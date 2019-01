La Ventana (15/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 cuatro las tres en Canarias una mujer ha muerto en una residencia de la localidad de Toreno en León y se está investigando la presunta relación de su marido que está detenido en los hechos según una nota de la Subdelegación del Gobierno se investiga se investiga como un posible caso de violencia machista aunque hay una cierta confusión sobre lo que ha ocurrido Radio bien

Voz 2 00:21 son Ana Maceda buenas tardes muy buenas tardes será esa investigación judicial la que determine si la anciana también de noventa y cinco años ha fallecido a causa de las heridas que presentaba al ser trasladada el pasado día once al Hospital del Bierzo y que pudo ocasionarle su marido con quien convivía en una residencia de ancianos de Toreno La Avanzada de ambos y las circunstancias que han envuelto el suceso hacen imposible saber todavía si se trata de un episodio de violencia de género aunque el hombre ya ha sido detenido por la Guardia Civil

Voz 1454 00:47 se pone en marcha el nuevo plan para intentar localizar y rescatar al niño de dos años que está desaparecido desde el domingo a mediodía al caerse a un agujero en una finca de su familia en Totalán en Málaga en formación de Nieves Egea

Voz 3 00:58 se realizará una galería lateral hasta llegar a la altura

Voz 1880 01:01 que se cree que está el niño a unos ochenta metros de profundidad para excavar los últimos metros evitando posibles desprendimientos el Ministerio de Defensa trasladará en avión hasta el lugar a un equipo de rescate minero del Principado de Asturias Bernardo Moltó portavoz de la Guardia Civil

Voz 4 01:16 te va a empezar a a realizar una galería lateral con el fin de ponernos a la misma altura de donante debe estar You Make it luego manualmente se va a desplazar ahora en un avión del Ministerio de Defensa un equipo de rescate minero para hacer manualmente los últimos tramos vegetal

Voz 1880 01:36 en a vivir de forma paralela se continuará con la extracción de tierra del pozo al que cayó Julen hace más de cuarenta y ocho

Voz 1454 01:42 Madrid y Barcelona son las ciudades en las que más ha subido el precio de la vivienda nueva según los datos de la Sociedad de Tasación correspondientes a dos mil dieciocho auguran además para este año incrementos cercanos al cinco por ciento Miguel Crespo buenas tardes

Voz 0356 01:56 buenas tardes los datos de dos mil dieciocho reflejan una subida nacional del cinco con cuatro por ciento tal y como se esperaba para este año se moderará al cuatro uno al cuatro con ocho Si no hay cambios Madrid y Barcelona cerraron la primera mitad del ciclo totalmente disparadas en Madrid los precios han crecido en los últimos cuatro años más de un treinta y tres por ciento y en Barcelona casi un veintinueve aunque en el resto de España panorama diferente sin contar las dos capitales el crecimiento medio anual según Juan Fernández Aceytuno feo de la Sociedad de Tasación sería del entorno del dos por ciento

Voz 5 02:23 a preguntarnos si el mercado inmobiliario español se ha recuperado o lo que está saliendo son dos focos pero el resto

Voz 0356 02:31 parece que no en cuanto al precio del alquiler Se espera que continúe subiendo en estas dos ciudades y la solución sin fórmulas mágicas decía está por ofrecer más garantías a los dueños para sacar al mercado la vivienda vacía

Voz 1454 02:41 Naciones Unidas alerta de las difíciles condiciones en las que se encuentran unos cuarenta mil desplazados de la guerra en Siria en un campamento en la frontera con Jordania donde la actual ola de frío ha causado la muerte de ocho niños la mayoría son mujeres y menores que viven allí desde hace dos años con un acceso muy limitado a la atención médica y otros servicios sociales cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:07 sindicatos y organizaciones de vecinos y de Defensa de la Sanidad Pública rechazan en bloque la reducción de horarios de los centros de salud de la comunidad el Gobierno regional dio a conocer ayer los primeros catorce centros que de manera piloto dejarán de dar citas a las seis y media de la tarde y a partir de entonces sólo atenderán urgencias dicen estas entidades que la medida provocará una saturación de las urgencias hospitalarias también impedirá la conciliación de los trabajadores Jaime Cedrún CCOO

Voz 6 03:31 los es señor consejero que retire esta propuesta y que se siente a negociar las verdaderas condiciones que en estos momentos padece la atención primaria que vayamos a abordar el problema y además quedaba espacio donde se pueda participar

Voz 1454 03:44 desde la Comunidad de Madrid aseguran que se trata de una prueba que todavía no han decidido si la extenderán al resto de centros de salud y el alcalde de Colmenar Viejo Jorge García ha solicitado una reunión urgente con Fomento tras las últimas incidencias en la línea hace cuatro de Cercanías en la tarde de ayer se produjeron nuevos problemas en un tren a la entrada de la estación de Chamartín obligando a desviar el recorrido de la línea una situación que se extiende mucho en el tiempo según el alcalde dejando al municipio incomunicado

Voz 7 04:09 entonces el responsable de Cercanías

Voz 8 04:11 se ministro de Fomento pues pidiendo una reunión para

Voz 9 04:14 a tratar estos asuntos que tanto nos afectan a las vecinas que creemos que hay que poner es una solución urgente no creo que igual que recibió a alcalde de Soto del Real de Manzanares el Real pues

Voz 8 04:24 supongo que no tendrá ningún inconveniente en recibir

Voz 7 04:27 el alcalde de cincuenta mil habitantes y un hombre

Voz 1454 04:29 treinta y cuatro años ha muerto este mediodía en Alcorcón tras caerse de la moto en la que circulaba el conductor ha chocado contra una farola de la localidad han perdido la vida prácticamente en el acto se investiga ahora si en el accidente ha habido más vehículos implicados en cuanto al tiempo día de sol y ligero aumento de las temperaturas mínimas las máximas siguen siendo altas para esta época del año con termómetros que pueden alcanzar los quince grados

Voz 0598 04:50 a esta hora tenemos trece en el centro de Madrid

Voz 1454 04:59 pues esto empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 10 05:07 S

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 12 05:24 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:32 hola buenas tardes a ver como digo esto sin que nadie se ofenda bueno como eso es imposible casi mejor que lo suelto y punto así que hallaba no me gusta mucho bueno no me gusta nada de hecho la imagen del Parlamento andaluz hoy rodeado de manifestantes justo en el comienzo del debate de investidura no voy a repetirla la de algún dirigente de Vox cuando lo ha comparado con la kale borroka en fin ni tampoco creo que sea un escrache como apuntan desde el Partido Popular porque el derecho a manifestarse la libertad de expresión es algo que de momento de momento aún tenemos en este país no no digo nada de eso pero tampoco pudo evitar una sensación de incomodidad Illa que lo compartir con ustedes yo estoy de acuerdo con el grito de guerra de esta mañana en igualdad ningún paso atrás como no voy a estar de acuerdo esta tarde de hecho están convocadas concentraciones en muchas ciudades españolas concentraciones feministas porque existe un riesgo real de involución en el proceso por conseguir esa igualdad entre mujeres y hombres pero yo qué qué quieren que les diga esas protestas con todo el derecho del mundo insisto pues cuanto más lejos el Parlamento mejor sobretodo en un día como hoy desde luego ese otro grito de Fuera fascistas en nuestro Parlamento bueno bien vale pero a todas las personas que ocupan un escaño todas las han votado eh no están ahí por casualidad y eso amigo y amiga eso hay que respetarlo combatirlo con todas las armas democráticas que tengamos a mano pero no pretendiendo decidir quién tiene derecho o no a estar ahí el otro día ocurrió también algo parecido en Barcelona en un acto callejero organizado por Vox ahí se gritó fuera fascistas de nuestras plazas hubo algún incidente y todo bueno pues no no no los fascistas son los que no dejan hacer los demócratas somos los otros en democracia se ganan elecciones se pierden elecciones puedes gobernar estar en la oposición son legítimas por ejemplo las mociones de censura pero claro si la reacción de los propios políticos es decir que Pedro Sánchez es un okupa de la Moncloa o fletar autobuses para manifestarse frente al Parlamento andaluz yo sinceramente modestamente creo que no vamos bien pero sólo me opinión no pretendo convencer a nadie bienvenidos a La Ventana

Voz 13 07:34 eh

Voz 12 07:37 que tú eres conozca alguna esquina déjame que me tengo que ver a ver yo empecé por la vecina

Voz 0598 08:01 eh

Voz 12 08:05 nunca nunca no tanta deja

Voz 0313 11:07 yo conoce algunas tiene compañera bienvenida a La Ventana Roberto Isaiah buenas tardes hola hola qué tal luz te quería preguntarle porque yo le he dicho que esto que comentaba hace un momentito puede ser que alguien no les guste ofenda que suele ocurrir últimamente esa imagen de hoy del del Parlament no con miles de manifestantes la verdad que me metía pero tampoco no no no sé qué opinas tu es mentira

Voz 1362 11:29 el hombre yo como escrache preventivo veo que se puede esperar a ver qué pasamos a expresar la protesta me parece legítima pero estamos en una situación que no no es grata es porque sea Se acaba de perder unas elecciones de perder democráticamente porque es cierto que han que han que han sacado más votos los socialistas pero han perdido democráticamente la investidura entonces a la la reacción ciudadana me parece bien ya el tema de que este organizado promovido desde la fuerza que ha ganado pero ha perdido estas elecciones me parece peor sobre todo por las formas por las formas porque estamos en la en la primera sesión en la sesión de investidura y todo las formas también son amigos

Voz 0313 12:08 no nos cansamos de repetirlo entonces importa

Voz 1362 12:11 las liturgias democráticas me parece bien cuando ha sido además absolutamente exquisito el proceso le gusta pero ha sido el proceso por lo menos vamos a esperar a ver qué pasa no la protesta ciudadana me parece bien

Voz 0313 12:25 esta tarde las calles gana van a van a desbordar porque hay un montón de gente mujeres y hombres muy cabreados con el peligro de que esto involución que eche para atrás y hay que movilizarse para que no ocurra y eso hay que hacerlo así vamos yo no tengo ninguna duda el cuello teniendo hoy mismo además concentraciones convocadas digo yo qué necesidad habrá

Voz 15 12:43 de de de meter además tienen se él

Voz 0313 12:46 de momento hay en ese escenario tan concreto no los Fillon al victimismo el billón exacto

Voz 15 12:51 hay lenta tonterías de que la kale borroka la izquierda no sabe perder Martínez elogió este nuevo no

Voz 0827 12:58 dice la víctima además la protesta tiene que tiene sentido de entonces esta protesta concreta esta mañana no se sabe muy bien qué sentido tiene porque lo que va a pasar hoy sencillamente es que un Parlamento elegido democráticamente va elegir democráticamente al presidente que democráticamente va a gobernar Andalucía en los próximos años entonces yo creo que contra eso no cabe protesta ha caído la protesta antes cuando han estado negociando ha cabido la protesta antes cuando han pactado ya han dejado por escrito determinadas cosas que a veces hay que leerlas cerrando los ojos y tapándose la nariz no desde luego lo que tu decías luz habrá que protestar y habrá que estar muy atento en cada medida que se le que suponga una evolución una involución en materia de

Voz 1362 13:40 tener ocasión Mathieu deben regula yo estoy convencido

Voz 0827 13:43 vamos a tener muchas ocasiones de de hacerla efectiva

Voz 0313 13:46 pues mira vamos a saludar a alguien que ha estado en esa concentración de hoy pero al que no hemos invitado a asomarse a la ventana bueno puedo decir lo que quiera como es lógico e no en calidad de manifestante de hoy sino porque son los promotores de una iniciativa ahora que estamos con con con el tema de la igualdad preocupados con las movilizaciones con los derechos de las mujeres con la violencia machista promotores de una iniciativa pionera yo creo que de notable significado el pasado mes de diciembre hace nada muy poquitos días el Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad dedicarle una calle Ana Orantes Ana Orantes para que no nos recuerde es es un símbolo muy a su pesar porque fue en el año noventa y siete cuando contó en un plató de Canal Sur el infierno que había sido su vida durante cuarenta años de matrimonio con un maltratador y ese maltratador la acabó asesinando menos de de dos semanas después bueno pues va a ser la primera víctima de violencia machista que tenga una calle dedicada y eso ha sido una idea de la red de hombres de la igualdad cuyo fundador es José Ángel Lozoya José Ángel buenas tardes

Voz 1092 14:47 hola buenas tardes a todos y otros qué tal

Voz 0313 14:49 amigo como eso

Voz 1092 14:50 si me preguntas por lo primero pueblos segundo por lo que tú quieras yo quiero decir tiene una cosa te lo de esta mañana por ellos y a la gente

Voz 0313 15:00 no sé a la puerta al Parlamento el bueno lo primero

Voz 1092 15:03 es que a mí me da igual quién se lo atribuya pero la convocatoria la hizo un colectivos de mujeres devuelva al colectivo veinticuatro horas y el peso esa suma Valcarce ha sido el convocante luego qué sentido tiene pues mira si tiene sentido que si no llega a ser por esa convocatoria hoy no tenemos manifestaciones en todas las ciudades de España en París en Londres como en Buenos Aires cosa qué sentido tiene sentido de movilizar ante una amenaza que se concreta de una formación política que puede tener nuevo su traslado a nivel estatal que amenaza las conquistada el movimiento feminista más allá de las formas las consignas que gritan que nunca una manifestación de miles y miles de personas oyes todo tipo de consignas y cada medio destaca que que el interesa bien sea para apoyarla bien sea la la manifestación ha sido absolutamente pacífica

Voz 0313 15:57 claro hombre como son todas las movilizaciones feminista

Voz 1092 15:59 las Ignacio puede sentirse amenazada por pasar por medio de esa masa de gente fundamentalmente mujeres que estábamos allí pero date cuenta de otro otra idea aunque hoy enseguida pasamos a la hora

Voz 0313 16:10 no no lo que tú quieras nosotros sacamos

Voz 1092 16:13 que cinco días un una recogida de firmas a través de una plataforma de Internet pidiéndole a sólo a los hombres que manifestara su apoyo incondicional a las convocatorias del movimiento feminista para el día de hoy

Voz 8 16:28 bueno allí llevábamos tres

Voz 1092 16:30 la recogidas en este momento llevamos veintiocho mil quinientas que veinticinco mil personas firmen en un solo día a través de una plataforma de Internet con los poquísimos recursos y lo todo lo que hay que soy yo lo moverme en ese caso demuestra que estamos tocando un tema que despierta muchísimas sensibilidades y muchísimo miedo

Voz 0313 16:51 sin ninguna duda sin ninguna pero tú entiendes lo que te digo verdades

Voz 1092 16:54 yo entiendo perfectamente que la democracia es el respeto al disidente sí señor

Voz 0827 16:59 sí señor José José Ángel lo que pasa es que a lo mejor solamente estamos movilizando a los que ya estamos convencidos no porque por porque esta esta manifestación

Voz 0313 17:08 habilitación se produjo en el anterior

Voz 0827 17:10 la mujer se produjo masivamente se produjo masivamente entre mujeres y hombres sin embargo Vox tiene doce parlamentos en el Parlamento de Andalucía por lo que ha pasado esta mañana que han sentado ahí en sus escaños

Voz 1092 17:23 mira tuyo sabemos que es decir te lo dije en política no sirve para nada yo digo veinticuatro años exigiendo que se creen programas institucionales y campañas dirigidas a convencer a los hombres de que la igualdad no implica tenemos que implicarnos en construir esa sociedad igualitaria qué es lo que ha pasado durante veinte años que las políticas públicas de igualdad han olvidado olímpicamente de los hombres y han permitido una situación que vosotros que trabajáis en medio de comunicación conocían mejor que yo hace veinte años había que buscar hombres con un nivel intelectual mínimo para que hablaran encontradas la igualdad y como no lo sabía contrastábamos personajes como el padre Apeles que sobre actuaban para defender la desigualdad en este momento hemos dejado hemos permitido que se desarrolla un discurso que hace creer a muchos hombres que la igualdad es a favor de las mujeres y en contra de los hombres la culpa es de quiénes han gestionado las política públicas ya que no han hecho nada por implicar a los hombres

Voz 0313 18:24 de muchas trampas del lenguaje José Ángel de mucha gente de alguna gente que está convencida de que feminismo es lo contrario de machismo cuando no nos cansamos de repetir que no tiene que ver que no es eso que el feminismo sumiendo por la igualdad de derechos

Voz 1362 18:35 fíjate vacías otra cosa mucho más como el travieso

Voz 15 18:38 yo creo que es muy difícil

Voz 1362 18:40 me como dices a José Ángel esto de que es un fracaso de las políticas públicas yo no sé si es un fracaso de las políticas públicas pero es muy difícil vencer un muro eh los muros no sea hablando tan yo con estoy un poco con con Isaías en el sentido de que Nos Moli nos movilizamos los que ya estamos movilizados yo creo que solo con políticas públicas sólo con tan poco tiempo no se cambian cerrazón razones de de genios genio de generaciones

Voz 0313 19:08 siglos hará hace veinte años

Voz 1092 19:10 Montes primer programa institucional del mundo para convencer a los hombres de la inminencia de la igualdad en el Ayuntamiento de Jerez y mi sorpresa fue que un discurso que en teoría sólo estaba dirigido a progres universitarios o licenciados yo no tuve ninguna dificultad para introducirlo en colectivos en aquella época tan difícil como la Policía Local la Policía Nacional los drogadictos en rehabilitación grupos de albañiles entre los jubilados lo que pasa es que no se ha hecho es que es un trabajo que estaba terreno abonado para hacerlo en un momento en que todo lo que tuviera que ver con igualdad sea aprobado por unanimidad hasta la ley de violencia de género se aprobó por la unanimidad

Voz 0313 19:50 que si es que ahora se está cuestionando se que se oye es aprobó por unanimidad lo dedicar una calle a una hora antes José Ángel que yo creo que esto de verdad que yo te quiero felicitar os quiero felicitar por esta iniciativa porque además es pionera no no no hay perece ya sabéis por cierto cuándo se va a adjudicar la calle

Voz 1092 20:04 si no la que hay en la calle ya está decidida que normalmente primeros adjudique luego se decide en este caso seguir al revés sabes qué pasó que en un congreso feminista que en lo que participen en la Universidad Jaume Primer de Castellón los padres de una víctima de al feminismo le molestaban las víctimas concretas oye y me dejó tocado cuando yo llegué a casa así me ocurrió ver si había una calle lo primero que se me ocurrió fue recordar a ver cuántas mujeres víctimas recordaban os recordamos antes

Voz 0313 20:35 claro nos pasa muchos se José Ángel padre buenos pasado muchos

Voz 1092 20:39 lo siguiente fue ver si había alguna calle Ana Orantes y no había ninguna por aquello de comparar me puse a pensar cuánto nombres recordaba de personas asesinadas por ETA oye me acordaba de un montón y me puse busca si tenía calle tenían calle incluso en ciudades en la otra punta de la península

Voz 0313 20:58 la idea es que es que es una locura

Voz 1092 21:00 hay que pensar que no había que olvidar que las mujeres que a las que matan fundamentalmente la matan porque se rebelan contra la dictadura de su marido de ese hombre todavía dijo amarla en las peores condiciones posibles ya han Orantes ha sido a la lucha contra la violencia de género en España lo que Rosa Parks fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos yo no sé qué y no sé si os acordáis uno de cuál era el clima entorno este tema previo a muertes en Orantes

Voz 0827 21:30 pero el tema no le interesaba Canarias

Voz 1092 21:32 la nadie fue matar a no lo antes de golpe todo el mundo pasamos a darnos cuenta de la salvajada que teníamos en la atmósfera que nos rodeaba empezamos a movilizarnos entonces nos parecía que era lo menos que eso podía hacer igual se dio a mi se me ocurre es comentarios todo en Facebook y un amigo me dice oye porque no recoge firmas para pedir una caña en Sevilla ya que vivimos en Sevilla digo oye estupendo In nada en diez días recoge por diecisiete mil firmas

Voz 1362 21:58 jo

Voz 1092 21:58 la llevamos al Ayuntamiento ir el Ayuntamiento por unanimidad que es también han te juro que me extrañó un poco pero por unanimidad estoy encantado decidieron en darle una calle ahora lo estamos en un momento en lo que estamos eligiendo es donde la calle porque sí claro conseguir una calle absolutamente no está radio mañana no pasa nada porque lo importante era que se diera pero si somos capaces de tenerla en algún sitio Un poco más coqueto y un poco más céntrico de modo que cuando hagamos una guía de la Historia feministas de la ciudad de Sevilla podamos pasear a la gente por esa placita decir mira la placita d'Honor antes

Voz 0827 22:38 ahora se puede desplazar algún Conde algún vizconde que seguro que habrá calle céntrica

Voz 1092 22:43 otro sabes alguno de esos generales que genera aplicación

Voz 0313 22:47 sí pero es que cambiara no quedaron mira José Ángel en el Madrid yo creo que lo sabes hay una calle dedicada desde el pasado mes de junio desde el verano a Soledad Cazorla que fue la primera fiscales de Sala contra la violencia machista y la calle Soledad Cazorla estaba antes dedicada a o militar franquista al general Ali que se ha podido acabaría cuando se ha podido caer en Madrid se podrán Sevilla también no

Voz 1092 23:07 yo creo que yo creo que en una semana lo sabremos exacta y queremos hacer obviamente un acto de afirmación feminista de reconocimiento a las víctimas de la violencia machista porque tanto la son las que mueren como las que son maltratadas se nos olvida que son unas mujeres que han sido capaces de reunir muchísimo valor en la lucha por su libertad y por las Libertades porque si lo personal político nada es tan personal y tan político como luchar por las libertades en el ámbito doméstico de de todas estas mujeres es verdad que necesitan nuestra solidaridad pero no que las consideremos menores de edad sino que las recuerdos reconozcamos el valor que nosotros no está claro que tendríamos en sus circunstancias

Voz 1362 23:49 gente no se acuerda hablamos de Ana Orantes como si fuera del dominio público y es verdad que lo es pero yo recuerdo esa intervención televisiones

Voz 15 23:56 donde la bien tiene claro

Voz 1092 23:59 visión no era no era

Voz 1362 24:01 española era estrictamente es exactamente me acuerdo perfectamente y aquello fue bueno pues la salida del armario no solamente de ellas sino del problema

Voz 0827 24:12 lo puso las agendas informativas

Voz 1362 24:14 Nos acostumbramos a tratar los casos de violencia machista como una parte más de nuestro trabajo de prestarles atención de ponerle nombres a las víctimas

Voz 15 24:23 como crímenes pasionales asesinada sino mueren como si la mujer

Voz 1092 24:29 la familia que quieren que vuelva a ser ahora es verdad

Voz 0313 24:31 el acto lo puso en el mapa

Voz 1092 24:34 el mapa lo puso en el mapa Myrie

Voz 0313 24:36 ético contra perdón con social asesinado

Voz 0827 24:39 es decir aquella fue la historia de un fracaso lo que pasa es que la civilización de ese fracaso nos permitió ver que efectivamente no estábamos haciendo nada ante un problema de tal magnitud Ana Orantes fue la mujer noventa y tantas asesinada en aquel año pero entraran los asesinatos en las páginas de sucesos no había conciencia de que efectivamente estábamos ante un problema estructural lo que hemos tardado en convencer a la sociedad de que estamos ante un problema estructural ahora estos bestias que nos están diciendo que esto no es que esto es como la violencia de una mujer que mata a un hombre hombre váyanse un poco por donde han venido al

Voz 0313 25:12 el animal pero bueno eso ya mejora

Voz 1092 25:16 ahora hay otra cosa que están en la agenda hay que la gente yo no sé por qué no lo está teniendo en cuenta es que están matando a muchas mujeres que ya habían denunciado incluso mujeres que tenían orden de protección que me asusto no queda más que obviamente son aterroriza lo que me asusta es que no se le pide aquí responsabilidades a nadie ni a la policía ni el delegado del Gobierno Miguel A jueza un juez que dictó una orden de protección y no aseguró que se cumpla es que es tremendo le estamos pidiendo a la gente que denuncie para dejarla a merced de de la agresor que encima está mosqueado porque encima lo han denunciado

Voz 0313 25:49 es de locos alguna cosa que corregir José Ángel Lozoya fundador de la red de Hombres por la Igualdad muchísimas gracias por estar en la ventana de un abrazo muy grande queremos saber lo de la calle cuando lo tenga el confirmado

Voz 1092 25:59 los aviso Un besito a toda Asia

Voz 0827 26:02 muy interesante la reflexión que ha hecho José Ángel sobre cuántas mujeres recordamos con nombres apellidos que han sido asesinados pero es que cuántos hombres recordamos con nombres y apellidos que hayan asesinado

Voz 0313 26:12 sí sí no resulta que comprende recordamos un claro cuánto

Voz 0827 26:15 la mataba conocíamos a las víctimas y a los Verdes

Voz 0313 26:18 sí es verdad bueno pues ante la violencia machista ni media broma estas una sentencia este es el eslogan el lema de una campaña en la que comunicadores artistas y cómicos han puesto también su voz contra eso contra la violencia de género

Voz 16 26:34 no no no

Voz 17 26:40 pero no seguramente estarás esperando que haga alguna broma la gracia contar algún chiste cita no pues no no no ante la violencia machista

Voz 10 26:50 ni media broma buenas golpes

Voz 0313 26:53 pon De Buena Fuente Dani Rovira Luis Piedrahita Marta Flick Esther Gimeno Don Mauro Juan Luis Cano Iñaki Urrutia Flipy Ernesto Sevilla José Mota Marisol Aznar Berta Collado lleva soriana todos estos rostros todos estos personajes del mundo del humor los que han colaborado en la campaña que el pasado veinticinco de noviembre fue lanzada por el Gobierno con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las mujeres y ayer el presidente Pedro Sánchez les quiso agradecer su participación desinteresada el esta iniciativa ilesa invitó a La Moncloa y además hay unas fotografías por el jardín paseando y tal y como sería eso Luis Piedrahita buenas tardes

Voz 18 27:29 hola qué tal Carlas cómo está

Voz 0313 27:32 oye que sólo hemos visto la la la la fotos fue una charla muy formal informal un paseíto cuéntanos algún detalle hombre va

Voz 18 27:42 fue un encuentro muy muy amable muy realmente la intención el motivo era el presidente quería agradecer nos la colaboración en en esta campaña que yo creo que no necesitaba haber sido agradecida porque era la obligación yo creo que de cada uno de nosotros cuando nos lo propusieron nadie lo dudó si te plantean sea quién sea venga del Ministerio venta de las procedía de abajo a hacer un un acto una campaña que pues que trate de ayudar en contra de la violencia machista esto es claro aquí aquí me tenéis entonces plantearon la campaña colaboramos como pudimos si la sorpresa fue cuando oye que el presidente quiere ahora recibiros para agradeceros la colaboración en en la campaña y allí fuimos no recibió en La Moncloa nos enseñó el Palacio estuvimos charlando paseando fue muy muy amable muy distendido no es enseñar los distintos rincones

Voz 19 28:41 es que tiene La Moncloa os enseño la casa vamos

Voz 18 28:44 no se incendió la casa además no es la enseñó no con con el entusiasmo ya la ver la desgana y un agente inmobiliario y sabe que no la vas a comprar

Voz 0313 28:55 tú no te la quedarías Luis

Voz 18 28:57 yo la quedaría pero creo que va a ser difícil calefacción todo eso es menos claro porque no es decir yo me quedé con las ganas de preguntar fiera calefacción central o era octavo era a ciudad que había allí eso es lo que yo quería preguntar

Voz 0313 29:11 que te llame más la atención de la Moncloa del interior del Palacio del exterior de los jardines algún rincón algún cuadro alguna algo que todos queríamos ver

Voz 18 29:20 pues sí pero sabiendo seguida era la la fuente de Guiomar la fuente de de Machado no donde Machado servida con con Pilar Valderrama que además quiso Roberto ratas pie si le enseñó nos contó nos contó la historia tuvimos un encuentro

Voz 0313 29:38 Estrella Machado la doctora cuál de las dos coma como la historia de Machado la de Torra Carlos contó

Voz 18 29:45 esta es la Fele Machado vale vale ni la de Torra también el modo de modo todas no

Voz 0313 29:49 en un poquito no

Voz 18 29:49 soy Ifop encuentro pues muy amables muy sí que es cierto hablamos del problema de la violencia machista problema pues todo lo que estabais comentando ahora o de te lo que está sucediendo en Andalucía donde son también también lo comentamos pero pero ya te digo no era ni una reunión a la que fuéramos a reivindicar ni a pedir que nos pueda exigir no creo pero para agradecer a a un equipo de gente que echo una mano

Voz 0313 30:16 curiosidad Lluís Torró que yo recuerdo cada cada presidente que ha pasado por La Moncloa ha aportado valga el complejo o alguna cosa permanece y otras no es Felipe González los bonsáis Aznar la pista de pádel no Zapatero sexto Pedro Sánchez ha hecho algo ya o o tiene ha encontrado todo hecho

Voz 18 30:36 yo creo que no ha hecho todavía nada porque no ha tenido tiempo si yo le pregunté si es que que que que que que aporta pero tenía pensado hacer saben rió no le dijo que no tenía nada todavía hizo un cambio que fue el sillón del Consejo de Ministros vino un cojín Jito para el presidente no cojín Fito pues para que esté como hoy Hay bueno alto para ver bien contó que ese cojín Quito cuando llegó estaba muy desvencijado había sido bloqueado por las naves así posarse has visto dos de los presidentes y claro ya cuando tocó a él ese cojín Tito cuarentón pues ella estaba cansado citó impidió si se lo podían cambiar ahora fue la aportación que

Voz 0827 31:20 estando saque tuvo problema de cojines nada más llegar a La Moncloa no

Voz 18 31:23 me he sentado de cojines cansado sí

Voz 15 31:26 pero bueno imagino que os diría estas vuestra caso porque obviamente es nuestra casa

Voz 18 31:33 la gente no no lo dijo pero todos los sentíamos así

Voz 1362 31:37 y estando ahí dentro se entiende el síndrome de la Moncloa que crees a qué crees que se agarran

Voz 18 31:41 yo creo que el síndrome de la Moncloa Time que existir porque realmente uno va a pasar ahí una etapa de su vida aunque sí que es cierto que la actitud que uno tiene cuando habita una casa que sabe que tarde o temprano va abandonar no es la misma que cuando estás en una casa que es la tuya pero cuando ese tiempo que es que se va prolongando pues vas haciendo tus reformistas ya a los que contábamos antes hay quien puso una piscina otro puso Aznar puso cancha de tenis frontón Felipe puso una secuencias preciosas no unos árboles

Voz 0313 32:16 los bonsáis no

Voz 18 32:18 bueno bonsáis también es que ahí está la paradoja

Voz 15 32:20 los pequeños y los grandes

Voz 18 32:23 no sé si esto que Zapatero como apuntaba expuso puso las canastas cada uno quiere hacer subir su pequeña reforma bueno yo creo que es porque si va a salir

Voz 15 32:34 pero vamos que no hay síndrome no no sigues hablando desde aquí no Luis

Voz 18 32:38 no no no no establece lo que tenía ganas de ver que nos lo describió un poquito el presidente el búnker el búnker me hubiera encantado he poder visitarlo no aquí tenemos el búnker entrar y que en ese momento hubiera una situación de crisis en la que fuera necesario el bunker ya estar nosotros dentro para ver cómo te dice mira tenías que salir y se dejen salir esto es para nosotros

Voz 0313 33:08 lo es para vosotros Luis Piedrahita compañero lo vemos pronto aquí en Todo por la radio venga ahora

Voz 0827 33:16 Curioso pero un ex presidentes que han pasado por La Moncloa plantado árboles otros han escrito libros ninguna hasta el momento ha tenido un niño

Voz 0313 33:23 es verdad que se sepa

Voz 11 33:25 dentro

Voz 20 33:28 cuestionar te no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 33:35 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 20 33:40 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0598 33:54 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana en seis días Laren

Voz 10 34:03 se presenta el placer de escuchar

Voz 3 34:08 ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada

Voz 0598 34:20 renunciando hace llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exigiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 3 34:33 hartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazamos el pijo a parte soñaba era bastante más alto que ella y la muchacha se ve obligado a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz ronca meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto tiene una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo tienes Teresa basal la universidad preguntó el pijo aparte me extraña no haberte visto la muchacha no contestó ya acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 0598 35:25 bajando la cabeza ella preguntó

Voz 3 35:28 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross estoy

Voz 10 35:33 pues claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis el placer de escuchar las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 22 35:52 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 23 36:12 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted

Voz 0598 36:16 de cumplido esto son nervios es pérdida de papeles o que el Mirror está dispuesto a hacer política además de ese inmobiliaria y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

Voz 24 36:32 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para hoy con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 25 36:46 ah

Voz 22 36:48 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 20 36:57 oye Sergio tú tienes alarma tu piso si la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en ponerme una desde que robaron a unos vecinos se lo están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo ni más ya han robado en tu portal

Voz 1 37:09 el brote con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una inscritas diré punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 37:23 soy Javier de Glass quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia

Voz 0827 37:27 pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento Antich

Voz 26 37:29 lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el parabrisas

Voz 0598 37:32 sí decida entre además punto es promoción baja hasta el veinte de febrero

Voz 27 37:35 para Acciona sustitución de cualquier Luna condiciones hincar las punto es

Voz 22 37:39 sin duda es saber qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas y con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades del negocio informa ten el catorce cuarenta Griso entiendas Vodafone Vodafone ready

Voz 23 38:00 ya están aquí los cien días de

Voz 28 38:03 de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento Vela ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 10 38:25 la Ventana con

Voz 23 38:27 las Francina

Voz 12 38:36 yo no yo lo que a mi hora la anda

Voz 0313 39:13 esta canción de Cat Stevens que tiene un montón de años ya hay que que es una maravilla no son muy bien para el tema que vamos a plantear a continuación en la polémica porque esta canción habla de la relación entre padres e hijos dice entre otras cosas relájate tomárselo con calma todavía eres joven es es tu problema hay mucho que tienes tienes que saber yo en un momento fue como tú eres ahora sé que no es fácil que no es fácil ya lo sabemos pero a la hora de buscar soluciones para digamos allanar un poquito el terreno senos balonmano no lo sé juzguen ustedes mismos

Voz 0827 39:46 la polémica science la fui hoy hablamos de una idea un despacho de abogados ha puesto en circulación un modelo de contrato entre padres e hijos menores en el que se registran por escrito una serie de compromisos que adquieren los pequeños

Voz 20 40:00 frente a los mayores el documento no tiene válida

Voz 0827 40:02 el Regal por supuesto así que aún nos puede parecerles una innecesaria moderna red mientras otros quizás puedan pensar que dejar las normas por escrito puede funcionar como antídoto contra la dejadez de unos contra el olvido de los otros bueno todo es discutible aunque quizás la idea pueda tener otros desarrollos eh

Voz 0598 40:21 un país que está a la cola de Europa en materia

Voz 0827 40:24 de emancipación y en el que los jóvenes de media no abandonan el hogar familiar hasta los veintinueve años es decir son mayores de edad pero todavía dependientes no en todos los casos el equilibrio entre derechos y obligaciones queda claro porque no se renueva automáticamente mientras apagar las velas a golpe de cumpleaños así que en estas circunstancias un contrato a tiempo quizás no viniera nada mal Yeste con validez legal si puede ser por supuesto

Voz 0313 40:53 Javier de Cabo buenas tardes

Voz 8 40:55 hola buenas tardes aquí Javier de Cabo desde la vejados qué tal

Voz 0313 40:59 muy bien buenas tardes a haber empecemos por lo por lo primero eh por cierto a quién se le ocurrió la idea del contrato como surge esto Javier

Voz 8 41:08 la idea surge como consecuencia de una campaña Navidad que llevó a cabo el equipo de comunicación Varias personas en conjunto hablando un poco con los abogados del despacho llegaron a la conclusión de que en estas fechas navideñas en el que las relaciones familiares e intensifican aunque sólo sea por el tiempo en que los familiares dedican a compartir el en estas fiestas unos con los otros pues era una buena oportunidad para establece un conjunto de medidas encaminadas a regular estas relaciones entre padres e hijos

Voz 0313 41:39 hay más de un tipo de contrato no va papa por edades la cosa verdad

Voz 8 41:42 efectivamente entendimos que dependiendo de la edad de los menores surgen necesidades distintas tanto para el propio menor como para los progenitores por lo que decidimos establecer dos franjas de edad comprendidas entre los siete y los doce años

Voz 1092 41:57 y otra francesa de las para los adolescentes

Voz 8 41:59 antes entre los trece y diecisiete años

Voz 0313 42:01 que cuál está siendo la acogida Javier

Voz 8 42:04 bueno pues actualmente hemos tenido una muy buena acogida en redes sociales en medios de comunicación también a través de las visitas que se realizan a la página web en desde el departamento de comunicación han estimado que aproximadamente han tenido unas mil quinientas visitas a la página web en los últimos siete días hay más de mil visitas en otros vídeos de la paz de la plataforma Youtube también se han descargado los contratos que con mayor intensidad hemos de decir el contrato para adolescentes llegando a casi trescientas descargas mientras que el contrato para menores comprendidos entre siete y doce años ha descargado aproximadamente unas ochenta veces

Voz 0313 42:43 yo me he estado leyendo el contenido de estos contratos los los formularios y por ejemplo en el de trece a diecisiete años pues aparece en el capítulo de alimentación la cantidad de fruta que tiene que comer el chaval al día o de pasta o arroz a la semana

Voz 15 42:54 en las horas mínimas de de sueño

Voz 0313 42:57 Taro limitar el consumo de alcohol en el en el apartado de ocio y estudios las horas de televisión a la semana las horas para jugar a la a la a la consola los días y horarios para para salir de fiesta para elaborar toda esta lista que es mucho más larga el equipo de comunicación de la abogados consultó con alguien con algún algún educador infantil algún algún psicólogo o con cómo han elaborado esta lista Javier

Voz 8 43:21 no está lista se ha elaborado un poco desde la experiencia que tienen algunos de los compañeros tanto del departamento de comunicación como del resto de departamentos que tiene hijos menores de edad comprendidos tanto de la franja de adolescentes como incluso menores en base a esas experiencias Si bueno las circunstancias son las que se han enfrentado ellos gen poniendo ideas en conjunto digamos haciendo esa tormenta de ideas pues hemos extraído una serie de conclusiones de los puntos en los que se debían reforzar esas relaciones entre padres e hijos iba a partir de ahí pues hemos ido desarrollando las distintas digamos circunstancias que requerían nuestra atención sin perjuicio de que también hayamos dejado en en la última parte del contrato un clausurado más abierto más genérico para que luego cada una de las familias pudiera contemplar circunstancias específicas que también consideren oportunos regular

Voz 1362 44:13 me encanta la idea pero no sé yo si tiene mucha aplicación práctica te habla una madre de dos niñas una bueno niñas dos señoras una de diecisiete la de veintiuno está fuera de contrato pero claro viven cerca de igual a mil más me me no sé me llama la atención es que claro son contratos de una arte sola porque es imposible la rescisión yo no puedo renunciar a la a la custodia y guarda de mis hijas ya su cuidado hay ella sí que pueden renunciar absolutamente a todos los puntos y decir esto es lo que hay bueno bajando a la realidad creo que estamos hablando de un problema muy complejo y además creo que se va a ir haciendo todavía más complejo según pasa según pasa el tiempo porque los niños y los jóvenes son híper conscientes no solamente de los derechos que tienen sí de sobre el papel sino sobre los que se creen que tienen el claro la la la la libertad de los padres es limitada en el sentido de que como decía antes no se puede romper el contrato Avis contemplado esta opción

Voz 8 45:12 sí hemos contemplado esta posibilidad en nosotros en contratos lo hemos concebido desde la perspectiva de reforzar la autoridad paterna pero también debe entenderse que la firma este contrato por parte de los menores tan puede reportarle es ventajas a ellos en el sentido de que al estar determinadas de forma específica a las obligaciones y derechos de ambas partes es digamos que ellos también pueden es es ir a los progenitores determinadas actuaciones como pudiera ser el fin de semana me corresponde ver la televisión

Voz 18 45:47 desde tardar hasta la hora pueda hacer uso del móvil

Voz 8 45:49 durante tres horas así que por mucho que ahora me digas como ya lo hemos firmado yo tengo que tener mis tres horas

Voz 18 45:55 móvil y las tienes que respetar no

Voz 8 45:57 en ese sentido entendemos que también puede ser positivo para estos menores es establecer de forma precisa cuáles van a ser digamos las reglas del juego

Voz 32 46:06 para que no haya incumplimientos por parte de ninguna de las dos partes Bier cobra algo el bufete por esto

Voz 8 46:12 entonces fue entra dentro de los honorarios usuales

Voz 0313 46:16 osea sigo Bryce se refiere

Voz 8 46:18 a los progenitores claro no hubo para los progenitores no entendemos que se trata de un contrato que no tiene validez legal por así decirlo por lo que está a disposición de cualquiera que quiera descargarlos en nuestra página web de forma gratuita esta cuestión logos que surjan las circunstancias que requiere la intervención de un abogado pero evidentemente lo que sería la firma de este contrato cae fuera desea

Voz 0313 46:43 pues bien

Voz 0827 46:45 que me gustaría preguntarte Javier por el enfoque que le he dado yo a la polémica en el sentido de que estamos hablando ahora mismo de unas francas en las franjas de edad en donde como decía luz por mucho que incumplan el contrato nosotros no nos podemos dejar de hacer cargo de ellos no pero sí en esa franja de edad digamos en la que los ciudadanos ya son mayores de edad pero todavía no han podido salir del hogar paterno materno a lo mejor sí que estaría bien organizar una especie de contrato entre los padres y los hijos para establecer obligaciones deberes no

Voz 8 47:18 sí bueno digamos que el marco genéticos de lo que son los derechos obligaciones respecto de los progenitores está concebido en el Código Civil mediante el ejercicio de la función de la patria potestad no obstante debemos tener en cuenta que sólo están sujetos a la patria potestad dos menores de edad qué sucede que una vez a la mayoría de edad que en teoría es independiente y tú puedes adaptarte

Voz 32 47:40 si tus propias decisiones que el progenitor puede decir te acepto Valdo otro problema claro eso

Voz 8 47:47 mayores de edad continúan viviendo dentro de núcleo familiar durante una serie de años de carrera universitaria luego cuando que hace te buscan trabajo etc entonces en este marco es verdad que sí que se podría establecer algún tipo de figura jurídica que en este caso sí tendría validez al ser mayores de edad ambas partes en el que se regulación poco tanto los derechos que eso que conocen a ese hijo que aún depende de sus progenitores como las actuaciones que se esperan de de cara tanto a la convivencia familiar ordinaria también de cara a las expectativas futuras

Voz 15 48:23 a lo mejor no hace falta porque siempre nos remitimos a la ley máxima de mientras vivas bajo este techo eso es la teoría es que se quedan vainas

Voz 0313 48:38 la Javier de Cabo de La Bella bocados muchísimas gracias por este ratito en La Ventana muchas veces sabemos igual Char de torcida

Voz 0827 48:48 bien

Voz 0313 48:48 que me chocar un poco que es un ahí

Voz 0827 48:51 es una especie de jugar a ser mayores si de a los niños les metas bueno no sé eso qué tipo de eficacia puede por otro lado lo que se establecen estos contratos es lo que hemos establecido de viva voz toda la vida del mundo mundial sí pero esto es un refuerzo pero este es su fue muy bueno

Voz 1362 49:07 es la pizarra en la nevera de toda la vida

Voz 15 49:10 daño no va a ver si hay algún acto

Voz 0827 49:13 daño esto es firmados puesto ahí en el frigorífico

Voz 15 49:17 mientras esto cuánto te denuncio por incumplimiento

Voz 1362 49:19 eso sí me resultó interesante la parte de los mayores de edad porque mientras que son menores de edad bueno tú juegas premio castigo no porque bueno pues a veces tampoco funciona eso pero los mayores de edad claro estamos hablando de unas personas que ya no dependen de Ci U legalmente legalmente no pero para todo lo demás sí entonces claro la convivencia puede ser o idílica o muy complicada entonces que haya una figura o una posibilidad de acudir a una figura legal lo del modo de relación

Voz 0313 49:47 sí sí me parece interesante es un terreno neutral

Voz 20 49:53 resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros Duarte traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 50:01 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 20 50:05 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0827 50:14 abrir la factura de la luz y no entender nada normal sentir que me toman el pelo

Voz 33 50:19 mal en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 23 50:33 la lotera a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith yo te traen pues lo puede pedir por internet yo eso sí que te cambia la vida aparca tus excusa

Voz 20 50:44 no lo esté equipado con esta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 27 50:51 oferta de reciben válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 23 50:56 cuántos pares de zapatos tienes uno es de este momento

Voz 22 51:01 ven Alarte bajas de Montilla ópticas lleva T unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en las rebajas de moldea ópticas

Voz 12 51:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 36 51:41 me he dicho

Voz 35 51:44 sí

Voz 36 51:48 me hinchas sin Mail

Voz 0313 52:05 a cerrar esta primera hora de la ventana mirando al espacio que las cosas de aquí abajo está un poquito complicada a principios este año China sorprendió a todo el mundo con una noticia que la sonda cuatro había alunizaje en la cara oculta de la Luna y lo hacía por primera vez en la historia no bueno iré de un hecho histórico hemos pasado a otro porque resulta que han logrado algo que parecía hasta hace muy poquito tiempo

Voz 0598 52:27 impensable no que es cultivar cultivar algo en la luna ese algo así

Voz 0313 52:32 lo concretamente un un brote de algo

Voz 0598 52:34 Don Felipe Gómez buenas tardes