La Ventana (10/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias a partir de esa hora la presidenta del Parlamento andaluz reanuda las reuniones camino de la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta turno para Adelante Andalucía después para Vox acaba de hablar del pacto el líder del Partido Popular que estaba en un acto en Santander ese acto acaba de terminar informa desde allí Álvaro López buenas tardes

Voz 0109 00:23 qué tal buenas tardes no ha habido concesiones no ha habido ninguna crítica interna son palabras de Pablo Casado aquí en Santander sobre el pacto con Vox para investir a Juanma Moreno

Voz 0827 00:32 como presidente de la Junta de Andalucía asegura

Voz 0109 00:34 líder del Partido Popular que este acuerdo es sólo el preámbulo de lo que va a ocurrir en el resto del país de cara a las próximas elecciones del mes de mayo además reta al Gobierno de Pedro Sánchez a que le diga cuál es el punto del acuerdo firmado con Vox que no le gusta Equal de ellos va contra la Constitución el presidente del Partido Popular insiste en que la única concesión ha sido la del Ejecutivo central con los independentistas catalanes

Voz 1454 00:58 mientras los liberales europeos valoran el pacto en Andalucía dando por cerrada la crisis con y felicitándose de que Vox no esté en el nuevo Ejecutivo lo hacen en un breve mensaje corresponsal comunitaria Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:09 en español sí sin traducción ni el inglés ni al francés Guy Verhofstadt que esta mañana criticaba al Partido Popular Europeo por su relación con el húngaro Urban dice que está contento deberá Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía Le hemos textualmente con un programa reformista de centro sin concesiones ni acuerdos con Vox ganan los anda luces todos los españoles afirma entre exclamaciones el texto difundido en la red un texto al que el jefe del grupo liberal europeo rechaza poner voz argumentando ahora que este es un asunto regional sobre el que no piensa hacer declaraciones

Voz 1454 01:47 el Gobierno banalizar mañana la reunión del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley sobre mediación se trata de facilitar y fomentar los acuerdos extrajudiciales en determinados asuntos eso sí

Voz 0689 01:57 sí para así aliviar aligerar el trabajo

Voz 1454 02:00 los juzgados información de Javier Álvarez el Gobierno

Voz 0689 02:02 apuesta por la mediación para resolver los procesos civiles más comunes como conflictos de familia herencias pequeñas reclamaciones de dinero o comunidades de vecinos antes de acudir a los tribunales durante la mediación los afectados recibirán una sesión informativa en la que conocerán los aspectos au derivadas de su reclamación y se les hará una propuesta de resolución a su conflicto será desde luego un proceso obligatorio pero si no se está de acuerdo los ciudadanos podrán acudir a los tribunales como está ahora la mediación supone un ahorro importante de tiempo y de dinero ayudará a desatascar los juzgados

Voz 1454 02:32 la Protección Civil alerta de una bajada generalizada de las temperaturas y heladas en gran parte del interior peninsular debido a la entrada de una masa fría y seca de aire para volar a partir de la próxima madrugada se esperan valores por debajo de cinco grados bajo cero en ambas mesetas y en los sistemas montañosos puntualmente diez grados bajo cero en zonas de Lleida o de Guadalajara la Aemet anuncia también rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora en el noreste peninsular vientos costeros muy fuertes en el litoral de Girona en el norte de Mallorca y Menorca cuatro y tres tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 03:08 salía de Menores investiga ya las agresiones y vejaciones a dos hermanos en un instituto de Villaverde hay quince menores detenidos dos de ellos compañeros de clase de las víctimas los chicos llevaban tiempo sufriendo esas agresiones y un mes y medio sin ir a clase en la Consejería de Educación dice que se ha enterado del caso por los medios de comunicación el presidente de la común mirad Ángel Garrido asegura que dice que ese descartan que se trate de un caso de acoso escolar porque las agresiones se han producido fuera del centro

Voz 0177 03:32 creo que estamos en este caso aunque hay que dejar que investiga la Policía ante un caso de acoso que no tiene tanto que ver con el acoso escolar que podría haber habido parte sino con un acosó generalizado de estos de estos chicos que estaban siendo pues eh acosados e fuera de ahí en su domicilio de atención se produce porque el padre llama a la policía

Voz 1454 03:49 la FAPA Giner de los Ríos pide más medios para vigilar el acoso y las agresiones en el ámbito escolar algo que dicen se está dando en todos los centros de la región el portavoz de la FAPA Camilo Gene

Voz 2 03:58 por eso hay que hay que trabajar mucho mucho con los centros escolares porque hay directores que todavía creen que que su centro funciona perfectamente y ese problema no lo tiene el problema de la existe en todos los cuentos escolar

Voz 1454 04:12 el servicio de Cercanías de Madrid ha registrado problemas y retrasos en ocho de los primeros nueve días del año las líneas C3

Voz 0313 04:19 cuatro han concentrado la mayoría de las averías los

Voz 1454 04:21 Caldes de los municipios afectados vuelven a reclamar soluciones inmediatas al Ministerio de Fomento escuchamos a los alcaldes de Colmenar Viejo Jorge García I de Tres Cantos Jesús Moreno

Voz 1718 04:30 aquí había vecinos que tenían que cruzar las vías porque no se avisaban y que había demora Nice avisaba de que tren iba a salir en qué momento ni a qué hora propia estaciones en la megafonía ni los operarios de las estaciones informaban ni tenían nada claro de qué es lo que está ocurriendo

Voz 3 04:44 ese es el problema africano que no ha habido esa inversión prevista en los Presupuestos y lo que hacemos de nuevo es reclamar al Gobierno de España que es la quién tiene la competencia en cercanías sin inversiones yo tengamos las incidencias que hemos tenido ya principio de de daño

Voz 4 04:57 nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias menos

Voz 1 05:09 servicios informativos la Ventana con la encina

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes no está claro si la frase la llegó a pronunciar Unamuno aunque algunos se lo atribuyen a él en cualquier caso es una frase muy bueno hay dice así el fascismo se leyendo el racismo viajando me han venido a la cabeza estas palabras a raíz de la gira del vicepresidente italiano Matteo Salvini para articular un gran frente ultraderechista de cara a las elecciones europeas la verdad es que da un poquito de Yuyu repasar su itinerario porque en Polonia por ejemplo donde estuvo ayer bueno en Polonia en Hungría en Alemania en Austria en Francia mires donde mires encuentras partidos políticos varios de ellos en el gobierno por cierto que quieren convertir Europa en una especie de fortaleza donde las fronteras pinte más que los derechos y las personas que ya es un poquito así donde el primero nosotros de Trump se consolide definitivamente como doctrina oficial y claro tú es esto a Salvini absorban aquí Kinski a Le Pen ves el pollo del Brexit ves el resurgir de nacionalismos por todas partes con banderas por aquí por allá la eclosión de Vox en España y sus alusiones a la reconquista ves todo esto piensas fue la Unión Europea el europeísmo tal y como lo concibieron sus fundadores cotiza a la baja y es verdad es verdad a qué vamos a engañarnos pero también hay que nada contracorriente en España tenemos a Vox pero en Europa en toda la Unión Europea tenemos a Bolt que es Bolt pues un partido creado por Erasmus por personas que como estudiantes viajaron conocieron lo que es Europa se beneficiaron de ese proyecto colectivo ya han decidido organizarse para defenderlo tiene ya más de veinte mil miembros presencia en treinta países y un objetivo que ya veremos si consiguen conseguir veinticinco eurodiputados en las elecciones de mayo para tener un grupo parlamentario propio así que ahora que todo el mundo habla constantemente nosotros también de Vox les proponemos esta tarde un poco de Bolton bienvenidos a La Ventana

Voz 4 09:21 dominio buenas tardes hola feliz año nuevo

Voz 0313 09:24 de qué grandes Santana cuántas cosas se pueden decir con la multa casi una sola palabra escrita canción se titula Europa igual a los oyentes más jóvenes seguramente no

Voz 4 09:31 y así otra guitarra está bien como está fusiones aunque

Voz 1603 09:40 esto es lo que estás hablando ahora tengo que decirte

Voz 0313 09:42 qué pasa que lamentablemente ya estoy

Voz 1603 09:45 poco desconcertada y siento mucho también creía que el fascismo se curaba leyendo del racismo viajando con la educación corregía Amos muchos de esos errores que nos vienen de de fábrica y cada vez estoy un poco desesperanzada

Voz 15 10:00 no quiero ser ceniza no así de arranque de él

Voz 1603 10:02 del año pero tenemos a gente muy preparada gente que ha viajado gente que ha salido fuera a estudiar que tiene amigos

Voz 4 10:10 tres lo de viajar fuera de España era impensable que no lo dirá nunca jamás yo te lo digo yo no lo más llovía Mis hijos cómo se mueven

Voz 1603 10:19 claro tienen unas posibilidades al alcance la mano que nunca tuvimos nosotros yo no veo que

Voz 16 10:24 en el fascismo Ny eh

Voz 1603 10:27 ni es ni esa forma casposa y rancia macarra aventar cara garra en algunos casos muy potente simple irracional se esté curando con lo que nosotros creíamos

Voz 0827 10:40 que a la recetario es dado una clave bastante interesante no yo es que tenemos a una generación de jóvenes a los que les hemos exigido mucho a los que les hemos dado muchos medios ellos han hecho todo lo que les hemos pedido más todavía después no encuentran un puesto de trabajo o encuentran un trabajo precario ir pues de repente se enfrentan a esas instituciones que por mucho que hayan viajado dicen pero bueno es que yo he hecho todo lo que me habéis dicho que tengo que hacer es que estoy que no me como un colín aparte y entonces de repente llega en un discurso muy sencillo muy simplón Dios ciento ese es el culpable hay que echara es dos si echamos a los más allá tú vas a encontrar un puesto de trabajo y entonces de repente hasta la gente más preparada puede caer en la trampa que ese es el problema no saber que es una trampa lo que

Voz 0313 11:26 de una parte del paisaje que dibujadas una parte no toda eh se entiende por esto que comenta Isaías y que hemos comentado en multitud de ocasiones aquí en La Ventana no sea el voto no hablemos solo de Vox estamos hablando en general sí de Europa hablando de Europa el voto de de cabreo antisistema sorprendente en ocasiones tal tiene que ver con esto yo vemos la desigualdad la falta de oportunidades tiene que ver con todo esto

Voz 1603 11:48 sí pero no sólo no sólo no no no no no

Voz 0313 11:51 solo no sólo hay un problema que

Voz 1603 11:53 en el la la izquierda fundamentalmente que es más racional a la hora de plantear que hemos hemos dejado o mejor dicho no no lo voy a plantear en términos de quién de quién tiene la culpa hay quienes han aprovechado el componente emocional que por ejemplo no han traído las redes sociales la facilidad comunicar la facilidad de contagiar ida entusiasmo pasión cabreos hay quién ha decidido utilizarlo políticamente esto no es nuevo no ha osado a toda la vida colocar al otro como el causante de todos los malos es el extranjero el negro el gitano la que es diferente es homosexual la que es les sabes cómo hacer un compendio todos estos son los que amenazan mi seguridad y aquí es verdad que yo creo que ha habido una parte dejación del componente emocional y que están explotando

Voz 0827 12:42 claro de una manera James

Voz 1603 12:44 pues tienen desde luego la aprovechan quienes tienen razones para estar esperanzados pero también cala de quienes no les falta absoluta ustedes no

Voz 0313 12:52 es un virus el otro día el otro día lo come estamos a propósito del caso de aquel profesor de León al que Levitt de Ponferrada te acuerdas que le ofrecieron dar clase a tres chavales clases de inglés a tres euros la hora entonces comentábamos ese día que para ser miserable no hace falta pedir ayuda a nadie ni buscar coartadas de políticos en la gente que Amanda ya tú mismo puede ser miserable verdad en el en en la vida cotidiana

Voz 0827 13:15 el caldo de cultivo es este es decir es que nosotros pertenecemos a una generación que hemos ido de menos a más que hemos mejorado respecto a nuestros padres que desde que empezamos ya empezamos todos de una manera precaria hemos ido mejorando poco a poco pero fíjate esta mañana escuchaban un debate interesantísimo sobre las pensiones aquí en Hoy por hoy entonces claro

Voz 0313 13:32 Carlos Bravo de Comisiones Obreras y senior precisamente

Voz 0827 13:34 dentro de esta generación Montse hay gente que dice estar trabajando toda la vida ha estado contribuyendo para que mis padres y mis abuelos tuvieron la pensión y ahora mismo Tiemblo porque no está garantizado que yo cuando dentro de cinco de diez de quince años llegue vaya a cobrar la pensión es decir hasta en nuestra generación que somos unos convencidos que hemos sabido que Europa nos beneficia que es mucho mejor este mundo en el que vivimos que El Mundo casposo y gris en el que nacimos incluso hay hay gente que está preocupada y que está viendo que el sistema no está dando respuestas

Voz 0313 14:07 bueno pues en este panorama lo decía hace un momentito al abrir la ventana hay hay gente que ha decidido nadar un poco contra corriente cambiar esa tendencia porque es una tendencia evidentes y escribiendo quieren cambiarlo la quieren contrarrestar esto que voy a decir prueba hace el comienzo de un chiste pero no lo es Érase una vez un día un italiano un alemán la cesa porque es así un italiano Pemán y una francesa se dieron cuenta se dieron cuenta que ningún partido europeo estaba pidiendo más integración en lugar de menos todo ahora en rebajas todo eran recortes un poco más un poco menos pero nadie apostaba por superar en todo decidieron crear un partido para dar voz a los que creían en Europa y lo llamaron Vox la llamaron Vox que puso mala suerte un tiempo después les alertan cuidado cuidado que ese nombre tiene dueño en España bueno pues aquel Vox antagónico al de aquí acabó llamándose se llama Bolt ya hemos invitado a su presidente en España para que no explique de qué va la vaina semana buenas tardes hola un estas de bienvenido a La Ventana Chema Larrea tiene treinta y cinco años

Voz 1186 15:09 eh Ingeniería Informática y en dos mil siete

Voz 0313 15:11 se hizo un erasmus en en Milán que por cierto hace diez años en Italia arte lo pregunto hoy a toro pasado se olfatear da todo lo que ha venido después

Voz 17 15:21 había algo ahí un caldito de cultivo

Voz 0313 15:24 no no era la época de Berlusconi ya que no estaba mal pero se olfatear a todo esto que ha venido después

Voz 18 15:29 bueno Italia siempre ha sido un país que que ha tenido pues un montón de de gobierno sin cambios de Gobierno siempre ha sido políticamente muy complicado si ya desde la desde la época de los de los romanos ya en la antigua Roma y nos pueda pues no es algo nuevo sí que aunque se parece mucho a España en muchos en el que pues eso somos mediterráneos aceite de oliva adivino sí que hay un dos diferencias muy importantes respecto a España yo considero que en España somos pues en general menos racistas que los que los italianos italiano si cae un poquito más de racismo y luego también el tema de la homofobia respecto al eje te demás aquí somos bastante más respetuosos que en Italia antes algo que siempre ha habido pues como un poquito más también un poquito más de machismo ahí Italia por regla general

Voz 0313 16:15 oye a ver yo he tratado de contar con cien con cuatro pinceladas bloques Bolt cómo nace porque surge en España ahora Bolt por ejemplo cuántos integrantes tiene cómo se financia Ice dados a conocer un poquito

Voz 18 16:29 bueno ha explicado muy bien como como nacimos bueno una serie de personas que yo ni siquiera conocía vieron que Europa era un un continente que se estaba quedando sin contenido que no estaba liderando y que estaba perdiendo un poco la fuerza que bueno estamos viendo a lo largo de toda Europa toda esta crisis la socialdemocracia como de de has dicho tú antes de esta crisis de la izquierda que está perdiendo pues una serie de valores que no está defendiendo a los más débiles pues empezamos empezaban a verlo empezó a hacer un boca oreja lo largo pues eso pues redes sociales gente joven gente Cacho Erasmus pues así es como yo me enteré me enteré por por Facebook de que estaba surgiendo este partido

Voz 0313 17:06 no serio males mal eslóganes vota Erasmus no no lo digo en serio no sería mal eslogan de verdad

Voz 18 17:11 bueno en cuanto a eso una de nuestras muchos como yo hemos tenido la suerte de vivir en este mundo pues en esta Europa sin fronteras porque objeto bueno sólo una Europa sin fronteras nosotros tenemos una visión idealista del mundo hoy un poco más allá y queremos un mundo sin Fronteras pero para lograr ese mundo Sin Fronteras que es lo que vamos hacer realidad hoy hoy lo que podemos hacer realidad es una Europa sin fronteras y todo lo que está viendo ahora de levantar más muros de levantar más fronteras es que nos nos conmueve el corazón y es que no si no reveló contra todo eso y eso nos lleva pues a a levantar nuestra voz ya unirnos en contra de estos de estos movimientos nacionalistas populistas que están resurgiendo en toda Europa que pensábamos que todo después de la Segunda Guerra Mundial después del surgimiento de Europa la Comunidad Económica Europea de todo lo que ha habido pues que no iban a volver como muchos que pues que os hemos estudiado hemos leído hemos vivido estamos viendo que está que está volviendo está resurgiendo no nos queda más que pues bueno pues en enfrentarnos a darnos a ellos contraponer estas ideas a las suyas y dar soluciones no soluciones sencillas que es lo que hace de Bono el populismo y lo que está haciendo es decir pues bueno pues el problema incluso hacer muchas veces como bien has dicho un chivo expiatorio para como de solución a los problemas creo que eso no realmente no va a solucionar y entonces nosotros hemos estudiado y bueno hemos hecho ya un programa para lo que es la Unión Europea para los las está siguientes

Voz 0313 18:32 pues a presentar en todos los países en todos los que pueda

Voz 18 18:34 los bueno nosotros lo que nos diferencia de otros partidos nosotros somos un partido paneuropeo en decir que somos el mismo partido con la misma organización él mismo nombre lo vimos estatutos el mismo programa en toda Europa en vez de crear un partido diferentes que se unen en coalición como se ha hecho hasta ahora pues hemos

Voz 0313 18:52 está un poco la vuelta a la tortilla y hacer las cosas de forma

Voz 18 18:55 diferente cuantos bolsa hay en España que en España somos un poco más de setecientos vamos camino de los mil somos más de setecientos

Voz 0313 19:01 Nancy AIS como puede de momento no financia

Voz 18 19:04 hemos por crowdfunding sobre todo a pues a nivel europeo hemos recaudado con medio millón de euros en total y con eso que es lo que hemos hecho pues comprar banderas banderas de la Unión Europea porque es un poco que es la bandera que nos una a todos pues Bonoloto también este enfrentamiento que se vive en España de enfrentamiento de una bandera de otra bandera pues nosotros estamos en contra de este tipo de enfrentamientos y que creemos que hay que debatir que hay que hablar que hay que sentarse a hablar y que la bandera que nos una a todos es la Unión Europea y que tenemos que hacer una mejor Unión Europea dentro de esa mejor Unión Europea pues que hemos hecho también con este dinero pues hemos empezado a crear partidos con el mismo nombre pues una diferentes países ir de los treinta países donde estamos pues ya en doce países hemos creado lo que es el partido en España estamos en proceso estamos esperando a ver el Ministerio pues toda la burocracia que lleva que llevamos llevamos ya casi seis meses desde el desde que pedimos

Voz 0313 19:52 llegará a tiempo para poder presentarlos en mayo

Voz 18 19:55 sí sí sí seguro si está o no tenemos una una persona que bueno doy su agradecimiento otro chico deseaba Miguel que está yendo cada dos días al Ministerio ahí preguntando ya no un poco pesado le tienen porque yo quiero

Voz 0313 20:09 el de Bolt

Voz 18 20:12 ah pues lo preguntando y demás para detenerlo cuanto antes empezará a recoger las firmas porque bueno como como bueno me lo has comentado antes pues

Voz 0313 20:20 cuántas se necesitan en Europa

Voz 18 20:22 pero en España quince mil oye pero si él

Voz 1603 20:25 a vosotros os vais contracorriente en un momento en el que lo que se lleva es la señas de identidad el nacionalismo recordar quiénes son tus ancestros que tiene este color tu tribu vosotros vais pan europeos con el mismo programa eso la bandera está hecha la

Voz 18 20:43 bueno y así de son de Bolt Report pues esa revolución que queremos para hacer esas también

Voz 0827 20:50 justificar Europa pues hay que ir contracorriente

Voz 18 20:53 que no muchas veces la gente o otros partidos intentan acomodarse porque lo que ve en las encuestas lo que dice la gente lo que da más votos y una cosa que yo de nuestros principios nosotros no vamos a defender una idea porque haya más votos vamos a defender una idea porque realmente creemos en ella y creemos que es lo que es justo y ya vamos a dar la batalla esperamos con esto pues convencer al mayor número de votantes para poder llevar a situaciones que es como se hacen en democracia las cosas ya las situaciones nuestras ideas poder a ese cambio a Europa

Voz 0313 21:21 he estado leyendo alguna información sobre el surgimiento de de Bolt antes de esta entrevista y un dato que me llama mucho la atención y que creo que que que perfila muy bien cuál es el retrato robot de la gente que estáis en este proyecto es que siete u ocho de cada diez jamás habían estado en el activismo político sea que debuta con esto

Voz 18 21:39 bueno yo personalmente no porque ya había siempre me ha gustado la política desde desde mono desde la época antes de Erasmus de la Universidad pues de leer de meterme manifestaciones colaborar con ONG Si demás siempre me ha gustado bueno sí un poco culo inquieto a mí personalmente no pero sí que te tenido un poquito de actividad

Voz 0313 21:58 bueno estar en partidos de mucha gente que no había están

Voz 18 22:00 si no el el pues ocho de cada diez da por ciento nunca ha estado y luego también somos un partido que bueno diferente al resto porque bueno como un veinte por ciento son Euro residentes es decir italianos alemanes franceses que esté en España o que bien otros países están afiliados cumple aquí en Madrid pues tenemos holandeses tenemos tenemos italianos tenemos alemanes en Barcelona igual que ven que ningún partido nacional representa pero cuando le nuestras ideas vienen nuestro programa y demás hizo oye es que esto es lo que defiendo yo

Voz 1603 22:29 y cómo se apunta a la gente que tienes una página en Facebook

Voz 17 22:31 poco tenemos una página web que si Bolt Europa punto o

Voz 18 22:36 la ley hay hay una inscribirse por John no

Voz 1603 22:40 tuve con Europa así

Voz 18 22:43 de voltió Jaycee pueden apuntar in compañero les llama les explica cómo estamos organizados como se pueden registrar y demás

Voz 0827 22:52 que clarificar por poner un ejemplo que a nuestros oyentes les pueda permitir visualizar lo que sois en una situación como la de Andalucía si Bolt hubiera sido el segundo partido más votado hubiera tenido ocasión de hacer una coalición como la que ha salido adelante en Andalucía sólo para acabar con treinta y seis años de gobierno de de un partido que ya empezaba a ser también digamos excesivo lo habría hecho habría aceptado esos votos de Vox

Voz 18 23:22 es una situación la que estás planteando que ahora mismo no es real porque bueno nosotros sólo nos presentamos a las elecciones europeas pero sí que nosotros hemos nacido como un partido antinacionalista con lo cual pues nuestros principios lo que es Partido Nacionalista sea nacionalista español o nacionalista regional de cualquier ningún me es que van contra sus principios y lo más seguro es que no lo hubiéramos aceptado también nosotros lo que estamos intentando de cambiar en cuanto a política es ser lo más democrático posible entonces todas las todo nuestro programa todas las ideas que vamos defendiendo además pues lo votamos de todas los afiliados es decir que yo porque ser el presidente no se hace lo que yo digo

Voz 0827 24:02 tú crees que Europa y España también se debe en blindar es decir las democracias en blindar ante la irrupción de partidos que pueden acabar siendo totalitarios la Constitución española por ejemplo no impide que un partido consiga una mayoría suficiente como para reformar la constitución que es perfectamente viable y pasar de una democracia a otro sistema ya no digo dictadura pero aun sistema quizás más autoritario tú crees que Europa y que los países de la Unión Europea deben blindarse ante esto

Voz 18 24:30 sí totalmente hay una cosa que se llama ser la la democracia tiene que ser militante la democracia tiene que defenderse los enemigos de la democracia es como aquello de que por ser tolerante no hay que dejar aquel intolerante de ataque cuando dentro de la tolerancia indies intolerante que decirle oye tú eres tolerante lo mismo ocurre con la democracia hay partido y hay grupos que son anti demócratas incluso estamos viéndonos Copa óvulo el partido de Orban que y liberal saque incluso mono en aquí en el caso que había sacado de Vox Vox a mí lo que unas escuelas quemaran más me llamó la atención hoy de la palabra de Santiago Abascal que el objetivo de Vox como partido era la de construcción europea a ese sujeto jugó partido unos objetivos básicos pero eso es justamente en lo contrario contra lo que hemos podido es lo contrario que hemos metido gol entonces y sigue creemos que la democracia tiene que defenderse tiene que tener mecanismos para poderse defender de aquellos que van en contra de ella

Voz 0313 25:27 abierto aprovechando que estaba aquí Montse Domínguez la directora de El País Semanal aprovecho para hacer un poquito spoiler en el en el número del próximo domingo yo recomiendo siempre los artículos de Javier Marías porque discute es a partir de eso están de acuerdo menos acuerdo escribe como los ángeles tiene un par de narices Patti las cosas que piensa esta semana este domingo publica un artículo titulado ayudar al enemigo donde la tesis es lo olor lo pongo así un poco textual estoy leyendo no cabe sino preguntarse porqué la sexta podemos Esquerra de Cat y otros medios y partidos desean fervientemente que Vox crezca sin parar lo que hace es lo que hemos comentado a veces en antena a veces fuera de antena de si estamos realizando bien nuestro trabajo es decir cien todos estos meses donde Vox ha ido ganando presencia y últimamente ya muchísima presencia mediática no hemos hecho un exceso de seguidismo y habla de otros precedentes habla de Trump habla de sonaron y de de de personajes políticos que montando un pollo haciendo en fin estupideces organizando números y tal luego digamos los medios entre comillas tradicionales ortodoxos les hace mucho caso les da mucha cobertura Isaac haga mucho en ellos pero al final les dan a conocer es un artículo muy interesante

Voz 1603 26:42 es muy interesante y lo que plantea es algo que los periodistas llevamos fustigar desde hace desde hace tiempo pero no solamente aquí con Vox en Estados Unidos son nuestros colegas norteamericanos ha pasado a nuestros colegas alemanes con Alternativa por Alemania les ha pasado yo recuerdo de la última reunión con los colegas alemanes previa a la elección en las últimas elecciones nos contaban los compañeros del Huff Post como cubrimos el gran como si si si les damos voz no les damos voces que vemos cómo crecen los ignoramos

Voz 0827 27:13 sí

Voz 0313 27:14 o no los si es decir no es complicado no es otro problema complejo que escucha

Voz 1603 27:20 o sea que un par de partidos políticos que por intereses estratégicos propios les interesa alentar digamos al pueblo contrario se claro les polariza ellos sí y atrae pero los periodistas nos encontramos con un debate aún mayor de lo que no hablamos porque creemos

Voz 4 27:36 que no es que no es bueno

Voz 1603 27:38 este por eso va a dejar de existir íbamos a a una cosa las nuevos nacionalismos los nacional populismos crecen al margen de los medios de comunicación tradicionales ellos no los necesita

Voz 0313 27:49 incluso a pesar de ruso a pesar de

Voz 1603 27:52 al contrario es decir utiliza es decir los medios tradicional no vais a escuchar en los medios adicionales porque nos tienen censurados y claro no hay nada que te espolea más el interés y la curiosidad por qué nadie le porque Francino no entrevista a Abascal que le da miedo es que ellos se encargan de subrayar ese mensaje no nos quieren en las grandes cadenas no nos quieren los periódicos

Voz 0313 28:17 por qué decimos la verdad por qué decimos la verdad que no quieren

Voz 1603 28:20 decirla porque son eso la los medios acomplejados o los es decir todas esas ha dedicado todo copiadas de la estrategia detrás

Voz 0313 28:30 el sonar au ha copiado de Ike

Voz 1603 28:32 eh que les está dando muy buenos resultados pero para los periodistas no es fácil si me permites salvando todas las distancias y espero que se me entienda bien cuántas veces no hemos discutido cuando había un atentado para había que cambiar la programación lo recordáis o no sus cambiamos la programación porque ETA ha matado ya entonces están consiguiendo lo que quieren que es esparcir el terror o mantengo lo que yo tenía previsto soy insensible al clima que teníamos todos no digo horror de de de desasosiego de de duelo que teníamos como país cada vez que se cometía un un atentado y al final tú sabías que estaba siendo parte de su estrategia que es esparcir el terror pero aunque con todos los días no te quedaba mucho

Voz 0313 29:18 yo recomiendo este artículo debate vamos San unos minutitos porque luego quiero hablar de Andalucía y a lo mejor sale el tema que fin de estos días es la política tal pero Claver de Andalucía por otro motivo

Voz 17 29:28 festivo lúdico para presumir

Voz 4 35:24 España en América porque yo ya había estado en La Habana me parecía claro cuándo llegas a Cádiz entiendes tantas cosas de nuestra historia de de nuestra forma de ser de nosotros

Voz 0313 35:35 pues mira entendido lo entendido en el New York Times porque recomiendan visitar Cádiz dicen que este año este dos mil diecinueve es el momento de hacerlo destacan mucho bueno es la única presencia española en el listado de los destinos preferidos del mundo que recomienda al New York Times que dice que es una de las recuerda que es de las ciudades más antiguas de Europa de Europa occidental que se parece más a la Habana que a Madrid que es verdad y que vuelve a estar de moda sobre todo gracias a la gastronomía han colgado el recorrido por la provincia de los pueblos blancos etc etc pero pone el acento en la en la gastronomía y estos días que estamos hablando tanto y tanto y seguiremos de Andalucía por la cuestión política y por la ronca de allí portó de este lío pensado con la que momentito hay para que nos ilumine un poquito una una noticia Juan José Téllez buenas tardes

Voz 19 36:23 buenas tardes cómo estás amigo Juan José

Voz 0313 36:25 dos lo saben los oyentes sobre todos los de la Cadena Ser en Andalucía es periodista director del Centro Andaluz de las Letras y autor del libro teoría hay praxis del gaditano para quien no sepa deberías explicar en qué consiste Toledo Haditha bueno pues un manual para Pepa

Voz 32 36:39 a entender no porque es complicado

Voz 0313 36:42 no hay que esta Isaías el de que el de Cádiz es gaditano no

Voz 19 36:45 yo sí bueno bueno Haditha un término gaditano que sirve para explicar nuestro exceso Vera por ejemplo la canción Kay está escrita por Alejandro Sanz sí que un gaditano de Madrid

Voz 33 36:58 con la madre de

Voz 19 37:01 nacida el padre de no perdón con el padre y la madre de Alcalá de los Gazules lo canta Niña Pastori que de San Fernando el es concedida a mi abuela era deje de Cádiz tiene cuatro provincias en sí misma es una provincia muy complicada con dos obispado dentro de del mismo territorio

Voz 0827 37:23 eso es lo más complicado

Voz 19 37:27 la provincia cargada de Ciudad de y además con un río el Guadalquivir y que desemboca como bien acaba de decir hora

Voz 32 37:35 en el Caribe no entonces en la primera ciudad americana de Europa jugó la última ciudad metido en Europa

Voz 4 37:46 sí con mil pueblos por las venas de los fenicios y tantos que decía

Voz 19 37:52 yo me acordaba en una canción que tuve que estuve haciendo una serie documental que se titulaba La vuelta a Cádiz en ochenta mondo y fuimos a los caddie de Estados Unidos y hay un caddie de Ohio que donde nació Clark Gable y Fernando Santiago Heras director de la Ser y se dimos una rueda de prensa para la explicar cómo era el Cádiz de España

Voz 0313 38:14 viajar ves ves como decirle viajar

Voz 19 38:16 ahí tendríamos en nuestras reservas yo creo que cuando lo de viajaron sí pero no lo de leer creo que éramos creo que leíamos más cuando éramos más analfabeto eso eso tiene debate Juande se el que perdón en el fallo contábamos que claro que así en que dicen Spain is es seis a mi caddie en España en la ciudad tres mil años me decía un periodista trecientos no no tres mil aunque Chano Lobato Chano Lobato que creo Haditha no de ley decía hombre tendría ya tres mil cincuenta porque lo de los tres mil años lo llevo escuchando desde desde niño Juan José pero

Voz 0827 38:54 qué quiere decir en la Península Ibérica hay muchos pueblos en muchos territorios por donde han pasado también históricamente muchos pueblos pero tenemos menos salero sean no hemos cogido la esencia vosotros es que lo habéis cogido todo

Voz 19 39:06 no nosotros tenemos un reducto de también de gente Ciesa como decimos aquí tenemos Haniya o pero también también eso también existe

Voz 32 39:16 no no no todo no todo es alegría no tenemos un morbo

Voz 19 39:21 particular que de vez en cuando aflora

Voz 32 39:24 incluso en las urnas pero Juan José

Voz 4 39:26 que no es una no es una cuestión sólo de de gracia que por supuesto y de ingenio

Voz 1603 39:32 se trata de la forma en la que la gente lleva a flor de piel la vida o sea tú entras en un mercado en en Cádiz o te sientas en la calle y escuchas hablar a los vecinos pero mí es la forma de estar no es algo que es

Voz 19 39:45 no he tenido grandes problemas en el mundo de Cádiz porque tú llegas a Cuddy te mete en la conversación de la mención al lado en la avenida Alcalde esto hacerlo fuera temían de arriba abajo que usted aún más delicado

Voz 4 40:00 el pozo educado de esposas

Voz 19 40:02 con Fernando Quiñones el escritor gaditano que lamentablemente el año pasado cumplimos veinte años de su muerte cuando tú lo entrené encontrabas en el mercado deca de desde que estoy trabajando porque él Oia él habla de un lo trasladaba en negro sobre blanco a al papel intentaba y pone los por escrito con Cádiz pasa un poco como cuando Benjamin muy cuando Benjamín Prado y Sabina fueron a Praga componer disco compusieron un himno de de Praga que decía bienvenidos queridos invasores a nosotros nos pasa igual nosotros solamente nos resistimos contra la invasión francesa que era la única contra la que no teníamos

Voz 32 40:47 a los hemos dejado a los me ha sorprendido la lista

Voz 0313 40:55 también Juanjo que hasta hace tres años que aparecen Dalí

Voz 32 40:58 yo reverso Antequera luego Sevilla Cádiz si también el año pasado con Sevilla fue Rivera estamos dispuesto a adoptar a Ribera del Duero también en en Andalucía si usación Campoy el TNT

Voz 0313 41:10 las conversaciones Juanjo por ejemplo esta mañana conversaciones que hayas escuchado tuvo en las que haya participado de que ese hablaba de lo de siempre se está abriendo un poquito La Ventana

Voz 19 41:19 bueno yo creo que de lo de siempre lo que me preocupa en qué se está hablando de una manera crispada y eso me inquieta porque aquí afortunadamente tenemos un anticuerpo que como decía resolverlo con con la sonrisa es intentar defender la alegría como un acto de resiliencia frente frente a todo muy bien la alegría es creativa y la alegría de da territorio de convivencia me da la sensación que desde el dos de diciembre para acá hemos sufrido un cierto déficit de alegría senos está encontrando un poco el discurso a nosotros que no nos da históricamente bien nuestro I más D más en la exageración ahora estamos entrando en la exageración de la Fed Muse de esas verdades a medias y mentiras entera que Nos están un tanto agriando el la temperatura de las conversaciones hay gente que empieza a manifestar un cierto odio inciertos rechazo que puede tener que ver con lo que decía hay gente del voto bronca que deberían en Argentina de de de otras manifestaciones de descontento de la indignación pero que aquí se me antoja un tanto un tanto excesiva viva y aquí hemos tenido voto bronca tan pintoresco como de José María Ruiz Mateos en su día disfrazado de su desembarcarán en vena entonces a lo mejor no es si tiene las redes sociales no iba la cosa tanto pero a mí me me inquieta que haya gente que eh el otro día por por Twitter no divertía mucho entre comillas lo de la toma de de de Granada de que un señor sí señor decía porque sé que ellos nos invadieron ante y nosotros Reconquista y a mí me dio por Twitter es un saludo a la influyente comunidad visigoda estará escuchando en una tierra tan antiguo yo creo que los tendría es que tan mal todo esto con un poquito más de relajo con conciencia de cada uno no claro no creo que nadie tiene que

Voz 0313 43:31 de no es incompatible nada de medio dimitido

Voz 19 43:33 ideología y no dejarnos arrastrar no al

Voz 4 43:36 al malhumor permanente eso es lo que comentaba no

Voz 0313 43:38 comentaba Chema hace un ratito lo trasladaba al conjunto de Europa pero si vas buscando en cada con sistema pequeñito puede ser Andalucía puede ser Cata la luna pues en Francia Italia es lo que sea de andar Austrias no conduce nunca nada bueno no es decir igual resúmenes un poco gráfico pero pero pero ves así no lo en el caso de Andalucía confío en que

Voz 19 43:59 la la normalidad y el paso de los días lleven al nuevo Gobierno andaluz ha al pacto que les le falta que es el pacto con la realidad

Voz 0313 44:08 frente a la a las

Voz 19 44:10 a que está muy bien hay que llevar como dicen los clásicos hay que hacer el tránsito de las musas al teatro claro el teatro de la realidad obstinado Esther con la realidad significa que hay que atender a a una industria de una economía latente en Andalucía depende mucho de la

Voz 18 44:30 público y de repente

Voz 19 44:33 yo creo con perdón de los neoliberales que me escuchen yo no creo que de repente se vaya a trasladar de Edimburgo a San Telmo tenemos un una estructura económica una historia a un pasado que lamentablemente mucho caso en presente y eso tenemos que resolverlo con un poquito de de de consenso con independencia de que nadie tiene que renunciar a sus ideas y desde luego los que queremos que en el proyecto europeo que también ya americano que también enunció la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce creo que tenemos que estar en contra de los totalitarismos que intenta degradar el proyecto europeo que tanto nos a venir

Voz 0827 45:14 un hombre yo parafraseando a Francino en es que las hostias no conduzcan nunca nada es que nos han contado con ella

Voz 0313 45:21 bueno que España como todos los países

Voz 0827 45:23 es bueno se han constituido hace tortas no yo creo que el máster de tortas ya lo tenemos hecho y ahora estamos por fortuna en otra etapa histórica ahí no es la torta es el diálogo es la palabra es el entendimiento lo que nos tiene que llevar y sobre todo es no dar ni un paso atrás en la conquista de libertades que nos han costado siglos conquistar ni un paso atrás

Voz 0313 45:44 oye Juanjo te dejan pregunta una cosa un poquito de vergüenza preguntarte era pero pero es que me está rondando por la cabeza tú tú eres ahora director del Centro Andaluz de las Letras esto concuerdo con perdón a pesar de un cambio de Gobierno lo afecta es decir habrá cambio de Gobierno y te van a cambiar también nativo o o cómo funciona

Voz 19 46:02 sí pero de una concurso oposición hace año y medio que me den un proyecto de cuatro años supuestamente tengo contrato dos años y medio pero a estos verdad que mi contrato móvil a resolver en Magistratura queda como diríamos lo antiguo no

Voz 0313 46:19 el después dependerá si etiqueta no

Voz 1603 46:22 sí dirán que las letras están teledirigida es dogmática mente para adoctrinar a los andaluces Si que tal y como piden algunos desaparezca fíjate es importantísimo no perder el sentido del humor

Voz 4 46:35 yo creo que los Carnavales el día que lo perdamos habrán ganado una batalla muy importante cadena bastante indignación permanente

Voz 0313 46:44 quiero ver los carnavales este año eh

Voz 32 46:46 eh cuidado sabes sabeis que en los carnavales

Voz 19 46:49 mil novecientos ochenta y uno al día siguiente Dresde ya había una parodia del gol

Voz 32 46:53 de Nava cuando la guerra de Irak de bombardeo dadas día siguiente alguien cantaba no no es otra guerra mundial no no perdonan

Voz 19 47:06 que sea Carnaval entonces sí

Voz 32 47:08 el domingo próximo en la peste señala

Voz 19 47:11 sí bueno un poco perdón el izada ir un poco el el disparadero de salida de la fiestas populares Tessa gastronomía la que alude al New York Times de todo lo que significa caddie que no sólo son los blancos en pleno lugar paradisiaco industrial de una ciudad de tres mil años quinientos mil parados unas bodegas hermosísima en Jerez como arquitectura que como contenido o en restaurantes de vanguardia e tradicionales sino que también es la risa y también en la señora la actitud ante la vida y los pueblos blancos

Voz 1603 47:51 en la risa y la brisa

Voz 0313 47:53 te queda te porque hoy la polémica que plantea Isaías decías tú antes ese debate que no vamos a tener hoy de que leíamos más de analfabetos pero es que a la polémica tiene que ver con la lectura con las librerías concreto

Voz 1 48:06 cínica

Voz 0827 48:10 hoy se ha anunciado el cierre de la librería los portadores de sueños en Zaragoza que en catorce años de vida se había convertido en referencia de un negocio que vive tiempos convulsos hace tres años el Observatori de la Confederación de gremios y asociaciones de libreros certificó que cada día desaparecían en España dos librerías al año siguiente se detectó una ligera recuperación pero la supervivencia de las pequeñas librerías sigue siendo de difícil frente a las grandes superficies ya la venta por Internet y nos preguntamos esto se llama la polémica bueno así están grave

Voz 19 48:40 el fenómeno seguramente los más jóvenes

Voz 0827 48:43 pensarán que la preocupación es cosa de viejos nostálgicos que ellos cuando quieren tienen a golpe de clic en un suspiro el libro que desean quizás los amantes de la estadística no verán mayor problema en que se cierren espacios físicos de venta mientras cada año se publiquen más títulos hice vendan más ejemplares en España que es lo que está sucediendo es posible tan también que algún cínico teclee con una mano su clamor por el cierre de la librería de su barrio mientras con la otra está haciendo un pedido de libros en Amazon yo particularmente suscribo lo que hoy escrito Fernando Aramburu tras el cierre de la librería zaragozana es un día triste un día doloroso es

Voz 34 49:24 Palo

Voz 22 49:27 Eva Cosculluela buenas tardes

Voz 1186 49:29 hola muy buenas tardes día doloroso y triste no

Voz 35 49:33 sí hombre sabía doloroso y creí que durísimos

Voz 1186 49:35 claro bueno la principal razón del cierres

Voz 0313 49:38 sí es económica exclusivamente au hoy algo más hay de de de estructura de mercado de algo se nos escapa a los que lo vemos desde fuera

Voz 35 49:45 uno La razón es económica pero tiene que ver completamente con el funcionamiento de estos sector del libro que está un tanto desquiciado y disparatado es económica porque Nobel no no salen las cuentas no vendemos los suficientes como para para resistir abiertos pero tiene mucho que ver con el funcionamiento y nosotros somos una librería de fondo necesitamos vender muchos libros para tener un mucho dinero inmovilizado en las estanterías con todos los hijos que tenemos a disposición de los quinientos para aguantar también el ritmo de compra de novedades que cada mes es más alto y que cada uno sino además entonces bueno esto son cuentas tenemos unos no vendemos el libro suficientes como para atender este ritmo tan despiadado del mercado ni bueno pues no nos queda otra que decir adiós

Voz 0313 50:27 pero se le menos o los lectores eligen otros de todos para comprar los libros