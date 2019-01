La Ventana (22/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde la A6 en Canarias

Voz 0313 00:06 se cumplen ya tres horas del comienzo de la reunión en Barcelona entre los representantes de los taxistas en huelga y el conseller de Territori mientras en la calle miles de vehículos y de personas lógicamente esperando resultados Albert Prat buenas tardes bona tarda

Voz 2 00:19 la tarda pues sí miles de taxistas siguen pendientes de la salida de los representantes del sector del taxi que desde las cuatro y media de la tarde están reunidos en la sede de Territorio el frío les está pasando factura los ánimos no son los de ayer aunque sigue manifestándose y con gritos y petardos delante de la Conselleria y con los chalecos amarillos que tanto les identifica en cuanto acabe esta reunión está previsto que el conseller se reúna también con los representantes de las TC

Voz 0313 00:45 ya en Madrid cuál es la situación en el recinto ferial de Ifema donde están concentrados Laura Marcos

Voz 1276 00:50 bueno pues con gritos de Sí Se Puede que no sé si escucháis ahora mismo está teniendo lugar esta asamblea con la única conclusión de que los taxistas aguanta en este envite no se mueven de aquí de Ifema hasta que la Comunidad no regule con al menos seis horas el margen con el que los taxistas quieren que se pueda reservar un Uber o nunca Vijay escuchamos a Julio Sanz el presidente de la Federación del Taxi

Voz 3 01:11 no aceptamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento se lo está diciendo se lo están diciendo todo esto hay que solucionarlo porque sino nosotros no nos volvemos a casa

Voz 1276 01:27 recuerdan los portavoces de este millar de taxistas que ellos asistieron voluntariamente a los heridos durante el 11M y que están muy ligados a la historia de Madrid no somos un monopolio dicen pero no aceptamos ningún tipo de competencia desleal

Voz 0313 01:39 el conflicto del taxi que continúa en plena ebullición en Madrid y en Barcelona más noticia

Voz 1454 01:43 los Ester Bazán el Congreso ha tumbado a como estaba previsto el decreto de la vivienda que reformó hace un mes el mercado de los alquileres vamos a resumir que ha pasado esta tarde con el resto de los decretos que llevaba el Gobierno a la cámara y que no eran menores estaba por ejemplo el de la subida de las pensiones o las medidas para dotar de mayor competencia al Banco de España ante eventuales crisis futuras Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 02:02 qué tal buenas tardes Éste último ha contado con el no de los populares pero finalmente ha salido adelante también

Voz 0313 02:07 sido aprobada la norma que prevé un incremento del uno coma

Voz 0866 02:09 es por ciento las presiones generales y un tres por ciento Las mil las mínimas pasan a tramitarse además el decreto que devuelve el IRPF en prestaciones de paternidad maternidad el que liberaliza el transporte ferroviario y el que sube los sueldos de los funcionarios han aprobado igualmente las ayudas para las comarcas mineras y el decreto que hará compatible la pensión de los autores con los derechos de autor el referido a los alquileres ha quedado sepultado por doscientos cuarenta y tres votos en contra y sólo ciento tres a favor

Voz 1454 02:36 descartada la existencia de restos humanos en el Parque de Alfacar en Granada donde algunas investigaciones situaban la fosa de Lorca nos lo cuenta Javier Torres

Voz 0907 02:43 es una investigación del Instituto Andaluz de Geofísica cerca de la fuente de la plaza de Alfacar donde se presume que bien podría haber sido enterrado el poeta el resultado es negativo el análisis de las imágenes del subsuelo obtenidas con un georradar permite concluir a los científicos que estos literal no hay anomalías que permitan sospechar la presencia de restos humanos en ese subsuelo la investigación parte de un artículo de dos mil ocho publicado en El Ideal de Granada en el que se indicaba que ya en mil novecientos ochenta y seis Se habían encontrado unos restos humanos que fueron metidos en un saco y enterrados dentro del parque

Voz 1454 03:17 el Supremo de EEUU permite que entre en vigor el veto del presidente trama los Trans géneros en el Ejército lo hace hasta que se resuelvan eso sí las apelaciones en tribunales inferiores corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 03:28 la mayoría conservadora del Tribunal Supremo sea impuesto en este caso por cinco votos contra cuatro la Corte va a permitir que el veto a militares transgénero entre en vigor hasta que tribunales inferiores decidan sobre las apelaciones interpuestas a esta medida esta orden fue anunciada por el presidente Trump en julio de dos mil diecisiete y revertir a una ley aprobada por Barack Obama que permitía a hombres y mujeres transgénero formar parte del Ejército y además recibir fondos para la cirugía de reasignación de sexo Trump anuló esta norma pero el veto no había entrado en vigor hasta ahora porque fue bloqueado por diversas cortes federales por considerar que atenta contra el derecho a la igualdad

Voz 1271 04:05 vamos con los deportes Uxue Caballero qué tal buenas tardes hoy se juega el primer partido de la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey Getafe Valencia a las nueve y media en el Coliseum los de Bordalás llega en el mejor momento de la temporada el Valencia con las bajas de Guedes con lluvia ICO que Elena a las nueve comienza el amistoso entre España y Estados Unidos partido de preparación para el Mundial Femenino que se disputará el próximo verano en fútbol internacional clásico portugués entre el Benfica de Grimaldi y el puerto de Casillas Adrián y Oliver Torres en semifinales de la Copa se lo contamos todo desde las nueve de la noche en Carrusel deportivo por ser más con Dani Garrido de todo el equipo en Cadena Ser punto com

Voz 1454 04:39 hacen es móvil pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que haya pasado este martes a las ocho horas siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 04:52 los informativos

Voz 6 05:05 buenas noches se puede gracias

Voz 7 05:09 que están el día pues ahora a descansar porque sabe lo que ha pasado

Voz 6 05:19 Ángels Barceló hora25 tanto usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

Voz 8 05:25 la Cadena SER

Voz 9 05:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:48 sólo City casi siete minutos de la tarde la el seis y siete en Canarias vamos a hablar ahora en La Ventana de cuestiones relacionadas con la salud y cuestiones importantes ya verán ante ante un gran impacto como puede ser no sé con una caída un accidente de tráfico incluso en caso de balcón no el hígado el hígado puede salir especialmente mal parado se puede producir una hemorragia hepática masiva a consecuencia del golpe Si la cosa se complica aún más ya en el hospital es muy probable que los médicos no tenga más remedio que recurrir a una técnica atención de la Segunda Guerra Mundial cosa que se conoce como Paquin hepático que es algo así como como colocar compresas sobre el hígado para intentar parar el sangrado y que vuelva a que regrese a su posición original buenos una técnica muy complicada que no siempre funcionó por cierto por ello especialistas de de Baleares el Servicio Andaluz de Salud están desarrollando un nuevo método para contener este tipo de de hemorragias de manera más eficaz con más con más garantía de éxito saludamos al investigador principal de esta técnica cirujano general y digestivo o a José Segura buenas tardes hola buenas tardes Carles Vázquez permítame que tal bienvenido a la venta en hoy que qué curioso es que en pleno siglo XXI se siga utilizando en medicina una técnica que viene de la de la Segunda Guerra Mundial no no hemos sido capaces en todo este tiempo de de de de descubrir o de poder buscar algo más algo nuevo

Voz 11 08:06 sí la verdad es que siempre choca mucho en pleno siglo XXI pues la situación de un trauma hepático con un sangrado importante como una hemorragia importante no nos permita de momento otra otra cosa que empaquetar el hígado rodearon el compresas para que hagan presión que cierren un poco la herida y bueno esperar un dos tres días para volver a revisarlo la realidad es que bueno hasta ahora no existe nada que haya superado a ver sobre la cantidad

Voz 0313 08:35 da igual es la la diferencia que propone cuál es la alternativa en la que estáis trabajando Juan José

Voz 11 08:41 bueno este este sistema aunque efectivos y ha salvado muchísimos pues tienen muchos problemas porque no todo el mundo sabe hacer un Paquirrín hepático en ocasiones además Si hay un exceso de presión dentro de la tomen se pueden que siga sangrando es fácil perder compresas inmaterial de técnica y bueno lo que buscamos es el desde utilizar compresas buscamos rodear el hígado con una bolsa conformar de nuevo ayudar al hígado a recuperar su forma original crear vacíos mediante succión que los cremita dejar esa bolsa empacado como cuando se vacío en una carnicería

Voz 12 09:17 o como cuando se las bolsas de plástico

Voz 11 09:19 que guardamos la ropa de invierno y demás construcción algo similar

Voz 12 09:23 pero pero el hígado donde queda entonces mientras he estado en Liga lo voy al tema sobre el hígado queda bien con una bolsa

Voz 13 09:29 ya eso limita los riesgos respecto a la técnica ancestral para entendernos quiero ir es una técnica además mucho más fácil más sencilla

Voz 12 09:41 claro una idea sería que sea una técnica que sencillo

Voz 11 09:44 ya por qué porque uno por desgracia endurecieron de tener un accidente de tráfico muchas ocasiones no siempre está el cirujano patrullar con muy avezado y con mucha experiencia para atenderlo por eso en estas situaciones de alguna cirugía de control de daños pero unas peluquera muy rápida que permita saldar la vida

Voz 0313 10:00 ese momento y que el paciente se recupere

Voz 11 10:02 de todo es que Gran Trauma y demás para en un segundo tiempo a retirar este este empacado o este nuevo sistema poder dar una solución definitiva

Voz 0313 10:11 porque hay que el hígado salga tan dañado de un pongamos el caso de un accidente lo del balconing que de gigantes no que es un impacto muy muy grande contra el suelo lo delegados es es es definitivo para para saber si te mueres o no están tan decisivo como esto

Voz 11 10:24 sí de hecho los sangrados viscerales las hemorragias como la el hígado el bazo pueden ser responsables de un sangrado masivo a nivel abdominal que colisione la mortalidad de hecho hay una gran mortalidad debido a a este tipo de tensiones

Voz 0313 10:36 ya está en fase de experimentación todavía eh no sé no sé en qué punto exacto

Voz 11 10:41 sí bueno todo esto todo este tipo de sistemas tiene un recorrido largo empieza como hace un par de años por el diseño además hemos estado haciendo pruebas de concepto en en animales ahora en la patente se ha extendido la solicitó a nivel internacional bueno seguimos haciendo pruebas en modelo animal antes del traslado como humanos

Voz 0313 10:58 hay alguna empresa interesada ya es muy pronto para preguntar todavía doctor

Voz 11 11:02 sí sí sí ya ya hemos estado trabajando con a alguna empresa todavía no está todo atado pero porque más de confidencialidad y además tampoco podemos darle más difusión sentidos

Voz 13 11:12 para qué sirve exactamente la patente en un caso así como este que nos está contando de una técnica

Voz 11 11:18 sí bueno porque lo que es la técnica va acompañada pues de un dispositivo sería la propia Bolsa que tiene unas características que nos permite pues hacer el vacío sin que genera el vacío a la vez que controlamos la pensión a la vez que no va a ir a los demás entonces esto este tipo de cosas nos permite pues desarrollar la patente y que más adelante podamos trasladarlo a pueda todos los pacientes

Voz 0313 11:38 la ese más adelante ya sé que es la pregunta del millón siempre que hablamos de estos temas se cuánto tiempo cuántos años pueden ser doctor

Voz 11 11:44 pues no te puedo decir un periodo de año exacto esperemos que sean menos de cinco temas de los pero no nos metemos un poquito pues en permisos en prueba en demostrar mostrar que efectivamente esto es mejor que la técnica antigua nuestros

Voz 0313 11:58 siempre que no son vamos al mundo de la ciencia de la investigación de los avances de los descubrimientos nos interesa mucho seguir un poco la pista poco hacer el ejercicio de de trazabilidad de cómo se descubre las cosas en su caso de esta investigación que ha habido una beca en apoyo oficial de algún departamento cómo cómo ha sido posible investigar todo esto

Voz 11 12:19 bueno pues desde que surge la idea obviamente sino hay sino estable tras las instituciones es muy difícil en nuestro caso tuvimos una una beca del Hospital Son Espases de aquí de LEAR poco el centro referencia pues de Menorca Ibiza además además de pues por supuesto tenemos presupuesto de investigación y que es el que también pues los fallos de parte de entes y demás que nos ha permitido también contactar con distintas el prensas hija permitió desarrollando todo esto

Voz 0313 12:46 muy bien doctor Juan José Segura muchísimas gracias por asomarse a la ventana hay suerte

Voz 12 12:51 muchas gracias gracias a vosotros amigos buenas tardes adiós

Voz 14 12:54 ah sí

Voz 15 12:57 lo que hacen

Voz 16 13:03 he vivido con

Voz 17 13:12 hola

Voz 1 13:41 lo de los hígados envasados al vacío

Voz 0313 13:43 la verdad es que es que era potente era fuerte vamos con otra vamos con otra investigación en este caso un algoritmo para que interprete el motivo por el cual llora un bebé así como suena Ana Belén Laguna buenas tardes hola buenas tardes Ana Belén Laguna es científica de datos en BBVA data Analytics y bueno a ver estos cómo sería como inteligencia artificial para traducir o de codificar los llantos no

Voz 12 14:10 sí sí efectivamente de inteligencia artificial para intentar entender que le está ocurriendo al bebé no deja de ser una red neuronal pero artificial vamos

Voz 0313 14:20 cómo cómo se te ocurre esto por por alusiones por algo alguna experiencia directa o no

Voz 12 14:26 bueno pues es más que nada por Bezabeh de Sagi dando evidentemente embarazada en cuestión el fue golpe plantearles por los papás

Voz 11 14:33 a mi madre mi como lo había entender cuándo

Voz 12 14:35 yo no entonces cómo estoy muy muy metida en este mundo de de la tecnología adelante que es artificial y demás entonces empecé a buscar alguna aplicación hacerlo y me encontré a los diputados no fueron para nada satisfactorios sólo hay una aplicación china que que bueno no funcionaba bastante mal que además no es aplicable a España porque fue es de prosodia vaya y entonación pues el el el llanto de un bebé chino no tiene nada que ver

Voz 0313 14:59 lloran en chino como pero llorando hoy los bebés lloran distinto según el país

Voz 12 15:06 no digo de profesor y porque a sus Marmara lingüística que quiere que estudia el ascenso y la entonación entonces desde que están en el útero y empiezan a escuchar a partir de la semana veinte más

Voz 11 15:16 dos

Voz 12 15:16 es pues evidentemente se más Tina su entonación insular o los centros diferente que la de español entonces bueno pues tampoco este este tipo de algoritmos es bastante hay que adaptarlo bastante a última culturas vale entonces bueno pues como no encontraba satisfactorio durante digo bueno pues cuando tienes yo le voy a empezar a agravar intentar quedar yo creo que algoritmo surge un poco de de esta idea vale además en el pasado ya había trabajado con temas de de traducción automática no oye el llanto del bebé pues no deja de Comunicación oral del ser humano

Voz 0313 15:50 cuántos tipos de Jean todo tipo de puede tener un bebé está clasificado por categorías por cómo cómo va

Voz 12 15:57 sí yo sea lo que es el objetivo principal era intentar que era un algoritmo multi clase ballet quién me dijese pues será hambre sueño y es dolor sino que quiere al beber al vamos a lo que pasa que que bueno pues si es cierto que conseguí como un total de sesenta y cinco años que no es mucho más características y entonces qué hace un algoritmo transmutación binaria B tiene hambre no hambre esto es bueno pues su objetivo es conseguir más datos para poder extraerlo al Estu poquito más hipogeos generalizar y aplicarlo no sólo porque a veces hay hay cierto sesgo no

Voz 13 16:33 un niño eso es lo que te iba a preguntar que eso cómo se hace grabando a un niño muchas veces durante muchos días de grabando a muchos niños para después comparar pues eso sería lo ideal

Voz 12 16:44 no claro en mi caso ahora mismo como cometo hay cierto sesgo porque el tipo de Jean porque mi hijo pues es específico no entonces el objetivo desde el proyecto ahora es la ciudad principal de hecho por eso he creado una una ONG de de datos para recopilar datos de de llantos bueno entre otras cosas evidentemente es conseguir más datos de muchos más niños para que esa red neuronal cerebro humano no que la artificial pues que veía muchos llantos diferentes o sea capaz ante hizo capas ante un nuevo tanto que desconoce predecir qué es lo que es pues cuanto más datos y más facilidad variedad ahí en Bilbao y más de la mucho mejor

Voz 0313 17:26 yo yo le estaba dando vueltas a lo que comentabas antes de hambre o no hambre claro se te ocurre porque puede está llorando un bebé por hambre por sueño

Voz 12 17:34 sueño porque le duele algo

Voz 0313 17:37 y de ahí que más o no amigo no me salen muchas más esa serían las cuatro categorías grandes básicas de incertidumbre ante lo que le queda por vivir no tengo Benito

Voz 12 17:47 no yo creo que no además el estudio lo del año pasado con con bebés de cero a seis años que es lo que se considera un recién nacido que de verdad llora por una actividad primaria vale porque a posteriori cuando ya tienen pues no se ocho nueve meses ya son un poquito más pillos ya pues no sé ya para manifestarse de de otra manera no tienen otras necesidades de separación de la madre o pimientos pero las primeras primarias en ese periodo de de recién nacidos

Voz 0313 18:17 miedo también en qué punto en qué punto os encontráis cuándo será esto un cuándo tendrá forma de en fin de de de artilugio de lo que sea para poderlo aplicar en la vida real Ana

Voz 12 18:28 pues saber ahora mismo estoy trabajando un poco sobre el algoritmo para con los datos que tengo intentar tener algo de gente pero no me sentiría cómoda para sacar una aplicación tipos afán valen equipo en casa el audio y hasta que no haya una cantidad considerable de de audios por lo que os digo porque las necesita generalizar tiene muchos datos

Voz 13 18:49 pero de momento con el sesgo con el sesgo tú puedes traducir porque o Como llora el tuyo para que

Voz 12 18:56 sí claro claro está efectivamente ya lo entiende si Mis primeras conclusiones son son bastante buena yo lo que quería empezar a ver a observar las señales de audio tenían buena pinta señal de audio humano como se ve el artículo publicado El País que se ve muy bien ya que el ojo humano ya puede diferenciar metiéndose al de audio que hay mucha diferencia entre sueño hambre au mimos no eh pero es una es que suele pasos además aspecto Grama que recibió el algoritmo parece ser que sabe todavía mejor entonces eso señal pinta muy bien poniendo el modelo también más estable la cuestión es que sólo tengo datos de eso debe o lo hará por suerte estoy embarazada otra vez a tener un dato hacer nuevo para tu con tu pero no para dentro de dos meses el otras veces empiezo empiezan a grabar otra vez

Voz 0313 19:47 niñas aves ya

Voz 12 19:48 otro niño así que nada más tener más datos pero aún así por los hermanos necesito un español muy bien me Ana Belén seguros

Voz 0313 19:57 muchísimas gracias por estar en La Ventana y felicidades por el trabajo eh

Voz 12 20:00 venga gracias

Voz 0313 20:03 de las seis y veinte en Canarias

Voz 19 20:10 libre contigo seis años de revisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina en y colabora servicio posventa Pello que esta moción

Voz 20 20:27 red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid

Voz 21 20:31 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro que me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 22 20:38 pero he aquí que sería fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 23 20:42 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 24 21:01 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informante en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 1 21:17 Canal de Isabel Segunda Lakua

Voz 19 21:20 vamos hasta el servicio posventa pecho celebra contigo seis años de revisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayudas a mil extremeños líneas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina pena colaborará servicio posventa Pello que tampoco son ajenas

Voz 20 21:40 la red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 21:47 segundo día de la huelga indefinida de taxistas

Voz 26 21:50 sí sin solución vamos a ella FITUR vamos a Fitur

Voz 27 22:04 hoy han cortado

Voz 0867 22:05 los los accesos al aeropuerto y algunos pasajeros han tenido que llegar a Barajas andando con sus maletas para no perder sus vuelos no hay acuerdo ni con la comunidad ni avances como el Ayuntamiento la súbete C rechazan cualquier medida que obligue a la contratación de sus servicios con muchas horas de antelación

Voz 28 22:22 de facto si se produjese la contratación estaríamos hablando del fin de las operaciones de EU verídica avisó hay en la ciudad de Madrid sería tan estúpido como alguien que quiere ver una película pues a través de una plataforma como Netflix o que se descarga una película y que cuando eleve al play tiene que esperar e media hora una hora seis horas como el taxi para poder ver

Voz 1 22:41 mañana arranca Fitur

Voz 29 22:43 mañana acuden allí los Reyes a Ifema

Voz 0867 22:46 esa zona está ahora mismo tomada por los taxistas que deciden en asamblea el siguiente paso y un fuerte control policial pero no parece que los taxistas se vayan a marchar Laura Marcos buenas tardes buenas menos de manera voluntaria no

Voz 1276 22:58 qué tal Javier cómo estás pues no no se llevan ni aunque haga frío ni aunque ya haya anochecido y de hecho cada vez son más los chalecos amarillos que haya aquí y te puedo adelantar que hay prevista ya una nueva asamblea aquí para eso de las diez de la noche antes de esa hora los representantes del sector esperan alguna llamada de la Comunidad de Madrid habría ido la mano ofreciéndose a fijar un tiempo mínimo para la reserva de un número de un y saben que es muy difícil pero no pierden la esperanza el presidente de la Federación del Taxi en Madrid era así de tajante hace tan sólo unos minutos le escucha

Voz 3 23:30 no aceptamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento se lo está diciendo CEI cero están diciendo todo esto hay que solucionarlo porque sino nosotros no nos volvemos a casa

Voz 1276 23:45 pero entre los taxistas más jóvenes Javier también hay algo de crítica son conscientes de que sus métodos se quedan obsoletos frente a las facilidades que ofrecen las aplicaciones sube TC uno de ellos es mayor

Voz 4 23:56 te iba a decir municipio huela el aliento

Voz 30 23:58 entre los pone una aplicación bajo la cual estemos todos reunidos vamos todos a una optimizar recursos tiempo gasolina y los y los clientes los usuarios los ciudadanos estarían mucho mejor atendidos

Voz 1276 24:09 mañana los Reyes inauguran Fitur la feria de turismo que el año pasado dejó en Madrid doscientos sesenta millones de euros en beneficios nada menos Llesta esta marea de coches blancos pues amenaza con con empañar un poco eso

Voz 0867 24:21 cita gracias Laura igual que ayer destacábamos la tranquilidad de la protesta hoy lamentablemente no podemos decir lo mismo

Voz 29 24:30 si taxista se encuentra en estado muy grave después de lanzarse sobre un vehículo de CC que después se dio a la fuga esta persona

Voz 0867 24:37 a yo desde el capo sobre el asfalto y el conductor ya ha sido localizado uno al mismo se ha presentado ante la Guardia Civil en Ifema segundo punto de conexión Alfonso Ojea que sabemos de esas investigaciones y ha dicho este conductor la Guardia Civil buenas tardes

Voz 0089 24:50 qué tal buenas tardes el conductores en efecto Un conductor profesional con licencia V TC se ha personado como tú decías voluntariamente ante la Guardia Civil unos minutos después de este incidente ya se les ha tomado declaración en la declaración lo que dices que esta persona altas taxista sea Band se ha abalanzado sobre su vehículo pero aún no se han determinado si va quedar como investigado lo que significaría Javier que se abre un procedimiento criminal en definitiva un procedimiento penal en todo caso los agentes de la Guardia Civil que son los que analizan estos incidentes están también visionando los vídeos del accidente para determinar estas causas eso eso es lo que se refiere al accidente en sí mismo en el tramo administrativo tenemos novedades e importantes el vehículo como decimos vehículo de la atropellos un vehículo WC pero con licencia petición de Valladolid ir trabajando hasta en la ciudad de Valencia que hacía aquí que hacía en Madrid ayer que también fue controlado parece ser y hoy bueno todo indica que estaba aquí en Madrid para reforzar el dispositivo de

Voz 4 25:48 súbete heces de cara a la Feria Mundial de Turismo

Voz 0089 25:51 se inicia mañana sintaxis gracias Alfonso

Voz 0867 25:53 los hechos se produjeron en La2 el taxista herido como decimos ingresado en estado muy grave en el Hospital de La Paz cuando las negociaciones se han visto Gobierno regional y representantes de las V TC han escuchado contrarios a una contratación de servicios es decir que el usuario tenga que contratar un V nunca un país seis siete horas antes de que pasen a recoger los taxistas se han visto además con el Ayuntamiento Carmena propone una mesa con todas las partes una vez la Comunidad de Madrid colocaba ayer la pelota en el tejado precisamente de los ayuntamientos

Voz 1276 26:23 la verdad es que es una situación que afecta sin lugar en ninguna duda a la ciudad ir por esos son el Ayuntamiento está dispuesto a hacer aquello que pudiera ser útil no es decir llevar a cabo pues una intervención una mediación que se cree un grupo de trabajo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de momento nadie nos lo ha pedido todavía pero no son dos si no pero

Voz 0867 26:46 la Comunidad de Madrid Él no se quiere sentar en esta negociación con el consistorio de Manuela

Voz 1 26:51 en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 26:55 siete Pedro Rollán vicepresidente regional qué tal muy buenas tardes

Voz 31 26:58 buenas tardes no existe otra otra posibilidad

Voz 0867 27:00 decir que ustedes no se quieren sentar dado que buena parte de las licencias V trece están en Madrid capital con el Ayuntamiento de Manuela Carmena

Voz 31 27:07 bueno porque hay que tener en cuenta que cada uno dentro del ámbito de sus competencias y dentro de la mesa de trabajo en la consejera y el propio presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido se reunió ayer por la mañana la consejera plata junto con el viceconsejero el director general estuvieron hasta algo más de las doce de la noche en el que hiciera un ejercicio desde mi punto de vista de responsabilidad porque hay que articular por un proyecto de ley una iniciativa que regule que delimite las reglas del juego y los necesarios equilibrios por otra parte y que luego lógicamente tendrá que remitirse al parlamento regional is eran todos los grupos políticos los que determinarán

Voz 0867 27:46 no solamente que ustedes quieren seguir un cauce parlamentario no

Voz 31 27:50 efectivamente y además hay que tener en cuenta una cosa si lo que quieren los taxistas que yo entiendo que es lo que desean así lo han manifestado es una solución rápida única y exclusivamente sería posible alcanzarlo mediante un procedimiento de vía de urgencia

Voz 4 28:05 la lectura única porque evidentemente

Voz 31 28:07 no estamos a las alturas de la legislatura que estamos los taxistas tienen un

Voz 32 28:13 desenlace rápido y por lo tanto se

Voz 31 28:15 día acordar ese texto repito fueron los señores tan si están los que decidieron algunas de las asociaciones levantarse de la reunión nosotros lógicamente tras la daríamos al resto los grupos parlamentarios del texto si hay un acuerdo

Voz 0867 28:30 la votación lento lento Mónica García diputada de Podemos qué tal muy buenas tardes

Voz 4 28:33 buenas tardes esto es así como lo interpretará

Voz 0867 28:36 Preta Pedro Rollán usted tiene otra lectura estamos ante un se una especie de Madrid central donde otra vez las administraciones no se quiere ver las caras en torno a la misma mesa

Voz 4 28:45 bueno él mismo señor Rollán acaba de asumir su responsabilidad a lo largo de estos cuatro años y dice que es la Cámara de Madrid es a través de una ley es competencia de la Comunidad básicamente avenido asumir que durante estos cuatro años ha habido inacción indolencia dejación de responsabilidades con respecto al problema

Voz 1 29:05 de los de los taxis me gustaría

Voz 4 29:07 es dijera que ha pasado durante esta ley durante esta legislatura la cual ustedes no han modificado la Ley de Ordenación del transportes terrestres no han hecho el decreto que le daba seguridad jurídica a los taxistas y ahora nos encontramos con que este problema claramente ha estallado básicamente es el resultado de esa inacción y ese desgobierno que nos ha llevado a que sólo ustedes reaccionan sólo asumen responsabilidades o cuando se lo pide Un juez o cuando hay una huelga

Voz 32 29:36 o hay Willian no ha hecho crema no yo estoy los deberes

Voz 31 29:40 es gratuito yo en este sentido y punto

Voz 32 29:43 pero no sé si el viento no depende lo permisos segundo antes de arriba nadie le digo que a día de hoy desde luego lo que tenemos es la situación que tenemos en la noche pero si me permite presidente

Voz 31 29:54 si me lo permite en esta legislatura tenido lugar cincuenta y cuatro reuniones con el sector del taxi en esta legislatura hemos sido acompasado las acciones del Gobierno conforme iban llegando las reivindicaciones por parte el sector del taxi yo creo que no está al corriente de la diputada de Podemos de por ejemplo que en la ley de acompañamiento de medidas urgentes sea aprobó algo que fue un hito que fue la paralización la inmovilización el que si no se pagaba la sanción por parte de la súbete CES que se las había pillado efectuando una carga de pasajeros ilegal podría llegar incluso al achatarramiento de las mismas también el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó a petición también de los taxistas la instalación de las pegatinas donde se efectuaba el distintivo de que V cese eran de la Comunidad de Madrid y cuáles no eran de la Comunidad de Madrid el propio Ministerio de Fomento reconoció que la Comunidad de Madrid impuso tres tres millones de euros a la súbete CES por las infracciones que habían cometido por lo tanto no sexo

Voz 4 30:52 que están en huelga entonces no sé porque ha estallado

Voz 31 30:54 sí a razón porque ustedes que han emitido usted transmitido al Partido Socialista al señor Pedro Sánchez hoy estar en Lamu

Voz 4 31:02 Pedro Sánchez hoy en La Moncloa la va a Paula no tienen responsable o Pilatos ha dejado de hacer sus

Voz 31 31:10 funciones porque esto no es un problema que sólo esté ocurriendo

Voz 4 31:13 pues porque la Comunidad de Madrid usted también esto está

Voz 31 31:15 porque están desesperados porque no han encontrado ningún apoyo

Voz 32 31:19 en el Gobierno de la Nación escupen usa como no han encontrado señor Royo en el Gobierno a Rollán Goran intentando llamar a usted más atrás sentados de este programa no en absoluto cambiar la la sintonía del programa en absoluto a haber señor un detalle

Voz 4 31:31 por su usted sabe que desde septiembre las comunidades están habilitadas para resolver el problema

Voz 31 31:37 estamos trabajando en ello la solución de la suma

Voz 0867 31:39 dice pasa por restringir esa contratación por pedirla usuario que seis siete ocho horas antes de ese servicio contrate un vivero nunca vi Faith deberá cree que eso facilita algo que ustedes además define mucho y tienen fresca la Convención este fin de semana el libre mercado

Voz 31 31:55 a esas una exigencia del colectivo de los taxistas no Nos una exigencia que nosotros seamos puesto encima de la mesa y esa exigencia de baloncesto esa exigencia van a aceptar ustedes esa exigencia que han solicitado los taxistas y que prácticamente es la única razón por la que no hubo acuerdo anoche lo que hemos instado en esa propuesta es que no todos los ayuntamientos de la región están en las mismas

Voz 32 32:20 sustancias la pelota casi ciento Tanzi

Voz 31 32:22 también todos los que tengan han pero no es que esto no

Voz 32 32:25 pero una cosa es ayer teníamos sabia señora alcaldesa de la Federación la propia señora y hoy bueno siempre está también el programa de la propia señora Alcalá

Voz 31 32:37 de esa de de Madrid la la señora Carmena Hoy ha dicho

Voz 32 32:40 que estaba por la labor de articular la

Voz 4 32:42 enviar

Voz 31 32:43 de de no no se trata de mediar Se trata de que

Voz 4 32:46 la gente que ya determine

Voz 31 32:49 si la contratación sea de hacer Conté quince con treinta con sesenta o con noventa minutos no lo ha asumido hoy la propia alcaldesa

Voz 32 32:55 a ustedes les pasa la pelota a la patata caliente al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0867 32:59 tenía razonar ayer Guillermo nada cuando decía es un juego mentalmente aumento ligas a la pelota a la Comunidad de Madrid a la Comunidad de Madrid que se lava las manos en este asunto porque no sabe si quiere más a papá mamá a los taxistas que votan al Partido Popular o el libre mercado que defiende el Partido Popular no sabe qué quiere más de las dos cosas y esto no lo resuelva yo que lo respalda

Voz 31 33:18 esto sucede les parece mal que entre dos administraciones seamos capaces de encontrar una sola

Voz 32 33:22 en un punto de lo encontrado ustedes mira no siempre de la Comunidad de Madrid es que también se quieren sentar hacía

Voz 31 33:27 estamos en estos momentos como digo ayer ha tenido lugar una cita muy importante la propia alcaldesa de Madrid hoy ha planteado que puede venir a complementar lo que se está recogiendo en ese borrador de proyecto de ley por lo tanto se estaría consiguiendo cerrar el ciclo

Voz 32 33:43 tú lo que yo creo que es algo muy posible dotarla no treinta y cuatro minutos voy a hacer una pausa a la vuelta tiene la palabra

Voz 9 33:55 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana seis La Ventana

Voz 6 34:05 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 34 34:08 lo un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 34:20 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER son los cuerpos especial me encanta cómo cabalga es la música

Voz 1995 34:36 Justo me yo que de los cuarenta si seis y fíjate fíjate tiempo disc jockey billón Ghani Maté buenos días buenos días pues te vas a que el Mallorca hubo dos que se hicieron pasar por mí por otro como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la la carretera al había cintura Fernandito Antoni Garriga Mi nombre murciano Rodríguez sigue

Voz 1 35:04 hoy por hoy con Pepa Bueno síguenos también el Hoy punto es Cadena Ser la Sociedad Española de Radiodifusión desde su la Cadena SER llevan muchos años acompañando muchos años contigo

Voz 32 35:22 qué tal vez demasiado no perdón digo que

Voz 35 35:24 ya ya tal vez demasiados esto ya habría que parar al tratan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que

Voz 6 35:37 que broma pero bueno pero no sé a sus

Voz 1 35:40 a cadenas

Voz 36 35:43 te estaremos siempre contigo

Voz 1 35:45 qué canas la que al locutor

Voz 37 35:50 cuenta con la SER

Voz 0827 35:51 pase lo que pase

Voz 1 35:57 en La Ventana de Madrid hacia turno intervención

Voz 4 36:02 señor Rollán es que ha tenido que haber una huelga ha tenido que llegar al extremo máximo del conflicto para que ustedes se lleguen a sentar con el sector del taxi usted hablaba de que ha puesto de lo que han puesto encima de la mesa mostraremos contra que ha puesto encima de la mesa la Comunidad de Madrid en estos últimos cuatro años no ha puesto nada igual que no ha puesto nada con los pisos turísticos con la contaminación ni con el arreglo de colegios en todos ellos ha sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha salido a salvarles la papeleta además de eso ustedes han logrado lo único que están consiguiendo es intentar boicotear todas las acciones de gobierno que ustedes no son capaces de llevar sino son ustedes capaces de gobernar no se presenten a las elecciones y no son capaces de tomar decisiones en los momentos difíciles y este es un momento difícil ustedes le pasan la pelota al Ayuntamiento de Madrid el cual les ofrece que se vuelvan a sentar y que pongan medidas que hagan un mago un marco jurídico que sea un marco jurídico estable

Voz 31 36:57 pues justamente un marco jurídico estable lo que estábamos planteando en el día de ayer contando con todos los interlocutores entre ellos también el Ayuntamiento de Madrid no lo digo yo lo dice el propio Real Decreto que ha sido aprobado por el señor Ábalos y una cosa también lo importante no se ha hecho nada le indicó anteriormente todas las sanciones y todas las gestiones que se han abordado X han iniciado también una cosa muy importante como ha sido la renovación sistemática destinando más de un millón de euros cada año para la renovación de la flota de los taxis por lo tanto yo creo que en este sentido hay que encontrar un punto de equilibrio entre todas las partes nosotros tenemos las puertas abiertas los teléfonos abiertos el servicio del taxi es fundamental Madrid ninguna ciudad europea

Voz 20 37:37 se puede entender sin el servicio tan extraordinario que prestan los taxis yo creo que hay que

Voz 31 37:43 calmar un poquitito los ánimos porque estamos viendo algunas imágenes que desde luego ya están teniendo unas consecuencias

Voz 32 37:49 E insiste muy graves sin ningún el problema es que están agravando mucho los acontecimiento singular momento podemos estar en un escenario muy bueno te distinto vamos a vamos

Voz 31 37:58 esa esperar también a ver qué es la Asamblea que es lo que concurre porque posiblemente también los propios taxistas por qué no van a entender que con el proyecto de ley que se les facilitó en el día de ayer en donde se permitía ya articulaba al Ayuntamiento de Madrid delimitar la pre contratación habríamos sido capaces de encontrar el punto de equilibrio

Voz 4 38:17 es que ustedes plantean en la recta final de la legislatura cuando quedan dos meses de asamblea plantean soluciones que no han tomado durante cuatro años la relación han estado crítico

Voz 31 38:28 la el otorgamiento de las licencias súbete EC han estado cayendo presente

Voz 4 38:31 no teme puede hablar de saben todas claro es que esa es la verdad la realidad puede hablarme de todas las medidas que se han sido infructuosas ya han sido han sido completamente inútiles a la hora de abordar problema que es lo que tiene que hacer un gobierno abordar problemas y ustedes no lo han abordado y ahora no si nos encontramos en la misma situación en la que nos hemos encontrado con la huelga de urgencias con los problemas de los pisos turísticos con los problemas de la contaminación

Voz 31 38:57 problemas que desarrollan la conciencia de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos presencia entrar a las urnas les han dicho que no quieren que ustedes gobiernen ya además con ese ajuste de cuentas que tienen ustedes ahora de por medio con el señor Errejón etc etcétera francamente muchísimas gracias que no lo están poniendo infinitamente mucho más fácil

Voz 32 39:14 quiero compartir eso al frente de la Comunidad de Madrid

Voz 4 39:17 pero los a recuperar el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 32 39:20 que leía como gran balance ensancharlos de la Gran Vía

Voz 31 39:23 con un presupuesto de cuatro mil millones de euros patético balance

Voz 0867 39:26 a Jesús Rollán que está a punto de decir aquello de que cierren los comercios si llega al fin

Voz 32 39:31 el mundo los comerciantes ya han dicho que han perdido con las ventas del quince por ciento y yo desde luego más con las tarjetas han mejorado la calidad del aire en el día de ayer por qué no lo nota no lo sienta García claro hasta la vimos la luna ustedes en Madrid

Voz 29 39:48 haber más tenemos fútbol sino seguiríamos este debate así que lamentablemente volvemos mañana a partir de las siete y veinte adiós

Voz 1 40:05 este que veis aquí es el pueblo donde yo pasé uno de mis veranos el verano más hermoso de vivir cuál ha sido el mejor verano de tu vida que te viene a la cabeza del verano en pleno invierno

Voz 6 40:19 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa

Voz 1 40:22 el seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 6 40:25 tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba faros esta noche con este frío veraneo hemos en el Faro de las en el Faro Mara Torres

Voz 38 40:37 esta semana tres Rosell esto nunca para todo Copa

Voz 1 40:42 desde las nueve las ocho en Canarias a través de tu frecuencia

Voz 39 41:04 las ocho en Canarias Hora veinticinco con Ángels Barceló en tu día alabó

Voz 32 41:08 igual de Nasser

Voz 40 41:14 la Ventana

Voz 1 41:16 con Carles Francino

Voz 41 41:19 Dando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 27 41:33 esta

Voz 41 41:34 son esos estartapeando casi que vamos en busca de récord

Voz 1 41:39 cuál es la social más haberse lo saben se nada buenas tardes

Voz 1136 41:44 saludos hoy nos vamos a poner al día con el ranking de las sociales que más usamos en todo el mundo no sólo aquí en España nos vamos a basar en el informe State of hay dos mil diecinueve que elabora la AP Dani dedicada desde San Francisco a recoger datos de mercado es muy útil a la hora de tomar decisiones sobre los gastos en marketing de aplicaciones estrategias de inversión etc el primer titular que pongo sobre la mesa Facebook ya no reina ya no es la social más popular del mundo ahora lo es la aplicación del globo verde con el teléfono dentro en los últimos veinticuatro meses el número de usuarios activos mensuales de esta popular aplicación ha crecido un treinta por ciento en comparación con el veinte por ciento que ha obtenido Facebook o el quince por ciento de incremento que ha registrado Messenger de todas formas Zuckerberg no está triste del todo porque compró la plataforma que ahora lidera las aplicaciones sociales más utilizadas pues compró esa plataforma de mensajería hace cinco años se queda todo en casa el informe basado en el total de usuarios activos mensuales establece el listado de las sociales más populares que está

Voz 32 42:58 trío formado por Whatsapp Facebook

Voz 1136 43:01 messenger We Chat Instagram Vía

Voz 41 43:05 Citigroup es saber qué corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce y cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business duraría

Voz 0827 43:25 y ahora

Voz 1 43:28 día con Isaías Lafuente

Voz 0827 43:32 una sorpresa para empezar pues sí que nos han pillado Francino Moya varios oyentes Nos han denunciado por lo que consideran una suplantación de personalidad la cosa pasó ayer

Voz 0230 43:41 la suplantación de personalidad que creen haber detectado son varios oyentes que consideran probado que ayer no estuvo con nosotros el periodista José María Carrascal

Voz 29 43:50 el humor es la forma superior

Voz 0230 43:54 CIC que se trataba en realidad de Luis Piedrahita y eso parece una colección de minerales estos oyentes deben saber que tienen razón es justo admitir la verdad teníamos pensado que viniera Carrascal en televisión menos es más pero con la huelga de taxistas tuvo problemas de desplazamiento Le dijimos a Luis Piedrahita puedes venir que es una urgencia

Voz 1510 44:15 lo exprimen como si fueran a sacar zumo de ahí

Voz 0827 44:18 es un juego que podemos hacer a partir de ahora como

Voz 42 44:21 el hormiguero hacen culo o codo aquí podemos hacer Carrasco piedra ITA o Carrascal

Voz 1276 44:26 si no imagino yo siempre surgen cuenta que los turcos y no podemos hacerlo

Voz 0827 44:32 porque es indetectable la diferencia desde Raúl Pérez cantando por ejemplo por Miguel Ángel Revilla no habíamos oído no

Voz 1 44:39 de igual aquí para hacer amigos pero conmigo

Voz 0827 44:50 el disculpas más rectificaciones ayer hablando de la huelga de taxistas en Madrid y Barcelona en Hoy por hoy dieron datos sobre Uber

Voz 32 44:58 en en conductores sin nómina mil vehículos propios aun así ahora Uber está preparando su salida a Bolsa Morgan instale en Estados Unidos ha valorado la empresa que no tiene ni empleados ni coches en ciento veinte mil millones de dólares

Voz 0827 45:12 estos fueron algunos de los datos que se dieron ayer Uber ha pedido la palabra lo ha hecho el director aquí en España Juan Galiardo para rectificar pero vamos rectificar rectificar

Voz 1995 45:23 vale cuántos conductores tiene contratado uvas pues ninguno cuántos coches tiene en propiedad a ver qué es lo que yo dije ayer ningún coche nos llamó porque quería rebatir algunos datos por el momento vieneses no tienen conductores no tienen coches yo dije ayer aquí viene un error tuya corregirán es lo que ustedes tenían su sede en Delaware esto no es correcto su compañía tiene origen en Estados Unidos su sede está en San Francisco las filiales europeas incluida la española tributan en holandés hizo cierto

Voz 11 45:53 pues que es correcto nuestro se interrelacionan sus completó yo no estoy diciendo que el modelo física de Uber

Voz 0827 46:02 pues nada salvo lo de la sede en Delaware casi todos los datos que se dieron ayer eran los correctos por lo demás Cristiano Ronaldo ya es oficialmente un delincuente no es lo que lo afirme yo sino que lo ha firmado él esta mañana por qué ha pactado con la Fiscalía

Voz 31 46:17 Cristiano Ronaldo y dos juez esta mañana no ha afirmado

Voz 0230 46:20 a una condena una condena de prisión de dos años luego ha salido sonriendo va firmado unos autógrafos se ha metido en un coche y se ha ido

Voz 1995 46:31 seguro que en este momento de entre todos por lo menos hay un oyente uno pensando

Voz 1 46:37 sí sí sí es igual

Voz 0827 46:40 automatismo bueno también estaba llamado a declarar Savia Alonso pero lo suyo resulta que tenía un defecto de forma si tengo la convicción y la confianza en que hecho todas las cosas bien que nunca ha ocultado nada

Voz 1136 46:52 no

Voz 0827 46:53 pues tengo que defenderme y confiar en la justicia y por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final

Voz 32 46:58 ya y muy muy lejos del mundo de jugada

Voz 0827 47:00 antes de personas como estas de las cifras que mueve el fútbol está la gente con la que trabaja un hombre que hoy nos ha visitado en La Ventana se llama Álvaro Ramos

Voz 43 47:10 todo el mundo

Voz 32 47:14 sí sí

Voz 0827 47:16 día a cómoda de Madrid que estudió en buenos colegios que acabó siendo ejecutivo de banca ahí trabajó en Madrid en Nueva York en Londres ganando mucho dinero hasta que hace años se hizo misionero para trabajar en Honduras dice que le cambió la vida mirar cara a cara a la pobreza

Voz 13 47:32 a mí lo que me cambió también fue el conocer la realidad de la pobreza queda pobreza la vemos por televisión la leemos hasta que uno no la de cara a cara IVE la realidad de la pobreza

Voz 0827 47:41 la vida en Honduras donde conoció a Patricio Larrosa fundador de acuerdo es que es una fundación que ayuda a los más necesitados en aquel país es Patricio uno de esos hombres que son nos decía

Voz 32 47:52 claro la mejor selección de España yo siempre digo que la mejor equipo de España no no es el Real Madrid o el Barcelona ayer en Madrid el mejor equipo de España a los misioneros

Voz 0827 48:02 pues lleva veinticinco años ayudando a más de treinta mil personas ofreciéndoles educación alimentación sanidad gratuita pero no la lleva ahí lo que hace es generar una rueda que acaba funcionando por sí mismo

Voz 13 48:13 la rueda se mueve porque cualquier persona una persona pobre aunque no tenga poca educación aunque no tenga para comer si titula emotiva le enseñas a que él pueda ayudar a que él puede cambiar el mundo esa persona es una súper esos niños a medida que iban siendo apoyados por gente de España pues cada vez hicieron pruebas más grande sabían más organizada mejor organizada mejor y al final eso supone que a día de hoy hay doce mil estudiantes que a su vez también ayudan pues ayuda a treinta mil personas se da de comer a seis mil personas diariamente son los mismos pobres los mismos estudiantes en el donde estaba el problema estaba la solución

Voz 0827 48:50 ya no solamente es una exigencia humana nos decía es que además es rentable es una inversión pero no lo acaban de entender en Davos