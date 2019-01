La Ventana (18/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias empezamos en Zaragoza donde a esta hora está convocada una concentración en repulsa por el último crimen machista nuestro país el asesinato de una abogada a manos de un hombre que estaba en libertad provisional por matar a su mujer en dos mil tres allí se encuentra nuestra compañera Esther Orera Esther hola

Voz 1628 00:23 hola buenas tardes el silencio inunda hasta ahora la plaza de España por el asesinato de esta abogada Rebeca Santa Amalia que fue su abogada su letrada en ese crimen hace quince años en La Puebla de Híjar en la provincia de Teruel y con la que ahora mantenía una relación sentimental el cadáver de la mujer lo localizaba esta madrugada la Policía Nacional en el piso de Javier Salvador que se suicidaba la pasada no

Voz 0564 00:43 sí desde el viaducto de la capital turolense

Voz 1628 00:46 gracias ha sacudido a la capital aragonesa ya al Colegio de Abogados donde fue la coordinadora del servicio de orientación penitenciaria desde los años dos mil desde el año dos mil diez hasta el año dos mil doce la mujer asesinada tenía un hijo el autor del crimen que cumplió una condena de dieciocho años por el asesinato de su mujer estaba en libertad condicional desde el año dos mil diecisiete el juez que le concedió este permiso en contra de Instituciones Penitenciarias de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera donde cumplía pena

Voz 0313 01:16 el Madrid sigue la convención del Partido Popular con la intervención a esta hora de del ex presidente Mariano Rajoy Pablo Morán

Voz 1667 01:21 sí la han recibido con los brazos abiertos los populares le han recibido con una sonora ovación al grito de presidente en lo que supone su reaparición en un acto de partido tras la moción de censura ahora está participando en un color

Voz 1679 01:32 creo junto a la presidenta del Congreso Ana

Voz 1667 01:34 Pastor y con referencias al Rey Juan Carlos a la Constitución ahí está María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 01:39 es hola buenas tardes eso es la presidenta del Congreso Ana Pastor le está haciendo una especie de entrevista a Rajoy y el está reivindicando su partido ha dicho que hay mucha gente competente entre sus filas en el PP todos han respetado por regla general ya ha hablado de principios lanzando esta advertencia como

Voz 1 01:56 si antes hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios no es bueno en ninguna faceta de la vida política tampoco

Voz 1461 02:12 es la única critica que algunos ven le ha podido hacer ha casado porque para el resto hemos visto al Rajoy de siempre hablando de la constitución de Economía dando datos como si estuviera La Moncloa

Voz 1667 02:23 los taxistas de Madrid celebran a esta hora una asamblea para definir su calendario de movilizaciones contra la regulación de los vehículos de alquiler con conductor los de Barcelona ya han comenzado su huelga indefinida mantienen bloqueada hasta ahora el centro de la ciudad la Gran Vía de Barcelona lo hacen desde hace más de tres horas terminamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0838 02:42 qué tal muy buenas a las nueve empieza la jornada veinte de Liga Santander con el Getafe árabes mañana Huesca Atlético Celta Valencia y Sevilla Real Madrid en los blancos sin Keylor Navas que sufre una lesión muscular habrá que ver si a Courtois que hoy ha vuelto de su lesión en el sorteo de cuartos de Copa del Rey Sevilla Barça Espanyol Betis Getafe Valencia irreal Madrid Girona

Voz 0313 03:17 bueno ya estamos al corriente de las últimas noticias ya hemos repasado lo más importante de la actualidad una vez más vamos abrirá ahora como cada viernes nuestra Ventana de la cultura y el ocio

Voz 5 03:39 eso

Voz 0313 03:42 además Vallespín os buenas tardes buenas tardes porque tenemos de todo de casi todo tenemos ilustración humor cine libros pero empezamos con teatro en Valencia

Voz 7 03:53 a mí me me vino María

Voz 0313 04:07 hasta el próximo domingo puede verse en el Teatro Olympia la vuelta de honor la secuela de de la famosa casa de muñecas de Ibsen

Voz 0564 04:14 una obra escrita en dos mil diecisiete que empieza justo donde acababa la de Ibsen con el portazo de Nora al abandonar su casa el autor el estadounidense Lucas Nat imagina cómo sería la vuelta de Nora a su casa quince años después esta versión la protagonizan Aitana Sánchez Gijón y Roberto Enríquez ahora en horas una escritora de éxito y feminista viene a que su marido le firme el divorcio de ahí surge el surge el conflicto con su ex y con su hija muy conservadora no ha cambiado mucho pero no es la única hemos hablado con el director de la obra con Andrés Lima

Voz 8 04:44 para Thor que su marido maridos que en la obra original muy seguro de sí mismo muy paternalista y claro para él es una sorpresa increíble y cuando vuelve a tenido que reflexionar ha tenido que ponerse en su sitio y aunque no ha cambiado su postura inicial nos está obligando a un trabajo reflexivo es lo que está pasando con nosotros con los hombres no desde hacía tiempo no nos dábamos cuenta de lo que era perder privilegios y darse cuenta de que son privilegios no es posible sonreír es lo que estamos perdiendo todos los ciudadanos son de mujeres estamos reflexionando sobre algo que se ha puesto sobre la mesa con fuerza no

Voz 0313 05:19 la vuelta de los eh porque los tiempos son distintos han cambiado pero en su momento Casa de muñecas fue un escándalo mayúsculo

Voz 0564 05:26 sí sí lo fue aquello fue en el siglo XIX Ibsen se vio obligado a cambiar el final le hemos preguntado a Andrés Lima sí al dar el portazo ella hacia al abandonar a su familia siendo una mujer se perdonaba menos que el portazo lo hubiera dado él

Voz 8 05:38 es una lucha que ella da el portazo y eco resuena en muchas sonoras y algunas pueden y otras se les queda media la puerta un pie entremedias los hombres no es habitual vamos venimos es decir eso es uno de nuestros privilegios que ahora mismo se están empezando a ser cuestionado Moncloa su sus poses un tabú todavía social no un hombre Se va con otra mujer para no sé no sé no no no se ponen ese matiz de la abandonó las mujeres que seguimos teniendo mucho más difícil la independencia aún con el ocho de marzo muy presentes

Voz 9 06:12 en

Voz 11 06:20 esto lo

Voz 0313 06:25 seguimos con teatro saltamos a Barcelona porque el teatro Lliure acoge este fin de semana vamos acoge ya desde hace días la obra Así que pasen cinco años de Federico García Lorca en una versión de la compañía sevillana Atalaya

Voz 0564 06:37 el subtítulo de la obra es La leyenda del tiempo lo que inspiró el álbum más celebrado de Camarón y en quién se inspiró Lorca pues en Freud Einstein dos conferencias en la Residencia de Estudiantes le marcaron enormemente y quedó fascinado con la relatividad del tiempo y el mundo de los sueños todo esto está en el texto un texto vanguardista y onírico y es una obra que por encima de todo reflexiona sobre el paso del tiempo somos esclavos del reloj

Voz 0313 07:01 si el tiempo es una cárcel celebremos pregón

Voz 0564 07:03 dado al director de la obra Ricardo Iniesta

Voz 8 07:06 es algo que nosotros queremos es capaz de ponerle freno queremos ser inmortales bueno unos y otros no irresistible terrible ser inmortal vivía es que el tiempo va pasando y no hay manera de frenarlos no entonces el ser humano pues querría querría que que el tiempo fuera hay Luque pudiera controlar y claro que es una carcel porque al final pues todos sabemos además que es una Calafell con un con una condena a muerte no es el pasillo de de la muerte no el pasillo de en el que están tantos condenados a muerte pues nosotros estamos en el pasillo de la muerte de tiempo no

Voz 0313 07:39 a ver obras de Lorca en cartelera últimamente no sé si hay un boom o es que nunca deja de estar de Toledo

Voz 0564 07:45 eso parece por eso le preguntamos a Ricardo Iniesta que hace que las obras de Lorca en merezcan también que no dejen de sonar los contemporáneas

Voz 1655 07:52 yo creo que él tenía algo claro que ya que la poesía está por encima de lo cotidiano cuando se escriben textos hoy en día tantos textos que hoy en día vemos en el teatro que yo creo que es está abusando demasiado de de lo cotidiano de lo inmediato no está bien que sea otro pero es que ahora mismo es el noventa por ciento de la cartelera madrileña por ejemplo yo creo que Lorca escribe para siempre porque se apoya en en la poesía igual que esa Espido que la tragedia griega o que Calderón

Voz 3 08:44 si nos quedamos

Voz 0313 08:46 Trip en el en el Museo ABC acaba de inaugurarse la exposición Fina estampa una muestra que reivindica la ilustración de moda como una forma de arte en sí mismo

Voz 0564 08:55 y lo hace a través de ciento cincuenta piezas originales de veintidós artistas emergentes y consagrados todos ellos referentes en la ilustración de moda están entre otros Jordi Labanda Innes Maestre o Rossi McGuinness según los expertos vivimos una segunda edad de oro de la Ilustración al comisario de la muestra a Jesús Cano le hemos preguntado qué armas tiene la ilustración para competir en igualdad de condiciones con la fotografía la reina de la era Instagram

Voz 1814 09:19 es cierto que estamos en un reinado de la imagen que la fotografía los el estar en todas partes lo que aporta yo creo que es un sueño porque cuando tú ves mero extracción de moda no es tan agresiva como cuando ves una campaña de publicidad de una marca en una campaña de publicidad que venden la prenda están vendiendo un estilo están vendiendo un detalle que están haciendo un color cuando tú ves estos dibujos hay una parte de imaginación es decir esa parte comercial desaparece decir tú puedes ver ropa o puede ser simplemente un retrato es decir es mucho más abierto

Voz 0313 09:51 y en este año que acabamos de arrancar en este dos mil diecinueve tenemos entre otras cosas

Voz 12 09:56 un aniversario muy muy especial de Wise eran una porquería

Voz 13 10:05 el viento se ha comido también que siempre lo había hecho con creado valores eh espero que eres cicloturistas punta explique de parte de quien Ronid eh

Voz 0313 10:26 se cumplen ciento veinte años del nacimiento de Jorge Luis Borges y la Fundación Cajasol en Córdoba acoge hasta mediados de febrero la muestra el infinito Borges

Voz 0564 10:36 es la exposición más completa que se ha hecho sobre el escritor hasta la fecha más de una veintena de ejes temáticos a través de trescientos objetos desde primeras ediciones de libros a fotografías la exposición se completa con conferencias talleres de haikus y actividades para niños hemos hablado con uno de los comisarios de la muestra con Claudio Pérez Mínguez al que le hemos pedido algo complicado que de todos los objetos y piezas se quede con uno y ha sido imposible

Voz 8 10:59 por ejemplo desde luego dentro de las primeras

Voz 1655 11:01 acciones libro tiene especial interés en su primer libro cual ejemplo fervor de Buenos Aires que fue publicada en mil novecientos veintitrés hizo un ejemplar que dedicó subiré a un poeta español amigo de juventud centro del trabaja objetos personales por ejemplo hay libros que fueron de su biblioteca persona que el digamos atesoró con mucho cariño hay ilustraciones originales pinturas originales que ilustran sus libros

Voz 9 11:47 pesca

Voz 0313 12:04 qué bien estamos llenando esta agenda de cultura y ocio para el fin de semana hemos propuesto ya un par de exposiciones teatro con que seguimos ahora además

Voz 0564 12:11 ahora proponemos un poco de humor estoy preocupado

Voz 0313 12:14 porque yo no sé por qué

Voz 15 12:17 cuántos vive en Galicia y yo me llevaba David no estaba claro de repente me vine para Madrid empecé a trabajar un programa de chistes buenos de una cadena que no voy a nombrar que tampoco quiero hacer aquí Publicidad Antena tres que entonces yo llegué aquí y me empezaron a llamar de las manos

Voz 14 12:35 yo empecé mal

Voz 15 12:38 en verdad una es normal que yo tenga las manos grandes juego al balonmano las seis no tenemos las manos grandes o largas bueno eso ya eh

Voz 3 12:54 el monologuista y actor gallego Davitamon

Voz 0564 12:56 que actúa esta noche en el teatro Rialto de Madrid y mañana en la Rambla de Valencia el suyo es un humor con grandes dosis de la tan cacareada retranca gallega a él le hemos preguntado si el humor además de alegrarnos la vida es necesario

Voz 8 13:08 para todo para la vida sí

Voz 0481 13:12 por sin prisas sin alegría que efectivos poder estar aquí la alegría y satisfacción todo momento de ocho cuando algo no sale bien cuando es dar una buena noticia costos nos pasa pues no hacemos es sonreír los Mossos necesita siempre y no está frase de no es que coordinarlo lo More cuando estás contento soy con Xavier humor mejor cuando estás mal humores apps

Voz 0861 13:42 más de humor es necesario siempre efectivamente y qué decir del cine los viernes son días estreno Joy

Voz 16 13:50 qué bello es vivir

Voz 17 13:53 eh

Voz 18 13:55 a mí me gusta cada cosa que la vida placer me reconforta el dolo me fruto cada segundo cada segundo que viene cuando pienso que disfruto más disfruto es que

Voz 2 14:15 hoy es el turno de la comedia romántica gente que viene iba que protagonizan Clara Lago y Carmen Maura la dirige Patricia Fon que debuta en el largometraje

Voz 4 14:25 lo grabamos escruta preparada

Voz 3 14:40 pronto hemos oido hijo de puta por qué cuál es el motivo

Voz 0564 14:44 la protagonista es vea Clara Lago una arquitecta la que todo sale tuerce un mal día en el que pierde el trabajo y descubre que su novio le hace pues volver a casa al pueblo para refugiarse en los suyos una peli que retrata la generación de treintañeros desorientados que no terminan de encontrar su lugar en el punto a Patricia Fon le hemos preguntado si es una opción volver a casa de los padres a los treinta

Voz 8 15:04 sí ese es ladrón cuando es necesario hay

Voz 19 15:07 es que hacer tienes que volver a casa de tus padres y refugiarse yo cuento una asamblea con Clapton que pueda hacer allí me parece muy lícito claro que hay cada uno haga lo que necesite para adaptar mejor y si hace falta volver para te da fuerzas que Familia pues que qué lugar mejor no

Voz 0313 15:25 esto es una adaptación de una novela no vi de deuda

Voz 0564 15:27 es Celler de Laura Norton Le preguntamos a Patricia a Fonsi es una presión añadida llevar al cine el éxito literario así nos dijo que sí pero eso lo decimos nosotros lo ha superado con nota a ella también le pedimos por la moraleja de la película

Voz 20 15:40 la película muy claro apela mucho al al vivir el momento a aprender a valorar lo que tiene que tener clara la gente que realmente vale la pena tu familia y amigos

Voz 8 15:54 que me quedan de verdad vivir el día a día hay carpe diem

Voz 0313 15:59 no

Voz 21 16:02 no no no

Voz 22 16:04 yo estoy es densa guión que ahora Kiev

Voz 0313 16:14 acabamos de recomendar una película inspirada en un libro en La Ventana de la cultura y el ocio nos encanta dejarnos recomendar por los que más saben de esto libreros

Voz 0564 16:22 esta semana le hemos pedido un título Álvaro Manso el librero de luz y vida en Burgos una librería veterana el año pasado cumplió setenta años Álvaro es la tercera generación de la familia dedicada a los libros

Voz 23 16:33 Nodar de piel de Marcos Giralt Torrente un libro de cuentos relatos con no de relatos en los que habla de la familia en realidad es el conductor de estos nuevos relatos son familia en casi todas de ellas en las que una de las partes de la familia está ausente o no aparece o no se conoce nada ella yo marca de alguna manera el desarrollo del resto de los miembros de la Familia relatos íntimos con diferentes estructuras además cuentos largos por eso cada vez que empiezas a leer cualquiera de los relatos enseguida estás y te encuentras dentro del relato eso es difícil pero creo que lo consigue

Voz 0313 17:11 sí es verdad nos sumamos a la recomendación porque además tuvimos la oportunidad de entrevistar al escritor crítico fue en septiembre en La Ventana de los libros uno relatos

Voz 24 17:20 fantásticos

Voz 3 17:26 de niños qué tal andamos pues mira esta semana tenemos una propuesta que nos

Voz 0564 17:29 lleva el Baluarte de Pamplona donde mañana por la tarde puede verse a las cinco en castellano y a las seis en euskera el espectáculo soñando con Peer Gynt una historia con piano para niños a partir de cinco años cuyas protagonistas tienen una idea maravillosa dormir sin parar durante un mes para después no tener que hacerlo durante las vacaciones para ella deciden inventar historias que las ayuden a conciliar el sueño Belén o todo Ochotorena esta actriz de la obra y le hemos preguntado cómo son los niños como espectadores

Voz 25 17:56 bueno para mí en el público infantil es el público más complicado más exigente pero a la vez el más agradecido público infantil no miente no sabe de formas ni de protocolos si no les gusta deja de atender ya está cada cada niño tiene su capacidad de atención y evidentemente si llega un momento que se ha cansado quiere estar en otro lugar a mi me parece que lo más apropiado es que el papá la mamá lo coja los a que si su capacidad atención irá aumentando

Voz 3 18:27 o eso esperamos cerramos la agenda como cada viernes con algunos conciertos

Voz 14 18:35 sí y

Voz 26 18:44 empezamos con Nacho Vegas que estará esta noche a partir de las diez en Bilbao

Voz 14 18:49 las puede ver Nadir

Voz 3 18:54 de Bilbao a Sevilla

Voz 14 19:00 estoy

Voz 6 19:06 Pedro actúa mañana a las once en Sevilla terminamos con Neumann estarán mañana en Valencia

Voz 17 19:28 hola

Voz 0867 20:31 el sector del taxi calienta motores los taxistas quieren parar parar Madrid a las puertas de la Feria Internacional de Turismo

Voz 14 20:43 la voluntad de Madrid

Voz 0867 20:50 buenas tardes a todos en la T4 de Barajas los profesionales del taxi se han reunido en asamblea para fijar estrategias y las acciones que van a llevar a cabo a partir de este lunes en Barajas está Enrique García que ese hablado que se ha dicho en esa asamblea Enrique buenas tardes

Voz 0465 21:06 qué tal Javier buenas tardes la huelga indefinida hace mantiene con el calendario previsto estoy la bolsa de taxis de la T Cuatro aquí está terminando ahora una asamblea informativa que comenzó a las seis idea donde estaban convocados todas las asociaciones del taxi

Voz 0481 21:18 de Madrid para para informar del calendario de movilizaciones

Voz 0465 21:22 han hablado todos los portavoces en los principales colectivos esto es un párking enorme al aire libre de aproximadamente han participado unas trescientas personas unos seiscientos taxistas se ha hablado de la posibilidad de adelantar la huelga como efecto contagio de lo ocurrido en Barcelona pero se ha quedado sólo en eso en una posibilidad y lo apuestan todo a la propuesta que les pueda hacer el presidente Garrido este lunes en Sol en una reunión que tendrá con los presentan desde el sector así que el calendario se mantiene y comienza este lunes a las seis de la mañana arranca la huelga a las nueve y media de reunión con el presidente ya las doce del medio día concentración en la Puerta del Sol frente frente a la sede del Gobierno bueno Javier estoy con Nacho Castillo Nacho es portavoz de la plataforma Caracol lleva nueve años trabajando en el sector del taxi qué tal Nacho buenas tardes hola buenas tardes a todos quería preguntaros qué esperáis de la reunión del lunes con el presidente Ángel Garrido que sería capaz de de bueno de que la huelga indefinida se quedara tiene el lunes Tino continuara bueno al principio y yo creo esperamos algo similar un poco a lo que suponemos que se será algo parecido a los Barcelona obviamente si no se exigen los piden así si les piden a ellos que tengan contratado sólo con quince minutos no no favorables nos parece un insulto porque eso es lo mismo que la inmediatez de hecho muchos muchas veces cuando pides un un ovetense están tardando más tiempo están en los más de quince minutos ya de por sí ya eh nosotros saber que lo que pedimos a las administraciones es un poco lo que nos tiene a nosotros nos todos detractores no está nosotros nos dicen que tenemos que adaptarnos a los tiempos aunque realmente creemos que todas las tecnologías cruzan ellos las tenemos nosotros desde antes incluso pero bueno eso es lo que les pedimos es precisamente que se adapte la legislación a los tiempos puesto que tenemos una ley que dice que es nuestro sector siéndolo se tienen que está perfectamente diferenciados y nuestra principal diferencia en la pre contratación qué ocurre que cuando se escribió cuando se redactó esta ley pues no existían esas aplicaciones que notan a la Schubert es de una inmediatez que es exclusiva del taxi entonces necesitamos que está que está pre contratación sea aclarada en cuanto a lo que es la puerta terminología no tenemos que especificar qué es contratación porque eso cualquier cosa podría ser contratada incluso el mismo taxi pues si te levantan la mano ya está siendo preguntado atado porque antes de que se te montes clientes en el coche no pues ya lo tienen financian digamos precontrato esto es tenemos que específicas este tiempo hoy el tiempo de la contratación para que bueno para que quede aclarado

Voz 0867 24:11 qué tal muy buenas tardes cómo estás o y ha hablado la gente de un auto de la patronal de la de la súbita ellos dicen que

Voz 6 24:18 si la huelga indefinida que habéis convocado por

Voz 0867 24:20 los lunes es un chantaje que pone en riesgo la libertad de elección de movimiento de miles de ciudadanos

Voz 0465 24:27 que es un chantaje no cualquier puede Xarla tres entiendo que cualquier cualquier huelga a cualquier manifestación pues sería un chantaje cualquier cualquier cualquier manifestación para para pedir que se respeten tu derechos laborales es un chantaje no bueno pues si aquí así lo quieren llamar ellos para para ensuciar lo cual ensuciar hecho de de pedir respeto de que se de exigir nuestros derechos pues vale pues tenemos una falta fiestas pero bueno es es su palabra

Voz 2 25:01 no sé si va a ser más y también tiene mucho

Voz 0867 25:04 que coincide la la convocatoria de huelga con la semana en la que se celebra Fitur en Madrid

Voz 0465 25:10 hombre evidentemente cuando como digo cualquier manifestación cualquier huelga el objetivo es hacer daño que ocurre que que el TAS si tiene la fuerza que a otros sectores les gustaría tener y que por desgracia no tiene hay muchos sectores que que han muerto porque no tenían estaban dependiendo causas justas como la nuestros más pero no tenían la fuerza que podían tener nosotros este podíamos que podemos tener nosotros ir a moderado por desgracia muchas veces no basta con tener razón conseguir buenas personas a veces pues eso pues hace falta tener esta fuerza de presión para que te hagan caso

Voz 6 25:54 en cualquier caso lo que indica que no tengamos derecho que no tengamos razón en nuestras reclamaciones

Voz 0867 25:58 en ocho o en cualquier caso el lunes cualquier usuario que quiera trasladarse el lunes el martes o el miércoles si finalmente se extienden los paros cualquier ciudadano que quiera trasladarse a Ifema a Fitur utilice nunca lo va a poder hacer en plena libertad entiendo

Voz 0465 26:14 hombre yo sí sino ante si ellos no ellos y se siguen trabajando pues entiendo que lo podrán hacer

Voz 6 26:21 lo que nos que vosotros y vosotros no lo vais a impedir

Voz 0465 26:25 no nosotros vamos a ver esto y si alguien lo impide a nosotros desde luego desde la sus acciones no lo vamos siempre di no vamos a convocar nada similar Si alguien hace algo por la calle e cualquier acto vandálico cualquiera acto que se pueda que pueda suceder que que siempre vamos a ver tenemos que ser realistas Si bien estas cosas se escapa

Voz 0867 26:47 porque hay experiencias previas hemos hemos visto algunas cosas que que no son deseables en algunos sitios ya con anterioridad

Voz 0465 26:53 hombre por supuesto también nosotros hemos vistos los seguro que ustedes lo han visto también eh un cupo que que les han reventado el coche que han sido amenazados con ser apuñalado amenazado con quemar Mi casa es decir que es lo que ocurre es que tendremos una campaña de desprestigio y que cuando no ocurre cuando nos ocurre al contrario uno lo sacan yo tengo amenazas de quemar me mi casa vale sea es que no estamos hablando de de broma habido ahí tienes incluso vídeos de compañeros en los que el amenazó con apuñalar los tenemos una compañera hace un chico cun cun cun cun AVT se le pegó una paliza sin más estables está todo va a veces más es algo están jugador y las chicas todavía no sabe tengo que hablar con ella poco más tarde le que ella iba con clientes que tiene testigos el nuevo unos veinte se sin más y no me he pasado nada ya es un cliente le cruzó el coche abrió la puerta y le pegó un palizón que ha roto la boca no entendemos porqué estas cosas cuando alguna vez en cuando alguna cosilla así por encima pero esto no ocurre no no no sale a la luz

Voz 6 28:06 vale cierto que tenemos una guerra pero esta guerra y direccional chinos y aquí la clave

Voz 0867 28:14 la clave Nacho está en que vosotros podáis manifestaron en libertad que tengáis vuestro derecho a ejercer el derecho a huelga que evidentemente tenéis que el que quiera prestar servicio en el caso de las porque lo puedan hacer en libertad evidentemente cualquier hecho entiendo acto violento pues no no es deseable que evidentemente y respaldarle en ninguno de los dos sentidos te agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde Nacho Castillo gracias un saludo

Voz 0465 28:37 no da muchas de ustedes hasta luego buenas tardes

Voz 0867 28:41 cubre ciento veintiocho crisis en Podemos hoy la resaca tras la bomba nuclear con muchos interrogantes y pocas certezas sobre el futuro juntos o por separado de Errejón de su partido hoy seguimos en mitad de una nube de polvo en la que se cruzan declaraciones gestos interpretaciones que no se pueden aislar de un momento en el que Pablo Iglesias debe decidir si la en vaina ilustrada con Errejón con Carmena u opta por liarse la manta a la cabeza y emprender carrera electoral en solitario hoy Pablo Echenique en Hoy por hoy bajaba el pistón

Voz 30 29:11 es posible señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra además Madrid con Errejón encabezando esa además Madrid

Voz 1662 29:16 bueno habrá que hablar con todas las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena ebay nuevo rejón eso todavía está por ver y como digo me que decidir tanto de Madrid como como los escritos de la de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 29:36 no contempla la posibilidad de expedientará a Errejón al menos de momento así que la puerta un acuerdo no está cerrada aunque es evidente que en la dirección de Podemos sangran por la herida de ayer Echenique y la respuesta de la reserva

Voz 1662 29:48 yo creo que lo que es es dejar el escaño también espera que que bueno pues de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí

Voz 31 30:00 bueno pues me parece que tenemos damos que entrar en esos barros sin me da un poco de pudor contestar a eso yo creo que tenemos que analizar cuál es la forma mejor no para concurrir a unas elecciones donde creo que tenemos una tarea muy importante por delante no creo que hacer una propuesta de ir coordinados para esa para ese Madrid no que se merecen los ciudadanos y las ciudadanas y en ese sentido creo que es una buena noticia

Voz 0867 30:23 mañana el comité electoral de Podemos Errejón dice que le retiraron la invitación en la dirección del partido aseguran que no es así pero que no tiene mucho sentido que Errejón vaya un acto electoral de un partido al que ha dado la espalda y esto no es Juego de Tronos es el nuevo himno del Partido Popular que lanza hoy su nuevo hit el Partido Popular estrena himno arreglos épicos para la etapa de Pablo Casado estrena logotipo presenta a todos los candidatos a las elecciones de mayo en la convención que arranca de esta tarde no entiende ni nunca he entendido por qué le llaman convención aún actual que acuden personas que ya están convencidas Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes yo tampoco Javier qué tal

Voz 0861 31:13 buenas tardes ahí están todos los nuevos casos

Voz 0867 31:16 datos de Madrid también el presidente de la comunidad Ángel Garrido y su equipo de gobierno que no han salido precisamente bien del del casting lector

Voz 0861 31:23 el de Pablo Casado pues no se les atragantó Si Garrido Javier y sus consejeros hubiese pasado por la voz ninguna de las sillas habría dado la vuelta y veremos si lo hacen a futuros su integración en las listas en la que tensa bastante ahora a muchos en el Gobierno madrileño de momento hoy tocaba poner buena cara el primero en hacerlo Ángel Garrido

Voz 15 31:41 en los días de reflexión también para pensar que cometiera

Voz 14 31:44 lo dirigir

Voz 0861 31:45 el partido que dirección uno dirección evidentemente a la derecha gire a la derecha pero con una dicotomía la candidata a la Comunidad habla de una nueva etapa pero sin enterrar el pasado

Voz 32 31:56 no desde luego es el comienzo de una nueva etapa de una nueva generación de una nueva política de hacer política bueno pues desde otro equipo pero no tiene nada que ver el Partido Popular no encierra el pasado el Partido Popular coge lo mejor de cada etapa del pasado Icon eso empieza etapas nuevas

Voz 0861 32:11 pues hablando del pasado Isabel Díaz Ayuso que ya se ha hecho esta tarde la foto con su ex presidente Mariano Rajoy Ayuso que por cierto está a punto de tomar la palabra

Voz 0867 32:20 Javier son tres días para llevar al PP al nuevo sitio esa espinita derecha ahí para preparar al partido para las elecciones de mayo qué papel juega Madrid en en esta convención del Partido Popular

Voz 0861 32:30 bueno en este rearme ideológico del PP Madrid juega un papel fundamental y de hecho es el espejo de las políticas con ADN puro del Partido Popular

Voz 0313 32:37 nueva candidata concibe Maric como el mejor labor

Voz 0861 32:40 la Torío de las libertades por ejemplo en sanidad o en educación sobre educación mañana el PP por cierto va a celebrar precisamente una ponencia para desmontar el fracaso del modelo educativo de la izquierda aún

Voz 1679 32:51 que en esta ocasión no han invitado Javier Near

Voz 0861 32:53 no sabemos si han tenido tampoco la tentación de recuperar la experiencia de alguna consejera de Aguirre

Voz 0564 32:58 esta vez por lo menos se han decantado por una catedrática

Voz 0861 33:01 de la Universidad de de Lund en Suecia experta en educación parece que al PP le gusta este país porque también han invitado mañana a un ex diputado del Parlamento de Suecia para hablar también en este caso de inmigración Javier

Voz 0867 33:13 me han contado que hay un grupo musical que amenizó la Convención

Voz 0861 33:17 meter gordito porque disfruto delfines

Voz 0867 33:20 bueno pues hasta el domingo estamos contando la quiere hacer así que

Voz 0861 33:22 muy pendientes de ese grupo hidra que puedan tocar disfruta Peña

Voz 0867 33:26 Aimar Bretos tenido esta mañana en Hoy por Hoy Andrea Levy le ha preguntado por su más que probable designación como número dos de Almeida la lista al Ayuntamiento de la capital

Voz 33 33:34 la estamos en este momento hablando de de listas

Voz 30 33:37 pero sí lo hará por el Ayuntamiento de Logroño seguro que me decía que lo descartaba

Voz 33 33:42 sí es que pero es que Madrid es la capital de España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vendrán en el sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómoda y muy a gusto

Voz 0867 33:56 iré alterado la risa floja son las siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 0867 36:08 siete de la tarde y treinta y seis minutos

Voz 37 36:13 a fin de semana

Voz 0867 36:14 frío y mañana por fin regresa la lluvia muy poca pero las condiciones del tiempo han ayudado y mañana se desactiva el protocolo anticontaminación en la capital el escenario uno en el que seguimos hasta mañana a las seis de la mañana los empresarios de la Sierra también miran al cielo y añoran una nieve que se resiste que ha puesto en jaque esta temporada invernal Raúl gordo codirector de la estación de esquí nórdico de Navafría qué tal muy buenas tardes

Voz 38 36:39 hola qué tal buenas tardes Raúl debe ser

Voz 0867 36:41 este este año hubo lluvias al principio pero la nieve no llega

Voz 38 36:47 sí efectivamente después de un otoño bastante bastante húmedo parecía que un inicio de temporada temprano bueno pues al final se ha dejado ha dejado resistir pero pero bueno parece ser que a partir de mañana podemos tener ya las primeras nieves si a ver si de una vez podemos arrancar esta temporada

Voz 0867 37:05 es que veo el calendario no a la Semana Santa esté dos mil diecinueve cae tardío y todavía se puede salvar la temporada

Voz 38 37:13 bueno sí que es cierto que ya bueno pues estamos ante ante una temporada que podríamos decir si arrancara como prevemos qué podemos hacer una apertura el próximo lunes seguramente se arrancaran este próximo lunes bueno pues podríamos haber una temporada dentro de unos registros normales dentro de unos registros normales entonces bueno pues se podría llegar a a salvar Si bueno pues hasta nevada que vienen estos próximos días de siguen acompañando las temperaturas en futuras nevadas que lógicamente con un animal han llegado

Voz 0867 37:43 desde luego ha todo pero yo sé que es complicado hacer una estimación pero pero que supone no para un negocio todo esto con una actividad que está tan acotada por el calendario cuál es el margen de resistencia

Voz 38 37:54 bueno pues para por ejemplo un una empresa como la nuestra el colchón pequeñito el pequeño porque porque bueno pues porque es una empresa pequeña en comparación con grandes estaciones de alpino bueno pues nuestro nuestra resistencia nuestro nivel de resistencia un poquito menor porque cuando abres temporada bueno pues tus ingresos son proporcionalmente menores que los de de grandes empresas no entonces ese nivel de resistencia pues es un poquito menos pero bueno estamos todavía y optimistas si tal y como parece que que va a empezar a a nevar las próximas horas y si eso se respeta bueno pues todavía podemos estar hablando de una temporada que que bueno pues que tenemos muchas ganas de empezar con ella hay todavía se podría llegar a hablar de bueno de saludarla no

Voz 0867 38:40 Raúl una cosa más yo no sé si es tendencias y vosotros que que viviste esto que lo analiza y seguramente con mucho más detalle quizás sólo sea una apreciación equivocada hay personal y veo pero tenemos la sensación de que cada año no iba más tarde que las precipitaciones llegan más cerca de la primavera

Voz 38 38:55 pues sí sí y bueno quizá quién cierren hacerlo de Guadarrama a he tradicionalmente bueno pueda haber ha habido años pocas en las que la nieve llegaba mucho antes y más copiosa seguramente pero sí que es cierto que que suele llegar en este mes sin antes de Reyes puede venir pues en estas fechas pero sí que es verdad que lo que sí estamos notando es que está tardando un poquito más en llegar y sobre todo está tardando en irse

Voz 6 39:21 sí es decir se están dilatando un poquito más los temporal

Voz 38 39:23 la sociedad al final el año pasado sin ir más lejos nosotros cerramos temporada el día veintitrés de abril y hace dos años el día quince de abril

Voz 0867 39:30 soy cuerdo de hecho una por una nevada en mayo un día esporádicos sin ningún tipo sentidos ya que bueno Raúl gordo codirector de la estación de esquí nórdico de Navafría que vaya bien mucha suerte de verdad

Voz 38 39:41 muchísimas gracias

Voz 1136 40:39 ciudad de Barcelona recibió el año pasado más de diez millones de turistas pero apenas un cuatro por ciento eran mayores de sesenta y cinco años Éste es uno de los datos que impulsó el nacimiento el verano pasado de una startup de impacto social BCN Foro Joan Arnau y Florensa CEO de la empresa

Voz 40 40:55 también la gente con necesidades especiales y diversidad funcional esos pues lo cual ese pulso desarrollar startup de turismo impulsivo

Voz 1136 41:02 el objetivo es conseguir que Barcelona pueda ser disfrutada por todos sin límites

Voz 40 41:06 qué hemos de hacer una propuesta sirva para que todo el mundo pueda viajar específicamente hacemos en y los sectores que muchas pueden hacerlo como sería el sector señor las personas mayores como la gente mayor como sería también la gente con diversidad funcional o todo tipo de discapacidad sensorial física también aquellas personas con necesidades especiales porque tengan familiares con demencia alzheimer osados pequeños por ejemplo con autismo costean de cuestiona especial

Voz 1136 41:34 hablamos de unos viajeros que viajan de ese estacionalmente con un gasto mayor que una persona media

Voz 40 41:40 la contratación de servicios es do David bien directamente en nuestra página web bcn fueron punto com o mediante los distintos agentes turísticos sean hoteles agencias

Voz 14 42:37 Paco Nadal

Voz 0313 42:47 Paco Nadal buenas tardes amigo hola qué tal hay oyentes que no lo recuerdan pero el motivo fundacional de esta sección de viajes en La Ventana fue responder consultas aclarar dudas eh consolidar proyectos Paco de vez en cuando se escaqueo porque viaja se va ahora semana acaba de Hornos

Voz 2 43:02 sí sí mañana mismo estoy saliendo no

Voz 0313 43:05 no vas a estar en Fitur no este año peina

Voz 2 43:08 pero seguro que serán cosas muy interesantes en Fitur y animo a la gente que vaya pero yo este año me lo pierdo

Voz 0313 43:12 pues hoy no te libras tenemos un montón de consultas de dudas de oyentes viajeros de La Ventana y las vamos a responder

Voz 42 43:19 ah sí

Voz 14 43:26 cada

Voz 15 43:30 yo qué te parece el piano

Voz 2 43:32 donde Paco pues fíjate si me gusta que que bueno de volver de allí estuve hace poquito pasé la Nochevieja allí en el Piamonte es cosa que fuiste por placer no por qué si ese plazo

Voz 1679 43:40 ver con mi pareja a disfrutar de una Nochevieja fuera de

Voz 0313 43:44 pues un oyente de Zaragoza que se llama Sonia quiere preguntarte precisamente por eso Soria buenas tardes

Voz 4 43:49 hola estás

Voz 2 43:52 qué bien qué casualidad que que quiere saber de él

Voz 0313 43:54 cuando vas por cierto

Voz 43 43:56 pues sí debemos tenemos previsto ir este verano y doy yo queremos hacer una actriz por aquí pero esa zona para hacer una ruta por las con los sitios un poco míticos el verbo es es sea Paco que estaba de viaje por el Piamonte bueno tenemos haber montería aquí en Zaragoza mi marido yo que también hace coctelería ha marchado del TAS

Voz 0313 44:21 en cómo se llama Sonia como se llama Dielo se llama

Voz 43 44:23 tras probar Castro Barber derive en la calle

Voz 33 44:26 muy bien provecho claro que sí sí entonces bueno con la idea

Voz 43 44:32 es como el verbo una acción dagas de las Artes hemos de las no no sólo es Verbum hablan en las Artesa como pocos a cuestas de cambio evitaremos la parte francesa a las bodegas hay citas si luego pasaremos a Turín dos claro me gustaría saber si pagas que conoce algunas cosas que no nos tengamos que perder que y esto a ver quién me di cuenta

Voz 2 44:59 hombre pues vais al sitio porque Turín Torino es la capital del del vermú allí dicen que sí pero no con permiso de la carpa no creo que era depende del Penedés no se vuelque el que lo inventó después de Reus broma hombre

Voz 1679 45:19 mira a ver en Turín hay varios Juderías exactamente no sé de ninguna pero sí sitios de cócteles y de cafés donde tratan muy bien el el vermú hay uno que se llama mulas sano mula San apunta de lo hay otro es el Strata está muy bien también tienen vermú no es especializado suelo pero tienen que la Fini también ese de os va a gustar y uno más te diría el bar Cavour el Cavour es un clásico el Cavour eso en eso en Turín pero fíjate si me habla de qué casualidad oye porque yo tampoco lo sabía y lo descubrí me al Ojén un hotel que sea el doble el el Double Troy Bell de de Hilton es la segunda marca de texto que tiene unos precios estupendos estén lingote lingotes la antigua fábrica de FIA ya sea reconvertido fue Renzo Piano aunque lo hizo bueno pues justo enfrente sale una noche a dar una vuelta justo enfrente hay un supermercado muy famoso que se llama Italy pero es el juego de palabras entre a comer

Voz 2 46:14 Italia se escribe teatro he Attali vale

Voz 1679 46:20 te rígida ahí están lingote o a dos kilómetros del centro bueno ahí estaba la antigua fábrica de los descendientes de este carpa no hay un museo del vermú allí una gran superficie dedicada a la alta gastronomía que vais alucinar puede comer y comer allí pero se puede comprar sobre todo de todos los tipos de productos locales que en el Piamonte muchos y luego no dejé de ir a un pueblecito que se llama Horta San Giulio en el lago Horta que os va a gustar es el lago más pequeño más desconocido de Algarra el como y tal pero es ir a por favor al lago Horta aún sitio llama Horta Sant Giulio la plaza en la plaza de ahí que es un pueblo pequeñito hay una noticia que se llama Ready COPE el Rey de Copas y otra que se llama pan y vino ibais alucinar con molinos y productos gastronómicos pero no dejes de ir a Horta sendos

Voz 4 47:09 vaya aquí ha proporcionado Paco eh

Voz 2 47:14 sí yo voy a ir a por supuesto que no sólo no dejé de ir a lo que están Asti que es uno de los vinos de Manolo que va

Voz 0313 47:23 los Ferrari fantásticos un precio precio fantástica

Voz 2 47:28 mientras que la botella más barata que encontró cincuenta euros la caja fuerte

Voz 0313 47:33 exacto exacto Soria y que sepas que la próxima ventana que hagamos en Zaragoza que algún día será que pasaremos por vuestra pero eh

Voz 4 47:50 adiós adiós

Voz 44 47:54 buenas tardes el consulta Paco se refiere a Roma en mi marido y yo queremos ir de escapara del fin de semana eh a finales de enero desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la tarde y como ya hacen diez o doce años que estuvimos viendo los lugar civiles y los edificios los más típicos como el Coliseo o San Pedro del Vaticano o la Fontana de Trevi queremos enfocar el poco tiempo que tenemos a descubrir que ver rincones que estén alejados de los circuitos habituales lo que queríamos saber si nos podía recomendar pues algún barrio de algún edificio especial alguna taller bonita

Voz 6 48:35 eso es lo que queríamos preguntaste

Voz 1679 48:41 pues bien Yolanda Roma está llena de rincones es especial en diferentes hay mucho mira te tres pinceladas no dejes de ir al mercado triunfales es un mercado triunfal como todo en Roma es uno de los más grandes trescientos puestos tiene uno de los más grandes de Italia el mundo mundial está en el barrio de y muy cerca de la Ciudad del Vaticano mercado triunfales en el barrio de eso no te lo puedes perder luego hay otro habla si me preguntaba por barrios el barrio multiétnico de Roma en Lavapiés de Roma ahora sea masculino termine esta acera de la la entorno a la plaza Vittorio también hay un favoritismo mercado mucho ambiente muchos colores muchos en fin está cerca de la estación Termini es que Lino términos del barrio multiétnico de moda toma otro sitio que no te puedes perder otro barrio muy alternativo es el pimiento La dolce vita al buen vivir los bares y los cafés galería de arte se concentran ahora allí en el pinito también en otro sitio que podéis ir a va a ser una tarde o una mañana por ahí es fácil llegar busca vía pimiento y ahí salen calles peatonales estaba hacia el este determine

Voz 3 49:47 de Mombasa

Voz 27 49:48 sube aprendida ayer

Voz 0313 50:00 esta tecla no falla nunca eh bueno yo digo esto y me pongo a volar me pongo de amarillo algún Memorias de África bueno de África de África nos llega o para África nos llega la siguiente consulta Paula que no sánscrito luego Nuria la saludaremos en directo pero Pablo nos ha adscrito dice tengo viajar este verano a Kenia un amigas ha trasladado a Nairobi por trabajo y aunque supongo que no podrá atender ta ta ta ta ta me gustaría visitar Leire paso aprovechar para hacer turismo por allí me recomiendas alguna agencia local lo española y qué lugares son imprescindibles para el primer contacto con ese país y ahora saludamos a Nuria que como decía antes también está interesada en ese país bueno en dos concretamente Nuria buenas tardes

Voz 4 50:42 hola buenas tardes qué tal Nuria qué tal Cuéntame Kenia eh pues este verano

Voz 25 50:51 no es concretamente porque ni tan tan bueno tendríamos dólares consultas la primera nosotros hemos estaba bastante pero siempre lo hemos hecho por nuestra cuenta

Voz 8 51:00 ni un safari pues tenemos fecha igual es mejor así

Voz 25 51:02 la forma organizada es cuando hemos visto que estamos bastante perdidos con el tema de las agencias

Voz 1679 51:08 mira el problema de los safaris es es muy caro lo puedes hacer por tu cuenta en un todo terreno vas tú solo con guía pero te va a salir por un pastón de dinero entonces lo normal en estos casos es apuntarse a un safari en camión que van dieciocho veinte personas es muy divertido yo siempre es un viaje que siempre recomiendo que merece la pena por bueno generalmente son grupos majísimo raro que vaya alguien raro un viaje así ir donde hay muy buen rollo y se hacen muy buenas amistades y sobre todo ese comparte el precio no aquí dos empresas en España que parten el bacalao en esto es Candanga será la número uno para son mayorista luego la vende muchas agencias muchas agencias de viaje lo Marco Polo y estas las conoces

Voz 0313 51:52 lo está comentarlo hago esta noche

Voz 1679 51:54 es que son las dos únicas que hay grandes y potentes no entonces yo te diría si no tienes un presupuesto ilimitado pues te tienes que ir así porque África se puede recorrer por tu cuenta con Chile Kenia y Tanzania presupuesto sobre todo Tanzania como bien dices no safaris son Tanzania aunque lo relacionamos con Kenia pero de Tanzania tiene muchísimo más variada no