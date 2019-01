La Ventana (10/01/2019 - Tramo de 19:00 a 19:20)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el pleno de investidura del próximo presidente de la Junta de Andalucía se iniciará el martes quince de enero en el Parlamento continúa nuestra compañera Ana Fernández novedades Ana

Voz 0134 00:16 el próximo martes a las doce y media del medio día comenzará ese pleno con la intervención del candidato a presidente del Popular Moreno Bonilla el miércoles será elegido presidente de la Junta por mayoría absoluta los cincuenta y nueve votos de ciudadanos PP y Vox según ha podido constatar hoy la presidenta de la Cámara Marta Bosquet en la ronda que ha mantenido con los portavoces de los grupos parlamentarios los últimos esta misma tarde los de Adelante Andalucía Antonio Maíllo de Vox Francisco Serrano ambos detallaban cómo será su posición

Voz 2 00:46 evidentemente somos la única fuerza coherente en esa oposición a esas políticas neoliberales que se abrieron la puerta en la anterior legislatura iban a desarrollada digamos

Voz 0978 00:54 que con más velocidad con un grado de velocidad mayor

Voz 2 00:56 en la presente porque no somos lo que

Voz 3 00:59 dicen que somos somos los que vamos a dar ejemplo en esta legislatura defender nuestros principios nuestros valores defender la Constitución defender siempre la igualdad defender los derechos y libertades de Izquierda liberticida se ha encargado de ir destruyendo durante estos años

Voz 0134 01:18 sólo queda un último trámite que la Mesa del Parlamento apruebe mañana la propuesta de Marta bosques la candidatura de Juan Manuel Moreno que la próxima semana se convertirá en el primer presidente no socialista de la autonomía

Voz 1454 01:29 más noticias Ester Bazán Nicolás Maduro ha tomado posesión como presidente de Venezuela para un segundo mandato con muchas ausencias y otras tantas críticas Rafa Panadero buenas tardes

Voz 1775 01:38 más tarde sólo Cuba Bolivia y Nicaragua han estado representadas al más alto nivel con diez Cadel Morales y Ortega en una ceremonia con la que Maduro inauguró mandato que debe llevarle hasta dos mil veinticinco

Voz 4 01:48 hoy iniciamos un nuevo ciclo yo lo dije por relámpagos Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz

Voz 1775 02:00 el presidente ha insistido en su discurso en esa idea de compromiso con la democracia frente a la agresión imperialista estadounidense ya el viejo racismo ha dicho de la Unión Europea mientras hablaba Maduro Washington ha insistido en que seguirá presionando para restaurar la democracia tras lo que considera una usurpación de poder Bruselas ha lamentado que sigue haciendo caso omiso a la convocatoria de elecciones demócratas

Voz 1454 02:19 Israel ha inaugurado una carretera en Cisjordania con un muro que separa el tráfico israelí palestino corresponsal Beatriz lo con Berry

Voz 5 02:25 son tres kilómetros de carretera una carretera israelí que discurre por Cisjordania por tierra palestina a un lado coches de colonos que se dirigen libremente a Jerusalén al otro palestinos que no tienen permiso para entrar en la ciudad en el medio una verja de separación de ocho metros de alto que impide que los vehículos se mezclen los palestinos la llaman ya la carretera del apartheid porque si bien en Cisjordania hay varias carreteras usada sólo por colonos es la primera vez que se construye un muro para separar a israelíes de palestinos las autoridades israelíes aseguran que su interés es agilizar el tráfico mostrar una manera de coexistencia sin descuidar la seguridad

Voz 1454 03:05 un grupo de científicos españoles ha identificado el primer gen relacionado con la diabetes gestacional que afecta al diez por ciento de todas las mujeres gestantes los resultados se publican en la revista diabetes de la Asociación Americana de Diabetes y abre la puerta a mejorar el diagnóstico anticipado su eficacia este gen ya era conocido por la comunidad científica en su implicación en el hipotiroidismo pero hasta ahora no en la diabetes deportes Toni López buenas tardes

Voz 6 03:27 tal Esther muy buenas el Carrusel deportivo empieza a las siete y veinte con especial atención a la Copa del Rey hoy tres partidos que cierran la ida de octavos a las siete y media Athletic Club Sevilla a las ocho y media Pretty Real Sociedad ya las nueve y media Levante Barça también con la Euroliga baloncesto desde las nueve Se juega el Real Madrid Olympiacos de la jornada dieciocho Icon el rally Dakar aún no terminado la etapa cuatro en coches donde Nani Roma se pondría tercero en la general no

Voz 0313 03:50 mis donde Gerard Farrés seguiría segundo en la general pero ricos

Voz 6 03:52 daría tiempos con el líder en motos acabó la etapa en la general líder el chileno Quintanilla los primeros españoles décimo segundo hoy décimo tercero Mena Antonino

Voz 1454 04:00 pues es todo sigue La Ventana a partir de las siete y veinte Carrusel deportivo hoy como ayer también pueden elegir información nosotros volvemos con el resumen de toda la actualidad a partir de las nueve las ocho en Canarias

Voz 0313 06:27 qué zonas Betis seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias cada día tiene su afán y cada tarde su tema de comentario el de hoy evidentemente nos al fútbol o no es el frío es el frío por esta ola polar que parece que va a afectarnos a partir de la próxima noche con una bajada de las temperaturas nada del otro mundo porque pasan todos los años pero nos gusta hablar de ello Nos interesa buscamos curiosidades por ejemplo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes es una obra o no es una ola esto lo primero

Voz 0978 06:58 el caso es que ya de rectificar te desde el principio no es una de verdad no es una ola una ola se define por unas características muy concretas primero que dure tres días una situación con temperaturas por debajo de los campos cosas estadísticas por debajo del cinco por ciento es decir que es difícil que se registren olas de frío y menos con estas temperaturas que como ahora veremos tampoco van a ser nada excepcional en cuánto vale

Voz 0313 07:22 por esto

Voz 0978 07:23 va a durar el máximo de frío unas veinticuatro horas a partir del fin de semana volverán a subir seguirá haciendo frío pero el frío así que vamos a notarlo yo no estará para hablar veinticuatro horas más eso va a durar sólo la próxima madrugada ya esta mañana por la tarde esta no

Voz 0313 07:38 esta madrugada a qué temperatura vamos a llegar donde se donde van a pasar más frío para entendernos

Voz 0978 07:43 pues mira me gustaría compararlo con lo que teníamos a principios de semana que no Iraola de frío por ejemplo en muchas poblaciones me acuerdo ahora en Cuéllar en la provincia de Segovia una mínima de doce grados bajo cero una cota de unos setecientos metros de altura pues bien va a ser difícil que se superen estas temperaturas con esta entrada tan fría lo que pasa es que será un frío mucho más generalizado y además durante muchas más horas los polos de frío como suele ser habitual aparte de los Pirineos ahora mismo un dato espectacular pero mucha altura en la pica estás una cumbre que imagino que a lo mejor has hecho están diecinueve y no lo ha hecho no bueno no sirio momento y después están la diecinueve grados bajo cero pero claro eso es jugar con trampas porque ya están a más de tres mil metros de altura pero en sitios poblados va a ser los habituales pueblos de frío la provincia de Soria Burgos también en Vitoria Guadalajara Boza en Teruel hay mínimas que muchos casos se situarán por debajo de los diez grados bajo cero en zonas más pobladas alguna débil helada en algún barrio de la ciudad de Barcelona Él era más barrios de la ciudad de Madrid por ejemplo nevar

Voz 0313 08:45 no nevará o no no no no

Voz 0978 08:47 quizá eso es la parte entre comillas mejor de esta situación porque cuando vienen con humedad la nieve provoca casi siempre problemas en nuestro país lo que pasa es que haría falta ya no que lleve sino que llueve porque venimos arrastrando una sequía importante y una cosa de esta entrada fría es que es extremadamente seca esto todavía a secar mucho más nuestro entorno

Voz 0313 09:05 no muy bien Jordi Carbó muchísimas gracias compañero abrigarse adiós bueno está conversación formaría parte de la de la conversación clásica e cuando se habla del del frío del tiempo yo esas cosas pero nos gusta buscar siempre miradas un poco alternativas miradas laterales que nos tiene ahí en los carriles más transitados habitualmente en ese apartado hemos a contra una cosa muy interesante hay muchas maneras de combatir el frío ya lo saben no pero una empresa cordobesa ha encontrado una auténticamente Revolution

Voz 11 09:30 Canarias y muy práctica además Se trata de una prenda interior que regula la temperatura corporal una tecnología según parece única en el mundo David Requena buenas tardes

Voz 0313 09:41 qué tal buenas tardes David que es el CEO de duques la empresa que lo desarrolla y creador de este de este sistema cómo funciona esto da cuéntanos

Voz 13 09:49 pues la tecnología tiene tres partes una de ellas es una prenda que va debajo de la ropa que tiene cuatro focos colocando en el pecho y la espalda que sólo generadores tanto de calor como de frío también es decir también dan Frigo vale para utilizarse durante todo el año luego tiene un dispositivo que se coloca en la cintura como si fuera un Ipod que está conectado a la prenda que tienen poco la batería y la electrónica con comunicación bluetooth para que desde una aplicación del móvil podamos seleccionar entre el frío y calor para que los focos que va debajo de la ropa pues empiezan a calentar no sea enfriar no

Voz 0313 10:26 eso sí eso es sólo regula por con nosotros a voluntad

Voz 13 10:30 esa todos nosotros seleccionamos la temperatura desde el móvil que al final es intensidad intensidades frío o de calor y la tecnología empieza aplicar no ciclos Marsella con la intensidad que hemos seleccionado nosotros no

Voz 0313 10:41 qué qué qué franja que horquilla de temperaturas ponéis en el en el en el

Voz 13 10:46 pues solemos a la treinta y siete grados por lo cual pues la el rango de Friol mínimos son veinte grados sirve integrado directamente sobre la piel no te bastante frío y luego el máximo máximo de cuarenta vale para que la gente no no sé qué me tampoco no es una opción que claro

Voz 0313 11:02 claro

Voz 12 11:04 dime dime cómo se te ocurrió esta idea

Voz 13 11:07 pues mira llevó diez años trabajamos en hacer esas ciudadano tecnología dispositivos el sector médicos el automóvil y bueno muchos fue hace unos añitos haciendo un dispositivo médico donde necesitamos para unos sensores repentinamente la temperatura ante el frío y calor para que me dieran un poquito mejor no entonces empecé a indagar un tecnologías de cambio frío y calor empecé en poco investigar sobre una en concreto llamé a algunos fabricantes Cacciari este tipo de tecnología pensando en hacer los muy pequeñitos muy pequeñitos para integrar integrarlos dentro de ropa e ir además que consumirán muy poca potencia vale que con poca voltaje poco intensidad pues ya funcionaran bien no entonces pues me enviaron algunas muestras en el Laboratorio empezó a hacer pequeño pequeño ensayo y luego ya con uno de los socios casos Navas que doctor en materiales empezamos poco a trabajar a expandir sobretodo de esta temperatura que había conseguido no para que se notará mucho más no

Voz 0313 12:03 yo estoy aplicando con capital privado

Voz 13 12:05 arrancamos la la empresa bien tiene aplicaciones médicas

Voz 0313 12:08 también esto

Voz 13 12:09 sí bueno la primera que siempre se lo cura todo el mundo aceptó deportivo porque tanto antes de hacer deporte para calentar artículo de calor viene bien durante el deporte el ciclo de frío viene genial cuando acabamos para no podemos no mano típico que ponemos unos ponerme una sudadera pues si ciclo de calor vienen bastante bien pero cuando empezamos a enseñar la tecnología no me empezaron a llamar gente que tenía distintos tipo de enfermedades por ejemplo en caso curioso es la enfermedad si el CONI que es una enfermedad hay gente que no suda entonces no no llamó un señor de Mérida que bueno pues evidentemente si no suda pose sobresaliente entró entonces el cuando va con la familia al al parque pues se tiene que quedar en el coche con el aire acondicionado puesto os si va al supermercado pues se tiene acabadas las esperado ya veremos gracias rueda David cómo se llama has dicho circo ni es una enfermedad es una enfermedad que además en normalmente el eso hay algún órgano al los niños cuando no no padre tierra Roy caso que llega a adulto de hecho el sobrevivió su hermano que también tenía la misma enfermedad entonces bueno es no comentó Xi es no comentó que que había aprobado ya pues una especie chalecos que utilizas geles que lo metió en el congelador y luego te metes el salen el chaleco y tal pero me daba suficiente frío y además le daban frío húmedo y la hacía formarse no y entonces nada nos desplazamos a Mérida de de llevamos unas regalamos una de nuestros tecnología ya lo emplea el un poco para salir a la calle salir con los mínimos vital no ha puesto en contacto con la asociación internacional que están Roma que ya no ha comprado cuadro para empezar a hacer un feo no

Voz 0313 13:42 oye cómo se pueden conseguir

Voz 13 13:45 pues mira nosotros en principio hemos empezado hace muy poquito porque llevamos dos años encerrado en el laboratorio no es que trabajamos encendieron tienen en noviembre empezamos a la comercialización en principio lo tenemos en nuestra página web que tres W punto Wendy punto com siempre sentir el inglés cuento pero estamos empezando un poco hablar con con distintas tiendas puntos evento deportivo vale para que lo puedan tener la gente directamente también mentían ahí puedo aquí esto es también

Voz 0313 14:11 cuánto cuesta

Voz 13 14:13 pues mira cuando me preguntan cuánto cuesta algo un poco la comparativa de lo que hay ahora mismo en el mercado que básicamente son resistencias no sé si habrá escuchado algunos abrigos que utilizan motoristas sobre todo lo que digo si te han citado bueno no lo nuestro va no va por resistencia consumen menos potencia por lo cual tiene mucho más autonomía y esto un abrigo suelen costar no los trescientos euros son bastante claros no entonces es que a nuestra para que entre rompan muy fuerte en el mercado pues lo que es la prenda mal dispositivo sale a ciento veintinueve euros por aire distintas tallas para chico para la chica Iberos pues para que todo el mundo lo pueda utilizar incluso el trabajo no que es otro sector que no voy a hablar pero

Voz 0313 14:52 claro la ropa laboral comenta fíjate HB en según qué ambientes y en Sevilla según qué horas y en según qué lugares pues es es bueno bueno pues nada pues lo será bien seguro David muy bien David Requena director y creador de gracias por explicarnos esta historia en La Ventana eh felicidades

Voz 13 15:07 muy bien muy amable muchísimas gracias

Voz 0313 15:10 dos buenas tardes yo tramitada con esto de la ola de frío polar con esto de las bajas temperaturas hablamos de las personas que qué pasa con los animales en Valencia en el en el Bioparc bueno están alertados de esta bajada brusca de temperaturas también afecta a los animales que tienen ahí para combatir este fenómeno pues está llevando a cabo una serie de medidas concretas Katy Gerika buenas tardes hola buenas tardes Katy es veterinaria del del Bioparc me han contado que estáis dando caldos calientes a los animales que que dicho así pero eso no

Voz 14 15:41 vamos y fue una de las de las muchas medidas que tomamos en invierno su quizás más anecdótico e todos los inviernos pues tenemos unos protocolos para adaptarnos a a las distintas temperaturas en Berango los queremos seguir ese un opuesta y entre otras cosas pues también contiene pues el a los animales bebidas calientes aquellos que disgustan sobre todo a los remates que suele ser caldos de verduras o expulsiones de distintos periodistas mucho

Voz 0313 16:08 decir que animales son los más sensibles ante una bajada tan brusco de temperaturas como esta de hoy

Voz 14 16:13 pues hay mucho los primates por una parte pero también animales más pequeños las jirafas también no no soportan temperaturas extremadamente bajas y a muchas especies animales más pequeños otros mamíferos pues también los tenemos que vigilar bastante durante durante estas bajadas de temperatura seamos más protocolos que seguimos unas directrices europeas que no indican lo que tenemos que hacer cuáles son las más semanas más que te va a respetar nos llamo según eso sí

Voz 0313 16:46 oye hilos los recintos donde donde viven los los animales que están en cautividad están acondicionados tienen que cumplir también unos requisitos mínimos como tenéis eso

Voz 14 16:56 sí claro por supuesto que tiene su calefacción tienen por ejemplo calefacción suelo radiante en los primates au saqueadores en el caso de las jirafas estamos cañones de calor o que puntuales hay varios varios metros distinto empezamos para calefacción Si para mantenerlos a la temperatura óptima cuidadores miden siempre las máximas y las mismas tenemos termómetros las para sin no hay que está funcionando bien el sistema tampoco son calentamiento o de que está funcionando bien y que no se veía en exceso a gran parte de los animales cuando hay una temperatura más baja fueran les damos acceso al cobijo de manera que ellos pueden coger si quieren estar dentro fuera porque en invierno no hay muchos días soleados que por lo menos un ratos está muy bien si tienen ganas de salir de corretear por fuera llegamos la opción de salir si quieren estar un rato fuera pero poder entrar un ratito a calentarse porque si lo prefieren

Voz 0313 17:51 bueno está pensando Katy no sé si tenéis se pero estaba pensando que en en en un caso de frío extremo como el de este esta próxima noche no sé si tenéis crías ahora mismo envío par

Voz 14 18:00 sí tenemos algunos DD pero estarán perfectamente cobijo interiores si Innova no vamos a tener ningún problema funcionando muy bien no va a haber ningún problema

Voz 0313 18:13 han sido los últimos nacimientos en Bioparc

Voz 14 18:15 muy y las bastante sí quite que nació este verano y también tenemos un chimpancé muy pequeñito y los dos lo cuidan muy bien sus madres perfectamente lo que tienen más de la verdad es que también el excelentes por ejemplo

Voz 0313 18:34 claro

Voz 14 18:34 opción correcta también para que éste pues no sé

Voz 0313 18:38 pues muy bien muy bien Katy Geri que veterinaria de de Bioparc sea leve esta noche y mañana un abrazo e Mule

Voz 12 18:46 adiós buenas tardes

