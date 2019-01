La Ventana (23/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias bueno vamos a regresar ahora mismo la plaza Cataluña de Barcelona porque los taxistas esa ciudad tienen que empezar a votar tenía que empezar a votar sobre el futuro de la huelga pero las urnas no ha llegado al ver Prat han llegado Lacy uno

Voz 1 00:17 pues de momento no hay incertidumbre entre los miles de taxis

Voz 2 00:20 es que llevan ya una hora esperando para votar Bot

Voz 1 00:23 para poder votar y las urnas aún no han aparecido recordemos que estaba previsto que la votación empezará a las cuatro de la tarde están llamados a votar seis mil taxistas para que decidan con un sí o con un no si les convence la propuesta del Govern y ponen fin a la huelga hoy han dejado los chalecos amarillos en casa nada de movilizaciones jornada de reflexión la de esta mañana para valorar si les parece suficiente a uno el tiempo mínimo de una hora para precontrato de dar un by un vehículo v trece aunque de momento por ahora todo sigue abierto

Voz 1462 00:53 en Madrid Ester Bazán a esta hora buenas tardes y novedades en este tercer día de protesta los taxistas siguen en Ifema esta mañana han cortado de nuevo varias carreteras próximas hay un detenido once heridos entre ellos cinco policías aunque no ha habido grandes problemas en el acceso a la feria de turismo que se ha inaugurado hoy el rechazo de las vacunas está entre las amenazas de las que ha advertido la OMS para este año acabamos de hablar en La Ventana con María Neira que es la directora del Departamento de Salud Pública de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas ha dicho que este problema representa una falta de crédito en una política que ha sido muy eficaz y que evita cada año millones de muertes

Voz 3 01:27 gracias a las vacunas hemos podido evitamos todos los años entre dos o tres millones de muertes y además todo el mundo estuviera vacunados así tuviéramos una cobertura vacunal mejor podríamos evitar otro millón y medio entonces claro este tipo de movimiento anti vacunas este tipo de reticencias son percepciones tan negativa sí por supuesto

Voz 4 01:50 equivocadas pueden crear un

Voz 3 01:52 este proceso son localizados sanos

Radio Mallorca hechos Navarro los navegantes escucharon ayer los mensajes por radio de Salvamento Marítimo han puesto en contacto con sus familias para comunicarles que estaban bien y que ponían rumbo a será acusa a Sicilia porque habían roto la vela mayor ya ya avisó de temporal el hijo de uno de los tripulantes Álvaro eh explica que los tres hombres recibieron un aviso de Salvamento Marítimo en la radio del barco pusieron en contacto con la Guardia Civil y también con ellos sus familias denunciaron su desaparición el pasado once de enero y hasta entonces no habían tenido noticias de ellos

Voz 0464 02:36 esta semana en la que se juega la ida de cuartos de final de Copa del Rey ayer el Getafe ganó uno cero al Valencia hoy a las nueve y media Sevilla Barça sin Messi Busquets en los visitantes mañana Español Betis Real Madrid Girona hoy Carrusel deportivo de las nueve también con el Mundial de balonmano a las ocho y media último partido de la segunda fase España Alemania los hispanos ya sin opciones de ganar el Mundial buscan quedar terceros de grupo para asegurarse una plaza en el Olímpico

Voz 1462 03:04 en Madrid está previsto que a lo largo de la tarde los taxistas vuelvan a celebrar una asamblea para concretar sus próximas movilizaciones a esta hora un numeroso grupo sigue concentrado en Ifema el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en las carreteras de acceso al recinto para evitar nuevos cortes como los que se han producido esta mañana el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribe

Voz 1857 03:21 pues nos está permitiendo se está produciendo en cuanto se produce Policía Nacional actúa para corregir esta situación se está corrigiendo sin mayores incidentes en espacios abiertos pues es verdad que puede haber grupos de taxistas que de pronto pues se sitúa en una en una carretera pero interviene Policía Nacional con ponderación con tranquilidad se resuelve la cuestión del PSOE

Voz 1462 03:43 el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante el Seprona un vertedero ilegal en el Camino de la Magdalena una vía pecuaria entre Villa de Vallecas y Villaverde los socialistas denuncian que durante años se ha permitido que allí se Iber tan todo tipo de residuos provocando un riesgo para la salud y para el medioambiente el Ayuntamiento asegura que la zona corresponde a la Comunidad dado ya una nota instándole a ejercer sus competencias Ignacio de Benito concejal socialista Victor Saravia director de limpieza de residuos

Voz 0464 04:07 durante años los sucesivos gobiernos municipales y autonómicos incluyendo los actuales han venido haciendo la vista gorda de permitiendo estos vertidos lo que ha terminado por convertir esta zona en una de las escombreras más grandes y desconocidas de nuestra ciudad

Voz 7 04:20 nosotros sabemos que hay un problema tenemos una clarísima vocación de resolverlo estamos completamente abiertos a suscribir este tipo de convenios y actuar aquí sabemos hacerlo pero no pueda actuar en esta zona porque no es Munich

Voz 1462 04:30 ya acabamos de saber que el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido usar las zonas infantiles y las áreas deportivas de mayores del parque del Retiro como medida de prevención por las fuertes rachas de viento de hasta cincuenta kilómetros por hora en la capital además de precintar esas zonas se han cerrado las puertas de acceso a los jardines

Voz 4 04:46 Cecilio Rodríguez el Ayuntamiento informa de que hay rachas de viento a través de carteles informativos en todas las entradas al parque y a los kioscos a esta hora tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 4 05:06 Nos

Voz 17 08:42 tenemos a los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Álvaro Benito hola a Gustavo López Santi Cañizares muy buena a los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal hola Axel muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 18 08:58 hola buenas noches Manu Manuel hola Manu buenas noches

Voz 2 09:00 yo creo que estamos todos mano qué tal qué tal muy buenas Manu buenas noches humano buenas tardes es bueno estar discutir porque no sé dónde vivo

Voz 6 09:14 ahora sí que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 19 09:30 la patria una marca rojos y azules yo creo españoles y Balbino pues es el más caro lo haré yo así que me Pataki la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 20 09:50 vamos con ganas

Voz 4 10:09 Banksy no Henry ir siempre surgen cuenta el erudito de los turrones siguen imitando invitándome personaje que sabe de dulces navideños más gol

Voz 4 11:05 nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta es el mismo venga hotel Carretero el nueve cero dos catorce

Voz 2 11:17 de los de los taxistas hay una petición de yogures

Voz 0230 11:21 sí unas autoridades que no saben qué hacer este es el resumen el Gobierno catalán ha hecho una propuesta que enfada a las empresas privadas beneficia los taxistas y los taxistas de Madrid han hecho como la señora de la película Madrid en la que para oyentes poco cinéfilos y millennials o las dos cosas en la película Cuando Harry encontró salí Meg Ryan que es Sally finge un orgasmo en un bar y una señora que la está viendo Le pido al camarero que quiere el mismo dulce que está tomando ella este es el final Madrid es lo mismo que bueno los taxistas de Madrid Biden lo mismo que los Barcelona aunque los de Barcelona están votando bueno están esperando las urnas para votar si quieren más yogures hoy se inauguraba Fitur la feria del turismo las autoridades han pasado sus más y sus menos para llegar a la ministra de Turismo ha hecho unas fotos y las ha divulgado ahora ser políticos un poco esto te haces fotos y las huelgas en el insta valiera García

Voz 21 12:17 Reyes Maroto ha publicado esta mañana en su Instagram una secuencia de fotos de la presentación de ayer con el presidente y son cuatro cada una de su padre y de su madre y con un orden poco ilógico la verdad que la primera plano general del presidente hablan el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo y hasta aquí todo normal segunda foto mucha mejor calidad a primer plano de Pedro hablando pero se cuelga detrás en segundo plano la ministra han pillado mirando y sonriendo para otro lado vamos no estaba teniendo mucho tercera foto el Encuentro de la Amistad y Pedro ya fuera de el escenario pero parece que no se han visto en meses porque se saludan con

Voz 4 12:51 la cara de sorpresa bastante importante

Voz 21 12:54 la última foto cuarta y última foto perdón posado de rigor en el photocall de Fitur cada persona que está en la foto mida mira para un sitio distinto la Caldas tan mala que parece pixeles

Voz 0230 13:04 no tenemos muy claro como no no hay no hay profesionalidad por cierto un instante de ternura al haiku diario del primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta

Voz 21 13:12 primer chubasco el perrito también quiere sobrino

Voz 4 13:16 el primer chubasco el perrito también quiere su abrigo

Voz 22 13:23 más cosas tiernas el ministro de Fomento José Luis

Voz 0230 13:35 vamos a escucharle porque sus palabras desprenden una cierta tristeza noche estaba en Hora Veinticinco él no es una persona muy animosos sus declaraciones públicas luego lo mejor es el rey del karaoke esto no en esto no entramos pero en sus declaraciones públicas lamento hondo le preguntaban por el rechazo de las Cortes del Congreso al decreto sobre alquileres respondía en Hora Veinticinco es que si hubiéramos atendido las peticiones Podemos habría caído igual porque no nos habrían apoyado otros sí lo escuchan inspira un poco de ternura incluso

Voz 23 14:09 nos hubieran no probó ánimo

Voz 0230 14:11 hubieran aprobado igual

Voz 24 14:14 tema ni a es que podríamos haber hablado desprecios lo haremos yo siempre he dicho que no me Fierro tienen otra vez con otras iniciativas pero también es verdad que tampoco hubiéramos conseguido a probarlo porque había grupos que Anna Bosch esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado Se hubiéramos se otras cuestiones

Voz 25 14:37 al final la doctrina es si hay que ir se va a pedir la tía le sólo tirará el caso

Voz 20 14:47 la sonora

Voz 26 14:48 hoy teoría

Voz 14 14:53 con el tema de los líderes el taxi como pese todo loco da mucha confianza y amplió por eso Mc Enroe ser pregunto los billetes

Voz 22 15:01 quién está asesorando al sector del taxi un villano descubridor

Voz 14 15:05 ojito que la barba no nos deja ver el bosque el Twitter

Voz 22 15:09 con motivo del divorcio señoría mi marido se afeita la barba resulta que feo

Voz 14 15:15 advierte crees que la racionalidad de los asistentes virtuales puede ser un verdadero problema

Voz 22 15:20 Alexa la casa treinta grados se te van a ir los muebles para un lado

Voz 14 15:26 los futbolistas son unos privilegiados una muestra

Voz 22 15:29 este tuit de Josef K ojalá ser futbolista y no venir a trabajar por molestias en los discos

Voz 14 15:35 ya acabamos con un vampiro andaluz y su estimulante entrevista

Voz 22 15:38 trabajo su currículum es un desastre bueno pero por el otro lado de la servilleta pole más Lucio

Voz 2 16:33 venga déjalo alegrías pero alboroto alboroto

Voz 0230 16:38 Nos vamos a escuchar atentamente esta trompeta intensa

Voz 28 16:42 es un cásting de trompetas para el juicio final Segunda

Voz 0230 16:51 para quienes no hayan recibido una educación judeocristiana o católica el juicio final está previsto para cuando se acabe la vida humana en el planeta Tierra entonces habrá una revisión general del comportamiento de cada uno de cada una y en esa revisión se decidirá para la eternidad Si vamos al cielo o al infierno eh individualmente de tal manera que cuando uno muere va al cielo infierno purgatorio pero es una decisión provisional revisable cuando acabe el tiempo en el fin de los tiempos este es un procedimiento judicial que no todo el mundo conoce pero si te mueres vas al cielo piensas que es para la eternidad dentro de cuatro millones de años te los revisan entonces era duro porque después de cuatro millones de años en el cielo la eternidad en el infierno se hace más dura pero esto está previsto así cada uno tendrá sus creencias pero sucede que ahora con Twitter el juicio final se está adelantando conoció finales cada día a cada momento hay una revisión de todo lo que ha hecho cada uno a lo largo de su vida es el caso de la consejera de Igualdad del Gobierno de Andalucía Rocío Ruiz a quién aquí hoy hemos jurar su cargo anteayer

Voz 12 17:52 juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Igualdad

Voz 0230 18:01 por cierto que en el final de su juramento se vino arriba y se comprometió a mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de mini

Voz 4 18:07 algo innecesario

Voz 0230 18:09 porque ministra no es así como mantas

Voz 12 18:12 tener el secreto de las deliberaciones del Consejo de

Voz 4 18:17 no para asistir

Voz 0230 18:19 no no tendrá problema otro compañero suyo también se equivocó juró mantener el secreto de los ministros esto es lo de menos pero esta mujer escribió en el año dos mil trece un artículo sobre la Semana Santa no a favor vaya no a favor más bien se nota que no era partidario Vox ha puesto el grito en él

Voz 23 18:35 cielo

Voz 0230 18:37 todo era este artículo de esta consejera de Ciudadanos que son enemigos hemos esta es la crónica radiofónica que explica ese artículo

Voz 1600 18:46 en el artículo considera la Semana Santa como una farsa hipócrita representación de palcos e Iglesias desconfía Rocío Ruiz de los que se erigen en nombre de Dios porque siempre dice te traiciona dan las procesiones son según ella desfiles de vanidad y rancio populismo cultural rescatada de la Historia medieval como espectáculo tenebrosos

Voz 2 19:04 ahora para para para Salomé marea de farsa hipócrita desfiles de rancio populismo cultural rescatado de la Historia Medieval espectáculo tenebroso quema

Voz 1600 19:13 tilda de hipócritas a los cofrades que sólo se visten de nazareno hundía el año rezuman después odio por los cuatro costados añade que se queda con la fiesta pagana que favorece al turismo pero que no se le venda la burra de la religiosidad profunda

Voz 4 19:28 otra vez hipócritas los nazarenos rezuman odio durante el año que la región la religiosidad es una burra mal vendí

Voz 29 19:36 eh

Voz 2 19:40 viene algo más que decir esta coches

Voz 1600 19:42 pero concluye diciendo que se marcha siempre lejos del olor a incienso recuerda que somos todos parte de la culta civilización árabe

Voz 0230 19:50 hasta aquí podíamos llegar porque una cosa es que Vox acepte dinero iraní y otro aquí una consejera diga que todos somos herederos de la culta civilización árabe El debate aquí es M han pedido que dimita pero cabría el debate de si estas cosas escritas hace cinco seis años no deberían quedar ya para el Juicio Final bueno sí a todos a cada momento nos juzgan por toda nuestra trayectoria por cada una de las cosas que sean escritos se han dicho es dificil quién va a querer dedicarse a la actividad pública sólo alguien que no haya escrito nunca nada

Voz 4 20:22 a lo mejor porque nunca ha tenido nada que decir

Voz 30 20:32 escrutado también el pasado de Mickey el cantante cada regresar a Televisión Española Orbison misterio será denunciado que tiene un pasado Independence independentista

Voz 26 20:46 ahí ahí oculares que denuncia

Voz 0871 20:48 con el representante español en Eurovisión tiene

Voz 0230 20:50 han pasado independentista que si uno lo piensa bien quién lo denuncia más bien debería alegrarse decir bienvenido España

Voz 2 20:57 pero hay gente que con el enfado pero con el enfado de gente que dice en España no poco que el independentistas eh

Voz 0230 21:04 esto de revisar a cada momento el pasado sólo traen disgustos otra cosa que doy disgustos es vivir sin conocer el futuro inmediato es lo que está pasando en Podemos en Madrid Irene Montero ha estado esta mañana en Radio Nacional dejando claro pero claro claro pero claro claro pero claro claro claro que Íñigo Errejón ha decidido montar otro partido político diferente a Podemos otro partido lo ha dejado tan claro que lo ha repetido una y otra vez esto sucede en ocasiones con los políticos aquí lo hemos mucho que para asegurarse el mensaje

Voz 31 21:34 repiten la frase como martillo pilón va constante martillo golpea aún hay otra vez sigue sigue uva

Voz 0230 21:47 vamos a escuchar a Irene Montero en frase circular

Voz 4 21:49 si hay un compañero que ha decidido montarse otro partido porque cree que esos una mejor estrategia pues es él el que tiene que explicar por qué cree que montarse otro partido es una mejor estrategia

Voz 0230 21:59 podríamos haber entrado en bucle a base de repetir que Errejón ha pensado montar

Voz 4 22:03 otro partido una mejor estrategia y eso será

Voz 0230 22:05 las entrevistas que sin una frase no te queda bien busca otro momento

Voz 4 22:08 el tenis que preguntarle a él porque yo tampoco entiendo muy bien cuáles son los motivos de que el haya preferido dedicarse a montar otro partido Montoro otro partido la decisión que ha tomado Íñigo la tomado Íñigo esa es es él el que ha decidido montar otro partido

Voz 0230 22:21 algo que añadir nosotros no le hemos pedido que monte

Voz 4 22:23 otro partido recursos por si no quedó claro pese a que nosotros estos días seamos noticia porque un compañero ha decidido abandonar el partido y emprender otro proyecto y montarse otro partido abandone el partido emprender otro proyecto montar otro partido

Voz 0230 22:36 pero en realidad que ha pasado dígame lo dos veces en seis segundos

Voz 4 22:39 por favor lo que ha pasado aquí es que Íñigo ha decidido irse montar otro partido presentarse y así lo ha dicho por otro partido otro partido otro partido dos veces

Voz 0230 22:48 con seis segundos como si fuera un concurso se puede colocar otra vez más

Voz 4 22:51 pero es que la mejor forma de frenar a los trillizos reaccionarios desde mi punto de vista no en montar otro partido parece claro el mensaje

Voz 0230 22:57 niego Errejón ha dejado Podemos porque ha querido montar otro partido no es lo que dice Errejón sólo plantea como una plataforma junto a Manuela Carmena que a su vez estaba esta mañana en Onda Cero explicando cómo se gestó todo este follón en una cena con Íñigo Errejón y que fue en esa cena con Errejón cuando se torció el tobillo las conversaciones

Voz 1410 23:14 con Íñigo surgieron por ser de una cena en la que precisamente fue la quema rompía el tobillo cosas de éstas que pasa al no yo no había empezado la cena acabé en el hospital

Voz 0230 23:25 Nuestra una cena que era un poco secreta acabó saliendo en todos los medios de comunicación por el tobillo roto en ese momento claro la alcaldesa comunicó que se había roto el tobillo no no dijo en qué circunstancias eso lo ha contado hoy fue para salvar

Voz 1410 23:38 unas empanadillas ya os digo pues las cosas fueron pues yo me rompía el tobillo veintidós y fue ese mismo día dar un poco de risa pero ellos que llevaba la bandeja con las empanadillas nos cayera el pie desgraciadamente llevaba una bota muy referida el dichoso tobillos defendió

Voz 0230 23:56 bueno para que no se cayeran las empanadillas Se supone que la bandeja por alguna razón perdió equilibrio en las manos de la alcaldesa que se vio obligada forzar un movimiento del pie que por causa de la bota rígida rompió los huesos del tobillo mientras tanto el ex militar Julio Rodríguez destinado por Pablo Iglesias para ser número dos de Carmena en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a ir en su lista con un mensaje que dice

Voz 13 24:19 ya que es tan valiente que lo diga

Voz 0230 24:21 el mensaje dice la mentira hace imposible una relación pero contra la mentira paciencia

Voz 4 24:26 tenemos que ver que estar abajo te jode

Voz 0230 24:29 el ambiente no es bueno precisamente Manuela Carmena le preguntaban también esta mañana si contaba con Julio Rodríguez y ella respondía que no que no pero que sí le interesaba a Julio Rodríguez llevar la policía

Voz 25 24:41 que podía mirarlo

Voz 4 24:44 escuchamos esta frase que no desprende un gran aprecio recordemos que Julio Rodríguez fue Jemad Jefe del Estado Mayor del Ejército le preguntan cuenta con Julio Rodríguez pues en principio no sé si es que en principio no no sé no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor

Voz 12 25:03 para llevar el área de que el área de policía pues a lo mejor sí

Voz 4 25:09 al final pues no está mal al final sí que bueno sí sí quiero llevarla al final puede ser Julio Rodríguez rival de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid

Voz 0230 25:16 por Podemos o compañero o lo contrario puede pasar de todo las cosas se construyen se destruyen nos lo cuenta Nerea sostenida

Voz 32 25:23 la venganza de un obrero contra el hotel que no le pago Éste es el titular que podemos encontrar en la web de Cadena cadenaser ha sucedido en Liverpool el protagonista es un obrero llamado John John pertenecía a una de las contratas encargadas de la construcción de un hotel después de más de tres semanas de retraso en un pago decidió subirse a una excavadora y entrar en el edificio todo el día que habían terminado la obra entro por la recepción y destrozó la planta baja del hotel mientras gritaba seiscientas malditas libras todo lo que tenéis que hacer el a pagar mil seiscientas liberal dio el se marchó corriendo después del destrozo y ahora mismo no se sabe dónde está eso sí es abierto un colofón

Voz 13 25:56 crowdfunding para recaudar es así

Voz 32 25:59 dos libras Illa iban más de cinco mil vuelos

Voz 25 26:01 ahora tendrá que pagar el juicio

Voz 2 26:10 Especialistas secundarios bueno yo vengo

Voz 14 26:12 horas de Smart y vis Schwartz civil

Voz 33 26:15 sí sí las Barbies

Voz 14 26:17 las teles estas inteligentes que se conectan a Internet dan un montón de de opciones para ver que se les suman las plataformas tipo en El friso bache veo Isidre sumas la tele de toda la vida pues la oferta de televisión es tan abrumadora que ha aumentado los casos de ictus entre los televidentes buscando buscando que ver por eso esto es importante un español ha abierto la primera academia de zapeo de todo el mundo

Voz 25 26:39 eso teléfono señor Rafel ya está teléfono señor Rafel

Voz 14 26:46 sí señor Rafel hola

Voz 34 26:50 hola hola hola buenas tardes Fele mi hija lo que pasa

Voz 35 26:54 ahora esto ya pero yo

Voz 34 26:58 qué pasa haberla que mi hijo se se acaba de despertar que ayer vine trabajar muy tarde y hasta que no se toma un café en una persona

Voz 14 27:08 ah vale ahí literalmente por lo que veo eh

Voz 34 27:11 no no es que no es humano hasta el primer café vaya por Dios le prestaran expreso el se toman cortadito les llama de parte de quién

Voz 14 27:19 eso el todo por la radio ya lo sé todo por la radio lo sabes que hemos quedado

Voz 34 27:23 todo por la radio por ello no sabemos cuánto se haga el persona les llama el gracias bueno pues un poquito de tiempo mientras estoy un poquito

Voz 14 27:36 de publicidad institucional que siempre va bien vale

Voz 36 27:41 cada minuto que pasa en España una fruta y hortaliza es utilizada como arma arrojadiza hubo objeto sexual

Voz 2 27:48 la casarme usa el pepino de forma responsable

Voz 37 27:57 a engaño

Voz 2 28:02 he dicho

Voz 25 28:03 eso sí señor Calafell buenas tardes hola a estar mejor ya o qué

Voz 34 28:09 se desconocen pero que hasta que no me tomo café no se personó no no yo no lo he dicho a su madre que madre mi padre tiene

Voz 14 28:17 a su padre no he quería Eli llamábamos porque hemos quedado para que nos comentase esto de la primera academia de zapeo que todos abierto porque entonces entrenador no deseado

Voz 34 28:26 nada se sabe la oferta de televisiones e inabarcable no si los usuarios necesitan un adiestramiento especial enfrentarse al tsunami no de del entretenimiento

Voz 14 28:39 claro claro hay tanta oferta que no sabemos qué hacer y qué tipo de adiestramiento ofrece usted

Voz 34 28:43 primero tío si lo primera ponerlas en forma

Voz 14 28:47 parece en forma también la otra mano

Voz 34 28:49 me sea que siempre tiene Meré ahí por dentro entrar en la entrepierna mano también hay que sacarle ponerla también informaba cuando va a tener que usar la vale digo que lo instrumentos todo físico lo importante de verdad tenderá a gestionar toda esa información gestionarlo la oferta que recibimos televisiva no ya es da esa cantidad increíble del programa Mira se traten poquita en 3D al tema Gasquet SR vale para que sea más fácil también en el taxi que es lo que qué es lo que más te conviene en cada momento crece es qué necesidad tienes como individuos como grupo hay más gente viendo la tele sino te pasa la dos sin

Voz 2 29:35 esto estás entrenar

Voz 34 29:38 el loco mejora el ambiente familiar reduce el riesgo de ictus es

Voz 14 29:41 vale vale bicis desde su experiencia cuanto tiempo de entreno necesita una persona normal normal para poder enfrentarse hasta televisión del futuro

Voz 34 29:52 tras buena fe creo que voy a otro café

Voz 25 29:56 esto es dejando en lo que sí

Voz 14 30:03 bueno yo creo yo creo yo diría que esto es resaca lo que pasa es que le quedan rollito épico pero ya lo que es la primera academia de zapeo de España para todo lo que queda porque no sabe mola

Voz 2 30:17 no

Voz 39 30:22 aún mayor Lloreda la creía yo creo por la pena aunque sea Gorriz Fosca aunque viaja a todas partes techo pienso hardware con tu techo por lo came que recorren sus costillas en contarte las cosas hasta que salgan mil arrugas y también ojeras Irizar dormir quiero dar la nota llenó dar con la tecla lo quiero votar con otra solo con la letra viaje por todo tu cuerpo sin que toca suelo al descubierto dentro nunca sabrán lo que se siente cuando dos almas se canta mutuamente todo lo que siente a la misma hora desde sitios dice somos imposibles somos

Voz 1280 31:01 la Ryder CEE escuchamos a Rayden el rapero que casi no dice palabrotas ni hace sólo rap tiene nuevo disco producido por él mismo se llama sinónimo en él colaboran artistas de muchos estilos como aquí que canta con Belli Lasarte a nivel temático Carlas es la continuación de la trilogía abierta con su trabajo anterior te acuerdas Antonio Grande está cargado de denuncias sociales la palabra es el centro de todo lo presenta este viernes veinticinco de enero

Voz 21 31:31 en Madrid en las próximas semanas

Voz 26 31:34 por toda España Rayden careo con iba a Sartre

Voz 40 31:41 no yo te digo que esconden como si todo lo hago por Toulouse cómo decirte

Voz 22 31:46 nunca has visto solucionaba que ya

Voz 39 31:49 para alguien como siempre ha sido tobillo que ayer amigo hoy aliado y quién sabe mañana que el futuro no está escrito ni tienen para hablar pero queda nuestra por lo que a mí respecta juro pocas cosas pero te juro cabra risas cada día hay mariposas cada dos lunes son las piernas masajes sexo más salvaje que conozcas Pecos rociero más peajes nuevo quiero álbum viajamos miedo sin ser Aves de paso si acaso pingüinos Bursa en con el canto y uno aquí

Voz 1280 32:19 pero el prontito La Ventana no hay amor aquí en esta canción fue si quieres el próximo ocho de febrero pero parecen muy bien ahí estará con nosotros en La Ventana

Voz 39 32:59 que me

Voz 41 33:00 se cargó mostró Cebreros en Pisa

Voz 39 33:03 qué tal de otro marzo sin mira pronto

Voz 41 33:05 otro Visor abriendo viendo el pasado como más pequeño mayo recalando mi mejor versión posible es lo de menos eh otros juro y otros nueve en el marcador pero quintos todo lo que quiero

Voz 8 33:21 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once

Voz 12 33:52 la Ventana en las redes sociales La Ventana quien friki La Ventana

Voz 44 34:25 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe ya verá cómo usar el Estado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 45 34:42 no

Voz 29 34:45 años Marcelo una cabina ser

Voz 20 38:11 varios equipos en La Ventana en todo porrón

Voz 2 38:13 queréis un poquito de Tele seguro

Voz 20 38:18 no

Voz 2 38:27 poquito

Voz 50 38:30 daños sabéis este del mandato de Donald Trump pues se espera mucho la tercera temporada de una serie de Good bye esa serie que narra ya despacho Abogados bares habéis despacho Abogados Demócratas afroamericanos donde son sobre todo muy protagonistas las mujeres mujeres todas de sesenta años lesbianas negras todas de clase alta pero que bueno cuestionan los muchos nos bueno no todas no todas pero hay de todo que es digo no te digo toda

Voz 1280 38:58 loco pero lo que sí que va a estar conmigo o mejor que analiza al detalle la América de Donald Trump

Voz 51 39:11 el momento es que no controlamos a los concursantes ellos actúan y nosotros observamos son como son igual que Donald Trump Mohamed salió no

Voz 13 39:20 así iban tirando pullitas durante

Voz 1280 39:22 eh muchos momentos de las

Voz 0230 39:26 a fecha de estreno sí pero todo el mundo

Voz 21 39:29 que Acebes a que Movi Star se dice que es ya en el primer trimestre osea que se sabe por ejemplo que va a tener nuevos personajes uno de ellos va a ser un abogado no del todo limpio al que va a dar vida el actor Michael al que vimos en Master of Sex

Voz 13 39:45 la película sí

Voz 1280 39:47 pues él para Tony Blair pues él va a estar en la tercera temporada muy bien

Voz 20 40:00 me siento con esto

Voz 52 40:15 anotó bueno pues estar habrá precisamente del universo Coltrane una semana más Marta desde Washington

Voz 13 40:21 sí este domingo sabéis que hemos celebrado los dos años Donald Trump como presidente de Estado

Voz 2 40:26 sonido

Voz 13 40:29 hemos perdido la confianza en este tiempo nos hemos acostumbrado hemos normalizado ciertas cosas entonces he querido rescatar unas frases que en su momento nos causaron mucha sorpresa para recordar de dónde venimos y en qué punto estamos

Voz 4 40:43 por ejemplo hemos normalizado que Estados Unidos

Voz 13 40:45 eh funcione con el gobierno parcialmente cerrado el famoso Shut down que cuenta hoy su trigésimo tercer día estamos en este punto porque el presidente de la oposición demócrata Davis que son incapaces de llegar a un acuerdo en los presupuestos algo difícil de entender pero que no debería sorprendernos tanto porque yo lo avisó el propio trampa principios de edición

Voz 4 41:04 sobre el agua

Voz 13 41:09 alguien advirtió que si no conseguía lo que él quería cerraría el Gobierno es más dijo que estaría orgulloso de cerrarlo porque los estadounidenses no quieren que vengan criminales ni gente con problemas ni quieren drogas así que dijo que no tendría ningún problema en cerrar el Gobierno por seguridad en la frontera la primera ironía de esta situación es que el Shut down está afectando a los agentes de migración y aduanas ya la patrulla fronteriza que están limitando sus operaciones precisamente en esa frontera que él quiere proteger la segunda ironías que Trump no puede ni llegar a un solo punto de consenso con los demócratas para desencallar esta situación Él que ha presumido hasta la saciedad de que es un experto negociador de hecho escribió un libro o eso dice que llamó el arte

Voz 4 41:52 de la negociación Andre me tíos

Voz 53 41:57 me WADA yo hay Judy

Voz 13 42:01 ah y lo ha repetido una y otra vez que él hace acuerdos bueno todo este pollo Toni Martínez Pujalte apoyo pero eso sí sí

Voz 22 42:09 pero guarda Chicken todo este guapa Chicken

Voz 13 42:12 viene por que Teherán necesita construir el muro con México que prometió durante la campaña electoral

Voz 53 42:17 leyó salpicando John Print es muy variados

Voz 13 42:24 dice Trump que Estados Unidos se ha convertido en el vertedero de los demás dice que México envía los peores a gente con muchos problemas que en drogas que traen crimen que son violadores dice además que no sólo viene a estas personas no sólo vienen de México sino que vienen de toda Latinoamérica probablemente incluso de Oriente Próximo y por eso tiene que construir el muro no alcanza

Voz 53 42:46 por Jaime Vera mails voz porque

Voz 13 42:52 ahí se está desmoronando entonces prometió construir el muro más grande que habéis visto nunca quince de veinte metros de alto o más dice un muro que tiene que ser perfecto muy bonito Biutiful que me impidió porque dice que un día lo llamarán como él el muro Trump el muro Trump y cómo va a tener un hombre tiene que ser grande y bonito

Voz 53 43:13 cuál has

Voz 13 43:16 en fin esto es un ejemplo de la egolatría de este presidente que se pasa horas viendo la tele a diario para saber básicamente que dicen del esto es literal Trump vive con una necesidad constante de adulación también con una paranoia constante de que se tiene que defender del resto del mundo en junio del año pasado un periodista de las vías le preguntó quién es su principal enemigo

Voz 4 43:38 así que yo estoy en otoño en eso

Voz 13 43:42 Duran dijo que tenía muchos ilícito en primer lugar a la Unión Europea dijo que sólo hay que ver lo que están haciendo a Estados Unidos en el ámbito comercial algo que la gente no se esperaría de los países europeos para que así es la Unión Europea es su principal enemigo luego ya citó a Rusia China Trump vive a la defensiva constante de otras potencias aunque su mayor batalla es contra los media

Voz 0230 44:04 a enemigo

Voz 53 44:06 de Pippo CIS Hannes

Voz 13 44:11 los que dice que son los verdaderos enemigos de la gente para el presidente de todo el que le critica miente ya sabéis Fake News y desconfía de quienes no piensan como él por eso la cantidad de personas de su gabinete de su círculo más cercano a las que ha despedido en estos dos años por llevarle la contraria no tiene precedentes trampa

Voz 4 44:29 no se fía ni de la ciencia hablaba

Voz 13 44:31 desde las vacunas hace un bueno pues este presidente es uno de los que cuesta tres mil funcionalidad

Voz 0230 44:37 sí sí

Voz 13 44:43 sí ponía el ejemplo de un niño de dos años que fue que a harán y una semana más tarde le diagnosticaron autismo infirió que una cosa provoca la otra fue otro de sus clásicos es el negacionismo del cambio climático

Voz 53 44:57 por ello

Voz 13 45:02 en estos dos años ha repetido varias veces que esto del calentamiento global es una farsa es una industria de hacer dinero es un engaño dice imita preferida sobre este tema la tuiteó como es una lástima que se queda en los anales de Twitter hemos puesto voz a la traducción a subir con la ayuda de

Voz 36 45:16 Miguel el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que las fábricas estadounidenses no sean competitivas

Voz 25 45:28 la culpa de todo

Voz 13 45:32 alguno de los greatest hits de este presidente que en los dos años que lleva en la Casa Blanca ha hecho ocho mil ciento cincuenta grosso aseveraciones falsas son engañosas según las bases de base de datos los los FAC Checker de los medios estadounidenses

Voz 2 45:46 no sabía lo de las vacunas

Voz 13 45:48 sí sí esto lo repitió durante la campaña electoral ya como presidente lo ha cuestionado al en alguna que otra vez decía ha mentido ocho mil ciento cincuenta y ocho veces en estos dos años durante el primer año mentido un promedio de seis veces al día durante el segundo año esa cifra casi triplicó con una media de diecisiete veces al día y todo con un argumento que ya dijo en su toma de presa

Voz 53 46:15 ciencia from the sky Powell it be a escala

Voz 13 46:23 en la A partir de ese día sería para poner América primero América Fest y la verdad es que a mí que ya sabéis que me inquieta vivir en este país casi quiero

Voz 2 46:32 no ha comido jamás

Voz 13 46:39 aquí hace escaso aquí ojiplática pero es que claro me inquieta casi más ver que Trump en estos dos años ha dejado de ser una excepción y que estos dos años precisamente Anse ha servido para que él sea la inspiración de otros líderes

Voz 4 46:52 desde Brasil a Hungría filipinas

Voz 13 46:54 Lippi también también a movimientos populistas y nacionalistas que ya tenemos metidos en casa

Voz 2 46:59 el veinte te cambiamos por Corona a Coronas recuerda a los oyentes en qué consiste exactamente lo que hace es lamentaron todo

Voz 0871 47:24 buen arranque que que con todos aquellos que iría una estafa pero a modo de exhibición se llama lo que tú digas estamos intentando que un oyente sea el guionista de mi sección de esa manera no tengo nada iba a ser lo que él diga por donde él quiera que siga la historia seguirá una pequeña nota que vamos a contar que él va a decidir él o ella es ella es ella es ella

Voz 2 47:46 Maite de Donosti Maite buenas tardes hola buenas tardes está coronada Maite Maite cómo estás bien bien no es la primera vez teléfono Maite

Voz 0871 48:07 o sea que da lo mismo estás en la en el programa que más escucha en esta franja horaria tuvo ese decidir el contenido de de lo que va a pasar en la Cadena SER se ha nuestra nervioso en absoluto cagas puedes quedar muy mal pregunte a toda España pero no

Voz 4 48:20 personara papelón aparte luego esto tan Internet pero puede escucharon chino

Voz 1280 48:26 y utilizarlo para el cambio

Voz 0871 48:30 la historia es muy sencilla Maite y empezamos cuando tú quieras

Voz 54 48:34 ah pues ya es como tú digas Saro

Voz 29 48:39 la historia de hoy Maite comienza en una edad cualquiera la que tú eliges qué ciudad quieres que pase a la Historia en Bilbao en Bilbao vale pues

Voz 0871 48:49 no me encuentro en Bilbao paseando por la calle de eso ya es una noticia yo es raro porque como todos con las rodillas separadas ya mi andar por lo que sea me cuesta pero bueno estoy caminando andando sin prisa mirando las cosas llegó a la plaza Mayor de Bilbao a la plaza Grande a la plaza más tú la plaza Atocha Pleiss que va el mal y me encuentro hoy a dos muñecos es sabes que unas plazas duchas suele haber muñecos que están disfrazados indie reparten globos es una foto con ellos aquí hay dos tipos de muñecos hay uno es que parece que han robado la ropa de un tendedero se han hecho personajes sabes pero luego hay otro por otro muñeco es que dice es que que cubran está el traje entonces yo distingo dos muñecos que digo olé muñecos o el traje uno es Bob Esponja y otro es Mickey Mouse con cualquier es que me haga una foto o Maite vale pues me voy hacia Bob Esponja le pregunto si me puedo hacer una foto con él el que me dice que si lógicamente y no que la textura del traje su tacto es como fuera de lo normal no es velcro no es

Voz 4 50:00 por panes es un

Voz 0871 50:02 material extraño e mientras la foto con él él me hace una figura con el globo hace un smartphone de nueva generación con el Globo que digo usted qué nivel no redes terroristas no para decirle que como es tu vida haciendo de de muñeco me dejas ver cómo te llamas y tal y me dice no no yo soy Bob Esponja de hecho me da el DNI Roberto esponja dijo Roberto ya programan Bob vale pero soy Pope esposa Garbera digo que que que con las serio al final no robamos estoy buscando la vida

Voz 2 50:31 hombre claro

Voz 0871 50:33 el mundo de los dibujos animados es tan bonito como lo pintan por ahí fuera a los críos bien pero luego al final nos tenemos que buscar la vida con esta mierdas en ese momento les suena el móvil porque Bob Esponja lleva móvil que sintonía les suena Maite eh tenemos dos opciones una es Hola mi amor de El Junco o nada cada día busco canciones para que elija de juncos canciones como otra opción malas o José Manuel Soto déjate querer que también es un tema tocar Maite déjate querer de José I el fruto o la mi amor de El Junco Maite es ante todo a este no

Voz 54 51:15 la

Voz 2 51:16 la ola

Voz 22 51:20 esa

Voz 2 51:21 y está hecha

Voz 55 51:26 es

Voz 2 51:30 no

Voz 26 51:30 sí

Voz 0871 51:34 no a la humanidad

Voz 2 51:46 ya desde lindo que tenemos no se le pone himno de España del Mundial con esto teníamos que ir al Mundial por lo que no se les eso al precio no Sergio Ramos y el presidente del Gobierno llorar

Voz 0871 52:04 no cuando suena esta canción sabes y líderes mundiales osea no lo no lo lo lo lo cuando van van porque lo tiene todo bueno coge el teléfono coge Bob Esponja el teléfono y resulta que estaban algunas que una conversación privada a reproducir pero lógicamente por el delante por la privacidad personal entonces cuando cuelga algo pasa que pasa bop ya hay algún problema no es es un amigo

Voz 2 52:32 el es eficiente

Voz 0871 52:35 no te lo puedo contar porque es secreto de sumario pero pero es Patricio

Voz 2 52:42 además de dinero

Voz 0871 52:45 está muy enganchado a las tragaperras Ícaro con esas manos no puede a los viene bien no me me debe dinero iniciativa vocalidad los botones y subió a la ruta de arriba de todo eso no pasa nada vamos a vamos otra historia y me cuenta que lleva una vida muy mala que ha conocido a Villarejo tan tocado que no ofrecido micros parte de no es una plaza grande para saber lo que a la gente que crean ofreció un polígrafo en Telecinco

Voz 2 53:08 ha ido le llamó y le dijo un polígrafo hijo no

Voz 0871 53:13 en una en casa inclinó fue osea pero bueno son cosas de su vida privada que que no vamos a contar por respeto a Bob Esponja en terminado euskera y al final de la historia Mayte aún tienes que elegir entre dos situaciones finales una es una hecatombe e muerte acaba en muerte una Un final de muerte muchos soy muy rápido o una estampida que prefieres magros

Voz 52 53:37 en una estampida yo año también hubiera conocido

Voz 2 53:39 estoy estampida piden muerte directa servicios cualquier cosa no estamos viendo entonces estamos estamos en la Plaza Mayor

Voz 0871 53:48 hemos en Bilbao hemos pasado tiempo muy difíciles en Bilbao entonces en ese momento muchos de los de los monigotes que están hechos con ropa que han robado de tendederos una decir agua entre ellos empiecen a correr se vacía la Plaza Mayor