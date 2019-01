La Ventana (21/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0040 00:08 estamos pendientes hasta ahora de un gran incendio declarado en una nave industrial en en manía

Voz 1454 00:12 es es en Valencia que sabemos Ester Bazán pues es un fuego en una nave de una empresa de decoración tres trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo hice acaba de desalojar una gasolinera próxima ampliamos con Inma Pardo

Voz 2 00:24 sí

Voz 0808 00:25 el esfuerzo de los bomberos se centra en dos secciones en la parte de atrás donde está ubicada la gasolinera desalojada la delantera donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado intenta crear pasillos seguros para que las llamas no se extiendan a otras naves por el momento el personal de bomberos no ha podido entrar a la nave afectada en la que se ha originado el fuego que es un comercio dedicado a productos de decoración del hogar como consecuencia de este incendio tres trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo dos han sido trasladados a un centro hospitalario

Voz 1454 00:54 yo en el Parlamento británico ha comenzado ya la comparecencia de Theresa May para presentar teóricamente su plan B sobre el Brexit tres días después del rechazo de la Cámara de los Comunes recordamos por cuatrocientos treinta y dos votos frente a doscientos dos de momento sin grandes novedades ha rechazado por ejemplo la posibilidad de convocar un segundo referéndum porque ha dicho dañaría en su opinión la cohesión social

Voz 1095 01:15 la primera ministra ha iniciado su internas

Voz 1454 01:17 son condenando la explosión de un coche bomba el pasado sábado en Irlanda del Norte la explosión recordamos no dejó víctimas mortales ni heridos la ministra de Economía se ha reunido este lunes con representantes de la Comisión en Bruselas sobre la mesa los presupuestos del Gobierno para el año que viene la ministra es optimista corresponsal Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:35 hablado antes del Eurogrupo sillas y Calviño no tiene que dar explicaciones en la sala aunque la ministra española está convencida que el texto que ha llegado al Congreso cuenta con el aval de los comisarios Dombrovskis Moscovici

Voz 0542 01:47 ya vino me han transmitido ningún tipo de señal negativa además me sorprendería mucho que teniendo unos presupuestos cuyo objetivo de déficit es más estricto que el que habíamos discutido en otoño pueda haber una valoración negativa de este de este proceso que se está siguiendo en nuestro país

Voz 0738 02:01 la Comisión quería hacer las modificaciones que llegaban al Congreso pero según Calviño de momento esperan

Voz 0040 02:07 en olían pitidos texto en el taxi sigue en huelga

Voz 1454 02:10 Adri Barcelona en una hora en la Comunidad de Madrid y la consejera de Transportes se reúne con ellos después de que por la mañana lo hiciera el presidente de la comunidad a medio día ocuparon parte de la Gran Vía de la capital y marcharon hacia el Ayuntamiento en Barcelona los convocantes han anunciado que volverán a la calle para protestar ir lo harán esta tarde vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 3 02:29 qué tal Esther muy buenas dos partidos a las nueve para cerrar las jornadas de primera y segunda la veinte de Liga Santander con el Eibar español Illa veintidós de Liga un dos tres con el Granada Elche además a las seis segundo partido de la segunda fase del Mundial de Balonmano para España juega contra Brasil ha sorteado esta mañana el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se celebra del catorce al diecisiete de febrero en el with incendios de Madrid Barça las a Valencia Real Madrid Movistar Estudiantes Iberostar Tenerife Unicaja Málaga y quiero quiero el vez Baskonia divina seguros Joventut

Voz 1454 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 el Ayuntamiento de Arroyomolinos gobernado por ciudad

Voz 1915 03:06 menos es el que menos invierte en servicios sociales de toda España es en Madrid donde se concentra el mayor número de ayuntamientos con gasto social muy bajo según el informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se hace con datos del Ministerio de Hacienda Mario el aludido

Voz 0259 03:20 el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos es el que menos invierte en servicios sociales apenas doce euros anuales por habitante la Comunidad de Madrid es de hecho la que mayor número de municipios tiene con gasto social pobre en el furgón de cola figuran también Ciempozuelos Galapagar o Torrelodones este último tiene el mérito de haberlo bajado incluso un treinta por ciento en cambio los ayuntamientos que alcanzan la excelencia invierte más de cien euros

Voz 0377 03:43 los en servicios sociales a la cabeza Rentería

Voz 0259 03:46 a doscientos setenta y cinco por habitante al año la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que elabora el informe con datos oficiales del Ministerio de Hacienda señala que pese a todo

Voz 0230 03:56 todo en dos mil diecisiete la inversión social municipal

Voz 0259 03:58 al sea recuperado hasta alcanzar niveles similares antes de la crisis

Voz 1915 04:03 Comisiones Obreras denuncia que la falta de personal en el Hospital del Tajo en Aranjuez impide hacer mamografías en ese centro durante las tardes el centro tiene además una lista de espera de seis meses en pruebas diagnósticas de radiología Marisol Pau es delegada de Comisiones en ese hospital

Voz 0271 04:16 tenemos dos núcleos cerrados todas las tardes tenemos resonancias cerrada si tenemos Sot un todos los aparataje es de la tarde a excepción de tres es lo que se mantienen este raro la causa de esto no es ni más ni menos que la falta de personal tanto verla biólogos como te

Voz 1915 04:32 y la policía busca a los agresores de un hombre de veintitrés años herido grave en la madrugada de este domingo a las puertas de una discoteca de Aluche en la capital de golpearon con una botella en la cabeza el chico sufre un traumatismo craneoencefálico y tiene cortes y heridas en la cara y en el cuello está en estado grave en el Hospital Doce de Octubre en cuanto al tiempo

Voz 1454 04:50 poco sol y máximas algo más altas a esta hora tenemos nueve grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 5 07:47 sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura o cuando reclama Si reclama así no te hacen caso o cuando tu vecino se desentiende de una

Voz 14 07:55 esos son momentos legalizadas

Voz 15 07:59 en manual desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado

Voz 4 08:03 tantas veces como necesitéis llama tratar

Voz 15 08:05 el novecientos cien seis seis tres

Voz 7 08:08 cuántos pares de zapatos tienes ID gafas sólo uno es de este momento

Voz 5 08:13 ven a las rebajas de multiplica este lunes

Voz 8 08:15 a te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 16 08:28 anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas hombres mujeres hasta los niños que se lo digan a Mis hijos ya el rato veo que en El Corte Inglés Jim veinte por ciento de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Can Emporio Armani Kipling y muchas más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 18 08:58 buenas noches sepuede

Voz 17 09:01 gracias

Voz 19 09:02 que está en el día pues ahora para descansar porque esto sabe lo que ha pasado eh

Voz 20 09:12 Ángels Barceló Hora veinticinco cuando usted quiera las nueve las ocho en Canarias Cadena SER

Voz 22 09:26 la patria no es una marca rojos y azules españoles y Balbino pues es el más alguno así que más Mottaki la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 14 09:47 para para plantar no

Voz 2 10:06 elecciones ya que esperen sentados hasta dos mil veinte vamos a gobernar los social

Voz 14 10:12 pues por la escalera

Voz 0260 10:20 pero si Toni Martínez buenas tardes hola qué tal Marta Esteve arcano buenas buenas hay Especialistas secundarios El Mundo Today hola yo hoy tenemos una entrevista como siempre de lujo Marina García buenas tardes note la piel

Voz 14 10:35 tú sabes quiénes José María Carrascal escucha hablar del tema

Voz 11 10:39 pero queda por supuesto

Voz 0230 10:45 también de exclusivismo Íñigo Errejón ya no es diputado de Podemos ha dado una rueda de prensa que comenzaba así

Voz 2 10:51 con mucha música

Voz 0799 10:54 hay algunas veces en la vida

Voz 0230 10:59 que la cosa nueva bien una banda sonora algo fúnebre ya lo tienes todo

Voz 2 11:07 bueno hay unas veces en la vida

Voz 0230 11:16 hay algunas veces en la vida todo acaba en cinco hasta la y ya está Podemos todos son cincos mostramos la crueldad el oficio de político con unas declaraciones de otro del ministro de Fomento José Luis sabéis que hay huelga de taxistas en Madrid y Barcelona habéis estado hablando de esto

Voz 23 11:41 todo

Voz 0230 11:42 en La Ventana hay tensión en las calles hay enfrentamientos también entre taxistas y policías hay chalecos amarillos en los taxistas de Barcelona en alusión a los chalecos amarillos franceses hay con clima de tensión y el ministro Ávalos está haciendo unas declaraciones defendiendo sus leyes a los tres segundos de comenzar a hablar se oye a una periodista que le dice imperativa mente mira a cámara por favor

Voz 24 12:05 en las bases están puestas transferencia

Voz 0230 12:08 mira al tomarán diga usted lo que quiera pero mire Alan cámara las bases como si las ponen la luna ministro estás la crueldad de los quicio políticos son como actores en paro que van interpretando su papel a la espera de que una cámara les café imaginaros que en lugar de series de televisión guiones Industria los actores fueran por la calle interpretando al azar compitiendo con otros actores que también interpretan las cámaras colocadas al azar captaron a todos seleccionarán unos pocos como en un cásting permanente la política es una prueba de cásting diaria mil piensas que estás dominando el mundo y te dicen hable más alto mira a cámara deja el teléfono ya le llamaremos

Voz 0377 12:57 este es un tema de Eurovisión que lo estabais esperando si la venda

Voz 25 13:02 el dieciocho de mayo en Tel Aviv el que cantas Miki Núñez con este tema la venda compuesto por Adrià Salas el cantante de y bueno todo el mundo dice Si con los entre comillas momias del año pasado fue fatal si los más

Voz 1454 13:18 que fue enseñan de impuesto XXIII sesenta y un puntos pues este vamos pues charanga fiesta verbena oí a dos

Voz 0377 13:25 Santa por ciento justo

Voz 11 13:28 no sé yo si está Europa para mucha fiesta Orengo contra moños y arcano

Voz 0684 13:33 no falla si quieres lo vamos a hacer con la pasión Alfred y Amaya el año pasado estuvieron en Eurovisión yo creía que este año han halle para Iglesias y Errejón no lo sepa Zapatero aquí me querían llevar lo hará todo el mundo se está quejando en Internet seguramente porque vamos a tener menos puntos en el carnet de conducir Esperanza Aguirre no lo sé que va a pasar Arkansas lo está haciendo sabes es el rey del rap pero bueno en realidad sigo con las rimas

Voz 0260 13:59 de para Miki respeto para la pegatina porque para

Voz 0684 14:02 me han hecho un buen tema en realidad sabes que yo le pongo este sistema te gusta Miki porque lo ha hecho de buen humor que Mickey niebla pues va a ser el ganando

Voz 27 14:18 venga dame

Voz 0040 14:18 a twiterías di

Voz 27 14:21 empezamos las tutorías con tuit sobre el lío que tienen montado en Podemos información pero por si acaso Paulino recuerda

Voz 0377 14:28 es el único que no va a perder la silla en Podemos es Echenique

Voz 11 14:32 hoy vamos ahora con una cierta

Voz 0260 14:35 no no digo nació esta Lapeña

Voz 11 14:38 ahora no es que no prisioneros hacen Larguero de noches por favor

Voz 27 14:47 seguimos para bingo ahora una descripción costumbrista de la España ya hace unos años a cargo de Antoñito tatuajes

Voz 0377 14:52 dice mi abuela que antes ni Tinder mitín dar que ella sí iba ordeñar la cabra el establo y allí Mi abuelo la agregó

Voz 11 14:59 ahora bien agrega no

Voz 27 15:04 en Le Havre las va a ir cuando en vías aún chiquillo es comprar el resultado siempre es incierto tuit de Alaya le dedica

Voz 0377 15:11 me dijo sólo ha necesitado cuarenta minutos y XXXVII Whatsapp para comprar el detergente equivocada dicen que los hombres somos más inmaduros y puede que sea si el Twitter cobijo Vito yo de verdad te parece un regalo apropiado para nuestro aniversario de bodas mi marido desde el otro walkie talkie has dicho Capio no vale

Voz 27 15:30 ah ya que ya perdí pedimos perdón por adelantado es de Joaquín De la Vega

Voz 0377 15:37 sí a estornuda si te tiras un pedo a la vez tu cuerpo hace captura de pantalla

Voz 28 15:41 bueno esto es esto Arminia pasar llegan las noticias El Mundo Today

Voz 0260 15:51 grandes triunfadores por cierta noche comentándolos final ir a Eurovisión tener ni idea de muy bien muy bien

Voz 11 15:58 sin mirarlo

Voz 0040 16:00 Xavi y Kike por este orden Pablo Iglesias ficha a Pablo Iglesias para sustituir a Íñigo Errejón como candidato por Madrid

Voz 1981 16:07 Pablo Iglesias es la gran apuesta de Pablo Iglesias para fortalecer al partido de Pablo Iglesias según Pablo Iglesias el Gobierno asegura que no llega a un acuerdo con los taxistas porque estos no dejan de dar rodeos en vez de ir al grano se entretienen dando vueltas a temas tangencial es Si no llegamos nunca lamentan las autoridades Manuela Carmena construir a un paso de cebra de cuatro kilómetros de largo para que Íñigo Errejón pueda poner una de sus frases El Ayuntamiento de la capital prohibirá circular por el núcleo radiador

Voz 1454 16:35 coches que no se descarta los sectores aliados lateral

Voz 1981 16:38 sí

Voz 2 16:38 la voz de Iñaki grabará al periodista Iñaki

Voz 1981 16:41 el hondo hablando en sueños casado no el desafío de la derecha intolerable y hará el periodista entre ronquido motorista llega a casa totalmente mojado tras el retorno dar varias veces con el casco puesto llego antes a casa porque pensaba que todos los semáforos estaban en verde la Gata de una familia del Opus Dei no entiende porqué la exterioriza nada ella yo sólo he tenido aquí

Voz 0377 17:05 el problema no soy yo dice el felino

Voz 1981 17:08 Amazon llega a un acuerdo con planteen para que las etiquetas del champús se puedan leer en Kindle el dueño de panteón firmará su nuevo bote de suavizó ante esta tarde en los baños de la FNAC de Callao un bebé de dos meses se declara harto de tener que levantarse varias veces cada noche para vaciar los pechos de su madre si no lo hago regularmente se le hinchan y le duelen pero con el cuello llevo meses sin dormir del tirón se queja un cómico que sólo ha hecho chistes de Mariquita durante treinta años de carrera lamenta que hoy en día ya no haya temas con los que hacer comedia ya no se puede hablar de nada insiste esta persona sólo habla de los mariquita mi que de OT pensaba que la gala de ayer a Eurovisión la verdad es que me alegro de no tener que volver a cantar este tema nunca más confiesa

Voz 14 18:14 huy p

Voz 0230 18:25 lo más loco que tenemos en noticias es al comisario Villarejo que vincula el caso del espionaje político clandestino e ilegal encargado por el Banco Bilbao Vizcaya con los atentados del 11M en Madrid dice su abogado que Villarejo no espiaba ministros socialistas de parte del banco sino que actuaba como agente encubierto del Gobierno socialista fingiendo trabajar para el banco y espiando a ministros y el juez ha respondido porque yo creo que me voy a sacarlas con lo de voz y su financiación iraní es lo más divertido que hay ahora mismo en el mercado de las cosas raras un partido político que acusa a sus rivales políticos de musulmanes Santiago Abascal describe así a Pablo Iglesias Pablo le llama mesquitas en lugar de Iglesias para asociarla la religión musulmana y por las acusaciones de financiación iraní que se hicieron a Podemos ir resultado que el partido financiado por capital iraní era Vox como en una película del Oeste en la que el personaje odia a los indios y desprecia a los indios

Voz 29 19:31 tanto cuenta

Voz 2 19:34 bueno abandona pronto luego descubre que su madre era indio

Voz 31 19:48 vamos a poder

Voz 0230 19:55 acabaremos viendo al líder de Vox Santiago Abascal cantando sobre el escenario

Voz 4 20:00 gays ya era

Voz 0230 20:07 como sabemos cada vez hay más partidos políticos y más pequeños más peleados entre sí podemos ya era una plataforma para evitar ser un partido y ha acabado siendo podemos más Izquierda Unida y ahora más Madrid que son plataformas de Manuela Carmena Íñigo Errejón que son ya partidos para meció unicelulares hemos contado que Íñigo Errejón ha dejado su acta de diputado y aunque ha dicho que era para centrarse en su candidatura

Voz 0799 20:31 entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno regional al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 20:47 lo deja para centrarse en Madrid y porque le han empujado un poco esta frase de Pablo Echenique el viernes pasado en Hoy por hoy

Voz 32 20:52 si algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí eso supongo que también en su visión personal

Voz 0230 21:02 ahora mismo el ambiente en Podemos diríamos no es bueno durante el fin de semana ya se veía que la actividad de Íñigo Errejón no era muy alta Marina

Voz 33 21:10 vacío total en Instagram añitos la foto que comentamos la semana pasada con Carmena del pacto sólo algún prometí publicación en Facebook dos de sus intervenciones en televisión el sábado recuerdo a la bola de cristal y nada más silencio continua así yéndose con Pablo Iglesias pero no si ya Pablo Echenique ni Echenique los Eagle en Instagram

Voz 0230 21:33 bueno Esquerra Jonah formado esta plataforma más Madrid para superar la estructura de partido como decíamos es que es que podemos ya era una plataforma para superar a los partidos estamos en esto de los partidos para meció con el tiempo la plataforma de Errejón puede llegar a escindirse y crear el partido de R y el partido de Hong aunque esto podría llegar a bromas incorrectas sobre Podemos el Podemos auténtico y el de las Hong

Voz 34 21:58 sea va muy en serio lo de las voces bodrios

Voz 0230 22:01 voces Albert Rivera tiene un amigo invisible que le da la razón lo vais a comprobar enseguida porque tiene esta costumbre de hablar en segunda persona da mítines en segunda persona dirigiéndose a alguien y acaba diciéndole a este alguien haga como si realmente el amigo imaginario estuviera a su lado hay bastantes políticos que tienen un amigo llamado mire usted aunque generalmente el usted de mire usted suele ser un usted real e alguien que está presente físicamente es que dice

Voz 1095 22:26 el qué tal pues mire usted no pero Rivera

Voz 0230 22:28 se introduce este factor nuevo que es el oiga dirigido a su amigo invisible

Voz 0040 22:33 es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos besa casado y está todo el día mirando a Vox oiga y todos los españoles que no queremos mirar a los extremos que queremos mira hacia adelante a dónde vamos a parar

Voz 0230 22:46 es como utiliza este tono coloquial campechano directo habla de tú en confianza es como un taxista solitario que te va comentando las noticias hoy habiendo huelga de taxistas podríamos intentar recrear esa conversación materializando al amigo de Rivera con un ambiente de tráfico Suárez

Voz 2 23:07 lo incorporamos el interior de un coche sobre la banda sonora de Taxi Driver

Voz 0230 23:15 hablaremos con Albert Rivera

Voz 4 23:26 yo Albert Rivera se gira I te dice

Voz 2 23:29 es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parece

Voz 0040 23:32 el más a Podemos ya ya ya ya ya Ibex ha casado oí está mirando a Vox desde luego desde luego venga dígame todos los españoles que no queremos mirar a los extremos que queremos mirar hacia adelante va a todos los que no queremos estar todo el día criticando los demás sino proponiendo una alternativa

Voz 0230 23:47 claro adónde vamos a para que se posa ciudadano

Voz 4 23:51 vamos a parar a este recipiente a este lugar a esta plataforma ciudadano

Voz 2 23:54 es lo que yo decía que a qué te dedicas

Voz 0230 23:58 Pablo Casado presidente del Partido Popular dice lo siguiente apolítica no consiste en gritar muy fuerte y a continuación para demostrarlo casi se ahoga

Voz 0933 24:06 a mí no me ha sido más radicalidad más sectaria

Voz 0230 24:09 yo aquí sí que habla sosegado sin gritar

Voz 0933 24:14 PSOE y sus aliados quieren que los condenados por asesinatos monstruosos salgan a la calle pero nosotros defendemos la prisión permanente revisable y queremos ampliarla los asesinos violadores y pederastas donde tienen que estar es en la cárcel no Reynés viviendo en la calle por el síndrome de Estocolmo era progresía española

Voz 0230 24:35 se ve que había un señor debajo susurrando no hace falta como habla Casado lo habéis escuchado yo se habla Casado de la izquierda de los independentistas de los aliados de la progresía parece que no le caen bien

Voz 0933 24:48 pondremos orden en Cataluña esperaremos a toda una sociedad secuestrada por una banda de fanáticos racistas y supremacía con la impunidad detener el Gobierno de España

Voz 0230 25:00 en sus propias manos es llamativo que personas de principio están firmes cuando se trata de dirigirse a Vox tienen otro tono la Izquierda quiere a los pederastas en la calle los aliados del PSOE quieren que estén en la calle los responsables de asesinatos monstruosos los independentistas son nazis suprema fiestas pero si necesitas los votos de Vox dice el presidente andaluz Mi Gobierno no excluirá eh

Voz 11 25:22 porque a nadie excluye en nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía bueno bueno bueno bueno el arma más poderosa que existe

Voz 0230 25:30 qué es el diálogo de son los mismos Ramos de día corderito de noche corderito para vos a continuación Pedro Sánchez en un mitin de dos notas viva España claro

Voz 11 25:41 los vivos es como entre Zarzuela y Operación Triunfo Aaron con ayuda de un piano digitales

Voz 0230 25:52 ha reproducido las notas de este mitin de Pedro Sánchez

Voz 11 25:55 diciendo Viva España claro ahora comprobará ex como eso sí cómo encaja Sánchez y el piano anima a España a esta es una faceta

Voz 0230 26:08 sabía poco explotada que es el mitin musical y eso que la explosión del teatro musical daría para que en lo alto de un escenario salieran a cantar y bailar viva España

Voz 36 26:18 sí claro

Voz 0230 26:24 sería Sánchez Side Story esta semana aparece un libro de Alfonso Guerra ex vicepresidente del Gobierno en el que Pedro Sánchez no queda muy favorecido Alfonso Guerra no es partidario de esta legislatura con socialistas apoyados en independentistas el no lo ve en realidad dice que Sánchez tiene un gobierno de ochenta y cinco diputados pero él debe pensar quién los pillara el ochenta y cinco entre los socialistas los veteranos los desconfiados hilos escépticos diputados socialistas que apoyen a Sánchez se cuentan con las orejas de Van Gogh

Voz 0040 26:57 mira que es la primera pero sí señor gran tema Calvo horas

Voz 11 27:03 oreja

Voz 0684 27:06 hay bandos desde bien bien oreja eso no lo voy a arrimar con Eurovisión Giorgio mira la primera palabra que me ponen es ofrezca a veces no me escucha ni tengo muchas quejas hípico ojalá tuviera algún oyente desde lejos y luego recuerdo que siempre nos escucha Villarejo entonces para mí esa es la gran oreja arcano lo está haciendo Generalitat es el partido yo tengo yo tengo amigas y amigos porque siempre estoy llenando pabellones auditivos por eso sigo como supiera una oreja y me decís otra pala propio como la palabra se aleja incluso

Voz 0040 27:36 claro hay una pintura pero cuando yo ritmo

Voz 0684 27:39 tengo esculturas es dura realidad yo lo controlo la paz están haciendo cuatro de Jackson Pollock porque en realidad están cayendo al suelo mientras sobrevuelo el artista que Hince la fe en la pista simplemente estoy haciendo Freestyle conectó tantas ideas que parezco un mismo político del que hablé esto es una pintura una oreja no lo sé yo sé que lo Ferrés

Voz 0040 28:01 más más al filo de la madrugada gol

Voz 11 28:03 no

Voz 0684 28:05 al filo de la madrugada han metido un gol o se han metido algo raro en el cubata del alcohol no se espera al filo de la madrugada en realidad que estaba haciéndolo como si nada pero bueno sabes que eso Kellen si un gol de ha metido a Podemos la plataforma te habrá matriz

Voz 0377 28:19 yo que ahora mismo tienen un gran problema espero

Voz 0684 28:22 de repente se une Errejón con Carmena y luego la política entera está en batalla y la izquierda me recuerda que sale una neo facción de una preocupación y todos están buscando la nueva soluciones dicen vale y es lo que buscan en el barrio y mientras grita Hall todo el estadio sí pero bueno lo importante es que está todo tan movido que nunca me van a decir que es el fin del partido

Voz 0040 34:15 hoy es lunes hoy tenemos entrevistan por la radio enseguida saludamos a nuestro invitado pero antes Especialistas secundarios

Voz 27 34:29 voy a hablarles del periodismo vale periodismo con con mayúsculas cada cierto tiempo escuchamos esta noticia que tanto desprestigia a la profesión periodística de de clásico reportero que firmar crónicas falsas reportajes de lugares en los que no estado en su vida pero pocos han tenido voy a deciros claramente pocos han tenido los lazos de firmar sus crónicas desde la luna ostrás Eugenio y figura qué tal buenas tardes crónicas desde el alud ocurrió hacer esto

Voz 0377 35:02 bueno un poquito al inicio para salir del paso estaba pasando una mala época como freelance no encontraba faenan no no me conocía nadie entonces yo me enteré de que una revista buscaba reportajes sódico ya había mucho aspirante a ser competencia no muchas o sea sin pensar me lo me fue me vino a mí como un flash en la cabeza me ocurrió decir que tenía un colega en la Estación Espacial y que me iba a ir a allí instalar alarme hay claro en la luna ahí desde allí podría yo envia crónicas

Voz 27 35:33 le quistes es una entrevista de trabajo y ellos se lo tragaron

Voz 0377 35:36 sí era una época de vacas gordas en el periodismo todo el tiempo si se no se miraba nada todo vale me preguntaron si podrían tiene una crónica para la siguiente semana Le dije por qué

Voz 11 35:46 no necesitaron para mañana mañana

Voz 27 35:50 pero en el periódico o en la revista esta no se plantearon la autenticidad de tu material

Voz 0377 35:54 no no porque no se dudaba como ahora lo nada harán bueno tiempo había menos cinismo las Faith News se hacían sin querer sí es verdad es verdad además son voluntarios exactamente además mi fama me precedía el oficio era yo era conocido por mi honestidad

Voz 27 36:09 antes ha dicho que no te conocía nadie Si bueno

Voz 0377 36:11 esta dije que que mi fama me precedía y que era conocido por mi época

Voz 27 36:19 pero una cosa es que hablaba es que contabas en esas crónicas desde la luna

Voz 0377 36:23 pues mucho tema social eso no eso vende bien reportaje de interés humano por ejemplo la poca expectativa laboral la luna la dificultad de encontrar trabajo con un cero por ciento Ofertas de empleo por los lo la vivienda yo era terrible terrible terrible cero de oferta y cosas así trece años trece

Voz 27 36:40 en tiendo si esto parece una tontería pero tu crónica Girona publicasen montones

Voz 47 36:45 medios eh te va a mí me Times toma ya el Globo de Boston corriera de la será celebra no pero así corrientes en la SER vale sí necesito mil expresé Tordesillas vacas gordas

Voz 0377 37:03 acabar dos Titan gordo tuvo mientras tanto tu casa no Mi casita Plasencia hay complacencia crónica y además dietas esto diera pero tenía muchísimo cuidado con eso vale todo los tíquets eran nombres que encajaban tipo pizzería la luna supermercados selenitas discoteca sí oye

Voz 48 37:23 eh tío machaque día

Voz 27 37:26 oye cuanto con contactaban contigo no no no no sospechaban de que no

Voz 0377 37:29 no no no mira hacía esto sálvame Sálvame saludan eh dime dime hola hola Eugenio la muy buenas tardes de la la

Voz 49 37:38 no Ziarreta hacía retardo

Voz 11 37:41 no lo siento

Voz 27 37:46 porque es que es es que el retardo estoy certifica que estás en el patio claro si entonces nadie en todos estos años trece años dices se quejó no de

Voz 0377 37:53 bueno una vez un lector se quejó de bueno con una carta de porque habla o tanto de la luna cuando primero era los problemas de las pero eran nacionalista terrestre del típico no nacionalista como como te descubrieron por el España directo de los huevos yo dice el fallo sí hicieron un reportaje eso de Alda en este pueblo hacen pan pan en ahí justamente en Plasencia no me digan que me pillaron la Cámara XM calentó la boca y lo bien que se vive en Tordera hay todo eso te tu jefe en la tele el editor dijo ese es al que tenemos nosotros la luna de Plasencia la panadería pero cuando me pillaron admitió

Voz 1095 38:40 a eso te honra Race oye

Voz 0377 38:44 Eugenio terratenientes no sí sí sí perdona cuál era la pregunta que se arrepiente de de Bergman mucho mucho que estás haciendo ahora ahora estoy con la autobiografía de Nelson Mann de la bandera de la no ya tengo Editorial que pues Eugenio figura muchísimas gracias por haber contado en La Ventana me quedo un ratito

Voz 0040 39:10 en la vida en la vida de nuestro invitado parece un personaje de novela de aventuras recorrió el mundo como marino mercante fue prócer español traductor corresponsal en Berlín en Nueva York todo eso antes de dar el salto a los informativos de Antena tres cuando se estrenaba esta cadena enseguida les saludamos pero al mejor tarjeta de presentación como siempre es la banda sonora de toda una vida con Olga Nebra

Voz 34 39:32 nuestro personaje de hoy es como un gran director de orquesta mientras va sonando sus piezas favoritas les voy a dar pistas de su vida con trece años tuvo el raro privilegio de oír a la Orquesta de Cámara de Berlín dirigida por bomba en un tour por España en plena Segunda Guerra Mundial aquello se convirtió en un forofo de la música sí cuando salieron del concierto junto a un amigo exclamó ahora debería un humorista se propuso viajar eran los años cincuenta y no era tan fácil como ahora así que se hizo Marino Mercante dice que fue una experiencia muy enriquecedora eso sí navegaban navegaban nunca sabía cuál iba a ser su próximo destino fue testigo presencial de la construcción del muro de Berlín contando lo que allí ocurría como corresponsal de Diario Pueblo llegó a Nueva York también como corresponsal del mismo diario allí incluso hizo una crónica de musical cuando aún estaba en el Off Broadway pero saben qué pasó que nadie la pudo estar esta crónica a lo mejor nos lo puede contar esta tarde ya atención llega a España para presentar los informativos de Antena tres de que hablaba todo el mundo de sus comentarios de sus corbatas ya saben a quién

Voz 0377 41:10 vamos a saludar esta tarde buenas noches

Voz 50 41:12 en algunas de las noticias que les ofreceremos e intentaremos clarificar en nuestro informativo informativo que lleva como comentado si los exámenes fueran como las preguntas que se hacen a Felipe González en el Congreso todos aprobaría

Voz 0260 41:28 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio José María Carrascal

Voz 1095 41:35 gracias tanto encantado de estar bien entre gente risueña sólo veo más cabreada

Voz 0040 41:45 sino las ver así cabreados cabalgadas un poquito sí también tú estás cabreado por algo

Voz 1095 41:49 yo me he cabreado muchas veces pero he procurado el humor es la forma superior de de la inteligencia pura y simplemente

Voz 0040 42:00 les la última vez que esas Cabrera yo creo que

Voz 1095 42:04 aquí en España hay mucho humor pero hay mal humor hay mala leche es decir a lo mejor hay dos formas de entenderle el humor a costa de otro el auténtico humor a costa de uno mismo y eso los españoles nos cuesta incluyó en ello mucho

Voz 0040 42:21 oye lo de las corbatas lo de los comentarios toda suerte de imitaciones parodias que en su momento se hicieron

Voz 1095 42:28 el reír no yo me hacían reír Ia lo tenía muy en cuenta preguntaba mi equipo siempre es siguen invitándome porque si fracasaba hoy que si no últimamente no parece yo no tenía tiempo la verdad es que la televisión exclama te haces Claude aquellos veinte veinticinco minutos de demora tardáramos nueve horas sin serlo por qué es tan dependiente de la técnica y además en televisión menos es más cuanto más con primas más el efecto porque la televisión más se ve que se oye ya cuando estaba en pantalla ayer Le vio usted ayer Levi siempre me daban ganas de preguntar me oyó la televisión es es terrible de Bora Bora yo no soy hombre de televisión

Voz 0040 43:27 no no consumen mucha televisión no no es

Voz 1095 43:29 que depende uno tanto de los medios técnicos de ella que que está a su merced es decir que si soy un foco se apaga en medio mundo de que te salió como la cara de Condor eh pero no es no es series por ejemplo

Voz 0040 43:49 series de televisión ves algunas series sí bueno

Voz 1095 43:52 pues yo he visto muchas series de para mí la mejor serie de televisión ahora no no tengo tiempo pero la más más tengo todas las sería íntegra cuando ando un poco bajo de espíritu es que era Ángel

Voz 0040 44:13 viales oye José María periodista marino mercante en una escala de cero a diez qué profesión tiene más atractivo

Voz 1095 44:20 no no yo es cubierto al final de mi vida que en lo que soy es lo que nunca pensé que es periodista es decir lo hice la carrera náutica dicen las prácticas de navegación tal tal ideal para decir yo de esto no es no es lo mío no es lo mío o sea que no periodista incluso la carrera literaria que que eran la segunda lo que yo aspirando a después

Voz 0040 44:48 el premio Nadal en el año setenta y dos

Voz 1095 44:50 el naval y el Ciudad de Barcelona incluso Bergés cuando aquel aquella novela Gruber que era en el ambiente hippie

Voz 0040 45:00 Cruz exactamente Gruber que signifique Thatcher

Voz 1095 45:03 bueno es tuve que hacer un auténtico diccionario para estaba todo en auge y y me dijo Bergés oye tú ahora lo que tienes que hacer tuvimos once ediciones un año es venir a España porque ya la la novela americana has escrito tienes que ir allí siquiera saber significaba deja en el año setenta y tres porque era el setenta y dejar esta Nueva York dejar EEUU volver a España digo creo que tú lo y fue eso después está muy bien escribir un libro sí voy a contar una cosa que a vosotros posiblemente al público Le que nos está escuchando le interesa a Tom Brokaw que fue durante el era el que más siguió a le preguntaron por qué había escrito su autobiografía un libro no perdón la biografía de su padre los los en los que fueron a la guerra dice usted tenía dieciocho millones de oyentes cada noche sí eso es mucho pero ver tu nombre en el canto de un libro eso queda lo otro no queda osea el sin embargo yo mi carrera literaria me pida en libros de vez en cuando los escribo o no

Voz 0040 46:36 el título hace muy poquito titulado todavía puedo quedan muchas cosas por vivir que es un canto a la a la veteranía a la experiencia al no rendirse al aprovechar la edad para cosas que

Voz 1095 46:48 la vida exacto es un canto a la vida la vida pues claro uno solo puedo hablar de su experiencia personal ya le ha dado

Voz 11 46:59 que que tienen muchos muchos más momentos amargos

Voz 1095 47:02 es eh eh hay que decirlo pero si uno sabe digerir los después es abrir los ojos cada mañana y ver el sol ya comprende uno porque los hombres primitivos el primer dios o yo

Voz 0040 47:19 María en algún momento de tu de tu etapa como como la de periodista lo conocemos más en tu etapa de marino mercante pasaste algún susto gordo en el mar

Voz 1095 47:27 sí estado bueno fíjate estaba en el en el vapor Vizcaya de navieras vainas era un según nos llegaban un puerto nos decían vais a tal ah y el viaje más largo fue de cuarenta y tres inmaduras desde tal tal en Chile trayendo Salitre abono hasta Santander con un temporal de proa todo el Atlántico cuarenta sabes lo que es en un barco sólo hombres entonces todo el cuarenta y tres días que acaban no no era vida para mí y además tenía una idea totalmente falsa de lo que era de lo que era la mar entonces eran guardias de cuatro horas dos dos doce de la noche a la mañana de doce del mediodía a las cuatro de la tarde como digo llegue al barco con un la maleta llevaba pues las prendas de ropa y la otra maleta llena de libros porque yo creí que aquel mar navegar iba a ser

Voz 0040 48:39 no no podéis tope bestial leer mucho es verdad es una sombrilla hoy enriquecedor la verdad es que vi los cuatro continentes etcétera etcétera esta mañana te leído en ABC que sigue regalando una columna todos los días a tus lectores habla hablabas del Brexit dices que no acabase creerte que los ingleses en tan burros como para hacer balance eh tú crees que el Brexit va a marcar un antes y un después sólo en Inglaterra en Reino Unido también no va a ser una voz soltar una palabra más que empieza por hache

Voz 1095 49:10 todos un bofetón a todos pero a todos pero los principales a los ingleses que son los que lo han provocado inútilmente absurdamente fue una de esas los si están maleducados los singles está mal educado los hemos maleducado el resto porque les hemos aceptado todo sabes habréis oído hablar de la guerra del opio la guerra se desencadena cuando cuando en el pobre emperador de China prohibe a los ingleses traficar en China que hacen los ingleses enviaran Ascanio era por el río amarillo azul y bombardear a un a un lado y a otro el pobre emperador se lo se lo permitió es decir los ingleses tienen esas cosas esas machacadas esa ahora y después con el dinero le echan la culpa a los escoceses que son navarros pero anda Ellos sí se desconoce yo he hecho muchos viajes con colegas ingleses porque los americanos no invitaban siempre el Departamento de Estado a visitar las bases a visitar a Cabo Cañaveral los centros de culto sí bueno había que tener un cuidado con ella se llevan todo por delante hay respetar la fuerza es lo único que

Voz 0040 50:32 yo los ingleses son consentidos y los españoles que somos

Voz 1095 50:34 José María español eso Dios cuanto cuantos días tenemos a los españoles

Voz 0040 50:46 es que somos diferentes porque todos somos españoles hoy que eso

Voz 1095 50:49 pero los españoles somos unos ingenuos el fondo unos ingenuos tendemos a creer aquello que nos gustaría que ocurría si si alguien nos dice algo que eh en el interior se lo creemos compramos es en este sentido también ocurre que no falla voy a hablar más de lo que no primero muy rápido no falla el sentido de a evaluar las cosas le damos más importancia a lo secundario que a lo principal se nota en las casas antiguas las de mis padres y tal que la habitación mejor de la casa era para recibir visitas nunca en cambio donde vivía entorno a una mesa Villa decir no evaluamos no sabemos evaluar las cosas en su también en el portal de las casas españolas les gusta el portal hay que poner después como según los pisos ya pero después los españoles algo tenemos que tener para a ver que esto viene de la geografía más que de la historia lo más importante de España es la geografía descubierto un nuevo no sólo descubre porque lo descubrir fue posiblemente fueron los vikingos pero allí no un vikingo este toro las vikinga que ha ido después pero en cambio los españoles se quedaron y crearon universidades crearon a la Escuela de Minas de para sea hizo ingenieros para toda Europa libros de texto también cuidado que en un país tan ortográficamente tan dividido por porque España está creada por cordilleras una tras otra lo cual incomunicada hay que pensar que los pasos a Galicia hasta los años ochenta no sé si es decir y esto sin embargo sin embargo hay tenemos más en común los españoles del norte del sur del Este yo estoy qué diferencias que a diferencia eso lo estamos viendo es decir los a los catalanes serios puede engañar también el resto de los españoles pero osea que es un es un país que ha conseguido existe algo que significa lo español lo español que significa puede ser una forma Camba lo decía pues es una forma de mirar a las mujeres es una forma no sé si me pasado sí pero eso es una forma

Voz 0040 54:03 de depende cómo se mire vertebras pasado depende de cómo salir

Voz 1095 54:07 Duración

Voz 0040 54:08 pero de dejar una propina

Voz 1095 54:12 es una es una forma es una forma displicente y a veces atribulada existe lo español existe como he lo alemán insisto es verdad que les mira para enlazar lo dio los ingleses nos tienen mucho más respeto que que el resto de los europeos porque saben que lo serán cuenta se dan cuenta de lo de la de lo que hizo España es posiblemente el único país europeo país que tuvo un imperio tuvo colonias que ha creado una no voy a hacer una raza un anti raza te cuento lo que me contó Juan Linz uno de los hombres más un sociólogo ya hasta que fue fue a California ya a dar una conferencia a la Universidad de Los Ángeles notó que sus zapatos estaban sucios sea con limpia que era el libro que estaba allí que era mexicano se quedó asombrado de que aquel hombre rubio alto tan válida habla también español cuando lo dijo es que era profesor de universidad y que venía a dar una conferencia no sea no les quiso cobrar entonces Juan desprendido es empeñado en darle dice no no esto esto es algo que queda ahí eh

Voz 0040 55:54 en todo el tiempo que has conocido a multitud de dirigentes políticos y tal y cual hoy que estamos en un momento donde la hornada no es precisamente brillante en general diríamos no vayamos tampoco ha particular cuál es el líder político que te ha impresionado para bien