La Ventana (14/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias hay novedades sobre la desaparición de una mujer en Lanzarote la noche de fin de año su marido que fue detenido ayer ha asegurado la Guardia Civil que la encontró muerta cuando regresó a casa y se deshizo del cuerpo ampliamos con Javier Rodríguez Raúl el marido

Voz 2 00:18 la desaparecida desde el treinta y uno de diciembre en Costa Teguise Romina celeste se deshizo del cuerpo sin vida de la joven presuntamente se la encontró muerta en la noche de Año Nuevo cuando regresó a casa tras una discusión con ella se deshizo del cuerpo a continuación así lo aseguran fuentes cercanas al caso consultadas por la SER con el momento se desconocen los detalles acerca de cómo y cuándo se produjo el fallecimiento de Romina celeste se desconoce también el lugar donde se encontraría el cadáver de la joven así como el posible autor de los hechos aunque el único detenido hasta el momento sigue siendo el marido de Romina que pasará a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife porque se teme dado que existen antecedentes

Voz 3 00:55 que se trata de un nuevo caso de violencia machista

Voz 1454 00:57 la subdelegada del Gobierno en Málaga ha confirmado en Hora catorce que trabajan en varias opciones para intentar localizar y rescatar al niño de Totalán que cayó ayer

Voz 1546 01:05 era un pozo a un agujero realizado para la proto

Voz 1454 01:08 Ficción de agua que según las primeras informaciones no estaba tapado ni señalizado los medios para trabajar son máximos nos decía María Gámez que contaba que están haciendo en la zona

Voz 4 01:18 estamos trabajando en retirar el material en paralelo también estamos pensando en realizar otro pozo por el que poder acceder ya más más grueso con mayor diámetro para poder acceder a alguien más rescatarlo e iba bien estamos valorando la excavación a cielo abierto para acceder al punto de todo todo un mecanismo lo estamos poniendo en marcha pero evidentemente es una situación compleja desde el punto de vista técnico

Voz 1454 01:43 el Partido Popular ha presentado a mediodía la convención nacional que celebra este próximo fin de semana estrena nueva marca se desarrollará bajo el lema España en libertad

Voz 5 01:51 ya se sabe que intervendrán Aznar Israel

Voz 1454 01:54 hoy Adrián Prado buenas tardes o las buenas tardes y los

Voz 0019 01:56 los ex presidentes han aceptado la invitación aunque no sabemos todavía el formato que tendrán sus intervenciones hicieron a Coín

Voz 6 02:02 seguir produciéndose la foto de la unidad que tanto ansía Pablo

Voz 0019 02:04 casado para el PP su presencia era muy importante Marta González es la vicesecretaria de Comunicación de los populares

Voz 7 02:10 para nosotros evidentemente son muy especiales por la parte sentimental que tiene que estén los dos presentes porque además estamos orgullosos de nuestra trayectoria de nuestra historia no renunciamos eh a defenderla y además a mostrarla

Voz 6 02:26 el PP anuncia una convención muy innovadora con la

Voz 0019 02:28 esencia de muchos representantes de la sociedad civil ICO nuevo logo que convivirá con el actual sobre la palabra populares charlan en forma de corazón y con los colores de la bandera española

Voz 1454 02:37 los distintos partidos políticos están comentando este lunes el contenido de los Presupuestos que ha entregado hoy presentado esta mañana en el Congreso la ministra de Hacienda por ejemplo el número dos de Ciudadanos

Voz 0313 09:15 Michael Robinson buenas tardes amigos cómo estoy pensando que Juan Cueto fue un poco un poco bastante tú creador televisivo no es bueno el día después poner a alguien que no habla bien español en esa época la tele de hace un par de nariz

Voz 1546 09:31 es cierto es que yo me acuerdo que en las vísperas de la primera el primer programa después me preguntado si está bien confianza o me apetecía si tiene dudas de algo de pues si algo si tengo esquís tengo cien palabras en castellano encuentros son tacos

Voz 0684 09:50 es decir esto

Voz 1546 09:51 menos no no te preocupes por eso él el que siempre mi llenó de confianza no el entusiasmo con que hablaba íbamos él llego a hacerme sentir

Voz 11 10:03 casi elocuente a Pisa que sólo tenía cien palabras en tacos y lo malo es que te lo has creído e yo me yo me acuerdo que todos los lunes aquel día fatídico quietud

Voz 1546 10:17 daba los los lunes lo sé porque hicimos demasiado ruido al lado de facto de informes

Voz 0313 10:22 bueno pero lo lleva bien sí

Voz 1546 10:25 ya se cruzaba con juegan los lunes viene con su maletín negro ido bajo el brazo un montón de folios

Voz 12 10:33 en el pasillo donde

Voz 1546 10:37 venimos de la reacción a la máquina de café siempre cruzaba Juan yo con Juan ahí inicia a aquel Masca Ax más y abrió los brazos para trazarme en los papeles bola siempre Pernod lunes todos los lunes volaban los papeles pero también es cierto no cosa eh yo yo compre un billete a Harpo tú en su mente no me llevo al lugares maravillosos en nombre que me hizo me hizo ver me me enseñó donde tiene que mirar sobre todo una mirada agudizada si tienes que hacer un programa de fútbol los lunes otro mundo sabía de qué iba no estoy seguro que muchos cosas tan maravillosas que yo veo del mundo hoy nunca lo hubiese Verín vais a ver he visto estas cosas si no fuese por enseñanza enseñanza de Juan

Voz 0313 11:30 esta esta mañana cuando nos hemos enterado de la noticia de la muerte de Juan Cueto estado pensando de dejó hay que hablar de él y de lo que de lo que pensaba y de lo que hizo que es mucho estaba dándole vueltas a a quiere invitar al micrófono no salía tan larga tan larga tan larga que al final ha optado por una solución poquito así como salomónica de proyecciones distintas de la personalidad Juan como como escritor y como y como periodista una es Michael que diríamos que es un hijo televisivo del otros Juan Cruz que ha compartido muchas cosas buenas con él sobretodo en los últimos tiempos y además estuvo ahí mano a mano en el último libro que publicó yo nací con la infamia la mirada vagabundo Juan buenas tardes amigo

Voz 1179 12:10 tardes cómo estás compañero bueno triste no porque Juan Cueto fue para nosotros la evidencia de que la vida era mejor todas las cosas podían ser mejor si él está por medio acabo de decir

Voz 0313 12:25 tanto que el mejor homenaje que podemos hacer es intentar que la vida siga siendo mejor el mundo que nos rodea sea también un poquito mejor no

Voz 1179 12:31 le ha testimonios era una persona que puso de moda una expresión que se puede tomar de muchos modos que es la mirada distraída si tenemos que tener la mirada distraída hacer que la mirada se con padezca con lo mejor de de la vida yo nunca lo vi Ny riendo a carcajadas ni triste es a l podía venir bien a él una expresión de Hemingway que decía preferido a una mujer en un libro se conoció la angustia y el dolor pero nunca estuvo triste una mañana sin embargo pasaron muchas cosas muy tristes pero a lo largo de su vida

Voz 0313 13:18 muchas en los últimos tiempos lo sabe

Voz 1179 13:22 el director de la SER Daniel Gavela que está aquí también presente vaya si quieres directamente que está dirigiera a Vela uno de los grandes comunicadores de este país que comparte con Juan Cueto también la sensación de que lo siguiente puede ser mejor que es lo primero que recuerdas de de Juan Daniel

Voz 6 13:42 pues sus columnas porque yo conocí primero su primero conocí sus columnas y luego lo conocía a él y él es el tío que merecía estar encima de la columna porque aunque a él no le gustaba a él lo que le gustaba demostrado nada Él no lo buscaban a él lo que le gusta ver andar por la calle antes el quisieran armar una columna el ya salía corriendo obviamente nunca le pilla harían para poner nunca nadie le pudo pillar para ponerlo encima de Ningún púlpito porque siendo un creo que hay que que ha descubierto todo antes que nada descubrí descubierto todas las verdades que han transitado el siglo XX islas del siglo XXI también y siempre esta Él siempre iba por delante no él siempre se iba cuando tú querrías te querías tenía la habilidad de de engañar tête entre tenían un poquito cuando levantaba la mirada nunca estaba allí siempre estaba un paso por delante esto esto no es una hipérbole esto

Voz 1546 14:40 así

Voz 6 14:41 él no era un nombre de aguas estancadas era un río que fluya permanentemente hacia la vida y hacia el conocimiento y hacia las ganas de contarlo porque eso era algo que sí tenía Gemma tú dices que nunca has visto a cargar

Voz 0313 14:56 yo soy yo también

Voz 1179 14:58 yo no lo que yo quería que yo quiero decir es que su mirada en la escritura su mirada en la vida su manera de de ponderar lo que hacían nosotros siempre eh nunca fue desdeñoso siempre estuvo esperando que los demás lo hicieran mejor no no hay en su ironía nunca lo hubo ni daño no era un hombre que que hiciera daño lo que estaba antes contando que en los últimos años de su vida o al menos los últimos meses que yo tuve la oportunidad de verle él no estaba bien cuando llegamos allí haberle qué tal Juan muy bien todo bien tú qué me cuentas luego se cansaba de la conversación muy pronto pero siempre él no te daba malas noticias yo no escuché a Juan nunca en la vida a que compartimos a esperar malas noticias un día le dije Juan cuando ya él estaba fuera de esta melé le dije mira voy a Barcelona con Azcona a una conversación con Andreu Buenafuente porque no te vienes a comer el tipo se cogió un avión a las nueve de la mañana de Oviedo a Barcelona comió con nosotros ese volvió a Oviedo el era ese tipo de persona capaz de regalarte lidera hace tiempo no

Voz 11 16:38 eso no está ocurriendo ahora que está aquí director de la Ser un nuevo formato de radio es antes de que te mueras porque estas cosas bonitas habría que decirlas por la radio antes de que la gente asumiría no

Voz 1179 16:48 pues yo te voy a decir una cosa Isaías que tienes toda la razón yo escrito un libro ahora se llama primeras personas

Voz 0313 16:54 sí señor

Voz 1179 16:56 el guardia me llevaron trajeron aquí también muy amablemente me llevaron a Televisión Española y entonces me preguntaron una cosa imposible quién de esas personas es la más importante para de yo dije Juan Cueto expliqué porqué ya expliqué estas cosas ir cuando yo terminé de hablar su hija Ana me mandó un mensaje dice mi padre te estaba viendo la ha alegrado mucho y no veas cómo sonreía para ni eso ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida como escritor

Voz 1546 17:36 porque para mí Juan Cueto

Voz 1179 17:38 es en los últimos tiempos siempre un maestro al que yo le debo alegría

Voz 0313 17:45 oye déjame que incorporarla como se señor Mariola Cubells que están Valencia Mariela buenas tardes

Voz 5 17:48 bueno es a todos que sí comparto

Voz 0313 17:51 yo muchísimo saraos televisivos con con Juan a lo largo del tiempo verdad

Voz 5 17:55 pues sí yo además yo quería ser Juan Cueto es decide de decir

Voz 1454 17:58 los que esta es la la la enseñanza que

Voz 5 18:00 pero yo creo que él nos enseñó además a a leer la tele es algo fundamental y a contarla bien yo siempre he dicho que creo la tele más bella que hemos tenido en en nuestro país con muchísima diferencia acuerdo de él una cosa que a mí me daba mucho miedo al principio cuando yo le conocí claro para mí era Juan Cueto que era una figura sagrada yo recuerdo las primeras veces recuerdo su su sarcasmo tranquilo esto que decíais de que él era un tipo irónico pero bueno divertido pero así como con distancia hay demás era era cierto generaba además a su alrededor esa especie como de empatía no que sólo yo creo que sólo generan pues determinados genios yo recuerdo su libro de pasión catódica Carles yo no sé si nosotros

Voz 0313 18:46 claro que ahí está estudiando es el libro

Voz 5 18:49 fue esa marcó un punto de inflexión

Voz 11 18:51 se inventó la televisión del futuro hace treinta años

Voz 5 18:54 bueno además hay una cosa fundamental de Juan Cueto y es que a él que estoy lo insisto mucho siempre a él le gustaba la tele y a los que nos dedicamos al análisis claro Carles esto lo hemos hablado mil veces a mi me gusta la tele yo hablo de la tele porque me gusta hay Tele buena tele mala pero hay que hablar de ella porque es muy importante yo creo que Juan Cueto eso lo tuvo claro desde muchísimo antes de que te que todo el mundo la tuviera claro no

Voz 1546 19:18 eh

Voz 5 19:19 eh bueno yo personalmente creo que ha aportado una Amir hemos aprendido del montón todos los que luego nos hemos dedicado de alguna manera no solamente cuando hemos estado trabajando en la tele claro todos queríamos imitarle Dimitar su lucidez no esa especie tranquilidad que tenía que yo la recuerdo muchísimo de tranquilidad vital

Voz 1546 19:39 qué Pontificado de Isabel mucho de televisión nunca nunca a mí

Voz 0313 19:43 cosa que es muy difícil no hacerlo pero es que

Voz 1546 19:46 ya lo sabíamos si para él él no lo hacía él te hacían mucho pregunta así porque es etcétera etcétera yo yo me acuerdo cuando la pero es quién conoce el presumir de venir del sur de Inglaterra a Asturias eso de Inglaterra de Asturias bueno entonces él mira

Voz 6 20:05 a una persona él decía que su casa limitaba con las propiedades

Voz 1546 20:10 de de Su Majestad la Reina

Voz 6 20:13 eso sí es verdad que estaba sobre un acantilado al otro lado

Voz 1546 20:18 que él él le gustaba mucho como se hacía en él es que bueno es que yo estamos con Alfredo Relaño decía los dos que ellos no no tenía ni puñetera idea de televisión esperaba que yo supiese algo yo no tengo ni tampoco no no quiero una especie de de en cuanto de Potts se se refería a Juan estaba con con Alfredo conmigo todo era sueños y sueños de sueños y combatir esos sueños en en una rivalidad a imagínate esto inglés imagínate esto que se hacía tan grave que

Voz 11 20:58 ha señalado Ingla

Voz 1546 21:00 lo que acabamos poniendo a lobos en los campos de fútbol aviones antes los drones no había drones no para crear una percepción mexicana es más porque el lema en su día era muy difícil estar la altura de lo que quedó Navas mostró Canal Plus es más hay que pedir dinero cuando justo bien nacido dos canales Grates inclusive no yo me acuerdo también yendo por ahí sobre restaurantes cuando países son mendigo él decía estoy también trabajaron canal de pago entonces era como no pontificado el Compac sus sueños contigo tan excitante tan excitante

Voz 0313 21:43 recuerdas Daniel los pronósticos quería sobre el futuro de Canal Plus cuando nació cuando nacimos y Juan

Voz 13 21:49 decía nada hasta tal llevo ha tenido que se ha

Voz 0313 21:52 también hay que tenía razón tener

Voz 6 21:55 yo recuerdo al año de Canal Plus Canal Plus y siendo el hazmerreír de toda de todos los críticos los que más sabían de televisión que es escribieron ríos de tinta sobre el gran fracaso que iba a ser Canal Plus lo ridículo a Canal Plus en un país que nunca había pagado como iba a pagar la verdad es que sume llevados al borde del precipicio porque en el cuando estaba a punto de cumplirse el primer año se celebra una convención de gente muy importante cuestionaba que efectivamente cuando estaban dando cinco mil Pelé curas gratis al año cosa que no había sucedido nunca porque no había tanta tele que lo diera Juan Cueto bueno rompió toda aquella reunión diciendo que yo iba a salir para adelante yo creo que en ese primer año Canal Plus había hecho algo así como ciento sesenta mil abonados en el mes siguiente con el arranque de la Liga gracias a una operación muy brillante entre otros de Alfredo Relaño que permitió la apertura del contrato de la Liga hice comenzó a emitir en la Liga el fútbol el Canal Plus gracias a eso en el mes siguiente se doblaron las a ese doblaron las las abonos y recuerdo que allá por la Navidad yo recuerdo una foto dentro de Canal Plus con de de de una gran parte de los toda la gente de Canal Plus con la foto de los quinientos mil que el lograron ese mismo año se mira era lo

Voz 1179 23:22 que creía que hubiera Juan Cueto fue profeta en muchas cosas una de las cosas que profetizó fue en efecto que la gente pagaría por eso que Michael decía la lo más hay que pagarlo en el mundo de la prensa escrita la prensa de papel de la prensa de papel que se traslada a las huellas todavía no ha habido nadie que como Cueto y a sus compañeros de aventura inventaron para que la gente pagara por algo que era gratis si aquello que hizo Cueto como símbolo de aquel cambio de paradigma que alguien lo hiciera ahora con la prensa nosotros no estaríamos en la indigencia en la que está la prensa internacional cuenta

Voz 0313 24:20 esto lo logro pero está claro pero está claro como lo logró perdona Mariola con la calidad

Voz 1179 24:25 qué es eso lo es bandera no yo

Voz 6 24:28 de otro concepto esa bandera juvenil Cueto podía con todos menos con el aburrimiento yo recuerdo que en las reuniones que querían meter en una reunión de cien que abandone el Partido Comunista para no tener más reuniones

Voz 1179 24:46 el día el despacho de era como el de Blade Runner no Cueto todo lo que hacía se parecía una película

Voz 1546 24:55 dice Juan vuelo yo desde Inglaterra un jueves

Voz 5 24:59 no porque haya caducado me contrato

Voz 1546 25:03 bueno yo tiene que vivir inyectara porque me costó cinco millones de pesetas vivir Hispania a pagando un colegio a no sé qué alquilar una casa venía un jueves para ver si renovaba entonces cojo el vuelo cuando llego fuera de su despacho Bin especie vestíbulo estaba Pío Cabanillas Javi temes que al abogado de Canal Plus dice que no sale él no salir de ahí y mira deje mi primero poquito en que regresa tengan bueno a las siete tal había un momento cuando abrió la yo metí el pie entraba en el despacho él estaba con el maletín tengo tiene a París y tal no sé qué puede pero déjame macha Michael lo que pase con mi futuro es que yo no sé si te aunque buscaron trabajo seguir vetando se que en este momento estamos estudiando Paqui Jurásico había un hinchable tienes sabios hay el coger lo puse en tres brazos entró al vestíbulo decía todos escucharme yo me caso con Michael Robinson y me besó en los labios y me dejó con el muñeco hinchable y fue ese fue leyó tuvo quiero Barajas vuelvo a casa en creer que te dicho de conmigo era claro

Voz 1179 26:24 ahora el te dijo que si ha aprendido bien el español te echaba

Voz 1546 26:31 bueno eso una jugada de el año si lo mencionaba yo había comprado una casa marbellí que tú vas a pasar

Voz 12 26:38 Navidad y Año Nuevo

Voz 1546 26:41 verano y las vacaciones en España que son muy mal día tú tienes que te Inglaterra porque no con el ido pasando la temporada iba mejorando

Voz 11 26:51 claro no hay que decirlo muy poco muy contraproducente después de veinte temporadas Mariola ayer como Baltasar Gracián aquello ya prescrito lo que es lo que es un poco deprimente es que modernos éramos hace treinta años porque estoy convencido que un Canal Plus hace treinta años la Asociación de Abogados Cristianos habría protestado por llevar la marca comercial pero alguien de Vox habría protestado por el porno de madrugada

Voz 0684 27:20 el no hubo protestas en protesta pero yo solo

Voz 11 27:23 sí pero yo te pregunta si pero yo creo que aquí es propuestas también aquellas protestas tenían que ver digamos con interés comercial es decir porque Canal Plus se atrevía a hacer lo que otros no se atrevían hacer en aquel momento por no romper las reglas del cordón

Voz 6 27:36 que más sufrió por el porno fue el que entonces era banquero del Papa que era Sánchez Asiaín

Voz 14 27:41 sí hay como el bebé guber era uno de los

Voz 15 27:44 así eh el a el a vencer

Voz 6 27:47 Anson no paraba de sacar consejeros deprisa en uno colgando el otro sentado con su madre el día de la boda el otro en un funeral siempre con la frase el banquero del Papa consintiendo la desgravación sobre sobre la familia española el desorden sexual y todo si recuerdo la el la primera peli porno

Voz 14 28:05 y es que emitió Canal Plus

Voz 6 28:07 tuve el placer muy visto no es bueno que nunca mejor dicho la obligación

Voz 5 28:13 el a ver qué Basabe redescubre la obligación

Voz 6 28:16 profesional de de compartir un visionado previo

Voz 0313 28:19 pero con rayita eso siempre rayitas no no hacen raya

Voz 14 28:22 la vale hay además una de las personas pensaba que había cosas demasiado evidentes que deberían ser es decir casquería no casquería no

Voz 6 28:37 sí recuerdo que se llamaba educando Amandi

Voz 1546 28:39 la película la película siempre pueden suceder

Voz 6 28:42 no no tiene nada más pero sí del buenismo

Voz 0684 28:47 yo me recuerdo Amanda educado más armada

Voz 1546 28:52 lo di yo preguntaba a Juan poquitas Parlamento de etiquetaje película por dos ideas pero es que yo vi un películas porno en el en el plus de que yo me vino pero que edita porque todo el rato ahora un Juani de oye Juan qué coño editan en las películas

Voz 0684 29:16 no quería quería decidir qué coño

Voz 0313 29:31 es una cosa yo no sé Isaías tout te viene a la memoria que hayamos hablado aquí en La Ventana en la radio recordará a alguien que se ha muerto y que estemos todos Cage dándonos

Voz 1179 29:43 él era especial si es que es que es eso

Voz 0313 29:45 a para la gente que no conoció a Juan Cueto cada mejor ha leído y tal no se dediquen habla en estos ahora hay unos lo más que conseguía que el ecosistema fueron mucho mejor

Voz 5 29:54 de él era muy divertido unas jornadas que coincidimos hubo un tipo que soltó una perorata Un tipo Antena tres median una batea tres en aquel momento y soltó toda una perorata de explicando cómo eran los programa de testimonios no que eran en ese momento se emitía al Diario de Patricia yo estaba al lado de Juan Cueto le tocó a él él está todo el rato así como medio tirado en la mesa escuchándole el tipo se alargó demasiado entonces cuando acabó el le dijo bueno caballero lo que usted ha explicado con tantas palabras en mi pueblo lo definíamos como reírse del tonto del pueblo es una especie de de carcajada general no lo que en realidad lo había dicho todo con aquella frase sabes no había falta argumentar nada más en contra de aquellos de aquellos programas que entonces estaba dentro de la telebasura ahí el con eso lo dijo lo dijo todo y me acuerdo miradas y no

Voz 1179 30:43 ando yo fui la primera vez a su casa que era una casa envidia que bueno se llamaba que tiene en Gijón había en el suelo de la casa el cuarto de baño una cruz gamada que había dejado el dueño anterior ir que él conservó allí años no tiene aquella

Voz 6 31:05 la ocasión

Voz 1179 31:08 estuvimos tres días y todo era fiesta y terminamos bailando Eli yo no no llegamos a besar como con Maicon en un barco y cuando terminó la noche dijo mañana desaparezca o tres días

Voz 6 31:24 sí

Voz 1179 31:25 esos tres días él se encerraba en la casa ir buscaba buscaba la combinación sabia de su vida que era la enciclopedia Covarrubias diccionario Covarrubias y las parabólicas Él era el que más parabólicas tenían España la última vez que tuvimos una comida juntos ya el estaba bastante mal era para convencerle yo de que hiciera ese libro que luego se llamó a Jonas así con la infamia Le dije Juan donde vas a comer dice vamos a la Dalla porque allí fueron a cenar los Rolling

Voz 1546 32:08 cuando estuvieron

Voz 1179 32:09 en en Gijón El siempre estaba buscando algo que tuviera que ver con la diversión

Voz 6 32:16 a mí me gustaría tú has hecho una pregunta antes Isaías porque no hablamos de los que

Voz 14 32:22 de los que se van a

Voz 6 32:25 antes de que se vaya no yo tengo que decirte luego me gustaría evocar a Juan Cueto a través de su propio talento Antonio tengo preparado un texto no no nos da tiempo por lo segundo los que tenemos no ha dado aún tienen se venga tiempo eso sí bueno Juan hay que conocerlo para lo que escribía mi consejo para los que se han perdido a Juan es que lean sus libros son muy fáciles de leer porque son unos artículos donde desborda talento dice por ejemplo un artículo los héroes ya no dan la talla a propósito del cine americano que era muy despreciado en aquella España y el dice fue la mitología de Hollywood la que desarticuló el fascismo español mejor dicho fue el antro pro prometí la antropométrico Hollywood Diana nos hablaban en aquellas fantásticas clases obligatorias de Formación del espíritu nacional de la superioridad de la raza española de los altivos y altanero gametos de nuestros antepasados de genética con destino en lo universal Higueras fabulosas propiedades vía antropológicas que se derivaban de la dieta histórica del nacional sindicalismo pero salíamos de las películas de la Metro lazos Universal Warner totalmente desengañados de la propaganda aquellos Hollywood no sacaban treinta centímetros per cápita hay película además de pasarse los noventa minutos Lizandro a los deje Ivars llevándose bien a las protagonistas de oro

Voz 0313 33:44 eso no entonces ha dicho Michael Robinson que Juan Cueto tenía un un eslogan de vida que era convertir los sueños en realidad uno de los días que estuvo aquí confesó que le gustaba mucho Roy Orbison

Voz 16 34:01 esta canción con ella le decimos adiós gracias

Voz 0313 34:04 bañeros Mariona un beso

Voz 0313 40:14 no está nada mal el título de esta canción que canta Tarque en cactus en el en el corazón para describir alguna de las situaciones paisajes de nuestra vida cotidiana pongamos por ejemplo que estamos hablando del tema de los inmigrantes de la llegada de personas que vienen de fuera o del rescate cuando viajan por mar una imagen dos imágenes en apenas unos meses de diferencia llegada del Aquarius recuerdan verán ese barco que no quería nadie al final acogimos en el puerto de Alicante con una gran fiesta de bienvenida bueno hoy hoy otro barco emblemático el operario estaba amarrado al puerto de Barcelona y no le dejan salir por qué qué hay detrás de todo esto es el eje de nuestra polémica

Voz 35 40:53 nada

Voz 0684 40:55 polémica

Voz 11 40:58 no se lo estamos contando desde ayer aquí en la Cadena Ser el Ministerio de Fomento no permite al buque Open Arms salir del puerto de Barcelona para proseguir sus tareas de vigilancia de rescate en el Mediterráneo la orden de Capitanía Marítima destaca incumplimientos en operaciones anteriores como el de no desembarcar a los náufragos en el puerto seguro más cercano y aduce además que el barco carece de certificados para navegar con náufragos lo que compromete la seguridad de la tripulación de las personas auxiliada la cuestión es que primer incumplimiento los responsables son los países que no acogieron a los náufragos izaron sus cuartos sobre el segundo aspecto hombre no parece insensato que entre un papel niño

Voz 6 41:37 hay atisbo de unas vidas que salvar en el mar

Voz 11 41:39 de una muerte segura se opte por lo segundo veremos cómo acaba este episodio pero si el amarre forzoso se mantiene el Gobierno español habrá dilapidado a velocidad de vértigo su imagen responsable de brindar nuestro país como puerto seguro de acogida ante la negativa criminal de otros países es cierto que España no puede cargar en exclusiva e indefinidamente con esta responsabilidad el dilema es qué hacer mientras otros no cumplen

Voz 3 42:04 nadie les hace cumplir con sus obligaciones los dejamos morir en el mar permitimos que eso suceda sin testigos

Voz 0313 42:14 Oscar Camps buenas tardes hola buenas tardes saludamos al fundador de Open Arms que están los estudios de de Radio Barcelona cómo estás Oscar

Voz 15 42:22 bueno disgustado por los situación pero con esperanza de poder reconducirlo

Voz 36 42:29 si tenéis algún dato nuevo o no

Voz 15 42:31 no no no sencillamente la desautorización y nosotros hemos hecho unas obligaciones pertinentes y espero que estas alegaciones sean oídas porque no se nos puede responsabilizar de la omisión de otros países es uno de los visión de obligaciones de otros países

Voz 0313 42:46 hombre no es la primera vez que ocurre esto ya en en agosto y lo contamos la Capitanía Marítima de de Algeciras impidió durante tres días la salida pero bueno eran eran aspectos sí que puramente técnicos no el argumentario de este caso va más va más de fondo

Voz 15 42:59 sí porque cuando vas resuelto todos los aspectos que te puedan exigir tanto técnicos como como de titulación y ahí administrativos pues bueno pues ya queda muy poco nuevo entonces ya vino a las interpretaciones y en este caso pues para ponérselo más difícil hay una interpretación de que transportar náufragos resulta caro

Voz 6 43:20 deportar pasaje y hay que habilitar del barco para pasaje

Voz 15 43:22 eh no no entendemos cómo cómo puede ocurrir que que los náufragos a la hora en primer lugar son son inmigrantes cuando son vidas y en segundo lugar donde los tienes a bordo dejan de ser náufragos y pasan a ser eh pasaje no cuando como si les cobramos entonces bueno que nos expliquen cómo se interpreta en este caso la ley porque Nuestro barcos un barco de vigilancia de salvamento y cuando cuando rescata a naufragios los náufragos no ocupan plaza ni de ni de pasaje ni de tripulantes simplemente son náufragos accidentalmente y hay que deben contra el es un puerto lo más rápido posible

Voz 0313 43:56 corrió un dato para que los oyentes tengan una idea más precisa de qué estamos hablando cuántas personas habéis rescatado y traído a España en operar no

Voz 15 44:03 eh bueno óperas en tres años ha rescatado cinco mil setecientas personas en el Egeo y el Mediterráneo central a España hemos traído quinientas aproximadamente a Italia muchísimas más evidentemente unas treinta mil a Italia

Voz 0313 44:20 cómo está ahora mismo lo del rescate en el Mediterráneo que en qué punto se encuentra ahora

Voz 15 44:25 bien en estos momentos no hay ninguna operación ni militar ni civil que tenga como misión el rescate de vidas humanas en el Mediterráneo central e por lo tanto a las organizaciones humanitarias que podían participar en en en esta actividad con un barco pues lo han estado haciendo de estos últimos años pero ha habido mucha persecución a todos los niveles hasta Aquarius cayó bajo la presión política de Italia Hay ya está fuera también así es que en estos momentos quedan un par de barcos hijo de ordenadores muy pequeñas como la nuestra también estará a merced de de que algún puerto les pueda abrir en este último caso mostrado diecisiete días esperando para que los pobres de Sea Watch tuvieran tuvieron un desembarco no

Voz 0313 45:09 Nicolas Castellano buenas tardes qué tal va esta es la conversación compañero

Voz 6 45:12 bueno escuchando a Cannes hay que ver cómo cambia el panorama de de dos mil quince cuando estaba Camps y su compañero de proactiva en la isla de Lesbos entonces la solidaridad el rescate era algo maravilloso de lo que sean noruegos en estamos todos orgullosos en Europa cuando Muere Aylan Kurdi todo el mundo ofrece plazas para los refugiados sirios no sabemos exactamente qué ha pasado pero ha pasado algo muy serio en tres años para que se criminalice el salvamento de la gente recordemos que apenas tiene problemas con la justicia italiana porque se la acusa también de tráfico de inmigrantes lo mismo que tuvieron los barcos de Médicos Sin Fronteras los mismos problemas que ha tenido del Acuario ir para más problema todavía ningún Estado europeos ofrece a dar bandera ninguno de los barcos de rescate acuarios tenido que cesar la actividad porque no se le da una bandera yo quiero preguntarle Oscar Camps si cree que también la bandera española ha dejado de ser la bandera de la defensa de de la vida en el Mediterráneo

Voz 15 46:02 Bono Nico buenas tardes yo pensaba que que aquí podíamos sacar pecho no en este país y que teníamos marítimo haciendo un trabajo excepcional en la frontera sur europea en Gibraltar y Alborán lo que nosotros intentamos hacer lo que lo que la Unión Europea no hacía en el Mediterráneo central y que era una cuestión pues para estar orgullosos pero pero bueno parece ser que que ahora mismo debe haber otras sinergias políticas a nivel europeo que hacen que este Gobierno pues pues cambio de opinión no hace diez meses este propio mismo gobierno la oposición defendía es nuestro secuestro Italia IBI diez meses más tarde este Gobierno en el Gobierno hasta este partido en el Gobierno pues pues se inmovilizó al barco in Hinault sabemos porque realmente no unos el motivo

Voz 6 46:49 hay que recordar Carla que estamos hablando al mismo Gobierno como tú señalabas el inicio la conversación que tuvo aquel esto humanitario aplaudido internacionalmente con los náufragos del Aquarius pero ese mismo Gobierno este verano puso en marcha expulsiones exprés nada más saltar las vallas de Ceuta Melilla algo que no habíamos hecho nunca con Marruecos y ese mismo Gobierno negaba un puerto hace sólo un par de semanas así Watch y ahora a un barco de bandera española una organización española está siendo destino se Óscar Si si a raíz de esta polémica o viene derivada de la falta de la firma del acuerdo con el Ministerio de Fomento para que lo penas rescatar a gente en aguas españolas eso eso cómo va eso también ha acabado en una ruptura de ese pacto

Voz 15 47:29 bueno habiendo viendo las consecuencias viviendo como han ido las cosas desde agosto hasta aquí entendemos que que ese pacto no iba a existir nunca que ese convenio no iba a existir nunca porque nunca se nunca

Voz 37 47:39 no ni ni de ni ni hubo fechas

Voz 15 47:43 la firmarlo pero sí que nos retuvieron durante dos meses con la excusa de firmar el convenio en un puerto en el en el sur de España

Voz 6 47:51 que hay bueno ir Nos

Voz 15 47:54 Vimos que ir porque estaba muriendo gente en Mediterráneo central y nosotros no teníamos noticia de que se firmara este convenio que fueron difícil tramitarlo no así es que ahora vemos que cualquier motivo es suficiente para pararnos aunque sea administrativamente aunque sea en encausar no en en un tema administrativo que puede durar meses y que los puede tener retenidos durante meses

Voz 0313 48:16 Oscar cuantos cuántas personas estáis ahora mismo en Open Arms trabajando

Voz 15 48:20 bueno en el barco hay diecinueve personas si en la Organización No somos más de veinticinco en total que

Voz 0313 48:28 Le por recordar a los a los oyentes de La Ventana como como comienza esta historia

Voz 15 48:33 uy esta historia comienza el dos mil quince y después de las muertes en el Egeo intentando los refugiados sirios alcanzar las costas griegas ir en aquella época y vemos la foto velan Kurdi que también hubo otros niños que que que que murieron con él nos Bono activo a nosotros nos nos dedicábamos digamos a vigilar las playas españolas al salvamento en playas si ya se acabó la temporada en España y pensamos que podíamos ir a echar una mano ayudar

Voz 37 49:09 si escribimos a a todo el mundo a al embajador

Voz 15 49:13 por español en Grecia a la embajada griega en España a Médicos Sin Fronteras afronte ex a la Agencia Española como siempre federal ofreciendo pues pues todo lo que podíamos todo nuestro material y nuestro personal para echar una mano durante un tiempo de forma altruista completamente pero han lo contestarnos nadie Pedimos ir igualmente y fuimos por nuestra cuenta como mochileros y nos pusimos ayudar y estábamos rescatando el primer día nadando que que a partir de ahí empezamos a organizarnos sería organizar a los voluntarios que estaban en la isla ir poner en marcha lo que más tarde se convirtió enumerar

Voz 1546 49:51 hay que recordar que tan importante

Voz 11 49:53 cómo hacer que es evidente lo que hacéis es estar es decir que para vosotros estar es una manera de hacer de obligar a que otros hagan su trabajo seis testigos de lo que está pasando no

Voz 15 50:04 exacto la protección por presencia que les llevamos nosotros al estar en el mar siempre acompañados de de periodistas o de medios de comunicación siempre en todas las misiones y estas lo cincuenta y ocho han hemos hemos tenido periodistas a bordo o a un medio de comunicación que que tiene que pues bueno pues recoger lo que está ocurriendo ponerlo en en en los medios poner las televisiones en los medios no lo hemos lo llevamos haciendo desde siempre y esto hace que que bueno pues que los guardacostas italianos que los malteses que incluso los libios ese pongan un poco las pilas ya haga lo que tienen que hacer porque saben que si estamos cerca hijo y Mossos conversaciones y vemos lo que están haciendo pues la misma era que Frontex rescata pues lo escrito

Voz 1546 50:49 a todos nos queda otra cosa es cuando no hay nadie es que has salvado en ese tiempo prácticamente sesenta mil personas sesenta mil personas sintiera era firme sin embargo en Italia consideren como un traficante de personas como criminal en qué momento se empezaba a pues confundirse entre la gente que es héroe

Voz 15 51:13 en los que son criminales bueno a ver si todo italiano Salvini y hay una gran parte de Italia que nos apoya incuestionablemente evidentemente que tengo amenazas de muerte en cinco idiomas no casi todas las semanas pero pero se cuestiona se cuestiona lo que hacemos en tanto en cuanto hay una política de rechazo al rescate de decisión por la propia Unión Europea de inacción deliberada de decir los muertos eh son necesarios porque se van a desanimar a las personas de venir eh así es que no vamos a hacer nada y en el momento en que Italia abandona con superación e Mare Nostrum que era una operación de salvamento a partir de ese momento la propia Unión Europea y Frontex a la cabeza deciden no hacer nada inacción

Voz 0313 52:04 mira Óscar déjame momentito porque estamos hablando de Italia nuestro corresponsal Joan Solés Joan buenas tardes buenas tardes que ha dicho Salvini

Voz 0946 52:12 pues a primera hora de esta tarde en una rueda de prensa tras el encuentro con el comisario europeo de Inmigración ha dicho que ha elogiado a las autoridades españolas por el bloqueo de Open Arms en el puerto de Barcelona y además ha añadido que estaba muy contento porque España seguía su

Voz 6 52:32 templó

Voz 0946 52:34 Oscar notará la cara pero es es sorprendente no es la única declaración sorprendente del día de Salvini pero concretamente sobre el Open Arms repito ha elogiado a las autoridades españolas por ese bloqueo en el puerto de Barcelona

Voz 0313 52:50 gracias Yuan ahí haya elogios que más o al menos que a mí me darían un poquito de de de vergüenza pero éste está ahí está ahí sobre la mesa no sé si el Gobierno español va a tener interés en marcar una cierta distancia con las palabras de de Salvini pero el mensaje ahí está clarísimo eh

Voz 15 53:06 bueno de Salvini podemos esperar lo que todo lo que hace todo lo que dice practicamente se ha convertido en el estandarte del discurso eh bueno

Voz 38 53:19 es es

Voz 15 53:20 como foco que que que en estos momentos no Si Hungría e Italia e abono deberían ser ahora mismo deberían ser la diana de la propia Unión Europea no pro últimamente la Unión Europea es dedica a cuestionar las economías que no son austeras no se dedica a cuestionar los gobiernos que no respetan los derechos humanos que que creo que debería ser también una prioridad no

Voz 0313 53:43 bueno Óscar eh quedamos pendientes de del final de esta historia a ver si lo del bloqueo duraría días duras semanas termine de una vez sí y poder seguir

Voz 1546 53:52 con la con la tarea a ver cuántos muertos ostras me quedo con ese titular un abrazo Oscar gracias y hasta pronto

Voz 5 54:04 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista gorras

Voz 30 54:08 mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 23 54:47 casi esquina bien lo saben lo que más cerca

Voz 0313 55:08 hay un montón de canciones un montón de historias que se han adscrito alrededor de de los bares porque los bares si pudieran hablar desde lo que contarían tantas cosas interesantes si hablamos de un bar con más de un siglo de historia no me mejor destacar a Michael cuando con un siglo de historia bueno este bar tiene colgado un cartel que podríamos imaginar qué diría Cerrado por jubilación porque desde hoy cuelga en la puerta de un bar de Bárcena de la Abadía en León que es más conocido como el bar de ascensión quién echa el cierre al que ha dedicado toda su vida este local tiene nada menos que ciento cuatro años de edad y esa ascensión Ascensión Ramón Radio Bierzo Fernando Tascón buenas tardes buenas tardes podríamos pensar que en fin que una de las razones para cerrar es la edad pero pero no es eso no no está como un roble está como un roble

Voz 6 56:02 pero claro como buena autónoma pues está asfixiada por los impuestos y por la pérdida de clientela que en este caso no está provocada por la mala gestión muy al contrario la John es excelente pero os podéis imaginar que va Bárcena de la Abadía es un ejemplo más de despoblación eso es lo que pide ya los gobernantes precisamente lo que nos decía esta mañana que no asfixian tanto a los pequeños empresarios y a los pueblos pequeñitos como el de Yabalia escucharla