La Ventana (23/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 a partir de esta hora los taxistas de Barcelona tienen previsto empezar a decidir si siguen adelante con la huelga que dura ya seis días después de la propuesta de anoche de la Generalitat la alcaldesa Ada Colau se mostraba confiada

Voz 0008 00:16 yo confío en que los taxistas convocados

Voz 1 00:19 la tarde a votar ratifiquen esa esa

Voz 0008 00:22 posición porque es de sentido común que resuelve el conflicto principal y creo que efectivamente nadie entendería que éste mantuviera una huelga en estas condiciones cuando hay una propuesta de acuerdo que es positiva para todos

Voz 0313 00:33 en Madrid los taxistas continúan en Ifema donde se inauguró

Voz 1454 00:35 pero esta mañana Fitur la Feria Internacional del Turismo y en las próximas horas podrían iniciar nuevas movilizaciones Ciudadanos por cierto pide la comparecencia en el Congreso de varios ministros para que expliquen lo que ellos califican de situación de desgobierno y entre ellos están los titulares de Fomento interior por la huelga del taxi en forma Óscar García

Voz 1645 00:52 el primero por lavarse las manos en una solución según la diputada de Ciudadanos Melissa Rodríguez y el segundo por los altercados escraches que se están produciendo

Voz 3 01:01 todas estas comparecencia vienen a reforzar la idea de desgobierno la idea de descoordinación la idea de que el señor Sánchez está a otras cosas

Voz 1645 01:09 también el partido de Rivera quiere que comparezcan en el Congreso las ministras de Educación y Política Territorial por Cataluña y la vicepresidenta Carmen Calvo por las amenazas a las familias que acuden a la gestación subrogada Ciudadanos quiere que la Diputación Permanente del Congreso fije el calendario concreto este lunes las

Voz 1454 01:25 informa del Código Penal en relación con los delitos sexuales eliminará las multas con las que se castigaban los delitos más leves hispana sancionar con prisión nos lo cuenta Mariola al oído la ministra Delgado asegura que han comprobado que los delincuentes sexuales banaliza en los hechos y el castigo cuando la apenas una multa después reinciden cometen nuevas agresiones por eso en la reforma del Código Penal todas las condenas supondrán cárcel

Voz 0506 01:49 G nuevas agravante hay una agravante específica de género que también es importante desaparece eh la posible pena de multa porque queda el tipo mínimo de uno quedaría de uno a tres años

Voz 1454 02:02 justicia llevará en febrero al Consejo de Ministros el anteproyecto que elimina al abuso sexual y tipifica estos delitos como agresión o violación acabamos de conocer el ganador del Premio Alfaguara de Novela de este año quiénes Javier Torres buenas tardes

Voz 0907 02:16 buenas tardes es el argentino Patricio Patrón de cuarenta y tres años ha ganado el Alfaguara de Novela su edición número veintidós Se ha dedicado al recientemente fallecido editor Claudio López Lamadrid lo ha hecho con una novela titulada mañana tendremos otros nombres que dice el jurado

Voz 0827 02:32 es la autopsia de una ruptura amorosa que va

Voz 0907 02:34 más allá del amor en una sociedad neurótica donde las relaciones son productos del consumo sostiene Patricio Patrón que en los tiempos en los que el concepto del amor está cambiando el trata de comprender un final feliz para dos personas que no tienen nombre pero que como dice el presidente del jurado Juan José Millás son jóvenes brillantes y cultos con trabajos mal pagados

Voz 1454 02:56 son las cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 todo Deimos renuncia a presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid el próximo mes de mayo y también a presentarse con la candidatura de Manuela Carmena lo confirma la dirección de Podemos en Madrid desde donde matizan que no es una decisión definitiva Javier Bañón

Voz 0861 03:16 los no no es definitivo pero podemos hecha un lado deja sola Carmena fuentes de la dirección regional de Podemos aseguran a la SER que a día de hoy renuncian a presentarse a las elecciones municipales del veintisiete de mayo ir renuncian también a integrarse en la plataforma más Madrid Manuela Carmena han decidido dar este paso después de escuchar a la alcaldesa de esta mañana en Onda Cero que no cuenta con Julio Rodríguez fue en principio no es en principio

Voz 1410 03:40 no no no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de el área de policía pues a lo mejor sí pero en principio no

Voz 1938 03:53 el dirigente de Podemos Madrid está dicho literal

Voz 0861 03:56 este que con esas palabras Carmena ha echado a Podemos de su plataforma

Voz 1915 04:00 gracias Javier y el Ayuntamiento de Madrid reitera que la responsabilidad de regular el taxi es de la Comunidad en la comunidad que aceptado a ahora y reunirse con el consistorio ayer se negaron y hoy dicen que se sentarán a dialogar pero en ningún caso a negociar las precontrato como ha ocurrido en Cataluña escuchamos a la delegada de Movilidad Inés Sabanés a la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo

Voz 0795 04:19 de todas formas las negociaciones principales es el ser la responsabilidad en este momento es de la Comunidad de Madrid que es quien tiene que desarrollar el marco legal legal que luego habilite a los ayuntamientos así que no nos olvidemos del

Voz 0585 04:36 esto es la responsabilidad es tener las puertas abiertas con todo el mundo también con ellos e también voy a reunirme otra vez con las ovetenses yo creo que este Gobierno como digo un gobierno responsable un gobierno que tiene las puertas abiertas a todo el mundo para dialogar para colaborar

Voz 1 04:51 hoy tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:02 pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:12 servicios informativos en La Ventana con la encina no

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes sería largo enumerar las razones porque son muchas pero es evidente que vivimos un momento de nuestra historia bastante complicado bastante complejo pero a veces los diagnósticos más certeros los tenemos al alcance de la mano no son tan complicados ni tan y tan difíciles como cabría pensar ayer a esta hora disfrutar yo disfruté mucho conversando con Yolanda una florista de de Aranda de Duero y teoría de yo no compro los libros son los compró la librería aunque tarden más porque después la librera compra la pescadería el pescadero en la carnicería el carnicero compra pan y así funcionan país bueno pues hoy les presento la teoría cuando queremos somos la hostia no no lo digo yo que podría decirlo también lo dice Sergio Acedo en una carta que está rodando cada vez con más fuerza por las redes sociales habla de los trabajos de rescate del niño de de Totalán de Julen y explica lo siguiente una empresa de Murcia fabricado en ocho horas unos tubos que tardan habitualmente en hacerse cuarenta y ocho los atraído una empresa de Alhaurín el Grande ha paralizado sus actividades para construir en menos de veinticuatro horas la cesta con la que bajarán los mineros y un taladro gigantesco una empresa de Málaga cedido sus cámaras de fibra óptica para tener visión del pozo un equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron al segundo día decenas de camiones y excavadoras llevan días trabajando en desmontes una enorme tuneladora dejado sus trabajos en la M40 Isaac desplazado a Málaga una asociación de mujeres de Totalán prepara cada día raciones de desayuno comida escena para los cientos de personas que trabaja sin descanso día y noche la gente de este país dice es la hostia pero hay un puñado de políticos añade empeñados en que los españoles vivamos eternamente enfrentados independientemente del resultado final del rescate del pequeño Julen hemos demostrado que cuando queremos nos da igual todo el día que entendamos que esa debería ser siempre la actitud ese día dice empezaremos a ser un gran país mientras no les demos una patada en el culo a quienes hacen del enfrentamiento y la división su modo de vida seguiremos poniéndonos piedras en el camino a nosotros mismos creo sinceramente que deberíamos reflexionar un poquito sobre estas palabras de Sergio pensar un rato después que cada uno actúe en consecuencia bienvenidos a La Ventana

Voz 4 07:52 sí

Voz 5 08:06 que ya es eh

Voz 4 08:24 sí sí sí

Voz 5 08:44 cada o dos

Voz 4 09:11 sí un ver

Voz 5 09:37 sí

Voz 2 09:39 eh

Voz 6 09:41 no

Voz 1938 09:45 Roberto Sánchez buenas tardes que te largar varias la fuente que al compañero buenas tardes Jon Sistiaga bienvenido La Ventana que tal como establece la Carta el había recibido rodando al ha recibido hace dos o tres días no me parece que es certera no sí pero muy certera muy muy precisa ha convocado

Voz 7 10:02 curso de ideas para buscar modelos erupciones a los problemas de que tenemos en este país no ayer con con la historia de la de la florista de Aranda pactaban tras decir bueno

Voz 0313 10:13 además además añadida de una cruzada contra contra el Inter que eso ya es otra cosa pero pero el el razonamiento que haces tan básico y tan tan tan certero solos Alfaguara del sentido común tanto en esas

Voz 8 10:26 si nos ponemos héroes que se pero es verdad es que es así la verdad es verdad pero es verdad que que como dice la carta a muchos alimentos se alimentan de de la división de la confrontación y decir aquí de fijar en nuestras mientras que el incluso a a nivel es reflexivo que no somos la luz la hostia no hay muchos el acaban creyendo

Voz 9 10:45 muy sacaban creyendo

Voz 10 10:48 empiezan a meterse unos con otros empiezan la protesta los unos con los otros hay de verdad

Voz 1750 10:52 sí sin embargo hay llevan en catalán lleva un montón de gente trabajando de manera coordinada y se está viendo ahora cómo va nada como van a hacer la bajada

Voz 8 11:02 estos mineros que banales a sus ganaderas subida que son ocho personas como lo cómodo haber micro explosivos por parte de la Guardia Civil como el oxígeno lo garantizan los bomberos eh capacidad esta acción inmediata

Voz 1826 11:15 tal como improvisando una gran obra de ingeniería que requeriría desde luego de mucho estudio mucha matización está haciendo y además está haciendo bien sobre la marcha esos

Voz 0827 11:24 es decir si hay digamos ahí también las instituciones públicas se han sumado en no sé si han sido el motor desde el primer momento pero en todo caso llega un momento en que es tanta la iniciativa privada popular vecinal de apoyo a esta familia que al final se tienen que sumar no el asunto es bueno porque esto no se hace con otras cosas yo pues porque cuando se pueden hacer orejas se hacen los oreja

Voz 0313 11:46 hay otra carta que también circula por ahí de un de un agente de la Guardia Civil del que no se conoce todavía la la identidad que que transmite sus sensaciones sus sentimientos se desde que está el primer día comiendo con su familia en casa y le llaman y cuando llega a velo que hay le dice su mujer pero que va para largo y han pasado ya días idea así cuenta lo cuentan lo pequeño que se siente viendo la magnitud del desastre pero los reconfortado que está también trabajando con compañeros con mineros con bomberos viendo a los periodistas a los vecinos a todo el mundo no está Howes dentro de la desgracia

Voz 8 12:19 que es ya que es un eso es gracia lo estatuilla desgranó que me pero eco internacional también no hay seguimiento por parte de prensa televisiones extranjeras no porque porque bueno lo que se está haciendo es es la leche ahí donde por carta es light también tendríamos que

Voz 0827 12:34 hacer un una reflexión porque claro se ha montado un gran plató televisivo IS hay que explotarlo y a veces yo creo que bueno algunos medios lo están explotando por encima de sus posibilidades

Voz 8 12:46 y ayer adicción

Voz 0827 12:48 lo que no habiendo pasado grandes cosas ayer con el rescate de de Julen fuera dedicó más de la mitad de de un informativo no entonces yo creo que hay también y esa es una autocrítica que tengamos que hacer los periodistas y los medios de comunicación medir muy bien que estamos allí para proporcionar información y que cuando no hay información dedicamos más tiempo del razonable pues al final estamos explotando lo de alguna manera

Voz 0313 13:11 mira yo lo que quiero ahora mismo es saber cómo están las cosas Ignacio San Martín buenas tardes buenas tardes a todos alguna novedad compañero algo de esto va a quedar esta tarde noche resuelto sellaron enseguida no sé no sé qué preguntar la verdad no no no

Voz 8 13:27 quedar no va a quedar resuelto esta esta tarde noche de todas formas los plazos decíamos que el reloj se paró prácticamente al noveno Dina mal noveno día es decir ayer porque a partir de ese momento ya las autoridades no han vuelto a dar más plazo como ha habido tan tras Porro claro claro claro lo que se iba a hacer ya no sé dice practicamente cuando se va a poder alcanzar a al pequeño Julen nosotros estamos aproximadamente unos quinientos metros a la prensa practicamente no sacaron el primer día del del del entorno de de trabajo porque obviamente pasaba máquina pesada etcétera etcétera había que que aliviar los pero de de la distancia estamos viendo que es lo que están haciendo es volver a meter esos sesenta de tubos en el en la galería vertical que está paralela al pozo donde está Julen lo vuelven a sacar es decir el pozo de momento nuestra entubado hay que entubar hay que asegurar porqué

Voz 0313 14:17 imagínate que enlazaba claro

Voz 8 14:19 sí claro y entonces bueno o la seguridad de los rescatistas ahí de la persona que están trabajando también eh es prioritaria decíamos en alguna crónica llevamos diez días prácticamente que es un trabajo de relojero pero a contrarreloj hay que trabajar con mucho cuidado con mucha minuciosidad pero hay que ir deprisa y eso algunas veces pue pues no no lo ha dejado por ejemplo la orografía que que se ha rebelado contra los rescatistas y ha puesto cual cita hay pizarra muy dura y una excavación que tenía que tardar en teoría hay en buenas condiciones quince horas pues ha ido a la cincuenta y cinco

Voz 0313 14:56 con Ignacio pues nada compañero que seguimos en contacto y a no os vais contando lo que haya vale

Voz 8 15:00 cuando queráis un saludo y un abrazo yo la carta de Sergio

Voz 0313 15:03 el recuerdo titular cuando queremos somos la hostia le diría una cosa amén

Voz 11 15:11 tibiezas viejas seis pobreza a pesar de que intentado que no estés en cabeza a pesar de jugar con ligereza siempre cerca a pesar de mis maldades a pesar de Milos Santa apostar busco que trato de evitar a pesar de federales a pesar de que esta Ares a pesar de mis a que no ocultan datos verdad

Voz 0313 15:51 sobre esto sobre esto de de ser la hostia y el eh no sé qué opinará la persona que vamos a saludar a continuación que es la persona que está cantando están escuchando

Voz 2 16:04 si tú

Voz 1938 16:09 qué es ni más ni menos que el vocalista del grupo La voz del desierto un grupo de música un grupo de rock básicamente de la diócesis de Alcalá de Henares está formado por tres sacerdotes y varios Laicos

Voz 0313 16:22 que mañana tendrá el honor de actuar en Panamá ni más ni menos que

Voz 1938 16:27 qué delante del Papa solista de este grupo es el padre Curry Jesús Javier Mora buenas tardes hola bueno buenos días para ti

Voz 0864 16:35 buenos días aquí en Panamá algunas horas en España qué tal estáis en una prueba de sonido gracias por interrumpir la

Voz 0313 16:41 el juez de verdad nos hace muchísima ilusión hablar quería enlazar con esto que comentaba no alguien que titula una carta o que encabeza una teoría diciendo somos la hostia a un sacerdote le molesta o en este caso lo llena de orgullo

Voz 12 16:59 a ver con nosotros la la Sagrada forma algo sagrado nos Cristo nos referimos a él como el señor como Jesucristo y no no no les gusta usar el nombre Dios en vano entonces preferimos que el nombre de Dios es que la honra no y la verdad es que me

Voz 13 17:14 en aquel persona me gusta que le llamen con respeto para que la gente supongo que haces no tengo una conciencia mala lo que a veces se les ha enseñado no pero a todos nos referimos a la voz al señor por eso vez con respeto y con cariño

Voz 0864 17:30 los sustituidos por somos divinos entonces por ejemplo sobre la eléctrica esto es oye te te puedo pregunta cuántos años tienes

Voz 14 17:44 tengo treinta y siete treinta y siete

Voz 0864 17:46 sacerdote desde desde cuando hace diez años y que fue antes la música o el sacerdocio

Voz 14 17:53 y lo primero fue una cosa yo hace años yo estoy informática informática en este poco viví la Iglesia siempre ya que mis padres muy cristiano la Iglesia la comunión pueblos es más se mucho de la iglesia tanto con ellos ni nada pero no sé hasta que desde Miami madre lleva así como algo caso nada que me confirmara por para ella lo hizo podamos mi madre me encuentro una iglesia precisa que con el amor de Dios yo no me me cautivó ahí no oí en la Iglesia entre la fe y a raíz de ahí está por lo que se cura a raíz de ahí pues tenían AOD a punto de casarme entre llamas a fíjate hoy no sacerdotes diseños y luego dentro ahora esto surgió el carisma de la musicalidad sin esperarlo una forma así un poco a mí suena mucho a la música no como no como inglés pero no creo que pensar yo cantar vio nada tiene que siga música clásica esto pero pues sufrió una cosita así sencilla de seminarios el formador es uno de los chicos de los que toca en el grupo y nos pidió para pues preparar unas facciones encuentro de jóvenes es decir de Iglesia la cosa que lo chula

Voz 0827 19:09 y de ahí

Voz 14 19:11 los pueblos y sacamos un CD otros doy ya te digo así

Voz 0864 19:14 bueno tenéis seis discos ya no creo cinco cinco seis sí sí sí sí sí sí

Voz 15 19:18 aquí los que componemos rabioso oye está moviendo estado estado viendo algunos vídeos

Voz 0864 19:24 pues toros tenéis una tenéis una estética mucho una tipo Reservoir Dogs

Voz 0313 19:29 Tarantino eh

Voz 0864 19:32 ahí ha sido no te acuerdas la piel y no hay andando con las gafas y tal

Voz 15 19:37 no piensa que el negro de curas e hizo quedar me que ya tenemos hecho falta lo otro me oye oye

Voz 0313 19:46 una cosa Jesús Iturbi tú antes de ordenarse sacerdote tu trabajaban tenías a parte de novia tengas tu trabajo y tu cosa

Voz 14 19:53 sí sí es verdad carrera informática en época de informática en Telefónica Móviles se vengan pero ya muy no

Voz 0864 20:00 sí sí

Voz 14 20:02 estaba allí muy bien muy contento necesario mucho hay probando móvil esto que todo joven te gusta no sabe lo hemos derribado y muy bien pero luego tiene Dios que más grandes que todo esto no es la cuando incidió es que llama Claris una bendición no es la gente no lo entiende porque piensan que es una película

Voz 15 20:19 claro me llamó y tenía cobertura no claro disculparme labró a trabajar en una empresa de telefonía y recibir la llamada de Dios es lo último claro sí sí sí

Voz 0864 20:31 la pensando Jesús que he dicho antes que un grupo de rock de rock'n'roll luego eso se Dios un poco así nos por qué por qué por qué hacéis y Rocco hacéis también música litúrgica hace tiempo

Voz 14 20:44 al final de San hace no real no pero si escucha a los cedés hay un poquito de todas la cocina por gasificación está operadas luego errado mucho y alguno incluso más dura pero sí un poquito más bonita como componemos bares

Voz 12 20:58 os

Voz 14 20:59 y cada uno de Jesús sabe se porque cada uno tiene a componer pues con lo que hay que salir pues me tras pues me ha sacado un nuevo y distinto que quieras expresar no es una canción que expresa bajo Cruz es un poco más más cañero os vamos es bonito

Voz 10 21:16 qué hacéis muchos bolos bolos bolos son siempre en en entornos en iglesias etcétera porque porque el rock cristiano no sé qué penetración tienen en España desde luego en Estados Unidos So Ho en Brasil mueve millones de personas y hasta los Grammy tienen su propia candidatura de de rock cristiano no no sólo Gospel sino de pop rock contento

Voz 0313 21:36 leo dice no

Voz 14 21:38 en España yo creo que no está tan extendido he aquí me me te das cuenta de cómo la gente engancha ya te conocen está alguna vez eh España lo que hacemos es si tenemos muy claro lo que somos no nosotros no así cuando la música pero como mire aflicción también que tocamos sólo por mucho la música

Voz 0313 21:57 yo me mantiene con nosotros

Voz 14 22:01 Dios no en entonces lo que pasa es que los Priede descubres que estamos somos párroco de la parroquia

Voz 15 22:06 en Mérida

Voz 14 22:09 los goles hacemos también dice bueno no extendió hemos renunciado muchísimas cosas y o porque no te puede si Vargas yo no me podido

Voz 15 22:20 luego lo ratillo salmos mucho sí

Voz 14 22:25 vamos dando pues se Die vaca prefieren incuria acelerar de diez días bueno vamos algún la va a tocar a la gente que te pide que es tenemos muy claro lo que somos somos fotos disfrutamos siendo curas para son toda la gente y tal pero luego pues una forma más común es decir si no lo sabes hasta oye

Voz 10 22:46 Jesús el Roque cristianos hay hay muchos pero está siendo utilizado por parte de la cristiandad más bien la los actores evangélicos Ope costales como la gran herramienta de penetración en la en en la juventud no sobre todo en Sudamérica Centroamérica en Brasil vosotros eso lo ve lo lo percibimos también hay esas diferencias doctrinales entre vosotros como grupos

Voz 12 23:13 de verdad que nosotros particularmente no en los que somos muchos los demás yo no sé si me refiero nosotros tocamos y cantamos lo que tenemos en nuestro corazón de uno expresa en la música lotería yo sé sonríe

Voz 16 23:24 es supongo que cada uno no en su grupo eso ideología plasmará en su corazón yo prefiero más que ir a despedir a otros agitaba o no

Voz 15 23:34 la Flame lo que ahí de no tanto la gente como la que habíamos en la tele busca te lo compras tan Torre y lo seguimos oye

Voz 0313 23:45 Jesús Álvarez déjame que te pregunte una una cosa antes decías que la música es un buen vehículo para entrar acercarse por ejemplo la gente más joven tu alguna vez para acabar un concierto siete acercado algún chaval oye a mi me gustaría profundizar un poquito en esto

Voz 12 23:59 comida mira estoy muy bonito está diciendo ahora me pone piel de gallina lobo lo macho los últimos funesto en un pueblo símbolo de de Madrid ya allí charemos concierto oí allá como para la gente saldrá adelante con insultando cuando se es un concepto haya mucha gente pero

Voz 14 24:19 sí me acuerdo no se pueden relajación relajación

Voz 12 24:21 una regasificación cantando y grabando pues al acabar este chaval se me acercó yo pero gano algo me acerco allí en padre quiero confesar me llevo años que me confieso te escucho eso que ha dicho al chaval allí a contar un drama fue una competición yo fui bandas cuyos suelos de lo más bonito que me ha pasado como si no siempre hay gente que os va siempre inicial que estamos aquí en Panamá en la Parroquia ocho en un encuentro una tarima que había igual dejó pues mira esta canción que me ha hecho pensar lo otro me ha recordado tal cosa es el deseo que tenemos que ayudar ojalá no que no sea sólo una cosa le por nosotros y uno qué hacemos con ese deseo luego pues Dios está no que lo vais al que lo lleva a ojalá que lo hagamos bien

Voz 0827 25:06 eso es lo que pasa es que no sé si tenéis mucha fe en vuestro éxito porque lo postró otro nombre al grupo no porque la bodrio de cierto o la voz que clama en el desierto suele ser la la gente es reacia a escuchar no

Voz 12 25:18 se aprestaba murió cuentas bueno y la historia de la voz del desierto de repente a Juan Bautista no

Voz 0313 25:23 es cierto aquello que griten

Voz 12 25:25 cierto das cuenta ahora mismo es un poco esto que ocurre cómo hemos sacado muchos eventos a veces desierto desierto en el sentido de que de que la gente que te está escuchando muchos no viven esta fe muchos le resulta extraño dio a veces como Prokom o gritar en un vacío donde diese así lo quitado no queremos Cerezo la voz que recuerde que Dios está aquellos que ama que Dios existe que estamos deportiva que uno no está solo que la vida tres siguen identificado mucho porque la realidad que vivimos como por ejemplo me es un desierto con tanta gente alejada de la gente que ha olvidado esto lo que nadie se lo he dicho nunca me veo con ese deseo no desde gritarle yo por lo menos lo es lo recordó

Voz 0313 26:07 muy bien Jesús Javier Mora padre Curry oye que tengáis mucho éxito mañana con el Papa vuelta hablamos a ver si un día la radio a tocar vale

Voz 12 26:16 es estupendo hermano hoy un abrazo a todos los gracias eh

Voz 1938 26:20 adiós

Voz 17 26:23 eh la vida

Voz 2 26:30 el IVA

Voz 1938 26:45 a que no suena nada mal porque raro que siendo de Alcalá de Henares luz yo no soy ha dicho no ha dado nunca lo iba a decir que suena como Dios no no no ya ya lo de Roca Dios no lo ha gustado mucho no hemos preguntado por qué opinas tu obispo Reig Pla

Voz 18 27:01 este grupo de rock que tenga que tengan perfil

Voz 1938 27:04 pues en Twitter organizaran pues le parecerá regular pero sabe que te digo pero bueno mira oye el Viejo Testamento tenía el Cantar de los cantares seis Pla tiene la voz cierto

Voz 19 27:49 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua arte traería a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 0827 27:58 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos suprema

Voz 19 28:01 yo sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 20 28:10 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal

Voz 2 28:13 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 21 28:16 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 22 28:29 Cruz lotera porque sabemos que te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado el Corte Inglés de ofrecemos buenos precios todos los días como el del lomo fresco

Voz 23 28:39 traté cerdo raza duró por sólo cinco con noventa euros el kilo acostumbra te ahorra Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 15 28:52 en esta semana y si se Turull

Voz 2 28:56 el miércoles desde las nueve una hora menos en Canarias Barcelona

Voz 24 29:14 con Dani Garrido si quieres estéril formado a las nueve no con Ángels Barceló en tu dial de ser más de Nasser

Voz 1 29:33 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana Cadena

Voz 27 29:43 en la Cadena SER representa el placer de escuchar

Voz 28 29:52 por dificultades en el último momento para adquirir billetes con llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado no me esperaba la

Voz 29 30:03 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada por el contrario me parecía una dictadura hable y excitante aquella profunda libertad la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas y con una sonrisa de asombro irá en Estación de Francia que los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso valor especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí un gran encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a alguna ciudad grande adora Gdaim sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa Humala que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un maletón muy bien estaba casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mí

Voz 8 30:59 juventud ironía

Voz 23 31:05 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 27 31:09 cada lunes ser el placer de escuchar

Voz 22 31:22 deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 30 31:27 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 1938 31:32 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 31 31:34 pieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 1938 31:41 buenas noches bienvenidos a esperar

Voz 31 31:42 pero con Manu Carreño

Voz 24 31:45 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el larguero

Voz 2 31:48 punto Capel

Voz 32 31:53 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 33 31:56 es el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 2 32:08 el Faro con más

Voz 29 32:10 Torras síganos también en redes de nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 8 32:21 cuenta con la señora

Voz 2 32:24 pase lo que pase

Voz 36 32:43 la Ventana con Carles Francino todo y no es nada recorre las más buscadas en esta da marcha solidaria como un jardín de rosas Chris es marcadas por la incomprensión y la atención diaria viaja sin prisa y sin las luces verdes del Camino en Vitaly la marcha y truco porque aunque no te guste desde tu furia por Dios hasta los barrios ilustres Taxi Driver cuántas vidas viste cuantas prisas y socialistas cuántas caras tristes tras tu volante cacos instantes centrarse entes que dejando una propina vieron distante distantes la que te cubre Bieber porque su calma cobrar por ella es rodar sobre tu próxima al vaya si vas salga el sol chubascos en el turno de noche atracaron a Cascos sobre cuatro ruedas nos lleva a sus cambios aire Drive

Voz 8 33:37 qué bien describe en este en esta canción en este rap lo lo lo que es el día a día la vida cotidiana de de un taxista Ike

Voz 0313 33:46 qué pena no sólo que cabreo que puede tener mucha gente justificado sino que pena que estemos en un conflicto al que no se de solución al que no se

Voz 8 33:53 acaban de encontrar alternativas para mí

Voz 0313 33:56 por de todo está enfrentando a trabajadores con trabajadores estos dos últimos días en fin por razones obvias aparte coger el autobús y el metro algún califa hay pillado también y vosotros también me imagino y hablas con los conductores Si te dicen eso dice bueno es que

Voz 8 34:09 eh

Voz 0313 34:11 por qué no club para nosotros porque nos agreden porque nosotros sí si nosotros sólo hacemos no hacemos otra cosa que trabajar pero lo que hacen los taxistas no bueno a esta hora está en marcha una una votación en Barcelona allí iremos en un instante en Madrid están todavía en fin concentrados a las puertas de de Ifema pero vamos a enfocar la polémica con el conflicto del taxi porque es posible vamos es muy probable que es estén pasando ya repasando algunas líneas rojas

Voz 24 34:42 polémica sabía fuerza

Voz 0827 34:46 la huelga de taxistas en Madrid en Barcelona está subiendo grados detención cada día que pasa ya sabemos que quienes ejercen este derecho constitucional buscan siempre la manera de multiplicar su impacto pero es frecuente que ese legítimo empeño se cargue a veces con batas desviadas en este conflicto concreto los taxistas claman contra empresas como Uber Octavi Fay pero quién el están recibiendo las muestras de la ira de algunos piquetes no son los directivos de estas empresas sino sus conductores que son trabajadores con armas zozobras que los huelguistas presionan también a los responsables políticos para que tomen cartas en el asunto pero como estos viajan en coches oficiales y con escoltas algunos huelguistas están cortando carreteras por las que circulan ciudadanos muchos de ellos clientes hasta ayer cuyos derechos son tan sagrados como el suyo a la huelga y considerando que no es suficiente además el boicot de detener todos los taxis el mismo día en que se inaugura una feria como Fitur pues los taxistas han llevado y supresión hasta sus puertas y algunos han caldeado el ambiente quemando neumáticos o impidiendo que se desarrolle con cierta normalidad una feria de cuyo éxito por cierto dependerá parte de su economía cuando el conflicto cese hice vuelva a la normalidad porque la peor manera de denunciar que otros atraviesan líneas rojas es precisamente pisando las

Voz 0313 36:09 yo no sé vosotros John Roberto Isaías yo no sé vosotros pero a estas alturas no tengo ninguna duda de que sí de que sean traspasado líneas que no debían haberse traspasado en ningún momento en este conflicto no podemos hablar de las causas de en fin de todo lo que hay de de fondo pero no no no no sea paralizar zonas importantes de una ciudad de dos ciudades en este caso agredir sabotear no no esto vamos a mí me parece absolutamente inaceptable y luego entrar el fondo de la cuestión eh pero esto me parece que no que no es de recibo y que además no hace no provoca ningún beneficio en las reivindicaciones de este colectivo de los taxistas para nada absolutamente para nada

Voz 0827 36:47 las primeras imágenes de luego que llegaron a Barcelona con agresiones a conductores y vehículos algunos de ellos cargados con clientes son aceptables no fueron muy alentadoras si lo peor de eso es cuando se intenta argumentar con

Voz 1826 36:59 lo le pregunta sobre si justifica de alguna forma la violencia y la respuesta es no justificados ningún tipo de violencia es decir sin entrar en

Voz 18 37:08 el detalle de lo que era muy muy evidente no

Voz 0827 37:10 yo yo yo sigo poniendo yo creo que lo de hoy por hoy tampoco tampoco es exclusiva de los taxistas no es verdad que otros colectivos al hacer huelga han hecho exactamente lo mismo pero bueno cada vez que sucede pues lo lo decimos y lo denunciamos no porque el derecho a la huelga es un derecho sagrado sin duda derecha presionar a tu empresa o al colectivo al sector al cual te enfrentas bueno es absolutamente sagrado no pero yo creo que en estos momentos bueno es lo que acaba de plantear hace un minutos tampoco voy a profundizar mucho en eso no yo creo que que es esta presión de indirectamente hacía a ciudadanos que no tienen nada que ver con el conflicto todo lo contrario es decir que seguramente son clientes del taxi que les desean que les vaya lo mejor posible y que es un negocio vaya lo mejor posible y que sus familias puedan seguir comiendo muchos años precisamente

Voz 0313 37:56 conflicto es además llegaran también en la calle entendiéndose como ocupación de la vía pública sino en la opinión pública yo creo que cada día que pase con este conflicto de esta forma Bye bye perdiendo simpatías el colectivo de taxistas entre los usuarios yo soy usuario muy habitual de taxi muchísimo taxi coma no como dice como dice Elvira Lindo pero esto es esto es inaceptable esto no puede ser

Voz 10 38:18 sí que de rectal una enorme desafección de de mi de mucha gente de mi entorno respecto a los taxis se paralizar ni sobre todo en gente de Barcelona paralizar una ciudad como como la han paralizado durante durante seis días sin dar ninguna ninguna opción gente que ha tenido que ACS e buscarse la vida de otra manera paías siquiera al aeropuerto en Barcelona no porque encima no está muy bien comunicado el aeropuerto de Barcelona creo que creo que se empiecen a equivocar no sólo en la utilización de la violencia sino en la utilización maximizar su derecho constitucional a la huelga que es sagrado pero también dicho esto eh creo que en en este país en todos los países hay determinados colectivos que cuando se ponen en huelga pueden hacer mucho mal al país o pueden ser tener muchos más altavoces que otros no es algo que me refiero se hay sectores como uno se el de los camioneros

Voz 0827 39:10 controladores los controladores aéreos

Voz 10 39:12 los taxistas que cuando se pone el mero Se cuando se ponen en huelga de verdad hacen mucho más ruido causa mucho más para el resto de la ciudadanía que que que que que muchos otros sectores en nuestro por ejemplo que el mundo el periodismo desde hace ocho años está en crisis cuántos miles de compañeros han quedado en la calle cuentas huelgas se han hecho en en en empresas en esta empresa en otras empresas que tenían que hacer los periodistas ponerse delante que como mucho en una pequeña manifestación delante de su propio medio de comunicación punto hay sectores estratégicos que son capaces de parar un país no se mejor para ellos cuando se ponen en huelga pero no es equilibrado con el resto de la población no no es equilibrado cuando los libreros se están cerrando y como mucho pueden manifestarse en el centro la Gran Vía para que se les escuche no

Voz 0827 39:58 entonces yo creo que es que no hay que llevarlo más allá es que quiero decir que una ciudad como Madrid de repente todos sus taxis se queden aparcados en un momento determinado durante días o en una ciudad como Barcelona ya es suficiente digamos que la repercusión de ciudad no la entiende perfectamente bien y muchos tienen que buscarse como tú dices la vida pues para ir a trabajar paridad de coger a sus niños o para ir a donde o sea no no hace falta crear no hace falta hacer más necesita pero si la fuerza no tiene y además y además la gente lo entienden perfectamente sin hilos comprende no se va a poner a tirar piedras a los taxis no no claro mire ustedes tienen derecho para en los taxis punto ya está lo hemos entendido hemos captado muy bien lo que pasa y las autoridades las autoridades que dependen también del turismo que llega de las Ferias que se están realizando aquí de los negocios que se hacen en ciudades cada día como Madrid y Barcelona lo entienden perfectamente bien lo entienden perfectamente bien pero no no hace falta

Voz 0313 40:54 pero pero no actúa que es muy difícil actuar pero cuando tomas decisiones alguien a alguien incómodo si fue mala suerte responsabilidad no la pasó la patata

Voz 0827 41:07 el entorno son de los ayuntamientos

Voz 0313 41:09 de las de las comunidades autónomas y el Gobierno central debería si le toca fijar un marco general pero séquito de media las primeras de cambio pero llevamos dos años largos con esto si fijó una proporción en el caso de Madrid que según parece se incumple en la práctica pues eso habrá que vigilarlo y habrá que corregirlo y habrá que hacer otro reglamento pero lo que anoche hizo el el Govern de la Generalitat por ejemplo es que es penoso es decir tenía un reglamento ha pergeñado con una en un plazo mínimo de contratación de los servicios Juve trece de quince minutos bueno una hora bueno en fin por la presión dices ostras esto

Voz 0827 41:43 lo que no sé yo creo que el debate

Voz 0313 41:45 lo cierto a las cuatro empezaba la votación de tenía que haber tiene que votar de cuatro a ocho Alberto

Voz 1938 41:50 las buenas tardes bona tarda qué tal van a dar estuvo tanto los taxistas en Barcelona decisivo novenos siguen no todavía no han empezado

Voz 25 41:56 pues no aún hoy prácticamente una hora una hora siguen aquí esperando situación de incertidumbre total porque hay miles de taxistas esperando en medio de plaza Cataluña pero las seis urnas con las que

Voz 2 42:09 tan que votar aún no han

Voz 25 42:11 el problema de urnas por tanto si exactamente aún no han llegado estas urnas recordemos que esta este mediodía además ha dimitido el que era el portavoz hasta ahora del sector del taxi Alberto Álvarez por lo que también hay esa preocupación entre los taxistas en principio su número dos e Iván Sesma es quién tendría que vamos liderar al menos hasta la votación esta organización pero están todos a la espera de que es

Voz 8 42:37 qué va a pasar porque llevan ya más de cuatro

Voz 1938 42:40 había otras aquí espero que exactamente qué es lo que votan hoy si sigue siguen no se quiere hacer una tregua que es lo que votan hoy

Voz 25 42:45 en principio finalmente lo que han acordado esta este mediodía es que van a votar sí o no es decir si si siguen con la huelga o sino por lo tanto les convence la propuesta del del guber no

Voz 1938 42:56 a olfatear estuvo hablando con taxistas por ahí lo de pasar a una hora les parece a muchos suficiente o no lo digo alguno lo discute que el que te has percibido tu volver

Voz 25 43:06 reacción de de todo de todo tipo y de todas formas aunque vamos a ver aquí los ánimos no son nada bueno nada buenos veremos lo que lo que acaban diciendo es cierto que Tito Álvarez el portavoz esta hora y les ha intentado convencer en el sentido de que buena la propuesta del Govern después de ayer reunirse durante más de tres horas con el conseller Damià Calvet

Voz 1938 43:30 bueno lo estoy los taxistas de Madrid ya no van a aceptar menos queso de entrada los taxistas de Madrid ya están en una hora de contratación por ejemplo osea esto

Voz 25 43:39 veremos aquí en Cataluña cuantos acaban votando recordemos que más o menos están llamados a votar cerca de seis mil si finalmente votan con esas urnas que estamos muy pendientes de Sitges

Voz 0827 43:49 no no voy a cuáles cuáles son las garantías quiero decir hay un censo no se van a configurar las mesas cómo se va a garantizar que un taxista no vote dos veces todo esto estaba controlado

Voz 1938 44:00 puede haber censo pero de momento no hay ni urnas

Voz 25 44:03 exacto exactamente este es el problema que aún no hay urnas tampoco conocemos los detalles de esta votación habrá garantías lo que sí sabemos es que tiene que aparecer seis urnas

Voz 0827 44:14 sí habrá un grupo de unos treinta

Voz 25 44:17 taxistas voluntarios que van a controlar que esta votación se haga con garantías pero tampoco tenemos más detalles

Voz 0827 44:24 si los conductores Bogotá en los propietarios de las licencias ya claro no se habla de algunas cosas

Voz 25 44:31 perdona de entre los seis mil taxistas que pueden votar está en un principio los que tienen licencia docencia y además los que son conductores sea

Voz 1938 44:40 los asalariados también pueden votar hasta vale vale muy bien Pollán las vas contando eh

Voz 25 44:45 perfecto hasta ahora o hace viento de una plaza Cataluña

Voz 2 44:47 sí es es el dominio agobiante

Voz 1 44:53 dos mil seguros a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 19 44:55 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1995 45:12 oye David tú tienes alarma se hace Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves se han batido gente adivina por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 39 45:24 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 45:37 te gustaría saber qué profesión digital encaje

Voz 8 45:40 qué mejor con tu perfil que necesitas para

Voz 40 45:42 conseguirla el chat voz de Conecta empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formar entre más de treinta mil cursos para encontrar los trabajos más demandados descubre Lou en mapa del empleo punto Fundación Telefónica a punto com

Voz 1 45:57 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 46:42 con el fondo de Eric Clapton que siempre es saludable y agradable les quiero comentar un titular que hemos leído hoy en El Confidencial titular muy llamativo Ike dice Londres consume tanta cocaína que las anguilas el Támesis están hiperactivos sí claro no no no es El Mundo Today de no no es que dicho así parece una broma parece un paso insiste pero no está afirmación forma parte de un estudio científico sobre drogas que se está realizando en en Londres y que está revelando algunos datos ciertamente preocupantes entre otros que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es incentivando el consumo de drogas y de la cocaína en en concreto corresponsal Begoña Arce buenas tardes hola

Voz 0273 47:22 que hay buenas tardes empecemos por las anguilas

Voz 0313 47:25 quiero decir es claro cómo cómo cómo es posible que se que que el agua del río éste contenga dosis de de de cocaína que afecten a a la fauna

Voz 0273 47:35 bueno vamos a ver es un estudio que están realizando científicos del King's College en lo que ellos dicen es que al río Támesis llegan restos de la orina de los consumidores de cocaína y esto está alterando

Voz 1938 47:50 la vida de la fauna del río imaginaba gente tirando fardos de cocaína al río Órbigo no no es eso no no vale vale

Voz 0273 47:56 por supuesto las aguas residuales de las alcantarillas se depuran pero así y todo la droga traspasa los filtros detectado como decías hiperactividad en las anguilas que emigran cada año al Támesis entre abril y octubre y normalmente están en el estuario la droga en el agua según los científicos las hace erráticas hiperactiva se modifica su comportamiento bueno hay que decir que el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína de Europa casi un diez por ciento de los británicos admiten consumirla lo que antes era un hábito de fin de semana ahora lo es todos los días según este estudio que están realizando en el King's College el número de muertes por consumo de esta droga casi se ha cuadriplicado en los últimos siete años

Voz 0313 48:36 y el incremento también te de estas muertes

Voz 0273 48:38 no me está asociado con una mayor pureza de la cocaína que llega a la calle decías también que las nuevas tecnologías están haciendo más fácil la distribución así es se ha hecho un estudio era más fácil o llegaba antes un pedido de de cocaína en la red

Voz 0313 48:54 por determinados sistemas que por supuesto son ocultos

Voz 0273 48:57 que cuando pides una pizza Europa

Voz 8 48:59 sí el mismo que es definitivo

Voz 10 49:03 eso leyendo pero no sólo no sólo en Gran Bretaña lo dice que que han consultado a quince mil en consumidores de cocaína habituales de todo el mundo les han hecho una pregunta muy rápida es que es que llega antes en treinta minutos una ficha Un gramo de coca eh para el treinta por ciento de esos consumidores llega antes a tu casa un gramo de coca

Voz 0313 49:25 que una pizza

Voz 10 49:26 es más fácil conseguir un un

Voz 1750 49:29 la cada gramo en ciudades como Londres

Voz 10 49:31 porque el estudio hasta ahora los datos que han revelado aunque está hecho en cuarenta y cuatro países han revela los datos del del Reino Unido es más fácil en Glasgow Londres conseguí eso conseguir Coca que conseguir una una fichan en treinta minutos

Voz 0313 49:45 algún otro problema señala el el estudio Begoña derivado de esto aparte bueno Águilas pobres no sé si le

Voz 0273 49:51 no sé si el estudio pero desde luego eh aquí lo que hay

Voz 0313 49:53 el problema muy grande un con

Voz 0273 49:56 eh las bandas que que trafica de esas drogas seguridad en Londres hay ahora mismo un problema de que cada fin de semana o

Voz 0827 50:02 prácticamente cada día tenemos ATA

Voz 0273 50:05 que es con cuchillos con machetes entre estas bandas muy joven no

Voz 8 50:08 era muy joven no son gente jovencísima

Voz 0273 50:11 el año pasado hubo más de cien estos asesinatos entre miembros de las pandillas este año han tampoco empezado bien la semana pasada fue asesinando a un chico de catorce años en pleno centro de Londres iban en una motocicleta Él mismo decía en las redes sociales que era un narcotraficante le abordaron desde un Mercedes varios individuos le tiraron al suelo y en treinta segundos le asestaron siete puñaladas y lo mataron los asesinatos hilos fallecido el los asesinos poblado de los fallecidos

Voz 1915 50:39 estos son como decíamos gente muy muy joven cada muerte

Voz 0273 50:43 engendra además una espiral de venganzas pero lo más importante ahora mismo es el control del negocio de hachís y de cocaína un mercado que se está extendiendo a otras ciudades del país el alcalde aquí de Londres ya ha hecho varios llamamientos pero una vez denunció esas fiestas de la clase media decía él con cocaína que están provocando un incremento de la violencia entre pandillas callejeras de la capital hay que pensar en las consecuencias de cuando alegremente se consumen determinado tipo de drogas que es lo que hay detrás todo el mercado el narcotráfico y sobre todo esta gente tan joven que después de todo son víctimas de un determinado sistema en determinados barrios que siempre es

Voz 0313 51:22 son pobres muy bien Begoña muchísimas gracias compañero a un abrazo un abrazo un problema de de de inseguridad pero sobre todo un problema de de salud pública no como vamos a hablar de salud está repasando la lista de de riesgos más importantes para el planeta que la OMS ha detectado para este año que acaba de arrancar ahí no figura lo de las drogas pero vamos pero hay otros datos muy muy interesantes aparece la contaminación el sida o algo muy importante atención las reticencias a las vacunas María Neira buenas tardes

Voz 0864 51:53 hola muy buenas tardes María Neira directora del departamento de Salud Pública de Medio Ambiente

Voz 0313 51:56 de la OMS de la Organización Mundial de la de la salud de las vacunas he de confesar que que nos ha llamado mucho la atención porque hemos hablado aquí en La Ventana más de una ocasión de los movimientos anti vacunas de tal incluso hace unos días en Barcelona hubo una sentencia judicial eh que le dio la razón una guardería privada que no admitió a a un niño que sus padres se negaban a a vacunar pero tan tan gordos el problema María