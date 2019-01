La Ventana (14/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias acabamos de hablar con el fundador de la ONG Pro Activa Open Arms de la decisión del Ministerio de Fomento de impedir que por ahora vuelve a zarpar el barco hacia el Mediterráneo Ester Bazán

Voz 1454 00:16 claro que sí buenas tardes entre otras cosas al no estar garantizado que pudieran desembarcar a los rescatados en un puerto cercano de esto se quejaba en La Ventana Oscar Camps de que se utilice cualquier motivo aunque sea administrativo para pararle

Voz 2 00:28 no se nos puede responsabilizar de la omisión de otros países no de la emisión de obligaciones de otros países que transportar náufragos resulta cara es transportar pasaje y hay que habilitar el barco para pasaje non no entendemos cuando rescató

Voz 1454 00:41 a treinta mil quinientas personas han muerto en los últimos cinco años cruzando fronteras casi dieciocho mil en el Mediterráneo según datos que ha hecho públicos hoy la Organización Internacional de las Migraciones y seguimos pendientes de los trabajos de localización y rescate del niño de dos años que ayer cayó a un pozo de prospección de agua en la localidad de Totalán en Málaga los trabajos continúan a esta hora un juzgado de Barcelona ha dado la razón a una guardería que se negó a matricular a niños sin vacunar informa Albert Prats

Voz 3 01:10 la magistrada considera que prevalece la salud del resto de niños de la clase por encima de la libertad ideológica de los padres que no quieren vacunar a su hijo dice colles el abogado que defiende la guardería quería recurrí

Voz 4 01:23 según la sentencia el hecho de que un menor no vacunado no puedan entrar en una guardería no tiene nada que ver con las convicciones ideológicas de sus padres y del menor sino con una condición efectiva en médica que es no sólo la protección de la salud del propio menor sino también los efectos y consecuencias que pueda tener sobre el resto de menor pues sí

Voz 3 01:42 la juez recuerda a la familia que no se les está vulnerando el derecho a la libertad ideológica porque dice no se les está obligando en ningún caso a vacunar al niño

Voz 1454 01:50 los presupuestos presentados esta mañana en el Congreso recogen por tercer año consecutivo un incremento para el gasto de la Casa Real son prácticamente ocho millones de euros para dos mil diecinueve María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 02:01 son cien mil euros más que el año pasado un aumento del uno coma cuarenta y dos por ciento de enero que el Rey Felipe distribuye libremente a su criterio según la Constitución el fija los sueldos de la Familia Real que se van a conocer después y reparte el resto de la asignación con la crisis de lleno en dos mil once Se rebajó el presupuesto de la Casa Real cuatro años de recorte dos de congelación desde hace tres subiendo ligeramente hasta los ocho millones

Voz 1 02:22 este les hemos contado los trabajos en Málaga aparentes

Voz 1454 02:24 rescatar y localizar al pequeño Julen desde Lanzarote recordamos nos contaban nuestros compañeros hace una hora que el marido de la joven desaparecida la noche de fin de año ha declarado según fuentes de la investigación que se la encontró muerta cuando volvió a casa y que se deshizo del cuerpo vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 5 02:41 para Esther muy buenas termina hoy la primera vuelta de la Liga Santander con el Real Sociedad Español que se juega desde las nueve de la noche en Inglaterra también a las nueve partidazo de la jornada veintidós de la Premier el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Wolverhampton y en el Mundial de balonmano a las ocho y media España Japón tercera jornada a la que la selección llega con dos victorias en su

Voz 1454 02:59 a cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1153 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 las muertes por accidentes laborales aumentaron un veintinueve por ciento en Madrid durante el año pasado setenta y dos personas perdieron la vida en accidentes en el trabajo todo en un año el dos mil dieciocho en el que los accidentes laborales también aumentar un cinco por ciento los sindicatos atribuyen estas cifras aún crecimiento de la precariedad y de la falta de prevención en las empresas escuchamos a Carmen mancha año de Comisiones Obreras y a Susana Huertas de UGT

Voz 6 03:27 creemos que es necesario abordar abordará el mercado de trabajo a abordar las relaciones laborales porque si no es imposible es imposible hacer prever en las empresas esas condiciones esa temporalidad en el empleo que es lo que está dando como resultado esa es malas condiciones esa falta de profesionalidad que muchas veces conllevan esos empleos es la precariedad laboral y por tanto que los trabajadores internos nuestro puesto de trabajo

Voz 1915 03:51 la Comunidad de Madrid renovará las ayudas para taxistas transportistas y particulares para comprar vehículos de bajas emisiones informa Virginia Sarmiento

Voz 1491 03:59 el pasado año se agotaron las solicitudes de ayudas para vehículos comerciales por valor de un millón de euros pero este año la dotación será la misma las ayudas para la renovación de taxis si se incrementan pasan de uno a dos millones ya que el año pasado se agotaron en tan sólo quince días con cuatrocientos noventa y una solicitudes en cuanto a particulares el año pasado sólo alcanzó a quinientas cincuenta y cinco personas Carlos Izquierdo consejero de medioambiente

Voz 7 04:21 va dirigida vehículos eléctricos también vehículos que utilizan GLP también motocicletas y este año también hemos anunciado que vamos a incrementar un cincuenta por ciento las ayudas destinadas a ellos

Voz 1915 04:33 ha anunciado además que se ampliará la línea once de Metro y serán cuarenta y seis mil plazas de aparcamientos disuasorios en noventa y uno ubicaciones distintas si Barajas cerró el dos mil dieciocho con récord de viajeros el aeropuerto registró cincuenta y siete millones ochocientos mil pasajeros un ocho coma cuatro por ciento más que el año anterior el mejor

Voz 1454 04:49 pero de todo eso es de toda su historia según los datos facilitados hoy por Aina tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 1153 05:07 cadena SER servicios informativos

Voz 8 05:17 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio gastar de hombre

Voz 9 05:22 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com tu vehículos tu herramientas de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 10 05:42 abrir las facturas de la luz y no entender nada

Voz 1153 05:46 sentir que me toman el pelo lo no

Voz 11 05:48 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 1153 06:02 lo quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 12 06:13 creía que crea una empresa me entró una empresa que eduque

Voz 13 06:16 enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 1153 06:19 eso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 14 06:27 ahora la Cadena Ser también

Voz 15 06:28 en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con la a dile al ex configura cadenas y acceder a esta todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar radio en directo sólo tienes que pedir al ex puedes escuchar tu progre

Voz 14 06:43 los favoritos Alexa pídele a Cadena SER que fue

Voz 15 06:45 al larguero si de fácil activa Ayala es que el de la Cadena SER para Alexa dice Cecale todo el partido a tu radio favorita

Voz 16 06:54 cuántos pares de zapatos tienes ID gafas sólo uno es de este momento

Voz 17 07:00 ven a las rebajas de multi ópticas lleva te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en las rebajas te multe ópticas

Voz 14 07:15 los próximos días quince y dieciséis de enero se celebre a una gran cita

Voz 18 07:19 mentira internacional la novena edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con apoyo de Gran Thornton a once Cavani prisa Ling Lakers equipo económico y Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 1153 07:46 no importa que lo vacas por los treinta y cinco mil euros importe que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando cumplas el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario y apaga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 19 08:09 sus padres quisieron que esto diera que fueras con traje y corbata bien venga bien afeitado que de convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 1153 08:20 nuevo crossover fiesta Arctic colza lector de modo de conducción con fiesta pero más rebelde ahora desde doce mil novecientos noventa euros fin haciendo con Efe punto es

Voz 3 08:31 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de Anne y se acaba de instalar la de Securitas Direct Pájaro mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 1153 08:39 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 08:58 unas antiguas espera tu cuentas clandestinas este trimestre son las convertimos el faro en una clase qué lugar ocupa Ashton tu clase que es tener conciencia de clase que consideras que es tener clase ya puedes dejarnos tus mensajes cepo en el cuarzo del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres hijos

Voz 20 09:19 nuestra cuenta de Twitter arroba el faro ser nos encontramos esta noche a partir de la una

Voz 21 09:25 día en la SER Mara Torres Cadena SER

Voz 22 09:35 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y Enric Líbano y me más así que más y la inmensa mayoría de joven españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tuve problema eres tú anda yo yo

Voz 13 10:13 no hubo firmó el compromiso de investir un amigo

Voz 1153 10:16 mediante la Junta Andalucía observar la magia en Belén

Voz 22 10:23 hombre boya Estados

Voz 23 10:27 ya estamos en Todo por la radio en La Ventana Toni Martínez buenas tardes hola buenas lista secundario a Cano muy buenas y la grafía

Voz 1 10:40 ya en un ratito entrevista a entrevista chulas chula

Voz 13 10:43 no vaya voz y hasta aquí puedo leer pone tampoco hagamos todos los lunes el mismo chiste me mira en estos momentos hablando de chistes eh

Voz 2 10:58 en estos momentos pones en Google Vox Irán y aparece en titulares como el siguiente Vox fue financiado por comunistas islámico esta es de las cosas más divertidas pintorescas y de

Voz 13 11:20 pero

Voz 2 11:22 qué nos podemos encontrar Vox y al lado dinero islámico no te puedes fiar de nadie torrentes abre las venas

Voz 3 11:30 ETA esteta dinero islámico afgano que hacemos con eso no podemos hacer muchas cosas pero instrumental

Voz 24 11:39 ya ya o qué ha pasado y que ahora me dicen que pedirán los de Vox han financiado están todos los medio no replican como si fueron boom no lo que pasa es que creían que el dinero venía de Irún es lo único que podía suceder arcano en realidad sabes que ahora mismo lo puede ver habéis visto el caballo que Santiago Abascal lo que pasa es que el piensos desde Teherán

Voz 25 11:58 verdad

Voz 24 11:58 bueno ahora que lo hiciera arcano están irán en realidad dentro esta fuera hay una cosa que el extrañas Terra pero que ellos no aceptan a los inmigrantes pero sí su dinero playa es claro que sí caseta arcano lo está haciendo ahora mismo mete la directa pero bueno arcano suena Irán es como la típica abuela que a escondidas en otro a de la mete en el bolsillo alcanzó el está haciendo pero es pronto pero en el nuevo programa que tienen aquí devuelve las competencias al Estado iraní

Voz 13 12:32 no

Voz 27 12:35 y hoy twiterías evidente

Voz 25 12:38 venga vamos darías a todos nos gusta el café calentito y más en estos días pero hay gente que se pasa un poco mirad que prudente este

Voz 28 12:44 di un café con leche portador de cómo la leche eh que pueda tomar me lo en esta vida

Voz 25 12:52 y hablando esta vida en esta vida hay que ser agradecido ir después de esta ola de frío pues la región tiene intención de serlo

Voz 28 12:57 sabéis si se les puede dejar herencia una estufa

Voz 25 13:02 es posible que haya llegado el día en que las máquinas empiecen a vacilar no es un ejemplo es este tuit

Voz 28 13:07 a Alexa dime Principio de Arquímedes

Voz 25 13:13 tenía que llegar vamos ahora con un tuit fúnebres de haber seguro

Voz 28 13:18 epitafio universal su versión de prueba ha caducado

Voz 25 13:23 y acabamos las tutorías con un pasaje bíblico que probablemente no conociese a cargo de la vida

Voz 1153 13:28 día y uno de los sumo sacerdotes dijo a Judas como es que ven desató maestro por treinta monedas de plata a lo que éste respondió es el mercado amigos

Voz 13 13:37 no

Voz 27 13:45 y después de las twiterías llegan

Voz 1 13:47 Alicia sí sí lo corras las noticias del mundo

Voz 27 13:49 otro de Chad decían que por este orden

Voz 1981 13:52 otros Sánchez presenta unos presupuestos del Estado de treinta euros después de ver el programa de hoy y quedarse sólo con lo imprescindible el presidente valora también contratar a Maric hondo para ordenar el Valle de los Caídos y sacar a Franco el director de la biblioteca nacional madura vende toda la colección de cómics estos tebeos tontos me gustaban antes pero ahora estoy a cosas más serias ha dicho mientras regalaba incunables a varios niños en ingresan a un conductor de autobús tras decir buenos días quince mil veces en una mañana para evitar casos como éste los autobuses llevaran el cartel no será amable con el conductor crean una revista para secuestradores que solo viene con letras sueltas la primera empeorar incluye un misterioso dedo meñique con el aviso de que habrá más

Voz 2 14:37 sí

Voz 1981 14:38 llama a su perro como la clave del wifi W LAN siete seis cinco x uno la patita ha gritado el dueño ganan Masterchef Junior tras una audaz fusión de patatas fritas coca cola Infanta el plato ha sido presentado en el interior de los bolsillos de la bata del cole programa la rumba para que le lleva a los niños al cole los críos ya han empezado a referirse a ella como mamá la Guía del Ocio se rinde y recomienda tocarse los huevos en el

Voz 2 15:07 una propuesta

Voz 13 15:09 no es comparable a esta admiten desde la pole

Voz 1981 15:11 liquidación pone español crea la primera barriga cervecera artesanal de doble lúpulo madurada aquí en casa explica el maestro barriguita los creadores de Farmacia de Guardia confiesan que ganaban más dinero con la farmacia que con la serie Hospital Central también curaba más figurantes que la sanidad pública

Voz 27 15:34 y se verá eh de nuevo

Voz 13 16:02 co

Voz 2 16:03 pero siendo como es lunes ya entramos con fuerza con ganas con decisión del gran Isaías sin preámbulo cuál es el plural de los nacidos en Irán iranís o iraníes tenemos que saberlo necesitamos saberlo porque si hay una noticia desconcertante de las últimas horas es esta

Voz 1 16:31 ha reconocido que un grupo de exiliados iraníes financió prácticamente toda su campaña electoral para las europeas del dos mil catorce

Voz 30 16:40 madre mía iraníes financiando mi decirme cómo toca actuales

Voz 2 16:46 el partido que quiere celebrar la conquista de Granada como fiesta nacional que habla de la Reconquista con orgullo el no va más de la cristiandad financiado por iraníes Santiago Abascal líder de Vox lo aclara

Voz 31 17:04 no tenemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras

Voz 13 17:13 pueden ser extranjeras ahí vamos

Voz 31 17:17 yo el rebotes que todo es legal la financiación de buques absolutamente legal ha sido auditada por una empresa ha sido depositada en el Tribunal de Cuentas estamos absolutamente tranquilos con esa cuestión

Voz 2 17:29 bueno es legal y divertido tienes un partido que dice aquí hay mucho inmigrante faltan cristianos hay que conmemorar la conquista de Granada y la España católica a Pablo Iglesias Le llamas Pablo Mezquita si te financian iranís hoy Daniel un grupo de ideología islamista pues es un poco raro

Voz 13 17:46 yo tenía miedo de ser una marioneta

Voz 2 17:49 cota de cosas sin duda interesantísimas va pasando el tiempo sin que se conozca propuesta alguna sobre el futuro de las pensiones cada vez hay más pensionistas cada vez se cotiza menos a nosotros nos queda cada vez menos para llegar a jubilación de momento estamos afrontando este debate con deuda y créditos antes había un fondo de reserva de las pensiones pero no es lo dimos casi todo en realidad queda un poquito pero para que no se dijera Se acabó el Fondo de Reserva como ningún gobierno quiere pasar a la historia como el que acabó con el Fondo de Reserva cuando sólo quedaban unos pocos de miles de millones empezamos a pedir créditos para que nadie diga que Sánchez pide más dinero del que pedía Rajoy la ministra María Jesús Montero ha explicado que el préstamo es

Voz 3 18:31 él mismo para garantizar la sostenibilidad

Voz 28 18:33 sistema el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por importe de quince mil ciento sesenta y cuatro millones la misma cifra que el año pasado

Voz 2 18:42 es el Estado le presta a la seguridad social es como mi piel en esta mi mano pero como nadie tiene remedio ni solución vamos tirando nadie protesta para aprobar los presupuestos del Estado presentados hoy podemos pone como condición que las medidas pactadas con el Gobierno se pongan en marcha antes como en las tiendas donde hay un cartel que pone aquí no se fía entonces esto por lo ponen muchos bares no los bares a veces incluso hay un garrote hoy no mañana hoy esto es sobre el mostrado del garrote está escrito si no me pagas cuelgo cosas de éstas no se fía porque no quiero que me descuelgue podemos Le pide al Gobierno que ponga en marcha las medidas pactadas antes probar los presupuestos no se fía

Voz 28 19:23 las acordadas en el acuerdo presupuestario tienen que estar iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado

Voz 2 19:30 era Irene Montero que no lo he dicho a ver si sabes quién es este este que parece Louis Armstrong

Voz 22 19:34 cuando no

Voz 13 19:38 cuando

Voz 2 19:39 con esa voz tan típica fijaros cómo podría ser perfectamente Luis I

Voz 22 19:43 con cuando cuando cuando

Voz 33 19:47 qué suerte

Voz 22 19:53 cuando

Voz 2 19:54 escuchar ahora pertenece al presidente del Gobierno

Voz 13 19:59 bueno sí

Voz 2 20:04 inopinadamente comienza con ese tono del bajo Mississippi su anuncio de que piensa gobernar hasta dos mil veinte

Voz 22 20:12 venga casado y elecciones hasta dos mil veinte vamos a gobernar dos

Voz 13 20:20 ha empezado ha empezado ahí cuando no

Voz 2 20:24 por eso eso es atrase bueno dijo Pedro Sánchez lo dijo él mismo mitin en el que Miquel Iceta secretario de los socialistas catalanes habló del Gobierno andaluz como del Gobierno tripartito

Voz 1153 20:34 en Andalucía finalmente se ha abierto paso el triunfa Quito Fonda triunfa hechizo aquí

Voz 2 20:47 es que no sabía si decirlo en catalano en castellano para porque veía que la frase tenía éxito para toda España entonces les había mal el tripartito que también podría ser el tripartito como los enchufes de tres clavijas que haiku habrá puesto hay Miquel Iceta para saludar este día Marina García

Voz 3 21:02 ojo dice una palabra salía de la boca enfría los labios como el viento de otoño como una palabra salido de la boca enfría los labios como el viento de otoño

Voz 13 21:14 pues anda que el de invierno bueno no cae lo hace cada día no pero esto es muy bueno

Voz 2 21:23 los socialistas acusan al PP de pagar un precio a Vox y el PP acusa a los socialistas de pagar un precio al independentismo estalla va a ser así cada día podrían dejar lo dicho hoy y que ya valiera para mes pero lo van a decir cada día cuando se juega esconderse salva uno ya antes discusiones por si se puede decir salvado por mí por todos mis compañeros au sólo va de la salvación individual es una discusión en las reglas de juegos infantiles podría decirse declaración de hoy para los próximos seis meses Pablo

Voz 3 21:50 yo creo que el pago de alquiler en La Moncloa a sus socios populistas nuestro tiempo demasiado caro siguiéndolo

Voz 2 21:57 casado si Sánchez paga un precio por el alquiler de Moncloa el PP estará pagando a Vox un precio por el alquiler de San Telmo pero esto ya no se cuenta mientras tanto

Voz 34 22:09 José

Voz 2 22:19 el ministro de Fomento José Luis Ábalos se lamenta de cómo se tiene que ver el Partido Popular gol lo que ha sido el Partido Popular dice Ábalos y ahora cómo se tiene que ver es un lamento que se percibe como algo exagerado quizá incluso fingido

Voz 36 22:35 llama la atención que un partido que ha gobernado España un partido de Estado como el Partido Popular se vean esta situación de pactar además de esta forma tan humillantes

Voz 13 22:45 no lo que ha sido el eh

Voz 2 22:49 con lo que ha sido estos elogios a como eran los rivales en el pasado son muy habituales el PSOE de Felipe González ese sí que era un PSOE como Dios manda hombres y es verdad que a veces repasa es lo que dicen esas personas lo que decían esas personas cuando gobernaba Felipe González le ponían como los trapos a Ábalos tampoco se les recuerda elogios al PP de antes pero ahora se le duele duele le duele al PP arrastrándose ante

Voz 36 23:14 venir detrás de una fuerza minúscula ultraderechista esencialista como es Vox el que Ciudadanos además se preste encima sin dar la cara porque le da vergüenza

Voz 13 23:28 leemos en el diario

Voz 2 23:29 ABC como se encarriló el pacto entre Partido Popular y Vox lo cuenta en una crónica de este fin de semana se reunieron los secretarios generales Javier Ortega Schmitt Teodoro García Gea y así fue el diálogo según ABC dijo uno buenas tardes soy abogado y hago esto por España respondió el otro buenas tardes yo soy ingeniero y también hago esto por España como es por España puedes hacer de todo dices oye nos está yendo un poco por España la política consiste en elegir un bien superior ya ese bien superior sacrifican cosas esto no iba contra nuestros principios pero España España en Cataluña esto lo hemos visto durante los últimos seis años ositos daños bueno dos horas nos está yendo un poco la mano si Cataluña bueno bueno bueno empiezas a meter cosas debajo de la alfombra por España por Cataluña por lo que ocurre cuando te descuidas has metido debajo de la alfombra la democracia es la discusión del año pasado en Catalunya que todavía sigue se acuerdan las sesiones parlamentarias famosas de septiembre la septiembre que mucha gente de fiar de pies pero no veis que os estáis cargando la democracia Catalunya por eso muchas crónicas escuchamos nos dicen en privado dicen en privado y en público no porque para no comprometer el bien superior Cataluña España así en abstracto mucha gente se pregunta seguro que hubo violencia hay rebelión y tiene que estar en prisión preventiva un poquito pero es que está en juego la unidad de España que es un bien superior estas conversaciones se dan en la política española en la política catalana a patadas hay un bien superior y como hay un bien superior empiezas a meter cosas debajo en realidad la política consiste en convencer al máximo posible de personas de tu bien superior esto de gobernar con ochenta y cinco diputados y el apoyo de los independentistas seguras que hay un bien superior los presupuestos sociales y que no gobierne la derecha Andalucía es puede pactar con voz hay un bien superior acabar con treinta y seis años del PSOE hay que elegir muy bien el viento superior porque si elige un bien superior que no convence palmas fíjate en el caso de Susana Díaz todavía es presidenta de Andalucía y ante el inminente cambio de hace un llamamiento a los andaluces

Voz 0534 25:44 esta carta firmada como secretaria general del PSOE de Andalucía publicada hoy en la web del partido Susana Díaz hace un llamamiento a los andaluces para que se impliquen al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado hilado protagonismo dicen las instituciones al franquismo

Voz 2 25:59 Klaus franquismo el PSOE ya intenta apelar al franquismo para tener un bien superior chulo también no el PSOE de Andalucía no estarán poco agotados que la alternativa es Franco hiciera bueno bueno sí pero pese a todo aquí permanente al pie del Gallo siempre hay este diálogo imaginario de los partidos políticos con sus electores críticos los lectores que son periféricos que no son pata negra seguro que este caso de corrupción no es un escándalo Cairo preguntas de España seguro que esto de la independencia unilateral seguro

Voz 32 26:28 Braulio No pregunte

Voz 2 26:31 y esto pacto con Vox Polonia España toda por épocas en Cataluña por la unidad de los independentistas se mete debajo de la alfombra una cantidad de cosa por la unidad de España vale todo también Manuel Valls candidato alcalde de Barcelona por ciudadanos esta mañana en Hoy por hoy lamenta los pactos con la extrema derecha

Voz 37 26:47 cuando corres después de esa extrema derecha puestos pierdes tus valores tu alma pero también acabas perdiendo tus votantes

Voz 2 26:55 no ya se ve que no le gusta pero como hay un bien superior que es la unidad de España pues Se acaba aceptando dice Albert Rivera que algunos rivales les considera compatriotas

Voz 3 27:04 sigo pensando que un votante del Partido Socialista o el particular es mi compatriota no es mi enemigo no quiero ver enemigos Invesco

Voz 2 27:09 patriotas bueno esto no sé si es un poco Isaías pero compatriotas yo creo que eso no lo decides tú contante debido es compatriota de Rivera también compatriotas son del mismo país no tu Target comercial

Voz 13 27:24 qué sería una idea

Voz 2 27:25 de patria también no Rivera día digamos pero Emmanuel vais hay un tono de moderación de ganas de ser moderado los españoles Le parecemos un poco brotes

Voz 37 27:35 de la Izquierda colectivismo o de la España en blanco y negro de unos y de otros en Francia también existen los otros países es un poco exagerado

Voz 2 27:43 un poco exagerados pero se ve que va aprendiendo Manuel vais porque cuando habla de su rival la alcaldesa Ada Colau como pega Manuel más calamidades imposible fijaros que luego los volvemos a poner

Voz 37 27:55 el estilo Colau es el enfrentamiento es la demagogia es la es la mala gestión inseguridad

Voz 2 28:04 has de ese enfrentamiento demagogia mala gestión en seguridad sigue en economía limpieza iluminaciones de Barcelona Ada Colau dice Manuel Weiss es la guerra contra todas las entidades contra los empresarios el turismo la gente Ada Colau es el top manta dice Manuel Weiss es la inseguridad es gracioso porque un momento antes había dicho que a veces los españoles somos un poco exagerado

Voz 13 28:26 ahora bien

Voz 2 28:26 si queréis pasar unas vacaciones guapa chulas pasando de todo esto yendo a buscar la verdad hay una oferta de un crucero hasta el fin de la tierra los terroristas organizan un crucero o nos lo cuenta Nerea

Voz 38 28:38 la aventura más grande más audaz mejor hasta la fecha así describen el viaje sus organizadores la Conferencia internacional de la tierra plana como ya sabéis los zaplanistas no creen que la Tierra sea redonda sino plana ellos plantean que nuestro planeta es en realidad una especie de disco en el que se encuentra en todos los continentes debido a su forma esta idea plantea que la Tierra tendría bordes pero que el océano que rodea a los continentes no termina desbordado gracias a un gran muro de hielo que lo mantiene en su sitio y es ahí donde quieren llegar será un crucero que se realizará en dos mil veinte piden que será un viaje evocador con restaurantes piscinas e incluso

Voz 3 29:14 eso un área que simula olas para poder hacer

Voz 38 29:17 el sur quizás se topan con un problema y es que el sistema de navegación de cruceros así como todas las cartas náuticas están basadas bajo la premisa de que la tierra es redonda

Voz 32 29:25 sí

Voz 13 29:26 no sabemos muy bien cómo b6

Voz 38 29:28 elle como alguno quizás esté interesado apuntar porque fe dos mil diecinueve punto com F dos mil Punto cómo estáis apuntar

Voz 1 29:36 tengo los conceptos para arcano con esta noticia

Voz 1860 29:38 cierra el crucero por quieres empezar bueno podemos hacer los dos

Voz 1 29:42 bodega Tierra Yago qué pasa

Voz 1860 29:44 la cota tierra realmente yo mismo mes codo a mí me encanta arrimar ya por los codos y la tierra retoques porque el estamos dando vueltas a todo con esos arcanos está buscando guerras y de repente hay un crucero hasta el final de la tierra pues realmente te puede parecer una tontería pero la primera que ha reservado para irse Susanna había se quieren para allá porque tú lo puedes pero dice eso es infinito no lo sé no lo puedo hacer Noomi con Finito en el mundo es nuestra estupidez también los anunció que Antena tres desde que hacía arcanos se lo está marcando a habías dicho cierra yo pongo directrices alcanzó a la fe para actores también para actriz es la patada en la tierra

Voz 13 30:20 estoy echando raíces

Voz 39 30:31 la que sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 40 30:41 en la Cadena SER presenta el placer de

Voz 1153 30:47 Kuchar

Voz 41 30:49 los hijos del Conde Olaf heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises pero cabellos rojinegro Illa humillante cortedad de piernas de su padre sí el primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores sufren

Voz 1153 31:04 pureza y corpulencia su destreza con

Voz 41 31:07 dada por contra de entre todos ellos

Voz 42 31:10 resultó mil peor jinete pero

Voz 41 31:13 esa mente por culpa de aquellas piernas corto

Voz 20 31:15 las gruesas ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de vacas

Voz 14 31:24 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insinuarlo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás

Voz 41 31:32 desde temprana edad si Kroos tío dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieran a su persona su caballo lo que decía el otro

Voz 43 32:03 olvidar

Voz 1 32:04 el Rey Ana María Matute

Voz 44 32:07 novecientos noventa y seis muy graves

Voz 40 32:09 en la ser el placer de escuchar

Voz 1153 32:15 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu smartphone

Voz 44 32:25 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 14 32:39 cuánto hace que no te gradual

Voz 16 32:41 vista meses años lustros este es tu momento

Voz 17 32:47 rebajas de ópticas filo verás claro para trabajar para conducir cine Gaza

Voz 32 32:53 este calidad ahí el mejor servicio al principio sin igual

Voz 17 32:56 sólo lo encontrarás en las rebajas de ópticas

Voz 2 33:00 hola sí me gustaría

Voz 46 33:02 no negocio en la radio y claro le gustaría que lo escuchamos

Voz 13 33:05 como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 1981 33:08 y que sea fácil rápido

Voz 47 33:10 yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 48 33:13 eso es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 14 33:31 yo lo llamo futuro yo no llamo

Voz 1153 33:35 yo lo llamo

Voz 49 33:38 nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa con los

Voz 50 33:50 tras el día va acumulan hechos contradicciones discrepancia si desatinos cuidado con la bici

Voz 13 33:58 Nos van otros vienen

Voz 1153 34:01 las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la esquirla de hecho cuidado con el que aquellos que les parece bien a los Heene provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 51 34:17 o poco todos quiere llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1153 34:26 vaca y ustedes se preguntarán qué tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 26 34:38 análisis

Voz 44 34:41 fue

Voz 52 34:41 hora veinticinco estamos esperando

Voz 32 34:44 en la SER

Voz 39 34:45 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 35:00 cinco de la tarde cuatro y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana todo por la radio en un momentito la entrevista con nuestra invitada de hoy pero antes

Voz 1860 35:08 Especialistas secundarios

Voz 25 35:15 bueno escucha bien creo que está desconectado vincular un poquito antes de nada el francés si te parece bien de cine con nuestro divulgador y crítico Agustín Powers que está aquí con nosotros para hablar de eso decide buenas tardes amigo qué tal

Voz 13 35:37 sí

Voz 22 35:41 lo quiero hacer sin declarar ese robo actuales

Voz 25 35:45 qué manía tiene de contarlo todo delante de la mesa luego donde vamos allá en cualquier caso Agustín Vila comentar y analizar tres películas que ahora mismo están incapaz de esta preparado preparadísimo venga vamos a empezar con el gran baño mundo

Voz 28 36:01 bueno drama surrealista drama surrealista drama surrealista José Carlos es un tío que está harto de pasar tantas horas en toda la taza al váter por culpa de Twitter así que decide poner fin a su situación echando abajo las paredes del baño ver durante la película vamos vamos a ver cómo el Pau va ampliando el lavabo Vettel sofá a la tele la cama la cocina al baño se vino a vivir los amigos los vecinos miles de personas acaban viviendo en el gigantesco baño de José Carlos es una locura la película quiere ser metáfora de la soledad y lo consigue destruir al acabar movía nadie ni siquiera yo me la media hora

Voz 53 36:36 mira tú señaló un otra gusta mucho no vamos a ver si la siguiente película de agosto un poquito más que esa claman

Voz 28 36:47 a coman bueno documental documental Ibiza años ochenta el empresario local Joan Carles March abrió la primera discoteca nos de la isla de Ibiza Aguamarga el resto es historia no luego ya hizo un perfume parque acuático con el mismo nombre cambió la isla por completo Nobel documentales bastante interesante porque aporta muchos datos de aquella época con los testigos del momento porque dio la lástima es que no se les entiende nada por culpa de las drogas que se vendieron por cierto los subtítulos en España los han puesto mexicana

Voz 25 37:18 vaya nadie tiene porque bueno pero aparte de eso aceptable aceptable la película Akira la aprobamos bien calados con la última Pelli que basar señala que es el regreso de Mary Poppins

Voz 28 37:33 acción película de acción venganza venganza si Mary Poppins vive retirada en una aldea perdida en el Tíbet alejándose del mundo violento en el que vivió pero cuando la familia Bang se pone de nuevo en contacto con ella a través porque han secuestrado al hijo niño quería por ciento sesenta años tocar los huevos decide abandonar el Tíbet volver para rescatarlo y matarlos a todos

Voz 25 37:58 de esos de acción muy entretenidas y te van las

Voz 28 38:01 sí así los tiros hora con Tavío yo he contado ciento treinta y seis muertos abre a doce de ellos Mary Poppins los mata para mí es muy recomendable para eso sí para esos puretas que hacen la los millennials llevando los tobillos al aire bueno la madre los marineros

Voz 25 38:16 pues sí muchísimas veces cuando ustedes se el regreso de Mary Poppins Aqua Man in the gran baño y ahora vamos a acabar con las versiones de clásicos que hacemos en en diez segundos en esta ocasión hemos escogido Transformers pero todas las saca entera las cinco películas de Transformers más de tres

Voz 2 38:33 te horas resumidas en diez segundos

Voz 25 38:36 mira qué coche compró esos reparos Yo Robot y otros remoción

Voz 13 38:55 y hasta aquí treinta de Transformers el diálogo

Voz 1 39:03 bueno vamos a presentar nuestra invitada de la entrevista en Todo por la radio como cada lunes con la ayuda de Olga Nebra

Voz 54 39:09 sí

Voz 55 39:12 nuestra invitada son muchas mujeres muchos rollos de celuloide muchas historias hoy he encontrado pedacitos de ella en ellas estas latas guardan voces de mujeres que nos van a descubrir al personaje vio

Voz 56 39:29 de

Voz 1981 39:33 escucha esta canción de The Beatles

Voz 22 39:36 cuando tenía once años e intuir cómo iba a ser mi vida

Voz 33 39:42 qué es

Voz 44 39:44 en mi casa había amor por el cine que venía de mi abuela cuando trabajaba como taquillera define en mi barrio de Gracia en Barcelona para mí el cine era algo fascinante todavía fue más fascinante cuando me llevaron a una cadena de proyección una cadena de plástico quemado euritos creo que toda mi vida ha intentado llenar el vacío entre lo que yo veía en la pantalla y la cinta con agujerito que pasa veinticuatro fotogramas por segundo

Voz 57 40:12 ando

Voz 1280 40:17 escuchando a Father John místico es recordado mucho

Voz 13 40:20 las cosas que creía haber superado

Voz 1280 40:23 eso como una canción un acorde una nota un golpe de guitarra pueden sacarte a tuyo de los diecisiete que creías enterrado para siempre ahí lo tienes con acné la nariz brillante y la camisa blanca de tu padre que te encantaba y que hacía que tu madre te pegar al Brown cazo antes de salir de casa porque como puedes ponerte esa camisa vieja tan ancha que ya no están y blanca que está amarilla

Voz 58 40:50 y ahí

Voz 59 40:52 ese Domanes de Mina quiero hacer una película me pone la piel de gallina habla del miedo a perder a la

Voz 38 40:58 persona a la que amas habla de no sentirte

Voz 59 41:01 suficientemente buena para conservarla

Voz 26 41:06 y cómo

Voz 55 41:07 no ella lo diría gracias Thein Kio Bracho

Voz 26 41:11 hay gato

Voz 33 41:16 no

Voz 1 41:18 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio la gran Isabel Coixet hola Isabel

Voz 13 41:28 estoy un poquito cursi esto después de Transformers claro

Voz 2 41:37 claro

Voz 13 41:39 bueno pero bien bien me ha gustado

Voz 1 41:41 iré resumir cinco pelis en diez segundos no

Voz 1153 41:44 no no es sencillo

Voz 32 41:47 bueno no sé cuántas hay hay catador

Voz 1 41:49 en no unos ponerlas todas oye Isabel largo y tortuoso camino así como la canción de los Beatles así

Voz 32 41:56 sido querido o hombre vamos a poner a si no no no no bueno yo recuerdo que está canción sí que yo la la escuche pues es que yo creo que nunca se tiraba esas cintas así como de de

Voz 2 42:10 sí

Voz 32 42:10 estás de cartucho que si uno la cartucho

Voz 13 42:14 sí

Voz 32 42:14 esto lo tenía en mis padres Si y a mí me me pareció una canción evidentemente yo no sabía lo que quería decir Wayne Dane

Voz 13 42:22 me gusta pero a mí me

Voz 32 42:25 a me me he emocionado mucho esta canción no me parecía como una canción de funeral y luego ya supe que quería decir lo que quería

Voz 1 42:33 sí es muy hermosa y sí que sí que me gusta y me gustan no vamos oye Isabel estamos muy contentos yo al menos porque este fin de semana hemos sabido que tu nueva película esa que has peleado durante años por por levantar y Marcela se va a estrenar en la Berlinale sí sí además vagón petición un notición

Voz 32 42:51 es la la única película Benet de Netflix que Vahidi supongo que lo primero que me preguntarán a todos los periodistas todo el Netflix y te has vendido y no sé que no pero en fin lo que pasa es que claro yo esta película que la empecé a escribir hace diez años no yo contado esto de las dos mujeres que se casara de la gente me miraba como si estuviera loca así la gente los productores no sea yo pasé por muchos productores con este proyecto y bueno pues al final los señores les les llegó el proyecto dijeron a bien vale adelante quiero que quiero hacer andan que va a problema adelante no claro yo siempre había querido hacer en blanco y negro sobre todo porque es una película que pasa en mil novecientos uno

Voz 60 43:32 no hay que ha votado en blanco negro ya te sitúa en en en la época no

Voz 1 43:38 llevamos una racha cojonudo de blanco y negro e la presión Roma con ahora la tuya o bueno pero no está nada mal eh descendencia esto Isabel lo del blanco y negro o o ha coincidido que en fin tres directores distintos por su mirada por lo que sea han querido transmitirlo así

Voz 32 43:57 yo creo que uno de los grandes problemas que tenía el guión es que la primera página ya ponía esta película en blanco y negro tengo testigos que hace diez años quería hacer en blanco y negro pero pero es estupendo no y tú eres blanco y negro de Dios es increíble el de hierro mano te digo no yo es que la he visto en el cine dos veces Netflix que para mí es es el es es lo bonito no de este de este momento en el que uno puede escoger realmente ver las cosas en el lugar donde donde de las quiera ver evidentemente Roma adecuar la La en el cine es una pasada títulos preciosas una película que además que se nota tan tan tan vivido yo que conozco poco a Alfonso se que realmente su vida

Voz 1 44:46 oye Isabel porque has tardado tantos años sin poder levantar este proyecto que trabas sabido en el camino porque la historia es la historia es digna de ser contada es una historia que nos habla de una época de un momento que además conecta con la actualidad fin los derechos la igualdad etcétera porque ha costado tanto

Voz 32 45:02 no sé yo creo pero es que yo yo las reuniones en mis reuniones con el poder del poder económico dijeramos no nunca no puedo decir la cosa más inoportuna no no no se venderlo no esto que los chavales ahora en las escuelas de cine les enseña lo del PIB

Voz 13 45:20 tú tienes que saber pillar estoy bien no lo que dicho así

Voz 32 45:26 es tu pues hay una Reunión y tú vas a un productor y en tres minutos buen no en treinta segundos como el Transformers este Touré tiene que contar la película le tienes que convencerle tienes que dar una visión no te acuerdas la película que de The player con con TIM Robben sí que iba la aquello esto es esto es una mezcla de Transformers vente a Alemania Pepe pues pues esto yo nunca lo he sabido hacerlo me me sale el punto esté bueno no es una su historia no es muy comerciales

Voz 13 46:04 no y entonces me quiero rectificar y es peor no porque esto es lo lo que va a ser esto pero

Voz 32 46:14 pero bueno no sé no sé realmente por qué no

Voz 13 46:17 bueno pero ya está ya está

Voz 32 46:19 se oye quiénes Elisa Elisa es Natalia de Molina que eso es bueno que todos una tiene dos Goyas es una actriz maravillosa de las actrices jovenes a española es la más prestigiosa nada más premiada

Voz 60 46:34 hay más dúctil hay Marcela lo hace Greta Fernández

Voz 32 46:39 que es su primer papel protagonista hay que es maravillosas una niña yo la conozco cubana tiene veintitrés años la conozco desde que tiene

Voz 2 46:47 ocho

Voz 32 46:48 la he visto crecer y he visto una niña que de los ocho ya sabía que quería ser actriz sí yo creo que los las dos han creado dos personajes fantásticos

Voz 13 46:59 porque claro esto de ser una maestra gallega

Voz 32 47:01 de mil novecientos uno Esta no es tan fácil no como hablan como se mueven como se relacionan no como empiezan a esta historia de amor cuando no tiene precedentes no cuando no tienes referentes no cuando otros únicos referentes son los poemas de sapo cómo te atreves a a decirle a una mujer que que que la quieres hilo han estoy muy muy muy muy contenta me han me han emocionado en el rodaje y se han llevado muy bien yo sé que también las preguntas serán porque es verdad en la película hay bastantes secuencias

Voz 60 47:34 eróticas hay ir bueno

Voz 32 47:38 ahora que estamos hablando tanto de pues esto de de estas de estas personajes que se llaman intima seco sabes que tú sabes que esta verdadera devoción porque tampoco te lo voy a contar porque esto es muy gracioso ahora hay una figura en el cine que se llama coordinador de intimida

Voz 13 47:55 a nadie

Voz 32 47:58 entonces esta persona tiene que para los directores imagino que no han fallado digo yo

Voz 13 48:04 no

Voz 32 48:07 hay que ir a los actores y entonces protegerles de de de de este director o directora inexperto y enseñarles cómo tienen que relacionarse con sus cuerpos aquí el pezón allí claro yo siempre digo que me parece muy bien que gente que lo necesite pues está muy bien que haya un coordinador de intimida pero hombre a la que uno ha vivido un poco difícil

Voz 13 48:31 es que no no sexo bien si entonces claro

Voz 32 48:42 tengo que decir que las escenas de la película son son preciosas son muy emocionantes creo que creo que han sido evidentemente todos estábamos muy preocupados por esto pero todo ha sido muy fácil ha fluido es bonito es sexy es raro porque hay cosas raras en la película no

Voz 13 49:01 desvelar no hay que verla

Voz 32 49:04 hay dos regiones tiene fecha de estreno todo yo no creo que seguramente va ir después a Osama ahí después de de de bueno de de la Berlinale seguramente duraban van a posponer el estreno hasta el cine uno de febrero en Netflix y en el cine y en el cine existe

Voz 1 49:25 competía cine dance que bandera plataformas y hasta hoy una cosa has dicho que que querer a Fernández con ocho años ya tenía claro que quería tú también con ocho años tenías claro que querías dedicarte a esto así

Voz 32 49:38 eso sí se desde siempre no sé me parecía algo tampoco igual que lo que no sabía lo que quería decir Brown tampoco sabía lo que quería decir soy director de cine pero lleva al cine decía yo quiero hacer esto bueno que tú quieres salir ahí no no salir no yo detrás

Voz 1 49:52 quiero organizar organizar bueno tampoco sé muy

Voz 13 49:55 eso sí he sido una

Voz 32 50:04 a mí decía de esto el coordinador de la intimidad que bueno que que deberían alquilar gente de esta pero para las primeras citas con gente siempre que es el director decenas eh no no escribir dirigir películas que más me parecían dos cosas unidas pero estudia Historia mira son cosas

Voz 1 50:23 enviar ayuda no

Voz 32 50:25 yo creo que uno tiene no sé qué saber dónde está en el mundo por qué para qué

Voz 33 50:31 es bonito esos es importante

Voz 32 50:33 saber de dónde venimos y quiénes somos o al menos preguntarnos

Voz 1 50:37 bueno pues hablando de preguntar entramos ya en tiempo de rueda de prensa para que pregunte todo quisque iba mira Xavi el primero Xavi a ver si te obligaran a poner orden en tu casa si tuvieras que quedarte sólo con tres Blu Ray cuáles serían vosotros mira mal a mí me

Voz 13 50:50 Arico nada es compañera de no sólo está en contra de verdad es una japonesa más que la ves si es que a mí me gusta Japón y los japoneses no no no no no tres los rifles que lo dice ella el Rey de maricón con otro quedaría para nada

Voz 32 51:15 en contra yo soy muy fan del desorden Ny pero cuántos tienes

Voz 13 51:19 Nos lo Princess preguntar asustar día

Voz 1 51:25 ya dicen tres Blu Ray Ozzie treinta libros no te puedes quedar dice que lo haría de verdad

Voz 32 51:31 es que es que es que es que bueno ya yo ya el primer libro ya ya le cogí manía

Voz 13 51:42 la peli sobre ella

Voz 1 51:46 venga venga más preguntas Quique

Voz 13 51:49 sigue bajitas que luego vas a casa de maricón

Voz 1981 51:58 cuánto te vas hipotéticamente cuánto te vas a enfadar si estoy tu próxima película que se estrena en Netflix en el móvil mientras voy a trabajar Thibault hipotéticamente porque yo no trabajo

Voz 13 52:12 si tienes a bastante

Voz 32 52:16 bastante sí es diferente claro tú eres un autor de un libro el libro tu vas en el metro vas leyendo

Voz 13 52:22 pero sabes que sabes que esto va a ocurrir

Voz 32 52:24 qué ocurre fascinado visto yo he visto

Voz 8 52:27 en un avión y he visto a gente viendo mis películas

Voz 13 52:34 si no lo has dicho ollas sí he pasado hacia el baño me han mirado les enviado con con sabes que los milenio

Voz 1981 52:43 al ven películas a el doble de velocidad

Voz 30 52:49 sí

Voz 13 52:50 no sé si no estamos en un proceso complicado que se ahí tienen su es Twitter parecía Netflix pues podamos hacer Fear me parece una opción

Voz 1 53:10 venga van preguntas Toni

Voz 21 53:12 has dicho un par de veces creo supongo