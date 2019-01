La Ventana (11/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:09 el Gobierno ha presentado tras el Consejo de Ministros los presupuestos del año que viene que todavía tienen que recibir el visto bueno del Congreso y las interpretaciones políticas son opuestas y escuchamos a la ministra portavoz y líder del Partido Popular a Isabel Cela ya Pablo Casado

Voz 1 00:24 puestos para rescatar derechos maltratados

Voz 3 00:27 por el anterior Gobierno pero además variable

Voz 1 00:30 derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia es que hoy es un mal día para España

Voz 4 00:44 porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidista sectaria innecesaria e irresponsable e irreal

Voz 1454 01:01 hay nuevas valoraciones al decreto ley del Gobierno que va a regular en el futuro las prácticas de los becarios y su cotización que será obligatoria para todos el organismo que pone en contacto a las partes en la mayor parte de los casos también alerta como hicieron los rectores de las posibles consecuencias negativas de este nuevo sistema es información de Adela Molina

Voz 0011 01:18 la Fundación Universidad Empresa se suma la preocupación de rectores estudiantes y CCAA alertan de que esa obligación de cotizar por todos los becarios sin distinción puede echar para atrás a muchas empresas a la hora de ofertar prácticas y pide un trato especial como era hasta ahora para todas aquellas que son obligatorias para los alumnos Fernando Martínez vicepresidente ejecutivo de la Fundación

Voz 1019 01:36 la práctica curricular es una práctica formativa es decir forma parte de de de forma parte de los créditos para poder obtener grado y entendemos que esa práctica formativa esté o no esté remunerada debería tener la bonificación del cien por cien

Voz 1454 01:52 Martínez pide participar en la mesa de diálogo que Amper

Voz 0011 01:55 los rectores y estudiantes con el Gobierno para desarrollar en los próximos tres meses el reglamento de aplicación de las

Voz 1454 02:00 Norma la gripe es ya epidemia en cuatro comunidades Murcia Baleares Euskadi Cantabria y con la llegada del frío y los cambios de temperatura el número de casos puede aumentar en el resto del país los datos los datos con Laura Marcos

Voz 1276 02:11 el frío seco y la vuelta al cole y al trabajo explican que en esas cuatro Comunidades se hayan superado los cincuenta y cinco casos por cada cien mil habitantes causando diez muertos en Euskadi otra más en Murcia IB3 en Cantabria los contagios de gripe también aumentan en Canarias Cataluña Navarra y Ceuta según el último informe del Instituto de Salud Carlos III pero lo peor aún no ha llegado los expertos en salud pública creen que hasta finales de enero no se alcanzará el pico nacional los niños de cero a cuatro años son el colectivo más afectado y la vacuna el antídoto más eficaz los médicos recuerdan que este virus no requiere antibióticos ni hace falta ir a urgencias porque la fiebre y el resto de síntomas desaparecen en una semana

pues según la Aemet las temperaturas este fin de semana van a empezar a subir esta próxima madrugada ya se notará el incremento en los termómetros y a lo largo del día en las máximas cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 los afectados por la venta de tres mil viviendas del Ivima recurrirán el archivo de la causa un juzgado de la capital archivado la venta de estos pisos a un fondo buitre en el año dos mil trece en la etapa de Ignacio González al frente del Gobierno regional el juez acoge el criterio de la Fiscalía y aunque reconoce irregularidades dice que no hubo delito de prevaricación en la operación Montse González es una de las afectadas

Voz 5 03:24 vamos a ir hasta el Tribunal de Europa y por qué vamos a hacer eso pues porque no podemos no es otro sitio si pudiéramos irnos a otro sitio no sabíamos sido invitarnos todos los problemas que tenemos que tenemos grandísimos problemas pero la gente que que continuamos aquí continuamos por necesidad

Voz 1454 03:40 la policía confirma que algunas de las agresiones sufridas por los dos hermanos de Villaverde se produjeron dentro del Instituto de Usera en el que están escolarizados se ve en los vídeos incautados a los presuntos agresores una teoría que coincide con la versión de la madre de los niños que denuncia que el centro no hizo nada para evitar las agresiones desde la Asociación de Directores de Institutos de Madrid llaman a la tranquilidad a las familias defienden que los centros hacen todo lo posible para vigilar a los a los alumnos Pilar de los Ríos

Voz 6 04:05 cuenta los equipos directivos de los centros estamos trabajando incansablemente con los medios de los que disponemos en solucionar todas aquellas situaciones susceptibles de ser posibles situaciones de acoso escolar en el momento en que tenemos conocimiento de ellas no debemos alarmar más ante las últimas noticias que han aparecido

Voz 7 04:25 los medios de comunicación y esperadas las como

Voz 6 04:27 acciones del expediente informativo que sea abierto

Voz 3 04:30 al respecto y la Fiscalía pide quince años

hola buenas tardes dice el refrán que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena que es una manera como otra de alertar sobre el peligro de no atajar los problemas a tiempo hoy tenemos a La Ventana uno muy serio muy grave que está ahí pero el que no sé si prestamos suficiente atención estoy hablando de la entrada en el mundo del juego en las apuestas on line básicamente con todos los riesgos de adicción que ello supone de la entrada de los jóvenes Si alguien piensa que exagero sólo decirle que varios estudios publicados últimamente coinciden en que uno de cada tres jóvenes de entre dieciséis y diecisiete años uno de cada tres que es una auténtica barbaridad ya está en el mundo de las apuestas on line y en esto influye entre otras cosas la proliferación de locales de juego que se instalan muy cerca de los colegios y luego claro pasa lo que pasa

Voz 9 06:22 los chavales a la hora del Patio han entrado en locales de apuestas no es que nadie me no es que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el se ha metido de los chavales dentro dentro del local de apuestas

Voz 0313 06:33 chavales de instituto que aprovechan el recreo para meterse en un local de apuestas que es lo que buscan pasta

Voz 0268 06:39 tienen como esa esperanza o hablan de el caso de alguno de sus amigos que entra con veinte euros y acaba con quinientos y lo ven con demasiada facilidad

Voz 0313 06:49 ahí vamos entendiendo más cosas verdad dar pero no estaba prohibida la entrada a los menores de edad bueno para eso también hay soluciones tú vas hacerla

Voz 0268 06:57 esta te piden el DNI pero tú enseñas dices que se te ha olvidado en casa enseñas el DNI con una fotografía del móvil con cualquier aplicación que actualmente está al alcance de cualquiera de nosotros hace es así un poquito con el I o cualquier otra cosa ahí lo lo modifica

Voz 0817 07:17 pasos perfectamente me parece escandaloso que se permitan el lujo de dejar entrar a menores sabiendo que lo son por mucho que les enseñe un DNI a través de un guasa o de una aplicación de móvil y evidentemente cambiado

Voz 0313 07:33 no se preocupan bueno pues algunos se preocupan en Madrid por ejemplo en el barrio de Carabanchel Bajo se ha puesto en marcha una recogida de firmas en Change punto org para que se prohíba la instalación de este tipo de salas cerca de los centros escolares que por cierto se instalan no los barrios de lujo de alto standing no no que va proliferan en las zonas urbanas más modestas más humildes así que como casi siempre llueve sobre mojado lo dicho al principio Houston tenemos un problema bienvenidos a La Ventana

Voz 2 08:05 la en la noche Lou Reed caminando le delante es lo que se podría no cobre vial de enero ya día eh

Voz 0313 11:13 si tomamos café en La Ventana con el adjunto a la dirección el Diario de Mallorca Matías Vallés buenas tardes buenas tardes amigo como Estado

Voz 10 11:20 muy bien contento estará hoy pero triste de no haber estado ayer cuando decíais el debate de las mujeres de los cincuenta años que despreciaba este escritor francés que hubieras dicho estado quería plantear el problema justamente al contrario yo quiero protestar de que las estupendas mujeres de cincuenta años eligen cada vez a hombres mucho más jóvenes ahí están Mónica Bellucci Robin Wright Brigitte Macron Sharon Stone Madonna y esto sí prolifera puede suponer una discriminación de los hombres de más de cincuenta años entre quienes desgraciadamente me encuentro has dejado estupefactos que lo sepas

Voz 1 11:49 sí sí sí

Voz 0827 11:52 yo creo que es una mirada interesante en la que aportas no es decir que a veces solamente vemos un ángulo del asunto desde luego lo que dijo este hombre además de la manera en que lo dice es grosero está pasado es muy casposo etcétera no pero yo creo que en el otro lado también hay mujeres que piensan y qué diría exactamente lo lo mismo no exactamente lo mismo si es que

Voz 10 12:15 en Francia el problema es que hay demasiados imitadores de otro personaje que ha visto esta semana habéis tratado esta semana el programa que es vuelve todo todo el mundo quiere ser vuelve caro ULEB con su frescura con su descaro con su simbolismo sinvergüenza sería sólo puede haber una un país Matías tenemos aquí tradición de trama era

Voz 0827 12:30 yo ayer recordaba en la Reunión por ejemplo a Luis Eduardo Aute cantando eso de una D2 sobrelleva esta mujer motera cambio por dos de veinte me parece que era príncipe antes o de quince no

Voz 10 12:43 a lo que hemos asistido es auténtica revolución de de los cuerpos de las mentes en lo en los hombres y las mujeres donde ha pasado a ser un factor secundario yo creo que este artículo lo que sobre todo es antiguo es decir

Voz 0313 12:55 sí a hoy es que les rancio en sí mismo yo creo que no no lo conozco pero tiene tiene toda la pinta María Manjavacas buenas tardes buenas tardes María nos trae hoy a La Ventana este tema con el que acabamos de abrir el programa inquietante preocupante con datos con datos que están ahí que semana acumulando y que no sé si están generando la suficiente reacción ya no digo contra la sociedad civil sino entre las autoridades responsables de poder poner coto a esta proliferación de de locales de juego tan cerquita vamos pegados en ocasiones a los a los centros escolares que te has encontrado que has visitado

Voz 1454 13:27 María sí bueno pues yo me me fui exactamente

Voz 1444 13:29 a Carabanchel Bajo y allí que me encontré que bueno que había por cada colegio es una zona de institutos de colegios perfectamente señalizados por cada colegio por decirlo de alguna forma bueno pues me encontré con una casa de apuestas pero es que llegó allí a la zona y me encuentro con una menor con Paula de diecisiete años que me cuenta como compañeros suyos salen a la hora del recreo o justo cuando terminan ese van a jugar pese a que son menores pese a que tienen prohibida la entrada como lo hacen bueno pues por lo visto es como el alcohol o los dueños hacen la vista gorda o se dejan engañar y no sólo pasan sino que también apuestan

Voz 0268 14:07 es muy sencillo puesto que tú hasta

Voz 9 14:10 la puesta te piden el DNI pero

Voz 0268 14:12 tú enseñas dices que se te ha olvidado en casa enseñas el DNI con una fotografía del móvil con cualquier aplicación que actualmente está al alcance de cualquiera de nosotros

Voz 1444 14:23 los haces así un poquito con el

Voz 0268 14:25 hay o cualquier otra cosa ahí lo lo modifica

Voz 1444 14:30 pasos perfectamente Paula no sólo ve que lo hacen sino que además ve como sus colegas se jactan de conseguir dinero fácil muchas veces lo comentan sobre todo me da pena que tienen como esa esperanza

Voz 0268 14:43 esta o hablan de el caso de alguno de sus amigos que entra con veinte euros y acaba con quinientos y lo ven con demasiada facilidad

Voz 1444 14:52 es preocupante cuando lo oímos los mayores que estábamos allí los padres las madres el dueño del bar que está al lado que no quería hablar decía que no es que sea meter en problemas bueno pues dijimos esto esto que vamos a oír es lo más dramático que se ha normalizado

Voz 9 15:05 entre los chavales no se está detectando como un problemas es algo normal

Voz 0268 15:09 visado hay uno lo puede contar y no pasa absolutamente nada es como una anécdota más del día

Voz 1444 15:15 día ella que la verdad que es una joven muy lista muy despierta muy concienciada hace una radiografía de lo que está pasando ya no en su cole sino también en su barrio

Voz 0268 15:24 creo que que está viendo en un gran problema en el barrio puesto que la mayoría de los jóvenes no tienen conciencia sobre él lo que se están metiendo al entrar en este tipo de sitios se está convirtiendo en una manera de ocio hay al ser éste uno de los barrios obreros de Madrid lo ven como una oportunidad de de salida triste

Voz 0313 15:46 de muy tristemente porque es ahí donde donde ella donde nosotros también yo creo querríamos queremos poner el foco que comentaba yo antes en la proliferación de casas de apuestas al adicto de colegios de centros escolares de institutos pero en barrios digamos y no precisamente rico de las grandes

Voz 1444 16:03 no no no en zonas deprimidas aquí en Madrid lo tenemos en Valle pero que en Bravo Murillo a ver quién Carabanchel donde yo me sitúe que de hecho los vecinos de Carabanchel bajos han puesto en pie de guerra iniciaron una petición sí punto para que le pongan coto a estos salones de juego una petición que inició María Ángeles tiene cuarenta años un hijo pequeño contaba los problemas que tiene tener esto bueno pues al lado de un cole

Voz 9 16:29 conlleva problemas esto no son barrios precisamente de de gente con dinero la gente apostará su dinero y deuda hará cada vez más y creará problemas ya no solamente sino que es que hay menores de edad que entran dentro de esto locales les guste a la Comunidad de Madrid o no les gusta la Comunidad de Madrid no existe control y no existe porque se ha visto se ha visto entrar a menores de edad en locales sin ningún control la entrada solamente la entrada a menores de dieciocho años está prohibida eso punto uno a partir de ahí ya están cometiendo cualquier momento en el que permite no menor de edad entrar en el local

Voz 1444 17:04 no sólo que entre menores esta esta mujer además es abogada sino que salen del cole para entrar en el juego que no es precisamente de recreo

Voz 9 17:12 un año iba rehabilitación al lado de una de las casas de apuestas que está al lado la clínica de rehabilitación los chavales a la hora del Patio han entrado en locales de apuestas no es que nadie me no es que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el Instituto se ha metido de los chavales dentro de dentro del local de apuestas

Voz 1444 17:30 María Ángeles lo ha visto ha iniciado la recogida de firmas se ha movilizado se ha dirigido a la Comunidad de Madrid no le han contestado que le conste todavía no entiende cómo se dan tantas licencias alados de colegios que están precisamente señalizados

Voz 9 17:48 señal de allí que pone allí atención colige de hecho a tiene todavía conceder esto simplemente por Tom o por vergüenza yo no sé si esta gente tiene hijos no tiene hijos de queda serán pero les debería preocupar a ellos también que hace un local de apuestas al lado de un centro educativo con lo que cuesta montar una biblioteca y un centro de de apuestas Se hace tan fácil

Voz 1444 18:10 pues a la vista de las que hay no parece difícil lo puede decir que este problema gravísimo lo situamos en Madrid está en Andalucía en Extremadura en Valencia en Zaragoza en muchísimas ciudades de España el patrón siempre es el mismo en zonas deprimidas leyes autonómicas preocupación social bueno para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando porque es que yo no lo sabía hasta que no me puse enfrente yo cuando entré en este tema creía que era como un sitio de quinielas de lotería en una una habitación donde se rellena unas cositas no era como un casino digo literalmente casino y me sitúe enfrente con otra vecina con María que también está en pie de guerra que la tenemos aquí ahora mismo al lado que acaba de llegar para que nos cuente para que nos situáramos para que nos cuente lo que veía desde fuera

Voz 3 18:59 en una fachada negra es opaco no se ve el interior pero desde luego lo que se ven son grandes fotografías como tres que cubren toda la fachada de una ruleta enorme como las que vemos en las películas una un una fotografía de máquina tragaperras pues con sus alguna y luego hay gente muy joven en las fotografías más o menos como veinteañeros que están celebrando convoque deben haber ganado algo

Voz 0313 19:26 Mariana Álvarez buenas tardes bienvenida La Ventana lo voy a preguntar algo así directamente tiene usted

Voz 3 19:32 si te cuánto te quedabas el mayor tiene diecisiete niños el menor acaba de cumplir siete bueno el de diecisiete aún no los ha cumplido estáis

Voz 11 19:41 siete diecisiete siete m pequeñita aún el de diecisiete de de coquetea con

Voz 0313 19:46 todo esto que estamos comentando que usted sepa

Voz 3 19:49 bueno claro que yo sepa no pero bueno me fío de él eh realmente no creo que sea liberado porque por casualidad o por el tipo de estudios que quería llevar no va este instituto que esta inmediatez gente al lado del colegio de su hermano pequeño que si está afectado por este tema va al otro lado del río justo detrás del Calderón al al Instituto Gran Capitán el Instituto del que estamos hablando que habrá más afectados en Carabanchel pero concretamente este es el eliges renacimiento en van amigos y amigas suyas de hecho Paula es mi compañera de mi hijo de de colegio que se ha quedado en ese instituto del barrio por el tipo de estudio que ya va a realizar Easy en efecto está afectado y además de los últimos cuatro años para acá

Voz 0313 20:36 qué reacción están teniendo la va la propuesta de recoger firmas en en Change punto org qué tal está reaccionando la gente

Voz 3 20:42 a ver hay no voy a mentir como cuatrocientas diez firmas

Voz 0313 20:47 pero que esto es que esto no se va a quedar en Carabanchel es claro esto va a empezar al margen de toda España

Voz 3 20:51 eso me temo esto ha sido una iniciativa de la AMPA del colegio de enseñanza de primaria de del Miguel Servet que está inmediatamente al lado del colegio renacimiento del Instituto perdón renacimiento que antes eran la misma institución ahora están separadas por diferente tipo de estudios pero el problema es que los niños de colegio que están al lado de sus compañeros y tributos muchas comparten primos hermanos y demás lo están viendo en los de instituto tienen nada más que salen el el centro que estuvimos visitando marinado al lado al lado es la salida lo vio María es la salida del instituto por donde salen al patio los que ya son de bachillerato

Voz 0313 21:34 claro claro tienen posibilidades

Voz 3 21:36 no es bueno ya por edad y por el tipo de estudios les permiten salir del centro a la hora del recreo las once y media de la mañana cuando la gente está trabajando ya no va nadie a jugar quiénes van quienes llenan esos locales que están abiertos desde las diez de la mañana los chavales pues tienen veinte euros de paga Carles van allí sí que si la primera Segunda B les dan doscientos euros a nada que ganen con con la maquinita sea son capitanes generales en el tren

Voz 0313 22:04 yo le preguntaba te preguntaba si si tenías hijos porque estoy absolutamente convencido que estos chavales que son ya siete años los padres no saben que están jugando

Voz 3 22:15 no claro pero no les llega esta información pero Carles yo fui una adolescente de los ochenta de Mis padres se enteraron que yo fumaba es algo que yo quería algo Adele Tela Marinera pues esto lo mismo es decir yo creo que el mío no además le ha hablado con esto mira mamá y María te necesitan si tú sabes algo de esto Dino no mamá yo no tengo ni idea pero en cuanto supone una amiga suya como ha sido nuestra querida Paula Paula nos lo ha contado porque existe y es verdad el problema es como te digo que según barrios hay barrios donde ha proliferado de cuatro años para acá son digamos los más humildes la crisis ha afectado la gente al final lo juegan por vicio pero al principio es voy a ver si tengo suerte solución oral claro ayer

Voz 10 23:03 usted usted plantea Mariana un conflicto entre una una AMPA de padres de alumnos contra otra AMPA desgraciadamente tiene H yo quería plantearle si temen la reacción de de un sector muy poderoso y de que de que haya consecuencias para ustedes por embarcarse en estas protestas

Voz 3 23:18 pues la verdad es que no lo creo porque como ha

Voz 0313 23:20 no lo he pensado Nin niños unos planes

Voz 3 23:23 dado porque esta petición surgió a raíz de que miren sería es muy difícil en Radio hacer un mapa pero a grosso modo este colegio instituto inmediatamente uno al lado del otro están cerquita de una plaza de Carabanchel Bajo que se llama en bueno está en la calle fragata y en esa plaza había una gran fontanería que se ha cambiado a un local más amplio en esa plaza donde juegan los niños según salen del colegio a cincuenta metros escasos del colegio

Voz 0313 23:51 si en no llegó a cien setenta

Voz 3 23:54 en la entrada el instituto que como digo son continuos van a abrir otro centro de juego están haciendo obras han quitado la fontanería Evan abrirá entonces en la diferencia entre la entrada del colegio a veinticinco treinta metros hay uno la del Instituto a veinticinco treinta metros hay otro en ciento cincuenta y dos pero te vas a General Ricardos que está al lado y entre las estaciones de Urgell hay cuatro

Voz 1444 24:20 hacer un recorrido por Madrid

Voz 0827 24:23 y en donde en dos kilómetros una cámara en una calle de dos kilómetros puede haber quince o veinte locales pero además hay veces que un local está enfrentado a otro si dice que una esquina hay un local misma marca u otra de la competencia tiene enfrente enfrente es tremendo y esto estamos hablando de lo real pero después está el juego virtual lo que me lo que me alucina es que te quiero decir supongo que habrá mucha gente que hoy gracias al reportaje de Maria gracias a tu testimonio se está dando cuenta de un problema pero el problema se ve se ven las calles se ven las televisiones escucha en las radios porque además se anuncia cosa que por ejemplo con el tabaquismo el alcoholismo se tomaron medidas hace tiempo y no se permite el estímulo de beber bebidas alcohólicas o de fumar tabaco sin embargo como en juego no no pasa absolutamente nada yo creo que hay que tomar medidas hay que tomar medidas porque estamos ante un problema grave no solamente en los chavales que empiezan sino también en gente adulta que puede acabar con su vida precisamente por el juego

Voz 0313 25:21 Antonio Rivas buenas tardes

Voz 12 25:24 hola buenas tardes con Antonio Robles profesor de psicología

Voz 0313 25:26 de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de varios estudios precisamente sobre este tema no se profesor acaba de escuchar varios testimonios además

Voz 11 25:35 de de elementos muy distinto sede de de de todo el conjunto del del problema por dónde empezar

Voz 0313 25:40 a usted para intentar buscar una solución

Voz 12 25:43 bueno primero decir que realmente es preocupante pero que es reconfortante porque lo que dice la ciencia refrenda también de la calle chicos al revés desconfiar de la ciencia efectivamente es un problema no menor y los expertos dicen que es la la venia de las adicciones de la que la nueva década la verdad que tiene a continuación no por dónde empezar bueno sería que hay que hacer una ley la ley yo diría que de prevención que tiene que también que tocar aspectos Valdés que regulen un poco lo que acaba de decir lo que decía la adolescente siete años Paula algo decía Mariana decía María lo que está diciendo vosotros hay que regular la ya por ejemplo hay que regular el peso del juego presencial también el juego online hay que hacer también después una labor tanto los padres es que mi hijo no o también es decir por los botellón es decir el noventa y ocho por ciento de los chavales que va al botellón BD

Voz 13 26:34 claro claro pero no sepa yo digo de oyente

Voz 12 26:37 digamos Azofra aquí lo mi sitio es un fenómeno globalizado aunque se ceba más con las zonas digamos más desfavorecidas la libertad económico está globalizado también leyese independiente yo el estatus

Voz 0313 26:49 profesor que es más peligroso perdona Matías o más adictivo el juego presencial online

Voz 12 26:56 los expertos dicen que en España tenemos una figura de referencia sobre Mariano Toni de Valencia en el dormir que dicen con datos científicos el juego online pymes tres cuatro veces mayor potencia el antiguo paje Paci pensar si no hemos las limitaciones ambientales contextuales nadie me iré

Voz 0313 27:16 claro queremos hacer yo

Voz 12 27:19 no con catorce lo que decís ahora últimamente decir que es muy fácil paro enorme apostar dinero en una máquina pues deportivas en vas publicando extendería es tremendamente complicado casi imposible Kaká nacida de Cavaco pero si eso lo llevamos al juego online es facilísimo mucho más fácil no hace falta robar el avisan amaba es muy muy muy fuerte

Voz 0827 27:41 claro

Voz 12 27:43 es el mejor del año va bajen favorita

Voz 10 27:46 claro seguía Internet es la facilidad absoluta es decir los vicios están a la distancia entre la pedofilia consultar una enciclopedia es es ese lado pero yo profesor Rial Le que le hacen una

Voz 0313 27:56 junta muy muy elemental del tabaco se dice que en ningún

Voz 10 27:58 acaso el alcohol con la invitaciones el juego es bueno o es malo

Voz 12 28:04 es que yo te vamos a ver si nos vamos a los griegos cuando hablamos pero mejor mecanismos de aprendizaje desarrollando con conocimiento humanos a través de juego

Voz 13 28:12 ponente Luz dijo tienen un potencial

Voz 12 28:15 denso por supuesto excavar minijuegos yo veremos a perder de juego a esto porque yo no veo realmente el componente lúdico que estire de desde es tu casa

Voz 5 28:24 estas

Voz 12 28:25 la gente te puede ser adictivo es enorme e incluso también no solamente los blanquillos Blair que los estos mismos expertos dicen científicos baronesa cuando uno empieza a apostar con trece catorce años a edades tempranas igual con sumir al cole a esas edades el potencial de desarrollo mansamente una elección es también interesó cuatro yo lo que veo también es cierta incoherencia las instituciones no voy a hablar de hipocresía pero sí por lo menos de contradicción en incoherencia no puede ser que a nivel que el Ministerio de Sanidad la Estrategia Nacional sobre adicciones dos mil dieciocho veinticuatro que se llama por primera vez su los Sobre Drogas pone encima de la mesa al mismo nivel casa visiones consustancial sustancias que sustancia dice párrafos explícito tema del juego no no puede ser que luego desde el Ministerio de Hacienda desde el Ministerio de Interior desde precisamente todo componente legal no se haga nada que no esté impropio la dirección de juego el observatorio el juego no aporte sin dar ese es precisamente Lara musa del sector del juego que yo no pretendo nombre de manija de juego pero así es como se ponen en marcha políticas arreglarlo

Voz 0313 29:32 normalmente no podían mostrar transferir

Voz 12 29:35 la responsabilidad a un adolescente de catorce quince años no puede valer no sirve digamos no es suficiente con que en el programa deportivo referente donde además hemos que el factor de un par de de de protección de de la firma

Voz 13 29:52 pues así su para Torres pases posición

Voz 12 29:54 por tanto lo ríes unas puede servir reconozca conformes con que se añada después de precisamente es que se jingels esa pues si se anuncio publicitario un programa de radio que no avanzar nombres pero la inmensa mayoría bueno con responsables Lonely lo único que pide es que añadan eso yo me pregunto por qué no nos metemos una raya de coca con responsabilidad es que es lo mismo es una adicción reconocida es prioritaria en el plan de acción sobre sobre sobre adicciones dos mil dieciocho donde reconoció que el Ministerio plana sobre Drogas por tanto yo creo que no no sabe si actúa demandar de nuestros gobernantes una responsable no cortoplacista a medio plazo evidentemente integral de no caer yo creo que no se en unidad de transferir esa responsabilidad al menor porque los expertos en la visión ese general a nivel europeo y en prevención ambiental lo tiene muy claro hay un modelo que lo explica muy sensible porque un chaval adolescente apuesta poder eco nativa usted oportunidad los chavales a día de hoy con catorce quince años yo también yo estoy casi unos cincuenta lo que hemos estado escuchando desde el principio pero pero bueno es no estaba desmanes manejan dinero con catorce sí

Voz 0313 31:13 sí sí claro por tanto también

Voz 12 31:16 estamos en las filiales manejan dinero y tiene la expectativa fundada de esos encargaba publicita excedente de que con eso se ganan dinero o decías también la noche daños aula viendo que se jacta

Voz 0313 31:28 sí claro es que no entró pocos presuntos

Voz 12 31:31 quitó tontito ojos yo soy espabilado porque lo normal es que te haré todo lo en sí tanto soy rosado que bueno música cueste más que el Granada Cuenca el que pierde no lo cuenta por tanto al final la expectativa existe las también va a ajustar el coste costes Nino

Voz 13 31:48 tras las casas de apuestas tienen bonos de bienvenida

Voz 0827 31:52 claro

Voz 12 31:53 claro

Voz 0827 31:54 es que no solamente no se previene sino que se anima si incita

Voz 12 31:59 el coste es limitado subjetivamente psicológicamente mínimo que atenúa claramente

Voz 0313 32:04 sí sí y además si pierdes

Voz 12 32:06 pues ahí los las empresas de microcréditos que tienen banners la propia apuesta para que no está luego uno suele la pequeña realmente es pues que se quedaba

Voz 0313 32:16 esta es bueno

Voz 11 32:19 el blanco y en botella profesor real muchísimas gracias por esos minutos en La Ventana eh venga hasta pronto Marian fuerte

Voz 0313 32:27 pero como a sentías con con con la cabeza lo que decía claro tú que estás ahora con con un chaval adolescente que estás en ese mundo que que tocas tanto el día a día te sonaba todo lo que contaba el verdad claro

Voz 3 32:38 yo a ver a lo mejor esto ya pruebas me temo que no creo que no ha hablado con mi hijo y está claro pero por lo mismo que le llama a comprarse determinadas marcas de zapatillas o demás le llama el el ser igual a los demás creo que se salva porque es una cosa que que sí que es un álbum lo que quiere incidir psicosocial mente sí se notan donde se han instalado más viendo otros la donde se va a notar mi hijo al pasar el río parece que se ha salvado de instituto pero sí que es de verdad que es lo que pasa

Voz 1444 33:08 es esa una zona un poco menos de esgrimida diecisiete vaya al problema

Voz 3 33:11 por Dios que son tres paradas de autobús es verdad que es que de Carabanchel la detrás del Calderón precios imaginar pero me imagino que en Vallecas son otros zonas de digamos de la de las zonas psicosocial mente más medias bajas de Madrid ocurrirá lo mismo en Carabanchel lo que hemos visto es que han proliferado que han proliferado en los últimos cuatro años quizá sin demasiada información pero nos atrevemos a pensar que tiene mucho que ver pues con aquella historia de que a implantar aquí Eurovegas sí hubo que digamos abrir la mano legislativamente en la Comunidad de Madrid para que el juego estuviera de otra manera encauzado o que se pudiera sentar vaya como sea sentado no

Voz 0313 33:48 habrá que seguir la pista de esta historia a ver cómo termina porque el debate como antes comentabamos no ha hecho más que comenzar Marian muchísimas gracias por esos minutos en La Ventana esa suerte María Umbert

Voz 1444 33:59 no

Voz 25 38:59 decir tierras eh tras la qué hará todos somos

Voz 0313 39:27 acabamos La Ventana un tema que tiene relación directa con la con la educación porque es verdad que lo de la posible adicción al juego o cualquier otro tipo de adicción está motivada por múltiples factores pero desde luego evidentemente el papel el papel de los padres de desde la escuela de fin de la familia de la educación como concepto en general pues tiene también su peso no ya les

Voz 1454 39:46 educación vamos a seguir mirando porque ahí enfoca visualmente nuestra polémicas de esta tarde por algo

Voz 26 39:54 la polémica Science

Voz 0827 39:58 os vamos directamente con la pregunta sería legal educar a un hijo en casa al margen del sistema público de enseñanza bueno el Tribunal de Estrasburgo acaba de dictar una sentencia que avala a Alemania en su disputa con unos padres a los que retiró a parte de la autoridad parental para escolarizar a los hijos que estaban siendo educados de esta manera en su propio hogar entre pero el tribunal no dice que la escolarización tradicional sea la obligatoria lo que sostiene es que el Estado tiene poder para imponerla así que la cuestión queda donde estaba en algunos países como Alemania la educación en casa seguirá siendo ilegal en otros como en el Reino Unido legal en España pues alegal Ny en Pinto ni en Valdemoro bueno quiénes la defienden esgrimen la libertad de los padres esgrimen el bienestar de sus hijos y la calidad de la educación que en el hogar puede personalizar se al máximo quiénes defienden la escolarización tradicional ponen en valor la socialización de los pequeños la homologación de los conocimientos adquiridos como factor de igualdad social la responsabilidad del Estado su eficacia además porque la educación obligatoria hay pública han sido factores determinantes para el desarrollo personal y social de los pueblos de momento los primeros son minoría mientras la tendencia general suele ser la contraria es decir ampliar la escolarización pública K casi casi hasta el nacimiento pero me temo que este debate no ha hecho más que empezar

Voz 15 41:22 Mclaren Goiria buenas tardes

Voz 13 41:25 hola buenas tardes

Voz 0313 41:27 eso civil en la Universidad del País Vasco doctorada en educación en casa así que sabe perfectamente de lo que hablan este tema que ha planteado Isaías en la en la polémica Badal en sé que vea los problemas complejos no sólo pueden reclamar respuestas sencillas o muy básicas pero en este asunto en concreto tenemos sobre la mesa más pro más contras o depende

Voz 13 41:49 para permitir legalmente que se pueda educar a los hijos hija sin acudir a sistema reglado a mí me parece una cuestión de democracia básicamente esto es una cuestión de conocer del conocimiento muchos como ha ocurrido con muchos colectivos que han pasado por este camino por ejemplo la cuestión de el derecho a los homosexuales a contraer matrimonio es una cuestión de permitir o proporcionar los medios para que quien considere que sea la forma más adecuada desde la máxima responsabilidad y la asunción de responsabilidad y de fuera del sistema reglado que lo pueden hacer

Voz 0313 42:33 claro aclarando que lo que sí

Voz 13 42:36 la hablando de máxima sencillez T

Voz 0313 42:38 aclarando que el que lo que sí es obligatorio oí fundamental y la ley lo ampara es la escolarización de un niño o una niña otra cosas como

Voz 13 42:46 no la educación lo que en la la Constitución artículo veintisiete Se la escolarización vive hecho que la sentencia del Tribunal Constitucional español diciembre de dos mil diez decía que en este momento la ley orgánica que desarrolla la Constitución establece un sistema de escolarización obligatorio pero eso es la ley orgánica de desarrollo de la Constitución no la Constitución en sí de hecho actúa con las dije que sí permitiera desde la propia ley de Educación esta opción Luck la no habría ningún problema con la parte constitucional no existía ningún

Voz 12 43:23 no tiene ningún tipo

Voz 13 43:26 porque lo que es obligatoria esa educación y esa educación puede tomar distintos caminos puede tomar ciertas trayectorias puede ser escolarizada en un centro público escolarizada en un centro privado o lo que se denomina el sistema doméstico o lo que hacían

Voz 10 43:46 sí bueno ahora mismo en Estados Unidos hay nada menos que dos millones de niños escolarizados en su casa y la mayoría de raza blanca lo cual qué decir que no es un criterio de de pobreza en España hemos les acabamos de descubrir que nuestros principales líderes políticos también rematado su educación en casa no con más tres Sí irte sin muchas cosas

Voz 27 44:06 es otra cosa

Voz 0827 44:11 sí sí está vía liberal

Voz 10 44:13 dictador a permítame que lo hayan que usted propugna sin no va contra la integración social es decir la escuela es el mejor o el quizá el único mecanismo de integración social que sea ideado hasta hasta la fecha

Voz 13 44:24 pero las Juanan lo que pasa es que en la escuela puede asegurarse de que sabe que esos menores existen el dónde y en qué condiciones están es un sistema de prueba no es un sistema que conduce a esa socialización sino que sirve para probar la socialización Tortosa socialización puede estoy perfectamente fuera anual hay hay menores que se socializan perfectamente niños y niñas que van a hacer la las las las gestiones con sus padres tiene una familia extensa hablan con adultos de distintas clases tiene tutores tienen personas a las que pueden acceder para para su formación logró que la escuela lo que puede decir es que bueno nosotros podemos probar que estos menores están solos el paro pero bueno no es el fondo sino la forma

Voz 0827 45:16 profesora estamos hablando de obligaciones o no pero en el fondo estamos hablando del derecho que tienen los pequeños a ser educados no claro de ese derecho son titulares menores de edad quién tiene que garantizar ese derecho porque claro qué pasa con unos padres no se analfabetos por ejemplo que decidan yo quiero educar a mi hijo en casa

Voz 13 45:36 ya cientos dos cosas en las que no se me pierdan en primer lugar el quién tiene que garantizar los primeros antes y los primeros encargados y responsables de la formación integral de sus hijos son los padres tanto lo establece la constitución como el Código Civil El Estado sí que tiene un interés el supervisar que existe que efectivamente se está proporcionando esa educación adecuada lo que ocurre es que cuando el Estado desconfía de la capacidad de los padres para hacer de su droga a sí mismo

Voz 12 46:15 si se coloca en ese lugar

Voz 13 46:17 foto bebés de la desconfianza teme que los padres nos tienen la altura de poder proporcionar esa formación y Terras de dice Si acaso no son capaces el yo me drogo está está facultad pero para para él estamos le bastaría con comprobar si por ejemplo estamos hablando de dos mil cuatro mil Si comer familias tampoco sería tan problemático para el Estado en paso establecer algún mecanismo con lo cual si hubiera al Tribune según claridad como ocurre en todos os ha costado es de por ejemplo un sistema de pago de impuestos por supuesto que se va a producir el fraude no es cierto y no el yo el fraude nos viene a deslegitimar todo el sistema simplemente corrobora que el sistema funciona esta siempre ha dicho al principio creo que has dicho tú a ellas una partido que ha sido una evolución muy muy buena hablabas de una minoría en cualquier caso hacer una minoría

Voz 0827 47:18 pero no pero sí sí se convirtiera en mayoría quiero diecisiete de dos mil o cuatro mil familias fueran ocho millones de familias es sistemas bueno pero

Voz 13 47:27 hacer eso porque porque no es el el es como decir qué ocurriría si todas las personas El Mundo se volvieran homosexuales como se reproducirá la humanidad

Voz 12 47:38 no se va a producir es una ficción

Voz 13 47:41 el aval si todas las personas prueba más FAS vivía tuvieran la espalda al sistema escolar es lo que él tenía poco o no las familias habría que pensar bueno algunos estados

Voz 10 47:55 sí sí es decir hay un fracaso del sistema escolar y por eso hay un número creciente de familias que en educar a sus hijos en casa pero crece

Voz 0313 48:02 siente estamos hablando de dos mil dos mil quinientas eh

Voz 10 48:05 tampoco ganamos

Voz 13 48:08 está fracasando está fracasando frente a algunas personas no está fracasando frente al al total de la población pero sí que no es capaz de dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean en este tema importante personas que consideran que no es el mejor

Voz 12 48:27 al lugar

Voz 0313 48:29 muy bien Madeleine Goiri ha nos ha encantado escuchar estos minutos en La Ventana hemos aprendido mucho de verdad muchísimas gracias por asomarse aquí

Voz 28 48:36 a vosotros muchas gracias

Voz 2 48:41 cuando

Voz 0313 50:26 faltan diez minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias Matías pregunta cuántas veces hemos oído eso de que la energía ni se crea ni se destruye tesoros

Voz 10 50:35 transforma todo eso verdad se siguieran la materia también según una lista en la energía y la materia si lo complicó todavía más se pues mira esto ya verás

Voz 2 50:44 el día que va

Voz 0313 51:02 desde anoche en el Teatro DDP Gran Vía de Madrid donde se representa El jovencito Frankenstein está luchando un fragmento de fondo la energía que se genera con los aplausos con el con el entusiasmo del público de los de los espectadores en el patio de butacas esa energía se transforma en kilovatios hora que después se van a donar a distintas ONGs Fabián Doña que buenas tardes familiares es el CEO de Fars Robotics es la empresa que ha creado este sistema lo lo explica o bien o Betis no no ya ahora falta entenderlo esto como sea como cómo se pueden de cómo se puede medir en las emociones la energía de un sentimiento como como como suele por el el termómetro

Voz 33 51:47 a pedirla la energía hecho tiene complicado pero medir el ruido que producimos cuando sentimos cosas que es mucho más sencillo que eso es lo que hacemos en otro

Voz 0313 52:02 también como como lo hacéis

Voz 33 52:04 bueno hemos puesto unos micrófonos alrededor de todas la de todo el perímetro de la oro y lo que hacemos es evaluar el el sonido que produce la gente cuando cuando aplaude y entonces en función de lo que recibimos con otra formamos en los kilovatios que va a donar a la compañía a chicas

Voz 0313 52:23 y hay silbidos o pataleo también porque podría darse el caso decir de obra y la gente se pone a protestar también también lo es eso

Voz 33 52:33 claro porque si lo piensas finalmente Si una obra lo que han sido capaces de expresar emoción por parte del público pues eso siempre es bueno es decir ya sea malo o sentimientos positivos a negativo en realidad ha sido capaz de evocar al público pero finalmente poco Lago la búsqueda el teatro

Voz 0313 52:52 estos micrófonos recogen el volumen sólo del patio de butacas también del escenario sea lo desea siete ahí actores actrices con más menos energía eso no cuenta una cosa sólo para el público no

Voz 10 53:04 ya es es es una casualidad que hayáis elegido una obra que se infunde vida por descargas eléctricas

Voz 27 53:10 kilovatio no no digo ha animado a falta de consultar a Ruth Beitia porque a lo mejor para Ruth Beitia

Voz 34 53:18 Frankestein animado latín

Voz 33 53:25 hay cuenta que te lo que hizo insiste Maya hacemos toda toda la maquinaria pero los teólogos un poco en los que han desarrollado todo esto han sido la la agencia que lleva ella ya es media los que han producido esta idea y las que nosotros estamos hechos conducirlo llevarlo a cabo no sé si ellos lo han decidido en función del jovencito Frankenstein

Voz 0827 53:47 pero pero yo tengo la sensación de que digamos Ésta es una forma de medir emociones locos pero que ahora mismo existe la tecnología para medirlo individualmente es decir poner sensores a cada espectador medir no se su frecuencia cardiaca sudoración es su temperatura no podría permitir si en la segunda fila se produce más emoción que en la vigésima etcétera no