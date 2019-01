La Ventana (15/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 la Gerencia del Hospital de Santiago en cuyo servicio de urgencias fallecieron dos personas el pasado dos de enero según la denuncia de un sindicato acaba de emitir un nuevo comunicado precisando ir detallando la actuación de los sanitarios aquel día nos lo cuenta Ainhoa Apestegui

Voz 0028 00:21 me acaba de informar de que los dos ancianos fallecidos un hombre y una mujer fueron atendidos a los nueve ya los catorce minutos de llegar al servicio de Urgencias en ese momento fueron sometidos al viaje que clasifica a los pacientes según su gravedad lo que no detalla el comunicado es cuánto tiempo esperaron después de ese primer contacto hasta ser vistos por un médico sometidos a las pruebas necesarias la Gerencia del Hospital insiste en que aquel día había espacios libres en urgencias lo que hacía innecesaria la apertura de la sala de reanimación hago que reclamó el sindicato denunciante

Voz 1454 00:52 las noticias contamos Ester Bazán pues todavía relacionado con la sanidad los médicos de la concertada en Catalunya volverán a la huelga en las próximas semanas mañana van a anunciar las fechas recordamos que ya pararon la última semana de noviembre junto a la atención primaria del sistema público que consiguieron una gran parte de sus reivindicaciones el presidente de Brasil ha cumplido hoy una de sus principales promesas electorales ha firmado un decreto que flexibiliza la venta y tenencia de armas por parte de civiles en la época del Gobierno de Lula ha dicho Bull sonaron se utilizaron normas y decretos para negar un derecho que se había reclamado en un referéndum en alusión a una consulta del año dos mil cinco en la que el sesenta y tres por ciento de los brasileños se pronunciaron en contra de que se prohibiera la venta de armas a civiles los espero dos en biología espacial consideran un paso importante pero no definitivo claro que China haya conseguido que germina por primera vez una planta en la luna porque esto Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:47 en la luna China ha logrado que funcione por primera vez un recipiente que permite la entrada de luz solar y el suministro de agua con alimentos para las plantas un gran paso técnico como explica a la Cadena Ser Felipe Gómez experto del Centro de Astrobiología

Voz 2 02:01 si en algún momento se mandan tripulantes alguna misión a Marte de la luna

Voz 0313 02:04 es que eso implica

Voz 1454 02:19 tiene un grupo de Talgo y esta tarde está previsto que aterrice Málaga sino lo ha hecho ya el equipo de mineros de la Brigada de Salvamento de Hunosa que se va a desplazar hasta Totalán para ayudar en la localización y rescate del pequeño Julen desaparecido el pasado domingo vamos con los titulares el deporte Toni López buenas

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:08 Madrid se sitúa como la segunda ciudad en la que más subió el precio de la vivienda en dos mil dieciocho sólo por detrás de Barcelona son datos de la Sociedad de Tasación que hoy ha publicado su informe anual de tendencias de sector inmobiliario Miguel Crespo

Voz 4 03:19 si la capital madrileña junto con Barcelona es una de las grandes ciudades donde más han aumentado los precios de vivienda nueva aunque se moderaron en el último semestre del año de dos mil catorce a dos mil dieciocho frente a la media nacional del diecisiete por ciento la variación de Madrid ha sido de más del treinta y tres por ciento sin embargo se espera un cambio de tendencia para los próximos cuatro años del ciclo alcista escuchamos a Juan Fernández Aceytuno consejero delegado de Sociedad de Tasación

Voz 5 03:42 Madrid Barcelona empiezan a poco a girar y otras capitales de a subir un poquito más todo apunta a que tenemos un ciclo todavía alcista de crecimiento pero ya con crecimientos menores

Voz 4 03:54 el metro cuadrado construido cuesta según la media de las capitales de provincia unos dos mil trescientos euros en Madrid ese mismo metro cuadrado se sube a los tres mil cuatrocientos euros casi un cuarenta y cinco por ciento más

Voz 1915 04:04 los acusados de agredir sexualmente a una chica de dieciocho años en Collado Villalba en el año dos mil quince han tratado de ocultar a la víctima hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial contra estos tres hombres uno de ellos por ciertos militar y el otro guardia civil la Fiscalía pide para cada uno de ellos quince años de prisión Alfonso Ojea

Voz 0089 04:19 en efecto los tres acusados han intentado responsabilizar a la víctima al negar que se trate de una agresión sexual continuada ya que la joven han dicho les propuso mantener relaciones sexuales juntos los interrogatorios de los tres acusados ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han sido similares todos ellos han coincidido en manifestar que los contactos sexuales fueron consentidos por la mujer la investigación policial sin embargo dice lo contrario la víctima fue obligada coaccionada por

Voz 0069 04:46 los hombres para tener sexo de hecho de hecho ella sigue sufriendo estés estrés post traumático desde el trece de marzo del año

Voz 0313 04:54 dos mil tenemos trece grados en el centro

Madrid

servicios informativos

Voz 0313 09:15 son las seis y nueve las cinco nueve en Canarias hace ahora una semana en este paseo diario que damos por la historia recordábamos los ritos que sonó británico para algunas cosas a propósito del Sos eh el sistema de de emergencias marítimas y su reticencias que tuvieron a aplicarlo bueno pues hoy tenemos otro capítulo en este libro de las rarezas británicas hoy les hablamos de Sombrero de copa

Voz 22 09:38 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 21 09:47 no

Voz 1626 09:54 no no se merece alguien un escrache por llevar chistera claro que no sino no todos los que van a las carreras de Ascot saldría molido a palos esto es lo paradójico que prácticamente los únicos que mantienen el uso del Sombrero de copa son los británicos pijos y fueron ellos los que casi acaban con el pobre inglés que lo inventó el quince de enero de mil setecientos noventa y siete John propietario de una mercería salió a darse una vuelta por Londres con un diseño de su creación en la cabeza el sombrero de copa su paseo vespertino acabó en comisaría detenido por extravagante por alterar el orden público

Voz 23 10:34 yo entrar se eh la banda que

Voz 1626 10:48 yo necesito Antón salió a que el quince de enero confiado en que su nuevo diseño de sombrero atraería las miradas de los aburridos caballeros londinenses todos tocados con el típico bombín que años antes había puesto de moda el conde de derbi para acudir a las carreras de caballos sí si éste Conde fue el que dio nombre a los derbi en hípica de la hípica hemos pasado al derbi de fútbol pero Olmert cervecera entona atrajo más atención de la deseada tanta gente comenzó a seguirle tanto tumulto provocó que no se sabe cómo pero un escaparate acabó roto llegaron los polis buscaron al causante del escándalo callejero todos señalaron al del sombrero raro el pobre Juanito cinturón acabó detenido fue el diario Times el que recogió el revuelo diciendo que un comerciante de reputación intachable había usado salir a la calle con un sombrero de ala estrecha y alto como una chimenea

Voz 23 11:41 ah el horror

Voz 6 11:46 yo Evening

Voz 23 11:49 como acá guays

Voz 1626 11:54 porque claro un conde puede poner de moda el bombín el hijo de una reina puede marcar tendencia con tejidos Príncipe de Gales pero vulgar Mercero vamos hombre éste no hay Antón se le impuso una multa de quinientas libras por alteración del orden público pero gracias a la polémica Un mes después su mercería no daba abasto a atender la demanda de sombreros de copa los británicos siempre dispuestos a ponerse cualquier cosa en la colza dado el éxito los franceses por supuesto dijeron que singles no había inventado nada que un año antes un francés había creado algo muy parecido a lo que se puso en la cabeza en fin ni puñetero caso les hiciera

Voz 23 12:31 ah yo sé hacer

Voz 0313 12:36 pues no no les hicieron y por eso el sombrero de copa mantiene su casi último reductos sin casi en el territorio de Su Graciosa Majestad que digo yo que hoy no contó leído el Brexit no estará ni ella ni nadie para para mucha sonrisa y muchas tonterías pero mira lo que haya ya que estamos hablando de sombreros atención oyentes de La Ventana

Voz 1 12:55 usáis sombrero hace mucho hace poco

Voz 0313 12:59 porque sí porque no esta tarde nos apetece comentar la jugada aquí en La Ventana a partir del a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta conocer historias relacionadas con los sombreros nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1 13:10 también a través de las redes sociales y cuando la radio decimos las redes sociales es sobre todo Twitter la etiqueta llevo sombreros y lo llevas si no quieres contar de qué tipo is lo hace por comodidad por un ande yo caliente

Voz 0313 13:22 en la que conoces a alguien que lo lleva eso es

Voz 1 13:24 llevo sombrero en redes sociales y nueve cero dos catorce

Voz 0313 13:27 sesenta se eso será serán un ratito y ahora La Ventana de la tele

Voz 0069 13:33 esto no ha ocurrido nunca tiempo derrota un comité de bienvenida Franco y cargados la monarquía pone cachondos

Voz 25 13:46 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los votos

Voz 0069 13:49 Óscar que penetra antes del Atlántico me encanta ver serio a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 26 14:11 hoy en Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes ha ido cómo estás qué tal muy bien muy contentos he llevo gorritos malísimas como bien podéis imaginar pero pero gorros igual que sombrero jugador bueno a veces en su sombrero y eso siempre ideales bueno hasta cierto cubren caer

Voz 0313 14:26 quizás es general la sala está

Voz 26 14:29 por nuestra labor a vosotras que habláis del sombrero este típico no lo femenino puede ser más Julio femenino a vosotros nunca os he visto ni me verás a mí en principio pero vamos

Voz 0313 14:45 pisto pero que podíamos pero bueno bueno los sombreros sombreros miren después los primeros

Voz 1860 14:52 voy a dejar pasar no vamos a dejarlo vale

Voz 0313 14:55 los sombreros después ahora mismo rendimos homenaje a un fenómeno no de masas pero sí ha muy conocido pero un fenómeno además atendiendo a cualquiera de sus dos acepciones manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza percibe a través de los sentidos uno vale dos cosa inmaterial hecho suceso que se manifiesta hay puede percibirse a través de los sentidos o del intelecto cualquiera de las dos vale para la música para la música indie para llegar al punto deseado y advierto que tendrán que pasar dos minutos diez segundos pero en compañía de Kiko Veneno esos un auténtico placer de verdad

Voz 27 15:28 es un Mercedes blanco llegó a la Feria del gana eh duros de papel al mar y el cielo se ilumina todo

Voz 28 15:47 NO desde muy lejos no le quedan de Morris e la cambio como digo mira eh eh sí cuando juega eh es un barco leyes decreto perro en esta en esta eh el que ver bien casi todos de pero acá

Voz 26 17:39 Sacchi se hierro y cromo el fenómeno de la última Nochevieja lo que te rondaré morena

Voz 29 17:45 bueno pues de hasta dos mil diecinueve y qué tal las uvas algún atragantado ya sabes lo que toca ahora musica cachondeo baile lo que algunos llaman

Voz 30 17:58 si tienen que es como salir a quemarlo noches pero sin moverse del sofá bueno darlo todo en el salón de tu casa cada uno como quiera lo que necesitáis ahora es el mejor archivo musical de la tele un par de chavales con una pedrada que se encargan de los rótulos y además añadía una mantita en Nochevieja sofá y Casitas y ahora sí feliz dos mil diecinueve

Voz 0069 18:23 pena

Voz 26 18:27 los chavales de la pedrada son Pablo González Batista y Antonio Vicente la chica de la mantita es Virginia Díaz y el padre de todos ellos que está en Radio Barcelona Jesús Rodríguez Familia cachito al completo buenas tardes ya ha dado estabais de verdad

Voz 0313 18:44 ante lo del mitin me encanta de verdad que

Voz 26 18:47 dentro haber expirado

Voz 1860 18:48 que me a mí la casi Sitting para poner también en una pedrada es rotundas por eso la

Voz 0313 18:54 a poder ser palabra del año en la Fundéu cachito imperfecta

Voz 1860 18:57 ante porque no práctica te llegamos tarde Pastor es el fabricante es muy ya tenemos que estamos todos

Voz 0472 19:04 a los chavales de la pedrada como dúo cómico

Voz 1860 19:06 a Eduardo místico no lo oye del a Pedro nos es deciros que yo

Voz 31 19:11 eso hay más facilona y tal pero el pero

Voz 1860 19:13 yo Francino me envió un mensaje Nochevieja él que no digamos que está ya está ya que nuestra más que que le cuesta más sorprender más tiene un pase exquisito

Voz 31 19:28 más exquisito me envió un mensaje un SMS de eso se porque Francino no usado Whatsapp o eh

Voz 1860 19:34 alabando el programa porque estaba fascinado sale a él de cachito de Nochevieja quiero decir que te

Voz 0313 19:40 ha quedado fatal eh que ciudades quedó bien con cachito si fatal

Voz 1860 19:43 mire usted vino padre del hito a ellos estoy Avon es decir a mí me fascina

Voz 31 19:54 yo soy más fácil Francino no Infantino para fascinan ánimo necesita más no Carles no vaya

Voz 0313 20:00 no no no no yo estoy escuchando

Voz 1 20:03 es siempre había vez que estás tú aquí

Voz 1860 20:07 que por cierto Virginia los chicos pero

Voz 1 20:10 nada nos está normalmente juntos como hoy no no

Voz 0472 20:13 de hecho en la primera vez que estamos los mismos hito hablando sobre cacheos

Voz 1860 20:16 eso sí hemos ido muchas veces sí sí sí sí

Voz 0472 20:18 nuestra vida profesional pasada todos hemos pasado por Radio Tres en algún momento pero hablando los tres mirándonos a los ojos y sobre todo ante yo sí que nos hemos visto como podéis imaginar bastante para elaborar los caballitos en esta de esta Nochevieja pero Virginia no lo habíamos visto y es Virginia que no sufre realmente bien

Voz 1860 20:35 no encuentro se encuentra con no es el respeto

Voz 0472 20:38 no de esa pedrada normalmente en Barcelona donde se suele agravar cachito ya no hay marcha atrás yo no sé Virginia tú yo esto no lo le Éstos son los de la pedrada yo esto no pienso leo más

Voz 32 20:48 claro es que no me ha pasado nunca en las seis temporadas de cachito no me ha pasado nunca

Voz 1 20:53 lo cual lo cual habla sino de la profesionalidad de Virginia o de la inconsciencia

Voz 0313 21:00 Antonio para para Nochevieja por ejemplo por citar ese concreto cuánto tiempo cuanto rótulo su cuánto tiempo para hacerlos

Voz 0472 21:06 es que normalmente con hacemos un programa normal tardamos Cobo tres meses desde que te lo pasan hasta que lo vas haciendo super tranquilo y poco a poco pero el de Nochevieja

Voz 0313 21:14 no fue el caso no eso son nueve días en nuestro caso

Voz 0472 21:17 no porque no había más tiempo porque nueve días después

Voz 1 21:19 Millás es mucho yo pero es que todos los porque no estaba

Voz 1860 21:24 le parece muchísimas veces nos dedicamos a otro

Voz 0472 21:28 pero la vez pero cuanto rostros pues seiscientos más o menos en realidad mil y pico porque se van eligiendo como vamos filtrar son menos de los mil Irujo pues van quedando seiscientos hasta que ya queda

Voz 0313 21:40 pero veinte arriba no hablarás como no digan nada

Voz 1860 21:43 diálogo sí claro yo es que estoy aquí sólo como

Voz 26 21:45 claro así está montada ahí estoy pero me voy para viajeros pero pero pero Mariola Mariola también y mira

Voz 33 21:52 momentos de pérdidas profesional de la radio

Voz 1860 21:54 sí sí

Voz 0313 21:55 oye como una como nació como nació todo esto venga cuenta el hombre cuya en el año dos mil once no

Voz 33 22:02 a Virginia fue sí

Voz 32 22:04 hombre dos mil once si hicimos bueno

Voz 33 22:07 pues esto viene de un programa se llamaba cincuenta años T de Televisión Española entonces celebraba el archivo a cineastas catalanes en su mayoría yo estaba en ese equipo de realización y a partir de ahí que al capítulo de Cesc Gay que quería hacer un capítulo de dedicada a la música de pop rock que yo le estaba sirviendo las imágenes SGAE empezó a pedir Montor Montón y al final el tipo lo que hizo fue e la canciones pues otra y después otra vez pues otra recuerda que cuando lo miramos como pues tantos SGAE tanto director de cine pero esto lo puede hacer cualquiera

Voz 1860 22:46 saludos a partir de ahí

Voz 33 22:49 dimos hoy si combinamos eso con una cosa de unos videoclips de la VH1 que era un poco como lo mismo ponernos bocadillos como de cómic con unos información didáctica o humorística de las dos cosas yo te podría decir que sigue en estudio de mercado no me copia de un sistema con pies de otro y desde ahí

Voz 1860 23:08 soy gay buenas tardes amigos y yo no conocía de nada Barcelona no conoce esta historia me la inventado cientos de veces poniendo Ajero como el auténtico artífice el tipo B sueca la soledad de su casa un día tuvo una iluminación es que ha copiado mentira

Voz 31 23:24 cuéntanos porque el otro día me contabas hay cómo es el proceso porque me encantó es decir esta historia solitarias

Voz 1860 23:30 ah de crearlos rótulos ESAC te muestra imaginación claro abordada por delante

Voz 0472 23:37 de casa una cosa es gratis en este caso menos solitaria pero es verdad Mariola que habitualmente sí que es un proceso unipersonal porque como te contaba el otro día cachito el cachito regular digamos el de la temporada habitual el que se emite los martes por la noche ese está no atribuido a un realizador que está en Barcelona porque allí está la gran la mayor parte del equipo de de cachito es que son verdaderamente los responsables de que de que haya tenido tanto éxito durante estas temporadas Hyun guionista que normalmente está en Madrid aunque también hay algunos que trabajan en Barcelona entonces hacemos una especie de toma y daca en la selección de los vídeos luego elabora vamos a la estructura del programa en función de el tema de temas Osama siempre hay un tema que a la vez es sub dividen en gallitos temáticos en bloques temáticos

Voz 0313 24:17 el más correctamente y luego si luego década

Voz 0472 24:20 bueno en su casa pues se pone delante de la tele del ordenador a visionar los vídeos sin rótulos y hacer lo que yo creo que has el espectador de cachito en su casa que es escribir rótulos mentalmente lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que las locuras que se nos ocurren luego quedan sobra impresionada en pantalla la canción siempre

Voz 0313 24:36 mereció la banda sonora un asesino en serie cachito a cachito siempre me ha venido a la cabeza de verdad de desde pero desde desde jovencito que andar ha escuchado esto tiene mala pinta por cierto estamos hablando el programa Nochevieja igual alguna gente se lo perdió hoy no ha podido recuperar lo poca eh poquito habrá pero si algún oyente por ahí pues alguna piscina un resumen con Marta Estévez lo podemos conseguir

Voz 6 24:57 aquí

Voz 0069 25:00 otra de nada menos que un programa como fue en Nochevieja cachito pero para hacernos una idea empezamos suena ella les este rótulo la integración de esa quina nuestra cultura son ya tan inmerso su propio juicio por fraude fiscal seguimos Campanella y realmente pocos saben que son Duomo

Voz 1860 25:31 Ical formado por Sarah

Voz 0069 25:33 hija hermana y sobrina de Los Chunguitos y por ende de Azúcar Moreno pero no importa porque el rótulo que le hemos es este Los Chunguitos Azúcar moreno Las Grecas y a la en esta familia en los partos en vez de matronas hay manager vamos ahora con ellos Amistades Peligrosas y su tema nada que perder este tema tuvo más de una anotación Se decía las últimas grabaciones de amistades peligrosas son las de Villarejo el prestigio la dignidad el buen gusto sí que había cosas que perder y a eso de la una media de la mañana salió él

Voz 12 26:18 pero bueno sólo dos palabras lo petando la Vox

Voz 29 26:30 yo voy a ser también Sinatra también

Voz 1860 26:32 bueno no te apetece pluriempleo me encantaría yo creo que eso es tiene muchísimo Sinatra no se sabiendo esto es un trabajo que se te ha ocurrido aquí no bueno sí sí pero no oye muy bien muy bien

Voz 0313 26:56 la fíjate cuando estábamos en el informativo se perdona Mariola en en televisión en la parte digamos sería Joe uno de los uno de los trabajos a los que me gustaba dedicar más tiempo a los titulares un buen titular en un periódico pasa exactamente igual no un buen titular lo tiene poco gracioso forzosamente pero sintetizar esos fantástico ejército cojo llevo solo

Voz 0472 27:17 a un fueron muy divertido escribirlo porque enormemente lo escribes un guión para otra persona que lo o para una película o para un corto en este caso es exactamente lo que va a leer exactamente la persona entonces el juego de imaginar te como uno está leyendo y lo que tú quieres decir exacta

Voz 32 27:32 este es súper chulas a y lo hago esto que hacéis de esperar de esperar unos segundos para que él espetó

Voz 1860 27:38 Doreste ahí vais viendo a ver qué buena de tiro eso lo podría decir pero yo creo que eso está estudiado yo creo que médicamente ahí como un juego no primero es el juego de

Voz 0472 27:46 es el tipo aparecer este artista lo conozco pero como se llamaba como ya esta canción etcétera ahí aparece el rótulo y confirmo desmiente lo que tú ya has pensado en casa y además suelo

Voz 0313 27:54 jugar en familia y después ya piensas un rótulo

Voz 0472 27:57 llega el rótulo a veces mejora empeora o confirma exactamente lo que pensabas tú no esa es el doble juego que se establece con cada cachito claro si añades que hay doscientos seguidos es lo que te pasotismo viendo cachito a las que no podías dejar de verlo claro que hay una espiral en la que entras en esa participa un poco el programa también

Voz 0069 28:14 eh

Voz 0313 28:15 hoy déjame recordar un un ejemplo hay muchos hay muchos pero es que además con esto que estaba hablando de todo esto yo creo que enlazaba a Franco Battiato

Voz 26 28:29 a mí me encanta parece Franco Battiato en el año ochenta y seis y el rótulo dice Battiato el franco bueno

Voz 1860 28:35 dice gusta dice más cosas dice Manolete Adrian Brody Spector cachete la cardiopatía tiene tantas influencias cómo su música que también es verdad pero es que lo de Franco bueno es que en en en antes el ochenta y seis en los conciertos Battiato en España la gente gritaba fundamos Franco Franco Franco llega a una situación ambivalente un poco raro Francia o de verdad magnífico tenemos que pedir desde aquí disculpas a Javier Gallego que no se nos olvidó incluyen a esa lista compañero del que también se parece mucho Franco Battiato es verdad un saludo Javier contestada la pregunta de Pablo está estudia

Voz 33 29:12 no no nosotros tenemos y con Javi que es el montador habitual de cachito está recordemos una vez me envía los robots se corrige las faltas de ortografía

Voz 1860 29:21 que es una usabilidad sitio vamos a abrir

Voz 33 29:30 vamos a abrir el melón de la puntuación de la gente que escribe para Radio que no tiene nada que ver una acentuación con con la ortografía entonces hay muchas cosas de muchos puntos que se ponen y cuando tú recibes los cairota es como si aquí no hay ninguna como hay entendemos que eso es una pausa dramática en radio pues lo que hacemos cuando estamos con Havel montador todo corregido pues todo puestos que le damos un repaso y con los caídos pues con los vídeos sí que intentamos ajustar muchísimo de todavía no seguir canciones espérate cómodo segundos más esperan el plano general

Voz 1860 30:06 el juego ese sí que es verdad

Voz 33 30:08 Elia claro sus opiniones señor

Voz 0313 30:12 bueno claro en los niños no esto podría dar pie a un curso y lo digo muy en serio además perfectamente pero en concurso con premios como el al próximo concierto

Voz 26 30:18 los Rolling aislado velados que no tenemos por supuesto Opar de entradas del concierto sería más pesado

Voz 0313 30:27 dijeron tú que tienes experiencia en en en este terreno que estábamos pisando hoy tú ya has averiguado el directivo que dijo eso de que cuando ponen música a la gente cambia de canal

Voz 33 30:35 bueno es que a buscarlo eh es una leyenda que claro no es bueno eso es eso sí

Voz 1860 30:43 sobre el hijo porque yo creo que hay muchos directivos sí pero tuvo que haber un primero una primera siete días Hunter si hasta luego

Voz 33 30:54 vamos a lanzar ese sopapo es un globo sonda para que no sea la música la tele no lo lo que es cierto es que casi todos de cromos un zapeo constante quiero decir cada cuarenta cincuenta segundos cambiamos de

Voz 1860 31:05 no

Voz 33 31:05 no pues de canción pero si eso desde que yo estoy la tele como que se ha dicho ahora gracias a Dios está la selección española

Voz 26 31:12 con Bush a estar urbano está canciones y cambiaron el mundo en en Movistar tendencia vuelve a grandes cosas eh ahora descuentos

Voz 33 31:21 porque yo creo que si el dos mil dieciocho se Un buen año no para la música en en en televisión estamos muy contentos hoy podrá recordar lo de Rafaeli Adame

Voz 29 31:33 calles cuanto todo la mayor otro rótulo decía sobre el escenario dos colosos y una pasta el dentistas pero una pero es que claro que son verdades como puños absolutamente hemos llamado los dentistas de ambos no el implante originan grandes ratos tardarán programa sí a veces la verdad que queríamos meter como más información no porque Adamo hace una versión la primera versión de Mi gran noche es una versión mucho más zafia que dice muy está muy bien Toral

Voz 0472 32:27 chicas que me que está muy bien pero me ponen mal es como muy sexual y luego Rafael hizo una versión mucho más o menos serio patriarcal sí

Voz 1860 32:38 acorde con los tiempos quiénes meter el guiño

Voz 0472 32:40 la gente que conoce la versión y quieres darse información en uno tiempo que es él quien hace la broma no claro ya en Nochevieja hace por la broma y en el resto del año intentado intentamos combinar aconsejable aromas

Voz 0313 32:49 esperamos que lo de los dientes es verdad también sabéis Virginia esboza ya sabéis que a partir de este año lo de la Nochevieja vais sería como digo eh

Voz 1860 32:55 tenéis que venir cada año a repasar ya escrito Anne Igartiburu

Voz 32 33:01 giros visto buena le falta vestido

Voz 1860 33:03 voy es que nadie habla del vestido de Virginia no no iban si vas gracias a amar la estilista

Voz 0313 33:15 pero si eso sí

Voz 1860 33:17 me gustan los sombreros si no me veo yo con sombrero pero sí

Voz 0313 33:20 a hablar enseguida con oyentes de La Ventana por cierto recuerdo teléfono para historias de sombreros nueve cero dos catorce sesenta sí

Voz 29 33:25 sesenta coma con roto es que este así este al no me acuerdo

Voz 1860 33:36 son un acuerdo un rótulo que finalmente no pusimos porque pensamos si era dos pelis y pensamos que nadie y lo quitamos pero era Joe Cocker el único artista que nunca ha podido colgar el cartel de no hay entradas estaba puesto si estaba puesto sí sí sí sí ahora se demuestra que yo no todos porque tenía que presentar hoy gustarme dando Twitter familia enhorabuena saludos que está de vacaciones una ha querido venir la pista directora de cara

Voz 29 34:09 adiós

Voz 26 38:12 también dos minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias Íñigo Sastre cómo estás

Voz 0959 38:17 buenas tardes Carlas si tuviera que poner un rótulo a mi coche sería el de averiado porque el otro día pincha la rueda de mi coche al lado de casa ahí salió mi vecino de firme sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y cambio de neumáticos justo cuando terminaba su frase llegó Línea directa el rescate me puso una nuevo Isabel que dirige llegas tarde vecino es que todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llamar al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 4 38:48 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 42 38:57 no

Voz 43 39:04 habitan México son Kufa con mi versa Pablo VI tan Ci Pepa le muchachas John Page

Voz 0313 39:18 no queremos hablar de sombreros con los oyentes a La Ventana a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta hace un ratito Nieves Concostrina nos contaba que tal día como hoy en mil setecientos noventa y siete se puso a la venta por primera vez un sombrero de copa en la verdad es que la historia de los sombreros y la necesidad de de cubrirse la cabeza es milenaria tuvo orígenes más cercanos bueno a la protección de nuestra cabeza que no al al al concepto de adorno no sin embargo hoy llevar sombrero tiene una motivación casi exclusivamente estética y cuando decimos sombreros por nuestra mente pasan muchos tipos y muchos modelos que se puede dar miedo por ejemplo los sombreros tipo pico como el de la bruja mala del Mago de Oz

Voz 29 40:04 sombreros

Voz 0313 40:05 así predestinados a hacernos sonreír o reír

Voz 29 40:07 como los confines del Gordo y el Flaco Chaplin

Voz 45 40:12 no

Voz 26 40:18 cómo es vivir en la pura fantasía como con el sombrero de copa de Alicia en el país de las maravillas de Carroll Sombrerero

Voz 6 40:28 si no los hay me gustaría serlo

Voz 1 40:35 bueno es buscar la aventura con él

Voz 0313 40:38 sombrero que el CD hora de Indiana Jones

Voz 6 40:40 escrito está marcando el el pergamino se ve cuando está mojado está escrito en inglés dice sobre la tumba de la kamikazes los caballos mostrarán el camino hacia el mayor de los triunfos de Alejandro

Voz 26 40:53 y no digamos ya la elegancia más pura del del Borsellino de Bogart en aquella despedida de Il

Voz 0313 41:00 en Casablanca donde los dos personajes llevaban sombrero

Voz 46 41:02 sí ese avión despega y no estás con el Lola aventuras tal vez no ahora tal vez Joint mañana pero más tarde toda la vida siempre tendremos París no teníamos lo habíamos perdido hasta que viviste acaso aparca pero lo recupera cosa anoche nunca me dejas yo también tengo mi labor que hacer no puede seguir pero no puedes tomar parte pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños no cuentan datan esto lo comentó algún día lo compro entradas

Voz 47 41:47 sus

Voz 48 41:51 a Gil existir estas

Voz 26 42:00 en verdad el sombrero para todo tipo de de situación y estados de ánimo y hoy en La Ventana queremos saber porqué nuestros oyentes llevan sombreros y lo llevan

Voz 0313 42:09 es aporta Si lo hacen pues por cuestiones estéticas por tapar un defecto para defenderse de los agentes climáticos que puede ser para mostrarse más elegantes teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Burgos camino buenas tardes

Voz 1 42:22 hola hola buenas tardes qué tal camino cómo va eso a ver qué mejor ejemplo habrán invierno que usamos yo prácticamente yo soy ex boina duras Tamayo porque ya te avisa que en Burgos fabricamos el frío ahí decís que hace fresquito fresquito

Voz 1438 42:41 sí desde luego para mí ha prescrito pero yo yo

Voz 49 42:44 para los que venir desde el frío Burgos como ya que hemos tenido antes también de Burgos persona animal llamaron

Voz 0313 42:52 boina sólo tienes algún sombrero sombrero también

Voz 50 42:55 bueno tengo algún sombrero pero sobre todo porque es más fácil como de guardarlas ocupan menos espacio y pienso que eso me estilo estás también

Voz 0313 43:04 colores alguno o preferido o una cosa discreta negro un gris

Voz 50 43:08 nada bueno tengo negros grises bastantes grises pero también me gustan los colores pistacho que se iban ahora a los amarillos prácticamente de todos los colores

Voz 0313 43:16 muy bien camino los llama desde Burgos y Enrique desde Santander al nueve cero dos catorce sesenta sesenta Enrique buenas tardes

Voz 51 43:23 buenas tardes hola qué tal sombreros y

Voz 0313 43:25 no

Voz 51 43:28 sí sombrero clásico algún

Voz 0313 43:30 tipo concreto de color

Voz 51 43:33 diferentes colores el día o la ropa que lleve esfuerzo un sombrero marrón sombrero negro en verano en Panamá según bloque no los Panamá son el sombrero

Voz 0313 43:48 por qué lleva sombrero Enrique

Voz 51 43:51 bueno realmente no lo sé yo sólo contar aquello de que de chaval pues me decía mi madre aquello de para qué quieres la cabeza hasta que descubrí que era para llevar sombrero

Voz 0313 44:05 cuánto está cuántos tienes

Voz 51 44:08 nueve nueve sombreros en este momento nueve

Voz 0313 44:11 no de sombreros los va renovando como por temporada o o te duran años los sombreros

Voz 51 44:17 no me duran mucho algunos ya tiene bastantes años eh algunos pues entonces Panamá si esos dura menos pero los sombreros de fieltro normal los suizos de tipo ese poder salir no pues esos duran años y años y años no porque como además no llevo todos los días el mismo sombrero pues tampoco es aquello de que es hombre hay alguno que ya está muy dijo tengo uno de tipo de Indiana Jones pone igual que el de Indiana Jones que se ha mojado tantas veces que ya está está ya como el de Indiana Jones hecho polvo no

Voz 0313 44:59 muy bien Enrique muchísimas gracias por llamarnos desde Santander y Alfredo desde Madrid Alfredo buenas tardes hola Alfredo porque llevamos sombrero haber

Voz 51 45:07 pues no era eso lo explicó explicado compañera Kitty yo creo que era por moda a pillaron los setenta ochenta hay muchos

Voz 1438 45:15 no Pos

Voz 51 45:17 cantantes lo llevaban ya ahora lo dio pues por es un complemento mismo por el frío a la que si te digo la verdad no es que el pecado del todo pero sí que pelo o en en verano en invierno pues las heladas

Voz 50 45:32 este comparten bastante bien cuatro sobre los bienes

Voz 51 45:36 pues de uso normal tendré cuatro cinco dos o tres de da de invierno y de verano de verano como ha dicho se suelen estropear mucho más que lo dirigirlo

Voz 0313 45:48 y los que no son de uso normal porque están guardados

Voz 51 45:50 pues pues tengo por esto más representativos pues algún cordobés mexicanos fue uno de estos sombreros gorros sombreros que no son tanto algún de estos de algún errores todos somos de los Andes pues cosas que no te pones más a menudo

Voz 0313 46:08 ya ya ya ya ya tenemos aquí a una experta gracias Alfredo tenemos a Charo Iglesias que es dueña del taller Charo Iglesias llamaré referente en España del diseño de sombrero charro buenas tardes qué tal

Voz 32 46:17 buenas tardes muy bien encantada de que sorprende

Voz 0313 46:19 nos llamen tantos porque tengo más eh que tantos oyentes con porqué uno tendería a pensar bueno sombreros una cosa de minorías y tal pero igual no lo es tanto al final

Voz 32 46:28 no no lo es tanto eh porque aparte otra cosa es que se usen ahora la gente que que los usa son los que tienen vicio eh crea vicio pero es verdad que hay muchos más sombreros y la gente tiene mucho más sombreros de lo que aparentemente se ve en la calle quién quién lo utiliza más actualmente el hombre una mujer pues últimamente llevamos dos tres años que el hombre está aventajando a la mujer el uso si es muy curioso a la mujer ha dejado un poquito el el tema del vestir y el hombre está a mí me encanta eso eh es verdad esa es esa máxima

Voz 0313 46:58 no es leyenda urbana de que después de una crisis una guerra o una crisis económica vuelven los sombreros

Voz 32 47:04 bueno está demostrado prácticamente porque es ese en el siglo XX lo había lo hablábamos antes hace un ratito pues después de la Primera Guerra Mundial mil novecientos veinte fue la el bueno el boom del sombrero el sombrero Clos la mono la independencia de la mujer y muy largo de contar pero y luego en mil novecientos cincuenta otra vez después de la Segunda Guerra Mundial vuelve el sombrero yo creo que eso tiene muchos motivos muchas causas pues yo creo que una de las principales es que estaban cansadas de vestirse CEO de no tener dinero para ropa para comprarse y entonces empezaron a pues eso es decir queremos ir guapas por otro lado la independencia de la mujer también que ya empezaba a despuntar bastante fuerte muchos motivos no de hartas de estar tristes y querían fiestas los años locos no hay muchos motivos para ponerse sombrero yo creo que hay a la gente le gusta el sombrero lo hay ahora un porcentaje alto que no se atreven a llevarlo

Voz 0313 48:10 que no se atreven de eso estábamos hablando hace un ratito con con Mariola Cubells que ella sí es más de Batman más más de más de boina más de boina ladeada de esta de de colores y también algún sombrero alguna vez

Voz 32 48:21 disculpa Francino pero para mí cualquier sombrero desde un gorro de niño con éxito

Voz 0313 48:26 eso quería preguntar yo hasta un gorro de compras

Voz 32 48:29 Nero un sombrero de copa ámbitos son maravillosos

Voz 0313 48:33 acepto cubre cabezas sí hombre Sombrerero obreros

Voz 32 48:36 era luego hay gorras los casquetes lo hay minuto nos decía Roberto y a mí que dice es que no nos pega nos pega a sí

Voz 0313 48:43 yo digo bueno fotografías que podríamos mostrarlo que entraran pero pero no sé por qué les pega unas personas ya otras no

Voz 32 48:51 este es un tema del no me pega entra dentro de lo la del pánico al usar sombrero miedo a usar sombreros dormido al frente vergüenzas no entonces más que nada es en hay una frase que yo siempre digo de Philippe Tracy que es uno de los sombreros más famosos del mundo ahora mismo inglés que dice que toda la gente que tiene cabeza puede llevar sombrero a mí como profesional me encanta es ahora no le has llevado siempre sobre lo ahora ahora lleva por cierto estudió entre sí o turbante au sombrero boina a veces también me gusta ir con el pelo pero el noventa por ciento de las que llevas

Voz 0313 49:29 ahora en el en el estudio de color gris no

Voz 32 49:31 con el modelo sería como como se podía de este entraría dentro de esta hecho está hecho de fieltro de pelo de conejo y luego entraría dentro del modelo por salino Un poco más femenino con un poquito vuelta pero es que dentro de lo que se llama por salino Fedor a que es el nombre Un poco más original el Humphrey a finales todo el mismo modelo

Voz 0313 49:55 Pedrosa es el de Indiana Jones diferentes vencedora sería un poquito más el de Indiana Jones no

Voz 32 50:00 sí es que dentro del proveedor a entraran a la corta de y luego las modas cada años

Voz 1 50:05 porque llevas este hoy por ejemplo en función de que los coges

Voz 32 50:09 de qué me encuentro más a gusto dependía dónde voy turbante porque entonces nada entrar entra dentro de mi pelo me camufló pero a veces me gusta mucho usar sombrero tampoco exagerado aunque también me gusta alguna fiesta con sombreros divertidos

Voz 0313 50:24 dos sombreros tiene Charo Iglesias

Voz 32 50:26 en mi taller ahora mismo unos quinientos seiscientos

Voz 0313 50:29 no pero de uso personal de uso personal cuando están bien no

Voz 32 50:32 treinta y tantos cincuenta pero en papers

Voz 0313 50:35 a ver qué más nos cuenta oyentes de La Ventana que llama al nueve cero dos catorce sesenta sesenta por ejemplo Carmen de A Coruña Carmen hola dentro del concepto sombrero que nos aclarado ya Charo que vale para todo porque ha puesto Estu

Voz 1438 50:48 puede yo he apostado más por la boina pero por la comodidad que llevar la yo realmente hombre ruso todo el año boina o poco salí no fe Dora en invierno que en verano nunca había faltado a la lucha o de o de otea la costa las fuerzas practicamente de todos los colores plumas la última adquisición es un acto traje dorado Reyes por gordita de color beige con unas pruebas de por mi preciosas bueno intento eh ponerlas o con mis ante sí Mi Bujanda o Palestina para mí es muy importante en el invierno bueno aquí en La Coruña hace no tanto frío como él

Voz 0313 51:32 no tanto como un burgués

Voz 1438 51:35 pero si es un tema muy húmedo y cuando sopla el viento pues lo hace muy a gusto

Voz 0313 51:41 has llevado siempre sombrero Carmen no fue a partir de un momento

Voz 1438 51:45 siempre me gustó y ahora e hizo ante se echaron comentario que que efectivamente estrictamente de acuerdo con ella hay es que a veces a los hacemos a ponernos por vergüenza yo recuerdo de adolescente me encantada pero lo podía pocas veces era por vergüenza porque siempre se queda mirando sobre todo en una ciudad pequeña como puede ser Coruña bajas más a de masas apercibida ciudades grande pero aquí en Coruña no era o de dónde sale esta

Voz 0313 52:15 todas las personas como Carmen Charo que les que les de a las personas que les que les da vergüenza pues como la persona la vergüenza bailar o ponerse determinada ropa que les dirías con como las motivará días

Voz 32 52:25 pues es muy fácil porque claro hay en la vida de distintos personajes no está yo por ejemplo recomiendo a los señores de cuarenta y cinco cincuenta que has están quedando calvos que les ponen un sombrero y es que se transforman es algo interior el sombrero aparte de Exterior como indumentaria es algo que tienes que asimilarlo no por decirlo de alguna manera decir hoy salgo con sombrero ya tres verte pensar en ti porque la gente luego no te mira tanto eres tú la que te sientes mirada o mirado

Voz 0313 52:57 te sientes identificada con esta reflexión Carmen tú te pasaste

Voz 1438 52:59 mí me quedé totalmente totalmente quería apuntar también que los hombres están elegantísima con sombrero yo además es que mi padre usaba sombrero porque era calvo Ivonne no yo lo diga siempre tan guapo claro era mi padre pero sí es cierto es cierto es los hombres estadíos muy guapos estáis muy elegantes con sombrero todo el mundo puede que pierda la vergüenza viven

Voz 0313 53:25 pues compensar a saltamos de Coruña Barcelona Ana buenas tardes hola buenas tardes Solana obreros sabe cuéntanos

Voz 31 53:35 sí sí mismos sombreros sí he visto Berto sobrinos con con muchas cosas y final sólo con sombreros pero no con la crisis y los ocho la tienda no lo pude soportar más de catorce años abriendo si me quede solo con mercados y ahora sólo sombreros fin todo Alicia decía que en España pero sobre todo para Carulla porque tengo niños y viejos sí decirte que el cliente del sombrero es fantástico que

Voz 0313 54:16 no existe no existe un perfil determinado gana un retrato robot del cliente hola clienta de de de sombrero

Voz 31 54:23 hoy en día son miro el conocido pero yo iba por un motivo práctico sobre todo pues sin señores porque tiene un trio entonces el como diría si va por la cabeza a los pies positiva es la cabeza lógicamente pues eso aguantaron el calor no un tema estéticos evidentemente cero no hay una razón son personas pues pues pues que han descubierto un poco lo que llevar sombrero oí en la comodidad

Voz 1860 54:54 diga

Voz 31 54:55 yo confío por entonces pues pues como a los zapatos albero necesitas uno para cara