La Ventana (11/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias estamos pendientes hasta ahora de un suceso en Fuentes de Ebro en Zaragoza porque un hombre al parecer con problemas psiquiátricos sea atrincherado en su vivienda después de matar supuestamente a su madre Varias patrullas de la Guardia Civil se encuentran ahora mismo en la zona Pilar García buenas tardes

Voz 1470 00:23 buenas tardes Se trata de un vecino de la localidad que permanece encerrado en casa junto al cadáver se mantiene la situación a esta hora mediadores de la Guardia Civil intentan sin éxito convencerlo para que salga del domicilio sobre las dos y veinte de la tarde el médico del centro de salud ha comunicado a los agentes la muerte de una mujer de setenta y cinco años presuntamente a manos de su hijo al llegar a la vivienda una casa aislada y situada a las afueras los agentes se han encontrado con el médico y la enfermera en el exterior porque el presunto autor los ha echado del domicilio y Seat trincherazo la fallecida tenía un fuerte golpe en la cabeza y había rastros de sangre por la vivienda

Voz 0313 01:03 estamos pendientes de novedades sobre este caso mientras recordemos que en Girona se ha dictado una orden de internamiento en un centro de menores para la joven de diecisiete años que ha confesado haber matado a su madre en Bañolas el pasado miércoles más noticias Ester Bazán

Voz 1915 01:16 valoración desigual de los agentes sociales sobre los presupuestos presentados por el Gobierno a medio día satisfacción en los sindicatos críticas en la patronal Rafa Bernardo

Voz 1762 01:23 para UGT las cuentas de dos mil diecinueve son positivas porque dicen dan la vuelta a los presupuestos anteriores en los que prevalecía en los recortes este sindicato celebra especialmente el incremento de ingresos Gonzalo Pino secretario de política sindical según unos presupuesto

Voz 3 01:36 expansivo sociales te rompen la dinámica de un modelo de crecimiento es igual en Hong

Voz 1762 01:42 para CEOE en cambio estos no son los presupuestos que necesita el país porque aumentan el gasto en un momento en el que a su juicio hay que seguir con la consolidación fiscal y aumentan los ingresos sobre todo los que recaen sobre las empresas

Voz 1915 01:52 lamentan en un comunicado la prensa alemana asegura que está vinculado a la ultraderecha el autor confeso del ciberataque que

Voz 0159 01:58 dejó al descubierto datos de miles de personalidades

Voz 1915 02:01 de aquel país informa José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 02:03 buenas tardes el semanario Der Spiegel asegura que la Fiscalía tiene numerosos indicios de que el autor confeso del ataque informático difundió posiciones de ultraderecha en Internet y que se movía próximo a un grupo de ciberactivistas de esa ideología la Fiscalía Le había abierto tres investigaciones en los últimos años entre otras cosas por espionaje y falsificación de datos según la misma publicación en un primer momento se había sospechado que el joven de veinte años pertenecía a la ultraderecha y ahora la Policía cuenta con nuevos datos que confirman esta hipótesis

Voz 1915 02:28 si el deporte Toni López buenas tardes que todo esto

Voz 4 02:30 muy buena segundo día del Mundial masculino de balonmano llega el turno de España la selección que entrena Jordi Ribera debuta a las ocho y media ante Bahrein además a las nueve empieza a la última jornada de la primera vuelta en Primera Segunda división en Liga Santander Rayo Celta con el morbo del regreso de Fran Beltrana Vallecas y en Liga dos tres derbi andaluz Cádiz Granada en el rally Dakar quinta etapa destacar que en coches Carlos Sainz lidera la tapa Nani Roma es tercero en la Euroliga de baloncesto a las ocho y media Baskonia Herbalife Gran Canaria ya las nueve Barça Lassa pana tiene

Voz 0159 02:57 con cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 nueva agresión a un conductor de WC Madrid anoche un grupo de encapuchados golpeó a un conductor en las inmediaciones de la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas también golpearon el vehículo de otro conductor que acudió a socorrer a su compañero la víctima fue trasladada al hospital con múltiples golpes Se desconoce por el momento Laine la identidad de los agresores investiga la motivación de ese ataque desde un auto la patronal de las súbete EC piden mayor protección ante el aumento de este tipo de agresiones Eduardo Martín es su portavoz

Voz 5 03:30 pero si hubiera que tienen todo el derecho a trabajar tranquilos interesarle salir a la calle sin tener miedo a a trabajar pero ya que la que la acredita que realizan es perfectamente legal en como cualquier trabajador tiene derecho a poder llevar ese siento su casa de forma legal y de forma asegura no se puede considerar ni es de recibo que en un Estado de Derecho se de cabida a gente tan violenta como la que como que ha asistido como la que se vio en el en el día de ayer

Voz 1915 03:58 el Partido Popular alarga la espera y evita de momento dar los nombres de sus candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid antes del acto de presentación del próximo domingo Pablo Casado apura las últimas horas para anunciarse Ángel Garrido podrá optar de nuevo a revalidar su presidencia Garrido insiste en que espera tranquilo la decisión

Voz 1895 04:13 prueban a poner usted con la pregunta todos los días al final me lo vas a conseguir pero no no debiera que no no esperando

Voz 0177 04:19 es una decisión importante que deberá ya no sólo por miedo a que es una decisión es trascendente para el Partido Popular en general para el de toda España por supuesto para el de Madrid suele decisión de de candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento por lo tanto yo creo que es una decisión que esperamos todos Well pues y con con una cierta impaciencia porque es importante

Voz 1915 04:35 si a esta hora se rinde homenaje a Luis Montes en el distrito de Moncloa Aravaca donde se ha inaugurado una glorieta con su nombre el médico anestesista que luchó por el derecho a morir dignamente y fue absuelto en dos mil cinco tras dos denuncias que la acusaban de presuntas sedaciones terminales irregulares Montes murió en abril del año pasado a esta hora tenemos siete grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0313 09:48 son las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias llega el momento de meternos todos y todas en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 17 09:55 me americana diga que usted habla muy mal

Voz 18 10:05 buenas al manga larga a buenas horas mangas largas pero

Voz 14 10:08 está bien ya que le ha pasado ahora que que yo

Voz 19 10:10 la corta yo creo que cortas pero que a mí como a topes

Voz 20 10:18 la defensa del acusado pidió la libre absolución por trastorno mental transitorio

Voz 6 10:23 dicen que las obras están poniendo peligró la seguridad de sus

Voz 21 10:26 fijos por ejemplo a la hora de entrar y salir del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela un abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos y la marquesina de la puerta principal

Voz 6 10:36 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos ocho y veintiocho minutos y medio de la tarde

Voz 20 10:44 Adrián Holy Lola tengan grande que la tenga en grande

Voz 17 10:54 rápido hay que emitir esta cinta esta grabó esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 22 11:02 pues sí es una unidad de vigilancia

Voz 0827 11:10 Isaías que estrenamos año iba estrenamos año estrenamos informe el quinientos setenta y dos es la primera unidad de vigilancia efectivamente de dos mil diecinueve el año pasado acabamos muy sorprendidos por esas plantaciones que están proliferando al parecer en Italia que no sabemos si son la causa o la consecuencia de tener líderes políticos como Salvini plantación desde

Voz 6 11:30 por la lluvia de cenizas echado a perder sus coles acelgas apio zanahorias espinacas o porros o porros bueno censor perdimos mucho un amable oyente nos recordó que en catalán si un porro

Voz 0827 11:44 bien eh un puerro así que dejamos constancia

Voz 0313 11:47 quería esto no seguramente cliente

Voz 0827 11:50 yo creo que se refería eso no yo de todo

Voz 6 11:52 no se quejó de la vigilancia dado que la crónica lo están haciendo en castellano y además Joan oye es seguidor de esta unidad buena seguidor hasta el punto de que esta semana nos envía una autor denuncie por referirse al líder derechista polaco Kaczynski como Kapuscinski si hacía Salvini ayer en Polonia pues principalmente coordinar con el derechista Kapuscinski con el derechista Kapuscinski del partido derecho y libertad una estrategia ante las elecciones europeas

Voz 0827 12:20 no obstante Iñaki la creemos de verdad que el error es fruto del cansancio porque él tiene muy claro como no primero que el segundo está muerto y que no puede haber perfiles además más opuestos entre estas dos personas bueno uno una persona y el otro un personaje

Voz 2 12:36 ve o una

Voz 23 12:39 sí sí

Voz 0827 12:43 bueno a veces cerramos por cansancio unas veces con lo complicado y otras veces con lo evidente y por eso en este primer informe del año diecinueve debemos recordar que el dos mil diecinueve es un año y no es un siglo no lo recuerda José María Riol después de escuchar esto a Gregory yo creo que para terminar

Voz 0882 13:00 una de las grandes noticias del siglo XIX una de las grandes noticias así lo dice neo va a ser pues esas nuevas imágenes que un Havel un Theresa Zabell Havel ya afortunadamente reparado va a seguir enviando a la Tierra

Voz 0827 13:12 esa será en futuro una de las grandes noticias del siglo XIX en pasado lo de Vox está haciendo mucho daño buenos no siempre afinamos con los siglos esta misma semana por ejemplo hablando de la lucha por la igualdad Pepa Bueno recordaba que es una historia de siglos y es verdad que lo es y quizás más de los que dijo Pepa Bueno lo captó Diego de orador hablaba Pepa de la ley de violencia de género que precisamente Vox quería pedía suprimir en su

Voz 24 13:40 órdago si la factura correrá a cargo de las mujeres a las que ha costado veintiún siglos veintiún siglos disponer de una ley de violencia de género

Voz 0827 13:50 veintiún siglos para disponer de esta ley de violencia de género buena evidentemente nuestro calendario comienza con el nacimiento de Cristo pero no la historia así que si consideramos desde el origen de la discriminación tendríamos que contar algún siglo más en todo caso la historia de la lucha por la igualdad aunque aún no se ha culminado es una historia de éxitos en las últimas décadas hemos visto por ejemplo cómo los tribunales españoles sean feminización de las mujeres ya son mayoría en los tribunales

Voz 0313 14:18 aunque atención nos dicen nuestros vigilante

Voz 0827 14:21 es José García pendido y Enrique López parece que no todas las juezas españolas son mujeres por lo menos se deduce de lo que dijo Carlota Alonso qué es la número uno de la promoción última de la Escuela Judicial

Voz 0159 14:34 de hecho hay un dato

Voz 25 14:36 es relevante y es que más de la mitad de las mujeres más de la mitad de las mujeres que formamos que que formamos parte de la carrera judicial

Voz 0827 14:45 somos mujeres más de la mitad de las mujeres que forman parte de la carrera judicial rara son mujeres en una frase rara porque habría que preguntarse y la otra mitad bueno pues habría que investigarlo como habrá que investigar también esta fiesta que esta mañana contaba en Hoy por hoy Benjamín el ex jugador del Valladolid y del Betis en la época de Lopera en la que se presentó precisamente de improviso el ex presidente del club Lopera ya allí en aquella fiesta que organizaba Benjamín en su casa se encontró con algo muy peculiar porque en el chalé resulta que había chicas ya había personas escuchar esta mañana Pepe Rubio

Voz 26 15:27 el presidente que he bebido y afinado subió para arriba ahora la música las chicas y las personas las chicas y las personas estaba comentando sí que es importante la fiesta eh

Voz 0313 15:42 hay se da cuenta

Voz 0827 15:44 lo dice por lo bajini pero él no se da cuenta no corrige la chica y las personas que eran las chicas pues bueno en fin no sé lo que ha pasado y Francine eh pero en julio todavía mayor se ha metido esta mañana bueno la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria Matías Vallés terciar de hablar de ello la ex atleta Beitia que al hablar de políticas contra la violencia de género se ha metido en tal berenjenal que acaba de diciendo que los animales son seres humanos

Voz 27 16:12 creo que que se debe de retratar

Voz 28 16:15 igual no a un animal ciertas maltratar Petete que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos porque todos al final todos los seres humanos

Voz 0827 16:25 hay dos lo nadas una el tratamiento igual para hombres mujeres y animales en segundo lugar la consideración de seres humanos es verdad es verdad que Ruth Beitia ha pedido perdón a través de Twitter dice que ha tenido un mal momento y que como va a pensar ella esas cosas lo que pasa es que claro es que lo ha dicho así da la sensación de que algún programa de Barrio Sésamo se perdió los animales no son seres humanos como su propio nombre indica igual que un canguro aunque de mucho pues no es un saltador bueno un debate que nos ha dejado en el aire esta mañana un debate muy interesante Francino un debate sobre si tenemos algo alguna palabra en español alternativa para nombrar las faith News entonces el ha planteado Pepa Bueno acabó y no a Teodoro León ya Jesús Maraña

Voz 24 17:12 por cierto me propongo Isaías Lafuente una pregunta para su unidad de vigilancia porque seguimos llamando las Fake News en español tenemos

Voz 16 17:21 la palabra en el diccionario de Garray

Voz 24 17:27 noticia falsa ideas atinada de un suceso esparcida entre el vulgo os gusta Jabois te gusta me gusta más

Voz 29 17:34 además el que publica parroquias tenemos que usar la palabra de ponerle nombre a ese periodista que publicó una mentira a sabiendas no

Voz 6 17:41 profesor de Periodismo bueno te diré que que aunque papás es una palabra preciosa absolutamente preciosa yo a mi me gusta más me parece más acertada más acertado que significa en el diccionario de la Real Academia noticia falsa propagada con algún fin no y es lo que yo creo que realmente representan las ya conocidas

Voz 30 17:59 yo quiero poner el acento en lo siguiente en la responsabilidad del periodismo de la ciudadanía voy a empezar por poner en entredicho la propia denominación pero no la de papás mucho sino la original la de News la de noticias falsas siempre consideró que eso debería ser un oxímoron Florida es una contradicción en sí misma si es noticia no puede ser falsa

Voz 0827 18:21 bueno pues es un debate muy interesante podremos dar marcha atrás nombrar en español este fenómeno buena par lucha efectivamente esa es la noticia falsa destinada a desatinado de un suceso y esparcida entre el vulgo así lo define desde hace más de un siglo la Real Academia que viene de paro que hace referencia al hombre a la persona simple e ignorante es decir la la parte rusa sería eso sería algo que se cuela pues porque el que no es oye es un ignorante ni más ni menos no es fácil de engañar llevan el diccionario desde mil ochocientos treinta los osea que desde luego tiene vigencia desde hace mucho Tien

Voz 0313 18:56 a mí me gusta más bulo bulo efectivamente que sí

Voz 0827 18:58 se utiliza más que Papa lucha desde luego para definir este tipo de noticias llegó un poquito más tarde en mil novecientos treinta y seis sería una noticia falsa pero propagada con algún fin es decir ya sede un poco la intención la intención de colarse la incluso a gente que no sea ignorante sencillamente porque se fabrica muy bien la noticia estamos de acuerdo con maraña en que efectivamente guiños sería no solamente porque venga del inglés sino porque una noticia Si de verdad es noticia no puede ser falsa es falsa sencillamente buenas noticias

Voz 31 19:31 y buenas

Voz 0827 19:31 la verdad es que vivimos en un mundo raro cada tarde lo comprobamos aquí al abrir la ventana Un mundo raro y un mundo cambiante por ejemplo hemos faltado en la unidad una semana y resulta que Japón ha debido de conquistar China si es verdad esto que dijimos que escuchó un vigilante llamado Nacho

Voz 32 19:47 pues sí es como Vero Boquete anunció esta mañana en Twitter que deja el fútbol chino acaba en sus propias palabras aventura más límite de su carrera tras casi un año en tierras niponas yo en tierras niponas la mediapunta gallega regresa a Estados Unidos su nuevo club será Utah Royal

Voz 0827 20:03 pues sí deja China no deja tierras niponas porque nipón no es oriental en general sino que se refiere concretamente al natural o algo perteneciente o relativo a Japón

Voz 0313 20:12 Ball Hinault a China pero no es el único cambio

Voz 0827 20:14 destaca suele detectado en estos días por ejemplo las montañas más altas del mundo neuronas famosas ochomiles en dos mil dieciocho eran catorce y ahora ha debido haber alguna convulsión sísmica porque el otro día contaste tú que eran catorce mil hondo

Voz 0313 20:29 mira vamos a incorporar Manolo a conversación alguien que esto de las montañas hay un poquito eh porque está empeñado en ser la persona de más edad

Voz 14 20:36 el subir los catorce ochomiles del mundo

Voz 0827 20:41 los catorce ochomiles del mundo nos faltan trece mil novecientos muchos se nos ha ido un poco la cosa de las manos

Voz 0159 20:48 los españoles que lo han conseguido

Voz 0827 20:49 esta ahora pues han sido siete solamente y habrán acabado los pobres agotados tras la hazaña cansados como cansado parece ya el líder del Partido Popular y eso que casi acaba de llegar lo dijo aquí en la antena él hacer Isabel Bonig a Pepa Bueno lo escucharon Alejandro Burgos Pedro Jiménez Inés Concostrina

Voz 5 21:07 Javier Maroto vicesecretario hora de organizaciones vino mucho por la Comunidad Valenciana y hubo una entente tanto con Pablo cansado con Pablo cansado como Andrea Levy total y absoluto

Voz 0313 21:17 total Pablo Casado le falta Faemino

Voz 0827 21:20 no podría faltar también llamar resulta que es líder de un partido que ya descaradamente le llaman partido populista lo escuchó Mario Suárez

Voz 6 21:27 habría una caja de Pandora no que es la tentación de blanquear la realidad a través del lenguaje no que el partido populista que el partido populista que el Partido Popular correctivos tiempo hablando de populistas de los de verdad

Voz 0827 21:42 Nicolás Maduro ha tomado de nuevo posesión como presidente de Venezuela y lo ha hecho con un fallo de concordancia lo denuncia tú mismo Francino fallo de concordancia en la conjugación verbal hoy iniciamos no

Voz 14 22:01 con Relámpago Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz

Voz 0827 22:06 lleva arreglan pague o truena comienza maduró la secuencia en presente su voy de repente pasa al presente indicativo para volver después al subjetivo bueno y además no es la primera vez que incluimos en esta unidad a un personaje tan verbo Rayco tenemos también el famoso milagro de los penes y de los peces seguro que te acuerdas multiplicar así como Cristo multiplicó lo pene

Voz 33 22:31 es los penes

Voz 0827 22:33 peces y los panes y hemos recogido femeninos también estrafalarios construidos en su afán de usar un lenguaje inclusivo por la vía del constante desdoblamiento

Voz 0159 22:44 sí

Voz 19 22:47 hoy tenemos un sondeo sobre el mundo penemos millones y millones a dos mil uno definitivo

Voz 0827 22:59 por billones millones tampoco está mal LODE el bolívar en singular cuando hablas de millones de mil Jonas tendrían que ser bolívares sería lo normal después también tenemos digamos sus herederos Jacqueline Faria hace unos años que era la primera jefa del Distrito Capital allí en Venezuela habló en sentido contrario de las atletas hilos los pues se iban a celebrar unos Juegos Nacionales Se escucha un museo y un poquito mal pero yo creo que se entiende

Voz 34 23:31 eh eh eh

Voz 0827 23:45 no sabe cómo salir de estas atletas y nuestros atletas después dicen estas atletas nuestros atletas y al final dice bueno nuestros hombres y mujeres que son atletas por cierto sobre plurales esto de ayer mismo

Voz 14 23:58 colibrí en Maurice es corre todas las dos Madrid acertar las dos los estudios afanes

Voz 0827 24:11 colibrí So colibrí es ambas son válidas decía Susana tiene toda la razón dice la RAE que sustantivos adjetivos terminados en ni en este caso o en la tónica admiten generalmente en las dos formas de plural aunque Nos dice la Academia en la lengua culta suelen referirse la primera es decir colibrí es bisturí es carmesí es por ejemplo no por contra hay voces generalmente procedentes de otras lenguas nos dice la Academia o que pertenecen a registros coloquiales que sólo forman el plural en ese por ejemplo Pirulí o champús o menús nunca diríamos San pues no o menús es no in sé que es un una digamos un plural complicado pero bueno en todo caso Susana tenía razón que en ese caso concreto de los colibrí se puede decir colibrí o colibrí por cierto sobre otro plural este que te corrigió sobre la marcha Benjamín Prado y que nos envía Paco Parro

Voz 0313 25:05 tienes razón llamase sabe tocarte

Voz 35 25:07 más interesantes no en este libro que se llama El País de todo lo que cuenta es cómo o cuándo soso o cuando se topó con dos

Voz 6 25:15 o es eso dos discretamente el poeta te hace la correcto

Voz 36 25:22 sí

Voz 0159 25:25 bueno dejamos atrás las Navidades esas

Voz 0827 25:27 estas en las que se celebra el nacimiento de un niño con los niños como protagonistas fundamentales cada año además estamos muy pendientes del nacimiento del primer niño o niña que nos trae el nuevo año a España este año especialmente porque hemos ido detectando en las unidades de vigilancia allí en los últimos tiempo fenómenos extraños entorno a la natalidad no sé por ejemplo niñas prematuras que al nacer ya tienen XXXIII meses por ejemplo

Voz 1915 25:52 Juan Carlos dice mis hijas tienen mes y medio nacieron con treinta y tres meses nacieron con treinta y tres meses más cinco

Voz 14 25:59 es prematura treinta y tres meses

Voz 0827 26:01 pues con cinco días se bueno prematuras que ya nacen con treinta y tres meses puede sonar extraño pero oye no si tienen una madre que tenga embarazos de treinta y nueve meses

Voz 37 26:10 buenas tardes la mujer ingresó el domingo pasado en el hospital Virgen de Valme de Sevilla capital estaba embarazada de treinta y nueve meses estaba embarazada de treinta y nueve meses el miércoles se le practicó las este acoso

Voz 0827 26:22 cuadrando si el embarazo es de treinta y nueve meses con XXXIII meses nace es prematuro e hay casos menos exagerados que en comparación parecen hasta normales no sé un recién nacido de veinte meses por ejemplo

Voz 29 26:32 el recién nacido tiene unos veinte meses el recién nacido tiene unos veinte meses al averiarse el tren se ha quedado sin aire acondicionado y según Renfe un médico de a bordo ha considerado que hacía mucho calor para un niño tan pequeño

Voz 0827 26:44 bueno claros y el recién nacido tiene ya veinte meses pues el tiempo después vuela claro con recién nacidos así a poco que crezcan Llinás ya a la madurez de una cosa más

Voz 1915 26:54 los padres de un bebé de cuarenta y tres años de un bebé de cuarenta años han sido detenidos después de que llevara a su hijo

Voz 0827 27:01 bebé de cuarenta y tres años y a poco que le toquen las narices al bebé de cuarenta y tres años pues te montan

Voz 38 27:05 a una huelga Illa jornada de huelga infantil encantaba

Voz 6 27:08 la isla jornada de huelga infantil en Cantabria de huelga estudiantil

Voz 0827 27:12 intratable durante bueno en fin oye que con todos estos precedentes que hemos ido recogiendo en la Unidad de Vigilancia no es extraño que la primera recién nacida este año haya pesado lo que hace

Voz 6 27:22 salvo claro está contracción llegaba Carolina María

Voz 1915 27:25 todo con sus tres mil setecientos kilos los tres mil setecientos kilos

Voz 14 27:30 setecientos kilos que debe tan gordos cuando empezaba a perdonar los vital de Miguel Servet de Zaragoza complicaciones a pesar de los entrenamientos

Voz 0827 27:47 es mil setecientos kilos es una buena corrida en Las Ventas eh yo creo los seis toros no llega a los tres mil setecientos kilos bueno no me extraña que para evitar embarazos de riesgo como el de a un niño o una niña en este caso de tres mil setecientos kilos Torrelavega hace años ya buena decidido por otro método de Concepción que es directamente plantar niños en los parques

Voz 39 28:09 pues se va a instalar un parque en el que se va a presentar un niño que en el que está a plantar un niño por un perdón cara a cara efectivamente

Voz 0827 28:22 de de tres mil setecientos kilos de peso

Voz 0313 28:24 ah bueno oye no les desvelaremos

Voz 0827 28:33 el nuevo año recuperamos tradiciones por ejemplo los envíos que tarde sí tarde no nos manda el equipo de todo por la radio en este caso sobre una palabra un verbo que utilizó Pablo Casado

Voz 6 28:44 pero lo que dice a continuación es algo más raro no me gustan las políticas especiales para ancianos para mujeres para católicos o para qué raza

Voz 14 28:57 para personas de no sé qué raza no sé qué lo

Voz 6 29:19 por si fuera poco acaba casado con una palabra que va gran Isaías yo por planteamiento político liberal compartí mental hizo la sociedad

Voz 3 29:30 cómo va a yo no comparte Menthal hizo campa del gran

Voz 16 29:38 para Elvira que es un verbo largo eh bueno el verbo

Voz 0827 29:44 es compartimentación es un verbo más corto suele ser el que utilizamos en Palencia Pablo Casado eh que sería dividir algo en elementos menores pero ya sabemos que esto de alargar palabras suele ser un clásico ha pasado por ejemplo con esto otro que escuchó Alejandro Burgos a Fernando

Voz 6 29:59 Vallespín sea ha roto ya con ese mito que tenemos desde la transición de que existe algo así como un bloque constitucionalista ese bloque constitucionalista no existe osea que ya no hablen no

Voz 0827 30:12 la cara que ya nunca cara que ya no con cara por allá del verbo cara crear que es un verbo que no existe el verbo es más corto también que acarrear eh cacareada que es el sonido que hacen gallos y gallinas también en sentido figurado pues lo que decía Vallespín alabar exageradamente algo especialmente lo propio bueno vamos acabando terminamos el año hablando mucho de Vox y lo hemos comenzado de la misma manera como ya sabemos que algunas palabras cuando se convierten en Marca enmarca política por ejemplo como en este caso van despegando se de su esencia José Ignacio para wrong hoy nos quiere recordar que Vox antes de ser el origen de ideas estrafalarias fue origen también de muchas palabras era mismos digo

Voz 0159 30:57 esos viene a la cabeza

Voz 41 31:02 probablemente cierto partido político pero la voz latina Vox es el origen de muchas otras palabras si ésta tiene un diccionario llamado Vox esto nos contó su responsable Tony Valles

Voz 42 31:12 claro en su día nosotros no pensábamos que más de cincuenta años después pues habría un partido que usaría este nombre

Voz 43 31:23 bóxer a raíz de la palabra de ella André llevado tras como vocal altavoz portavoz portavoz

Voz 41 31:29 es portavoz que no que portavoces no existe la palabra ya es femenina en sí misma otro relativismo que tiene su origen en Vox es el verbo o Care del que proviene por ejemplo invocar a partir del San formado palabras como vocabulario convocar o abogado desde la palabra latina Vox también han surgido tras que se pueden relacionar con el partido político como podría ser el caso de provocar equivocar o vociferar también está relacionada con el vocablo griego equipos del que surgen epopeya o ETA os acordáis de Santiago Abascal a caballo prometiendo reconquistar Andalucía la música que utilizaron ese está que está sonando la banda sonora de El Señor de los Anillos la película de fantasía épica por excelencia las posibilidades que nos ofrece Vox son tantas que sería muy triste que nos quedáramos sólo con las que ofrece un partido político

Voz 0827 32:26 pues sí sería muy triste que olvidásemos de dónde vienen las palabras aunque después se conviertan en marca de un partido aquí acaba la Unidad de Vigilancia recordamos nuestra dirección de correo V arroba Cadena Ser punto com les recordamos que nos envíen el error la hora concreta a la que se produce en Cannes a el dijeron por ejemplo pero en todo caso muchísimas gracias por enviarnos los errores y ya saben si en algo equivocado hoy que casi seguro

Voz 16 32:51 muy equivocado y no volverá a ocurrir

Voz 0827 32:53 pues nada hasta el fin de semana adiós

Voz 0313 37:31 hablando de las palabras pero enfocando con ellas ahora hacia otro objetivo muy distinto mirar esta mañana ha hecho un ejercicio muy tonto ya lo verán a compañeros y compañeras nombres humoristas y antes me lo preguntaba a mí mismo que me respondo digo de entrada bueno pues un amigo Buenafuente compañeros de Piedrahita coronas y luego pues yo qué sé Eugenio Gil típico hoy y algún compañero Isaías también decía town sino de no te olvides de de Chiquito de la Calzada Martes y Trece ya alguien es ha dicho oye mujeres no ahí te pones a pensar claro que ha habido uno que es veterano pues piensa Mary Sampere o Rossy de Palma o ese acuerdo de un Barrera o de Eva Hache pero cuesta más que salgan nombres yo no se porque pero fin la duda ha terminado hay muchas ya habrá más a las pruebas me remito

Voz 52 38:24 y él no se puede figurar lo que sufre una mujer lo que tiene que penar

Voz 53 38:33 aquí hay que distinguir exactamente entre optimistas idiotas optimistas

Voz 14 38:39 no es que piensan negó hoy alguien con el coche al centro voy a encontrar sitio para aparcar los que además de pensarlo sé

Voz 24 38:48 hay gente que tiene gatos aquí que levante la mano tímidamente da igual no voy a hacer mucho caso porque bueno para hacer como que me interesa

Voz 17 38:55 el celebrado una fiesta particular está el micro

Voz 54 39:07 no sé si que aquí lo aquí sabes la derecha izquierda que momentos artífice y vamos a reflexionar

Voz 14 39:12 estoy sana él lo del pelo realmente su malentendido conoce a un chico que me dijo que le gustaban las tierras usadas

Voz 1490 39:19 a tacos al endulzar las historias yo soy millennials palillo me imagino cuando vengan bisnietos en plan abuela abuela al tú como golfista la huelga

Voz 14 39:26 pues estaba ya en la discoteca suelta cómodamente llegó dos vuelo y perreando el Niño Dios replica de Tinder

Voz 1490 39:34 yo tenía una fantasía yo soñaba con ser la hija de Superman y super Guen pero claro crece si te das cuenta de que eso es imposible porque Superman y super Google son primo si tuvieran una niña esa niña violaría pero se iría chocando con todo

Voz 14 39:50 a seis Francisco estas creo que eras tú tú Guiral

Voz 0313 39:56 de Francisco cómo sabrán todos los oyentes de La Ventana hace muy poquitos meses ha estrenado su primer espectáculo en teatro el eje del mal junto a otros dos cómicas que son Esther Gimeno hoy victoria Martín también conocida como Living postureo por su canal en Youtube como os va por cierto lo de lo de la obra muy bien vez al mes es una vez al mes

Voz 1490 40:12 pues llevamos cuatro funciones y entradas agotadas estamos que no nos

Voz 14 40:16 tiene el estreno como fue porque el el primer día lo primero en todo siempre es especial eso dice como fue el debut fue

Voz 1490 40:23 le porque empezamos alguna cosa

Voz 14 40:25 una anécdota si especial no pero creo que la gente sale no es que

Voz 1490 40:30 Nos aplaudieron pues tenemos que bajar el patio de butacas por las escaleras y a gente aplaudiendo desde el primer minuto digo están aplaudiendo esa sabemos andar que no estaba o lo que no nos estamos cayendo yo creo las expectativas estaban nuestros padres y luego Esther Gimeno y su madre está en un sindicato vinieron muchos sindicalistas entonces son gente hacía mucho ruido todo fue como un baño o de fue muy familiar la verdad no se fue una sensación muy muy de Reino de Rey León aquí estamos

Voz 0313 40:57 Cambra aumentó te te planteas au decides a ser cómica dedicarte a esto

Voz 1490 41:03 pues desde pequeñita pequeñitas pequeñitas no pero era demasiado tímida entonces decías sólo en retener al espejo pero de adolescente ya empecé a ver la tele fue una afición gays padres lucharon contra ella querían estudia inglés te mandamos a un campamento yo no quiero estar viendo películas y viendo programas veía Caiga quien caiga con Wyoming y al informal me encantaban los programas de comedia yo entonces no sabía que existía una progresión quería escribir chistes de guionista pero yo decía pensaba ojalá se me ocurrían las mismas cosas que hago yo mil luego ya bueno empecé la carrera y cuenta que hay una profesiones guionista que que puedes hacer eso yo era muy tímida hasta que me dijeron de o empiezas a actuar de momento no hay trabajo de guión y ahí fue donde dije mira mejor mejor la psicólogo al psicólogo y actuando pues me quito yo este drama es no

Voz 0313 41:50 puede aprendizaje en ese momento de de buscar inspiración y tal ha citado hombre solo había alguna mujer cómica que expirase

Voz 1490 41:58 de adolescente de trece catorce años no recordaba fue ya de la carrera cuando empezaba el prueba con Berodia empezaba para

Voz 1915 42:06 comenta ya me viene Silvia Abril me viene Butt

Voz 1490 42:08 eh pero entonces realmente mis referentes Annan todos masculinos y entonces Cruz y Raya Nochevieja Faemino y Cansado es buena Puente cuando empezaba he antes en la Cosa Nostra en Cataluña realmente eran nombre hecho

Voz 0313 42:23 bueno pues a a las chicas que hoy tengan la edad que tenía estuvo entonces estoy yo creo que ganan los ocurre ni les va a ocurrir no sólo porque ha habido una una eclosión de cómicas de gente que está en los canales con monólogos con público por ahí girando por toda España sino que hay una iniciativa concreta una muy pote gente que se llama Río Wright con y no sé exactamente cómo se pronuncia que es un espacio en el que cualquier mujer que lo desee puede subirse al escenario ya lo que surja existe esto bueno claro que existe lo han comprobado Nerea Aróstegui

Voz 55 42:56 faltan unos minutos para dar las nueve de la noche la entrada del está llena de gente dos chicos jóvenes se acercan perdona

Voz 17 43:02 qué es lo que hay es la raíz comedy monólogos hechas por mujeres

Voz 55 43:06 la cola para entrar recorrer la Acera hasta el local de al lado hace frío pero no importa a las nueve en punto todo el mundo empieza a entrar al bar se llama Moby Ovidi decoración de madera moderno Navarra circular se encuentran y centro la gente se va colocando mirando al escenario que hay a la izquierda los camareros no dan abasto sirviendo cerveza

Voz 17 43:28 y de repente se escucha si es señal de que ya están

Voz 20 43:35 Nos todos así que prestamos atención a las indicaciones

Voz 14 43:38 sí

Voz 56 43:41 unos muy esas actuaciones

Voz 55 43:43 comienzo por cierto lo hacen de una forma particular que conocemos muy bien en La Ventana

Voz 56 43:50 sí

Voz 20 43:54 Sí se da paso a la primera mujer que va a actuar esta noche Sara García o también

Voz 17 43:59 esa es la creadora y organizadora de este evento

Voz 20 44:05 el hilo conductor a lo largo de todas las actuaciones la mujer que irá dando paso a cada cómica mientras cuenta su historia

Voz 14 44:12 son

Voz 57 44:15 fue a Ramos

Voz 20 44:18 ahora tiene veintiocho años ha dejado su trabajo en publicidad para dedicarse de lleno al humor busca el espacio que las mujeres se merecen en la comedia

Voz 26 44:26 la idea surge de crear un espacio donde las mujeres se sientan cómodas para contar sus historias en formato comedia estar sin ser juzgadas au sin tener compartir escenario contextos que perpetúan los estereotipos de la mujer o la discrimina y por supuesto busca visibilizar la comedia femenina

Voz 20 44:45 por su escenario pasan muchas mujeres con historias muy diferentes algunas clásicas

Voz 56 44:54 porque Lys

Voz 22 45:00 en otros más ligadas a la era digital

Voz 26 45:07 lo importante es tener un espacio abierto a todas las mujeres que quieran dedicarse al humor

Voz 20 45:14 hay quien lleva más de ocho años dedicándose a la comedia y quiere participar como Eva Cabezas que celebra la creación de un proyecto como éste

Voz 24 45:21 por qué me parecía interesante necesario es incluso educativo hacer comedia en un clima feminista entonces después de tantos años tratando de generar este tipo de espacios viviendo que siempre se quedaba en una anécdota porque éramos minoría absoluta me maravilla que gracias a la ría las mujeres pierdan el miedo ojo que no el respeto a la comedia me flipa viva la río Tea vivan las mujeres que hacen comedia además la red

Voz 20 45:45 la Comédie es una oportunidad para que nuevos nombres vayan surgiendo vayan conociendo es el caso de Henar Álvarez

Voz 58 45:54 hablé con la camisa siempre únicamente las

Voz 20 46:08 risas y aplausos la cogieron en su primera actuación pienso que actuar ante

Voz 1915 46:12 público no sólo había planteado antes pues

Voz 59 46:14 en realidad yo soy guionista y nunca me había planteado lo de subido a un escenario pero porque en realidad pensaba que quizá no era algo para mí que en realidad de alguna manera yo ya me dedicaba a la comedia antes tenía el programa de tramas maestras lo hacemos humor en el programa de buenismo bien también cierro con una sección de humor lo que pasa es que claro no dejas de estar en una mesa acompañada por gente no no estás tú sola con un micrófono y enfrentándose al público

Voz 20 46:38 hasta que llegó la Rayo Comédie vio que éste era su momento cuando R

Voz 59 46:42 depende salió la radio Comedy Iwo varias personas que se acercaron a decirme que porque ellos no lo intentaba que estaban seguros de que podía hacerlo pues fue como fue sí qué no la verdad es que el primer día que me subí allí al escenario sentí así que efectivamente que sí que pueda dedicarme a eso perfectamente así que me dio mucha alegría acudirá compañeras animando a otras mujeres a que por lo menos me intenten

Voz 0159 47:06 como Henar Álvarez son muchas las mujeres que han pasado por eso

Voz 20 47:09 escenario Eva Soriano Eva Redondo Elsa Ruiz Paula cantó Avi Pawel y es que la RAE Comédie es un micrófono abierto para todas las que quieran reír y hacer reír

Voz 0827 47:20 que las mujeres también son comedia

Voz 14 47:29 para García buenas tardes qué tal muy buenas tardes qué tal me olvido Torrado y bueno en Río Torra yo me decía a mí también me haré igual porque también yo digo las riendas porque el Espanyol hizo mucho pero lo puede llamar como quiera has contado que

Voz 0313 47:44 no sabía eso quieras publicista si vas hay con con un empleo inestable con tus cosas y tal día decides dar el el salto como cómo se te cruza son la cabeza

Voz 0159 47:52 pues realmente ya está trabajando una agencia de mal

Voz 60 47:55 que Tim atención e de marketing digital de una agencia representación de influenza el la parte de marketing digital

Voz 0159 48:01 se sienta opción de influencer si si si no puedo ser más millennials es imposible si decidía hacer día porque para tener un espacio donde por fin me atraviese hacer comedia porque sí que me había ocurrido que yo veía muchísima comedia Mi tanda pide más y no me atreví a dar el paso porque en muchas ocasiones no me sentía cómoda ni cómo trataban a las compañeras de los textos que a lo mejor escuchaba cuando están en el escenario y dije voy a hacer algo pequeño y gratuito con mis amigos empezó a crecer de una manera descomunal y claro a mí me llenaba mucho más ha sorprendido la reacción te desbordado poquito tanta gente tantas mujeres tanta

Voz 0313 48:39 sí puestas a a escenario Khadija compartir algo tan hermoso como la risa

Voz 0159 48:44 más desbordado muchísimo muchísimo llevo siendo el número uno en tendencia al desde ayer con la entrevista a la resistencia va más

Voz 14 48:54 pero si además empezasteis en mayo es que sí

Voz 1490 48:59 te habla como de hace cuatro años pero es que así un bombazo desde mayo

Voz 0159 49:03 ha sido absolutamente increíble precisamente eso me me hace tan feliz de hecho es la primera vez que me subí fue la Riot es donde he crecido es donde he aprendido hacer comedia

Voz 0313 49:12 no seas muy atado a monta un pollo para un montón de gente porque tú querías atrever de subirme sí

Voz 14 49:17 entonces yo todo sigue otra cosa quiero aprender a conducir favor

Voz 0159 49:24 pero que no estoy bien eh que yo quería hacer una camiseta y unas bragas y han montado una tienda que emprenderá bueno esta nos grande

Voz 0313 49:33 hoy escuchado en un momento del del reportaje de Nerea alguien no recuerdo quién en la exactamente que hablaba de Jo tenía muchas ganas de hacer comedia feminista y ya sabrás que esta expresión tal cual expresada así echará para atrás a más de uno incluso más de una Ésa será la definición o no exactamente de que una mujer se suba a un escenario

Voz 0159 49:52 es que el que el mero hecho verdor

Voz 0313 49:54 es que lo he escuchado y me me me me llama la atención

Voz 0159 49:57 sí claro todo yo te lo explico el mero hecho de que las mujeres no subamos al escenario ya es un acontecimiento feminista y muchas veces la gente cuando sobre alguien dirá la suya

Voz 0313 50:08 ha ocurrido siempre con más menos frecuencia menos