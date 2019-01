La Ventana (14/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0882 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 nuevo capítulo de los presupuestos hemos repasado a lo largo de la tarde lo que se destina por ejemplo a cambio climático aumenta casi un cincuenta por ciento la partida para investigación civil será de trescientos cincuenta y siete millones más que el año pasado a la Casa Real Sala incrementa la asignación hasta los ocho millones seguimos conociendo cómo es ese reparto vamos ahora con las

Voz 1454 00:26 infraestructuras Ester Bazán la inversión en este apartado se ha incrementado notablemente según ha detallado esta tarde el ministro de Fomento la conservación y el mantenimiento de los ferrocarriles y vías convencionales experimenta una subida para este año la de Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0827 00:39 buenas tardes y el Ministerio aumenta sus inversiones un veintiséis por ciento la partida destinada a vivienda un cuarenta y tres la de ferrocarril un cuarenta y dos por ciento y el Gobierno vuelve aquí la mirada y la cartera al tren convencional mientras baja la inversión en alta velocidad en ferrocarril

Voz 2 00:55 la alta velocidad disminuye un dos por ciento y el resto que es convencional y cercanías aumenta el ciento sesenta por ciento

Voz 0827 01:03 esto en lo que respeta a Adif las líneas férreas mientras que Renfe

aumenta la inversión en trenes un ciento veintidós por ciento a más del doble para revertir el abandono de la red convencional resumió el ministro buena parte de esas inversiones se van a destinar al

mantenimiento de lo que hay como en carreteras en que la

conservación se va a llevar casi la mitad del presupuesto

Voz 1454 01:22 la Guardia Civil está buscando en el mar el cuerpo de la joven desaparecida la noche de fin de año en Lanzarote su marido detenido ayer ha confesado que cuando volvió a casa después de una discusión la encontró muerta hice deshizo del cadáver informa Javier Rodríguez

Voz 3 01:34 el treinta y uno de diciembre discutieron el se fue de casa y no volvió hasta el uno de enero a las tres de la tarde cuando supuestamente se la encontró muerta en su casa fue entonces

Voz 0882 01:42 cuando Raúl su marido ahora detenido como presunto

Voz 3 01:45 autor de los hechos decidió ocultar el cuerpo sin vida de la joven Romina celeste de veinticinco años supuestamente arrojándolo al mar donde ahora se activa un dispositivo de búsqueda para encontrar sus restos en Paraguay Romina tiene un hijo que tenía previsto venir pronto a España para lo cual Romina necesitaba dinero y ese fue el origen de la discusión con su marido que se saldó con el fallecimiento de la joven y hasta ahora nada se sabe de la ubicación de sus restos Se trata de una investigación por violencia machista de la que además había antecedentes hizo a la que ahora se decreta el secreto de las actuaciones

Voz 1454 02:14 en Málaga los equipos de rescate siguen intentando localizar al niño que ayer cayó a un pozo a un agujero realizado para la búsqueda de agua los trabajos continuarán aunque ya no haya luz la subdelegada del Gobierno en Málaga nos contaba a mediodía en el informativo Hora catorce que hay medios suficientes

Voz 4 02:28 si contamos con toda la ayuda de muchísimos profesionales empresas que sacaban pringado que no están dando soluciones se han hecho ex profeso de determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha hecho tipo de soldadura allí en sí la verdad es que lo el dispositivo y los medios empleados unos Massimo que hagan alcance

Voz 5 02:47 vamos con los deportes Toni López buenas tardes Esther muy buenas a punto de terminar la séptima etapa del rally Dakar tanto Roma en coches como oye Rafa en Bugs van segundos una jornada de hoy Roma en coche se mantiene tercero en la general Gerar sigue líder aumentando tiempos con sus perseguidores además a las ocho y media tercera jornada del Mundial de balonmano para España tras ganar a Bahrein Islandia hoy los hispanos juegan en Alemania contra Japón ya las nueve último partido de la primera vuelta de Liga Santander cierra la jornada decimonovena Anoeta El Real Sociedad Espanyol

Voz 1454 03:15 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0882 03:22 qué habéis verse

Voz 1 03:25 servicios informativos

Voz 0313 06:37 de conocer el pasado es que te permite entender mejor el presente y proyectar el futuro hace apenas veinte años lo de reciclar en España y en otros país

Voz 0882 06:45 es también pero aquí no sonaba literalmente a chino

Voz 0313 06:48 no teníamos ni idea de que un gesto tan sencillo tan básico como introducir una botella o lo que fuere en el contenedor azul amarillo verde podía hacer tanto tanto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible en mil novecientos noventa y siete en el marco de la ley de envases y residuos de envases nació Ecovidrio que es una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de incremento

Voz 0827 07:08 dar la tasa de reciclado de vidrio en España muy bien

Voz 0313 07:10 a partir de ese momento industria administraciones compañías embajadoras y sobre todo lo más importante los ciudadanos muchísima gente han ido sumándose a su trabajo para convertirlos residuos en algo valioso y cuál es el balance de todo el esfuerzo conjunto de día a día durante tantos años pues es un buen balance hay un buen resultado porque en dos mil dieciocho alcanzamos el récord de reciclaje de vidrio en España en concreto hemos reciclado ochocientas treinta y cinco mil toneladas nuestro compañero Javier Gregory ha estado en una de las principales plantas de reciclaje de vidrio en nuestro país

Voz 0882 07:46 en España ahora mismo doce plantas reciclan las ochocientas tres el cinco mil toneladas de envases de vidrio un nuevo récord histórico que se depositan y recuperan anualmente en los más de doscientos mil contenedores verdes una de las más modernas está situada en Caudete un pueblo de la provincia de Albacete allí cada día camiones como este vierten en millones de botellas usadas cuyo contenido se recicla hará prácticamente al cien por cien como nos explica a pie de planta Fernando Gómez gerente de Camacho Resa inclinan primero separamos

Voz 14 08:23 de metales pasamos cabina donde preparamos el propio en más de bolsa de plástico y el cartón todos los elementos que tienen ha reciclado en el mercado luego igualmente se ha reciclado y luego ya el resto que nos queda es el tratamiento de vidrio igualmente ahora

Voz 15 08:46 el desfase eso es lo lo maravilloso en lo que es reciclable cien por cien y una botella sale otra botella de una manera indefinida reciclando vidrio lo que conseguimos es un ahorro de un veinte por ciento de de materias primas ahorramos un treinta por ciento de energía si conseguimos emitir menos

Voz 0882 09:06 todos hemos pegado Laura García es la subdirectora técnica de operaciones de Ecovidrio entidad sin ánimo de lucro que gestionan nuestro país cuatro de cada cinco contenedores verdes pero una planta de reciclaje de vidrio también tiene su propio enemigo número uno la cerámica

Voz 14 09:24 la cerámica es no el de los grandes es el principal enemigo la cerámica de la porcelana cuanto de bueno pues al final es un elemento que buscar ahí el el el embate puede estallar bueno pues procede roturas en diferentes fase de toda la instrucción

Voz 0882 09:36 sin embargo el sistema funciona porque los contenedores verdes sólo el dos por ciento del material que depositan los ciudadanos no debería estar ahí además el plan es que toda la energía sea al final verlo

Voz 14 09:49 un sistema de captación de energía solar para que incluso la propia energía la necesidad que utilizamos no sea no provenga de de Red sino que

Voz 16 10:00 el sea igualmente sostenible

Voz 0882 10:01 en la según el último dato en España recicla ya el setenta y tres por ciento del vidrio usado y de este modo se supera al objetivo que la propia Unión Europea sea fijado para dentro de sí

Voz 0827 10:12 mis años pero con la aplicación de nuevas tecnologías

Voz 0882 10:15 las el reto es conseguir más del noventa por ciento como ya han logrado en Bélgica o Suecia mostraba

Voz 15 10:21 también en pilotos de sensores de llenado porque creemos que en el futuro pues el contenedor tiene que estar mejor identificado a nuestros camiones de recogida pues tienen que ser cada vez más eficientes más sostenibles trabajamos a la economía circular íbamos pues de la cuna a la cuna no de lo que ha sido a lo que tienen que ser

Voz 0882 10:40 el primer contenedor para el reciclaje de vidrio seis instaló en Madrid el uno de febrero de mil novecientos sesenta y dos treinta y siete años después se depositan ya cada día seis millones de envases

Voz 17 10:54 José Manuel Núñez Lagos buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0313 10:57 los operarios director de Ecovidrio el quiero felicitar por estos datos en la parte que le toca que es mucha pero preguntarle básicamente Si saben ya es la clave del éxito aquí ha habido una mejora en la concienciación de la gente Ocean han invertido más recursos se disponen de más elementos tecnológicos cuál ha sido el el secreto José Manuel

Voz 18 11:14 bueno sin lugar a dudas han sido varios actores efectivamente uno por una parte una apuesta muy importante por las infraestructuras como se ha puesto de manifiesto hace veinte años había exclusivamente cincuenta y seis mil contenedores y ahora hay más de doscientos dieciocho mil contenedores en segundo lugar se ha hecho un esfuerzo muy importante por concienciar a la hostelería que es muy importante porque

Voz 0313 11:36 cincuenta por ciento de los envases

Voz 18 11:39 que se consumen y que hay que reciclar provienen de la hostelería y no se lo hemos hecho un esfuerzo por concienciar a los tendría sino también por ayudarles facilitándoles medios y por último sin lugar a dudas el gran protagonista es el ciudadano no hemos puesto mucho foco en la movilización social haciendo muchas campañas de concienciación

Voz 0313 11:55 en esto de la hostelería Javier eh Madrid ha jugado en el último año un papel importante en esta mejora de las de las cifras porque hubo un llamamiento muy concreto también

Voz 0882 12:04 no si de la propia alcaldesa de Madrid recordando en por carta a los hosteleros que tenía la obligación legal de reciclar el vidrio que utilizaba Ny ha funcionado porque Madrid ha pasado de el dos mil diecisiete una de las comunidades donde más echaba en falta ese reciclaje a dispararse el número de botellas recogidas si recicla

Voz 0313 12:28 quería preguntarle por eso José Manuel España es como en otros terrenos una España desigual en lo de reciclar vidrio o estamos basa menos equiparados

Voz 18 12:35 es una España desigual sin lugar a dudas también es verdad que tenemos unas tasas de reciclado como ponían de manifiesto muy buenas en términos medios generales porque se reciclan de acuerdo a los datos récord que ponían de manifiesto también este año siete más de siete setenta y cinco por ciento de los envases que se consumen bueno eso es muy buen dato en línea con la media europea es decir más de países muy representativos como son Reino Unido instalé Portugal pero es verdad que hay algunas diferencias regionales algunas comunidades autónomas que empezaron antes y que están más concienciadas que otras

Voz 0313 13:08 en recicla más por ejemplo

Voz 18 13:10 bueno recicla más el País Vasco Navarra Cataluña La Rioja reciclan menos los andaluces y los extremeños ya

Voz 0313 13:17 a para saber exactamente y la magnitud de lo que estamos tratando cuantas cuántas emisiones de CO2 iraní energía nos hemos ahorrado con este proceso de reciclaje José Manuel

Voz 18 13:29 pues muchísimo la verdad que hay que tener presente que con ese pequeño esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos que es llevar estos envases al contenedor verde consiguen verdaderamente en muchas cosas no se consiguió evitar la sobreexplotación de los recursos y se consiguió luchar contra el cambio climático no concretamente en este año dos mil dieciocho estimamos que dos mil años dieciocho acaba de finalizar que es habitado de la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2 que sería el equivalente a retirar más de ciento treinta y cinco mil coches de la circulación durante un año pero también ahorrado muchísima energía

Voz 0313 14:03 sí

Voz 18 14:04 muchísimo muchísimo también ha evitado la abstracción como decíamos de casi un millón de toneladas no que es el equivalente de tolerarse materias primas prefería que es el equivalente a casi tres veces el peso del Empire State por lo tanto se consigue muchísimo con ese pequeño esfuerzo merece la pena cuidar el planeta simplemente haciendo este pequeño gesto

Voz 0882 14:22 llegar al noventa por ciento por no decir al cien por cien es un sueño para Ecovidrio se puede realizar quizá incentivando todavía más con algún premio alguna campaña a los ciudadanos

Voz 18 14:32 claro no sin lugar a dudas no es un sueño es un objetivo muy realista y que además lo vamos a conseguir no otros países europeos los países europeos que que que tienen tasas por encima del noventa por ciento que concretamente son Bélgica Luxemburgo Suecia venía son países que han seguido el mismo modelo de gestión de de de reciclado de envases de Guido que que está siguiendo codiciado además que lo que pasa es que empezaron antes como es lógico en la población más concienciada pero además pusieron en marcha

Voz 19 15:04 también medidas que contribuyen en gran medida también a a mejorar las tasas de reciclado

Voz 18 15:10 todo acelerar esas tasas de reciclado

Voz 0313 15:13 muy bien pues José Manuel Núñez Lagos director de Ecovidrio gracias pero tres minutos en La Ventana eh

Voz 17 15:17 muchísimas gracias a vosotros adiós adiós

Voz 0313 15:52 dice que hemos comentado Se refiere al vidrio pero que tenemos de los retos del del plástico estamos mejor o peor que hace un año recordemos que la Unión Europea va prohibir con una normativa para dos mil veintiuno Lo que son pajita cubierto platos o bastoncillos ya hace ya algún tiempo que se cobran los supermercados por las bolsas de plástico para intentar

Voz 1 16:12 eh reducir el número de las que utilizamos

Voz 0313 16:15 Alba García responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace la hemos invitado también esta tarde asomarse a la ventana Alba buenas tardes hola

Voz 20 16:22 buenas tardes bueno poquito poquito pero para eso

Voz 0313 16:24 de que avanzamos también en esto no

Voz 20 16:27 sí la verdad es que estamos muy contentas con con todos los paros que han dado desde la directivos desde Europa no ir ahora lo que nos falta saber cómo España va trasponer esa directiva para saber exactamente cómo se van a llevar a cabo esa medida Iker lo que vamos a conseguir claro

Voz 0313 16:42 la verdad es que el paisaje de los supermercados es un tanto paradójico refleja una contradicción bastante evidente no por un lado se cobra si tú pides en la caja bolsas de plástico al año pero vas por las por los pasillos están hasta entendería llenas de productos que están envueltos en plástico no

Voz 20 16:58 sí la verdad que sí llevábamos todo el año pasado practicamente trabajando con supermercados para vez qué compromisos pueden alcanzar reducir cada vez más y eliminar lo mejor eliminarlo directamente y fomentar la reutilización pues todo eso en base tanto desde los Ángeles deber duda hasta mucho otros ya no sólo la Bolsa sin extenderlo a todo tipo de plástico de un solo uso que al final causando muchísimo impacto

Voz 0313 17:22 el hecho de que la palabra del año para la Fundéu haya sido precisamente micro plástico que es la que designa los pequeños fragmentos que se han convertido en monedas

Voz 0861 17:30 principales amenazas para la salud y el medio ambiente

Voz 0313 17:32 bueno no sé si es algo más que un gesto simbólico pero su ayuda desde luego

Voz 20 17:37 claro yo creo que incluso Simó este alambrada la gran relevancia que este tema tocado el último año y cada vez las personas están más concienciadas de que esto es un problema hay que necesitamos hacer algo para solucionarlo y ese algo lo que nosotros pensamos es directamente reducir drásticamente la producción de esos plásticos de un solo uso o no de cualquier tipo de plástico sino de los tiras iraquí cambiar esta cultura por otra hacia la reutilización y hacia una uno hábito venta más sostenibles por parte de la presos

Voz 0882 18:05 sí porque además hay que recordar que en el caso de lo que ocurre es decir que uno deja una botella en una playa no contaminan a la arena Daniel agua pero en el plástico sí y además vierten al medio ambiente y al mar ocho millones de toneladas de plásticos es decir que estamos hablando de un residuo tóxico y peligroso para el medio ambiente

Voz 20 18:23 claro uno de los grandes problemas del plástico es que no

Voz 21 18:25 diez de agradable es decir que a lo mejor una botella de plástico

Voz 20 18:28 se puede tardar unos quinientos años en real

Voz 22 18:30 parecen cientos años has dicho

Voz 20 18:33 si hasta quinientos años pueden alguno de plástico de un solo uso por ejemplo la botella desaparecer una bolsa se estima que serían unos cincuenta años pero estamos hablando de que esos plástico aunque no los veamos van a estar divirtiéndose en trocitos cada vez más pequeño hasta convertirse micro plástico e impactaron a una gran variedad de de fauno que aún un objeto de cómo una bolsa o una botella pues podrán impacto impactado negativamente a lo mejor un organismo no grande como yo precisaron trocito muy pequeños pues pueden ser alarmante P a plastron pero el impacto sigue siendo brutal a nivel medioambiental

Voz 0313 19:06 tengo mucha curiosidad por eso que comentaba de ver cómo va trasponer el Gobierno español esta directiva esta normativa europea que tiene que ser realidad

Voz 0882 19:13 próximos dos tres años porque ahí radica

Voz 0313 19:16 buena parte del éxito o el fracaso de esta norma que en el papel está muy bien pero hay que ver cómo se traduce en la en la práctica Alba García muchísimas gracias

Voz 17 19:26 adiós Javier un abrazo

Voz 0882 19:53 sólo así

Voz 0313 19:54 de las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 24 20:01 la Ventana de Madrid

Voz 0882 20:03 sí

Voz 0867 20:04 Casal y en dirección contraria por el Bus VAO de la carretera de La Coruña un autocar de la línea Madrid Pozuelo círculo durante once kilómetros esquivando vehículos y poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros no resulta sorprendente que un conductor se puede saltar el control y sobre todo que no se detenga cuando comprueba que no está circulando correctamente vamos al intercambiador de Moncloa ahí está Alfonso Ojea Alfonso conductor no iba ni borracho ni drogado pero tampoco es fácil despistarse no porque los carril

Voz 0861 20:32 es están perfectamente señalizados ahí no buenas

Voz 0867 20:34 ardes

Voz 0089 20:35 buenas tardes Javier así es desde luego la prueba de detección de abuso de drogas y de alcohol dio negativo por lo tanto no había consumido estupefacientes y tampoco alcohol el autobús partía en dirección a Pozuelo sobre las tres de la tarde del día dos el conductor no pudo equivocarse porque una barrera impide físicamente el paso cuando el carril Bus Vao está cerrado o cuando el sentido de la marcha es dentro en la capital que es lo que pasaba el día dos a esa hora pero los vídeos del interior de este intercambiador en poder ya de la Guardia Civil muestran cómo este conductor rebasa la barrera por un lado y sigue adelante es completamente hablamos de la isla tres que es donde parte el autobús este intercambiador de la dársena XXXVII no tuvo circulación contraria porque ninguna motocicleta utilizaba es ahora el sector inicial de este carril que sólo pueden ser usados para autobuses y motos pero eso sí en cuanto llega al ascenso de la denominada Cuesta de las Perdices donde se alza el hipódromo allí se encuentra paulatinamente durante once kilómetros con al menos veintitrés vehículos que le señalaban su equivocación con las luces fue sacado del carril bus VAO evidentemente por una unidad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia

Voz 0867 21:37 oye esto que estamos relatando Alfonso en efecto ocurrió el dos de enero Nos enteramos ahora casi dos semanas después al conductor que delitos están imputando ahora mismo

Voz 0089 21:48 bueno el están imputando un varios delitos contra la seguridad vial el primero es el trescientos ochenta y uno del Código Penal que es conducción temeraria con desprecio manifiesto por la vida de los demás esto tiene una prisión de dos a cinco años hice puede quedar sin carné por decisión judicial

Voz 0882 22:04 él de seis a diez años

Voz 0089 22:06 sin carné y la multa de doce a veinticuatro meses pero también ha podido perpetrar otro delito en unión al otro que se llama creación del riesgo que esto tiene una multa de doce meses ir eh evidentemente le quitan también el carné ahora vamos con los puntos si os parece

Voz 25 22:21 los puntos estos independiente del prócer

Voz 0089 22:24 sedimento en este caso penal que tiene abierto este conductor son nada más y nada menos que una pérdida directa de diez puntos del carné y estamos hablando de un conductor profesional que se gana la vida con ellos

Voz 0867 22:37 a pocos me parece Alfonso Ojea intercambiador de Moncloa gracias un fuerte abrazo coches esquivó en esos once kilómetros imagínense la escena

Voz 0882 22:47 le pitaron hicieron luces pero no frenó hasta que llegó la altura de Pozuelo ver para creer buenas tardes a todos Plan Renove en el Partido Popular de Madrid

Voz 24 22:58 hola buenas

Voz 26 22:58 ya bueno pues hemos venido a ver uno de los concesionarios que hay en la Comunidad de Madrid específico para el tema de vehículos eléctricos yo creo que es una auténtica satisfacción poder estar aquí poderlo ver y poder ver el cambio en los vehículos

Voz 0867 23:12 el cambio Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente ha subido esta mañana una furgoneta eléctrica para fomentar el cambio de vehículos de momento Él ha sido el primero que ha tomado la primera salida dirección a la muy a pesar del cabreo que hay en el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol con Pablo Casado Izquierdo piensa ya en las futuras lista

Voz 26 23:31 los dos mejores son José Luis Martínez Almeida es Isabel Díaz Ayuso el respaldo del Gobierno del Partido Popular en Madrid es total y absoluto a los candidatos

Voz 0867 23:41 es un lunes de resaca tras la designación de ayer los elegidos lo celebran haciendo rumba por los medios revertirán madre central

Voz 18 23:50 de qué forma pasa todo lo que entendemos es que Madrid es un experimento que ha fracasado porque ni acabó con la contaminación Niall

Voz 0867 23:57 tampoco falta de definir sus programas electorales de momento fijando también la nueva postura ideológica del Partido Popular que aunque diga Casado que no se mueve cada día está más escorado a la derecha y el discurso extremista de sus nuevos socios en Andalucía el nuevo viejo nuevo viejo PP qué ovación a la gestión de Aguirre y también la de la condenada botella hay que aparta primero y busca cómodo después para los malditos del cristianismo una nueva etapa sostenida en los cimientos de siempre con un estilo sobreactuado poco riguroso digamos también poco elegante

Voz 27 24:30 la madre no volverá a producirse la foto de una alcaldesa con tres golpistas y no permitiremos que a ningún Gobierno vuelva humillar la dignidad de Madrid como capital de España frente a tres golfistas en el Palacio de Cibeles no permitirá permitiremos

Voz 0867 24:48 como un destacado miembro del Gobierno nos dijo en su día que era un error concebir la política como un plató de televisión entre esto que han escuchado de Almeida y lo que dijo la candidata Ayuso anoche en Telemadrid quizá entendamos mejor porque esa destacada voz está ya fuera del juego en esa carrera de mayo

Voz 28 25:05 usted usted ha dicho que la política espectáculo si no fue así entonces cómo fue que yo creo que cuando es una frase que mía que lo digo en muchas ocasiones cuando llegó a la política hay que dar espectáculo es decir hay que venir del experto es decir no significa que vivas del espectáculo significa que tienes que de hablar que tienes que dar la cara que tienes que a los debates que tienes que estar en las redes que tienes escribe artículos pues es una expresión que siempre digo de hay que dar espectáculo es decir hay que ver la cara hay que hacer cosas La Ventana

Voz 0882 25:37 de Madrid

Voz 23 25:40 para la política dar esta Javier

Voz 0867 25:58 el espectáculo la campaña ya está aquí no les ocultamos la pereza que nos produce todo lo que nos queda por delante y lo decimos porque la campaña de Madrid va a estar escrita desgraciadamente en clave nacional primero porque Cataluña Pedro Sánchez ocuparon ya ayer más tiempo la presentación de candidatos del PP de Madrid que la herencia que ha dejado ese propio partido aquí en Madrid nos extraña fondos buitre Gürtel Púnica Granados Ignacio González el saqueo del Canal Cultura Mora Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes la selva qué tal muy buenas tardes

Voz 0882 26:33 a la derecha y la derecha extrema se expande y la

Voz 0867 26:35 Izquierda trata de organizarse a cuatro meses de esas elecciones en Madrid capital la plataforma de Manuela Carmena trata de cerrar su acuerdo con Podemos y en cuestión de días seré presentar la candidatura el PSOE tiene que poner en marcha esta semana su proceso de primarias a la capital van con retraso y en la comunidad problemas o diferencias serias entre el equipo de Rejón e Izquierda Unida problemas entre Rejón también y su propia dirección regional que habría llegado ya a un principio de acuerdo con Izquierda Unida para que la número dos de de Errejón sea finalmente una Izquierda Unida Sol Sánchez un acuerdo que desplazaría Javier al actual portavoz parlamentaria Clara Serra

Voz 0861 27:11 sí podemos CD estarían dispuestos a que desbanque a cara Serra porque Izquierda Unida se quedaría con el segundo puesto pero Masella Javier de los detalles concretos estamos ante una nueva división interna en Podemos a sólo cuatro meses de las elecciones porque esa guerra interna aflora de nuevo el equipo de Rejón niega Javier un preacuerdo con Izquierda Unida que sin embargo la dirección de Podemos en Madrid si nos da por cerrado un principio de acuerdo con Izquierda Unidad lo dicho para que su candidata sus Sánchez vaya de número dos en la candidatura de Errejón desde Izquierda Unida también niegan que hayan cerrado detalles tan concretos como ese acabamos de hablar con el representante de relaciones políticas de Izquierda Unida es Alvaro Aguilera

Voz 0653 27:48 bueno pues evidentemente queremos que nuestra también estaba ya lo más arriba posible en esa lista pero lo que me hubiera gustado que la encabezara pero desde luego ese no es el único elemento que que hay que trabajar hay muchas más cosas esto no solamente es una discusión de puestos esto no solamente es una discusión

Voz 0861 28:06 bueno pero lanzó ayer en la dirección de regional de Podemos nos insisten hay un preacuerdo de hecho también han ofrecido a Izquierda Unida que se quede con el veinticinco por ciento de representantes de la candidatura de Errejón compuesto de salida es decir Izquierda Unida tendría seis miembros asegurados entre los treinta primeros puestos de esa lista

Voz 0867 28:23 Sara a Manuela Carmena dice su número dos ya tiene prácticamente preparada su candidatura a la lista de quiénes la van a acompañar en más Madrid asegura Marta Higueras que es cuestión de poco tiempo que conozcamos ya la composición aunque siguen sin cerrar de momento un acuerdo con Podemos sobre su integración allí más Madrid no

Voz 1510 28:40 sí Higueras dice que las negociaciones van bien como con cualquier otro partido hoy de hecho ha negado que existan exigencias por parte de Podemos dice que no es verdad que Pablo Iglesias exija que el ex Jemad Julio Rodríguez vaya de número dos en la lista de Carmena

Voz 1516 28:52 la verdad es que a mí me sorprende muchas veces declaraciones que salen en los medios y en las que además leo mi nombre bueno en fin no sé la gente sabe mucho más que yo de las cosas que que hago porque la mitad de las cosas que salen no son verdad lo digo así claramente no son verdad eh estamos en una negociación tranquila y fácil no tenemos ninguna dificultad y lo voy a decir claramente porque es así no es verdad que el señor Julio Rodríguez está exigiendo ser número dos o tres o cinco ocho uno pues pues no sé dónde salen esas filtraciones pero os aseguro que no son verdad

Voz 1510 29:22 sobre si ella Higueras la mano derecha de Carmena será entonces la número dos

Voz 1516 29:26 eh no lo sé estamos cerrando la cuando la cerremos sus lo os lo pasaremos enseguida queda poco para

Voz 1510 29:31 que presenten esa lista y esperan también que el candidato o candidata del PSOE sea fuerte Figueras para que arrastre votos puedan formar un bloque sólido dizque

Voz 0867 29:40 gracias Sara gracias Javier hasta luego a la izquierda el PSOE sin candidato al Ayuntamiento Carmena encajando fichas ir sorteando las trampas de Espinar todo muy organizado insisto a cuatro meses de unas elecciones

Voz 8 29:55 al

Voz 24 30:00 vi la Ventana

Voz 30 30:01 en las redes sociales en Rojas en La Ventana Ion Fiz y La Ventana

Voz 31 30:08 si empezamos con Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaba un cambio de gobierno

Voz 0882 30:15 el guionista loco del que yo

Voz 32 30:17 nada vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 8 30:22 tiene una temporada más pase lo que pase a que estaremos para contarlo

Voz 0867 32:01 dos Un año más aumentan las muertes en el trabajo aquí Madrid La Ventana

Voz 24 32:05 madre

Voz 0867 32:08 Ana Huerta secretaria de Salud Laboral de UGT qué tal muy buenas tardes

Voz 34 32:11 ah

Voz 0867 32:12 más tarde a Susana hemos recibido hoy los datos de dos mil dieciocho malos pero malos de verdad cinco por ciento más de accidentes disparan los fallecimientos casi un treinta por ciento por que aquí hay que atribuir no que con más información supuestamente con más medidas siga aumentando el número de muertos cada año pues sí

Voz 21 32:31 gracias tenemos que lamentar esa cantidad de fallecidos y de graves es de total de accidentes en al Comunidad de Madrid que como bien has dicho has aumentado porqué pues tan claros la precariedad laboral que los sindicatos venimos ya diciendo ir venimos de los que venimos hablando hace ya mucho tiempo ahora mismo sí que es verdad que hay un repunte de lo que es la contratación pero la temporalidad y la precariedad en el empleo se están haciendo visibles cada vez es un hombre claro que el trabajador y que bueno que el empresario donde está ahorrarnos en prevención de riesgos laborales y es ahí donde luego porque gracias a las estoy cansado que hemos salido de la crisis pues unos los datos por lo que tenemos nosotros tenemos que olvidar nunca es que detrás de esos números siempre hay una vida

Voz 0867 33:17 Susana de uno puede pensar que aumentan los fallecimientos porque bueno la construcción se ha reactivado con con la reactivación de la economía ha vuelto a impulsar ese ese sector pero me leo las cifras hilo peor se lo está llevando por ejemplo aquí en Madrid agricultura au sector servicios

Voz 21 33:34 sí es verdad que evidentemente construcción ha habido un repunte ya los puntos nos ha llevado a tener más accidentabilidad pero también la que no tenemos que pedir de vista que el sector que es prioritario en nuestra comunidad es el sector servicios es donde más cantidad de trabajadores as entonces si miramos los índices si incidencias es decir el número de trabajadores que hay en funciona a número dados de alta sí sí que es verdad que tenemos que valorar que quizás haya mucho más accidentabilidad en sectores como industria en construcción que en servicios porque tenemos más cantidad de somos más cantidad de personas las que trabajamos en el sector servicios pero sí que es verdad que no podemos olvidar el sector de la de como bien has dicho agrario no esto es esto es que él o que sea temporalidad este jornaderos es de ese contrato por pasó coronas muchas veces pues lo que nos hace ver es que muchas veces esa prevención esa formación no he trabajado esa las medidas preventivas cuando sean tomados claro

Voz 0867 34:38 tres condiciones laborales Nos decías antes estrés carga de trabajo qué medidas debe adoptar la Administración para frenar esta sangría no que aumenta cada año no sé si ustedes le van a pedir algo a la Comunidad de Madrid que mueva ficha de una vez si es un buen año que este es año electoral es año de pedir

Voz 21 34:56 lo que venimos pidiéndole siempre es decir es verdad que nosotros estamos trabajando con la Comunidad de Madrid hace ya desde dos mil dos en el quinto Plan director de prevención de riesgos laborales sí que es verdad que nosotros estamos a nariz constantemente con la comunidad estas cifras pero también es verdad que hay una realidad no ya en una realidad lo que no podemos dejar de apostar porque esto tenemos que analizar esas cifras centrarnos analizar esas estadísticas que muchas veces lo que nos dicen son la verdad que hay detrás del mundo laboral evidentemente pues lo que tenemos que hacer es reforzar tenemos que que aunar esfuerzo si reforzar eh Nuestra comunidad fue es que estas cantidades accidentes no se produzca

Voz 0827 35:39 espero que Susan el problema son las Mehdi

Voz 0867 35:41 o realmente son los controles sobre esas medidas

Voz 21 35:45 el lo importante es que la ley de producir alrededor laboral impide cumplir os lo que nos está el esloveno está pasando los empresarios no están cumpliendo la ley de Prevención de reo laborales y cuando ha habido este aumento o de como hemos dicho de trabajo después de la crisis ha repuntado el el trabajo lo que donde realmente ha así un promocionarlo laborales parece que como siempre los empresarios muchos de ellos no todos pero mucho la gran mayoría lo ven pues con una acá Arda eh realmente tengo que rellenar cuatro papeles me me cobran un dinero y esto para qué

Voz 0867 36:18 insisto que evidentemente hay una responsabilidad de los empresarios pero qué ocurre con las inspecciones la inspecciones que dependen de la Administración

Voz 21 36:25 por supuesto la las inspecciones de trabajo es otro otro gran problema nosotros ahora mismo lo que estamos estamos reclamando hace mucho tiempo es que tenemos un inspector por cada cien mil trabajadores y eso realmente es un problema

Voz 18 36:39 porque a nivel europeo estamos

Voz 21 36:41 en cifras que esos que que que está así son tres veces menos un inspector a cinco mil trabajadores y realmente eso es un gran problema no pueden hacer prevención ya sancionado pero no preventivo

Voz 0867 36:52 Susana Huerta secretaria de Salud Laboral de UGT del bienestar porque está con nosotros un saludo impuestas gracias a vosotros en siete de la tarde treinta y siete minutos lo avanzado y la hacer la FAPA Giner de los Ríos ha pedido la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid una forma y tras las vacaciones de Navidad hay centros centros educativos que siguen a medio construir que no tienen calefacción y que por ejemplo tienen graves defectos de seguridad con salidas de emergencia que están bloqueadas incluso sin que los ayuntamientos les hayan concedido todavía la licencia necesaria para funcionar la información este Laura Gutiérrez

Voz 0861 37:28 con cerca de doscientos sesenta expedientes de obras abiertas en los centros educativos de la Comunidad a la lista de negligencias es interminable no existe un control correctos sobre los trabajos para corregir las desviaciones lo denuncia la FAPA que considera que quién está al frente la directora general el el Navarro hoy ya no es una interlocutora válida por lo que piden su cese Jamil genial

Voz 35 37:47 pedimos la dimisión de Doña Elena mal entre otras cosas porque no ha sido capaz de mantener una reunión seria para dar explicaciones y soluciones de lo que está ocurriendo actualmente en los centros escolares en materia de infraestructuras prácticamente todas las obras que se realizan acaban fuera de plazo son interminables afectando a miles de nuestros hijos e hijas ya la propia labor de los docentes equipos directivos

Voz 0861 38:12 la responsable de Infraestructuras se comprometió en el Consejo Escolar de la Comunidad a aportarles datos de los expedientes de obras abiertos a reunirse con la FAPA lo prometen octubre y todavía no saben nada

Voz 0867 38:22 una jueza de Collado Villalba ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos detenidos mayores de edad que retuvieron a dos niños en su vivienda de Galapagar con el objetivo de forzar a la madre para que sacara dinero de su cajero y se lo entregara información de Raquel Fernández

Voz 1315 38:37 al término de su declaración judicial los dos adultos han sido conducidos al recinto penitenciario de Alcalá de Henares al haber en esta prisión un módulo especial para menores de veinticinco años ha sido la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Collado Villalba la que ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza al pesar sobre ellos una imputación provisional de un delito de robo con fuerza y otro de detención ilegal el tercero de los detenidos al ser menor de edad ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de menor

Voz 0867 39:08 es noticia también esta tarde ha muerto el hombre de ochenta años que fue atropellado hace un mes en el barrio de Chamberí lo han confirmado fuentes del Hospital Clínico de la capital la mayoría de Pedro Guerra con que nos despedimos hoy el día dieciséis de enero Circo Price dentro del festival mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER hasta mañana

Voz 36 39:34 no de Guido úlceras

Voz 37 39:44 la calle no aún está

Voz 15 39:49 por

Voz 36 39:51 Grapos

Voz 37 39:55 de eh

Voz 31 40:04 has es este trimestre convertimos el faro en una clase qué lugar ocupa gastó en tu clase que es tener conciencia de clase que consideras que es

Voz 8 40:15 tener clase ya puedes dejarnos tus mensajes

Voz 0882 40:18 este tipo

Voz 0827 42:58 es con una de las noticias que ha sido de las más comentadas en este lunes la verdad es que la noticia es sorprendente

Voz 0882 43:04 pones en Google vos Irán y aparece en titulares como el siguiente Vox fue financiado por comunistas islámico

Voz 13 43:14 pero esta es de las cosas

Voz 12 43:18 más divertidas pintorescas y de Hoyo Ken

Voz 0882 43:22 nos podemos encontrar Santiago Abascal líder de Vox lo aclara no tenemos fondos iraníes hemos recibido donaciones de personas que puede ser extranjeras bueno es legal y divertido tienes un partido que dice aquí hay mucho inmigrante faltan cristianos hay que conmemorar la conquista de Granada y la España católica a Pablo Iglesias Le llamas Pablo mezquitas cite financian iranís o iranís un grupo de ideología islamista pues es un poco raro un poquito

Voz 0827 43:49 es raro desde luego así lo ha contado Toni Martínez Díaz lo ha cantado esta tarde en La Ventana arcano

Voz 12 43:54 ya ya sé que ha pasado me dicen que te irán los de Vox han financiado están tocados metió no replican como si fueron boom no lo que pasa es que creían que el dinero venía de Irún habéis visto el caballo de Santiago Abascal lo que pasa es que el pienso se lo traen desde Teherán aquí una cosa que el extrañas este pero que ellos no aceptan a los inmigrantes pero sí su dinero era eso pero en el nuevo programa que tienen aquí devuelve las competencias al Estado iraní

Voz 0827 44:20 polémica por esta vía de financiación de Vox polémica también una decisión del Gobierno español del Ministerio de Fomento que no deja salir del puerto de Barcelona al buque de Open Arms que hemos hablado en este programa como Oscar Camps que estaba disgustado pero también esperanzado disgustado por los situación pero con la esperanza de poder reconducir la nosotros hemos hecho las alegaciones pertinentes y espero que estas elecciones sean vidas porque no se nos puede responsabilizar de la omisión de otros países no de la emisión de obligaciones de otros países pues si les responsabilizan en haber dejado a los náufragos en puertos cercanos cuando han sido los países los que les han cerrado esos puertos esa es una de las razones la otra que el buque no tiene permisos para transportar náufragos que transportar náufragos resulta caro es transportar personaje y hay que habilitar el barco para pasaje no no entendemos cuando rescatadas a naufragó los náufragos no ocupan plaza ni de ni de pasaje en de tripulantes simplemente son náufragos accidentalmente y hay que encontrarles un puerto lo más rápido posible hoy no lo ha dicho Oscar Camps pero la venido a decir que los náufragos en el cuando no son cruceristas son personas que necesitan ser rescatadas pues nada ahí está anclado un buque que ha salvado hasta ahora muchas vidas en el Mediterráneo en los últimos años bueno operarán en tres años ha rescatado cinco integro Emilio setecientas personas en el Egeo y el Mediterráneo central y a España hemos traído quinientas aproximadamente a Italia muchísimas más evidentemente unos treinta mil e Italia entre disgusto y la esperanza nos ha dejado al final de la entrevista una frase tremenda

Voz 0313 45:59 bueno Óscar quedamos pendientes de del final de esta historia a ver si lo del bloqueo duraría duras semanas termine de una vez sí poder seguir con la

Voz 0827 46:08 con la tarea a ver cuántos muertos

Voz 13 46:17 a ver

Voz 0827 46:18 cuántos muertos dura tremenda la frase tremenda también la historia que nos cuenta la escritora Sara Mesa en su nueva obra silencio administrativo es su primer ensayo ella lo llama una crónica personal es una historia real de una mujer sin hogar discapacitada y enferma que trata de solicitar la renta mínima de inserción es un libro que destilan es decía Sara un cierto sentimiento de culpa

Voz 40 46:40 el señuelo no ha sentido también como culpa culpa porque como sociedad en conjunto el número de personas que están en una situación de extrema pobreza y en muchos casos

Voz 25 46:50 bebiendo en la calle sin nada eh no puede ser culpa solamente de un sistema de lo gobernante etcétera de los poderosos como se suele decir yo creo que es culpa en fracasó el conjunto de la sociedad es decir la pobreza se mantiene precisamente por la falta de empatía que que hay con la gente que la padece

Voz 0827 47:07 es un libro que describir situaciones laberínticas kafkiana a las que se enfrentan estos ciudadanos que le llevan a la autora a una

Voz 25 47:14 conclusión sería de hecho libro lo comienza con una cita de Kafka porque el término kafkiano del que tanto se abusa en este caso va que ni pintado vamos las situaciones absolutamente niebla hilado la la tesis de mi libro es que todo es consciente osea que se hace queriendo para que las personas a las que tienen que tienen derecho a este tipo de prestaciones aún no la alcancen

Voz 41 47:35 no

Voz 0827 47:41 ya muerto Juan Cueto periodista comunicador escritor creador de la revista cultural Cuadernos del Norte director de varias colecciones literarias fue crítico de televisión en El País también colaboró con la Cadena Ser dirigió Canal Plus en España cuando dirigió fue en el fondo el que inició las emisiones en este país

Voz 42 48:03 para el fruto de ser diferentes es una obligación porque está televisión de división de Pablo una pensión de pago de España no está basada en la publicidad está fundada suscrito por lo tanto lo que tenemos que hacer por narices o por bemoles es ofrecer un producto diferente al resto de las ofertas audiovisuales insisto no es una devoción es una obligación

Voz 0827 48:25 yo hoy en La Ventana hemos convocado una reunión de amigos en torno a su memoria para recordar a este hombre adelantado a su tiempo

Voz 0313 48:31 es un tipo moderno moderno y abierto de mente imaginativo muy inteligente y divertido y vital y acelerado le vamos a echar de menos porque es de los que reinaban para que la vida y el mundo fuesen un poquito mejor es así que creo que el homenaje más adecuado que le podemos hacer SER y la mejor manera de recordarle es seguirlo intentando

Voz 0827 48:52 y un tipo con olfato un olfato que le llevó a fichar a personas ya personajes con Michael Robinson

Voz 0867 48:58 cierto es que yo me acuerdo que

Voz 43 49:01 las vísperas de la primera vez en su seno al primer programa El y después le preguntaba si está bien confiado y me apetecía si tiene dudas de algo de no pues si algo si tengo esquís tengo cien palabras en castellano inocentes son tacos la verdad es que siempre mi lleno de confianza no el entusiasmo con que hablaba íbamos él llego a hacerme sentir casi elocuente a pesar que sólo tenía cien palabras sino en Taco

Voz 18 49:30 sí lo malos que son las que béisbol sí sí sí sí

Voz 0827 49:33 se lo ha creído y los mejora cada día y Juan Cruz que llegaba hoy triste este estudio