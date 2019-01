La Ventana (15/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias movilización feminista este quince de enero coincidiendo con el comienzo del debate de investidura en el Parlamento de Andalucía Esther

Voz 1454 00:13 a hora y media de discurso esta mañana con apelaciones al diálogo y al cambio tranquilo sin cordones sanitarios a la alternancia también pedía Moreno Bonilla sacar de la contienda política asuntos tan sensibles como la violencia G

Voz 2 00:25 pero el maltrato es una lacra social que debemos erradicar y hay que hacerlo construyendo sobre lo que tenemos sumando enriqueciendo mejoran sin cuestionar lo que ha funcionado y funciona pero corrigiendo lo que no funciona haciendo en suma que todas las víctimas estén protegidos quiénes sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito

Voz 3 00:54 entrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 0313 00:57 palabras e Juanma Moreno Bonilla esta mañana recordemos sabido las puertas del Parlamento andaluz una concentración por la mañana por la tarde es en la Plaza Nueva José Manuel Rebollo adelante

Voz 4 01:08 eh divas no se queremos hoy ni un paso atrás son algunos de los lemas que enarbolan en estos instantes alrededor de medio millar de personas en la Plaza Nueva de Sevilla según las autoridades protestar pacíficamente contra la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía multitud de banderas el TBI ondean al ritmo de canciones protesta ahí al grito de nuestros derechos no se negocian el goteo de asustó entonces no cesa y los colectivos organizadores esperan repetir la cifra de dos mil personas concentradas este mediodía a las puertas del Parlamento andaluz

Voz 5 01:38 vamos a recordar al gol de lo que se ha escuchado esta mañana en esa concentración por qué tenemos que Zenden nuestro derecho por qué tenemos que hacer que los políticos sepan a quién tienen que representa porque quieren negociar con nuestras vidas porque quieren negociar con nuestro igualdad porque negociar con lo que tanto hemos luchado yo soy inmigrante te estoy aquí en representación de toda la comunidad inmigrante de Andalucía

Voz 0313 02:02 mensajes muy parecidos están repitiendo en otras ciudades por ejemplo en Barcelona Nos vamos a la Plaça de Sant Jaume Albert Pla Donna tardan daban

Voz 6 02:08 bona tarda centenares de personas se concentran está ahora delante del Ayuntamiento de Barcelona pero siguen llegando más mujeres hombres de todas las edades dicen para dar apoyo a las mujeres andaluzas llevan prácticamente todas alguna prenda de color morado también banderas de este color y con pancartas pidiendo que ni un paso atrás en cuanto a sus derechos nos acompaña Montse esa ribera del colectivo feminista lo que lleváis denunciando en las últimas horas es que no son los derechos de las mujeres una moneda de cambio

Voz 7 02:37 eso es una es una reivindicación permanente todos los años yo que soy mayor y que estaba en el franquismo sólo pensar que volver que haya una involución tan grande que volvamos a los tiempos atrás me parece que es incomprensible que realmente estamos acostumbrados a pensar que los derechos los tenemos que ganar día a día no hay ahora que el muy feminista esta fuerte los parece como más importante que nunca que todos los partidos Parlamento etcétera reconozcan los derechos que son derechos humanos de las mujeres y de todo el mundo

Voz 8 03:03 gracias gracias al ver de Barcelona

Voz 1454 03:06 a Pamplona en la plaza del Ayuntamiento unidad móvil Javier Lorente buenas

Voz 9 03:09 les buenas tardes parte carta en castellano y euskera ante el fanatismo solidaridad feminista desde hace ya más de media hora se va acercando mujeres también nombres secundando esta convocatoria de las agrupaciones feministas de Pamplona en el mismo lugar de las multitudinarias concentraciones tras la sentencia de la manada la pasada primavera manos con guantes rojos de las mujeres que sujetan esta pancarta frente a las entorno a mil personas que se van dando cita aquí cita apoyada por cierto por todos los partidos salvo UPN y el Partido Popular

Voz 1454 03:41 buscamos la foto a esta hora en la concentración de Bilbao Jon Rojas adelante

Voz 0975 03:46 los colectivos feministas de Bilbao también han querido sumarse a esta convocatoria ya está Plaza del Arriaga de la capital vizcaína está ocupada por decenas más sin duda de un centenar de mujeres y hombres que han querido dejar claro también que no van a permitir ni un paso atrás en la lucha de los derechos de las mujeres con lemas como somos más ni un paso atrás una llamada a la que por cierto han respondido también algunas mujeres políticas de diferentes partidos hemos visto por ejemplo a la presidenta del PNV en Vizcaya a Itxaso Atutxa o la diputada de Podemos a son Merinero aunque no ocupa ningún lugar destacado en esta concentración que no tiene pancarta en la que se está ocupando poco a poco está plazo y a la que sigue llegando gente continuamente

Voz 1454 04:22 cuál es el ambiente en Oviedo a esta hora que mensajes escuchan allí ya Jesús Martín adelante

Voz 10 04:27 qué tal buenas tardes pues aquí en el mensaje es claro están leyendo ahora mismo el manifiesto elaborado a nivel nacional después uno que han elaborado a nivel regional y bueno pues la verdad es que no hay mucha gente esperaban más las convocantes pero también nos dicen que bueno que que la hora no es muy propicia que también que hace un poquito de frío ahora mismo diez grados aquí en la plaza del Ayuntamiento

Voz 0313 04:53 siete cinco seis y cinco en Canarias hasta ahora podemos visitar otras dos ciudades también con concentraciones feministas primero Valencia Ana Durán adelante

Voz 11 05:02 buenas tardes anima pertinentes ni un paso atrás vamos a por todas es el lema de la gran pancarta morada que hasta ahora se despliega en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia siguen llegando participantes ya son varios centenares en esta concentración se vaya dando poco a poco la plaza en un tono festivo con mucha música pero también muy reivindicativo con maneras moradas del movimiento feminista pero también alguna republicanas del movimiento LGTB ir los convocantes los participantes lo dejan con otro de sus lemas meridianamente claro contra el fascismo feminismo

Voz 0313 05:33 terminamos ya esta ronda informativa de las concentraciones feministas de esta tarde en Madrid en la Puerta del Sol

Voz 8 05:39 Mariola Uribe cuéntanos pues aquí

Voz 5 05:42 la concentración de Madrid con miles de personas llama la atención la implicación de los hombres muchos barones en la Puerta del Sol al lado de las feministas curtidas y veteranas que has llegar lo primero que dicen hay que ver otra vez aquí en la lucha por los derechos de las mujeres las jóvenes llevaban una pancarta con el no pasarán con el megáfono en mano gritan por supuesto ni un paso atrás una concentración con muchas mujeres del Partido Socialista y también con el apoyo de la UGT con su vicesecretaria general

Voz 12 06:12 al estamos si te escucha

Voz 5 06:14 es Tina Antoñanzas Cristina porque hay que estar aquí esta tarde antes escuchabas con nosotros las palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla que te parece

Voz 13 06:23 bueno pues yo lo que creo primero es que no hay que hacer demagogia con la violencia nosotros estamos aquí porque no queremos dar ni un paso atrás porque a las mujeres nos asesinan por el hecho de ser mujeres a las mujeres nos acosan por el hecho de ser mujeres entonces hay que llamar a la violencia por su nombre y esto es violencia machista por eso queremos estará aquí para protesta para reivindica que no vamos a dar un paso atrás les nuestros derechos que nos ha costado conseguir pero sobre todo que no vamos a dar un paso atrás

Voz 14 06:49 en la igualdad Cristina buenas tardes

Voz 0313 06:55 a la hora nos escucha Cristina Antoñanzas en todo caso hasta aquí la ronda informativa con estas concentraciones feministas hoy en diversas ciudades de España que más contamos hasta ahora Ester

Voz 1454 07:04 pues estamos a la espera de novedades desde Totalán en Málaga donde se busca el pequeño Julen desaparecido desde el pasado domingo después de caer a un agujero de los que se utilizan para buscar agua un pozo al que se intenta acceder desde un lateral un grupo de mineros especialistas en rescates llegados desde Asturias se van a incorporar al trabajo en el Parlamento británico hay debate a esta hora de momento sin Theresa May la votación sobre el Brexit podría conocerse ya de noche no hay una hora fijada porque todo va a depender de cómo sea el debate del número de enmiendas así que estaremos pendientes ya en Hora Veinticinco de todo lo que ocurra en Totalán Londres vamos ahora con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 15 07:38 qué tal estará muy buenas termina la octava etapa del rally Dakar en coches ni de al segundo puesto en la general tras quedar segundo también hoy Al Attiyah líder de la jornada de la general cuarenta y seis minutos por delante del español a dos etapas del final además hoy empieza la Vuelta octavos de final de Copa del Rey a las siete y media Valladolid Getafe con uno cero de la ida para los madrileños y a las nueve y media Valencia Sporting con el dos uno de la ida para los asturianos y recordemos esta noche a las once y media en El Larguero con Manu Carreño estará al presidente de la Real Federación Española

Voz 0230 08:04 todo Luis Rubiales ha dicho volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado a las ocho

Voz 1454 08:07 las siete en Canarias

Voz 1 08:12 sin fueron

Voz 8 08:12 activos

Voz 16 08:16 los expertos en libertad saben que Otto quieren los expertos han llegará antes también lo mismo los expertos en viajar a su manera igual que línea directa que como son los expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el directo punto com una compañía Bankinter

Voz 17 08:43 está a punto de arrancar la segunda temporada del exitoso talent show de costura de Televisión Española

Voz 18 08:48 a compensar esta primera sesión la postura de costura

Voz 17 08:55 tú Mourad con fe pelo

Voz 8 08:57 pero dura lo ves ya has enfadado este miércoles los diseñadores Lorenzo Caprile y María escote presentan en Hoy por hoy la nueva temporada de maestros en la postura Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena

Voz 19 09:18 eh

Voz 8 09:24 con Carles Francino

Voz 20 09:28 hola les suenen pues guiones

Voz 0313 10:09 aquí seguimos esta canción eh ya que son grandes los Beatles bueno pues los vídeos sobre el grupo más pirateado del mundo e los últimos datos dicen que el pirateo en general ha bajado un poquitito vamos tomando conciencia de que en fin es algo que esté bien pero no se datos pirateo de videojuegos y de libros subió un seis por ciento el año pasado en concreto cuatrocientos veinte millones de contenidos literarios fueron pirateados según las últimas estadísticas de que disponemos motivos para piratea vamos motivo yo lo llamo excusas a coartadas que los contenidos originales son muy caros que lo ilegales de más fácil acceso y la mitad de los encuestados asegura dice una cosa además muy curiosa muy interesante que ahora comentaremos con nuestro invitado quede saldada parte de la deuda con los creadores porque ya pagan conexión a Internet bueno en relación a este tema del pirateo de libros hecho viral en las últimas horas la respuesta del escritor Juan Gómez Jurado a un internauta que reconocía haber pirateado dos esos libros Esther escribió a soy un parado de larga duración sin un solo ingreso tengo la desgracia de que me encanta leer por eso me he bajado el emblema del traidor así como la leyenda del ladrón ambos buenísimos si quieres por privado Te doy mis datos para la denuncia por robar Juan Gómez Jurado buenas tardes la buenas tardes Carles fieles respondió Juan Bueno pues ya lo digo yo que que en fin que Care por Prodrive que no se preocupara que la próxima vez si no podía pagarlos que has a los envía bastó pero que mejores auto piratear no eso la dando de comer a Cuatro sí porque a cuatro sinvergüenzas no es nueva

Voz 1190 11:36 no entendemos muy bien que el proceso cuando tú descargas el libro de una página pirata eso no quiere decir que tú lo estás cogiendo lugar etéreo sino que efectivamente hay gente que tiene páginas que están creadas para compartir el trabajo de los demás para ponerlo a disposición del público sin que el creador la gente que trabaja por ello reciba nada pero los que hacen este este ejercicio que no está bien si que reciben porque ponen publicidad en sus páginas que son muy limitadas y que obviamente luego tienen algo a cambio yo mi propuesta llamas lo he repetido muchas veces en redes sociales si queréis tener uno de mis libros Ino podéis pagarlo yo os invito a que me escribáis a mi correo electrónico pongo a disposición de todo el mundo o incluso mi Twitter arroba Juan Gómez Jurado me escribís yo os mando el libro encantado de verdad es que no no me cuesta nada siempre que por favor que no sepa estás página

Voz 0313 12:28 has de difícil clasificación mañana recibes mil mensajes

Voz 1190 12:33 pues libro regalar libros y lo haré encantadísima porque de verdad creo que esa es la manera además he encontrado a lo largo de llevo trece años de carrera ya como escritor me encontrado primero me ganó excepcionalmente bien la vida es la parte que me permite hacer esto y la segunda parte es que muchas veces a lo largo de estos trece años cuando puesto a disposición mi obra a disposición de los demás cuando no podían acceder a ella luego cumplen con su palabra ir cuando se encuentra en una situación en la que salen de esa precariedad se compran mis libros lo recomiendan y al final del beneficios para dos

Voz 0313 13:09 pero luego había otro lector a tuya que aseguraba en el mismo hilo de Twitter que también estaba fin pasándolas canutas que no tenía trabajo bueno tenía dinero pero que iba a la Biblioteca que digamos en fin es una opción que tampoco está mal y que fin se podría contemplar antes de decidirse a piratear algo no sí pero vivimos en un mundo cogen esto es un poco burro lo reconozco eh en fin Roberto lo sabe lo hemos comentado en antena muchas veces yo con esto del del pirateo de la música de los libros y tal es que no es que que no es que creo que lo que se fabrican son son coartadas es mi opinión eh ya sé que hay mucha gente que está en contra de esto que no está de acuerdo que que se fabrican son coartadas tiene

Voz 1190 13:45 la razón efectivamente cualquier cosa que no sea retribuir

Voz 0313 13:49 el autor del gol luego hablemos de la industria editorial de la industria discográfica iré los pasos que deberían dar para acercarse al consumidor ofrecerán sólo ejemplo autor ahí no tiene culpa digamos bueno pero él él lucha mucho a favor de eso que dices porque él convence no sé si es a la editorial no sé exactamente en qué punto de la escala de la comercialización pero por ejemplo para que su último libro que en cualquier otro caso costaría no menos de nueve euros pues no llega ni a cinco quiero decir que él el lucha para eso

Voz 1190 14:17 no yo me parto el cobre con la gente de los despachos con moqueta para que los libros estén accesibles a un precio primero tiene que haber disponibilidad lo que tú antes decías es que existe la biblioteca bibliotecas claro pero no todo el mundo tiene una biblioteca cerca por desgracia ya durante la crisis las bibliotecas han sufrido grandes varapalos hay que ir a las bibliotecas hay que apostar por una cultura eh que venga también apoyada por el Estado por el Gobierno que fomente la cultura ante los ciudadanos pero también la propia industria editorial nosotros los creadores tenemos que acercarnos a la gente fijados en el año dos mil ocho con la crisis que comenzó a producirse una tormenta perfecta por un lado venía el grandes tenso en el consumo de pago de los libros de las películas de de la música y por otro lado venía ese esa crisis que hacía que muchas veces fuera más fácil más sencillo más cómodo e incluso mejor para el consumidor descargar el libro sin pagar nada que el de verdad encontrar el sitio porque los libros estaban a trece euros a la vez que se ensancha

Voz 0313 15:25 a la banda para hacerlo de son mucho más rápido en internet

Voz 1190 15:28 tormenta perfecta para que todo fuera mal y entonces yo lo que avisé en aquella época insistentemente fue no podemos criminalizar a la gente era más nunca nunca jamás porque tú puedes quejarte de que una persona te ha pirateado una cosa una vez pero ese es un consumidor para cientos de ocasiones entonces a esa persona no puede criminalizar la nunca tienes que dar tu pasos en la dirección

Voz 0313 15:49 pero si llamar a las cosas por su nombre de Juan si eso eso

Voz 1190 15:52 decir simplemente llamarla no claro el tío

Voz 0313 15:54 este chico que te escribió pues con fin que las pasa canutas que le vas a decir pero pero llamar a las cosas por su nombre es decir bueno pues eso se llama hurtar no robar porque no es violencia pero eso son hurtó es un hurtó intelectual

Voz 1190 16:07 no sé si es complejo porque todo todo todo este mundo complejo en este caso hablaríamos de lucro cesante pero ya si esa persona si esa persona en vez de de descargarse reina roja que es mi última novela si lo que hubiera hecho fuera de bajarse de manera gratuita El Lazarillo de Tormes pues hubiera dedicados a las ocho horas de su vida o o una semana de subida a leer El Lazarillo de Tormes Hinault hubiera habido en ningún caso una una ex un lucro cesante

Voz 0313 16:35 me bien además en lo que tu decías al comienzo que estas personas son muchas personas deben saber y seguramente lo ignoran que están dándole dinero a gente con mucha cara

Voz 1190 16:44 efectivamente o incluso muchas veces tú terminas de te descargas Un libro o incluso alguien te lo pasa por correo electrónico no te planteas por qué yo puedo leer esto no pero yo creo que hay una manera eh primero lo más necesario es la educación y los segundos también que en la industria editorial tenemos que dar pasos para

Voz 17 17:00 si la accesibilidad y el precio de eso súper importante

Voz 1190 17:04 yo pongo mis libros me da nueve euros a cuatro con setenta y cuatro que es como está mi última novedad es porque he hecho un esfuerzo de transmitirle a mi editor oye sé que con esto vas a ganar menos dinero yo también voy a ganar menos dinero pero vamos a reducir muchísimo el consumo de este contenido de manera pirata IS yo esto no lo sabéis vosotros porque no lo contado nunca pero cuando en noviembre salió reina roja el ocho noviembre enviar instantáneamente estaban todas las páginas pirata yo escribí uno a uno a todos los buen Masters de esas páginas y les dije chicos mi libro está a cuatro con setenta y cuatro yo os pido que por favor durante un mes hasta que pase Reyes no comparta es este libro porque yo necesito comer ligero todos educadamente me dijeron tiene razón nadie nos lo había pedido esta forma todo el mundo a sus a todo el mundo acude a la amenaza yo yo y sin embargo yo lo único dije por favor a partir de una determinada fecha ya no quedara más remedio pero por favor dejadme este hueco el resultado bueno pues ha sido que el libro ha sido un mes el más descargado en más comprado dos mil dieciocho en digital no

Voz 0313 18:12 tú crees que este problema tiene apaño tiene arreglo en el corto plazo en el medio plazo que hay que ir picando piedra de las plataformas también han ido a favor no de eso que dices quiero decir los Spotify

Voz 1190 18:24 los libros para entendemos si yo yo no tengo soluciones se yo creo que tanto en este tema como en casi todo en la vida sólo hay una solución que es educación reflexión si tú te paras a pensar cómo es el contenido que estás consumiendo probablemente digas oye pues igual me merece la pena en vez de en tomarme una cerveza esta tarde pues igual me merece la pena retribuir al autor con el que voy a compartir una semana ese ese pero es de educación y esta reflexión también en Cazorla los creadores no enfadarse cuando se produzca este caso

Voz 0313 18:57 o no sólo no solo sino es decir cómo

Voz 1190 19:00 puedo yo también ayudar a que el mundo sea mejor

Voz 0313 19:02 habían dicho con tanta claridad que pirateada en Dublín

Voz 1190 19:05 muchas veces muchas veces normalmente por correo electrónico y normalmente además lo hacen con sólo con una mención pero en este caso yo consideré que era importante ya que me lo decía de una forma tan claro y tan sincera compartirlo con un tuit con comentado de manera en que bueno pues de alguna forma pudiéramos reflexionar entre todos

Voz 0313 19:22 pero mensaje además que que traslucía una cierta desesperación verdad de decir joder es que estoy muy mal claro que esta persona efectivamente te lleva seis meses

Voz 8 19:32 en paro no vamos a hablar de él porque además no

Voz 1190 19:35 ni siquiera tiene su nombre en Internet no ir Gomes que

Voz 8 19:37 correo electrónico inmediatamente le Lehman de mi libro digital cuando tú te encuentras mejor

Voz 1190 19:42 ya me lo pagarán porque además sé que eso va a pasar a esa persona en algún momento se sentirá agradecido porque se ha creado un vínculo cuando no se crea el vínculo es cuando no se hacen las cosas bien

Voz 0313 19:53 interesa mucho lo que escucho esa tarde Juan Gómez Jurado muchísimo

Voz 22 19:55 es cierto que reina roja es estupendo suerte fue muchas gracias a vosotros chicos

Voz 0313 20:01 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 23 20:08 a la hora de viajar el camino más

Voz 24 20:09 no siempre sea el de bajada y eso es indiscutible bleu por eso no auto baja aún más los precios en más de cinco mil productos Nora autor los auténticos expertos en tu coche tu ahorro condiciones en auto punto es lo hará Utah empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 25 20:29 mi

Voz 8 20:30 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:35 buenas tardes a todos el colectivo feminista también calienta motores en Madrid de cara al ocho de marzo miles de mujeres también muchos hombres toman a esta hora el kilómetro cero de la capital abarrotan la Puerta del Sol para gritar bien alto que la derecha y la derecha extrema no son quién o quiénes de eliminar ni un solo derecho o de dar un paso atrás en la lucha contra el machismo Sara selva está allí Sara Madrid se suma al resto de de capitales moradas esté quince de enero no buenas tardes

Voz 0133 21:04 qué tal Javier buenas tardes la Puerta del Sol está a rebosar no se puede dar ni un paso mujeres hombres jóvenes y mayores también hay muchos mayores todos salen hoy a la calle dicen que es el único camino para frenar a la ultraderecha una de estas mujeres María José nos decía que no pueden permitir que partidos como Vox les roben sus derechos hemos tenido cuarenta años de condena

Voz 5 21:24 succión peleando día a día para que

Voz 26 21:27 realmente las mujeres tuviéramos los mismos derechos que a los hombres también la el colectivo LGTB y ahora en dos días llega un partido que todo eso lo quiere echar para atrás eh cualquier cosa que sea no manifestarse en contra es darle razones a ellos no

Voz 0133 21:42 a un paso atrás ese es el lema de esta concentración que se suma a la de Andalucía y también a cientos de ciudades españolas quieren que ese las escuche que sepan que no se van a callar ni a permitir que negocien dicen con sus derechos

Voz 0867 21:53 gracias a los colectivos feministas quieren más quieren una ley más dura que evite situaciones como las que hemos vivido en los últimos meses hoy por cierto ha comenzado el juicio contra tres jóvenes que abusaron presuntamente de una chica en Collado Villalba uno de ellos en militar en otros Guardia Civil hoy han responsabilizado a la chica de todo por haber sido ella yo abro comillas la que llevó la iniciativa mañana declaran la víctima y los testigos

Voz 8 22:18 en La Ventana de Madrid

Voz 0867 22:37 Clara Serra portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal buenas tardes de tardes José Manuel Franco Secretario general del PSOE de Madrid buenas tardes bienvenido buenos el muchísimas gracias José Manuel a ver esto vamos a menos de dos meses del ocho de marzo vivimos aquel día una jornada de paros que fue histórica en Madrid el feminismo ocupado un lugar en la agenda por fin de eso no tenemos ninguna duda pero de lo que ya tenemos más dudas visto lo visto es que a pesar de de toda esa rabia indignación esos gritos estemos clara mejor de lo que estábamos hace un año

Voz 12 23:08 bueno yo creo que estamos mejor creo que que hemos avanzado mucho creo que se han dado pasos decisivos para cambiar este país e hacer lo más feminista no sólo en las instituciones creo que el sentido común de de este país ha cambiado y efectivamente bueno hay una reacción conservadora enormemente violenta diría no y agresiva que está Bono está protagonizando algunos algunos en partidos políticos y pienso por ejemplo en la nueva candidata del Partido Popular la señora Ayuso con declaraciones enormemente irresponsables pero yo creo que esa batalla está perdida porque creo que las mujeres y las feministas tenemos además por delante de este siglo diría que el feminismo es la revolución del siglo XXI que es ahora mismo la oportunidad de de avanzar en una agenda progresista no sólo en España sino en el resto del mundo las mujeres están protagonizando la oposición a las a las propuestas más reaccionarias de peligrosas que están encima de la mesa no

Voz 0867 24:03 a ver el machismo es evidente José Manuel que es un problema no sé por qué diablos tenemos que mezclar aquí ideologías políticas se está mezclando metiendo todo en una coctelera tengo la sensación es muy peligrosa cuando ésta debe ser una lucha común de derechas e izquierdas de todo el mundo independientes de de su ideología no sé porque estamos mezclando una cosa con otra buena evidentemente sí que hice cuáles son los intereses aparentemente hay unos intereses electorales claros todas

Voz 28 24:29 el acuerdo yo acabo de estar ahora mismo en el de hecho ahora vengo de la de la concentración que ahí está produciendo y efectivamente está la plaza abarrotada yo creo que estamos en el buen camino porque aunque parezca una cosa menos importante algo menos importante hoy ha visto también a muchísimos hombres reivindica

Voz 0867 24:48 todo esto es herido en su intervención a las siete de la tarde en los informativos de la SER la importante presencia de hombres algo está cambiando en la calle

Voz 28 24:57 estamos en el buen camino efectivamente y como bien has dicho esto una cuestión ni de sexo ni de ideologías es una cuestión de derechos de derechos que las mujeres les cuesta mucho conquistar Ica ahí estábamos también muchos hombres que nos creemos firmemente la lucha de las mujeres que estaremos siempre a su lado porque creemos que para la sociedad avance una sociedad es imperfecta mientras haya esta diferencias entre hombres y mujeres diferencias de todo tipo salarial de trato de derechos tipo con lo cual creo que estamos en el buen camino pero la lucha debe continuar la lucha no es solamente un día de manifestación la broches día

Voz 0867 25:31 no he visto lo visto queda mucho además no hay secreto

Voz 12 25:34 yo diría que aparte el feminismo está demostrando en los últimos tiempos no que no solamente es una batalla para para las mujeres no para conseguir más derechos frente a la a una sociedad que no se excluye de los espacios públicos del mundo laboral creo que el feminismo insisto en lo de antes está demostrando ser un lugar desde el que construir una sociedad mejor una sociedad donde nos cuidemos una sociedad donde las prioridades políticas sean otras una sociedad donde los servicios públicos y bueno tienen las necesidades fundamentales de los mayores de los niños de las personas dependientes feminismo en general está reordenando las prioridades de una sociedad no creo que eso revierte en el bien de todos de las mujeres cicatero

Voz 0867 26:11 no es una sociedad más igualitaria y más justa es una sociedad mejor para hombres y mujeres

Voz 28 26:16 yo estoy completa absolutamente orgulloso de que Madrid en concreto sea la punta de lanza de esta reivindicación somos un ejemplo yo creo para España

Voz 17 26:26 España tiene que son un ejemplo para Europa

Voz 28 26:29 así tendremos una magnífica ocasión de demostrarlo las próximas elecciones al Parlamento Europeo es esencial que en Europa haya una mayoría progresista para que defienda los derechos de las mujeres

Voz 0867 26:39 avanzó en otras cuestiones el domingo incitaba a Clara Serra a la nueva candidata del Partido Popular de la Comunidad de Madrid el domingo se presentaban los nuevos candidatos del PP en la batalla electoral está lista y preparada pero faltan todavía algunos detalles principalmente desde la izquierda quiero que escuchen la reflexión que hacía ese mismo domingo la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso en el acto que se celebró en el Teatro Goya

Voz 29 27:02 ese comunismo que nos quieren implantar en las instituciones a aquellos que van de nuevo rico que han dejado su barrio han dejado a sus vecinos en Vallecas para instalarse directamente pues en una mansión millonaria desde la que pretenden cercenar nuestros impuestos que pretenden gestionar nuestros sentimientos dividirnos entre ricos y pobres ese comunismo rancio que tanto perjudica a Madrid y que no simboliza Madrid que vamos a combatirlo porque lo que pretenden precisamente es adormecer a los jóvenes

Voz 0867 27:31 ensayando han casi obviando la sobreactuación que marcan algunos discursos de la derecha de la derecha extrema pero ustedes desde la izquierda José Manuel hacen autocrítica porque en un momento determinado crece ese arco ideológico de la derecha y la extrema derecha cuando y sobre todo ocurre no parece que la izquierda no está dando respuesta determinadas inquietudes no es decir que alguien no se Vox está haciendo campaña en barrios del sur caladero de votos evidentemente de Podemos del PSOE por qué se están buscando votantes lugares en los que ustedes deberían haber dado soluciones y respuestas hacen autocrítica sobre

Voz 28 28:09 sí es indudable que algo de lo que usted dice está pasando y qué hacemos autocrítica por su puesto que si además lo demostraremos en el próximo programa electoral pero las palabras de Díaz Ayuso y me recordaba dicho con todo el respeto personal al franquismo

Voz 17 28:24 pero sólo el asfalto a hablar de los masones comunistas

Voz 28 28:27 masones ese discurso de la confrontación de unos contra otros buenos contra malos yo eso no puedo aceptarlo y con respeto a la derecha la nueva derecha yo creo que no ha surgido ninguna nueva derecha lo que ha sucedido es que esta derecha que ha aparecido ahora estaba en las filas del Partido Popular no olvidemos que el máximo dirigente de esta nueva fuerza de extrema derecha

Voz 17 28:47 ha crecido políticamente bajo

Voz 28 28:50 la protegió de doña Esperanza Aguirre o sea que es la misma derecha que aún estaba en el Partido Popular ha buscado unas vías creyendo vías nuevas creyendo que así hay un caladero de votos en el que pueden sacar réditos electorales yo sigo pensando que lo mejor que puede hacer el Partido Socialista y eso vamos a hacer es ofrecer alternativas claras para esas personas desesperadas para esas personas a las que la crisis las dejó una situación desesperación para eso hay que apostar por una agenda social unos presupuestos que contemplen esas necesidades y que busquen soluciones para esos colectivo

Voz 0867 29:22 cómo ha contribuido le trasladó la misma cuestión aclaran Serra a la izquierda en ese crecimiento de la derecha y la extrema derecha que no han hecho ustedes por qué no han dado una respuesta a una parte de la sociedad que parece haber trasvasado esa ilusión de un sitio

Voz 12 29:38 yo creo que que tenemos que hacer autocrítica creo que siempre hay que hacer dando y en este caso hoy después de las elecciones andaluzas nos toca a pensar qué podemos hacer mejor no pero yo creo que la que la ultraderecha y no es solamente un fenómeno español también tiene como como causa de la falta de certezas y la falta de derrumbe de horizontes que tiene la gente en este caso nuestro país también después de una década de de crisis que ha dejado a mucha gente vulnerable no entonces las mejores políticas de de vacuna contra la ultraderecha son las políticas de cohesión social y lo que más a la gente en un estado de de incertidumbre no hay de querer el buscar soluciones a sus problemas es precisamente las políticas del Partido Popular las que ha hecho durante estas últimas décadas dejar a la gente sin acceso al alquiler o no sabiendo si te van a desahuciar dejará la gente con trabajos que no te sacan de la pobreza porque es que el Partido Popular ha implantado ha consolidado la figura del trabajador pobre no dejar a la gente sin ayuda a la dependencia con hospitales privatizados etcétera etcétera Ésa es un caldo de cultivo para que haya propuestas que vienen a ofrecer orden allí donde la gente no tiene Roma entonces efectivamente tienen tenemos que construir una alternativa que ofrezca soluciones y que ofrezca certidumbres futuro no y para eso necesitamos nunca me de ciento ochenta grados y un gobierno progresista en la Comunidad

Voz 0867 30:54 a cuatro meses para las elecciones voy hacer una pausa dos minutos pero la vuelta les quiero preguntar cómo llevan ustedes su confección de listas el encajar todas las piezas ideológicas porque ustedes para bien o para mal están condenados a entenderse en un futuro si quieren luchar contra este frente de derecha y de derecha extrema siete y treinta minutos

Voz 8 31:17 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 0867 31:27 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 31 31:30 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todos

Voz 8 31:35 lo que seamos capaces de imaginar y tengo la

Voz 31 31:38 sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 8 31:40 en el Faro con Mara Torres síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 22 31:50 existe jugar a los videojuegos yo sólo se jugará el Tetris sólo el Tetris entre mayo y no sé porque Play van te lo juro sacaría las siete

Voz 32 31:58 que cómo van macho va más rápido que el iPhone quizás que ver

Voz 22 32:01 pero te lo juro cuatro Águila cuatro

Voz 32 32:04 cuatro No soy tan moderno Play

Voz 22 32:06 acaso David juegas yo sin mal mal a todos pero juego online me dan unas palizas virtual soy más famoso que en el mundo real por malo agente hace cola para mucha gente que también te ve como

Voz 3 32:19 o sea que deberían una falta

Voz 8 32:23 con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 33 32:30 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa emisora inician la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados después ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya calza pero nombre que que parece que que broma hombre quebró renombre no nos asusta sí o

Voz 34 32:59 la Cadena SER

Voz 33 33:01 estaremos siempre con qué clase la que alivió tal locutor

Voz 35 33:09 a cuenta con

Voz 8 33:12 SER pase lo que pase

Voz 0867 33:17 siete de la tarde y treinta y tres minutos pronto al hilo de los problemas au diferencias que se están produciendo en Podemos para articular la futura candidatura de Íñigo Errejón esas negociaciones con Izquierda Unida dejando ahora mismo claras dos cosas primero que Izquierda Unida no ha demostrado ser un compañero especialmente rentable para los intereses electorales de Podemos que quiere colocar a uno de los suyos como segundo como segunda de la lista Errejón segunda cuestión que las heridas entre la dirección regional de Ramón Espinar de Podemos del grupo más continúan que nos han cerrado Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 1190 33:54 es bueno las negociaciones siguen a cuatro

Voz 0867 33:56 desde los comicios iremos contando aquí en la SER que Errejón no descarta colocar como número dos aún o a un independiente

Voz 0861 34:03 sí de hecho así se lo comunicó ayer Pedro Palacio es la persona del equipo de Rejón que forma parte de la mesa de negociación con Izquierda Unida para cerrar esa confluencia de cara a las elecciones autonómicas de mayo según varias personas presentes en esa reunión pero para hacerle trasmitió a Izquierda Unida que Errejón no quería a su candidata es de Fira son Sánchez como número dos porque prefieren aclara será que además bueno se ganó ese puesto en unas primarias pero ojo como dices el equipo Rejón también expuso que maneja la opción de fichar a una mujer independiente de la sociedad civil desde el equipo de rejones dicen que ahora mismo no está sobre la mesa pero tampoco la descartan por cierto Javier Errejón no ha estado en ninguna de las reuniones de esa mesa de negociación con Izquierda Unida incluso se ausentó ayer mismo había sido citado para firmar ese preacuerdo con Izquierda Unida pero no se presentó como hicieron en cambio los candidatos de Izquierda Unida Mauricio Valiente hizo Sánchez

Voz 0867 34:53 aprovecho que tengo aquí aclara Serra para preguntárselo directamente va a colocar Errejón a un número dos au a una número dos independiente

Voz 12 35:01 bueno para empezar por parte de Podemos siempre ha sido intención muestra que nuestras candidaturas sean plurales también en esa pluralidad que haya a personas de la sociedad civil lo mejor de la sociedad civil siempre estamos abiertos a esa posibilidad pero como efectivamente ha dicho Jaaber en no está sobre la mesa ahora mismo ningún nombre entonces en ese sentido nosotros seguimos trabajando por por elaborar confeccionar la mejor lista insisto que a mejor artista tiene que ser una lista plural llevamos trabajando en ese sentido muchos meses Ibon no hay que darle tiempo al tiempo las negociaciones se hacen con con calma con cuidado con discreción y en eso estamos

Voz 0867 35:41 si usted va a ser la número dos de la lista de Rejón finalmente ya lo dan por descartado

Voz 12 35:47 bueno yo como digo en medio de un proceso de negociación que no ha acabado sobre

Voz 0867 35:51 Nos gustaría entiendo no básicamente por respetar el resultado de las primarias

Voz 12 35:54 mira yo creo que tenemos una prioridad ahora mismo que tenemos además muy buenas condiciones para dar la batalla que tenemos delante tenemos al mejor candidato tenemos un excelente equipo de muchas personas yo estaré donde sea más útil donde más falta hilo importante desde luego es lo que tenemos por delante que es desalojar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid después de un cuarto de siglo no entonces en ese sentido pues estamos enormemente ilusionados de de ponernos a eso queda muy poquito para ultimar lo ahí estaremos

Voz 0867 36:23 eh José Manuel Franco claro no se libra usted le quería preguntar por el PSOE

Voz 17 36:27 encantado si es que es la única incógnita

Voz 8 36:30 mira yo lo he intentado hasta el último gran interroga

Voz 0867 36:33 de qué queda tienen algo claro además de que esta semana se pone en marcha el calendario que el proceso de primarias tiene que despertar y arrancar básicamente porque ganamos

Voz 0827 36:40 tensa llegar a mayo con las primarias sin sin resolver

Voz 0867 36:43 tienen ya claro el perfil que tiene que encajar dentro de la capital para no perder votos en la izquierda para sumar junto al bloque Mena

Voz 28 36:53 bueno igual es posible que Manuela Carmena tenga que es un maestro candidato o candidata no

Voz 0867 36:58 ya veré montan pronto tantos vamos a salir a ganar la selección

Voz 28 37:01 Anes municipales dormir con quién pero también en la ciudad de Madrid con quién lo van a decidir los militantes

Voz 17 37:07 porque tenemos la sana costumbre de pero no

Voz 28 37:09 qué partido de que de que nuestro partido los militantes son los que tiene la última palabra deciden entre quién pues

Voz 17 37:15 entre todos los compañeros y compañeras que decidan con

Voz 28 37:17 incurrir a primarias cuando se inicie el procedimiento que será ya el mes próximo mes próximo es surgirán candidato seguramente uno ganará o una será o ese un gran candidato y será obesa un candidato ganador por Caracas

Voz 17 37:31 muy lo dañado e ir acompañado dígame por lo pormenores una pista eh el perfiles colocaron una candidata no necesariamente el perfiles coloca a la mejor o al mejor para ganar es en el mejor sale fue propia de un Gobierno del Gobierno de Pedro Sánchez no necesariamente pero pudiera ser

Voz 0313 37:51 sin entrar Ortiz

Voz 28 37:54 está claro es que también va a ser muy importante que va a ir con un gran equipo ha asegurado que va a ir con un magnífico programa

Voz 0867 38:01 que se dedique a resolver los problemas

Voz 28 38:03 los madrileños eso es lo que debemos pretender ir por supuesto con vocación ganadora de ser primera fuerza

Voz 0867 38:08 me quedan dos minutos hay para una cosa buena que ha tenido la legislatura no me resisto preguntarles por la foto que se van a hacer mañana los cuatro grupos parlamentarios altos en fin vamos a tener reglamento nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid ha costado lo suyo yo no sé si ha sido o no una legislatura perdida pero desde luego ha sido una quizá la legislatura más convulsa que haya vivido la Comunidad de Madrid ya hemos tenido unas cuentas en la Asamblea lo que pasa es que prácticamente todos los proyectos han naufragado se quiso aplicar un nuevo reglamento para a mejorar la transparencia en el Gobierno de la Comunidad no se pudo hacer nada hemos encallado en cada una de las cosas que hemos puesto en marcha porque siempre había algún grupo político que lo frenaba pero mañana así mañana habrá una foto de cuatro con un nuevo reglamento que no es una revolución pero que es un avance

Voz 12 38:54 es un avance efectivamente y creo que es un avance que se debe al hecho de que el Partido Popular ya ha perdido a esas mayorías absolutas con las que venía arrasando y bueno los partidos que hemos entrado en la Asamblea hemos obligado de alguna manera que también algunas cosas no nosotros decíamos que cuando llegamos a la Asamblea vale abriremos puertas y ventanas y este es de los pasos importantes no mañana contaremos algunas cosas importantes porque sí que ha sido un trabajo por parte de todos los grupos

Voz 28 39:18 lo reconozco clara que habéis dado un impulso nuevo lo reconozco pero también te pediría que reconociera que el Partido Socialista el grupo socialista ya intentó en la pasada legislatura cambiar el reglamento no fue posible por la el Partido Popular pero bueno ha sido una obra de todos y sólo tenemos que estar satisfechos de lo que ha surgido

Voz 0867 39:35 pues enhorabuena los cuatro las cuatro formaciones políticas porque no todos los días tenemos la foto de un acuerdo Clara Serra José Manuel Franco hasta la próxima hasta la red muchas gracias a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre La Ventana de Madrid disfruten de día hasta mañana hoy por mañana escenario dos del protocolo anticontaminación en toda la capital recuerden eso

Voz 37 40:04 tras esa soy yo esta noche más de un gatopardo va a entrar en el Faro de láser porque la cosa va de gatos cuéntanos el gato Quetta yo

Voz 0867 40:16 darnos tus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres y en nuestra cuenta de Twitter arroba faros

Voz 38 40:27 nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER fardo con Mara Torres Cadena SER

Voz 8 40:37 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca apenas Serra

Voz 0313 40:52 vamos a ver qué contamos hoy Chevy dorado buenas tardes hola

Voz 1136 40:54 saludos la Fundación Mahou San Miguel con la colaboración del Club de Excelencia en Sostenibilidad han convocado la tercera edición del premio al impulso del empleo juvenil un galardón que reconoce la labor que realizan empresas en la creación de oportunidades laborales dirigidas de forma especial a los jóvenes como novedad incluye un premio a la mejor iniciativa social puesta en marcha por startup sociales o proyectos de emprendimiento social cuya finalidad

Voz 17 41:18 sí que encontrar nuevas herramientas para el desarrollo

Voz 1136 41:20 talento juvenil el plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el ocho de febrero una convocatoria en la escuela de negocios IESE Business School junto a la acelerador a Citi y el Centro de Formación tecnológico dejé Computer World University organizan el evento tener digital al líder que tendrá lugar este jueves en las instalaciones de Campus Madrid el espacio que Google destina a la innovación en la capital de España líderes digitales y representantes de empresas punteras en tecnología digital participan en este evento que sirve para aumentar el conocimiento práctico en Tecnologías digitales emergentes danés digital líder es un evento totalmente gratuito

Voz 17 41:57 miramos con un consejo para emprendedores y emprendedoras lo comparte Miguel Recha director del generis

Voz 39 42:03 el invitaría prevista que hay que plantarse la calle lo antes posible pasar no están durante meses tienes perspectiva el producto siempre se dice que si tu primera versión del producto nota vergüenza es que puedo tarde y luego lo segundo yo evitaría hacer Juan Palomo sarna que esas sí comérselo todo uno yo realmente creo que hay una forma de coexistir entrenando siempre startups que todavía están muy por desarrollar en España

Voz 8 42:28 por todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de negocio informa de en el catorce cuarenta y entiendas Vodafone Vodafone lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 42:53 por dónde empezamos hoy Isaías comenzamos con la siempre

Voz 0827 42:55 incisiva mirada el equipo de todo por la radio en esta ocasión sobre la primera sesión del debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla

Voz 0230 43:04 ha llegado el futuro presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla a su investidura en una situación algo delicada porque han negociado el Gobierno y el programa de gobierno porel luego le han dicho hola súbete aquí Parlamento poco usual sube sube sube su pum

Voz 2 43:20 todo de partida que estoy dispuesto a hablar con todos y no renuncio a hablar

Voz 0230 43:25 con este es un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para la política española porque hasta ahora se había huido que había algunos con los que no se podía hablar a la que alguien decía dialogo aparecía Hitler es la segunda frase

Voz 40 43:37 era

Voz 0230 43:40 ahora de repente se puede hablar con todos el alma

Voz 2 43:42 poderosa que sí que es el diálogo

Voz 0230 43:47 el Partido Popular detenido que necesitara Vox para reivindicar el diálogo como instrumento político ya está descubierto que la Constitución no excluye a nadie

Voz 2 43:54 el Gobierno no excluir a nadie porque a nadie excluye nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía

Voz 0230 44:00 ya hace un mes querían ilegalizar a varios partidos políticos gordo porque si no lo diría así estaban fuera de la Constitución lo sin catalanes los nacionalistas vascos de podemos ir

Voz 22 44:10 si el PSOE yo hoy no puedo decir

Voz 0230 44:16 diligencia del partido que no

Voz 41 44:19 fuerza constitucional echado la constitución de

Voz 0230 44:21 de un día para otro

Voz 0827 44:23 pues si es necesario a velocidad de vértigo se cambia claro como además les hemos oído lo que les hemos oído en materia de violencia de género a esta hora se están desarrollando por toda España hay un montón de manifestaciones como la que se celebró esta mañana frente al Parlamento andaluz una manifestación con la que habríamos La Ventana

Voz 42 44:42 multitudinaria concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía está ahora fundamentalmente mujeres se concentran en estos momentos y no dejan de llegar más autobuses ni un paso atrás

Voz 0827 44:52 no era por la mañana y a las cuatro de la tarde

Voz 0313 44:54 eh a ver como digo esto sin que nadie se ofenda no me gusta mucho bueno no me gusta nada de hecho la imagen del Parlamento andaluz hoy rodeado de manifestantes justo en el comienzo del debate de investidura no voy a repetir la majadería algún dirigente de Vox cuando lo ha comparado con la kale borroka en fin pero tampoco puede evitar una sensación de de incomodidad la que lo compartir con ustedes

Voz 0827 45:16 una sensación de incomodidad compartiendo cómo no el fondo de lo que allí se decía hemos hablado en La Ventana con José Ángel Lozoya fundador de la red de Hombres por la Igualdad dice que la manifestación de esta mañana tiene un sentido

Voz 43 45:28 pues mira si tiene sentido que si no llega a ser por esa convocatoria hoy no tenemos manifestaciones en todas las ciudades de España en París en Londres como en Buenos Aires cosa qué sentido tiene sentido de movilizar ante una amenaza que se concreta de una formación política que puede tener nuevo su traslado a nivel estatal que amenaza las conquistas del movimiento feminista pero

Voz 17 45:52 José Ángel Lozoya Se asomada a la ventana para hablar de una iniciativa que ha aprobado el Ayuntamiento de Sevilla dar nombre de Ana Orantes a una calle de aquella ciudad es la primera víctima de violencia de género que la tendrá en todo el país

Voz 43 46:05 oye y me dejó tocado cuando yo llegué a casa si me ocurrió recordar a ver cuántas mujeres víctimas recordaba no recordaba ante lo siguiente fue ver si había alguna calle Ana Orantes y no había ninguna por aquello de comparar me puse a pensar cuánto nombres recordaba de personas asesinadas por ETA oye me acordaba de un montón

Voz 0313 46:24 sí y me puse a buscar si tenía calle

Voz 43 46:27 tenían que allí incluso en ciudades en la otra punta de la península

Voz 0313 46:31 la ya no Orantes así

Voz 43 46:33 toda la lucha contra la violencia de género en España lo que Rosa Parks fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos

Voz 17 46:40 se moviliza mujeres se movilizan hombres se movilizan hombres y mujeres comunicadores artistas y cómicos que han puesto voz también una campaña contra la violencia de género

Voz 3 46:51 no no no no Now seguramente estarás esperando que alguna broma que a contar algún chiste agitado pues no no ante la violencia machista