La Ventana (16/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:05 turno para Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía en este segundo día del debate de investidura intervención que acaba de terminar hace unos minutos y que vamos a resumir con Ana Fernández buenas tardes

Voz 0194 00:15 qué tal buenas tardes la que será desde

Voz 0134 00:17 tratar de líder de la oposición Susana Díaz ha marcado el que será su discurso en esta legislatura no niega la legitimidad de Moreno Bonilla pero le ha recordado que ha tenido que aprovecharse del voto de la extrema derecha para gobernar porque es el PSOE el que ganó las elecciones un Gobierno de involución un cambio a peor dice Díaz quien reclama Moreno Bonilla que explique todos los detalles de su pacto oculto con Vox la todavía presidenta de la Junta en funciones critica que Moreno atrapado en su banalidad quisiera ayer equipara del cambio de gobierno en Andalucía con la transición y que citar Adolfo Suárez el enterró el fascismo

Voz 0194 00:50 usted llega con los que resucitan el franquismo ya

Voz 0134 00:53 en el turno de réplica el candidato a la investidura Juan

Voz 3 00:55 Manuel Moreno El escuchamos apuntaba en la municipal se lo que hizo fue corriendo

Voz 4 01:01 a Podemos a pactar con Podemos par relatando la

Voz 3 01:04 el día de caddie de Marbella de Jerez

Voz 1454 01:06 derive en llegadas del Parlamento de Andalucía en la réplica de Moreno voz ni ya al discurso de Susana Díaz continúa la investigación sobre la muerte de la joven Romina celeste Lanzarote cuyo marido reconoció que la encontró muerta en casa después de una discusión y que se deshizo del cadáver según hemos podido saber la denuncia que se interpuso por otra pelea dos días antes de casarse se archivó porque ella no fue a ratificarla NYSE celebró juicio rápido es una información de Mariola Loureda

Voz 0259 01:34 la denuncia contra su marido no la interpuso Romina según aseguran fuentes del Gobierno a la Cadena Ser fue una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil tras el incidente registrado en agosto en un hotel los empleados del establecimiento llamaron a los agentes ante la fuerte discusión entre la pareja sucedió dos días antes de casarse la joven Romina como le ocurre a muchas víctimas no ratificó posteriormente esa denuncia ni acudió a declarar contra su marido en el juicio rápido el juzgado archivó y sobreseyó entonces el caso la chica ya había sido maltratada por una pareja anterior tal y como figura en el Vio Gen el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género

Voz 1454 02:10 en total han sigue en contrarreloj los trabajos para intentar localizar al pequeño Julen los ha detallado el decano del Colegio de Ingenieros de Málaga

Voz 5 02:17 por seguridad del pozo donde está Julen es necesario en camisa a partir de ahí pues vamos a hacer la galería vertical para cuando lleguemos a la cota menos setenta y uno por supuesto es donde está el tapón de tierra debajo puede estar Giuly correr acceder a él mediante otra galería horizontal que se excavará por medios manuales

Voz 1454 02:43 la lluvia y la nieve llegarán a partir de mañana durarán hasta febrero propiciados por un fenómeno atmosférico similar al ocurrido hace un año cuando las lluvias triplicaron su valor medio según la Aemet la próxima semana el anticiclón de bloqueo que actualmente actualmente domina todo el sur de Europa se va a desplazar y favorecerá la llegada de estas borrascas cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:06 si el Real Madrid

Voz 1915 03:08 el Gobierno madrileño ofrece colaboración con la justicia después de que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido investigar el posible sobrecoste de los hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre una información que les estamos contando en la SER podemos llevó el caso a la Fiscalía porque considera que finalmente se pagará entre mil doscientos y mil seiscientos millones de euros de más por levantar esos hospitales aunque el actual consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero niega irregularidades

Voz 6 03:32 nosotros vamos a colaborar con la Fiscalía por supuesto también tengo que decir que nosotros siempre desde la Consejería de Sanidad hemos vigilado siempre esos pliegos de condiciones esa esa relación contractual que tiene la Administración con estos concesionarios pues para que se cumpla tal y como viene en los pliegos y en este sentido pues nosotros hemos aportado la documentación y ahora pues eh esperar que ese algún tipo de noticia nueva

Voz 1915 03:54 el Escudero que ha negado también que se vaya a dejar de atender a los pacientes que acudan a partir de las seis y media de la tarde a los catorce centros de salud en los que se va a recortar el horario de atención estos centros tres en la capital de otros once municipios de la Comunidad sólo atenderán urgencias a partir de esa ahora en un formato piloto implantado por la Consejería y al que se han opuesto los sindicatos y asociaciones en defensa de la sanidad pública que junto a los pacientes afectados se han concentrado a las puertas de esos centros

Voz 7 04:18 una ahora que no falten médicos cuando la gente se da de baja las las consultas estén atendidas como así que no no tengamos que esperar una semana para que nos den una hora más o menos adecuada para nuestro rol para nuestro necesidades

Voz 0313 04:34 esta nueva muerte por accidente laboral en la como

Voz 1454 04:37 la de Madrid un hombre de cuarenta y ocho años ha muerto electrónica

Voz 1915 04:40 todo en una explotación ganadera en Lagar en la carretera de Braojos en la zona del monte el hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria los sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida en cuanto al tiempo nueva bajada de las temperaturas en la comunidad y cielos despejados a esta hora tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes no sabría decir exactamente desde cuándo pero está claro que conceptos como debate lo discusión han sido sustituidos por el de bronca Toni Martínez nuestro guía espiritual en Todo por la radio ya alertó hace años de que la política española había entrado en modo Sálvame tiene más razón tenía y tiene más razón que un santo lo que encontramos hoy por todas partes no pasa sólo en política ya no son adversarios sino directamente enemigos enemigos a los que hay que derrotar humillar insultar un poquito tampoco está de más y si la cosa se pone a tiro perseguirlo que hacen porque no coincide con lo que pensamos nosotros en los otros es plural mayestático eh bueno un ejemplo si unos gay hay quién piensa porel si uno es ateo a por el también sino defiende la bandera pues es un traidor se utiliza palabras que no nos gustan intentamos prohibirlas por inconvenientes Se trata de chistes a lo mejor le podemos acojo con una buena denuncia todo regado con buenas dosis de gritos y testosterona pero claro todo eso que tiene que ver entre otras cosas con la intolerancia con el fanatismo con el odio todo eso no cae en saco roto por eso el alcalde de dance en Polonia fue asesinado el otro día tumbado después de llevar años soportando las invectivas de los más ultras incluido el Gobierno de su país por defender la llegada de refugiados por eso en plena tormenta del Brexit mataron a una diputada laborista que reclamaba la permanencia británica en la Unión Europea y por eso discutir de política hoy en Andalucía por ejemplo suerte que alguien cuela un chiste de vez en cuando se ha convertido en algo poco haga la Table no puede ser casual que los delitos de odio aumentaran el año pasado en España más de un diez por ciento no puede ser casual porque los apartados que más crecieron fueron precisamente los relacionados con ideología y con creencias religiosas eso los delitos nada sabemos de los episodios miles y miles que a diario contaminan la convivencia resumiendo que a mi a mi personalmente no me gusta nada la pinta que tiene todo esto es como pedir peras al olmo como sugerir que el debate público se atempera aunque sea un poquitín como eso creo que está condenado el caso pues yo me atrevo a proponer que cada uno nuestro ámbito particular intentemos al menos que bajen los decibelios porque sino de verdad sino acabaremos sordos bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 09:59 este buenos Javier Ruibal estas de una canción de su último disco que vendrá el viernes a presentar aquí a La Ventana Ike oportunas la letra de esta canción te cuenta la historia de una bailarina japonesa que quiere ser artista flamenco Piccolo más puristas del lugar la miran con cara digamos que entre rara estupefacta Roberto Isaías buenas tardes qué tal buenas tardes haga compañero buenas tardes qué tal qué opinas del del ruido de los decibelios de los enemigos en lugar de los adversarios pero yo no sabría definir cuando arrancó si es que arrancó el momento

Voz 0976 10:34 concreto Simon pero viene de atrás ya lleva meses

Voz 0313 10:37 si no no más más veces vendo daños desde mi horita

Voz 0976 10:41 Cafeteros semanal no sé pero uno de los cuatro cinco temas de los que hablamos acaba acaba privando en en el ruido este que que la acabas de de llamar no pues no sé muy bien cómo cómo hay que afinar esto no sé muy bien cómo cómo frenar el ruido de las redes sociales el ruido mediático el ruido en el que además incluso los propios medios de cómo son los sé cómo pero seguimos metiendo la pata también hasta el fondo no dando ATA altavoces a gente que sólo quieren a mi se me ocurre provocarán los medios para que entremos a morder debía picar ese anzuelo no oí y considera lo que queden no

Voz 0827 11:16 yo sí que intento ponerme en la mente de los oyentes que ahora este estuvieran escuchando la ventana y muchos de ellos podrían decir que exagerado este Francino que empieza hablando de ruido y termina hablando de asesinatos bueno hay que recordar que todos los procesos que han llevado el asesinato han comenzado por ruido por mucho ruido que había mucha gente que metía ruido había gente que señalaba manchadas las manos de sangre expuesta a unos pistoleros que eran los que terminaban no todos los procesos todos los procesos que han terminado como han terminado han empezado con gente haciendo ruido

Voz 0313 11:48 a mí la noticia del alcalde de que que en fin que ha tenido reflejo en los medios no digo que hayamos ignorado pero tampoco se le ha dado un un seguimiento extraordinario me parece y me parece muy fuerte es decir este hombre era para que no lo sepa en Polonia era un símbolo desde hace casi veinte años de la oposición a lo más rancio a lo más carca ya lo más facha que hay ahora mismo por aquel país empezando por su propio Gobierno no ha soportado Campoo Cañas en las redes en la calle Dane su hurtos de menos precio llamándole traidor mal patriota amigo de los extranjero bueno una serie de borradas una tras otra y al final salió el otro día en el concierto benéfico el tumbado este la apuñaló delante de todo el mundo ya está pero ya está no es sólo eso es fruto eso ocurre en un contexto no lo no se puede ignorar no lo podemos escribir

Voz 0976 12:34 no hace falta estudiará Goebbels luego que era nada para lo que que que una una mentira repetida cien mil veces acaba por ser no iba a decir mil veces repetida dos otras veces en redes sociales por determinados personajes que acaba acaba siendo acaba siendo un dogma no como dices el ruido es peligroso porque siempre hay algún tarado tarado que va a tomarse la justicia por su mano que se lo va a creer que cuando dicen que es que alguien es un mal patriota o un rompe patrias o que nos quiere quitar los trabajos que quiere no se metiera todos los emigrantes del mundo en nuestro país eh acaba tomándose la justicia por su mano no como decís Isaías yo estuve cerca muchos procesos de eliminación mismo no algunos más grandes que que

Voz 0313 13:16 a eliminar comunidades enteras o

Voz 0976 13:19 OO En días enteras no como en Ruanda empiezan así en cuanto a alguien tiene capacidad de llega por medio de una radio una televisión o ahora un grupo de Whatsapp empieza generando la semilla del odio poquito a poquito hasta de personalizar y desnaturalizar al enemigo como paso Ruanda donde al final lo que estabas matando eran cucarachas que es lo que decían en todas las radios y el y el propio Gobierno no no eran personas humanas no las hay

Voz 0313 13:45 el está escrito a su ser no antes te preguntabas qué podemos hacer que no sabes qué se puede hacer bueno el Ministerio del Interior ha puesto en marcha el primer plan de acción contra los delitos de odio después de constatar que han experimentado un incremento general de casi doce puntos en el último año en los apartados que más han crecido atención el de delitos relacionados de odio con las creencias religiosas ha subido casi un ciento veinte por ciento que suena barbaridad por motivos elogia un setenta y dos por motivos racistas y xenófobos un XXVI lo peor de todo es que se intenta contrarrestar lo que los expertos policiales y los que investigan este fenómeno llaman infla denuncia es decir que muchos de estos episodios como no están o bien tipificados o no se identifican correctamente pues pasan como si fuera otra cosa no y eso es muy importante Miguel Camacho buenas tardes

Voz 10 14:33 hola buenas tardes hechos inspector del culo

Voz 0313 14:35 con opcional de policía jefe de Servicio de la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio al hilo de esto que comentaba Jon Sistiaga le quería preguntar Internet está sirviendo de herramienta para para detectar tendencias de este tipo de delitos Miguel

Voz 10 14:49 bueno bien no estabais comentando no tuvo el tema del ruido efectivamente de hecho incluso en plaga del ministro cuando yo presentaba el plan de acción definía en discurso de odio y bueno en gran medida on line no esté sociales como la antesala del delito de odio no se ha hablado de hace poquito incluso leíamos como en India se le rumores que señalaban por grupos de whatsapp no incluso peninsular ETA están muy concienciados después de lo de los atentados del Puente de Londres una serie de seis News sobre sobre gente que pasaba por allí y que no quería ayudar no que a una persona musulmana también se aumentó muchísimo luego lo los delitos de odio a Line sino en en la calle entonces claro todas estas plataformas que son vehículos que que facilitan la vida mucha gente tienen esa doble cara y sobre todo también para la gente más joven que que pueden ser víctimas y agresores sí

Voz 0313 15:40 sin embargo a pesar de que ha aumentado y se constata este tipo de delitos no está aumentando en la misma proporción el número de denuncias y eso porque inspectora que aquí razón lo atribuyen

Voz 10 15:50 sí efectivamente sí aunque todo esto tiene un análisis un poco más complejo de lo que parece porque no podemos fijarnos sólo en el número de denuncia de hecho cómo estás comentando antes no tenemos un gran números creemos denuncia entonces lo que estamos intentando es que la gente te más confianza nosotros en las instituciones y que tenga denunciar que no son las personas que han sido víctimas sino gente que ha podido observar algún delito de odio que que lo ponga en conocimiento no precisamente para el tema de los festivos a partir de una encuesta que hicimos resaltaron la gente que eran víctimas de estos delitos que más del una poniéndonos caso los testigos no ayudaron a llamar a la policía no entonces queremos ayudar en este sentido efectivamente ha subido más en el tema de creencias religiosas allí en ideologías en cuanto porcentaje pero

Voz 1385 16:32 sigue siendo el grueso el tema es racismo

Voz 10 16:35 novia horitas un sexual

Voz 0313 16:36 cuando cuando cuando hablamos inspector cuando hablamos de delitos por ideología exactamente que engloba esto a qué nos referimos

Voz 10 16:43 sí bueno lo lo más fácil sería pensar en tema de de izquierda a derecha no ideología política que efectivamente está incluida no pero la ideología es mucho más amplia no puede ir desde un tratamiento conservador progresista o monárquicos republicanos o incluso dentro de la aficiones de equipos de fútbol y Mena que que luego han sido o sea considerado agravante de odio ideológico

Voz 0313 17:07 pues es todo esto no es un dato muy llamativo el diez por ciento de las de las víctimas de odio resulta que son menores tan también los agresores son menores en estos casos son no forzosamente

Voz 10 17:18 esto es tremendo sí porque efectivamente muchas de las víctimas son menores de hecho en el plan de acción vamos a incluir dentro del Plan Director que ya tiene el ministro de Interior Policía y Guardia Civil Davis esta institutos ICOM materiales para la gente más joven vamos a incluir el tema de los delitos de odio y hablar de todas estas causas que puede haber de bullying ciber ciberbullying motivada por todas las cosas protegidas que están en muchas de odio no es tremendo si es que a lo mejor lo agresores pues seguramente sí de hecho es íbamos al mundo online en un alto porcentaje constan en gente muy joven la que comenzó delito que no son realmente del daño que está haciendo ya no sólo la víctima sino a sí mismos que están causando consecuencia que pueden durar para toda la vida para ellos porque tenía antecedentes fue una cosa muy grave y no son conscientes de lo que puede estar pasando

Voz 0313 18:02 hoy se ha hecho viral en Twitter un hilo no se lo ha seguido este inspector de una madre que comentaba cómo su hija de nueve años en la escuela un chaval de su misma edad le dijo feminista en el patio como si fuesen insulto y ya les dijo gracias y el otro por qué ver qué gracia dice porque me has definido como alguien que busca la igualdad entre hombres y mujeres con nueve años con nueve años osea espejos estarán mirando no

Voz 10 18:23 es tremendo si en España por ejemplo sí que está regulado el tema del sexismo en otros países de nuestro entorno no lo está no es el tema de de misoginia o bueno el nuevamente viene por ahí pues sí que que está protegido en este caso por sexo y género España lo tenemos protegidos

Voz 0313 18:39 estos días en Barcelona es noticia de un caso que ocurrió a lo mejor lo recuerda hace hace yo creo que fueron dieciocho años no Isaías

Voz 0827 18:47 como el asesinato de un ecuatoriano

Voz 0313 18:49 en en Barcelona que no fue aclarado en su momento y que al lado de donde apareció bueno el el cadáver apareció con unas florecitas la oreja y con una pintada que decía Hitler tenía razón este hombre no era homosexual no

Voz 0827 19:02 tintado con la propias con la leyenda agrede

Voz 0313 19:05 de la víctima en su momento la Guardia Civil hace estoy hablando de años dieciocho años eh lo definió como un crimen pasional expresión hoy afortunadamente apartada increíble en las pintadas eran para despistar pero no lo han descubierto de hecho hechos está juzgando al alto en fino al presunto culpable porque este sí que sería un caso de de libro no de delito de odio

Voz 10 19:25 tremendo y encima además me gusta casa sacó este tema porque precisamente hablar de de algo que también está un poco indisimulado que es la discriminación múltiple no ya no sólo racismo sino también homofobia veces ese bando dos causas y es precisamente el colectivo más vulnerable no podemos pensar en inmigrantes que vienen aquí pensando que van a vivir mejor iluso tienen problemas a lo mejor con incluso con compatriota suyo y no son capaces de ir a denunciar porque están sufriendo una doble victimización una nació en varias facetas de su vida no entonces un grupo de verdad muy vulnerables de semana citaba sí pero lo que de hecho estoy convencido

Voz 0313 19:56 coreano murió el presunto asesino es colombiano

Voz 10 19:59 sí claro es precisamente estos temas también están haciendo problema gente que que nos cuenta intentamos hablar muchísimo con asociaciones que sí que están a pie de calle pese y la gente tiene confianza en grupos de compatriotas suyos grupos de iguales no perderíamos también eso ampliar un poco la confianza que tienen en ellos confían en nosotros y que y que denuncia porque sino poco podemos hacer es no

Voz 0976 20:22 el hablando de de confiar que qué medidas contempla el Plan de Acción contra los delitos de odio primero para que los propios Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generen es la la confianza necesaria para que algunos que son todavía reticentes y pienso sobre todo en emigrantes por ejemplo vayan a acudan a vosotros a a denunciar que se puede hacer cuando todos sabemos dónde está el ruido muchas veces en que redes sociales en qué foros dedicados dedicados a lo que sea no donde están generando el el más necesario para que para que salte la chispa en alguno de ellos que se lo acaba creyendo no

Voz 10 21:04 pues bueno el plan sigue la línea de trabajo que se venía haciendo ya en el Ministerio de Interior nos tenemos un protocolo que que está considerado como de las mejores prácticas en Europa el protocolo de acción de las fuerzas de seguridad que una vez que se comete un delito pues toda la parte investigación y tratamiento de la víctima no pero el plan de acción que se presentó ayer que presentó el ministro es mucho más ambiciosos va más allá además tiene carga presupuestaria Hay estabilizan en tiempo no son cuatro líneas de acción prioritarias que van desde la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad la prevención de incidentes también la atención a la víctima por supuesto Irán el último de los casos pues la respuesta eficaz a este tipo de incidentes no como digo son cuarenta y siete medidas que que hay de todo tipo no orientada también hay gente grupo están presunto grupo de discapacitados o gente joven como decíamos con el Plan Director de la formación dentro de la Fuerza de Seguridad porque ya no sólo la formación en la sensibilización no cómo tratar a distrae dos persona para evitar esa doble victimización y que puedan tener fue entrevistado simpática tranquila ahí en la mayor intimidad el tema de las redes sociales efectivamente cómo podemos ayudar pues esto trabajando mucho estamos acudiendo a grupos internacionales foros porque la verdad es que no ha pillado a todos con el paso cambiado el tema de las sociales de golpe parece que estamos acostumbrados a vivir en la realidad que llevamos muchos años viviendo así pero el ciberespacio no estamos tan acostumbrados no tenemos esas reglas de conducta que que en la calle sí que tenemos se pueden hablar de muchas formas primero cuando es con el contenido delictivo o directamente denuncia pero hay muchos más pasos estamos hablando con las operadoras Twitter Facebook Google no consta que están haciendo esfuerzos para mejorar esto va de bueno cambiarlo algoritmos de búsqueda para que cierto contenido de odio más abajo y más difícil de buscar o incluso bueno es retirar trae contenido no hay colectivos que están constituidos como España

Voz 0313 22:50 contenido directamente

Voz 10 22:51 las asociaciones de la sociedad civil como individuos podemos hacer mucho más de lo que pensamos no como decía lo mejor que que en la calle a lo mejor pues simplemente llamar a la policía apoyar a la víctima pueden las redes sociales también también se puede dar un comentario positivo penalizar en negativo apoyar a la víctima con un mensaje privado pues hay muchas cosas que sí que podemos haces como sociedad

Voz 0827 23:12 el inspector ya sabe que el umbral del dolor cada ser humano lo tiene en un en un límite no cuál es el límite en el delito de lo dicho es decir cuántas veces me tienen que llamar moro de mierda para irme a una comisaría a decir me están llamando moro de mierda

Voz 10 23:25 sí es muy difícil por el también saber lo que luego considerada el juez no delito de odio no en cualquier caso hay que denunciar porque va a tener todo el apoyo de la policía de hecho en este plan de acción vamos a te coges no sólo lo que son delitos de odio qué te hace coge lumbral no de lo que es de elección sino que vamos a empezar a recoge también incidentes porque no va a permitir tener unas fotografías mucho más aguda de lo que está pasando en realidad para tomar ciertas medidas no entonces luego lo que puede considerar la Fiscalía o el sistema judicial Delhi dio no pues también va cambiando con la sensibilidad de las personas no cada año la Fiscalía da una instrucciones de cómo debe ser sí bueno hemos visto condenas era de gente que con contenido por youtube por ejemplo o incluso por Twitter no que que reiteraba un poco ese grupo ha habido condena es difícil marcar ese umbral perros no son dos expertos lo tienen que poner de acuerdo incluso hay grupos como digo en Europa que que están tratando de enemistad delimitar no

Voz 0313 24:21 muy bien inspector Camacho ex jefe de Servicio de la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio suerte en el trabajo es gracias por estar aquí en La Ventana

Voz 10 24:29 muchísimas gracias un saludo adiós buenas tardes

Voz 0313 24:32 bueno pues estamos hablando con el inspector de los delitos de odio y el capítulo de delitos relacionados con la homofobia ocupa un lugar destacado hoy en el diario La Opinión de Málaga hemos encontrado una historia de esas que además los enlaza perfectamente la vuelta al mundo en Italia se ha hecho viral pero la comenta todo el mundo para bien o para mal para bien o para mal una foto de los jóvenes que son dos turistas italianos unos judío iba con la kipá y otros arde con pañuelo palestino están besándose en Jerusalén en el espacio público un beso entre dos pues en Jerusalén complicado peligro bueno se ha convertido en la imagen un símbolo contra contra la intolerancia sexual y también sobre el sobre el conflicto y resulta que esa foto la tomó un malagueño que como la canción de Aute pasaba por ahí

Voz 11 25:17 Antonio Rodríguez buenas tardes buenas tardes qué tal Antonio cómo estás

Voz 10 25:21 muy bien muy contento de poder hablar contigo

Voz 0313 25:23 cuál es la historia de esta foto que estaban ellos dos intentando hacer un selfie It Up lo hago yo no

Voz 10 25:30 exacto bueno yo estaba de viaje con mis amigas en esa es la ha ido allí a pasar las Navidades Si no queremos perdernos la oportunidad de visitar Jerusalén justo en ese momento veníamos de visitar el Monte de los Olivos no estaba explotando un poco la cabeza en ese parque

Voz 0313 25:47 las religiones

Voz 10 25:48 sí yo siempre se fotógrafo oí iba con mi móvil pues capturas no es momento de repente eh chicos que estaban intentando hacerse un selfie yo de hecho hice una fotografía de ellas accionó el selfie cuando la hice yo me pillaron Pi bueno nos entendimos había un código implícito en en eso no sonreír yo me acerqué y les dije que sí que ya se le hacia la foto con el móvil y bueno ahí acabó todo la grandeza de todo esto o lo bonito es que las redes sociales también por escuchar todo lo que habéis comentado aportan cosas muy muy bonita

Voz 0313 26:20 sí sí sí Gemma encontrado esa fotografía

Voz 10 26:22 día Mis amigas la encontrado me la enviaron ya ha contactado con ellos probablemente en el futuro en otros sitios y para mi ha sido una experiencia fantástica poder encontrarme ese momento tan tan particular en un sitio tan complejo como el de Jerusalén

Voz 0313 26:37 oye si citaban el beso mitad a la calle no no bueno pero sí si le hecho

Voz 10 26:42 por una vez que falló la fotografía ya bueno pueden estuvimos hablando un poco ya me retiré seguí vivía en mi camino con mi amiga justo en ese momento nos paramos porque vimos que un guía turístico que viva allí porque bueno el turismo que hay en Jerusalen un turismo muy de de personas muy creyentes no y con mucha fe muy devota bueno pues acercó a ellos como a llamarles la atención escribimos esperando hasta que determina momento ya ello se fueron pero sí que hubo momentos de tensión cuando eso a esas fotografías se produjo

Voz 0313 27:12 como momento tensión pero nada más no que quedó la

Voz 10 27:14 Massa quedó en algo puntual muy bien

Voz 0313 27:17 lo que sepas que las fotos muy hermosa e es decir se nota se nota la mano

Voz 11 27:21 para alguien que de alguien que quiere que quiere a este oficio eh

Voz 0827 27:26 se demuestra que la realidad supera a la ficción porque un poco la filosofía del tu foto es una filosofía que hace años Benetton por ejemplo cosas marca comercial señor llevó a sus a sus póster no fíjate tú te lo has encontrado en unas calles una calle Jerusalén

Voz 10 27:42 claro sí sí además yo lo era lo último que me esperaba encontrar porque el sitio teníamos este viaje teníamos base en Tel Aviv que es una ciudad mucho más abierta en este sentido a pesar de que todo chico me contaron que el día anterior a esa fotografía habían sufrido un ataque Juanjo fabricó en en Tel Aviv y sé que me sorprendió mucho encontrarme en Jerusalén bueno y esta fotografía ha dado mucho que hablar en redes sociales ha sido bastante comentada sobre todo por la autenticidad realmente es una foto preparada una parada pero bueno yo creo que da igual que al final que una foto que transmite más formas muy bonita uno eso es que súper necesario en estos momentos

Voz 0313 28:18 sí señor Antonio Rodríguez un abrazo amigo gracias por estar en La Ventana eh

Voz 11 28:22 gracias a vosotros buenas tardes adiós

Voz 2 28:35 en la llevar al él puso a su nombre las olas del se mira como todos todas las Tube era ella quiso barcos supo que pesca pero sonrojo la cuenta de él Marta buenas

Voz 0313 29:39 dichoso ruido todo lo contrario o el antídoto para el ruido es es la conversación es el es el silencio es la pausa es el es el sosiego de esto trata o debería tratar la política también el periodismo y sobre todo la comunicación esta noche en Hora Veinticinco tendremos la oportunidad en un momento tan agitada de la política andaluza hay tan histórico también por otra parte el relevo por el cambio que está a punto de producirse tendremos la oportunidad de escuchar a todos bueno a todos no creo creo que a casi todos los protagonistas de este momento para estar Juan Marín Juanma Moreno Bonilla estará Teresa Rodríguez tras Susana Díaz creo que de momento creo que ningún representante de voz que Francisco Serrano no está Ángels Barceló buenas tardes hola hola buenas tardes porque nuestra este señor

Voz 0194 30:20 he reclamado la invitación han sido invitados todos los líderes de los partidos políticos que hoy están protagonizando este debate de investidura y el representante de Vox ha declinado la invitación ha dicho que otro día hay Teresa Rodríguez tampoco va a poder estar aquí habéis supongo que sí que le ha dado una especie de María Tena

Voz 0313 30:35 nada de azúcar han tenido que llevar le han pedido

Voz 0194 30:38 mejor que se vaya a su casa iba a ser Maíllo evidentemente quién bastara Antonio Maíllo quién va a estar aquí va a estar con nosotros decir vamos a tenerles a todos sentados el único que no va a venir en persona va ser Juan Manuel Moreno Bonilla pero sí bastar al teléfono atendido nuestras preguntas y la entrevista de la cadena

Voz 0313 30:51 por otro representante de Vox uno no

Voz 0194 30:53 tiene nadie de Vox no viene nadie también es importante que estas cosas las vayamos diciendo

Voz 0313 30:57 claro cuando planos acusa de Camps

Voz 0194 31:00 mundo bueno pues en la Cadena SER ya saben los oyentes que invitamos siempre a todo el mundo otra cosa es que acepten una acepten las invitaciones

Voz 0313 31:06 hemos voz tú que llevas perdona tuve a dos días hay siguiendo

Voz 13 31:11 con todo el debate en fin Lita

Voz 0313 31:14 yo por el nivel de las intervenciones

Voz 13 31:16 por el nivel de ruido de de críticas

Voz 0313 31:19 que es hombre pero pero es un debate parlamentario acotado en una institución en unos términos en un en fin unos modos en unas formas no

Voz 0194 31:26 incluso te diría que ha sido el debate excesivamente plano se anima esta tarde con la intervención de Susana Díaz que además se ha reivindicado como líder de la oposición ella ha dicho que estaba haciendo ese discurso que nadie pensara que lo estaba haciendo como presidenta en funciones sino como líder de la oposición y aquí se ha animado un poco y ahora estamos en el turno de réplicas y contrarréplicas con Juan Moreno Bonilla con una orilla y es el momento más más interesante porque es verdad que hemos visto a un ciudadanos muy plano yo creo que muy cuidadoso en lo que decía y en cómo lo decía todo el mundo sabe la incomodidad que Ciudadanos por ese pacto entre el PP el box en el que él se encuentra en medio del hasta este mediodía la cosa ha ido muy muy tranquila ha sido ahora precisamente cuando cuando más animado y además muy interesante que la propia Susana Díaz ha reivindicado por si alguien tenía alguna duda su papel de líder de la oposición hoy empieza la oposición de Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía

Voz 0976 32:15 Angels qué tal soy John hola nada es que está volviendo al tema de The Box que decías que efectivamente están invitados que luego no digan que no se les llama etc pero es que lo que hablábamos antes igual tienen ya tienen contra medidas ellos no van a venir porque no se atreven a nada siempre tienen sus hechos alternativos dirán que es que se les va a atacar a por ellos etcétera lo estoy seguro que tu programa Itu debate

Voz 0313 32:40 de iban a estar tuitean dos

Voz 0976 32:42 para y las elaborando grupos de Wass contó lo que estoy diciendo

Voz 0194 32:46 claro una de las cosas que me ha llamado la atención de la intervención de esta mañana de representante de Vox ha sido que le pedía al presidente de la Junta el próximo presidente de la Junta que evite los ataques hacia hacia su partido y hacia los miembros de su partido que entiende Vox por ataques las críticas son ataques exactamente sea que en una sede parlamentaria un partido político que yo creo que no ha tenido ningún problema pida protección ante los ataques a mí me ha dejado un poco preocupada porque en la política existe la oposición se critica lo que hacen unos y en el periodismo nuestro trabajo es ese precisamente fiscalizar

Voz 0313 33:20 no ya que ahora votan más o menos calcula es Carles yo creo que en América en prontito

Voz 0194 33:25 que ya está en la última réplica a Moreno Bonilla ya intervenido

Voz 0313 33:28 los grupos parlamentarios yo creo que esto va a empezar en nada la votación nueva en Todo por la radio lo veo venir pues si yo me me temo que te va a pillar todos por la radio en Todo por la radio

Voz 1 33:38 pues seguimos en contacto que los cuatro vale venga hasta ahora eso Angels

Voz 0313 40:37 tres Calamaro podría cantar más alto pero no más claro que está hablando de las drogas y en las drogas situarnos precisamente nuestra polémica de

Voz 28 40:46 no nada

Voz 8 40:48 polémica IAS Lafuente

Voz 0827 40:52 a partir de una idea una diputada autonómica del Partido Popular se llama Asciz Pérez ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias que permitiría a los pediatras de aquella comunidad realizar un control de drogas a los menores bajo el consentimiento de sus padres la parlamentaria justifica la iniciativa en el alarmante incremento del consumo de drogas has entre menores de catorce años allí en las Islas la preocupación es legítima lo que cabe preguntarse es si la medida para contrarrestarlo es ajustada podría defenderse que siendo la prevención muy importante en materia de salud una detección precoz en el consumo puede evitar futuras adicciones quizás imposibles ya de combatir pero también cabe plantear si el sistema es salud debe emplear recursos en realizar cribas generales a edades tempranas para detectar consumos significativo es que aunque estén creciendo son todavía minoritarios el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría por ejemplo considera que la idea es un despropósito así que la polémica ha dado hoy servida estamos ante una idea necesaria o ante un despropósito

Voz 0313 42:02 Miguel Ángel Rodríguez buenas tardes hola buenas tardes

Voz 29 42:04 Carlas Miguel Ángel ex subdirector de Estudios y Programas de la

Voz 0313 42:07 docente Ayuda contra la Drogadicción bueno pues ahí está la pregunta o esta disyuntiva que cuál es su opinión sobre esta proposición no de ley positivo negativo depende

Voz 29 42:16 en nuestra opinión es que no parece muy positiva varias razones al respecto pero siendo verdad que es importante por supuesto a la prevención y que es muy importante la detección temprana de de fenómenos que vea ya que más adelante atajar las maneras de hacerlo menos mucho más adecuadas mucho más razonable es mucho más operativas no

Voz 0313 42:36 pero pero te da información no te daría información

Voz 29 42:39 sí pero esa información te la da en un contexto que no creemos que sea el más adecuado para luego poner manos a la obra en en prevenir problemas derivados de esa situación no esconde Kirov sobre toda la confianza

Voz 0313 42:53 claro claro evidentemente en prevención

Voz 29 42:55 sabemos que una vez que aparecen de repente este tipo de decisiones nos llaman por ejemplo a nuestro teléfono gratuito de información sobre sobre adiciones sino llamar muchos padres madres no pudo hacerle un test a mi hijo así consume o de hecho lo hago que se entere y entre sus pertenencias veces encuentro algo que me indique que está consumiendo todo eso te están señalando que no hay una base adecuada para luego hacer una prevención positiva a posteriori porque no hay confianza en el lecho

Voz 0313 43:24 ya yo hago yo hago de abogado del diablo eh pero la alternativa entonces es no enterarse

Voz 29 43:28 te vas a enterar de arte en ese contexto que ellos señalo esa es la alternativa porque de de de la desconfianza va a ser muy difícil plantar una bases que tengan que ver con algo que que en breve no sabemos que es a largo plazo no siempre cuando hablamos de prevención muchísima muchos años no sólo en la FAD sino en muchos otros sitios aludiendo a tres elementos que nunca deben aparecer en un contexto preventivo que son los que precisamente podían aparecer en este contexto cuando detectamos de repente que nuestro hijo nuestra hija de catorce años ha consumido una droga no que son la angustia es un la urgencia que es también la delegación porque es muy probable que ante esa angustia ante esa reacción urgente de que se haga algo que sea Gayá pues es muy fácil y bueno y que lo hagan los que saben no no todo lo contrario esto tiene que ser un proceso desde que el niño la niña nacido un proceso donde hay una confianza donde hay una relación con él y con ella de de cariño incondicional por supuesto de amor incondicional pero también de ejercicio de la autoridad de cercanía de diálogo de conocimiento incluso a través de los profesionales que están para colaborar con padres y madres como puede ser perfectamente los y la pediatra ah pues en el mar de hecho tenemos algún curso en el que te mostramos a precisamente a pediatras como poder en el marco de esa revisión de los catorce años en una en un en un contexto pediatras enfermería por ejemplo profesionales de enfermería no como establecer una relación de confianza con ese adolescente frente para que te diga o que te confiese una relación calmada de confianza pues pues mira así he tocado detenido estos primeros contactos porque a esa edad es muy infrecuente tener consumos de alto riesgo pero pero sí los hay no ir si me permites habría diría otra cosa que que es que hablamos de drogas pero no estamos incluyendo probablemente la medición de la más consumida que es el alcohol en esta era ya ya uno de cada tres según los últimos datos del del del Ministerio de Sanidad de uno de cada tres menores de catorce años de niños y niñas de catorce años pues pues la ha consumido en el último los últimos doce meses no porque sí

Voz 0313 45:25 porque si hablamos de datos Miguel Ángel en esta proposición no de ley del el Partido Popular canario sí asegura que el consumo de drogas en hice cada vez más tempranas eso los datos de The Fat

Voz 29 45:36 bueno desde dos los de FAZ no porque no tenemos tampoco ojalá no tuviéramos la capacidad de poder los oficiales del ministerio que se llevan llevan se llevan realizando veinte años tampoco nos lo indican así no es probable que bueno nos indican que existe una franja muy preocupante por supuesto que el inicio del consumo de drogas y de alcohol y otras

Voz 0313 45:56 se ha venido en contra

Voz 29 45:57 no tradicionalmente entre los trece y los catorce años y medio catorce años que no son variaciones tampoco tan significativas ID luego no reducciones alarmantes es alarmante por supuesto que se iniciaron catorce años claro pero es alarmante el nivel que tiene pero particularmente alarmante nos parecería sobre todo el de alcohol

Voz 0827 46:13 pero Miguel Ángel lo más curioso es que la diputada por ejemplo para justificar esta proposición habla de esos datos incluso aporta un dato más cree te dice que hay ochenta y seis chavales me parece ochenta y seis que es iniciaron una droga a partir de los doce años quiero decir que sin la necesidad de hacer estos análisis que se pretenden con la proposición no de ley hay datos suficientes que han permitido detectar el problema e identificar a esos ochenta y tantos chavales y chavalas que tienen ese problema no

Voz 29 46:41 sí lo que ocurre es eso que insisto por supuesto que es un método de detección claro que lo es no ahora el trabajo que viene a posteriori es tremendamente complicado cuando lo que te encuentras es alguien que del que bueno pues se ha dudado y se le encuentra pues arrinconado investigado poco menos que cazada también muchas veces ocurre cuando nos pasan pues hemos detectado que asiste droga en este otro colegio existen todos evidentemente por todas partes no y ahora qué hacemos nos llaman no menos preguntas nada claro esa es la pregunta del millón y por eso decía también que una de las tres cosas que no se deben hacer en prevención es la de la delegación el problema sino lo solventa o no lo solucionan los propios padres y el propio chico la chica no lo va a solucionar nadie por ello si es que existe ese problema es decir la principal tarea preventiva que tienen por delante son ese padre y esa madre y en el marco de reconstruir imaginados desde esa desconfianza reconstruir todas esas relaciones que tienen que va a ser el ajedrez qué vas a una prevención que que permita un vamos observó a un adolescente a un adolescente ser un ciudadano adulto responsable no y eso es tiempo cercanía diálogo cariño confianza sobre todo confía

Voz 0976 47:48 pero a mí me parece un despropósito soy soy John Luis de angustia urgencia delegación yo creo que efectivamente ahora hay siempre aunque el inicio de la edad de inicio de los jóvenes tanto en sexualidad como como depende como en alcohol o consumo drogas ha adelantado la vida es una sucesión de secretos revelados no los chavales tienen que ir poco a poco viendo cosas aprendiendo cosas igual que los padres tienen que tener algunos secretos que que que deben de mantener Roquetes se tienen que enterar de sus propios hijos no yo es verdad que la angustia pues le le pondría le pondría propiamente diálogo no caló urgencia Le pondría esa templanza

Voz 30 48:22 de de de de hablar de educar de de de de

Voz 0976 48:25 adelantarse en hoy a la delegación desde luego le pondría Le pondría bueno la asunción de responsabilidad de cada padre a mí me parece un despropósito como decíamos al principio empezar hacer análisis a los chavales a ver si San eh

Voz 0313 48:38 fumado un porro os han metido una

Voz 0976 48:40 pastilla porque otro entre otras cosas ese análisis sólo va a decir como un control que se puede hacer una carretera se ha consumido en un momento determinado dual y puntual no quiere decir que el adicto que puede ser la primera pues es la segunda pero lo tiene controlado no lo va a volver a hacer no sé me parece un poco una distopía no

Voz 29 48:59 totalmente de acuerdo contigo te puede haber sido la primera vez que ha aprobado la le ha sentado fatal no le ha gustado nada

Voz 24 49:04 todo eso te lo pierdes es cuando ocurre la angustia la Delegación y la urgencia

Voz 29 49:08 es la primera de malos puntos de partida para llevar a cabo un trabajo que es de largo plazo y que afecta a cuestiones muy básicas del ser humano no muy a la personalidad a la ciudadanía tu construcción

Voz 0313 49:20 muy bien Daniel Ángel Rodríguez subdirector de Estudios y Programas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción muchas gracias por estar en La Ventana un abrazo eh

Voz 29 49:27 gracias un abrazo adiós

