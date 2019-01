La Ventana (16/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 3 00:07 desde hace poco más de una hora Juanma Moreno Bonilla es el nuevo presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos del Partido Popular de Ciudadanos de Vox Esther

Voz 4 00:16 si hace una hora se producía la votación Moreno Bonilla estado más de media hora en el centro del hemiciclo recibiendo abrazos besos y felicitaciones mientras a las puertas los líderes de los distintos grupos políticos han hecho las primeras valoraciones Bonilla ha sido el último en hablar atendía a los medios entre gritos de presidente presidente

Voz 1223 00:32 sí es la primera decisión que voy a adoptar es encargar una auditoría integral en la Junta de Andalucía el Organismo Autónomo para saber exactamente el estado financiero de la Junta de Andalucía el estado de los órganos instrumentales de la propia Consejería empresa pública y poner en marcha lo que van a ser la iniciativa para la supresión mejor que su precio la bonificación del impuesto de su sección ido y donación el noventa y nueve por ciento como lo tiene la Comunidad de Madrid que es la práctica supresión en Andalucía

Voz 5 00:58 el presidente como ha dicho Susana Díaz socios de pop son herederos del franquismo

Voz 1223 01:04 mire yo ya he dicho que no me gusta etiquetar a a nadie porque a nuestro partido y a mí personalmente me han etiquetado durante muchas veces a lo largo de mi vida y por tanto yo no voy a dedicar etiquetar a nadie Vox es un partido nuevo y por tanto será el tiempo y su propia trayectoria política y su propia decisión en la que determinará en qué espectro político ellos

Voz 1454 01:25 pues Susana Díaz acaba de atender a los medios ha dicho lo que ella le ha dicho al nuevo presidente que estará siempre a disposición de Andalucía y los andaluces pero ante los ataques a derechos y libertades también la van a encontrar orden de prisión para el marido de Romina celeste la joven desaparecida la noche de fin de año en Lanzarote por delitos de malos tratos de homicidio o asesinato la calificación se va a concretar a lo largo de la investigación la magistrada considera que existen indicios de que este hombre mató a su esposa la junta directiva de la CEOE ha decidido hoy la incorporación a la patronal de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos información de Rafa Bernardo

Voz 1762 01:58 a la espera de que terminan de cerrarse los últimos flecos de la integración aunque ya tenga el visto bueno de las dos organizaciones fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que tanto Atta como CEOE ganan ATA consigue influencia al colocarse en la primera línea de negociación de los asuntos laborales fiscales y económicos al formar parte de la patronal ICV consigue por fin una representación en el mundo autónomo que hasta ahora no había logrado Ceoe consigue así la posición predominante los tres segmentos empresariales las grandes con sus siglas las pymes con Cepyme y los autónomos con alta aunque está previsto que esta última mantenga su independencia sus estructuras sus sedes

Voz 6 02:30 vamos con los deportes Toni López buenas tardes Esther muy buenas desde las siete y veinte de Carrusel Deportivo por ser más aplicaciones móviles y cadenaser punto com con tres

Voz 0324 02:37 los de la vuelta de octavos de final de Copa del Rey El

Voz 6 02:40 Atlético de Madrid Girona a las siete y media que llega con el uno uno de la ida a las ocho y media Sevilla Athletic Club con el uno tres de los andaluces y a las nueve y media Leganés Real Madrid en Butarque con el tres cero del Bernabéu para los blancos también con el balonmano cuarta jornada del Mundial para España busca la cuarta victoria seguida desde las ocho y media en contra Macedonia

Voz 1454 02:59 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:06 la policía busca dos chicos de quince y diecisiete años como presuntos autores de una agresión sexual a otra menor de doce años en un parque de Entrevías en la capital un taxista alertó a la policía de lo ocurrido Alfonso Ojea

Voz 0089 03:17 sobre las siete y media de la tarde del pasado lunes la Sala del cero noventa y uno del Cuerpo Nacional de Policía recibía una llamada de un taxista en la que relataba cómo acababa de ver que dos menores estaba

Voz 0324 03:28 en forzando a una niña en una calle del

Voz 0089 03:30 de Entrevías los efectivos policiales desplazados al lugar vieron cómo dos chavales escapaban a la carrera nada más verlos comprobaban después que en efecto una niña de unos doce años había sufrido una agresión sexual consumada se encontraba eso sí terriblemente alterada la investigación continúa con la sospecha de que los dos agresores quedaron en ese lugar del barrio con la víctima por lo que pueden tener relación con la chica la Fiscalía

Voz 1454 03:54 ha presentado una querella contra el alcalde de casa vuelos de Izquierda Unida por dos delitos de prevaricación administrativa por mantener a un arquitecto municipal que no es funcionario de carrera la denuncia hasta ahora en manos de un juzgado de Navalcarnero SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1673 04:06 según el decreto fechado el pasado veintiuno de diciembre al que ha tenido acceso

Voz 0324 04:10 ahora Cadena SER Madrid Sur la Fiscalía investigado una de

Voz 1673 04:12 anuncia previa ya determinado que hay indicios de delito o bien de prevaricación administrativa o bien de nombramiento ilegal así que presenta denuncia ante el Juzgado Decano de Navalcarnero fuentes del Ejecutivo local aseguran que no han recibido ninguna notificación por esta querella ir recuerdan que ya presentaron un informe jurídico de la Comunidad de Madrid que avalaría esta fórmula de contratación en casos como el de casar vuelos

Voz 1454 04:35 sí recuerden que el Ayuntamiento de la capital mantiene activado para mañana el nivel dos del protocolo anticontaminación los vehículos a los que no les corresponde tener distintivo ambiental de la DGT no pueden circular ni en la M30 ni en su interior la velocidad está limitada a setenta kilómetros tanto en la M30

Voz 4 04:49 la como en los accesos a la ciudad y en el caso del aparcamiento en la zona SER sólo pueden estacionar los vehículos eco y cero tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:03 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de la A6 en Canarias Wenders eh

Voz 2 05:12 servicios informativos

Voz 1869 05:19 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía

Voz 7 05:23 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 9 05:40 la cuesta de enero este año con Coca Cola te costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de Tous compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso y ticket de compra

Voz 7 05:56 más información en la cuesta abajo de enero punto com

Voz 10 05:59 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judy tras dientes DRAE pues lo puede pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusa

Voz 11 06:08 lo este mis venas lleva un Renault límite equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche oferta ERC iban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 12 06:20 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de Casa de hará y se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 11 06:28 se está cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 13 06:36 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 06:47 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras

Voz 2 06:54 el cupón diario y la paga de la ONCE colabora a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE Dati qué te importa

Voz 7 07:12 a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 11 07:17 cuando decimos con Manu Carreño hola Marc que muy buena

Voz 0313 07:20 hola buenas noches tal vaya carrera

Voz 14 07:22 que te has marcado macho de verdad es que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ya Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena Enric Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo está la banda al completo está toda la banda venidos no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 8 07:53 cuántos pares de zapatos tienes ID gafas solo

Voz 0530 07:57 no es de este momento ven a las rebajas de multitud ópticas lleva te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 15 08:15 si tu sueño ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala coma mascota lo tienes complicado pero si tu sueño es hacer

Voz 11 08:22 cero eso está hecho cumple

Voz 2 08:25 sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo del Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio no igualar además los niños que el piso con grandes descuentos semana del crucero

Voz 14 08:40 realidad tu su consulta condiciones el Corte Inglés

Voz 2 08:45 esta semana las lo cada uno los en que en tu vial de ser más Atlético de Madrid Sirona juro a uno en la ida Sevilla Athletic Club de Bilbao Carlos revistas defiende el el rezuma Graiver

Voz 16 09:04 vez de los leones viven en crecidos tras la exhibición de Williams

Voz 2 09:12 para terminar Leganés Real Madrid

Voz 16 09:15 parece de otra es el Bernabéu pero esto es fútbol aquí

Voz 2 09:23 a Reus El Deportivo con a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:36 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias a estas alturas hay quien todavía se pregunta cómo Estados Unidos pudo elegir a Trump presidente después de ocho años con Barack Obama no más que nada por las abismales diferencias que separan a uno de otro pero ese países así es capaz de lo mejor y de lo peor capaz de los contrastes más brutales hoy Nieves Concostrina nos trae uno de los grandes errores de su historia la ley seca

Voz 19 10:04 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:21 y el dieciséis de enero de mil novecientos veinte empezó a materializarse uno de los errores más gordos que ha cometido Estados Unidos hasta la elección de Trump pusieron en marcha la famosa ley seca la que prohibía la fabricación venta o transporte de licores embriagó antes dentro del país y resulta que lo único que consiguió Estados Unidos con una ley promovida por los que se consideraban los guardianes de la moral fue tender un puente de plata al mundo de lampa los gánster Se ataron la corbata la cabeza y se subieron a bailar encima de una mesa borrachos les acababan de servir en bandeja en negocios Oña

Voz 14 11:04 que la

Voz 1626 11:18 casi nadie conoce la ley seca por el nombre de la lumbrera que la promovió el congresista republicano Andrew bolso un patrio Otero que anunció así la entrada en vigor de la ley y abro las comillas nace una nueva nación el demonio de la bebida hace testamento se inicia una era de ideas claras limpios modales los barrios bajo serán pronto cosa del pasado las cárceles y Correccional es quedarán vacíos todos los hombres volverán a caminar erguido sonreír han todas las mujeres irán todos los niños se cerrarán para siempre las puertas denunciar este tipo ya dentro era tonto que como no tonto bueno todo salió al revés de lo prometido a Dean que como éste hay ahora mucho que sólo buscan creyentes sin criterio que se tragan el discurso lo único que logró el político bolsa con su ley fue instalar de forma permanente el crimen organizado en Estados Unidos y meter al país de cabeza en una de sus etapas más negras y corrupta

Voz 14 12:13 vale

Voz 1626 12:32 la ley permitió hacer colosales negocios por un lado a los fabricantes de bebidas gaseosas no alcohólicas o la cola forrado y por otro a los fabricantes clandestinos de alcohol que se hicieron de oro destilando whisky por su cuenta cómo sería de lucrativo el negocio que en un solo año la policía descubrió ciento setenta y dos mil a la ilegales calculen los que no pillería trece años después de su aprobación Estados Unidos se rindió a la evidencia derogó la ley tras considerarla un completo fracaso habían conseguido que se dieran a la bebida hasta los abstemio

Voz 18 13:05 sí claro va a exigir para cada yo

Voz 14 13:17 la verdad es que tampoco me extraña es porque no hay más que prohibir algo para hacerlo más atractivo pero en este caso sinceramente

Voz 3 13:23 creo que se les fue la mano por cierto anda que no hay películas con todo el follón de la ley seca como como telón de fondo de vamos a comentar enseguida con Carlos Boyero

Voz 20 13:35 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita icono no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 21 13:52 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo Ike a esta hora abre la ventana del cine obras no la verdad

Voz 2 14:06 Carlos Boyero

Voz 3 14:18 Carlos Boyero buenas tardes amigo tal como muy bien muy bien yo hablando de la ley seca no ha recordado algunos datos Nieves Concostrina que fue brutal fue una metedura de pata que duró años y años y que provocó tal cantidad de de de de de follón y de desgracia perdería o autómata automáticamente a la cabeza los sin tocar

Voz 0324 14:35 pues sí no sólo una metedura de pata fue sirvió para que se enriquecieran los gángsters de los muy ricos el padre de los Kennedy sabes que ése en el estaba en esta movida fue uno de los principales contrabandistas de si los intocables como no recordar la Al Capone pero yo lo lo mejor que que he visto sobre la ley seca es una serie admirable no creo que tuviera mucho éxito las mejores series que he visto nunca que Sama buenísimo buenísimo en las niñas y a ver si esto

Voz 0313 15:20 Nadia Icex qué pena que eso se acabará

Voz 0324 15:23 en en el cual Atlantic demostraban que la la política el los gánsteres de la economía el poder como siempre pues iban todos buenos unirse

Voz 3 15:36 derogó recordando por un mensaje Santiago Niño Becerra se derogó en plena depresión porque en fin para que la gente pudiera entre comillas evadirse

Voz 0324 15:45 Bonnie tosamos ha

Voz 22 15:48 el tema de Belén para guiar galo como eran los títulos de crédito son Steve Buscemi en Atlantic City al lado del mar las botellas

Voz 21 15:58 el cargamento viniendo a la playa que era si no la visto la gente ahora extra eso de internet se plataformas con la plataforma mirar todos los pues que intenten ver eso es muy positivo porque les les va ganar el escándalo

Voz 0324 16:16 mi personaje del Cara cortada por favor sabes quién la dirige Scorsese de detrás ejecutivo dirigió los dos primeros capítulos pero esta un señor que hace que los Soprano fuera mucho mejor cuando él entra que es Terence Winter que siempre en Los Soprano piensas en el en el creador yo creo que Los Soprano crecen cuando entran un tal Matthew Weiner que de va a hacer Mad Men el Terence Winter que hace el que que son guionistas extraordinario por cierto

Voz 0313 16:54 acabo de ver el primer capítulo de la tercera temporada de True detective

Voz 0324 16:59 has visto Movistar

Voz 0313 17:04 en una de las plataformas televisivas que funcionan hay varias esta CBO esta Netflix está Movistar Plus de Movistar Plus ya empezaron buena acomodar todo los los dos primeros episodios yo estoy en uno y medio es magnífico

Voz 0324 17:18 tenista es un policía negro sí sí

Voz 0313 17:21 a la Ali será un actor de decir

Voz 0324 17:24 no me conocen pero que tiene el tono de

Voz 21 17:26 era era era era de la uno de la primera era un escenario además

Voz 0313 17:31 dos niños que desaparecen historia sórdida a pareja de policías también singular la policía negros en antiguo rastreador de Vietnam un tío al que dejaban en la jungla tenía que apañar sepa localizar gente desde parecida prisionero bueno bueno bueno prestados todo abonado disponible ya no todos están de momento hay dos episodios la próxima semana habrá dos más pero yo creo que son ocho en total sea pero vamos ya se pueden voy

Voz 0324 17:57 tenemos a los ocho no me tienen que poner en casa una cosa que se llama fibra o algo así pero eso si no te comen Si hablo habló con Domingo Corral que es muy amigo mío que es pasión los estás que te lo ponga ya eh

Voz 1454 18:13 tú para pedir la fibra uno llevamos al mil cuatro tú hablas directamente con el jefe

Voz 0324 18:16 de ficción de Movistar soy así por el tenista es

Voz 21 18:19 el Corrales la gente

Voz 0324 18:23 pues Domingo Corral es un señor que yo creo que que está sino inventándose series haciendo dándole el beneplácito de las series que están están muy bien sí y encima es amigo mío pero es que amigos tengo de todo tipo este es es muy inteligente muy muy currante ojalá que le vaya bien no por su bien sino por el de los espectadores que que ponga la fibra sí pero ponerme la fibra esas entrar ya en todo en todo este mundo sabéis una cosa que no

Voz 0313 19:03 no te equivocas te perdona pero te equivocas

Voz 0324 19:05 es abrir una un mundo no le normal pero no

Voz 0313 19:09 ponerte la fibra en casa es seguir viendo cine

Voz 0324 19:11 el serias de buenas a Televisión de no te compromete a nada más sabéis lo que más me ha impresionado los últimos días de esta señora que es una historia patética y conmovedora que el marido la lleva por primera vez es la primera vez que viaja fuera de España van a París es como el sexo el símbolo romántico y el está ya algo delgadas pero que no aparecería el otro día vi al padre Televisión diciendo que mientras que Suiza se moría la gente se dedicaba a hacerle fotos con los móviles en lugar de dar si en lugar de ayudar que únicamente un un bombero francés se acercó a ella Inés provoca errores históricos y la obra no tiene no ya de no no mire el miro o no por la fibra yo piezas por la libre y acaba las no va que no ayudando a alguien qué es esta Ibra la fibra

Voz 1673 20:14 te permite obviar toda la tele basura que a lo mejor se FIBA en historias como esa elegir tu la televisión no quieres ver

Voz 0324 20:22 claro ya pero que habrá que utilizar mil botón no notará dos mil dos el de Play el y el otro el de Stop pasaría a tener un teléfono no implica una

Voz 0313 20:36 no no puede seguir con tu Nokia que fantástico y además están están vendiendo cada vez más porque la gente vuelve al teléfono básico claro

Voz 0324 20:43 pero prepararon sigue hago esto de la fibra para que nos vuelva locos con la serie A dos donde hay que dar a qué botón como se

Voz 3 20:53 pero no te preocupes es como si no saliera una madre muy cierto de el protagonista de

Voz 0313 20:59 uno de los dos protagonistas de la tercera temporada de True detective Smart Sara Alí el de la película light

Voz 0324 21:05 es verdad es está también es uno de los protagonistas de eran Hopper de The Wire no no de la película de Frank Underwood del congresista y luego presidente de Estados Unidos

Voz 0313 21:23 los oscars a tocar otro crear así aparece también los

Voz 0324 21:27 sí claro es uno de ese el el jefe de prensa un socio de el que ha trabajado con con Frank Underwood es si el negro Ike lleva todos los negocios de una multinacional con el

Voz 0313 21:45 el dueño de toda la energía nuclear esté desaparecido en la última temporada yo que que bueno no recuerdos SC no recuerdo si lo yo creo que sí es seguro pero voy a mirar el otro protagonistas Stephen Dodd

Voz 0324 21:57 han dado el primer capítulo aparece fascinante voy icono en fin ahora oreja si después del subidón que me pegó el primer True detective que lo he visto como doce ó trece veces

Voz 0313 22:10 pues lo producen producen esta temporada los dos protagonistas de la primera dama que aún hoy dejar son los dos

Voz 0324 22:18 yo creo que eso ha sido una franquicia para siempre pero es que nunca Matthew Macún Egoi estuvo mejor que con ese personaje nihilista de ese es otra o tal total y el otro está formidable no se policía con una familia que siempre vuelve a meter la gamba siempre vuestra ganaran se estará hoy hablemos un adelanto de cine veremos de la

Voz 23 22:43 la fiebre

Voz 0313 22:50 este viernes estrena Glass cristal es la tercera película de una trilogía dirigida por Ayman que se cierra después de casi veinte años comenzó con el protegido siguió con múltiple está más reciente hace tres años quiere este caso cuenta la historia de una psiquiatra que está especializada en en delirios de grandeza y atiende a tres pacientes que creen que tienen superpoderes

Voz 24 23:15 hola muy intenso año en que va a James

Voz 3 23:23 acabo y Bruce Willis Samuel es Jackson original

Voz 11 23:28 las tres hasta de esconda el cual impactos extraordinarias

Voz 26 23:36 David tan el uno

Voz 3 23:38 su gusta unas cosas más que otras pero me gusta me gusta

Voz 0324 23:43 los sentido formidable protegido a mí me me gusta mucho también sin embargo no he visto múltiple tampoco supone que es

Voz 3 23:53 yo tampoco es una saga ahí aparece

Voz 0324 23:56 este es quizá hoy de con veintidós veintitrés veinticuatro personalidades que hay mucha gente colgada con entonces ha dicho que tiene veintidós personalidades y me han dicho no XXIII iba a tener veinticuatro no ir retoma al personaje de Bruce Willis el tipo con superpoderes al niño del protegido que ya es es un joven no iba el personaje que interpreta magistralmente Samuel Jackson que esa que el el dueño de aquella tienda de cómics que es el que provoca a todas las catástrofes para ver los los poderes de el superhombre es una peli no he visto múltiple repito con lo cual hay un bache pero es una película que se ve muy bien con un con un punto inquietante con este tipo James Mc Avoy que es que es muy buen actor pues imagínate dar dar vida

Voz 1869 24:59 a pasar de un plano a otro

Voz 0324 25:02 de una señora muy racional aquí hay un a la bestia no alguien aparece un psiquiátrico se desarrolla gran parte de la película en un psiquiátrico con una enfermera como dulce racional encantadora pero que es tan bruja como la

Voz 21 25:21 a día alguien voló sobrevenido descubren unido la recuerdo

Voz 0313 25:23 todo recurrir al final quedan unas marcas en el cuello pero pero sí pero es lo que desearía que ni a corto se la hubiera llegado has dicho

Voz 0324 25:32 ya que era mala es muy de pruebas de hace la película se ve bien no me gusta tanto como el protegido a mí es que me me encanta

Voz 0313 25:42 era muy original muy además en ese pero

Voz 0324 25:44 lo tiene tiene un punto lo que no sé si se va a acabar ya con o convertirlo en una saga en principio era malo

Voz 0313 25:53 es la tercera parte ya pero te quiero decir con este tío

Voz 0324 25:56 lo que tiene veinticuatro cuatro personalidades para eh pues pues igual inventan en cinco más si ir porque podemos estar hasta el año tres mil con con él pero está está había dejado berlinés

Voz 0313 26:09 sí genial otro estreno de este vial

Voz 3 26:22 este viernes estrena la favorita ambientada en el reinado de Ana de Estuardo la primera reina de de Gran Bretaña a principios de siglo XVIII Inglaterra Larreina está más interesado las carreras de patos que que en la guerra con con Francia en dirigir el país y su confidente amante de dice Churchill es la encargada de gobernar en su lugar pero la llegada de una criada nueva hay bastante ambiciosa pues lo lo lía todo

Voz 14 26:48 en fin que Mons

Voz 3 26:55 John original

Voz 2 26:59 cómo ve el Reino mira

Voz 3 27:05 que esta selectiva Carlos pues me pasa una cosa

Voz 0324 27:07 Ferrera con ella que el director y chinos es un griego

Voz 3 27:14 Giorgos la no sé si que yo lo meto en la cama

Voz 0324 27:17 que no necesito explicar que suponen para mí los modernos pero entre los modernos hay hay mucho tonto también gente inteligente morbosa con un punto inquietante la antígenos lo es sin embargo viendo esta película los quince minutos dice un minuto más largo no me largo sobre por la estética que me repele mucho está la Cámara funciona con grandes angulares ojo de De Juana lo digo en eso soy muy clásico me gusta que la Cámara esté quieta o que se mueva que no la nota incluso como hacen todos los grandes maestros del cine aquí es como tan retorcida y tan sinuosa Aaron aguante después de los quince minutos y al final es una película que me perturba que un día después sigo pensando en ella o no te largas de no no no estás hacia vamos estaba estaba a apuntó

Voz 27 28:26 repito tiene tiene un punto que me que me altera no cuenta con un lenguaje muy moderno de

Voz 0324 28:36 de macarras casi de de la calle esto en la en la corte real inglesa en el siglo XVIII no cuenta historias de sexo el sexo no que viene del poder las reinas todo poderosa puede elegir a sus amantes y resulta que sus amantes es es una mujer la esposa de el duque de Marlborough que está librando una guerra en Francia al mismo tiempo y Illa Reina Sun ser ciclotímico enfermo pero hambriento de amor un amor que compras que no te vienes a pues todo el mundo se tiene que que acostar con las reinas y ella lo deciden no entonces es la lucha entre la amante de siempre hizo una señora una antigua prima suya cuyas familias se arruina eh una señora muy lista muy trepa que reemplaza a la amante y se convierte en la nueva amante de la reina como ves todo bastante morboso habla de del deseo desde el poder absoluto que es terrible esta puedes conseguirlo todo la sino con porque eres la reina pero también habla del desvalimiento y habla habla del amor de amores compulsivos en esta persona tan alterada he

Voz 27 30:17 y cuando acaba eh

Voz 0324 30:20 sigo pensando en la película cosa que me ha tocado sobre todo tiene a tres actrices formidables una que yo no conocía que Sama Olivia Colman que va a interpretar en The Crown en la tercera temporada la reina Isabel está fantástica y luego esta chica pelirroja de la la la era de las mejores actrices jóvenes así picara rubrica

Voz 21 30:52 con un ritmo y con un Nati a una actriz muy buena no

Voz 0324 30:57 está la maravillosa Rachel Weisz gusto UNIA aparte claro de parecerme una de las mujeres más guapas que que he visto nunca falla Ágora verdad sí es una actriz formidable y entonces sólo por ver el trabajo de las actrices nominadas a los Oscar merece la pena y luego repito me deja como un mal gusto sí

Voz 3 31:23 vamos viene esta semana e Blas favorita para viernes que según el ojo y la mirada de de Carlos Boyero tiene por cierto tenía razón Marçal a Ali

Voz 21 31:34 interpretaba Antón remitan tanto en las cuatro primeras temporadas es que luego desapareció como he visto hace poco la última cautiva por cierto supo que es un desastre yo es que me enteré después de la puerta los últimos capítulos no no no no pero bueno pero yo no

Voz 0324 31:48 mira que está viendo en las dos primeras meros tuvo estuvo si es que yo genero ahora en la última temporada que es un senador así muy trepa y tal pero no no ser no Icomos ciento no volver a ver jamás ninguna interpretación de un actor que se llama Kevin Spacey espérate con el jamás poquito bueno momento no lean exonerado de del acoso de Morgan Freeman sí lo hemos contado Woody Allen también pero probablemente les les han jodido la carrera para el resto de su vida lo cual me parece lamenta respira

Voz 14 32:31 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana esta noche en la SER Carrusel deportivo

Voz 3 32:46 veinticinco tú eliges

Voz 28 32:49 actualidad Hora veinticinco con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser si lo que prefieres es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 11 33:05 tenemos a los comentaristas está por ahí

Voz 29 33:07 eso Narváez Kiko muy bueno don Álvaro Benito qué tal buenas noches hola a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buenas no los especialistas en lo suyo saludamos en El Larguero a Antoni Daimiel o la Antoni qué tal hola qué tal muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 21 33:27 hola buenas noches buenas noches

Voz 14 33:30 hola qué tal estábamos

Voz 21 33:32 creo que estamos todos no qué tal muy bonita Manuel buenas noches Manu qué tal muy buenas muy buenas noches Manu

Voz 14 33:38 las tardes es buenas tardes nos cuesta ver porque no sé dónde vives esquina

Voz 2 33:46 la sociedad belga

Voz 14 33:48 agravado estoy así que estemos todos para discutir

Voz 30 33:52 el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de

Voz 2 33:57 la madrugada con Manu Carreño Cadena SER

Voz 31 34:03 mientras este jugar a los videojuegos yo sólo se jugar al Tetris sólo el Tetris entre mayo y no sé porque Play

Voz 0324 34:08 van te lo juro saca pecho

Voz 31 34:11 la VII ya cómo van macho

Voz 32 34:13 más rápido que el iPhone quizás que verdad pero te lo juro cuatro Águila cuatro no soy tan moderno

Voz 31 34:20 seis tu caso David juegas yo si mal mal a todos pero juego online me dan unas palizas a está el mundo virtual soy más famoso que en el mundo real por malo agente hace cola para mucha gente que también entrever como

Voz 5 34:33 Valencia que deberían una paliza

Voz 33 34:36 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también el hoy por el punto es Cadena SER

Voz 0530 34:44 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien que es ganar la cerveza me tiene muchos kilocalorías pero el problema es que no solamente no se está portando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de cabe ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr para estar en forma

Voz 14 35:06 cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo Con

Voz 34 35:10 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix Obélix

Voz 3 35:13 te llega de Hawai

Voz 34 35:16 como te decía

Voz 14 35:17 por qué no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 8 35:27 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 35:35 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 11 35:43 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 13 35:50 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una inning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 36:09 buenas noches se puede grafias

Voz 36 36:14 qué tal el día pues ahora a descansar porque esto sabe lo que ha pasado eh

Voz 11 36:24 Ángels Barceló hora25 usted quiera Canarias

Voz 37 36:29 la Cadena SER

Voz 39 36:39 hola Francino hoy vengo a quitarlos mi mi película personal vale el otro día en casa de mi hermano que estaba mirando mensajes en mi móvil aparece el y me dice oye ya que tienes el móvil yo llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio Gillette VG dari explicarle que ya tenía mi seguro con línea directa Le dije llegas tarde hombre todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado llama ya al nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 41 37:24 sólo quiero ganarle tiempo al tiempo sale caro Mena no me entrego

Voz 3 37:40 aquí sigue La Ventana La Ventana del cine como todos los miércoles con Carlos Boyero hace una semana hablábamos de que la crisis de de cierre de salas de cine se separa un poquito el año pasado pero que en la década gorda de la crisis los resultados han sido absolutamente de me lo dólares hasta el extremo de que ahora mismo uno de cada tres españoles no tiene un cine de estreno en el lugar donde el que esos un drama pero tenemos una buena noticia en Soria en Soria capital de provincia que sólo tiene unos cines en un centro comercial en las afueras como en tantas otras ciudades hoy se recupera una sala en el centro una sala de propiedad pública del Ayuntamiento que no va a ser comercial nos interesa mucho y queremos saber detalles con la ayuda de Isabel González de ser Soria

Voz 42 38:24 esta tarde Soria estrena sus nuevos cines ubicados en el mercado municipal con gestión directa del Ayuntamiento sin embargo no serán salas convencionales de proyecciones de películas comerciales sino que tendrán un uso más cultural relacionado por ejemplo con el certamen internacional de cortos Ciudad de Soria José Guirao el minuto

Voz 0313 38:42 otro de cultura es el encargado de inaugurar la sala

Voz 42 38:44 las con la película de campeones del director Javier Fesser que hace un guiño a las personas con discapacidad

Voz 11 38:50 bueno entonces cuando les digo a los chicos que empezamos

Voz 14 38:53 a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual qué coño se normales bueno el giro apareció tengo novia Jesús Oria alero cabales tontos entonces no fracaso escolar normales normales de su lenguaje señala Montes

Voz 42 39:07 mientras en Soria estamos expectantes por la inauguración de los cines del mercado en Almazán la asistencia a la sala es muy baja en el mes de marzo se cumple un año de la reapertura del cine de Almazán tras una década cerrado el gerente de la empresa adjudicataria Alberto Fuentes no descarta renunciar a la gestión porque el público no mantiene no responde

Voz 43 39:28 siempre decimos es que sea Almazán quiere tener cine depende solamente de ellos de que vayan a la sala hito sino por nuestra parte y por la parte del Ayuntamiento es imposible posible continuas y vamos

Voz 0313 39:40 Fuentes lamenta que los ciudadanos no hagan uso

Voz 42 39:42 todos los recursos culturales a pesar de que cuando no los tienen los reclaman

Voz 41 39:47 está todo quiero ganar

Voz 3 39:52 complicada de los fines Carlos y que Ikea bonita campeones la vía hace

Voz 11 39:56 otra vez la volvió a ver hace un par de semanas y

Voz 3 39:58 eso es una película merece la pena está muy bien viste otra vez por la sidra si físico por la fibras la digo mi niño pequeño se nos cachondeo que no con la píldora la tercera la tendrás que le pareció muy bien me gustó y se gustó y se fijan mucho el eso porque ellos no en con mucha más naturalidad que los mayores ver a alguien que bueno que es un poco diferente de lo habitual

Voz 30 40:21 era joven y se ríen entienden perfectamente

Voz 3 40:24 Bush cuando el partido la final y no les importa es que pierda cierto me pongo me pongo rojo cuando hablamos de Camps

Voz 0324 40:32 peones por programa aquí

Voz 3 40:35 os acordáis no Rosita las era necesario soy un desastre

Voz 45 40:47 ya lo ven

Voz 46 41:23 muy vistoso

Voz 3 41:31 no no estamos cerrando ya la Ventana del cine como siempre con música con Carlos Boyero bueno esperemos firmes porque nos apostar Cohen con una canción muy concreta y con una historia muy particular también

Voz 0324 41:42 sí estés del las canciones de amor y de desamor porque ven en Leonard Cohen

Voz 3 41:51 tú siempre unidosis

Voz 0324 41:53 más bonitas que que yo he oído pero curiosamente una una amiga mía que está escribiendo libros sobre Cohen qué anhelo leer seguro que es un libro maravilloso se fue a la isla de Hydra eh Koenig área esta señora vivieron vivieron su historia en Hydra y descubrió que Marian un una mujer noruegas que cuando se enrolla Konko en la tienen un niño el marido la dejado por otra de bueno y ocurren ocurren las cosas que que está contando Cohen en en la canción se va Hydra descubre que que Marian

Voz 21 42:48 ha vuelto a vivir a Noruega han pasado montones de años pero regresa siempre a Hydra damos por perdido me cuenta

Voz 0324 42:57 mi amiga que se hizo muy amiga de Marian que era una anciana bellísima un ser humano excepcional muy particular muy fascinante así tal como me imagino en en la canción esta amiga mía también entrevista hoy esto es insólito en en Canadá a una mujer de la cual Cohen estuvo muy enamorado iguales la sorpresa que esta señora jamás se enamoró de Cohen el gran que amaban todas y con raza pues es sólo Marián

Voz 45 43:50 yo estás eh vi

Voz 3 44:18 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo un placer muy grande como siempre

Voz 0324 44:22 no os quiero muchísimo y es una frase hecha hasta la próximas

Voz 3 44:25 pero la fibra

Voz 45 44:27 conseguir

Voz 31 44:56 usted resiste jugar a los videojuegos yo sólo se jugar al tetris sólo el Tetris no sé porque Play

Voz 0324 45:01 Joan te lo juro sacaría siete

Voz 31 45:04 la VII ya cómo van macho

Voz 32 45:06 más rápido que el iPhone es verdad pero te lo juro cuatro Iñaki la cuatro Aa4 no soy tan moderno

Voz 31 45:13 seis tu caso David juegas yo sin mal mal a todos pero juego online me dan unas palizas virtual soy más famoso que en el mundo real por malo agente hace cola para mucha gente que también te ve como

Voz 5 45:26 vale

Voz 33 45:29 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también el hoy por el punto es Cadena SER

Voz 14 45:38 la Ventana

Voz 2 45:40 con Carles Francino

Voz 3 45:43 dejamos atrás el cine con Carlos Boyero en unos momentos hacemos números con Santiago Niño Becerra pero ya saben que aquí en La Ventana Nos gusta básicamente recoger descubrir destapar buenas noticias sin forzar tampoco es sin exagerar pero que hay un montón de historias y además son historias que ayudan a mejorar el mundo Se trata de episodios de unos quince minutos en Podium podcast íbamos a preguntar detalles a nuestra compañera María Jesús Espinosa de los Monteros María Jesús buenas tardes hola

Voz 1693 46:08 buenas tardes Carlas hoy quiero seguir hablando a los oyentes de esta nueva serie periodística pienso luego actúo ofrecida por Yoigo que tiene como objetivo dar visibilidad al cambio social positivo y contar las historias de personas excepcionales que con sus acciones hacen del mundo un lugar mejor historias como la de José Carnero que creó la fundación uno entre cien mil la única ONG en España comprometida a dedicar todos los beneficios de sus actividades a un proyecto anual que investiga la leucemia infantil con un objetivo claro que esta enfermedad secunda

Voz 48 46:44 el día a los mucho de esto en el que la Fundación pueda desaparecer porque se había cumplido sujeto que aunque un día consigamos que esta enfermedad se convierta en un simple constipado mañana estaremos para ultimar

Voz 1693 46:56 las como la de Sergio Mejuto hija avivó estos emprendedores amantes del skate que han creado Cream prime Se trata de la primera lija del mundo no habrá Syva reutilizable que apoya el skate board in social buena parte

Voz 3 47:12 de los ingresos de la empresa son donados a ON

Voz 1693 47:14 es relacionadas con la integración social y el desarrollo educativo de niños y jóvenes en países como Afganistán Palestina hoy tío Pía a través de este deporte empezamos el proyecto porque

Voz 4 47:26 estamos hartos de romper zapatillas ir pensando un poco más a lo grande vimos que la gente en Etiopía pues no la estaba tías porque no tenía Se reventa a los pies

Voz 11 47:35 y escuche con mucha atención la historia de Pilar

Voz 1693 47:38 ateo una científica valenciana que ha creado un producto revolucionario llamado Innes Fly una pintura insecticida que ha transformado la vida de miles de personas al proteger sus hogares de plagas de insectos que amenazan sus vidas con enfermedades como la neumonía la hepatitis la fiebre tifoidea o el mal de ti

Voz 19 47:58 a la primera casa quedarían preparada Camino Paredes había como cincuenta sesenta mujeres madres iranís y me dijeron estábamos esperando porque tenemos esperanza de que nos salven me puse ahora voy a poder hacer algo

Voz 1693 48:14 no se pierdan cada semana pienso luego actuó en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida

Voz 1626 48:23 por Yoigo que narra historias de personas

Voz 1693 48:25 las que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 49 48:31 la ventaja de los números con

Voz 11 48:34 Santiago Cerra

Voz 41 48:38 el Ejecutivo de contrastes donde el coso Caspio Rosa pues los por ahora que de ganar el Wall Street pues bueno mañana se abre la sesión del suena la campana también exaltan las exuberantes Izquierda discreta con él

Voz 50 48:56 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles que te bonita Santiago

Voz 3 48:59 Mandela Roberto un acuerdo desde cuando hablábamos todo el cine de Soria ir el cierre progresivo de salas en el centro de las ciudades tampoco rentables deben ser como para trasladarlas todas a las afueras en centros comerciales no sólo es uno seguramente debe ser así sino no las cerraría antes

Voz 1869 49:16 sí por pura lógica tiene que ser así lo que pasa es que claro en los centros comerciales con lo que esta es la segunda derivada porque los centros comerciales muchos están cerrando en Estados Unidos que esto acabará llegando a aquí seguro claro allí si se producen sinergias entre las los los cines las tiendas la gente a pasear en los bares

Voz 0313 49:40 yo supongo que sí que lo hacen sea porque rentables claro viendo en Estados Unidos pasan otras cosas no no de personas tirando de de de bolsas de basura y cartones en las principales ciudades es una imagen hombre aquí lo vemos un poquito de vez en cuando no pero en Estados Unidos ahora mismo el el el fenómenos es es brutal

Voz 1869 49:57 yo tengo una foto la hice la foto evidentemente de tapadillo a las doce del mediodía delante de la estación de gran centro en Nueva York un trapicheo de drogas y un señor tiraron suelos donde cartones la gente pasaba por hablado como si no pasara nada a sus cosas tal yo yo me quedé muerto once de verdad

Voz 0313 50:19 cuántas personas hayan estado son usado la que dependan de los de lo de

Voz 3 50:22 los bonos he comido por ejemplo con vosotros doce millones

Voz 1869 50:25 medio juego doce millones de personas que de forma reiterada de forma reiterada ir partido republicano les quiere quitar los lo bueno o algunos algunos miembros no quieren quedarse los bueno lo de Estados Unidos es algo que desde luego para nosotros es difícil de entender hay que hay que tener en cuenta que a finales Estados a finales del siglo XIX en Estados Unidos un clérigo título mucho renombre como predicador dice transitar llegó a decir que el Estado los municipios no tenían que hacer nada absolutamente por los pobres porque si existían pobres es porque Dios quería ser se llegó a este este nivel en Estados Unidos sea realmente es allí allí si vas por ejemplo si iba a ser San Francisco sin igual entras en un restaurante Ipsos acerca una persona es decir lo que lo que sí les sobra por lo puede sacar si me lo sé seis es realmente espectacular sea la la de convivir pero esto ha sido desde desde siempre es que sea de ahora eh puede convivir la la la opulencia más absoluta con la pobreza más uno más increíble más alucinante

Voz 0313 51:37 país de contrastes absolutamente brutal

Voz 1869 51:39 la inscripción me llama mucho la atención lo que me has puesto en un menor

Voz 0313 51:42 Page cuando estábamos hablando con Boyero de la ley seca que bueno la derogaron bueno porque llevaban ya muchos años de de crímenes de violencia de todo lo asociado a la prohibición pero también porque estalló la depresión y la gente necesitaba algo entre comillas para evadirse

Voz 1869 51:58 no si no esto esto esto esto es así si se si os es decir la la la ley seca Se vio vio enseguida se vio muy pronto que no tenía los efectos deseados porque él como ha comentado Nieves Concostrina la la en fin el delito se disparó literalmente les disparó sobre todo en las zonas fronterizas con Canadá aquello fue absolutamente espectacular lo que pasa es que claro echar marcha atrás una cosa como ésta es muy complicado porque había gente que que lo que decía era que había que reprimir más a fin de que se cumpliese entonces pasó una cosa muy curiosa porque uno de los efectos no deseados que tuvo la abolición de la ley seca fue que sobraron empezaron a sobrar a mansalva camionetas y camiones

Voz 0313 52:48 anda que se utilizaban para contra

Voz 1869 52:50 cuando entonces lo que es el el precio del transporte se hundió en Estados Unidos sobre todo de las en las zonas en las zonas fronterizas grandes ciudades etcétera excesivo fue un efecto evidentemente no deseado subió mucho la venta de de estos vehículos después claro cuando como cuando ya fue ilegal sobre todo vehículos pequeños se cuando ya fue ilegal y evidentemente sobraron a mansalva

Voz 0313 53:15 la gran pregunta es que teniendo sobre la mesa la experiencia de lo que supuso la ley seca como la prohibición dispara lo que disparó a nivel de índices de criminalidad Isère rectificó por la razón que fuera porque no es lo mismo con las drogas pero eso ya con las otras eso ya es un debate que dejamos para otro día volvamos a España el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno es un presupuesto para elecciones en esto hay una coincidencia bastante general pero también para algunos estudiosos y analistas como Santiago son también presupuestos Un poco de ciencia ficción al cumplirse no cero más allá de esto de lo literal hay hay un elemento que así medio en broma medio en serio podíamos decir que sí que son de ciencia ficción porque entre lo presupuestado aparece una partida para el uso de drones de drones de vigilancia en más de un millar de municipios ojo presupuesto de unos doscientos millones de euros lo hemos mirado para vigilar obras ilegales y luchar así contra el fraude no sólo casas sino piscinas ilegales ampliaciones de inmuebles garajes terrazas jardines sin permisos etcétera etcétera bueno no sé a qué conclusión llegas con esta noticia pero lo que creo que significa es que hay una gran necesidad de recaudar lo que los números de los presupuestos contemplan no como una broma lo de los drones eh

Voz 1869 54:29 no a ver a ver aquí hay dos temas que son que son distintos y vamos a ver el el actual Gobierno lo que quería ir a llegar a un déficit del uno coma ocho por ciento

Voz 0313 54:40 sí

Voz 1869 54:41 el Senado y le dijo que esto no se iba a aprobar porque claro evidentemente en el Senado el el Partido Popular tienen tienen mayoría absoluta y que tenía que hacer un presupuso con el uno coma tres por ciento Entonces que ha hecho el Gobierno tirar por elevación dice bueno dice yo quiero creo que hay que sube el gasto público los hubo y entonces presupuesto veinte mil millones más de ingresos en relación a lo recaudado este año porque digo que se va a hacer tal ha sido la cosa que entonces claro sobre el papel el uno coma tres por ciento Se Se cumple no tal ha sido la cosa que la Comisión Europea ha dicho que ponen en duda que se vayan a alcanzar estos ingresos Baltar recaudar por descontado la medida del de los drones bueno esto y hay quiere decirlo todo esto lo inventó el el ministro de este Montoro eh ha hecho ya es ya viene Cristóbal Montoro con mucho Antonio ya se puso en marcha efectiva la mente hay hace una hace falta

Voz 51 55:41 vamos a recaudar is absurdamente priori prioritaria pero y si le vamos más recursos a los inspectores de bueno activo aquí voy aquí voy voy

Voz 1869 55:49 o sea es decir si el problema es que es esta persiguiendo el el fraude de pacotilla fue yo digo vamos a ver a una persona tiene una casita una una piscina de forma ilegal eso es un fraude evidentemente es un fraude con la ley Balonmano nadie puede negar que eso es un fraude no ha pedido el correspondiente permiso las tasas etcétera etcétera Pero vamos a ver el el problema del fraude en España son las piscinas que la gente se hace de forma al hombre ni a ver

Voz 0324 56:18 eh

Voz 1869 56:19 no sé seamos un poco seamos un poco realista

Voz 51 56:21 sino otras muchas piscinas para recaudar los doscientos millones que cuesta lo de los drones hombre por favor por favor