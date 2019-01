La Ventana (21/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis las cinco en Canarias Theresa May está compareciendo hasta ahora en el Parlamento británico tres días después del no a su plan para al Brexit Ester Bazán

Voz 1454 00:17 de momento es su alternativa en su plan B no hay elementos nuevos y eso se lo ha reprochado el líder de la oposición Londres Begoña Arce adelante

Voz 0273 00:24 en su declaración en el Parlamento Theresa May no ha presentado ningún plan nuevo sigue poniendo sobre la mesa el acuerdo rechazado la pasada semana masivamente por los diputados exactamente el mismo May aún cree que puede resucitar ese acuerdo si logra modificar la salvaguarda en Irlanda del Norte darle una vuelta más seguir intentándolo

Voz 1915 00:43 volver a Bruselas

Voz 0273 00:46 Schwartz voy a hablar nuevamente esta semana con colegas y miembros del Partido Democrático Unionista para ver cómo cumplir con nuestras obligaciones con la gente de Irlanda del norte de Irlanda de manera que pueda recabar el

Voz 4 00:57 la apoyo posible la cámara

Voz 0273 00:59 desde luego voy a llevar las conclusiones de esas discusiones a la Unión Europea el líder de la oposición Jeremy Corbijn ha acusado a negar la realidad lo que ahora propone ha dicho fue lo mismo que ya intentó sin éxito antes de Navidad

Voz 1454 01:13 Francia ha impuesto una multa récord a Google por falta de transparencia sobre los datos de sus usuarios corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 1915 01:20 buenas tardes la Comisión Nacional de la libre

Voz 0390 01:22 Estacio informática de Francia sancionado a Google con una multa récord de cincuenta millones tras la querella colectiva de dos asociaciones Google no informa claramente a sus usuarios sobre las razones ni la finalidad de los datos que almacenan y sobre cierta publicidad de la plataforma argumenta la autoridad independiente francesa que regula la protección de datos en Internet la autoridad justifica la contundencia de la multa al gigante americano en la gravedad de los hechos constatados en que no se trata de una falta puntual sino de violaciones continuas de los reglamentos

Voz 1454 01:53 en total han siguen los trabajos para intentar llegar hasta el lugar donde se encontraría Julen desde hace ocho días los trabajos de perforación todavía no han terminado quedarían unos siete metros pero el terreno en ese punto Es muy duro y aún faltarían horas tiempo después hasta que empezarán a trabajar los mineros que actuarán ya a mano Juan López escoba Escobar es el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas

Voz 5 02:13 normalmente será en turnos de dos personas Si turnos de cuarenta de treinta a cuarenta minutos yo veo desde el principio siempre he dicho que hablar de tiempos en una obra de estas es un poco temerosas está haciendo una obra daros cuenta les está haciendo una obra que se tarda meses en días y además sin ningún estudio geológico que sustente porque tampoco ha habido tiempo ni posibilidades están y López empieza

Voz 1157 02:38 el segundo partido de la segunda fase del Mundial de balonmano España Brasil los hispanos necesitan ganar dependen de otros resultados para seguir con opciones de entrar en semifinales además a las nueve último ha partido de la jornada veinte de Liga Santander Éibar Español último también de la jornada veintidós de Liga dos tres Granada Elche por cierto pero cuenta de la Cadena Ser en las próximas horas el Barça hará oficial la llegada de la atacante Kevin Prince voten

Voz 1454 02:59 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 3 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 ahora comienza la reunión del sector del taxi con la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo para tratar de buscar una solución que acabe con la huelga indefinida que cumple ya doce horas la Comunidad ha remitido a las diferentes asociaciones un borrador que plantea una reforma exprés de los PC que sobre todo pretende combatir la captación ilegal de clientes Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:23 sí que te buenas tardes por primera vez se va a considerar infracción muy grave la captación irregular de clientes los Huete cero

Voz 0313 03:28 podrán circular por las calles en busca de usuarios

Voz 0861 03:31 cómo podrán estacionar cerca de lugares como aeropuertos estaciones de tren o de autobuses hoteles o centros comerciales inca menos de cien metros de las paradas de taxi a no ser que estén esperando aunque hiriente que les haya contratado previamente hay sigue estando el gran escollo en este borrador al que hemos tenido acceso a la Comunidad de Madrid deja en manos de los ayuntamientos la decisión de fijar el tiempo mínimo con el que se puede contratar un coche tipo Hubert Oca Vijay los taxistas creen que debe ser el Gobierno madrileño quien fije esos requisitos de forma

Voz 1915 03:59 Noval gracias Javier el Ayuntamiento de Madrid ya ha pedido a la comunidad que concrete su propuesta para los súbete lo antes posible y recuerda que desde el pasado mes de agosto es el Gobierno regional el que tiene transferidas las competencias en esta materia las mujeres tiene lo más enfermedades crónicas y mentales y sufren más la soledad que los hombres en la capital ellos en cambio tienen peores hábitos y estilo de vida de tienden al tabaquismo ya una mala alimentación son datos de una encuesta elaborada por el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Salud acerca de nueve mil personas el estudio revela también que el nivel económico incide directamente en la salud sólo un ejemplo las personas en riesgo de desahucio tienen un veintiocho por ciento más de riesgo de sufrir mala salud mental José Manuel Díaz hola ya ex asesor técnico de Madrid Salud

Voz 1626 04:39 en el último dato del año dos mil diecisiete

Voz 6 04:41 entre ochocientas veinticuatro mil ochocientas veintiocho mil personas estarían en esta situación de pobreza o exclusión en riesgo de pobreza o exclusión es aproximadamente la mismo porcentaje muy parecido al al de España al de

Voz 1454 04:56 tenemos ocho grados en el centro de Madrid pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 3 05:09 servicios informativos

Voz 7 05:17 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once con

Voz 8 05:29 el te condiciones de Línea Directa punto com recuerda si usas una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter billón

Voz 9 05:42 Mario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros

Voz 1454 06:03 hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios rosca

Voz 9 06:06 mega millonario de la ONCE Hazte millonario Megane rápido

Voz 4 06:11 anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas moda favoritas hombres mujeres hasta los niños que se lo digan a Mis hijos ya el rato veo que en El Corte Inglés hay un veinte por ciento de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Can Emporio Armani Kipling Clar y muchas más no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 10 06:31 su fue que estaba enamorada de él en la tercera cita porque sentí mariposas

Voz 0313 06:35 sí cariño mariposas hipopótamos le mueres fuimos alto

Voz 11 06:40 decía arcón

Voz 12 06:42 puede que nuestras historias de amor no sean como las deducciones pero al menos son reales descarga la

Voz 1280 06:47 liquidación de Meetic Icon conoce a solteros después

Voz 12 06:49 estos a vivirlas

Voz 13 06:52 fieles reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 14 07:02 al día que crea una empresa metro a una empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 13 07:07 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast hay Bosch iTunes Google podcast

Voz 7 07:15 la cuesta de enero este año con Coca Cola que costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de Tous compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso el ticket de compra más información en la cuesta abajo de enero punto com

Voz 11 07:35 yo quiero llama aprender yo lo llamo embestir

Voz 15 07:38 yo lo llamo compromiso yo lo llamo

Voz 1 07:43 lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación La Caixa

Voz 1454 07:55 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 11 08:00 pues sabemos que el larguero es mucho más

Voz 16 08:05 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torres

Voz 0313 08:08 Mon Pablo Pinto Jordi Martí Marco

Voz 16 08:11 López Miguel Martín

Voz 3 08:12 el Alargue de lunes a viernes a partir de las once y media una hora

Voz 1454 08:16 al menos en Canarias Guerra

Voz 3 08:19 bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto

Voz 1454 08:26 es que apenas eh

Voz 17 08:34 es la mayoría de seis kilos de naranjas origen España por sólo cincuenta céntimos el kilo y la pechuga de pollo por sólo tres euros con noventa kilos en hipermercados Carrefour Carrefour Market y Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 0861 08:47 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith tras el traen pues lo puede pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusas

Voz 1454 08:56 lo esté mis venas Uli lleva te un Renault dirige Txus equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 10 09:04 oferta de reciben hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 4 09:08 anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas hombres mujeres hasta los niños que se lo digan a mis hijos y al rato veo que en El Corte Inglés hay un veinte por ciento de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Emporio Armani Kipling más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 1322 09:28 ya está aquí la oferta de Ryanair reserva ahora y consigue hasta un veinte por ciento de descuento el un millón de asientos encuentra estos increíbles precios en Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos no es momento de reservar tu próxima escapada Ryanair precios bajos sin complicaciones disponibilidad limitada visitar Ryanair punto com

Voz 3 09:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:55 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias que pena que no se haga por aquí Michael Robinson que está en Valencia por una entrega de premios de esta noche seguramente conocerá la historia pero yo creo que le encantaría el episodio que hoy no estaré Nieves Concostrina les hablamos del divino el divino que dices bueno el divino será un actor un cantante alguien así escritor quién era quién fue el divino pues no fue un portero de fútbol de hecho el mejor que hemos tenido nunca por estos pagos

Voz 18 10:25 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:41 no soy torpe en cuestiones futbolera pero hasta yo he soltado unas cuantas veces eso de uno cero Zamora de portero no más grande que lo decía sin saber por qué lo decía pero ahora ya lo sé el veintiuno de enero de mil novecientos uno vino al mundo en Barcelona un chavalín que llegó a ser Ricardo Zamora el divino dicen que uno de los dos mejores porteros de la historia por ponerle algún pero como futbolista

Voz 11 11:07 cometí un gol

Voz 1626 11:22 Zamora era muy chulo jugando siempre con su gorra de visera puesta que no perdía ni en los peores revolcones y también muy supersticioso porque los porteros no gastaban camisetas de poliéster súper ligeras y mega transpira hables sino un vulgar jersey Zamora se negaba alabar el suyo de cuello alto cada vez que le daba suerte en un encuentro así que llegó a tirarse más de veinte partidos con la jerseys elaborarlo si lo dejaba en el suelo iba solo Zamora jugó con los grandes de su tierra el Espanyol y el Barça pero acabó birlado lo el Madrid porque pagó más cinco mil pesetas al mes una pasada fue cuarenta y seis veces internacional y precisamente en su debut extranjero en los Juegos Olímpicos de Amberes de mil novecientos veinte fue cuando surgió aquello de uno cero Zamora de portero porque España le clavó uno a Dinamarca la portería de Zamora se mantuvo vigente su actuación en aquellos Juegos fue tan genial que supuso su consagración la medalla de plata para España también inventó una parada que llaman la zamorana porque el tío despejaba así con el codo que parecía como la Guille pero había que saber hacer

Voz 3 12:25 sí ambos

Voz 1626 12:41 su hoja de vida sin embargo guarda una extravagancia fúnebre fue cuando en plena Guerra Civil los golpistas hicieron correr el rumor de que los republicanos habían matado a Ricardo Zamora varias ciudades organizaron funerales por el alma del máximo ídolo deportivo del momento Valladolid entre ellas pero Ricardo Zamora estaba pegándole al balón en Niza y aún le quedaban cuarenta años de vida mucho ídolo mucho portero del cupón pero lo máximo que consiguió fue la Medalla de Oro al Mérito Deportivo pero a título póstumo ella muerto pero muerto de verdad

Voz 0313 13:28 la historia de Ricardo Zamora por cierto hace mucho tiempo bastante mucho que portero de fútbol hacer una zamorano ahora juega más con los pies

Voz 3 13:42 ya no sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros compete a mí tener

Voz 19 13:58 pues tanto las tres horas que no son horas con ella se Benjamín Prado buenas

Voz 0313 14:11 es amigo Jonás al rescate tal Germán Solís subdirector de la Escuela de Escritores bienvenido La Ventana qué tal creo que iría siendo hora de desenmascarar a Javier Sagarna director de la Escuela Roberto lo hacemos dónde estás Javier Sagarna hace dos semanas que no acude a la ventana y uno piensa fue la gripe lo alguna alguna indisposición no no tampoco un problema familiar

Voz 20 14:34 era un impago en el banco

Voz 1454 14:36 cada una huida apresurada acceso de trabajo lo cual asesore abajo no

Voz 0313 14:40 esta Javier Sagarna pues Javier Sagarna está la

Voz 1454 14:42 menos que en Curazao que Abel pero

Voz 21 14:45 dado que hace pues está un proyecto muy interesante que tenemos escuela de escritores la Universidad de Curazao Winterthur Inc es una promotora cultural holandesa sabes que cura Curazao pues es territorio este ahí

Voz 1454 15:00 estamos haciendo allí una serie

Voz 21 15:02 de de cursos en los que acuden muchos alumnos que les queda muy cerquita en México de Venezuela de Colombia estamos haciendo ahí en unos cursos de escritura escribir en La isla del tesoro

Voz 1454 15:12 le de cerca a esos alumnos cuentan nosotros hubiera sido en Boadilla hubiera ido también pero no debería siempre va Javier Sagarna tiros te tocan es es la primera vez que este proyecto es la primera vez que lo intentamos en verano que no salió y ahora en enero Si se ha salido

Voz 0313 15:27 la prueba del algodón el próximo año vuelve Javier es que fuera tú verás lo que pasó no

Voz 15 15:45 que sea

Voz 23 15:46 a Bruce Lee Riga

Voz 0313 15:54 esta tarde en La Ventana de los libros hemos reunido a dos personas muy jóvenes que hacen poesía tienen en común que ambas son mujeres veinteañeras las dos escriben sobre aquello que les pasa que les que les duele ya ambas encabezan hasídica todos esos libros a sus madres vamos a empezar con la primera con Rosa Berbel que tiene veintiún añitos nació en Estepa en Sevilla en Granada de hecho está en los estudios de Radio Granada en septiembre ganó el Premio de Poesía Antonio Carvajal por su poemario las niñas siempre dicen la verdad que edita Hiperión en el cual habitan poemas

Voz 24 16:26 como este crecer es

Voz 0564 16:31 dar más con más miedo por calles más vacías no creeré no

Voz 1454 16:34 tras mundos posibles e imposibles

Voz 0564 16:37 el daño a los otros sin palabras comprar cosas usadas por el placer extraño de su tacto vender cosas romper cosas que nunca hemos tenido arrojarla al fuego como quien cambia la hora de todos los relojes de la casa para poder perder un poco

Voz 24 16:54 hola Rosa buenas tardes

Voz 1454 16:56 hola buenas tardes cómo estás qué tal bienvenido

Voz 0313 16:58 ventana con muy bien muy contenta de estar aquí

Voz 1454 17:01 esta tarde con vosotros eres eres de disfrutar perdió

Voz 0313 17:03 el tiempo es un arte es un arte de lo de perder el tiempo bien

Voz 1454 17:07 si lo pierdo bastante pero no sé si lo disfruto mucho se tumbaba culpable

Voz 0313 17:12 oye para qué o para quién se escribe la poesía que esto Benjamín me da respuestas variadas a veces para los demás para una misma tú podrías pasar sin escribir por ejemplo

Voz 25 17:22 fue en no sé yo creo que que se escribe siempre para otro persona sino pues se la poesía es un acto de comunicación y creo que siempre se piensa en otra persona y podía pasar sin escribir pues bueno estado tiempo sin escribir pero creo que siempre vuelvo hoy con más ganas todavía así que

Voz 1454 17:39 desde los tres meses hasta los dos años una puede desde los tres meses se sí que estuvo

Voz 25 17:49 si no pero que puede estar semana meses sin escribir pero al final siempre vuelvo con más ganas

Voz 0313 17:55 hoy aquí en La Ventana hemos hablado bastante a menudo de de la nueva poesía no sé si la dominación es la correcta Benjamín en todo caso si de una hornada de poetas muy muy jóvenes hombres mujeres muchas mujeres con público también muy joven que vive esto este fenómeno con devoción como común hubo una especie de boom tú te sientes parte de eso no Rosa me imagino de de de ese de ese tsunami

Voz 25 18:18 eh bueno si ellos soy joven y escribo poesía pero bueno si realmente te refieres poesía joven a la poesía que se mueve más por las redes sociales pues pues si escribo y pero no te lo redes sociales pero Kitano la uso tanto

Voz 0313 18:35 pero no sólo no sólo por redes esa poesía es verdad que las redes le han dado un empujón muy muy importante en este caso ayuda mucho pero eso poesía sale también de las redes eh

Voz 25 18:43 sí sí por eso digo que yo no entiendo en un sentido más amplio y en ese sentido sí que formaría parte de de ello pero no me gusta cuando se reduce sólo a las redes sociales porque creo que es algo mucho más profundo

Voz 0313 18:53 totalmente de acuerdo contigo mira estamos hablando de la de la plataforma que suponen las redes sociales Youtube concretamente en el boom de la poesía escuchen esto

Voz 26 19:01 hola qué tal llevamos mucho tiempo sigan cero en vidrio hablando así a de tú a tú para mí es un vídeo muy especial porque quería hablar de Mi primer libro no se sabe cuando tengo un libro que he hecho yo estoy muy contenta porque quién lleve tiempo conmigo en el canal sabrá aquello pues tuve una etapa un poco regular era era hace un año y pico libro nace porque yo sufrí desamor pues como todos aún no lo pasé muy mal en ese tiempo en si podemos de desamor de cómo me sentía son poemas son pensamientos conforme pasaba el tiempo se hubiera encontrando mejor que yo también leía dispone más de entonces empezaba a a decir claro es que yo ahora estoy cojo ese problema que escribí creo cambiarían pero

Voz 1454 19:45 no me acuerdo exactamente cuál no fue el momento que hizo clic

Voz 26 19:48 entonces se me ocurrió comentar mis propios poemas un año después

Voz 0313 19:53 buenos resultados de esta reflexión acaban de escuchar es el amor que movida que lo es sin duda un poemario gamberro que publica Ediciones hidroavión y que firma Carolina Iglesias percebes ingresos en en Youtube que es guionistas cómica lo saben muchos oyentes presentadora de hora youtuber en el yo buenas tardes cómo estás qué tal Carolina

Voz 1915 20:12 pues pues muy ilusionada la verdad en tu en tu

Voz 0313 20:15 las hoy lo y lo digo porque me lo herido de Pepa cuando se dice la poesía es terapéutico al fin ya lo creo que es terapéutica un este caso lo bueno nombre para mí

Voz 1915 20:22 qué ácido e acabar este libro ha sido como una curación porque claro está el proceso en el que yo escribía eso que está la como los poemas que comento que está muy triste el año después que me puse a leer todos esos poemas sacar un comentario de cada uno y a veces el comentario es vaya basura escribe este servían a no sé qué te estaba pasando pero sí que me acuerdo de ser sentimientos que tenía en ese momento ir revivirlo es es muy duro entonces para mi ha sido un proceso pues muy terapéutico y acabar el libro como os al decidir el proyecto final versión ok definitiva no voy a cambiar más nada fue como cerrar una etapa de de sedes amor que que había así

Voz 0313 21:01 algunos poemas de del tiempo

Voz 27 21:03 Tura digamos del del va al final del revolera que decías tú antes que había estas da una durante una época destilan y destilan dolor sin duda destilan estar descolocada destilan un cierto rencor decir que si no no lo estoy describiendo eh no no no no lo estoy juzgando

Voz 0313 21:22 sí me nombre es verdad que cuando quiere decir Condés que es algo así

Voz 1915 21:25 es amor es como que pues claro con el corazón roto escribes a veces cosas hay formas de describir sentimientos que ahora incluso saque que me gusta cómo lo lo expresen en salvamento y otras cosas que que son sentí porque es un sentimiento muy primario entonces veces que lo describo de una mano era pues pues más pues el que sea más pueril y otras veces que que creo que profundizó más pero pero claro cuando tiene el corazón roto no te pones a analizar las cosas dices es que estoy

Voz 0313 21:49 dolida mirón este cabrón este estilo este estilo este género del antes y un después para que los oyentes tengan una idea más precisa de qué estamos hablando pues ahí va eso

Voz 28 22:00 gracias aquí Mis lunares tienen nombre propio yo tengo un censo de los tuyos sobre todo si ya es mío creo que si te quiero más explota y es un concepto bonito pero súper difícil de limpiar

Voz 29 22:13 la madre mía que me sabía de memoria los lunares de este pavo y luego no recuerdo los ríos de España Miño Duero Tajo y Guadalquivir Ebro Júcar y Segura estos dos últimos los he tenido que buscar en internet

Voz 1915 22:31 hombre lo tengo que deciros sabes así es verdad que luego me digo madre mía es que no de España que no no muy mal colocado esto de que Le a mí me puede de de verdad ilusión precio

Voz 1826 22:40 el de Batiste mucho con contigo misma si dabas el vaso de editar el el libro porque a ver con la segunda parte que hemos escuchado esa parte de una mirada de la vida ácida con cierta distancia con mucho humor es la percebes siguen los que todos conocemos la radio de Internet pero la otra a la que recuperadas era desnudar una parte de Ci que hasta el momento a ver de la parte de tu personaje de ficción el resto de los que te siguen que te seguimos no no

Voz 1915 23:07 claro no no de hecho me acuerdo como que yo cuando había contado que estaba mal me llegó un comentario de una persona diciendo en plan no pero tú ahora no estés triste en plan tú estás aquí para entretener claros que no se te ocurra estar cómodo Hong por favor basta entonces sí hombre sí que lo pensé un poco pero lo que pasa es que yo sentía que si sólo publicaba lo primero aparte que tendría que que repasar algunos poemas y demás creo que quedaba un sentimiento triste yo no quería un sentimiento triste porque yo estaba bien ya entonces creo que con con los comentarios también animalada de que vaya al psicólogo que cuente que está mal a su entorno porque muchas veces es como que si estás triste mucho rato empiezan a decir pues que ya no sé cuándo se va a pasar esto entonces es una forma de hablar con yo de entonces que es el la persona que estén leyendo en ese momento esto entonces se juntan poco la parte de sí que me estoy exponiendo pero a la vez creo que tiene un fin concreto que es que la persona que lea esto le ayude o o por lo menos que no se quede mal después de leerlo no entonces yo bueno creo que merece la pena lo que he visto después que la gente le ha gustado y tal sí a mi familia también o sea que pero ya

Voz 0313 24:12 me plan ya sabemos que el amor y el desamor y los sentimientos en general son el el el terreno más más decir para la poesía mira mira Rosa Berbel mira qué qué definición que que que que descripción tan tan pequeñita tan precisa hace del del primer amor era verano entonces ya nosotros nos picaban las piernas del sudor y la euforia desde aquel día parece que los demás tan tibios se quieren siempre

Voz 29 24:36 Rosa Esteva fatiga

Voz 0313 24:39 cuanta cuantas cosas en tampoco dichas en tampoco a palabras

Voz 25 24:43 pues sí la verdad es que es un poema que para mi a nivel personal significa mucho y condensa muchas cosas y que creo que funciona precisamente pueden esa brevedad

Voz 0313 24:52 seis ese picor en las piernas de verdad que os conocéis otras por cierto os conocéis personalmente no han persona no pues Polly saludarme pero hola Rosa

Voz 1454 24:59 es que tengo que decir que me hace mucha ilusión por qué

Voz 25 25:02 soy muy fan tuyo el jolín

Voz 1454 25:05 pues a mí me da un poco de vergüenza porque entonces

Voz 1915 25:07 Trives muy bien ir yo pues no pues no yo entonces la verdad que lo siento mucho pero bueno que si te gusta lo que hago pues maravilla pero que hay en esto eh

Voz 25 25:18 se iban todas las redes y estoy un poco Living aquí pero compartiendo

Voz 0281 25:23 qué ilusión pues eso es ahora lo que está pasando es que la red están demonizado al principio no hay siempre tanto tanto apocalíptico por ahí la verdad cada un resultado maravilloso

Voz 0313 25:35 lo vayamos a la teoría de que han dado las redes como el cuchillo es si puedo cortar la la manzana Velarde Manzano o matar

Voz 0281 25:41 alguien pues ha sido algo así es yo creo que lo que ha pasado es que mucha gente se ha dado cuenta de que les gustaba a la poesía no lo sabía y creo que lo que ha pasado también es que la poesía no es que haya puesto más o menos de moda o las modas pasan y que eran los libros los buenos quedarán los malos son los lleva el viento como como toda la vida no es no es un invento del siglo XXI pero sí que es verdad que ahora nunca había visto tanta gente en principio ajena al mundo de la poesía queriendo escribieron poemas porque ante la gente quería escribir una novela pero es que ahora buenos ha dado la vuelta al mundo de la música antes los poetas soñábamos con que unos musical ahora son todos músico los esquivan el libro de poemas uno detrás de otro y eso ha conseguido poner la poesía en su sitio en un sitio donde se puede tú has dicho antes algo que me ha habéis dicho las dos algo que me ha gustado mucho no una ha dicho que que hay que se escribe siempre para otro yo sabes que comparto eso al al mil por cien tú hablabas de del entretenimiento sino con la poesía también te tiene que entretener la poesía te tiene que divertir de tiene que atraer tiene que quizá luego ya profundizará en ella no pero sí de entrada te gusta y eso lo han conseguido las redes

Voz 0313 26:44 no porque sean las redes han metido

Voz 0281 26:47 con la Casa de la gente bien los Tui

Voz 21 26:49 sí en los que los insta

Voz 0281 26:52 a mí todo eso lo que la gente ponía eran poemas versos aforismos eso digamos que han naturalizado la poesía a la pues ya es una cosa normal antes era una excentricidad

Voz 1915 27:00 sí yo creo que también la gente diría con mucho miedo sacó la poesía igual cosas que que veíamos el Instituto algo así que igual alguna cosa Lola comprendí que para atrás y ahora pues eso al a incluso al ver en redes como yo que sé un poema que que comprendes que que no hace falta irte a al siglo actual quiere decir que hay muchísimos poemas que puedes entender que creo que las redes sociales no que haya gente de ahora sino que alguien que sacó una foto libro yo que sé es que da igual de B que es lo que sea Ibiza pues lo es que lo entiendo sea yo creo que como que han servido para que mucha más gente tenga a su disposición el ver versos darse cuenta de que no es tan tan lejano a peor

Voz 0281 27:38 porque quería lo mismo que queréis vosotros que este sus poemas entendieran a la gente

Voz 1915 27:42 al revés es la poesía la que tiene que entender a la gente

Voz 0281 27:45 a buscar sus problemas reproducir sus vidas y no hacer de autorretrato sino espejo por eso te

Voz 0313 27:51 es salte fíjate si es tanto así que la poesía sirve incluso para hacer planes de futuro sino que se lo pregunten a Rosa Berbel la verás

Voz 0564 27:59 tenemos cuarenta años de un trabajo que odiamos que nos hace pagar las facturas llegar a fin de mes tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza tenemos un trabajo y un piso en la playa pero ante el mar soñamos un milagro nuestra ropa la arena como entonces y quedarnos sí a la intemperie uno enfrente del otro con todas la extrañeza de los cuerpos desnudos con esta luz precaria con un amor que existe y no nos basta tenemos cuarenta años y dos hijos que corren que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente porque nosotros discutimos porque no hay nada aquí que nos divierta tenemos casa hijos demasiado miedo a la muerte a los contratos temporales como la gente normal miedos de gente feliz miedos felices como este insomnio dulce de los días antiguos o esta nostalgia común rutinaria tenemos cuarenta años de un país que no los nombra no cogemos aviones porque hemos olvidado como decir te quiero en otras lenguas la violencia del viaje como dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las no pues tenemos cuarenta años hubiera vida feliz feliz sin contratiempos una vida asegura equilibrada pero después de la muerte de la rutina la propiedad privada del verano la realidad regresa inconformista

Voz 30 29:08 eh no es tomate

Voz 0313 29:11 qué bajo no no no no no me pregunta Larrosa tú tienes plan lo de la poesía no funciona pero no te lo voy a preguntar ya no te lo voy a preguntar directa

Voz 1454 29:21 bueno supongo que sí

Voz 25 29:23 pero empresa tiene un plan B E nadie tiene como plana la poesía pero pero bueno a mi me gusta mucho escribir y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo

Voz 0281 29:30 pero de momento sabes ponerte en luz en el lugar del otro que es otra de las de las bazas de un buen poeta porque ese poema sobre los qué significa tener cuarenta años hoy en día lo adscrito una que tiene veinte y eso es muy

Voz 1454 29:42 vamos

Voz 15 29:43 pero cuál es tu plan b Si Si esto no no no rola

Voz 1280 29:47 bueno yo estoy literatura comparada sí

Voz 25 29:50 sí que supongo que me gustaría dedicarme a la literatura del punto de vista teórico académico pero bueno no sé muy bien tal y me gusta la enseñanza no se no se tendría que ubicar me

Voz 0313 30:00 pero la física cuántica no

Voz 25 30:03 bueno ahora no

Voz 0313 30:04 y tú Carolina lo describir cómo lo contemplas asimilando a futuro sombras final

Voz 1915 30:08 a escribir para mí yo siempre he trabajado como guionista y entonces pues al final pero escribir esto escribir eso pues hombre ya tengo pensado quiero decir siempre siempre escribiendo para para mí sí que tengo pensado como otra idea paro libro y yo siempre empiezo como la idea de libros a yo antes de publicarlo no pensaba que iba a publicar solamente lo escribí entonces ahora sí que ya bueno pues tengo como una idea de del libro yo ya luego pues no sé si alguna editorial pues pues bien pero sobre todo como que me apetece bueno la idea que estaría desarrollando cuando tengo hay un ratito estoy bastante contenta pero si ya os dejáis a otro

Voz 0313 30:45 pagar por partida doble

Voz 1915 30:47 adelante es decir que si ahora claro

Voz 0313 30:50 vale la primera os quedáis un ratito salir dais a hacer de jurado para el concurso Relatos en cadena Rosa

Voz 1454 30:56 sí sí adelante dos cada uno

Voz 0313 30:59 por favor si bien también Rosa empiezas tú

Voz 25 31:02 vale voy a leer un poema que se titula Sister y que está dedicado a mi hermano no sé si es suficiente con la rabia las múltiples aristas del carácter no sé si protegemos suficiente la piel o la memoria de lo abusadores pero te digo hoy que estoy despierta que prometo seguir tu cuerpo desde lejos no titubear ante la duda que sentirán mañana como si fueran propia únicamente propia como un error de cálculo que te hablar es sincera con la sinceridad de las desconocida te lo que hemos de hacer para aprender la lengua del hombre para encontrar refugio en su mapa para dictar sentencias como nunca no todavía es pronto nuestra victoria es un consuelo discreto en los ojos de otra saberlos comprendida triste llamada tímidamente amadas por la otra pedir perdón cuando esto no no pacte

Voz 0313 32:07 tiene que haber elegido es lo de ir Joan remata soy la verdad maldita sea querer las dos las dos el antes y el de

Voz 1915 32:15 bueno no claro si si es que no se bueno tenía marcado el de el de sí pero podría preparándolo

Voz 0313 32:21 tenía marcado antes tú a tú como si fueras

Voz 1915 32:23 dura bueno vale de acuerdo venga este este el de bueno se llama Real Academia de los idiotas Ray plan las siglas bueno algo que siempre me fascinó Betty es que compartíamos esa capacidad de hacer de una mierda una verbena inventamos nuestro propio lenguaje que nadie entendía la Real Academia de los idiotas escribíamos entre paréntesis nuestros secretos Nos poníamos mil hombres menos es más importante nosotros muy intensa Joe y luego me me hice este comentario

Voz 0313 32:57 paso del tiempo con el paso del tiempo me dije

Voz 1915 32:59 usan los paréntesis para lo que sirven déjate de chorradas porque con la ortografía no se juega

Voz 0313 33:04 es que la ortografía

Voz 1915 33:06 respeto que Iglesias Rosa Berbel

Voz 0313 33:09 Irán con nosotros en La Ventana de los libros

Voz 31 33:13 se conectaste idea en que pueda ayudarle buenas llamaba para preguntar si podía instalar nueva alarma en un piso de alquiler claro si usted cambia de casa Sela volvemos a instalar donde nos diga podrían venir esta tarde por supuesta

Voz 32 33:24 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 33:38 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 14 33:48 ya que crea una empresa metro a una empresa que Duque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 13 33:53 pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast Eden ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 33 34:02 esto

Voz 34 34:07 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 11 34:18 la Cadena SER presenta el placer de escuchar los hijos del Conde volar heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises en las pero cabellos rojinegro y la humillante cortedad de piernas de su padre sí o el primogénito tenía más flojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia

Voz 1454 34:41 Pereza con la espada

Voz 11 34:44 por contra de entre todos ellos resultó mil

Voz 35 34:46 el jinete precisamente por cool

Voz 11 34:49 nadie aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de patas

Voz 35 34:59 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a él

Voz 11 35:02 insinuarlo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad Secrets tío dejó bien

Voz 36 35:09 el que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía al la duda el respeto ni la compasión

Voz 11 35:26 pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender Hinault solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía

Voz 37 35:39 Olvidado Rey Gudú Ana María Matute

Voz 1280 35:42 novecientos noventa y seis

Voz 15 35:44 tiene que ser el placer de escuchar

Voz 38 35:50 noche a partir de las once y media tú Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas las buenas noches vaya

Voz 1454 35:59 carrera que te has marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo que tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena enero Iniesta Keylor Navas buenas noches y vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo que está la banda completos fatos la banda venidos no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 39 36:32 querido

Voz 3 36:32 los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 7 37:11 llega el remate final a con descuentos de hasta el setenta por ciento en sofás colchones electrodomésticos y mucho más sólo hasta el treinta de enero en y conforma punto es

Voz 11 37:21 tus padres quisieron que estudiara que fueras con traje corbata bien peinado bien afeitado que de convertirse en ese chico modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 7 37:33 nuevo cross over fiesta Active colza lector de modo que conoció fiesta pero más rebelde ahora desde doce mil novecientos noventa euros financiando con Efe Bank es fin de mes convicciones punto es

Voz 11 37:44 te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado El Corte Inglés revisamos nuestras precios continuamente

Voz 41 37:49 y ahora además tienes un cincuenta por ciento de regalo por compras superiores a veinte euros en una gran selección de productos de droguería perfumería todo un cincuenta por ciento acostumbra te ahorrar Hipercor y supermercado el corteinglés alimenta tu vida

Voz 3 38:06 la Ventana con Carles Francino

Voz 34 38:15 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 38:27 aquí seguimos en La Ventana de los libros cuando faltan veintidós minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias hoy tenemos invitadas especiales a las poetas Carolina Iglesias Rosa Berbel ha puesto a Carolina al decir poetas y se me hacía ilusión eh no claro pero es que debe pues era una apuesta o no es la primera vez que se toman en serio estoy muy contenta se incorporará la conversación a los tres finalistas esta semana recuerdo que la frase que dejamos la semana anterior tenía tela había habría cogido alguna vez un Iván

Voz 1454 38:56 Germán aprovechando la ausencia Sagarna

Voz 21 38:59 los seiscientos cuarenta y siete que hubiera como si hubieran sido mil porque

Voz 1454 39:02 es la frase

Voz 0313 39:05 donde han enfocado

Voz 21 39:07 pues la verdad es que ha sido o no te puedo decir que se haya cogido por un lado cada una ha salido como ha podido había como se ha podido había mucho de de de o a ver si cuela una vía en lugar de un habría voy a ver si cuela a hacerlo como si fuera una pregunta

Voz 0281 39:20 a hacer dice que no hay haberte ganó mucho que entero

Voz 21 39:22 hoy colarse entonces ha sido difícil ya te digo que hayan enviado seiscientos cuarenta y siete un esta frase

Voz 0313 39:27 han hilvanado lo que han podido estos seiscientos cuarenta y siete tenemos tres finalistas que son Miguel Ángel Flores Manuel Montesinos y Alfonso Cabaleiro Miguel Ángel tiene cincuenta y un años nacido en Córdoba Hoy en Sabadell cerquita de Barcelona desde hace un montón de tiempo se dedica tanto al mundo del teatro como amo de casa Miguel Ángel buenas tardes hola hola

Voz 42 39:46 cuando tarde tu nombre energético es Miguel Ángel todo

Voz 0313 39:51 oye tú tienes ya experiencia en alguna otra final semanal verdad incluso no

Voz 42 39:56 sí anual sí sí estuve varias veces en la final semanal y estuve dos veces en la la anual

Voz 0313 40:04 en el dos mil tres que me parecen catorce me recuerda

Voz 42 40:06 otros compañeros hoy en tandas ahora en que anda sobrado

Voz 0313 40:09 es que escandalizan algo Miguel Ángel Hermida estudio no

Voz 42 40:11 proyecto que estoy con dos amigos pero son muy buenos como amigos y como como artistas estamos montando algo humano algo que se va a llamar toros azules toros azules ideal entonces estamos pues como locos quedamos y sobretodo bebemos cerveza y a partir de ahí pues saben que sale yo creo que va encaminado vaya no

Voz 0281 40:33 el poeta Fernando Villalón ganadero de la Generación del veintisiete Se arruinó por querer conseguir una una rosa de toros con los ojos azules no sé no sé si viene por ahí vuestra idea por favor

Voz 42 40:43 no no no más bien vienen por el poema este de Rafael Alberti el que músico a Marisol en su tiempo

Voz 43 40:52 el de el de

Voz 42 40:55 Madrid Madrid Madrid

Voz 0313 40:59 si queréis podéis hacer memoria a los dos si no hay un momento que

Voz 42 41:03 que hay Bellver su que dice no sé qué de los toros azules ahora no recuerdo porque pero son los nervios

Voz 0281 41:08 está bien porque vamos a hablar de María Teresa León de su mujer dentro de tres minutos así que encaja bien todo

Voz 0313 41:13 muy bien Miguel Ángel que tenga mucha suerte amigo quédate con nosotros

Voz 0281 41:17 del mar marinero era la cara gorda

Voz 42 41:19 de

Voz 0313 41:21 hasta me quedo más tranquilo Manuel Montesinos tiene cincuenta años nacido en Linares en Jaén vive en San Agustín de Guadalix cerquita en Madrid es director de Marketing en una empresa de comercio electrónico Manuel buenas tardes qué tal si hola qué tal hombre miedo a La Ventana hay al concurso cómo estás amigo hacía muy bien gracias oye que estás leyendo que tienes entre manos por curiosidad

Voz 43 41:43 pues mira acabo de terminar

Voz 44 41:46 tiempos de arena de Inma Chacón poquito romántico

Voz 0313 41:50 muy bien te lo hotel te lo pedí te lo pedía el cuerpo que au gota caído por gasolina

Voz 44 41:54 que sí porque la gente que me leía siempre decía que hablaba de muertos de sangre dentro buenos voy a leer otro tipo de

Voz 38 42:00 por otra otra

Voz 0313 42:04 hay que decir que a Manuel Montesinos lo de lo de escribir Levine allá de de muy atrás ha publicado algunos cuentos antologías y fue Premio Nacional de Traducción hace un montón de años en mil novecientos noventa por por las moras amargas de un escritor tunecino Manuel que tengas muchísima suerte amigo tercer finalista Alfonso Cabaleiro los tres cincuentón nuestro cincuenta señeros tú querías Benjamín

Voz 0281 42:29 ya cincuentón que me parece más si más rotunda

Voz 0313 42:32 porque cambiamos de treinta enero a cuarentón cuál es el que que que que es lo que decide algo será ya no decírmelo porque pues seguramente

Voz 0281 42:40 pues seguramente porque a los cincuenta ya empieza a todas son armas Plamplona Carlos

Voz 1454 42:45 sí yo lo decía no pero eso de cuarentón Francisco bueno

Voz 0313 42:49 cuarenta por ese hombre ya lo creo bueno va Alfonso Cabaleiro tiene cincuenta y tres años es de Vigo trabaja como encargaron una ferretería su mayor recompensa nos cuentas encontrarse por la calle con clientes osea el trato con la gente Alfonso buenas tardes cómo estás

Voz 38 43:02 buenas tardes Carlas tú qué prefiere cincuenta por cincuenta años

Voz 0313 43:05 yo diría cincuenta en tu caso si oye Alfonso desde cuando la afición por por escribir

Voz 38 43:15 desde siempre es decir importada desde hace diez años y con mucha más desde que empecé o iros no con

Voz 0313 43:20 las fuerzas desde hace diez años yo eso porque

Voz 38 43:23 bueno sufría si realmente sufrió un día viviendo por la autopista coche que iba adelante se me ocurrió un relato pensando en los niños que iban detrás y a partir de ahí pues

Voz 0313 43:31 tras lograr eso es un cincuentón entonces qué ha pasado qué pasaba con esos niños

Voz 38 43:37 no hacen relato un poco feo acaba muy mal

Voz 0313 43:42 cada vez déjalo déjalo Alfons Goya que tengan mucha suerte venga Benjamín tenemos alguna recomendación literaria para esta semana un par de ellas venga

Voz 2 43:54 eh

Voz 0281 43:59 venga el primero mira un acontecimiento porque para mí lo es que se publique un libro de María Teresa León a quién con tanto dolor por mi parte siguen reduciendo al papel de mujer de Rafael Alberti cuando su señora publicó cuarenta libros una escritora estupenda un activista política suspenda una impulsora cultural estupenda ahora ha reunido un libro desde luego polémico visto desde los días en los que estamos el viaje a Rusia de mil novecientos treinta y cuatro cada editorial Renacimiento es una serie de artículos que escribió cuando como tantos otros en aquellos años hay que situar las cosas en su contexto y en su momento iban a Rusia a la Rusia del feroz y horribles tal y que entonces no se sabía todavía que la Federació horrible Stalin era el enemigo de los nazis era una de los buenos de la película uno de los que estaba en la en la foto de los tratados de de la Segunda Guerra Mundial de la victoria aliada como César Vallejo o como Ramón J Sender como tantos otros fueron a Rusia les enseñaron una Rusia que realmente no tenía nada que ver con la realidad ellos vinieron fascinado suelen cantando hasta tal punto aquello que dice María Teresa León en uno de los artículos que Payá Moscú la aparecido una playa de moda claro en esa playa de moda Stalin ya estaba haciendo purgas y muchos de los traductores escritores intelectuales a los que veían en un viaje en el siguiente viaje ya misteriosamente habían desaparecido lo mismo que desaparecían de las fotos de Stalin pero salieron muy interesante es muy interesante ver cómo cuenta las bicis las a la casa Máximo Gorki los encuentros con Boris Pasternak que también e impedirán ir a recoger el premio Nobel también será otro represaliado muchos de los escritores a los que María Teresa esos congresos de intelectuales en los que estaba toda la intelectualidad europea por cierto después fueron represaliados también Isaac Babel gran novelista que hicieron verdaderas atrocidades bueno era muy interesante el viaje a Rusia de mil novecientos treinta y cuatro yo espero una cosa espero que esto sea el principio de la recuperación de la Obra de María Teresa León cuyo exilio no acabará hasta que todos los libros que publicó fuera de España nunca se han publicado en España se publican aquí

Voz 47 46:14 es que si esas sí aceptó no tío

Voz 0281 46:33 y hablamos de todo tipo de libros y de todo tipo de de autores y este es uno de esos que te toca el corazón salvo que lo tengas de piedra Andrea Rodríguez escribió cuando nos volvamos a encontrar después de haber procesado todo el dolor que es constituyó para ella la muerte de Pablo Ráez todo el mundo gorda es tarea de Pablo Ráez de sus se fuerte lucha por la vida después de tener una leucemia en la que recaía una y otra vez hay un precioso prólogo en este libro de Dani Rovira que fue una de las personas que lo fue a visitar y público en las redes algunas fotos con él es muy impresionante la estoy emitido el tipo cojonudo Dani Rovira hasta un tipo fantástico donde por dónde le pille y te voy a dar esta cosa después de este

Voz 48 47:14 luego yo me lo cruce le tengo que dar un beso porque es una maravilla de sensibilidad no esta criatura porque tenía dieciocho de diecinueve años cuando se conoce Andrea con con Pablo ella ha tenido una pérdida en la familia o la muerte de una de una tía suya

Voz 0281 47:30 también de cáncer se sensibilizado con el problema se dedica a dar clases de yoga una de esas clases de droga va Pablo empiezan una un coqueteo una atracción evidente llega con mucha sinceridad eso me ha gustado mucho Andrea en el libro cuenta cómo al principio miedo más allá de los buenísimos que podamos llevan encima de la mesa y compromiso son una persona enfermiza y más saber que vas a tener que compartir el dolor los hospitales los catéteres la las agujas y el horror es una decisión pues realmente muy dura pero al final da un paso adelante está con él hasta el final lo ayuda es es es es su compañera ahí el libro está lleno de emoción está lleno de una ingenuidad y lo digo en el mejor sentido de la palabra maravillosa y la verdad que es esos libre

Voz 1915 48:13 los que te hace pensar que esta vida hay que vivirla siendo buenos

Voz 0281 48:18 hay aprovechando cada minuto porque de pronto cuando se va todo se que queda un vacío tremendo pero también para Pablo Ráez una lección maravillosa

Voz 47 48:27 tras sí

Voz 1454 48:41 oye tú tienes alarma si es que estamos pensando en ponernos una elite lo pienso yo no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente adivina por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas