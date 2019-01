La Ventana (18/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias volvemos al recinto de Ifema en Madrid donde ya está en marcha la convención nacional del Partido Popular con uno de los platos fuertes de la cita el discurso del ex presidente Mariano Rajoy que reaparece en un acto de su partido tras la moción de censura María Jesús Güemes buenas tardes

el consumo privado de misma

Voz 7 05:21 mi querida amiga comentas en tu carta que tu marido desde que se hizo militante desierta formación política le ha cambiado el carácter ahora llega irritable casi que maltrata de palabra y de obra recuerda los consejos de Doña Pilar a la hora de llegada pagara caladora no pasa la aspiradora e intenta que las niñas estén callados piensan todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su partido debilidad prácticas sexuales inusuales sé obediente y no te quejes cuanto el alcance el momento culminante es suficiente para indicar cualquier conoce que hayas podido experimentar espero que estos sabios consejos sirvan para mejorar una relación que se estaba logrando soporto incapacidad para ser feliz Salmerón hasta siempre

este sábado a la una de las

Voz 1 07:55 de Berto Romero y Andreu Buenafuente Albert nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo cualquiera lo que tenemos

Voz 14 08:34 cuánto hace que no te graduó es la vista mes

Voz 8 09:10 este fin de semana Carrusel se pone los guantes del ring Gabi reglas fuera no hay ningún tú crees que pueda ganarle sábado desde las tres una hora menos en Canarias

Voz 1 09:25 el gallinero se mete en el preestreno de críticos la leyenda de Robin estaremos en el rincón con sus protagonistas y con toda la banda del gallinero quiera reescribir la historia de la Jordi Martí tres partidazos con el Real Madrid Sevilla Huesca Atlético de Madrid Valencia es mucho más que un simple tomate y Roussel mucho más que un programa deportivo hasta la una y media de la madrugada de que nunca

Voz 17 10:05 Miguel Rivera cada vez

Voz 8 10:07 SER

Voz 18 10:10 la Ventana

Voz 8 10:11 aunque las Francina

Voz 0313 10:14 son las seis y diez minutos de la tarde a las cinco y diez en Canarias hoy nos ocurre una cosa nuestra cita semanal con la música en directo que realmente es poco usual hoy aquella llegado tarde Nos Benjamín Prado PP Benjamin está aquí buenas tardes

Voz 0281 10:24 dar hiciéramos pro Iñaki de la Torre porfiar

Voz 0313 10:27 por llegar aquí a Gran Vía viene en AVE desde vale el juro que yo no sé si son cosas propias del yo creo que antes y que cerremos

Voz 19 10:33 la ahora le podemos saludar y no podrá contar alguna de esas cosas

Voz 0313 10:38 la investigación en Indiana Jones que hace de la música está conecta con la otra del siglo pasado y además y lo buscas el pie de la guitarra de no sé que yo creo que sí que les ayudaremos no como se que nos está escuchando un abrazo muy grande mira el actriz Ana Fernández y la otra noche protagonizó momento estelar en la resistencia con Broncano cuando le retaron a que soltara cine adjetivos de corrido así un otras otro yo a todo quisque osea lo soltó pero fue una maravilla no yo creo que hoy para presentarnos su invitado podríamos hacer algo parecido aunque no sólo con adjetivos que no pero podríamos preguntarnos cómo es su nuevo disco como es el que encontramos en su música respuestas empiezo en Cádiz voz guitarra armonía popular culto cantautor flamenco canción Carnaval el intercultural planetario utopías reivindicación magia placer sentimiento cabreo homenaje ironía poesía y la lista podría seguir resumen aún son irá lista podría seguir pero voy hace hincapié en tres palabras en particular que son pasajes viajes paraísos viajes por ejemplo de Egipto a Saturno de Cádiz a Nueva York de norte a sur de Oriente a Occidente es un viaje musical que habla varios idiomas y que puede dar por ejemplo por ejemplo podríamos comenzar en los confines de Orión

Voz 16 12:15 un equipo baje mal trecho por las ciudades que visito vuelvo a Gillard de tres hecho con la codicia de tío las trampas de la memoria vuelven a contar la historia que no escribimos Tullio Si la pueden estar trébol Can Domenge la escoria Bellver digo metido

Voz 21 12:44 yo este eh

Voz 16 12:48 tiro Javier Ruibal buenas tardes amigo

Voz 0313 12:50 bienvenido a La Ventana cómo como él tras las trampas de la memoria vuelven a contar la historia que nos cubrimos yo esta canción vendió treinta años y pico ya en la carretera hay un montón de canciones dan para muchos recuerdos para muchas trampas

Voz 0352 13:04 oye pues sí también queda mucho hueco llenar espero que sigan habiendo algunas trampilla si algunos algunas nuevas cosas que contar sino tienes que contar desgaste sucumbe viste hoy esto del otro día de de la actriz Ana Fernández

Voz 0281 13:18 yo yo creo que es un ejercicio fantástico y que además podría servir cuando nos preguntan por una persona

Voz 6 13:24 o por un proyecto o por un partido

Voz 0352 13:26 que sea empezar a hacer una lista de gente da ejecutivos pero no sólo de palabras que lo definan hoy es un ejercicio fantástico no sé si a la hora de componer utilizáis algo parecido bueno yo mano de todo lo que los recursos de la cabeza pero no dan para mucho pero

Voz 20 13:44 tener siempre un diccionario de rimas a mano si vas escribir algo que está situado en algún sitio darte un paseo por algunos libros gol bueno información que te que te sitúe de pronto aparece un sitio que no contabas con él es estupendo porque lo incorpora inmediatamente a a la a la canción y a veces pasa que incluso te oeste sugiere una rima estupenda porque claro aquí hay que resolver la hay que resolver la rima Si hablas un lugar que no lo puede arrimar con nada pues por ejemplo en Coney Island sí sí pues lo lo he llevado con made in tailandés

Voz 22 14:22 sí sí pero pero eso

Voz 20 14:25 es una manera eso no echando mano afortunadamente hay unos diccionarios de rima ahora estupendo yo tenía uno que le copie de fotocopia a a Sabina que me lo prestó oídos fotocopia el que dice las fotocopias era un canalla hizo resaltó no sé cuántas hojas de de que letra o pero pero queda la mitad

Voz 0281 14:44 sabes que está está hablando un tipo que una canción dice Si me baila un poquito yo me hago Samurai y por eso mismo grito iba a Tokio ida cayó la rima entre cae Samurai no te la PJ Bartlett perdurará

Voz 0313 14:55 hasta aquí hasta aquí hemos llegado pero pero sí que es verdad

Voz 20 14:57 que en esta canción les ama la la Caixa gitana

Voz 0313 15:01 es donde se podría poner otra otro a Iñaki de la Torre buenas tardes amigo respira respira respiren el resuello muchas gracias recupera el resuello esfuerzo amigo

Voz 0281 15:11 es lo que podría poner hacia otra otra palabra para definir a a Javier que además uno Pla muy rara y que sólo la tienen los legítimas mejores canciones de la palabra novelista Javier a escribir novelistas de cuatro minutos de tres minutos de cinco minutos Caixa gitanas una novela realmente no esos fíjate que siempre ha aparecido a la hora de juzgar las letras de la gente lo más difícil de todo parece que seis capaz de escribir una novela de cuatro minutos una maravilla no no hay más remedio osea que pudiéramos hacer

Voz 20 15:39 la canción en seis canciones pues si pudiéramos hacerlo así zen toda una como yo que ser una trilogía o lo que sea sobre un mismo asunto pero claro el resolver y aprieta mucho Illa verdad es que te hace parecer más listo de lo que eres quiero que al final la canción lo que importa no cuánto tiempo ha tardado e eso porque puede haber tardado yo qué sé Un mes en resolver la papeleta o quizá lo cuando suena suena como si todo lo que ahora vendrá yo me acuerdo la última vez que tuve que canté una canción sí aquí se llama cuenta conmigo compadre que era justo el día del relevo de gobierno no

Voz 0313 16:17 casi me dijiste pero éstos bien agregó que ha escrito hoy digo siempre tú que yo estoy pero la canción esta canción es una maravilla por favor está más en directo

Voz 16 16:35 la vida grande su billete era iba van por el master de mentira diplomas regada aprovechan pones cara de Capullo pero todo Gabi OTA Sim Man

Voz 0788 16:57 ya

Voz 16 16:59 no patriota tuve hacer la pelota tiran de la vis mojan les lo suyo su propia Medi que botadura el orgullo hay que acordarse la boda de la empresario de moda es sabeos político el que Huete ya pecan de la gran vida tirando de poderío Domingo en la corrida señora con tu herida así también vayas aquí boca parte demandante contaba que echarle mucho antes si la Kagan perdón Marte los chungo no van al cielo pero bueno Love love pringar no tienen vuelo

Voz 8 17:50 visca

Voz 16 17:59 ya sin parienta parientes rictus yo soy tu comido con el ir por alguna parte

Voz 0313 18:11 que Javier Ruibal decía que este disco lo había compuesto en un estado de ánimo más relajado que en ocasiones anteriores relajado no sé pero mala leche

Voz 22 18:18 y el aguijón siguen ahí bueno es que cuando uno ya sabe que pie cojea

Voz 20 18:24 ya más tranquilo yo tengo está me daba así que yo la voy a contar si se daban te surge de de algo que te provoca hoy todo eso que ocurrió era un pretexto estupendo para soltarlo yo no soy partidario del panfleto pero vamos que está en otras cosas como es esta es un retrato de esto es una descripción qué tal cual sea no aquí no hay ni opiniones en nada o sea eso es como el periódico sería como digan vamos a contar lo que falta

Voz 0281 18:49 hombre Tour es de de Cádiz no hay uno une la noticia de que Cádiz es el mejor lugar para hacer turismo toda Europa es la región con más paro de toda Europa suma te suma algo que te suena tiesas turismo la desgracia ajena problemas no creo tampoco el porque también hay una cosa que que nos caracteriza es que

Voz 20 19:09 el digamos el siete en la camisa lo llevamos con una forma muy Galán es decir que que somos conscientes de que no somos el lugar más próspero de planeta pero igual espiritualmente somos más fresco más ricos no tenemos esa suerte no Industria cultivamos otra cosa cultivamos una cierta filosofía de debida es verdad que que esa noticia del líder Times que decía que se regule rincón del mundo que no sé qué

Voz 0313 19:34 pero nos decía Téllez el otro día que das esto no recomendase tú que que le un poquito la noticia tenerlo verlo como ha venido luego cae sabes que fin que hay algunas cosas que está bien que no cambien mucho tampoco

Voz 20 19:45 estar sobre todo porque el turismo ahora es muy mucho de avalancha ahí de inercias y dejó muy depredador muy deprisa te pueden bueno hay lugares barrios o ciudades como por ejemplo que pasa Granada se que se convirtió en lugar de celebración de las despedidas de solteros diga que yo insufrible porque eso es cosa una vorágine eh el fin de semana de gente pues vestía de Mexicano cantando no sé qué y una bronca y nada de una bulla muy gorda no hombre siempre y el río

Voz 0281 20:11 algo de estar de diez meses en paro o nueve y los otros diez currando como loco con un contrato miserable un sueldo pequeño luego otra vez al paro no o sea que tú eres un gentleman descosido como dices en la

Voz 20 20:22 por digo a la cara de la eso es el y todo eso hay que llevarlo con elegancia no

Voz 0313 20:29 ahora el fin del mundo de momento no nos preocupemos porque yo creo que ha sido

Voz 23 20:34 los tres dio la Profés sí

Voz 24 20:43 del infierno de los santos e del mundo

Voz 23 20:48 ayer la lleno de rata titanes en al

Voz 24 20:59 los canarios en el gris tú

Voz 23 21:03 a los de Qatar

Voz 25 21:08 ah sí

Voz 23 21:15 pastillas de los se seres desolado

Voz 24 21:23 cuerpos al cuidado El corazón eh

Voz 23 21:28 de todas clases dan los Muller va a realizar en los la recta Ari así sensata Freddy sal

Voz 26 21:51 a dar eh

Voz 6 21:55 de de este generoso como enfermedad

Voz 0313 21:57 se me corría alguna dolencia un poquito más grave si hablara de Dios hiriera este paisaje que describen esta canción Javier

Voz 0352 22:04 hombre eso es una canción al final tira para la esperanza no entendemos

Voz 20 22:07 le eso total pero apariencia es como una cosa catastrofistas sin embargo bueno abrió puertas a menos dioses menos diablos Si vamos a lo que vamos no vamos a reunirnos atendernos a cuidarnos es benevolente de verdad lo de la catarata porque provoca mucha compra

Voz 0313 22:23 es un alguien que empieza soy la vista no pero yo creo que estaba mal de la vista al principio porque de este de

Voz 20 22:30 cosido en valga la redundancia con lo que hablamos que dejó por mundo me parece un disparate absoluto sea coño decía que el domingo con quién decía Piedrahita no decía que el como él él Dios hizo el mundo en seis

Voz 0313 22:44 ya hice notar ya antes con

Voz 24 22:49 de ya sin noticias del cielo un ángel tiros dado llovieron canto rodado

Voz 23 23:03 de las de apta Fauré cada tara ya que es duda

Voz 27 23:13 sí ha dado mucha muchas cosas antes que os Javier Ruibal

Voz 0352 23:19 y una de las que me ha venido a la cabeza es que nunca la canción protesta o o como queramos llamar igual ya Llanos entendemos no pero que no que enamora nunca esta estabilidad esta capacidad y estas ganas de describir las cosas que nos rodean aunque duela alcanzó la cocaína no sonó claro

Voz 20 23:38 es que yo soy el que qué es eso que esa cuenta ahí es más o menos como gomeros como uno piensa ahí ídolo descubre conforme va escribiendo también eh no más que bueno un retrato de uno mismo lo que pasa es que si uno se creyera que es un divino todavía pero pero se da cuenta de que nos pasa lo mismo a todos todos sufrimos de lo mismo y todos añoramos lo mismo oí hasta el título de los paraísos mejores que un señor un poco el anhelo eterno no todos merecemos de sobra merecemos más y mejor y a veces nosotros mismos nos inventamos unos paraísos que caducan porque al jardinero ponemos por jardinero a uno que no no lo va cuidar y ese no cae en fin o sea que que siempre hay una una expectativa de ir un poco más más allá y las canciones pueden servir para eso no uno no es una canción a ver

Voz 0352 24:28 una canción puede transformar el mundo

Voz 20 24:31 yo creo que puede transformar una persona una una hacia dentro

Voz 0281 24:34 Tito poquito a poco he buenos el rato que dura la canción luego cuando sacaba ese que no bueno

Voz 20 24:40 bueno y consciente durante cuatro minutos catorce ver

Voz 0281 24:42 claro que no por qué no también

Voz 20 24:45 las cosas tienen tienen una función tarde bastar de yo no voy anotando en una libretista o lo que es pero de pronto un día recuerdas algo que ha dicho alguien hay esos te abre una puerta estupenda tengo una anécdota muy divertida bueno y la hija de Federico Lissner que es el pianista que toca quiénes te dice que es muy buen amigo eh

Voz 0313 25:07 músicos cojonudo en este disco eh si luego luego Gustavo perdona cierro paréntesis pero

Voz 20 25:12 sí me curo procuro ir además claro pues tengo la suerte de que acceden todos vienen y Federico y me dijo que la hay una canción hay que se llama eh corazón Tim Valero dedicada a mi hijo y de la Javier ha ganado yo cuando viejo y a la mala conciencia diría yo a las y bueno a la de no saber si ha hecho lo suficiente

Voz 0313 25:32 bueno nunca se sabe no claro nunca sabe uno

Voz 20 25:34 de ha hecho lo suficiente pero siempre te queda esa duda no pero entonces me dice ensayo de ternura esa canción me encantaría poderle hacer una o a mi a mi hija yo digo tú te acordará un día que estábamos en la playa hija estábamos que no queríamos ir ya es lo típico la niña no había manera sacarla del agua no venga venga vamos venga cariño que ya nos tenemos que ir porque ya vez porque habrá que mantendrá una cantidad argumento de si de pronto dijo pero bueno cuando jugamos dijo a la niña cuando acaben las olas me pareció una cosa tan espectacular tan bonito tan hermosas y él no lo recordaba bueno pues hace unos días ya me ha mandado una canción que ha escrito con ese con esa idea

Voz 28 26:13 se es es un beso es un peso

Voz 20 26:15 sí otro no lleno de una luz muy muy bonita que la de los la de los niños sea que las cosas pasan más tarde casi siempre no yo esto del fin del mundo no lo hubiera escrito claro hasta ahora sino hubiera pasado todo lo de antes

Voz 0281 26:27 de todas formas por volver a lo de la critica tú eres crítico pero los disfrutó también claro

Voz 20 26:31 dice no son muy paralice nota hiciera

Voz 0281 26:34 no se parecen mucho a la portada del disco de te echas un bailecito no canciones muy disfrutó nada

Voz 20 26:39 yo creo que sí que bueno él que hay chistes osos pero contados con gracias Almudena estupendo entonces el chiste lo hace el que lo cuenta no así que yo prefiero que yo tengo conciencia de que es todo un desastre pero

Voz 0313 26:53 no soy lamentaron no me llorando por las esquinas lo son muy pesados

Voz 20 26:58 es que además pasa una cosa como nos subimos a un escenario inmediatamente es que lo que más se parece a un púlpito no hay o a un estrado de del Congreso es decir entonces o seguida uno puede ponerse a hacerse el interesante no perdona a quince minutos una hora en el mejor de los casos entretenernos a nosotros que somos aquí lo los que hemos pagado para que tú te su baja hay las lanzar desde ahí cosas en plan sublime me parece que que un peligroso y pretencioso anoche

Voz 0281 27:27 problemas tan que la palabra entretenimientos ha degradado tanto que nos hemos olvidado que es muy noble entretener a los demás es unas para eso nos hemos inventado la cultura

Voz 0313 27:36 exacto paradita sí señor sí señor Baker ha dado claro

Voz 0281 27:39 mientras otras desarrolle Iñaki ese que dejó mudo el he dicho

Voz 0313 27:42 supera el resuello recupera resuelve nada que te ha pasado a mí me parece no

Voz 0281 27:46 apareciendo que hoy estaba impresionante

Voz 0313 27:49 estaba estaba intentando contraste no parece Benjamín pero esto siempre sí sí bueno y Javier si tiene una cosa

Voz 0788 28:01 con la vuelta demostrar es que le gustan los riesgos de repente saca sonidos que no se nos ocurriría que hicieran a veces son pero sólo rockero eso depende de cómo le va dando porque a él le apetece investigar e ir ya lleva mucho tiempo haciendo una cosa que para los ortodoxos del flamenco y palos similares es una especie de crimen voy a poner un ejemplo sonoros del disco del XXXV Aniversario en directo que había un solo esplendoroso de bajo eléctrico

Voz 29 28:24 bueno ahora mismo plaga

Voz 0788 28:36 esto es un bajo eléctrico como él bien sabe sin tras es que es que una especie de híbrido entre el contrabajo que no tiene traste no tiene esos palitos para que sepamos dónde tenemos que pulsar un bajo eléctrico de los de toda la vida no bueno eso es algo que ahora está muy asimilado por lo tanto no es un riesgo que corrió Javier sino que ya otros hubo antes pero es que es muy habitual que eso sonase en el pop no ya digo en el flamenco y demás ese sonido era pues muy de los ochenta por cierto se utilizaban los bajos sin tras

Voz 20 29:12 no es había admitido digamos nunca en

Voz 0788 29:14 cosas que digamos Duran que ver con la música folclórica o popular lo demás pero es que ya había habido un valiente aquí en España antes por supuesto que Javier Ruibal que seguro que va a sonar que ya había dicho bajo eléctrico en el flamenco por qué no

Voz 31 29:28 un

Voz 0788 29:39 Paco de Lucía con entre dos aguas claro mi Paco de Lucía por supuesto ya sabéis uno de los hacedores de la fama de Camarón de la Isla pues no fue el único porque el propio Camarón dijo pues ya ha roto el molde ya sigo yo no sé acordonada y en aquella canción que por cierto era de Kiko Veneno pues en el volar

Voz 0281 30:05 no voy dijo pues también vais a meter un solo de bajo

Voz 16 30:08 bueno

Voz 0788 30:22 el bajo eléctrico contrastes que era un instrumento pensado para el jazz y que está en el flamenco para que luego digan que los flamencos son inmovilistas y no se dejan hacer pues bueno la pureza no llevar

Voz 0281 30:30 no lleva a ninguna parte hoy ha dicho la cancillera acababa antes la Caixa gitanas Historia nos que puede ser una o ninguna

Voz 0313 30:36 con este Tsonga y hacer un flamenco estupendo luego

Voz 0352 30:39 estamos la a gitana pero aquí hay hay un peaje molesto cuando la gente viene a la música en directo de La Ventana que es tocar algo a claro a Javier estudias eh tu dirás por dónde te arrancas pues voy a cantar una canción que está

Voz 20 30:50 en ese precioso disco pero que la canto con Juan Luis Guerra sí sí señor así que

Voz 32 31:02 por qué

Voz 3 31:15 deben quemando desde antes pelan deparen par tu sofocaron en la antes sobre el lienzo de las olas pintaban con cara el mapa

Voz 27 31:32 de entre ellas yo ya te amé cuánto aquellas tardes de eso nada

Voz 3 31:41 aquí estoy para aprender a cifrar tus padres Lotus Arena mi buena suelen muy también que no despierte del sueño submarino ni desvían mi camino no no esto su tridente nada pondrá la corriente sí

Voz 0281 32:02 dos

Voz 3 32:04 sí lo sé que no fue por descuido las caras savia que tus ventanas y puertas veinte seguido mi corazón desbocado tu voz yo tres bien estás en tu vocal la respuesta de pendido vendido diamantes ha alzas tela el día diseñan las T una estrella no sabías que aquella madrugada marca única el rumbo y la travesía que te condujo a mí Puerto Escondido pero abierto fina Alberto singladura

Voz 27 32:53 yo oscura yo te espera todo

Voz 3 32:58 yo dejado de mi cuenta intentas K

Voz 0313 33:04 y mejora RAM

Voz 3 33:07 también que tuvo que me desmienta aunque no sea el

Voz 27 33:12 pero no ha mejor claro el dinero y ahora voy constante que no pecan de hecho

Voz 3 33:21 espera eh pero sé que no fue por descuido y sin puertas

Voz 27 33:34 pic horas son dos por cada dos o tres

Voz 0281 33:38 está tuvo cada martes puesta

Voz 3 33:41 se ha emprendido llama Sergio emprendido vio nada bien pleno Domi amante no penique donde

Voz 0313 33:59 Javier Ruibal en directo La Ventana regresamos en tres minutos

Voz 16 38:20 tiene placa de manera natural zifios sus ceremonias dicta Polo que Leor de Otegi nada el trasiego matinal que no sal desde la This

Voz 23 38:38 a los

Voz 16 38:45 su mensaje primordial los besos yo te quiero que yo quiero ser va cantó Romero Espino el pan y la sal

Voz 23 39:05 la

Voz 16 39:08 armada suelen mantener con un amor que estrene cuando más se ofrece

Voz 0352 39:17 aquí seguimos en La Ventana en nuestra dieta de cada viernes con la música en directo y estamos presentado el último disco de Javier Ruibal paraísos mejores escuchando una canción de la que yo quiero comentar algo con él se titula La mujer manjar y a mí me recuerda a lazo me conecta con un con un concierto de hace un tiempo en el que se llamaba presente femenino Montes de rodeas cede sólo de mujeres no estaba

Voz 19 39:37 Aral estaba estaba roza estaba estrella

Voz 0352 39:40 Morente no sé si eso fue una necesidad alguna cuenta pendiente o algo que el que el hoy lo exige

Voz 20 39:47 Rubén se el el patriarcado no una coyuntura que desencadena es estructural que estamos es estructural lo que ocurre es que como estamos tan acostumbrado a andar en esa ese basurero pues como que no echamos ni un minuto para para para reclamar nos sobre todo nosotros la parte masculina que hay algo que hacer no me entonces bueno pues y como además el movimiento feminista o femenino valga la el el adjetivo meramente femenino e decidió que ya estaba bien y que se echó a las calles brioso me parecía un buen momento para bueno para sumar mi voz humildemente impidiendo por supuesto de por anticipado las disculpas en la parte que a mí me toca porque yo también ejercido medida machista macro micro mi medio

Voz 0313 40:35 o sea como todo el como todos porque porque nos educan así nos han educado así

Voz 20 40:39 que no nos pusieron el jardín yo así no esperemos que éramos eh

Voz 0788 40:43 todas maneras la música en general tanto en la creación como en la ejecución quiero decir los músicos de garito los músico

Voz 16 40:48 el de acompañamiento a los músicos de sesión es un mundo

Voz 0788 40:52 muy masculino si no sé por qué no se porque empezó la cosa no sé si porque el rock'n'roll comenzó siendo una cosa pues eso de contar grandes hazañas de de la juventud y siempre van de la mano de lo que haya hecho el hombre no pero da igual lo que sea pero yo por ejemplo ensayo en Oslo Carles compás que tienen creo que ochenta y cinco locales de ensayo que debe haber a lo mejor dos grupos de chicas y grupos en los que haya chicas a lo mejor hay diez luego dentro de eso puede seguir ahondando en cómo son los no sé cómo decirte los estereotipos del asunto las chicas normalmente son cantantes o coristas hay alguna que es pianista alguna que es bajista alguna les recuerdo que el gran comentario hace unos años Konko que mallas que tenía una bajista muy buena como si no pudiera ser buena porque mujer no Laura y así un montón Si nos fijamos en los escenarios incluso cantando con mujeres la mayoría son hombres no sé de dónde viene no he conseguido saberlo muy bien pero es verdad que es un es un mundo muy masculino en el que no sé si ustedes no quieren o no pueden entrar no me suena que

Voz 0313 41:49 ello la música no es una isla que viva

Voz 0352 41:52 al margen del resto de la sociedad ni de nada no

Voz 20 41:54 creo que haya ningún impedimento sea no no sé por qué porque en realidad Si todos queremos tocar

Voz 0352 42:01 músico o músicas buenas Venus el otro día estuvo aquí tocando Manolo García icono con una banda de músicos músicas norteamericanas eran todas meras uno menos un guitarra que había está con debe voy todo lo demás eran eran chicos cómo y cómo tocaban proceder tapadas

Voz 28 42:16 muchas también ese es el país de Luz Casal y ahí sí sí sí le sí

Voz 8 42:21 el de capitán del el parto momento de estas por ejemplo yo

Voz 0281 42:25 muchas de ellas tocan porque casi todas ya que dicho Luz Casal pero casi todas usted dosis once en no digo eres toca su instrumento

Voz 20 42:34 Menem en algunas ocasiones toque con con Edith Salazar que toca el piano y canta magnífica Icon Esther Godina que fue percusionista en mi banda y luego Sabina hizo así la parte se la llevó de gira cosa que yo me alegré mucho porque dan un dinerito que yo no lo hubiera podido pagar no estoy Pedro no hay cierto rencor aún latente ahí se nota no perdí la oportunidad para decidio no no pero bueno pero quiero decir que no hay en mi caso no ha habido ningún prejuicio así decir no esto no porque porque no porque sencillamente no y luego porque además eh eh la mujer en general es buena compañera de andanzas ahí es mucho más complaciente que nosotros que deben cuando nos poner muy mostró no entonces para ir de gira ahí porque me encanta lo demostró que la verdad verdad Regal no sé para qué nos vamos a engañar no entonces ella sí tienen siempre a poner a pasarlo y toda la cosa no quiero decirlo en plan suavizar te tomas de luz un siempre son más propensas a poner una caricia que un que una bronca en

Voz 0313 43:33 oye que antes ha salido la conversación una canción que es muy especial de este año

Voz 20 43:37 disco que es corazón Tim Valero

Voz 16 43:39 si te dijera que ayer cuando con tus Núñez eco yo Navas mismo Deco si te dije Peruga si te falla el duele

Voz 43 43:58 ah bueno

Voz 16 44:02 el sé que ya no ser sin otra entrega el fuego yo emprendiera hemos el vuelve de sueño tú y yo se veía Mario Bros saltó el dos dos tiendo seguiría palos do Xavier rival

Voz 0313 44:33 por buenas tardes

Voz 44 44:35 hola cómo estás muy bien muy bien donde estás hoy en Ciudad de México estás en Ciudad de México

Voz 0313 44:44 pues está aquí con nosotros de panadería nuestro la sorpresa pinche yo te va tu padre definido la producción de este de este disco

Voz 6 45:01 lo que está tu cargo como como

Voz 0313 45:04 Josa pero artesanal yo pensado jode lo voy a preguntar si esto exactamente que consiste no lo puedes explicar

Voz 35 45:11 bueno pues real porque nosotros trabajamos de ese modo no opte temas llegan vamos puliendo lo bueno bastante tiempo y muy poco a poco y con mucho frío va con él enseñándoles decidiendo qué qué es lo que le estándar lo que no yo concibo también mucho el trabajo de producción como algo artesanal en el sentido de de cobrar alrededor de un motivo ir poniendo pequeñas cosas que que como que enmarcan no como dice eran no en algún decorados mosaico IVAs resaltando la figura que quieres con con otras cosas alrededor

Voz 22 45:58 hoy en este disco tú produce es Lucía baila eh

Voz 0313 46:03 la familia que toca unida permanece unida si se divierte unida vas a canciones poco a poco

Voz 6 46:12 no no como como uno a lo mejor no fue muy

Voz 0281 46:15 bueno echando partidas a al Super Mario Bros pero luego la música a Junta sobre todos una cosa compartís no

Voz 35 46:22 qué que hacer todo lo que hemos jugado nosotros junto con la música

Voz 20 46:25 claro claro la Nintendo no que como sabía que iba a perder pues no me echaron mano a mano la pero siempre el tú sabes Javi bueno ya que estamos aquí desnudos delante de todos sabes que siempre me ha quedado esa sensación como creo que le queda cualquier el padre de no haber estado todos los suficiente va haber sido todos lo suficientemente juguetón nuevo o haberse dejado llevar por la travesura de del niño porque ya nosotros estábamos como adulto en otras otras pamplinas

Voz 0281 46:56 bueno pues pero es que esto es un poco es una canción de amor a la música por haberte devuelto al hijo de alguna manera no en cierto modo no

Voz 0313 47:02 bien también no sea vamos a comprar un sofá Benjamín eh

Voz 20 47:06 bueno eso es un relato tiempo porque todo lo que se cuenta ahí son bomba Marley Police va todo y mientras tanto bueno el flautista de Hamelín andaba con su papel afuera ir reclutando gente sí bueno es una suerte que que nuestro Javi se nos salvara de todo de te de tantas cosas como había de las que también otro no salvamos porque esto empezó mucho antes cuando éramos

Voz 0281 47:28 todos nosotros los que estamos aquí unos críos no oye nosotros estamos llevando a Iñaki a los mejores colegios y mira os

Voz 0313 47:39 oye Javier padre he leído por ahí en alguna entrevista que te han hecho que dijiste algo parecido a hasta que no desobedeces por primera vez tú no te das cuenta de que es la manera que tenemos de crecer Javier hijo recuerdo es la primera vez que desobedece viste no soy muy temprano por la mañana

Voz 20 47:59 refiero por la mañana yo estaría durmiendo

Voz 0313 48:02 nave debió ser muy

Voz 35 48:04 temprana edad porque no no lo recuerdo no se ha sido muy reviente pero tampoco tampoco creo que haya dado muchos problemas

Voz 0788 48:12 Javier en que has sido tu padre desobediente entre comillas al hacer este disco sea no ha querido atreverse hacer alguna cosa ha dicho estás muy tronco con esto no te sacamos de esta cosa

Voz 0313 48:20 o osea ha venido a jugar

Voz 35 48:23 no nada soy muy obediente de hecho ha sido tan obediente que practicamente lo ha dejado en manos no estoy sea yo no recuerdo ningún nada es lo que queráis lo que queráis haciéndolo que Valdés viendo sorpresas que tampoco se venció más bien muy obediente

Voz 44 48:39 arriesgado como decía yo antes sí

Voz 35 48:42 bueno a él él también sabe que en que nosotros no hemos seguido la pista con mando y sobre todo yo no pero José ni mi compañero que tiene mucha parte de responsabilidad en este Estonia

Voz 20 48:54 el suele cachas nosotros caché

Voz 35 48:57 que en los hemos conocido desde niño lo primero desde desde fuera y luego ya entrando en su música entonces yo creo que él sabe que nosotros nunca vamos a de una un abrigo de de otra estricta o una chaqueta o unos zapatos de Madonna sabe qué es lo que le vamos a colocar alrededor pertenece a su universo no ha subido a su color su paleta de colores todo

Voz 22 49:24 muy bien bueno Javi oye que te vaya bien por por Ciudad de México gracias a la ventanita este hombre no se me olvide de la botellita de Excal que le encargué

Voz 0313 49:35 luego Richard

Voz 22 49:41 venga un beso

Voz 16 49:43 el camel Carmen Amaya en el tablao velas llegue de forma un revuelo que ya pasa de la raya una flamenca sin casta pedigrí más chica que el colibrí ahí Deco unas son caliente Viena El Alexia gitana repartiendo Sonic que te mata por martinete que alivia con Bibiana tocarle la baja aquí presente de la agenda de la niña del sol naciente canta baila Amaury tener el el misterio como que esta criatura queda el templo haya hecho o la gloria de Silverio vi la Goran ahora las saldo de la balanza de la es agitar a la

Voz 0352 50:32 ya antes lo hacía referencia se a maravilla esta Cabrio

Voz 0313 50:35 bueno y además es que es una canción que descubre algo extraordinario que no se sabía que es que el flamenco nació en Bilbao donde les da la gana dando en Bilbao también el plan de Bilbao Barakaldo también es muy buena

Voz 0788 50:52 estaba orquestación está esta canción también porque tiene esas flauta travesera si no me equivoco de fondo haciendo unísono cola guitarras y eso que son muy también de esa parte de la innovación del flamenco que llegó en los setenta cuando empezaron eso a incorporar las pues a Jorge Pardo empezó a incorporarse a los cuadros que llevaba Paco Lucía Itar ya las ha convertido en un clásico es como lo del bajo que decía yo antes como lo del cajón que ahora resulta que no falta ningún sitio pues resulta que su trajeron de Perú ellos también con lo cual le de rival va siempre recuperando la tradición y luego cuando ya tiene elementos la tradición agarre y hace una novedad y encima es gracioso porque hace también está técnica tan antigua que es como la del trovador la de contar cosas de ahora mismo y muy teatrales que uno pueda ir viendo cómo ocurren pero las actualiza con cosas como la de la la Play Station todas estas cosas en fin una combinación complicadísima que yo creo que la hace como ningún otro aquí

Voz 0352 51:41 la canción es una auténtica maravilla

Voz 16 51:44 es una oda contra la tortura también el virus y te traigo un puñado ahí ahí ahí la carita de porcelana con Filipe Piran meritorio bendita con me vaya muy poquito Samurai y por eso mismo viva y hoy Viva K

Voz 0313 52:31 ha perdonado porque creía que estaba pensando y me decía

Voz 0281 52:41 lo decía Iñaki que es verdad que las las cosas las mismas cosas cuando se visten de otra manera pues suelen hacer nuevas no cuando le metes otro lenguaje ganarle otras dos palabras grandilocuentes otros bueno mira Rosalía no lo que está vendiendo por ahí por por el mundo haciendo flamenco con cuatro cosas de ahora digamos no

Voz 20 52:57 hombre a mí me entrené siempre con el la pregunta con tú nunca estás ahí con unos la ribera del flamenco que opina de nosotros no

Voz 0313 53:04 no lo hemos hecho eh eh pero yo aprovecho para decir

Voz 20 53:07 yo creo que lo que lo que hay mucha gente hablan de armando ruido osea que esta chiquilla lo que tiene que hacer es divertirse pasárselo bien eso fundamentalmente lo que está haciendo ahora el que el flamenco peligra porque yo creo que eso es el infantil al flamenco al contrario puede haber alguien que oyendo la ella pueda después subir un escalón Sito y curiosear en otra cosa no te digo que se vaya a pasar directamente a yo que sea no voy a a este a Silverio a buscar música Abu Ghraib esa cosa es un poco absurdo pero pero que la vez tranquila hombre que dejen tranquila a mí también me dejaron tranquilo yo yo era el que estaba incómodo con el rollo de jugar con el flamenco y no no siendo de crianza y sin embargo los flamencos a los que yo admiraba me ha me acogieron y me me me me dieron el carné algo imprescindible ya que vamos a dejarla tranquila que hay

Voz 0313 53:59 tantos puristas y ortodoxos integristas como antes o la cosa un poco

Voz 20 54:03 de capa caída Javier la en unidad hay gente muy aburrida si eso sí pero pero hay más o menos que antes pero que hace veinte años era

Voz 0313 54:10 yo creo que lo más duro y más yo creo que yo creo

Voz 20 54:13 hay bastante menos tontería con eso no Musampa y luego bueno que yo creo que es la pureza la pureza ensimismado y la pureza bueno para los drogadictos

Voz 0313 54:25 pero coño la pureza esa de tan puro tan puro infumable que alguien

Voz 0281 54:32 allí que en su rindió porque Joaquín Sabina le llamase a Pastora Soler flamenquito a mí me parece un piropo que te

Voz 20 54:39 pero si es que eso es una un detalle ternura si es que el el asunto es hoy sino hubiera hecho flamenquito a mía igual el novio al meter una hostia Joaquín porque porque ya eso ya con otro tinte pero es como lo de China o sea esa cosa que se decían antes y China aún es que ahora me van a perdonar pero es que ahora andamos todos con una cosa de internamiento y un cuidado

Voz 8 55:02 para decir correcto

Voz 0313 55:03 bueno y también para

Voz 20 55:06 lo que no hay nada

Voz 0313 55:08 eh eh ya que hasta entonces bueno qué tontería

Voz 20 55:11 precisa Moro Javier Javier Ruibal que ha sido

Voz 0313 55:14 lo hacer convertir esta órbita de radio contigo para destripar un poquito con ganas el el paraísos mejores tienes que dejarnos algo de regalo antes de pedirle canciones otra cosa dinero

Voz 45 55:24 no no dinero no no no mama

Voz 20 55:27 algunos un poquito de la botella te

Voz 0313 55:29 en atraer también bueno dejarnos algo detuvo favorito agrega que es la canción que abre el álbum venga camino de Coney Island en el penúltimo