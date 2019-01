La Ventana (09/01/2019 - Tramo de 19:00 a 19:20)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 dormir con la noticia política del día el acuerdo en Andalucía para que Moreno Bonilla sea investido presidente de la Junta tendrán los votos de su partido el Partido Popular de Ciudadanos también de Vox Esther Bazán buenas tardes

Voz 1454 00:18 buenas tardes en el Parlamento de esa comunidad esta tarde el PP se ha reunido primero con Ciudadanos para sellar el acuerdo de gobierno después lo ha hecho con Vox y en ese pacto según nos contaba María Jesús Güemes hace una hora Se suprime la derogación de la ley de violencia machista la de igualdad la ley LGTB que exigía recordamos ayer el partido de Abascal en el documento que presentaron al partido

Voz 0313 00:36 pues vamos por partes primero el contenido del pacto ya lo tenemos completito María Jesús Güemes buenas tardes adelante

Voz 1461 00:42 tardes si eso es PP y Vox han acordado treinta y siete puntos el primero se va a trabajar por la creación de empleo de calidad después dicen que van a luchar contra la corrupción destacado piden que haya un respeto a todas las fuerzas constitucionalistas se condenará a partir de ahora cualquier ataque a continuación se detallan muchas medidas en materia económica en las que están de acuerdo y se han marcado como objetivo por la Junta con una auditoría independiente eliminando organismos superfluos en cuanto al tema educativo Se defiende el derecho de los padres a elegir el modelo que desean para sus hijos Se va a crear una Consejería de Familia también entre los aspectos más destacados se va a promover una ley de concordia que sustituye a la de memoria histórica va apoyar una ley de Tauromaquia además de promover el flamenco y la Semana Santa y alguien algo tan bien que es bastante importante dicen que se va a hacer todo lo posible para prevenir el fomentar funden o fundamentalismo islámico se va a cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada pero Bosch pedía la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes y desde luego de eso no figura nada en el texto el PP también ha logrado por cierto suprimir la derogación de la Ley de virulenta de género la de la ley en la TDI y la de Igualdad

Voz 1454 01:53 zar una comparecencia de Moreno Bonilla hay también hay declaraciones previas el Secretario General de Vox así que nos vamos a la Cámara allí están a Fernández buenas tardes

Voz 0134 02:00 es qué tal buenas tardes pues desde hace unos minutos comparece ante los periodistas el presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno quien la próxima semana y en primera votación será investido primer presidente de la Junta de Andalucía no socialista la escuchamos

Voz 1223 02:14 desde cuidarse sobre todo ante la demanda de millones de andaluces que han demandado otro estilo de gobernar otra forma de entender la política otra manera de relacionarse con los propio ciudadano otra manera de gestionar frente a todo eso hoy se abre una nueva página de la historia en andaluz

Voz 0134 02:31 sí Moreno Bonilla será elegido presidente de la Junta de Andalucía gracias al acuerdo que ha firmado esta misma tarde conciudadanos después con Vox que con sus doce escaños es quién garantiza la mayoría absoluta para el nuevo Gobierno el secretario general de Boxer Javier Ortega Smith acaba de decir que hoy es un día importante porque gracias a los votantes de su formación se pone fin al Cortijo de la izquierda en Andalucía

Voz 0579 02:54 hoy podemos decir que por fin se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía comienza a abrirse las ventanas abrirse los cajones a revisarse la corrupción ya terminar con una situación que no debería haberse producido nunca la del monopolio de unas fuerzas políticas que han querido convertir Andalucía en su cortijo particular

Voz 1223 03:26 todos tienen que ceder una parte de su punto de de inicio y eso es lo que creo que hemos hecho todo y por tanto creo

Voz 0313 03:33 tras en directo del próximo presidente de la Junta de Andalucía nos quedaría todavía por resumir el acuerdo de gobierno que esta tarde significaban el Partido Popular de Ciudadanos con un acto de firma Design oficial

Voz 1454 03:43 el acuerdo tiene siete puntos lo han rubricado con foto incluida a primera hora de la tarde nos lo va a contar desde Radio Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 2 03:49 es buenas tardes así en los dos primeros establece que el portavoz de Ciudadanos va a comunicar a la presidenta del Parlamento su apoyo a Juanma Moreno como único candidato para presidir la Junta y que la formación naranja apoyará con sus veintiuno diputados la citada candidatura en el documento estipula que el presidente de la Junta nombrará a Juan Marín vicepresidente del Ejecutivo autonómico también recoge que el nuevo Gobierno estará compuesto por menos consejerías y delegaciones territoriales que el actual el Ejecutivo establecerá sus prioridades en los acuerdos programáticos firmados por PP y Ciudadanos su estructura se va a decidir de forma consensuada por último el acuerdo contempla que cualquier modificación de los puntos previos requerirá del consenso expresó que los dos partidos

Voz 0313 04:29 bueno yo al margen de esta intensa crónica política a esta hora que más

Voz 1454 04:32 eso esperamos esto es que se han suspendido las labores de búsqueda del otro ocupante de la avioneta que se ha estrellado a mediodía en el monte corneó en Guipúzcoa información desde Radio San Sebastián de Inés Chávarri

Voz 1315 04:42 si tan solo se quedará ahora un retén el accidente sucedía sobre las dos de la tarde un vecino de la zona ha alertado a la Ertzaintza de una explosión mientras que el aeropuerto de Hondarribia hacia donde se dirigía la avioneta ha explicado que había perdido el contacto con el aparato Hain ha señalado que en la avioneta viajaban dos personas que habían salido esta mañana desde Portugal se dirigían al aeropuerto guipuzcoano en cuanto ha tenido conocimiento del suceso la Ertzaintza ha desplegado un operativo de búsqueda cuya labor se ha visto limitada a causa de la niebla los efectivos han localizado en un primer momento los restos de la avioneta y posteriormente se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de uno de los dos tripulantes íbamos con él

Voz 1 06:30 esta semana toca

Voz 0313 08:15 Nos viene bien un poquito de música tal como está la actualidad también para recordar algunas cosas esta canción que está sonando por ejemplo se presentó yo hace ya seis años en el Día Internacional de la Mujer bueno pues para defender para promover la igualdad de género los derechos de las mujeres etc etc eso que ahora mismo parece que esté en fin en días Cusí uno a debate sobre la mesa escuchaba hace un momentito María Jesús Güemes en esa conexión en directo con el Partido Popular ha conseguido que no figura en el acuerdo de gobierno la derogación de la Ley contra la Violencia de Género coño como si eso supone una conquista pero bueno lo dejamos ahí el contexto político social y mediático es el que es ahora mismo con el tema de la igualdad con el tema del feminismo con tantas otra las cosas y en ese contexto más que complejo además por la irrupción de de Vox bueno pues resulta que en Madrid van a coincidir dos obras donde la violencia machista se sube a los escenarios la primera lleva un título realmente sugerente que es macho macho macho men uno claro piensa en en una película en In Out piensa en fiestas piensan en bailes no no está no tiene nada de broma eso es una instalación sobre las diversas caras de la violencia machista que tiene unas cuantas por cierto se estrenó una temporada alta en en Girona llegará a mediados del próximo mes de febrero a Madrid a los Teatros del Canal Alex Rigola buenas tardes hola Aleix cómo estás Quetta al hombre

Voz 12 09:40 pues bien con ganas de que se vea en Madrid estos días hace unos días

Voz 13 09:44 tuvimos con con con profesores también porque van

Voz 12 09:47 hacer unas sesiones también con con

Voz 14 09:49 alumnos porque a que buena idea de Alex es que es que es una

Voz 12 09:53 sí esa que es es es es teatro pero es muy educativa al mismo tiempo yo creo que no no no nunca fue pensar para para para adolescentes pero pero sí que que realmente es es es una pieza clave en en una dato que que es cuando toca pues replantearse las la la sociedad en la que vivimos no

Voz 0313 10:14 me gustaría que contará un poquito al a los oyentes con con detalle de esto del teatro documental en qué consiste porque esta es una instalación que lo sepan los que están escuchando la ventana que se dividen que son diez o doce salas donde se accede en grupos de seis siete ocho espectadores no más que la la la visita entre comillas sólo obra dura un poquito menos de una hora pero me gustaría que lo contaros con un poquito más de detalla Alex

Voz 12 10:37 pues mira esto el público entra desde en grupos de seis personas a poder ser mejor si no se conocen demasiado Il están unos auriculares con los que harán todo el recorrido los auriculares hay una una guía que es una una una actriz que se mantiene en el anonimato que ha sufrido de verdad en sus carnes la la violencia machista la violencia de género por parte de una de sus parejas de su ex parejas Iker los acompañará en este recorrido un recorrido muy transversal en cuanto a a situaciones desde donde el espectador pues como se relaciones en cada una de las salas no ay ay ay ay espacios que son simplemente de exposición hay otras en la que te dan una clase de por ejemplo de de Historia del Arte a partir de de de de un tríptico de Botticelli que nos cuenta ya de dónde venimos cómo cómo es esta educación que que recibimos ya desde el principio hay hay espacios por ejemplo que es un vis à vis con otro con otro con otra persona del público en la que está así que nos va haciendo una serie de preguntas y tenemos que responder a la otra persona que tenemos delante como si estuviéramos en una prisión ir ya si vas haciendo todo un recorrido que va cambiando e en la que hay siempre una parte poética contrastada la contrastando con la dureza de de del contenido que va recibiendo como decía este contenido es muy muy diferente en cada una enlazadas por ejemplo en una es sobre el sistema judicial ya que tenemos las sentencias que hemos tenido hasta ahora que ríete tú o de la manada de la sentencia de la manada con todas las otras sentencias que que que hemos recogido y que son de este siglo XXI no hasta un espacio realmente de de homenaje a las a las mujeres que han muerto estos estos estos últimos años

Voz 0313 12:39 lo Alex de te puedo preguntar siempre que un creador se pone a hacer algo lo que sea da igual un libro una película una obra de teatro hay un detonante hay un motivo hay un hay un algo que hace clic cuál fue el tuyo que te debo esta instalación

Voz 12 12:53 eh mío que ahora te tengo una información que no tenía en mano en el momento que empecé fue un motivo muy muy egoísta selló iba oyendo estas noticias a Iggy tengo una hija tengo una hija que tiene doce años osea que llega Justo ahora el momento de verdad y quería poner mi granito de arena en dejarle humo es un mundo un poquito mejor no lo que lo que pasa que realmente cuando entras a fondo y a fondo nosotros sólo nos hemos centrado la violencia machista pero la la verdad es que la violencia machista no se puede radicar sino erradica el machismo y entonces uno se da cuenta de de todo el machismo que lleva dentro uno mismo de cómo está incrustado en nuestra sociedad como dejamos pasar las cosas sea es como hemos estado por lo Popo por la igualdad de las personas con con con con diferentes gustos sexuales hemos hemos hemos estado por la igualdad de las razas pero en cambio hay una desigualdad absoluta a día de hoy Siglo XXI entre nacer hombre in hacer mujer no inhibir con eso es es debe ser realmente terrible no lo digo porque yo no lo vi vivido Mis ya en mis carnes pero es evidente con cuando tú o tú vas analizando es como podemos estar en esta situación no ya del miedo a salir a la calle no de las condiciones de igualdad laborales no lo tengo de todo tipo realmente es es espeluznante pensar que no hemos hecho nada y que da un poco de una forma otro nos hemos ido acomodando y por lo tanto tanto que hacer que incluso eh cuando una una mujer visita más de lo que pueda tocar a que ser comprensivos porque realmente la desigualdad es es es muy bestia

Voz 0313 14:46 el Alex déjame que incorporamos ahora conversación porque ha citado el lo del caso de de la manada vamos a hablar de decía que había dos propuestas teatrales donde la la violencia machista entre comillas va subirse a los escenarios quiero hablar de la jauría dirigida por Miguel del Arco contexto de Jordi Casanovas que va a estrenarse el próximo mes de marzo en Madrid también en el Teatro Kamikaze una obra que está basada precisamente en el juicio a los integrantes de vamos en el juicio al caso de la manada porque hay que hay más cosas Jordi Casanovas buenas tardes hola

Voz 15 15:14 no voy a buenas tardes qué momento porque vamos

Voz 0313 15:16 lleva hasta los escenarios los papeles de Bárcenas que de eso que lo que lo recuerden los oyentes no es como es como como modelo esto ya no en qué momento decide esté el juicio de la manada se puede convertir en obra de teatro

Voz 15 15:28 mira sin duda siempre que hay un tema que no no

Voz 14 15:31 hola tanto debate social obviamente en caso de dramaturgos siempre

Voz 15 15:37 la echamos un vistazo y creemos Messi si se puede llegar más en lo profundo y se puede hacer un poco más complejos y en este caso pues me encontré que habían transcrito y sabían publicado en varios periódicos

Voz 12 15:54 la muy Cell zonas las declaraciones que no

Voz 15 15:58 juicio y empecé a leer lo que me dijo que haría pequeña tiene unas frases pequeños comentarios algunas de algunas Gual tipo de definiciones que planteaba los los acusados comprado denunciante que algún modo los prometía en el teatro ir un poco más allá de buscar ese doble sentido es lo que no permite el teatro no sentarnos en una butaca durante una hora y media intentar encontrar una una con piscina tengo que estamos escuche cuando yo creo que bueno cuando descubrí que había

Voz 16 16:37 al algunas partes de diálogos muy interesante un drama épico que no habían trascendido a nivel informativo pues pensé debemos plantearlo tenemos que convertir estoy en obra de teatro volver a recuperar la posición del PA pero como lugar de debate

Voz 0313 16:56 como lugar de debate quiere decir que no es exactamente una obra con una tesis concreta que cada espectador cada espectador sacará sus propias conclusiones

Voz 17 17:04 a mí no me interesa

Voz 15 17:07 a tener muy claras que hay multas que que que que que me gustaría plantear al espectador no me gustaría que salieran con preguntas como que estábamos hablando ahora no de de vales nuestra visión de de las relaciones sexuales es decir cómo queremos repensar el imaginario sexual el masculino y femenino debemos replantearnos un sistema judicial y como debemos hacerlo yo creo que ese tipo de preguntas no solamente a nivel social sino a nivel personal no creo que se las llevar al tu equipo y que espero que que pues que ve en pie a una reflexión y de algún modo ir un poco más pues crecidos como seres humanos

Voz 0313 17:54 muy bien pues hay tenemos dos propuestas interesantísimas y de ahí de plena actualidad para el teatro en Madrid de cara a las próximas semanas a los próximos meses la jauría macho men Jordi Casanovas Álex Rigola muchísimas gracias a los dos de un abrazo compañeros

Voz 12 18:08 un abrazo

Voz 0313 18:48 la verdad es que el teatro sigue siendo uno de los mejores espejos o una de las mejores salas de operaciones para diseccionar para para contemplar la vida ya esas dos propuestas son muy muy interesantes nosotros damos hoy a cerrar la ventana ya en este punto porque tenemos Copa del Rey igual que mañana tenemos muchos partidos y un carrusel fantástico a punto de comenzar así que les dejamos con un poquito de música les decimos adiós hasta mañana un beso muy grande