la cafetería Iain acudió a la sede regional de su partido en la calle San Fernando de Sevilla

Voz 1541 18:24 él es eso pues el protagonista de tanta conversación de tanta negociación pero es el gran ausente porque todo ha pasado en Madrid hayan estado negociando hayan estado hablando como si el calendario ha retrocedido décadas en Madrid ha decidido lo que se va a hacer aquí en las últimas semanas por Twitter sí que nos ha contado Moreno Bonilla que pasó la noche de Reyes en la sierra de Huelva viendo

Voz 33 18:43 ahora eh

Voz 1541 18:45 siendo una cabalgata en Higuera de la Sierra también estuvo visitando Granada con su familia

Voz 0230 18:52 los mitos

Voz 1541 18:53 en los últimos días de dos mil dieciocho y ahora mismo me están diciendo ahora mismo me está diciendo los compañeros del Parlamento aquí por línea interna que ya está Moreno Bonilla firmando con conciudadanos esos puntos de el del acuerdo de gobierno entre estas dos formaciones después Moreno Bonilla se reunirá con Vox

Voz 0230 19:11 primicias oye que experiencias eh

Voz 12 19:15 no yo no

Voz 0230 19:17 muchas gracias Mercedes la verdad es un es un papelón no están todos los presidentes de comunidades gobernadas por el Partido Popular un poco con los ojos como platos supero pensando esto no me lo querrán hacer amigos

Voz 12 19:29 me negocia el Gobierno me dice

Voz 0230 19:31 en con quién tengo que gobernar con qué programa él lo que me encierra en un sitio y claro afirma hoy había reunión de consejeros de Educación y el consejero de Educación de La Rioja ha hablado explícitamente en nombre de todos los consejeros de Educación del Partido Popular para marcar un poco de distancias con las un poco bastante de distancias con las propuestas de Vox mensaje viene siendo resumido no nos toque las narices Alberto Galiana consejero de Educación de La Rioja

Voz 12 19:58 es algo que temer aquí analizar el partido

Voz 34 20:00 verdad pero desde luego las comunidades aquí representada defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación con visión de Estado llevado desde las comunidades autónomas

Voz 0230 20:07 a más dirigentes del PP protestando por los acuerdos con Vox la presidenta de las Cortes Ana Pastor hablando sobre violencia de henna

Voz 0140 20:14 pero primero de todo que todos los demócratas estamos con las mujeres que sufren violencia con las mujeres que son víctima de la violencia estamos para protegerlas y sobre todo para que no se haga un uso político de las mujeres más contundente

Voz 0230 20:32 el presidente del PP vasco Alfonso Alonso vamos

Voz 0871 20:34 le falta

Voz 12 20:38 ayer

Voz 0230 20:38 decíamos E Type decíamos que esto que está haciendo Pablo Casado de llevarse el PP hacia boxes raro que el PP no es así que esto refuerza mucho las costuras del PP pero nervios hay en todos los partidos e todos los partidos están gritando vamos amor

Voz 1494 20:52 sí y qué hacemos ahora los socialistas viven los Nets

Voz 0230 20:54 Dios con otro estilo es el estilo de la patada en la espinilla por debajo de la mesa es el arte que llevan años practicando Susana Díaz y Pedro Sánchez vamos a escuchar la portavoz del PSOE andaluz Mario Jiménez y luego lo vamos a traducir

Voz 35 21:07 que como signo político donde Andalucía se ha abierto y no se corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido en Andalucía puede ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía es nosotros lo estamos intentando en estos momentos para

Voz 0230 21:23 vamos a traducirlo al español dice que ha comenzado un ciclo político que no ha terminado que quiere decir que no ha llegado el final del ciclo de Susana Díaz sino que ha comenzado el ciclo de la derecha sin complejos añade si no se corrigen los elementos que nos han podido llevar a los resultados de Andalucía esto de Vox brecha sin complejos pasará en toda España

Voz 35 21:44 corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido en Andalucía puede ocurrir en España algo parecido

Voz 0230 21:52 qué quiere decir en español si no cambia la política de Pedro Sánchez sobre Cataluña habrá una ola de derecha en toda España es una llamada en clave interna al resto de dirigentes regionales del PSOE Pedro Sánchez nos lleva al desastre

Voz 35 22:05 se ha se ha levantado una ola a la derecha y la derecha quitarnos la máscara IBI ese primer elementos de ese ciclo político ha sido precisamente Andalucía y que no quiere ver a ver a ver esos equipos para absolutamente

Voz 0230 22:19 es la es la manera de decir vamos a morir todos en el PSOE se discute si los resultados de Andalucía son por la gestión del Gobierno de Andalucía o por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Cataluña hay una hipótesis que al parecer no contempla nadie en el PSOE es que la abstención la desmovilización de la izquierda del PSOE provenga precisamente la desconfianza que genera esa división porque en la misma legislatura porque ha sido en la misma legislatura han echado a Pedro Sánchez han votado a Rajoy ha vuelto Pedro Sánchez que echa Rajoy ha pactado con Podemos y los independentistas Susana Díaz ha optado las primarias ha perdido vuelto Andalucía si alguien vota al PSOE no está del todo seguro que lo que vota Quién sabe si vuelven a echar a Pedro Sánchez dentro saber por dónde va al barco eso también puede ayudar un poco al desconcierto

Voz 12 23:02 era más de los nervios todavía

Voz 0230 23:07 esta Ciudadanos el Partido Popular pide que Ciudadanos deje de negar la realidad escuchamos a Isabel García Ayuso secretaria de Comunicación del Partido Popular pide que Ciudadanos deje de ninguno

Voz 36 23:16 ahora vos tienen que darse cuenta en los dos partidos es que no podemos estar ciudadanos poniéndole líneas rojas directamente a Vox y di ninguneando el despreciando directamente su existencia cuando es evidente que esto se tiene que producir este cambio entre los tres

Voz 0230 23:31 entre los tres es que recordamos que Ciudadanos no quiere reunirse con Vox vamos a escuchar a Juan Marín que la candidato de Ciudadanos explicar algo también bastante surrealista si las conversaciones con el Partido Popular y Vox modifican el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos que hemos escuchado no su compañera Mercedes acabo de escuchar que lo acaban de firmar si se modifica después hablando con vos Se romperá el acuerdo si eso fuera así el aceptara

Voz 37 23:57 no le quepa la menor duda que nosotros eso acuerdo lo daríamos por rotos que no puede ser de otra forma

Voz 0230 24:04 es decir que PP y Vox hablarán después pero nada de lo que hablen afectará la acción de gobierno de Andalucía apenas tengo o tachó la droga el problema para ciudadanos el problema que tiene un problema es que podría contribuir a otras sumas en el Parlamento andaluz sin Vox pero que todas esas sumas alternativas pasan por el PSOE podrían sumar ciudadanos PP PSOE o Ciudadanos Podemos PSOE al final Ciudadanos está teniendo que elegir entre

Voz 38 24:32 gobernar con Vox o gobernar con el PSOE o Bernard para decirlo con propiedad gobernar con la ayuda de Vox o gobernar con el PSOE o con el apoyo de

Voz 0230 24:41 por ser más preciso políticamente en cualquier caso políticamente es una mala situación todo lo que ha dicho Albert Rivera Pedro Sánchez sobre el apoyo de los independentistas se lo aplicarán a Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de voz

Voz 39 24:52 el señor Sánchez destaca hallado entre otras cosas porque como hable Torra le quite el helicóptero le quitan las llaves de la voz

Voz 0230 24:58 pero ahora sólo hay que cambiar a Torra por Vox si queréis el helicóptero por el caballo si nos ponemos folclóricos

Voz 39 25:07 eso es lo que dice la ministra de Sánchez y Sánchez hay que mirar hacia otro lado que si no se va a enfadar Torre me iban a quitar al helicóptero

Voz 0230 25:14 ahora en cambio claro tanto el helicóptero helicóptero pero ahora que ahora escuchamos al futuro vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín sobre el eventual apoyo de Vox Juan Marín

Voz 37 25:23 a mí no me incomoda ni deja marear incomodar yo estoy haciendo mi trabajo

Voz 0230 25:28 claro no le incomodan y le deja de incomodar no existe una posibilidad hacer la investidura el día de carnaval que falta tanto y que vayan los diputados de Vox disfrazados de hombre invisible

Voz 39 25:40 lo bueno aquello con sombrero que el helicóptero el avión e los muebles de la Moncloa no son más importantes que respetara las cámaras legislativas de este país claro tú cambias

Voz 0230 25:52 el de esta frase y en lugar de respetar las cámaras legislativas pones no es más importante que la vida de las mujeres asesinadas por su pareja es un tema porque Albert Rivera tiene una Fonseca complicada para hablar de pactos con fuerzas políticas poco constitucionalistas

Voz 39 26:07 el helicóptero el avión los muebles de la Moncloa no son más importantes

Voz 2 26:12 que lo ha habido de los mujeres asesinadas por sus parejas si Ciudadanos se aplica asimismo

Voz 0230 26:18 la medicina que administra los demás lo tiene complicado para salir airoso de una investidura andaluza con los votos de Vox

Voz 1706 26:24 el salvavidas que tienen ustedes con el Gobierno de Sánchez que les necesitan para la llave de Moncloa y el mando del helicóptero

Voz 0230 26:30 las llaves del Palacio de San Telmo el mando del coche oficial como saldrá de ahí ciudadana

Voz 1510 26:34 Nos es como ese juego de modo les que hay en en que es

Voz 0230 26:36 para como si Ciudadanos en la Unión Europea se presenta como un partido liberal es un partido macrofiesta como el de Emmanuel Macron con el presidente francés Makoun un señor va a la peluquería muestra una imagen en vídeo del corte de pelo que desea y el peluquero le dejan el cogote el triángulo de Play

Voz 0911 26:58 yo no lo cuenta Nerea una hembra acudió a cortarse el pelo para para asegurarse de que Le quedará como él quería pues le mostró un vídeo al peluquero en ocasiones es decir casi siempre cuando paras el vídeo en el centro de la imagen aparece el símbolo de Play

Voz 0871 27:13 pero resulta que el estilista creyó que el signo de repente

Voz 0911 27:15 acción formaba parte del corte y así lo hizo así que el hombre ahora luce un enorme triángulo en el lado izquierdo de su cabeza ha sido él mismo el que lo ha compartido en las redes a través de un vídeo por cierto las respuestas han sido todas para aplaudir el trabajo

Voz 12 27:30 que feria

Voz 20 27:35 lo a plantas

Voz 12 27:40 Especialistas secundarios bueno una de las cosas bonitas

Voz 1494 27:42 de radio es entrar de noticias así raras como esta también la de conocer a gente rara poder compartir esta experiencia con con los oyentes gente como por ejemplo Paco Montes de pato que tal Paco

Voz 12 27:53 desde Pato

Voz 1494 27:55 es un hombre al que le gusta podemos ir te gusta ver la tele de hecho te claras Tele adicto no

Voz 25 28:00 en o agua potable adicto fue fuerte no yo prefiero yonqui de la tele

Voz 1494 28:04 yo aunque la tele declara yonqui de la tele porque la tele te mola mola mucho

Voz 25 28:09 pero una cosa era una cosa que no va a hacer una cosa a otra luego ya hay una llamada Salon monólogos y ahora me puedo hacer una entrevista en todo muy bien muy ameno y que hace echar un rato entretenido la parte divertido

Voz 1494 28:24 tuvo el resumen de televisión que has hecho gravísimo e pero a ti te gusta esto es lo importante y por eso estás aquí te gusta ver la tele la tele de pie

Voz 25 28:30 te sobra miedo a piernas encubierto

Voz 12 28:33 ya la mejor manera de verla ya pero no es muy cómoda nuestra postura insidiosa todos hemos la rodilla antojo ya vale

Voz 1494 28:43 qué cambia ver la tele debía haberlas berenjenal en el sofá

Voz 12 28:46 qué diferencia

Voz 25 28:48 supongo que cuando estás sentado tal como en actitud de rendición como diciendo han lo que le nos ha no te no me voy a una resistencia

Voz 1494 28:56 vale vale

Voz 25 28:58 la más combativa como diciendo cuidado de entretenimiento es bueno porque yo me largo rapidito

Voz 1494 29:04 vale vale quiere decir pienso que si hay que tienen más facilidades largamente si estás tumbado que el sillón no vale vale pero esto cambió la tele

Voz 25 29:13 arma o no me miran entrada la perspectiva pero la perspectiva

Voz 1494 29:18 lo que que te refieres al que ves desde desde arriba estar de pie

Voz 25 29:23 perspectiva y ha vendido sí

Voz 1494 29:26 la superioridad

Voz 25 29:30 era un chiquillo que afecta lo que a lo que salen en la tele a soy Gavà hombre

Voz 1494 29:38 mira cuando estoy

Voz 25 29:39 siendo un debate de los contertulios yo no sé qué pero se dan cuenta de que les estoy mirando de de de de pie si se sienten amenazados se ponen las pilas les daba como

Voz 1494 29:49 les presiona presiona diciendo la tele

Voz 25 29:55 me loco pero yo aquí no eso lo notaría ya nota los cantantes canta mejor lado informativo explican información mejor a coronas el entiende no se notarán que que que que puedo abandonaré en un momento dado yo tengo el pavor si si es difícil de ver igual no me explico bien pero no no

Voz 1494 30:14 así explica perpetuamente Bale que tú crees que la tele mejor por verla de pie esto es tu rollo respeto pero yo quiero saber qué dice tu familia cuando estás ahí viendo la tele de pie

Voz 25 30:23 que paralizarán Gema Amor idiota montón de con ya no bonito pero ojo que poco a poco ya los convenciendo dejándolo Abilio si ya somos yo mi Damián que es el mayor y mi hija vez ollas si Aitor

Voz 1494 30:35 a tu hijo Damián y tú los cuatro ves la tele de pie no

Voz 25 30:38 si mi hijo se han sentado en el sillón

Voz 1494 30:43 perdona no has dicho que tu hijo Damián Cabezón ya ven la tele debía contigo pero ha dicho que tu mujer se queda al sillón

Voz 12 30:53 me chalada que están de pie

Voz 1494 30:55 entonces tú como es la tele sentado

Voz 12 30:59 todo esto que nos está contando todos los los nervios había sido ahora no cambia a media a principios destruidos no no lo hago he dicho

Voz 0871 31:22 la verdad que extranjero

Voz 1494 31:26 lo lleva bastante tiempo ya te puedes decir mirando lo dejamos para otro día Francino lo puedes encontrar

Voz 12 31:33 el señor Larraín La Ventana adiós Paco la radio

Voz 16 33:36 ahora sí que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 17 34:03 buenos días Carlos buenos días

Voz 12 34:05 Ana

Voz 43 34:10 son las cinco menos veinte

Voz 27 34:13 otros

Voz 12 34:20 sí de buenas a primeras buenos días a nada

Voz 0313 35:51 estamos en La Ventana en Todo por la radio y ahora sí Marta del Vado buenas tardes hola buenas tardes bueno espérate momentito antes de la sintonía porque Páramo tiene algo que decirte el resto del mundo

Voz 12 36:01 claro porque a lo mejor sois amantes de las matemáticas no me no me desagrada bueno pues sino

Voz 20 36:24 bueno pues noventa y cinco en el país Yala yo expreso estuviera de matemáticas pues bueno pues eso está muy bien

Voz 42 36:39 eh

Voz 12 36:43 ah

Voz 0313 36:52 vamos el universo Tram como cada semana con Marta del Vado

Voz 1510 36:56 como todos los miércoles religiosamente que aunque no me aludes Francino voy a estar aquí porque ya sabes que yo tengo que hacer catarsis los miércoles

Voz 12 37:08 es la cuarta

Voz 1510 37:14 en España el año empieza movidito no como aquí en Estados Unidos que empieza de maravilla todo tenemos un cierre de gobierno que dura ya diecinueve días va camino de ser el más largo de la historia de este país ochocientos mil funcionarios federales semana quedar sin cobrar este viernes si no se llega un acuerdo en los presupuestos sí la verdad es que no pinta muy bien la cosa menos mal que siempre está Donald Trump un presidente que normalmente aporta prudencia y sensatez al debate ya ayer decidió hacerlo dando un discurso su primer discurso a la nación

Voz 0230 37:43 no sé nada

Voz 1510 37:51 yo explicó que estamos ante una crisis humanitaria de seguridad creciente en la frontera sur en la que se detienen a miles de personas a diario cruzando ilegalmente una crisis que mantiene saturados los centros de detención una crisis en la que asegura la inmigración ilegal daña a todos los estadounidenses Trump empezó a contar una retahíla de crímenes cometidos presuntamente por inmigrantes dice preguntó cuánta sangre tienen que derramar los estadounidenses para que el Congreso actúe lo que se le olvidó decir es que la tasa de delincuencia de los extranjeros es mucho menor que la de los locales y que esta invasión de la que habla es cuanto menos relativa teniendo en cuenta que el número de detenciones en la frontera es el más bajo de los últimos cuarenta y cinco años también habló Trump del del pico de drogas

Voz 0871 38:44 en su aldea o Dow digo

Voz 1510 38:47 aseguró que la frontera sur es la vía de entrada de grandes cantidades de droga de cocaína heroína finta ni lo metanfetaminas y que este año van a morir más personas por sobredosis en este país que en la guerra de Vietnam una media de trescientas muertes a la semana por esta causa son datos escandalosos la verdad de lo que pasa es que sí pero lo que es el olvido a decir al presidente es que la gran mayoría de la droga que entra a Estados Unidos lo hace por los puertos legales según propio en un informe de la de la idea de la Agencia Antidroga de dos mil dieciocho El caso es que Trump culpa a los demócratas de provocar esta situación por no aprobar los cinco mil setecientos millones de dólares y que pide para construir su muro los demócratas sienten en ponderados tras haber recuperado la mayoría en la Cámara no dan su brazo a torcer nuestra

Voz 0871 39:34 va a ser muy opten de tormenta en Word

Voz 1510 39:38 el líder del Senado pide al presidente que apruebe los presupuestos que reabra el Gobierno y que entonces van a poder asentarse a hablar de sus diferencias con el muro

Voz 47 39:47 no

Voz 1510 39:57 Lady Gaga de fondo que sabes que ha ganado el Globo de Oro a la mejor canción Bosch cuento también que a partir de ese dos mil diecinueve el foie gras está prohibido en California entre sí sí sí sí sí sí esto me recuerda mucho al senador Ted Cruz y a su aversión a los californianos que sólo comentó fue polos ratifica ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón a los defensores de los animales que empezaron esta batalla judicial en dos mil cuatro por la crueldad con la que se enferman los hígados de pato si los productores recurrieron la sentencia tal y ahora la Corte Suprema la desestimó ayer así que

Voz 12 40:35 no no no no hay recurso posible no no no

Voz 1510 40:38 esto esto ya es así si sienta precedente en California está prohibido comer Tóful oí venderlo perdón pues no es lo son muy veto fue visto desde el foie gras

Voz 12 40:56 debate rápido sobre el Tóful

Voz 0230 40:58 yo no no no

Voz 12 41:00 no hay ninguna prohibición no tolerable resulta resuelto el debate siga Geraldo dejamos la gente pero no para la construcción básicamente bocadillos para morir sigue Marta sigue sigue siendo este jueves hemos Moretti ideas

Voz 1510 41:23 es beige que dos mil diecinueve también hemos despejado uno de los mayores misterios de los últimos dos años en Estados Unidos

Voz 48 41:30 escucha esto a ver qué os parece mis

Voz 49 41:38 Isabel ha salido en sus en un avión

Voz 1510 41:45 en realidad si eres una persona normal si eres una persona cualquiera lo que estáis escuchando el sonido que hacen los grillos de ala corta de las Indias cortejando a las

Voz 12 41:56 como eh

Voz 49 42:04 pero bueno pues es que a lo mejor

Voz 1510 42:10 tú tienes que ser funcionario estadounidense en La Habana

Voz 12 42:13 por lo que estaban escucha

Voz 1510 42:15 cuando los que están en lo que estaban escuchando los funcionarios estadounidenses en La Habana es un ataque son ICO producido por enemigos comunistas esto es una broma himno por lo que lo que pasó fue que a finales de dos mil dieciséis el FBI empezó a investigar este sonido que grabaron los diplomáticos en la embajada en La Habana empezaron a enfermar tenían náuseas mareos confusión mental incluso sordera parciales provocadas por lo que el Departamento de Estado calificó inmediatamente como un ataque sin precedentes ésto hizo que en dos mil diecisiete Donald Trump ordenará que se retirada todo el personal no esencial de la embajada en Cuba que reabrió apenas dos años antes bueno pues ahora unos científicos de la Universidad de Berkeley en California Lincoln en Reino Unido han analizado estas misteriosas grabaciones y han concluido que ese sonido lo provocan este tipo de grillos antillano al frotar las salas así que de momento han han descartado esto delata que son Nico que todavía no está claro es que provocó ese malestar a los diplomáticos de asumir Villarejo

Voz 12 43:30 Javier Coronas veremos qué pasa

Voz 0313 43:35 hemos esperando a Carmen desde Salamanca Carmen buenas tardes

Voz 50 43:38 hola buenas tardes Valdano la buena

Voz 12 43:44 hola qué tal todo bien Carmel

Voz 50 43:48 si todo oyendo pues no es hasta ahora Carmen la

Voz 12 43:58 ahora que te despida es que hasta ahora todos los días y empezamos

Voz 0871 44:06 escúchame vos sabes que va a participar si lo que tú digas iba esa es cierto una persona la guionista de los derroteros que va a llevar la historia que vamos a contar entre estudios igual si Black Mirror

Voz 12 44:20 yo tampoco no ha anunciado

Voz 0871 44:22 lo dijo no estaba preparada

Voz 50 44:26 sí

Voz 0871 44:31 la historia comienza en rebajas yo como

Voz 51 44:33 un buen consumista comprensivo consumista comprensivo que no a comprar en fines de semana en días festivos no honor anormal ni al mediodía muy entrar en un establecimiento a comprarme algo de las rebajas Carmen donde prefieres que entre a un concesionario de coches o una colchón hería

Voz 50 44:51 sí

Voz 0871 44:52 a es bueno pues resulta que entro en una energía muy bonita Martínez resulta que tiene un musical esta sonando una melodía

Voz 12 45:03 cuál es el Junco como el cantante u otra Rosalía

Voz 50 45:16 no solamente están revisando

Voz 0871 45:23 no resulta que cuando dentro de la diría que hay colchones coches José muy extraña hay colchones coches pero atender mi un dependiente que nacionalidad tienes que tenga ese dependiente de dónde quieres de a Carmen que dejó dejó y ya no se me acerca el dependiente me dice Hola soy José Carlos su luz pero mis padres me trajeron a España al año caros prácticamente hablo castellano perfectamente pues que me y me ponen una especie de además de flores y en el cuello yo le pregunto cómo se llama hice yo digo yo quiero estar vendiendo colchones Icod que me dice pues porque cuando pusimos el negocio mi mujer y yo tengo otra diatriba de que poníamos colchones o coches dirigimos pocos a poner las dos cosas no y así vemos que más se vende ya así nos reprochaba seamos encarna que la razón lo tenía yo lo tenías tú durante toda la vida entonces él me explica que que tienen varias ofertas dentro de la coche debía automóvil Lía que se Automobile Villa correspondería a mí me explica que que tiene ofertas como por ejemplo Si sabes el precio de las cosas en seis tercios te lo llevas gratis que que si compras un colchón hay un coche de regalo

Voz 12 46:39 no al revés si compras un coche

Voz 0871 46:41 ocho de regalos sabes lo que pasa que los cuestiones valen sesenta mil euros setenta mil euros y hasta los del coche de regalo que quieres que compre Carmen un coche o un colchón

Voz 32 46:52 y yo creo que un colchón pero con premio

Voz 1706 46:57 emprenden un colchón de los que llevan coches de regalo

Voz 0871 47:02 le que tenga vale muy bien pues me me ofrece John un coche un colchón perdón coche inteligentes que si duermes más del ahora más de ocho horas arde directamente y mueres osea es un coche que encontró tuvo descanso es un colchón que te mira las pulsaciones que te mira el colesterol que te detecta si tienes fuimos sigue siendo mayor que una cosa que puede ser hay mucha gente lo está pasando muy mal hizo como regalo es que regalando un coche eléctrico con cable en cable de doce kilómetros tú cuando hace que un coche tienes que volver a descender en el cable como con la aspiradora ha dicho el coche tiene un voto aunque sí recoge el cambio de los doce kilómetros para dejarlo a otro sitio pero cada doce kilómetros tienes tienes que parar volver en coche eléctrico a otra estación de servicio hasta doce kilómetros salir del coche y apretar el botón es centro regalan por el alcohol John que le digo que si puedo probarlo el colchón y él me dice que sí entonces yo mientras esté chupando el colchón invocó viéndolo

Voz 12 48:01 a mí me parece una caída excesiva de digo me encanta yo tenga

Voz 0871 48:11 en terciopelo cierto pelo que tenía también hay un poco de él Mikel coches que sabe Hierro digo no me hace falta con lo que creo pruebas el colchón que es lo que voy a comprar en ese momento ocurre algo que rompe toda la historia atención Carmen que estamos llegando al desenlace de que en estos momentos es decir si pasa un terremoto en la tienda

Voz 12 48:34 o entre la tuna hasta

Voz 50 48:45 pues bueno yo tenemos Salamanca dice pobre es decir calor ha sufrido carnaza

Voz 1494 48:53 lo que ha sufrido el balcón ha decidido que la cosa acabara bien hubiera acababan tragedia pero hay mucha gracia

Voz 50 49:09 ya

Voz 40 49:20 no me dice

Voz 20 50:13 la música de versiones hoy sí sí sí

Voz 4 50:18 he traído una muy bonita que he encontrado un grupo lo digo aficionado pero no yo sí desconocido nada es esta una fiebre harán Estados Unidos de hacer grandes versiones de canciones grandes quiero decir pero de versiones ya muy currado muy diferentes que está proliferando en Youtube pero yo quería Gorgorito

Voz 1494 50:35 todo esto no tiene claro si si es verdad pero la verdad

Voz 4 50:37 que el modo en el que están una dureza del que está tocada muy especial pero para eso decía yo siempre un día que los profesores de música te dice que los temas I

Voz 47 50:45 venderlos hay que dominarla

Voz 4 50:49 ya es cuando puedes hacer con ellos lo que quieras yo quería para los que son tienen un grupo aficionado o están empezando a hacer versiones a ver el camino por el cuarto tienes que analizaron una canción antes de ponerte a hacer una versión para que no se te escape nada no me he traído una canción de Wilco que gustó a Francisco mucho lo tiene la traje ir con ella vamos a ver un ejemplo de alguien que hizo una versión de ellos pero que se equivoca porque pone un acorde de Mas no te puede faltar ni sobrar nunca una correa esta original

Voz 52 51:15 sí ahora

Voz 4 51:33 bueno digamos que la transición entre las dos estrofas va a cantar otras tres Fabra es muy leve no hay no pasa casi nada ahora os voy a poner la versión de un chaval que que bueno que tiene un grupo de folk y que ha hecho su propia versión sea más a mí Bruce veréis cómo es la transición entre las dos estrofas

Voz 29 51:47 sí esto y cinco ahora

Voz 47 52:04 bueno no se

Voz 4 52:06 a mí no me suena mal no te suena malvado no está mal esquela metido un acorde que Wilco no mete en ese momento sino en otro momento que parece no es y entonces cómo podemos detectarlos porque con el oído es un poco difícil si medimos el tiempo que tarda Wilco en cambiar de estrofa el que tarda esta gente daremos cuenta de que sobra un acorde vamos a volver a la de Will cobre

Voz 52 52:23 sí

Voz 47 52:29 que habiendo compases dos tres cuatro dos

Voz 4 52:41 tiempo decir un dos tres cuatro y un dos para aquel volviese a cantar a vamos a ver la versión de sí

Voz 12 52:46 esto

Voz 47 52:53 el cuatro dos tres cuatro tres cuatro dos es decir

Voz 4 53:03 a ellos tienen un compás más osea Un dos tres cuatro me ha dado tiempo otra vez dos tres cuatro es decir esta gente ha sacado mal la canción antes de ponerse a hacer la versión saque primer error tienes que por supuesto sacar bien los acordes pero sabe bien exactamente donde los coloca cada uno de los de los grupos luego hay que hacer más cosas que es repartir bien los trabajos de todos los instrumentos que hace cada instrumento para poder hacer exactamente nosotros lo mismo en la versión o por lo menos para dominar la primero vamos a abrir una canción muy famosa de Wii ser y quiero que os fijáis en las voces

Voz 1 53:31 sí

Voz 20 53:54 bueno pues a veces el estribillo

Voz 4 53:57 llega un chico que se hace llamar Man of course el hombre de los acordes dice voy a hacer una versión yo en la clava porque lo mete todo digital pero lo hace todo perfecto pero quiero que os fijes en las voces otra vez a ver si ha hecho lo mismo

Voz 21 54:34 pues voy en el coche y todo esto ahora