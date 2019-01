La Ventana (22/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0470 00:07 está a punto de concluir el debate en el Congreso sobre los ocho decretos aprobados por el Gobierno a finales del pasado año entre ellos el de los alquileres y también el de la subida de las pensiones en qué punto nos encontramos José María Patino sea votado ya sí o no

Voz 1114 00:20 si sacaba debutaron en estos momentos el primero de los decretos el que se refiere a medidas urgentes de la vivienda

Voz 0230 00:25 ha sido como estaba previsto después de que podemos haya anunció

Voz 1114 00:28 la que votarían contra eh no ha sido convalidado mejor dicho la votación dado el siguiente resultado ciento tres votos a favor doscientos cuarenta y uno en contra y una abstención por lo tanto que no queda convalidado el decreto de vivienda como como había anunciado a Ana haberse retirado digamos el apoyo de Podemos al Gobierno escuchamos sigue la votación

Voz 3 00:48 yo telemáticamente abstenciones XXXI más un voto emitido telemáticamente por lo tanto queda convalidado este real decreto ley

Voz 4 00:58 se ha solicitado en este se refería Carles Sala medidas bancaria

Voz 1114 01:02 sigue la votación esos ocho decretos seguimos

Voz 0470 01:04 exacto Patiño y además estamos pendientes de las Reuniones en marcha hasta ahora para buscar una solución a la huelga a las huelgas de los

Voz 1915 01:10 taxistas Esther Bazán buenas tardes a partir de esta obra buenas tardes los taxistas de Madrid se reúnen en asamblea para decidir sobre futuras movilizaciones los de Barcelona lo hacen desde las cuatro con el conseller de Territorio la cita de Madrid es en Ifema donde mañana empieza la Feria de Turismo allí está Laura Marcos adelante

Voz 1276 01:26 si ahora mismo se está crispado un poco el ambiente porque un coche de acaba de pasar por esta avenida de la capital de España están gritando traidor aquí de un momento a otro van a reunirse en asamblea el millar de chalecos amarillos que pide que se regulen las licencias sube TC Ike preparan nuevas acciones a horas de que empiece Fitur una de las fechas marcadas en rojo para los ingresos del sector del taxi lo que está claro es que con las negociaciones rotas no se van aunque ha empezado a llover aquí los taxistas mantienen su intención de pasar la noche y de entorpecer todo lo que puedan eso nos acaban de decir el arranque de esta feria de turismo

Voz 1915 02:00 se ha presentado el sello de calidad laboral hotelera una nueva herramienta de control para los usuarios Quique podrán añadir a sus preferencias cuando quieran reservar uno de los establecimientos adheridos lo explicamos con Eladio Meizoso

Voz 0527 02:10 eso es una iniciativa de Comisiones Obreras y UGT con el resto

Voz 4 02:13 Aldo del Gobierno la Universidad de Málaga ha elaborado

Voz 0527 02:15 los parámetros para medir si los hoteles respetan derechos laborales seguridad en el trabajo equidad retributiva será de adscripción voluntaria pero los sindicatos confían en que muchos hoteles sea de Irán como forma de diferenciarse apunta José María

Voz 0470 02:29 Martínez de Comisiones Obreras cocaleros que hay

Voz 5 02:31 manifestado que les hacen competencia desleal no sólo los apartamentos turísticos en regular sino algunos establecimientos hoteleros que no como

Voz 1284 02:41 vamos con los deportes Toni López buenas tardes muy buenas a esta semana se juega la ida de cuartos de Copa del Rey a las nueve y media hoy Getafe Valencia desde las nueve habrá Carrusel deportivo por ser más Cadena Ser punto com me aplicaciones móviles mañana Sevilla Barça y el jueves Espanyol Betis irreal Madrid Jonan además hoy a las nueve menos veinticinco amistoso a la selección española femenina en Alicante contra la vigente campeona del mundo Estados Unidos

Voz 1915 03:02 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:06 cadena SER

Voz 6 03:07 en Madrid

Voz 1915 03:08 en Madrid acabamos de saber que está en estado muy grave el taxista arrollado por un vehículo negro en la dos después de tirarse encima del coche el hombre de treinta años ha sido trasladado a la UCI del Hospital de La Paz y el Ayuntamiento de Madrid pedirá a la comunidad la creación de una comisión conjunta entre las dos administraciones y el sector del taxi es la propuesta que ya lanzó esta mañana la alcaldesa Manuela Carmena y que la delegada de Movilidad Inés Sabanés acaba de trasladar al sector del taxi en una reunión en Cibeles los taxistas hablan de buen gesto aunque dicen que seguirán con la huelga indefinida Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 7 03:40 creo que es un buen gesto hay creo que vamos a poner de manifiesto quién está o no por solucionar el conflicto Ci ver si somos capaces de habilitar esos cambios normativos que estamos viviendo y que podrían ir a a la solución al problema que tenemos ahora

Voz 1915 03:59 en la Asamblea a todos los grupos de la oposición exigió responsabilidad al Gobierno regional los portavoces han pedido a la comunidad que se siente a negociar para dar una solución al sector del taxi escuchamos Ángel Gabilondo del PSOE aclara Serra de Podemos sí a Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 8 04:13 yo creo que hay que regular la cohabitación de unos servicios que son días

Voz 0230 04:16 tintos nosotros estamos dispuestos a Cano

Voz 8 04:18 las intenciones del Gobierno regional respecto

Voz 0385 04:21 él es quién tiene que regular creemos sobre todo que el Gobierno del presidente Garrido deben dejar de escurrir el bulto y abordar su responsabilidad concretar cuál es el marco jurídico y cuál es la propuesta aclara sobre contratación

Voz 9 04:36 sí hombre yo entiendo que el presidente regional está de salida no quiere complicarse la vida pero hombre gobernar no solamente es calentar el sillón es tomar decisiones

Voz 1915 04:46 y una cosa más la incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ha repuntado durante la tercera semana de enero y alcanza ya los ciento veinticinco casos por cada cien mil habitantes el informe de la intensidad global de la enfermedad indica que está ya en fase epidémica es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 4 05:08 en ese

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 1 08:58 has empezamos un Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 26 09:02 el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada siempre en activo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 09:10 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 27 09:14 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló

Voz 28 09:28 nuestra patria una yo no veo yo a ellas y que más aquí la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema

Voz 29 09:50 sí

Voz 30 10:08 las bases están puestas transferencia

Voz 1704 10:11 mira al tomarán

Voz 6 10:15 lo más bonito que hay

Voz 1610 10:22 ya estamos en todo para Radio La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios Marina García Aróstegui a Laura Piñero ahora también Juanma López Iturriaga aspira a Francis de otras de San Francisco José Antonio Páramo que estoy al rebote al rebote hola

Voz 0230 10:40 pero primero que varios oyentes los ha renunciado esto es por nuestro programa de ayer la suplantación de personalidad que creen haber detectado son varios oyentes que consideran probado que ayer no estuvo con nosotros el periodista José María Carrascal

Voz 0470 10:54 el humor es la forma superior de la inteligencia y que se trataba en realidad de Luis Piedrahita y eso parece una colección de minerales

Voz 0230 11:03 estos oyentes deben saber que tienen razón es justo admitir la verdad teníamos pensado que viniera Carrascal en televisión menos es más pero con la huelga de taxistas tuvo problemas de desplazamiento Le dijimos a Luis Piedrahita puedes venir que es una urgencia

Voz 1704 11:19 lo exprime como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo

Voz 0230 11:23 no es una imitación perfecta ahora vamos a escuchar al Carrascal auténtico con un fragmento de Piedrahita imitando a Carrascal

Voz 0470 11:30 inteligencia circunferencia inteligencia circunferencia

Voz 0230 11:34 es un juego que podemos hacer a partir de ahora como en el hormiguero hacen culo codo aquí podemos hacer Carrasco Valle de gaita o Carrascal

Voz 0470 11:42 si no imagino a ir siempre surgen cuenta el erudito de los turrones siguen invitándome no el personaje que sabe de dulces navideños más porque si seguimos es

Voz 0230 11:56 Kutcher no no es que cada vez es más

Voz 1704 12:00 es difícil distinguir les atención un polvorón es como pensar arenisca cuanto más con primas más el efecto lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí con ese optimismo porque la tele

Voz 0470 12:13 son más se ve que se oye

Voz 0230 12:17 hoy rápidamente pasamos a otras cosas Reunión en Podemos para tratar sobre el futuro de Íñigo Errejón

Voz 31 12:23 no me gusta admitir que el mensaje me parece

Voz 0230 12:28 por su parte Carles Puigdemont ha denunciado ante el Tribunal Constitucional al presidente del Parlamento catalán Roger Torrent en una pirueta jurídico política que ha hecho exclamar incluso a la voz de Google

Voz 0470 12:40 oy oy oy oy oy

Voz 0230 12:43 cómo será de asombroso que incluso la voz de Google ha dicho hoy que pasa que lo dice con este ritmo oy oy oy oy oy Puigdemont denuncia a uno de Esquerra Republicana al presidente del Parlament ante el Tribunal Constitucional

Voz 24 12:56 a Kate para que el Roma dentro

Voz 0230 13:00 Junquera desde la cárcel la trompeta guiado el siguiente mensaje pues yo creo que me voy a las cada día hay alguien sacándose la chorrada así es España

Voz 6 13:11 sólo tiene hará el caso

Voz 1610 13:18 Córcega

Voz 7 13:23 el speaker que tuitear sobre la temperatura de café con leche motivo siempre de polémica en las cafeterías de España como quiere la leche caliente y aprovechó la cucharilla para marcar un par de reses y quién no se siente identificado con este tuit dejar de ir salir a comerte el mundo y tropezar con el felpudo igual está igual le digo estamos sobredimensionado un poquitín a Vox atención el tuit de Chuqui

Voz 32 13:49 perdone señor tiene usted ahora a la otros cien mil votos más para ver solamente preguntado la hora otros cuatrocientos mil votos más para bobos gas señor por favor la Jesé otro a seiscientos millones de votos más para vos revienta una pared a puñetazos

Voz 7 14:05 el insoportable pasó del tiempo a cargo de Wilma

Voz 32 14:08 os acordáis de esa emisora de radio que sólo ponía música para gente mayor pues me parece que ahora está poniendo música buena

Voz 7 14:16 ya acabamos las teorías con un tuit sexy a cargo del Conde chico me mola tantos bragas dicho Waka

Voz 33 14:22 no llevo bragas

Voz 0230 14:56 hoy hemos conocido las nominaciones a los Oscar Roma es la gran favorita Il el corto de Rodrigo se oyen madre competirá también por el mejor corto y cuando hay una noticia así sobre algún cineasta español sobre algún representante de la cultura española hay una carrera de políticos españoles para felicitar

Voz 1704 15:16 quién ha ganado Marina García el primero ha sido el Ministerio de Cultura en informar se ha hecho eco Albert Rivera cuanto ha tardado en nada veinte minutos después banderita de España Pedro Sánchez del siguiente con cuatro diferencia

Voz 6 15:31 veinte minutos de diferencia una secuencia

Voz 1704 15:34 Pablo Casado un poquito más tarde otros veinte y una secuencia hubiera dieron alguien

Voz 0470 15:39 se ha visto madre

Voz 1704 15:41 no es una buena noticia el cine español está de enhorabuena pone Pablo Casado hizo de parte de Podemos por ahora no se sabe nada ni de Pablo

Voz 0159 15:50 como Iglesias otra película tenía un problema real

Voz 0230 15:57 se está aproximando la política española podría tener resultados devastadores porque la política española vive en una burbuja como en un laboratorio es una atmósfera privada Errejón regionalistas contra paulista Sanchís estas contra sus analistas castristas contra sur allí estas estos debates sólo son posibles en un laboratorio con atmósfera cerrada y con escafandra pero si entra aire de realidad el laboratorio que es la política española puede desaparecer en el conflicto sobre taxis se enfrentan dos colectivos dos interese y lo que es peor para un político hay que tomar decisiones

Voz 6 16:35 no

Voz 0230 16:41 y lo que es todavía más grave tomar decisiones que van a contrariar a alguien

Voz 0470 16:49 oy oy oy oy oy

Voz 0230 16:52 si se abre el camino para que haya servicios privados de transporte se perjudica los taxistas y se prohibe se perjudica a los conductores a los sube TC hay que tomar decisiones y entre los gobernantes hay un mirar hacia otro lado

Voz 35 17:04 no no

Voz 1610 17:08 el Ministerio Mirotic

Voz 0230 17:09 autonomías autonomías nació Ayuntamiento al Ayuntamiento de autonomía a las autonomías hacia la Comisión Europea la Comisión Europea hacía Gro cambia si hace falta vamos a escuchar una frase P Julliard de hoy Joan Gaspart ex presidente del Barça empresario hotelero explicaba en el programa de Josep Cuní en Cataluña en Catalunya que hoy estaba en Madrid Gaspar que ha cogido el metro por primer AVE y dice no es tan trágico es una frase sensacional en catalán dice oye estoy en Madrid como no había taxis he tenido que ir en metro por primera vez y tampoco es tan trágico

Voz 36 17:42 pero siempre a Madrid y bueno pues habida fatal metro desde fin FEMA la la sitúa primera en taxis lo Yemen bueno tampoco están

Voz 1704 17:54 ha cogido el metro

Voz 0230 17:56 por primera vez no es tan trágico

Voz 9 17:59 de él

Voz 0230 18:01 a nivel de protesta de los taxistas ha aumentado un poquillo al final es el papel contra el texto digital la librería contra Amazon chulo chulo el comercio próximo contra

Voz 37 18:13 las compras de Internet los taxis contra Gabi Fay es muy difícil saber cómo se regula eso pero hay algo que es imposible hacerlo sin molestar a alguien

Voz 0230 18:26 vamos a escuchar a Pablo Casado haciendo surf por eso esta canción The Beach Boys es una metáfora musical cómo vamos como vamos a poner a un político que no se moja intentando navegar entre hola surfear ponemos una canción de Vic

Voz 9 18:46 claro Pablo Casado a favor de los taxistas por ejemplo por qué no pueden circular todo lo dio de la semana o por qué no puede salir del límite municipal de su licencia y eso les hace que puedan competir en desigualdad de condiciones con las sube trece

Voz 0230 19:00 escuchamos al líder del PP Pablo Casado a favor de califato

Voz 9 19:03 pero por otro lado también si hay usuarios que quieren usar esas nuevas tecnologías también tienen que tener un entorno competitivo en el que puedan coexistir

Voz 0230 19:11 bueno esto no tiene exactamente que ver con las nuevas tecnologías porque el coche son coches

Voz 4 19:16 no tiene que ver

Voz 0230 19:18 hay aplicaciones para llamar a un taxi también no tiene que ver con las nuevas tecnologías sino con las condiciones del servicio de los conductores etcétera no sé si os habéis dado cuenta pero casi

Voz 13 19:28 todo considera que

Voz 0230 19:31 una discusión puede haber posición

Voz 13 19:34 M razonables en ambos bandos

Voz 0230 19:43 bueno puede ser que no esté toda la razón de una parte como puede admitir matices además ha habido un taxista que agredido algo que no ha habido algún taxista que ha utilizado la coacción eso significa según las reglas de Pablo Casado que toda la protestas violentas el taxista como es violento no hay espacio para la equidistancia madre mía encontrar partes de razón en dos colectivos antagónicos hombre blandengue en una cuestión interesante en la protesta de los taxistas de Barcelona es saber cómo el Gobierno catalán va a decir a los taxistas que las protestas en la calle y la desobediencia a las leyes no es el camino adecuado si los taxistas dicen las calles eran siempre nuestra

Voz 9 20:27 quién les iba a decir que no eres nadie para mí decirme cómo toca actuar

Voz 0230 20:30 si tú no eres nadie es una versión coloquial de una de las frases más repetidas de la política española

Voz 9 20:36 aquí lecciones las justas que no no selección

Voz 0230 20:39 esa frase es lo más transversal de la política española es vamos a escuchar al presidente del Gobierno esta frase no es de hoy es antigua Pedro Sánchez pide que no le elecciones de amor a su país

Voz 9 20:58 pero de lo que no voy a dar usted elecciones es de defensa de mi país iré me hice mi amor a mi país

Voz 0230 21:05 veis que iba a decir y de mi patriotismo ya ha tropezado en la tele ha salido amor a mí que podría ser uno de esos sobrenombres cursis que a veces utilizamos para referirnos a los hijos a la pareja me ha dicho el chip arruina cuchilla pero lo importante nuestros efectos era que decía no me de elecciones usted

Voz 9 21:25 yo les Pablo Casado esto lo usa mucho

Voz 0230 21:28 en este día no quería lecciones de Historia por tanto no haga este lecciones de historia Él sabe la historia súper bien España inventó la tierra luego vinieron los socialistas en lo estropearon más fórmulas para rechazar lecciones Inés Arrimadas utiliza la fórmula lecciones ninguna al principio y al final de frase

Voz 17 21:44 lecciones ninguna por parte del Gobierno de España lecciones ninguna legiones ningunos la versión fuerte

Voz 0230 21:50 de lecciones las justas que también es muy utilizada es verdad que lecciones las justas como incluye una jota parece más violento y lecciones las justas y además es el concepto justicia eso le da fuerza a pesar de que elecciones ninguna explícita que se aceptan cero lecciones lecciones las justas nos abre la posibilidad de recibir alguna lección si así lo dictamina un juez Dolores Delgado ministro de Justicia utiliza esta fórmula lógica

Voz 0159 22:16 siendo ya ministro de Justicia tienes las justas

Voz 39 22:20 es una expresión un poco chulería

Voz 6 22:23 en ese entonces

Voz 0159 22:26 se entiende mejor si se remata con un miras esa escuchamos lecciones las justas

Voz 0230 22:35 también se puede decir en un tono ya funerario para ponerse muy muy muy muy serio más las justas Pedro Sánchez bromas las justas y frivolidades las justas cuáles son las justas debe ser ninguna ese alguien dice bromas las justas te sale preguntar puedo hacer tres distinto es el caso que a continuación en el que nuevamente Pablo Casado habla del profesor nadie volvemos a las lecciones

Voz 4 23:01 nos va a dar lecciones de regeneración

Voz 0230 23:03 nadie nos va a dar lecciones indica que hay un profesor que se llama nadie o indica que no hay nadie que las pueda dar aunque eso no significa que no las necesites podría entenderse como un lamento escuchemos la misma frase pensando que casados está lamentando madre mía con lo que necesitamos

Voz 4 23:16 si nadie nos va a dar lecciones de regeneración

Voz 0230 23:20 usted no me da mí elecciones es una fórmula que llevada al derecho penal porque un acusado de robar bancos podría decirle al juez a usted le han puesto una multa de tráfico señoría de manera que lecciones las justas Cristiano Ronaldo y el juez esta mañana va firmado una condena una condena de prisión de dos años algo ha salido sonriendo va firmado unos autógrafos se ha metido en un coche y se ha ido seguro que en este momento de entre todos por lo menos hay un oyente uno pensando es una automatismos automatismo seguro que en portugués Se podría decir lecciones

Voz 37 24:01 las justas les hoy una frase

Voz 0230 24:04 esta mañana en el Congreso de los Diputados he discutido de muchas cosas de interés los alquileres por ejemplo PSOE Podemos ahora están semi peleados forman la alianza de Padrón para unas cosas y otros no estaban hablando también de ferrocarriles y el diputado extremeño del PSOE César Ramos se ha dirigido al de Podemos no lesionan el socialista de Igualdad nadie tiene elecciones hace unas semanas Juanma Moreno Bonilla actual presidente de Andalucía se dirigía quién ahora su vicepresidente Juan Marín le decía que no le diera lecciones sobre corrupción mediante un cálculo matemático que hizo lo decía Ciudadanos a ciudadanos sólo tiene un alcalde ha sido imputado por lo que tiene el cien por cien de sus alcaldes imputados por lo tanto

Voz 40 24:45 pero se me da lecciones de que me da lecciones usted sólo tuvo un alcalde un solo alcalde ciudadano en Andalucía de elección directa después por indirecta con la colaboración del PP donde otra que era el de Espartinas dimitió imputado por prevaricación uno que dimite por prevaricación

Voz 1 25:00 el cien por cien buenísimo otro lamento de Pablo Casado nadie nos pudo darles

Voz 0230 25:07 qué mierda de que necesitamos pero no hay manera de encontrar maestros en paro nadie puede darnos lecciones es genial aquí llamas explicitado que elecciones malvada

Voz 1 25:16 tarda colectivismo de lo que es apoyo respeto y sobre todo autonomía para todas las mujeres en igualdad de condiciones en España

Voz 0230 25:25 autonomía para las mujeres seguramente algunas mujeres querrían independencia más que autonomías nunca se ha oído Pablo Casado pedir autonomía para los hombres es una expresión curioso autonomía para las mujeres por una razón o por otra en España no queremos lecciones estamos todos enseñamos

Voz 41 25:41 más mes

Voz 6 25:49 oye te dan bola

Voz 0230 25:54 buscan candidatos para juzgar a vivir gratis en Italia nos lo cuenta Nerea

Voz 42 25:58 es una noticia que podemos encontrar en la web de Cadena SER buscan a cuatro personas que quieren alojarse en una de las seiscientas casas vacías de la provincia de Mater al sur de Italia durante noventa días con todos los gastos pagados eso sí los gastos que han calculado son novecientos euros mensuales durante esta experiencia que comenzará el próximo mes de junio en finalizará en agosto los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de aprender italiano con los vecinos conocer más acerca de la gastronomía local disfrutar de un verano diferente todo

Voz 0230 26:26 Ello a cambio de rehabilitar edificios

Voz 42 26:29 por colaborar en el mantenimiento de los huertos Iggy a los turistas que lleguen a la zona quien quiera colaborar en la rehabilitación de brotes los simplemente disfrutar de unas vacaciones diferentes sólo tiene que acceder a la página web antes del diecisiete de febrero que se tienen que inscribir los treinta finalistas de esta primera ronda tendrán acceso a una segunda con entrevistas por videoconferencia así que os a dejar la página Italia en sabático al punto

Voz 1 26:51 ni siquiera hay tres meses muy bien apunta

Voz 7 27:05 muchas veces es Dios amigos que el perro es el mejor amigo del hombre

Voz 0230 27:08 dicen dicen que sí pero no el mejor

Voz 7 27:11 les son los camioneros sin duda alguna porque ellos nos abastecen ellos hacen de este mundo mundo mejor cuando vemos un perro llevar un tráiler cargado de jamones entonces podemos hablar podemos

Voz 1610 27:20 hola a los perros con los carrileros

Voz 7 27:23 esto es un espacio abierto para esto que mediadores de la carretera ya está en las líneas abiertas para que nos cuenten sus cuitas y más ahora que están pasando tanto frío en las carreteras tenemos a uno ya sí hola buenas tardes compañero compañera

Voz 43 27:34 la

Voz 39 27:38 no no queda de barco

Voz 44 27:41 sí sí sí el camión grande llevan no sabía nada como te llama compañero llamado Vinicius Vinicius al toro Ruth en ruta supone apartando al matadero

Voz 45 27:56 no que va a dar una vuelta estaban ahí con cargas Borriol La Granja echaba mira lo voy a dar una vuelta al estoy llevando a que la

Voz 44 28:03 hasta Segovia hasta Nevada precioso porque era matar era vale vale vale

Voz 1610 28:09 era sarcasmo vale

Voz 44 28:12 sí sí claro que sí

Voz 7 28:14 se oye una pregunta Vinicius antes de que cuente estuviera supongo que con este frío y estas condiciones adversas en la carretera hay que extremar las placas

Voz 44 28:22 yo gusta muchísimo ya por ejemplo en las rectas

Voz 39 28:27 el sólo aprovechar para la parte de atrás a la cabina

Voz 45 28:30 ya para pegarse una ducha rápida

Voz 44 28:32 pero pero sin parar el camión sí sí sí sí

Voz 7 28:40 con estas condiciones que estar mucho más atento a la carretera

Voz 44 28:42 sí porque el agua de la ducha me sale a mí en en la Edad Media

Voz 7 28:49 más de una de ellos oye porque jamás por algún motivo en concreto no

Voz 45 28:53 esto no quería hacer una consulta para ver si hay algún compañero que me puede ayudar ahora que yo solamente para conducir me pongo zapatillas de running se pero no sé si sola adecuada a ver qué casados ser mejor pues para hacer muchos kilómetros así por carreteras comarcales

Voz 44 29:09 pero te refieres hacer kilómetros corriendo la articulación

Voz 7 29:16 ah vale pues que de hecho de la consulta por muchas gracias se Vinicius del Toro ya alguien llama Hay que asesora ya tenemos otro camino que quiere solventar las dudas de la anterior sí o no o tal vez quiero llamar por otro motivo hola buenas tardes

Voz 44 29:31 me me me llamó bio topo que tengo vez tengo visita tal compañeros antes mira sí

Voz 45 29:41 lo mejor para conducir por carreteras comarcales son las zapatillas de running pero sí va a ser carreteras más de montaña tipo Navacerrada así que se ponga mejor unas de trekking yo lo que aconsejo siempre bastones de esos de paz en marcha que ayudó mucho a la buena

Voz 7 29:59 pues me perdió un pelín estás hablando de ponerte eso para conducirlo para andar

Voz 44 30:02 para conducir Nano a Aranda que somos camioneros y sus cae los camioneros vámonos rondan ya conducimos si ya para conducir

Voz 7 30:13 que sí que sí pero es necesario ponerse zapatillas de running trekking para conducir

Voz 44 30:18 Toni es de esos de marcha también si existe nerviosismo no es que me parece camioneros no tenemos derecho a cuidar de nuestras articulares fascista

Voz 6 30:29 inglés y que ya

Voz 44 30:31 se para conducir ya seguramente Francina se jodió las rodillas por conducir con zapatos de tacón disimular el si no queremos decir bueno

Voz 45 30:48 te dejo que me camiones de Uber me está mirando

Voz 6 30:53 corre corre corre no bueno pues hasta aquí está este encuentro

Voz 7 30:57 los camioneros que gente más grande oye enorme

Voz 6 32:45 la venta en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 23 32:52 en la Cadena apenas

Voz 9 32:57 si el placer de escucha

Voz 23 32:59 dar

Voz 17 33:02 y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los pelillos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos bajan con pena luchan con rabia Urtain tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón humilde sutil como tejido con luce el sol y con luz de luna el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que asemejan humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad eterno no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 0230 33:58 los intereses creados Jacinto Benavente

Voz 17 34:01 mil novecientos siete

Voz 23 34:05 se del placer de

Voz 0230 34:08 escuchar

Voz 1 34:14 Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 26 34:18 yo lista está loco del que yo hablaba la temporada pasada entre lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 34:25 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 27 34:29 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló

Voz 13 34:41 cuenta con la cena pase lo que pase

Voz 47 34:48 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito ahora a Gustavo López Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal hola Axel muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 39 35:04 hola buenas noches Manuel buenas noches Lorenzo buena

Voz 0230 35:08 qué tal estamos creo que estamos todos no alma lugar qué tal mano eran qué tal muy buenas noches

Voz 4 35:14 hasta buenas tardes no sabéis lo que pasa es cuesta porque no sé dónde vivo y ahora sí que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 1 35:34 la tal con Carles Francino va

Voz 29 35:40 dos dos

Voz 0159 35:47 estamos

Voz 1795 35:47 por la radio al La Ventana per dentro de un ratito abrimos La Ventana de la tele como siempre pregunta rápida una serie que podíais una serie que le tenga mucha manía o que la hayáis tenido una serie vamos expira Piñero perdidos oye he visto a gran va ganando The walking dead

Voz 6 36:04 se perdidos perdidos los piqueteros cerditos

Voz 1610 36:08 la verdad es la Mariola Cubells no otra otra

Voz 7 36:11 los vigilantes de la playa súper

Voz 1610 36:13 ha perdido su coche fantástico con carácter retroactivo también rabia rabia rabia serios

Voz 0159 36:22 el perfume ahora en Netflix Juego de Tronos eh

Voz 1704 36:25 de Sabrina cuando Don Juan

Voz 0159 36:28 no no no no no nos saca bien al gato

Voz 0159 38:06 hablando de cosas manifiesta te quiero salir vivo de la obra es Rosalía no están al día

Voz 0385 38:21 pero el tema no es suyo sino del músico James Blake muy bien se llama Descalzos en el parque está dentro del último disco del británico que es una super estrella internacional ICA publica trabajo después de superar una depresión muy complicada el álbum está lleno de luz es un canto al amor como es la canción que combina el inglés el castellano el artista ha contado que quería colaborar con Rosalía por su raíz flamenca pero principalmente por su manera de expresar emociones por creer en la música más allá de los géneros ambos estarán presentando sus trabajos en la próxima edición del Primavera Sound en Barcelona

Voz 1704 39:02 el sábado uno de junio y quién sabe

Voz 0385 39:05 tal vez se suban juntos al escenario para interpretar este tema Descalzos en el parque

Voz 48 39:19 Santana

Voz 0159 39:33 de Rosalía a Pilar de Francisco

Voz 6 39:43 tierra de divas

Voz 1610 39:45 ya voy a Martín a ver qué no traigo algo muy ambicioso en salvar el mundo no Rosalía todavía ha dicho a

Voz 1704 39:59 la misma ha dicho voy a salvar el planeta yo sí salvar el planeta es lo que ha propuesto esta semana Youtube en el canal minimalista

Voz 0470 40:08 el para qué canción de Rosalía también animalista mente

Voz 1704 40:13 proponen dejar de estar veinte cosas cotidianas parece fácil pero

Voz 49 40:16 no pues venga os cuento cuáles son estas veinte cosas que deja aduce utilizar cremas y otros productos para la piel dos cuchillas de afeitar tres prefiero utilizar pastillas de jabón Waters tampones y compresas desechables cinco peines cepillos para el pelo seis lentes de contacto siete pasta de dientes tranquilos chicos dice una pasta que me hago yo misma ocho pilas nueve zapatos incómodos diez paraguas once equipos de música en televisión doce bolígrafos catorce maletas quince vasos desechables dieciséis bolsas de plástico diecisiete reloj la verdad no me hace falta siempre miro la hora en el móvil sino tengo el móvil a Manu pregunto muchas gracias por acompañarme en este medio

Voz 6 40:59 pero la gente

Voz 1610 41:02 así el peor Robinson Crusoe es que soy agosto azaroso tiene un móvil su buena vida Merlín que es más a lo mismo pero

Voz 1704 41:09 te tiene en bici no se lentillas yo preferí me quite un riñón antes que lentillas por ejemplo por qué índice de supervivencia eso no llegó al paso de cebra

Voz 6 41:20 el otro reto minimalista comer como

Voz 1704 41:23 los estuviese suena el Ejército lo hacen en el canal curiosidades con Michael tres millones de suscriptores si ejercita total encarga a un kit de comida del ejército lituano lo que la Audiencia estaba pidiendo que hay ahí que se come Lituania vamos a famoso

Voz 1915 41:41 pero hoy vamos a aprobar la ración

Voz 1 41:44 la supervivencia Mendi tarde

Voz 6 41:48 energéticos

Voz 1 41:53 eh fresado súper buena bueno al porque todavía tengo el gusto de la mermelada vamos a ver cómo está el chocolate lituano mira el color increíble como ha roto ese es impresionante la ligereza que tiene mal es buenísima brutal hecho esta buenísimo que lo engulle tiene un sabor propio piso este me encanta cuando lo tomas de alguna manera podríamos decir que viajas a Lituania

Voz 6 42:18 bueno ellas el correr no sé quién lo iba a morir

Voz 1704 42:29 anda que no está muy M Riaño engorda un poco más retos en Japón la youtuber Lluna es averiguar cómo es la vida en las oficinistas como ser mujer en una oficina en Japón pues tienes que estar muy cualificada sobre todo para hacer el té llevará el periódico jefes

Voz 6 42:46 entonces para poner su situación estuvo trabajando en una compañía japonesa verdad si estrena una empresa japonesa

Voz 50 42:54 los y media pasamos así se eh todo el tema de ello ante la checa la chica hacen que llevar uniforme así que severa muy bonito no se ese tipo de cosas

Voz 6 43:06 muchos que es así que he visto con estas cosas verdad que sí si si te ven un poquito gordito y es como lo que hicimos sirve saber más sobre el tema tengo fobia

Voz 51 43:19 el IBEX este inclusive también puedes de débil de aquí

Voz 1610 43:27 claro encima

Voz 6 43:31 dime de que aguardar otra canción

Voz 0470 43:35 en Japón

Voz 6 43:38 hoy directamente te señal la taza tienen

Voz 1704 43:40 me dicen tú para que se regiones está muy al mito más youtubers con conciencia social Paula hago no millón y medio de seguidores que ha hecho esta youtubers aprobado la talla treinta y ocho de distintas marcas y es un poco como la edades como Eduardo Inda Julia Roberts tiene la misma edad cada uno les sienta de aquella manera ajá Paula von con la talla treinta y ocho le pasa lo mismo vamos a escucharla pues esta tortura intentar probarse un pantalón también

Voz 6 44:06 sí así es

Voz 26 44:12 sobre todo para que entre

Voz 52 44:17 para empezar ya Yllera híbrida

Voz 26 44:20 no puede ser que en las tiendas normales no por ahora cuarenta y dos

Voz 6 44:26 porque yo tengo

Voz 26 44:28 no me creo que sea lo máximo de volumen que pueda haber en una sociedad no me lo creo

Voz 6 44:33 en el vídeo un beso muy fuerte han eh

Voz 1704 44:40 bueno es también lo que se ha dicho Julia Roberts Flor también Tom Cruise Paco Maruenda es lo otro lo otro nombre que recibe a este fenómeno Por último el canal de sigue la corriente lo lleva el ingeniero Rubén el hijo él nos habla de energías renovables pero yo con lo que me quedo de sus vídeos es con la canción enserio escucharla en vamos para cantar a todos juntos que me bueno primero nos habla de si sigue me da corriente primero en sala Elisa la nueva turbina de energía eólica canaria o esta

Voz 53 45:09 la termina Elisa ha sido instalada en el banco de ensayo de la Plataforma Oceánica de Canarias Boonen Infraestructuras Científico Técnica Singular cuyo objetivo es entrar en la movilización de Ciencia y Tecnología de ámbito marino marítimo dentro de sus objetivos está precisamente el desarrollo de las energías renovables de origen marino como demuestra esta iniciativa tribunales ahora llegan a parte bien bebiendo hay que Messi

Voz 6 45:33 pronto muy pronto

Voz 1704 45:46 visión adiós aquí que según seis vamos a Jones se llama Mickey no es Euro Junior

Voz 1610 45:51 lo llevamos aún Vicky sí

Voz 6 45:54 Qaeda está canta

Voz 1610 45:59 vamos con nuestras dos protones favoritos por cierto carteras semana la serie que es que me acuerdo como si se que llevó a los pantalanes aquí cosas de casa y porque estoy Zucker odias

Voz 6 46:12 porque no lo he dicho nada

Voz 1220 46:16 vamos a saludar insista a nuestros protones están por ahí tercera semana Pablo y Mario buenas tardes a los dos

Voz 1610 46:22 hola hola hola bueno Pablo y Marie a ver una cosa he vuestra las dos primeras actuaciones no han sido de las mejores que se han escuchado en este concurso les llegamos casi todas nada simplemente entonces ayudarlos

Voz 1220 46:40 entonces vamos a trasladarnos en el tiempo hoy Pablo y Mario hoy es XXXI treinta o treinta y uno de diciembre del año ochenta y nueve pero bueno valer entonces hace treinta años prácticamente vale entonces Pablo tenía veintisiete años y Mario yo XXXII no os acordáis más o menos de vuestra juventud si no

Voz 39 47:03 si no va de pago

Voz 1220 47:05 vale bien pues algo pues entonces a las preguntas de cosas que han pasado este año vale el año ochenta y nueve o Kane a ver si a ver si acercándonos a vuestra etapa donde tenía de las neuronas como más más colocadas

Voz 1610 47:18 pues no mejoramos pero no no que es muy fácil y yo empezamos Pablo con qué quieres jugar Pablo es jugar Pablo si no hablo vamos

Voz 39 47:30 que también tenían sus años seguía con Kikes jugada yo no te cuento ya Mario fue tirar

Voz 1610 47:37 yo no había nacido hace treinta años da igual venga te puedes vale venga empezamos

Voz 1220 47:41 con Pablo dale como sabrás Pablo el siete de enero de este año ochenta y nueve que murió un el emperador japonés e ir les sucedió su hijo el príncipe Akihito vale pero te acuerdas cómo se llamaba ese mítico emperador japonés

Voz 39 47:58 este hombre Fabio

Voz 1610 48:01 no esto yo estoy yo estaba Prada hablo venga ir hoy Eloy todo esto el veinte de enero el veinte de enero

Voz 1220 48:10 si te acuerdas un poquito se hace unos meses se disolvió el principal partido de la oposición en España después de perder varias veces con el PSOE en el ochenta y dos ochenta y seis entonces apareció Fraga fundó el Partido Popular pero como se amaba el Partido Popular antes de ser Partido Popular Alianza Popular correcto Alianza Popular el veinte de enero limpio el veinte de enero juró su cargo el cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos a Bale quien fue tres opciones Bush padre Reagan Bush hijo el año ochenta y nueve que ganó el ochenta

Voz 39 48:48 Pablo piensa piensa no no a ver si yo creo que sí que es padre Bush padre correcto el siete de febrero

Voz 1220 48:56 en Indianápolis Estados Unidos un español acá ha logrado la medalla de plata en los mil quinientos metros lisos del Mundial de atletismo un atleta mítico

Voz 13 49:06 bajo techo no tres opciones José Luis González José Manuel Abascal o Javier Moracho

Voz 54 49:14 como Moracho

Voz 39 49:17 veo bajo techo seis si en pista cubierta sí

Voz 1220 49:20 sí

Voz 4 49:22 que cuál has dicho

Voz 1610 49:24 Abascal bueno bueno vamos

Voz 1220 49:27 os pleno el veinticuatro de febrero el ayatolá Jomeini ha ofrecido una recompensa de tres millones de dólares a quien asesine a un escritor anglo indio por entender que su novela ofende al islamismo me vale como bien con el escritor o bien con el nombre de la obra Pablo

Voz 13 49:46 eh

Voz 1610 49:49 correcto Salman Rushdie Los versos satánicos has el veintinueve de marzo

Voz 1220 49:54 Luis se inauguró en Lugo

Voz 6 49:57 una una nueva

Voz 1220 49:59 entrada al museo que forma geométrica tiene esa nueva entrada en el museo que todavía permanece

Voz 39 50:08 como les decía por favor hombre o no puedes hacer no

Voz 1220 50:14 pues una pirámide es una pirámide el cinco de abril en Polonia el movimiento sindicalista Se legalizó por fin después de mucha bronca editado igual ya pueden presentarse a las elecciones generales con qué nombre sea legalizado ese movimiento sindicalista mola

Voz 1610 50:31 es un nombre muy de de muy de todo juntó un hombre bueno hombre Solis solidaridad

Voz 1220 50:38 ves ves menos que habían estáis hoy el quince de abril en Pekín se inicia la una revuelta cuyas imágenes Si te acuerdas Pablo dio la vuelta al mundo con aquel chaval y tal enfrentándose son tan que ocurrió en una plaza en qué plaza

Voz 39 50:52 es correcto

Voz 1220 50:54 yo no da abril en Japón Nintendo lanza oficialmente al mercado la consola portátil de nombre

Voz 39 51:03 consola sí sí sí sí sí intento

Voz 1220 51:06 una Nintendo

Voz 1610 51:08 correcto y está ya no tiene que ver con la edad

Voz 0470 51:11 lo ha dicho hable no ha dicho doble pues te toca estado

Voz 1220 51:13 doble el la pregunta

Voz 0159 51:17 es la pregunta cuidados abre la veda a ver

Voz 1220 51:22 hoy se abre el telón y aparece una persona lamiendo un portero automático puesto

Voz 1610 51:26 muy de moda esto sí

Voz 7 51:29 ya hace tiempo

Voz 1610 51:32 colegas de solidaridad pegamento el H se abren abre el telón

Voz 1220 51:38 me parece una persona lamiendo un portero automático vale se cierra el telón al volver a abrirse SB a esa persona que está muerta como se titula la canción

Voz 0230 51:50 la canción sí canción de plata

Voz 1220 51:52 pero hoy yo parecía de estaba lamiendo un portero ir resulta que van y le matan como se titula la canción

Voz 13 52:03 complicado se lo mató sí lo mató a Alá que estás ahí Pablo

Voz 39 52:09 está pensando en las pensiones y la mía el portero

Voz 1220 52:14 que bueno va ya te tienes que es la ganga no no para nada la mate porque la mía

Voz 1610 52:23 por Dios pues después de bueno pues hace casi toda tú mismo lo has visto dos fallos uno doble tal bueno ocho de diez es el contexto claro venga seguimos con el año dale

Voz 1220 52:38 Mario el dieciséis de julio en Río de Janeiro se terminó la Copa América del ochenta y nueve de aquel año la Champions americana quién ganó tres opciones Brasil Juan Brasil es Brasil Argentina o Trinidad y Tobago

Voz 39 52:53 pues sí

Voz 1220 52:55 Brasil te imaginas viene el treinta de agosto se es fue reelegido por aclamación el presidente del Comité Olímpico Internacional era español y se amaba

Voz 39 53:04 como si ese si sí pero no sabe Pilar lo sabe Pilar en caso de duda lo sabe bueno

Voz 1704 53:13 Juan Antonio Samaranch correcto

Voz 1220 53:16 hombre en Valencia comienza sus emisiones su televisión autonómica ahora ya la pobre está como está como se llama la torero como sea

Voz 1610 53:22 amaba a ganar no es El veintitrés de octubre que efectivamente está Pedro Aznar era pues el veintitrés de octubre en Madrid se funda

Voz 1220 53:40 el periódico El Mundo del siglo XXI quién fue su primer director el resto

Voz 6 53:49 que el moco

Voz 39 53:51 el corte no no les vamos

Voz 1610 53:56 por eso te puedo dar no te puedo dar porque hay mucha gente que le gusta le va a ser venga

Voz 55 54:04 verdad

Voz 1610 54:06 Pedro J Ramírez el veintinueve de octubre y directores juventino

Voz 1220 54:12 fueron elecciones elecciones generales en España que las ganó el PSOE tercera mayoría absoluta efectivamente el tres de diciembre muere en accidente de tráfico probable el el primer jugador de baloncesto español que jugó en la NBA

Voz 39 54:29 Antonin Artaud no

Voz 0159 54:31 la torera suele tomar verde

Voz 1220 54:35 no mártir todavía está el doble por ahí cuando quieras el diecisiete de diciembre de ese mismo año en EEUU emite el primer capítulo de una serie de animación que treinta años después todavía está ahí de que ser estamos hablando

Voz 39 54:48 pues lo sin su nos si son correctos

Voz 1220 54:51 el veinte de diciembre juez un año pasaron muchas cosas

Voz 1610 54:53 Antón como como siempre el Ejército de EEUU el ejercido Estados Unidos va de un país centroamericano cuál

Voz 56 55:04 los centroamericanos Panamá