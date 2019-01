La Ventana (14/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias los trabajos de localización y rescate del pequeño Julen continúa en la finca de Totalán en Málaga recordemos que se cayó ayer a un agujero de los que se hacen para las prospecciones de agua Ester Bazán es muy

Voz 1915 00:18 sí sí el el trabajo por el diámetro del agujero que impide entrar a un adulto y porque pueden producirse desprendimientos si se actúa alrededor así que se trabaja con sumo cuidado buscamos en la última hora desde Málaga con Jesús Sánchez

Voz 3 00:29 por exhibir maneja tres opciones para intentar acceder a in

Voz 4 00:31 por salvar el tapón de tierra que bloquea el acceso a unos setenta y tres metros la profundidad a la que han llegado en las labores de rescate extraer la tierra que bloquee ese pozo realizar uno paralelo o excavar el acceso desde un lateral del monte todo el dispositivo siga a ahora en Totalán María Gámez subdelegada del Gobierno en Málaga

Voz 5 00:49 se han hecho ex profeso de determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha dicho equipo de soldadura allí en sí la verdad es que lo el dispositivo los medios empleados los

Voz 4 01:00 en el barrio malagueño de El Palo donde reside la familia consternación a la espera de novedades y donde murió en dos mil diecisiete el hermano mayor de Julen tenía tres años sufrió un infarto

Voz 1915 01:10 desde Málaga una noticia más orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar presuntamente a su ex pareja el pasado sábado en Fuengirola Theresa May acaba de empezar su comparecencia en la Cámara de los Comunes en vísperas de la votación del acuerdo sobre el Brexit corresponsal en Londres Begoña Arce adelante

Voz 0273 01:25 Theresa May ha admitido no haber logrado de la Unión Europea el poner un límite a la salvaguarda sobre Irlanda del Norte era la principal petición de unionistas y diputados rebeldes que mañana votarán contra el acuerdo del Brexit pero May ha subrayado que ninguna otra opción para la salida se librará de salvaguarda ya ha advertido del peligro de una crisis Constitución me pregunto qué será una salida sin acuerdo en las manos de los que hacen campaña por la independencia de Escocia no o los que piden una elección a los dos lados de Irlanda ese es el peligro para nuestra unidad nacional Jeremy Corbijn líder de la oposición ha respondido que si May pierde mañana la votación el país necesita un nuevo Gobierno

Voz 1915 02:07 seguimos mirando a los presupuestos que esta mañana se han presentado en el Congreso la partida destinada a cambio climático se ha incrementado de forma considerable quizá porque estaba muy baja en ciencia Javier Gregori hay pocas novedades

Voz 0882 02:17 pues sí sube cambio climático y también ciencia de momento la Oficina Española de Cambio Climático como decías aumentará casi un cincuenta por ciento su presupuesto con respecto al dos mil dieciocho pero en cambio las partidas destinadas actuaciones ambientales en costas y ríos se reducen un siete por ciento mientras tanto los fondos públicos destinados a investigación de carácter civil dispondrán de trescientos cincuenta y siete millones más que el año pasado pero la mayor parte

Voz 1157 02:45 la Real Sociedad Espanyol último partido de la jornada diecinueve queda afín a la primera vuelta en Liga Santander a las ocho y media en el Mundial de Balonmano tercera jornada España Japón los hispanos recordemos llevan dos victorias seguidas en la séptima etapa del rally Dakar Nani Roma va segundo en coches Farrés que sigue líder

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 Íñigo Errejón ofreció el número dos de su lista a las autonómicas a la diputada de Izquierda Unida Sol Sánchez los equipos negociadores de los dos partidos llevan horas reunidos para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la confluencia de cara a las elecciones de mayo unas conversaciones en las que la dirección de Podemos también ha ofrecido Izquierda unido a un veinticinco por ciento de representación en la candidatura desde Izquierda Unida no cambio no da nada por cerrado y piden más tiempo para tomar una decisión Alvaro Aguilera ex secretario general del Partido Comunista de Madrid

Voz 1346 03:33 pues nosotros evidentemente queremos que nuestra también trataba

Voz 0653 03:36 ya lo más arriba posible en esa lista lo que nos hubiera gustado este la encabezara pero desde luego ese no

Voz 6 03:42 pues el único elemento

Voz 0653 03:45 lo que hay que trabajar hay muchas más cosas esto no solamente es una discusión de puestos esto no solamente es una discusión ve cómo se construye una candidatura en cuanto al orden de las personas que la integran sino que tiene que ver con esta aceptación de todo el colectivo de un proceso político de todas las personas que lo formato un proceso político con bueno pues con unas normas que nos entre todos lo cito

Voz 7 04:06 la FAPA Giner de los Ríos pide la dimisión

Voz 1915 04:08 de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid según la Federación Regional de padres de alumnos tras las vacaciones de Navidad hay centros que siguen a medio construir sin calefacción

Voz 8 04:18 las salidas de emergencia bloqueadas Camilo genes su portavoz bajando el sentimiento y cuando hay otras año hoy alumnado que está asistiendo a clase entre obras estamos hablando en ocasiones depositarios desvíos la salud de dificultar que los docentes puedan desarrollar su trabajo de una forma óptima para nuestro

sus hijos y continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo a negativo Abe negativo IB negativos necesitan donaciones urgentes y del Grupo Cero Positivo en alerta amarilla se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días se puede acudir a donar a los puntos fijos de los hospitales públicos de la Comunidad iba a centro de transfusión pues es todo sigue La Ventana

Voz 9 05:08 en ese

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 12 06:10 fieles reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 13 06:21 al día que crea una empresa metro a una empresa que Duque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 12 06:26 pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 9 07:52 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende eso son es pérdida de papeles o que el gobierno está dispuesto a hacer política además de

Voz 3 08:04 es un modelo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

sigue La Ser

Voz 9 08:27 ahora y hasta el diecisiete de enero en Carrefour tienes la mandarinas

Voz 3 08:30 no sólo ochenta y cinco céntimos el kilo piel filete de vacuno de primera por sólo seis euros con noventa y nueve el kilo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Carrefour todos merecemos mejor

Voz 21 08:45 por

Voz 9 09:07 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como encabezado por cierto sabe lo que pasa

Voz 23 09:23 lo eh no

Voz 24 09:26 no años Marcelo un disco es un buen momento

cadena SER

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:42 son las seis y diez las cinco Jesse en Canarias el año que dejamos atrás no ha marcado ningún aniversario redondo relacionado con con el descubrimiento de América pero sí algunas eh reflexiones diríamos suculentas sobre el concepto de hispanidad estoy pensando por ejemplo en Pablo Casado y aquello de nosotros no conquistaba vamos haciendo grande España en fin sin comentarios lo lo que ni él ni casi nadie suele comentar es que la conquista el descubrimiento la ocupación o como queramos llamarle fue en primer lugar y casi por encima de todo

Voz 26 10:11 ocupación sexual

Voz 0313 10:13 por eso tal día como hoy las mentes bien pensado

Voz 26 10:15 antes de la época intentaron regularlo

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:38 a Fernando el Católico andaba muy preocupado por la poligamia y el amancebamiento de los españoles con las nativas americanas preocupadísimo pero a ver cómo controlaba sexo los españoles por allí las esposas de los españoles el Caribe Lococo locos la piña colada por eso el catorce de enero de mil quinientos catorce se buscó una solución administrativa una real cédula que autorizaba el matrimonio de españoles con indias un intento de poner orden a tanto desenfreno ya tanto mestizo sin padre reconocido pero la verdad aquello no cuajó porque los españoles no buscaban esposa buscaban novias así en plural

Voz 25 11:17 Payne mira era algo que inyecta en a evita no me espera

Voz 1626 11:46 cada vez que habla de aquel traumático choque de civilizaciones siempre estamos que si el conflicto cultural que si el social que si el relevo por eso cuando resulta que el choque primer y más gordo fue el sexual los primeros españoles llegados América no tenían interés en casarse sobre todo porque la mayoría había dejado esposa en España pero a la autoridad católica competente le interesaba que el Nuevo Mundo Se fuera colonizando como Dios manda los Frailes se desgañitaba van predicando contra la formación mientras los cristianos españoles andaban a su libre albedrío sexual aquel permiso administrativo para los matrimonios mixtos no animo a nada ni a nadie la mayoría siguió Ammán cebándose porque si llegaba el momento de regresar a España a ver quién se presentaba con una nativa de una mano y un vele Morenito en la otra en una época además en la que los españoles para aspirar a cualquier cargo debían probar su limpieza de sangre nada de parientes judíos moriscos y casarse con una india también podría arruinar todo linaje

Voz 25 12:46 en ronda obra el el cardenal Cisneros

Voz 1626 13:01 los también intentó animar los matrimonios mixtos en vista del escaso éxito administrativo dijo el ballet Si nos gustan las Indias del montón casa o al menos con las hijas de los caciques tampoco prosperó la idea tuvieron que pasar muchos años para que los españoles se animaran un poco a firmar papeles con nativas y lo hicieron bajo presión si todos los que hubieran recibido una encomienda no se casaban en un plazo máximo de tres años perdería en el territorio asignado y las rentas ahí empezaron a pasar por la vicaría pero no con la nativa sino con las españolas llegadas al nuevo mundo tan cristiana seis

Voz 25 13:45 evita mencionar la verdad es que algunas páginas de la Historia

Voz 0313 13:56 lo provocan provocan de todo eh sonrojo cabreo sorpresa lo que está claro es que la dictadura de las apariencias ha funcionado siempre en aquella época la Iglesia católica el sus costumbres mandaban mucho más que ahora que ya es decir

ya no es tarde sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contar tanto los libros con Benjamín Prado

Voz 25 14:24 tenía que no eh

Voz 0313 14:41 estoy Prado buenas tardes amigos buenas tardes Carlos Cuesta do no cuentan las el suelo Vol dos de Germán Solís ahí como ese puntear es la guitarra que no que no es espero que Herrmann es un musical pero de de primera categoría con muy buen gusto lo sé porque le gustan las mismas cosas que le escuchó le escuchaba si lo fondo lo obvio al con esta canción de Sabina incluya que es Gigi Keiji sí que el trenecito pero en el optimismo Germán como yo esta semana el concurso de Relatos en cadena

Voz 29 15:09 pues muy bien ya sabías que teníamos una frase complicadísima me quedé dormido hilvanando constelaciones a mí me encanta

Voz 30 15:15 la fase sean complicadas porque yo creo que es ahí donde luego se ve como los oyentes salen del atolladero no asistieron muy bien seiscientos sesenta y dos relatos y yo creo que sí

Voz 0313 15:24 ves germanos se queja Javier Sagarna es tarea diciendo bueno está bien pero pero estamos acostumbrados como estamos en fin a esa multitud abierto por más de ochocientos nociones no sé

Voz 29 15:36 pues mira no no vería la actualidad no calidad

Voz 0313 15:39 oye Benjamín antes de saludar a nuestra invitada de esta tarde oye que murió la semana pasada el director editorial de The Penguin Random House Claudio López Lamadrid yo fíjate hoy estábamos comentando y Juan Cruz adscrito en en en el país en las fatídica es coincidencias no hoy lo vamos la muerte de Juan Cueto hemos estado hablando el escritor comunicador un tipo absolutamente moderno y coincide con la desaparición de de López Lamadrid que yo poquitas veces cuando hoy en Palma de una reacción están sí que lo normal es pero esa unanimidad que en el mundo literario no es frecuente se ha producido esta vez con él pero

Voz 0281 16:15 es una unanimidad yo creo que teñida de cierta

Voz 31 16:18 olía porque yo creo que además de morir una persona

Voz 0281 16:20 una han muerto un tipo de editor que por desgracia muy bajo mi punto de vista cada vez existe menos una editor vocacional un editor muy amigo de los de sus autores al que no le preocupa tanto eso como a otros el número de ventas o el número de seguidores en una red social como a otros sino sino la calidad literaria aquello que publica a Claudio es un un tipo además que hizo de todo en su camino a las altas esferas de la de la edición que conoce desde abajo bueno criado

Voz 0313 16:54 empezó desde abajo digo que conocía desde

Voz 0281 16:56 de desde abajo del todo el el oficio con el que cuando te ponías hablar pasaba una cosa que no te aseguro que no es tan normal es que hablabas de literatura no hablabas de cifras no hablabas de mercado un hablabas de otras cosas hablaba de literatura hay cosas que le gustan esos autores hombre yo creo que hay un sistema de medida para valorar a Claudio que es que todos los autores más suyos los que llevo siempre digamos en en su catálogo lo adoran

Voz 32 17:42 que quiera otro camino

Voz 0313 18:11 de momento Benjamín Prado comentaba el caso de de bastantes personas lo de muchas personas que en el mundo de las letras estamos preocupadas por los números eh ya sea en cifras de venta o número de seguidores redes sociales etcétera etcétera bueno en la revista hay con este mes entrevistan a la escritura que nos acompaña esta tarde en la Ventana y le preguntan entre otras cosas si sabe lo que es un Stories de de de Instagram a lo que ella responde creo que sí pero no lo he visto nunca con lo cual alguien se estará preguntando se puede será a alguien aspirar a algo en este mundo dominado por el número de seguidores fotos conceda sin saber esto bueno pues es la prueba de que Sí Se Puede no tiene redes sociales pero todos los que la leen la recomiendan ahí y en otras partes con absoluta pasión su última novela cara de pan fue un éxito de crítica se coló en la mayoría de listas de los mejores libros del año la próxima semana se publica su primer ensayo ella prefiere llamarlo una crónica personal en cualquier caso un libro que lleva por título silencio administrativo se publica en nuevos Cuadernos Anagrama es la historia real de una mujer sin hogar discapacitada enferma que trata de solicitar

Voz 32 19:20 la renta mínima de inserción u

Voz 0564 19:24 la primera vez que la ve le llama la atención de inmediato por su fragilidad su desamparo no es una mujer completamente ciega pero lleva bastón de unas gruesas gafas está sentada en el suelo con las piernas en cogidas bajo el alero del edificio de un banco ocupando el mínimo espacio posible para protegerse de la lluvia en un cartón al lado ha escrito que es una mujer sin recursos pide trabajo comida Beatriz pasa a su lado la mira de reojo olvida Un minuto después pero a partir de entonces cada mañana de camino al trabajo va a verlas siempre allí justo en el mismo sitio ya no le va a ser tan fácil olvidarla la observa con

Voz 1626 20:00 creció con vergüenza nunca le da Dean

Voz 0564 20:02 pero porque está en contra de la caridad Beatriz piensa que la caridad no sirve para combatir la injusticia que a veces es justo lo contrario los parches y el lavado de conciencia contribuyen al sostenimiento de la pobreza pero siente una extraña incomodidad una incomodidad que se parece mucho a la culpa buenas tardes muy bien mucha gracia traerme aquí culpa o es otra cosa esto te descritos

Voz 33 20:33 bueno yo en que efectivamente hablo con una experiencia real

Voz 0564 20:38 lo he sentido también como culpa culpa porque como sociedad en conjunto el número de persona que estaban en una situación de extrema pobreza leen mucho caso viviendo en la calle sin nada

Voz 1949 20:49 eh no puede ser culpa solamente de un sistema de los gobernante etcétera de los poderosos como se suele decir yo creo que es culpa en fracasó el conjunto de la sociedad

Voz 0313 20:59 esta historia tiene lugar que lo sepan los oyentes en en Andalucía Isar aporta algunos datos algunas cifras concretas en la nota inicial del libro como que más del treinta y cinco por ciento de la población en Andalucía es así está en riesgo de pobreza el siete por ciento en riesgo de pobreza extrema que es una barbaridad son datos por encima de la de la media española esto es y además asegura que los problemas se extienden al resto de de comunidades no pero es que hay que decir que la la pobreza que existe convive con otro fenómeno que es la fobia que es el el odio a los pobres un término como saben acuñado por la filósofa Adela Adela Cortina que es como es es como completar el círculo verdad es decir si ya tenemos un problema de gente que lo pasa mal que las pasa canutas que incluso está en riesgo de pobreza pero entonces ya hay otra gente que trata simula no verlos no como que no existieran

Voz 1949 21:46 sí bueno yo creo que son lado cata de la misma moneda como suele decir si es decir la pobreza se mantiene precisamente por la falta de empatía que cae con la gente que la padece y eso se traduce muchas veces indiferencia como comentabas no pero también directamente de modo hoy un ataque directo que que por desgracia se se viven

Voz 0313 22:06 oye Sarah cuéntanos cómo llegas tú esta historia por favor

Voz 7 22:09 bueno pues a ver el lema

Voz 1949 22:11 por simplificar un poco la la victoria tonadas narrada desde un punto de vista de la tercera persona un nombre de una mujer a la que lo puesto Beatriz

Voz 0313 22:18 Beatriz Natra con Aza Carmen Cal la mujer

Voz 1949 22:20 Vide pero estos son nombre ficticio por preservar el anonimato de ella por simplificar como digo porque en realidad no fui solamente yo fuimos una amiga yo me amiga Nuria yo la que vimos esta mujer muy bueno no voy a su situación quedó muy dramático intentamos bueno pensando que habría algún tipo de salida de apoyo administrativo para ello porque intentamos que conseguir los papeles etcétera para que consiguiera su renta mínima a la que teóricamente tiene derecho no no ayudaron más personas porque el proceso está algún día hablaban de complejo tan kafkiano

Voz 0313 22:54 es brutal lo tienen cuentas si ni siquiera ha notado

Voz 1949 22:56 pudimos dos persona con nuestro estudio no se experiencia en llevar papeles no porque había otro pedirlo todo tipo de documento era de hecho el libro comienza con una cita de Kafka porque el término kafkiano del que tanto se abusa en este caso va que ni pintado vamos las situaciones absolutamente niebla a la a la tesis de mi libro es que esto es consciente no sea que se hace queriendo para que para que la persona a la que tienen que tienen derecho a este tipo de prestaciones pues no no la alcancen sin embargo puede lo político de turno sí sí vayan difundiendo que existen que existe que se hacen cosas para paliar la pobreza que se ponen en marcha medidas que que bueno que hay un compromiso eso es inexistente y a la larga lo que redunda es que la gente efectivamente cree que eso existe

Voz 0313 23:46 sí sí

Voz 1949 23:48 puedo fobia trece no porque entonces la gente vea a quién está pidiendo la calle dice esta persona si tiene derecho ayuda no si tienes está ahí porque quiere sí sí yo estoy harta dándome trabajar no consigo pagarme factura en fin todo esto está en una rueda que funciona de una manera muy perversa

Voz 0281 24:05 bueno yo mecanismo defensivo no ahora también en la gente muchas veces lo que hace es decir mira para otro Larsson cigarrillos sí que tiene no o para tener un teléfono móvil que le da la supuesta Beatriz sí que tiene pero no tiene para ponerse a trabajar imagínate es un mecanismo defensivo pero una de las cosas que me ha llamado la atención de esa de esa expresión de lo kafkiano que es la burocracia que es lo que habla este libro también de cómo la burocracia es otro tipo de concertino no pincha no está encima de las vallas pero también evita que la gente pase al lado de la de la legalidad pues bueno cuenta mil cosas pero entre ellas por ejemplo está la de esos papeles que piden para dar el siguiente paso y que son imposibles de conseguir porque no tienes aquello que te piden porque es imposible que lo tengas por ejemplo una residencia fija hombre si vives en la calle y aunque luego ya descubre que bueno que no tener una residencia también puede ser una razón de empadronamiento en un lugar en otro son todo trámite trabas de tipo ahora tengo que no parecen estar ahí para solucionar los problemas de las personas sino para evitar que los problemas de las personas es solución

Voz 0313 25:11 hay algún momento muy concreto de del libro de de Sara Mesa donde se describe este este fenómeno que que comentabas Benjamín que es verdad que tú vas por la calle y a alguien que en fin que que que está mal que sea ves que vive ahí o que no tiene una vida realmente cómoda pero lo ves fumando tomando una cerveza ya a lo mejor es no lo describe muy bien ahí por ejemplo

Voz 0564 25:36 la pobreza es fea es difícil de mirar es incómoda se puede ser pobre pero decente esto lo hemos echado muchas veces pobre pero limpio pobre pero honrado pobre pero sin vicios pero la mala leche de la conjunción adversa activa esta perfección esa limpieza que se les exige a los más pobres los queremos beatífica Ficosa agradecidos puros de corazón impecables que no digan una palabra más alta que otra que den siempre las gracias no insistan que se acerque un poco pero que se retiren enseguida que gaste nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que las deben gastar que no haya ni una sola tachan su pasado ni un desliz

Voz 0313 26:19 Carmen de la novela la Carmen real en todo este tiempo en todo este proceso ha sabido de ella como está el empeoró su situación pudo resolver algo al final

Voz 1949 26:30 puede el final que cuento en el libro que tras

Voz 0313 26:33 eh ocho meses una situación quedar urgencias

Voz 1949 26:35 se tenía que haber resuelto en diez días fueron ocho meses para que ella consiguiera que la ayuda irá digo con ayuda de un montón de personas que no pues de otro modo hubiera sido imposible pues la situación no ha mejorado evidentemente porque la solución la renta esto ya sería para otro debate a renta mínima

Voz 0313 26:53 no casa

Voz 1949 26:54 es que no está bien planteadas Haase supone que va acompañada de un plan de inserción sociolaboral que yo no he visto ningún momento San nadie ha hecho nada en ese encuentro contactó con nada hay bueno la situación es que esto no es un cuento como yo digo esto no una historia de Disney con final feliz

Voz 0313 27:09 los a todo apunta a que cuando va

Voz 1949 27:12 metiéndote en este tipo historia a que efectivamente son parche hizo un lavado de cara hoy de yo insisto en soy muy criticada desde que he vivido esto con la Administración y me parece que que bueno que hay que reformular lo todo desde el principio porque esto así no Nova

Voz 0313 27:29 el título de tu libro silencio administrativo ya es todo una una declaración de intenciones y descripción de la de la realidad yo estaba pensando cuando tú decías antes que esto nuevo paso por casualidad que son hechos voluntarios que hay una intencionalidad detrás si podíamos hablar de crueldad también medianamente sin duda crueldad ahí

Voz 1949 27:49 es decir poca vergüenza también no porque hay mucha gente que se pone medallas con este tipo de cosa la realidad y ellos lo saben es que son totalmente ineficaces y no alcanzan a quién tienen calzar no ignora una expresión solamente mía yo hace poco leía entrevista magnífica feliz talego que un profesor de la Universidad de Antropología de lo no sea Sevilla me mucho más datos que yo porque yo lo explico aquí que yo parto una experiencia concreta que me al que me ha servido como mirilla para aceptar no mundo pero que me traje no no pero él sí que tiene mucho date sabe de lo que habla su opinión incluso duda que la mía no sí que sí que piensa que todo es una carrera de obstáculos y es que está muy pensada para para para que caigas por el camino pero al mismo tiempo para para lavar tela cada de cara a la opinión pública pues Alito muy bien

Voz 0281 28:38 hombre uno de los capítulos el libro se titula El engranaje en marcha otro se llama El laberinto burocrático a otro como libro silencio administrativo son ya títulos que te indican que parece que cuando uno está fuera de lo que se considera socialmente aceptable por las causas que sean bueno el personaje de de de libro de Sara es un personaje que ha pasado por la drogadicción o por la cárcel en fin tampoco ha sido una monja Úrsula Lina parece que eso la invalidar allá como ser humano y entonces ese engranaje pues parece que es el engranaje de una máquina trituradora básicamente parece que lo que la Administración la llamado Sara llamémosle así parece que la Administración lo que tiene ganas es de que esa gente a ser posible se muera lo antes posible deje de dar la lata y no se convierta en un problema

Voz 1949 29:24 sí claro la la la drogadicción y la cárcel y este tipo de de cosa que como has dicho unos once monjas son consecuencia la gran mayoría de las veces de la pureza y eso está creo que esté en el libro también no

Voz 0313 29:38 el abuso o uso sufre que

Voz 1949 29:42 sí son todos son todo escalones que va que va bajando no y que iban recorriendo una uno que clado visto desde fuera como si oye pero esta persona tuvo la cárcel pero bueno de momento a ver

Voz 0313 29:53 claro cuáles son las circunstancias no muy

Voz 7 29:56 bueno sí de la historia de ella además de durísima Hay

Voz 1949 29:59 aquí está suavizada eh porque no quería tampoco yo facer un relato sentir

Voz 0281 30:03 pues sí no una poesía está suavizada Mírame fragmento

Voz 1949 30:07 poco a poco Carmen va revelando

Voz 0564 30:09 ya con treinta y siete años subida parece una novela de Dickens ambientada en el siglo XXI Carmen nació y se crió en un barrio humilde de la periferia de Sevilla su madre murió atropellada por un coche cuando ella tenía sólo ocho años su hermano mayor poco después se suicidó a los dieciséis fue violada por un amigo de su padre pero no hubo denuncia ni nadie la defendió cuando se atrevió a contarlo a los dieciocho se fue de casa y poco después comenzó su adicción a la heroína con veintipocos se quedó embarazada y tuvo un hijo se constituía para mantenerlo también era maltratada por su pareja de entonces el padre

Voz 1900 30:43 el niño no lo denunció porque en fin

Voz 0564 30:46 en el lote los servicios sociales les quitaron el bebé Carmen se resignó pues sabía que no podía cuidarlo como merecía aunque no era verdad que estuviese desnutrido como dijeron protesta al recordarlo tras varias detenciones por tráfico de drogas fue juzgada y cumplió una condena de siete años en la cárcel de Alcalá de Guadaíra donde coincidió con Isabel Pantoja durante su presidio consiguió desengancharse de la heroína metadona a pelo fue un infierno confiesa estaba decidida a cambiar su vida

Voz 1949 31:14 completo pero si además en el caso de carne yo me quito el sombrero de verdad hable la lucha que esta mujer ha llevado a cabo para para salir adelante principio para empezar dejar la droga es una itera para alante un montón de cosas yo he visto una capacidad de lucha que ya quisieran muchos de los que tenemos una vida infinitamente más sencillas capaces de hacer eso no aún así

Voz 1900 31:43 sí ella tendió una mano muy

Voz 1949 31:46 ha habido ayuda para ella no hay lectores al acto de algún fracaso porque no puede esa otra manera electores de Carmen una historia que yo he visto pero me temo que hay mucha más como Carmen por ahí no muy también hay niños que son lo más preocupante los niños que hay ahora en esa situación es sólo digamos Carmine de mañana no

Voz 0313 32:04 muchas quedado después de las experiencias ahora bueno

Voz 1949 32:06 yo cambia a ver yo tenía cierta creo cierta sensibilidad hacia temas sociales pero yo me he vuelto mucho más descreída y más desconfiada me doy cuenta de que de que bueno de que hay mucho o lo que he dicho antes mucho lavado de cara no no se ha sido una experiencia dura y luego por ejemplo hay una cosa que ellos no tenían teclado y Cata tengo clarísima que que la única solución para llevar una vida digna y una sociedad en la renta básica que es una que no tiene que ver con la renta mínima como como porque no va condicionada a una situación de pobreza que haya que demostrar sino que a todo el mundo una una cantidad mínima para vivir con dignidad sí yo era alguna cosa que bueno que sí que sonaba bien pero que no sabía que no lo había madurado ahora te das cuenta de que realmente y eso está muy y cuando te pones a leer sobre ello te das cuenta de que de que tiene todo el sentido y no puede erradicar la pobreza que también sigan por por otras muchas cuestiones de mecanismos sociales y de igualdad

Voz 0313 33:04 Palacios por por escribir este libro por silencio administrativo y La Ventana Sara te vamos a tragar un poquito te apetece quedarte para hacer de Jurado con nosotros del concurso Relatos en cadena

Voz 1949 33:15 lo haremos escuchara recuerda Javier

Voz 0313 33:18 tiene unas cuantas me acuerdo

Voz 9 33:39 días

Voz 9 39:10 el relato este encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 39:22 bueno pues ya comentado antes Germán Solís que esta semana hemos recibido más de seiscientos seiscientos sesenta yo relatos para ser exactos a partir de una frase francamente complicada para construir historias como era me quedé dormido hilvanando consideraciones sí que es una cosa realmente es bonito pero otra parte

Voz 29 39:39 los muchos viajes astrales muchos nacimientos muchos dioses despertando se

Voz 0313 39:45 pero bueno salió la semana pasada que podía ser Galileo narrador no por qué no directamente no bueno tenemos tres finalistas uno es veterano ya de este concurso pero los otros dos debutan vamos a saludar a los tres son Almudena López Enrique Santos y Salvador tercer año Almudena tiene treinta y nueve años es de Sevilla historial hora de arte trabaja como guionista de hecho ha hecho varios guiones para documentales pero sobre todo escribe para las audio guías de los museos Almudena buenas tardes y finalista con el primer relato que has enviado a concurso que esto yo creo que hay muy muy poquitos precedentes germano uno

Voz 29 40:20 no recuerda que no recuerda ahora su nombre pero que ganó la gran final te recuerdas que era era un poco el retrato acababa en una foto de una niña que acababa en una en una en un cubo de

Voz 0313 40:34 basura diera su primer pues estos ánimos son ánimos para Almudena pero el primero que enviaba a este concurso no y escribir desde cuando Almudena

Voz 7 40:44 toda la vida una fecha porque yo lo tengo la memoria

Voz 0313 40:50 hoy es muy muy curioso y muy interesante esto de las audio guías de los de los museos que marcan la pauta tienes que poner de de tu parte para destacar lo más importante que le puede interesar a una persona que visite determinadas posición no cómo funciona eso por curiosidad

Voz 7 41:06 bueno eso depende de la institución se centran en la manera de funcionar pero en general lo que suele ocurrir es que me mandan documentación me piden y a partir de ahí sus yo propongo cosas en función de lo que yo considero que al visitante le puede resultar más interesante sobre todo pensando en la interpretación del patrimonio

Voz 0313 41:24 qué es lo último es que has escrito por ejemplo

Voz 7 41:27 pues la última última que de hecho están producción ahora mismo no está no está terminado es el guión de la audioguía de Balthus que es una exposición que se inaugura en el Thyssen el diecinueve de febrero

Voz 0313 41:39 no le puedes echar literatura eh

Voz 44 41:43 pues sí yo intento intento de la medida de lo posible para que algo tan becarios Platoon Tom claro no se trata de describir Se trata de revelar significados

Voz 0313 41:54 bueno Almudena que tengas mucha suerte Enrique Santos cincuenta y cinco años de Córdoba profesor de secundaria en un instituto da clases de Geografía e Historia e intenta que sus alumnos entusiasman con su con su asignatura Enrique buenas tardes hola

Voz 45 42:07 buenas tardes cómo ha ido hoy la clase

Voz 0313 42:09 Berto los lunes son buen día día regular mal

Voz 45 42:13 no hombre han ido bien yo procuro de hecho les digo que el una igual que cualquier otro día de la semana no sé si me explico que cualquier momento de bueno para disfrutar y para aprender

Voz 0313 42:24 hoy en clases hoy

Voz 45 42:26 hoy por ejemplo hemos estado hablando de la minería como tanto profesora intento un poco traer el tema la actualidad sacarlo del frío libre en la actualidad hay por ejemplo el estado mencionando que este año dos mil diecinueve una noticia es que ha sido muy poco en los medios de comunicación practicamente se extingue la la minería

Voz 7 42:47 el salvo en España

Voz 45 42:50 el comentando le que ha precisamente a los mineros del carbón les debemos mucho de lo avances sociales

Voz 46 42:55 ahí laborales que ha habido en este país

Voz 7 43:00 y ese tipo de cosas son las que

Voz 0313 43:03 señor les debemos a Dickens que salió de una fábrica de de de una mina de carbón y de una fábrica de betún y todos esos sitios también claro novela Enrique es también la primera vez que llega a una final del concurso desde cuando no se escribe tú por curiosidad

Voz 45 43:20 desde septiembre y aquí les debo de decir si me lo permite y que fue el Boca Boca fue una pareja amiga a Paco que en una circunstancias personales difícil hay sabiendo que me gustaba esto de escribir pequeños relatillos era más me animaron a vivir tu programa hay desde septiembre de este año pues toda la semana soy fía el oyentes del programa iré hecho procuro la gente que me rodea que también se que le gusta maestro de creada pues los animo a a que escuchen y que participe

Voz 0313 43:52 este es el ADN de la radio acerca de la vida y convertirnos en Relatos en cadena exacto encadena Enrique que tengas muchísima suerte amigo

Voz 45 44:00 muchísimas gracias tenemos

Voz 0313 44:03 pleno andaluz yo estoy pero luces no sé si hablamos de atención primaria es doctor ya viejo conocido del programa Salvador qué tal buenas tardes hola buenas tardes Carles como esta oye cuentas finales semanal esas llega autoridad que ya pierde la cuenta

Voz 1346 44:19 a una pregunta muy creo que dieciséis y la verdad es que tenemos una cuenta del día dieciséis años bueno bueno pues nada aquí sí que hay que seguir

Voz 0313 44:28 cuando qué tal qué tal el curro hoy o está estás igual

Voz 1346 44:30 yo no estuve allí estuve ahí tenido consulta a Nighy ya Félix

Voz 0313 44:36 castiga mucho la gripe durante el fin de semana también no tanto

Voz 1346 44:39 bueno está empezando a ver un poco de gripe que yo realmente no porque no tenemos una gran epidemia encima pero bueno amable y acaso eso eso es porque todo lo que más

Voz 0281 44:47 la he tenido yo pero vamos

Voz 1346 44:50 hasta ahora entre los que se sacrifican para acaparar

Voz 0313 44:55 oye que nos han preguntado y les gusta siempre hacerlo con los finalistas del concurso que comanda lecturas Salvador que tienes tu entre manos algo que has terminado hace poco

Voz 1346 45:03 pues ya justo determine ayer los dejan porque bueno de Manuel Vilas no apareció un libra entonces se antes si se hace duro oí pero magnífico luego de Jesús Carrasco que no había no lo bastante bien nuestras algún punto pero

Voz 0313 45:20 de libros digamos alegres no los tiene entre manos para llamo eh

Voz 1346 45:24 bueno tengo que decir que que te he escrito un libro está podremos así he publicado única o editorial pero te llama sueltos pronto si cuento cuentos ediciones herida es un libro de humor no lo arreglen se otros basando bien

Voz 0281 45:46 Alberti tenía un libro de problemas que se llamaba Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos viene de una frase de Calderón de la Casa del aire

Voz 1346 45:54 yo defiendo mucho la contaría como como aún no

Voz 0313 45:57 oye pues ya echaremos un ojo Salvador gracias por por contarlo

Voz 1346 46:01 hago de o lo hago llegan yo sea verdad que

Voz 0313 46:03 la verdad Enrique y tú que tienes entre manos ahora de lectura

Voz 45 46:07 en el libro que estoy leyendo ahora mismo es de Arturo que yo Tree se llama oficio de difuntos que me está gustando bastante pero quería comentar hay un libro que si él se lo voy a dejar lógicamente a la puede haber leído este intenta lanza Coloradas pero comentar un libro que leí en verano y que me impactó muchísimo en sentido positivo a me imagino que ahí lo habrá inmenso hay muchas veces en la orilla de Rafael

Voz 7 46:41 yo pude impactado prosa tanto Lima

Voz 45 46:50 con una visión muy descarnada de de la de la España del pelotazo muy buena

Voz 0313 46:58 en una zona concreta de España donde han ocurrido muchas cosas adiós a orillas Almudena hay tú en de que estás leyendo ahora mismo

Voz 7 47:05 pues ahora mismo estoy con el entusiasmo de Remedios Zafra conozco a bueno fue el el premio de Anagrama de Ensayo en dos mil dieciocho

Voz 0313 47:14 pues sí sí entrevistamos a Remedios Zafra aquí claro que sí sí sí ah pues está muy bien pues mira felicidades eres más ensayos de novela

Voz 7 47:22 pues un poco de todo pero de hecho novela

Voz 0313 47:24 se diría que leo más

Voz 7 47:27 pues sí a un poco de todo

Voz 0281 47:31 mesa estupendo silencio administrativo

Voz 0313 47:33 muy bien Benjamin alguna recomendación sino un partido

Voz 47 47:45 Chuck cromos y ves que no se duda de aquí

Voz 0313 47:56 Lou Reed como presentación me espero cualquier cosa

Voz 0281 47:59 por seguir por el camino que abierto el el silencio administrativo administrativo de Sara Mesa libro sobre perdedores sobre gente que está en los márgenes de la sociedad a la que le cuesta mucho pasar de un de un lado a otro

Voz 7 48:13 y Esther García Llovet

Voz 0281 48:16 hacemos ya de otros de otros libros hemos hablado aquí hemos hablado aquí de ella en alguna ocasión hará publica una novela en Anagrama que sea más Sánchez que nadie se alarme no es ese Sánchez es otro Sánchez es una novela sobre dos personajes de la noche dos personajes que están tirados por ahí viendo a ver qué cae ni que se pueden llevar a la boca ahí al bolsillo una de ellas acaba de venir de La Línea de la Concepción de edad esta otra pinchando con tabaco

Voz 7 48:41 que se dedica a organizar carreras ilegales Si también carreras de de

Voz 0281 48:46 algo otro de ellos es un antiguo novio metido en mil líos con fama de ser bastante gafe que pierde pasta en todas las partidas a las que se presenta defienden que vana robarle o tomarle prestado un galgo a un amigo que tienen un arranque de dinero porque con ese galgo piensan ganar seis mil euros en unas carreras ilegales la manera en que es Esther García Llovet escribe esta este viaje nocturno es una novela muy breve tirad ciento treinta páginas pero con una poesía con una prosa descarnada una verdadera maravilla es una escritora que me gusta muchísimo y además está haciendo una trilogía Éste es el segundo de sobre Madrid se llama Trilogía instantánea de Madrid que ocurren eso en una sola noche vemos los gasolineras de la M30 bajos fondos lugares ilegal de juego ilegítimo como digo carreras ilegales también toda esta gente que intenta ganarse la vida en esa frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal siempre pasando más bien del lado de la ilegalidad ir tratando de engañar al primero que se cruzan que es en el fondo pues una novela de pícaros también

Voz 0313 49:52 claro claro

Voz 48 50:12 me hago

Voz 0281 50:21 según de recomendación de esta semana como no sólo de novedades vive el hombre sabes que yo siempre tengo la teoría de que la cultura también consiste en conservar todo lo que merece la pena del pasado y en la actualidad está sobrevalorada este libro seguro suma en cierto sentido por lo menos ocupa todo el espacio debería dejar un poquito para otras cosas no

Voz 32 50:39 eran cinco no eran cuatro

Voz 0281 50:41 eran cinco los escritores grandes norteamericanos del siglo XX tres eran difícilmente rebatibles e Ernest Hemingway John Steinbeck William Faulkner los tres Premio Nobel de Literatura el cuarto horas al un quinto que era Erskine Caldwell que es un escritor verdaderamente maravilloso que a la hora de describir al la vida de los pobres la durísima vida

Voz 0313 51:04 de aquellos que no tienen nada que comer