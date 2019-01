La Ventana (09/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 como les hemos contado hace unos minutos en La Ventana partido populares ciudadanos han sellado ya su acuerdo de gobierno para Andalucía los de Albert Rivera darán sus votos a Moreno Bonilla para que sea presidente e insisten en que ellos no tienen ningún pacto con Vox que por cierto acaba de convocar a los periodistas en el Parlamento y a todo esto además faltaría aún la versión del Partido Popular Radio Sevilla Mercedes días buenas tardes de nuevo

Voz 1541 00:31 buenas tardes el PP y Ciudadanos han firmado que el Parlamento andaluz un acuerdo en el que se comprometen a apoyar con sus votos San Juan Manuel Moreno Bonilla presidente del PP andaluz como presidente de la Junta y a Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía como vicepresidente el acuerdo contempla también la estructura del nuevo Gobierno que comunicarán mañana a la presidenta del Parlamento Marín ha señalado que ahora le toca el presidente buscar los apoyos para ser investido en referencia a los votos que necesita de la ultraderecha de Vox el líder de Ciudadanos también ha manifestado que el Gobierno sólo estará

Voz 1869 01:00 formado por partidos constitucionalistas

Voz 3 01:02 es que ese acuerdo ella ese gobierno será sólo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son ciudadano y el Partido Popular también les dijimos a los andaluces que no habría populistas en un en el Gobierno

Voz 1541 01:16 que tampoco ahora a estas horas el PP BOC siguen reunidos en el Parlamento andaluz pero todo indica que han cerrado un acuerdo para que la extrema derecha apoye esa investidura de Moreno Bonilla

Voz 0313 01:26 María Jesús Güemes buenas tardes así es alguna novedad

Voz 1541 01:29 al respecto pues si ya nos confirman fuentes

Voz 1461 01:31 la dirección nacional del PP que haya acuerdo cerrado entre el Partido Popular Ciudadanos y Vox para que Juan Manuel Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía los populares han hablado primero con la formación de Rivera ha finiquitado su pacto y después se han ido habrá los de Abascal con los que han estado esta mañana Reunidos cerrando un documento que ahora no van a trasladar entonces podremos conocer exactamente sus medidas definitivas aunque de momento ya nos cuentan que han introducido y ellos han aceptado un primer punto sobre la creación de empleo de calidad que ellos dicen es la prioridad de Andalucía no se había metido nada de eso

Voz 1541 02:01 luego se ha suprimido que es importante la derogación de la

Voz 1461 02:04 la ley de violencia de género y la derogación de la Ley LGTB

Voz 0313 02:08 así están las cosas el momento que más contamos hasta ahora

Voz 1541 02:10 en brazos vamos con una sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado una pena de diecinueve años de cárcel para un hombre que mató de una puñalada a su hijo de trece para vengarse de su mujer que quería divorciarse el ataque fue repentino e inesperado sin que el menor pudiera defenderse la Sala considera que esta forma de actuar supone sólo un mensaje de propiedad y posesión que se quiere evidenciar en estos casos del hombre sobre la mujer los titulares

Voz 1264 02:32 corte a esta hora cuáles son José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas la tercera nuestra enhorabuena jornada para los pilotos españoles del Dakar se hace una hora Joan Barreda aquí abandonaba la carrera ahora es Carlos Sáenz quién ha roto la suspensión de su coche el madrileño está parado pero todavía sigue en carrera va a intentar continuar además tenemos Copa del Rey octavos de final para esta tarde partidos de ida a las siete y media Girona Atlético a las ocho y media Getafe Valladolid Villarreal español a partir de las nueve y media Real Madrid le

Voz 1541 02:56 las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid Madrid

Voz 1541 03:04 pide al Gobierno que retire el anteproyecto para derogar la Lomce aprobada en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han mostrado en contra el consejero de Educación Rafael Van Gaal quien cree que la propuesta es un retroceso para la educación

Voz 4 03:18 la ley digamos que nos retrotrae al dos mil seis con unas necesidades del siglo XXI que son totalmente diferente no que son unas necesidades que tienen que ver con métodos innovadores con digitalización con competencias en definitiva para lo que es un futuro mejor y desde luego este proyecto de ley tiene todo al menos pensar en mejorar la educación para España

Voz 1541 03:43 Madrid ha vuelto a superar el límite legal de contaminación por noveno año consecutivo la capital ha incumplido las exigencias de la Unión Europea según los datos ofrecidos hoy por Ecologistas en Acción la organización matiza en cambio que la situación ha mejorado respecto a años anteriores los niveles de polución son más bajos en diecinueve de las veinticuatro estaciones en la única estación medido que está dentro de Madrid central la contaminación sea reducido un veinte por ciento en el mes de diciembre Juan Bárcenas

Voz 0313 04:06 portavoz de la organización no estamos diciendo que haya sido

Voz 1541 04:09 qué bien

Voz 5 04:09 eh lo que estamos diciendo es que estamos acostumbrados a que en Madrid los niveles de dióxido de nitrógeno sean terribles en diciembre ya han sido un poco menos mal

Voz 1541 04:19 los taxistas de Madrid amenazan con endurecer sus protestas para pedir la limitación de una v trece por cada treinta taxis esta mañana se han manifestado en la capital critican la inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que tiene competencias en el sector y exigen una regulación urgente Miguel Ángel Leal ex presidente de Efe de taxi

Voz 6 04:35 nosotros entendemos que la Administración la Comunidad de Madrid mediante decreto puede sacar normas rápidamente ya lo ha hecho en otras ocasiones desde el veinticinco de septiembre se aprobó el Real Decreto Ley podían haber regulado se lo pedimos el mismo día veinticinco se lo pedimos

Voz 1 04:50 no los hechos Picasso tenemos doce grados

Voz 1541 04:53 en el centro de la capital es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de las seis en Canarias

Voz 0324 05:07 cadena SER

Voz 2 05:10 servicios informativos era me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 7 05:22 todos lo sabe línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 8 05:42 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith tras Yeltes DRAE pues lo puede pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusa

Voz 9 05:51 Luis tenéis ven al límite equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche oferta ERC iban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 10 06:03 no llama aprender yo no llamo investiga

Voz 11 06:05 yo lo llamo compromiso yo lo Jaume

Voz 2 06:09 todos nosotros lo llamamos invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación la Caixa

Voz 12 06:22 ayer estoy lanzando me llaman por teléfono me olvido quizás quemó las sábanas que esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento juegos de cama fundas nórdicas toallas albornoz César trenes cubertería artículos de decoración feliz coincidencia no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 1280 06:43 de celebrar con nosotros tentaciones Doblas lo nunca visto en maquillaje compra tres productos y te regalamos tres más de sus marcas favoritas como opuso a L'Oréal Marilyn rímel exclusivas como Isadora muchas más combina los como quieras hasta el tres de febrero en Douglas duplicados tu belleza

Voz 10 07:03 esta semana toca la Copa

Voz 13 07:07 les desde las siete y veinte una hora menos en Canarias una Atlético de Madrid Getafe Valladolid Villarreal Español y Real Madrid Leganés hubieran y a partir de las nueve de la noche las ocho en Canarias podrá disfrutar también de Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 14 07:37 a través de ser más Cadena SER

Voz 2 07:42 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta aquí la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya día de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 16 08:07 el Atlético de Madrid días hacen posible que te lleves acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida desde sólo treinta y cuatro con veinticinco euros con sigue una pieza única del césped en el que Salvatore Se convirtió Xavi y diez dos e hizo hombre

Voz 2 08:23 reserva lo ya tres W punto hasta siempre Calderón punto com

Voz 10 08:28 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí

Voz 17 08:31 ahora como viajo más la casa se queda más tiempos hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 18 08:41 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una Engel Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 08:54 a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:00 son las seis y nueve minutos las cinco y nueve en Canarias estoy proclamara a Dani Garrido o algún otro compañero compañera de deportes porque nuestro episodio histórico de esta tarde tiene cuajo tiene cuajo deportivo y algo más hoy recordamos cómo nacieron los colores ya legendarios del Athletic de Bilbao y la verdad es que la historia no tiene desperdicio

Voz 2 09:21 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 19 09:31 no

Voz 20 09:39 y aquel domingo nueve de enero de mil novecientos diez el Athletic de Bilbao

Voz 1626 09:44 vistió por primera vez su camiseta roja y blanca que ya que esto de recordar el día en que once tíos se pusieron por primera vez una camiseta a rayas para echar un partido tiene lo justito de acontecido histórico pero sí culta que los colores de tus amores empiezan siendo unos luego los cambias porque alguien te dice pues mire se nos han acabado las camisetas de rayitas azules sólo unos quedan Rojita pues no tendrá historia pero tiene guasa porque lo

Voz 20 10:09 de Bilbao nacen donde quieren y los del Athletic se visten como les da la gana

Voz 21 10:21 eh

Voz 22 10:30 sí

Voz 1626 10:37 los colmo eres del Atleti no eran el rojo y el blanco eran el azul y el blanco pero las cosas son como surgen no como se planos ya saben que esto del fútbol es cosa de los británico lo introdujeron ellos y por tanto no había equipamientos en España cuando empezaron a fundarse los clubes hablamos de finales del XIX y principios del XX las camisetas las compraban en Inglaterra las Traian paraca y así se fundó el Athletic con camisetas blanquiazules con su escudo también blanquitos y azul pero cuando hubo que renovar la vestimenta resulta que el encargado de hacerlo no encontró en Southampton camisetas con los colores del equipo sólo les quedaban rojas y blancas los colores del Santo bueno pues estas mismas Si el hábito no hace al monje tampoco unos colores hacen un buen futbolista desconozco qué le dijeron cuando llegó a Bilbao con camiseta rojiblanca en vez de blanquiazules

Voz 2 11:28 tú te crees que podemos ir cambiando de colores así a lo loco

Voz 1626 11:51 tampoco era para tanto hombre pensó que si la bandera de Bilbao era rojiblanca bien podría colar para el equipo que representar a la ciudad Sea como fuere aquel nueve de enero el Athletic fue a jugar con el Irún Sporting vistiendo por primera vez la camiseta rojiblanca porque los del Atleti resuelven sobre la marcha como tiene que ser cuando el cura Ortúzar fue a bendecir los terrenos del futuro San Mamés como se le olvidó el Sopo utilizó una hoja de Verza para sacudir el agua bendita sino hay azul rojo a falta de la verdura

Voz 23 12:25 hoy es una cumplirá su vida marcó pasa por Irak

Voz 24 12:46 sí

Voz 23 12:48 que todo

Voz 0313 12:53 hasta que este año el equipo el Atleti mejor un poquito en lo estrictamente futbolístico hombre ganó en el campo del Celta Gisela da un poquito de aire por quiénes son las cosas la verdad es que de momento no acaba de chutar pero bueno los colores nacieran como nacieran siguen ahí por los siglos de los siglos

Voz 0324 13:11 cada miércoles tenemos una cita con un señor que en cine una historia de amor

Voz 2 13:17 muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una sola palabra

Voz 0324 13:34 eso es un tremendo y a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 1 13:54 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal peonza años usted ha empezado dos mil diecinueve como arrancado bueno el año de Blade Runner

Voz 0324 14:01 por cierto recordemos sí pero amigo se pasó de listo Ridley Scott con suficiencia afición por qué

Voz 0313 14:09 no dan algunas cosas todavía no están los coches voladores y eso todavía no pero algunas sí bueno

Voz 0324 14:15 sí pero no había previsto por ejemplo esto de que la gente se iba comunicar exclusivamente a través de de maquinitas y que iban a ir por la calle todo el día pues casi prefería yo los coches voladores a la plaga ésta de gente cuando un mirando un móvil y atropellando tal eso sí me da más miedo que es que el dos mil diecinueve actual que el que imaginaba

Voz 1 14:41 de texto sugirió algo especial el el sueño dos mil diecinueve es el año doble

Voz 15 14:46 la eh

Voz 1 14:47 pensad te pasó algo por la cabeza en algún momento sí pues bueno que que parece recordar que es una pelea que la la imagino

Voz 0324 14:55 Naciones es muy osada no pero le pasó también a a Kubrick con dos

Voz 0313 15:01 el uno uno si es verdad que no bueno

Voz 0324 15:03 pues no el mundo real no se parece a lo que imaginó en ese caso Arthur Clarke quiere el autor de de la novela pero esto al al miedo que te puede producir el el futuro yo ya lo lo tengo insta la hoy en el presente ha con toda esta revolución tecnológica que nos nos va a hacer infinitamente más felices si no sé a mí me me me parece muy raro Carlos ya sé que que es hoy del Paleolítico yo pero no no no no no no no

Voz 0313 15:41 n temor por esto eh ya a Versina

Voz 0324 15:44 Nos juntamos unos cuantos si por lo menos nos controlamos así

Voz 0313 15:47 oye que despedimos el año pasado con grandes elogios a a Roma a la peli de de Alfonso Cuarón camina como ha triunfado los lobos de ellos y ahora tenemos un poquito de lío de polémica Bono un poquito no bastante de le hoy discusión con lo de las escenas tituladas no porque la película en fin en español su título bueno ahora más en mexicano las frases no son exactamente iguales se subtitula el propio cordón ha dicho que que no le gusta nada no ha dicho una frase además dice yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar por ejemplo no

Voz 0324 16:20 ya yo le diría Cuarón que es y necesito subtítulos en una parte no todas pero sí bastantes películas sudamericanas que no me entero en nombre de de la pureza IDAE dos ON a realidad en nombre de su lenguaje subyugar argot pero me pierdo la mitad de de los diálogos así como como ocurría tampoco sin ir a Sudamérica con con que esta última película a la que se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián que aquí hablan en un andaluz cerrados ese es si en mi caso yo agradecería la condesa se yo agrega de feria que que me pongan subtítulos porque si no me me pierdo ya ya sé que y luego se ha protestado por los subtítulos personal porque no los

Voz 0313 17:23 que claro porque dice que no hace falta que que que no se frases hay que traducir quiere un coche más chico poner el subtítulo que nunca más pequeño y en la parece un poco absurdo no igual son los detalles no si uno tiene o vamos a eres No le digas a si no lo digas eso

Voz 0324 17:41 bueno no no lo sé yo hay hay una cosa que admiro mucho del cine inglés Si es que su perfecta pronunciación los los on sí sí sí la adicción que tienen aquí en nombre de pero ocurre también en el cine español en nombre de naturalismo que aparezca como muy fresco muy fresco y muy de verdad pues muchas veces digo pero que que han dicho que no hay con películas ya te digo peruanas chilenas que mexicanas algunas argentinas también y que entonces no yo no

Voz 25 18:21 no estoy muy esa obra no no no no te molesto no en

Voz 0324 18:26 repito hay que si pillas parte de los diálogos pero muchos otros no impone

Voz 0313 18:31 si te pierdes algún detalle a lo mejor no yo

Voz 0324 18:34 suelo poner nerviosos que se como como soy tan decir quiero enterarme de lo que dice

Voz 0313 18:43 el Globo de Oro que hemos hablado de de Roma bueno ahí ha triunfado ha triunfado otra película eh

Voz 1 18:56 lo que sí he con premios a la mejor película drama y mejor actor de drama Rami Malek al al egipcio no te gustó mucho te quería preguntar no quería preguntar si las revisitar no no fastidies dos no tienes ganas de no no no no no no están los de esas películas que dices a salir sí pero igual al es que yo el momento algo no

Voz 0324 19:19 no no no no me a mí no me interesa ya se ha sido un éxito mundial

Voz 1 19:26 a quién le vamos también Riccò brutal España en Navidades haría cine donde no había localidades para para verla

Voz 0324 19:32 bueno pues será que conectan con el el personaje de Freddie Mercury que con la música de Queen

Voz 1 19:39 yo era cliente convence por el por el ya por el origen por el personaje de Freddie Mercury una a mejorar la peli no la la

Voz 0324 19:46 peli me me parece facilona melodramática previsible concretamente toda la parte final con el concierto es de la familia los novios Las novias ese las madres allí me pone nervioso porque son me parece un recurso fácil no de peros supone que a la gente al público le ha le emociona hoy le conmueve el actor es que repito Freddie Mercury no me no me impresiona nada el personaje me me da común un poquito de Grima fíjate y el actor supongo que lo hace muy bien pero es que me Si si no me interesa el el personaje de esa entiendo un poco pero repito que que hay gente amigos míos que me hablan con que no iba mucho al cine que han ido a ver esto me cuentan que han salido emocionados entonces era mejor no tenemos distinta clase de emociones admiten

Voz 1 21:20 vamos con los estrenos este viernes llega a España el vicio del poder una película sobre Dick Cheney el que fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato

Voz 0313 21:29 de de George Bush una figura muy poco

Voz 1 21:31 porosa muy turbia también de la política norteamericana hay por lo tanto de la política internacional el protagonista

Voz 0313 21:38 de nuevo irreconocible por cierto

Voz 0324 21:40 kilos y Calvo escrito

Voz 26 21:44 ir de más difícil amó allí Inma habla siguió

Voz 1 21:57 el que ha ganado el el el Globo de Oro a mejor actor de comedia por este papel un fragmento de la versión original

Voz 27 22:04 quiero que seas mi vicepresidente

Voz 0324 22:06 tienes que ser tú eres bueno

Voz 15 22:10 yo soy presidente

Voz 1 22:14 de momento de la versión

Voz 0324 22:17 hola qué tal esta esta película pues esto de los Globos de Oro me parece que tiene mucho de disparate Sadar le el el premio al mejor actor de comedia a Christian Bale su personajes absolutamente tenebroso si es que no consigues es votar Ny ni una sonrisa es uno de los

Voz 1 22:37 no será un premio

Voz 0324 22:38 no estamos locos estos son los de la prensa ya esa movida digo pero como la de comedia editar en las comedias sonríe y eso te ríes si yo aquí con con este tío lo que me da es un un miedo tremendo desde el principio empieza en contando te quiera de profesión era era borrachos ir borracho como Bush pero borrachos sin ninguna sin ninguna gracia tampoco te explican los motivos pero da un poco de miedo tener en la jefatura del mundo a a ex alcohólicos que se vuelven au siempre lo han sido a lo que pasa es que con el whisky todo el día

Voz 1 23:20 muy religiosos los dos si Cheney

Voz 0324 23:22 así es es un personaje manipulador e implacable un tío al servicio de las grandes corporaciones de los vendedores de armas no y que es el que el que diré en la la política de Estados Unidos porque Bush y es como un payaso un muñeco eh sin criterios y persona ciudad un tipo que que se hace lo que lo que le pide Cheney no Cheney que que está siempre en la sombra que es es la imagen de del poder es el poder absoluto no sí que el poder político que que sirve eh al poder económico no efectivamente es aquello que que contaba esa canción genial Argentina que Sama Cambalache osea que que el mundo siempre ha sido es y será una porquería ya lo sé pero creo que hay épocas en las que los que dirigen el el planeta pues igual son menos miserables que los actuales por ejemplo porque los decorada inspiran inspiran terror sobre Trump no está mal si no pero y el Guti ese en el coreano y el sonar hoy el maduro yo no recuerdo en en con todos los

Voz 0313 24:52 el equipo de gala como si no tuviéramos

Voz 0324 24:57 y la verdad la película está muy bien tiene tiene un lado satírico pero es es vitriólico hay es muy implacable que con pues con estos con gente que se inventa la la Irak no pero la guerra irá que cuentan sí que la Palma Aaron o la empalmó como medio millón de iraquís y cinco mil soldados norteamericanos en nombre de esas armas que nunca existieron que lo sabían por cierto en la película aparece Tony Blair como aliado de Bush pero de un tal Aznar ya no se acuerda nadie ellos Sasso hablan mucho de la guerra de Irak no hay niño europeo ni un triste no no yo esperaba verle con las patitas hay encima de la mesa aquella imagen memorable sus ahí tan relajados y tan están encantados con pero no Aznar no lo no lo sacan para nada digo tal movida que ni siquiera cite la historia que tristeza no

Voz 0313 25:58 bueno pues mira no vamos mal de racha porque el vicio del poder llega este viernes a los cines el protagonista es Dick Cheney una figura insisto turbia tenebrosa

Voz 1 26:09 de la política Christian Bale está pone siempre este hombre este hombre es un niño llama leído es ves más que camaleónico

Voz 0324 26:17 sí pero ese acuerdo hacer el maquinista que

Voz 1 26:19 a el Gao como si estuvieran huelga de hambre puede ser lo que le

Voz 25 26:23 a Batman no que alguno más

Voz 0324 26:26 tremendo que sea bueno pues lo que decía que pasamos

Voz 0313 26:29 Dick Cheney a otra figura de lujo así

Voz 1 26:31 de Berlusconi

Voz 28 26:34 sí sin duda

Voz 1 26:36 pero me voy

Voz 29 26:39 sí

Voz 0324 26:41 sí

Voz 1 26:45 desde el viernes pasado está ya en cartelera sirvió y los otros una película basada en la vida del del ex Cavaliere

Voz 0313 26:50 italiano el momento más complicado de hecho de Berlusconi recién salido del Gobierno con las acusaciones de de corrupción y de sus conexiones con la mafia

Voz 1 26:58 aparece en su vida y Sergio Morro

Voz 0313 27:01 tipo hecho a sí mismo que sueña con dar el salto de de sus cuestionables negocios de provincia a escala internacional y el camino más rápido para conseguirlo cuál es pues acercarse a a Silvio Berlusconi el hombre más poderoso de Italia y acercarse como a través de las fiestas

Voz 15 27:17 eres los excesos sí cuando Tenerife

Voz 14 27:26 lo dice similares

Voz 15 27:34 con haceros nutre pues

Voz 1 27:45 en una peli sobre Berlusconi dirigida por Paolo Sorrentino el abordaje promete

Voz 0324 27:50 Sorrentino está ya lo hizo con Andreotti en en el divo esta como retratando a la a la Italia contemporánea mía a través de de personajes e muy inquietantes y muy hablábamos antes del poder de Cheney pues este señor que quiera pues siempre un vendedor un vendedor extraordinario una de las mejores secuencias de la película es cuando se siente deprimido a través del fue uno llama a una pobre mujer que está en su casa y la convence para que compre una de de sus casas que fue a lo que se dedicó durante múltiples años la política les sirvió para hacerlo a gran escala con los negocios más fastuoso sí yo creo que está está bien retratadas que me habían hablado o no en términos relativos de yo creo que es Sorrentino puro tal vez se alargue un poco abusa de la como si de la música electrónica ya muy definida Soria de una época del despelote mujeres saque todo el rato salen bailando desnuda son semidesnudas en un momento que ya me canso pero bueno que eso era lo que más le gustaba Luis Conner Cavaliere que cuenta eso la historia un chulo de de provincias con un ejército de de señoras jóvenes como muy explosivas que quieren ser pues putas y otra actriz de eso el presentadoras de televisión y que saben que este tío que dominaba todos los medios de que eran suyos los medios de comunicación pues era muy aficionado a pues eso como como un viejo verde pero creyéndose seductor había sólo la película lo cuenta muy bien hay una secuencia con una cría joven de veinte años que va a una de estas fiestas en una villa en Cerdeña maravillosa y que de repente dice pero qué qué hago aquí con con este pavo este anciano que me que me quiere seducir porque no no lo que valía sólo con toda la pasta que tenía allí que eso le proporcionaba sexo no quería también seguir conquistando las mujeres y que le aplaudieran y que le no sé una cosa como lamentable y en esa secuencia hay una cría afortunadamente que se revela no Illes dice no me molestan usted que tiene pues el el aliento de mi abuelo y como en el aliento de su abuelo pues olía a vejez que no no es malo muy sencillamente y trata de ustedes de impresionar medida Carmen y de Hinault pues mira no no me iba la movida pero todas las demás pues encantadas no es otra película que seguimos hablando de del poder no de la corrupción que yo creo que que engendra ancestral mente no pero pero hay grados de corrupción la de Berlusconi fue absoluta pero corrompía porque había muchísima gente dispuesta si tenían como el símbolo de el triunfador yo creo que que muchos italianos lean miraban

Voz 1 31:15 bueno yo por ahí moviendo de sigue por ahí moviéndose ya veremos espérate que está también formidable

Voz 0324 31:22 el el actor de siempre contar

Voz 1 31:25 con hicieron unirse reveló que es un

Voz 0324 31:28 sale vamos el personaje pero Berlusconi es muy aficionado a las operaciones estéticas sacas esa cara es un poema también no eh pero servil lo detrás de todo ese maquillaje te da la la imagen histriónica hay también muy perturbadora de pues del del que hay fue el el jefe de Italia hay vete a saber si sigue sin no lo va a volver a volver a hacerlo Ésta es es una película tal vez no sea la obra maestra de Sorrentino a mí la gran belleza me parece que es una maravilla si que se pero es es una película que lleva las señas de identidad edad de de Tarantino que también me recuerda Sorrentino de perdón de Tarantino como estoy yo estoy peor que imagínate es una rusa

Voz 0313 32:23 de Ferran tiene Tarantino que saldría de ahí

Voz 0324 32:26 pues demasiado explosivo no lo que son días de verdad sí te quiero decir está a mí es un director que me interesará siempre Ike en en una película anterior que a mí me encanta que sea mala jugada

Voz 0313 32:40 en Juventud

Voz 0324 32:41 pues hablaba también de eso del del deseo cruzada una edad hacia la la belleza de las mujeres jóvenes y tal pero yo creo que se puede seguir admirando muchísimo eso y tal pero no comprando las no no poco rompiendo las sin hacer el ridículo y sin hacer sobretodo y sin hacer el ridículo sabe pues miras como te acuerdas la imagen de la juventud de Harvey Keitel Michael Caine en la piscina viendo a una dama impresionante osa como bueno pues consolidándose mutuamente diciendo por lo menos nos nos queda la mirada no pero vamos de ahí tampoco vamos a pasar sobretodo por no hacer el ridículo se

Voz 0313 33:24 bueno dos dos buenas películas por lo que como comenta sobre dos personajes e realmente tú

Voz 1 33:31 turbios como Berlusconi Dick Cheney pero tengo ganas de verte

Voz 0324 33:34 películas sobre personajes que que Amy

Voz 1 33:36 pues mira tenemos otra otra peli que no se te ha gustado o no una comedia romántica dame dame un par de minutitos son tres si hablamos de ellas venga

Voz 10 33:51 sigue a La Ventana en las redes sociales a La Ventana quien seis días La Ventana

Voz 2 34:03 la Cadena SER presenta el placer de escuchar Nos gustaba la casa porque aparte de espacios Ariane

Voz 1869 34:16 igual

Voz 2 34:17 hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno por nuestros padres toda la infancia no es habitual Music DNI yo a persistir son ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantando a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré de las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Musa mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resulta nada grato almorzar pensando en la casa profunda hay silenciosa y como estábamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene el Chateau dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría algún día Davos y esquivos primo se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera mente antes de que fuese

Voz 10 35:51 demasiados parte Casa tomada

Voz 11 35:55 Julio Cortázar mil novecientos cincuenta y uno dignas

Voz 30 36:00 se el placer de escuchar

Voz 31 36:05 sí

Voz 32 36:09 iniciativas responsables de consumo que es la de Paul Mccartney que mil novecientos noventa y nueve lanzó MIT Free Monde básicamente lo que pretendes que un día a la semana el lunes no podamos carne

Voz 33 36:22 pescados mira cómo se llama Mc Army McCartney McCartney que no más de saber el tipo

Voz 0324 36:27 te se abre el telón no me acuerdo una paella sobre todo dar toda la carne en los al lado de las rebajas

Voz 33 36:36 no da cuenta de que tú eres el conductor de Hoy por hoy que tú no puedes hacer estas cosas

Voz 2 36:41 en Hoy por hoy con Pepa Bueno Eton siguen las también en Hoy punto es cadenas

Voz 34 36:55 en fin ha decidido que no me hace falta ser científica me vas que comparecer no

Voz 1869 36:59 la contra Gaza

Voz 2 37:01 no creo que eso vaya a los míos que Pinto

Voz 15 37:05 John Lennon así sus gafas que de Andy Warhol y que sería de estudios

Voz 35 37:13 Nuestros mensajes de voz comentarios y lo que quieras en el Guaza del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro ser eh cerca de lejos de vista cansada PSOE esta noche nos ponemos las gafas en el Faro de la SER Nos encontramos Nos vemos esta noche a partir de la una y media en la SER Faro Mara Torres

Voz 10 37:41 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 38:02 aquí seguimos en la Ventana del cine con nuestro buen amigo Carlos Boyero que nos ha contado detalles sobre dos películas que tienen muy buena pinta la verdad una sobre Eric Chain y el que fuera vicepresidente de Estados Unidos otras sólo Silvio Berlusconi le dice obrero acabemos así revés de alguna cosa un poquito mal rollo una comedia por ejemplo bueno pues también está en los cines Juliet desnuda una comedia romántica

Voz 15 38:30 pocos dirían

Voz 1 38:34 cuenta la historia de una pareja que lleva varios años juntos y el momento en el que hoy una estrella de rock en decadencia y entra en su vida

Voz 15 38:43 parezca una mujer sencilla hay sensato con una chaqueta discreta pero es únicamente una apariencia que está a punto de cambiar

Voz 13 38:51 quién quiere traer hijos a este puñetero mundo no creo que el mundo en f7 más niños

Voz 1 38:59 la película está basada en una novela Dream for que ser autor entre otras de de alta fidelidad ahí guionista de de alguna peli buena como An Education qué tal está comedia se deja ver sagrada pasa con el cine

Voz 0324 39:12 a mí me encantan y Jorge yo soy soy muy fan es es un tío que aparte de escribir muy bien ir reflejar los sentimientos de mucha gente siempre habla de pues del desconcierto la la compulsión el amor como salvación las separaciones los traumas que crea es el autor de El loco del fútbol en Fiebre en las gradas es de las mejores novelas que han explicado la pasión del fútbol Alta fidelidad es un homenaje a la música es un escritor que me que me encanta que lo encuentros común muy cercano no y la película yo creo que el entienden muy bien tiene es amable pero lo digo en el mejor

Voz 0313 40:00 sí sí sí sí seguido no

Voz 0324 40:03 es una película que sales que sonríes muchas veces y sales con un estado de ánimo agradable hiló pues cuenta es sólo con lo cuenta de de forma ágil con con mucho humor y con sentido tanto pues pues una pareja que que si alguna vez tuvo un tuvieron plenitud llevan muchos años pues es que San acostumbrado el uno al otro incluida la excentricidad de él que consiste en seguir el rastro de un músico que de culto apasionante pero que un día Diane en medio de un concierto fue al lavabo ya no se volvió a saber del no volvió a grabar nada después de sacar un disco genial sobre el desamor eh Juliet desnuda he hecho la película tiene tiene en un tono como tan tan agradable un un romanticismo no no evidente ironía pero no nunca sarcasmo personajes pues que te que te pueden divertir y también como ver un poquito ir a él y a mí me me resulta

Voz 25 41:20 me resultan muy agradablemente no me gusta que anden a Nadal Ethan Hawke

Voz 0324 41:38 muy bien si está muy bien me gusta a todos estos papeles además devienen es un tío que transmite siempre como buen rollo

Voz 1 41:48 de ahí cuando ha hecho de malo al una vez esta esta espantosa porque no tiene desvalido

Voz 0324 41:54 de de de Tuenti hoy tiene tiene su encanto no no ya aquí en el papel de ese músico que desapareció de el mapa lleno de hijos con una amargura subterránea pero está muy bien zanjó que está muy bien todos los así

Voz 1 42:25 pero no vamos a cerrar la ventana del cine con esta música ni muchísimo menos sino con esta otra que la elegido

Voz 11 42:31 pues Boyero

Voz 36 42:35 en cada

Voz 1 42:45 a mí me tienes que justificar nada poner esta canción se maravilla pensar

Voz 0324 42:51 es debía ser el año sesenta y seis a los sesenta y siete

Voz 37 42:58 yo creo que las hoy casi en el

Voz 0324 43:00 mismo año

Voz 37 43:01 tres canciones que me parecen in supera

Voz 0324 43:04 hables que serán las más hermosas del sánscrito o de las más hermosas y le las podremos escuchar toda la vida una edad de Saint Saëns con este dúo maravillosos con Paul Simon Garfunkel la otra era Yesterday de Lenon McCartney presente hay seis también

Voz 1 43:24 por ello

Voz 0324 43:25 y la otra es entonces y también la que la que ponemos para abrir el programa las esta canción maravillosa de James Brown yo creo quisiera pensar que hoy esas canciones en el mismo año no voy a Paul Simon lo sigo escuchando cada cosa me parece un músico increíble no Llesta canciones de lo más bello que que que he escuchado nunca

Voz 38 43:55 todo todo

Voz 1 44:50 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo un placer muchísima los siempre

Voz 2 45:27 no

Voz 39 45:29 Moreno Bonilla Moreno Bonilla hoy esclavo tengo la lista de peticiones de boxeo Peret apuntando que la lista es larga como te quiera queremos expulsar a cincuenta y tres mil inmigrantes cepillarlo estación Andaluza y suprimir las subvenciones a los musulmanes y también y también dos huevos duros en lugar de dos por tres también queremos derogación de la Ley de Memoria Histórica derogación de la ley de violencia de género y cambiar el Día de Andalucía el dos de enero para conmemorar el fin de la Reconquista franceses

Voz 40 46:00 y también de los huevos duros y también dos huevos duros

Voz 2 46:09 uno de ellos de A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana Javier del Pino

Voz 41 46:18 la de los números con

Voz 2 46:21 Santiago Niño Becerra

Voz 23 46:23 yo estoy por se ejecutivos contrastes el Kosovo borroso lo que Wall Street pero bueno mañana se abre sesión del buena campaña que saltan la escuela prendas con él

Voz 0313 46:43 estaba pensando la letra de esta canción ejecutivos que hunden bancos de etcétera etcétera a Santiago Niño Becerra buenas tardes tal Carla que actual todo esto verdad

Voz 0324 46:52 pues sí que actual todo esto y que cubrió

Voz 0313 46:54 eso que dos personas que fueron vicepresidentes del Gobierno uno con el Partido Socialista hay otro con el Partido Popular los os terminaron dirigiendo dos entidades financieras dos cajas Catalunya Caixa Hay y Cajamadrid luego Bankia iros dos se han sentado en el banquillo por su gestión uno por pagar sobresueldos Narcís Serra y el otro por llevar a la quiebra la entidad que es Rodrigo Rato y los dos se defienden de la misma forma o que en el mismo argumento el Banco de España dicen vamos lo dicho Rato hoy mismo y ayer lo dijo también todos los supervisores estaban al tanto de lo que hacían y contaban con su aprobación bueno dónde nos conduce esto Santiago

Voz 1869 47:37 bueno yo yo creo Carles que se ha abierto una puerta con el juicio doctor Rodrigo Rato yo no sé hasta dónde llegará pero que puede llegar a un lugar muy profundo por tanto lo que dijo Narcís Serra como lo lo que ha dicho Rodrigo Rato las cosas muy claras o no es cierto o no es es decir si no es cierto esto se demostrará la Justicia seguirá su curso etcétera etcétera pero sí lo es Carlas sí lo es y esto es lo que va a poner encima de la mesa es que durante practicamente diez años el Banco de España estuvo tolerando cosas o haciendo pasar cosas o no enterando se de cosas que tenía que haberse enterado tenía que haber puesto los puntos sobre las y es entonces claro esto hace preguntar au lleva a preguntarse muchísimas cosas

Voz 0313 48:31 hispanos enteros es peor todavía

Voz 1869 48:34 es verdad nos entero lo que pasa lo que pasa Carles Rodrigo Rato está dando no está dando datos que vuelvo a decir igual son falsos que son cosas muy concretas como por ejemplo que en Bankia había quince empleados del Banco de España supervisando y entonces claro a ver estos sea pudieron dejemos claro que el Banco de España está considerada como una una de las instituciones españolas que tiene de los mejores profesionales él desea esto esto vaya por delante entonces claro sí pudieron engañar a quince quince empleados el Banco de España o quince empleados el Banco de España no se dieron cuenta si el Banco de España no pudo analizar o no supo ver lo que había detrás de la información que obligatoriamente en las las cajas de ahorros tenían que presentar claro es que es que entonces nunca arrase nos cae encima todo el entramado de regulación económica de este país

Voz 0313 49:37 claro es que es un poco paradójico no nuestras diciendo y es verdad y es la fama que ha tenido siempre no que el Banco de España es una institución trufada de profesionales potentes con con mucho prestigio pero digamos que en los últimos ocho diez años en lo más potente de de la crisis bueno hay episodios ahí bastante claros o de negligencia e incompetencia o ceder excesivamente contemplativos o de no sé qué han salido bastantes episodios no es el primero eh yo

Voz 1869 50:06 verlas hay una cosa que hay una cosa que no no se ha aclarado todavía en ese país a pesar de que hubo aquella comisión en el Parlament acuerda es multar

Voz 0313 50:16 de por cierto

Voz 1869 50:18 ah sí pero hay una hay una cosa que no ha aclarado en ese país lo siguiente es curioso porque ningún partido político lo ha sacado a relucir esto desde el año mil novecientos noventa y cinco noventa y seis la deuda publica la deuda privada en España perdona la primera era del sesenta y cinco por ciento del PIB en el año dos mil cinco era del doscientos siete por ciento este incremento se consiguió la deuda privada ya sabemos que es familias y empresas a base de créditos dados por las entidades financieras el Banco de España esto yo no me creo que esto no lo vieron entonces por qué a ver a ver ya resulta difícil engañar al Banco de España pero engañarle un un mes tras otro un trimestre tras otro un año tras otro

Voz 0313 51:05 pero entonces cuál es la traducción de lo que estás diciendo

Voz 1869 51:08 es que Carlas es que al final al final lo que lo que la traducción a lo que lleva esto esa que España creció porque se hizo lo que se hizo irse permitió que se hiciese para que España creciera ya que el muy fuerte es decir no pero las explica o perfectamente pero fue

Voz 0313 51:25 soy así es evidente no

Voz 1869 51:27 en en entonces claro ya ya si recuerdas cuando cuando Pedro Caruana

Voz 15 51:35 sí fui al Banco Europeo de Inversiones

Voz 1869 51:39 dejó la compra del Banco de España el de su discurso de despedida está en las hemerotecas ya hacía mención de que cuidado con con con los créditos cuidado con la política crediticia cuidado cuidado con porque entonces claro cuando cuando el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez le preguntan sobre la caja de ahorros el Mediterráneo dice que esto es lo peor de lo peor caramba pero será el Banco de España estaba llegando lo informal

Voz 0313 52:06 sí sí ya algo hay que no cuadra bueno sí cuadra

Voz 1869 52:08 claro no sé yo yo yo espero que esto se aclare porque es que es que esto es muy fuerte de verdad es muy fuerte esto

Voz 0313 52:15 muy fuerte ya estamos mirando al al al pasado han pasado bastante reciente por cierto pero que todavía conserva muchas sombras en su en su análisis vayamos al presente mirando al futuro yo creo que no nos desprende hemos de la inquietud porque el último Informe económico del Banco Mundial sobre la economía global se traduce por cielos La tempestad

Voz 1869 52:35 sí ese es el título del informe si tú no no no es una metáfora un titular periodístico Éste es el título del informe es es decir AVE el banco mundial sea ya ya el el el título evidentemente impacta pero es que además el Banco Mundial es una institución que se ha caracterizado siempre por su moderación el Banco Mundial sub su función es dar créditos a países para financiar proyectos ayudarles reconstrucción este este digamos los informes el Banco Mundial nunca han sido catastrofistas es decir nunca no entonces claro si vemos este informe Si vemos las últimas previsiones el Fondo Monetario Internacional Si vemos que la Comisión Europea ha dicho que será bueno magnánima si Francia supera su déficit España tal y permite cual si Estados Unidos el el el un presidentas era Federal dice que tendrá tiento con la subida de los tipos claro es que a ver si no parece que pinten en cosas muy de color de rosa

Voz 0313 53:41 este te pido traducción otra vez ya sé que es más complicado porque es hacer futuribles pero tiene en un panorama donde en fin la guerra comercial de Estados Unidos y China de la ralentización la economía europea en general los problemas concretos de algunos países como España o como o como Italia de agua bueno todo esto todo esto y más mucho más cosas sumadas en los próximos cinco años qué panorama que que que que paisaje unos dibujan los dueños suena muy bien el literarios todo pero cumbres Borrás cosas silla pero esto en que se va a traducir

Voz 1869 54:14 bueno evidentemente en un el enriquecimiento del crecimiento mundial para España el Fondo Monetario Internacional apunta para el dos mil veintitrés crecimientos del uno coma seis uno coma siete por ciento y déficits que son incluso mayores que la actual y es decir esto lo a lo que apunta esa tres cuatro años pues realmente muy complicados realmente muy complicado si en este informe por ejemplo que que hemos hecho referencia del Banco Mundial ya se dice que en Latinoamérica que bueno Latinoamérica pues tiene que crecer mucho pasar y donde está pues rebaja incluso las previsiones de crecimiento para Latinoamérica y claro

Voz 0324 54:52 sí

Voz 1869 54:52 época complicada entonces claro cosas como como esta tensión Estados Unidos China etcétera etcétera evidentemente lejos de ayudar al contrario sea esto perjudica perjudica muchísimo

Voz 0313 55:04 vienen tiempos complicados Se acercan tormentas vienen curvas y un final de etapa simbolizado en una marca yo diría que que icónica legendaria es representativa de una época de los años cincuenta sesenta setenta que Sears el gigante americano que cae pero queda ya con estrépito no

Voz 1869 55:25 esto esto tal vez sea por mi edad garras cuando leí esta noticia sí sí sí sí me impactó muchísimo pero claro yo yo yo yo yo he vivido sea tú te acuerdas además que en en la actual Francesc Macià sí

Voz 0313 55:41 en Barcelona se hicieron incluso

Voz 1869 55:43 para bueno sea yo cuando leí que decir creada en en en los en el año mil novecientos veinticuatro veinticinco y justo cuando estaba ya forjando el nuevo modelo se convirtió en como tú has dicho en el icono de referencia porque además no notan donde no tanto en Europa pero en Estados Unidos sí sí

Voz 0313 56:06 cosas de Al

Voz 1869 56:07 pésima calidad esto yo no creo que sea tuyo es encontrar enseñar un diamante de tres quilates sea

Voz 0324 56:12 literal

Voz 1869 56:14 entonces te encuentras José Luis esa fotografía que no sé dónde he visto el letrero de Seeds caído en el suelo bueno esto es impactante esto realmente es una una de las cosas que marca

Voz 0313 56:26 cuántos años hace cuánto son esas Sears no tiene beneficios menos nota tampoco a tantos tantos una década

Voz 1869 56:33 bueno nueve no sí si no no demasiados no demasiados lo lo lo que pasa es que a ver este tipo de de instituciones no no se no se basan en tener márgenes muy altos ya sino que se basan en tener muchos márgenes osea osea que su porcentaje de beneficios es bajo lo que pasa es que como la masa es tan inmensa esto evidentemente compensa con creces eso claro que es lo que sucede lo que sucede es que al bajar a reducirse aún más el margen evidentemente tienen tienen problemas tiene problemas serios entonces claro qué es lo que está matar cuando a este tipo de superficies superficies una pata que sean tan grandes como Sears au si estos modos estos grandes centros comerciales evidentemente pues el la el el el nuevo modelo que es la la venta por Internet y en concreto

Voz 0313 57:25 Amazon de todas formas estas navidades con propuesto un plan de un plan de rescate al menos para salvar que el que son cuarenta o cincuenta mil empleos no

Voz 1869 57:34 bueno

Voz 1 57:36 la liquidación definitiva pero buen recuerdas lo que pasa

Voz 1869 57:38 lo contó usarás como acabado

Voz 1 57:42 perfectamente en fin no

Voz 1869 57:44 no no lo sé ojalá sí pero pero de todas maneras aunque aunque al final se se salve es decir esto marca o sea lo que lea lo que le ha sucedido marca el fin de una época o sea esto es indiscutible es indiscutible

Voz 1 57:57 muy bien una época muy mal Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana amigo

Voz 42 58:12 héroe bueno ya Luis