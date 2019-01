La Ventana (17/01/2019 - Tramo de 19:00 a 19:20)

Voz 1450 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias primeras palabras de Pablo Iglesias después de conocerse que Íñigo Errejón se desmarca de Podemos se suma a la plataforma de Manuela Carmena para las próximas elecciones Mariela Rubio buenas tardes en hasta después si ha sido un mensaje de Pablo Iglesias a las bases un mensaje de audio distribuido por las redes sociales deseo suerte a Íñigo Errejón ya Manuela Carmena ah pero podemos tiene otra hoja de ruta podemos saldrá a ganar la Comunidad de Madrid en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras dice Iglesias pero me he quedado impactado nunca espere algo así por parte de Íñigo ID Manuela Carmena nuestras bases se merecen dice Iglesias algo más nadie está por encima del proyecto colectivo

Voz 2 00:46 esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral pocos minutos después de la llamada la carta de Manuel I de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales pero en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras incluso si vienen de compañeros pero reconozco que me he quedado tocado y triste el crédito a que Manuela Íñigo no hayan ocultado que preparaba al lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa creo que nuestros inscritos e inscritas

Voz 1450 01:23 se merecen algo más de respeto así que podemos Carla se presentará con sus siglas a la Comunidad de Madrid mientras esté al frente de este partido ha dicho Pablo Iglesias a las bases el proyecto estará siempre por encima de cualquier otro proyecto persona enseñó a la puerta de salida vamos así es muy bien que más noticia

Voz 0313 01:41 os contamos esta hora Ester Bazán en los próximos minutos

Voz 1454 01:44 los avales del rescate del pequeño Julen comparecerán para explicar en qué punto se encuentra en los trabajos será el representante del Colegio de Caminos de Málaga que una vez estudiado el terreno tienen que poner en marcha la maquinaria para intentar localizar al niño a más de setenta metros de profundidad bajo un tapón de arena piedras se ha descartado el túnel horizontal por la complejidad del terreno hoy por la posibilidad de deslizamientos de tierra la solución pasa por la construcción de dos pozos verticales a ambos lados de la U

Voz 1621 02:09 Jero al que se precipitó el niño el pasado domingo

Voz 1454 02:12 Ángel García Vidal lo explicaba esta mañana que el otro lado

Voz 3 02:14 ver que las dificultades son enormes que en fin todos los trabajos están haciendo sin conocimiento previo del terreno intentaremos de que a lo largo del día de la noche

Voz 4 02:30 este eh ejecutada la plataforma de los treinta metros para poder empezar la perforación

Voz 1454 02:38 mañana por la mañana se incremente el número de muertos en el atentado de esta tarde en la capital de Colombia en una ceremonia de promoción de futuros policías son ya diez los fallecidos según los primeros datos un coche se saltó la barrera de seguridad y activó la carga explosiva los sindicatos califican de desproporcionadas las medidas planteadas por la dirección de Caixa van en la segunda reunión que han mantenido desde que al inicio de este año la empresa anunciara un recorte de plantilla informa Carlos Sevilla

Voz 1621 03:03 si el banco propone el despido de más de dos mil cien trabajadores el siete por ciento de la plantilla y el cierre de casi ochocientas oficinas los sindicatos creen que la empresa intenta tensar la negociación para aprobarlo de forma unilateral Katyn libre y Ricard Ruiz son los responsables de UGT y CCOO en Caixabank

Voz 0313 03:19 quizá hoy

Voz 5 03:20 me parecen absolutamente desproporcionadas con la buena marcha de la entidad hay el nivel de beneficios récord que presión

Voz 1193 03:26 esta ellos son abiertos a la negociación por tres artículos del Estatuto de los Trabajadores que lo que les permite al final del proceso negociador acuerdo les permite hacer una aplicación unilateral

Voz 1621 03:40 la próxima reunión entre la dirección y los sindicatos está prevista para el próximo jueves vamos con las deporte José Antonio Duro buenas tardes eran muy buenas pendientes de esa alineación indebida no denunciada en el Levante Barça de octavos de Copa de la pasada semana la Federación Española de Fútbol ha confirmado a la Cadena Ser que el Levante se ha puesto en contacto esta tarde para presentar esta denuncia la respuesta que ha recibido el club granota es que el caso se archivó haría puesto que el plazo expira cuarenta y ocho horas después del partido a denunciar hoy se juega la vuelta de esta eliminatoria con uno a dos favorable al Levante desde las nueve y media ese Barça Levante antes desde las ocho y media Espanyol Villarreal con dos a dos en la ida desde las siete y media el Real Sociedad Betis con cero a cero ya en veinte minutos contamos toda la información deportiva en Carrusel también la Euroliga y el quinto partido de España en el Mundial de balonmano

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que esta noche volvemos con la información a partir de las nueve las ocho en Canarias en Hora Veinticinco

Voz 6 04:28 cadena SER

Voz 1 04:31 servicios informativos

Voz 7 05:09 este jueves toca hubo una noche

Voz 9 06:28 Boris acuerdo que al dos tuya solos ya tenga éxito ya has caos eh recuerdos que madres

Voz 0313 06:55 a siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias cuando hablamos de la marca del prestigio de de la imagen de lo que sea de un país ayer esa cesta entran muchos elementos esta tarde traemos a La Ventana uno muy concreto y muy llamativo también el Wisin Center de Madrid el antiguo Palacio de los Deportes se convirtió el pasado año en el tercer rehén ciento con más actividad de todo el mundo sólo superado por el Madison Square Garden de Nueva York y el Fórum de de Los Ángeles esto es un exitazo se mire por donde se mire los conciertos sobretodo también la actividad deportiva sin olvidar los eventos familiares han sido las claves de este resultado tan espectacular pero yo creo que antes de mirar al presente en un día como hoy es muy bonito e utilizar también el retrovisor echar un vistazo atrás y recordar un poquito la historia con la ayuda de Olga Nebra

Voz 10 07:49 se empezó a edificar el Palacio de los Deportes de Madrid el ocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho terminó el ocho de enero de mil novecientos sesenta lo que revela el carácter verdaderamente extraordinario del esfuerzo constructivo

Voz 1636 08:04 hace informaba el número setecientos noventa y uno del nodo de la inauguración del Palacio de Deportes dos años duraron las obras para convertir una vieja plaza de toros en un pabellón multiusos durante estos años la vida de este primer Palacio de Deportes Posidonia cita un sin número de competiciones deportivas desde baloncesto boxeo gimnasia hípica trial sus usos se fueron ampliando de las concentraciones religiosas de la dictadura a los mítines políticos de la transición hasta los grandes conciertos que se han quedado grabados en nuestra memoria como los Steen Supertramp o Elton John quién no recuerda el sonido del alcalde Enrique Tierno Galván en mil novecientos ochenta y cuatro en un concierto en este palacio

Voz 11 09:00 hoy miro todo son dos minutos

Voz 12 09:07 pero yo

Voz 1636 09:14 en el dos mil uno Un incendio que dejaba inservible el recinto las malas lenguas decían que era provocado ya que su acústica era malísima el alcalde de ese momento Álvarez del Manzano describía como se había quedado el Palacio de suero

Voz 1 09:33 la especia tenemos que inmediatamente buscar la solución el donde puede ver a Pérez que es deportivas importante

Voz 1636 09:46 el edificio volvió a inaugurarse en el dos mil cinco por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre debido a los patrocinadores lo hemos conocido como Barclay Card Center a cuisine Center y así llegamos donde ha entrado en el podio de los recintos con más actividad

Voz 7 10:18 Paz Aparicio buenas tardes

Voz 0313 10:21 a veces la directora del hubiese Insider felicidades de verdad eh

Voz 13 10:25 muchas gracias a todos me solamente bético nuestro único sobre todo en la gente que no les funciona hasta los eventos deportivos

Voz 0313 10:31 los los conciertos es lo más potente del calendario verdad paz

Voz 13 10:35 bueno hay empatados con los asientos deportivos estoy saber si tanto el Real Madrid como el juegan en el en el Wilson Center pero por supuesto tenemos muchísima música mucha

Voz 0313 10:46 hay semanas que partían de todos los días hay conciertos eso con con cómo supo organizar

Voz 13 10:52 pues organista con un equipo muy profesional muy bueno con muchos medios técnicos invirtiendo para que para que estos cambios sean posibles Javi dos hermanas como dices que hemos tenido nada menos oye

Voz 0313 11:06 el resultado dos mil dieciocho por quedarnos con los conciertos o con lo que sea que evento destacaría es más cuál cuál ha sido a tu juicio el el más notable el más espectacular el que el que le da incluso más pedigrí al al espacio cuál cuál sería

Voz 13 11:19 a ver qué le dabas pedigrí claramente U2 o dos que es en septiembre después de muchísimos años sin pasar por Madrid eh pero bueno a parte de esto de montajes increíbles producción siempre y los hay cosas muy emotiva yo si tengo que elegir tardes me quedo con la despedida de sendos

Voz 7 11:36 ostras qué maravilla hoy en algunos conciertos se forman colas que lo hemos lo hemos mirado que detrás de estas semanas vínculo donde está el record de colas cuando cuál

Voz 0313 11:46 no a pie tú llevas tú llevas ya años en el en el Palacio cuando se ha batido el récord de lo mal

Voz 1454 11:50 los que con tanta actividad sexual APE una con otra

Voz 13 11:53 pues bueno no tenga recuerdo agosto y dos mil nueve creo que teníamos un concierto de Rebelde Way no sé si recordáis tiene ayer tuvimos chicas durmiendo claro coincidía que teníamos otros conciertos entonces pues contaba con la gente que venía arranca saludamos que cambiar enfrente hasta que acaba el concierto hice volvían a la vida

Voz 0313 12:19 habría que ver las notas de la evaluación de ese de ese mes pero bueno eso sería otra cosa oye Paz y el más complicado cual recuerdas porque hay temas de seguridad de organización de logística son movidas muy grandes algunas el más complicado ha sido parate

Voz 13 12:36 a verlos publicados en generalmente son cuando tenemos un gran concierto cortado hace dos años con altos yo un sábado día siguiente por la mañana ticos cuál era el Madrid tenemos un equipo de noche

Voz 0313 12:49 lo que nosotros llamamos alcalde

Voz 13 12:51 es entonces cuando acaba el concierto Antón John in trató un equipo que se encarga de conseguir que al día siguiente estricto preparado juegue el Madrid la verdad es que todo es complicado y todo es muy sencillo porque porque todas condiciones tienes muy entonces está todo como muy medido es muy curioso ver lo que pasa por las noches Palace

Voz 0313 13:11 lo vas a contar ese récord de verdad

Voz 13 13:13 entre récord ella sigue llevamos muchos eh

Voz 0313 13:16 oye Pasquet con nosotros porque esta misma tarde esta misma noche vamos en apenas unos minutos tenemos concierto Concierto Solidario en el Wisin Center concierto solidario Lenovo South Friend y que tiene como objetivo donar el dinero recaudado a diferentes proyectos benéficos en la lucha contra el cáncer

Voz 7 13:47 eh ahí estarán elefantes

Voz 0313 13:50 Newman Love Of Lesbian o los que estamos escuchando La Habitación Roja nos escucha su cantante Jorge Martí buenas tardes hola Jorge cómo estás amigo que da nombre

Voz 14 14:05 muy bien aquí estamos para ya

Voz 0313 14:07 es muy habitual ver el nombre de La Habitación Roja en en conciertos solidarios que tiene para vosotros este de especial yo acabo de comentar el motivo pero que tendría de especial

Voz 14 14:17 bueno yo creo que los proyectos a los que va destinado el el dinero son loables luego también pues es nuestra por nuestro lado pues he también tocó un montón de grupos de los que somos amigos y tenemos ahí nos llevamos muy bien entonces bueno malo se al final te te sí sí sí la verdad es que que bueno que que yo creo que ya como si como ciudadano somos gente bien yo creo y la verdad es que al final eres un grupo de música eso es lo que lo que hace es música y con lo que puedes colaborar no sé poco ahí aporte aseguraron Arenas con tu música no hicimos así cuentan contigo pues oye pues no sé pues al final la ecuación pues como que el resultado es que eso que ahí estamos no

Voz 0313 15:02 como alguna vez antes en el en el Wisin Sender o no

Voz 14 15:05 pues pues hemos tocado estuvimos en el aniversario del Penta el icono yo bar del Penta

Voz 0313 15:11 tuve ahí yo estuve en ese concierto sí mira

Voz 14 15:14 ahí tocamos tocamos se os canciones tres tres canciones verdad es verdad pero bueno íbamos solos porque allí había una banda fija y entonces sí sí sí estuvimos pero no no la verdad es que nosotros pues bueno somos un grupo que ha tocado en La Riviera ha tocado en la Joy Eslava bien etc pero no no no llegamos a eso vaya

Voz 0313 15:35 oye y en en un sitio tan grande y eso se lo pregunto a Paz también me imagino que que alguna vez algún artista

Voz 14 15:40 pero en fin incluso algún grupo

Voz 0313 15:42 no habrá pensado ha argumentado hoy estos esto de tan grande que es puede resultar frío cómo se combate eso Jorge cuando estás en un escenario con con tanta gente con tanto espacio como se combate eso

Voz 14 15:53 bueno yo creo que que los grupos cuando tocamos en eh vamos a ver depende un poco también del calor del público o no pero yo creo que un grupo ha de plantearse pues que está tocando como una sala no sea yo creo que en ese sentido uno tiene que ser consciente un poco

Voz 15 16:10 de de de que tiene que que que

Voz 14 16:13 hay que abrir el campo no ahí y entonces

Voz 15 16:15 que de alguna manera pues no sé yo

Voz 14 16:18 cuando estabais hablando diez concierto U2 que yo nunca había visto unos freak con mi compañero cuando precisamente el concierto que hicieron ahora esta última gira incluidos una de las cosas que me gustó a mi desconocido U2 es que consiguieron hacer ese espacio tan grande pequeño no parecía una sala de conciertos se invite de telas de toda la vida no de de sudor ahí dejó no

Voz 0313 16:38 en el en el Palacio paz eso quería pregunta estás ahí paz todavía verdad quería preguntarte se pueden formar escenarios hijo y he visto algún hoy es muy espectacular de trescientos sesenta grados que ése sí que es todo un reto da mucho respeto no

Voz 13 16:51 bueno este año hemos tenido algo a Metallica

Voz 0313 16:54 sí sí

Voz 13 16:56 en las tres bandas sesenta aunque parezca mentira al es un espacio muy grande pero el público de Madrid que sabes que es muy musical indie prematuramente cálido hace que la cercanía de artistas ya su increíble entonces desde el primer tema de cualquiera de los conciertos que tenemos la conexión del público así que el que el que el recinto se haga pequeñito y hay muchas bandas que nos dicen después dos conciertos parece que está tocando en una sala pequeña no y eso mola mucho

Voz 0313 17:27 es lo que comentaba Jorge Isaac y el secreto del éxito está en en en el espacio en cómo se en cómo se diseña o en o en el público de Madrid la gente que viene a Madrid que hay mucha gente de fuera también dónde está el secreto paz a tu juicio

Voz 13 17:40 mira yo creo que el secreto es que nosotros hemos considerado que los promotores que son los que se cobran el dinero al final para para hacer que que la cultura y que y que el son continúe consideramos que son nuestros socios nuestros aliados yo cliente de verdad es el público que es que no abandonan el bolsillo explica Carlos cuarenta cincuenta sesenta euros lo que sea para venir a disfrutarlo ya se está tratando bueno pues común Rey yo me acuerdo cuando antes iba conciertos hace muchos años que bueno el público de conciertos era un poco maltratado entre comillas no ahora ahora no ahora te hemos te sientan muy bien porque al final todo seguimos ellos no piensa conexión promotor recinto hace que la fórmula yo creo que sea perfecto

Voz 0313 18:25 no se parece que está que está muy bien Jorge una pregunta en un concierto como el de hoy donde estáis varios grupos y tal como se cómo se al repertorio cómo se apaña AIS

Voz 14 18:34 bueno pues se tocamos poco tiempo entonces hombre e intentamos ir un poco al grano no obviamente eh vamos a tocar pues algunas de las canciones más conocidas bueno cómo somos los grupos así un poquito pues también que nos que nos miremos el ombligo no pero nos gusta la la actualidad y entonces intentamos también tocar alguna el último disco no coño que que que siempre está bien eso

Voz 0313 18:55 muy bien Jorge Martí paz Aparicio muchísimas gracias a los dos y mucha suerte esta noche vale

Voz 14 19:01 muy bien muchas gracias adiós salir a chanza

Voz 0313 19:24 pues nosotros lo Roberto que así que vayamos cerrando la ventana hoy tenemos carrusel que vienen aquí empujando los compañeros de Carrusel a ver qué pasa con los partidos de hoy y mañana más Ventana pendiente del fútbol yo estará pendiente del cowboy del teatro de lado con el ala hasta mañana aunque eso muy grande adiós