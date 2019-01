La Ventana (17/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 se lo hemos contado hace unos minutos aquí en La Ventana el ingreso en prisión de Oriol Pujol condenado por el caso de las ITV en caso de tráfico de influencias y cobro de comisiones irregulares ampliamos con Aitor Álvaro

Voz 1906 00:18 el hijo del ex presidente catalán hace una hora que está dentro de la cárcel de Brians dos según ha informado a la Cadena Ser fuentes de la Generalitat que tiene las competencias de prisiones aquí ahora está en el módulo de ingresos y una vez la asignen una celda le visitará un médico hoy diferentes profesionales de este centro Pujol había pedido hacer trabajos sociales para evitar la cárcel pero la Audiencia de Barcelona rechazó la petición y le obligue

Voz 1353 00:39 a estar encerrado dos años y medio por haber cometido

Voz 1906 00:42 delitos de tráfico de influencias cohecho y falsedad Pujol admitió haber recibido comisiones ilegales para favorecer a empresarios y amigos suyos del sector de los centros de ITV

Voz 1353 00:52 noticias Ester Bazán estamos pendientes de una exprés

Voz 1915 00:54 son registrada en la capital de Colombia en el interior de un edificio donde se celebraba una ceremonia de promoción de futuros policías hay al menos ocho muertos según datos oficiales buscamos en la última hora desde Radio Caracol con César Moreno

Voz 2 01:07 atentado terrorista contra el corazón de la policía aquí en Colombia un carro bomba explotó en la escuela de Cadetes General Santander en el sur de Bogotá hasta el momento son ocho muertos y más de diez heridos según fuentes de la Policía Se trataría de un kamikaze así que comenzó las barreras de seguridad y luego hizo detonar el carro bomba fuentes de inteligencia consultadas por Caracol Radio dicen que al parecer se trató de una acción por parte del ELN Ejército de Liberación Nacional un grupo guerrillero que sigue secuestrando y atentando contra los oleoductos y que mantiene en vilo el proceso de paz con el Gobierno colombiano

Voz 1915 01:40 la Policía Local de Villanueva de la Serena en Badajoz ha identificado a once menores como presuntos autores de actos vandálicos en las vías del tren los jóvenes colocaron en diferentes días objetos como piedras tablones de madera o carritos de la compra además de prender fuego a neumáticos en estas infraestructuras unas detenciones que llegan después de que el pasado lunes se produjese el descarrilamiento de un tren en Torrijos en la provincia de Toledo donde se investiga un presunto sabotaje la presidenta de la UE en Democrática de Pensionistas y Jubilados de España estado en La Ventana ha reivindicado el papel de nuestros mayores en la situación económica actual

Voz 3 02:13 la pobreza real alguien que cobra cuatrocientos quinientos seiscientos euros sube un cero veinticinco se llama estar en el umbral de la pobreza

Voz 1906 02:22 vamos con el deporte José Antonio Duro buenas tardes serán muy buenas el diario El Mundo ha publicado esta tarde una posible alineación indebida el Barça del Hort Schumi en el Levante Barça de Copa que jugó hace siete días en el Ciudad de Valencia hoy se disputa el choque de vuelta es eliminatoria pero como está el caso Antón Meana qué tal muy buenas qué tal buenas tardes la Federación Española de Fútbol estudia ahora mismo el caso lo hace de manera detenida desde las tres y media de la tarde con muchas reuniones en el gabinete jurídico de la Federación no descarta ningún escenario Si estás leyendo el reglamento y la circular del mes de noviembre a la que Sagarra agarra el Barça se espera que en las próximas horas de algún tipo de novedad con el Levante todavía sin denunciar el Levante que también estudia el caso hoy tenemos Copa el Real Sociedad Betis el Espanyol Villarreal y el mencionado Barça le van

Voz 1915 03:01 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:08 a esta hora comienza frente al Palacio de Cibeles la concentración de los trabajadores del Samur Social el servicio del Ayuntamiento de Madrid que atiende las emergencias sociales y a las personas sin hogar se concentran por primera vez en Cibeles para denunciar la falta de recursos desde el Consistorio aseguran que la semana que viene estarán listas ciento veinte nuevas plazas pero los trabajadores dicen que son parches y piden más personal escuchamos a Azucena Pérez del Samur Social a la portavoz municipal

Voz 5 03:30 el Rita Maestre que duerman en una consuelo una hamaca durante semanas no condiciones adecuadas es aparte al final está siendo olvidada no se les está dando esa cobertura porque al final nadie asume dada

Voz 6 03:45 no comparto en este caso como en otros que los servicios e madrileñas han estado abandonados durante muchos años en esta ciudad compartimos esa preocupación vamos a hacer lo posible en este caso como en otros para ir compensando esta pérdida de que está visto durante muchos años durante este y durante los próximos

Voz 1915 04:01 el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa para que la Consejería de Sanidad retire el recorte de horarios que se está aplicando ya como experiencia piloto en catorce centros de salud la medida supone que a partir de las seis y media sólo hay un médico y una enfermera de guardia para atender urgencias José Manuel Freire es el portavoz socialista de Sanidad

Voz 7 04:18 de prueba nada aporte una una prueba piloto en primer lugar no se hace de una medida aislada que no puede tener continuidad porque sencillamente datos claro nuestros médicos de familia pediatras no tienen muy pocos tienen despacho personal y propio se turnan tienen horarios fabriles esto es insensato

Voz 1915 04:41 ya ha quedado archivado provisionalmente el caso de las ambulancias alerta tres altos cargos de la Consejería de Sanidad fueron imputados por un delito de prevaricación administrativa tras intentar convencer a la empresa de que abandonara el concurso público que había ganado contra esta resolución cabe recurso tenemos ocho grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

cadena SER servicios informativos

Voz 13 06:39 quieres reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 14 06:49 al día que crea una empresa metro a una empresa que Duque que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 13 06:54 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast Eden hay Vox iTunes Google pocas

Voz 9 07:02 cuántos pares de zapatos tienes ir de gafas sólo uno este este momento

Voz 15 07:07 ven Alarte bajas de multitud ópticas lleva unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en las rebajas te multe ópticas

Voz 9 07:22 si sueños con ser el primer humano que pisar Marte o Venus o algo de

Voz 0230 07:26 eso no nos engañemos está difícil

Voz 9 07:29 pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 25 09:20 este jueves toca hubo una noche

Voz 4 09:22 emocionante de Copa diste la City Bike de la tarde uno oro menos en Kennedy Real Sociedad Betis con todo por decidir tras el cero a cero de la ida Spain del Villarreal con un dos a dos en el global y a las veinte y cuarenta y cinco

Voz 26 09:37 del mentor cedió la mal alinear a Valverde a los suplentes para tratar de remontar el dos uno de la ida os encomendará con Dani marino de las nueve de la noche ocho ingenierías siempre Kirby esta información Hora veinticinco con Reyes Marcelo en tu día él de ser más Cadena SER

Voz 4 10:04 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles de blanco y Balbino pues el Marca lo haré así que es una cosa que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe tu problema no soy tu problema Iris tú

Voz 27 10:24 no

Voz 28 10:43 representamos y damos respuesta a españoles y andaluces están hasta el gorro y la gorra del lenguaje inclusivo te voy a dar no

Voz 30 10:55 pues no estaría mal haber pasamos lista en Todo por la radio Toni Martínez

Voz 0230 10:59 está está especialistas secundario

Voz 30 11:01 los a El Mundo Today

Voz 0313 11:04 la Susana Ruiz hola Nerea Aróstegui

Voz 30 11:07 Marta Estévez Laura Piñero Marina García por fin se esto

Voz 0313 11:17 para alguien que en fin hay que mirar con cierto respeto que viene de donde viene Luis Piedrahita buenas tardes

Voz 31 11:24 no deben tener aire monclovita bueno es para si La Moncloa hubiera que ganar unas elecciones

Voz 30 11:33 pero en la parada Cuenca dicho venga va

Voz 0230 11:37 pues venga comenzamos con una noticia que seguro que va a impresionar a nuestros oyentes

Voz 32 11:41 es si hoy hubiera elecciones generales en España las ganaría Podemos con el veintisiete por ciento de los votos

Voz 30 11:49 oye humor esto era el nueve de enero amigo de dos mil quince

Voz 33 11:56 eh

Voz 32 12:01 sólo hace cuatro años esto podemos ser al partido político preferido por los españoles desde entonces qué ha pasado esto

Voz 10 12:14 ha pasado

Voz 0230 12:19 bueno dentro de Podemos hay muchos diagnósticos es muy complicado saberlo pero sí se sabe que hemos llegado hoy a conocer esta noticia Íñigo Errejón no se presentará bajo las siglas de Podemos no invita a Podemos a sumarse a las siglas más Madrid Íñigo Ros

Voz 1906 12:35 no se presentarán las elecciones por la Comunidad de Madrid bajo la marca más Madrid la misma que va a usar Manuela Carmena para su candidatura a la Alcaldía Hinault con la de Podemos Errejón ha llamado a Pablo Iglesias hoy mismo para comunicarles la decisión

Voz 0230 12:47 ha llamado a Pablo Iglesias para comunicarle esa decisión aquí indica que hay una relación peculiar Pablo Iglesias que está de permiso de paternidad cuidando de los gemelos no tenía ni idea de que el candidato de Podemos para la Comunidad de Madrid había decidido no ser el candidato de Podemos para la Comunidad de Madrid le ha telefoneado

Voz 4 13:17 estoy en una llamada curioso

Voz 32 13:19 bueno Pablo Pablo que estaban qué tal va Sadiq con los niños bueno lo más importante lo más importante

Voz 0230 13:27 estás oyendo Irene la SER sí sí yo también te iba a decir una cosa

Voz 34 13:36 es que no

Voz 0230 13:41 que no me preocupa Podemos

Voz 35 13:46 la extrema

Voz 0230 13:54 no bueno seguro que se todo esto se puede plantear como algo que sucede con total normalidad pueden hacer reuniones con un puñal en la espalda un hacha en la cabeza al otro con arsénico todos fingiendo normalidad pero aquí hay un poco de pollo justamente ayer decíamos noticias con las que sólo puede es decir jo esto que ha pasado en Podemos Madrid es joe que poquísimo puro si las facultades de Periodismo es estudiar al juez que populismo diría mira Íñigo Errejón telefonía Pablo Iglesias para decirle que se presenta con otra marca

Voz 1623 14:26 extrae mucho porque esto consta que éramos muy amigos simpatías

Voz 36 14:29 ha sido un momento de evocar bueno ahí

Voz 1623 14:31 temprano puerta noticias

Voz 30 14:35 noticias dejó

Voz 0230 14:36 pollo hoy hay a patadas el abogado del ex comisario Villarejo ha dicho hoy todo lo Villarejo es Juan Caballero el abogado del ex comisario Villarejo dice que el espionaje para el BBVA tiene que ver con acontecimientos luctuosos los acontecimientos luctuosos que hay muertos y que lo contará el lunes esta otra noticia sobre fondos reservados es dificilísimo

Voz 0027 15:05 además el juez que investiga si el Gobierno del PP puso los fondos reservados del Estado para eliminar pruebas contra él partido hoy va a tomar declaración al que dirigía al grupo de policías que supuestamente hizo ese trabajo sucio en dos mil trece

Voz 0230 15:18 que lo haya entendido que levante la mano el juez investiga la policía porque la policía eliminaba pruebas que comprometían al Partido Popular

Voz 0027 15:25 hoy el juez va a interrogar a Eugenio Pino y al ex comisario Villarejo que supuestamente era el policía que manejaban operación Kitchen los pagos con los que presuntamente apuntaron al chófer de Bárcenas para que les ayudara quitarle al ex tesorero papeles que tenía hay que podían perjudicar al PP todo sin orden judicial

Voz 0230 15:42 es un follón la operación que consistía kitsch que consistía en quitarle al extesorero papeles que podían perjudicar al PP sin orden judicial si queremos fingir que es normal lo dijimos pero la policía robando así en principio no sé qué palabra habría que encontrar es un poco la la agencia porque esa es una dentro de nuestra sección en Europa hasta cuatro chao Alexis Tsipras ha superado la moción de confianza en el Parlamento griego una información ahora relativamente irrelevante dentro del pollo general pero tiene el interés de la voz de Alexis Tsipras que es un señor que habla como si estuviera enfadado vais a escucharle ahora parece que le va a caer una bronca un tal Bio Tic este Beauty cuando cae súper mal ya se ve en el tono en el que se

Voz 31 16:31 dirige si te voy a meter Cero una

Voz 0230 16:37 es la voy a meter Vioque si te voy a meter en la cabeza es el tono de voz que tiene siempre es bueno una una manera de hablar mirad la bronca que le echa horas no y ahora no confías no y ahora le cae la del pulpo

Voz 37 16:57 yo tiro por estos probatoria a todo vacía

Voz 0230 17:05 parece que no

Voz 38 17:08 Del revés

Voz 0230 17:11 si es que les saca de quicio Tsipras vio como Iglesias y Errejón venga previas

Voz 39 17:17 me he Acció

Voz 34 17:25 osea twiterías Gascón doctor con tirón que tuitear sobre suicidio asistido por asistente virtual Alexa Meade Melendi ya abre la espita de gas vamos con Paper ver que tuitear sobre

Voz 1006 17:41 inocencia del descubridor qué narices

Voz 34 17:44 es eso una copa vaginal ya premio por todo eh

Voz 40 17:52 yo creo yo creo que nuestro amigo el Comité

Voz 30 17:56 esto

Voz 40 17:59 pero bueno creo que

Voz 1006 18:02 comidita puede resolver la duda que plantea en Twitter

Voz 34 18:05 veo la noticia de una empresa valenciana que crió Genís a cadáveres por doscientos mil euros y se va la luz una vez descongelar eso hay que cocinar los estropeado el desolador paso del tiempo en un tuit Dc5 me he cruzado con una cuadrilla de señoras mayores de esas que salen andar una me ha saludado iba conmigo al colegio

Voz 1006 18:27 Isabel esas llamadas Chunga es que no quieres nunca recibir pues pueden empeorar el Twitter Ángel

Voz 34 18:32 se Manuel Rodríguez si eso yo le llamamos de Vodafone paso de vuestras mierdas de tarifas no no que está despedido

Voz 0313 18:46 después de las twiterías llegan las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 18:52 Íñigo Errejón pide formalmente a Manuela Carmena que deje de darle caramelos cada vez que ve el político de Podemos ha publicado hoy un comunicado anunciando que concurrirá a las elecciones con Carmena pero únicamente si la alcaldesa deja de Carlos mofletes decirle que es el más un gato se ve obligado a despertar de nuevo a su dueña que sigue durmiendo pese a que Sony a las cinco de la mañana pasadas el gato está harto de ser el único miembro adulto de la familia de tener que ocuparse cada día de despertar a todo el mundo cada día lo mismo a ver cuando aprenden a despertarse solos a lamenta todo maricón dos recomienda la Unión Europea que se quede solo con tres países

Voz 0230 19:35 la experta en pan en orden dice que la Unión debe quedarse sólo con los países que le hagan realmente feliz y deshacerse de los que ya no utilice Marie cuando se ha ofrecido a sacar los países que sobren en grandes bolsas de basura

Voz 4 19:49 a última hora Arman cuéntanos

Voz 1006 19:52 Villarejo presenta las nuevas conversaciones desde Banco Sabadell se ha sabido también que el BBVA le encargó que espiar a eso gilipollas que pasan dos horas frente al cajero para sacar diez euros

Voz 1981 20:03 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves gracias a la llegada de China la luna abrirá también los domingos el bar del célebre cuadro de Hopper ya es un Star Bucks saca una sudadera de McDonald's para la gente que no es lo suficientemente lista para llevarla de la NASA los analistas alertan de que votar a Vox cien mil veces son cien mil votos más para Vox Satán ya no aceptarán más sacrificios de cabras porque se ha hecho que gano una auto exploración testicular acaba en paja

Voz 30 20:46 voy

Voz 0313 20:49 pero está ya que De la Torre de versión libre verse tenga ni manadas de Sara Ruiz en todo para rato

Voz 30 20:56 venga que como siempre empezamos con el audio

Voz 42 21:03 delfines ballenas no delfines no horca

Voz 31 21:12 esto iguales ver cual dar luz del lugar

Voz 43 21:22 el son orcas esas mal llamadas ballenas asesinas mal llamadas porque ni son ballenas delfines son asesinas un equipo de investigadores españoles

Voz 38 21:31 ha analizado la personalidad de estos mamíferos según las conclusiones del estudio que se ha hecho con veinticuatro ejemplares en cautividad estos cetáceos tienden a actuar con responsabilidad amabilidad y cuidado de hecho comparsa en la mayor parte de sí sí comparten la mayor parte de califica Naciones con chimpancés y humanos osea que son todo lo contrario a la fama que tienen a raíz de este estudio los investigadores han concluido ojo la retahíla de adjetivos que han concluido lo otro era era como la otro día de sabes eso eso es un estudio que se hace en base a los comportamientos de animales vale han concluido que son extravió tímidas porque son juguetona sociales activas alegres gregaria que con otras orcas en sus relaciones con otras orcas son amables y pacientes generosas y pacíficas además de responsables ITA naces solo no sólo en la especie es que son dominantes lo que las hace valientes y atrevidas en el ataque protectoras e inteligentes en la tienen todo el último factor estudiado fue el del cuidado en este apartado las suecas demostraron ser servicial es en Paktika sensibles organizadas prudentes y responsables

Voz 34 22:39 lo que os parecerá esa

Voz 38 22:42 esta es la mejor aproximación de perfil que se ha hecho sobre todo cobra mucho lo que pasa no lo que pasa es que como todos los ejemplares son animales en cautividad no se puede extrapolar

Voz 42 22:54 al igual son bonitas

Voz 31 23:11 porque quieren

Voz 30 23:18 la gestión

Voz 4 23:28 sí

Voz 44 23:31 era un festín no

Voz 4 23:34 ya una gira

Voz 44 23:38 Cube a veintiuno

Voz 4 23:42 en el rumbo aquí un diré yo cómo se debe ni mucho menos y duda in USA

Voz 0230 23:58 bueno nuestra interesantísimo será interesantísimo comprobar cómo se escuchan esta noche Íñigo Errejón en Hora Veinticinco ver cómo ha digerido como se dirige tenido esta iniciativa suya de presentarse a las elecciones con las siglas de más Madrid e invitar a Podemos a apoyarle dicho así parece como si fundamos una radio llamada La Ventana invitamos a la Cadena Ser asomarse venir no sé qué diría Gavela por teléfono esto por cierto más Madrid las plataformas de izquierda cuando son de ámbito autonómico buscan nombres localistas esto es curioso más Madrid Adelante Andalucía antes en Cataluña había una quiere Iniciativa por Cataluña si haces un partido que se llama iniciativa por España la gente dice en cambio se llaman más Madrid Adelante Andalucía es curioso esto cabe claro en cada país tiene la historia que tiene pero las plataformas políticas que se llama Mi pueblo mola mazo no dejan de ser bueno Berlusconi fue el primero que no soy Italia cuando escuchamos a Íñigo Errejón en la Sexta esto significa que

Voz 45 25:07 vamos en alianza con Manuela Carmena que la hacemos un llamamiento

Voz 38 25:12 por supuesto a todas las fuerzas políticas progresistas pero

Voz 46 25:14 sobre todo a toda la ciudadanía

Voz 0230 25:17 un llamamiento a las fuerzas políticas pero sobre todo a la ciudadanía Errejón salta por encima de la Organización de Podemos se dirige directamente a los ciudadanos al final debates quién manda tampoco es la política parece muy complicada pero tampoco es muy difícil pero es que la dirección de Podemos no sabía nada los partidos políticos son al final organizaciones de poder los candidatos son el escaparate Luis o el instrumento en los candidatos hicieron más espacio como espacio el partido político yo no tempo al entones poco sí de muchos debates políticos al final sobre Thatcher dichos temas chavismo precisamente esta mañana estaba Irene Montero en la SER con Pepa Bueno trataba de decir no hablemos de cosas internas errejones nuestro candidato

Voz 1915 26:06 bueno Errejón es el candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos

Voz 0230 26:10 una hora después Errejón anunciaron que va bueno ciertamente raro decía Irene Montero

Voz 1915 26:17 pero yo qué puedo hablar por las ganas que que tenga Podemos sí que puedo constatar que que Manuela Carmena tiene que ser la próxima alcaldesa

Voz 0230 26:26 bueno hay una cuestión aquí de procedimiento que es es un procedimiento ha borrado han publicado los boss Manuela Carmena Íñigo Errejón en Instagram Marina García ambos han publicado en sus respectivos insta gran la foto celebrando el pacto

Voz 47 26:38 el cual abuela y nieto miradas de complicidad de comprensión

Voz 0230 26:42 qué impacto bajo vamos que

Voz 47 26:45 Carmena hablaba y gesticulaba Íñigo sólo tenía ojos para ella en las manos hacia atrás sonreía Hinault sólo se puede sentir el más dichos lo del mundo por por más Madrid sino que además es la única persona en el mundo a la que Carmena

Voz 0230 26:58 sigue en Instagram errejones lo la que el elegido bueno y eso esto también son plataformas publicitarias al final todos plataformas publicitarias más que se inventan Rusia quiere poner publicidad en el espacio o nos lo cuenta Nerea rostro

Voz 38 27:17 es una noticia que pudimos leer en Cadena SER una empresa rusa estar Rocket pretende que nos encontremos anuncios publicitarios cada vez que miremos al cielo en la órbita baja terrestre donde la compañía que utilizar una serie de que son como una especie de satélites diminutos para crear una pantalla programable los satélites estarían a unos cuatrocientos quinientos kilómetros equivalían unos reflectores extensibles que se asemejan como una vela capaces de reflejar la luz del sol para formar un solo píxel y de esta manera se podrían formar

Voz 1623 27:44 distintos mensajes la estructura tendría

Voz 38 27:46 área de eh cincuenta kilómetros cuadrados y que la empresa calcula que se podría llegar a siete mil millones de personas y además justifican la creación de estos satélites porque dicen que se podría utilizar para mandar mensajes importantes a todos los habitantes de la Tierra eso sí desde la Asociación Internacional de verdad que Sky una asociación de astrónomos se oponen a este idea porque dicen que interfirió en su capacidad para recolectar fotones de Fuente

Voz 0230 28:10 esa foto publicidad de marcas

Voz 38 28:18 pero sí sí sí lo es para vender a las empresas para que las empresas puedan patrocinar en el espacio

Voz 0230 28:25 venga dinero para pagar

Voz 30 28:26 eso no hay un público no hay ningún vuelo eso te tienes que subir Trotta verlo no nace pero desde el veinte

Voz 0230 28:35 presa tiene interés en siete mil millones

Voz 34 28:38 la si ya lo sabes no les afectan bueno todos los partidos del Barça

Voz 38 28:48 a cuatrocientos quince quinientos kilómetros de altura

Voz 1623 28:50 jardinero yo

Voz 30 29:00 Especialistas secundarios

Voz 1006 29:01 bueno de una iniciativa digamos que curiosa de de Rusia nos hacemos eco de una iniciativa para mí que es muy muy bonita resulta que un peluquero va cortar el pelo por teléfono redención esta noticia esta persona se llama Samuel hola Samuel qué tal

Voz 48 29:15 hola qué tal Chucho

Voz 1006 29:19 ah bueno Samuel buenas Samuel y tenemos así mucha complicidad porque es mi peluquero desde cuanto hace ya

Voz 48 29:26 a la pregunta ya nos puede ser no se no se perdió

Voz 49 29:33 yo idea mía cuando cuando cuando cuando dirías tú sabes tenemos una química especial como podéis ver pero bueno

Voz 1006 29:43 esto de corte de pelo telefónico Samuel cuéntanos cómo

Voz 48 29:48 a Samuel sí empecé a pensar en los clientes que no pueden a peluquería porque han padecido ya saben la la desgracia de quedarse calvos

Voz 1006 30:05 esto es una doble de tragedia porque esta gente pierde su pelo pero tú pierdes un cliente claro es que la gente no se da cuenta de eso no

Voz 48 30:11 exactamente no cuando llega la calvicie nadie pienso siquiera siguieran poquito nosotros no tenía calvicie es el gran enemigo de peluquero como la heroína lo eso los centristas dentista desde luego

Voz 1006 30:20 eso tú decidiste pues hace este servicio telefónico no de

Voz 48 30:24 pero ver claro yo creo que esos calvos pues no tener un poquito la la

Voz 30 30:28 ahí experiencia usuario

Voz 48 30:31 han dejado ya peluquería que se sientan yo creo que se pueda sentir peluquería les vale vale vale que pueden ir a la peluquería este Ingles no bueno pues para que la gente decirles

Voz 1006 30:41 para que la gente se haga una idea de cuál es ese servicio Samuel va a cortar

Voz 48 30:44 pero ahora mismo por teléfono con este que valen bueno lista tenga sí sí sí pero en Bengasi en embutido

Voz 49 30:57 no no no está bien visto aclaramos

Voz 48 31:01 o que se cartelito un poquito sí sí fuerza vale como el que estamos

Voz 1006 31:06 como siempre quitaba así cantidad ahí vigilan los remolinos de de atrás

Voz 48 31:11 vamos marchando baños descuidas que de cuentas Armando Ávila arraigo

Voz 49 31:16 pues bien bien bien bien bien

Voz 30 31:18 las se sino no me puedo quejar la verdad muy bien muy pagan por cada chorrada macho medio Canadá una cosa

Voz 48 31:29 ese era era una pequeña una pequeña si la la ESA la pequeña si se dieciséis horas al día pescando bacalao al mar del Norte la tengo ya destruya si bien se casó el final

Voz 30 31:42 sí con el tío aquel el

Voz 49 31:44 te sonará el que se llamaba a mi padre es exacto se casó sí sí sí

Voz 48 31:50 liquida un poquito más te gusta un poquito más temas quiso que no me bueno un poquito de repasó lo que pasa es que está haciendo el frío yo es que yo lo del cambio climático a las fatigas trajo un poquito Hernando así bajar el ritmo hasta aquí déjame igual a meras vale vale bueno pues ya está qué tal cómo no a ver milésimas por detrás detrás si no no no no no no estamos

Voz 1006 32:18 bien pues muchísimas gracias bueno pues ya he visto no esta sería la la experiencia que es idéntica idéntica a ir a la peluquería pero sin el engorro de de de llenarlo todo de pelos cuanto tres euros

Voz 49 32:30 tirado apela macho por tres euros

Voz 48 32:32 oye que deciros también con final feliz telefónico vaya vaya vaya que tenemos aquí Samuel

Voz 30 32:42 Juan Nacho había quedado bonita la cosa hombre venga vale adiós buenas tardes descuido

Voz 4 32:53 el arte tener algún seguro por el que pagó de más

Voz 0313 38:03 Allen con Carles trencilla aqueja iba ahí seguimos

Voz 30 38:17 en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes

Voz 22 38:20 pues aquí vengo con y caso hay te cobran de más en la factura ni caso reclama siete

Voz 34 38:25 aclamas cuando compró por Internet mi casa

Voz 22 38:28 ahí la vecina que se desentiende esa Gotera ni caso hito que haces pues sientes el poder contar con un abogado son los momentos legal y de manual aboga Aaron necesitas anegar citas porque tú y los tuyos tenis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de ámbito familiar y fíjate por solo diez euros al mes no deje escapar esta oportunidad de esta promoción de últimos días vamos con el teléfono novecientos bien seis seis tres además es gratuito pues llamar novecientos

Voz 51 38:56 siete seis seis tres informa T legal citas hago Vaz

Voz 30 39:09 poquitos Volvito Telekom Marta Estévez va venga

Voz 45 39:13 ayer arrancó la segunda temporada del maestro esperamos

Voz 30 39:17 empezamos bonita

Voz 45 39:23 untar en con doce nuevos aprendices elegidos entre los más de doce mil doce mil

Voz 31 39:28 pues no que te aparecen mucho

Voz 45 39:30 pues para que quieran aprender a coser a mí muchísimo pone algo bueno para ser el primer programa alguno le cantó las cuarenta hasta al mismísimo Lorenzo Caprile

Voz 28 39:41 quiénes son los responsables de este pantalón porque tengo claro que Pedro no es al responsable

Voz 52 39:47 a priori a la hora de Costello yo

Voz 28 39:49 bueno yo no sé a la hora de cortarlo Caprile el Instagram tampoco por ahí

Voz 1860 39:58 Cambil hay te puedo asegurar que mi prioridad por la tele vale el jefe de equipo y doy todo lo que puedo yo no lo que sé hacer todo lo que yo tengo devasta de costura que evidentemente no es tanto como la que tiene mucho de mi compañero lo sabido decir de forma correcta y claramente

Voz 28 40:13 no digo no te vas nervioso no que hubiera decir

Voz 1860 40:17 me hay que citar aquí dijo qué quieres que te diga

Voz 45 40:21 ayer hay que decir no quiero la gloria de los concursó les un poco regular pero claro había nuevas entonces estaba el fútbol también tiene un tirón

Voz 4 40:35 series In Your Face

Voz 1006 40:40 bueno igual no os acordáis porque estamos ya un poco mayores todos pero hace unos meses tenemos la sección de serie Sin Your Face

Voz 30 40:45 de acuerdo indica pues va de serie

Voz 1006 40:48 le hicimos también de una vez porque chico era menor sea tenía diecisiete años y entonces hemos esperado a que cumpla la mayoría de edad para pagarle básicamente Jodie Foster quieta

Voz 34 41:01 muchísimas gracias por la oportunidad

Voz 1006 41:04 estamos deseando que fuera ya mayor de edad para hacerte un contrato de seis de aprendiz de colaborador de práctica el remunerada por supuesta que tú eres un friki total te días dieciocho horas al día viendo series de televisión BAM queda tiempo para ir los martes al psicólogo no falte nunca todos los martes ahí has visto ya un par de series siendo dos de detrás pasan en exclusiva

Voz 34 41:26 ha comentado mira la primera dos tres

Voz 1006 41:29 es una es una es una es una secuela precuela recuerdo

Voz 34 41:34 un rebote esos rebotes rigor del coche fantástico famosa sería ochenta y esta secuela se llama de Karadzic el coche en el coche de mierda bastante lo que es el nombre original no es que el coche fantástico Michael no han pasado treinta y cinco años indicaron es consciente de que ya no es un coche fantástico

Voz 40 42:01 ya no treinta y cinco años grada leches coche tienen batallitas

Voz 30 42:08 discos

Voz 34 42:11 eso es la selva un poquito de la depresión no que sufre al ver que no es tan fantástico que es un truno in visto las primeras temporadas sólo Gestoso pero básicamente emborrachándose tugurios hizo crack la segunda temporada destacar que que su nuevo dueño que es un comerciales sombrero

Voz 1006 42:29 no no no iba a revelar

Voz 34 42:31 dio siete veces Jean han muerto ya el nuevo dueño lo pone a la venta la pop y no les dan ni cincuenta dólares kits intenta suicidar tirándose de un puente pero no no puede porque no lo hiciera botones se que tenía pasa ya cava eso ya era una serie muy triste muy tragicómica

Voz 1006 42:50 es un poquito la cuarta temporada de visitas

Voz 34 42:52 si no pues no puede entrar porque no cumplo

Voz 40 42:55 árbitro de descontaminación los una campaña el en redes contra Manuela Carmena

Voz 34 43:01 digo sórdida todas arribó tengo

Voz 1006 43:05 oye pues pinta muy bien claro esto esto donde lo podemos ver inmovilista

Voz 34 43:10 El Chacho veo la copia

Voz 1006 43:13 nadie HB yo recomiendo

Voz 34 43:15 la la aplicación lo hagáis con una tabla un ordenador que no ves a utilizar nunca más el caso es que cada cabildo cada capítulo que trabaja con Thatcher veo viene con más virus con barco pesquero birmano bien

Voz 1006 43:29 pues está bien de cara si tienes algún otro se unen un expiró Fuji Espino los pilares de todo por la radio

Voz 34 43:36 pero si los hechos se pero ya así de la paralizar señor Chen fuera fuera de la radio iremos que

Voz 1353 43:47 por lo que nadie sabe de él no subirá aforada Radio

Voz 34 43:50 un chico conectado con la naturaleza viven en la sierra sin wifi

Voz 30 43:54 si fuera nada

Voz 34 43:55 llena de animales recicla Caca así como usted va a jugar cada tarde al dominó con lo con los señores mayores

Voz 1353 44:05 hablan de desde tierra las es es la de

Voz 34 44:07 los hermanos Cohen muy pausada mucho diálogo muy costumbrista muy rural también la recomiendo

Voz 1006 44:18 podemos ver esto sólo se puede sí

Voz 34 44:20 trece exige la sacarle Flex en formato si tiene

Voz 1006 44:25 de frío pues Judy Foster muchísimas

Voz 30 44:28 gracias a verlas verdad

Voz 1006 44:30 vinos de cómo se llama

Voz 34 44:33 dijo el título Horche todos gracias

Voz 0313 45:40 Laura Piñero buenas tardes buenas tardes estos esto suena parecen parecen crean Berriz

Voz 45 45:45 son sólo me una canción del grupo de Crown Berriz pero no coincide con el primer aniversario de la extraña muerte de la vocalista que fue hace un año en enero de dos mil dieciocho el tema tratado una discusión de pareja es el primer avance del disco que saldrá a la venta el próximo seis de abril se llamará bien porque será el último que publiquen con el nombre del grupo han explicado que tras el fallecimiento inesperado de Dolores prior dan se tomaron un tiempo después decidiera en juntarse para terminar las canciones contaban Aquí está la cuestión con unas maquetas previas con ella eso es lo que hicieron posible la grabación la banda recordemos ha vendido más de cuarenta millones de discos Icon este último trabajo quieren o Benagéber a la voz de toda una generación la de los noventa The Crown ver

Voz 0313 47:08 pues señor Chaves lleva un chándal no Ventero total total bien con programa de detención de colores de todo

Voz 1623 47:17 la granja siempre está ahí hoy hablando de granjas el otro sí sí sí no hablando de de granjas el programa que grabé en Kenia que contamina sí lo de la cabra tras ha estrenado y lo la gente que quiera verlo está en Inside punto tv es una plataforma de streaming en España no está muy de moda pero ahí está ahí pero un universo vamos a hablar esto ya no millennials ella generación Z a ver esto dictó sabéis os ubicáis disparó cerca

Voz 30 47:52 traduce

Voz 1623 47:53 yo la aplicación que se llama musical es una aplicación que lo que consiste es hacer pequeños videoclips que es os os acordáis de Bain que era un look te da como un un se se iba repitiendo pues esto es igual tú se pone un una canción de fondo tú haces playback hito baila si todo eso es esto es lo básico Athletic pero vamos a vamos a explicar de dónde viene esto esto se está aplicación bien en China en China se llama hollín Yin Yin significa sonido vibrante sea los chinos son muy listos porque hay como una guerra de información muy Rocha como hay dos bloques está Face

Voz 53 48:35 por un lado y luego China tiene su propio buscador

Voz 1623 48:39 entonces ellos tienen su aplicación su Bain es de hollín entonces para el mercado europeo han sacado TIC top que pero pero viene a ser la misma obligación impuesta es la aplicación a la que señor señora señor vuestro hijo está enganchado por qué pues muy simple porque tiene música de puedes está porque además todo todo el público de esa aplicación tiene alrededor de entre diez y quince años no más esto me pilla

Voz 54 49:05 a mí muy grande la verdad

Voz 1623 49:08 ahora siento lo que sentía la gente cuando subía por primera vez tú ves ahí estoy sintiendo esa digo no entiendo esto no no no es a ver si lo entiendo porque trabajan en el medio pero es como

Voz 30 49:21 me produce lo que lleva a Lorca Tolosa

Voz 1623 49:24 exquisito sabes eso a Dolor exquisito pero el porque hay un concepto que tengo que explicar qué es una palabra que probablemente vuestros hijos usen llama Inge o Cream sí que viene a ser la traducción literal de vergüenza ajena pero el el King's tiene ese dolor exquisito y es como un dolor que que te duele verlo pero te gusta sabes que tienen un regusto de me encanta que esta persona esté haciendo el ridículo porque no soy tan idiota como es al final la conclusión que saca de este una definición es bueno hilos la eh chavales que hacen esto no se llaman es bueno antes cuando era musical porque dictó lo compró por mil millones el año pasado convirtiéndose así en la aplicación más descargada del primer cuatrimestre del año pasado es la primera de la Apple Story de la androide la Play Store que podemos encontrar en todo podemos encontrar hay varios sectores

Voz 1353 50:15 están los que lo usan católica

Voz 1623 50:18 entre los que lo usan para hacer un videoclip pequeñito gente bailando es es el sector más generalizado pero luego hay un sector que es la vergüenza genes que son chavalillos ligando hoy no

Voz 30 50:32 te dan no ser sexys

Voz 1623 50:34 te es sexy es como un chaval de diez años duchando se plan no

Voz 34 50:39 la condena

Voz 30 50:43 sí camiseta no tiene pero se les damos ves haciendo esas cosas

Voz 1623 50:54 ninguna de estas cosas pero no lo dado a ver por eso digo que los padres vigile lo que hacen los chavales vez digo a ver qué te permite muy peligrosa hay mucha gente ahí estoy tipo de vídeos es verdad que a mí me generan tengo confusión

Voz 48 51:17 a ver

Voz 30 51:20 carril sin querer hay los policías en la puerta que pidiendo entrar pero es que

Voz 1623 51:25 mucho asco bueno y luego hay otro sector que son los hitos es el sector que a mí me gusta que son gente que se ríe de esos chavales que

Voz 30 51:34 quién no pudo arreglarlo pero luego

Voz 1623 51:39 luego hay otro sector que es mucho mejor este mucho más noble que son gente mayor muy desubicado son gente que ve la aplicación y quiere hacer lo mismo que los chavales no les salen pero es como la purista Él lo más noble que te puedes encontrar en la aplicación así que yo a los padres ya la concluyo T dar una una frase de Internet profundo que decían en los foros sea más LURD Moha

Voz 54 52:07 qué hacer ante de de costear nada en una en un foro entera antes de cómo va

Voz 1623 52:15 para no quedar en ridículo mensaje para para toda la gente que usa para esos padres que vigilen a sus es un sabio consejo sin ninguna duda vigilante siempre claro

Voz 55 52:25 está muy y si estado Tom Cruise hecho explica Di María venga no hay piedra

Voz 1353 52:39 no vamos a ver si algo ha dejado claro es que las palabras son necesarias de donde vengan porque si no hay una palabra que dé nombre a lo que tenemos delante nos quedamos en la penumbra de lo inefable así que para iluminar la noche oscura de lo indecible traemos nuevas palabras brillantes como pezones de culturista vamos allá la primera la segunda van a estar relacionadas vamos primero la primera para mantener un orden lógico fiestas navideñas hoy eh fiestas navideñas ya podemos hablar con distancia y con tiempo de lo sucedido atrás quedó ese erial de decepción buenos sentimientos etcétera que es la Navidad le digo yo a mi sobrino tú que vas a querer que te traigan los Reyes me dice yo con que no se lleven no me conformo bueno pues una cabalgata de Reyes por ejemplo pueden ser muy glamourosa o dar mucha pena sino hay presupuesto es muy triste sino porque van esos reyes su dados de este nidos como como cuando llevas náuticos azules sin calcetín y llueve esos reyes que tiran caramelos pero de uno en uno solo de anís esos Reyes montados en la furgoneta del Tapie cero esos magos de Oriente con albornoz del chino con cara pintada con el Edin que se nota que no es un Rey autóctono yo he visto Reyes fumando queda pena Rey Mago fumando Conesa va que si prende el Rey pasa de seguirla estrella fugaz a ser la estrella fugaz en el mismo instante cómo podemos llamar a esa cabalgata de escaso presupuesto esa cabalgata de Reyes justitos casi republicana urge una palabra que dé nombre a la mísera cabalgata en la que los Reyes Magos van en bata y zapatillas cómo podemos llamar es la cabalgata yo propongo

Voz 31 54:32 Galván Galván la del Trini ción quedaría tal que así

Voz 34 54:43 la gala

Voz 1353 54:46 el Barça cabalgata de poca monta desfile lastimar hoy exiguo con escaso presupuesto que busca recordar la adoración de los Magos que vinieron de

Voz 56 54:59 ente cabalgata miedosa eso caga Álvaro

Voz 1353 55:04 bien la siguiente está relacionada más Navidad dulces navideños esos mazapanes resultados deprimentes esas plantillas barnizado con esmalte de caspa y desesperanza esas frutas escarcha en su propia angustia todo es muy muy festivo no toda esa fiesta de Dolores es mi partido no no soy muy partidario como se puede ver en el gráfico adjunto

Voz 34 55:29 sí

Voz 1353 55:30 pero todo eso en comparación con lo que supone meterse un polvorón en la boca es alegría y pirotecnia porque no hay nada más se cose polvorón lo metes en la boca es como meterte una cucharada de desierto al momento tienes la lengua más seca que los talones de Gandhi el cuerpo que ya de por sí tienen un setenta y cinco por ciento de agua en cuanto el polvorón cae dentro hacer te dejan un treinta por ciento de agua de Tom las dos se hizo si estás en negativo te queda el esqueleto envasado al vacío muy fría Tito muy seco caro no no hay duda no hay duda Cinema está seco eso está seco y sin embargo las Abuelas preguntéis porque cada vez que agarran uno lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo que sacas más ordenando el pomo de una puerta pero la lo exprime y un polvorón es como pensar arenisca yo creo que de hecho que los dulces navideños en realidad son materiales de construcción tú miras la bandeja de dulces navideños turrones pólvora en estirpe la villas eso parece una colección de minerales si no puede ser bueno estamos ya el diecisiete de enero tengo los polvorones aquí y hay que cambiar el nombre de esos dulces navideños tan perniciosos un nombre nuevo yo propongo dulces navideños chinos

Voz 31 56:54 si la definición quedaría tal que así

Voz 51 57:02 muy dulces Navy dañinos

Voz 1353 57:07 dulces propios de la Navidad ID nada más golosinas que se comen durante un periodo de tiempo limitado ya que de lo contrario los daños producidos serían irreversibles eso son dulces navideños chinos otra más vamos a por la siguiente que es

Voz 1 57:28 ir a tomar algo por el centro