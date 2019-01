La Ventana (17/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 vamos a actualizar los datos de esa expresión que las contamos hace unos minutos ocurrida en Bogotá en Colombia en el interior de un edificio donde se celebraba una ceremonia de promoción de futuros policías

Voz 1454 00:17 Ester Bazán que se muertos más de cuarenta heridos son los últimos datos oficiales fuentes de la policía colombiana hablan de un coche que se saltó la barrera de seguridad e hizo explosionar el vehículo esto han contado varios testigos a nuestros compañeros de Radio Caracol

Voz 0313 00:30 el cine nos Olli Rehn

Voz 2 00:32 está ahí estoy de pronto que ha sido algo que hubiera explotado dentro de la escuela pero descontó de digamos llamamiento punto de fuera de la escuela pero nunca pensé que fueran un un carro bomba bueno en estreno fui

Voz 3 00:46 muy muy terrible terrible terrible

Voz 4 00:50 es como yo pensé al frente que era un

Voz 1280 00:53 en fin lindo de tanto de que ya ha estallado

Voz 4 00:55 porque sabía de todas las casas del acuerdo veinte

Voz 1454 00:58 acción de ATA la Asociación de Trabajadores Autónomos en la CEOE incluye un intercambio en puestos de decisión es un acuerdo a nivel nacional que ahora tendrá que concretarse los distintos territorios en los detalles con Rafa

Voz 1762 01:08 Pardo Rato pasa a ser miembro de pleno derecho de CEOE con seis vocales en su junta directiva y un puesto en el comité ejecutivo y a cambio la patronal designará a dos representantes en la Junta Directiva de ATA la organización de autónomos acepta los estatutos de CEOE pero mantendrá su autonomía y su personalidad jurídica son datos que se han conocido tras la primera reunión hoy de los líderes de CEOE Cepyme y desde la aprobación de la incorporación que todas las partes han saludado como el logro de la unidad del tejido productivo español en una organización que agrupa a empresas pymes y auto no

Voz 1454 01:36 los expresidentes de la Generalitat del Parlament de Catalunya han firmado un documento en el que piden que se busquen medidas alternativas a la prisión mientras dure el juicio del proceso declaraciones a SER Catalunya de José Montilla

Voz 1673 01:47 son critican ver respecto al independentismo que es negra asumí que Swan equivoca soy muy crítico también con el independentismo que se niega a aceptar que se equivocó pero esto no quita para una cosa fundamental y es que hay que ser

Voz 1454 01:58 muy cuidadoso con una cosa que se llama derechos fuma

Voz 1673 02:00 Nos transparencia y respeto a los procedimientos entre otras cosas porque la justicia se juega muchas cosas aquí porque la justicia española es lugar aquí

Voz 5 02:09 vamos con el deporte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buena seguimos pendientes de la información que publicó el mundo esta tarde una posible alineación indebida del Barça en el Barcelona Levante de la ida de octavos de Copa tenemos novedades Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 02:19 qué tal buenas tardes fuentes de la Real Federación Española de Fútbol confirman a la Cadena Ser que al haber pasado las cuarenta y ocho horas reglamentarias sin denuncia van a archivar el caso es decir que ven una irregularidad no denunciada lo que les obliga a archivar este caso seguimos esa

Voz 5 02:35 nación hoy tenemos Copa del Rey la vuelta a ese partido el Barça Levante a partir de las nueve y media con uno a dos en la ida antes el Real Sociedad Betis de las siete y media cero a cero en la ida el Espanyol Villarreal de las ocho y media con dos a dos en el choque de la pasada semana también Mundial de balonmano quinto partido la selección española se mide a Croacia a partir de las ocho

Voz 1454 02:51 el día seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1454 02:58 la patronal madrileña pide al sector del taxi que posponga una semana la huelga indefinida que ha convocado a partir del próximo lunes la protesta que los taxistas llevan a cabo para exigir una regulación inmediata de los sube trece coincide con el inicio de Fitur la Feria de Turismo de Madrid Francisco Aranda es portavoz de Zein

Voz 6 03:13 sí quiero es la tercera ferias más importante del mundo en el sector del turismo es la feria más importante que se celebra el malvive hecho esperamos la visita de más de doscientas cincuenta mil personas

Voz 4 03:28 eh que si llevarían no

Voz 6 03:31 muy negativa de Madrid sino a poder utilizar el servicio

Voz 4 03:36 taxi Madrid registró una cifra

Voz 1454 03:38 récord de inversión extranjera el año pasado con cerca de treinta mil millones de euros de ingresos una cifra que la comunidad atribuye en buena parte a las inversiones de empresas procedentes del Reino Unido por la amenaza del Brexit Enrique García

Voz 1553 03:49 en dos mil dieciocho por cada cien euros de inversión extranjera en todo el Estado ochenta y cinco se han quedado en Madrid en los últimos dos años treinta multinacionales que operan en Londres han trasladado su sede o han ampliado su negocio en la región en el Gobierno autonómico contabilizan hasta treinta multinacionales como la compañía televisiva Sky o American Express que habría dejado un impacto económico de cuatro mil millones Garrido ha sacado pecho de sugestión dice que Madrid es foco de interés para inversores por su estabilidad política su baja presión fiscal

Voz 1454 04:18 la actriz madrileña Marisa Paredes ha recibido este jueves el premio Puerta de Toledo en la semana del cine de Carabanchel durante su discurso de agradecimiento paredes se ha referido a Vox y ha llamado a las mujeres a no dar ni un paso atrás en la lucha feminista

Voz 7 04:29 que creo efectivamente que las mujeres estamos en un momento especial que no hay que dar un paso atrás lo podrán con nosotras ella tener verdaderamente la fuerza suficiente para resistir la reconquista pero que es la reconquista señores no podrán con nosotros

Voz 8 04:52 unos ocho grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Ike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 1208 09:35 éxito la cinco y nueve en Canarias seguimos a La Ventana Íñigo Sastre buenas tardes hola a Francia por aquí

Voz 17 09:40 ayer fue el Día Internacional de la croqueta no sé si te acuerdas

Voz 0313 09:43 sí señor os acordáis que este viendo esas imágenes de croquetas imágenes de croquetas diversas en fin pues ha

Voz 17 09:50 ni con todo esto viviendo tantas imágenes Ziggy escuchan a todo el mundo hablar de ello Amine surgió una duda encuesta rápida sois más de tapa de croqueta o de tortilla

Voz 21 10:00 he ostrás

Voz 0313 10:03 es como para mamá a quién quieres más que croqueta croqueta arenga es que no es fácil eh

Voz 17 10:08 que hoy de la croquetas de también te diré lo que está claro es que nos encanta ir de tapas también hablar de Dabas según Amstel Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica que hay en los comentarios de las redes sociales el tapeo y las tapas han aglutinado un setenta y uno por ciento de récord

Voz 1590 10:23 cimiento frente a un solo veintinueve

Voz 17 10:25 ciento de crítica el sabor y la calidad son las cualidades con más reconocimiento la cantidad y el precio lo más criticado así que desde la ventana queremos aprovechar para dar las gracias a todos esos cocineros y cocineras que se esfuerzan por dar a sus clientes las mejores tapas con Amstel reconozcámoslo bueno más info en Amstetten index punto es

Voz 3 10:46 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:51 bueno la historia que vamos a contarles hoy en pleno apogeo de la tecnología y las y las comunicaciones puede parecer algo menor o desfasado si de acuerdo lo es vale pero tuvo tanta importancia en su momento tanta que merece la pena conocerlo hoy Nieves Concostrina nos va a hablar de palomas mensajeras

Voz 22 11:11 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:29 la brújula que utilizan las palomas mensajeras para saber volver a casa sigue siendo un enigma que si la posición del sol que es el campo magnético de la Tierra da igual cómo lo haga el caso es que lo hacen y hubo un tiempo en que la paloma mensajera era el método de comunicación más seguro y rápido eran tan imprescindibles para asegurar las comunicaciones en tiempos de guerra que el diecisiete de enero de mil ochocientos setenta y nueve se creó el palomar central Militar de Guadalajara que militar izó a cientos de palomas para darles instrucción dispuestas todas a dar su vida por España

Voz 24 12:02 al mando no había Un Palomo había un

Voz 1626 12:04 militar Palomero sufrió

Voz 25 12:07 a día de la llamada

Voz 1626 12:29 el Telégrafo estaba en pañales los mensajeros humano serán demasiado lentos y lo pillaba el enemigo podían cantar del Whatsapp hablamos las palomas mensajeras en cambio iban de un tirón de punta a punta con una autonomía de vuelo de hasta mil doscientos kilómetros y a velocidad constante llegaban con su mensajito enrollado en una pata volvían por el mismo camino con la respuesta hay sesudos estudios de Eto'o logos la ecología esto el comportamiento de los bichos en su medio natural que dicen que las palomas pasan de la posición del sol de magnetismo terrestres para mí venir que lo que pasa es que las palomas se fijan más de lo que parece que orientan siguiendo las rutas del paisaje carreteras ríos ferrocarriles en fin ellos sabrán el caso es que en el palomar militar de Guadalajara adiestrar van palomas de gran fondo que aguantaban volando una barbaridad otras de medio fondo y otras de velocidad que volaban que es el apelaban pero sólo en distancias cortas

Voz 25 13:25 no no es otra que es que todavía no era regrese

Voz 29 13:41 pero llegaron las nuevas tecnologías y claro las palomas a vapor aunque España se ha resistido a desmilitarizar Paloma

Voz 1626 13:48 porque las últimas trescientas fueron licenciadas en dos mil ocho ya está tenemos palomas condecorados a título póstumo e la número cuarenta y seis mil cuatrocientos quince porque las palomas no tenían nombre todas se llaman Palomo realizó un servicio durante la Guerra Civil para los golpistas a punto de llegar el animalito recibió el disparo de un republicano especialista en tiro al pichón la palomas se arrastró herida llegó a entregar su mensaje en murió la con decoraron la secaron y la declararon heroína de guerra

Voz 24 14:18 pues yo me la hubiera hecho esto fijada por ayudar a Franco su frío

Voz 25 14:23 decía

Voz 0313 14:36 sería una forma de vivir entre comillas no lo de lo de ir disfrutando tiempo lo de zamparse fin resumiendo que pop pobre paloma pobres palomas víctimas

Voz 25 14:48 radio lindo para observar

Voz 3 15:04 porque sí

Voz 0313 15:18 o era lindo buenas tardes a ver a ver a ver esto libro de la selva

Voz 25 15:23 este es el libro de la selva pero en versión jazz claro porque ha salido un disco que el jazz es así tiene unas versiones preciosas pedazo de composiciones que había entonces en las películas para niños

Voz 3 15:53 los

Voz 25 16:00 oye qué importante es elegir

Voz 0313 16:04 música para momentos para situación

Voz 0521 16:07 las concretas Iker meteduras de pata

Voz 0313 16:10 se pueden cometer con una mala elección de música en un contexto que no

Voz 0545 16:13 toca absolutamente mira esta canción por ejemplo estaba yo la otra noche en un restaurante de la estaba oyendo de fondo y por eso hemos visto un restaurante este tipo de música que tienes de fondo y que te gusta que de repente reconoces buscas en en el móvil haber pones aplicación a ver que qué canciones no eh pero normalmente no sucede esto porque la música acaba siendo un complemento bastante molesto en una comida yo no he pensado un montón de veces Bono antes antes que nada tiene que decir para los que quieran a escuchar esta canción está en este disco de The Jazz Ike esta esta versiones de me lo diga Bardot que es una cantante de jazz estupendo estupenda esto para que lo busquen acento porque luego te da gusto yo yo yo cuando que puesto Elvira aquí claro si es que merece la pena pues fíjate y el hace unos meses unos tres meses leí un artículo de estos que hace locales que se hacen locales en el New York Times precioso fantástico de una cosa bastante peculiar hay un músico que se llama a sí

Voz 25 17:25 yo conocí era muy conocido

Voz 1590 17:28 hecho composiciones de C

Voz 0545 17:30 cine para espacios públicos también en fin que es un gran compositor hay pianista bueno pues este la cosa es que el el crítico de comida crítico gastronómico del New York Times enteró que éste iba a un japonés bastante bueno también discreto que se ha dicho que está en Manhattan Easy dos entero de una historia que no se había hecho públicos entero por un amigo bueno pues sendero de que este señor iba a este restaurante como si fuera su segunda casa cuando te usa un restaurante y tuvo a comer muchos días encantada le encantaba la luz como estaba decorado con esa elegancia yo esa moderación japonesa en los objetos sino algo tan tan bonito tan elegante pero no no podía soportar la música y entonces eso le amargados amargado porque la música leer resultaba como se dice ahora dijo entonces eh llamó al pidió el Mail de y propietario que él sabía que era una persona sensible y lo escribió por Mel le dijo mira me encanta tu restaurante amo tu comida de respeto te tomas en serio lo que haces porque ya sabes que los japoneses la importancia hasta como esta no sé cómo está hecha cada cosa la más la más pequeña amo el restaurante pero odio era música lo que voy a hacer es que yo me ofrezco a a yo me ofrezco a hacerte una lista musical entonces el yo creo que fíjate que aquí en España se hubiera tomado como una cosa muy esnob pero el propietario de este restaurante dijo

Voz 0313 19:07 no es un lujo es un valor añadido

Voz 0545 19:09 claro entonces seleccionador

Voz 0313 19:12 moto por ejemplo por ejemplo a ver si reconoce

Voz 30 19:15 haberlos oyentes oyentes cinéfilos Bardem estas difíciles sino muy tranquilidad bueno sí forma parte de la banda sonora es Melilla fíjate fíjate claro está musiquita es

Voz 0521 19:32 claro es que los oyentes pueden buscar los

Voz 0545 19:35 llegan a Spotify Podemos han Spotify la eh play inglés de

Voz 25 19:40 Sakamoto de Sakamoto que ha hecho

Voz 0545 19:42 para este restaurante lo va cambiando les ha hecho una lista de canciones pues yo que sé como de veinte canciones

Voz 1590 19:50 sí yo creo que se comería muy bien Japón

Voz 0545 19:53 Ness comida japonesa con esta música bastó para eso

Voz 0313 19:55 sí sí les han venido a decir vosotros sabéis de vosotros sabéis de cocina pero yo de música

Voz 0545 20:02 de lo que él dice es porqué ha porque la decoración de un restaurante interviene un decorador porque el que hace la comida sabe lo que está haciendo porqué con el ruido no se hace lo mismo pero al fin y al cabo la música ruido también no a mí por ejemplo me ocurrió algo cómico el otro día íbamos en el vagón del silencio de él lave se supone que en el vagón del silencio es vagón sin sonido de ningún tipo bueno pues eh Ellos entendieron que teníamos quiero escuchando a Wagner duran tres sabes entonces no dices pero por favor es imposible estar tranquilo yo elijo a Wagner Si quiero voy a la ópera me pongo un disco Mi casa pero esto es es

Voz 0313 20:45 eso fue por una equivocación Elvira porque siempre

Voz 30 20:48 no parte de la megafonía que yo os con

Voz 0545 20:52 bueno sería una equivocación y me y me tocó a mí ese día bueno pues éste este músico Sakamoto dijo a la música no tiene porqué que lo hacen mucho los restaurantes ahora no tiene porque es el resultado de un algoritmo no tiene porqué hacer una música con una lista ya hecha no vamos a hacer algo sensible algo que realmente le vaya a la comida que estamos haciendo no es lo mismo una taberna

Voz 0313 21:17 claro

Voz 0545 21:18 que un restaurante donde incluso vas elevando la voz

Voz 0313 21:21 porque la música suena fuerte puede ser música incluso bailable

Voz 0545 21:24 claro claro yo me acuerdo de un restaurante también en Nueva York que se llama El pille Clark sí que seguramente los que hayan ido a Manhattan lo conocen perfectamente donde hay una hay bueno la gente va después de trabajar sabes estos ejecutivos con estos hechos ahí en el pecho lobo que tienen los ejecutivos americanos Ivana pedirse sus cervezas y a beber y a gritar etcétera pues ahí tiene su máquina de su vieja Vox que es para que tú elija yo sea Frank Sinatra los Beatles a los Rolling Stone el accidente canta

Voz 0313 21:59 a Frank Sinatra

Voz 32 22:08 FLA de mi eh

Voz 25 22:14 de hecho el era sirio te este restaurante

Voz 0545 22:16 era el era ciegos de restaurante hay fotos suyas tenía hay un un reservado iba con Ava Gardner también hay fotos de tomando hamburguesas de Marilyn Monroe pero claro eso es otra cosa tú vas tú vas precisamente hacer ruido ya escuchar ruido vas con ese estado de ánimo o no este compositor que ha hecho música para espacios esto dice que hay que tener para buscar la música para un sitio hay que tener en cuenta la comida la decoración la luz que entra porque no es lo mismo un alud que otra la hora del día

Voz 0313 22:51 pero algún restaurante no me gusta nada

Voz 25 22:54 no me gusta nada nada

Voz 33 22:56 aquí en devolver una botella

Voz 0313 22:59 no hombre si está picado sí a no ser que sea muy flagrante no me gusta reclamar nada pero alguna vez alguna vez muy concreta de pedido por favor se pueden bajar lo hemos en algún restaurante porque me mola

Voz 25 23:09 estos por qué crees que me molesta bueno yo creo que el problema es internacional le por qué

Voz 0545 23:15 ante este artículo bastante largo sobre la música o los restaurantes era porque ahí es algo que no se incluye en las críticas de restaurantes que yo creo que en los que los que describen críticas

Voz 0313 23:26 que los aseos el pan

Voz 0545 23:29 esta tarde el plan es casero el os hay Illa incluyendo muchas cosas como la decoración el ambiente el tipo de gente que va pero nunca sin oye el ruido que es que es una cosa que hizo es por qué si es algo que te puede fastidiar la comida es un problema internacional pero fíjate que creo que mientras el dueño de este restaurante se lo tomaría ah bien porque le daría un punto de calidad el que un músico y un compositor de tan alta categoría eligiera la comida de un restaurante tú no crees que aquí podría ser tomado como es no

Voz 0313 24:03 sí no sé no sé si el dueño del restaurante se lo tomaría muy bien además

Voz 0545 24:07 tú no crees que podríamos lanzar esa idea no durante un tiempo un restaurante que venda como como tú dices esto como un valor añadido el que cualquiera de

Voz 0313 24:20 mira ellos hay una campaña en marcha ahora mismo y lo digo porque hay hay hay cuyas en esta emisora de radio en la Cadena SER de unas conversaciones que grabaron Joaquín Sabina y Benjamín Prado y hay seis bares de Madrid donde tú puede ser vas a escuchar la edito de tu mesa donde te pongas a través de una cosa tecnología que no acabo de entender como si estuviera hablando como si estuvieras escuchando su conversación casualmente en en un bar bueno esto también es ruido esto también es sonido la música que salvo que funciona en todo tipo de local sean Taberna sean restaurantes pijos restaurantes populares de lo que sea debería tener efectivamente su selección propia claro

Voz 0521 24:58 aquí porque porque es muy importante es la es la música

Voz 0313 25:01 el que puedes escucharon el coche que puedes escuchar paseando corriendo en casa es diferente de formato comiendo tiene que ser diferente serlo

Voz 0545 25:09 Nos ha pasado que habéis escucha que habéis pedido al al camarero de un restaurante que que os dijera quién elige la música porque es buena

Voz 0313 25:17 alguna vez sí yo yo si alguna vez

Voz 0545 25:20 quiero saber qué es lo que más de una ocasión

Voz 0313 25:22 han respondido además recuerdo un restaurante aquí en Madrid que era el propio dueño del restaurante musical de los ochenta música muy muy reconocible muy identificable diciéndonos que lo hago yo

Voz 0545 25:32 claro lo que pasa es que ahora hay play list para está claro que son que es verdad que te las hacen ya común PAC no pero el resultado de esos que estás escuchando las mismas canciones y son versiones normalmente hechas por chicas estás escuchando las mismas canciones en la peluquería en el restaurante en las en Brown lo digo porque te las ponen todos estandarizada yo creo que sería una buena idea

Voz 0313 25:57 por eso me interesó mucho anteayer estuvo aquí Charo Iglesias hablando de sombreros recuerda Mohamed Larbi nos definió uno de los elementos importantes el sombrero como hecho diferencial hoy que todo el mundo viste igual vestimos igual vamos uniformados como hay quien dice tener el valor y el coraje de ponerse un sombrero te da un toque de distinción pero escucha hablando de restaurantes y música saldremos de Nueva York a Málaga por ejemplo que hay también hay historias

Voz 34 26:23 no no no no me diría el mejor Barrena no

Voz 0313 26:42 ya sabemos que hay bares tabernas buen curso restaurantes no donde la gente va a comer finalmente a cantar porque el el contexto es ese pero incluso llegan ofrecerte en algún caso las letras de coplas

Voz 0545 26:55 sí yo elijo no es eso sí sí es una taberna yo creo que ha cerrado pero han abierto en otro sitio que se llamaba Machín estaba en el centro de Málaga era divertidísima era un sitio que había sido una churrería que era pequeñísimo da solamente la barra de un de un mostrador pero lo curioso es que la gente sí apiñados ahí en Navarra te repartían según iba sonando la las Coplas dos tuberías la gente con su para la mano ICANN tanto de una manera todas estas canciones son estos con la letra adelante hay algo de liberador todo eso osea que por eso te digo que todo depende del momento igual que hay algo liberador en el silencio también hay algo liberador en el ruido de pronto que tú quieres gritar y cantar alto y cantar juntos si cantar Juana todos no no no quiero ser pesada pero es verdad que en en Nueva York hay sitios que son muy muy nocturnos después de las funciones de Broadway donde va la gente que está en los coros de Broadway y tú puedes cantar con ellos porque hay un pianista gran cantando canciones la sensación de que tu puedes tararear todas esas canciones al lado de gente que sabe cantar muy bien es maravilloso

Voz 0313 28:08 bueno tú estás lo estabas tratando ahora mismo

Voz 34 28:22 mira yo así toda

Voz 0313 28:37 no sabemos si en un futuro restaurantes y bares saben a tomar en serio esto que estamos protegidos

Voz 25 28:41 posición yo creo que las universal

Voz 0313 28:44 ya lo hacen lo que no estamos seguros ese si las conclusiones las podemos tomar en serio nosotros Pepe Rubio ha investigado sobre el té

Voz 1 28:50 no se ha topado con un trabajo científico entorno a la música gastronomía que bueno vamos a escucharlo ya verás

Voz 35 28:59 eh

Voz 0521 29:02 cada vez son más los expertos y universidades que analizan los estímulos que recibimos a través de los sentidos y que nos provocan sensaciones que hacen que disfrutemos más o menos de experiencias como una buena un ejemplo el psicólogo Charles de la Universidad de que tras una investigación ha llegado a la conclusión de que comer con Justin Bieber de fondo te puede arruinar una comida pone ejemplos de que fondos son los más adecuados según ambiente para la comida china lo mejor el pop es más señala este tema de Taylor Blanes como el más adecuado si estamos ante unos rollitos de primavera un arroz tres delicias

Voz 3 29:49 un cerdo agridulce

Voz 36 29:53 si estás en un restaurante italiano aquí no se ha roto mucho la cabeza lo mejor es Vivaldi también apunta Rossini o alguna ópera interpretada por Pavarotti o similar

Voz 37 30:09 eso sí me especifica nos vendría mejor para la pasta Equal para la pizza

Voz 0521 30:21 vamos al sushi si estamos en un japonés este investigador británico nos recomienda jazz grandes como Nina Simone o Louis Armstrong que este fondo no para al con los maquis los guiris o los así no sé si con este ritmo se puede comer o más bien sufrir un atracan miento pero es lo que recomienda Char si apostamos por la comida Tai entre los recomendados para este tipo de restaurantes Sinatra Bublé y este tema que escuchamos de Benny Goodman hay ese pollo

Voz 3 30:56 quién te mastica lo bien por favor evita espías ahora bien lo que son las cosas sin cambiar de continente

Voz 0521 31:11 manteniendo manteniéndola arroz quitando el pollo añadiendo Curry pasamos de Goodman a los Arctic Monkeys no me pregunten por qué pero es la mejor música para degustar un buen menú hindú este tipo de comida siempre con rock indie así lo dice esta investigación de la Universidad de Oxford que ha publicado hasta sus Play Luis Castro Illa de cara al negocio a lo que viene siendo la pasta no italiana sino el dinero un estudio publicado en la revista psicológica Ripoll por el profesor Thomas James de la Universidad alemana de Dresde apunta que si a los comensales pones hip hop consumirán poco para tener más apetito mejor la clásica y el jazz con el volumen la Universidad del Sur de Florida apunta en un estudio que los decibelios influyen a la hora de elegir un plato más saludable o menos por debajo de los cincuenta y cinco decibelios las elecciones saludables elevaron en el experimento hasta un treinta y dos por ciento a partir de los cincuenta y cinco decibelios el personal se tira de cabeza a La balsa de la grasa cuanto más saturada mejor llegado a este punto pongamos al asunto un poquito de canela en rama para no enloquecer el Can K coman

Voz 1804 32:35 no

Voz 25 32:46 somos mucho menos divertido lo que pensamos hay tantas influencias que lo rodea yo no no estoy muy segura de sí Pepe Rubio se empatado a todos estos expertos de las universidades quedaron muy bien existen existe sí

Voz 0313 33:00 estudia todo absolutamente todo hoy Elvira yo creo que para cerrar hoy Radio lindo de Si yo te preguntara una música una canción algo que te surge ahora mismo si tuviéramos que

Voz 25 33:10 era raro aquí pues por ejemplo no se claro

Voz 0545 33:14 algo como esto

Voz 3 33:21 tras

Voz 25 33:24 que la bossa nova siempre le viene bien a la comida te viene bien Antonio

Voz 39 33:44 datos que Atocha

Voz 3 33:57 pero

Voz 25 34:02 es legal impidiendo de Elvira Lindo

Voz 32 34:16 no

Voz 40 34:25 que sigue a La Ventana en las redes sociales al Roma La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 15 41:02 la ley sin el del cariño

Voz 1280 41:05 cruzamos y entramos en el museo donde ingenuamente buscamos la taquilla una mujer los indica que la entrada es gratuita y no podemos dejar de asombrar los ante esta maravilla así deberían ser todos los museos pensamos gratuitos tal como lo son las bibliotecas para que uno pueda entrar y disfrutar libremente de una pintura cuanto lo de CSIC subimos las escaleras y nos dirigimos a la sala número cuatro que contiene obras de pintores alemanes nos situamos ante un cuadro de gran tamaño un cuadrado de dos por dos metros sobre un fondo verde aparecen representados dos hombres a tamaño natural uno va vestido a la moda de la época con ricos y ostentosos ropa mientras que el otro lleva un sobrio abrigo marrón que tienen en común para aparecer pintura los dos se apoyan en un mueble alto que contiene una gran variedad de objetos valiosos todos ellos representados hasta el último detalle con una nitidez cristalina podemos leer la página de libro pintado interpretar la partitura o contar los pelos de sus barbas se identifican todos los objetos los excepto una extraña forma que parece flotar en un primer plano como si no formara parte del cuadro es una gran mancha borrosa que cruza en diagonal la parte inferior de la pintura nos acercamos no conseguimos identificar que nos alejamos y todavía lo vemos menos claro estamos ante los embajadores de Hans Holbein el Joven Lago para fue pintada en mil quinientos treinta y tres y tiene por tanto cuatrocientos ochenta y seis años sin embargo la pintura sigue viva los dos hombres siguen mirándonos y entre ellos y nosotros la extraña forma borrosas sí que hay

Voz 15 42:57 Paco

Voz 1280 43:03 qué es eso

Voz 0313 43:05 España forma borrosa

Voz 1590 43:06 una forma borrosa si nos colocamos delante del cuadro es lo que hemos eso leemos una extraña forma de los colores blanco negro

Voz 0313 43:13 algo difuminado algo difuminado no sacaba de de de

Voz 1590 43:16 bien además contrasta con el cuadro que es absolutamente ensayado y nosotros vamos paseando no vemos nada pero para ver realmente qué esconde el cuadro nos tendríamos de colocar en el lateral en el lateral derecho Iber la pintura casi con su asturiano siendo de perfil que justo al lado del marco Se puede hacer en el museo que es donde se ve bien pero pido a los oyentes también que si pueden lo hagan con esa imagen incluso con el teléfono yo antes probado si giras la imagen la miras de perfil esa forma poco a poco se convierte en una calavera una calavera perfectamente definida con los mismos detalles que el cuadro pero sólo se ve desde esa visión desde esa visión diagonal sólo casi pegado al marco desde la derecha Yeste

Voz 0313 43:56 este juego por llamarle así tiene nombre

Voz 1590 43:58 es exactamente un juego visual se conoce con el nombre de Ana amor fósiles son estas deformaciones visual es que la pintura en la visión normal tú sabes como una de formación pero siempre hay un punto de vista donde se corrige Yves ese objeto que está que está escondida

Voz 0313 44:12 de este cuadro concreto cuál es el mensaje de la calavera que nos quiere que nos quiere significar que nos quiere explicar esto

Voz 1590 44:18 claro al fijemos la calavera difuminada

Voz 0313 44:20 culta disimulada disimulada pero que está preso

Voz 1590 44:23 gente que está flotando entre estos dos personajes que los vemos jóvenes ricamente vestidos que se sienten poderosos orgullosos de sí mismos con objetos lujosos a su lado una forma esa calavera está ahí entre ellos recordándoles que les espera la muerte que ellos también van a morir quién que ahora se sienten jóvenes y poderosos la muerte ese allí y al final todos moriremos

Voz 0313 44:44 a este cuadro forma parte de algún de algún género de alguna tiene nombre alguna tendencia concreta

Voz 1590 44:50 este es un Memento mori un recurso recuerda que vas a morir recuerda que eres mortal también podría interpretarse este cuadro como una bandas fijaros

Voz 0313 44:59 unidad no una vanidad los mossos vestidos

Voz 1590 45:01 llevan los medallones de oro todo esto no es nada es sólo vanidad ante la muerte todas estas riquezas temporales no son nada ante la muerte

Voz 51 45:15 Le

Voz 28 45:23 todo clara

Voz 1208 45:36 y Miquel este cuadro fue pintado C F hace cuatro siglos

Voz 1590 45:41 siempre supo Se conoció desde el principio significado de la forma difuminado o no desde el principio seguro que si el pintor bueno retratado sí pero el autor y los de retratados seguro que también eran plenamente conscientes pero poco a poco se fue perdiendo pasaron los años ir durante bastante tiempo no no se supo identificar que era además pensemos también que el cuadro habían decido habían ennegrecido antes la restauración a mucho las oscuro y un historiador del siglo XIX cuando intenta describe el cuadro dice y entre ellos hay un hueso de sepia eso de sepia flotando caros no no de otra cosa tiene que describirlo porque realmente es verdad es verdad que hago nada físico hice bueno tampoco sabía qué significaba pero es lo que parecía un hueso de sepia realmente si no te colocas donde está y ocho la prueba con amigos a la National Gallery delante del cuadro que veis aquí la gente no no ve no ve exactamente qué es y luego los colocan y de repente aparece aparece la calabaza

Voz 0313 46:32 hoy esta práctica darán amorfo si será era era muy frecuente en la época pregunto de no tengo una idea se utilizaba para eh

Voz 1590 46:40 el ocultar información dejar algún Benito

Voz 0313 46:42 G medio cifrado sólo para ojos muy muy muy dedicados y delicados

Voz 1590 46:48 sobre todo eran juegos visuales a pensemos que las pinturas sobre todo eran también grandes entretenimientos una época no había televisión no había radio este cuadro en una casa particular servía para atraer a los amigos colocaron delante de la pintura jugar a esto ellos no sabían de repente mirad qué cuadro nuevo que veis aquí estar un rato buscando hasta que lo identificaban igual que todos los objetos que hay es un doble retrato pero en el centro hay una estantería llena de objetos quieren muchísimos significados los observadores de la época se dedicaban a ver qué significaba cada uno de ellos

Voz 0313 47:20 es una técnica que sí que se utiliza con fines publicitarios no sé si os habéis fijado claro los juegos el césped a ras de césped exacto los campos de fútbol que desde fuera por la el tiro de cámara

Voz 1590 47:31 Televisión perfecto pero tú estás en el campo y ves que están de forma que las letras están deformadas igual que la calavera

Voz 0313 47:38 oye se conoce la identidad de los hombres que aparecen en el retar

Voz 1590 47:41 han perfectamente identificados el hacia la izquierda es Jean de veinte él es un embajador francés que estaba que vivía en Inglaterra embajador de Francia en Inglaterra y el de la derecha es un obispo francés que era amigo suyo que a veces hacía misiones diplomáticas y en este caso viajó aterra precisamente la pintura conmemora ese momento cuando los dos amigos se encuentren allí el primero le pide a Hans Holbein que haga el retrato para para conmemorar ese hecho

Voz 0313 48:07 por qué las elegido como primera pintura de La Ventana del Arte de este dos mil diecinueve porque está considerada una obra maestra de los

Voz 1590 48:14 es caro porque empezamos el año con esta con esta pintura con el cambio del año todos parece que tomamos más conciencia del paso del tiempo y en los hacemos propósitos de año nuevo muchas veces el propósito es intentar aprovechar mejor el tiempo los museos están llenos de obras que nos hablan de eso que Nozar recuerdan que eres mortal y que por tanto tienes que aprovechar tienes que vivir el momento como como esta pintura

Voz 52 49:09 resto

Voz 0313 49:11 otro cuadro

Voz 1208 49:13 así especialmente conocido famoso que nos hable también de esto Miguel te suena algún otro ahí

Voz 1590 49:19 varios cuadros pero sobretodo más con cuadro concreto también hay hay un tema es accionamiento Mori hay un tema ahí unos cuadros que son et in Arcadia ego es decir yo estuve en Arcadia hay varios pintores que han representado este tema a lo largo de la historia quizá el más conocido es el de el de del pintor francés son cuadro los que representan a unos jóvenes que están en el campo disfrutando de un día de Campos son jóvenes alegres hay hombres y mujeres de repente entre los árboles descubren una lápida una sepultura en esa de sepultura Llesta inscripción yo estuve en Arcadia decir ese que está muerto también estuvo una vecina Arcadia también fue una voz joven como son ellos ahora le recuerda esos joven que ellos también también van a morir

Voz 0313 49:59 sabes que me recuerda todo esto que estás diciendo tú a ti te suena Roberto no te suena una película una película verdad muerto

Voz 0521 50:07 que si Heisenberg y examinaron estas caras del pasado las pisto al pasar pero no se han parado a mirarlas no son muy distintos a usted es verdad el mismo corte de pelo repletos de hormonas y cuál que ustedes invencibles como ustedes se sienten viento en popa se cree destinados a grandes cosas como muchos de ustedes creen que quita esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces porque estos muchachos están a obras criando malvas comprenden señores pero si escuchan con atención podrán oír como en su regazo

Voz 53 50:44 es difícil

Voz 0521 50:52 sí

Voz 53 50:54 aprovecha como Pace

Voz 0313 51:12 muy bien este este enlace con todo lo que hemos comentado de un cuadro pintado hace cuatro siglos con esta alusión al cine y con esta irrupción de música nuestra de de música moderna porque vamos a hablarles de una iniciativa a mi modo de entender muy saludable muy exitosa que acaba de poner en marcha tú la conoces verdad Miguel el Museo del Prado y que consiste precisamente en esto en aprovechar todos los elementos algunos de los nuevos que tenemos en esto que llamamos revolución tecnológica para intentar captar nuevos públicos para que los aficionados al arte disfruten un poquito más de lunes a viernes cada mañana diez minutos antes de de las diez se emiten unos vídeos en directo por Instagram vieneses vídeos se pone el foco como hacemos nosotros aquí

Voz 1590 51:56 ah exacto o en una obra concreta

Voz 0313 51:59 o en un artista o en una sala del museo lo que ha ocurrido hoy por ejemplo hola buenos días

Voz 15 52:05 hoy estamos en la sala XXXVIII del Museo Nacional del Prado en Madrid íbamos a mostrar esta esta sala porque ha cambiado la disposición

Voz 54 52:14 en de las obras si hace tiempo que no venís al museo recomendamos volver porque en esta nueva sala encontramos un uno de los temas no que surge en el siglo XVIII que es como los retratos de de mujer van evolucionando ya no solo abundan digamos los retrata

Voz 0313 52:34 los regios es una idea de verdad fantástica Javier Sáenz de los terreros buenas tardes

Voz 4 52:39 hola buenas tardes qué tal Javier oye felicidad

Voz 0313 52:41 es la iniciativa de verdad eh colocó como nervioso cómo se te ocurre

Voz 4 52:45 bueno la verdad es que como no empezamos poco a redes sociales todo lo de los directo nosotros paseando por por el museo vacío no en mayo cuando no hay público eh no se dan una sensación de privilegio no de poder ver esas obras de de esa forma pues creamos que de alguna manera tras metí de trasmitir esa no hay que ver qué tal compra nada

Voz 0313 53:09 por porque la sala XXXVIII hoy por curiosidad y concretamente porqué esa

Voz 4 53:14 pues porque justo en esa sala hay un cuando te trata algunos temas no de cómo va cambiando el el retrato

Voz 0313 53:20 se el retrato de las mujeres

Voz 4 53:22 el retratos más de reinas que estamos acostumbrados con con más aparato ha de repente pues se empieza a ver si ve a mujeres trabajando no hizo algo pues se pero mujeres de todas clases sociales y es algo que bueno pues que que Stalin comentarlo porque no no es tan habitual en las pinturas del Prado

Voz 0313 53:39 esto está esto lo comentase tuvo una vez Miquel

Voz 1590 53:42 el éxito de los retratos

Voz 0313 53:44 esa sala como las otras la conoces bien verdad

Voz 1590 53:47 sí sí sí sí pero es una maravilla realmente ver cómo con estos vídeos cada mañana dan una pequeña pistola una una cápsula te te llaman a ir al Museo de descubre pequeños detalles y es es es fantástico esta manera acercan el arte

Voz 0313 54:00 hoy se pueden ver en algún lado los y los vídeos Javier son son efímeros

Voz 4 54:05 pues la verdad es que son son efímeros duran veinticuatro horas lo que buscamos un poco también es crear ese pues ese momento no esa rutina de meter en tu día a día en en se levanta Si bueno a ver a ver a ver

Voz 1590 54:18 a ver que han colgado hoy tienes que ver durante el día

Voz 4 54:23 eso es eso es hemos pensado a lo mejor más adelante pues ver si si colgarlos en la web pero bueno ya ya lo iremos viendo

Voz 0313 54:30 buenos el código de Instagram no los víveres a las veinticuatro horas de desaparecen

Voz 1590 54:34 también es es la frescura de la red exacto sí

Voz 0313 54:36 Barça eso precisamente hoy a Javier y a Miguel se lo he preguntado alguna vez aprovecho para preguntarte a ti también de ese tu experiencia con esta iniciativa con lo que sea hay un boom del arte actualmente tú dirías que en fin no sólo por las colas que vemos de vez en cuando en el Museo del Prado y en otros museos no pero Prado singularmente tú crees que hay un boom ahora de interés por el arte APA ha ocurrido algo está ocurriendo algo