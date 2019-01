La Ventana (16/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0230 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el cambio político en Andalucía es ya una realidad desde esta tarde Juanma Moreno Bonilla es el nuevo presidente de la Junta su objetivo ha dicho es dotar de estabilidad a Andalucía como primera medida encargar una auditoría para conocer el estado financiero de la comunidad

Voz 1454 00:20 Ester Bazán Moreno Bonilla quiere diálogo y asegura que será receptivo y eso se lo ha dicho a la ya ex presidenta Susana Díaz que al término de la sesión

Voz 1 00:28 yo estoy siempre a disposición de Andalucía y en la defensa de Andalucía cuando algo sea bueno para Andalucía ahí estaré yo y es evidente que cuando vayan a atacarnos de autonomía también luchó con la misma firmeza nuestro derecho nuestra libertades cuando los andaluces sientan amenazados en lo mucho conseguido también detalló de manera firme contundente

Voz 1454 00:48 Bonilla dice que quiere empezar a trabajar formalmente el lunes quién será vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos no quería avanzar demasiado cuando le preguntaban los periodistas sobre el futuro gobierno

Voz 2 00:57 ha llegado pues estamos trabajando con algunas personas sabéis pues saben ustedes cómo es esto eh no siempre en las personas que se piensan puede estar en disposición o al contrario hay personas que el momento determinado podíamos pensar que no les podría a del sano preocupar estos asunto silos están entonces estamos todavía decidiendo y se darán a conocer inmediatamente que tengamos los nombres definitivo pero sí hay ya una estructura hacerlo

Voz 1454 01:24 en las próximas horas comenzarán a trabajar las máquinas en Totalán Si no hay ningún contratiempo para intentar localizar al pequeño Julian que cayó a un pozo hace tres días ampliamos desde nuestra emisora en Málaga con Jesús Sánchez

Voz 0827 01:35 más de un centenar de vecinos familiares y amigos de los

Voz 3 01:38 los padres de Julen han realizado esta tarde una marcha de apoyo en Totalán un pueblo de apenas setecientos habitantes

Voz 4 01:43 es que el pueblo está volcado con familia ya trae nuestra esperanza que en niños salga con vida demostrarles que estamos aquí todo lo que le haga falta Hay que se siente lo que

Voz 5 01:56 lo que ellos están pasando que lo estamos sintiendo también igual

Voz 6 02:00 es difícil todavía no pues no pierde la esperanza

Voz 0827 02:02 de niño Sadr hace unos minutos ha llegado la mano

Voz 3 02:05 binaria pesada que ejecutará el primero de los túneles que llevará hasta el punto donde se encuentra el pequeño de dos años desde el pasado domingo llegar hasta allí será bastante complejo y requerirá de al menos cuarenta y ocho horas de trabajo

Voz 0867 02:17 la vicepresidenta del Gobierno se ha reunido a mediodía

Voz 1454 02:19 ya con los portavoces de los grupos Parla parlamentarios a los que ha pedido lealtad para agilizar la estrategia Alex legislativa de cara al Brexit tras la negativa del Parlamento británico anoche aceptar el plan de salida de Theresa May ciento veinticuatro personas han sido rescatadas hoy en dos pateras en aguas del Estrecho dos de ellos sufrían una hipotermia severa y han tenido que ser trasladados a un hospital en el mar de Alborán otras cuarenta y cuatro personas han sido trasladadas al puerto de Almería científicos de Austria hay decana han creado por primera vez vasos sanguíneos en un laboratorio nos lo cuenta Javier Gregory

Voz 0882 02:51 científicos de Canadá y Austria han utilizado una nueva tecnología de ingeniería para poder crear por primera vez en la historia vasos sanguíneos humanos perfectos en una placa de laboratorio y usando para ello células madre cuando los investigadores según informa la revista Nature trasplantaron en ratones estos vasos sanguíneos creados en un laboratorio descubrieron que se convirtieron en vasos sanguíneos perfectamente humanos hicieran funcionales incluidas las arterias y los capilares la creación de estos primeros vasos sanguíneos artificiales permitirá avanzar en el tratamiento de enfermedades ahora graves como la diabetes el cáncer o el Alzheimer

en octavos de final de Copa del Rey a las siete y media Atlético de Madrid Girona con el uno uno de la ida a las ocho y media Sevilla Athletic Club con el uno tres andaluz en la ida y a las nueve y media al Leganés Real Madrid con la ventaja tres cero dolor de Solari del encuentro en el Bernabéu en el Mundial de balonmano las ocho y media cuarta jornada para España busca contra Macedonia la cuarta victoria seguida en el torneo en el rally Dakar penúltima etapa en coches Nani Roma así que segundo en la general a cincuenta y un minutos del líder Attiyah mismo puesto en Bogris para Gerard Farrés segundo casi a una hora del chileno López con tardado

Voz 0313 05:50 ya lo hemos dicho muchas ocasiones conocer la historia sirve para entender mejor el presente y proyectar el futuro y veces conocer la historia sirve también como fuente de inspiración para tomar decisiones miren hace hace bastante más de un siglo las noches de las ciudades que eran ciudades muy diferentes de las de ahora de las grandes sobre todo contaban con unos personajes concretos que desempeñaban varias actividades muy muy útiles para los buenos eran los serenos este servicio se creó en el siglo XIX para garantizar básicamente a la seguridad ciudadana en unos tiempos donde donde la oscuridad era la gran aliada de los de los malhechores de los delincuentes porque las ciudades había poca iluminación esto ha cambiado fue cambiando hilo serenos fueron desapareciendo bueno pues esta mañana la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet en en Barcelona presentaba la puesta en marcha de un nuevo servicio de serenos que a partir de marzo hará rondas nocturnas por los seis distritos de Santa Coloma la hemos evitado lógicamente asomarse a la ventana Núria Parlón alcaldesa buenas tardes bona tarda hola buenas tardes bona tarda qué tal qué tal bueno la figura del sereno por lo que yo recuerdo evoca confianza seguridad complicidad con el con el vecindario es verdad que las ciudades hoy están estructuradas de una forma un poquito diferente no pero qué enfoques hereda a este sereno serena del del siglo XXI

Voz 13 07:12 pues mira me lo que tú comentabas así es muy acertado para poder transmitir porque nosotros hemos apostado Podesta por esta iniciativa que además inspira nos hemos hecho lo que se dice Parking porque se inspiran en otras otras iniciativas que ya se han llevado a cabo en otros ayuntamientos como es el caso de Gijón Oviedo ya igual y algún que otro más que han trabajado en esta en esta dirección precisamente a día de hoy nuestras ciudades disponen de EE policías tanto locales como el caso de Catalunya y los Mossos d'Esquadra Policía Nacional Guardia Civil que se encargan evidentemente de azúcar y de prevenir la actividad delictiva a la cual se le aplica el Código Penal para entendernos vale pero hay una inseguridad ciudadana que está relacionada excepción de cómo yo me muevo en el espacio cúbico en ese como yo vemos en un espacio público es cierto que tenemos en las calles midiendo iluminadas a día de hoy o las vamos mejorando y además hemos ido innovando en todos los sistemas de mejora del espacio público y todo lo que queremos sumar pero tenemos entornos por ejemplo de carácter virtual que son las redes sociales donde abunda la oscuridad no la escuela quiere decir que la situación en la que a la gente le inocula como la el miedo el que pasan cosas en tu ciudad en que a nosotros pues digamos el nivel P eh de delincuencia tenemos no es preocupante en una ciudad de ciento veinte mil el que es pero sí que hay es una especie como de la plaga hacia aquellas personas con lo relacionamos en nuestro día a día también es cierto que esa desconfianza hoy o perecer Policía Local su labor por ejemplo no acompañara a una persona mayor que devenido bajar la basura a las a las diez de la noche yo no puedo tener a la Policía Local atiende ese tipo de labores por ejemplo tengo que tenerla precisamente previniendo y actuando en en en la regulación del tráfico en el cumplimiento de las ordenanzas ir dando apoyo en este caso a los Mossos d'Esquadra en cuestiones de de seguridad ciudadana a una persona por ejemplo que observa la noche que se producen determinadas conductas vamos a decir por qué porque lo faciliten la noche no de de banda Mobile situaciones que se producen que necesitamos pasarlos partes porque hay una capa un apagón de luz en una en una calle que hace que la gente se sienta más incómoda cuando hace sus desplazamientos o por ejemplo vehículos pese dejan las luces encendidas que se deja la ventana mal cerrada un comercio con una persona mayor que tiene que ir a la farmacia no tiene a sus hijos cerca ahí ir a buscarlo localizar a una farmacia de guardia pedir esa labor nuestro juicio lo que tiene que ser el CNI no en este Arenas es un proyecto que también tiene una deriva de y de creación de empleo para personas que están en paro

Voz 0313 09:58 dos personas en Santa Coloma alcaldesa con pero también

Voz 13 10:00 empezamos de manera experimental con dieciocho personas revista funciona bien valorada ya tenemos dos lo que podíamos llevar los agentes cívicos que trabajan en en el horario de pero no teníamos cubierta el flanco con la noche entonces el el CNI no tiene nada que ver con un vigilante de seguridad porque no es la labor que no pues creemos que a estas personas

Voz 0313 10:22 es un personaje de acompañamiento verdad sí sí

Voz 13 10:25 Señor Viento degenera en todos los confianza era ayudar a personas por ejemplo pues que se desorienta en lo que tiene que ir a sacar dinero en cajeros les da apuro sólo solas no porque a lo mejor no les pase nada simplemente porque es es porque les da miedo esa sensación de la percepción de aquello que te inseguridad no en un entorno de alistado desordenado con poca luz eh ya acciones de oscuridad o ser mayor o una mujer y venir de trabajar porque a las siete de la mañana lidiaba metro Juan nadie no voy a ver a esas personas que ya las conocerás porque se las podrá conocer por su nombre en una ciudad como Santa Coloma es que es muy compacta dimos ciento veinte mil habitantes pero tenemos cuatro coma cinco kilómetros cuadrados de gorra hasta siete de las de las zonas naturales del entorno natural pues tenemos que es una figura que no puede ayudar igual que durante el día están bien valorar los médicos pues para noche dar esa cobertura de sentirnos más seguros de generar espacios de confianza convivencia vecinal no

Voz 0313 11:25 el bueno sin querer dar dos dos cuestiones practicas muy muy concretas que además me genera mucha curiosidad una los serenos Irán como antes aquello pim pim pim haciendo ruido haciéndose notar eso por un lado y por otro me imagino que lo el manojo de llaves ganó no eso no

Voz 13 11:42 no no no no no que bueno fíjate que nosotros serán las evidencias cómodo cuatro punto cero no que eh en paralelo a estas iniciativas aparte de que tenemos en mediación comunitaria que tenemos los agentes cívicos deberíamos yo estoy vivo desarrollando hizo estes instrumentos en la de de uso de nuevas tecnologías para pasar partes relacionados con situaciones de incivismo que te la pasa directamente el vecino una vecina que ellos también puedan hacer Services Passat que las tenemos también para ponerlas en funcionamiento pero ella es llevar tan un dispositivo móvil para poder

Voz 14 12:15 eh llamar a la empresa de de de

Voz 13 12:18 suministros si hay una algo de luz para poder contactar si observan una persona que está desorientada que necesitan asistencia médica porque sea perdidos ha mareado mil historias que pueden suceder o por ejemplo hay una persona que se prevé que puede haber un incendio en un edificio de acción rápida de los bomberos en llamar a la Policía Local contactar con Policía Local que oyen millas es observamos una situación que nos parece preocupa ante esta labor que harán a través de el sistema de de telefonía de telefonía móvil élite activo que llevarán será pues como los agentes cívicos te llevan una un chaleco que los identifican tienen reflectante y una equipación para para distinguirlos no es que serial le vamos a decir la figura del sereno los dius

Voz 0313 13:06 mira alcaldesa antes ha citado usted el ejemplo de Gijón como uno de las ciudades de hace muchos años en España que que Gijón tiene casi trescientos mil habitantes sé que es más grande que que Santa Coloma vamos a saludar a Natalia González que tiene larga experiencia en la calle en esto Natalia buenas tardes

Voz 13 13:22 hola buenas tardes Natalia cuántos años

Voz 0313 13:25 porque era hasta ahora están en la oficina no cuántos años estuvo de ser en la calle

Voz 13 13:29 doce años doce años bueno

Voz 0313 13:31 experiencia sereno en el siglo XXI que tal cómo lo definiría

Voz 13 13:36 pues no lo puedo describir mejor que la definió la alcaldesa exactamente eso es a lo que nos dedicamos

Voz 0313 13:42 en estos doce años de imagino que era debido a historias de todo tipo que es lo que lo lo lo más llamativo que recuerdas digo se lo pregunto

Voz 13 13:50 a ver a Messi Hong en su sitio muy tranquilo la verdad

Voz 0313 13:52 sí lo conozco muchos problemas pero al alguna algún servicio habrá hecho que recuerde yo qué sé acompañará a alguien recuperada algo a alguien

Voz 13 14:03 eso sólo lo hacemos todos los días y acompañamientos pues los hay particulares e tenemos clientes aquí en Gijón hay tenemos clientes a veces no se dedica a la información y a la ayuda al ciudadano pero tenemos unos clientes que nos pagan una cuota sí hay ahí acompañamientos que son específicos saber una chica que cierra un bar a las doce de la noche y la acompañe el sereno hasta casa o bien al cierre hubieran acompañado esta casa esos son servicios especiales

Voz 0313 14:39 Rosa parte digamos

Voz 13 14:41 sí eso tira una cuota de quince euros al mes

Voz 0313 14:44 Johnny son Santa Coloma funciona la también alcaldesa o no

Voz 13 14:47 nosotros lo haremos ahora eh de forma pública medias que se de forma pública porque en cierta forma también hay que situarnos en las características de la ciudad de Santa Coloma Gramanet en Gijón tiene un tejido comercial mucho más y podríamos decir como han con mayor capacidad adquisitiva que pueda tener el de Santa Coloma de Gramanet

Voz 0313 15:05 no queremos que hicieron

Voz 13 15:07 sea público aunque sea una demanda de estas obras que también nos ayuda a generar ocupación que a nosotros al empezamos ocho para ponerlo a prueba porque también tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de iniciativas no pues a veces la gente a veces los colectivos corporativos de la administración pública pues pueden verlo poquito Hyypia a la Policía Local el o no instalen entiendo estas funciones pues no nada si querencia contrario podréis dedicados mejor hacer vuestro trabajo por qué no vais a poder acompañar a una señora mayor a bajar la basura ni vais a poder está lo que ahora comentaba en la la Natalia verdadera era también no si esto comentaba a Natalia de da acompañaron a señora digo tiene la sensación de que es inseguro ya está Basabe no sé por qué le saliera no porque ellos tienen que estar garantizadas las según está desde otros desde el trabajo el IVA no

Voz 0313 15:57 a una pregunta los comentaba antes la alcaldesa y es así todos los recordamos que uno de las características de la figura del sereno es la con felicidad y el conocimiento con los vecinos del barrio usted después de tantos años la conocían conocía al que entraba al que salía la rutina ya se hizo hoy con un con un con un grupo de gente

Voz 13 16:15 a ver es que aquí lo se nos ha que haberlo serios trabajamos cuatro noches y descansamos los y estamos divididos en tres grupos cada cada dos noches estamos en una zona aquí en Gijón lo tenemos dividido por barrios y cada barrio tiene sus zonas tenemos dieciocho zonas entonces dos noches estamos en una zona dos noches en otras zonas dos noche descansamos a todos lo servirnos estamos sin todas las zonas no tendremos una zona destinada para cada persona

Voz 15 16:44 eso quiere decir que después de doce años Se conoce todo Gijón claro sí sí

Voz 13 16:51 o sea tampoco todo Gijón esto nadie serenos eh

Voz 0313 16:54 ya ya

Voz 13 16:56 pero bueno sí sí conocemos todo todo Gijón si los serenos sí inmerso muchas noches doce años

Voz 0313 17:02 Clara Natalia Ipod por la calle cuando aún está de servicio el grito extorero osea es como antes o cómo funciona eso

Voz 13 17:10 bueno sí también te llama a ver qué te vas encontrando con la gente que no sé si no me expliqué bien hay servicios especiales

Voz 0313 17:17 como no se dedica

Voz 13 17:20 ayudar a todo el mundo yo voy caminando haciendo mi ronda hay encuentro a una señora que medite que si por favor la acompañó a casa o sea la labor principal serenos y con esa ayuda ayuda al ciudadano información

Voz 0313 17:34 en estos doce años Natalia tuvo algún tuvo algún susto

Voz 13 17:38 la verdad que no deja preguntas muy común la de tener miedo a ver no tenemos miedo a B no tenemos miedo porque porque no salimos a trabajar pensando que nos va a pasar nada y es que no nos pasa nada tranquilo Gijón quiere mucho aquí aquí no tienes no respeta muchísimo

Voz 0313 17:57 pues muy bien Natalia

Voz 13 18:00 porque cuando el último sondeo de de cómo había funcionado y ya está

Voz 1171 18:04 claro así

Voz 13 18:05 la verdad es que no consta que eso es muy respetados y muy queridos y que además no hay dudas sobre todo este tipo de medidas para reforzar los vínculos de confianza en nuestros iguales que ultimamente estamos como muy contaminados de una visión muy relacionada de desconfianza

Voz 0313 18:20 esto sí señor sabemos que Bin

Voz 13 18:23 culos confiar un poco más y no entrar en dinámicas tóxicas destructivas evidentemente el delito hay que prevenir que actuar y nosotros tendremos más efectivos de Policía Local en Santa Coloma era lo sabemos un montón que trabajaremos con las administraciones públicas en esa dirección plena José Ignacio de la Hoz

Voz 0313 18:40 efectivamente el delito mira cosas como yo me

Voz 13 18:42 viento según cómodo en mi entorno y creo que hay los frenos y la cerezas pueden hacer una la voz está fundamentada porque ya durante el día nos lo hacen

Voz 0313 18:51 me parece muy muy importante esta esta reflexión de la alcaldesa Núria Parlón muchísimas gracias y suerte

Voz 13 18:56 de gracias a vosotros gracias de verdad y González

Voz 0313 18:59 peso gracias por estar en La Ventana eh

Voz 13 19:01 gracias a vosotros adiós

Voz 0313 19:04 adiós adiós

Voz 16 19:07 vida

Voz 17 19:09 ah sí

Voz 0313 19:11 sí

Voz 4 20:50 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:57 chavales enganchados a juegos como este GTA o como el caso de José María su hijo adolescente entraba en redes de contenido sexual todos han recibido tratamiento en el centro de adicciones tecnológicas

Voz 21 21:09 Serbia redes nave pornográfica se metía en en preverse que no es adecuado para nada de de quince años que tenía eso la situación en casa era compleja entonces claro lo que hicimos es entrar en su en su móvil ver qué que estaba entrando en sitios donde no era normal que un niño con quince años este él pensaba que de lo que hacía era lo normal normal que hiciera lo que hacía porque lo hacen por qué porque lo hacen todos los que están Anson entornos lo lo hacen compañeros de clase lo hacen con bueno pero amigos y demás entonces

Voz 0230 21:44 a través de una de la comunidad

Voz 21 21:46 Madrid se enteró de este servicio y por eso hemos venido aquí llevamos pues cuatro meses desde septiembre de un control aunque nosotros está supervisado

Voz 0867 22:01 José Moreno director de este centro de adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas hola buenas tardes bueno lo hemos de cuestiones que ojalá fueran casos aislados pero esta mañana hemos comprobado que no que que han atendido a más de una de dos y de tres familias en todo este tiempo en su centro sí

Voz 1171 22:19 efectivamente sí bueno hoy en día en tema de el mal uso de las nuevas tecnologías perdón es nosotros bueno es lo que vemos es que está prácticamente en casa de de toda la familia no las nuevas tecnologías han llegado y han llegado de una manera arrasadora

Voz 0867 22:38 los problemas aumentan evidentemente al calor del desarrollo de de las redes sociales ideó un contenido que no digo que necesariamente tenga que ser malo pero al menos es no apropiado para determinadas edades no decir no digiere igual la violencia de un GTA un chico de doce años que un señor de cuarenta

Voz 1171 22:55 claro si es sí es importante es bueno la nuevas tecnologías tienen muchas cosas positivas pero sí es cierto que en función del uso que se haga de ella pues también conllevan una serie de riesgos entonces es importante que el cuando cuando un menor o un adolescente tiene un dispositivo yacía o móvil o tiene acceso a una más una a determinado tipo de información antes previamente esté preparado para hacer un uso constructivo y funcional de de eso que le dan no nosotros hablamos mucho siempre como de antes de darle un móvil a tu hijo es necesario prepararle para los para lo que es eso para lo que va a tener acceso y para cuando para lo que puede hacer con él

Voz 0867 23:38 decimos que a terapia acuden padres e hijos esa convivencia sencilla

Voz 1171 23:46 pues es es real osea o India la las familias están es fundamental trabajar las relaciones familiares en un ambiente donde la relación está basada en la confianza en la empatía en el respeto en ese ambiente es mucho más difícil por no decir imposible que surja un comportamiento disfuncional como puede ser una dependencia una adicción u otra cosa entonces para nosotros es muy importante el trabajo con todos los miembros de la familia aunque somos un servicio que trabaja con adolescentes pero siempre

Voz 0867 24:19 incluimos la familia en los tratamientos José Moreno qué lleva a un chaval un chico a enredarse en adicciones de este tipo ya sabemos que en efecto bueno las redes sociales están ahí que cada vez tenemos más tecnología más barata y más a nuestro alcance pero es una conducta derivada también de un problema de la vida real es decir un menor que sufrió acoso por ejemplo en clase es más proclive a la adicción tecnológica

Voz 1171 24:44 sí efectivamente rotundamente sí cuando cuando cuando una persona tiene la necesidad de de estar en en en una en en algo virtual en algo que no es irreal es muy importante aquí bueno no pasa nada por puede estar en lo virtual pero cuando una persona está ahí de manera que lo necesita de manera que no tiene un control sobre sobre estar metido jugando a un videojuego o constantemente en las redes sociales o necesitarlo Like de los demás o necesitar actualizar con una periodicidad concreta no cuando hay esa dependencia que cuando nosotros empezamos a hablar de que de que puede haber una adicción

Voz 0867 25:26 me pongo lo es porque la realidad

Voz 1171 25:28 salgo y necesita una realidad paralela virtual para poder ser para poder descargar au para para poder

Voz 0867 25:38 manifestar esa frustración no

Voz 1171 25:39 efectivamente efectivamente si esa frustración no por ejemplo si en en un caso por ejemplo de bullying de adolescentes mil experiencias de violencia con el grupo de iguales de repente necesitan jugar a un videojuego donde de repente son un héroe donde de repente tienen amigos donde de repente se sienten con se sienten sienten más poder o sienten más control sobre la realidad sienten más control sobre la realidad sobre la realidad virtual que sobre su realidad real

Voz 0867 26:11 una última cuestión señor Moreno pienso en un padre que nos esté escuchando ahora mismo en el coche de regreso a casa y que bueno supongo que ahora mismo está pensando reflexionando sobre que si su hijo usa de manera normal lo anormal por ejemplo las nuevas tecnologías y se pasa ansiadas horas delante de la pantalla del móvil de hemos hablado de las terapias pero también quiero preguntar por la prevención cuando debe preocuparse un padre seriamente un padre una madre seriamente y consultar con los profesionales

Voz 1171 26:40 claro mira nosotros somos partidarios de nosotros aquí en en nuestro servicio tenemos un servicio de prevención y otro de tratamiento animamos a todas las familias a que se pasen también por el servicio de prevención porque no es necesario esperar a que haya un problema grave para tomar medidas como las nuevas tecnologías están en todas partes es importante prepararnos pero bueno jugando puede saber una familia que puede haber un problema más grave donde es más necesaria o no más inminente la ayuda de profesionales especializados en en en este tema pues mira hay tres factores fundamentales uno es la falta de control cuando uno observa que su hijo por su hija no controla el uso que hace de los dispositivos como pretende hacer un uso de un tiempo determinado y luego ese tiempo pues se amplían el tiempo sea dominó en control sobre comportamiento el el el otro punto fundamentales si hay una alteración significativa en la vida diaria es decir el adolescente en este caso pues empieza a tener problemas de sueño empieza a dormir a deshoras cubano dormir empieza con problemas a lo mejor también con los hábitos alimentarios alimenticios y entonces empieza a comer en agresoras incluso a no comer o por ejemplo también falta a sus responsabilidades no ya sea en temas de casa o temas escolares o de estudiantil lo que son sus responsabilidades ahí cuando hay una alteración en la vida diaria de la persona por el uso de los dispositivo es cuando el tema es más grave ya no es necesario pedir ayuda o solicitar ayuda profesional

Voz 0867 28:12 pues José Moreno enhorabuena por vuestro trabajo en el centro de adicciones tecnológicas un saludo muy buenas tardes buenas tardes sí gracias a vosotros también siete de la tarde y veintiocho minutos

Voz 0867 30:54 cazador en dos mil ocho Esperanza Aguirre se jactaba de haber levantado más hospitales que nadie aquí en Madrid y lo hizo pero a los madrileños la bruma Nos ha salido por un pico hoy a aquellos que ovación y reivindican sugestión en el nuevo partío

Voz 5 31:09 la buena relación y me gustaría verla dentro de poco para pedirle consejo

Voz 0867 31:14 se ha levantado con una mala noticia Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes porque la Fiscalía Anticorrupción ya investiga el sobrecoste en el dinero que costó a los madrileños la construcción de todos esos hospitales unos centros que nos van a costar según la denuncia de Podemos mucho más que si se hubiesen impulsado sin la iniciativa privada no

Voz 0861 31:33 en su denuncia calculan un sobrecoste cercano a los mil seiscientos millones de euros hablan de una negligencia contable que se ha mantenido durante varias legislaturas al Barça acusan al antiguo Gobierno de Aguirre de otros delitos como prevaricación malversación fraude tráfico de influencias sabré además Javier según la denuncia admitida por la Fiscalía por culpa de una complejidad la fórmula que se utiliza para calcular cuánto dinero hay que pagar a estas empresas una fórmula tramposa según el escrito que Podemos ha registrado ante la Fiscalía no hay que olvidar que algunos de aquellos contratos se llevaron empresas vinculadas a la Gürtel como la de Ulibarri desde el verano este asunto está en manos de la Fiscalía Anticorrupción llevan meses investigando en julio abrieron diligencias por el momento han requerido ya la Consejería todo tipo de información fuentes próximas a la consejera de Sanidad nos acaban de confirmar que por ahora se han llevado documentos estándar es decir informes de adjudicación convenios y el listado de los gerentes

Voz 0867 32:27 Mónica García es la diputada de Podemos que abanderó esta denuncia Mónica qué tal buenas tardes

Voz 28 32:32 hola buenas tardes qué tal Mónica no

Voz 0867 32:34 el paso definitivo ni la confirmación pero bueno revisada la documentación que que aportaba is lo que hace Fiscalía es pedir datos a Sanidad y continuar con esa investigación de verdad que todo esto nos va a costar mil seiscientos millones de euros de más

Voz 28 32:50 bueno un cálculo que hicimos nosotros el primado entre calcularon entre mil doscientos y mil seiscientos millones en base a un mucho trabajo muchos meses de trabajo que hemos estado analizando documentación analizando los contratos llena analizando los sobrecostes abusivos las cláusulas abusivas que contienen los contratos que han hecho que a lo largo de los años por ejemplo el canon que tenemos que pagar las concesionarias se ha incrementado casi un cincuenta por ciento desde que los hospitales no nosotros organizamos en cuanto se hubiera costado tiene hubiéramos hecho con este método con un método de Unicredito

Voz 1171 33:22 el público y bueno pues eso calculamos

Voz 28 33:25 más o menos lo que es sólo la construcción ha costado unos nos va a costar entre tres y cinco cinco veces más no ves la Consejería de Sanidad el gobierno del Partido Popular eligió el método más gravoso para a construir los hospitales que como escuchaba la señora Esperanza Aguirre después de diez años nos hemos encontrado con once hospitales más con menos camas que las que teníamos antes y con menos profesionales no dulces y con unas empresas que obviamente se han lucrado con todos

Voz 0867 33:51 el Monica quiero que escuche a al presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido

Voz 0177 33:56 pues creo que han pedido documentación pero insisto siempre que lo han hecho y ha ocurrido en otras consejerías con con otros asuntos nosotros remitimos con carácter inmediato esa información para que lo puedan estudiar analizar y resolver lo más pronto posible es es que hay algo que no sé si solas con

Voz 0867 34:09 secuencias de la elección de los candidatos del Partido Popular pero bueno la colaboración abierta de del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 28 34:17 puede parecer un tanto sospechosa

Voz 0867 34:20 demasiadas ganas de colaborar en la Puerta del Sol

Voz 28 34:24 bueno esa colaboración nunca ha sido nula o hasta ahora por parte del Gobierno porque este tema lo hemos estado llevando en la Asamblea de Madrid desde que ganó con como mínimo seis meses desde hace un año entonces la colaboración ha sido nula si nosotros desde nuestros medios hemos sido capaz de llegar a estas conclusiones obviamente todos los responsables del Gobierno y todos los responsables de la sanidad pública madrileña sabían que esto estaba ocurriendo y luego como ha dicho la señora de los candidatos que ahora se presentan que reivindican este pasado de Partido Popular de las de la señora Esperanza Aguirre

Voz 13 34:59 sí bueno pues todo lo que tiene

Voz 28 35:01 acción con con esta parte de la parte más más derecha del del Partido Popular pues esto es lo que reivindica no es reivindican pues el saqueo de las arcas públicas sin saqueo de nuestras allá no sabemos tampoco si Ciudadanos durante estos cuatro años que ha avalado todas estos todas estas políticas pues ahora sí tiene algo que decir al respecto no

Voz 0867 35:23 una última cuestión hoy ha habido concentraciones en contra del recorte del horario de atención en los centros de salud que iban a funcionar como experiencia piloto en catorce centros de la Comunidad de Madrid que a las seis y media van a finalizar las consultas todo esto coincide con la llegada de un nombre de grato recuerdo para grato entre comillas para todos los profesionales sanitarios también para usted que es anestesista en el Doce de Octubre que es el de Javier Fernández Lasquetty que es el jefe de Gabinete de Pablo Casado Pablo Casado ha impuesto a los candidatos de Madrid ustedes temen que si el Partido Popular sigue gobernando esta comunidad este PP lo intenté de nuevo que trate conociendo ahora los errores que cometió en su día que intente de nuevo impulsar un plan privatizador Idepa sólo se quitó la espinita

Voz 28 36:09 pues el PP no ha dejado de lado su plan privatizador en ningún momento durante esta legislatura el dinero el presupuesto que dedicamos a la sanidad privada se ha incrementado un veintidós por ciento con lo cual su ímpetu privatizador no no ha no ha cambiado con respecto a los centros de salud ahora vemos cómo han intentando recortar porque no deja de siempre corte Un recorte de horario al que luego vendrá un recorte de profesionales obviamente la atención primaria ellos aluden que es que falta de profesionales entonces claro está enlaza mucho con nuestra nuestra denuncia si no los hubiéramos gastando el dinero en privatizar la sanidad sino no supiéramos gastando el dinero en los sobrecostes ahora teníamos tendríamos dinero tanto para las la atención primaria que está absolutamente raquítica como para la los colapsos de las urgencias todas las listas de espera todos los problemas que viene arrastrando la sanidad pública desde que gobierna el Partido Popular no

Voz 0867 37:07 pues Mónica García diputada de Podemos felicidades porque creo que hoy es su cumpleaños

Voz 28 37:12 sí es mi cumpleaños y ha sido un buen regalo es que de la noticia de la Fiscalía ha sido uno de los más

Voz 15 37:16 bueno pues hoy un saludo

Voz 0230 37:19 muchas gracias La Ventana de Madrid

Voz 0867 37:23 S de treinta y siete del resto de cuestiones estaría Madrid hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra los tres presuntos agresores sexuales de la llamada manada de Collado Villalba información de

Voz 0089 37:32 su declaración a puerta cerrada sin público así se ha desarrollado el testimonio de la víctima que se ha venido abajo que han necesitado incluso la ayuda de una Xicola

Voz 4 37:41 ante las palabras que estaba pronunciando

Voz 0089 37:43 al relatar y recordar lo que pasó aquel trece de marzo de dos mil quince habrá que esperar a la sentencia para conocer con detalle este doloroso relato pero en todo caso ha negado que ella les propusiera a los tres acusados practicar sexo en grupo esa tesis es la que mantiene la defensa pero esa tesis ha sufrido ya un golpe tremendo una demolición tras la declaración de la víctima ha sido el turno de psicólogos de testigos también de perito

Voz 0867 38:11 mañana jueves seguirá activado el escenario dos del protocolo anticontaminación en la capital es decir no pueden entrar al interior del anillo de la M30 los coches sin calificación medioambiental hoy muchos controles en los accesos también mucho despiste más de una multa

Voz 0545 38:26 yo a las seis de la mañana me levanto y novio el telediario ni veo nada lo más normal es que lo diga con mucho más antelación entonces me he venido a

Voz 29 38:35 van a por el mecánico

Voz 0545 38:38 el la furgoneta y me han multado eso hay derecho no que lo avisen si pero que lo avisen con más tiempo no esta mañana que dice que la han avisó esta mañana

Voz 0867 38:47 a esta hora se reúne la Ejecutiva Regional del PSOE El ganador de las primarias a la capital se va a conocer el nueve de marzo ese día se va a celebrar esa consulta socialista hoy se aprueba el calendario is suena con fuerza el nombre de la ministra de Industria Reyes Maroto para ocupar esa plaza a Gabilondo le parece bueno ni bien ni mal ni todo lo contrario

Voz 0175 39:05 de hecho una cosa que algunos les ves lo verán bien y otros mal que ha sido no entrometerse en aspectos orgánicos del partido lo hecho ustedes lo saben hasta el punto desde esperarle en Si de algún modo también está salen en Ankara como que pareciera que falta de compromiso les digo que yo estoy absolutamente comprometido vivo esto con la única vida que tengo porque no tengo otra con toda mi decisión y pasión pero es verdad que no me indiscutido

Voz 0867 39:41 escuchamos con lo que se dice mojarse con el neopreno mañana Carrusel nosotros estamos de vuelta el viernes desde las siete y veinte La Ventana de Madrid adiós

Voz 1136 40:59 para dos mil veinte Se estima que unos siete millones de empleo habrán desaparecido debido a la transformación digital según datos del Fondo Monetario Internacional también es cierto que semana crear otros muchos de nueva factura IHF Business School ha elaborado un listado con las cinco profesiones que pueden desaparecer tal y como las conocemos a lo largo de este año

Voz 33 41:17 la transformación digital están significando que podemos llegar a que cinco profesiones desaparecerá no se reencontrarán como mínimo

Voz 13 41:25 en el dos mil diecinueve

Voz 1136 41:27 doctora corporativa de esta plataforma educativa los community manager encabezan la lista de puestos en peligro de extinción

Voz 33 41:34 la popularización de este medio de comunicación lleva a que ese profesional tenga un componente más de estrategia ambas de comunicación una formación mucho más amplia tendrá que evolucionar a decir socia Almería mala idea que da cobertura a todas esos conceptos que comentábamos

Voz 13 41:52 también los cajeros de bancos o supermercados pudo

Voz 1136 41:54 desaparecer con el avance de las aplicaciones y los asesores digitales o los traductores que se enfrentan a la popularización de webs y Avs quienes ayudan con los idiomas mientras que los empleados de los call center se enfrentan a los cada vez más humanos entre comillas Chuck vos

Voz 33 42:10 tenemos que llegar a un punto en el que el profesional que está al otro lado de un call center sea capaz de asesorar y de personalizar esa tensión aportando valor

Voz 0313 42:52 bueno yo a la hora de resumir lo más destacado creo que está muy claro Isaías tenemos el cambio político en Andalucía no sé si algo más te llama la atención

Voz 0827 42:59 buena bici a mí mira que han pasado cosas en el problema pero me llamó la atención dos lo de los serenos y serenas de Gijón y ahora de Santa Coloma de Gramanet sobre todo encantado ese momento en el que Carlos Boyero Nos ha confesado que ha descubierto que la fibra no es lo que se come me lleven que pone

Voz 0313 43:15 en casa una cosa que se llama fibra o algo así pero eso sí sí habló hablo habló con Domingo Corral que es muy amigo mío

Voz 34 43:23 sea tú para pedir la fibra no llame al mil cuatro tú hablas directamente con el jefe de ficción de Marx

Voz 0827 43:28 sí pero ponerme la fibra esas entradas

Voz 0313 43:30 ya en todo cuando empiezas por la libre y acabas que no ayudando a alguien que es ésta la fibra la fibra te permite elegir tu la televisión quieres ver pero que habrá que utilizar mil botón no no no lo aparatos dos el de Play el esto pero prepararon sigue ahí

Voz 0230 43:50 esto de la fibra para que nos vuelva locos

Voz 0313 43:52 donde hay que dar a qué botón como sede

Voz 34 43:55 pero eso es es como si no saliera una madre mía

Voz 0827 43:58 ese es el titular Boyero como una madre insista en elogiar las por lo demás soy la información ha viajado en puente aéreo desde Londres a Sevilla Sevilla ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 0230 44:16 bueno comenzamos con la noticia del día no José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido presidente andaluz vais a escucharle aunque su voz es tampoco cambiaba

Voz 35 44:26 el valor fundamental de de esta de este Parlamento de esta democracia es saber entender que la discrepancia hice la sociedad Isabel encauzar esa discrepancia

Voz 0230 44:37 no encauzar la discrepancia un dirigente del Partido Popular encauzar las diferencias pero bueno a veces habrá diferencias que sean muy graves

Voz 35 44:50 en su Lemos esa diferencia

Voz 4 44:52 no fijemos en los puntos de encuentro

Voz 0313 44:55 sí

Voz 0230 44:55 en cápsulas las diferencias encontrar puntos de encuentro esa es la grandeza de la democracia qué cosas tiene la política todo este discurso lo hace el PP para justificar el apoyo de Vox y ahí está la paradoja el Partido Popular está descubriendo la virtud de dialogar gracias a Vox

Voz 0827 45:14 pero resulta que el único que ha cambiado no es el nuevo presidente Moreno Bonilla al otro lado Francisco Serrano portavoz de Vox pues también ha tenido lo suyo parecía un corderito

Voz 0230 45:31 El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Serrano pareció hoy un corderito nombre que ha dejado escrito cosas un hombre que ha dejado escrito cosas como no hay mujeres liberales que se proclamen putas brujas y Boyero eso está reservado para piojos es de ultraizquierda un hombre que ha dejado escrito bajo la foto de una mujer a esta desgraciada no creo que la violen y en grupo en cuadrilla pues mira hoy parecía

Voz 36 45:55 en Madrid

Voz 0230 45:56 hoy corderito escuchamos Francisco Serrano porque somos algo somos un partido de extremo sentido Cobo vaya extremos sentido común

Voz 0827 46:06 ni más ni menos esta mañana Alfonso García avenida a hablar a Hoy por Hoy por supuesto de ajedrez pero ha hablado de ajedrez de geopolítica hay algunas cosas cuadran

Voz 37 46:16 bueno yo echó mucho en falta es una política en general en el mundo y en la española en particular echo en falta un razonamiento echó en falta la estrategia la pedagogía el pensar antes de hablar yo en general creo que el mundo en buena parte del mundo camina hacia la idiotez colectiva eso tiene mucho que ver con una falta de educación de calidad casos como sonoro en Brasil trampa en Estados Unidos van en Hungría habrá Vox en España

Voz 0230 46:45 venía en Italia no se pueden entender desde

Voz 37 46:47 sentido común por tanto falta una educación de calidad y ahí al ajedrez tiene bastante que aportar esto no lo digo yo lo dicen por ejemplo en Harvard los grandes gurús de la educación innovadora están convencidos de que el ajedrez debe formar parte de la educación de los niños en el siglo XXI

Voz 0827 47:03 bueno pues Harvard defenderá el ajedrez pero en Estados Unidos parece que no están jugando mucho últimamente el último gran error sea llamado Trump aunque hace un siglo también tuvieron otro de libro vieron nuestro momento para el recuerdo hace noventa y nueve años EEUU promulgó la ley seca el dieciséis de enero de mil novecientos veinte y a pesar del nombre ley seca nos ha dicho Nieves Concostrina que Estados Unidos resbaló

Voz 1626 47:31 com y en esta ley casi nadie conoce la ley seca por el nombre de la lumbrera que la promovió el congresista republicano Andrew bolso un patrio Otero que anunció así la entrada en vigor de la Ley nace una nueva nación se cerrarán para siempre las puertas del infierno todo salió al revés de lo prometido lo único que logró el político bolsos con su ley fue instalar de forma permanente el crimen organizado en Estados Unidos y meter al país de cabeza en una de sus etapas más negras y corruptas como sería de lucrativo negocio que en un solo año la policía descubrió ciento setenta y dos mil alambicada ilegales calculen los que no pillería trece años después de su aprobación Estados Unidos se rindió a la evidencia derogó la ley tras considerarla un completo fracaso habían conseguido que se dieran a la bebida hasta los abstemio

Voz 0827 48:20 sí que del pasado al presente de Estados Unidos a España del alcohol a las drogas

Voz 4 48:29 con otra idea polémica una diputada

Voz 0827 48:32 autonómica del PP ha presentado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley que permitiría a los pediatras realizar un control de drogas a los menores con el consentimiento de los padres ella lo considera una necesidad para frenar un alarmante incremento en el consumo de drogas el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría lo considera un despropósito ya Miguel Ángel Rodríguez que es el subdirector de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que ha estado en La Ventana pues tampoco le gusta

Voz 38 48:58 en nuestra opinión es que no parece muy positiva hay razones al respecto pero siendo verdad que es importante por supuesto la prevención y que es muy importante la detección temprana de de fenómenos que haya que más adelante atajar hay otras maneras de hacerlo

Voz 39 49:13 lo de menos cómodo mucho más adecuadas mucho más razonable es mucho más operativas no

Voz 0827 49:18 pues no sabemos en qué acabará la idea que planteaba esta parlamentaria canaria

Voz 0230 49:24 hoy las twiterías nos hablaban también no solamente los hay en política de malos rollos hay que predicar con el ejemplo cómo hacer este tuit paquete crujiente nos que generalizar esos todos unos cabrones

Voz 40 49:36 qué rabia que rabia da cuando no te entienden un ejemplo nos lo dan

Voz 0230 49:40 este Rabbit hola quedo una afilada para atravesada mi vecino espada atravesada mi vecino lo acabo de gilipollas

Voz 0827 49:49 bueno malos rollos con media sonrisa los de las pizzerías después eran los nosotros que son los de verdad

Voz 0313 49:55 lo encontramos por todas partes no pasa sólo en política ya no son adversarios sino directamente enemigos enemigos a los que hay que derrotar humillar insultar un poquito tampoco está además Easy la cosa se pone a tiro perseguirlo que hacen porque no coincide con lo que pensamos nosotros en los otros es plural mayestático eh bueno un ejemplo si unos gay hay quién piensa porel si uno es ateo a por el también no defiende la bandera pues es un traidor y utiliza palabras que no nos gustan intentamos prohibirlas por inconvenientes Se trata de chistes la mejor le podemos acojo con una buena denuncia

Voz 0827 50:27 en este con este telón de fondo el Ministerio del Interior ha puesto en marcha el primer plan de acción contra los delitos de odio que han sufrido un incremento en el último año los que más han incrementado son los relacionados con las creencias religiosas los motivos ideológicos y aquellos que son racistas xenófobos son además caldo de cultivo de otros fenómenos más graves no es decía Jon Sistiaga