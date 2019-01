La Ventana (17/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el líder del Partido Popular ha enviado una carta a la militancia para invitarles a participar en la convención nacional del partido que comienza mañana y en la que reivindica el espacio de centro derecha a la Convención por cierto irá a la que fue su máximo rival en la batalla por la dirección del partido Soraya Sáenz de Santamaría es información de Adrian

Voz 0019 00:22 Prado si lo confirman los colaboradores de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuya retirada política es firme acompañará mañana Rajoy en el arranque de la convención la foto no deja de ser cuanto menos curiosa quién compitió con Casado por la presidencia del PP perdió hoy decidió marcharse estará mañana en el cónclave de los populares junto al ex presidente Rajoy el PP afronta la Convención de este fin de semana como el punto de partida de una nueva etapa en la que se quiere reivindicar y revitalizar el centro derecha así lo expresa casado en esa carta enviada a los militantes en la que presenta al PP como la apuesta por la moderación frente a las propuestas abruptas que quieren romper el espacio político en ese sentido defiende las alianzas con otros partidos siempre que sean dice positivas y constructivas

Voz 1454 01:00 acaba de terminar en la Audiencia Nacional la declaración del ex comisario Villarejo y según su abogado está dispuesto a colaborar sobre el último caso conocido el

Voz 1915 01:08 el presunto espionaje del BBVA Miguel Ángel Campos

Voz 1454 01:11 las tardes buenas tardes Villarejo ha sido interrogado por él

Voz 1552 01:13 juez y los fiscales sobre la operación Kitchen pero al finalizar la sesión su abogado ha manifestado a los medios que el reo excomisario ha manifestado su voluntad de colaborar con la Justicia en todas las piezas del procedimiento en especial en la del espionaje del BBVA por la gran trascendencia que tiene este caso luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española sostiene el letrado que ha dicho literalmente Villarejo al juez Villarejo ha añadido que estos hechos nada tienen que ver con lo que se está publicando ya ha vuelto a afirmar que él no es quién está filtrando la información al portal Moncloa punto com los investigadores sostienen lo contrario le

Voz 1454 01:49 las rebajas no están cumpliendo las expectativas del sector la Confederación Española del Comercio se lamenta de que las ventas hayan sido discretas en los primeros días de la campaña navideña tampoco haya sido exitosa nos lo cuenta Miguel Crespo

Voz 0019 02:01 si a falta de los datos definitivos de diciembre aseguran desde la Confederación Española de Comercio las ventas durante la campaña navideña han sido bastante flojas las rebajas ahora no están cumpliendo con las expectativas previstas la Confederación ha recordado en un comunicado que los descuentos constantes que se dan en el sector a lo largo de todo el año están repercutiendo de forma directa en las ven las las pymes no pueden seguir el ritmo de las grandes cadenas de este modo han solicitado la ministra de Industria y Comercio Reyes Maroto una reunión que aborde la situación que dicen ha provocado que durante dos mil dieciocho cerrará en seis mil seiscientos noventa y ocho pequeñas y medianas empresas de comercio

Voz 1454 02:35 puede XXXVII expertos de dieciséis países han elaborado un estudio sobre salud y nutrición que concluye que alimentar a una población creciente de diez mil millones de personas en dos mil veinticinco con una dieta sana insostenible será imposible sin modificar los hábitos alimenticios mejorar la producción y reducir el desperdicio de comida para ello aseguran es necesario que el consumo global de carne roja roja y azúcar baje en un cincuenta por ciento y el de nueces frutas verduras y legumbres se duplique cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:08 SER Madrid

Voz 1915 03:10 la corriente anticapitalista de Podemos emplaza Izquierda Unida a construir una candidatura alternativa a la presentada hoy por Manuela Carmena Íñigo Errejón en un comunicado anticapitalistas califica ese movimiento como maniobra unilateral Aurora Santos anti Capitalia estas lanza la propuesta Izquierda Unida con la que podemos Avial había alcanzado un preacuerdo para la lista conjunta de la Comunidad de Madrid un preacuerdo que según la dirección de Podemos incluía dar el número dos de la lista a Sol Sánchez de Izquierda Unida aunque Errejón nunca confirmo es extremo los anticapitalistas están muy molestos está corriente dentro de Podemos llama a trabajar en una candidatura democrática y participativa con un programa independiente del PSOE en declaraciones a la SER el diputado anticapitalista en la Asamblea de Madrid Raúl Camargo hablaba de poner en marcha ya otro proyecto

Voz 3 03:54 vamos a trabajar para que haya candidatura estando en el Ayuntamiento como en la Comunidad radicalmente transformadoras de izquierdas participativas y construidas desde abajo al contrario de lo que se está queriendo hacer en este momento por parte de Rejón y Manuela Carmena

Voz 1915 04:08 también se han pronunciado desde el Ayuntamiento el concejal Pablo Carmona también anticapitalista escribe que es un nuevo golpe en la mesa de la regeneración progresista gracias Aurora tanto Errejón Como Carmena han tratado de explicar esta decisión como un revulsivo otras resultados como el que ha obtenido a la izquierda en Andalucía

Voz 1 04:23 eso es lo que verdaderamente importa no que que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no yo creo que hemos tenido una llamada atención no el sentido de que hay que hay que trabajar hay que cuidar

Voz 4 04:38 nuestra democracia dijo Lucía es un toque de atención Manuela Carmena y yo compartimos una forma de hacer política y esa forma política ponen por delante escuchar antes que imponer impone por delante la capacidad de cooperar antes que el enfrentamiento o la división tenemos siete grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:08 ese servicios informativos

Voz 6 05:28 la Ventana controlarlas Francino

Javier Bardem ganó un Oscar hace diez años por su memorable interpretación de un asesino en No es país para viejos hoy me he acordado el título esa película de los hermanos Coen al leer fragmentos de un libro titulado La rebelión de los mayores que describe o trate de explicar por qué en España miles de pensionistas y jubilados llevan un año entero dando la matraca en las calles la primera explicación que nos viene a la cabeza lógicamente es porque reclaman una pensión digna que se actualice con el IPC que no pierda poder adquisitivo etcétera etcétera y es verdad es verdad pero hay más hay bastante más nos sentimos como un estorbo dice su autora pero cargamos con los problemas de conciliación en la inmensa mayoría de empresas y familias de este país representamos añade representamos los mayores de sesenta y cinco años el veinte por ciento de la población pero apenas hay diputados o diputadas con esa edad sufrimos eso es muy llamativo sufrimos educadísimo y eso que es estarán preguntando muchos pues ser discriminado o estigmatizado por el simple hecho de ser mayor edad mismo la lista de agravios sería bastante más larga pero casi que voy directamente a la conclusión esta que algunos han llamado rebelión de las arrugas yo creo que no se va a arreglar sólo con dinero por ejemplo con esa paga o o paguita que se ha anunciado hoy de de trece euros que ha anunciado el Gobierno para compensar la subida de los precios no eso de verdad tiene que ver con un cambio mucho más profundo de reivindicar para los mayores un espacio que no tienen adjudicado pero que quieren conquistar y que seguramente merecen y a lo mejor hay que empezar por el lenguaje por las palabras así que en qué quedamos España no es país para viejos o no es país para mayores nos lo mismo bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:25 sobre dosis anda a Campbell que luce sonrisa una es muy caro Noema Akita arte como uno récord a ya veras otros año cuando eras lápiz Sedesa de la voz cada vez Press cuando Perea Seth a hacerme daño a la hora de Princess P que pela maldito sea algo que el alto entre todo y silencios del PA sólo sabes el B ya no tengo miedo donde pero no puedo se estén tú cuántas reses Hullera ha dado la vida entera porque esto me Higueras

Voz 6 08:49 qué papel

Voz 7 09:10 el crecen Russell todas las de la moda las flores de gracia viva saber qué tal no una muerte unas Sato a farmacia el expondrán arte juez y parte Sundance sigue con tu olvidas Brennan pero no pidas que me pase la vida cuando te guía

Voz 1 09:55 hola buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes buenas tardes

Voz 8 10:02 eso y yo le vi la alcaldía

Voz 1603 10:05 la actuar en el escenario en el en el dicen

Voz 1 10:08 ibamos pero cuando actúa tiene cincuenta y dos sólo eso te digo vamos no ha cumplido cincuenta y tres tiene setenta y cuatro años y cuatro tiene setenta por cierto lo años que Manuela Carmena la cual podemos estar dentro del tendré momentito Miguel Ríos el tú quieres delante les dirías Mayor dijo desde luego de llamaría abuelo para nada no había

Voz 0313 10:28 bueno lo lo lo de abuelos una condición no se tiene nietos no tiene

Voz 1603 10:33 bueno ya pero lo ancianos y cual hombre mayor un chaval no es no sé tú crees que le molestaría si te digo que es un tío un rockero mayor

Voz 0313 10:43 la mayor mayor yo creo que no no dijo yo creo

Voz 9 10:46 sí lo hemos hecho bueno depende ese algo creía yo estoy a lo que veían mis viejos rockeros ahí está el rockero viejo yo reivindico declarado medallas palabras

Voz 0827 10:58 lo vejez y si no lo que pasa es que tenemos en la tenemos asociada digamos a aquellas personas a las que vamos a arrinconando en la sociedad pero digamos igual que uno es niño adolescente joven y adulto maduro por qué no viejo no yo yo creo que cuando llegue esa no

Voz 1603 11:16 en cualquier caso ha habido un cambio

Voz 0827 11:18 si ahora los viejos sí ahora no

Voz 1603 11:21 no se conservan como los viejos de antes es verdad que antes tenía una vida mucho más dura normalmente asociada a trabajos físicos a trabajos del del campo una peor alimentación

Voz 0313 11:31 a lo sabemos este país de donde viene

Voz 1603 11:34 no nos vamos a inventar claro que esas condiciones han mejorado mucho se pasaba mucho frío se pasaban mucha hambre claro un un hombre de setenta y pico una mujer de ochenta sana bien fuerte

Voz 0827 11:47 pero es que está estupendo ahora cambia también la condición de las madres por ejemplo ante las madres eran mujeres de veintitantos treinta y pocos ahora son mujeres de treinta y muchos de cuarenta y pocos Jimmy para años atrás y no siendo siguen siendo madres no encuentro una palabra mejor para definirla no

Voz 0313 12:03 pero buenas tardes hola buenas tardes Paca Tricio presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas Jubilados España y autora de este libro que acaba de cometer de presentas acaba de publicar la rebelión de los mayores porque la indignación no se jubila nunca lo puedo preguntar la edad Paca no paraba ya que estamos

Voz 10 12:18 los años menos que ni él ni que Miguel bueno la canción adiós adiós es que ese no soy yo una seguidora absoluta del gran poeta hay varios porque también esta Serrat pero desde luego es la canción que acabamos de que acabamos de ambos esto que me ha puesto en vez de con setenta ellos me apuesto con cincuenta

Voz 0313 12:42 la música la música tiene la música tiene ese poder Paca voy a leer un un Frank L me leído me subrayado varios varios párrafos de del libro que llega a una conclusión que yo he tratado de hace un momentito hay quién piensa que las movilizaciones que pusimos en marcha los jubilados van sobre la subida de las pensiones y que esta rebelión se pagará con un puñado de euros más en nuestros bolsillos quiénes tienen esa mirada también López equivocan no van a tardar en darse cuenta pero yo he buscado algún otro párrafo para tratar de desentrañar un poco las claves de lo que denuncia este libro que denuncia y sobre todo describe un paisaje social del que no sé si somos conscientes en este país dice no es agradable podemos estar hablando de paga de Miguel Ríos de Manuela Carmena o de tanta gente de esa edad que no es conocida no es agradable que por tierra Mariaire desde la mañana te hagan sentir que eres un problema e incluso que te aprovechas de la crisis pero así es como nos hemos sentido los jubilados al escuchar las declaraciones de ciertos representantes públicos por ejemplo el gobernador del Banco de España Luis María Linde quién se atrevió a mezclar el cobro de nuestras pensiones con el hecho de que la mayoría de jubilados vivamos en casas ya pagadas para concluir que dado que ahora no tenemos que hacer frente ninguna hipoteca podemos apoyarnos fácilmente con prestaciones más bajas le faltó hacernos responsables de la burbuja biliares de la Gran Recesión yo creo que ahí ese explica buena parte de del sentimiento que qué quieres transmitir en este libro no paga si yo creo que

Voz 10 14:11 se llama cabreo somos muy educados y lo llamamos sentimiento pero es cabreo realmente el libro no ha tenido más misión que volcar en en blanco y negro sobre blanco algo que está pasando en este país sistemáticamente sin que seamos conscientes muchas veces ni siquiera los mayores cuando te ningunean hay mucha gente mayor que no es que no detecta ese ese matiz yo estoy de acuerdo contigo la palabra piejos preciosa sino hasta Artea

Voz 0827 14:43 claro claro se dice

Voz 10 14:46 no de mierda lado por lo menos e ira palabra anciano es maravillosa con la misma connotaciones cuando se dicen como antes lo has dicho tú con cariño claro que el viejo rockero es SL dice por su profesión por su trayectoria

Voz 0313 15:01 el viejo el viejo profesor al nosotros

Voz 10 15:03 dice porque somos mayores consecuencia hay que insultarles la señora Lagarde de osadas y empezamos a contar la cantidad de ciudadanos que viven como reyes que sean vitoreado de los mayores diciéndoles que ya tienen bastante para vivir la señora mayor recordar resueltos

Voz 0313 15:23 tras recordar lo de la para que para algún oyente despistado que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional aún lo es de hecho con buen día pronunció la siguiente frase los ancianos cariño los ancianos bien demasiado y eso es un problema para la economía global dices ostras y responde el el el el libro responde Paca Tricio si tuviera ocasión de saludar en persona le preguntaría oiga usted qué tiene pensado hacer frente a este reto

Voz 10 15:53 supongo

Voz 0313 15:53 por ejemplo que es lo que viví alpaca has estado en el Congreso y verdad es que comentado antes que hoy se ha anunciado con golpes en el gobierno una una paga extra de unos trece euros para compensar la subida de Paquilla visto por ahí en algún en algún digital que lo que lo titulaban pero sé que hoy había una reunión con con diputados no de un año de de protestas de reivindicaciones qué tal ha ido la Reunión hay

Voz 10 16:17 vamos a ver hemos tenido una reunión que ha que ha propiciado la mesa Estatal del blindaje de las pensiones y creemos que es el único camino para garantizar las vuestras las mías ya están garantizadas son las fiestas porque da la casualidad quién está detrás nuestro son nuestros hijos y nuestros nietos consecuencia el que da por aquí no queremos para nuestros hijos nuestros nietos la mejor lo mejor del mundo desde luego es que no es padre o no es abuelo sencillamente y la verdad es que ha sido bastante decepcionante eso yo aplaudo a la la organización que la quedaba organizado lamer eh que defiende la el blindaje las pensiones sino que hemos sumado miles de personas lleva me parece que llevan dos millones casi de firmas exigiendo eso hilos los partidos políticos estaban todos pues han hecho una de mirar para otro lado se han puesto a explicar lo que en fin lo que ellos han lo que estudios estaban haciendo lo que han hecho pero del blindaje de las pensiones pues es muy difícil no lo país muy bien preparado Si te das cuenta esto ya es ya ese peyorativo no lo tenía muy bien preparado es que nosotros no somos no cobramos lo que vosotros cobrar no nosotros tenemos tras profesión yo vengo del mundo de la empresa había jurista habría juristas había pero resulta que es que enseguida te buscan de esa ese ese puntito desagradable no se puede decir a los invitados que vienen a verte hablar contigo que es que no lo estoy bien preparado no es que no hemos venido a hablar de jurisprudencia hemos venido a hablar de derechos los derechos es que la las pensiones no sean objeto de pim pam pum en el tema al cuando haya un encuentro electoral que va a haber dentro de nada

Voz 0313 18:02 unos cuantos llevan la tiran unos encima de otros

Voz 10 18:04 porque yo porque yo no lo que queremos es que se respete la Constitución y el artículo cincuenta yo lo decía al anterior presidente de Gobierno señor Rajoy decía que es un artículo más de la Constitución y que nosotros somos unos Ciudadanos más que necesitamos que se nos con que se reserve el derecho llenos garantice el derecho que ponen en cincuenta que es todos los años el IPC cubrirá las diferencias de precios que tienen que tiene las personas que bueno pues eso nos decían que con el cero veinticinco la señora bueno la señora del cielo XXV no fue Lagarde la señora juez Fátima Báñez

Voz 0827 18:43 es que si no se cubre eso cada vez cobran menos en términos reales es que esta si bien

Voz 10 18:48 en este país a millones de personas mayores pobres ahora hablan de niños hay niños pobres pero sabéis porque hay niños pobres por qué hay Fatih familias que no pueden cubrir las necesidades de sus hijos es dramático se ningunea se dice que no que eso es una cosa que se dice lo ha dicho Cáritas lo ha dicho Médicos Sin Fronteras lo han dicho gente que no tiene ninguna connotación de ningún tipo igual que no la tengo yo hay pobreza real alguien que cobra cuatrocientos quinientos seiscientos euros se sube en cero veinticinco se llama estar en el umbral de la pobreza consecuencia no pueden mantener a sus a sus pequeños que han hecho quiénes hemos asumido esa función de recoger lo que el está Bono quería dar a la ciudadanía los maya

Voz 11 19:40 es con

Voz 10 19:42 con pensiones absolutamente exiguas han cubierto las necesidades de sus hijos que se habían marchado aquello de nido vacío lo han llenado no solamente con el hijo o la hija sino con el no o la o la no era y además con los pequeños porque han podido y las madres a buscar trabajo porque había abuelos y esa palabra es maravillosa

Voz 1603 20:06 yo soy abuela de tres nietos

Voz 10 20:08 extraordinarios bases que es después de ser madre es lo mejor que te puede pasar será abuela vosotros sois muy jóvenes pero ya

Voz 0827 20:15 me dijo mira cuya casa de tu madre no siempre ha dicho voy a casa de la abuela

Voz 10 20:22 los nietos nos llaman para decirnos cosas a nosotros no día en Hamás que también lo he hecho yo quiero decir que no estamos inventando nada por lo tanto yo creo que la falta de respeto yo ahí digo que una vez podía un locutor de radio cuento me parece la anécdota donde nos decían ya están los esos viejito la oye y que necesitan cariño oye me comentaras eran el objetivo era frente a año

Voz 1603 20:48 dices dice es que en el Congreso alguien os he dicho que no venía es bien preparados algo así hace no hace mucho me encontré en en en Las Palmas con un con un jubilado que me contaba hablando de las reivindicaciones y las manifestaciones estaba gestando en ese momento toda esa movilización que ya ha hecho masiva dice es que no se dan cuenta de una cosa somos la generación de jubilados más preparada de la Historia

Voz 10 21:13 absolutamente porque sí

Voz 1603 21:15 hay una generación que ha que ha estudiado que ha trabajado que hemos tenido mayor preparación que las generaciones anteriores por tanto sabemos hacer cálculos sabemos exigir sabemos movilizarnos y es verdad no solamente los jóvenes los abuelos Si vamos a utilizar esa expresión tienes dos momentos abuelos jubilados nuestros viejos nuestros mayores son los más preparados de muchas generaciones afortunadamente no y eso es lo que está reivindicando no que se hagan las

Voz 10 21:43 le Endika primero estamos ve indicando una palabra que no siempre ha nunca hay además no utiliza por parte de la política que si les da yo yo vengo del mundo yo soy viejo el mundo la empresa que además tengo orígenes catalanes el escandalo es calcular lo que cuesta esto después cargar el resultado que tienes que ganar sea la ganancia que tienes que hacer

Voz 11 22:04 aquí se hace a ojo tal cual

Voz 10 22:07 los mayores son tantos cuánto vamos a subir tanto a es que no podemos pasaron un céntimo más has calculado lo que aporta el mayor a este país se ha calculado que es tema que el mayor actual el mejor preparado bien y como dice Montserrat de toda la historia por pues por estancias por circunstancias de la vida de nuestros abuelos eran agricultores eran eran otro tipo muy necesarios absolutamente en pero los que hemos venido detrás tenemos una profesión tenemos un conocimiento inocente no reconoce

Voz 0313 22:38 mira el último dato este dos mil dieciséis que lo sepan los oyentes es un dato pillado por ahí al azar es de la Encuesta de Presupuestos Familia eres en ese año los mayores de sesenta y cinco años que ese es el concepto mayor cuando cumplió los sesenta y cinco gastaron un total de ciento treinta mil millones de euros que equivale a casi el once por ciento del PIB casi el once por ciento del PIB

Voz 1603 23:00 es que lo que es cierto es que el poder adquisitivo de las personas y a partir de determinada edad es mayor sobre todo en una sociedad en la que los jóvenes cada vez está en una situación más precaria no tendría que ser necesariamente así pero lo cierto es que nos encontramos con personas de sesenta sesenta y cinco setenta jubilados au no eh que tienen además que aportan unos unos recursos porque sin ellos muchas personas no podrían trabajar por no hablar del cuidado que ofrecen sin contraprestación económica directa y que mantiene viva el todo el tejido social está claro El escándalo

Voz 10 23:37 el escándalo cuando el escándalo no se da ya lo que hay que ponerse en el debe un resultado en el haber otro Viver que es lo que

Voz 1603 23:44 el alguno se sorprendería si no se sé

Voz 1 23:47 aquí vamos vamos

Voz 0313 23:50 vamos a conectar esta esta realidad que nos está describiendo y que describe también en la rebelión de los mayores Paca Tricio vamos a conectarlo con otra realidad que también es un problema en España y que además enlaza el presente con el futuro porque la voz que vamos a escuchar es puro futuros un chaval de trece años vamos a hablar con Adrián veo vides

Voz 1622 24:10 que es el único de momento último niño el último

Voz 0313 24:14 queda del concejo asturiano de Meza Él es el símbolo yo creo más claro de eso que se bautizó lo hizo Sergio del Molino con el concepto con el término de España vacía que es el problema de la despoblación del abandono de la desigualdad territorial todo eso pues tiene un un icono muchos pero esto hay que hemos elegido hoy que es un chaval de trece años el único el último del pueblo ICO por lo tanto entre entre mayores yo hoy que estamos hablando con con packaging es cruzamos un poco hablamos de unos y otros Adrian bueno estar ves cómo estás amigo ya ha regresado el Instituto con cuánto tardas cada día para ir al instituto una hora una hora de ida y vuelta no porque el instituto donde está en en qué pueblo está en grado que eso estaba cuanto ha treinta kilómetros cuarenta y cuatro que claro hará paradas en autobús para recoger otros chavales no

Voz 11 25:07 sí

Voz 0313 25:08 sí es una autopista tampoco no no oye Adrián una pregunta muy muy muy clásica ya lo sé vas a gusto al cole a ti te gusta estudiar

Voz 12 25:18 no he estudiado no

Voz 0313 25:22 bueno pero vas a gusto al cole al menos o no si

Voz 11 25:25 sí

Voz 0313 25:26 por qué porque tienes ahí compañeros porque te relacionadas con chavales porque otros chavales el pueblo no tienes

Voz 12 25:31 no no tengo miedo a gusto

Voz 0313 25:34 oye cómo es tu día a día solo rodeado de de gente mayor te llevan en palomitas au o no o cómo es tu día a día

Voz 12 25:44 bueno bueno

Voz 11 25:47 bueno qué quiere decir que te bien

Voz 0313 25:51 lo pasas bien

Voz 11 25:52 sí con quién juegas Adrián con quién juegas

Voz 12 25:55 con nadie sólo

Voz 13 25:58 con la Play con el con los móviles con nada ni con otros chavales tienen que darte tu padre sagrado no me imagino

Voz 12 26:08 sí sí

Voz 0313 26:10 oye Adrián tienes trece añitos y todavía igual es pronto para preguntárselo no te voy a preguntar si te preocupa la pensión pero gente debería preocuparte pero bueno eso todavía queda mucho tiempo pero tienes alguna idea de de futuro de qué quieres hacer de si quiere salir del pueblo de si quiere seguir el trabajo ganadero de tu padre por ejemplo o dedicarte a otra cosa tienes a una idea por ahí de futuro Adrián

Voz 12 26:32 quería ser mecánico

Voz 0313 26:34 bueno mecánico pero para seguir allí trabajando en el mismo pueblo para ir a otro sitio tú tú no te esa ahí dentro de un tiempo no

Voz 11 26:49 otro sitio donde Prado

Voz 13 26:53 ha ocurrido con gran ya estaría bien no ahí es donde se está desarrollando eso claro un viaje veinticuatro kilómetros no

Voz 1603 27:01 el icono otras otras expectativas es sobre todo con más gente entonces el trabajo del campo a ti no te gusta

Voz 12 27:07 estás muerta pero bueno hay que trabajarlo están

Voz 11 27:10 ya ves es verdad es muy duro e es muy duro se basa tanto oye

Voz 0827 27:15 eres eres el único niño o el único niño que se ha quedado en el pueblo quiero decir tú has visto a otros niños que se han marchado con sus familias a otros lugares

Voz 11 27:24 sí cuantos no cuando todos todos polos

Voz 0827 27:30 supongo que te da pena cuando vio que te daría pena no cuando se iban esos niños y esas niñas

Voz 0313 27:37 no tumbado bueno hay que decir que tiene ahora mismo treinta y dos habitantes pero si nos remontamos a a mediados del siglo pasado siglo XX contaríamos casi mil sea que es que la población ha sido una cosa absolutamente brutal Francia

Voz 10 27:52 no además lo que es que es que tenemos estamos en un momento

Voz 0313 27:57 Adrián te está hablando una persona mayor

Voz 10 27:59 ahora también lo bueno pero pero pero no mayor mayor eh

Voz 0313 28:02 lo sepa

Voz 10 28:05 le decía a Francino que en estos momentos el peligro de las zonas rurales de la desertización de personas es tremendo nosotros tenemos proyectos al al al respecto

Voz 11 28:17 porque es es la parte más rica productiva

Voz 10 28:23 el campo siempre ha sido el motor en muchísimos momentos de de la de la de la dinámica del país de la productividad pues hemos perdido la productividad del campo hemos pedido la productividad de las industrias hemos perdido es que el I más D más sí que es absolutamente esencial en la vida la de un país absolutamente esencial vamos a ver ahora con el nuevo Gobierno

Voz 0313 28:50 ya es algún habrá consejo igual muy una recomendación a Adrián en la distancia trece años está en un pueblo pequeño se quiere marchar mecánico tu líder días alguna orientación debida así a bote pronto

Voz 10 29:03 esto es muy complicado porque como no es no mete poco que tiene sus padres sí tiene su familia supongo que que está estupendamente con ellos desde luego pelear harían hay que decir lo que piensas y hay que decirlo con todo el cariño y con todo respeto en voz alta porque tú eres muy joven te mereces tiene una trayectoria razonable de lo que te apetezca hacer ha dicho que mecánicos estupendo pues día tus padres qué quieres hacer mecánica porque seguro que ellos lo entienden perfectamente que tú ya lo sabes fenomenal fenomenal veo que veo que que así me gusta y me gustó

Voz 0313 29:46 ya lo saben y que apoyan Adrián Moure

Voz 11 29:48 sí oye Adrián te gusta leer es poco eh

Voz 1603 29:54 sátiro de estudiar gitano peor a trabajar con las manos ver ver además el el producto de lo que tú haces eso sí que te gusta

Voz 11 30:02 las no tienes tele

Voz 0313 30:05 no móvil

Voz 12 30:06 tengo si tengo

Voz 1603 30:08 bueno y tendrá así acceso a Internet tendrás tres G cuatro

Voz 0313 30:12 no no no llega a tu pueblo al al de ayuda menos mal

Voz 1603 30:18 Nos más o menos personas llega de todo el pueblo bueno es muy importante tanto para niños para sus padres que se dedican al campo pero es gente que querrá sacar darle todo el rendimiento a lo que hace como para los mayores los abuelos y poder tener aunque estén separados por kilómetros tener la ventaja de una buena conexión que te permite estar conectado con el resto

Voz 0313 30:43 yo Adrián tendrá que hacer sus trabajos si deberes conectado a Internet alguna vez habéis hablo en casa con tus padres Adrián o con no con amigos de tus padres del tema de las pensiones

Voz 11 30:53 no no te suena eso no te suena haberlo escucha

Voz 0313 30:55 bueno ellos seguro ser seguro que han hablado lo que vas a igual igual no las escucha

Voz 11 30:59 pero seguro que han hablado

Voz 0313 31:02 por Adrián no me acuerdo tienes que plantear es para este fin de semana hoy gira perdón irá las boyas las vacas a las vacas es ir a trabajar ir a cuidar vacas juega sola a ordeñar las equipo de fútbol donde juegue eso de lo que sea no te gusta el fútbol bueno

Voz 0827 31:28 cuántas vacas tenéis

Voz 12 31:30 ciento treinta

Voz 0827 31:33 la una tiene nombre no

Voz 12 31:35 no no no no alguno así algunas

Voz 0827 31:38 así no

Voz 12 31:40 todo yo muy tiempo ponerlos

Voz 0313 31:43 pues un montón alzó de vacas y las que tienen nombre

Voz 0827 31:45 te acuerdas tú entras en el estaba el campo Icex dices es María

Voz 0313 31:52 de alguna no ella algunas no te daba la abraza oye que muchas gracias por este ratito en la radio en La Ventana hay mucha suerte amigo de verdad

Voz 0827 32:02 nada de Kato el dato que has dejado caer Francino después hablaremos de matemáticas pero si no me fallan es decir que un pueblo pase de mil habitantes a XXXII es como si España de repente un día sea acostarse con cuarenta y siete millones durante ese con millón y medio

Voz 0313 32:17 no se cien años sesenta sesenta años una barbaridad Paca cómo se te queda el cuerpo después de escuchar al chaval si con todo lo que estábamos hablando

Voz 10 32:26 pues se me queda se me queda preocupado se me queda preocupado de que una cosa es un privilegiado no en todas las zonas rurales este país conexión a Internet

Voz 0313 32:36 miran Soria

Voz 10 32:38 dos de ciento si es decir dos claro donde no hay nada más por eso los mayores dicen que las soledad de lo digo también mata más claro que la enfermedad y la posibilidad de tener

Voz 1603 32:51 la buena conexión mira hablando de de de los más caros para una persona que está sola o que está más aislada

Voz 11 32:58 yo o que es joven y que quiere emprender

Voz 1603 33:02 era un negocio nuevo cualquier es fundamental tanto como las carreteras los autopistas porque es algo que estas hasta esa de los cuales nos comunicamos ahora con el mundo

Voz 0313 33:10 bueno sí

Voz 14 33:14 no hay que

Voz 15 33:22 eh

Voz 14 33:23 a mí me que eh

Voz 16 33:36 en la escribió Paul McCartney cuando Lennon está sembrando de su mujer la dedicó a alijo a Julian que después con el tiempo se ha convertido también en músico que les decía que tranquilo que se lo toma con calma que luego el futuro está por por conquistar y que y que no merece la pena Margarita y hay da el mensaje Paca Tricio muchísimas gracias por esta herramienta en La Ventana la rebelión de los mayores y que no se acabe nunca

Voz 17 33:58 y que no se acabe nunca protegen mucho mucho mucho por hacer hasta pronto tenemos que hacernos visibles mejor dicho tenemos que ponderar no solos no nos va a venir nadie a ayudar tenemos que ser nosotros yo tengo setenta y dos sigo teniendo ganas de pelea

Voz 0313 39:15 cine no tenemos noticia de última hora Oriol Pujol uno de los hijos del que fuera presidente de la Generalitat acaba de ingresar en la cárcel Aitor Álvarez buenas tardes bona tarda buenas

Voz 31 39:27 las tardes pues si Oriol Pujol Ferrusola ha ingresado a las cuatro de la tarde por lo tanto hace cuarenta minutos en el centro penitenciario de Brians II para cumplir condena de dos años y medio de prisión impuesta por el caso ITV el hijo del ex presidente de la Generalitat ha llegado a pie a la cárcel con la orden del juez que le obligaba a ingresar en prisión y ahora mismo según nos informa la Generalitat que es quien tiene la competencia en prisiones aquí en Cataluña se le ha conducido al módulo de ingresos donde los funcionarios pues le están tomando las huellas dactilares la foto todo lo que se le hace a cualquier preso que entra por primera vez también le van a quitar pues el móvil el dinero iba a convertirse pues en un preso en un preso más de esta cárcel

Voz 0313 40:06 el caso ITV autor era un un amaño de contratos no o algo parecido exactamente el Le acusan

Voz 31 40:12 de hecho le condenan por haberse valido de su posición política para conseguir pues comisiones a través de centros de inspección técnica de de vehículos

Voz 0313 40:24 me viene un abrazo compañero un abrazo hasta luego estos días cuando se habla tan a menudo de de redes clientelares estamos hablando de de Andalucía cuando en un territorio por las razones que sea que son democráticas porque al final está el votos detrás se perpetúa un partido durante mucho tiempo en el pudor en el poder pasa lo que pasa en el caso de Cataluña con el Puyol con el pujolismo sobretodo por socorrió y a su alrededor ocurrió lo que ocurrió también que se tejieron y existen aún una serie de redes que va a costar mucho desmontar desde luego tiene un carácter simbólico muy importante no que elijo uno de los hijos además el que más metió en política el que más

Voz 9 40:57 ya para que dentro también que apuntaba para heredero pues acabe entrando en la cárcel

Voz 0313 41:01 cosa de en fin de de de de apañar contratos pasa carta

Voz 1603 41:05 Jada eso es que sí sí lo están por eso es tan importante tan importante que defendamos la independencia en las instituciones y si su neutralidad es decir que que independiente The xx quién gobernaba en qué momento que decisiones políticas legítimas tomen un sentido en otro allá no solamente una transparencia sino un control permanente por parte de los organismos que son neutrales y lo que tienen es que fiscalizar para evitar que haya yesos posible obviamente lo primero es una voluntad clara por parte de los que gobiernan entender que eso no es un patrimonio propio ni personal ni familiar pero es que además tiene que funciona todos los demás contra poderes para evitar que esto se acabe convirtiendo en un en un canje

Voz 0827 41:47 sí es verdad que el político que se lucra mediante la delincuencia a través del poder hombre termina derivando la familia pero es que en el caso de la familia Pujol es que está toda la familia procesada y toda la familia imputada es un escándalo de una magnitud tremenda no entonces para que esto se produzca tiene que haber unos cuantos linces pero tiene que haber muchísimos ciegos alrededor que no había nada o que no quieran ver en otros

Voz 1603 42:09 pues yo te digo yo que sé pues ocurriendo

Voz 0313 42:13 puede haber ocurrido en Andalucía no te ocurriría esto ha ocurrido muchos lugares supuesto cuando se habla tanto de pactos de Estado este debería ser el primer es fundamental que todos los partidos todos absolutamente todos se comprometieran a respetar las instituciones y sin embargo durante muchos años durante demasiados ha funcionado la máxima de hoy a ganar las elecciones Piera esta la mía sí y arrasa con todo no en fin ya veremos la noticia que de aquí Oriol Pujol acaba de ingresar en la cárcel y ahora

Voz 1 43:17 yo ahora vamos en nuestra polémica que trata precisamente de robots

Voz 18 43:24 la polémica

Voz 0827 43:28 la verdad es que la noticia es preciosa resulta que un empresario videos aguada que hace tres años y medio inauguran Japón un hotel gestionado por robots ha decidido sacar de la plantilla de robots a la mitad de los doscientos cuarenta y tres empleados mecánicos creía que los robots iban a trabajar como máquinas como su propio nombre indica pero no algunos han causado más problemas que los que han resuelto han necesitado apoyo humano para completar acciones en apariencia simples como imprimir copias por ejemplo de los documentos de identidad de los huéspedes la noticia que cuenta The Wall Street Journal pone en valor el factor humano nos da una cierta esperanza frente a otras que nos hablan de mundo próximo en el que los robots expulsaran masivamente a los trabajadores de carne y hueso de las empresas el fuero económico mundial por ejemplo no se anunció en septiembre que en el año dos mil veinticinco que es pasado mañana más de la mitad de las tareas profesionales en el mundo ya las harán máquinas en estos momentos es más o menos el veintinueve por ciento pero bueno tampoco nos hagamos ilusiones este fracaso de torpes recepcionistas o de botones quizás solamente sea un bache porque el empresario japonés no ha mandado a los robots despedidos al desguace sino tan solo

Voz 1 44:43 al taller en donde algún brillante técnica

Voz 0827 44:45 lo de carne y hueso quizás no

Voz 0313 44:51 Luis Magdalena buenas tardes hola buenas tardes lunes es profesor de Universidad Politécnica de Madrid y experto en inteligencia artificial si la máquina hacia aquello para lo que previsiblemente está programada que ha podido fallar en este caso pues el panorama obviamente

Voz 32 45:04 de todas maneras voy voy a corregir a Isaías ha dicho que el hotel estaba gestionado por robots los robos no gestionan Mestalla gestionado por el dueño o por la gente dueño

Voz 0313 45:14 caso estaba operado por quedado

Voz 9 45:17 muy bien muchísimas gracias a la UVI

Voz 32 45:22 que afortunadamente lo nuevos no gestionando bueno desafortunadamente porque también con algunos de los gestores que tenemos a lo mejor era mejor que gestiona los robots pero no estoy muy seguro

Voz 0313 45:30 no sé lo que que días

Voz 1603 45:33 o es que vamos a ver en las máquinas y en eso consiste la inteligencia artificial fundamentalmente aprenden con el paso del tiempo es decir osea que aunque tú fueran torpes a la hora de atender a los a los creyentes se supone que deberían ir corrigiendo auto corrigiendo y aumentando su capacidad de aprendizaje no porque ya aquí ha fallado

Voz 32 45:54 si no haber y obviamente dependiendo de lo que tuvo de del tipo de programa que tú pongas la mano

Voz 0313 46:00 nada puede aprender aquí pero aquí lo que

Voz 32 46:02 ha habido desde su punto de vista al menos lo que ha habido principalmente no es un problema de inteligencia artificial es un problema del plan de negocios de este señor que no ha utilizado la T enología a favor del cliente sino que ha montado una especie de parque temático porque si no hay dudas fotografías aquello no es un hoteles un parque temático entonces hay que tener en cuenta que monta un parque temático basan la inteligencia artificial para atraer a un determinado tipo de cliente que probablemente sea un cliente Technology lo que tiene pues todo en el último asistente personal en su móvil todo un montón de cosas que cuando llega allí se encuentra que probablemente la versión que tiene instalada es una versión equivalente pero un asistente hace cuatro meses porque el hotel no puede estar actualizándose en todos los días entonces claro enseñó llega hice Huici esto es peor que lo que llevo yo

Voz 0827 46:46 yo yo desde luego a leer la noticia entiendo muy poco de tecnología pero lo he leído así es decir yo creo que ha invertido mucho digamos en en el aparataje Pedro ha invertido menos en la tecnología porque los fallos que se registran por ejemplo muy básicos que aquellos robots que te llevan las maletas se confundían de habitación Paquillo robot que te que te asistían de noche porque se quedaban en la habitación contigua pues para encender apagar las luces de repente se activaban con el ronquido con lo cual se podía a gritar o a moverse en mitad de la noche y lo que hacían era despertar alguna que rondaba no

Voz 0313 47:19 John Sayles sino pero tú piensas

Voz 32 47:21 ahora mismo por ejemplo hay muchísimos hospitales en los que la distribución de los medicamentos las están haciendo sistema robotizado

Voz 0313 47:28 es un es una situación muchísimo

Voz 32 47:30 Ximo más sensible el ADN en las maletas de Haendel por tanto es problema que está perfectamente bien resuelto el tema de que el robot por la noche te despierte bueno a ver yo por ejemplo que por por temas de de Trabajo viajo mucho y duermo en hoteles yo no me gusta dormir con aire acondicionado si me meten en un hotel en el que me obligan a tener aire acondicionado porque no lo puedo desconectar pues no iré a ese hotel entonces obviamente el aparato tiene que estar al servicio al cliente si el cliente no quiere que le estén dando la coña toda la noche pues puede decir aquello de puede retirarse muchas gracias como se le dice a un operario humano no

Voz 0313 48:03 entonces debería ser así pero

Voz 1603 48:06 pero hay un componente casi cosmético no o estético desde luego porque todos vemos ahí hay una diferencia entre los robots humanoides que además requieren un diseño para que es simulan ser humanos y eso nos permita una sensación de de de calidez que no tiene que ver no tiene nada que ver con su inteligencia robot que reparte medicinas nadie se preocupa porque tenga un aspecto porque tenga cara de enfermeros sino que sea realmente eficaz en la distribución del trabajo no

Voz 32 48:37 si no hay hay una serie de cuestiones tú llegas a un hotel y a lo mejor llevas todo el día de viaje estás muy cansado y necesitar fue una cierta empatía por parte de aquel que te va a atender es decir sigue habiendo a actividades que requieren de lo humano es decir hay actividades que son del trato directo que no son un problema desde el punto de vista de Rexach al ver el flujo de información el flujo de datos son las acciones que hay que realizar sino más bien de ofrecerle al cliente la calidez que el cliente requiere y eso que estamos hablando de Japón que ese es una cultura totalmente diferente a la nuestra decir si esto lo ponemos en en determinadas zonas de de España pues esa calidez obviamente a la a la segunda le dan una bofetada a la bueno si le ponen un veloz y raptor de estos como habían puesto hacía obviamente la a la primera porque decir

Voz 0313 49:26 el caso en el caso de él que estamos comentando por ejemplo Luis un recepcionista humano una persona que está detrás de un mostrador SL forma una cola de diez personas que quieren hacer el check in Jo eso puedo poner nervioso es eso una máquina puede ocurrir parecido no la máquina los estrés saberlo

Voz 32 49:42 aquí no tiene una serie de protocolos en los que exactamente igual que las luces de los semáforos que están controladas cuando sus cámaras les dicen que hay más cola por un lado que por otro realizan acciones que permitan descargar ese tráfico pues el operario sabrá que sí tiene determinada cola o bien hacer lo que haría un humano que llamar a otro hijo

Voz 0313 50:00 abrir una es un check in al lado

Voz 32 50:03 o bien lo que hace es en lugar de detener más conversación cordial al acabar de hacer su labor pues pues directamente digamos dar puerta lo antes posible a cada uno de los clientes pero nervioso no se va a poner básicamente en lo que va a hacer es buscar dentro de sus protocolos cuál es el que alguien ha diseñado para que atienda esta

Voz 0313 50:24 tablet a estos les falta un tornillo no es sagrada

Voz 32 50:32 depende de hacer una copia o de coger el pasaporte es decir tú tú llegas al ánimo al banco y la mitad de la ventanilla

Voz 10 50:38 bueno mi cartilla la metes en una máquina dotarles

Voz 32 50:41 está la metes en una máquina eso está perfectamente igual pues tu pasaporte lo haces igual

Voz 0313 50:45 si hay un velocidad bueno

Voz 0827 50:48 profesor resumiendo este empresario era un cenizo pero digamos que los robots van a seguir creciendo como operarios de las empresas no no nos van a seguir apartando digamos o facilitando digamos a lo mejor más tiempo libre que eso sería de lo que se trataría no

Voz 32 51:05 en el fondo el rebotes una especie de de esclavo inteligente un con un cierto nivel de inteligencia pero de esclavo que sigue unas órdenes y esas órdenes de las tienes que dar tú si el si el la persona queda esas instrucciones las da en el buen sentido el robot opera da bien hombre siempre hay situaciones que no estaban previstas siquiera absoluta en pero bueno eso es una un porcentaje muy pequeño pero la casuística general está perfectamente resuelta

Voz 0313 51:32 yo ya formas con este hotel de Japón que alguna cara positiva clarísima que puede ser una fuente de inspiración o por la película de terror o para una comedia imagínate que alguien no corrija los errores de los robots empiece a montar un pollo en las habitaciones en el servicio los por tanto si puede ser

Voz 1603 51:50 ahora mérito apartamento ahora citado con

Voz 0827 51:54 pero mira el domingo pasado

Voz 1603 51:56 publicamos la historia de un de unos robots humanoides también que están utilizando en unos centros para ancianos muchos de ellos que tienen ya problemas de memoria hay de de generación de en en Francia lo lo curioso Luis es que estos ellos no hacen a ellos no da medicinas no tratan a los pacientes pero los pacientes suelen estar bastante solos porque gente muy mayor que a lo mejor no tiene familia acerca o no vienen a visitarles crean un vínculo afectivo con los con estas personas mayores les animan a moverse hace lógicamente los programa alguien