La Ventana (11/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Cadena SER

Voz 15 08:32 si no tenga prisa que mire como esta

Voz 3 08:35 en la carretera

Voz 15 08:41 bueno no se preocupe que habrá como sabe todo por cierto sabe lo que ha pasado ahí no

Voz 17 08:51 año Marcelo una veinticinco

Voz 6 08:57 hay Nasser

La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:07 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos en La Ventana un poco de follón como siempre antes de empezar nuestra obra de de música en directo a Javier acaba llega llega o no estas aquí no te veo puntual como como esta esta buenas tardes

Voz 0281 09:22 que tenemos a un poeta con nosotros Hong gustaría preguntarte no hace falta que desciendan mucho tampoco la respuesta pero tanto me vale no preguntarte por el por el valor de los versos sueltos el significado real de este concepto que a mí me gustó mucho a mi me parece que los versos sueltos di di lo definen dos cosas uno un libro de poemas muy famoso que escribió Paul Éluard que Samad poesía ininterrumpida ya verás esos enciclopedias una versión una versión de Alberti verso suelto Z cada día en esa me paro porque lo que hacía Rafael Alberti en sus versos sueltos de cada día era hacer una especie de diario de pequeñas cosas que a lo mejor no merecían suponen un poema entero pero que para hombres maravilloso daban y luego está la tercera que es la gran Nos gustan los versos sueltos son los que pueden ser anti cosas muy López para otras cosas algo muy muy cañí exacto escribe tirar para un lado para otro es precisamente

Voz 0313 10:14 que hoy traemos a La Ventana a una pareja que yo quería

Voz 0281 10:16 sinceramente que tiene bastante de de verso suelto en esto de la música de hecho su último disco se titula dibujo libre y en el texto del libreto ya nos hacen toda una declaración de intenciones

Voz 18 10:27 es éxito sí pero no a cualquier precio precio sí pero no a cualquier postor no

Voz 1454 10:33 la única posibilidad de ser auténticos

Voz 18 10:35 esa por conservar los mecanismos creadores sanar rápido del vértigo de la existencia el complejo de inferioridad en relación con el infinito generar nuevos espejismos y afrontar que todo está perdido excepto lo que va siendo en con

Voz 1454 10:51 las pobres canciones no saben

Voz 18 10:53 qué les esperan sabrán enfrentar a un mundo hostil tan sensible represivas tan susceptibles a un bostezo psicóticos aún pestañeo de Stein imposibilidad son así se comen la cabeza porque cada canción quiere no ser una canción cualquiera es su ADN sumisión Prince

Voz 1454 11:11 Val e intrínseca sobrevivir

Voz 18 11:14 aquí reproducirse todo lo posible nosotros los canción estas las conocemos bien pero no podemos hacer más que dotarlas de una identidad certificar la velar por ellas por lo demás es pretencioso desear que acaben siendo inolvidables sólo podemos trabajar porque resulten fácilmente recordarles es que este oficio del dibujo libre estén relativo que uno casi no sabe cómo conservar la motivación para seguir creando trabajando con pasión como si fuera posible mantenernos ajenos a todo y crear vehementes ciegos de amor y confianza como cuando éramos más jóvenes no con miedo a ser devorados por nuestro propio alcance como cuando éramos mayores

Voz 0313 11:58 poca cosa eh un tratado de filosofía todo esto todo esto que acabamos de escuchar Se revela en cada rincón del disco es así ahora sólo necesitamos una cosa bueno tres hilo y aguja impulso para remata

Voz 4 12:14 curso par de Bata tiempo era tan solo

Voz 0313 12:31 esta tarde en La Ventana antílope Miguel Ángel Márquez José Félix López buenas tardes vi canción listas si nos gusta todo lo de libreto y estas des gel

Voz 0752 12:42 dados una Pyro absolutamente robado el maestro Jorge Drexler

Voz 19 12:45 eh menos que muy bien a mí en cada vez es más creo que habría que cabría que estáis sembrados eh bueno graditos avanzamos recogía la opinión de de de oyente de una verdad equidad de estos personajes externos

Voz 0281 13:03 además siempre han sembrado de todo porque cada canción cada canción unas un pepino y otras una calabazas

Voz 19 13:09 si no se olvida de las coles si es verdad

Voz 0313 13:12 lo del verso suelto o seculares

Voz 19 13:15 joder Lidia me eh no no sé que tengo que hacer Mateo ya de verdad

Voz 0313 13:22 lo de verso suelto de lo lo de Chirac por los inventarios vosotros que que que que os define mejor pues antílopes como

Voz 0752 13:30 a el verso suelto los decía después de incontinencia también a bolsillos rotos por los bolsillos rotos pero nosotros sí el Chiriboga estado ahí es decir lo que me gusta como etiquetada porque había que tener algo expresamente genio y lo hemos quedado para los medios de comunicación yo tengo clarísimo ahora fíjate una cosa alguien que no había escuchado nunca les dices tipo

Voz 20 13:50 y le pones a esto y compra

Voz 21 13:57 persona queda eh tu pedido ya Pitu que Bush móvil tendrán ya me dirá

Voz 10 14:09 la otra línea sea demasiado mi compromiso de viendo cómo es posible encontrarla no es una Ivitra eh si mi problema de nuevo que me da por ejemplo comedido ya sabes bien en metralla medida ahí

Voz 19 14:45 este concepto de la sonrisa de acalde nueva para atenderlos

Voz 3 14:50 muchas cosas a todavía tienes la sonrisa

Voz 19 14:54 ataques a la que tardáramos Qatar en cada

Voz 0313 14:59 la momentito de La Ventana esta tarde hoy estábamos hablando no recuerdo de que a las cuatro quiere que de juegos online no sé qué o no no de juegos on line no de canalizar energía y Matías Vallés ha sacado lo de Ruth Beitia de los animales y los precios esto tranquilos a quitar porque tiempo hombre poca poco a poco no pero fíjate esto de la sonrisa del alcalde nuevo es un ejemplo de lo encontraría la camiseta verdad de lo que de lo que yo para mí es una de las claves del éxito de antílopes

Voz 6 15:26 que así a la hora de risa

Voz 0313 15:29 hay tal vais soltando las bolas y soltando diciendo cosas que en el fondo son bastante serio ese proyecto

Voz 0752 15:34 irá de la mano del alcalde nuevo que va dando la mano y sonriendo

Voz 5 15:39 es una melón a mis jugadores Provença pero eso eso es el ejercicio de

Voz 0313 15:44 pero había parece que ese es uno de los grandes méritos que tenéis

Voz 5 15:47 ese desde el comienzo muchas gracias yo creo que algo que no diferencia quizá porque en los temas que que tratamos en la canción eh la morfología es muy diferente usamos mucho de ti lo diferente de música pero quizá lo que nos diferencia es en los temas universal en lo que nos metemos hablar años es quizás como lo cineastas tú puedes y hay muchas escenas de cama muy bonitas pero quizá lo que lo lo define o la diferencia es donde colocó el director la Cámara lo mejor para narrar esa esa escena tan humana que que todos tenemos derecho a hacer canciones todo no tiene derecho a hacer canciones de dieciséis años que oigan te echo de menos la vida es una mierda el almohadas ha quedado fría pero lo que intentamos nosotros es ser espejo de la de la época que nos ha tocado vivir el récord lo que más me muy bien lo que más me gusta entre muchos otros el disco no es que

Voz 0281 16:35 no es que tenga de todo

Voz 5 16:36 porque puede ser irónico pues el comprometido hay canciones casi

Voz 0281 16:40 Testa hay canciones para bailar hay canciones de muchas clases no que tenga tantas cosas sino que algunas veces las tiene todas a la vez y entonces es que llueve poco y todos me pasa como con esa gente que que digo oye es que nunca se cuando me estás hablando en serio cuando no demasiado bien y me recuerdan canción precioso porque parece hombre van van por aquí más encerradito y de pronto empieza a decir señora advierte a la su marido que un yerno como esto no lo va a encontrar la bien dice

Voz 0752 17:06 por de pronto no agradecen estos análisis de esta magnitud de verdad un poquito ruborizarse porque no estoy acostumbrada a nivel esperado

Voz 19 17:11 pero esto que comentaba Benjamín

Voz 0313 17:14 Nos lo decía ayer en La Ventana o Juanjo Téllez cuando comentaba estaba hablando de la de la crispación que hay ahora muchas conversaciones en Andalucía con el tema del resultado de las elecciones de señal decía Brest eh Pesci somos un agente qué coño que nos tomamos la vida con diría que cada uno defienda sus ideas pero no renunciamos a eso yo lo dije tengo muchas ganas a este año haber los carnavales

Voz 19 17:33 por qué ahí ahí ahí hay muy

Voz 22 17:37 etiqueta que dijimos de China una frase de Bilic que decía dale un hombre una máscara te contra la verdad creo que la filosofía del Carnaval es eso tiene eso y además se produce la paradoja es que en Carnaval la chirigota la filosofía autoriza la máscara para hablar de las cosas que no ha podido hablar durante el año dices tú bueno no será que durante el año

Voz 0752 17:54 ella es la verdadera más cara enseguida aquí donde no ya

Voz 0313 17:58 oye oiga a gente que no lo sabe vosotros os conocisteis intercambiando vídeos de carnavales y de series de dibujos animados José Dimas

Voz 22 18:04 yo me partí la clavícula ante de entrar en el instituto justo la semana que entrábamos en el instituto

Voz 0752 18:08 no a otra como voluntario no no son voluntarios aunque ahora que lo pienso pero no tuvo más votando fue votar así como un demócrata de primera entre tomar dos meses después ya

Voz 22 18:21 estaban todos los pupitres o amigos habían hecho pareja hay tal entre en un descanso entre clase y clase y estaba Miguel cantando una una una letra que yo creo que era el Selu de José Luis García Cossío dice pues no sé si era de las Maruja una chirigota de esta de los noventa Illa empecé a cantar los sin conocer nada empecé a hacer la campeón pone no hay llame me él dice hacer un grupo entonces acabar que facilita

Voz 0313 18:45 si hacemos un grupo que en sus inicios tenía mucho tenía bastante de de por sí

Voz 3 18:51 sí por supuesto y en este disco de ahora yo encontrar una cosita

Voz 0313 18:54 qué dices bueno eso es eso es

Voz 10 18:56 sí la verdad esto es un poco crío

Voz 19 19:05 pero luego estamos festivalero

Voz 10 19:16 estos exacto esto yo no la banda

Voz 5 20:18 diecinueve será el próximo siempre el formato dúo el formato tu puede doce adiós pero si desde pequeñitos a dicho evento haciendo cositas

Voz 3 20:28 de todo vertido como os queremos la aclaración de que estaba pensando el que lo que decía antes es Benjamín de que cada canción era una cosa diferente es muy divertido porque antílopes tiene una gran habilidad para hacer en el mejor sentido de la palabra imitación de todo tipo de géneros igual que esto podía ser mis cafeína y trocitos que podían ser no recuerdo una canción que era ahí me da mucha rabia no sé si es mi canción puede ser pues se mi canción que sí es una selección muy si era un poquito sí a la española canciones son canciones que me gusta esa parte es que si no canta nadie dice peligrosas además guitarra española

Voz 0752 21:01 verdad de nailon en el estribillo como ha colaborado con un extranjero haya nada cuando vaya nada me llamaba Paco de Lucía mire me aquí una guitarrista gracia porque

Voz 3 21:10 de que lo hace sin querer y que se ve que lo hacéis queriendo saque esta canción tiene que llevar este aire de problema en que cada canción sea diferente en el día

Voz 22 21:17 disco incluso que vamos por el por el bien de la canción el él es lo que buscamos más allá de la paja mental que podamos tener nosotros que son muchas Hinault todo lo que componemos entrar antílopes en el proyecto en sí de igual modo que no llega al escenario en el directo o incluso a entrar en un disco

Voz 0313 21:34 de todas formas este este tema el que acabas de comentar los que más me gusta del disco pero eso ya son referencias personales y me parece algo muy mucho lo además porque los se preguntaba el tiempo de de diecinueve en formato variado una docena de años en en formato mirándolo todo que entonces yo creo no sé si pensaba así de de de reivindicarse es decir nosotros hacemos esto y cuál es el mejor DNI que puede presentar un músico coño explicar cómo son sus canciones

Voz 4 22:07 pero si como pocas eh por qué

Voz 24 22:35 también

Voz 4 22:40 sino cada

Voz 19 23:16 esto estreno género que sería el psicoanálisis musical es verdad es verdad Garde explicar que explicarse ni Begino vosotros mismos si no cómo son sino cómo queréis que sean puesto

Voz 5 23:24 exacto de me pareció muy bueno y además es algo muy imposible en mi opinión que se busca la excelencia más que la perfección por lo menos yo en mi caso porque como no soy VIP no me considero virtuoso en nada lo que sí me considero muy profundo cuando una idea me llega o la quiero personificar Higuero hacerla un mensaje universal en este caso me parecía pues eso yo estoy muy pirado por Silvio Rodríguez y flipado con sus canciones como ojalá yo creo que esto sería en esa búsqueda de encontrar una canción que te defina una canción que habla de cómo debería o a mi me gustaría que fuera

Voz 3 23:57 que es un riesgo porque hay mucha gente que confesaban completamente no llega a hacer la canción que quiere nunca osea que yo quisiera tocar este tipo de cosas que es que no llego hay gente que lo reconoce hay gente que les cuesta más que está haciendo ejercicio toda la vida de intentar ser el músico excelente que querían mucho que se machacan también es un salto es que te estoy viendo pero hay viviendo de esto viendo que vas a saltar al remate hasta que no quiero que remates esto es verdad que coloca al porque lo digo yo digo que es un un acto de honestidad ya de serio que es decir esto me gustaría a mí luego yo ya puedo como oyente ver si se ha conseguido

Voz 25 24:28 sí además hay una dificultad añadida que esté pasando profeso digamos la canción La guitarra higos de puede satisfacer o no tengas dotado muy contentas ya la hora de Bruce Oldfield precisamente tal vez no sea más legítimo por la zona en la que somos pues un poco el flamenco y un poco de más de folclore hígado no hemos metido aquí como decíais el indie les Rouco en esta composición tipo Sting europea así mundial realmente no

Voz 0752 24:51 sabemos dónde estamos pisando pero sabemos lo que nos gusta como espectadores y queríamos fidelizar un poco así creo tengo que quedó bastante acertado de pleno con problemas lo que más

Voz 26 25:00 se divierte eso es que se demuestra que con cualquier tipo de música este disco tienen muchísimos tipos de música

Voz 0281 25:06 no siempre se puede subir una buena letra y siempre se pueden decir cosas en las letras y el disco está lleno de ideas ideas como como la vida se acabará cuando se acabe Gran Hermano y cosas

Voz 19 25:16 no es una continua censura o recordatorios

Voz 5 25:23 hay mucha de esa frase que yo me la tomo como si fueran Alertas de Google tema me me me ordenan la cabeza y me ponen en mi sitio pero es verdad que nuestros avales gusta mucho que no tenga que ir necesariamente siempre vínculos

Voz 27 25:34 la la la la crítica seria con la con la oscuridad

Voz 0281 25:39 usted agonía melancolía sino que uno puede estar pegando un bailecito y que además les den con una cosa hay cierto aire a qué ocurre en los carnavales continuamente en la

Voz 0752 25:47 que por ahí está el trasfondo no que no eso si no es no nos gusta que es una panfleto pero te ponemos el banner programas

Voz 19 25:54 hay muchos ejemplos en este disco ya que ante pero en este en concreto mira

Voz 4 26:03 no

Voz 26 26:09 en os creéis que sois los Blazers

Voz 28 26:13 entes de contacto serían de carne de feria Naciones Unidas bailando con lobbies haciendo el humor pero serias osos amorosos a precio de costo vio viarios con excusa activa desconocidos íntimos con aniversario extraños de toda la vida a Versión española ultrajes de voz infeliz mente cansados incultura desmontó fines de semana ex campeones de los restos besar bien Mercedes Napa es espero que compartan Poroshenko apatía ni desmienta Cancio marco incomparable madera de líder el feliz dijo estrépito el equipo me sirve

Voz 19 27:07 esto es una delicia esto no la hemos cobrado el tercer regalito esto esto es una denuncia de la vista gracias a casa yo me lo veo

Voz 3 27:23 Francine se pasan el día haciendo cañas con las músicas con las las letras que es una de las grandes bazas de antílope todo está al servicio en esas canciones de que Britten esas ocurrencias si es todo un arte por cierto porque lo del humor en la música es muy difícil es verdad que que parece que estaba la cosa más rara pero no hace mucho tiempo que la música española hay bastante humor

Voz 29 27:42 Arquette que vientre con el salero al comedor que amarillenta entre el ámbito ya la traidora ya estaba acabando el yo allí Filippo yo allí con la sal común

Voz 3 27:57 que yo recuerdo de pequeño y este humor costumbrista de de esta escena de cortejo desastrosa de de cry con la joven Marieta con Ágora es el que más le divierte a mí ahora en cuanto a la gente que se dedica a meter humor fino dentro de sus músicas es el argentino Kevin Johansen alguna vez a ese contaba cosas de él

Voz 22 28:15 el que estuvo por aquí en la las

Voz 3 28:17 también escenas de cortejo memorables en sus canciones aquí resulta que él sólo quería ligar bailar en el sentido más superficial de la expresión

Voz 4 28:26 cuando se puso a hablar de Picasso

Voz 3 28:36 claro es que da con una cumpliera dice os hago una chica que baila la cumbia una cumbia era que es demasiado intelectual para que claro él es un hombre sencillo y la conviene intelectual fijaba lo que

Voz 4 28:47 eh

Voz 19 28:51 lo quiere que piense tanto el quería de aparece una delantera del para Lourdes

Voz 3 28:57 intentando ligar como sea y luego si no dejamos el humor argentino hay otro porteño ingenioso que Sergio Macron que vive en Barcelona por cierto y que aquí juega a ser un árbol que va saludando a todos sus amigos de otras especies y todo son juegos de palabras también

Voz 27 29:11 hola te quedes nunca me trato tan tan

Voz 30 29:20 se trataba amigos sus raíces Fin de Grado imágenes en que

Voz 3 29:35 pasa tronco han hundido sus raíces en en lo más de lo más de la sociedad Culio rechazó musical nivel de sus no suelen tipo de de funk maravilloso y luego los de corrimiento en cantantes que cantan en castellano que tienen vis cómica lo hice aquí mismo con Marlango cuando vinieron con su último disco que trajeron una canción que cantaban al alimón con el David Aguilar porque se hace llamar el David Aguilar podría temas tan divertidos como este desordenada canción no porque

Voz 31 30:01 la ordenada hablar gigante pretende de forma tanto gusta Mila qué suerte de cosas las todas decidan me el ocio la tiene

Voz 3 30:11 culpa igual yo creo que los muñecos Francine están desarrollando este humor en vista de que lo que les pagan es una risa estaba yo pensara eso pues pues eso ya viene de atrás

Voz 0313 30:19 puede aquí aquí no pagamos pero pero si atacamos y a toda la gente que viene a La Ventana de la música le pedimos que nos deje un par de regalitos en en directo el firme

Voz 19 30:30 Juan José Miguel

Voz 0313 30:33 qué va a ser pues vamos a

Voz 22 30:35 otros un trocito no sé lo que me dejes de tiempo para los operadores y los ojeadores esta tendencia no de Jayne

Voz 0313 30:43 pero dio patadas agrega

Voz 10 30:47 esta canción para un público de inepto que nadie atribuye bajo ningún concepto no debería ser tan peyorativo pero así es como consigo mi objetivo Kiko dejándome Anna Sallés no carece de inversión tengo el dinero en la calle lleve Lance y acalló anarquista comenta listones dentro de profesión activista ha pasado razón de ser ha indicado que está ahí quedó Darín colocado la evolución está por ver si Tonterías las búsquedas algo que aunque algo que hoy no

Voz 26 31:20 en Salvi que somos noticia somos virales todos queremos ser distintos pero que nos traten igual iguales

Voz 10 31:26 como María Moscardó ahí todo de pelea jalea con aire leemos que era como Marais Moscardó que comentar como jalea hasta la élite hemos

Voz 32 31:46 a ha

Voz 10 31:50 hala

Voz 34 31:55 no

Voz 3 31:59 mordaza

Voz 35 32:00 que a penas de aplaca que arrasa que trina the night machaca lo había de todo jamás contenida Ares de es compartida el anonimato que apesta

Voz 26 32:10 son duro que juega con fuego que vive entre las razones estaba ayer triste y no me la suda qué opinión Esteban sin ya he mentido en el pasillo T burlando en el desmán unirán por la ventana y yo me pasó la mañana mismo tiempo huye sobre todo Yeah de colgar en las vidrieras que era te pone de los nervios me actitud precisó

Voz 10 32:38 la pelea hasta la N hemos que ha buscado jalea ya está le hemos que que que no cobre sigue

Voz 32 33:04 la sede

Voz 10 33:06 con ello

Voz 34 33:09 a tu aquí en La Ventana

Voz 4 33:12 a ver si la

Voz 36 33:14 no

Voz 0313 33:17 antílope directo La Ventana regresamos en en tres minutos

Voz 38 33:45 tronco tu boca bonita de detuvo voy dibujando una como si saliera de mi mano como si por primera vez tuvo que es entre abriera basta cerrar los ojos para deshacer los dos Dudi recomenzar con hacer cada vez la boca que deseo la boca que Vima no te dibuja en la cara que elegir entre Estados

Voz 34 34:08 que era la libertad elegida por mí para dibujar ni Manuel tu cara

Voz 38 34:13 Ike por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano de dibujar me miras de cerca de Mijas cada vez más de cerca y entonces jugamos al ciclo que nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen dos ciclo pese miran respirando confundidos las bocas encuentren y luchan tibio ambiente mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un pesado va y viene con per funde viejo y un silencio entonces Mis manos buscan Tiersen Tupelo acariciar lentamente la profundidad de Tupelo mientras nos basamos como si tuviéramos la boca llena de flores de peces de movimientos vivos de fragancia oscura Lisino demos el Dolores dulce e insinuó salgamos en un breve y terrible absorber simultáneo de Adviento esa instantánea muerte Expedia y hay una sola salida sólo sabor a fruta madura hizo que salto temblar contaron como una luz marinera agua Rayuela Julia Cortázar mil novecientos sesenta y tres

Voz 15 35:33 sí

Voz 38 35:35 el placer de escuchar

la Ventana con Carles Francino

Voz 42 37:14 no hoy puede están de Pando en pie de la vida otra mujer desilusionada con mi tónica el estrés consulta habían pan y la líbido aseveró lata de cada sagas dirección palabras de ida evitando la Borobia una tocar hacha levitando por serio me he vuelto ahora que vuelvan

Voz 0313 38:19 dos minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos en La Ventana nuestro ahora de los viernes con la música en directo hoy estamos destripar todo el último disco de de antílope dibujo libre estamos con Miguel Ángel Márquez con José Félix López que una de dos osea que habrá edad un cólico difícil porque no está no se han ido pero yo no lo visteis el jardín decíamos lo de los versos sueltos

Voz 19 38:45 vale y yo toco el hilo de esa

Voz 0313 38:48 esa definición poco sus genes pero sí que os habéis ha ganado un espacio un un espacio concreto pero pedazo espacio porque estoy viendo que la lista conciertos que tenéis dieciocho de enero Granada veinticinco de Almería veintiséis enero Valencia uno de febrero Corulla mira serias tenemos tendrá lamentaron sevillanos otro así estamos en Sevilla con motivo de la gala de los Goya dos de febrero Vigo ocho de febrero León nueve Burgos quince Bilbao

Voz 19 39:15 difícil no un poquito sino parodias a final de verano padrino venir nunca hay que aprovechará mira de Madrid ha salido ahora como le pedían a todos los que has vuelto porque Javier ha regresado merced a no sé qué lo ocurrido que no oye en después

Voz 0313 39:34 de todo este tiempo habéis ha averiguado

Voz 19 39:37 verdad cuál es la clave de vuestro éxito os habéis preguntado alguna vez mira es que hemos acertado en esta yo mis abuelos de la cara no es de puesto yo

Voz 0752 39:51 no la verdad que no lo sé exactamente la muchas veces levanta la cabeza en el escenario y lo mira Feeri no están aplaudiendo y digo bueno es posible y muchas veces nos cuesta medir digamos no somos de

Voz 3 40:03 le gusta el aplauso por supuesto porque la recompensa al Haro como cuando cuando estoy escuchando el silencio en el concierto

Voz 5 40:08 que la gente que no perderse el silencio absoluto hermetismo me me me me pone muy nervioso yo te pone

Voz 19 40:15 en alerta de esta callado

Voz 5 40:18 están esperando demasiado no sé no tienen y que decirse va

Voz 3 40:20 mucha no te sé decir exactamente eso se quiere seguir

Voz 22 40:23 no lo sé pero busco en lo que a mi me gusta oí al final debe estar el la persona a saber si siguen se enganchan a nosotros lo que uno liga la gana es que antílope nace de la no demanda Jordi Lope de la música española que ya estaba de aquella manera ante de antílope y seguirá después de aquella manera sin vino pasará absolutamente nada pero lo pero eso sólo aprendimos nosotros

Voz 0313 40:43 principio pero es como la filosofía no que muy importante porque no sirve para nada

Voz 22 40:46 Javier no sabíamos que íbamos muy tarde para seguir la estela de las etiquetas ya marcada aunque los roles ya agregado o creado por las propias discográfica los huecos están ocupados por por la demanda que ellos crean y nosotros hemos sobrevivido todo era uno nuevo y la verdad es que no tenga

Voz 3 41:03 lo que Jaén no tengo que luego estos un poquito cabaré pero sin bailar me refiero que que no vas a oír música no basado ir paso a las dos cosas luego la música no siempre es previsible como estábamos comentando antes en fin tú decías el otro

Voz 0281 41:16 tienen algo de Luthiers sí tiene algo

Voz 3 41:18 exactamente buscando que siempre tantos juego de palabras como el doble sentido como el humor inteligente a veces se encuentre a veces no eso es evidente pero la gente no sabe qué es lo que va a encontrar y no encuentra que en el mejor sentido no va a tener una línea en un concierto lo que anima al final lo que es

Voz 22 41:34 es un mundo con tanta propuesta musical al final te engancha a la persona a la experiencia que que proporciona la persona decía franca que hablar de música era como intentar bailar de arquitectura que es verdad

Voz 0313 41:45 cada uno tiene sus teclas si su vibraciones que más se monta el programa ahora mismo eh

Voz 19 41:49 que con esto queda invalidada la mente no era café con Kafka cuarto eh

Voz 4 42:09 esta es una maravilla Pertur a pasar por si me encanta y va

Voz 10 42:21 lo que Alexa

Voz 4 42:29 con mi querido padre tan expone en la coartada eh cuando

Voz 43 43:12 y

Voz 4 43:18 la querido eh

Voz 44 44:14 está ubicada

Voz 4 44:17 eh

Voz 0313 44:22 en este momento Iñaki de la Torre aludía a que hacéis música un poco como hiciese cabarets serlo yo repasando la lista de de conciertos ellos preguntaba sabéis lo de la clave del éxito hay algo que haber repetido en en muchas entrevistas y que creo es de justicia recordar es que buena parte de ese éxito los fundamentos por lo menos quinientos están en multitud de salas pequeñitas de garitos de de locales esos que abra terminó Iñaki que sobre todo dar comienzo dieron la oportunidad de tocar los apareciera que Aramón momento para

Voz 34 44:54 acordar algunos de los lugares algunos de los nombres íbamos a hacerlo con la

Voz 19 44:57 duda de Laura Piñero

Voz 4 45:03 una gula

Voz 1454 45:12 nos vamos hasta Isla Cristina Piraña Carmelo es el responsable del local

Voz 45 45:17 Plaza de a principios del siglo XIX crecientes a dueños de galeones embarcaciones típicas de aquella época

Voz 1454 45:26 aquí empezaron los granos

Voz 46 45:28 lo que creo que era un quinteto de poco cuarteto y así fueron hasta que decoraron ya y se quedaron

Voz 19 45:34 yo lo tengo a Granada

Voz 1454 45:37 la Sala la tertulia abierta desde hace casi cuarenta años fue primero referente para poetas y luego para los cantautores entre ellos destacaban unos desconocidos antílopes

Voz 47 45:48 con una regulación en el sentido de la originalidad y la calidad en ningún sentido musical el sentido creativo su capacidad de vincular el arte con el humor que están refrescante y tan importante que un artista lo logre

Voz 1454 46:02 en Fuengirola organiza actualmente los eventos de la sala La botica Carlos llevan más de dos décadas vinculados a la música

Voz 48 46:09 otro amigo con veintipocos años teníamos una una pasión común que era la música o Javi además que apostaba muchísimos creo una asociación en Málaga con de bueno apostó por un con una serie de de cantautor deja aquí en Málaga todo el que llegaban del todo el que llegará grande o pequeño sentirse en el bar hablando con la gente la verdad que Purroy improvisaba en bastantes también sí que es verdad que en Javi les tenía una libertad total fue uno de los yo me imagino que que que había mucha gente que durante pedía ese talento que tenían que ellos tenían pero Javi además me costaba muchísimo de pensaba que Miguel viví allí estas por el pueblo

Voz 49 46:52 pero que se queda con su niña porque son mujeres

Voz 1454 46:55 trabajando fuera Alex era el propietario del coleccionista en Barcelona que aún sigue funcionando y fue de los primeros en la ciudad en apostar por los directos en pequeño formato para artistas emergentes por ahí también pasaron los antílopes

Voz 50 47:10 proyecto que pretendía aglutinar una ambientación musical de calidad y hay la posibilidad de las también pues en el propio local kosher que era bastante complicado en el momento porque no había una legislación clara a hacerle con tranquilidad y sin pensar que estaban cometiendo algún acto delictivo toda la gente estaba muy contento apostilló novia demasiados locales para ruedas de sobre todo amateur poder hacerle de tocar en algún sitio en público es poder expresarme

Voz 1454 47:41 tanto él como sus compañeros de profesión destacan las dificultades del negocio

Voz 48 47:46 los autores a que hagan lo siempre venga o no venga gentes por afecto y seguro social de camareros porteros todo lo que conlleva luz clama la mayoría de las veces no sale rentable el arriesgado

Voz 0313 47:56 siempre siempre

Voz 48 47:59 si hay que apostar siempre es que casi siempre se compete

Voz 1454 48:01 San cuando las canciones comienzan a sonar entre las paredes de sus salas el público se emociona even crecer a los artistas por los que apuestan

Voz 47 48:10 también me alegro mucho cuando dejaron debería la tertulia porque el éxito de ellos fue muy importante

Voz 1454 48:18 podríamos seguir marcando en el mapa más locales de música en directo vinculados a los comienzos de la banda hizo mar de su presente pero hoy preferimos acabar en futuro con reto el que pone antílopes el equipo de España

Voz 46 48:32 que terminen este estribillo que un día que un año cantamos el escribió empiezas de Ci U que iba implícita

Voz 1454 48:40 pues ahí está el sitio de una estrofa la continuación del camino

Voz 51 48:44 no

Voz 0313 48:51 bueno pero hay que responder al reto eh quién sabe si emocionarme

Voz 10 48:56 lo veo la

Voz 19 49:10 de todas formas lo es muy interesante

Voz 0313 49:13 porque entonces les preguntados por el

Voz 0281 49:15 el secreto del éxito yo creo que es que el humor siempre es buena para un buen atajo el humor siempre un buen atajo sobre todo si es un humor con contenido llega a la gente la hace reír y en la en la poesía la música cuando hace reír a la gente es con ripios y es que ellos son estupendos no la niña del comandante me tiene loco perdió y encima se cosen los volantes del vestido

Voz 19 49:35 es dos ripio rígidos no

Voz 0281 49:40 estilo Campoamor que yo creo que hay muy poca gente que lo sepa escribir bien siempre cito en ese terreno Joaquín Sabina que creo que es el mejor de la historia probablemente con mucha gracia

Voz 22 49:50 el pero es muy difícil del ripio y pierde no escrita han versado pero que es de relativa porque es una folclórica la como por ejemplo el maestro Rafael de León ese tipo de poesía a vale vale folclórica a lo largo de todo

Voz 3 50:02 las maneras estaba sabía que ya cañí vuestro caso a lo mejor fíjate hablando de lo de los garitos pequeños que hablaba Laura donde empezasteis a lo mejor para vosotros es morir de éxito crecer en en el tamaño de los garitos porque realmente es mucho más intenso ver un concierto en el que es muy importante beber vuestra complicidad o ir vuestra letras bien insistía además tocas con dos instrumentos solamente está cerca que sino un sitio grande igual va contra vosotros ir mejorando en garitos de hasta cierto punto tenemos un ideal marcado lo tenemos

Voz 22 50:31 sí sí sí esperemos queremos estamos hemos cumplido casi el ideal de mil tiques propiedad de España nos débil ideal es mil dentro y fuera él fue Brando

Voz 0281 50:44 las ventas les decimos que no que no que no vais que es

Voz 22 50:46 si para la venta ya hemos hecho un formato de tal pero el espectáculo de arduo lo tenemos acotado a que se nos vea la cara para poner delito a ver a Les Luthiers Congreso éramos tres mil y la gente estaba te pierdes pierdes escalada del lobo porque porque son míticos dinero pero por el tema pantalla mucho la experiencia de un concierto de mil si mañana hay que hacer otro concierto de Bielsa

Voz 0281 51:09 una reunión en fíjate entonces yo pensaba eso hasta que vi chocar dos veces en el Palacio de los Deportes a Leonard Cohen que tenía pinta de estar tocando en un garito de cien personas la gente les el lo convirtió en un garito de

Voz 0752 51:25 o sea no es ripios no

Voz 19 51:33 no te lo tomes si no no lo es toda verdad

Voz 22 51:37 déjame que hemos hecho el formato banda precisamente porque el año pasado no escribieron de festivales para el fin oye seré capaz de coger diez hits hacer cincuenta minutos hemos preparado una banda de pop no estamos en los festivales y ahí lo hemos notado es que el aforo de el éxito lo hemos notado por el tamaño de la letra los carteles que ha ido

Voz 0752 51:54 la fuente negrita grita una tontería pero los promotores pues cada vez antílopes tan poquito ya Piedrahita dice que el Leal

Voz 0281 52:03 la evolución de la humanidad se miren cuchillas no hemos pasado cuchillas de afeitar con una cuchilla dos cuchillas tres cuchillas y que llevamos ya cinco cuchillas que es la evolución más que yo a mí me pasa con la televisión con la televisión porque si ya ha

Voz 22 52:14 ante el tubo de imagen duro treinta

Voz 0281 52:17 nacen como evolución de nuestros ojos sin embargo

Voz 22 52:19 ahora prácticamente no no durante el hay meses yo creo que el ojo humano en algún momento P para el ojo humano

Voz 19 52:28 ya no te digo el cerebro ya no te digo oye veo

Voz 0313 52:32 Iñaki con ganas de de intervenir pero deja Mendes un momentito porque hemos comentado antes los detalles de de mi canción que es uno de los temas entre entre homenaje y descripción de este de este disco pero hay otro Santi López muy interesante que reivindica su oficio que reivindica al ser músico

Voz 4 52:49 encontrar mi camino pensara disolverse no tienen nada que ver con esto yo ya te claras las lanzar fuegos Khedira Lass que vengan por detrás voces que Khedira Khedira cuando que el fomento de flores a lo quiso siempre para de vida

Voz 3 53:58 lo decía antes yo que ellos se valen mucho de los juegos de palabras pero es que los juegos de palabras que tiene antílopes además iban juegos musicales dentro por ejemplo una canción que a mí me ha divertido mucho nada más verla cuando

Voz 19 54:10 les country country Home

Voz 52 54:13 pido Sole Corpus cafeína

Voz 5 54:18 apática

Voz 3 54:23 osea tiene música country cantada con el cante jondo sacan no es mero juego léxico sino que tiene esto y esto de convertir el country en cosa aflamencado es muy difícil de hecho ya lo intentó Kiko Veneno yo creo que con bastante éxito hace unos años con este tema de Bob Dylan

Voz 1 54:39 genes ni vi eh

Voz 3 54:49 atrapado dentro del coche con el blues de Memphis otra vez bueno pues esta frase tan grandilocuente de repente agarra Kiko Veneno y la convierte en esto

Voz 19 55:09 atacaba con el blues de Memphis señora no dioses grandilocuente eso es lo que has hecho llamado Dylan grandilocuentes

Voz 3 55:13 la verdad es que sí que no es la primera vez

Voz 19 55:16 pues luego a seguridad tenístico

Voz 3 55:19 te damos la vuelta a este tipo de juegos entonces se trata de pasar géneros típicamente españoles a estilos de música típicamente norteamericana por ejemplo con la copla del minero el chaval de la peca hizo aquello de convertirlo en Rock noventa cero tipos Red Hot Chili Peppers pero bueno ya veis cuanto aguantan las costuras de los grandes clásicos folclóricos fijaos en lo que ha hecho esta misma canción con el Soy minero los olés swing que se dedican a tocar jazz Manus

Voz 19 55:57 he tenido estaban

Voz 53 55:59 dónde va a parar

Voz 19 56:01 entonces guay osea Juanito Valderrama

Voz 3 56:03 Juanito Valderrama pasado por el jazz manouche de Django Reinhardt para que no les suene el asunto aunque si es por conciliar country con cosas parecidas al flamenco lo mejor es acudir a pata negra

Voz 4 56:29 oye pues fue él

Voz 0313 56:32 no sé por por alusiones yo creo que tenemos cerrar esta ahora con cante jondo no vamos a hacer por ilusión ganarla pero me decía este hombre despedirme

Voz 22 56:42 dan dando las gracias a todos y saludando al otoño de de los locales que no quiero quedar como un descastado a Carmelo a toda la gente ha participado maravilla han llamado todo lo que yo vendada

Voz 0752 56:52 es bueno para todos los forajidos forajido desde el lejano oeste de este país

Voz 53 57:08 frío

Voz 10 57:09 le digo a mi madre de vista el frío nunca tiene prisa

Voz 4 57:31 qué tal

Voz 10 57:40 el alma tragando me llevo ya tres sacos de pan de mañana

Voz 4 58:02 está

Voz 10 58:07 a tocar fondo podrá entonar el se te has dejado el caballo en doble fila

Voz 53 58:21 muchísimas gracias

Voz 20 58:27 aquí os esperamos antílopes

Voz 55 58:37 de repente el ver que todas las mujeres estaban diciendo hay a mi abuelo me tocaba las tetas a mi padre me hizo tal a mi jefe Se más turbo delante a mí me pasó que en la calle yo me veo a mí y de repente empezó a cundir en el mundo entero son mujeres de luto entero empezaron a contar aquellas agresiones que no habían contó en ningún otro sitio más de tres millones

