La Ventana (11/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:07 empezamos hasta ahora en Fuentes de Ebro en Zaragoza pendientes del suceso que les venimos contando esta tarde un hombre se atrincheró a mediodía en su casa después de haber matado supuestamente a su madre tenemos novedades hasta ahora Toño resta buenas tardes qué tal buenas

Voz 2 00:19 tardes es la Guardia Civil acaba de detener al hombre que este mediodía ha matado supuestamente a su madre en esa localidad de Fuentes de Ebro la Delegación del Gobierno en Aragón confirma que hace apenas unos minutos los agentes han accedido a la vivienda donde estaba este hombre de cuarenta y tres años que tiene problemas psiquiátricos y que entorno a las dos de la tarde habría matado a su madre que tenía setenta y cinco años la muerte de la mujer tenía un fuerte golpe en la cabeza era por cierto muy conocida en la localidad y regentaba una carnicería tras la labor de mediación de la Policía Judicial se han desplegado agentes especializados de la Guardia Civil que han terminado por detener todavía

Voz 0313 00:47 Se desconoce en qué condiciones al supuesto autor de este asesinato este hombre tiene dos hermanas más gracias Toño que más contamos hasta ahora vamos con otro

Voz 1454 00:54 el suceso un accidente de autobús en Guantánamo en Cuba siete personas han muerto tres son cubanas cuatro turistas entre los heridos hay tres españoles

Voz 0313 01:02 esponsales Mauricio en adelante en el terror

Voz 0998 01:05 el accidente de autobús perdieron la vida dos ciudadanas argentinas un alemán hay un hombre francés además de tres cubanos tres españoles de una misma familia entre ellos un niño de tres años están heridos con diferentes traumas aunque según los primeros informes su vida no corre peligro en el autobús turístico que cubría la ruta entre barbacoa y La Habana viajaban cuarenta personas veintidós de ellas extranjeras además de los siete muertos hay veintiséis heridos que se encuentran hospitalizados en el Hospital Provincial de la localidad oriental de Guantánamo a unos mil kilómetros al este de La Habana

Voz 1454 01:43 científicos de Estados Unidos han conseguido identificar un patrón genético que se relaciona con la monogamia en el trabajo se han analizado diez pares de vertebrados información de Javier Gregori

Voz 0882 01:52 el código genético de los seres humanos y más en concreto el funcionamiento de sólo veinticuatro genes podría estar determinando ahora la tendencia de nuestras Pezzi a mantener una relación con una sola pareja a lo largo de la vida esta es la interesante conclusión de una investigación realizada por un equipo internacional de investigadores este grupo de científicos liderados por Estados Unidos analizó el comportamiento sexual de los machos de varios pares de especies de animales próximas entre sí y cada par incluya una especie mono gama y otra polígamo

Voz 0861 02:20 con la interesante resultado final las cinco K

Voz 0882 02:23 habían desarrollado la monogamia tenían los mismos Veinticuatro genes que afectan al funcionamiento de su cerebro con las aporta están Illa

Voz 1643 02:30 las tardes qué tal están muy buenas a España debuta hoy en el Mundial de balonmano a las ocho y media juega contra Bahrein a las nueve dos partidos de fútbol para cerrar la primera vuelta de primera y segunda en Liga Santander Rayo Celta dos tres Cádiz Granada por cierto que se acaba de hacer oficial el fichaje de Cesc Fabregas por el Mónaco que entrena Thierry Henry en Euroliga de baloncesto a las ocho y media Baskonia Herbalife Gran Canaria a las nueve Barça las a Panathinaikos y por último en la quinta etapa del rally Dakar tercero en motos Santo Lino tercero en coches Nani Roma Sainz ha perdido media hora en el último punto de control en Farrés mejoran la tapa pero se aleja de lideran la general es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en Hora veinticinco

Voz 0861 03:16 la Ventana con Carles Francino

Voz 4 03:19 esto es en la veintena de la culpa

Voz 5 03:30 el resto

Voz 0313 03:36 ya estamos al corriente de las últimas noticias y venimos de pasar una hora enterito envueltos en música pero no perdemos la pista de la cultura porque ya saben que los viernes a esta hora en La Ventana nos gusta asomarnos a planes de todo tipo para el fin de semana en una pinos buenas tardes

Voz 0564 03:50 buenas tardes empezamos en Madrid y con teatro

Voz 6 03:56 eh

Voz 7 04:00 a ver si acaba de estrenar

Voz 0313 04:03 el Teatro Español

Voz 0564 04:05 los otros góndolas relato vasco una obra escrita por Borja Ortiz de Gondry que es la historia de un escritor que podría ser el mismo que vuelve al País Vasco a su pueblo Algorta para recibir un premio descubre entonces algo que ocurrió años antes entre dos miembros de su familia herida que sigue abierta un tema tabú el escritor cree que convertir aquello en materia de ficción se hará las heridas pero no todo el mundo está de acuerdo hemos hablado con el autor que además encarna al escritor en la obra a él le hemos preguntado si el teatro Si la ficción puede curar las heridas que nos deja la realidad

Voz 8 04:35 yo sinceramente creo que sí es hago teatro yo planteo esa pregunta yo trato de mostrar cómo la ficción nos permite entrar en el corazón de los personajes y nos permite decirnos cosas que no seamos capaces de decirnos en la realidad nos permite mirarnos a los ojos y decirnos verdades que la gente real no se dice a la cara pero esto es un tema muy muy discutido durante la función porque la mayoría de esos personajes reales diciendo no tú lo tienes derecho es una inmoralidad que tú hables de algo de lo que no sabes que no viviste propios de nuestro dolor

Voz 0313 05:05 bueno tener o no tener derecho a apropiarse del dolor ajeno eso no es fácil de de responde está pensando de forma que los Vondra ya tuvieron una historia previa en el teatro no

Voz 0564 05:16 si en dos mil diecisiete la obra los Vondra contaba la historia de aquella Familia a lo largo de cien años Ésta no es una segunda parte lo que hace es plantearse qué pasaría ahora en aquel núcleo familiar la historia de ahora escarba en lo que no nos decimos aquello que duele tanto que ni siquiera menciona se enquista lo que se calla

Voz 8 05:31 esa es la para mí la almendra central de la función yo lo que trato de contar en la funciones que estos personajes enfrentados se han cada uno creado una coraza porque se han metido dentro de su dolor no permiten a nadie que entre este dolor pero tampoco yo salen de ese dolor es sólo está enquistado hoy una una escena terrible en la función en la que uno de los personajes diste lo único que tengo es mi dolor no soy nada sin mi dolor y eso es muy respetable pero creo que como sociedad necesitamos dar un paso adelante y tratar de curar las heridas sabiendo que no va a ser fácil esto termina con un trabajo muy difícil que tendremos que hacer cada uno desde su lugar y que nos llevará mucho tiempo

Voz 0313 06:11 mucho tiempo efectivamente tan formas Emma estaba pensando que ahora mismo

Voz 9 06:14 existe una especie de de de boom

Voz 0313 06:17 de de ficción teatro literatura centrada en los años más negros de Euskadi con la

Voz 0564 06:22 con la sombra empezando por Patriot claro si hablamos de ello también con Borja Ortiz del nos comentaba la eclosión de la ficción como vía para entender el dolor del otro está Aranburu por supuesto pero también los escritores Gabriela Ibarra o Kirmen Uribe acaba de publicar los vinos de Lemóniz otro novela cuyo título yo prometo

Voz 10 06:37 eh

Voz 11 06:41 on

Voz 12 06:49 ah sí

Voz 13 06:52 no

Voz 12 07:00 para qué

Voz 0313 07:04 seguimos con teatro que nos quedamos ahora en Barcelona porque hasta el próximo día veinte puede verse en el Teatre Tantarantana la obra los niños oscuros de Morelia

Voz 0564 07:12 en mil novecientos treinta y siete cuatrocientos cincuenta y seis niños hijos de republicanos marcharon en barco al exilio a Morelli en México conocer aquellas

Voz 0313 07:20 historia conmovió al autor de la obra el dramaturgo Alberto

Voz 0564 07:22 la cuya propia familia estaba dividida entre el bando republicano y el fascista ambas con muertes adolescentes durante la guerra los protagonistas de esta historia son también dos adolescentes Pablo Gracián a los que conocemos cuando viajan hacia Morelia inmersos en juegos que usan para escapar de la realidad son aparentemente dos niños pero no sólo a la directora de la obra Elena Fortún le hemos preguntado si tiene algo de historia

Voz 14 07:45 de amor es una historia de amor entre la vida y la muerte entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte es una historia de amor entre dos niños entre dos hombres que no saben ponerle palabras a lo que les pasa es una historia de amor en el sentido de que las situaciones en las que se encuentran en una situación del exilio son situaciones muy intensas emocionalmente tenido la oportunidad de tener esa experiencia en en un campo de refugiados il confirmo digamos que le las historias entre las personas en situaciones tan extremas son muy intensas

Voz 0313 08:20 intensas efectivamente de todas formas es sobre todo y por encima de todo una historia de exilio en la guerra civil que además nos conecta plenamente con la actualidad

Voz 0564 08:28 sí una tragedia que está llena también de de humor y de ternura

Voz 14 08:31 es una obra muy potente porque provoca muchas cosas hay un un placer muy grande de compartir el juego de los niños a ello un placer muy grande en el sentido intelectual también mi pensamiento porque la obra te plantea en seguida una una visión muy irónica de la realidad hay muy ansiedad y después está otra otra dimensión que es la dimensión catártica que es que como relata una tragedia pasada presente hay un momento de catarsis en la obras también

Voz 16 09:08 sí me siento Hugh que la vi anglo falsa tanto incluso a la vez

Voz 0313 09:33 dejamos ya al teatro Atención pregunta Se puede discutir sobre un color se puede profundizar Se puede reflexionar Museo del Traje Madrid acoge hasta principios del mes de marzo la exposición La Díaz dos

Voz 17 09:51 Ramos

Voz 0313 09:53 hola

Voz 18 10:02 quién

Voz 0564 10:03 recomendamos encarecidamente a aquellos que creen que el rosas un color Mioño cursi u obligadamente femenino porque descubrirán lo equivocados que están las posiciones un recorrido histórico por el color rosa un tono que ha ido incluso el color del pan y los subversivo al comisaria de la muestra Juan Gutiérrez le hemos preguntado cómo rebatir a los que aseguran que el rosa es cosa de niñas

Voz 9 10:24 hay cambios son muy grande en lo que son las últimas décadas todos parecía prácticamente mediados del siglo XX me hasta el presente que que ese ese momento ser el rosas se se ha

Voz 19 10:34 vive de manera muy radical en cambio pues antes

Voz 9 10:38 de ese momento pues no encontramos el admite eclesiástico lo encontramos en el mundo taurino bueno ha venido de la prensa importando la religión cristiana no es un color

Voz 20 10:49 que muchas veces se asocia a la cintura del nacimiento Cristo nueve

Voz 9 10:53 los Jesús Niño de alguna manera lo cristianas simbolizado el milagro la resuma la acción no

Voz 0313 10:58 Museo del Traje en Madrid de Madrid saltamos a sí

Voz 9 11:01 vida

Voz 21 11:11 yendo

Voz 9 11:15 con la Casa de la Ciencia de Sevilla dedica una

Voz 0313 11:20 exposición a que no saben a qué al veneno cuanta leyenda negra despiertan las

Voz 0564 11:25 venenos verdad el médico y alquimista para Celso ya decía en el siglo XVI que nada es veneno y que todo lo es todo depende de la dosis en la muestra pueden verse diecisiete terrarios con ejemplares vivos de animales venenosos como serpientes Abel escorpiones viudas negras ranas Dardo Un monstruo de Gila chinches asesinas David Alfaro es el cuidador de la muestra a él hemos preguntado quién es la gran estrella de la exposición veneno

Voz 22 11:49 mira aquí cobra por supuesto sea un animal espectacular que la serpiente más grande venenosa que existe llegando denso estaba pulpo a cuatro meses y medio aunque normalmente está relajado pero al tiene de abierta su capucha es donde la gente más suele pararse no que hecho aquel mundillo siempre dicen que bueno por algo sólo la reina no pero algo se llama las cobra

Voz 0313 12:10 me dan huyó enorme a la serpiente sea también pero Yuyu espectacular bueno para los que tengan inoculado el veneno del cine ocurrió

Voz 23 12:21 Puerto Rico elevan en mente de la de la Tierra más

Voz 0313 12:31 que sepan que este fin de semana es el último para poder ver la exposición Masats Buñuel en Viridiana en La Laboral de Gijón

Voz 0564 12:37 una colección de treinta y cinco fotos inéditas que Ramón Masats tomó durante dos días del rodaje de Viridiana en marzo de mil novecientos sesenta y uno lo consiguió gracias a su amistad con los hermanos Saura iré dijo aquellos días a retratar a Buñuel trabajando la película género tanto escándalo de hecho fue prohibida hasta finales de los setenta que el fotógrafo decidió no positiva a los comisarios de la exposición les llegó que Masats había tomado fotos de ese rodaje y se encontraron con los negativos de cuatro carretes impositiva la ambición la moción para ellos fue máxima pero faltaba lo de siempre el dinero Amparo Martínez es la comisaria de la muestra cómo arden

Voz 14 13:12 pues clarísimo es porque

Voz 19 13:16 bueno pues no

Voz 14 13:17 hubo que ser los trámites necesarios también encontrar que impositivas que las fotos tú esto lo lo encontramos en medio de lo más crudo de la crisis playa juego lo hicimos en torno al año dos mil doce y hasta el dos mil diecisiete no hemos podido positiva todos los le pero lo importante es que se ha conseguido que no pudo venir a la a la exposición

Voz 23 13:41 hermosa canción dining venta eh

Voz 0313 13:50 seguimos hablando de cine el viernes como saben es el día de los estrenos en la cartelera

Voz 3 13:55 no querían montar under a lo que hacían Dalí como el que quieran comprar al fabricante de amigos como el que adquiere dólar como de quién era testigo por qué bien con dulce el vino aprender apoyos el turno de todos los caminos

Voz 0313 14:12 los dirigida por Paola García Costas Icon Dani Rovira encabezando el reparto

Voz 3 14:17 niño debería ser el futuro niños siempre han sido el futuro porque nosotros somos los niños

Voz 24 14:26 vamos a tardar quince días piensa que vamos a hacer una media de

Voz 3 14:29 ciento cincuenta kilómetros de harén Dani Rovira emprende

Voz 0564 14:31 la aventura de recorrer en bici los mil quinientos kilómetros que separan el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y Roma junto a Francisco Santiago el padre de Martina una niña afectada por el síndrome de red en Roma les esperaban audiencia con el Papa Francisco querían visibilizar este trastorno del desarrollo hemos hablado con la directora Paola García Costas

Voz 9 14:50 película Teva que va a sorprender porque el esquiador se va en contacto con lo contrario de lo que he de ser enormemente cuando hablamos de enfermedad o discapacidad es para nada es una película que es un canto a la vida donde entrar en todos los registros emocionales una montaña rusa donde te ríes a carcajada te emociona te estremece vives hay suponen e es una película donde el espectador de verdad disfruta de una experiencia sin ayuda

Voz 0313 15:25 Gemma he leído en alguna parte que esto al principio no iba a ser una película

Voz 0564 15:29 no la idea inicial era hacer un corto pero enseguida vieron que daba para mucho más y fue un reto una experiencia que ha transformado a todo el equipo

Voz 9 15:36 bueno en mi caso particular a mí todos los caminos no me ha permitido conocer a gente bellísima me ha permitido conocer a Dani Rovira ya Clara Lago también conoce a personas como Caco con su lucha incansable por sus hijos a personas como Marina la mama o Germán o Martín Martina que la montar sobre también enseñado dónde llevar la habitual donde lo importante de la vida

Voz 25 16:12 es que les va a quién

Voz 0313 16:25 el fin de semana también es un gran momento para dedicarse a leer justo ayer hablábamos en La Ventana del cierre de dos librerías desde aquí les invitamos a acudir a las librerías dejen ser recomendar que no hay nada comparable al elegir un libro en persona y con la ayuda de un experto aquí Le hemos pedido consejo esta semana

Voz 0564 16:41 Lucía Romero la librera de la Bartleby en Valencia

Voz 26 16:44 el y lo que os recomiendo es que busca la maldad editado por hoja delataba el número tres hubo complicado y cool o dolor Dahl lo he elegido porque aunque fue escrita hace hace seis años la biografía de el de el auge de el de la xenofobia en Europa el de la ultraderecha es el deben ir un poco en una turbulenta historia de amor con Islandia actual de fondo hay consideraciones de orden político social yo veo que aunque la todos los que hace seis años yo creo que el tiempo la con bastante

Voz 0313 17:16 qué buena pinta tiene en ICSA la maldad tomamos nota

Voz 3 17:25 de Lillo

Voz 0313 17:28 planes para niños qué tal andamos este fin de semana en él

Voz 0564 17:30 la semana nos lleva el plan para niños al Museo Pablo Gargallo de Zaragoza mañana empieza se busca escultor un taller didáctico destinado a niños de entre cuatro y ocho años la protagonista es cloro mira un arpista que busca aprendices para que la ayuden en su taller Juan Luis Pérez responsable de la actividad a él le hemos preguntado cómo se inicia un niño en la escultura

Voz 9 17:49 es muy sencillo porque ellos están todo el día escupiendo todo el día creando todo el día imaginando desde que son pequeñitos ya ya en Infantil la parte fundamental de su desarrollo artístico es a base de materiales y los materiales que utilizó a Pablo Gargallo el cartón era la base suya de de investigación entonces a los niños ya directamente que se presenta al museo se suben a la sala de cartones para que vean que lo que hacía el gran conductor no es más ni menos que lo que hacen ellos a diario

Voz 27 18:24 como ves

Voz 0313 18:35 y con la música con tres recomendaciones una dos y tres cerramos nuestra agenda de la cultura y el ocio la primera

Voz 3 18:47 Vélez Carlos Tarque Él y su banda tocan mañana en la Sala Capitol de Santiago segunda B está hoy a partir de las nueve en el Teatro Barceló en Madrid

Voz 28 19:03 no

Voz 0564 19:11 y terminamos con con Morgan que estarán mañana en la sala Apolo de Barcelona

Voz 29 19:22 sé que todo esto ya esté estalle Izco Inteco a puerta respira no yo sólo he visto moría

Voz 30 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0861 20:51 qué tal buenas tardes bueno más de uno se va a quedar helado en cuanto casado anuncie nombre de los candidatos y la verdad no lo van a tener nada fácil para entrar en calor porque el frío gélido va a continuar durante este fin de semana Jordi Carbó qué tal buenas ves buenas tardes qué tiempo vamos a tener para las próximas horas porque el frío se queda con nosotros parece

Voz 0313 21:13 sí pero bueno al final tampoco es tanto común quizá muchos estaban imaginando no sé yo Si hemos enfatizado demasiado porque el método no llega a la categoría de ola de frío hemos contado muchas veces serían tres días consecutivos de temperaturas en muchas poblaciones por debajo de valores e importantes no va a ser este el caso porque el esta próxima noche van a dar los valores mínimos de la situación para que nos hagamos una idea en Madrid bailar en toda la ciudad en los barrios cercanos por ejemplo al Manzanares Mínimas de dos tres grados bajo cero pero claro estamos en el mes de enero no nos tiene que extrañar que nieve y el hielo en Madrid en las heladas van a ser más contundentes que no llueva no

Voz 0861 21:55 eso sí o sea por ejemplo nieve ni nada en la sierra

Voz 0313 21:57 mi hijo precipitaciones muy poca ninguna si el panorama más trágico porque no se ve ninguna variación en este sentido de hecho volviendo las temperaturas y hablaremos de la nieve la idea es que a partir de mañana por la tarde empezarán a subir ya superaremos con facilidad los diez grados y el ascenso será más notable el domingo pero vaya que tampoco lo que tú decías el frío no se irá pero tampoco será un frío demasiado contundente y nieve o lluvia no vemos ni para el fin de semana incluso para todo lo que queda de la semana que viene o cambian mucho las cosas os seguiremos con esta sequía que se alarga ya desde hace más de un mes

Voz 0861 22:29 bueno pues nos podemos los guantes eso sí a lo mejor no hace falta la bufanda Jordi Carbó grafias un abrazo buen fin de semana bueno pues con este frío no tan gélido como decíamos al arranque pero en cualquier caso que se mete los huesos un frío bastante importante los albergues madrileños estar hasta los topes no cabe nadie más de hecho cada día cientos de personas acaban pasando la noche a la intemperie entre cartones los afortunados consiguen dormir en un centro municipal tienen que esperar horas de cola para conseguir una plaza Icon ellos ha estado nuestra compañera Sara

Voz 1510 23:02 son las seis y media de la tarde en Príncipe Pío un padre enseña a su hijo montar en bici un hombre saca a pasear a su perro de la estación de Metro sale gente con Mali enfrente la glorieta de San Vicente decenas de personas hacen cola algunos también lleva maletas otros bolsas de plástico una manta un ahora sean éstas sentado ya sabe que tiene plaza esta noche así que no tiene que hacer la cola es de Guinea Bissau hoy orbital cinco encanta Hora Veinticinco fiel oyente de la SER desde que llegó a España hace ya más de treinta años Senent sufrió un derrame cerebral y ahora tiene una discapacidad del XXXV

Voz 35 23:36 no yo siempre he sido asistí en prisión él espera el bus de las siete y media from a Manchester Michael de tocado y renovar la tarjeta que dura siete días durante esa semana tienen plaza asegurada cuando sacaba no así que tiene que esperar más de tres pases Michael es de Manchester es profesor de inglés según pues una España buscando dejar atrás malos recuerdos empezó dando clases pero el trabajo era tan precario que no podía pagarse un apartamento y ahora vende los días los que ha de ir a Carlos es de Venezuela y tampoco sabe si tendrá aplazado no aquí a Quito y tendrá de época tengo sesenta y cinco años

Voz 1510 24:18 Sergio Francisco Musa decenas de nombres más a las siete y media el Bush Se va repleto al albergue esta mañana después de desayunar dos autobuses vuelvan a dejarlos en el mismo punto en Príncipe Pío

Voz 37 24:38 a saludar Aaron Delgado trabajé en acción humanitaria Peace una organización que lleva más de cinco años trabajando y ayudando a las personas que no tienen hogar Aaron qué tal buenas tardes

Voz 0861 24:49 bueno lo primero es supongo que estos días que estáis haciendo no y un intenso trabajo de de atención y de ayuda a todas estas personas os estáis encontrando a hombres y mujeres que bueno que no han tenido la oportuna

Voz 38 25:00 a dormir en uno de estos albergues de del frío

Voz 0861 25:02 pero cuando os encontréis con ellos

Voz 1 25:05 la realidad de de tener que dormir con el frío que hace ahora mismo por ejemplo la capital en la calle que os dicen que os cuentan cuando yo era eso

Voz 39 25:13 a la calle te encuentras cada situación es diferente pero sí que es verdad que cuando pues no tiene recursos lo que hacen es apañárselas como pueden ser humano tiene una gran capacidad de actuación el me quiere decir que sea buena o siempre repercuta favorablemente y lo que nos dicen este que no han podido acceder a un recurso ayer se puso me estaba estaba sus necesidades recuerda que las personas sin hogar tiene son tan variopintas como como personas hay en el mundo evidentemente no hay no existe vestido de personas sin hogar no todas evidentemente tienen nada que ver con la adicción pone eso algún tipo de patología dual aunque sí que existe vale entonces sí que lo que no dicen eso eso no pues que pues que tienen que resolver la situación como pueden y me su ex guardia haciéndose lo lo más posible donde puedan

Voz 0861 25:58 te quería preguntar también bueno entiendo no que lo más inmediato sobre todo una semana como como esta no con tantísimo frío es darles una asistencia para para que todas estas personas duerman en fin en un albergue menos en un centro adecuado para para no pasar tantísimo frío pero he vosotros si no me equivoco sobre también trabajéis un poco en su integración no esta tarde de recuperar a cada una estas personas no para que tengan una solución temporal puntual sino para que puedan volver a recupera sus vidas

Voz 39 26:25 te lo has dicho muy bien hay que dar una una sustenten algunas operaciones una alguna atención puntual como en este caso por ejemplo en estos días lo nos hemos movido un poco con abrigos con mantas compras un poco para para paliar esta situación pues inmediata Aleix frío no van con estas horas que no viene y tal

Voz 22 26:43 darles algo caliente también que puedan comer y en eso estamos

Voz 39 26:46 muchas asociaciones iban ejes en Madrid osea toda la semana existen asociaciones que se iban turnando que van haciendo las mismas rutas para cubrir por lo menos los puntos más cálidos e eso es es así pero luego también te queda que la persona sigue estando de en verano en situación de calle porque porque pesqueros tan fácil recuperar todo lo que se ha perdido con recordar que que el máximo organismo es un proceso largo continuo ir estresante y sobre todo degradante de pérdidas

Voz 0861 27:15 la ultimaron que sale de la calle porque entiendo que vosotros qué tenéis un trabajo diario prácticamente no de campo en el terreno conociendo cada uno a estas personas no se tenéis algún ejemplo no es un ejemplo de de bueno de personas que han podido recuperar su vida

Voz 39 27:30 yo utilizaría si me permites un un un concepto técnico que sería el último guarismo porque De la Calle como es saldó concretamente ahí es logístico no es explícito esenciales de la que hay es decir te voy feliz de la que es otra cosa rarísimo es ese recuperar todas estas cosas y a veces están bajo techo sufre Ximo venimos si se sale de la situación de guarismo común con mucho esfuerzo sobre todo con mucho esfuerzo de la propia persona de las entidades que la apoyan el caso está en en los casos de éxito no

Voz 0861 28:02 alguno algún ejemplo de éxito por ejemplo para quedarnos con una una reflexión sobre todo en un día como hoy

Voz 39 28:07 este año tenemos dos anillos que que se conocieron en la calle esas dos personas e se come una situación muy duras enamoraron en esa situación dura encontraron una casa juntos en encontrar un trabajo y este verano se han casado eso es muy bonito no porque que dices ahora están viviendo el momento más bonito pero cuánto dolor hubo antes no hay tuvimos nosotros para acompañarle eso es lo bonito quizás con lo que nos quedamos de todo esto es lo que hizo instale sí se puede lograr pero es algo que tenemos que hacer

Voz 1 28:35 que cueste lo que cueste

Voz 0861 28:38 pues ahora nos quedamos sin duda con este ejemplo Aaron Delgado de acción humanitaria gracias por estar con nosotros hoy en La Ventana de enhorabuena por vuestro trabajo vale

Voz 1 28:48 hasta luego Bonnie la pregunta de la tarde

Voz 40 28:50 día el candidato para cuando bueno pues a la vuelta de la publicidad les vamos a contar a quién acaban de citar en la calle Génova a las ocho de la tarde

Voz 34 31:09 en La Ventana de Madrid

Voz 36 31:16 no

Voz 0861 31:17 bueno lo dicho lo hemos avanzado hace muy poquito acabamos de conocer alguna novedad sobre ese posible candidato los posibles candidatos del Partido Popular a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid la espera está haciendo larguísima y tenemos a menos las primeras novedades Javier Casal director de contenidos de Radio Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0867 31:35 qué tal buenas tardes Javier sí si va presagian donó el desenlace de los acontecimientos lo decías antes la desconexión Ángel Garrido en efecto ha sido citado por Pablo Casado a las ocho en punto en la sede nacional del PP en la calle Génova trece en ese encuentro sabemos que le va a comunicar al presidente de la Comunidad de Madrid su decisión sobre quién o quiénes van a ser los candidatos de Madrid también hemos sabido que Garrido acude a este encuentro Javier sin tener ni la más remota idea de lo que van a comunicar ingenua es decir si él va a ser o no el candidato elegido por tanto cabeza de cartel del Partido Popular a la comunes

Voz 0861 32:10 gracias bueno Bosé será noticia vamos a conoce si podemos intentar arañar alguna novedad sobre cuál será el mensaje que le va a transmitir Pablo Casado al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Alfredo Serrano Secretario de Organización del Partido Popular qué tal muy buenas tardes

Voz 22 32:24 tarde

Voz 0861 32:24 ah bueno lo acabamos de escuchar cita a las ocho La tarde en cuestión de minutos en la calle Génova se imagina o intuye que a decir Pablo Casado Ángel Garrido

Voz 22 32:32 pues evidentemente si lo supiera como se comprenderá no podría decirse lo lo que hay que hacer es respetar los tiempos Ci tener toda la tranquilidad la decisión de nombrar a los candidatos de la comunidad de ayuntamientos responde la desgraciados de partidos ya presidente Pablo ya digo que desde el Partido Popular de Madrid estamos absolutamente tranquilos por los comercios que acertó la y la decisión que adopte será respaldada por el Partido Popular de Madrid a partir de ese momento trabajaremos con el objetivo de revalidar la mayoría madres

Voz 0861 33:00 pero bueno han sonado muchísimos nombres detrás de cada quiniela es muy fácil equivocarse también quizás no que que de alguna forma se utilice no en los utiliza los medios y no lo voy a pedir ahora mismo una porra hasta hora de la tarde pero claro eso a conocer dentro de muy poquito pero sí que me diga una cosa que le falta ahora mismo Ángel Garrido para que Génova se decanten por él

Voz 22 33:21 yo no sé cómo cómo es competencia nuestra tampoco yo que a falta que sobra aquí después ser candidatos decir que fácil que pasa yo creo que alguno se del seguro que alguno de ustedes acertado con todos los hombres que ha salido evidentemente alguno ha tenido que acertar con la con la supuesta acuerda yo creo que nuestros problemas es de candidatos nuestro Cuevas nosotros estemos como decía el otro día Almeida en la copa de Navidad Bari no tenemos problema candidatos tenemos personas solventes tenemos equipo somos un partido con trayectoria con implantación territorial en toda la Comunidad Madrid con oigo con equipos y con personas muy capacitadas para liderar el en la Comunidad y el Ayuntamiento son otros partidos los que tienen problemas cada vez que pregunta a alguien si quieres a su candidato por ejemplo a Le dan calabazas no por lo tanto yo creo que a nosotros ya digo no nos preocupa el tema de quién va a ser el candidato del Partido Popular de Madrid ya digo que sea lo que sea grandes hacer estaremos con la decisión de liga el próximo domingo cuando fue cuando sepamos la noticia de que el desenlace de quiénes son los candidatos pues trabajaremos como siempre hemos hecho como el equipo sólido cohesionado pensando en los intereses de los padres de ellas

Voz 0861 34:26 Javier Casal continuas ahí si no me equivoco escuchando entrevista con Alfonso Serrano no sé si hay más novedades Se sobre ese posible candidato candidato

Voz 0867 34:34 no se supone Alfonso Serrano que que Casado no habrá dejado los deberes hasta última hora no es decir sí ha citado a las ocho a Garrido previamente habrá pactado con los posibles candidatos quiénes van a ser sus cabezas de cartel

Voz 22 34:47 bueno bueno feliz año Javier que bueno como a ver

Voz 1 34:50 lo he visto no es cierto

Voz 22 34:52 los no hablaba antes a ver por supuesto que había hecho los deberes pues no sé si en el sentido que que usted dice

Voz 9 35:00 avisado antes a los que puede ser o no ser yo digo que eso

Voz 22 35:02 la decisión que corresponde la dirección nacional como siempre he dicho a todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones acerca de candidaturas se habla se estudia si la liza son decisiones difíciles que acepte la persona que hay que entenderlo yo en tiempo de momento incertidumbre de impaciencia que que estamos viviendo pues los medios de comunicación todo lo que la familia de Partido Popular de Madrid pero ya digo que es que por encima de las personas en el caso del partido en Madrid y el conjunto del partido está el proyecto y está los equipos dos nosotros eso pues vamos sobrados y intuyes ya digo que nuestro objetivo es a revalidar la mayoría en la Comunidad de Madrid y seguir gobernando poner fin a estos tres cuatro años de blanco y negro en el Ayuntamiento de Madrid de polución de caos de falta de movilidad y oportunidades en en la ciudad de Madrid dijo que el candidato o candidata que sea finalmente designado tendrá todo el apoyo del partido para ella

Voz 1 35:53 no

Voz 0861 35:54 diseño Serrano de dicen que ahora mismo eh ya bueno ya les decía antes que que incluso en aunque supiese el el nombre de de los elegidos no lo podría decir pero en el caso edifica ahora mismo sólo un reducido grupo de cinco personas conoce ya el nombre de de los candidatos obviamente en la gente más próxima a Pablo Casado Teodoro García Javier Maroto incluso Javier Fernández Lasquetty hoy el jefe de gabinete de del líder nacional del PP pero usted ya lo sabe usted ya sabe quién es ese candidato candidatura

Voz 22 36:20 pues mira como he hecho a lo largo de todo el día en la verdad no lo sé si lo supiera tampoco se lo podré decir trasera que estamos en la misma yo soy muy respetuoso con los procedimientos de tripartido ustedes lo saben ir en cualquier cualquier otro caso puedo mucho ya que también se fuera así

Voz 0861 36:35 hindús contra producente tanto misterio se lo digo porque bueno aunque usted decía antes no que no les preocupa quién va a ser el candidato porque entienden que tienen un proyecto muy muy muy concreto y muy sólido pero bueno y con mayor que partido incluso algunos en el Gobierno madrileño cuestiona la lentitud el anuncio también la fórmula que la gestionando esta decisión no el acto es el próximo domingo finca en unas pocas horas ya para para ese acto no es contraproducente tanto misterio

Voz 22 37:00 entonces sí sí sí el acto ya está preparando lo que será suena fatal un par de detalles nada más para hacerme que es la la organización del del acto pero vamos a ver el el recordemos hace tres años Mariano Rajoy cuando designó el ticket para la Comunidad y el Ayuntamiento el dos mil quince lo hizo embarazo Richard falso estamos en enero por tanto y que hasta se abre el periodo de candidaturas obviamente entiendo que hay que tener tiempo incluso está pensando nuestro presidente nuestro presidente nacional pero erróneo no porque se genera una expectativa una expectativa que yo entiendo que es mediática formativa en los medios de comunicación pero yo estoy convencido que cuando si finalmente son presentados era todo el del próximo domingo pues lo que acto de ilusión de esperanza de futuro ya digo estamos tranquilos porque creemos que seguro que acepta Pablo Casado hecho que tomen yo digo que a partir de esta semana pues vamos a trabajar para conservar los equipos que tiene que dar

Voz 0861 37:58 sí

Voz 22 38:00 que me lo permite quiero que escuche ahora mismo bueno eh

Voz 0861 38:02 su compañera Isabel Díaz Ayuso el portavoz del Partido Popular en en Madrid esta mañana en la cadena pública en Telemadrid cuando le han preguntado por por ella misma porque bueno ya también ha salido en algunas quinielas

Voz 45 38:12 siendo portavoz del partido me tocaban el me hace gracia y sobre todo es un orgullo porque soy la portavoz del partido y pensar que cuentan porque que pueden que cuenten contigo y solamente el hecho sonar pues lo es no eso te refuerza

Voz 0861 38:23 le parece una buena candidata

Voz 22 38:25 es que me parece muy buenos candidatos todos los que están saliendo

Voz 0861 38:29 las quinielas

Voz 22 38:30 es seguro que se acuerda cuando cuando fue el relevo de Cristina Cifuentes pues también la agilidad

Voz 0861 38:36 bueno eso no a esta gente que no podía como la consejera Engracia Hidalgo quien hiciera era diputado

Voz 22 38:40 exacto exactamente si saben incluso mi nombre hay que estamos acostumbrados a cuando se trata de de de hacer quinielas pues salgan nombres no entonces luego tengo el mejor la mejor de las opiniones de Isabel Díaz Ayuso es una gran una gran compañera una gran amiga ha demostrado el además una gran parlamentaria y algo más a su favor es que Vicente que es que es que es que es alguien que pone de los nervios a Podemos y entonces eso para cualquiera que milite bueno para circular

Voz 9 39:05 interesante pero como muchas pero yo les digo que

Voz 22 39:08 hombre claro con una compañera con la que trabajó codo con codo y entonces evidentemente pues fue fue a hablar Vilella porque la conozco pero ya te digo que que somos muchos los que hay en el en el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular en su conjunto ya digo que no es una más indicó luego que si fuera ella como otros son que serían grandes

Voz 0861 39:26 se nos acaba el tiempo Alfonso Serrano pero en diez segundos antes de las nueve de la noche por ejemplo conoceremos ya el nombre de los candidatos a la comedia el Ayuntamiento sí o no

Voz 22 39:35 pues claro que sí les dijo que sí o que no estaría mintiendo porque tampoco lo da poco los lejos

Voz 1 39:41 bueno pues no esperaron a conocer esa decisión los mal tiempo al FUCI Serrano oye estaremos

Voz 0861 39:47 Benítez aquí la Ser Javier Casal gracias también un abrazo venga os escuchamos luego a Dios y a ustedes bueno pues les emplazamos a la próxima semana ya el lunes pero a conocer en cuanto antes esa decisión aquí la SER adiós

Voz 3 40:04 en La Ventana con Carles Francino

Voz 46 40:12 el mejor de los

Voz 28 40:24 la velocidad

Voz 5 40:27 Paco Nadal

Voz 3 40:36 Paco buenas tardes amigo

Voz 0313 40:37 hola muy buenas tardes qué tal ha arrancado el año

Voz 1679 40:40 pues bien porque ya me hecho un viaje y ir preparando el sí

Voz 0313 40:43 la última vez que hablamos tuyo en antena en dos mil dieciocho si este uy el año próximo os hablaré desde lugares recónditos exóticos celebro que este semana

Voz 1679 40:51 mira si es que kurdo de lo más exóticos de los que voy a la espera hoy aquí en Madrid que voy a estar poquito pues mira la semana pasada entre de Turín Italia si ya te has Kuti la que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile y todo eso que va a ser un año muy viajero ya verás va tenemos muchísimas cosas que con queremos hablar con Paco Nadal

Voz 0313 41:10 lo hemos hecho en alguna otra ocasión en esta cita viajera de de La Ventana del impacto ida la importancia que tiene Internet en el mundo de los viajes porque te puedes estar literalmente horas y horas y horas entrando en webs en blogs bueno Paco lo sabe muy bien porque su blog el blog de Paco Nadal es una de las bitácoras de viajes más leídas del del país desde hace mucho tiempo pero cada vez hay más personas que se dedican a esto a veces hemos hablado con algunos con con algunas de estas personas que han llegado al mundo viajero por por vericuetos

Voz 1679 41:41 cambios insospechados pero que hay una oferta

Voz 0313 41:43 ahora inabarcable si es que

Voz 1679 41:46 sí bueno cualquiera que le guste viajar sabe que que el viaje se prepara en Internet se cuenta en Internet se comparte en Internet no ha sido la gran revolución yo diría fijas de los blogs ya no son y siguen la revolución están maduros Charles Bronson ya medios de comunicación dicción Alice si lo comparamos con otras nuevas redes sociales de hecho un prólogo lo que empezó siendo un diario una bitácora una pequeña entrada un apunte de tus ideas ya han terminado convirtiéndose sabes en qué en guías de viaje sustituye ya te viaje porque ahora los blogueros hacen extensísima les estaba prohibida por eso eso quería preguntarte

Voz 0313 42:19 twitter prefieres un impacto algo muy concreto algo llamativo como el titular de noticia que te enganche o dar descripciones detalladas y compartir experiencias

Voz 1679 42:29 pues mira por desgracia aquí la tiranía del clic del followers es tremenda entonces a mí personalmente me gustaba el diario de viajes como era antes un blog cuento una anécdota cuenta tu sentimiento cuento que estoy llorando cuento me estoy riendo si pongo una foto no pero por desgracia o por suerte el mercado al final es el que manda ha pasado tantísimas cosas en las casas rurales por ejemplo el mercado ha ido primando a los blogs que dan muchísima información práctica entonces la cruda realidad que hoy en día hay hay hay

Voz 30 42:59 tienen español hechos en España setecientas y ochocientas mil páginas vistas al mes

Voz 1679 43:04 es una burrada para alguien personal una persona que está ahí detrás de su ordenador no para un medio de comunicación todos hemos ido viendo que el público el final lo que demandaba era esa información práctica es decir tú te vas Eide Irán pones que propongo el que ver en Irán el que sale primero es el que más visitas tiene y el que más visitas tiene es el que más puede rentabilizar su blog etcétera etcétera no

Voz 47 43:28 que bajen

Voz 0313 43:46 esta tarde en La Ventana vamos asomarnos a dos blogs concretos la viajera empedernida es un bloque viajes creado por Nani Arenas que es periodista especializada en en en turismo y viajes Yell Pacheco que yo no sé qué significa pero sí sé que es el nombre de un blog de viajes del también periodista Pau García Solbes eh Pau está en Radio Alicante inane en Radio Coruña buenas tardes a los dos cómo estáis qué tal hola buenas tardes hola Pablo I perdona eh

Voz 1679 44:13 el Mingorance Pacino pacífico

Voz 0313 44:16 qué es lo qué significa

Voz 38 44:18 no Pacheco es es como una sala de juegos eh que hay en Japón no que son me destino fetiche el nombre la tras que es muy muy rebuscado no sé si ahora tuviera que poner un nombre me me pondría probablemente otro pero me lo puse a a raíz de una foto que salía yo jugando a una de estas maquinitas cuando en Internet no mostraba vamos todos no salía de espaldas y bueno a partir de ahí ahora ya no me lo cambian

Voz 0313 44:44 no eres el chico es mi antes no porque no sé por qué decías lo de Japón fetiche

Voz 0861 44:50 bueno digamos que

Voz 38 44:52 aunque ahora lleve bastantes destinos a la espalda hace hace doce años que fue cuando cuando me casé y fue el destino que escogí como como viaje de novios no de bodas yo no había sido un avión en mi vida y la primera vez que además un poco después de la boda que ya sabes estas de resaca no sabes muy bien la vida que te espera pues me subió a un avión y me fui con la que con la que es mi mujer a a Japón y bueno aluciné en colores

Voz 0313 45:19 pero entonces no tenías ninguna relación con el mundo de viajes ni nada

Voz 38 45:22 ninguna ninguna yo simplemente bueno había estudia la carrera de Periodismo y bueno después ya sabéis que este este trabajo es muy muy pasional y depende mucho de del cariño de la pasión que le pones pero yo me aburría soberanamente y todos los días a hablar con políticos la política local al final que dije bueno a mi me gusta contar historias y bueno voy a crear mi propio mi propio medio voy a escribir lo que quiera no

Voz 1679 45:49 el caso de pago ilustra muy bien lo que hablábamos al principio de cómo esta nueva herramienta de internet los blogs y webs han permitido a gente que no tenía ninguna relación bueno Paulo no había ni viajado imagínate

Voz 0313 46:01 exacto parece convertirse en un

Voz 1679 46:03 prescriptor en alguien que recomienda viajes que tiene seguidores y que puede vivir de ella

Voz 0313 46:08 oye Nani tú cómo llegas a esto como te conviertes en la viajera empedernida

Voz 48 46:11 mi historia no es tan romántico romántica como la de Pau eh no fue en un viaje de novios donde empecé a escribir y quién puede confirmar también mi mi historia pues es Paco no que le tengo ahí a mi lado hoy podríamos decir casi que empezamos juntos un poco con esto no

Voz 1679 46:27 sí sí los sistemas el master del país

Voz 48 46:30 los dos por casualidades de la vida acabamos derivando a portales va a trabajos relacionados con con temas turísticos coincidimos en Canal Viajar para mí fue uno de una de mis primeros trabajos periodísticos después de terminar de estudiar descubrir ahí pues un mundo que me volvía loca no sea que aunaba pues todo lo que a mí me gustaba relacionado con el periodismo que era descubrir sitios contar historias relacionadas con esos lugares que visitaba que muchas veces eran inalcanzables en aquellos tiempos no para muchas personas que no se escuchaban lo que nos leía no nos veían desde la distancia y comprendí que que eso era lo que quería era era lo que quería

Voz 0313 47:10 canta algo de los que está siendo Nani de lo que ha comentado antes Pau lo de las historias yo a menudo cuando me preguntan

Voz 0861 47:16 definición de lo que es el periodismo creo que nosotros somos

Voz 0313 47:19 eso sí ya era tarde convertirse en otra cosa conduce a la melancolía al fracaso peligro

Voz 1679 47:26 pues todavía a mí en mi tarjeta me gusta que ponga el contador es porque lo que sido siempre Nani Pau vosotros podéis ser buenos ejemplos de lo que hoy ya un blog profesional es decir que desde que vive de esto que ha hecho de su pasión su trabajo que no es poca cosa que no es baladí no se puede vivir cómo se puede vivir de de un bloque es la pregunta que mucha gente que empieza sea sin nadie te paga por leer tu blog cómo se puede profesionalizada

Voz 0313 47:52 a Hernani tu primera vez

Voz 48 47:53 bueno pues yo creo que esta pregunta la tiene mucho que ver con lo que es la evolución del periodismo en los últimos años no al final los periodistas como bien decíais somos contadores de historias pero nos gusta contárselo a la gente donde está hoy la gente pues está en Internet está claro que hoy a los lectores la Audiencia no la audiencia que hablábamos antes estaban los quioscos si vas aunque hosco compraba son periódico comprabas una revista y ahí estaba la audiencia pero hoy la Audiencia está en un en una palabra que se llama Google la gente cuando quiere buscar información sobre un viaje Sobrón destino recurre a Internet entonces si nosotros somos comunicadores tenemos que estar donde estás audiencia no cabe la menor duda que hoy en día es eso son todas las plataformas digitales bien blogs redes sociales o cualquier otro tipo de soportes donde de alguna manera se pueden contar historias relacionadas con lo que es nuestro trabajo no en este caso los viajes

Voz 0313 48:50 vale pues yo quiero que contéis a los oyentes alguna historia en forma de viaje puede ser experiencia vivida recomendación episodio concreto un susto una alegría una sorpresa venga Pau tú primero hora