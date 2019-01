La Ventana (18/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias los taxistas vuelven a la protesta esta vez se movilizan en Barcelona en contra de la normativa de la Generalitat para los vehículos de alquiler con conductor los conocidos como ABC a esta hora mantienen cerrada la Gran Vía una de las principales avenidas del centro de la ciudad ahí está Aitor Álvarez adelante

Voz 2 00:22 en la Gran Vía de Barcelona está cortada a esta hora a la altura de la calle Cómpeta Urgell la Guardia Urbana obliga a los vehículos a desviarse en este punto y por lo tanto el tramo central el tramo que ocupa el centro de la ciudad de esta arteria principal de Barcelona está ahora mismo abarrotado de taxis que han decidido ocupar la de manera indefinida en una asamblea que han celebrado en el aparcamiento que tienen en la en la Terminal T2 del aeropuerto de Barcelona por lo tanto por lo menos en las próximas horas o incluso días los taxis van a impedir el paso de vehículos en la Gran Vía de Barcelona

Voz 1667 00:59 habla la mujer a la que el juez Francisco Javier Martínez quien llamó bicho hija de puta tras una vista por la custodia de sus hijos asegura sentirse desolada tras el archivo del expediente abierto contra el magistrado informa Mariola lo Guido

Voz 0259 01:11 con las primeras declaraciones de María San Juan aquí en la Cadena Ser la modelo lamenta profundamente la decisión porque esperaba que el Consejo General del Poder Judicial la ampara ante los insultos del juez de Erkki

Voz 3 01:22 me siento una vez más indefensa y pienso en todas las mujeres que está de misma situación lo peor me indigna que insultara a una víctima llamarme bicho hija de puta salga gratis pese a todo a todas las mujeres que hemos vivido un caso de violencia machista no nos queda otra alternativa que seguir confiando en la justicia

Voz 0259 01:43 el órgano de los jueces cierra el caso sin ningún tipo de sanción para el juez a pesar de que califica su conducta de incuestionablemente incorrecta

Voz 1667 01:51 en Zaragoza hay una concentración convocada a las siete de esta tarde en repulsa por el asesinato de una abogada de cuarenta y ocho años a manos de un nombre en libertad condicional por matar a su mujer en dos mil tres hace un año el juez le concedió ese permiso en contra de Instituciones Penitenciarias y también en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera donde cumplía condena Irene Montero se suma las voces de Podemos que apuestan por la salida de Íñigo Errejón tras anunciar su candidatura para la Comunidad de Madrid al margen del partido la portavoz parlamentaria de Podemos ha expresado su opinión en apenas nueve segundos

Voz 4 02:22 hay yo si fuese él consecuentemente sino voy a presentar una formación política diferente a aquella por la que soy diputada pues dimitiría pero eso es una cosa que tenéis que preguntar le

Voz 1667 02:31 en una hora comienza la convención nacional del Partido Popular que se prolongará hasta el domingo los populares han acusado al Gobierno de intentar ensombrecer este encuentro con la desclasificación de documentos secretos relacionados con la operación Kitchen que salpica a su portavoz en el Senado Ignacio Cosidó el ministro Fernández Grande Marlaska ha explicado que descalifican esos documentos a petición del juez del caso así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 1 02:58 en Madrid

Voz 1915 03:00 Íñigo Errejón no acudirá mañana al comité electoral de Podemos convocado para reunir a todos los secretarios generales con los candidatos un episodio más del enfrentamiento entre el todavía candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid con la dirección de Pablo Iglesias por su marcha a la candidatura de Manuela Carmena esta mañana en Hoy por hoy su secretario de Organización Pablo Echenique la invitado a marcharse del partido y desde Podemos en la Asamblea su portavoz cara Serra pedían Telemadrid diálogo para buscar acuerdos y exportar el modelo de Carmen a la comunidad

Voz 1662 03:25 yo creo que lo que no cuarenta es es dejar el escaño también espera que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí eso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 5 03:41 es responsabilidad de todos el resto de actores pensar cómo podemos estar ahí todos como podemos estar de la manera más cómoda que toca hablar mucho de cómo poder configurar ese espacio que sería más ganador en el sentido de que es más amplio no

Voz 1915 03:54 la Guardia Civil ha detenido en Las Rozas a un hombre acusado de más de veinte robos en coches y viviendas en el registro de su domicilio se han encontrado numerosos teléfonos dispositivos electrónicos y joyas Alfonso

Voz 1331 04:04 así es a principios de este mes un vecino de Las Rozas

Voz 0089 04:06 llama con urgencia la Guardia Civil porque acaba de ver a un individuo en que está tapando con trozos de papel cámaras de seguridad de una urbanización cuando llega el radiopatrulla ve cómo esa persona saltado la valla perimetral de la propiedad para escapar de la policía fue detenido minutos después cuando le cachearon intervinieron tal cantidad de llaves de vehículos y de teléfonos móviles que era evidente que no había podido sustraer los todos en ese momento la investigación le imputa a este hombre de origen magrebí su participación directa en al menos veinte robos en viviendas también en vehículo

Voz 1915 04:37 así en la capital la policía busca un anciano con alzhéimer desaparecido desde anoche su rastro se perdió en la estación de Aluche su familia asegura que el hombre de setenta y cinco años padece momentos de desorientación en el momento de su desaparición llevaba un pantalón negro una camisa de cuadros y un plumas la policía pide colaboración para encontrarle en Aluche Carabanchel donde le han buscado sin éxito en las últimas horas

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER que a venderse

Voz 1 05:11 servicios informativos

Voz 8 05:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes el debate sobre las redes sociales y su influencia en nuestras vidas está abierto desde hace ya bastante tiempo más allá de lo que piense ya que a cada uno creo que algo se está bastante claro no que las redes no son buenas son malos por sí mismas sino que depende del uso que se les dé es como un cuchillo no puede pelar la manzana o cargar de alguien bueno pues en Twitter donde ocurre de todo hemos encontrado una historia magnífica es pequeñita es modesta alguno dirá Gerardo exagerado es bueno saberlo saberlo un profesor de asturiana de bable cuelga el siguiente texto sabíais Ken asturiano diferenciamos Suay New sueño puedes tener el sueño de ser astronauta pero marchas para cama cuando tiene sueño pregunta a quién puede molestar que queramos Cal tenerla en nuestra basura lingüística ya la pregunta era han respondido varios por ejemplo os galegos canto Teno no vamos a la cama con esperanza de Ter niños son sueños prestos le han respondido también en catalán distinguimos entre las son Somni que Somni sería como el el sueño y una más en euskera pasa algo parecido dice otro tuitero tenemos a mes tú que sería sueño en el sentido de desear e imaginar algo ya Metz Egin de dormir bueno hay que es hermoso usted intercambio a que fluye como si tal cosa a mí me parece un símbolo de lo que deberían ser las lenguas no siempre son malas lenguas no tanto las lenguas como su uso su utilización interesada en esta conversación de Twitter hablan con toda naturalidad personas en gallego asturiano castellano catalán euskera nadie resta nadie todo el mundo suma por cierto hasta el momento contado antes dentro del estudio más de quinientos It's dos mil me gusta sólo hay un tuitero uno que dice Cataluña siempre serán a comunidad autónoma todo esto son dialectos pero es uno e uno frente a centenares frente a miles está claro que si en la vida real la cosa fuera así la tolerancia ganaría por goleada bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:35 sí

Voz 10 07:45 a mí

Voz 3 07:53 sin

Voz 11 07:56 no

Voz 10 08:11 estas son

Voz 11 08:20 esto no

Voz 12 08:33 a mí

Voz 13 08:38 a mí

Voz 10 09:11 sí

Voz 12 09:38 mi

Voz 13 09:41 Ama Melville vivir

Voz 1 09:59 a Isaías buenas tardes

Voz 1704 10:02 buenas tardes al cómo estás un abrazo para Roberto por lesión venga Berto Fernando Torres

Voz 0313 10:09 Rafa San Juan compañero buenas tardes bienvenidos a La Ventana cómo estás estamos en tiempo de decir tan feliz pero Roberto me falta feliz año queda ya un poquito fuera de plazo no siempre se dice hasta aquí hasta que di así fuera de plazo primera vez que tenéis exacto quisiesen marzo

Voz 1331 10:24 exacto pues que el año también te lo que queda de ellos ya feliz quiero décimos al señor del dialecto con con cariño pues lo le le decimos que el más a mi a mi sinceramente es que me da exactamente igual no yo sí pero para mí son idiomas todo el hombre los que no nos para tiene es que no son exacto entonces eso es una riqueza es como a ver si os hubiera Arabi es una riqueza que tendríais que no la sea hablar Se hablar inglés francés castellano catalán bueno pues son riquezas que tenemos amplía el panorama de miras que tenemos y del que nos hacemos un mundo

Voz 0827 11:00 sobre todo mientras haya gente que hable la lengua exacto

Voz 1331 11:02 yo que muere cuando a veces

Voz 0827 11:05 ha desaparecido no sé cuántas lenguas en el mundo este año bueno pues sí amor toda la gente que hablaba que si la va a hacer eso es una herramienta ni más ni menos la lengua no hombre lo que conviene desde luego es preservar aquellas creaciones que se hayan hecho entraron cual lengua no pero cualquier lengua que en estos momentos hable gente y desde luego en Asturias habla el asturiano o el bable un montón de gente pues es una lengua que hay que respetar que hay que conservar que hay que intentar cuidar no

Voz 0313 11:32 Víctor Suárez buenas tardes hola buenas tardes Carlos Víctor es un maestro de asturiano y asturiano o bable edicto que yo tengo no sé si no sé si es exactamente un sinónimo si tiene algún componente histórico una definición u otro cuál cuál es la buena para utilizarla

Voz 15 11:46 bueno mejor al asturiano porque bable tiene cierto carácter peyorativo

Voz 0313 11:50 así

Voz 15 11:51 que se utiliza un poco de manera despectiva sobre todo la gente que no no cataloga al asturiano como lengua y bueno preferimos la denominación de asturiano

Voz 0313 12:01 bueno pues a partir de ahora por mi parte asturiano toda la vida al señor Víctor Suárez es el maestro que con ese tuit ha puesto en marcha esta esta esta rueda lingüística que les comentaba que yo creo no sé qué opinas tú Víctor que me parece una aún una metáfora muy bonita de lo que debería ser siempre lo de las lenguas no que no siempre ocurre por desgracia

Voz 15 12:22 sí a ver en mi cuenta de Twitter intentó hacerlo a menudo no comiendo la actualidad política hay comento otras cuestiones pero de vez en cuando pues suelto píldoras de curiosidades sobre la asturiano eh pues pregunto como se dice en esta lengua como decís vosotros email como tengo bastantes seguidores y tanto catalanes como como vascos como gallegos pues era siempre un intercambio muy muy enriquecidos no como como viene acabas de comentar la verdad que bueno tubos de repercusión este tuit pero viene siendo habitual no sé si si visita un poco mi mi cuenta pues con otras palabras vengo haciendo lo mismo con otras expresiones y la verdad que a mí me me gustan mucho hoy iría animó a la gente que participe en este tipo de comentarios

Voz 0313 13:06 hay muchos tuiteros en en tu cuenta que que entren que reaccionen como el de los dialectos en fin que que tiene su opinión y que seguramente está desinformado no sabe exactamente lo que es un idioma pero hay muchos de este tipo o abunda más lo ha pues mira yo esta palabra en catalán euskera gallego es así ASA que te encuentras más

Voz 15 13:24 si me encuentro más comentarios positivos también hay lo que llamamos tras no Henry que utiliza las redes siempre además de una manera anónima yo no me escondo yo pongo mi nombre mis apellidos mi fotos no no me importa pero siempre desde la anónima intentan insultar menospreciar hace unos días tuvimos un control que no es precisamente Twitter que es Pablo Casado que vino a Asturias a decir que las escuelas asturianas los niños sólo aprendían suelos yo Ríos

Voz 0313 13:50 pero no sólo en las redes

Voz 15 13:52 ya les donde hay otro

Voz 0313 13:55 sabiendo sabía eso sí si no está mal eh

Voz 15 13:58 que había que mejorar la educación asturiano porque bueno los niños asturianos tienen que aprender algo más que que lo que son los suelos y los órganos

Voz 16 14:05 en Andalucía también dijo algo de de la asturiano eh bueno en Andalucía que ojo que básicamente también el debate en Cataluña de que los sí bueno por donde pasa el Ter y todo eso no va haciendo amigos allá por donde pasa

Voz 0313 14:17 oye Víctor lo de lo del asturiano tú peleando por la oficialidad en qué en qué punto está ponen desde fuera veces no nos enteramos de pues por ejemplo

Voz 16 14:26 Casado Casado no es muy partidario porque no Casado no no es muy partidario la verdad también bueno hay se comentarios que hay que enseñar

Voz 0313 14:33 pero les Touil el año ochenta y uno sí que hablaba de su existencia protección

Voz 15 14:37 sí sí el el el borrador de Estatuto de Autonomía que finalmente se aprobó en la junta general que se envió a Madrid en su artículo cuatro si decía que el asturiano pues será la lengua propia de Asturias a la lengua específica de Asturias y fue en Madrid donde ese se comentó que ose eliminaba esa denominación de lengua o o se borraba directamente el artículo con lo cual al final la negociación de la negociación pesó más mantener el artículo que protegía el el asturiano eliminando esa esa denominada dónde lo con lo cual nos llevó cuarenta años de debate sobre si la asturianos una lengua o no que yo creo que ya está superado a nivel científico obviamente si está superado pero a nivel social todavía tenemos esa lacra

Voz 0313 15:20 tú crees que hay ahora mismo o puede haber pronto masa crítica para conseguir esa oficialidad todavía va a pasar tiempo no yo creo que sí

Voz 15 15:28 mismo en el PSOE hasta hace un año se posicionó en su congreso a favor de la oficialidad la FSA la federación socialista

Voz 16 15:38 y en dos mil diecinueve es decir en Buenos

Voz 15 15:40 este año ya en estas próximas elecciones ya van a llevar la oficialidad en el programa podemos ya la lleva Izquierda Unida también con lo cual si no salen las cuentas digamos necesitaríamos veintisiete diputados para reformar el Estatuto y aprobar la la oficialidad hay masa social suficiente las encuestas ya cada vez que nos dan datos mayores de de apoyo a la oficialidad un ochenta por ciento en entre los jóvenes de dieciocho treinta y cinco años un sesenta hay dos por ciento creo a nivel global entonces bueno el tanto la universidad como los sindicatos la masa social está ahí lo que falta es que el las fuerzas políticas de paso

Voz 16 16:24 y reformen el Estatuto no sé si puede sonar a broma pero Vox ha dicho algo en la materia porque tanto que defiende la reconquista dado que empezó en Asturias no sé si tiene posición tomada respecto al asturiano

Voz 1193 16:35 bueno Vox y obviamente

Voz 15 16:38 lleva tiempo bueno que era minoritario no hay y que todos nos tomábamos un poco a broma lo que decía decía barbaridades sobre la asturiano sobre

Voz 17 16:46 bueno comparándolo con obligar a la gente a comer fabada bueno una cantidad tonterías barbaridades y ahora bueno cuanto entra en un poco en materia

Voz 15 16:56 no es que estén a favor de la oficialidad es que incluso quieren eliminar lo poco que ya hay tenemos una ley del noventa y ocho que protege pone en valor la la promoción del asturiano y es la única base legal que tenemos para que se se utiliza en la escuela pues también quieren eliminar esa ley con lo cual son enemigos completamente de lo que

Voz 16 17:18 mira asturiana yo te agradezco mucho Stein

Voz 0827 17:21 sí porque me has hecho reflexionar sobre el idioma que manejamos nosotros el castellano no es un idioma muy rico y sin embargo en este caso tenemos un lo sustantivo tanto para el sueño de soñar como el sueño de de querer dormir no solamente tenemos sustantivo sin embargo sí que tenemos dos adjetivos que es soñador e insomne ahí sí que hacemos la diferencia no es lo mismo ser un soñador con ser un insomne pues tendríamos a lo mejor que a soñador el Somni no pero mira no no llegó

Voz 0313 17:49 no que son antagónicos que sueña es uno y el que no duerme no sueña

Voz 1331 17:52 pero otro claro claro no pero en este caso

Voz 0313 17:54 eh eh un asomé puede ser soñador soñar por ejemplo el poder

Voz 18 17:58 pero los sueños a los que se refiere Víctor en sustitución es el sueño digamos dice tendría

Voz 0313 18:03 Esperanza galgo de de el sueño de Martin Luther King y el otro pero no lo mismo tener sueño que tener un sueño

Voz 17 18:12 eso es a ver yo tampoco quería hacer una competición es decir que es lo mejor para claro entonces simplemente era decir bueno nosotros tenemos esta esta riqueza no podemos tenemos dos sustantivos para o dos dos verbos para parados cuestiones distintas que el castellano sólo tiene una por día a quién puede molestar esta riqueza no Illán pues bueno podemos comprobar que el caso el catalán y el euskera también la tienen

Voz 1331 18:36 sí pero igual es el francés Giuly el francés como por ejemplo en en inglés soñar es Dream Sueño de sueño es Sleep franceses jefe hizo May

Voz 0313 18:49 oye Víctor en hace poquito en en diciembre presenta la traducción de la de la regenta el asturiano no la La Regenta qué tal acogida está teniendo éxito

Voz 15 18:59 sí la verdad que me sorprende porque a priori no es un bestseller no no es una obra que que que la gente vaya a correr ahora la librería a buscar pero estoy recibiendo pues también por Twitter gente que me envía fotos de que bueno fue su regalo de Reyes au o que lo están comprando oí y la verdad que también el el próximo nueve de febrero voy a estar en Barcelona presentando presentando la la traducción porque originalmente se presentó allí se público allí la La Regenta estaba censurada ahí sólo se pudo

Voz 1193 19:29 si publicar en Barcelona entonces bueno me hace mucha ilusión

Voz 15 19:32 León que pues que la gente compre el libro y me felicite

Voz 19 19:37 oye en en tu día a día

Voz 0313 19:39 y cuántas horas hoy o qué qué qué porcentaje de tiempo utilizas el asturiano

Voz 15 19:45 y la verdad es que es complicado utilizarlo veinticuatro horas yo entiendo utilizarlo lo lo máximo posible muchas veces tenemos esa es ese ese sentimiento de culpa de las personas que estamos en el movimiento de reivindicación lo que queremos es que las personas de oficial de esas renuncias no pero bueno yo entiendo usarlo la mayor parte lía la mayor parte de gente posible e es una lengua que se entiende muy bien muy similar al al castellano no tenemos problemas de entendimiento con lo cual es fácil poder usarla lo máximo pues

Voz 0313 20:19 sí sí sí intentamos una conversación yo te hablo en castellano y que un asturiano a ver si a ver si era cosa Flo lleva

Voz 15 20:25 venga fuéramos el segundo oye oye este año

Voz 0313 20:28 el Sporting va subir a Primera sí o no bueno yo no

Voz 15 20:30 en el Sporting para empezar yo soy más de lo bien tampoco sin más muy muy futbolero pero paterna Mi Kenny ni el Sporting Lubián buenas hubiese

Voz 0313 20:41 es una mala noticia para Asturias a dos equipos hay por debajo de sus posibilidades

Voz 16 20:46 sigo pensando en asturiano en Castilla asturianos que tenemos era ha una conversación enterito no

Voz 15 20:50 ver que usaría me que que Asturias pudiera tener dos equipos en Primera como ya tuvo baños pero es verdad que la situación tan complicada tanto a nivel económico de los clubs como a nivel deportivo

Voz 0827 21:02 tienes noticias y la princesa de Asturias habla asturiano

Voz 15 21:06 hay un dato curioso es que la Princesa estuvo a punto de presentar leales y tres y reales y otras en el teatro Campoamor al final no pudo ser pero yo creo que que no tendría inconveniente en facer una zona asturiano incluso la abuela fichó programas de radio y grabaciones en asturiano

Voz 0313 21:28 igual si Letizia no bueno bueno pues esto pues esto esto funciona esto pero no oye que muchísimas gracias por dedicarnos minutos en La Ventana

Voz 15 21:39 gracias a vosotros mucha suerte amigo

Voz 0313 21:42 pero ahí la lenguas que deben estar siempre para para unir verdad la política un poco también para unir para para pergeñar proyectos para contrastar ideas coño pero a veces estallan unas broncas que en fin no te quiero ni contar ahí enfocaba nuestra polémica de hoy

Voz 4 22:00 la pole

Voz 20 22:01 de Science Lafuente

Voz 0827 22:04 bueno pues la decisión de Íñigo Errejón de sumarse al proyecto de Manuela Carmena más Madrid al margen de la dirección de Podemos que Sendero practicamente de la maniobra por la prensa abierto un cisma en el partido entre sus dos principales fundadores de incalculables consecuencias en la distancia puede comprenderse el paso de Errejón Illa dolida reacción de Iglesias lo que es más difícil de comprender es que la tensión no haya roto formalmente el acuerda que se aguanten sin soportar se en las últimas veinticuatro horas se han dicho cosas gruesas muy gruesas Errejón al reivindicar la necesidad de otra forma de hacer política que escuche más que grite que proponga más que imponga le ha hecho un traje en toda regla a su otrora amigo por su parte Iglesias al desearle suerte en la construcción de sonó partido Echenique al insinuar esta misma mañana aquí en la SER que debería dejar su escaño han situado a Errejón ya fuera de Podemos sin echarlo sabemos que la política es impredecible vaya usted a saber qué pasará de aquí a mayo en el seno de Podemos lo que podemos fácilmente intuir es el desconcierto de sus potenciales votantes

Voz 1 23:12 es en Madrid Mariela Rubio buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0313 23:17 Mariela ha seguido desde el comienzo desde el nacimiento de Podemos el devenir de esta fuerza política luego iremos al origen porque ha pasado muy poquito tiempo han sido pocos años para que se haya producido este proceso de no sé si descomposición sería exagerado pero sí de implosión como titulaba esta mañana algún algún periódico vayamos a lo concreto de ahora

Voz 19 23:36 por qué no

Voz 0313 23:38 porque no echan a Íñigo Errejón quiero decir a los concejales de Madrid se les abre un expediente a Diego Rejón no

Voz 1450 23:44 qué datos tienes que que está pasando porque sí

Voz 1331 23:46 porque bueno la explicación que se da desde las

Voz 1450 23:49 entregaría de organización de Podemos es que la diferencia entre los concejales de Madrid y el caso de Íñigo Errejón es que Íñigo Errejón sí pasó por un proceso de primarias

Voz 0313 23:58 sus verdad Podemos Madrid los militantes de

Voz 1450 24:00 hemos Madrid eligieron a Íñigo Errejón como representante para las elecciones no fue el caso de Rita Maestre en el resto de sus compañeros que precisamente anunciaron que no se presentarían a las primarias de Podemos porque lo harían por la forma de Carmena por más Madrid yo creo entiendo el desconcierto e como Podemos

Voz 1331 24:20 entiendo pero esto

Voz 1450 24:22 verdad que en y se nos olvida que la cuestión interna la cuestión orgánica de Podemos explica muchas cosas después de Vistalegre II Podemos es un partido que al principio huele como nadie el mundo exterior de la política que sigue largo después de Vistalegre II se mira mucho quiero decir

Voz 1331 24:44 las cuestiones orgánicas explican muchas de las decisión

Voz 1450 24:47 no es que podemos toma hacia fuera y y quizá por eso la gente que no tiene al dedillo la vida orgánica de Podemos a veces

Voz 0313 24:55 es el virus de la endogamia bueno yo creo que

Voz 1450 24:57 tengo una vida muy particular y muy compleja yo creo que muchas veces ni siquiera las bases están al día de cuál es el momento vital que atraviesa Podemos y quizá por eso exista desconcierto porque no comprenden exactamente los movimientos telúricos que están que están debajo de las decisiones no puede haber algo que sea más allá de la política de la ideología política

Voz 1331 25:14 tampoco sabemos si hay una ideología diferente o no por lo menos no se ha expresado de momento así como lo vemos en Vox en el PP vemos ideologías diferentes o por lo menos parece que hay ideologías diferentes no puede ser que haya también un concepto de marketing de comunicación el sentido de que Podemos se ha convertido ya en partido Movimiento ya es partido más Madrid suena más a una movida no aquello venga vamos vamos a por eso quizás es lo antiguo contra el nuevo a pesar de que sólo cinco

Voz 1450 25:38 los supuestos Se ese ese fenómeno será

Voz 0313 25:41 todos los elementos que has puesto encima de la mesa sedán en él

Voz 1450 25:43 caso de Podemos para entender bien qué sucedió ayer yo creo que tenemos que tener en cuenta que Íñigo Errejón había manifestado en las últimas semanas Lorca meses su descontento por cómo se estaba configurando su propia lista tenemos que tener en cuenta que

Voz 0313 25:56 se la estaban configurando estaban ellos

Voz 1450 25:59 ese es lo que se decía desde desde el sector Errejón que el secretario general de Podemos Madrid es de otra corriente no es ningún secreto que no se llevan bien no son afines muy bueno eso ha generado una situación en la que Íñigo Errejón el candidato no se sentía cómodo con su propia lista en veinticuatro horas ayer la maniobra de no le ha permitido ser dueño de la configuración de su lista porque porque en más Madrid Pablo Iglesias Espinar no deciden los puestos en la lista que pretende Rejón pues Errejón ayer lo dejó claro en la entrevista el ICO pretende que Podemos se integre en una plataforma que después de todo está avalada por Manuela Carmena que ha sido pese a que ahora Iglesias matice ese mensaje siempre un emblema del cambio de la gestión de los gobiernos del cambio

Voz 0313 26:45 Iglesias ha utilizado muchas veces para poner Carme no hay Colau y es el movimiento de

Voz 1450 26:50 Errejón le permite a él primero ganar muchísimo poder a la hora de configurar su lista dos poner a Pablo Iglesias ante en la decisión ya Ramón Espinar de sumarse a una plataforma como es la de Carmena que tiene mucho del podemos original pero la primera reacción de Pablo Iglesias

Voz 0827 27:08 SER fue decir a Carmena la seguimos apoyando a la Comunidad de Madrid podemos irá con su propia marca y además de paso digamos de dejó insinuado esto de hombres que Carmena no es Íñigo si no es malo

Voz 1450 27:25 bueno por supuesto pero yo creo que para comprender mejor para darle contexto a esas afirmaciones de Pablo Iglesias tenemos que tener en cuenta que la ruptura entre Errejón Iglesias entre Podemos Madrid más Madrid la ruptura total de momento como decía muy bien Isaías ese hilo no se ha roto tengamos en cuenta primero que Errejón siguen Podemos no se le ha abierto expediente no le han cesado de sus puestos en la Ejecutiva algo que podían haber hecho acordaos de Sergio Pascual es el estoy eso sí

Voz 1331 27:56 lo único que se le ha pedido que es el acta de diputado

Voz 1450 27:58 todo es justo lo único en lo que el partido no tiene nada que decir porque es una decisión personal de Errejón yo quiero poner un sonido que yo creo que es muy elocuente hoy el secretario de Organización aquí en la SER no descartaba la posibilidad de una lista unitaria de pudo hemos Madrid vamos a escucharlo porque claro que hay muchas declaraciones ambiguas pero yo creo que si os parece lo escuchamos y lo comentamos

Voz 21 28:21 es posible señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra además Madrid con Errejón encabezando esa además Madrid

Voz 0313 28:27 la verdad

Voz 1662 28:29 las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena de Íñigo Errejón eso todavía está por ver como digo que decidir tanto de Madrid como como los peritos de la

Voz 16 28:44 de la Comunidad de Madrid bueno yo creo que Echenique deja ahí una

Voz 1704 28:47 pero por otro lado habla del partido de Errejón es que un poquito absurdo pero es verdad especie de poligamia política que da poesía

Voz 1450 28:58 pero en cierta manera precisamente el hecho de que por qué Errejón ahora tiene más poder para configurar su lista porque en ese partido mandamás él que Pablo Iglesias claro en esta digamos negociación que se está produciendo no o se tendrá que producir porque como reconoció el propio Cheney que eh lo que hasta el último día hay posibilidades acordaos del pacto con Izquierda Unida su pacto de los botellines puede haber dos listas se unen en el último día eso sí aquí Rejón pero más fuerza que antes

Voz 1331 29:30 pero de momento en una ejecutiva en una reunión de ejecutiva Errejón podría presentarse vecino os esto no me no me conviene

Voz 1450 29:37 en la ejecutiva de Podemos bueno yo creo que Errejón hace tiempo que no eso es una de las cuestiones que se ha puesto estos días a la mesa de Rajoy no va mucho a la ejecutiva decía Irene Montero es cierto que uno de los resultados del pacto al que llegan Iglesias cajón después de que Vistalegre es que la Comunidad de Madrid será de Errejón el partido será de Iglesias Errejón no va a plantear ninguna en fin voz disonante en la

Voz 0827 30:06 el asunto es grave desde luego porque le ha obligado a Pablo Iglesias a romper su permiso de paternidad

Voz 0313 30:10 sí

Voz 1331 30:10 para salir está profundamente convencido de sexo

Voz 0827 30:13 pero ha tenido que salir a hablar de este asunto porque el asunto es es muy grave yo desde luego tengo entendido perfectamente lo que nos has contado ahora sigo imaginando me la estupefacción de quién en estos momentos decía oye pues mira podemos podía ser mi alternativa para para mal

Voz 0313 30:27 buenos ojos a no llegaba de comenzar capítulos son complicados este es este qué tal a ver cómo terminan

Voz 1450 30:33 Podemos ya sabes que Juego de Tronos es la serlo

Voz 0313 30:35 sí sí sí el libro que ese ahora ya sabemos porque todo hasta los hombros

Voz 1 30:42 yo lo llamo futuro yo no llamo yo lo llamo yo lo llamo

Voz 8 30:48 a todo esto nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa

Voz 22 31:03 ahorras del veintiuno por ciento de IVA en Hipercor y El Corte Inglés todas las mañanas esto te ahorras el veintiuno por ciento electrónica electrodomésticos en videojuegos aprovechas lleva que por mucho menos televisores portátiles móviles frigoríficos lavadoras y además todo con las ventajas de nuestras tecnoprecios mañana sábado ahorrarte del veintiuno por ciento de IVA sólo en Hipercor y Sporting y hoy a partir de las diez de la noche en nuestra web

Voz 23 31:26 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de

Voz 1450 31:30 Cáritas diré lo mismo que nosotros pero su alarma

Voz 23 31:33 es mejor que la nuestra sí cambiamos

Voz 4 31:35 además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 24 31:41 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece el infinito es un número sólo un concepto teórico descubre lo con la segunda entrega de grandes ideas de las matemáticas así la primera colección que reúne todos sus conceptos y teorías clave Domingo veinte por sólo nueve noventa y cinco con el país

Voz 4 32:07 sin duda es saber qué corte distraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta entiendas Vodafone no en Vodafone Business durará

Voz 8 32:33 la Ventana en la red

Voz 25 32:35 sociales roja noventa

Voz 8 32:37 Ana seis de La Ventana

Voz 27 33:07 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como os ha dictado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 28 33:25 no

Voz 25 33:28 una cabina ser

Voz 29 33:38 claro

Voz 4 33:38 vida tiene al menos una historia

Voz 29 33:41 las escribe otro

Voz 30 33:43 los las leen para unos y otros los muchos libros

Voz 4 33:47 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vida en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín del interior que aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 1 34:05 dos muchos libros cadenas no no no son sólo tres letras es una obsesión doctor yo creo

Voz 31 34:16 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 1 34:25 los fines de semana los fines de semana a todas horas sábados y domingos toda la tarde toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mire se va a tomar ustedes de l s son píldora

Voz 32 34:39 Casas de Don Luis Suárez dile a Montes para usted Dios y cuando son el Morse contra problema ninguno porque escuchar activamente a don Luis por encima

Voz 1 34:48 cuando ese canto peligroso es que usted está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted un rollo metido vamos que no sé es lo más bonito que hay en este mundo voy encantado

Voz 6 35:02 tú

Voz 1 35:04 el Deportivo Dani Garrido Cadena SER

Voz 33 35:09 Tutankamón joven faraón pertenecientes la décimo octava de Egipto cuyo nombre original Tour tan significa imagen viva de Ashton

Voz 21 35:20 con Nacho Ares todo lo que existe esta vez de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 4 35:28 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 8 35:34 en La Ventana con Carles Francino

Voz 34 35:40 en una de amor no pueden detener el sí Street

Voz 0313 36:23 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias aquí seguimos en La Ventana con Isaías con Rafa Vila San Juan tomando café hoy tenemos en los estudios centrales a la Cadena SER un invitado realmente especial sea Piper es un perro es influencer así como suena sí sí sí sí es un par son el terrier de casi tres años como pequeñito blanco con una mirada muy vivaz de falta solamente hablar lo intentaremos es el primer perro turista de España es decimos eso porque actualmente está dando la vuelta a todo el país para promover el turismo con mascota está visitando distintos destinos turísticos de la geografía española para descubrir sobre el terreno Bono de museos en castillos hoteles bares restaurantes transportes donde los visitantes pueden ir o no pueden ir acompañados de eh de sus mascotas de sus animales esta semana está en Madrid coincidiendo con la festividad de San Antón es el patrón de los animales como todo el mundo sabe y también con la próxima celebración de Fitur saludamos a Pablo Muñoz que es el dueño de de Piper creador del proyecto Piper On Tour el nombre fantástico Pablo buenas tardes muy buenas qué tal muchísimas gracias por importe estará de edad te da guerra si se ha enredado con el cable de horicas enredado con el cabello sabía que tiene con los micros de la Ser que es una espuma amarilla por Ángel encontrado pues le

Voz 1450 37:38 cantan le encanta jugar cola con su pelota

Voz 0313 37:41 brilla a pues ya relación

Voz 35 37:44 la pelota micro esto debe ser y encima de espuma

Voz 0313 37:46 ajena ya es todo un personaje de sociales de cielo de influencer y no es broma porque en apenas siete meses de andadura ya les siguen cerca de de cincuenta mil personas oye cómo cómo se te viene a la cabeza esta idea esta iniciativa porque es mucho

Voz 35 38:01 pero gracias pues mira la verdad Carles es que Piper es mi primer perro apareció Mi vida hace dos años de manera casual un amigo que tiene una perrita ahí bueno pues tuvo una camada en un caserío y bueno normalmente son perritos bodegueros que los caseríos pues en fin de manera natural pues están allí yo vi practicamente nacer y me enamoré de Pinto

Voz 0313 38:21 yo nunca había tenido perro

Voz 35 38:24 por circunstancias personales ya disponía de más tiempo pero era dueño de mi tiempo profesionalmente y pensé que era la oportunidad

Voz 36 38:31 la de Bono de detener no

Voz 35 38:34 incorporar a mi familia en casa unifamiliar porque eso yo solo incorporar a un ser fantástico como Un perro no que tanto hacen por las personas para diez millones de españoles es el perro es uno más de la familia ir hacen pues de todo no desde salvar vidas en catástrofes hasta estar en bibliotecas en programas que hacen bibliotecas despertando el amor por la lectura de los niños entonces bueno pues era una manera también de devolverle al perrito lo que tanto hacen porno

Voz 0313 39:02 oye que habéis encontrado en lo que lleváis de gira de de más positivo de más negativo de cosas que haya que mejorar de lugares concretos que te sorprendido para bien o para mal por dónde empezaría

Voz 35 39:13 es como filosofía general yo creo que

Voz 36 39:15 en España que estamos

Voz 35 39:18 desde tenemos pendiente todavía el tema del perro y pasar del perros no a perros educados bienvenidos cambiar de criterio porque nos encontramos no puede entrar un perro pequeño pero uno grande no bueno pero si lo importante es que sea un educado y que se sepa estar tres que nos hemos encontrado pues mira cosas maravillosas como por ejemplo la Casa Batlló de Gaudí en Barcelona que puede es que es uno de los grandes monumentos este país ir más a tope de turistas pues eso no es óbice para que ellos sean friendly puedas visitarlo con tu perro

Voz 0313 39:45 tú SOVI asesor que tenían hijos

Voz 1331 39:47 ya no fíjate que miro las casas las colas de la casa he visto perro nunca llegan a la radio para ir a la radio y yo creo que veremos más no porque ya que se ha dicho

Voz 0313 40:01 no creo que a veces no lo sé

Voz 35 40:04 pero además vamos con el no por delante en este país como sabemos que está todo tan difícil pues ya vas con el no por delante y bueno pues por ejemplo este este caso o por ejemplo miramos estado la gira empezó en Salamanca porque Piper es embajador turístico de Castilla y León y a las torres de la catedral de Salamanca hay bueno te recomiendan ir en horarios donde no haya mucha gente pero ya están empezando a abrirse también no a a que vayan tu instalado me dejas un segundito que tenemos

Voz 0313 40:29 la noticia de última hora noticia esperada por cierto en el mundo del fútbol Antón Meana buenas tardes hola qué tal buenos estar en la Copa del Rey sigue el Barça

Voz 0231 40:38 de sigue el Barça considera la juez única de competición que la denuncia presentada por el Levante ha sido recibida fuera del plazo reglamentario establecido el Levante denunciaba esta mañana la juez única da traslado de esa denuncia al Barcelona estudia todo IU considera que es lo mejor mantener el resultado de la eliminatoria y mantener al Barça en el sorteo de cuartos de final de esta tarde así que el Barcelona sigue el curso del Levante ha entrado fuera de plazo pero eso

Voz 0313 41:06 es el único motivo es decir se levante hubiera denunciado en las primeras cuarenta y ocho horas el Barça estaría eliminado

Voz 0231 41:12 sí bueno eso no lo pone en la nota que no se acaba de pasar competición John dentro porque si toma vino diferente

Voz 0313 41:16 de de interpretación en el reglamento de la Federación por eso

Voz 0231 41:19 el gallo desde ayer por la tarde las fuentes de la federación con los que hablo la Cadena Ser Nos dijeron que sí que había una irregularidad no denunciada que ese jugador Schumi no podía jugar el partido de ida pero en la nota que no pasa ahora mismo el Comité de Competición Nos dice eso que la juez única considera que ha recibido fuera de plazo el recurso del Levante y que por ese motivo mantiene al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey

Voz 0313 41:42 aquí ha habido una una política muy curiosa casi de vida Isaías porque el verdad Antón tú me corrige pero el concepto la palabra simultaneidad ha sido interpretada de forma diferente por el Barça ahí en Fiyi por otros agentes y ahí ha estado la clave del conflicto el Barça entendía que simultaneidad Se refería a dos categorías distintas en este caso la segunda de la primera hicieron al parecer el espíritu del texto era simultaneidad de dos licencias

Voz 0231 42:08 gente que tiene dos licencias hay jugadores que a lo mejor tienen licencia de tercera división de fútbol playa o gente que en una categoría inferior puede ser entrenador orificio pero sí parece que en ese punto el Barça no tenía razón pero ya está claro es que la juez única de competición no da lugar a la duda y que va a seguir el Barça así que dentro de veinte minutos arranca el sorteo de cuartos de final con el Barça en el bombo

Voz 0313 42:30 pues ya nos cuentas hasta luego Antón hasta luego oye Pablo por cierto los perros pueden entrar a recintos deporte

Voz 35 42:36 Bosch pues no haber en principio no pero bueno luego pues hay equipos de fútbol que hacen acciones solidarias con asociaciones protectoras Bono que decir que todo tiene su opción no de hecho tenemos una cosa pendiente en este país que triunfa en Estados Unidos es en Estados Unidos los equipos de béisbol de primera digamos de la Liga sí seis principal hacen una vez al año el Barquín de Park que e ir de compras una billetitos para entrar con tu mascota a ver un partido entre todos vivir los colores de tu equipo y esto lo tenemos

Voz 0313 43:10 dieta muy bien hablabas de ejemplos positivos la Casa Batlló de Barcelona quemas algún otro que por ejemplo la Capilla Sixtina

Voz 35 43:16 nada del románico San Isidoro el Museo San Isidoro en León también empiezan ya con perros pequeños a dejar entrar es un paso Bono cuando Piper pasa por los sitios muchas veces es cuestión de no de desconocimiento no se les había ocurrido que nos ha pasado porque hemos ido por ejemplo a Riaño al embalse de Riaño en pico los de León el barquito municipal que es el el barquito turístico se ha convertido en dos friendly ya permite mascotas o lo mismo nos ha pasado la iglesia de las estrellas de Palencia es una iglesia que está recuperada está series como te lo conoce

Voz 1331 43:48 sí sí sí

Voz 0313 43:51 Pedro cultural al norte de Palencia ha ido a quince kilómetros en las Omeyer Don Henley ya puedes ir con el oye lo contrario Pablo lugares hoy dices pues cosas que

Voz 35 44:03 por ejemplo mira una cosa que no sea llamado muchísimo la atención porque además da no sé una imagen que no es quizá la que busquemos todos en las almas de Gran Canaria y la la playa de Las Canteras Paseo bueno pues está prohibido que las familias con perro ropas paseen con ellos de absolutamente prohibido ni sentarte en

Voz 0313 44:24 no hablas de la playa sino de paseo

Voz 35 44:26 yo que soy de San Sebastián pues es impensable que la Concha se les ocurriera prohibir que pasee por el Paseo de la Concha entonces el principal punto turístico de la ciudad cinco kilómetros turistas y locales pueden ir con

Voz 0313 44:39 eso tiene que ver o tendrá que ver digo yo con con con el incivismo de algunos otros bastantes propietarios desde llevarlos atados sonó atados desde que lleven el gozaron desde los excrementos claro es que hay que poner los animales sino la persona

Voz 35 44:54 exacto yo creo que quizá hay otras maneras porque eso esa prohibición lo que hace es trasladar el problema a las call a las calles Areal

Voz 0313 44:59 efectivamente efectivamente mira hay

Voz 35 45:01 sí de ayuntamientos en España que ya están comenzando a obligar a el censo de ADN entonces tú les pones el MI6 ese Málaga Xàtiva Meco creo que es Madrid en fin ya hay varios esto es algo que va a crecer

Voz 0313 45:14 lo que se conoce como trazabilidad de la mierda seguirle el rastro pero es que te llega

Voz 35 45:19 automáticamente a causa doscientos veinte euros doscientos diecisiete en el caso de Málaga llevan un año allí en ese municipio en concreto pero en fin yo creo que es una de los caminos que hay que recorrer porque la impunidad en la que se sienten una minoría de propietarios de perro esperando a todo el resto

Voz 0313 45:37 oye del clero a donde se dirigió vamos ver

Voz 35 45:39 en estos días en Madrid la semana que viene en Fitur dos rigorista de Madrid nos damos la última semana de enero

Voz 0313 45:47 en que aparte de Fitur en que quién quién quién os esponsorización casi

Voz 36 45:51 murió Castilla Castilla y León que que está empezando a trabajar en este tema y que

Voz 35 45:56 bueno pues ha nombrado entre comillas embajador turístico a Piper y de ahí nos iremos a Segovia Ávila y luego ya para Valencia y Murcia íbamos a hacer pues todo el sur de aquí a finales de mayo y Bono Nos encantaría pues que otros ejemplos que nunca se nos habría ocurrido no como por ejemplo el de Bankia que nos llamó hace cuando estábamos ya tres meses llevábamos de Tour y nos llamó diciendo oye queremos hacer algo ya han convertido para facilitar a la gente de que pueda hacer cualquier gestión con tu perro es el primer banco en este país que se declara friendly que pone una pegatina perros bienvenidos que rompe una barrera que bueno pues que puede ser un ejemplo para tantas y tantas empresas correos tú no puedes ir a echar una carta con tu perro o ayer mismo a un Ayuntamiento que entre hacer una gestión no te dejan entrar bueno pues por qué no hacerlo no con perros educados todo es posible

Voz 1331 46:48 siempre queda en cualquier sitio

Voz 0827 46:50 pero es decir pero no para para asistir a una conferencia hombre no los no se habría que de acuerdo en que lugar en qué lugares no en qué circunstancias

Voz 35 47:03 yo creo que no yo creo que sería interesante primero la normativa a abrirla Nos hemos encontrado en Aragón por ejemplo que prohibe Aragón prohibe lo que es una realidad en el resto del país que entrar en bares y restaurantes está prohibido por normativa autonómica Se da la paradoja de que en Zaragoza que si la ordenanza municipal te lo permite se crea una inseguridad jurídica que impide a los negocios a abrir este sector que vayan turistas con su perro o locales con su perro entonces íbamos nosotros a ellos decían por supuesto bienvenidos pero por favor no lo contéis porque no es un problema eso es muchas veces es una cuestión de de dar la posibilidad estamos en dos mil dieciocho es decir

Voz 0313 47:41 sí pero pero

Voz 1331 47:46 el sitios no como decías tú por ejemplo el ultramarinos que tienen las bandejas de cosas abiertas otra cosa ahora que hablamos voy yo soy yo soy de obtener y me encanta que no tengo por prescripción facultativa de mi mujer pero sino por no se hace responsable no de ella sino de mí

Voz 0313 48:03 de que no lo sí pero también soy Pulga friendly entonces en un hotel que me deje

Voz 1331 48:09 alguno las pulgas luego me las llevo todas

Voz 0313 48:11 en el tobillo bueno yo estado ya hemos

Voz 35 48:14 Nos esos siete meses es una de las cosas que sólo preguntar a los hoteles y pues de todos los hoteles en los que hemos estado siempre nunca me han puesto ningún problema siempre pregunta por esta cuestión en un único caso en un hotelito pequeño muy recóndito les dijo que tuvieron una vez un problema pero todo es organizarse hay una cadena de hoteles en España por ejemplo que hace firmar a la persona que va con su perro un consentimiento y un bloqueo de doscientos euros para que tú puedas entrar en la habitación Si el perro tu firmas diez normas básicas que tiene que cumplir el perro si hay algún problema te cargan los doscientos euros eso critica da seguridad pero abre oportunidades y luego el tema de los que hablamos de los supermercados efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo pero en Italia que es Unión Europea como nosotros resulta que ya la normativa y facilita que las grandes superficies es decir ningún nombre en concreto ya pueden sus carritos están adaptados para aquel perrito pequeño pueda ir ahí pues bueno que en España no sepuede todo se puede hacer con orden y concierto en Aragón por ejemplo una una tienda de souvenirs fíjate souvenirs y fuimos allí la Virgen del Pilar tal tal pues hay encantados con Piper lo conocieron hoy si queréis entramos no no no puedes entrar porque no Denis comida animaba y me dice no es que tenemos fruta escarcha nada de destaca está absolutamente envuelta en veinte mil plásticos y entonces nos pueden poner problemas los de Sanidad osea que quiere decir que que todo tiene su punto o no a que intentemos facilitar las cosas y por supuesto con orden control perros educados

Voz 0313 49:45 aquí está bien tranquilo este señor Pablo Muñoz muchísimas gracias por este ratito a La Ventana

Voz 35 49:51 hace por darnos la oportunidad de dar a conocer a Piper On Tour

Voz 0313 49:53 si os esperamos a todos agravamiento y hasta pronto

Voz 37 50:00 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judy tras dientes DRAE pues lo puede pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusa

Voz 4 50:09 lo está equipado con cuatro mil euros al renovar tu coche oferta de reciben válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 38 50:21 cuántos pares de zapatos tienes ir de gafas

Voz 1450 50:24 al lado de este momento