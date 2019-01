La Ventana (21/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 noticia que acabamos de conocer ha fallecido el niño de dos meses ingresado en un hospital de Barcelona y maltratado presuntamente por su padre ampliamos con Carla Turró el menor ingresó en la UCI de la Vall d'Hebron la noche del tres de enero con graves lesiones cerebrales ha muerto hoy dieciocho días después

Voz 3 00:20 según informa el hospital en un breve comunicado las lesiones supuestamente estarían causadas por maltratos de su padre que quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez la Generalitat retiró hoy a la custodia a los padres y se investiga ahora la atención previa este menor que estuvo al menos en el Hospital de Calella a finales de diciembre la Conselleria de Asuntos Sociales por tanto investiga si fallaron los protocolos de detección de maltrato infantil

Voz 1454 00:41 en juego Errejón anunciado a mediodía en el Congreso que deja su acta de diputado para dedicarse a través de la plataforma de Manuela Carmena a la campaña para la presidencia de la Comunidad de Madrid pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta ha dicho

Voz 0799 00:53 no nadie se ha puesto en contacto conmigo para pedirme lo explícitamente me habría gustado pero yo no creo que tenga mucho sentido que ahora entremos en una especie de discusión semántica sobre los verbos pedir exigir recomendar o sugerir creo que hay que ponerle fin a las discusiones de partido y que hay que rebajar el nivel de drama

Voz 1454 01:12 la directora gerente del FMI acaba de concluir la rueda de prensa en la que ha presentado las previsiones de crecimiento porque la expansión global la expansión global sea debilitado Se mantienen eso sí las que hizo para España para este año y el que viene Miguel Crespo

Voz 0702 01:25 si el crecimiento global pierde ritmo según el FMI decía Christine

Voz 4 01:30 que con esta nueva revisión a la baja de los pronósticos eco

Voz 0702 01:33 cómicos el esfuerzo que tendrán que realizar los países será mayor las economías crecen más lentamente y los riesgos se acentúan con Europa en el foco se rebajan las previsiones

Voz 0313 01:42 a Alemania por la nueva normativa de emisiones

Voz 0702 01:44 Francia por las protestas de los chalecos amarillos y en Italia donde ha pesado el aumento de sus costes de financiación para España el FMI mantiene sus previsiones respecto a lo que hacía en octubre prevé un crecimiento del dos con dos por ciento para este año del uno con nueve para el año que viene

Voz 1454 01:58 el Ministerio Fiscal solicita penas que suman siete años de cárcel para cada uno de los cuatro miembros de la autodenominada manada acusados de abusar sexualmente y de atentar contra la intimidad de una mujer en mayo de dos mil dieciséis en Pozoblanco y en media hora Se espera la comparecencia de Theresa May en el Parlamento británico para presentar teóricamente su plan B del que nos esperan dicen muchos detalles corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:21 primera ministra descartara el tratar de alcanzar un consenso con otras fuerzas políticas para desbloquear el pacto May abogará en cambio por renegociar con Bruselas la salvaguarda para Irlanda del Norte una opción ya estudiada hasta la saciedad que se antoja altamente improbable se bocado incluso la idea de un acuerdo bilateral entre Dublín y Londres que habría sido descartada el interés de May se centra en lograr el respaldo de los unionistas norirlandeses y de los conservadores rebeldes para evitar que su partido fuertemente dividido salte por los aires sin solución aparente algunos diputados están listos para presentar enmiendas y conseguir la ampliación del artículo cincuenta evitando así que el veintinueve de marzo el Reino Unido salga sin acuerdo

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0273 03:08 la dirección de Podemos en Madrid califica como coherente la decisión de Íñigo Errejón de dejar su acta de diputado en el Congreso es la única reacción que llega de momento desde la dirección de Ramón Espinar el movimiento Errejón deja precisamente un hueco en la Cámara Baja la candidata de Izquierda Unida la Comunidad de Madrid a Sol Sánchez que pretendía ir de número dos al en la lista autonómica Unidos Podemos en mayo ahora debe ser la dirección de Madrid la que recomponga su lista para esos comicios los afines a Errejón en la Asamblea madrileña piden diálogo para alcanzar una candidatura única bajo el paraguas de más Madrid la marca de Manuela Carmena su portavoz Clara Serra en declaraciones a Hoy por Hoy Madrid creo

Voz 1461 03:41 que es el momento de él que tiene que haber mucho diálogo mucha voluntad de entendimiento acercar posturas tender puentes porque me parece que tenemos que ir a una candidatura por supuesto Unica creo que hay que reflexiona sobre cuál es la manera de que vayamos más unidos que seamos más en esa candidatura no

Voz 0273 03:58 kilos taxistas de Madrid mantienen la huelga indefinida que han comenzado a las seis de esta mañana

Voz 5 04:07 pero este es el sonido de la manifestación que han llevado a

Voz 0273 04:11 dado por el centro de la capital poco después de reunirse con

Voz 5 04:13 el presidente de la comunidad con Ángel Garrido unas

Voz 0273 04:16 Unión que ha terminado sin acuerdo los taxistas quieren que el tiempo mínimo de contratación de los vehículos súbete cese a de seis horas en toda la región pero el Gobierno madrileño pasa la pelota a los ayuntamientos escuchamos a Miguel Ángel Leal de F de taxi al presidente Garrido

Voz 6 04:28 la Comunidad de Madrid nos habla de

Voz 0313 05:32 hola buenas tardes en Easy hablamos los usuarios no por nada menos se trata de dar ni quitar razones a nadie pero este conflicto de los taxistas visible fundamentalmente en en Madrid y Barcelona donde viven cinco millones de habitantes que no está mal este conflicto sus reclamaciones ante el desembarco de los vehículos de alquiler con conductor yo no sé cómo va a terminar no tengo idea si se que los actos violentos no ayudan a nada ni a nadie y también creo y lo he dicho en más de una ocasión que la competencia sana debe ser bienvenida pero pero siempre que nadie compita con ventaja y eso podría estar ocurriendo eso es lo que pienso yo pero me interesa mucho más lo que piensan ustedes los oyentes y sobre todo lo que han vivido así que esta tarde les invitamos a compartir experiencias del tipo que sea igual con el taxi con Cuddy Fay con Uber a través del no cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta Roberto Sánchez buenas tardes

Voz 1826 06:24 compañero qué tal Carlos buenas tardes y a través de las redes sociales la etiqueta taxi Uber caddie Fay nos gustaría que nos dijeran que es lo que valora más a la hora de escoger uno de estos servicios si los han probado todos se han encontrado muchas diferencias siguieran por ejemplo habituales del taxi ha vuelto o no después de probar las otras opciones nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 06:43 nada esperamos sus llamadas como siempre porque además creo que el tema promete así abrimos hoy La Ventana bienvenidos

Voz 2 06:53 le yo veo bien

Voz 10 07:15 si no

Voz 2 07:21 ahí

Voz 10 07:32 Arne indicó hoy en un año no I got Muse

Voz 2 08:19 no

Voz 4 08:34 Robben

Voz 0313 08:34 son buenas tardes bona tarda qué haces en Bali

Voz 4 08:37 en su amigo y asistir a los deportes esta noche que me apetece muchísimo y siempre está bien extremos taxis

Voz 0313 08:46 así en Valencia no hay huelga no no no

Voz 4 08:49 cuelga este hay algunas ciudades por lo menos en Cataluña

Voz 0313 08:51 esta mañana estaban sumando la convocatoria de los taxistas de de Barcelona en en Madrid desde las seis esta mañana está todo absolutamente paralizado y a ver qué sale de la reunión desde la tarde

Voz 4 09:02 oye hoy que mañana saliendo en marzo partido de fútbol ayer si es que había un uso organizado porque había gente que quería puerto no habían hecho a planes para para que yo no ella y no hay no hay taxis no hay que bueno es que menos mal que yo a marzo los sans si salido hotel inclusive propios compañeros Mónica Martínez y tal no sé qué pues no estuvo todo previsores no de aquellos

Voz 0313 09:34 oye por cierto Michael Bay apoyo anoche en el en el larguero y que sacaba de reproducir hace un ratito en SER Deportivos con el gol de de Suárez yo es una de las noches que escuchado más ruido en el Sanedrín

Voz 11 09:46 por lo que no podemos sí lo que no vamos a hacer es que cada uno escriba el libro como a él le gusta eso de que tenga las manos por delante del valor son el reglamento no en ningún lado Gayoso en ningún lado

Voz 12 09:56 nica cuestión que viene el reglamento es que tengas posesión del balón se juega ahora en ningún momento tiene pues

Voz 11 10:01 siendo la primera y la segunda Romero no tiene valor pisarla no pero primero para pisar la mano y luego la segunda muy bueno

Voz 0313 10:09 como como discutimos salvajes e Hinault sólo de fútbol Michael pero como discutimos a veces ya es lo menos importante de todo anoche Manu Carreño cuando pudo con buen criterio les hizo votar y creo que quedaron empate que estaba en siete que si siete que no quisiera falta que sino ya no importa mucho pero era falta o no a tu juicio

Voz 4 10:25 no es co

Voz 0313 10:28 no es falta lo que no es Col

Voz 4 10:31 vale vale que es cierto es cierto es que a mí ahora un delantero centro persona cosa es quien escuchado a la gente a precio fútbol y sí sí sí sí no no es que nos puede tocar el portero nadie chica bueno no sobre todo si tu vas base obstaculizar lo pero si él él evidentemente toca el potentes de haber tocado por inercia para mí son gol pero es curioso no obstante esto no pasa hacia lo que yo diga a cualquier cualquier aficionado Easy hubiese dicho al es decir que es falta no habrá ningún culé que estarán de acuerdo conmigo porque disco modifique yo puedo decir que que Mijas fea pero pero usted por favor no es decir que estamos emocionados que que perdemos la perspectiva para mí

Voz 0313 11:30 a mí el nivel de bronca de confesarte que anoche me preocupo un poquito es un momento de radio fantástico eh que hay un follón hay uno que dice lo otro que salta va a mover nada pero ese nivel Amin

Voz 4 11:40 no bueno yo me entusiasma rara vez Carles que yo descarto contigo rara vez nunca o casi nunca pero en este caso sí porque a mí no me no me es un buen rato de radio escuchar gente realmente cuando me me me me produce algo que me inquieta es que no me gusta cada una de las personas que estaba hablando es quiero respeto todo se inclinó estimo a todos no pero a mis ciertamente me lo mismo inpasse cuando estoy viendo esos programas de televisión de hecho ya no los veo pero Érase una vez cuando los Bahía yo no sabía dónde meterme no Iker no es que no no es que no me da algo

Voz 0313 12:28 bueno mira vamos a dejar el fútbol les recuerdo que dentro de unos minutos escucharemos sus historias sus experiencias con el taxi con califal con lo que sea a ver si eso no ayuda a situar algún elemento más en este caso la voz del usuario en este retrato del conflicto el teléfono lo recuerdo nueve cero dos catorce sesenta sesenta que eso queremos sería Isaías buenas tardes o la guardería sería como Radio colaborativa es decir la radio de toda la vida el señor

Voz 13 12:54 gracias

Voz 0313 13:01 de toda la vida del señor es una frase de las muchas que utilizamos a diario de forma automática como si tal cosa y que describen la la profunda influencia de la Iglesia católica incluso en el lenguaje no que esos fruto de la educación que hemos recibido de la que de lo que tanto hemos escuchado en casa al menos lo ya tenemos los que ya tenemos una edad de lo que no se hablaba en casa al menos en la mía prácticamente en ningún otro lugar era de un drama que estaba afectando sigue afectando a decenas centenares no se sabe con precisión a miles de personas en todo el mundo también en España claro me refiero los abusos sexuales dentro de la Iglesia hoy vamos a conocer el testimonio de de una víctima que ha derivado después en red existente en activista cursado dos cosas muy importantes la recogida de firmas para reclamar que esos delitos prescriben más tarde de lo que ahora recogerá ley eso por un lado y por otro la creación aún incipiente de un la asociación de afectados varios ellos por cierto aparece en un documental de Netflix que se estrena el próximo viernes

Voz 14 14:00 la titulado examen de conciencia

Voz 15 14:03 yo me crié en una familia católica cuando

Voz 3 14:07 usado mi mundo se desmoronó

Voz 15 14:10 durante más de veinte años

Voz 3 14:12 de permaneció en silencio Carlos Suárez ochenta y ocho se mueven dos sentimos somos niños por fin ha llegado el momento de contaba Historia de los abusos sexuales aquí no estamos ya hablando es que no haga nada es que hacen pero lo hacen en tu contra el cura desaparecía Ole ascendía al profesor otro colegio ya está pero continuaba igual seguían abusando culto a inocencia una su despacho Indians planteadas hubiera de laboratorio en los gimnasios del bajo del colegio sabado a las luces asustado lloraban seguía en aquel momento no nos imaginábamos para nada que están haciendo camas aquello se convirtió en un infierno la el más grande durante mucho tiempo los que hemos tenido miedo hemos sido las víctimas en nuestras familias

Voz 8 15:17 quería hablaros estén mira yo nunca me considero

Voz 3 15:22 claro claro

Voz 0313 15:27 tenía esta debilidad hoy con la debilidad Miguel Hurtado buenas tardes

Voz 17 15:31 hola buenas tardes bienvenido La Ventana cómo estás

Voz 0313 15:34 gracias a vosotros por invitarme Miguel Hurtado es uno de los testimonios a los que hacía referencia en dos mil dieciséis igual algún oyente los ahora ya hizo público que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando él tenía dieciséis años ahora desvelado que se trató del padre Andreu Soler ya fallecido fundador del movimiento scout de la abadía de Montserrat y que fue su responsable durante cuarenta años lo cual me sugiere de entrada Miguel en fin desde el desconocimiento que alguno más lleva a ver porno hay alguna Vic digo yo no lo sé

Voz 17 16:03 esta pregunta es la que yo me he hecho durante los veinte años en que me han obligado a

Voz 0313 16:09 tardar silencio

Voz 17 16:10 ya ha sido una de las principales preocupaciones que siempre he tenido ir por esto es importante decir no sólo que soy víctima de abusos sexuales en la Iglesia sino quiénes me abusador porque de igual manera que abusó de mí cuando tenía sesenta y cinco años pues seguramente abusó de otros adolescentes cuando tenía cincuenta cuarenta hay veinte

Voz 0313 16:32 te obliga a guardar silencio durante veinte años

Voz 17 16:34 pues la abadía de Montserrat dos Sabah desde distintos el abad Bardo Let it el abad Josep Maria Soler yo varias veces me puse en contacto con lo que es la abadía de Montserrat y ellos en todo momento intentaron que el tema no trascendiera eh

Voz 0313 16:54 bueno pero intentarlo pueden pero obligarle

Voz 17 16:57 pero y si yo creo que también hay tienes que tener en cuenta Carles que el abuso sexual siempre un abuso de poder siempre hay una asimetría muy muy muy marcada cuando tú tienes por una parte a un adolescente y por la otra parte tienes a Montserrat que es un símbolo espiritual y Nacional de Cataluña si esa institución tan potente decide que prioriza la reputación que va intentar esconder el escándalo a toda costa pues te ponen una situación muy complicada porque si denuncias te expone es a que en Cataluña se perciba pues como una persona conflictiva que está manchando el buen nombre de la instrucción sin pruebas a saber qué es lo que busca seguramente que busca dinero entonces saber yo sí que podía haber denunciado antes para que Costa no en este sentido el yo pues obligar bueno coaccionado no yo presionado influenciado digamos que no es una elección que hecho el

Voz 0313 18:10 Bernat tengo todas las opciones tu familia cuando cuando se enteran de los hechos con cómo reaccionó

Voz 17 18:16 bueno y yo se lo dije a mi familia cuando tenía dieciocho años bueno mi familia es católica a mí me educó en la fe cristiana me llevó a la parroquia desde pequeñito que hiciera la comunión la confirmación claro en su mentalidad no entraba que hubiera un de Dios que un aprovechará su posición para abusar de menores entonces en un momento fue la conmoción sí sí sí sí me familiar desde el principio me crió después de la conmoción a la indignación entonces mi madre escribió una carta al abad de Montserrat en el año dos mil justo había habido un cambio de Abad dentro del abad Soler ya el abad Soler lo que hizo fue mover a mi abusador de sitio lo mandó al Monasterio del Miracle enviará una carta decirme que lamentaba los problemas que había tenido con informa Andreu que estuviera tranquilo porque ya lo había trasladado sitio que ya no está en contacto con menores y rezo por mi a la Moreneta lo que no decía la carta en ningún momento es que me animaba a acudir a la justicia o que me va a acompañar el proceso de acudir a la justicia además de mandar una carta esto me enteré después estuvo llamando a mi madre varias veces aparentemente preocupándose por mi bienestar pero persuadió que por el bien de todos lo mejor era gestionar lo internamente no poner una denuncia y hubo un momento eh en que siempre recordaré una discusión que está teniendo con mi madre porque no estaba conforme cómo se habían hecho las cosas y mi madre intentando explicar porqué había ha reaccionado de esa manera dijo pero es que la va me dijo me felicitó ya había hecho lo correcto los claro para una mujer católica que tengas tú líder espiritual que dice no mira a los casos de pederastia mejor los gestionamos internamente los trapos sucios se lavan en casa para que ponen una denuncia que nos va a complicar la vida a todos lo movemos de sitio tranquila señora que a este señor ya no va a volver a tocar a niños y problema solucionado Miguel déjame que te dé

Voz 0313 20:25 de una cosa cuando hablas de proceso de persuasión hubo por ahí algún como lo digo algún incentivo para que no denunciara

Voz 17 20:33 en no no fue no fue digamos le ofrecer una solución aparentemente atractiva porque solucionaba el problema a corto plazo pero que complicaba las cosas a medio y largo plazo porque bueno la otra opción hubiera sido poner una denuncia y hay que tener en cuenta que en la España del dos mil de pederastia de la Iglesia es hablaba entre poco y nada que no solamente era algo que pasaba en España sino que en otras partes del mundo por ejemplo en Spotlight el los casos de Boston salieron en el dos mil uno dos mil dos eh bueno hoy en día nadie les sorprende que salga un caso de un cura pederasta pero basta pero en aquella época chocaba había una reacción de mucha hostilidad hacia las víctimas

Voz 4 21:24 Carles es que es dice que ahora son los representantes de Dios mío persuasión que eso es tremendo y yo conozco ha vivido momentos cuando entrenadores eso Mondo de deporte ha abusado dos segundos unos a lo has visto hemos visto es en familias pero cuando los guían la violan tu tu tu ser son los representantes de Dios en la tierra no es que que que es tan Istán rememorando no es que bórico y luego esos delitos proscribe desembarcos la víctima se queda con aquel todo su vida está viviendo su ha de ir cuando una persona es el representante de Dios en la tierra se es

Voz 0313 22:14 en esos en que no prescriba no prescriba más tarde de lo que contempla de cuentan asesoradas las firmas

Voz 17 22:19 sí bueno nosotros desde el primer momento hemos explicado que el tema de la de la no prescripción no es una medida punitiva es una medida preventiva un poco enlazando con lo que decías antes tú dices bueno es que este señor ha estado en en el caso me abusador cuarenta años entonces bueno pero que no ha salido antes pues sencillamente porque las víctimas más mayores cuando se han recuperado yo está en una posición de poder denunciar el delito ha prescrito de manera que estos abusadores que muchas veces son pederastas en serie continúan en las instituciones en las escuelas en los clubes deportivos en las iglesias dos nosotros decimos es que el principal objetivo de la ley el cambio de la ley no es castigar los delitos que sucedieron el pasado es impedir

Voz 0313 23:07 que haya otros delitos en el futuro oye Miguel tú eres psiquiatra de profesión es eso es psiquiatra infantil en Londres y querría que que me dijera Seal estudiar esta disciplina si el ahondar en el conocimiento de de la mente humana te has servido como terapia también ha ayudado un poquito superar esto cómo estás por cierto

Voz 18 23:28 vuelo eh

Voz 17 23:31 habido bastante gente que me ha preguntado cómo estoy yo lo que digo es que no es que me haya quitado un peso de encima me quitaba una montaña de encima que me hasta aplastando durante veinte años entonces muy tranquilo yo estoy muy muy tranquilo no porque las víctimas siempre tenemos un dilema hablar o callar si callamos los abusos siguen continuando si hablamos quizá podamos prevenir los abusos pero nos arriesgamos a que no se ataque a que no nos crean aquí pongan en cuestión nuestras historias por ponerte un ejemplo a mí me han llegado decir pues es aquí lo que busco dinero que tenía dieciséis años que ya sabía lo que hacía que si me dejé será que me gustaba que no me han puesto una pistola en la cabeza pues bueno estas lindezas entonces tú sabes que esa reacción la la puedes tener no lo que te planteas es si pasan tú cómo vas a estar no porque bueno no es lo mismo que me dijeran esas lindezas cuando yo tenía veinte años ya un estaba lidiando con los efectos del Roma a que me lo digan ahora que tengo XXXVI entonces cuando das ese paso

Voz 14 24:42 cuando afronta su mayor miedo ir realmente ves que eres capaz de hacer

Voz 17 24:48 por las consecuencias

Voz 14 24:51 a Miguel pensando muy bien es posible que hasta que tú no denunciar este la iglesia el abad no supiera nada de este pederasta pero claro una vez que tú denuncias y que ellos trasladan y que te dicen ya no estará con niños están asumiendo que es un pederasta si deciden no llevarlo a la justicia civil pasan de ser ignorantes hacer cómplices es decir en estos momentos la gravedad de quién abusó ETI la gravedad de quién lo ha encubierto para llevarlo a la justicia yo intuyo que es la misma no

Voz 19 25:24 sí obviamente

Voz 17 25:27 ah y para que un pederasta haga mucho daño no hace falta que sea muy malo que habitualmente no son sino que tenga cómplices no es que sea un entramado criminal

Voz 0313 25:39 bueno una banda organizada no

Voz 17 25:41 eso es lo que hace que el número de víctimas aumente exponencialmente y eso es lo que mucha gente no quiere entender

Voz 0313 25:47 dice bueno es que los abusos que pasan en todas partes

Voz 17 25:49 es bueno pero cuando hay una trama organizada que encubre los abusos que impide que llegan a la Justicia que impide que se juzgue a los pederastas que impide que se les meta en prisión de eso estamos hablando de una responsabilidad colectiva

Voz 14 26:04 ante una responsabilidad

Voz 17 26:05 colectiva hace falta reformas institucionales

Voz 14 26:08 estructural Miguel tú piensa que Un cura piensa que puede ese pederasta o piensa que forma parte su potestad

Voz 17 26:19 es muy muy buena pregunta en el caso concreto de mi abusador él pensaba que está haciendo la labor de Dios a mi abusador todo se propuso conmigo tenía sesenta y cinco años yo tenía dieciséis sea tenía cincuenta años más que yo y recientemente había tenido un infarto ya mi dentro esa relación abusiva y hubo un momento que me dijo que él creía que bueno que Dios le había preservado la vida pues para que pudiera seguir ayudando seguir ayudando menos aquel pues bueno como que Dios les al lavadero infarto para que continuara abusando de menores

Voz 0313 26:52 sus bastante buenas tardes hola buenas tardes

Voz 20 26:55 Carles Sans lo conocen los oyentes de La ventana SER

Voz 0313 26:57 doctor jefe de Religión Digital lo hemos dejado y escuchando toda esta conversación con con Miguel Hurtado no sé cuál es la primera conclusión que te viene a la cabeza Jesús

Voz 21 27:07 bueno lo primero saludar a Miguel que siempre estamos hablando de de Brno si a ver si por fin lo ha por fin lo logramos lamentando no poder estar ahí pero buf la historia de Miguel es una historia muy dura pero en el caso de De Miguel es una historia de esperanza muy claramente porque él ha sido es un vivo ejemplo de alguien que ha sabido sobreponerse y hacer de Suu de de lo que le pasó de su miseria de la miseria que otros le provocaron un un motor para que otras personas puedan tener respuesta siguen persona Juan Miguel Ángel probablemente muchos muchas víctimas no sabían a dónde tirar hacia dónde dirigirse y eso también hay que tenerlo en valor lo más habló más de una vez sí yo creo que que la labor que me está haciendo tanto primero hay en nada como ahora en con con otras víctimas como Juan Cuatrecasas y además es muy importante y también será muy de agradecer por parte de la Iglesia llegará el momento yo espero que no sea muy tarde que la Iglesia católica no sólo pida perdón sino que dé las gracias a personas como Miguel Ángel por hacerle ayudarla a salir de ese camino de de silencio y encubrimiento

Voz 0313 28:10 es que está descripción que no teoría esta descripción que hacía Miguel de la de la trama organizada es que claro hay que pararse un momentito a pensar Royes así claro si todo Chi toda una estructura se pone de acuerdo para ocultar algo estará organizada Blanco y en botella

Voz 21 28:24 no no hemos hablado muchas veces que la Iglesia no es una cuna de pederastas pero desgraciadamente durante demasiado tiempo sí que ha sido un lugar en el que la reacción

Voz 22 28:33 sí que era la del Silencio el tapar los trajes

Voz 21 28:36 sucios en casa de que no se conozca Illa decirle a las víctimas que casi todas son creyentes sobre familia creyente que ojo a ver si vas a denunciar por el daño que tú que has sufrió los abusos le vas a hacer a la Iglesia y eso es optimizar doblemente a a una persona que ya bastante bastante todo eso tiene que cambiar eso está cambiando muy poco a poco es verdad que que se están dando pasos pero que da muchísimo por hacer

Voz 0313 28:58 tú tienes esperanza Miguel de que esto vaya a cambiar en febrero está convocada una reunión de alto nivel por el Papa Francisco tú tienes mucha poca o ninguna esperanza en eso

Voz 17 29:07 yo no el activismo siempre tengo el principio de a Dios rogando y con el mazo dando no

Voz 10 29:12 entonces eh bueno

Voz 0313 29:15 yo creo que cambiará pero porque no les queda otra opción tú por cierto les sigue rogando a Dios no hayan mamá ya no soy creyente ahora es más demás no eres creyente bueno así te llame en la que los rezos a los dejo a a los obispos pero tú eres creyente tampoco tampoco Jesús perdona que te cortado estabas diciendo

Voz 21 29:36 no nada esto que dice Miguel Ángel otro gran el otro gran drama que probablemente Dios tengan ninguna culpa de que unos asesinos de de niñas y de ir de la infancia

Voz 22 29:48 eh hagan lo que hagan lo que hace

Voz 14 29:51 tú tú decías que la Iglesia católica en ninguna iglesia es una cuna de pederastas eso es así pero hombre digamos que es una institución que tiene a sus miembros con la sexualidad reprimida y esto desde luego ahora es un buen comienzo

Voz 21 30:05 ese es otro problema que también hay que plantear que yo no sé si yo ahí tengo muchas dudas sobre si la cuestión del celibato obligatorio

Voz 22 30:12 pues tiene algo que ver o no con con la ayuda no

Voz 21 30:17 yo yo sí creo que lo he dicho Miguel Ángel al principio estos abusos se basan fundamentalmente no es una cuestión sólo de eso

Voz 22 30:23 es un abuso de poder a personas son líderes

Voz 21 30:29 por rango pero también espirituales de de una serie chicos entonces ante eso parece llega un momento en el que es ver si te te ven como si fueras un elegido alguien está acusando he elegido ya están haciendo en nombre de Dios para un chico velada de Miguel Ángel incluso más jóvenes sabes que hemos hablado mucho de ello eso tiene que ser muy difícil de gestionar y luego la gente se pregunta que por qué no es es bastante hacen con con sobrevivir si en el caso de Miguel Ángel con con hacer de esto una lucha que a mi me parece que esas personas sí que merecerían merecieron mucho más de lo que están recibiendo

Voz 0313 31:02 acabas de crear una una asociación con otras víctimas no que se llama Infància robada se está empezando a andar se tiene ya estatutos y todo

Voz 17 31:09 que sí hemos aprobado los estatutos básicamente la idea es que

Voz 19 31:15 eh

Voz 17 31:17 las víctimas españolas tenemos una gran frustración se comienzan a denunciar casos se comienzan a publicar historias pero luego el silencio más absoluto nadie hacía nada ni desde la iglesia pero tampoco les del Estado el casos gravísimos la Fiscalía no dice nada el Defensor del Pueblo no dice nada los partidos políticos hacen mutis por el foro

Voz 19 31:40 eh nosotros los que nos dimos cuenta

Voz 35 36:58 pase lo que pase

Voz 2 37:02 en La Ventana con Carles Francino

Voz 36 37:07 muy bien hecho Paper meta aquí viendo psiquiatras o no llega sí que me echa a este tipo de un elepé

Voz 0313 37:56 faltan veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya que seguimos asomados a la ventana escuchando una canción que habla y que lleva por título Gun taxi amarillo le ponemos el foco en los taxis en los taxistas los servicios alternativos también queremos escuchar fundamentalmente la buena la voz de todos pero es otro la voz de los usuarios porque ya saben que Madrid y Barcelona están sintaxis que el conflicto parece que para cada largo para balón el para largo que tiene mala pinta ha sabido algún incidente sobretodo en Barcelona estos días incidentes absolutamente rechazables eso supongo que todo el mundo estará de acuerdo y como hemos hablado muchas veces este tema como hay opiniones para todos los gustos y como hay teorías de todo tipo hemos hecho me pues hoy tal vez podré abra los usuarios no eres vamos a escuchar en un minuto pero antes recordemos cuáles son los fundamentos esta polémica con Isaías Lafuente

Voz 39 38:41 eh

Voz 40 38:44 la polémica Science la

Voz 4 38:48 pues sí los taxistas de Madrid

Voz 14 38:49 Barcelona están en huelga denuncian como lo llevan haciendo hace tiempo que eso sector está regulado frente a los vehículos de transporte conductor V CC que campa a sus anchas y que además no deja de crecer hace meses reclamaba una licencia WC por cada treinta taxis bueno pues resulta que desde septiembre hay dos mil licencias UMTS más y la proporción es de uno treinta lo que pedían los taxistas sino de uno a cinco desde el sector compañías como Uber o caddie Fay sostienen que ellos no están robando a nadie y que si crecen trabajan cada vez más es sencillamente porque el cliente los elige a ellos es una especie de es el mercado amigo bueno así planteado el enfrentamiento sería entre dos formas de negocio uno más tradicional el taxi y otro más adaptado a los nuevos tiempos modernidad pero no es así el enfrentamiento en realidad es entre un servicio público regulado como tal y un negocio que hace lo mismo que el servicio público pero sin someterse a sus estrictas reglas y esa parece que es una competición asimétrica así que las administraciones tendrían que trabajar en ello pero mientras tanto pues se van pasando la bola el Gobierno central a las autonomías a los ayuntamientos y en tanto pues millones de ciudadanos no podrán estos días parar un solo taxi en Barcelona porque los taxis están parados

Voz 0313 40:13 oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Ana buenas tardes hola

Voz 20 40:18 hola buenas tardes bienvenida Ana qué tal a ver cuéntenos una historia o de TAC

Voz 0313 40:24 a fallo de Uber lo lo lo que quieras lo que prefieran

Voz 41 40:28 bueno pues es de es de taxi más allá de de la Polly de la de la polémica yo quería contar mi experiencia

Voz 20 40:35 claro claro hace poco fue acoge

Voz 41 40:38 es un taxi en en el aeropuerto y venía con con hijo de cinco años y no había ninguno ninguno en la fila con con asiento homologado para para menores

Voz 0313 40:48 no orden

Voz 41 40:50 sí y no el que no es que el asador al final de la fila salió un taxista diciéndome que llevaba pero no era realmente el lanzador no no estaba homologado para mí para la estatura ni para la la amiga de de mi hijo y bueno la verdad es que estaba estaba indignada porque es una sociedad en el transporte público tal es una sociedad bien en la ciudad es eso Steely ajena a la infancia que es el futuro igual así que mi hijo viajó de mala manera porque no tenía ni el peso altura bueno el este hombre me dijo que que lo está estaban exentos en el medio urbano

Voz 20 41:27 aunque preferían ocupan el espacio cuenta

Voz 41 41:30 cosillas pues se venía gente con con más maletas eso

Voz 42 41:35 yo para tener más gente nada

Voz 41 41:38 agradezco que toman el foco en las personas usuarias porque yo entiendo la reedita reivindicaciones del mundo El taxi pero bueno que que también es verdad que están en en el Cretácico no tienen estas texto y bueno y que lo deberían de mirar porque igual que su muy bien ubicaciones no pues deberían de de tenerlo en cuenta porque suspensiones por la pagará lo que los caras no la infancia no será en el futuro

Voz 0313 42:04 María más vale gracias Ana saltamos de Madrid a Oviedo a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta María Ángeles buenas tardes de María Ángeles no la tenemos pero vamos a buscar otros oyentes saber qué nos dicen por ejemplo Don

Voz 1826 42:15 Pita a través de Twitter dice para mí alguien que nada más montarte en su coche te pregunta que si te iba por aquí o por ahí creo que me va a querer sacar más pasta de la que debería lo digo por experiencia me ha pasado por ejemplo en Madrid pero a David le responde Iñaki que es taxista en Bilbao desde hace dieciocho años dice que cuando el recorrido no es evidente él tiene la costumbre que es como una deferencia de preguntarle al cliente por dónde prefiere ir por el mero hecho de que vaya desde A Coruña Juan

Voz 0313 42:42 Carlos buenas tardes buenas tardes

Voz 20 42:44 hola buenas por qué tal Juan Carlos cómo estás cómo va eso bueno Juan Carlos esta sí estará no doce horas registra está asalariado iba a preguntar salarial enviados igual que no es que descontar Juan Carlos dieron Flaubert

Voz 42 42:58 con un poco los un poco más allá de lo que sucederá cuando estamos creo que hay muy buenos ejemplos Un tanto en Youtube como hay un programa que podrás esta investigación de lo que se celebra en el futuro hoy en día nos lo están quitando un montón de clientes en los estamos uno llevan un mes y medio aquí

Voz 20 43:23 practicamente yo lo que llevó al siempre digo sí sí sí

Voz 42 43:28 lo que sí bueno lo que tienen unos bonos que no paran de enviar el diez por ciento de descuento de hola bienvenidos envía entrada treinta euros para seis carreras vale todo eso implica que por ejemplo una carrera que nos pero sí que cuesta usuario de media en La Coruña para salir del aeropuerto veinte euros de media ellos están sufriendo pérdidas acuerdo Se hacen algo que les impide la ley que es estar en movimiento por zonas de influencia nosotros lo vemos por su propia aplicación constantemente en zonas de influencia de acuerdo mientras nuestros nosotros estamos en la para ellos están haciendo servicios por dos euros y medio dentro de la ciudad de acuerdo a todo esto yo lo entiendo muy bien a la ciudadanía porque se están ahorrando no ser

Voz 20 44:17 ahora bien voy a poner un ejemplo muy

Voz 42 44:19 pero cuando se aprobó el Real Decreto Ley de acuerdo en páginas que tenemos acuerdos bueno de taxistas salió una memez de un señor de los barrios de acuerdo felicitando pues por ese Real Decreto que contabas experiencia que aunque se luz a Baltazar en la ciudad de Nueva York de salida el servicio a su casa a subir en su lugar de trabajo en treinta dólares me acuerdo irrumpió Uber Khalifa eh bueno sólo pudo haber a tan pesaban pasaron acostarse servicios veinte dólares la que ganan ganado la batalla el taxi mira su trabajo le cuesta ochenta dólares

Voz 0313 44:56 claro claro es que esto es cuenta Juan Carlos es que se entiende perfectamente Caruso en una empresa para a buscar mercado van a buscar cliente pero quien tiene que regular esto y fijar reglas del juego es la administración la que sea para que como

Voz 20 45:10 no hay algo a lo que te quería jubilando cuatro ya ya ya ya pidió cuatro años de Basile y

Voz 42 45:15 otras cuatro años que después vemos en los medios de comunicación que si uno pierde los nervios pero no vemos los continuos delitos es mera que no puede estar nosotros tenemos un vídeo que cuando queréis os lo envío e en clon colombiana noticia españoles de mierda te voy a rajar dijo Puta Espanyol de mierda Lleno Toros el caso al revés digo en español diciéndole a un conductor de califa ahí colombiano colombiano de mierda son cosas que los medios de comunicación si hace Meco de la parte de ellos a nuestra el el otro día cuando se inició la huelga no hubo un atropello por un conductor de que usted un taxista que tenemos vivió catorce puntos estructura ingresado en el hospital esa misma noche es el famoso vídeo que por de una

Voz 0313 45:57 pues eso como un ataque de ansiedad

Voz 42 46:00 pues seis horas después de que un compañero fuera atropellado por un VHS no salió ningún tren algún a lo mejor hubiera salido la gente hubieran sentido más que después hubieran perdido los nervios que no se debe hacer pero hubieran entendido más que hubiera perdido los nervios No somos delincuentes yo llevo viviendo el resto once años eh a mi mujer le tengo que dar una foto actualizada para que sepa quién soy ni perro porque

Voz 1 46:22 por ella

Voz 0313 46:25 Juan Carlos gracias por llamarnos amigo hoy hijo de ánimo animo a ver cómo termina esto Javier desde Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta Javier buenas tardes

Voz 20 46:35 buenas tardes hola Javier qué tal estás bien eso conductor tuve te verdad

Voz 43 46:42 efectivamente el Madrid acabo de escuchar me voy a llamar compañero de profesión taxista vez es que compara

Voz 0313 46:50 Eros de profesiones que lo sois

Voz 43 46:51 mira yo lo considero sí pero ellos son nosotros me temo que no entiendo nada reivindicaciones creo que esté Carlos hace un momento y es que la la Administración veo regular lo que no se puede consentir ese sufrir la violencia que sufrimos por parte de los taxistas si además a mí lo que realmente digna es que realmente extracciones los ayuntamientos la policía deja actuar a sus anchas a los taxistas cuando quieren cortar una vía principal en cualquier ciudad de España a mí me parece inconcebible ya lo hicieron en verano lo están volviendo hacer ahora nadie hace nada yo soy el primero que quiero que sea

Voz 41 47:28 Müller que convive vamos porque creo que no

Voz 43 47:30 mercado para todo el mundo pero luego no se puede hacer es primero violencia y segundo que navegaba nada cuando se lo echó todo aquí violentamente

Voz 0313 47:37 estás trabajando y Javier sí sí sin problemas de momento no sí bueno es que no es que esté es que no debe y a veces que el mismo derecho tiene taxistas a reivindicar lo que crean oportuno tienen muchas razones para hacerlo que vosotros hoy a trabajar es que eso no debería ser inca empató

Voz 43 47:55 a ellos de compañero de A Coruña decía que apoyó señora emocionada claro porque estoy impidiendo el paso de un conductor con clientes dentro es que no tienen no puede impedir el paso de de digo a alguien que esté desarrollando su laborioso trabajo entiendo que no va lesiones perder Dios pero me parece que los que primero pierden los nervios aquí llevan haciéndolo desde el principio son los taxistas o alguno

Voz 0313 48:21 algunos algunos gracias Javier oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta usuarios sobre todo desde Girona Manuel buenas tardes hola

Voz 20 48:29 hola buenas tardes cómo estás muy bien haber Usuario de que detrás de Calvi Fay y qué tal la ver

Voz 22 48:37 pues muy bien muy buena atención y es muy buena educación cosa que lo que él de pasa poco e letanía lo que ocurre algo más todavía yo les explico mi experiencia de este verano concierto en el Palau Sant Jordi usted ya sabe dónde está

Voz 20 48:56 sí sí sí

Voz 22 48:58 el Permira el concierto al paro de la madrugada en medio de transporte público llaman si dice que sí estar en corta que trabaja de bajadas tasación de San andando

Voz 43 49:12 para que te atienda hiciera allí

Voz 22 49:15 te cuentan la misma película te sino una carrera larga yo no te cogen vuelva a casa patita esa es la experiencia de los taxistas de Barcelona

Voz 20 49:24 no que ahora cabra está

Voz 22 49:27 hablando mal y en plata cogiendo a todos los que quieran que sean los usuarios cortando la Gran Vía de Barcelona

Voz 0313 49:36 bueno no hay no hay duda como usuario de cuál es su su preferencia gracias por llamarnos

Voz 1826 49:40 Merche a través de Twitter dice escoge lo sube TC por la comodidad limpieza buen servicio si pides uno para una persa

Voz 0313 49:45 no mayor que tenga que desplazarse sola como es

Voz 1826 49:48 eso sabes en cada momento dónde se encuentra y cuando ha llegado a su destino lo que tienen que hacer los taxistas es adaptarse a los nuevos tiempos o dan dice que le parece que se deberían revisar las tarifas sobre todo las de los taxis o Rafael que pide más calidad mejor trato más económico precio cerrado al contratar es decir que sin sobrecostes de ningún tipo los usuarios seguro que estamos a favor de los VTV

Voz 0313 50:11 la Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Marisa buenas tardes

Voz 20 50:15 hola buenas tardes historia nos cuenta ver

Voz 22 50:19 pues una encantadora que ocurría hace unos seis años yo tengo una hija que entonces

Voz 44 50:25 iba a algunos campamentos de verano que hay en la Biblia

Voz 22 50:27 pero sí la primera mañana pues rápidamente salimos de casa con las prisas porque era verano pero muy temprano y cogió un taxi para dejarla en la puerta nuestra sorpresa mi sorpresa fue que no me había llevado el bolso en el monedero ni nada

Voz 44 50:43 más que las llaves en el bolsillo

Voz 22 50:45 entonces el taxista que me pareció me encanta me dijo que no me preocupara para nada le dije pero es que ahora tengo que volver a casa me pilla un poco lejos me dijeron No se preocupe yo le dejó cinco euros para que esté coja

Voz 44 50:59 uso el metro

Voz 22 51:01 mi hoy y mañana por la mañana me acerco en su casa yo usted me paga

Voz 44 51:06 devuelve los cinco euros así que

Voz 22 51:08 me quedé atónita porque hace un detallado

Voz 0313 51:12 bien pues claro que sí

Voz 22 51:14 sí llegue a casa hay al día siguiente estuve esperando con preparado para no entonces hay ahora con el tema que del que estamos hablando no hay taxistas de todo tipo

Voz 20 51:27 claro condición como el periodistas y abogados y albañiles del todo claro sí sí

Voz 45 51:32 es de todo lo que sí que notar

Voz 22 51:35 de últimamente es que no se los los taxistas son mucho más mucho más adusto es muchas veces no en general las veces que cojo en Madrid muchas veces no saludan y demás entonces y no sé yo pienso que se ha perdido un poco esa

Voz 44 51:51 ya

Voz 22 51:52 pues ese gusto que te daba simplemente hace frío hace calor y empezar una mini conversación ya está así no pasa nada no hay que contar mi vida ni nada pero sí que he notado ese ese cambio