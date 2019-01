La Ventana (22/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1934 00:00 cuatro las tres en Canarias a partir de esta hora los taxistas se reúnen con el

Voz 1454 00:07 conseller de Territorio de la Generalitat en el quinto día de huelga centenares de taxistas a las puertas esperan la oferta del Gobierno catalán Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 00:16 la Generalitat está elaborando un decreto que establece que los servicios de Eric Abizaid Se deben contratar con quince minutos de antelación el conseller Damià Calvet les dirá esta tarde a los taxistas a los conductores de los vehículos WC que están dispuestos a modificar este límite si hay consenso entre las partes Easy Se cumplen estas condiciones sin chantajes

Voz 1934 00:36 garantizando la celebración del Mobile World Congress estaríamos dispuestos a plantearnos

Voz 1600 00:43 posibilidad Calvet asegura que exigirá que las propuestas que se pongan sobre la mesa sean jurídicamente sólidas proporcionales y en Madrid en el segundo día

Voz 1454 00:52 de protesta los taxistas han vuelto a Ifema su centro de operaciones y el lugar donde mañana arranca Fitur la feria de turismo en una hora han convocado una asamblea para decidir próximas acciones los nuevos consejeros del Gobierno andaluz han tomado hoy posesión de sus cargos y Vox quiere que el Partido Popular empiece ya a poner en marcha las medidas acordadas empezando por la inmigración Adrián Prado

Voz 0019 01:11 ni veinticuatro horas de margen Vox mete presión a Juanma Moreno y le pide que aplique ya el punto veintiocho de su acuerdo con el PP que contempla la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes ese punto establece que la Junta tiene que colaborar con la Policía para aplicar las leyes vigentes en materia migratoria en concreto que la Consejería de Sanidad ahora de salud familias entregue el archivo con la copia de los pasaportes que los inmigrantes en situación irregular habrían entregado para optar a la tarjeta sanitaria de esta manera se puede iniciar los trámites para la apertura de los expedientes de expulsión desde el PP responden diciendo que ellos lo que exigen es una inmigración ordenada legal irrespetuosa con nuestras culturas

Voz 1454 01:45 vuelven a ralentizarse los trabajos para intentar localizar a Julen en Totalán el motivo no sólo ha explicado en Hora catorce el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur Juan López Escobar

Voz 0184 01:54 ha habido una desviación en en la construcción la dureza ha bailado en la perforadora Hinault está perfectamente vertical Iyad supuesto que han tenido que sacar otra vez el tuvo volver

Voz 1454 02:11 la familia Franco ha presentado hoy ante el Ministerio de Justicia las últimas alegaciones al decreto del Gobierno que prevé la exhumación del dictador del Valle de los Caídos insisten en la catedral de la Almudena como alternativa y lo hacen con qué argumentos Adela Molina

Voz 0011 02:22 los nietos alegan entre otras cosas que todo el procedimiento es una farsa con pretensiones garantistas para tratar de dotar de cobertura legal una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno que es la de exhumar a Franco en un comunicado el abogado de la familia Luis Felipe Utrera Molina explica que han remitido al Gobierno un escrito de cincuenta y cinco páginas reiterando su negativa a la exhumación en el que cuestionan además el informe de la Subdelegación del Gobierno que desaconseja la Almudena por seguridad los nietos argumentan que se trata de una zona fuertemente vigilada que no es objetivo del terrorismo islámico o que hay más afluencia de público en el Prado que la que podría haber ante la tumba de Franco en la calle

Voz 1915 03:04 también lo de Madrid con el sector del taxi una mesa a la que no se ha asentado la Comunidad de Madrid a pesar de que quiere que sean los municipios los que asuman las competencias en la regulación de la su BTT el presidente madrileño Ángel Garrido insiste en que no va a dar su brazo a torcer

Voz 0177 03:17 yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete aquello que me compete que es la captación pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que se han equivocado se han equivocado ya pueden plantearon las era hacer esta mañana

Voz 1915 03:31 se han reunido con el presidente de la patronal madrileña que se ha ofrecido a mediar teme que la huelga provoque graves problemas económicos al coincidir con Fitur pero los taxistas dicen que juegan contra reloj Miguel Ángel Leal ex presidente de Taxi

Voz 0318 03:43 esto no puede ser el plazo límite para la Comunidad de Madrid para presentar una proposición de ley de nuestro únicas el jueves porque si no ya no llegamos pueblos por los plazos electorales entonces de ninguna manera podemos levantarnos desgasta para reiniciar lo después no nosotros tenemos que seguir hasta el final

Voz 1934 03:59 durante las protestas de los taxistas en a dos

Voz 1915 04:01 uno de ellos ha sido atropellado por un vehículo negro que se ha dado a la fuga se investiga si el autor del atropello es un WC el taxista de treinta años está herido grave en el Hospital de La Paz el Supremo ha confirmado la pena de dieciocho años de cárcel para un hombre que mató a su ex novia en el año dos mil quince en Carabanchel el alto tribunal considera probado que el condenado asestó varias puñaladas a la mujer acabando con su vida informa Alberto Pozas

Voz 0055 04:22 dieciocho años de cárcel por un delito de asesinato es la condena firme de Alberto Nuño por asesinar a su expareja en el PAU de Carabanchel en noviembre de dos mil quince ya no pudo defenderse según la sentencia del ataque por sorpresa del hombre con el que todavía compartía piso en una urbanización de la calle de los morales y murió de una decena de puñaladas en su recurso el acusado llegaba a alegar que la víctima era una persona violenta los jueces rechazan su argumento ese año en dos mil quince Esta mujeres vetos lava Nicola Emma fue una de las cuatro asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la comunidad de Mas

Voz 1454 04:50 sí tenemos siete grados en el centro de Madrid pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenas

servicios informativos la Ventana con la espera encina

Voz 5 09:20 no imaginaba la verdad es que bueno el libro ya está por ahí circulando a ir me hizo especial ilusión y me hizo por lo que tú has contado perfectamente no se hablaba de mi libro en este caso no se hablaba de la pervivencia de un negocio que solamente se puede hacer si los que estamos al otro lado del mostrador señor seguimos aportando como sea puerta bueno pues no está mal comprar en Amazon pero tampoco está mal ir a la librería más cercana y aunque tarde unos días en llegar el libro pues pedirla porque en la librera funcionara la librera comprará el pescadero el pescadero comprar el carnicero el carnicero el panadero como expresaba perfectamente bien Yolanda

Voz 1826 09:56 si al final se acortará los tiempos porque si no es que dos meses y medio te hubiera dado tiempo a Pizarro

Voz 4 10:00 seguro que sí sí sí sí a Luz Sánchez Mellado buenas tardes compañera qué tal qué te parece esta historia muy bonita historieta pequeñita modesta

Voz 0313 10:10 diminuta muy bonita

Voz 4 10:12 pero como decía el otro día un tuit en el día de las

Voz 1934 10:15 querías está muy bien eh tuitear expresar el apoyo a las librerías pero al final si se mueren es por falta por inanición en el sentido literal determinó sin no compramos no sobreviven no pero

Voz 4 10:24 Yolanda predicaba trigo hacerla rocosos claro claro

Voz 1934 10:27 lo digo sobre todo entra entra en juego el la cultura de lo quiero ya más allá de

Voz 4 10:34 el pequeños de inmediato lo sabrá todo lo quiero ya el otro

Voz 0011 10:37 día entrevistaba a Juan Duyos que es un modista que presenta colección el el viernes en Cibeles que lleva veintidós años en el negocio lo cual es es bastante bueno Nava Azaña mantenerse en esa primera línea me decía eso mis clientas pueden esperar tres meses por un abrigo porque tienen otros todos tenemos abrigos pero queremos el último lo queremos ya ese es el ese es el problema por una parte y por otra parte bueno pues en la eclosión de otros negocios el problema está en en el equilibrio encontrar el equilibrio

Voz 0313 11:04 efectivamente andamos y Holanda buenas tardes

Voz 4 11:06 buenas tardes qué tal Yolanda cómo va eso estamos pasa enviar el a los de Davos o no estar demasiado arroba Gabo oye cuántas librerías pueden quedar en nada

Voz 0313 11:25 anda ahora yo dicho cuatro-cinco pero así un poco de de referir

Voz 6 11:28 decía igual seis librerías de todas formas quería corregir un dato yo llevo esperando este libro un tiempo porque era mi librería de referencia hay otras librerías que se que igualó poder tener que esto no es Atapuerca aunque estemos cerca que que bueno que yo bueno pues a mi librería de confianza estaba esperando a que llegase pero lo que hablábamos antes de la inmediatez yo creo que no corre prisa siempre tiempo para leer entonces no es es algo inmediato CM corriese mucha prisa alcanza el libro

Voz 0313 11:55 el libro en este caso el desde ayer está muy bien disfrutas aprendes mucho leyéndolo pero si esperas una semanita es tampoco te mueres

Voz 6 12:03 no no pasa nada

Voz 0827 12:05 y ahora cuéntanos el entramado de Hacienda porque es que es lo que tú describía es perfectamente bien en un tuit no que cada vez que tomamos una decisión de comprar algo en un lugar concreto no estamos solamente decidiendo sobre eso que compramos en ese lugar en ese momento sino algo más no que funcione pues un pueblo una ciudad o incluso más

Voz 4 12:23 como tú decías no claro sí sí

Voz 6 12:26 yo creo en eso consiste en mirar un poquito más y no ser un poco más corporativos entre nosotros a veces nos fijamos mucho fuera damos consumimos mucho productos de fuera y aquí en España hay productos estupendo que a la hora de bueno todos desde alimentación de coches de todo y siempre que no vamos a comprar las cosas fuera pensamos que es mejor yo creo que no tenemos que apoyar entre nosotros es fundamental pues porque cuando adquiere dando iba todo muy bien pues eso a mi negocio muy muy bien yo pudiera comer a los restaurantes que podía un par de gotas en zapaterías estupendas y ahora pues todo eso se tiene que te ralentizar vamos si yo considero que soy bueno que no lo es un pecado comprar en Amazon pero nuestras pensiones nos va a pagar Amazon estas presiones las vamos a pagar los trabajadores

Voz 0313 13:08 Yolanda tú tienes una floristería a llenarán de desde hace cuánto tiempo

Voz 7 13:12 pues yo voy para treinta y tres años cuarenta y tres años y tú también ha notado el cambio de los

Voz 0313 13:18 tiempos en los nuevos formatos

Voz 7 13:21 sumo todo eso o no tanto si si se nota muchísimo pero si te has adaptado

Voz 6 13:26 eso sí tienes que adaptar lo queda otra que es nuestro producto encima es un producto digamos un poco de lujo entonces si la gente difícilmente tiene para pagar el recibo de luz menos para comprar flores pero claro luego también te cadenas que pues hoy estamos con el conflicto de los taxis

Voz 4 13:42 ya no estamos en las mismas condiciones

Voz 6 13:44 unos que otros la ley no es igual para todos esta gente no tiene las condiciones que el pequeño comercio bueno pues así un poquito todos

Voz 0313 13:53 es lo que venimos comentando hace un par de días no que se trata de ver cómo cómo hacemos el tránsito que está claro que los tiempos cambian que algunas practicas progresan con contra eso no te puedes posicionar de ninguna de las maneras pero no es el momento de tránsito hacia ese futuro que no sabemos cómo será aún tenemos que buscar un pacto y eso es lo que se está buscando o lo que se intenta encontrar en sectores como el del taxi ahora con los conductores de de vehículos de

Voz 4 14:20 no sé si todo eso vale

Voz 0313 14:23 para otros muchos sectores del del comercio también del que tú formas parte ha tenido que que adaptarse porque si no desaparece no hay que hay que hay que buscar ese ese punto de encuentro que comentaba que

Voz 1826 14:33 para ese pacto de entrada Yolanda no compras nada a través de Internet

Voz 6 14:38 interés la bueno aparte que me dicen que soy la es la familia que es como predicar en el desierto que soy pues es una pesada pero estoy todo el día a mis hijas dándoles la matraca intentó pues eso te llamo Mi circulo tampoco

Voz 1826 14:51 pero es que también puede haber alguien de Aranda que la única posibilidad de tenga es vender a través de Internet

Voz 0313 14:56 sí claro lo tiene mucho tácticamente

Voz 6 14:58 todo hemos tenido de todo claro es que vamos ahora a un término que nos vamos a tener que comprar un paquete de folios para mazo porque es que las librerías yo me han me angustia muchísimo que en mi madre que es una señora jubilada que ha trabajado toda la vida como como un animal se tenga que ir a un supermercado aprobará dentro de nada a las afueras del pueblo para no comer pan encima porque eso no es ni para que los venden que esa es otra entonces es que estamos cerrando el pequeño comercio nos damos cuenta me habláis antes del precio el el libro que he comprado el precio está en la portada o sea que supongo que será el mismo precio en Amazon que en una gran superficie en la librería del barrio del barrio está generando que digo yo que más riqueza yo como es el ejemplo de una tienda que teníamos aquí en la Plaza Mayor de Aranda que vendía ropa ropa de marcas y la gente yo siempre decía bueno este señor vende mucho presiones que gana mucho dinero este señor si ganaba mucho dinero iría muy bien pero estaba pagando cinco sueldos bastante decentes porque eran señores que podían mantener una casa de hecho pagar carreras sus hijos hoy daría no existe han pues tú la cadena yo yo ahora mismo tres chiquitos trabajando que probablemente no se pueden independizar de casa de sus padres

Voz 4 16:05 el sueldo no les da ni para hacerlo

Voz 6 16:07 Miller entonces que estamos generando real estamos generando puestos de trabajo estamos generando miseria

Voz 0011 16:13 eso es verdad pero es verdad que la rebeldía individual bueno pues cunde lo que cunde pero los modelos si las generaciones vienen con ese Shipping Co incrustado o no los viajes comprar viajes por internet todos los paquetes las agencias de viajes tuve de es un producto muy muy sensorial muy carnal tú vendes flores y claro no sé si si evidentemente repartirán también por Inter Flora imagino osaba o por una cadena de distribución que se puede sobrevivir solamente desde el punto de vista analógico sin tener nada que ver con con con la tecnología

Voz 0313 16:45 creo yo yo creo que el debate no es Yolanda hablan de del día el debate los veinte reaccionó que yo creo eso está superado pero no no es incompatible hacer vida hay compras y operaciones por Internet con intentar cultivar decía antes y Yolanda lo que genera la librería o la tienda de ropa del del señor que luego tuvo que cambiar por una gran marca Generelo intangible que genera complicidad de barrio de vida Hay de iré vecindad y esas cosas que ahora parece que sean rancias de moda pero a mí me parecen muy importantes todavía en la vida cotidiana

Voz 6 17:12 claro sí yo creo que lo importante es la cercanía y sobre todo el ser legal a la hora de trabajar porque a mí precisamente me llama la gente me hicieron tienes páginas web para ver lo que tú tus trabajos no me niego tener página web llevo treinta y tres años con un negocio creo que es consciente de de mi profesión profesionalidad entonces de qué me sirve tener una pagina web con unas fotos maravillosas y luego te voy a mandar lo que yo quiera es que yo creo que hay que ser eso pues legal si trabajar bien intentar dar un buen producto fresco y veamos una pagina web me parece que es un catálogo pues me parece muy bien pero si luego el catálogo no es real no lo sé no voy ya sé que voy a través de los tiempos pero

Voz 4 17:50 pero Yolanda estás esperando algún otro libro o iba de momento con la

Voz 6 17:56 pues debe que imperfecto que es ese que llevarla no acalló a vamos trino sí pero bueno no tengo estoy por la mitad el libro de de Isaías osea que que tengo todo el tiempo del mundo

Voz 4 18:07 si bien ha salido más barato venir aquí a la que hacía lo habíamos no había firmado nada queda pendiente me van

Voz 1826 18:15 es lo más grave de todo lo que has dicho es que el Aranda no se pueda comprar pan dentro de poco

Voz 6 18:21 eso sí generando y mucho sirviese por desgracia muy bien

Voz 4 18:24 Yolanda oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana hay que te vaya muy bien de verdad un aviso hasta luego

Voz 0313 19:13 gente ayudando gente no escuchamos en esta canción vamos a seguir el hilo vamos a seguirlo con otra historia en el cine a veces nos cuentan cosas de de personas es que en fin que teniéndolo todo lo deja y empieza una vida nueva dice joe buque qué historia tan tan bonitas han intentado eh que cosa tan tan grande bueno esta tarde tenemos en La Ventana a alguien que lo hizo de verdad qué pasó de estar trabajando pues en un despacho por ejemplo americano que muchísima gente en porque es un trabajo magnífico pasó de vivir en un ático en en Madrid a ayudar a la gente más necesitada pero muy muy necesitada en en Honduras Álvaro Ramos buenas tardes hola qué tal amigo como es hoy de por dónde por donde nos empieces la historia yo quiero saber eso cómo se produjo el cambio hace cuánto tiempo porqué razones por qué motivos tú tenías una vida con la que sueña con mucha gente a nivel de confort de estabilidad económica de bienestar y de repente lo cambios de repente no lo cambias un día para irte ayudar a gente que las pasa

Voz 12 20:12 entonces por qué y en qué momento pues un proceso de de muchos años donde yo que ese combinando dos cosas una el yo meto somos conscientes de que en el mundo todavía hoy Siglo XXI

Voz 2 20:26 estamos hablando de Internet digitalización etcétera pero todavía hay millones de personas que se mueren de hambre unos inmediatamente y otros a cámara lenta que todavía hay millones de personas de niños que no llegan a estudiar más de doce años a muchísima gente en que vive en el mismo colchón situaciones muy duras y yo me iba dando cuenta de que eso estaba ahí y que eso es una urgencia que de alguna manera que si no quiere ser cómplice de que si no hacemos nada por eso acabamos siendo cómplices de ese problema y por otro lado también me da cuenta que aunque tenía un trabajo muy cómodo y ganaba dinero y tenía bienes dar que también el dónde estabas exactamente el bueno yo he trabajado en Madrid trabajado Londres trabajó en Estados Unidos bueno pues ganamos ganar mucho dinero y tenía Amis comodidad hacia cosas interesantes yo creo que en el sistema hay que creo que es muy útil que haya empresas que generen Gener cursos porque pagan impuestos etcétera pero también yo creo que muchas veces la el bienestar y la comodidad te puede dormir creo que apostar la vida por causas tan justas como que la gente coma que los que las persona desarrolle sus talentos eso posiblemente la mejor manera gastar la vida porque sino la sociedad del bienestar

Voz 13 21:44 te duermes

Voz 2 21:46 puede pasar el tiempo y al final pues te

Voz 0313 21:48 se come el aburrimiento entonces dónde vives ahora ahora en Honduras pero donde exactamente vivo en Tegucigalpa

Voz 2 21:54 en una en un barrio en un barrio de esos pobres de típico de de América Latina

Voz 1620 22:00 Moya áticos hay ahí no hay áticos en la

Voz 2 22:02 la vio una residencia de estudiantes de a mí lo que me cambio también fue el conocer la realidad de la pobreza queda pobreza lo vemos por televisión la leemos pero hasta que uno no la ve cara a cara IVE la realidad de la pobreza y como

Voz 0313 22:14 llegas a eso

Voz 2 22:15 llego buscando oportunidades para ayudar yo como digo la creo que existe un problema serio en el mundo que no nos tomamos en serio la pobreza que la solución es que hay la pobreza no están bien enfocadas creo que desde el punto de la inteligencia la profesionalidad rigor es clave para resolver la pobreza ya andaba buscando este tipo de oportunidades y lo primero que hay que hacer es conocer la realidad ir segundo buscar proyectos de gente especialista en eso y me encontré a un misionero el yo siempre digo que la mejor equipo de España no no es el Real Madrid o el Barcelona ayer en Madrid el mejor equipo de España a los misioneros la España es el país del mundo que tienen más misioneros personas sí si todo el mundo entrar y eso dice mucho de este país porque no sólo el misionero que se marcha un lugar complicadísimo dificilísimo y da la vida y cuando hay una crisis humanitaria los únicos son ellos sino también la gente de España que les apoya desde ahí su las familias que les deja que les dejan que les apoyan bueno pues conoció misionero de esto es un galáctico que se llama Patricio Larrosa el padre Patricio Larrosa también otro misionero compañero suyo amigo de toda la vida al padre para Ramón Martínez eso misioneros de toda la vida de pueblo de España que fueron allí hace treinta años a barrios muy difíciles muy pobres ahí empezaron el padre Patricio se sobre todo el proyecto de educación Él juntó a unos niños y les dijo Llosa ayudo si vosotros ayuda

Voz 0313 23:45 y eso cómo funciona después esa rueda cómo se mueve

Voz 2 23:48 la rueda se mueve porque cualquier persona una persona pobre aunque no tenga poca educación aunque no tenga para comer se titula emotiva le enseñas aquel pueda ayudar a aquel puede cambiar el mundo Il apoyas esa persona es una superpotencia y es la demostración de este proyecto esos niños que empezaron con el padre Patricio a medida que iban siendo apoyados por gente de España que vieron esa realidad pues cada vez hicieron prueba más grandes sabían más organizada mejor organizada mejor sabes y al final eso supone que a día de hoy hay doce mil estudiantes desde Kinder desde guarderías hasta la universidad que a su vez también ayudan contando Prieto de salud de ancianos etcétera etcétera pues ayuda a treinta mil personas se da de comer a seis mil personas diariamente son los mismos pobres los mismos estudiantes de la zona más marginal dónde estaba el problema estaba la solución la gente pobre organizada y apoyada es las son las personas que puedan resolver sus problemas y además es me ayudó a mí eso me enseñaron

Voz 13 24:48 que la manera de ayudar y ellos me enseñaron que

Voz 2 24:53 que la vida es mucho más que en la comodidad de tener dinero en el banco que es mucho más que tener un ático que es mucho más que viajar mucho que la vida ama de de cambiar el mundo y hacer un lugar mejor encestó chicos por ejemplo me una cosa me sorprendió mucho de un joven que tendría diecinueve veinte años es que vivía en una casa de madera en una ladera que cuando llovía se le metía al barro en la casa pero él estaba contento porque tenía una casa de madera hay su preocupación era que había otros niños que no tenían para comer y esa persona me pareció que era mucho más inteligente que yo decía mira mira yo en mi casa tenemos una casa de madera somos cuatro tenemos un par de Kaman las compartimos que tenemos suficiente tenemos para comer lo que yo no puedo es dejar que son niños pasen hambre entonces él seguía estudiando con la ayuda de Patricio pero él estaba organizando proyectos para dar de comer a niños o a tender hacia unos pues esa persona a mí me dio esa idea que no son son muchos eso me dieron a mí un ejemplo de vida impresionante incendiaron

Voz 0313 25:52 ayudar yo me di cuenta cuántos años llevas ahí yo llevo seis años lleva seis años cuando usted hizo clic la cabeza que decidir te decidiste marcharte cambiar de vida amigos familia aquí en en España aquí en Madrid qué grado de de comprensión de apoyo o de estupefacción en contraste que también es legítimo extrañarse porque alguien

Voz 2 26:11 pues yo creo que al final el yo creo que todo el mundo te da la razón porque quién no te va la razón si tú dices que vas ayudar a gente para que coma que no te va la razón

Voz 0313 26:20 es la razón pero no lo hacen o no lo hacemos

Voz 2 26:22 te animan el problema lo mejor les les ocurre es que cuando uno se lanza ahí

Voz 13 26:28 sí

Voz 2 26:28 genera un agravio comparativo que dice llora qué hago yo si me amigos y mi familiar si mi compañero se ha marchado ahí a resolver una cosa que yo sé que existe pues eso lo Camus fondo esto lo que genera es que los pobres te ayudan por qué porque despierta la mentalidades de aquí que está muy dormida

Voz 0313 26:49 sido insecto alguien alguien de de tu grupo de has te has seguido lo digo para quedarse pero al menos visitar te en Honduras a mucha gente

Voz 2 26:58 la gente ha ido a visitar la la empresa donde yo trabajaba está muy organizada para ayudar en la el muchos amigos está muy comprometido buscando ayuda

Voz 0313 27:09 este este movimiento que inició el padre Patricio con esto jóvenes en nombre de la Fundación que esa población no consiguieron por si quiere participar de colaboración de fuerza Paco es la es la página buena nota que tenemos página

Voz 2 27:27 y lo que generó una una red de solidaria en España hay al próximamente veinticinco grupos en ciudades de España de personas qué aprendieron de estos jóvenes ayudar esto jóvenes ayudaron a despertarse a darse cuenta de que su vida valía para mucho más de lo que estaban haciendo esto les da mucha vidilla mucha gente entonces hay una red de que a lo mejor serán casi pues como entre mil personas de España organizada haciendo actividades para que seamos capaces de poner a estudiar a doce mil jóvenes dar de comer a seis mil ayudar a ancianos etcétera

Voz 13 28:02 es una marca España excelente eso que tú clic vital veo que te ha ordenado sacerdote a los treinta y tantos si a los a los cuarenta y uno gracias por quitarme años pero

Voz 4 28:15 vamos tan jóvenes Jesucristo Dios si también vocación tardía un cambio de vida radical pero no

Voz 0011 28:25 imagino que la la semilla religiosa o el aspecto religioso estaría presente desde siempre lo lo lo consideras como una una misión pastoral eso también también tiene esa

Voz 13 28:35 ardiente pastoral o no si no si lo tiene

Voz 2 28:37 en esa búsqueda de la verdad de la mejor manera de ayudar pues uno descubre que el mejor manual el mejor libro el mejor plan de negocio es la vida de Jesús y las personas que siguieron a Jesús lo que os decía del mejor equipo de España son los misionero los misioneros

Voz 13 28:53 ponen en hacen realidad encarnan el plan de

Voz 2 28:59 es un señor que hace dos mil años intentó crear una familia humana y entonces te das cuenta de que esto no es la cantidad de libros que hay escrito sobre la pobreza informe diagnóstico etcétera yo que se llenan no se van de aquí hasta Moscú pero es es mucho más sencillo Álvaro

Voz 0827 29:18 nosotros somos muy fáciles siendo esas convencido ya ahora convenció a los de Davos porque yo siempre esos tengo que acabar con la pobreza es muy rentable económicamente pero tenemos un nuevo capitalismo que solamente para de crecer precarizar todo empobreciendo a la gente lo que tú explicado es decir que doce mil ex pobres ahora sean capaces de sostener una comunidad de treinta mil de cuarenta mil eso es muy rentable económicamente además no son menos

Voz 2 29:42 porque esos doce mil la mayoría son niños los que mantienen eso es un grupo de unos quinientos estudiantes de Bachillerato y Universidad yo que vengo el mundo la inversión a los de Davos les diría a un niño por un entre uno y tres euros al día durante un periodo de tiempo largo porque no hay magia en el tema la pobreza y un periodo de veinte años tú hagas un coges un niño de cuatro años invierte es uno dos euros en ese niño en un periodo de veinte años que para hacerlo número gordo son veinticinco mil euros con esa inversión de veinticinco mil euros ese niño con veintitrés veinticuatro años

Voz 13 30:18 puede empezar a ganar trescientos euros que eso allí es para tener una vida decente supone la generación de riqueza así con un margen de cincuenta por ciento el empresario de de seiscientos euros durante

Voz 2 30:30 cincuenta cuarenta y cinco años de vida laboral para hacer números gordos pon cuatrocientos mil euros que negoció hay que tú pongas veinte mil recibe cuatrocientos mil los de Davos pues si se lo explicas también a veces porque es que ellos están también muy cegados y no lo no se dan cuenta yo creo también porque la pobreza está muy escondida la gente no se toma en serio la pobreza y a los misioneros pues no se les da el eco por eso que muchísimas gracias de la enhorabuena que lo sé

Voz 0313 30:58 pero esto es una cosa concreto es el retorno cuando hablamos de ciencia dice no lo que gastas no es que no es un gasto es una inversión porque tiene retorno además son tres euros por uno cero en el caso de España

Voz 13 31:10 sin tener en cuenta el que tú conviertes a personas que tenían un impacto negativo en la sociedad porque son jóvenes que si no serían delincuentes asesinos narcotraficantes niñas que empezarían a tener hijos que no podrían educar y controlar tendrías migración ilegal que irregular invertir en estos países

Voz 0313 31:30 sí que se Pérez con sentido común

Voz 2 31:32 la esperar magia con periodo pero el sentido común de educar a un niño lo que no que han hecho con nosotros

Voz 13 31:39 barato la rentabilidad es brutal

Voz 0313 31:42 por pero esto ya lo has dicho a los digamos que es ganar

Voz 1826 31:45 un mil quinientos por ciento que es lo que acabas de hacer de veinticinco mil a cuatrocientos mil es una barbaridad has hecho claro

Voz 2 31:51 no sí bueno así a la que ellos utilizan mucho la tasa interna de retorno puesto a esos son proyectos de tasas de retorno que del veinte al treinta por ciento luego hay que tener en cuenta mucho pero que la mejor inversión es invertir en los pobres porque a estas personas yo muchas veces Honduras lamentablemente hay mucha gente tirada en la calle alcohólica hay mucha gente que esnifar pegamento es gente de treinta y veinticinco años que no tuvo la oportunidad yo pienso cuando veo ese joven o persona mayor digo si esa persona mayor hubiésemos da una oportunidad para él el a lo mejor sería el médico que me va a curar de la enfermedad de la que me voy a morir ya no sólo económicos sino porque hay muchísimo talento allí allí hay jóvenes pues hay un joven que nosotros apoyamos que se llama y que está ahora mismo haciendo el doctorado en Granada que es el mejor investigador dice su la la que la profesora que está haciendo su tesis doctoral el mejor investigador que tiene imagínate que Samir descubre él es está haciendo a temas agrícolas de Bono no también de la mosca del dengue pues imagínate que Samir descubre una vacuna que salva la vida mucha gente si no hubiese habido gente de España en el padre Patricio hubiese apostado por Samir mira qué error hubiese cometido a la humanidad entonces en esos miles de pobres

Voz 8 33:08 está la solución no

Voz 10 33:10 B que eh

Voz 14 33:16 no

Voz 15 33:21 no

Voz 0313 33:25 hola amigo gracias gracias gracias gracias por abrirnos esta Ventana dicharachero hasta pronto mucha suerte

Voz 8 33:32 el sube

Voz 16 33:39 sí

Voz 1934 41:19 irá en la letra R con la palabra reinar que es el apellido de un ingeniero

Voz 0827 41:24 pues se lo cuento no porque me guste destripar finales desinflar emociones sino porque me molesta mucho que lo hagan conmigo y resulta que es lo que he hecho Telecinco difundiendo a bombo y platillo con pelos y señales lo que va a suceder esta noche en el concurso no es la primera vez que la televisión hace algo así con concurso y me temo que no va a ser la última pero la repetición no les resta un ápice a la falta de respeto hacia el espectador que supone desvelar por adelantado un desenlace tan largamente esperado sin

Voz 2 41:54 a giran ustedes qué pasaría si una cabina desvela

Voz 0827 41:57 tras el final de una serie de éxito identificase al asesino la víspera de su emisión pues esto es exactamente lo mismo no hay espectadores de primera de segunda seguramente de la cadena

Voz 1934 42:08 pero y con el cebo su minuto de oro pero los seguidores del programa al menos algunos habríamos preferido no comernos un rosco hasta esta misma noche

Voz 0313 42:20 vamos a discutir un poco eh que para eso para eso hacemos una por Amy carísimas

Voz 4 42:23 negamos a bordo no pero sí pero pero no es lo mismo todo

Voz 0313 42:26 poco una serie no lo lo del asesino que decías no es lo mismo eso

Voz 0827 42:29 qué exactamente lo que tú crees que es igual abrir sin más

Voz 0313 42:32 dices eso lo escrito y dicho no pero

Voz 0827 42:34 exactamente lo mismo es decir yo me siento hacia la la televisión ya hay un pacto de deslumbra me sorprende me esa sorpresa aquellos pero la espero exactamente igual en el final de un episodio de una serie con el final de una serie que en el final de un concurso que además llevo siguiendo pues desde hace ciento sesenta y dos semanas viviendo la emoción de este hombre que está rozando durante tanto tiempo han Tabasco y lo va a conseguir yo hubiera preferido eso aunque sé no soy tonto se que está grabado

Voz 0313 43:02 sí pero si no pasa nada ha grabado desde hace muchos días

Voz 0827 43:05 sé que a Telecinco le hubiera fastidiado mucho que si está grabado hace un mes por ejemplo uno de los que trabajan en el programa hubiera difundido dentro de un mes se va a llevar Fran este rasgo por qué le hubiera fastidiado porque durante semanas seguramente muchos habrían dejado de ver el programa porque falta esa dosis de emoción yo me siento pues eso siento que me falta

Voz 0313 43:25 pero lo verás hoy señoría hay muy bien Fran

Voz 4 43:31 por una parte el cebo y no sólo porque está claro es un cebo vida

Voz 0011 43:35 ante para que lo veas porque es verdad que sea cola en nuestra casa y es parte de nuestra familia no nos da mucha rabia que pierda se queda siempre A1 A2 yo fíjate tampoco soy espectadora

Voz 4 43:47 pero pero con otro tipo de concurso se hace también yo creo que dentales por ejemplo la sabemos quién gana la voz no sé que algunos

Voz 0011 43:56 es verdad que el tren los medios pues sí

Voz 4 43:58 cada vez más que nada para trincar al protagonista

Voz 0011 44:01 a los primeros no esto no pero sí ustedes opinan sí sí

Voz 0313 44:04 pero no se difunde espectadores esto es como los discursos

Voz 0011 44:06 cargados en el Parlamento claro como las noticias embargadas hasta tal hora está bien que lo sepa quién tiene que difundir los pero no el espectador pero también es cierto que lo vamos a pero esta noche igual de otra forma no hubiéramos no

Voz 0827 44:17 no perdón es que yo lo hubiera visto de cualquier manera luz porque llevo mucha semanas siguiendo el final

Voz 4 44:23 muy a fondo pero como tú mucha gente mucho más emocionante si por qué

Voz 0827 44:28 lo que más me fastidian este mundo es que me falten al respeto y creo que esta cadena Hinault no no me quiero meter con esta cadena le conmigo en este programa me quiero meter en general es decir el mercado el mercado el caso más hablando de las cuatro es el mercado amigo el mercado nos está llevando a una serie de cosas que mientras eso vaya bien para atender un ser mejor para atender el minuto de oro mejor para que Telecinco esta noche ingrese más publicidad

Voz 2 44:52 todo eso que le viene bien a esa fábrica

Voz 0827 44:55 estupendo el espectador pues nos da lo mismo

Voz 0011 44:58 al fin y acabo es un poco lo que hablábamos antes la cultura del consumo rápido y lo quiero ya quiero saber quién gana antes de que gane

Voz 0313 45:04 pero eso es absurdo no eso es absurdo

Voz 4 45:06 lo que sí que sí es absurdo

Voz 0827 45:09 la semana de toda la primera temporada el embarcadero te cuento el final a los oyentes que me diría Movistar Si yo ahora mismo hago esto sillones velo cómo va a terminar el octavo pero es la primera vez que el embarcadero es menos

Voz 0313 45:20 es grave porque tú podrías hacerlo porque han colgado para que lo vea quién pueda

Voz 4 45:24 ya pero eso eso sería menos grave yo Tim

Voz 0313 45:26 daría pero no me lo digas que ha visto sólo dos capítulos

Voz 1826 45:29 pero yo invitaría a que lo hiciera pero con una serie de Telecinco

Voz 4 45:33 no no yo no está claro

Voz 0313 45:36 la reflexión que hace Isaías ser reflexión general porque está hablando de hacer spoiler de un concurso que ha seguido tanta gente durante tanto tiempo pero están los horarios en la contraprogramación en cuanto esperas una cosa las once veinte y empieza a las doce menos diez claro es pasen muchas cosas ya hace mucho tiempo

Voz 1620 45:51 con la con la tele yo creo que

Voz 0313 45:54 la serie es un poco diferente pero con fondos

Voz 0827 45:56 es todo no

Voz 0313 45:59 el esto pareciera buenos se enfada lo se que viva Fran

Voz 0313 48:47 es que es bonita esta canción que suena maravillosamente bueno pues se cobra más significado bastante más después de ver sesenta minutos un documental que se proyecta esta tarde en el Palacio de la Prensa de Madrid pero ya ha pasado ya por Marruecos por Senegal por Canarias y que va a visitar otros países durante los próximos meses un documental que se titula El naufragio treinta años de memoria sumergida decimos treinta años pero el Mediterráneo se ha convertido en lo que llevamos de dos mil diecinueve ya en el cementerio de más de doscientas personas no hemos terminado todavía el mes de enero es una auténtica barbaridad esto es como dar es un trabajo que trata

Voz 4 49:29 a reflexionar sobre esa realidad de la que hablamos de la que hablamos pero que no acabamos a solucionar y lo hace con lo con lo más básico y lo más potente

Voz 0313 49:36 de también que son imágenes y testimonios testimonios que documentan con protagonistas directos con supervivientes con gente de las oenegés con fotógrafos con periodistas que comentan lo que ocurrió lo que ocurre ir que puede seguir ocurriendo en el futuro todo comenzó con una fotografía hace treinta años en la portada del Diario de Cádiz su autor Ildefonso Sena

Voz 1236 50:04 cuatro como en el siguiente panorama una patera de color gris casco gris de uno Zaid metros aproximadamente de eslora por dos y medio de manga estaba avalada en la playa y junto a ella uno dos tres metros aproximadamente el cadáver de un joven marroquí de unos veinticinco años estaba completamente vestido parcialmente cubierto de arena de de algas no