La Ventana (18/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias pues eso que les contábamos aquí en La Ventana hace sólo unos minutos el Fútbol Club Barcelona sigue en la Copa del Rey podrá jugar los cuartos de final no habrá sanción por alineación indebida en su partido contra el Levante de la de la semana anterior tenemos Antón Meana en la sede de la Federación pendiente ahora de otra cosa que es el sorteo Antón buenas tardes de nuevo

Voz 0231 00:25 pues sí qué tal Carlas buenas tardes la denuncia del Levante fue presentada esta mañana está fuera de plazo y por este motivo tal y como adelantó la Cadena Ser hace veintitrés horas la jueza única de competición mantiene al Barça en el torneo el sorteo arranca en dos minutos como es sorteo puro puede deparar por ejemplo perfectamente un partido Barcelona Real Madrid

Voz 0313 00:44 o sea que era rapidito sorteo no Antón si lloro que antes

Voz 0231 00:46 de cuarto ya conoceremos los rivales

Voz 0313 00:49 venga que nos lo cuentas hasta luego hasta luego la cita política de esto ahora la tenemos en en Madrid ahora mismo con el Partido Popular Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 00:56 buenas tardes Carles así es los populares inauguran la convención nacional en la que buscan su rearme ideológico de cara a las próximas citas electorales participan entre otros el actual portavoz del partido en el Senado Ignacio Cosidó que a la entrada de este encuentro ha negado cualquier relación con el ex comisario José Manuel Villarejo en el robo de la documentación a Luis Bárcenas Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 01:16 les queda el balón buenas tardes y Cosidó dice estar tranquilo y no cree que ninguno de los documentos desclasificados hoy por el Gobierno le puedan afectar porque nunca insiste mantuvo ningún tipo de contacto como el comisario Villarejo

Voz 2 01:27 saben que reiteradamente es señalado que no he tenido ningún tipo de contacto ningún tipo de relación mi verbalmente ni por escrito con el señor Villarejo y por tanto entiendo que no no puede haber ningún tipo de comunicación por mi parte

Voz 0019 01:42 la convención de los populares está a punto de arrancar acaba de llegar Pablo Casado también lo han hecho María Dolores de Cospedal Alberto Núñez Feijoo y Teodoro García Egea ellos dos les corresponde pronunciar los discursos inaugurales de este encuentro en el que en el que el PP quiere reafirmarse como la única alternativa al Gobierno hoy

Voz 1667 01:57 sus socios los sindicatos han convocado los primeros paros en Vodafone en contra de la anunciado ERE en la empresa que prevé el despido de veintitrés por ciento de la plantilla en España unos mil doscientos trabajadores amplía Mikel Crespo

Voz 0702 02:10 sí según fuentes sindicales consultadas por la Cadena SER estos primeros paros convocados a nivel nacional se desarrollarán durante la mañana de los próximos días veintinueve y treinta y uno de enero y los días cinco y siete de febrero es la primera respuesta de las organizaciones sindicales del comité de empresa para mostrar la disconformidad de los trabajadores con el anuncio de Vodafone España de poner en marcha un ERE por razones económicas productivas y organizativas según la empresa y que podría afectar a casi un cuarto de su plantilla a finales de la próxima semana se iniciará previsiblemente el proceso de negociación de ese ERE para el que los sindicatos ya han mostrado su firme opositor

Voz 1667 02:42 y el Málaga en la sierra de Totalán sigue la espera los ingenieros confían en poder comenzar en las próximas horas la perforación de los dos túneles verticales con los que se pretende llegar al pozo donde se cree que permanece desde hace cinco días el pequeño Julen están a la espera de la llegada de una tuneladora procedente de Madrid para iniciar esos trabajos cinco y tres

Voz 1915 03:06 primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso en la convención nacional del Partido Popular en Madrid la candidata del PP a la Comunidad ha reivindicado los valores del partido

Voz 3 03:14 esperamos de esta convención es proyectos programa electoral vamos a hablar de muchos temas de educación de Europa sobre todo de futuro íbamos a salir fortalecidos como los líderes del centro derecha ya fuimos eligiendo presidente después de el Congreso pero ahora lo que vamos a elegir esa al líder del centroderecha en España como como digo para eso va a contar con todo el apoyo del Partido Madrid y en mi caso como candidata a presidir la región

Voz 0827 03:45 el escenario dos del protocolo anticontaminación

Voz 1915 03:48 Madrid ha dejado una reducción del tráfico de algo más del nueve por ciento en la almendra central tanto el miércoles como el jueves los dos días que ha estado activo también un aumento del número de viajeros en la EMT de un uno coma siete por ciento el miércoles Hidum tres el jueves la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha negado un empeoramiento de los niveles de contaminación desde la entrada en vigor de Madrid central como asegura el Partido Popular

Voz 0795 04:07 los datos se sigue la tendencia y las series la metodología que se ha venido utilizando y que es la correcta y por supuesto no es eh es rotundamente falso las manifestaciones que está haciendo el Partido Popular

Voz 1915 04:22 hoy estamos en el nivel uno está limitada la velocidad a setenta kilómetros por hora en la M30 las vías de acceso en el interior de la M cuarenta mañana quedan desactivadas todas las restricciones tras la reducción de los niveles de contaminación y continúa la investigación para esclarecer la muerte de una chica de veinticinco años que fue encontrada el martes en un descampado de Alcalá Meco con una decena de heridas de arma blanca en las últimas horas se le ha practicado la autopsia al cadáver la víctima no había presentado denuncias por violencia machista en cuanto al tiempo cielos nublados en buena parte de la comunidad que pueden dejar lluvias a última hora del día a esta hora tenemos siete grados en el centro de Madrid

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:08 los servicios informativos

Voz 1 09:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:56 son las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias a la espera de sorteo de Copa de los cuartos de final de la Copa del Rey nos metemos ya en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 21 10:08 me como porque no me he vi que usted me habla muy mal

Voz 22 10:17 más de la mitad de las mujeres

Voz 23 10:19 más de la mitad de las mujeres que formamos que que formamos parte de la carrera judicial somos mujeres

Voz 24 10:25 final vamos a incorporar mano la conversación alguien que de esto de las montañas a un poquito eh porque está empeñado en ser la persona además Herat en subir los catorce ochomiles catorce ochomiles del del mundo

Voz 22 10:37 Maroto el vicesecretario obra de urbanizaciones vino mucho por la Comunidad Valenciana y hubo una entente tanto con Pablo cansado con Pablo cansado como

Voz 4 10:45 Andrea Levy total y absoluto hoy

Voz 22 10:48 no

Voz 1005 10:52 yo pagué Venezuela va a seguir por el camino de la democracia

Voz 24 10:55 la lista con Ryan llegaba Carolina María al mundo con sus tres mil setecientos kilos seiscientos kilos ha sido de setecientos kilos que bebe tan gordos a cometer errores iban los

Voz 25 11:08 bueno

Voz 26 11:09 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación

Voz 24 11:15 las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 4 11:17 en días de

Voz 0313 11:20 p

Voz 4 11:21 la mitad de vigilancia informe estamos Joyce en el quinientos setenta y tres que comenzamos a las cinco y once y las doce y once en algún lugar del bolso

Voz 1704 11:35 Mario implantado por Dani Garrido en Carrusel deportivo y escuchado por Teresa Colomer señoras señores son las tres y dieciocho minutos de la tarde y las diez dieciocho minutos diez dieciocho minutos de la tarde Carrusel deportivo gol hay se queda la cosa eh

Voz 0827 11:50 horas de diferencia Teresa echa cálculos y dice que quizás el carrusel es que tengan mucha audiencia o en Bolivia o en Kazajistán que son dos los los dos lugares en el mundo que cuando aquí son las tres de la tarde y son las diez o bien de la mañana o bien de la noche buena equivocarnos con la hora en la radio es tan frecuente como las equivocaciones con los ordinales no sólo nos pasa en la Cadena SER Paula Zoilo por ejemplo nos envía lo último escuchado aquí en Radio Nacional de España un veintisiete a espantoso que nuestra compañera de allí Sam Sandra Urdín corrige inmediatamente

Voz 1915 12:23 Pedro Sánchez enarbolar a la causa feminista en su discurso en la Eurocámara España líder mundial de trasplantes por de veintisiete Habbo año consecutivo no está bien dicho veinte

Voz 4 12:32 siete años

Voz 1704 12:37 a y lo que dicen perdón

Voz 0827 12:40 perdón pero el poder perdón también por el ordinal efectivamente lo correcto es vigesimoséptimo bueno aunque no miremos a otras emisoras nosotros también tenemos que arrancar este informe pidiendo disculpas seriamente a los cacereños por haberles robado de un plumazo el Valle del Jerte esto no envía Diego Valladares

Voz 27 13:00 a estas gracias Djindjic de estos pacientes ciudadanos Ávila Ávila que le parece a usted

Voz 0827 13:07 hay Valle de Las cerezas si Valle del Jerte también pero lo de Ávila no el Valle del Jerte es una preciosidad ilimitada al norte con Ávila y es verdad también con Salamanca

Voz 0313 13:16 manca quiero pertenecer pertenece a la peña

Voz 0827 13:19 inicia de Cáceres bueno ha sido una semana muy intensa el martes investidura de José Manuel Moreno Bonilla y al grito de ave que vuela a la cazuela nuestra compañera Nerea Aróstegui me pasa esto del ya presidente andaluz en una de sus réplicas parlamentarias

Voz 11 13:35 la política de meter miedo a la población la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario época tiró Tiko en Andalucía

Voz 0827 13:45 eso os tras la época político este es uno de los errores de estos que hacen época creemos que es quiere decir apocalíptico hasta donde sea hasta donde sabemos es así ahora nunca se sabe quizás alguien me diga desde Andalucía hoy es que aquí decimos apocalíptico porque lo llevamos por ejemplo en nuestro ADN

Voz 1174 14:05 Adén son cuestiones que llevamos en nuestro ADN

Voz 11 14:07 Moreno es nuestro ADN oye

Voz 0827 14:10 que son muchas horas de debate ya se sabe quién mucho habla mucho yerra

Voz 0313 14:14 yo ahora mismo nos vamos a la sede de la Federación Española de Fútbol con el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey Antón Meana emparejamiento saber alguna alguna eliminatoria gorda

Voz 0231 14:27 sí hay uno muy bueno e acaba de tocar El Sevilla Barça la última final de Copa la del año pasado se va a repetir en cuartos de final la ida en el Pizjuán la vuelta en el Camp Nou al Madrid le toca el Girona la ida en el Bernabéu la vuelta a Montilivi primera vez que el Girona está en cuartos de la Copa está haciendo historia sí correcto está muy contento aquí su director deportivo que ya ha posado con Emilio Butragueño Getafe Valencia una final de Copa de hace una década

Voz 0313 14:50 hola al Getafe ahora de fútbol Valencia pelo largo al lado

Voz 0231 14:53 en la otra eliminatoria es Betis Español sólo falta saber guiar las del orden falta el orden de saber si se juega la ida en Sevilla o en Marcel

Voz 0313 15:00 por eso van a sortear ahora mismo van a sortear ahora mismo nos hemos precipitado un poco porque ya sabemos los cuatro emparejamiento

Voz 0231 15:06 pero eso Real Madrid Girona Getafe Valencia Sevilla Barça o bien Espanyol Betis o Betis Español fechas

Voz 0313 15:14 Antón

Voz 0231 15:15 la semana que viene la ida el miércoles veintitrés y una semana después el día treinta de enero se van a jugar los partidos de vuelta

Voz 0313 15:21 todos en el mismo día no hay no hay martes sí

Voz 0231 15:24 les les que los solapan en que lo cambien en dos días pero la fecha que fija la Federación como día miércoles veintitrés el miércoles veintitrés pero por tema de televisión lo pueden mover en a dos días y como te digo la vuelta el día treinta luego se juega la semana siguiente en la ida de las semifinales no se sabrá la vuelta no sobra decir los finalistas de la Copa hasta la última semana del mes de febrero este parece aguantamos diez segundos que aguanta aguanta ya están aquí unos niños que han sido las manos inocentes bollo y horario sabremos bueno todavía no sabes tuvieron sabe lo van a decidir justo después del sorteo a media hora a las seis y media de la tarde más o menos ya sabe que se juega la ida en Barcelona y la vuelta en Sevilla así lo repetimos rápidamente Real Madrid Girona Getafe Valencia Sevilla Barça Espanyol Betis

Voz 0313 16:09 pues bien Antón un abrazo compañero datos hasta luego gracias a saber qué horario nos dan el miércoles los con a Roussel vamos a ver venga a echar al Atlético de Madrid Sevilla peruano pero está Girona que hace esto que sí claro que sí minuto ochenta y siete que marcó fue muy Copa la Copa es un torneo fantástico muy emoción

Voz 0827 16:28 durante ese partido precisamente no dimos ese buenos lo dimos pero nosotros íbamos en La Ventana la tarde en la que se estaba jugando ese partido porque se estaba decidiendo en el Parlamento de Andalucía la investidura de

Voz 0313 16:41 Juan Manuel Moreno Bonilla Moreno Bonilla porque creo que antes le llamado

Voz 0827 16:45 José Manuel Ramos en las pues desde del Parlamento andaluz pues se produjo una manifestación multitudinaria aunque quizás no tan multitudinaria como dijimos

Voz 28 16:54 multitudinaria concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía está ahora con un impresionante despliegue policial y dos espacios acotados a ambos lados de la entrada donde más de un millón más de un millón de personas

Voz 4 17:04 los un millón de se concentran en esto

Voz 28 17:07 millones de personas entre millares

Voz 0827 17:09 sí millón la cosa se quedó en New York bueno la manifestación se produjo por el apoyo de Vox a esta investidura un partido el que hemos sabido esta semana que recibió financiación de exiliados de Irán y sobre el gentilicio de ese país no envían desde todo por la radio una duda

Voz 4 17:25 cuál es el plan de los nacidos en Irán iranís o iraníes tenemos que saberlo necesitamos saberlo porque si hay una noticia desconcertante de las últimas horas es Vox ha reconocido que un grupo de exiliados iraníes financió Prados

Voz 29 17:41 es que toda su campaña electoral

Voz 0827 17:44 iranís hoy iraníes la semana pasada planteamos una duda semejantes

Voz 4 17:49 son colibrí es es corre todas las dos más acepta las dos los dos afanes

Voz 0827 18:02 bueno aceptan las dos ya dijimos que en este caso Susana tenía razón ese aceptan las dos formas aunque se prefiera colibrí es en la lengua culta según nos dice la Real Academia y atención porque la Real Academia nos dice algo más dice que esta preferencia se da especialmente en los gentilicio así que mejor iraníes que iranís aunque acepten los dos como israelíes marroquíes o paquistaníes por ejemplo

Voz 8 18:29 hola Don Don Rubén

Voz 4 18:36 más cosas que han pasado esta semana se abrió el lunes día quince

Voz 0827 18:40 aeropuerto de Corvera en Murcia un aeropuerto único en el mundo seguro que te acuerdas Francino porque permitirá ir en avión a la ciudad de Manchester United según dijo en su día el presidente de Murcia en la región de Murcia

Voz 30 18:55 los puertos estará operativo en diciembre Illa hoy podemos comprar ya billetes de avión para o min diecinueve Corbera Leach Corbera Manchester United cobró United

Voz 0313 19:06 distintos puntos después de nombres

Voz 0827 19:08 justificó diciendo que era muy aficionado al fútbol más que al aeropuerto seguramente en las últimas horas hemos estado pendientes sobre esa polémica sobre si el Barça había incurrido o no en una alineación indebida en su partido de Copa frente al Levante es la cosa ha quedado solventadas a favor de el Barça ayer Manu Carreño al contar esta noticia dudaba entre femeninos nos lo envía Paula Losada

Voz 28 19:36 a esta hora de la noche XI XXXII los aficionados del Fútbol Club Barcelona

Voz 0313 19:41 puesto también los del Levante están pendientes

Voz 28 19:43 de lo que decida una mujer se llama Carmen Pérez antigua miembro la antigua miembro del miembro del TAD profesora de universidad y ahora mismo es la juez única de competición antigua miembra

Voz 0827 19:56 después corrige dice miembra que su femenino que la RAE todavía no registra el diccionario veremos qué es lo que pasa en el futuro hice sin embargo antigua juez cuando podría haber dicho jueza

Voz 0313 20:06 pues sí que es femenino que

Voz 0827 20:08 sí que está registrado en el diccionario aunque todavía no se no se ha extendido lo suficiente bueno y hemos estado y seguimos muy pendientes del rescate también del niño de Julen la mayor dificultad es el poco diámetro de la boca del pozo en el que cayó ya nos hubiera gustado que de este dato de Euronews que escuchó Juan Carlos Fernández no hubiera sido un error

Voz 31 20:30 los técnicos que participan en el rescate descartaron continúa

Voz 0313 20:33 dar con la succión del material sólido del pozo

Voz 31 20:36 el cinco kilómetros de ancho de veinticinco kilómetros de ancho y ciento diez metros de longitud

Voz 0827 20:40 a veinticinco kilómetros de ancho desde luego no no eran kilómetros también dudamos sobre si los pozos tienen longitud con lo que tienen es profundidad queremos que hubiera sido más preciso hablar de la profundidad de la longitud pero bueno quiénes somos nosotros Francino para criticar despistes de este tipo en realidad el pozo tiene eso veinticinco centímetros poco para un pozo pero muchísimo para el diámetro de una moneda de un euro que es lo que dijo Iturriaga en su concurso y escucharon Daniel Martínez Mikel Suárez Juan José Carlos Cantero Isaac Díez Mariluz Gaviño

Voz 0313 21:17 qué moneda tiene mayor diámetro la de un euro o la de cincuenta céntimos la de un euro pues no era la de cincuenta centímetros no no no no no veinticuatro con veinticinco e y la otra vez

Voz 0827 21:30 mientras con veinticinco centímetros vaya veintitrés centímetros y medio o de veinticuatro centímetros y medio como para tener un monedero capaz de llevarnos y más de Itu Jorge Córdoba seguidor de la serie Juego de Tronos también se sorprendió cuando escucho a Iturriaga anunciar el próximo a final de la serie que será hace diez años

Voz 4 22:07 Mario pregunta para Juego de Tronos en dos mil nueve asistiremos en dos mil nueve asistiremos empieza el catorce de abril al final de Juego de tronos con la misión de la última temporada

Voz 0827 22:16 en dos mil nueve asistiremos dos mil nueve fue eso exactamente hace una década que la última temporada de Juego de Tronos estrené hace diez años es casi tan extraño como que Isco vaya a ser titular con Lopetegui esto lo escuchó Carlos Ortiz

Voz 1005 22:30 lo que es el partido el Madrid ganó tres cero en la ida una de las noticias que va a tener el encuentro es que Isco es titular en la alineación de Lopetegui en la alineación de Otegi enseguida

Voz 0827 22:42 estábamos allí Isco titular en la alineación del Lopetegui ya parece que es la única posibilidad

Voz 0313 22:48 no era el verde en las de Solari desde luego

Voz 0827 22:51 prácticamente no se da en los últimos encuentros bueno esta semana entro yo también en la unidad me dirigí en este caso Arturo Obregón por este por contra que cree que es un Galicia mismo nos dice la Academia en la lengua culta suele referirse la primera es decir colibrí es bisturí es Garmin síes

Voz 0313 23:09 no por contra contra hay voces

Voz 0827 23:12 generalmente procedentes de otras contra bueno pues me dice Arturo que es muy poco ortodoxo que lo correcto sería por el contrario en cambio o contrariamente tiene razón el vigilante en que la expresión Nos llegó del francés es un galleguismo y que fue desplazando esos otros giros que ya teníamos en castellano que dice que son los correctos pero ojo Arturo por contra también es ya una expresión aceptable y aceptada en el Espanyol que hablamos aquí en España según nos dice la Fundéu pese a que tradicionalmente se había censo Prado por considerarse es un calco del francés la expresión la recoge incluso el Diccionario del español actual de seco Andrés y Ramos dice la Fundéu que su uso sin embargo resulta extraño en el Espanyol que se habla en América eh allí es donde se prefieren las alternativas que Arturo me señala que son correctas también vi que allí se utilizan más en Espanyol sí que utiliza hemos por contra bueno por lo menos la Fundéu la bendice la semana nos ha traído también un puñado de verbos destrozados el verbo saber por ejemplo al que ha metido una patada un patadón muy propio el jugador del Real Madrid Sergio Ramos no lo escuchó José Javier Simón fallara

Voz 1174 24:28 esta interacción prosigue fallando porque bueno

Voz 0827 24:30 no sabemos si si realmente eso se sabía

Voz 33 24:33 ese es realmente eso se sabía ser pues tras iríamos

Voz 0827 24:35 si realmente eso se saliese como para saberlo podríamos decir bueno sin salir del terreno de juego Julen Guerrero incurre también en un error muy vasco nos dice nuestra vigilante Lorea Martínez

Voz 34 24:47 sí es cierto que el público la afición de de la retina mostrado sí

Voz 0231 24:51 el mucho cariño está deseando que que saldría al campo

Voz 34 24:54 la deseando que que saldría al campo

Voz 0827 24:56 la deseando que saldría al campo el uso del condicional en vez del pretérito imperfecto de su cultivo que decimos es una desviación muy extendida sobre todo en el País Vasco y Roberto ante lo nos envía una vigilancia muy interesante sobre la conjugación del verbo enraizado enraizado dice Xavier Vidal Folch

Voz 27 25:16 la iniciativa de un gran debate nacional lanzada por el presidente Emmanuel Macron es hábil inscribe la crisis de los chalecos amarillos en un marco más amplio en una fuerte tradición francesa está bien

Voz 0313 25:29 saltaran no claro debe decirse

Voz 0827 25:32 raíz eh es verdad que en realizar significa arraigar pero no se conjuga como arraigar sino como aislar eh entonces sería enraizada como dice nuestro vigilante y Carmen Espinosa invita también a Jesús Maraña por este pretérito perfecto tan regular que acaba siendo imperfecto vamos un error

Voz 1667 25:51 pero la sustitución de unos accionistas por otros

Voz 0827 25:53 sí palés en el BBVA con lo que no

Voz 1667 25:56 es lo que no sabíamos ir estaban porque estamos ahí

Voz 0827 25:59 no Laura lo que no sabíamos estamos sabiendo ahora creo que a Maraña se cruzaron dos posibilidades correctas que es lo que no sabíamos entonces lo que no supimos entonces la cosa quedó ahí en eso en lo que no sabíamos y esto no lo envía Nacho Ares no escuchó en Podium botas qué ocurre cuarenta y seis años después que un velero barco velero en los mares del Sur naufragio naufragio solamente quedan cuatro supervivientes del naufragio el verbo un naufragio quedaría ese naufragio a que no que sería naufraga

Voz 0313 26:35 no estaba construidos tampoco pero no está mal pero suena tan mal efectivamente netamente más

Voz 0827 26:41 también tenemos algún verbo creado el verbo inseguridad por ejemplo que se sacó de la manga aquí en La Ventana La la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet hablando de la recuperación de los serenos Illa serenas en la ciudad

Voz 35 26:53 manera experimental con dieciocho personas hicieran hay bien valorada ya tenemos dos lo que podríamos llamar los agentes cívicos que trabajan en en el horario de pero no teníamos cubierta el plan con la noche yo entonces el el CNI no tiene nada que ver con un vigilante de seguridad porque no es la labor que no pues creemos que estas personas

Voz 0313 27:14 es personaje de acompañamiento verdad sí sí

Voz 35 27:17 señor a un país viento regenerar entornos concienzuda ayudará a personas por ejemplo pues que desorientar uno que tiene quiere sacar dinero en cajeros les da apuro sólo solas no porque a lo mejor no les pase nada sino simplemente porque les da miedo vivir esa sensación de la percepción de aquello que inseguro quizá no digo que sí

Voz 0827 27:36 Beyoncé Urizar bueno pues no existe del verbo inseguridad ni siquiera existe el verbo seguridad e con el que podríamos construir por negación el otro y otro verbo que no existe y que crearon en Pasapalabra ni más ni menos primeros lo dijo una concursante que es piloto de drones y después lo retomó el propio Christian Gálvez y lo escucho Carmen Espinosa ella no reenvía es el verbo to Catair

Voz 36 28:00 pero qué pasa vamos haciendo un trabajo fin de grado a tocateja los drones bueno

Voz 1005 28:08 ahora tienes que no casi no toca Castellar pero sí elegir

Voz 0827 28:12 pues nada lo dice la concursante lo da por válido Christian bueno tocar reiteradamente algo con la mando es toquetear coquetear toquetear ese es el verbo no es toca tutear menos mal que la cosa no fue en el rosco que podría haber sido impugnado

Voz 37 28:29 Sharma

Voz 4 28:30 bueno digamos con algunas frases hechas tras tocadas

Voz 0827 28:33 las dos primeras dichas por dos políticas además de apellido Montero José Luis Martínez invita la ministra María Jesús Montero por darle la vuelta al dicho que sostiene que la información es poder tantas veces

Voz 38 28:43 nos preguntamos de dónde le viene el poder a Villarejo bueno claro empezamos frente a explicarnos algunas cosas no si el poder información si el poder información y claro si esa información es ilícita

Voz 0827 28:55 el poderes información es justo al revés y efectivamente aquí el orden de los factores es importante la frase es la información es poder Ifrán Santa Catalina invita a la portavoz parlamentaria de Podemos a Irene Montero que para denunciar las puertas giratorias de algunos políticos usó una metáfora que describe una situación apocalíptica pero imposible

Voz 1915 29:16 políticos que están tomando decisiones políticas en España terminan en sus consejos de administración que suba la factura de la luz no es un terremoto que cae del cielo no es un terremoto que cae del cielo

Voz 0827 29:27 no es un terremoto que cae del cielo bueno en realidad ningún terremoto cae del cielo en todo caso un terremoto votaría del suelo

Voz 39 29:36 el equipo

Voz 0827 29:38 yo nada más Eduardo García cree que se produce un cruce de dichos en este

Voz 0313 29:42 momento en el que en SER Deportivos hablábamos de

Voz 0827 29:44 el debut de España ante Bahrein en el Mundial de balonmano

Voz 40 29:48 pero su Balonmano anárquico de mucho uno contra uno puede provocar muchas sanciones es decir va a exigir concentración la selección española precisamente ser la primera toma de fuego primera toma de fuego importante empezar bien para

Voz 0827 29:58 es la primera toma de fuego una mezcla entre la primera prueba de fuego y la primera toma de contacto que acabó como acabó en error

Voz 1119 30:06 no visto

Voz 0827 30:10 ayer fue el día de San Antón el patrón de los animales que sin llegar a ser seres humanos como dijo Ruth Beitia

Voz 41 30:18 creo que que se debe de tratar

Voz 42 30:21 por un igual no a un animal cierta maltratar pretende que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos

Voz 0827 30:29 que todos al final todos los seres humanos no no todos somos seres humanos ni los animales merecen el mismo tratamiento que las mujeres son los hombres por ejemplo es es evidente en general nos gustan los animales acabamos de estar con Piper aquí en el estudio de la ventana nos gustan tanto que se nos cuelan de repente nos dice Teresa Colomer

Voz 0313 30:47 pues ya puedes ir preparando té mejor no así José porque en total Nasar no les va a saber nunca Olive no sea que todo un poco

Voz 4 30:55 de ver in Tintin et rien

Voz 43 30:57 Tintín es inequívoco de arriba

Voz 0827 31:00 en ese ese modo de hablar por lo común para zaherir a alguien dice la RAE que es retintín Rin Tin Tin era el perro de la televisión lo he dicho que queremos a los animales aunque es verdad que no siempre les tratamos bien a veces los mal tratamos de obra y otras veces de palabra nos lo recuerda Ignacio Parro los animales

Voz 44 31:19 han dado origen a algunas expresiones objetivos que usamos en nuestro día a día la Bella cotidiana es muy habitual escuchar que una persona es un lince ése es muy listo se está muy fuerte que está hecho un toro es un tacaño despreciable le llamamos ratas en los negó los tres una persona que se aprovecha de la desgracia de otra pero alguien muy hábil es un águila en el ámbito deportivo si eres muy lento eres una tortuga pero si eres muy rápido eres una gacela sin embargo hay algunos calificativos que suponen un problema muy gordo dure los animales están muy relacionados en nuestro lenguaje de una manera muy arbitraria o una persona obesa le llamamos vaca fue un hipopótamo Ballena pero nadie le dice a otra persona estás hecho voy o meras amorosa como anda es más de los elefantes no a destaca su volumen Se destaca su memoria porque unos y otros no

Voz 45 32:17 porque yo llego

Voz 44 32:22 puede que se deba a una cuestión cultural por qué no en todos los países usamos los mismos modismo sobre animales mientras que en España le decimos a alguien que

Voz 0231 32:29 como en exceso que lo hace como un cerdo

Voz 44 32:31 Paraguay El Salvador Seguí dice como un lagarto los pasos de cebra no reciben el nombre de ningún animal en Argentina y en Colombia se llama monos a los grupos también hay algunos que son de lo más machista los lagartos y los forros tienen algo en común en masculino es alguien astuta y pícaro mientras que el femenino son unas putas

Voz 0827 32:51 a un hombre fuerte y valiente la llama gallo

Voz 44 32:54 con cobardes le llama gallina aunque también hay una excepción un pobre animal cuyo nombre masculino es un insulto el macho cabreo

Voz 4 33:06 y al final vaya final por la Unidad de Vigilancia de hoy

Voz 46 33:11 habla uno y a uno le parece bien y ahora otro de parece mal entonces desde el otro debe estar oiga qué ha dicho usted que yo no he dicho eh yo no soy eh Torquemada ya estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no se haya una escuchaba cosas al otro relación Dana

Voz 4 33:29 bueno

Voz 0827 33:29 estamos nuestra dirección de correo Udeur arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias ya saben sin en algo equivocado que seguro que sí

Voz 4 33:36 dicho esto mucho

Voz 46 33:37 muy equivocado y no volverá a de momento

Voz 0827 33:40 hoy Francia Chess porque vamos a siguiera

Voz 0313 33:42 dando de de palabras que como todos ustedes saben es el ADN de de la radio pero en una canción muy especial baja muy especial y lo digo ahora es pues lo digo es pues va llega después

podríamos hablar solo de Bach pero claro como tú utilizas todo tipo de música incluso

Voz 0313 38:00 faltan veintidós minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias lo comentábamos hace un momentito con Isaías vamos a seguir hablando de del uso de la palabra que que es que

Voz 4 38:10 fundamental que es el ADN de de la radio

Voz 0313 38:12 en una proyección muy muy especial a ver el lenguaje de este medio incluye términos que ustedes conocen también como cuña cuña publicitaria Bono cuña promoción Hengel bueno son esos mensajes con los que tratamos de fidelizar a nuestra audiencia con los que tratamos de compartir con ustedes pues las virtudes las bondades de de los programas que hacemos en esta casa en la en la Cadena SER como cualquier otra emisora de radio eh perdió creo que últimamente nacieron género lo explico un estilo muy concreto al que hay que bautizar al que hay que buscar un nombre yo propongo directamente que a partir de ahora cuando demos paso cuando suene en la radio lo acaban a escuchar a continuación digamos anda un Ortega

Voz 1 39:03 escucho la cadenas me pregunto cuál de las dos cosas se más hermosa la Cadena Ser o la música pero

Voz 4 39:19 pues la música la música de Bach y más que la que además queda Cadena SER vaya pero pero la vale vale

Voz 1 39:30 es justo después

Voz 0313 39:35 es que hay una persona muy concreta detrás de estas historias no y hemos invitado para que esa son en La Ventana para que a hablar para hablar con el con un poquito más se calma idea de sosiego que me da un poquito de miedo Isaías porque no sé si te acuerdas pero hace unos meses concretamente el tres trece septiembre si el día que estrenamos temporada el director general de esta casa Daniel Gavela los hizo temblar porque peligra puede peligrar nuestro puesto de droga

Voz 11 39:57 jo me gustan tanto las cuñas de Ortega que pensado que podíamos hacer una radio sólo con cuñas de Ortega

Voz 0313 40:04 va a llorar que se queda unos quedarse al revés es como los sea la radio podría ser lo que hay entre Ortega yo espero Juan Carlos Ortega buenas tardes son iba ayúdanos un poco no

Voz 1174 40:17 hostia lo primero dar gracias por poner el concierto de Brandemburgo es eso ya con esto ya me tienes que no hay Isaías la última vez que te invite de entregue un Ondas y señora control de cosas Nord vencido notas y restituir el honor fue en mayo de darte y evidentemente cómo estáis

Voz 50 40:40 bien muy contentos de compartir unos minutitos de

Voz 0313 40:42 de radio contigo iré de explicar a los oyentes que esto que haces es un género bromas aparte lo puedo yo le llamaría Ortega se directamente yo lo tengo yo lo voy a hacer pero que esto es un género que sugerían lo que tiene que ver tú lo contarás con la imaginación con la empatía con la con la complicidad con con con preferencias con las preferencias musicales por ejemplo yeso tiene riesgo no porque puedes proponer una cosa alguien no gustarle no sé si hablas de los billetes

Voz 4 41:11 escuchando la emisora escúchanos

Voz 51 41:23 es una forma de deben de un producto al famoso pues de lo lo lo oyen lo consume tal vamos a un producto si se usa mucho

Voz 4 41:34 además de comunicación ya pero es decir que los hoy

Voz 1174 41:38 no aquí en la SER

Voz 4 41:41 pues sí

Voz 19 41:43 vigile quién les puede

Voz 4 41:46 cómo estás rabia una radio abierta todo sí pero vale vale de acuerdo que escucho algo

Voz 0313 41:56 día está claro pero pero pero hay lío pero ya te puede surgir en cualquier momento verdad

Voz 1174 42:02 a mí lo que me gusta es elegir músicas y cosas que han significó mucho en mi vida infierno que por lo tanto en vida en mucha gente no esa canción de los vicios nombre cosas que son un icono en sí mismo no para las cuñas y para estas cosas que hacemos no los de la radio son muy útiles no porque justo cuando se escuchan ya te provocan puso a cada uno

Voz 44 42:24 propios sentimientos recuerdos cosas no

Voz 1174 42:26 a mí me gustó mucho los los clásicos los iconos claro

Voz 0313 42:29 qué pasa que esto de la música de los clásicos de la canción tiene un riesgo porque de repente te sale un espontáneo que haces

Voz 4 42:36 oyente para cadenas

Voz 1119 42:41 que la acá con todas las personas que todo el tutores hasta los relató tanto los térmico de sonido electro eh

Voz 0313 43:24 qué grande lo mejor es lo mejor es la voz institucional el voto de la cadena guau guau guau guau yo voy a echarte este tramo si yo

Voz 0827 43:36 yo creo que esto que estamos viendo Francino parece muy difícil pero es muy fácil lo que es difícil es crear el universo que te has creado si para mí lo complicado es el universo Ortega qué te has ido acuñando a lo largo de de años y a partir de ahí claro es que en el universo surreal de Ortega todo esto funciona vamos brota de manera natural

Voz 1174 43:58 hay una cosa que es cuando tú te das un esqueleto dentro del esqueleto ponles yo de hecho sufro mucho porque hay mucha gente me dice cara pero tus ideas a tienen una Roma común pueden parecerse unas a otras y eso es lo que busco sea yo mi mi lo a lo que dedico más tiempo a que se me ocurra la idea de siempre no bueno es otra cosa que se de distancia de tu

Voz 0827 44:25 pero es que podemos volver a Bach no es decir toda la música de Bach tiene el aroma de va pero cada una de sus piezas es sorprendente y es única

Voz 1174 44:33 hay una cosa hoy una es hizo un documental sobre cómo se llama el este hombre el escultor Chillida que decía una cosa va frutal que dice que era como las olas del mar

Voz 52 44:43 siempre nueva

Voz 1174 44:45 pero siempre eterna claro no es las olas son han estado siempre pero cada una nueva pues la música Bages eso podemos hablar de baja solo no podemos seguir hablando solo

Voz 0313 44:57 podríamos hablar solo de Bach pero claro como tú utilizas todo tipo de música incluso

Voz 53 45:06 lo quiere escuchar a la calle para escuchar a la calle

Voz 4 45:23 apretar en millones de descargas

Voz 0313 45:31 Brother Brothers Mimi los dedos eh pero que lo pueda haber yo estoy absolutamente convencido

Voz 1174 45:36 yo ya no sé Pétain con nada no hay el otro día no sé si lo bien que lo comentabais vosotros lo de lo lo del gato no lo del huevo que un huevo que que tiene de no sé cuantos millones de de

Voz 0313 45:49 sí es la fotografía la imagen más más compartida

Voz 1174 45:52 tal o sea que nunca se sabe con lo puedo

Voz 0313 45:55 brutal y que de brutalidad iba mucho que pensar y a pensar en direcciones distintas

Voz 1174 46:00 sí totalmente

Voz 0827 46:02 hay otra cosa que pudiera muy violento universo que es el fuera de contexto es decir mezclar en una misma frase me barrunta miles de descargas eso tiene un efecto humorístico fantástico

Voz 1174 46:14 yo no busco sea yo yo cuando era pequeño yo me acuerdo que mucha gente dice pero esta forma de hablar de la gente que tus personajes eso es es Mi abuelo es la gente de cuando yo es que hablaba junto o por ejemplo para decir yo soy muy limpia no yo soy muy escrupulosa esas cosas a mí me mi me fascina en ese es un lenguaje muy rico e el lenguaje de así popular es súper

Voz 0827 46:39 sí pero cuando juntas al abuelo diciendo barrunta con millennials que con miles de descargas entonces cuando el choque

Voz 0313 46:46 hay otra mezcla todavía más más llamativa esta es una una promo para sólo para redes también apuntando el foco hacia ese público que perseguimos que son los los millennials Ike es que mezcla una música muy concreta muy antigüedad muy rancia ella muy bonita también con un mensaje que pretende ser ultramoderno al resultado es este

Voz 19 47:05 escucha la más eh

Voz 4 47:14 estamos inmerso en las redes sociales Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter caldo Caloca el ascenso de las nuevas tecnologías no nos ha pillado de perfil

Voz 22 47:33 pues no italianos

Voz 4 47:37 somos clásicos como Lope tales

Voz 0313 47:45 ha colado también la música clásica Juan Carlos

Voz 1174 47:47 sí yo como uno flexión hoy os he traído una cosa porque dijo que uno no tiene la oportunidad de que le llamen de La Ventana así no saca como guay es verdad lo digo en serio esto mola y como yo tengo un programa por las noches de los viernes y en un horario que esa

Voz 0313 48:05 las noches Ortega Ortega he traído una ICO

Voz 1174 48:08 sabía que iba he traído una promo de mi propio progre

Voz 0313 48:11 amaba muy bien tiene claro claro pues estaba a ver esta noche a la una y media después de El Larguero buenas noches eh

Voz 32 48:20 buenas noches te gusta el reggaeton eres cojonudo será rédito un pero también te gusta Scarlatti ya Spotify da Play reggaeton con Escalda la que alterna

Voz 0313 48:38 vamos un segundo de reggaeton con un segundo de la música del famoso músico más loco

Voz 32 48:43 no sepa reggaetón Coll Scarlatti to play list ramo falda me quema Francisco Javier buenas noches cómo estás amigo

Voz 22 48:59 me ha dado un trozo de frenar la página web Podemos

Voz 35 49:09 es pedirlo gustar que Alcibes que se que no mucho

Voz 0313 49:14 te gusta el ya ha subido muchas veces todos tienen más break espada o ir pues oye dos al revés

Voz 1 49:25 pero al revés

Voz 4 49:28 la solución para poder hoy reggaetón es nuevos cuando ya todo igual de bueno

Voz 54 49:38 dedicar todo programas de Baker es que una emisora destaca ubicar programa amigo a extremos sigue sin creerse Henri revela pueblo español que hace hoy los sólo se tendría nuestro Estado de Emergencia Social Rey que te pasa

Voz 0313 49:58 la mala vida

Voz 35 50:00 en la calle

Voz 54 50:01 ya pasa factura a esta noche a la una y media después El Larguero la mano tendida recientes no Amaro

Voz 1174 50:11 pero eso será será especial reggaetón nivel que que hago una promo de de de del programa se aquí dice que que que yo nunca una de mi propia cosa es la que yo no sé si es la primera promo de mí mismo si bacalao larga

Voz 0313 50:28 por qué

Voz 1174 50:30 pero todo esto se escucha más claro yo además

Voz 0313 50:32 produce una cosa en esta en esta aprobado muy muy muy importante muy interesante la mezcla del retoño Scarlatti hombre ella ya ya sé que es una broma pero eso dice eso dice mucho de los de los clichés de las etiquetas y dos puntos intolerantes claro que si te puede gustar Scarlatti te puede gustar el reggaetón no había absolutamente ya ya totalmente pero sí un problema no

Voz 1174 50:54 total ya que incluso ya a mi me gusta Isi Disi el heavy metal

Voz 55 50:57 ahi ir yo que sé que me gustaba

Voz 1174 51:00 bien no es compatible pues que es que es si la música buena te puede gustar del todo el reggaeton hoy sabes que yo tenía prejuicios con el reggaetón pero ahora que estado grabando este programa de esta noche

Voz 0313 51:11 yo los tengo hoy ídolo y reconoce que son prejuicios

Voz 1174 51:15 yo digo bueno hay mucha porquería pero lo querían cualquier género eh luego hay cosas súper bien hechas hoy y me escucha el despacito Hidalgo ahí cuidado que es difícil hacer esto eh que están está muy bien construido luego otra cosa son los el mensaje irá in situ

Voz 0313 51:32 no hay que ponerse a a revisar letras del poeta que también a medida que bueno y cosas peores las hay también eh

Voz 1174 51:41 o eso no distingue de géneros hoyo por cierto

Voz 0313 51:43 te gusta más la radio o el sexo lo digo por esto

Voz 4 51:46 y a usted porque le gusta la Cadena SER

Voz 35 51:48 que me me llena de gozo la Cadena SER me da todo el placer que necesito

Voz 4 51:52 qué hermoso que diga eso e incluso

Voz 35 51:54 Picard sexo con con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está