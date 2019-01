La Ventana (21/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 a esta hora buscamos novedades sobre la huelga del taxi en Madrid y en Barcelona Ester Bazán

Voz 1454 00:11 taxistas de Madrid y la Consejería de Transportes están reunidos a esta hora para buscar una solución a la huelga y la entrada los taxistas han mostrado su rechazo al borrador entregado por el Gobierno regional Sara selva buenas tardes

Voz 0133 00:23 qué tal buenas tardes y rechazo absoluto a eso borrador del decreto ahora mismo está orbitando en la puerta dicen que no sirve para nada que no se parece en absoluto de lo que ellos pedían sólo define aseguran reglas básicas de captación de clientes pero sigue sin entrar en las principales líneas rojas pasa a la regulación de la contratación a los ayuntamientos no regula donde Benestar aparcados los sube trece cuando no estén prestando un servicio así que por ahora mantienen la huelga Julio de la Federación Profesional del Taxi

Voz 2 00:47 no hay posibilidad de desconvocar una huelga cuando lo que vas es a un planteamiento de negociación o de una primera toma de contacto que te ofrece es poco menos que nada

Voz 0133 01:01 han entrado hace unos minutos a esa reunión con la consejera de Transportes van a volver a reiterar sus peticiones Iberia es posible que acerquen posturas en marzo

Voz 1454 01:09 no hay previsto otro encuentro en la sede de la Generalitat a partir de las ocho de la tarde es una reunión de gobierno pero los taxistas se dirigen hacia la zona Albert Prat adelante

Voz 3 01:17 miles de taxistas se manifiestan a esta hora delante de la Generalitat donde debe de comenzar dentro de una hora una reunión a tres entre el president Quim Torra y los consellers de Interior y Territorio todo esto llega después de una tarde algo más pacífica del sector del taxi en Barcelona aunque ya han anunciado que han empezado a hablar con los taxistas franceses los chalecos amarillos para bloquear la frontera dicen si fuera necesario como medida de presión

Voz 1454 01:42 Carolina Bescansa lamenta que Íñigo Errejón haya renunciado su escaño este mediodía a través de un tuit ha valorado lo que a su juicio es un gran error y un síntoma más de la deriva que tristemente dice ha tomado su organización en algún momento ha escrito Bescansa habrá que explicar políticamente lo que está ocurriendo sin manipulaciones sentimentales ni manías paranoias reunión del Comité Director de los socialistas andaluces el primero después de materializarse el cambio político en esa comunidad Susana Díaz ha pedido responsabilidad colectiva la derecha ha dicho tienen que en con tenían que encontrarse un partido unido para pararla ese acto acaba de terminar ha estado allí Fernando González adelante

Voz 4 02:16 será algunas tardes si en Antequera es el comité director del PSOE andaluz que se celebra en esta ciudad con motivo del cuarenta aniversario de la firma del Pacto de Antequera considerado como el germen de la autonomía andaluza Susana Díaz apela a la unión de la izquierda para hacer frente dice Jacek de dique de contención a la derecha la secretaría general del PSOE andaluz también se ha referido a la composición del Gobierno no muy pronunciada esta mañana dice que son dos ejecutivos distintos de dos partidos teledirigidos además desde Madrid además se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado en este sentido ha dicho que Pedro Sánchez tiene todo el apoyo que el PSOE andaluz para negociar los tras la intervención de Susana Díaz que ha terminado hace cuestión de minutos los medios de comunicación hemos abandonado la sala ese comité director se sigue celebrando a esta hora Aburto

Voz 5 03:00 íbamos con los titulares del deporte Toni López jugando a España contra ahorra serio de segundo partido de la segunda fase del Mundial de balonmano en Alemania hasta la Cadena SER Diego González como al partido muy buenas

Voz 0497 03:11 España muy buenas impone a Brasil los primeros minutos de la segunda mitad veintiséis dieciséis después de una gran primera parte notan que prácticamente iguales tratamiento la victoria de momento te permite seguir viva en esa lucha para semifinales pendientes del empate necesario entre Alemania y Croacia que se juega después de este España XXVI Brasil dieciséis minuto diez segunda parte racial

Voz 5 03:32 llevo en nuestro país dos partidos de fútbol a las nueve de Liga Santander terminan la jornada veinte con el Espanyol dos tres termina el jornada veintidós con el Granada Elche

Voz 1454 03:40 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 03:48 los servicios informativos

Voz 8 04:04 buenas noches sepuede

Voz 6 04:07 gracias

Voz 8 04:09 que el a nuestros pues ahora a descansar porque sabe lo que ha pasado mí

Voz 0867 04:18 Ángels Barceló Hora veinticinco

Voz 7 04:21 cuando usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 04:25 cadena SER

Voz 9 04:29 y es va a veces eh eh

Voz 1 04:54 la de Italia con Carles Francino

Voz 10 04:58 está triste nada de ello Aldo cristales me da grima que bandida mi cobra Palme olvide para Jaro de contento a juicio de la poesía

Voz 9 05:30 eh

Voz 10 05:40 Irán de con tu ternura como punto como me contó

Voz 7 06:07 sólo a siete y seis minutos de la tarde las seis y seis

Voz 0313 06:10 en áreas de la larga lista de chorradas con las que intentan distraernos casi casi cada minuto de nuestra vida declarar el tercer lunes de enero osea hoy como el día más triste del año creo sinceramente que debía ocupar un lugar bastante destacado que esto se le ocurrió hace años a una agencia Viajes Británica encargo con profesor de universidad y este se inventó una fórmula que dio pie al ya famoso Blue Monday la publicación de su estudio supuesto estudio ha hecho fortuna a pesar de que el propio interesado renegar hace tiempo del dijo que no ha quedado claro aunque era un bulo da igual cada año por estas fechas lesionó revisen su correo nos bombardean con ofertas de libros de autoayuda de Psicología de lo que sea da igual presunto remedios para para combatir la tristeza bueno pues en Canarias podría haber sido en Tomelloso en Reus lo aplaudía exactamente igual pero ha sido en Canarias han decidido contraatacar

Voz 1 07:00 quieren que el tercer lunes de enero pasa a ser el Trump donde el día la verdad

Voz 0313 07:07 una movilización que se pretende sea mundial contra las noticias falsas María Méndez buenas tardes

Voz 1628 07:12 hola muy buenas tardes María Méndez ex gerente de Turismo

Voz 0313 07:15 no de Canarias felicidades por la idea por favor una alternativa a tanta estulticia

Voz 1628 07:20 bueno por lo pronto a la noticia falsa ha acumulado inventada exacto todos los trucos que al final lo único que hacen es traer malas noticias mal clima ahí igual hacer digamos más inocente no fue que desde ese punto de vista yo creo que que tenemos autoridad para decir que no hay días tristes y que cuando uno pues está viene acompañado tiene amigos tiene buen clima y ha escrito y menores ni en enero ni en ningún ningún día del año

Voz 0313 07:49 porque además hay que destacar que Canarias tiene bastante que ver en esta

Voz 1826 07:53 decisión del del propio profesor éste quedará

Voz 0313 07:55 o sea de Cardiff creo recordar que renegar públicamente de Vogue me inventé la fórmula estuvisteis algo que ver verdad

Voz 1628 08:05 es que Canarias vino cada área les invitamos a venir y desde aquí digamos dijo al mundo que que que ese determinismo que es la que he inventado algo que el ser humano siempre iba a ser capaz de de de sobreponerse desde Canarias llegamos dijo el mundo que esa teoría pues había sido una fórmula inventada cogiendo pueden Valkiria que en esta época la cuesta de enero o los propósitos incumplidos pero que no había nada de científico en ello y que desde luego decía las Islas Canarias me parece el sitio idóneo para de mentir que hubiera días tristes no

Voz 0313 08:39 María estaba estaba arrepentir pido o apenado el profesor por lo que había hecho o no

Voz 1628 08:46 bueno en aquel momento yo supongo que le pareció una buena idea pero yo creo que hoy en día es doctor

Voz 0133 08:51 Jamal las mano no

Voz 1628 08:53 sinceramente me gustaría audio sobre todo

Voz 1826 08:56 tenido en cuenta la variable fundamental y es que en Canarias pues ya se desmoronaba toda la fórmula no

Voz 1628 09:01 claro además era la primera vez que venían no había venido nunca las he oído había oído hablar de nosotros como prácticamente la alta calidad de los británicos que han vivido algunas incluidas las islas pero no y claro cuando vino vio pues los millones de europeos no incluso compatriota suyo que eran felices no son en cualquier lugar de España cuando nos visitan podido bueno que sino que si él ya creía que no tenía sentido menos aún desde el lugar como como las Islas Canarias

Voz 0313 09:28 turismo de Canarias ha creado un un un vídeo divulgativo con mensajes contundentes del tipo no dejes que ningún comentario noticia manipule tu sentimos

Voz 11 09:37 dos dicen el lunes veintiuno de enero es Blue Monday el día más triste del año pero sabes una cosa es mentira y no porque lo digamos nosotros lo ha dicho hasta su creador aun así año tras año los medios esas lo vuelven a repetir y cuando repite es una mentira ya sabemos lo que pasa os suena Lins mentiras que generan crispación enfrentamientos y mal clima eso sí es triste las Islas Canarias quieren aprovechar esto día para dar un paso al frente y acabar con las mentiras aportando un granito de arena porque de arena saben bastante y convertir así este Blue Monday en un triunfante y no dejes que ningún comentario la noticia ninguna fórmula inventada manipule tus sentimientos ríe llora salta baila es hora de empezar a mejorar nuestro clima entre todos Stop lo Monde para un truco donde

Voz 0313 10:34 oye María esto cómo se hace quiero decir vais a trabajar en los próximos meses para que este Día Internacional y oficial esto cómo se consigue qué pasos hay que dar

Voz 1628 10:44 bueno alguien tontos creamos liderar ese ese movimiento creemos que mucha gente estará de acuerdo con nosotros y queremos liderar esa iniciativa que no sabemos dónde nos puede llevar pero por lo pronto es y nos gustaría que se Blue Monday por lo menos se cambiaba en ese Trump donde hoy en día verdaderos por qué no en el día en el día contrario Dean contra la seis Muse no esas noticias que nos están invadiendo yo creo que estamos en una época incluso desde un ex presidente es es no el de algún país en el que que no es enorme muy lejano bueno pues en ese contexto de las seis Muse que porque no esté vence del día triste de una noticia falsa se convierta el día contra las noticias falsas y un movimiento que queremos liderar insisto que no sabemos dónde nos va a llevar pero vamos a poner todo nuestro empeño

Voz 0313 11:28 María déjame preguntarte una cosa en en tu actividad profesional dónde estás en Turismo de Canarias en los últimos tiempos cuando sea habéis tenido que lidiar con noticias falsas que os perjudicados intentaran perjudicar directamente a vosotros

Voz 1628 11:41 claro nosotros que somos uno de los directamente perjudicados por noticia falsa porque

Voz 12 11:46 que de forma recurrente suele ser

Voz 1628 11:49 verano y yo no creo que sea eh dos contando hay noticias en los tabloides por ejemplo británicos el Teide es según esos tableros ya

Voz 12 11:57 debía haber entrado en erupción más de

Voz 1628 11:59 una o dos o tres veces maremotos terremoto voy invasiones en fin nosotros hemos sido objeto de sueño por eso también ese movimiento nos sentimos identificados

Voz 0313 12:10 estas hablando mes diciendo en serio de las erupciones sea pública ha llegado a publicar eso

Voz 1628 12:14 eso se ha llegado públicamente que hay un peligro inminente

Voz 1826 12:17 pues eso amenaza inminente no

Voz 1628 12:20 te por eso esa noticia follar tenía nunca haber tenido como mínimo alguna erupción eh algún maremoto una ola gigante que iba invadir creo que algún medio incluso hoy español también habló de una hablamos maremoto que podría llegar desde aquí hasta la Península Ibérica

Voz 1826 12:35 lo que es evidente es que son noticias de diarios sensacionalistas pero por la propia naturaleza lo que indica que es que hay una mano a un interés detrás no

Voz 1628 12:43 podría ser porque nunca esa noticia nosotros también en esta web pluma damos hasta unos pequeños de actrices de cómo distinguir la noticia falsa es porque detrás de los grandes titulares de noticias sin contratar de datos no que que se lanzan bueno pues yo creo que todos tenemos que indagar un poquito investigar utilizar medios serios en un medio de comunicación serio yo creo que esas son las mejores armas para que las noticias falsas por lo menos no nos hagan tener información informaciones falsa

Voz 0313 13:13 muy bien María Méndez gerente de Turismo de Canarias muchísimas gracias por eso martes te raqueta La Ventana eh

Voz 1628 13:19 podría ser un buen día hoy adiós

Voz 13 13:33 sí

Voz 7 13:38 tú

Voz 1 13:46 bueno pues o sea como sea

Voz 0313 13:48 hablando mucho de este supuesto día más triste del año pero resulta que está fin curiosa denominación coincide con el Día del abrazo que reivindica pues lo obvio no más muestras de afecto lleva celebrándose desde mil novecientos ochenta y seis en Estados Unidos comenzó hizo origen estaba sin dedicado dirigido al entorno familiar sobre todo buscaba que que las familias y también los amigos se abrazaron más a menudo no pero esto ha ido creciendo saludamos ahora psicóloga y directora del Centro sí que motion at Adriana Reyes buenas tardes hola pero pero no todo el mundo acepta de buen grado un abrazo de una persona desconocida no

Voz 4 14:26 es realmente un entorno familiar más frío bueno insisto pues estas muestras de cariño y afecto no puede ser que tengamos más dificultades para poder recibir estos abrazos

Voz 0313 14:40 sea lo de lo del abrazo y el cariño se entrena también se puede entrenar uno puede ponerse de mayor por ejemplo si no lo ha tenido de pequeño

Voz 4 14:48 nunca es tarde nunca es tarde para poder aprende a recibir y a dar abrazos de calidad

Voz 0313 14:54 recuerdo que hace tiempo se puso de moda movimiento el que era un iniciativa donde grupos de personas se organizaban para dar abrazos a para dar abrazos a desconocidos no hombre esto en el en un momento don de la redes la falta de contacto directo y demás pues no está mal no pueden tener verse como una especie de de contrapeso pero qué beneficios emocionales concretos genera un abrazo puede generar

Voz 4 15:19 es un abrazo provocan múltiples beneficios desde provoca relajación reduce el estrés era incluso lo enfado ya a manos allá comunicarnos de cien palabras no fortaleciendo nuestros vínculos vacía al final es una manera también de generar confiado esa tranquilidad que más personas

Voz 0313 15:40 de todas formas no todos los abrazos son iguales no existirán tipos distintos y funciones distintas para ello

Voz 4 15:47 sí claro bueno no es lo mismo obviamente que te habrás con tu pareja no que te que abrazos con amigos hay abrazos pies más compañerismo tras más de amor de deseo al final cada persona expresa de forma diferente los abrazos pero todos tienen una una cosa en común que es el contacto el contacto físico y sólo es lo que genera estos beneficios te pues para nuestro sistema inmune para para nuestro sistema cardiovascular y al final de agosto fortalece hasta otro estima por tanto son muy tenso

Voz 0313 16:25 sería comparable a hacer de portero de los abrazos

Voz 4 16:31 no no se puede comparar tal cual pero sí que los estudios que hablan que tienen muchas beneficioso a nivel también físico también emocional ayuda también a a desbloquear pues voy fomentar que las emociones se pueden expresar también algo muy importante

Voz 0313 16:55 dos formas me imagino que como en otras facetas de la vida será importante respetar el el ritmo y las necesidades de cada persona no nos puede parecer a cualquiera de nosotros pues sea muy saludable y muy muy bonito incluso repartiendo abrazos por ahí a la persona que dirán hoy a mí no me toques osea que es lo último que quiero

Voz 4 17:15 esto es muy importante esto además es importante fomentar aun sentar invadir el espacio del niño o no es bueno incluso pedir permiso para dar un abrazo porque no todo el mundo a estar igual hay disponibles no va a que me va la la misma capacidad de recibirlo

Voz 1826 17:34 ya ya eso depende siempre si tenemos cierta aversión a los Abrazos depende siempre de nuestra de nuestra infancia de los abrazos que hayamos recibido de pequeños

Voz 4 17:46 o sea una una para poder Torra familiar que hemos tenido pero también puede que hayamos tenido algún tramo a nivel emocional sobre todo en la infancia pero también puede que dar en la adultez que había generado algún tipo de bloqueo y que esto haga que rechazamos más el contacto físico o también la sensación de que el abrazo nos a hacernos más culpable pues nos haga sentir que es demasiado amor me he sentido

Voz 0313 18:16 Adriana última la última pregunta cuántos cuántos Abrazos has dado te han dado hoy

Voz 4 18:25 unos cinco seis

Voz 0313 18:27 los cinco seis llevas

Voz 4 18:30 muy bien unos cuantos más

Voz 0313 18:35 muy bien a Reyes muchísimas gracias por estar en La Ventana

Voz 14 18:38 muchas gracias a un beso

Voz 1 19:53 las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:02 lo tenemos las mejores soluciones para tu coche treinta tus neumáticas acto neumáticas de verano cuatro cuatro Si San tenemos todas las marcas y modelos con precios bajos todo

Voz 16 20:13 el año recuerda auto precios bajos en neumáticos todo el año nuevo auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0867 20:22 sí me gustaría

Voz 17 20:22 denunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 1 20:28 pero es fácil rápido yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 18 20:33 y esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 19 20:51 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 0867 21:07 el Canal de Isabel Segunda cuidamos el actual

Voz 20 21:11 en La Ventana de Madrid

Voz 21 21:17 Javier Casal

Voz 0867 21:23 estos paraliza en Madrid con su huelga contra la súbita por la mañana se han reunido con el presidente Ángel Garrido pero no ha habido acuerdo aquí desde las seis de la tarde los taxistas se sienten con la consejera detrás el Gobierno quiere evitar como sea que la huelga llegue al miércoles diez en el que se inaugura una nueva edición de Fitur así que a esta hora situamos todos los escenarios de esta huelga seguida masivamente por los taxistas de momento sin incidentes graves al contrario de lo que ha ocurrido en Barcelona en la calle Mau de la Consejería de Transportes está Sara selva Sara la reunión no ha finalizado pero no parece que los taxistas vayan a dejar sus paros no buenas tardes

Voz 0133 22:01 qué tal Javier buenas tardes pues no de hecho con megáfonos petardos y tocando el claxon creo que lo puedes escuchar está mostrando aquí a las puertas de la Consejería su rechazo a ese borrador dicen que están en las antípodas que decreto no sirve para nada que no se parece en absoluto a lo que ellos pedían así que por ahora dicen que no hay posibilidades de desconvocar la huelga Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 1 22:21 desde luego ésta es después no estaba trabajado

Voz 2 22:23 es básico es de mínimos mínimos desde luego les vamos a plantearle reiterar las peticiones que hacemos si hay un punto de acercamiento estamos en posturas muy alejadas y espero hay como criterio solamente haya sido una toma de contacto por parte de la comunidad por qué no se acerca para nada a las pretensiones del colectivo

Voz 0133 22:46 bueno llevan cerca de una hora reunidos con la consejera con Rosalía Gonzalo dicen que esperan poder acercar posturas pero que las posibilidades de que mañana vuelvan a funcionar son mínimos

Voz 0867 22:55 ni Sara vamos a recordar que dice que propone la Comunidad de Madrid a los taxistas en ese borrador no para sortear la huelga que dice ese borrador que les ha presentado Garrido por la mañana

Voz 0133 23:05 pues aunque ellos dicen que de forma insuficiente la Comunidad entrar regular la captación de clientes por parte de los WC lo califica de infracción grave dice que no podrán circular por las calles en busca de viajeros y tampoco aparcar a no ser que estén esperando a un cliente contratado cerca de lugares como aeropuertos no podrán aparcar allí

Voz 22 23:21 en estaciones de tren de autobús hoteles y nunca menos de cien metros de las paradas de taxi Reiter

Voz 0133 23:26 era ese borrador que la competencia para expedir la licencia es de los ayuntamientos delega también a los municipios como regular la contratación es decir el tiempo mínimo de antelación con el que se tiene que solicitar el servicio de un nubes encabezar esa es una de las líneas rojas quieren que sea de mínimos seis horas como norma general en toda la región no sé si me sigue escuchando porque aquí te escuchamos perfectamente tampoco regula dónde deben estar ganando súbete cuando no estén prestando un servicio los taxistas quieren que vayan a una base on un aparcamiento a esperar allí a una solicitud del decreto no entra en eso ahora los taxistas están aquí unos cuantos de ellos unas decenas manifestándose a las puertas de la Consejería llamando a la comunidad

Voz 0867 24:05 corruptos y ladrones Ése es el ambiente ahora mismo en la calle Maud frente a la Consejería de Transportes segundo escenario ideal que regresamos ahora allí FEMA que ese lugar en el que se concentran los taxistas que básicamente tienen bloqueada la avenida principal que pasa justo por delante de las naves de la Feria de Madrid hay un importante control policial los taxistas de John intentado ir hasta Barajas y no han podido sí se puede pero no no han podido a estos son los gritos que se han escuchado cuando los taxistas han vuelto a Ifema cuál es la situación ahora mismo Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 24:40 buenas tardes Javier en efecto sobre las cinco y media de la tarde los taxistas concentrados aquí en Ifema decidía marchar como tú decías hacia las terminales T1 T2 y T3 de Barajas y lo intentaban por la autovía N once de fácil acceso por cierto desde estos recintos feria es que donde estamos convertidos hoy qué duda cabe en la zona cero de la movilización del sector en la capital no han podido llegar las unidades antidisturbios se lo han impedido no habido escenas de violencia algún que otro empujón desde luego entre estos conductores profesionales y los agentes de la Policía pero la situación no ha ido a más por ahora como nos relataba un taxista la escuchamos

Voz 23 25:14 no podía o llegar estábamos esperando la autorización de degradación del el me dé más y al final no hemos podido llegar no no no aplica nada

Voz 24 25:23 los famosa las pero de y al final pues la gente está ya muy muy nerviosa

Voz 0089 25:29 esta situación es inaguantable son ya quince horas casi de paro hay por lo tanto muchas por esta huelga aquí escuchamos los petardos que nos están acompañando Javier durante toda la tarde el sonido de los petardos llevan así iban a seguir ahora mismo están concentrados decía Sara que en la calle Maud de será unas decenas aquí son centenares centenares que bloquean esta calle Partenón que llevan todo el día como decíamos zona cero es la zona de su movilización dicen que aquí iban a estar acampados durmiendo la próxima madrugada los Alfonso

Voz 0867 26:02 petardos es clave ahora mismo saber si mañana habrá o no huelga todo hace indicar que si se mantiene la convocatoria lo que va a dificultar de nuevo la movilidad en la ciudad mañana a las doce y media tras el Consejo de Gobierno el Ejecutivo regional se va a reunir color los entrantes de las empresas su BTT lleva el terreno político hemos asistido a otra regañina entre administraciones Garrido avisa El regulará lo que le toca

Voz 25 26:26 como presión de la comunidad voy elegir lo que estrictamente me compete el resto competencias son municipales y no podemos imponerles una regulación que no daría ningún servicio porque no hay taxis e impediría que Luciano se pudiera mover

Voz 1 26:38 la Ventana de Madrid

Voz 0867 26:41 líder Morita presidente de la Federación de Municipios de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana hola buenas tardes bueno escuchando al presidente de la Comunidad de Madrid usted tiene la sensación de que le están colocando la patata caliente a los ayuntamientos que la Comunidad de Madrid no quiere quedar mal con nadie y menos los taxistas

Voz 1162 26:57 no sé pero para que ese de que lo que se ha desprendido de la reunión de hoy es había que jugar competencias porque parece ser que se iba a hablar hoy con taxista hacer una normativa estrés que regulará la asistencia la licencia tuviste se hizo que tiene que ver con el precontrato de estas licencias sido preaviso resulta que salimos de la reunión diciendo que esto es una competencia de los ayuntamientos cuando no es así se desprende rapidamente del decreto de que los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia en este sentido es algo que me parece a mí que es otra centrífugas de las competencias por parte

Voz 1136 27:32 la Comunidad autónoma señorita

Voz 0867 27:34 es que claro los ayuntamientos yo no sé si si usted me dice que no sé si tienen o no esas competencias pero parece que este es el el juego de las fichas de dominó cuando van cayendo una tras otras no de manera sucesiva Fomento pasa la pelota a la comunidad la comunidad la pasa ahora los ayuntamientos y los ayuntamientos que hacen que pueden hacer

Voz 1162 27:52 pues los ayuntamientos lo que vamos a hacer es leer el decreto y el decreto que es editó para la regulación de los desde hace unos meses dice que las comunidades autónomas disponen de competencias para establecer condiciones a las autorizaciones nacionales en materia de lapso entre contrataciones y prestación tiempos de descanso de conductores y vehículos obligación de retorno a la base prohibición a la invitación de estacionamiento es todo lo que dice el decreto de las competencias autonómicas esto nada más que de la lectura del propio decreto se llega a la conclusión de que los ayuntamientos nada tenemos que decir al respecto

Voz 0867 28:23 Guillermo presidente de la Federación Madrileña de Municipios gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 1162 28:27 muchísimas gracias a Dios el otro gran titular de

Voz 0867 28:29 día de este lunes Errejón deja su escaño en el Congreso de los Diputados

Voz 0799 28:34 esto es una decisión estrictamente personal llevó días de peticiones y exigencias de que entré gremial y creo que no hay que alargarlo más

Voz 0867 28:44 en dos minutos vamos a entrevistar a Sol Sánchez de Izquierda Unida la mujer que va a sustituir a Errejón en el Congreso de los diputados y la persona que iba a ir de número dos por la lista de Podemos hasta que el jueves el preacuerdo con Izquierda Unida saltó por los aires

Voz 14 29:02 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 27 29:10 si empezamos con Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaba un cambio de gobierno

Voz 1 29:16 el guionista loco del que yo

Voz 27 29:19 cada país ciento vivo el guionista lo conocía ido de vacaciones

Voz 16 29:24 que una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 0867 29:28 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros de

Voz 1 29:46 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 28 29:49 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 1 29:57 lo de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero junto a Capella ser

Voz 29 30:16 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER

Voz 7 30:22 lleva muchos años acompaña muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 1 30:28 perdón digo qué tal vez demasiado ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años Etoo nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que que que que broma hombre quebró bueno penosa sus Tessio

Voz 21 30:45 la Cadena SER

Voz 1 30:48 estaremos siempre con qué cara se la queda al idiota locutor cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 30 31:02 siete de la tarde y treinta y uno puntos del cuando

Voz 0867 31:07 lo anunciada a las dos y cuarto de la tarde Errejón deja su acta como diputado algo que iba a hacer tarde o temprano para dedicarse a la campaña electoral insiste en que siguen Podemos

Voz 0799 31:18 podría dejar Podemos aunque quisiera porque no es fundado y porque lo llevo tatuado en la piel yo sigo siendo militante de Podemos lo que pasa es que tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado creo que lo mejor es dejar atrás sino contribuir a la discusión de partidos y centrarse en lo verdaderamente importante y lo verdaderamente importante es que como les decía estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba

Voz 0867 31:42 por tanto Errejón se reivindica como candidato de Podemos que Nile han suspendido ni ha sido expulsado por la dirección de su partido Sánchez futura diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los disputó dos qué tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes que no va a renunciar usted no usted va a sustituir a Errejón en el Congreso de los Diputados lo puedo dar por tanto la enhorabuena

Voz 12 32:02 bueno gracias en todo caso que evidentemente lo que lo que voy a hacer es de entiendo que lo responsable que es ocupar el espacio del voto popular de izquierda y me concedió en una lista electoral sobre todo de asumir la responsabilidad de los votos que se tienen que dar mañana en el Congreso de de los diputados a ocho decretos ley que se debe convalidar no

Voz 0867 32:32 usted dijo hace unos días que Izquierda Unida es como el pegamento de la izquierda pero coincidirá conmigo en que este tema no se arreglan y con lo quite no yo no sé si hay margen para llegar a una candidatura única de de Podemos más Madrid de Izquierda Unida y los que se sumen

Voz 12 32:48 bueno Izquierda Unida lo que tienen muy claro al igual que que la gente a la que representamos es que no les beneficia a las clases populares de este país la atomización y la división de lo otro de la izquierda simplemente por eso es por lo que vamos a seguir trabajando

Voz 0867 33:05 por qué el acuerdo o el preacuerdo ese famoso preacuerdo que se firmó en su día con Podemos lo podemos dar por roto no es decir ese principio de acuerdo que la situaba usted como número dos de esa lista un Errejón ya no sirve de nada O'Shea

Voz 12 33:19 primero primeros y si me permites es decir de que era más bien de lo menos importante que había en en aquello que era un pre acuerdo algo que pretendía pasar acuerdos y se daban las condiciones que se pedían precisamente ahí no k evidentemente lo damos por roto pero no porque no vayamos a seguir negociando y buscando un bloque amplio de izquierda hay una

Voz 4 33:45 unidad de la izquierda sino simplemente porque no

Voz 12 33:48 las condiciones opio en el momento en que una de ellas era el compromiso de todas las personas que iban a componer esa candidatura con que el proyecto siguiera adelante eso evidencia una circunstancia sensatamente

Voz 0867 34:03 si finalmente Izquierda Unida tiene que decidir a priori usted se siente más cómoda acerca de Errejón y de Carmena o de una candidatura alternativa de Podemos con Izquierda Unida es decir descarta usted completamente ir con más Madrid con Errejón en el caso de que podemos presente o insista en presentar una candidatura alternativa

Voz 12 34:23 a ver yo creo que aquí lo que hay que ser responsables yo creo que Izquierda Unida está demostrando ser una organización solvente con los objetivos claros y desde luego reconocibles por todos y todas en ese sentido creo que estamos poniendo el foco en lo que puede ser anecdótico en vez de buscar construir y yo desde luego no renunciamos a una unidad a la izquierda del PSOE porque creo que es necesario que es lo que la gente nos está demandando y que quizá eh pues no se están preocupando de otra serie de cosas lo más penoso de todo esto es que en la última semana de lo único que no se ha hablado es de política y hay mucha gente que tiene problemas tanto en la Comunidad de Madrid evidentemente también a nivel estatal con los medios de transporte con que les cierran los centros de salud en fin yo creo que nos tenemos que ocupar de todo esto y para ocuparnos en condiciones creemos que es una condición por la que no vamos a dejar de trabajar en Izquierda Unida que es la unidad de la izquierda

Voz 0867 35:28 portando ustedes van a hablar con todos hablar con Podemos van a hablar con más Madrid si luego no se llega un acuerdo unidad todo el escenario está abierto es decir ustedes pueden estar de un lado o de otro

Voz 12 35:39 no nosotros desde luego nosotros sabemos de qué lado estamos que es del lado de las necesidades de la clase trabajar

Voz 0867 35:46 la gran semanario Rose evidente no que están creo que no sean una formación de derechas lo magra que ver

Voz 12 35:51 habrá que ver cuántos más están de ese lado no están pensando en otras cosas en este momento

Voz 0867 35:57 qué le parece o no sé qué les suscita la la actuación de la dirección de Podemos Pablo Iglesias o Pablo Echenique por ejemplo han echado más leña al fuego al decir que bueno no sabían entre otras cosas se pero han llegado a decir que no sabían de qué iba a vivir Íñigo Errejón hasta mayo no tenía ningún sentido que siguiera allí en el Congreso de los Diputados como tal mira yo Antena echar un poco de gasolina y la cerilla el bidón ya

Voz 12 36:21 evidentemente buena no es una carta de amor es decir una cosa así pero pero vamos esto te lo digo en un tono que que va completamente aparte porque lo que tenemos muy claro también nosotros es que como es un conflicto dentro de un espacio político que no que no es el mío sea un partido político que aquí aunque estemos en ciertos espacios colaborando y ojalá que sea así con ellos y con muchos más evidentemente no me voy a meter en sus disputas internas que lo que desde luego deseo como yo creo que la mayor parte de la gente en este momento es que se solucione en cuanto antes

Voz 0867 37:02 me hacía mucha gracia porque ahora veían la televisión en el Canal veinticuatro horas un rótulo en el que se identificaba Íñigo Errejón en total de televisión ponía ex diputado de Podemos claro es que a estas alturas no sabemos si es candidato de Podemos como él se declara candidato además Madrid no es porque no ha presentado todavía las primarias usted cómo interpreta que cree usted si tuviera que titular le tuviera que era una categoría un etiqueta Íñigo Errejón con le pondría ahora mismo es diputado es seguro

Voz 12 37:28 ya me he preguntado en esto el otro día te voy a contestar lo mismo indudablemente en este momento es un actor en el espacio de la política de la izquierda madrileña vamos a dejarlo ahí desde luego yo creo que toda esa confusión que se ha generado con esto nosotros tenemos se entiende menos que ser muy pulcro con no hacer valoraciones que deben que pertenecen al espacio interno de Podemos pero desde luego lo que sí te digo es que estás confusión no no no nos benefician a ninguno no creo que ojalá las cosas estén claras y la gente no ascienda desconcertada cuanto antes

Voz 0867 38:05 estos días hemos hablado mucho del riesgo de la fragmentación no de de los riesgos que conlleva que la izquierda Se se presente usted me decía atomizada antes no a esas elecciones de mayo en su búsqueda unidas se quedó fuera de la Asamblea de Madrid precisamente por no ir dentro de la lista de Podemos es mejor ir juntos a ustedes la la experiencia ya les señala claramente les abre el camino que por separado no sea araña el mismo número de de escaños que que que se hace cuando uno va en bloque cuando va en una lista conjunta de la Izquierda de prácticamente todo un eje de la izquierda

Voz 12 38:35 bueno yo creo que también en política hay en política electoral nada es una ciencia exacta eso también lo sabemos pero desde luego en esta organización tenemos definida una línea que es buscar la unidad y buscar en las confluencias Izquierda Unida ya lo es en sí misma de su nacimiento porque con con comparten espacio diferentes partidos políticos diferentes corrientes ahí eso yo creo que es bueno y saludable no es nuestra política de confluencia abrir todavía más ese marco y buscar los frentes comunes más grandes porque necesitamos el máximo de fuerza y en eso desde luego vamos a seguir trabajando nosotras tenemos claro que que es importante esa unidad el espacio de las izquierdas

Voz 0867 39:25 Sol Sánchez gracias

Voz 30 39:26 estar con nosotros un saludo muy buenas tardes

Voz 0867 39:32 pues no nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten de lunes hasta mañana adiós

Voz 30 39:42 a fondo

Voz 27 40:03 la ficción televisiva sea aproximado muy poco a la comedia política vive resulta muy difícil hacer humor con tanta competencia desleal en cada mitin

Voz 1 40:11 los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político alguien que lleve la honestidad bandera alguien que asuman un compromiso con la verdad va bien que luche por el futuro de nuestros hijos

Voz 27 40:25 tus hijas soy yo este no es un político de verdad Javier Cámara allí este martes presente en Hoy por hoy su nueva serie vota Juan

Voz 7 40:34 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 0867 40:42 es una ninfa en busca un libro de conscientes de que no lo acabara o Stephen gas

Voz 0133 40:51 esta noche convertimos en Farewell

Voz 32 40:53 gran librería en homenaje a los libros en librerías que han iluminado e ilumina nuestras lecturas que a vosotros os preguntamos cuál es vuestra librería de referencia como tenéis en casa ordenados vuestros libros de las estanterías

Voz 33 41:05 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y en nuestra cuenta de Twitter arroba y faros ser os esperamos esta noche a partir de la una y media en la SER en paro Mara Torres

Voz 1 41:25 la Ventana con Carles Francino estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca en ACB

Voz 0313 41:46 no sé si estamos todavía en plazo pero diríamos Año nuevo bueno año nuevo tecnologías nuevos seguro que sí pero pero no todas buenas tardes hola

Voz 0867 41:55 saludos estamos dando los primeros pasos de un nuevo año que traerá nuevas ideas y productos se llevará a otros iconos

Voz 1136 42:01 lidiará algunos que cada vez están más presentes en nuestras vidas Julio Prats asesor de estartapeando esta noche en nuestra edición de Hora Veinticinco va a ofrecer su pronóstico por ejemplo tecnologías dominantes en dos mil diecinueve

Voz 0801 42:14 hay temas tecnologías como los sesenta asistentes personales que yo creo que también hay un cierto grado de consolidación y bueno pues temas como el coche eléctrico y demás están dando estando no lo hará libro una revolución desde el punto de vista de de esa consolidación de tecnologías que seguramente de aquí a un tiempo nos daremos cuenta del cambio que hemos sufrido en nuestras pocos años

Voz 1136 42:33 además vamos a hablar de la gran cita del emprendimiento industrial que tiene lugar el jueves próximo en Barcelona el ICO ese Tech Fest en el que vamos a conocer por ejemplo los casos de éxito de empresas españolas dedicadas a la exploración espacial no es ciencia ficción Oriol Pascual es el director de este festival tecnológico en España pues los muy conocido

Voz 34 42:54 pero tenemos una buena colección de descargas de este tipo si tenemos de de Pangea Aerospace que hacen un cohete para lanzar micro satélites pero con la misma tecnología despedí sexos sea cohetes que son reutilizables

Voz 0827 43:09 ampliamos todo esto

Voz 1 43:10 noche duda es saber qué cortometraje Te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business grave

Voz 14 43:35 lo que queda

Voz 1 43:35 el día con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:40 por qué estamos arrancando nueva semana por dónde empezamos el resuena

Voz 0827 43:44 pues mira con un dato desde el inicio de la crisis económica el número de multimillonarios casi se ha doblado sus fortunas han crecido casi lo mismo que ha aumentado la pobreza de los más pobres así veintiséis personas más ricas del mundo acumulan más dinero que los tres mil ochocientos millones de habitantes más pobres son datos del informe de Oxfam Intermón que ha presentado en España Liliana Marcos

Voz 7 44:06 las grandes cifras de la desigualdad para extrema de la riqueza las vamos a nivel global cuando vemos que los grandes ricos e del mundo han ganado el año pasado su riqueza ha aumentado cada día en dos mil quinientos mil

Voz 1 44:20 eres de dólares pues nada disculpen que

Voz 0827 44:22 les haya cortado el buen rollo por lo demás

Voz 1 44:29 Íñigo Errejón deja su escaño como diputado de Podemos así lo ha anunciado

Voz 0799 44:33 esto es una decisión estrictamente personal llevó días de peticiones y exigencias de que entregué mi acta y creo que no hay que alargarlo más así que les comunico que entregó mil acta de diputado de Podemos por Madrid

Voz 0827 44:50 sí había habido muchas peticiones Pablo Echenique Irene Montero por ejemplo ya le habían dicho que si ellos fueran él Errejón habrían dejado su escaño y Rafa Mayoral esta misma mañana se lo ha vuelto a insinuar en Hoy por hoy horas antes de la comparecencia de Errejón en el Congreso

Voz 35 45:06 si alguien se iba a preguntar por un partido ya se va a presentar por otro pues es quien tiene que explicar por qué quiere permanecer en el anterior pero es que esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión política es una cuestión de responsabilidad y cuando alguien toma una decisión política tiene que asumir la responsabilidad sus consecuencias superar de esa forma y tomarlo así que tendrá que venir de Sirte cuáles son las consecuencias de sus actos porque ya todos somos muy mayorcitos

Voz 0827 45:30 ya somos muy mayorcitos como queriendo decir bueno la cosa es importante por supuesto no deja Podemos deja el escaño que obtuvo en nombre de aquel partido el asunto ha llegado a las twiterías por cierto con toda su crueldad no para Errejón en este caso no sé qué es mejor si la twiterías o los comentarios posteriores

Voz 36 45:51 el tuit sobre el lío que tiene montado en Podemos quizá no no da más información

Voz 1 45:55 pero por si acaso Paulino recuerda esto el único que no va a perder la silla en Podemos es Echenique

Voz 0313 46:01 hay todo está la bella vamos ahora no hacemos prisioneros de hacer Larguero de noche

Voz 0827 46:13 absolutamente a degüello ha sido también la primera de las grandes noticias del Mundo Today

Voz 0089 46:18 Pablo Iglesias ficha a Pablo Iglesias para sustituir a Íñigo Errejón como candidato por Madrid el Gobierno asegura que no llega a un acuerdo con los taxistas porque estos no dejan de dar rodeos

Voz 37 46:29 en vez de ir al grano se entretienen dando vueltas al tema es tangencial es Si no llegamos nunca lamentan las autoridades

Voz 0089 46:35 a mí que de OT pensaba que la gala de ayer ir a Eurovisión

Voz 37 46:38 con la verdad es que me alegro de no tener que volver a cantar este tema nunca más las confiesa

Voz 0827 46:44 de eso hablaremos un poquito más tarde pero desde luego el abandono del escaño de por parte de Íñigo Errejón ha abierto una brecha en su partido en Podemos pero también ha provocado un pequeño temblor en toda la izquierda y ello de ello ha hablado ha cantado arcano

Voz 0684 47:02 no vemos la plataforma de aura matriz ha dicho que ahora mismo tienen un gran problema de repente se una Errejón con Carmena y luego la política entera está en batalla la izquierda me recuerda que de repente sale una neo facción de Unión pasión y todos están buscando la nueva solución insiste en el vale es lo que buscan en el barrio y mientras grita gol todo el estadio pero bueno lo importante

Voz 1 47:26 este que está todo tan movido que nunca me van a decir que es el fin del partido

Voz 0827 47:30 pues ya ven las declaraciones de Iñigo Errejón que son asunto destacado de este lunes pero Toni Martínez se ha fijado en otras declaraciones las de José Luis

Voz 1 47:47 se ha hablado mucho de la huelga de los taxistas aquí en Madrid también en Barcelona y claro al ministro de Fomento le han preguntado él ha hablado ya ha ocurrido

Voz 0827 47:56 lo siguiente

Voz 0313 47:57 Ávalos está haciendo unas declaraciones defendiendo sus leyes ya los tres segundos de comenzar a hablar se oye a una periodista que le dice imperativa mente mire a cámara por favor

Voz 1 48:07 bueno las bases están puestas transferencia es mira

Voz 0313 48:11 tomará diga usted lo que quiera pero mire Alan cámara las bases como si las ponen la luna ministro estás la crueldad del oficio político son como actores en paro

Voz 0827 48:22 no como en un casting permanente en la política es

Voz 0313 48:25 una prueba de cásting diaria

Voz 1 48:27 bueno piensas que estás dominando el mundo

Voz 0313 48:30 y te dicen hable más alto mira a cámara deja el teléfono ya le llamaremos

Voz 0827 48:33 huy

Voz 1 48:36 puro

Voz 1626 48:39 a quienes hemos llamado ha sido alguien desde la

Voz 0827 48:41 Dana porque sobre el conflicto hemos planteado la polémica pero hemos querido escuchar a usuarios de uno

Voz 1826 48:48 el otro por ejemplo David a través de Twitter dice para mí alguien que nada más montarte en su coche te pregunta que si te iba por aquí o por ahí creo que me va a querer sacar más pasta de la que debería lo digo por experiencia me ha pasado por ejemplo en Madrid pero a David le responde Iñaki que es taxista en Bilbao desde hace dieciocho años dice que cuando el recorrido no es evidente Él tiene la costumbre que es como una deferencia de preguntarle al cliente por dónde prefiere ir por el mero hecho de que vaya ya hemos hablado también con un taxista a Juan Carlos

Voz 4 49:17 señor de nuevas los contaba su experiencia que aunque ser usado actuación ha sido de nuevo resolvió el servicio a su lugar de trabajo en treinta irrumpió Uber pasaron a acostarse servicios veinte dólares ahora que han ganado la batalla el iba a su trabajo le cuesta ochenta dólares

Voz 38 49:34 este es Juan Carlos es taxista y en la otra orilla Javier

Voz 39 49:39 la administración la que veo regular claro yo soy el primero que quiero que eso regule que conviva ambos porque creo que hay mercado para todo el mundo pero lo que pasó puedo hacer es primero violencia y segundo que nadie haga nada cuando se lo achaca

Voz 0827 49:52 pues hemos hablado mucho de este conflicto y seguiremos hablando desde luego en las próximas horas en los próximos días por cierto el viernes cambiando de asunto Netflix estrena examen de conciencia que es una serie documental que pretende dar voz a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española

Voz 40 50:09 yo me crié en una familia católica cuando fui abusado mundos se desmoronó

Voz 38 50:16 durante más de veinte años de permanecían Selena

Voz 1 50:21 llamo Carlos Suárez ochenta y ocho

Voz 7 50:30 ya somos niños por fin ha llegado el momento de los abusos sexuales

Voz 0827 50:38 hay niños que lo sufrieron y lo han contado como adultos como Miguel Hurtado uno de los testimonios que hoy ha estado en La Ventana en dos mil dieciséis hizo público que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando él tenía dieciséis años ahora desvelado que se trató el padre Andreu Soler ya fallecido de la abadía de Montserrat dice que se ha quitado más que un peso de encima fibras que me haya quitado

Voz 38 51:01 peso de encima

Voz 0827 51:03 me he quitado una montaña de encima que me hasta estado

Voz 38 51:06 cuando durante veinte años entonces muy tranquilo

Voz 27 51:10 y son muy tranquilos ha contado la historia como ese peso no solamente el efecto a él que afectó también a su familia una familia

Voz 38 51:19 tónica que el educó también en el catolicismo pues Familia es católica a mí me educó en la fe cristiana claro en su mentalidad no entraba que hubiera Nombre de Dios que un aprovechará su posición para abusar de menores entonces un momento fue la conmoción después de la conmoción vino la indignación ya al expresar la indignación dos abades de Montserrat creyeron al testigo trasladaron al sacerdote pero intentaron convencerle

Voz 0827 51:52 a él y a su madre para resolverlo internamente

Voz 38 51:55 ya era leer lo que hizo fue mover a mi abusador de sitio enviará una carta decirme que lamentaban los problemas que había tenido con el Sharma Andreu que estuviera tranquilo porque ya lo había trasladado de sitio que ya no está en contacto con menores ir rezo por mi a la Moreneta si además más de mandar una carta esto me enteré después estuvo llamando a mi madre varias veces aparentemente preocupándose por mi bienestar pero persuadió

Voz 0827 52:22 que por el bien de todos lo mejor era J