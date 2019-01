La Ventana (15/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias

esta tarde está previsto que aterrice en Málaga el equipo de mineros de la Brigada de Salvamento de Hunosa que se va a desplazar hasta Totalán para ayudar en la localización y rescate del pequeño Julen desaparecidos recordemos el pasado domingo información desde Asturias con José Manuel hecha

Voz 0230 00:22 ver la Brigada Central de Salvamento Minero lleva

Voz 3 00:24 la funcionando desde que en mil novecientos doce las múltiples empresas mineras y la Administración decidiesen que era necesario disponer de un equipo especializado de rescate dados los múltiples accidentes que se producían por entonces en las minas asturianas a lo largo de los años se ha convertido en un equipo altamente especializado en todo tipo de rescates subterráneos especialmente en espacios angosto con tiempos de intervención muy reducidos en ambientes irrespirable eso explosivos estamos hablando de un equipo de elite que ha venido realizando múltiples intervenciones no sólo en la minería sino en variados siniestros dentro y fuera del país los efectivos que hoy se han trasladado a Málaga a partir en esta tarde de su central en el pozo Phantom de Langreo

Voz 1454 01:03 que hemos contamos hasta ahora Ester Bazán que Bruselas se une al movimiento ni un paso atrás en la igualdad que ha convocado protestas este martes coincidiendo con el inicio de la investidura en Andalucía hay un acto a esta hora corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 01:14 es tardes hola muy buenas tardes aquí están si diputadas y diputados de todos los partidos del grupo liberal y de los Verdes desde la Izquierda Unida muchos muchas socialistas y el vicepresidente Timerman y todos con un mismo mensaje ni un paso atrás nuestros derechos no son negociables un testimonio de solidaridad con las mujeres que en Andalucía se están manifestando también contra Vox la Anne-Sophie

Voz 1454 01:39 son de Hombres para la Igualdad de Sevilla recogido casi veintisiete mil firmas para pedir a quién será previsiblemente el nuevo presidente de la Junta que se comprometa públicamente a no derogar la ley de violencia machista a su portavoz ha explicado en La Ventana que la violencia de género es una batalla de todos el Gobierno es favorable a declarar el mediterráneo una zona libre de humos como ya se ha hecho por ejemplo en el Báltico el Mar del Norte y el Canal de la Mancha esto obligaría a los grandes barcos que operan en la zona a reducir drásticamente sus emisiones de azufre y de óxido de nitrógeno Juan López tertulia ex consejero técnico de seguridad medioambiente en el Ministerio de Fomento

Voz 1212 02:13 respecto a la beca del Mediterráneo la posición nuestra esta clara apoyarla apoyarlas siempre que esté dentro o sea estamos comprometidos a reducir emisiones contaminantes estamos comprometidos a apoyarla pero siempre que sea dentro del ámbito de la Organización Marítima interno

Voz 0230 02:32 llevamos con los deportes Toni López buenas tardes qué tal

Voz 1454 02:34 pero muy buenas las dos semanas de juega la vuelta de octavos de final de Copa del Rey es decir se deciden los ocho cuarto finalistas

Voz 4 02:40 los dos primeros en el José Zorrilla juegan a las siete y media

Voz 1454 02:42 Valladolid y Getafe con la ventaja para los madrileños por uno a cero ya no hay media Mestalla al Valencia busca remontar ante el único equipo de Segunda que sigue vivo en la competición el Sporting de Gijón que ganó en la ida por dos goles a uno más en la octava etapa del Rally Dakar Nani Roma segundo perdiendo tiempos con Al Attiyah pero recortando con el segundo en la general Peter Hans sí hay tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 el Ayuntamiento de la capital ha activado para mañana el nivel dos del protocolo anticontaminación por los altos niveles de polución en la ciudad se prohíbe circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 en los accesos a la ciudad como hoy y a eso hay que sumar además que los vehículos que no tengan distintivos ambientales de la DGT directamente no podrán circular en el caso de los aparcamientos en la zona SER sólo podrán estacionar los ve los cero Isco y hasta las seis de la tarde los taxistas de Madrid votan en referéndum si iban a una huelga indefinida el próximo lunes para protestar por la falta de regulación de la sube TC las asociaciones de taxistas se han reunido esta mañana con el director general de Transportes al que han reclamado que la Comunidad de Madrid ponga en marcha cuanto antes esa normativa Julio Sanz ex presidente de la Federación del Taxi

Voz 0998 03:48 pues y invitamos de forma urgente una regulación por parte de la Comunidad de Madrid también del Ayuntamiento y también necesitamos que la página web del Ministerio de Fomento pues se vea la luz porque nos prometieron que estaría

Voz 1915 04:02 vecinos de Fuenlabrada han registrado mil setecientas firmas para pedir una mejora en el mantenimiento del cementerio de la localidad denuncian falta de limpieza ir robos SER Madrid Sur Pilar García

Voz 1432 04:11 plan de falta de limpieza de hierbas y accesos de C

Voz 5 04:14 tras entre tumbas con baldosas levantadas Ron

Voz 1432 04:17 hemos de coronas ausencia de personal o casos como el león ciprés junto a una sepultura que según el familiar está rompiendo la tengo un ciprés que me está tirando la tumba mando escrito no me contestan que el de cementerios abandonado porque tú vas allí y no hay nadie el Partido Popular asegura que el mantenimiento de las zonas comunes del campo santo es competencia del Ayuntamiento y no se hace por eso pedirán el pleno una rehabilitación de este lugar el concejal real con sable del área Óscar Valero niega que las denuncias de los vecinos sean responsabilidad municipal porque afectan exclusivamente a sus sepulturas es un asunto particular dice que el Ayuntamiento sí sí

Voz 6 04:49 para de forma continua del mantenimiento de los espacios comunes tenemos trece grados en el centro de la capital

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que nosotros volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 7 05:07 que ha BNS

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 7 05:11 sí

Voz 15 06:37 eh

Voz 17 06:45 buenas noches se puede gracias qué tal el día hecho eso pues ahora para descansar es no sabe lo que ha pasado eh

Voz 8 07:10 cuánto hace que no te graduó esclavista meses años lustros este este momento

Voz 7 07:17 venga rebaja este ópticas hilo verás claro para trabajar para conducir cine Gaza este calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 1 07:32 si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años

Voz 7 07:37 lo que importa es que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen que ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario y apaga de lounge Celati qué te importa

Voz 8 09:08 fue que estaba enamorada de él es la tercera cita porque sentí mariposa sí

Voz 10 09:13 cariño mariposas diputado Mule mueres fuimos soltó

Voz 6 09:19 puede que nuestras historias de amor no sean como las tienes pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 11 09:32 la patria una marcha

Voz 22 09:34 no yo no veo rojos y azules yo españoles de blanco y entonces sí Balbino por eso es el más caro lo Arenillas y que más matarle la inmensa mayoría de los españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe un problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 1 10:11 no tenemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras porque esto es porque soy negra verdad

Voz 0313 10:24 aquí empieza todo por la radio en La Ventana hoy tenemos como todos los martes desafío con el gran Iturriaga y repetimos además porque van tan mal que el vamos al otro o la otra semana Tor M quedó poquito así cuando hizo el comentario Juanma de verdad que aquí como las cosas a la cara han aceptado esta escuchando ahora oye tasa falta barba

Voz 4 10:46 sí sí sí ondas tan blanca que ya no se ve

Voz 0313 10:48 no no no no no no no que será citado lleva ahí

Voz 0230 10:52 anuncia hoy queda la desgracia

Voz 23 10:55 si luego fue cincuenta nothing

Voz 0313 10:57 no pero cuarenta sí cuarenta años después se dio cuenta bueno ya podemos empezar las cosas todos los demás te das una uno la gente

Voz 24 11:07 a Pilar nos apetece libro

Voz 0313 11:11 venga claro

Voz 0230 11:13 si esto no lo veo bien con el presidente francés Emmanuel Macron está contra las cuerdas ha dirigido una carta a todos los franceses diciendo esto

Voz 25 11:21 John Molino ligó el empleado de la línea el kilometraje Arpa

Voz 0230 11:28 la primera ministra británica Theresa May está contra las cuerdas porque no le aprueban

Voz 26 11:33 esto ya que es tan valiente que lo diga en Grecia

Voz 0230 11:36 sí sí pero Tsipras está contra las cuerdas buscando a ni diciendo quién ha visto así ni Tsipras Le ha abandonado su socio de gobierno está hecho polvo a pues está hecho polvo en un mensaje a la nación dijo que estas si quiere que se casi que se casen el y la tutora llega taxista porque no vale más que para conducir

Voz 4 11:57 ha visto Europa si vista Europa en plano general

Voz 0230 12:07 tampoco estamos tan mal

Voz 27 12:09 mis Lock esa plaza

Voz 4 12:13 no

Voz 1 12:17 Con

Voz 27 12:18 el texto

Voz 0230 12:21 Boris se ha presentado la investidura en Andalucía el popular Juan Manuel Moreno Bonilla entre protestas mayoritariamente feminista esta tarde hay más convocadas al margen de lo que haga el Gobierno andaluz año Bale en India hay algo que el Partido Popular tendrá que aclarar seguramente tendrá ocasión de hacerlo en el próximo fin de semana que tienen una convención tienen que aclarar si han cambiado su discurso si lo que el Partido Popular expresaba como sus convicciones políticas sobre violencia machista las ha modificado tiene que explicarlo porque hemos oído cosas que el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea la semana pasada en Hora Veinticinco después de firmar su acuerdo con Vox ese acuerdo que se ha llegado según hemos sabido por España Ángels Barceló planteaba lo siguiente reconoce el Partido Popular que hay

Voz 1454 13:10 el lema de violencia machista en este país

Voz 0230 13:12 Teodoro García Egea respondió así pues mire

Voz 28 13:15 yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problema de violencia

Voz 0230 13:20 en muchas ocasiones hay un problema de violencia hay seguía

Voz 28 13:22 luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no

Voz 0230 13:28 podemos clasificar distintos tipos de violencia entre esos distintos tipos de violencia está la violencia machista no se sabe por qué sigue una consideración con mucha frase subordinada

Voz 28 13:38 de es un agresores y la víctima son víctimas independientemente de su género o o de su condición no

Voz 10 13:45 llevo unas consideraciones específicamente

Voz 28 13:48 este pacto de Estado que ese impulso en su momento viene a reconocer un problema importante

Voz 0230 13:55 y cuál es ese problema importante atención porque construye Teodoro García Egea una frase realmente extraña para evitar pronunciar la palabra hombres

Voz 28 14:04 que se que estoy describiendo de que pues durante la convivencia pues hay personas de mujeres que están siendo agredidas por personas que viven con ella y que en ocasiones hay niños al cargo

Voz 0230 14:17 durante la convivencia hay personas que son mujeres que sufren violencia por parte de personas que viven con ellas y en ocasiones hay niños al cargo han desaparecido los hombres de la realidad concluye

Voz 28 14:29 ya eso el Estado tiene que dar una solución

Voz 0230 14:33 eh repetimos durante la convivencia hay personas que son mujeres que están siendo agredidas por personas que viven con ella así que a veces tienen niños a cargo pena tengo estupefaciente esto esto es lo que tendrá que aclarar el Partido Popular Si de repente ha decidido que en España no sólo no hay violencia machista porque no todos los dirigentes del Partido Popular dicen eso ni lo dicen los dirigentes de Ciudadanos sino que ni siquiera hay hombres si ese es el discurso eso se aparta es decir que no hay violencia machista no si el discursos que no hay violencia machista eso se aparta del pacto sobre violencia de género en España de la Unión Europea ir de Naciones Unidas luego además además está lo de la investidura más cosas hoy cosas chulas tenemos una ministra para karaoke

Voz 4 15:17 vale

Voz 1 15:23 venga twiterías Scott The Journey para esos a los que les gusta ir por el mundo con la ironía

Voz 1857 15:33 hacer las comillas alertar tras comer en un restaurante de gano

Voz 23 15:39 twitter de Marina sobre la dificultad de maridaje amistad sinceridad

Voz 1857 15:44 le dice es que le queda bien el bigote y de repente deja de ser tu amiga

Voz 1 15:48 para Jandri

Voz 23 15:51 twitter sobre gente que es fácil de convencer por favor hoy tenemos una oferta te llevas tres o ponme doce situación sentimental chunga

Voz 1857 16:03 acabo de terminar una relación de ocho años menos mal que no era la misma

Voz 1 16:10 acabamos como Twitter azul Boro que es de estos que le gustan a Iturriaga venga

Voz 1857 16:15 qué tal te va como consejero de matutino fatal tíos todo el día discutiendo que si patatín que si patatán

Voz 30 16:21 en cuánto daño a sí

Voz 31 16:28 está

Voz 32 17:13 la antigua

Voz 0230 17:22 no no es por nada pero estas canción que tiene buen cantar para enero estacas y ya verás

Voz 32 17:29 eh

Voz 0230 18:21 es una canción de cantar en enero eh cuidado con esta canción la repetiremos una frase suya que hemos oído esta mañana en Hoy por hoy ex comisario Villarejo Se refería a los cobros por trabajos ilegales que hacía para el banco BBVA como el recibir así con diminutivo es recibido con cariño la riqueza del uso del diminutivo es maravillosa puede ser un diminutivo despectivo cuando dices ese gracioso Sito que también puede ser ese Lazio Sete o puede ser un diminutivo cariñoso Bono como quién habla de un hija pues de un hijo

Voz 7 18:51 vivito Villarejo reconoció que el BVA le daba un recibido catalanes

Voz 1 18:55 a ver resucitó

Voz 0230 19:00 otra frase chula el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos no es no sé qué hace Francisco

Voz 33 19:06 masticar para verdad mastica ni son hoy luto cuesta excelente

Voz 0230 19:14 el otro cayó con experiencia persigue al ex ministro de Fomento tú piensa Pietro el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos interrogado sobre en sede judicial interrogado sobre el misterioso aumento de la contratación del grupo de empresas del empresario Correa empresas relacionadas con la trama Gürtel mientras él fue ministro le preguntan porqué subió la contratación con esas empresas mientras usted fue ministro responde Cascos también mientras yo fue ministro tocó dos veces la lotería en Sort hay que oye hay que felicitarlo porque porque cuando uno tiene la autoestima tan alta todo eso que se ahorra en psicoanalista

Voz 34 19:57 cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado prácticamente nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio y que una vez pues llegó obtuviera contratos en cuatro años por más de dos millones de euros y su pleno tampoco su visión móviles por poco

Voz 0230 20:21 hay esos arte han llegado el futuro presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla a su investidura en una situación algo delicada porque han negociado el Gobierno y el programa de gobierno porel luego le han dicho hola súbete aquí Parlamento poco Jackie sube sube

Voz 6 20:35 solo

Voz 4 20:38 su punto de partida código postural

Voz 1223 20:41 venimos con los brazos abiertos las camisa remangados hay la mano extendida para un trabajo arduo que haremos en común

Voz 0230 20:50 los brazos abiertos y las manos tendidas y la camisa remangados queda en una posición algo extraño es como con los dos brazos escayolado abrimos los brazos ex tendremos las manos ir entrada la camisa tiene que demandar otro OTR mangas con los dientes o necesita vamos un tercero incluso con camisa remangados ponte a trabajar pero oyendo a la esencia esta es su frase de hoy estoy dispuesto a hablar con todos y no renuncio a hablar con este es un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para la política española porque hasta ahora se había huido que había algunos con los que no se podía hablar hablar de qué hablar con quién a la que alguien decía dialogo aparecía Hitler es la segunda frase acaso se puede apaciguar a Hitler y entonces Samper Verlaine patatín patatán la Segunda Guerra Mundial

Voz 1 21:42 ahora

Voz 0230 21:43 que de repente se puede hablar con todos el arma más poderosa

Voz 1 21:45 a que sí que es el diálogo

Voz 0230 21:49 a esto se lo habíamos oído a Pedro Sánchez para hablar con Quim Torra y entonces iba el PP decía Ay mi madre

Voz 1223 21:54 yo me comprometo a que el Gobierno del cambio que pretendo liderar sea también

Voz 0230 21:59 el Gobierno del diálogo el Partido Popular detenido que necesitara Vox para reivindicar el diálogo como instrumento político ya está descubierto que la Constitución no excluye a nadie escucha bien por favor porque la frase siguiente podría ser de Ada Colau o de Pedro Sánchez de Pablo Iglesias de Joan Tardá de Aitor Esteban de cualquiera que no fuera del Partido Popular dice Juanma Moreno Bonilla que la Constitución no excluye a nadie mi Gobierno no excluirá

Voz 1223 22:22 porque a nadie excluye nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía

Voz 0230 22:25 no no me lo puedo creer institución no excluye a nadie y hace un mes querían ilegalizar a varios partidos políticos hoy quién lo diría si estaban fuera de la Constitución los catalanes los nacionalistas vascos los de Podemos

Voz 1 22:41 el PSOE yo hoy no puedo decir

Voz 35 22:45 del actual dirigencia del Partido Socialista

Voz 0230 22:49 del actual de que sea una fuerza

Voz 35 22:51 sí sí lo estaba fuera pero fíjate

Voz 0230 22:54 en la constitución de un día para otro sostiene Albert Rivera que la realidad hará que el nuevo Gobierno andaluz triunfen

Voz 36 23:01 mucha gente voy a decir hombre me habían dicho que estuviese el apocalipsis y resulta que tengo más dinero en el bolsillo que me va mejor y que tengo más libertad para montar un negocio para construir un proyecto familiar por eso digo que yo soy de los de largo plazo siempre

Voz 0230 23:16 bueno la fórmula de dialogo de Albert Rivera incluye también códigos postural es una peculiar idea de quiénes son todos los andaluces desde el centro político que representa ciudadano

Voz 37 23:25 os vamos a tender la mano a todos los andaluces a los que votaron a Ciudadanos pero también a los que votaron al Partido Socialista o al Partido Popular vamos a tender la mano a todos los que quieren ir hacia adelante no esta definición de

Voz 0230 23:36 todos los andaluces es curiosa todos los andaluces los que votaron a ciudadanos y también a los que votaron al PP y al PSOE faltan unos pocos andaluz diciendo bueno bueno y los de Adelante Andalucía caso más en nuestro país

Voz 4 23:52 pues que faltan

Voz 0230 23:53 dice podría ser un lapsus pero es el segundo día consecutivo que Albert Rivera utiliza la misma fórmula ayer lo pusimos hablando de compatriotas

Voz 7 24:00 sigo pensando que un votante del Partido Socialista o el particular es me compatriota no es mi enemigo lo quiero ver enemigos en mis compatriotas

Voz 0230 24:06 es los compatriotas son los que votan ciudadanos PP PSOE todos los andaluces son aquellos que votan PP Ciudadanos PSOE curioso de las de las patrias por afinidades ayer comentamos esto cuando éste cuando de Louis Armstrong os acordáis cuando de piensan llegó rota este cuando de Pedro Sánchez

Voz 1 24:25 cuando cuando

Voz 11 24:29 yo

Voz 0230 24:33 entenderlo espera espera espera fijaros fijaros por favor en este inicio de frase pero Corea no he tiene un punto de Camarón si es la ministra de Hacienda María Jesús Montero esta mañana en Hoy por hoy presupuesto

Voz 6 24:53 que que este partido vía de que grupos políticos puedan sentarse a negociarlo a profundizar en él

Voz 0230 25:01 los presupuestos la escuchamos mira lo vamos a encajar eso eso es muy poco eh pero veréis cómo encaja bien la escuchamos la encajamos el el inicio de esta en el inicio de esta canción legendaria

Voz 11 25:21 esto es curioso

Voz 1 25:32 cómo serán los consejos de ministros

Voz 0230 25:34 lanzan al karaoke

Voz 1 25:37 Pedro Sánchez Illa ministra de

Voz 0230 25:40 hacienda María Jesús Montero cuando

Voz 26 25:45 fa

Voz 0230 25:46 esto la ministra Montero decía hoy en la Ser que las cuentas del anterior ministro Montoro tenían artefactos

Voz 1 25:51 tú cómo lo sabes no tienes ni idea

Voz 0230 25:54 Montero contra Montoro sostiene el actual ministra que el anterior ministro dejó algunas cosas poco claras en las cuentas

Voz 38 26:00 pues la verdad es que ha sido un trabajo intenso desde el primer día que llegamos en donde todo el equipo de Hacienda pues hasta hoy en primer lugar desgranando las cuenta de El señor Montoro porque había muchos artefacto artefactos

Voz 0230 26:13 quiere la ministra que utiliza esa expresión por ser cuidadosa

Voz 38 26:16 yo le llamo artefacto porque me parece que los que somos responsables de la hacienda pública tenemos que ser cuidadoso en la utilización de palabra

Voz 26 26:24 pues a la Claude Clarence hay un artefacto traigo de este artefacto Si me pongo encima

Voz 0230 26:33 de artefactos había pequeñas trampilla administrar todo lo trama recibido a unos deportistas les ofrecido alimentación algo alejada de la dieta mediterránea nos lo cuenta de hasta Aróstegui

Voz 23 26:47 toros

Voz 5 26:49 el trampas recibido en la Casa Blanca el equipo de fútbol americano Tigers de Clement de Carolina del Sur porque son los campeones del título nacional universitario el caso es que en Estados Unidos con Toño continúan con el cierre parcial de la Administración y por lo tanto hay falta de personal en la Casa Blanca así que hubo que tomar ciertas decisiones en la alimentación Trump dice que tenía dos opciones

Voz 1 27:08 eso ha dicho

Voz 5 27:13 el presidente bromeaba con que una de las opciones era poner a la primera ya la segunda dama hacer ensaladas pero que él sabe que los jugadores pues las entradas no les va así que había otra opción que la mejor

Voz 11 27:24 muy afiches voy a medias

Voz 5 27:28 las hamburguesas paquetes de patatas fritas con diferentes salsas también hubo ensaladas pero de las típicas envasadas y todas ellas marcas estadounidenses McDonald's Burger King Gwen Pizza Hut incluso le preguntó atrás cual eras a Trump cuál era su comida favorita pero esquivó en un par de ocasiones diciendo que bueno que es comida estadounidense que todo está muy bien y le gusta mucho y por cierto quién ha pagado todo esto bueno pues en una nota la oficina presidencial indicó que Trump quería organizar un evento divertido para celebrar con el titulo con los Tigers así que lo ha pagado él personalmente

Voz 1 28:03 no

Voz 39 28:04 no no no

Voz 1 28:07 extra que abramos over Se habla demasiado

Voz 23 28:17 de se habla además de Donald Trump y poco de los extraterrestres me parece no me parece justo no sé con los vosotros pero yo no lo veo justo así que abrimos nuestro consultorio extraterrestre dedicado a todos aquellos alienígenas que viven y trabajan en en la tierra para que nos cuenten poquito subida no cómo les va a ir esas cositas tenemos si bienvenido la primera llamada consultó extraterrestre hola

Voz 41 28:39 buenas tardes cuál es tu nombre Juan pantallas es Cuba

Voz 23 28:46 eso es una respiración tuya hosco estar fría di yo

Voz 42 28:49 bueno muy resfriado estuvieron de dónde eres

Voz 41 28:54 yo soy el planeta Mercurio del mercurio cuatro ciento sesenta y siete grados de temperatura

Voz 42 29:00 días venía en la tierra en Burgos ciento sesenta y siete grados muchas

Voz 23 29:07 contraste no no hace tanto pero hace frío

Voz 41 29:10 ya está Andrómeda sí pero a ver cómo puede esta provincia sí sí sí yo he visto con mis propios ojos más cálidos que burdos en los que no crecía antibacterias mira yo cuando llego a casa aquí en Burgos mira enciéndelo meto dentro para dormir con tres mata es puesto

Voz 23 29:29 a si lo es que la diferencia entre Mercurio de Burgos es bastante grande

Voz 26 29:34 muy grave fundador está

Voz 1 29:44 por qué el frenado tiene eso oye grandes

Voz 23 29:48 dónde dónde trabajas trabajas en la tierra o no

Voz 41 29:51 si está entrar en Burgos es una tienda congelados La Sirena

Voz 26 29:56 eh

Voz 41 29:57 con un soplete en el bolsillo para descongelar me el PNV

Voz 26 29:59 bueno Khalifa

Voz 41 30:07 que te va a dar ofreció trabajo en Oslo ahí está bien lo pillo

Voz 23 30:11 sí sí sí te va a encantar estarán mucho mejor que que en Burgos te gusta salmón

Voz 41 30:16 muy así de era por eso pues nada

Voz 23 30:18 mucha suerte en Burgos Howe y gracias a ver si empiezan

Voz 41 30:21 época incendios Haddad ojalá

Voz 23 30:23 adiós a tenemos tiempo otra llamada mira lo tonto tonto hemos sabido que Mercurio útil a lo que se aprende hora venga vamos con otro amigo o amiga o amigo si esta terrestre hola buenas tardes

Voz 42 30:34 hola muy buenos cuál es tu nombre a ver si se puede pronunciar me fácil Billy de qué planeta eres bueno yo no tiene el planeta Cuarto Milenio pero a los dieciséis años están lejísimos eso sí

Voz 26 30:48 sí es muy loco dieciséis años yo me admira a la

Voz 41 30:52 la luna a una casi puerta con puerta con el plato

Voz 23 30:56 hay que dice vecinos seis ir estoy aquí al lado y entonces en la luna confirma hay vida

Voz 41 31:01 no no estaba yo solo llora trabajaba allí de Fabero Farid una trabajaba en en el faro que es la luna para evitar pues chocará con lo que es la luna verano gasta profesión ha muerto porque todas las nave llevan su navegador GPS una lasciva obsoleto no tuve que venir a la Tierra buscarme un poquito

Voz 23 31:21 ya está aquí la tierra o no pues sí mira trabajo

Voz 41 31:23 cómo va a ver en un cine cree que lo mío es

Voz 26 31:26 lo desveló

Voz 43 31:33 aspira a Papa Noel

Voz 26 31:36 si no estás bien

Voz 43 31:38 no es que vaya

Voz 23 31:41 bueno estoy leyendo leímos Wikipedia la carcajada suelen durar aproximadamente dos años tras que sigo sigo leyendo dice la carcajada es peligrosa ahí están extensa que de cara a las criaturas exhaustas después de la respiración angustiosa

Voz 41 32:00 finalmente mueren por risas

Voz 23 32:08 ha fallecido selenitas y Chus que por lo visto bueno pues digamos un un minuto de silencio de intentar reanimarle vale pues dos vino de la muerte de este es el edita en directo en La Ventana hemos aprendido cositas se nuestro terrestre muchas tenga vamos a silencio

Voz 8 35:43 la Ventana

Voz 11 35:45 Francina

Voz 0313 35:57 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes

Voz 47 36:01 ay los momentos esos dramáticos te cobran más a la factura que hacemos reclama reclamamos compras por Internet no te hacen caso Nade vecino que se desentiende esa gotera momentos que momentos legalizadas momentos

Voz 1 36:15 abogado ha provocado claro

Voz 47 36:18 estás tú y los tuyos tenéis consultas con abogados expertos y ellos salen claro te solucionan sus problemas de ámbito familiar por sólo diez euros al mes no te dejes escapar vamos esta promoción que sólo dura Últimos días de promoción teléfono que os doy venga gratis llamar gratis este teléfono

Voz 11 36:35 novecientos cien seis seis tres y aquí lo tenéis lo voy a preguntar novecientos seis por mate que es el diablo

Voz 48 36:56 uno más

Voz 11 36:57 este a las seis tenemos La Ventana

Voz 0313 36:59 la tele con Marielo Cubells pronostica el aperitivo ahora con Marta Estévez hasta ahora habíamos niños recitar de memoria

Voz 49 37:05 la lista de los reyes godos no por gases nobles alineaciones históricas ahí hasta hay quién sabe de memoria Dario griego bueno oye traigo Alfredo os pregunto por ejemplo cuántos acentuados cuantos objetivos sois capaces de decir de memoria que viene seguida

Voz 1 37:21 no vale vale vale

Voz 49 37:26 todo salió como si tal cosa en la resistencia la invitada la actriz Ana Fernández

Voz 45 37:31 soy muy buenos los adjetivos si hubo mundo y también no pero como yo soy hace muchas muchos los grupos sí sí

Voz 50 37:40 sí llama ese nunca he oído a nadie que diga eso eh

Voz 45 37:43 me has muchos adjetivos la suele emplear para la gente que no me gusta pero pero te puedo decir más de cien lema de primario ya te lo sabes pero seguidos te te lo sabes más de cien adjetivos si Putic cuenta seguidos yo si no me lo puedo creer

Voz 1 38:00 y lo hizo a ver muchas

Voz 51 38:02 ambicioso vacío deshabitado hueco presuntuoso insustancial solitarios superfluo Waco vano glacial atendidos como destinar esta inclemente soberbio arrogante fatuo petulante altiva estirado en Vara de estructurado metódico puntal sistematizado exacto alineado analítico reglado atildado impecable aseado impoluto pulida orgullosa minería esto quisquilloso puntilloso miedoso pusilánime decadente influyen de traidor Mendoza encogido débiles Sañudo resentido a vengativo y satisfecho rencoroso gélido orgullosa ordenado pulcro meticuloso poderoso condescendiente manipulador cobarde limpio aseado temeroso condecorado heroico caballeroso honorable es tópico han retrasado CIA amargado esto es un imbécil inútil inanes desgraciado pesimista incapaces inerte diminuto vanidoso dañino destructivo incapaz altivos señorial esquiva perfecto terrible doloroso intocable improbable aciago nublado infeliz rencoroso limitado minúsculo ridículo respetarlo nueve A

Voz 4 38:53 discutir con ello

Voz 26 38:56 yo creo que realmente bueno adiós Javier Marías

Voz 0313 39:09 otros tres nubes llegaba treinta Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 26 39:15 buenas tardes deja listo Sot Cuqui

Voz 5 39:27 la cuesta de enero ya llego dando incluso en You Tube ahora mismo en Novés vídeos como Mi viaje a Hawai o probando mi Ferrari son más Tour te enseña meditación Nico lección de peluches cosas más que pues en dos metros cuadrados que Carsa la cuesta de enero pues también en otros gremios esta notando por ejemplo el de los taxistas lo ha visto el youtuber forfaits el reportero de Youtube que hace reportajes bueno vale me repetido tres veces se tiembla Ana Fernández Vara se ha ido a la calle a entrevistar taxistas ya al final es una excusa para que nos cuenten lo que mola anécdotas

Voz 0230 40:06 recién aterrizado en esto hace diez años

Voz 52 40:08 y pico todo un señor de mediana edad esta misma calle está al final luego yo lo de oro veremos a ver qué va a pasar aquí notar que empieza a contarme que supo que hablaban que su

Voz 53 40:20 coger sus coches

Voz 0230 40:23 que sus socios de quería queda conecta ayer Dielo

Voz 52 40:25 hombre estaba con una de pre que estuvimos dos horas dando volteretas de mi estaba para luego coger y dejar en el mismo sitio y con un paño de lágrimas cuento

Voz 0313 40:35 pues adiós no me acuerdo ya pero vamos que

Voz 52 40:38 menos que un psicólogo a un tanatorio no lo puedo decir que tengo un buen día no eso no lo puede decir

Voz 5 40:46 claro claro eso no se puede decir igual que antes por ejemplo se decía jo Internet es caótico desorden ya no se puede decir esto ahora Internet es orden y método vais Youtube a ahora no lo reconoce y

Voz 4 41:03 desde que ha llegado el método

Voz 5 41:05 Marie que está todo el mundo hablando del la japonesa maricón donde

Voz 4 41:09 sí de hondo cuenta en Netflix un libro

Voz 5 41:11 todo el mundo está ordenando cosas en Youtube vamos con un ejemplo del canal Don ya lo resume con estos consejos en qué consiste

Voz 51 41:19 el primer consejo que nos hizo con varias organiza

Voz 54 41:21 una sola vez te puedes hacerlo en el mismo día mejor segundo consejo está organizada por categorías no por lugares toda la ropa toda la que tengas en casa y empieza con esa categoría luego los libros papeles este Consejo que nos dices organizar no es acumular con madre dice que conserve hemos todo aquello que nos hace películas de feliz ponerte ropa que no te gusta te alegras está rodeado de libros que no te transmiten nada no gana el corazón con Mario Nos dice que si sí que es tu intuición todo irá bien nada más dale léxica ha gustado suscribe te sino hecho ya dio una nueva darme una ducha

Voz 5 41:55 en dos mil diecinueve en Youtube quedarse en casa arreglando el cajón de los calcetines

Voz 0230 41:59 las dos poco

Voz 5 42:02 es lo que se conoce ahora como Harness loco hay que apuntarse ya otra regla la que ha dicho de tener máximo treinta libros es decir tienes asesinos de seres y los otros veintinueve pues

Voz 24 42:15 yo creo no calzar mesas

Voz 5 42:18 de la teoría la práctica Vero del canal Vero bla bla no se la juega con el título del canal bien no hay que concretar nunca nunca sabes la vida por dónde te va a llevar aplica este método en su casa

Voz 55 42:30 organizar un poco porque acumulamos viandas innecesaria íbamos a ver que cuando a tumbas tarde bolsas yo la primera que estoy mal de la cabeza que acumuló cosas encendieron Can por si acaso por si acaso toda esta cantidad de bolsas

Voz 11 42:44 maricón Caborca hacemos con esto mariscando

Voz 56 42:47 llegar al cajón está organizada hice puede cerrar los papeles Clara hola ni que está grabado eh pero es que tiene ya más en las que el Sol está prefijado

Voz 55 42:58 en este año cuenta ahora mismo me tengo ojos destacó pero es que según me levantada me he puesto a ordenar

Voz 57 43:03 a organizado varios parte de mi vida voy a empezar con el cajón de las bragas a cabo aquí da Colunga tuvo que significa aceptado Eddie Ansar

Voz 24 43:15 buenas tarde hoy

Voz 26 43:27 bueno ahí queda la que bueno esto es lo que voy

Voz 5 43:31 organiza el cajón de las bragas ese agujero infinito de límites el tiempo que tarda en arreglar su cajón de las bragas es el que invierte de esta otra en explicar la tabla periódica de los elementos químicos atención no lo hace en sólo siete minutos

Voz 58 43:45 en este lo que vamos a hacer es obra de la tabla periódica en unos pocos minutos para ello lo primero como seres hija una tarde periódicos pues vamos a empezar a rellenar el grupo no les decimos hola sabéis Lira moda las española pues nos encontramos con ella y le decimos hola Lina quiere queremos contar la noticia enseguida dos décimos hola Lina que Rebeca se casa con Fran mal podemos salida litio sodio potasio prohibió cesio hizo

Voz 57 44:15 ya tenemos la primera La Vine

Voz 33 44:23 no aprende

Voz 49 44:24 le sabes te enteras de sodio potasio K

Voz 5 44:31 Lina Rebeca ya está ya ha dado mejor en Sálvame Nos están enseñando ciencia física y no lo sabemos es todo lenguaje encriptado puede ser bueno este canal para quien quiera verlo Amigos de la química en un principio pues pensar de casar amigos aficionados a Química dos mil diecinueve no Youtube gente que ordena cosas gente que es amante de la química orgánica más de ciento sesenta mil suscriptores en el Canal más formulación menos botellón Viva habría por último más exotismo el canal deja Bierzo noventa y dos mil suscriptores un navarro que vive en China y comen restaurantes españoles no puedo más cosas este chaval vamos a escucharlo

Voz 59 45:16 primero la paella verdad sí pues Alberto el que eso cangrejo donante yo tenía miedo de que España ganaba paella pero la verdad está bien lo que no acabo de ver es la mayonesa pero

Voz 60 45:27 bueno también probamos otros platos como esta curiosa ensalada de aguacate garbanzos y calabaza y un pollo asado con puré también de calabaza aunque lo mejor para mí y paralela un los calamares reutilizados que si se parecían mucho a los que se sirven en España

Voz 24 45:42 y felicidades le voy a estarlo

Voz 5 45:50 dejarlo hasta entonces bueno vaya con más millones a puré calabaza casi tanta variedad a

Voz 26 45:57 día de Itu Álvaro

Voz 24 45:59 está viviendo con mala cara

Voz 4 46:04 sólo igual si me quitase tiempo otra persona pero sí despido

Voz 24 46:09 adiós

Voz 0313 46:12 vamos a estamos por ahí te todos se tenemos a Pablo por ahí Pablo sí hola

Voz 8 46:20 Pablo estás bien perfecto estás bien y bueno bueno bueno

Voz 0313 46:27 ya sabes Pablo y Mario participaron la semana pasada el pues eso los nervios y le jugaron una mala pasada pero sabemos que son gente con criterio con lo cual vamos a darle otra oportunidad Pablo con quién quieres jugar

Voz 8 46:40 con Francino venga fino perfecto

Voz 26 46:47 con la señorita yo soy hoy venga a la pareja tales

Voz 4 46:56 hoy es un día especial porque se cumplen dieciocho años de la puesta en marcha oficial de probablemente la herramienta de conocimiento más importante

Voz 0313 47:07 ahora por lo menos la que yo acudo para crear y comprobar preguntas es la más popular ola de consulta de Internet de qué estamos hablando Mario

Voz 26 47:16 y Google

Voz 61 47:20 Elena Ochoa

Voz 26 47:22 el día dieciocho años tiene la Wikipedia tiene dieciocho años

Voz 0313 47:28 porque es la siguiente pregunta es una pregunta

Voz 26 47:31 mira cuántos artículos tiene actualmente

Voz 4 47:34 la Wikipedia te voy a dar tres opciones veinticuatro millones treinta y seis millones o cuarenta y ocho millones de euros en trescientos idiomas veinticuatro treinta y treinta y ocho

Voz 26 47:49 hoy por el mal

Voz 24 47:52 no sabes pillar una indirecta Wikipedia

Voz 62 47:57 viene viene de Wiki

Voz 4 47:59 vale wiki wiki que esto no lo sé

Voz 62 48:02 sabéis huy que viene de Wiki

Voz 4 48:04 sí sí esto es verdad Chaoui que viene de wiki wiki que esto es verdad hawaiano significa tres opciones aprender rápido wiki wiki rápido wiki wiki hacer el amor

Voz 26 48:18 cuál de las tres es la correcta mí me decido por aprender

Voz 24 48:25 los rápido rápido rápido repelió que E

Voz 4 48:31 exactamente de qué crees que hay más páginas web wikipedia tres opciones filosofía biografías o cultura y arte

Voz 5 48:44 sí claro

Voz 4 48:46 a correr que es un treinta por ciento ojo ahí estás que te sales mares está

Voz 0313 48:51 el alero pregunta pregunta tonta pero

Voz 4 48:54 muy de este desafío con qué prenda para la lluvia puede desenvolver las gambas

Voz 26 49:00 aclara la cara no

Voz 0313 49:04 que emprenda para la lluvia puedes envolver las gambas es un clásico del por qué no apoyo eh venga

Voz 8 49:10 no dar la opción de Pilar venga Pilar

Voz 0313 49:15 qué buena las gambas a la gabardina

Voz 24 49:19 hoy hoy

Voz 4 49:21 me hubiese cumplido noventa años y es una pena que no tuvo la oportunidad de cumplir noventa años ochenta setenta sesenta y es un mito de la historia autor de la frase Yo tuve un sueño yo tengo un sueño de que activista por los derechos estamos hablando

Voz 8 49:39 matiz

Voz 4 49:41 a partir los quien fue asesinado el cuatro de abril de mil novecientos sesenta y ocho San fijaros

Voz 0313 49:48 mogollón ellos donde donde Le Point a cincuenta y un años donde

Voz 4 49:53 es donde la asesinaron tres opciones en Atlanta en Memphis o en Bilbao

Voz 26 49:59 el Atlanta no

Voz 0313 50:02 como en Memphis Tennessee pregunta una de estas tres palabras que te voy

Voz 4 50:08 es decir no está admitida por la Real Academia Española vale hay dos que sí que no son Yuki Thatcher o da voten cual no está admitida por la Real Academia tras Yuki o da mute

Voz 0313 50:28 sí está Thatcher muchachos busca chino da la cadena de televisión

Voz 4 50:37 ha decidido suprimir sus informativos

Voz 26 50:40 la cuatro a cuatro perfecto ahí pero ultima pregunta tejidos doble todavía no no no no no

Voz 4 50:47 esta doble esta doble salsa suprimido de todo lo demás se abre el telón ya parece un culo al lado del mar vale Un culo su culo y como se titula la película muy parecida a una un a una clásica de era que acaban de hacer una nueva versión este año

Voz 24 51:11 o culo

Voz 4 51:16 un culo que se puede llamar de otra forma

Voz 26 51:20 a día te ríes y Torres mano dentro no venga

Voz 0313 51:29 venga Mario siempre una película clásica que había donde se ha llenado

Voz 24 51:33 yo estoy muy

Voz 0313 51:42 ha dicho doble ningún momento contra el Estado Horacio dos tres cuatro cinco seis siete

Voz 24 51:48 ha acabado

Voz 0313 51:52 los con Pablo ha parecido queremos ayuda demasiado a Mario no no venga algo haremos Porta llevarlo venga dale un atento venga una fácil

Voz 4 52:04 que mire más un metro o una yardas

Voz 63 52:11 pues yo diría

Voz 8 52:13 yo no yo diría yo

Voz 0313 52:16 también una Arda y demás pero ha dicho pues ésta es equivocada pero no vale metro no mide cero coma noventa y un metraje ahora para no vale como prontuario me no vale no no no no no puede ser y otra igual igual algo más no creo que él Midem

Voz 4 52:36 a una milla terrestre o una milla náutica o Marina

Voz 8 52:43 espera espera yo estudié eso sí

Voz 26 52:48 a la náutica pierda no a náutica

Voz 4 52:52 tú crees que el Analytics el aval a nadie

Voz 0313 52:55 la madre mía al otro día

Voz 4 52:58 la buscando las llaves de casa y en un bolsillo buscando y tal me encontré con un billete de doscientos euros vale que nombre recibe raro el hallazgo afortunado inesperado de una cosa cuando se está buscando otra cosa tres opciones este noticia serendipity o puñetera envidia

Voz 11 53:22 sí

Voz 26 53:23 eso ya no habrá dicho él a la millas náuticas oye Francino

Voz 0313 53:34 sí lo que tú eres un tío con potencial de que colas

Voz 4 53:36 es un billete de doscientos

Voz 8 53:41 has visto mucho no

Voz 0313 53:44 qué piensa el origen se va a ser que sí

Voz 8 53:47 sí yo diría que estás pensando los micros de la SER

Voz 26 53:51 a ello recto al lugar donde

Voz 0313 53:56 cómo se llamaba el lugar donde se escondía el apuntador en una obra de teatro

Voz 4 54:02 exista San Sebastián

Voz 24 54:05 la Concha la correcto pero contada

Voz 26 54:09 yo he hecho las cosas

Voz 4 54:14 casualidad la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos la más fácil es hablar mal de los demás esta frase muy aplicable a cualquiera de nuestros políticos la dijo hace siglos un tal ovarios tal de que lo dijo el filósofo griego puntal dan tal bueno Varios tal

Voz 8 54:36 a mí letales de está correcto

Voz 0313 54:39 damos más que es la estamos haciendo top de la doble Pablo el domingo Leo Messi una cifra redonda de goles en la Liga española cuánto nos

Voz 8 54:46 voy al palo

Voz 42 54:51 no sabe no sé

Voz 0313 54:53 a ver a en este plan bueno pues venga te lo digo yo cuatro a ciento hasta pregunta

Voz 4 55:01 hoy hubiese hubiese cumplido ciento trece años me Aristóteles Onassis

Voz 0313 55:07 no John ACS es uno no existe y si te pregunto dónde era seguro que dirías que era griego bien es verdad que era de nacionalidad pero

Voz 4 55:15 hacia Grecia tres opciones Turquía Armenia o Bilbao Turquía Turquía correcto

Voz 0313 55:24 quién va a preguntas de sus amores fueron

Voz 4 55:26 de alto copete entre otras la viuda de un presidente de los EEUU Jacqueline Kennedy bueno ya creen que no hay que luego fue ya que no nazis también tuvo amores con una mítica cantante de ópera Griega

Voz 26 55:37 bien María Carl María Callas correcto

Voz 4 55:40 para la última pregunta tiene que ser doble si se abre el telón ya es doble por favor no valen las ayudas se abre el telón ya parece un señor vale subido en un árbol comiendo un paquete de gominolas vale un señor subido en un árbol comiendo un paquete de gominolas título de la película muy parecida a una de catástrofes tu

Voz 0313 56:05 se abre el telón y aparece un señor que está asumido y está comiendo un paquete de gominolas y todas las sabes a Pablo palo película de catástrofes se acuerdan

Voz 23 56:16 tiene sesenta años es claro

Voz 0313 56:18 lo que ver

Voz 8 56:19 Pablo

Voz 0313 56:23 sí hombre tú te acuerdas una buena ya no vale ya no ya no suena Funes un incendio estima Queen caro el goloso en llamas te acuerdas coloso Esther al coloso en ramas en cola tras cuento una duda

Voz 26 56:40 es bueno que tenemos empate

Voz 24 56:43 el partido

Voz 0313 56:46 Mario Pablo desempate y Mario te ha tocado Juego de Tronos

Voz 4 56:51 vale como tema Pablo