La Ventana (23/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:08 la defensa de Pablo Ibar pide que se anule la última deliberación del jurado que le consideró culpable el pasado domingo lo hace después de que uno de los miembros de ese jurado dieran

Voz 3 00:18 marcha atrás retractara Miguel Ángel Garrosa buenas tardes hola buenas

Voz 1554 00:23 a ver si una persona integrante de ese jurado cuya identidad se desconoce se puso en contacto ayer mismo con el juzgado de Florida comunicó su decisión de retractarse acabamos de hablar con la asociación Pablo Ibar quieren entrevistarse con esa persona es saber qué pasó exactamente durante la deliberación sobre posibles cambios en la decisión judicial

Voz 4 00:41 el juez tiene absoluta libertad para poder decidir lo que estime oportuno no desde déficit ni siquiera admitir a trámite nuestra petición esta admitirla hay anularlo que es el veredicto y mandar al mismo jurado de seguir deliberando

Voz 1554 00:58 hay que recordar que el veredicto de culpabilidad siempre tiene que llegar por unanimidad

Voz 0313 01:03 y cuál es la última hora de la huelga de taxistas Esther

Voz 0825 01:05 bueno en Barcelona Por fin han llegado las urnas iban a empezar a votar en los próximos minutos sigue en Madrid han anunciado que los pensionistas se van a sumar a su protesta en las próximas horas con ellos en Ifema Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 01:16 los colectivos en efecto de ni de pensionistas van a unirse a los taxistas aquí en plena institución ferial de Madrid para apoyar las exigencias del sector en la capital tarde tranquila a la espera de movimientos para reuniones con la Comunidad de Madrid una cita a la que también debe estar invitada el Ayuntamiento no se han movido de aquí en setenta y dos horas ya que iban a contar voy a continuar como preguntaba José Miguel Funes de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0825 02:08 ya se conoce que prisiones serán trasladados los encarcelados por el uno de octubre cuando se inicie el juicio en el Supremo Javier Álvarez

Voz 0689 02:14 todavía no hay fecha para los traslados pero según la orden del Tribunal Supremo los presos deben estar en Madrid una semana antes del inicio del juicio que podría comenzar en la primera semana de febrero lo que sí tienen claro tanto Instituciones Penitenciarias como el Departamento de Justicia de la Generalitat es a qué cárceles van a ir los siete hombres ingresarán en la prisión de Soto del Real y las dos mujeres lo harán en Madrid I en Alcalá de Henares el traslado debe atender a condiciones de seguridad y dignidad y ausencia de dilaciones indebidas establecidas por el

Voz 6 02:41 bueno al Supremo íbamos con los deportes Toni López noticia de última hora al Barça acaba de hacer oficial el fichaje del holandés Frank de John procedente del Ajax por setenta y cinco millones fijos más once variables firma cinco temporadas

Voz 0324 02:52 llegará a Clotas desgrana el uno de julio

Voz 6 02:54 el Barça que juega hoy Copa del Rey de acuerdo final en Sevilla contra

Voz 0825 02:58 el Sevilla pues seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:06 la Comunidad de Madrid se muestra ahora dispuesta a sentarse a dialogar con el Ayuntamiento en una mesa técnica algo a lo que se negó ayer para tratar de buscar una solución para el sector del taxi aunque el presidente madrileño Ángel Garrido dice que no negociará nada que tenga que ver con las precoz

Voz 1869 03:19 contrataciones el tiempo mínimo de antelación con el que se puede hacer

Voz 1915 03:21 el barro un WC como ha ocurrido en Cataluña

Voz 0177 03:24 ya se dirige desde hace muchos años a la Edad Media ahí dónde está yendo el Barcelona es una ciudad que dije también a las dos media eliminando eh hoteles e con turismo fobia y ahora también con esto bueno yo lo que para mí es justamente lo contrario de lo que hay que hacer por lo tanto Madrid va a meter en su seña de identidad de Liber está como ha sido siempre de respeto a la competencia porque a malo ciudadanos tienen que es así

Voz 1915 03:46 la justicia ha admitido a trámite la querella de Rivas para investigar crímenes del franquismo el Ayuntamiento y otros cuatro vecinos de esa localidad impulsaron la denuncia en concreto la querella incluye dos casos de desapariciones forzadas con delitos de asesinato un delito de torturas graves y otro de detención ilegal El alcalde de Rivas Pedro del Cura

Voz 8 04:04 esa gente que hoy en día todavía vive que hoy en día todavía tienen familia que parte de su biografía no la pueden explicar o la puede entender lo pueden cerrar esas heridas hasta que los haga justicia injusticia lógicamente no puede haber reparación

Voz 1915 04:21 y un par de asuntos más el precio de la vivienda de segunda mano subió un diecinueve y medio por ciento en la Comunidad de Madrid en dos mil dieciocho según datos de la inmobiliaria Fotocasa el metro cuadrado se sitúa en dos mil ochocientos ochenta y tres euros al mes de media esto sitúa a Madrid un cincuenta y cuatro por ciento por encima de la media española y les recordamos que la Ayuntamiento de Madrid ha cerrado las zonas infantiles deportivas y de mayores del parque del Retiro por las rachas de viento de hasta cincuenta kilómetros por hora que se están registrando esta tarde en la capital estamos en alerta amarilla en la ciudad también están cerradas las puertas de acceso a los jardines de Cecilio Rodríguez tenemos doce grados en el centro de más

Voz 0313 08:23 son las seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias hoy sería un día para que estuviera aquí nuestro prescriptor de arte Miguel del Pozo porque estoy seguro que le interesaría comentar algo del del protagonista de acontece que no es poco esa tarde recordamos porque Palmou tal día como hoy al inimitable Salvador Dalí

Voz 19 08:43 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 1804 08:46 un relato personal de la historia con mi

Voz 19 08:49 debes Concostrina Cadena SER

Voz 1626 08:58 no no vaya a dos días de decesos que llevamos tal que ayer se nos murió la Reina Victoria primera de Inglaterra y hoy se nos va a morir el Rey del negocio del postureo surrealista hace treinta años el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y nueve falleció en Figueres en Girona Salvador Dalí la que se organizó antes durante y después de su muerte fue propia de lo que tocaba porque una vida excéntrica no podía cerrarse en un vulgar entierro en una tumba vuelvan Dalí había construido una tumba doble en la cripta del castillo de Púbol donde enterró a gala con la intención de que los sepultar han después a él y agarrando la mano de su musa pero no pudo ser con la muerte no se pueden hacer planes Dalí en realidad comenzó a morir siete años antes cuando se le fue gala su inspiración y su fuerza sólo a modos cosas dijo a Gala y al dinero por esos único empeño era estar con ella cuando el también muriera pero quienes hablaron con Dalí en sus últimos momentos de lucidez aseguran que al final renunció a su tumba en Púbol para ser enterrado en su teatro museo de Figueres quizás porque así se aseguraba de que todo el que visitar el museo también lo visitará El Dalí quería el aplauso del público hasta después de muerto el cambio de planes que cabreó a muchos obligó la noche y la madrugada anteriores a la muerte a poner en marcha una cuadrilla de doce hombres que trabajando a destajo construyeron una tumba en mitad de la sala geodesia del museo

Voz 24 11:05 hija enlace

Voz 23 11:11 que yo

Voz 1626 11:17 seis personas prepararon el cuerpo le pusieron tiesos los bigotes lo embalsamaron le dejaron el marcapasos puesto como le gustaba tanto la ciencia y la tecnología que se llevar a una para tejo al otro mundo como recuerdo de este al paso del féretro camino de su tumba Dalí recibió el último aplauso de quince mil personas pero esto ya lo sabía Él lo escribió en su diario cuando sólo tenía dieciséis años seré un genio el mundo mirará en cambio su musa Gala se ha quedado en la cripta del castillo de Púbol vestida de Dior y tiesa como la mojama ahí con la mano abierta esperando que llegue unen

Voz 21 11:56 lo

Voz 24 12:07 su

Voz 7 12:09 Paul

Voz 3 12:14 vaya pareja iba haya personaje Dalí pero que no se nos olvide detrás de tanta excentricidad hay tantas ganas de dar la nota había un artista

Voz 25 12:21 de tomo y lomo con una cabeza un poco loca

Voz 0313 12:24 como la de casi todos los genios pero absolutamente privilegiada y eso eso tampoco está mal recordarlo por cierto alguna novedad sobre Dalí la Casa de papel Roberto no porque lo que ocurre delante lo de lo de la posible denuncia Ràdio Girona Carme Martínez buenas tardes bona tarda

Voz 0825 12:39 para tarda

Voz 0313 12:40 sabemos algo de esto hay alguna novedad bueno

Voz 0825 12:43 lo que sabemos es que parece que hay un lío entre entre la casa de Pedro entre Netflix sobretodo la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueras porque resulta que unos atracadores que aparecen en la que se esconden detrás es que yo no la veo pero sí sí sí sí yo lo cuento porque yo no la sigo detrás de esta máscara que es una máscara de Salvador Dalí con esos

Voz 1869 13:03 ojos con ese bigote tan característico del genio

Voz 0825 13:06 la Fundación Gala Salvador Dalí como ha hecho siempre que alguien ha utilizado la imagen del artista quiere que lo regularicen y eso qué significa pues que tienen que pedir permiso a la fundación de Figueras para utilizar esa imagen que es posible que si lo piden no sólo de como ha ocurrido también en otras ocasiones esto que si no hay acuerdo Netflix sigue utilizando esta imagen que la Fundación considera que vulnera sus derechos pues no descartes que acaben los tribunales el caso es que desde la fundación que es la única entidad que gestiona en exclusiva los derechos derivados de la obra del personaje de Dali pues lo que piden es es eso que le que les pidan permiso

Voz 1826 13:40 la petición la hace la Fundación ahora quiero decir que hace ya prácticamente un año que se estrenó aunque fuera la moto creo que más más más más casi dos años fue mayo

Voz 0825 13:50 la tercera temporada si no la

Voz 1826 13:53 si la tercera temporada que quiero decir se estrenó en mayo de dos mil diecisiete es ahora por la repercusión y el éxito internacional de la Fundación Dalí solicita

Voz 0313 14:02 bueno pues contará karma un abrazo

Voz 0825 14:04 hasta luego Boyero que como esta de buenas tardes

Voz 0313 14:07 ah amigo te daré más formalmente pero quiero que te metes en esto de Dalí la Casa de papel y lo de Dalí por cierto que te parece

Voz 0324 14:15 el personaje me parece bastante repugnante y no me hacía ninguna gracia Seal este señor que que le hacía tanta gracia a Franco pues que traicionó muchos de los principios de su juventud incluida una amistad fraternal con Luis Buñuel y luego si como no reconocer que era un personaje y parte de su pintura me me interesa mucho no y evidentemente era era un provocador provoca por tal vez genético no tenía mucho talento pero también el personajes que no nunca nunca me he hecho demasiado

Voz 0313 14:57 no sé qué diría de esto de la casa de papel

Voz 0324 15:00 casa de papel me imagino que están hablando dejémonos de eufemismos de pasta no está seria ha sido un éxito tremendo y que Ram su parte de sino en León por lo menos su parte de de Dalí pero que es muy curioso lenguaje como

Voz 0313 15:16 sí sí sí es nuevo nunca nunca es inocente nunca es inocente ni casual

Voz 7 15:25 cada miércoles tenemos una cita con un señor que define una historia de amor muy bonita hay que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 0324 15:41 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma o alguien ese define con unas

Voz 25 15:47 es una palabra es uno

Voz 0324 15:49 Menéndez y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 7 15:56 Carlos Boyero

Voz 25 16:06 también nos hemos saludado a Carlos como ha salido a la conversación

Voz 0313 16:10 la casa de papel de James seguir un momentito con series de televisión antes de meternos de lleno en el cine porque hoy para quien no lo sepa Carlos Boyero vuelve al suplemento Babelia del diario El País con su columna Dioses y monstruos ya habla de una serie que yo les recomendó aquí la semana anterior True detective en su tercera temporada el titular sensación de de Javi de algo que se repite bueno yo vistos los dos primeros capítulos Jaime quedado no sé si vamos a confirmar eso a medida que avance hacia la Historia hombres y el arranque tiene algún algo en común bastante en común con la primera temporada Oyón niños desaparece

Voz 25 16:45 la policía ritual lo largo de Train

Voz 0324 16:49 la años lleva tiempo testimonio dos niños desaparecidos uno asesinado y a su alrededor muñequitas fabricadas con raíces todo esto me remite a la genial primer

Voz 0313 17:04 Vera temporada a temporada

Voz 0324 17:06 que me huelo pero no sé igual da un giro de que pisó plato después del fracaso de la de la segunda fracaso muy injusto me parece muy muy mediocre que en esta tercera intenta recuperar no ya el pulso de de la primera que sí repetible sino un un argumento y una atmósfera similar pero bueno igual a lo mejor tiene una explicación tan gris puede tener la explicación de que lo que te fue muy bien no si sólo ya no hay un problema en True detective que ya hemos hablado más de una vez que la la primera temporada la dirigía el mismo señor todos los brillos

Voz 0313 17:52 la segunda Naga

Voz 0324 17:54 al parecer hubo una lucha de de egos entre el que es que no hizo nada y en la segunda visita platos se lo cargó metió pues la dirigen la segunda gente variada directores es esta tercera igual entonces lo estoy convencido que para hacer una gran películas se necesita lo el guión es fundamental pero no sólo el guión se necesita un director y en la primera temporada había una unidad de estilo que se la daba

Voz 1826 18:27 pero qué margen de maniobra tienen director cuando le encargan lo digo porque no hace mucho Isabel Coixet no estuvo contando hoy como ella desestimó la posibilidad de dirigir un capítulo de House of cards precisamente

Voz 0313 18:37 por eso ganar porque quedan Pinto director ya está todo decidido antes de que bueno

Voz 0324 18:42 pinta en este tipo de series que te deben de pagar

Voz 0313 18:44 pasión no eso nos contó eso

Voz 1826 18:48 bueno si no nos diste el talón está muy bien dice

Voz 0313 18:50 pero yo prefiero construir las historias yo misma no

Voz 0324 18:53 pero claro es que resulta impersonal al final es es si diriges son capítulo pues más o menos en los movimientos de cámara de los sabe lo los personajes seguido muy de algo porque es que

Voz 0313 19:08 estoy escuchando vamos a ver has visto dos capítulos detecte si has puesto la fibra

Voz 0324 19:13 no pero mañana día mañana sí pero es es una movida no es una movida o no que te cuando dicen que se necesita una televisión inteligente smart TV sí pero yo creo que con la mía que me costó un pastón como seis mil euros hace siete años y tal una Loewe enorme Diego no no voy a tirar esta que no iba a comprarme otra digo yo que se podrá ver Internet pero están yo no sé si es inteligente

Voz 1826 19:45 pero a la de de Movistar incluso ahora incorporando Netflix dentro de Movistar se nota después

Voz 0324 19:55 nosotros por ejemplo tenéis televisiones inteligentes

Voz 0313 19:58 no lo sé yo la mía no sé si lo es así

Voz 1826 20:01 si bien pero si vemos que puede sí claro pero puede prescindir de la televisión inteligente como tal palabra

Voz 0324 20:07 pero por otro lado reparos instalan esto para que os Marea

Voz 25 20:12 diciendo aquí oír a qué botón hay que darle yo esto es no me sale nada utilidad pues patológica estamos expuestos están bueno sería ya entrar en el Nuevo Mundo se lo vamos a hacer todo esto lo vamos a celebrar

Voz 0313 20:27 dentro de diez años dirán efemérides el día veinticuatro de

Voz 1826 20:30 pero tal día como hoy hace unos años Carlos Boyero eso

Voz 0313 20:32 es un artículo la fibra del señor la fibra venga un poquito

Voz 7 20:52 estarás contento con las dos nominaciones a Roma para los Oscar tu sorpresa en parte no no es es Bunir solito que una persona tan profundamente mexicana

Voz 26 21:07 que se exhibe

Voz 0324 21:08 en una plataforma sí

Voz 7 21:11 las plataformas de televisión pues allá acapara todos los el problema que va a tener es que está nominada a la mejor película extranjera y también a la mejor película es sospecho que es lo pueden dar a la mejor extranjera ahi ir reservarse para Estados Unidos

Voz 0313 21:32 usted lo darías el Oscar a mejor película absoluta

Voz 0324 21:35 yo se lo daría a dos no no sé a quién quiero más a papá o mamá pero hay dos películas otra que tiene tres nominaciones afortunadamente que es bueno que digo yo los llevaba de la mano

Voz 25 21:50 pero claro está mejor película de habla no inglesa se habla

Voz 0324 21:54 es así

Voz 25 21:55 pero migrantes le a colgar la de mejor película de habla en inglés ha ido a mejor película sería tremendo dos digo blanco y Negro pues pues pues por no sería una revolución porque no

Voz 0324 22:08 pero si nazi es que son excepcionales las dos no tiene muy pero que ponerle a Roma ningún pero no no no que no se haya rodado para el cine así que la gente no la no

Voz 0313 22:22 hola vea en lo bueno Can más Carlo así que el cine bueno sí no por lo que es bueno

Voz 0324 22:26 en escena sólo en cinco cine pero la pondrán Emma

Voz 0313 22:29 la próxima película grande que haga Netflix irá a más cines porque esto esto es como en fin van a comparación esto es como lo de los taxis avifauna al final eso tiene que ordenarse los problemas como es el tránsito lo más como es el tránsito pero pero que quiere decir que no se puede exhibir en la pantalla grande de un cine una peli que la hace una plataforma es que es absurdo

Voz 7 22:49 es que no tiene ningún sentido lo que pasa

Voz 0313 22:51 que eso hay que ordenarlo

Voz 7 22:52 llevo conociendo durante tres días algo que a lo que no estaba muy acostumbrado es que es pues una cosa que iba por debajo de la tierra

Voz 0313 23:03 hostias metidas seamos

Voz 25 23:06 eres como Joan Gaspart lo que debería haber cogido mucho

Voz 0324 23:12 yo como no tengo internet no puedo recurrir a a Hu pero a lo que cabe que me los han mandado son son gente que con coches muy limpios trata en con una cortesía tremenda y te ofrecen agua o te dicen que si quieres oír la radio ir en silencio y tal pero como no tengo volvemos a es que después de lo de la fibra ya tendré que te

Voz 1826 23:38 con lleno no lo tiene nada que ver

Voz 0324 23:41 así estabas tú que tampoco tenías el teléfono a una rebeldía mandando cómo se llama eso no SMS o algo así que estamos hablando tengo pero manda algo

Voz 0313 23:52 ahí es decir alguna vez firme los coches me película Vega es que este viernes estrena otra de las películas de los Oscar que es el el blues de Street

Voz 27 24:08 candidata a tres premios es del director de The Moon Light el cuenta una historia de de los años setenta en Nueva York una mujer de dejarla embarazada recién prometida lucha para demostrar la inocencia de su novio

Voz 19 24:27 Versión Original estas preparan Tapia

Voz 25 24:32 en versión doblada gusto me gustó en su momento ni tampoco tampoco con el entusiasmo a mí

Voz 0324 24:41 me pareció muy interesante la dicho de Historia de aquel era la niñez y la adolescencia y la juventud de un crío

Voz 28 24:51 negro homosexual no Ike al que protege un

Voz 0324 24:55 en camello desde desde muy pequeño tenía una una sensibilidad especial esa película y dudarlo protagonista era el mismo de otros detecte si sala Lise Marsal Ali si es que también está en The Great Buck no que se estrenó ahora no está en todos los lados y está en Jos Oscar S

Voz 25 25:16 el sí sí si contamos el otro día Antón Antón se dan toques

Voz 28 25:24 esta sin embargo ya te digo a mí me ando me remito interpreta esos optan junto al genial no

Voz 3 25:32 me cansaré de repetir Kevin Spacey Kevin Spacey no te cansas si no no con un no le volveremos a ver en el fines nunca pero eso cosas pues que actor no

Voz 26 25:43 esta es una historia

Voz 0324 25:46 amor que también que empieza en la infancia sí hay Icomos el racismo intenta cargarse la acusando calumniado al al tío no por parte de un policía no es una novela de James Baldwin empezaba Leroy que se desarrolla es de los años setenta y tal entonces fui a verla con ilusión pero me resulta empalagosa resulta morosa me resulta como recargada dentro de de su sencillez hilos el tema es que es muy heavy no hay todos los protagonistas son negros es decían eh no me sugieren Se supone que están pasando muy mal ya que estas cosas pero eso debe ser contagioso para el espectador y a mí no me no me contagia nada ha sido una decepción si no que ha llevado

Voz 29 26:47 la orden de de de

Voz 7 26:50 sí

Voz 30 26:53 no no no

Voz 0313 27:04 otro de los estrenos de esta semana de Old Men and the Gun protagonizada por Robert Redford a sus ochenta y dos tacos cuenta la historia real de Forrest Tucker que era un ladrón de bancos que pasar la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando salir de la cárcel escaparse de ella no se fugó casi veinte veces y cometió el último atraco en el año dos mil

Voz 7 27:24 en el año dos mil con ochenta años

Voz 1 27:33 no anida en versión original oiga perdone necesita ayuda no hace falta déjeme echarle un vistazo

Voz 7 27:49 para no no mucho

Voz 1626 27:53 eh

Voz 7 27:55 yo que te dedicado a quitarle esta esta película Carlos es símbolo

Voz 25 27:59 la última que va a hacer Robert Redford lo ha anunciado esta última es bonita

Voz 0324 28:03 y sobretodo la la estás viendo siempre interesa a un a un actor formidable de la Historia del Cine más que un actor una personalidad un tipo porque pues eso que que ha dirigido también en donde películas este eh fue como el el más guapo el más atrás vivo hizo un actor muy convincente anime me ha gustado siempre lo que pasa es que en los en los últimos años lo hemos

Voz 25 28:34 comentado alguna vez se hizo barbaridades en la cara e intenta hacer ha quitado aquí ahora es lo que te iba a contar que yo creo que igual que te arreglan la causa de la destrozan para

Voz 0324 28:45 mí que parece más joven y esas cosas

Voz 25 28:48 pues igual hay otra operación para de de otra vez y que recobre esto aspecto naturales seguramente Report dejó de tener expresividad hace mucho tiempo era com como B

Voz 0324 28:59 era una una máscara a mí me daba y ahora sin embargo de pues esa cara expresa cosas que seguro que ha operado para verse sí luego la la película tiene como cosas increíbles que dice bueno esto es define esto no te lo crees pero cuando al final te enteras de que es rigurosamente real todo lo que le ocurre este a este señor que que lleva toda su vida atacando bancos y que a los ochenta siga haciéndolo pero de forma de forma incruenta es alguien pues que no que se dedica a lo que él sabe que jamás renuncia esa entra en la cárcel vuelve a salir vuelve a atacar vuelve a entrar pero sin pegar un tiro nunca todo esto está adornado con una historia de amor invernal que es es bonita pero vamos Yola la sensación que tenía toda la película que yo repito es es amable se puede ver simpática es que Robert Redford se estaba despidiendo y es la despedida de una auténtica leyenda no le debemos tantos ratos fantástico Si y mucha gente tanta excitación sexual sospecho porque era el más esa es que de repente pienso en en películas como como el el el golpe o Bach casi de Sundance Kid es hombre es veinte hombres y un destino que maravilla índices que que de tíos Bono Paul Newman y Robert ir Robert Redford creo cualquier mujer con buen gusto muy orden no eran rosa sí lo ha hecho muchas cosas ha sido productor de es el alma de las has te quiero decir no se limitó a decir soy el más millonario el más sexy el más sino que qué fue lo que dijo pues tengo cosas que que historias que contar y lo contó con su cámara en unas mejor en otras peor pero vamos es es uno de los nombres decisivos de la historia del cine Robert Redford

Voz 25 31:37 que sí parece una canción dedicada a la que has elegido hoy para para cerrar la la Ventana del cine sí

Voz 0324 31:44 sí es precios este hombre ha escrito muchas de las canciones más más bonitas que se han compuesto en este país yo con con Serrat Sabina me parece que es son punto es los tres son punto y aparte

Voz 26 32:05 últimamente

Voz 0324 32:06 lleva tiempo sé que que ha tenido problemas que está

Voz 0313 32:09 ahora toca fer no

Voz 0324 32:12 hice es pues que ojalá se ponga bueno y vuelva a escribir canciones tan tristes tan melancólicas y tan nocivas como como es pues eso que de alguna manera tendré que olvidarte

Voz 19 32:29 Trías nada en las horas parecen el sida

Voz 31 33:27 sí

Voz 19 33:36 a eh eh

Voz 25 33:47 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo suyo y los pelos de punta es Cruchaga que le vaya bien a o te y a vosotros amigos señaló

Voz 1804 39:15 Don Santiago Niño Becerra

Voz 40 39:18 en principio el Consejo Ejecutivo son capaces de hundir coso Caja Ahorros Junco abogan pues los por ahora que de ganar cuenta entre hoy en Wall Street bueno dos mañana se abre la sesión del toque suena acampa salta es relato dejó con él

Voz 0313 39:38 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué tal amigos hola Roberto que te qué tal Santiago ya te lo puedes imaginar pero hoy nos interesa mucho muchísimo tu mirada que supongo que será una mirada distinta singular particular sobre el conflicto del taxi tenemos Madrid Barcelona con cinco en este servicio totalmente anulado desde hace días en fin hemos hablado hemos comentado hemos dicho de todos sobre en fin lo que está ocurriendo sobre la lo lo lo que supone el error gravísimo que supone introducir violencia en las protestas en un derecho legítimo como es el de el de la huelga hemos hablado de la cuestión de fondo que hay del cambio de paradigma de mercado tal igual pero no sé si hay algo que nos hayamos dejado en el en el tintero Santiago porque ya no sé qué más podemos decir de lo del taxi

Voz 1869 40:26 no pues yo yo creo Carlos Roberto que a la historia completa no se ha explicado aún y aquí vamos a intentar de explicarla haber conocéis supongo de Frank que dice que de aquellos polvos estos lodos lo entonces bueno pues pues esto es así de aquellos polvos son estos lodos si las causas como siempre son económicas a ver esta historia empieza a principios del siglo XX cuando el Ayuntamiento de Madrid según me consta ni el primero de España que empezó a conceder licencias

Voz 0324 40:57 y a automóviles para

Voz 1869 40:59 hacer de taxi pues a las empecé a conceder pagando una una pequeña tasa los los chóferes que que que fueron a pedir una licencia ir bueno pues genial empezaron a funcionar luego con poco tiempo empezado el sistema ser copiado por otros ayuntamientos ahora bien aquí el el el el truco del tema está en que la licencia seguiría siendo propiedad de los ayuntamientos es decir los ayuntamientos lo que hicieron fue ceder la concesión entregando una licencia de uso pero la licencia el propietario de la licencia siempre absolutamente siempre era el ayuntamiento

Voz 1826 41:39 es como la televisión privada entonces

Voz 0324 41:41 eh bueno

Voz 1826 41:43 es una concesión para la explotación de la ciencia como tal de lesiones no

Voz 1869 41:47 si esa claramente bueno con el tiempo lo que empezó es un comercio de licencias un traspaso de licencias de o bien

Voz 41 41:57 taxistas que quisieron dejar de de ejercer

Voz 1869 42:01 si estas o bien otros

Voz 19 42:04 bueno pues no se jubilaron

Voz 1869 42:07 el empezó el traspaso de licencias ya ya está el truco los ayuntamientos permitieron a ese traspaso de licencias por qué porque cada traspaso cobraban una tasa percibiendo una tasa y los precios empezaron a crecer crecer a crecer a mí me han comentado que en el La en la cúspide de la burbuja del España va bien en Madrid por una licencia de taxi por un traspaso de licencia se llegaron a pagar cuatrocientos mil euros y de doscientos cincuenta mil había la tiran todos en todos lados pero pero pero claro fijos esto lo que significa yo yo le pregunté a un taxista que usted cuánto ha pagado por una licencia en mí dijo ciento cincuenta mil euros yo le dije pero usted cree que va a recuperar este importe trabajando no dice este esta es mi pensión dice porque yo a mí el taxi me da para vivir cada vez peor pero bueno pero me da para vivir pero claro yo cuando me jubile esta licencia la boya entre comillas vender en no puso Comillas unió las pongo yo por doscientos mil con lo cual ganaré cincuenta bien esta historia hemos llegado al año dos mil ocho con esta historia en el año dos mil ocho ya sobraba en horas de taxi ya sobraban horas de taxi muchas a mí me comentó un taxista de Madrid que en en taxis equivalente a las horas que sobraban en Madrid en el año dos mil ocho ya sobraban alrededor de cuatro mil taxis unos dos mil quinientos en Barcelona en el año dos mil nueve el Gobierno saca la famosa Ley Ómnibus que sí exactamente es uno de las últimas leyes que hizo que el Gobierno de abrir a prácticamente infinito las licencias WC las ya existían no es algo que se inventara el Gobierno éste ya existía los las famosas limusinas o los coches de moda era era nube si bien que qué es lo que pasa lo que pasa es que hubo un alud de solicitud de licencias UDC a ver si hay evidentemente además otras empresas que entraron en la dinámica de las licencias TC porque evidentemente había una historia que venía del exterior bien tú hemos llegado a la actualidad que es lo que pasa hoy lo que pasa hoy es que sobran horas de taxi

Voz 41 44:36 que se están evidentemente

Voz 1869 44:39 peleando y los vs heces y los taxis por trabajar las aquel el dineral que pagaron por las licencias evidentemente se ha devaluado se ha depreciado por otro lado evidentemente también hay una tensión que vosotros mismos ha dicho que se convierte en violencia etc etcétera claro solución cómo se soluciona esto solamente hay una solución retirando licencias retirarle la licencia claro tanto de taxi como hace ahora bien me queréis decir qué es lo que pasaría si a una persona que ha pagado ciento cincuenta mil doscientos mil euros por una licencia le dicen oiga señor la licencia que pasaría no un caos no

Voz 25 45:22 las otras revoluciones la revolución no y cómo se arregla esto Santiago no lo sé margen

Voz 0313 45:28 de Al margen de la vía de retirar licencias teórico la entiendo pero el prácticos

Voz 0324 45:32 casi José puedo hacer pero regulando lo Becara futuro no medio

Voz 1869 45:38 ya se hizo un intento de de reconversión en los años noventa que estuvieron los taxistas pagando doscientos cincuenta euros al mes o al trimestre para retirar licencias se retiraron nada porque a las a los ayuntamientos volvieron a conceder licencias ya porque ese es otro problema los ayuntamientos han concedido el no todo se pero muchos ayuntamientos han concedido licencias sin planificar ninguna ninguna necesidad con lo cual claro tenemos un tomate muy importante

Voz 0313 46:06 hoy es si las licencias de taxi dependen del Ayuntamiento las de UBS del gol del Gobierno autonómico de turno

Voz 1869 46:12 no no no no no no cuidado las dependen del Estado

Voz 0313 46:15 del Estado quién tiene que legislar aquí

Voz 37 46:18 bueno a ver el el

Voz 1869 46:21 el la lo respecto a los taxis los ayuntamientos pocas las licencias conceden los ayuntamientos pero las heces evidentemente es una competencia del Estado que

Voz 0313 46:31 que delegó en los datos en bueno que tenemos un séquito

Voz 1869 46:34 yo no no digas delegó técnicamente traspasó sí es una competencia más que traspasó sí claro traspasó como queriendo decir Dios apañar Isaura comunidades autónomas a ver qué hacéis con eso lo no eso es un problemón E de verdad que es un problemón porque estamos hablando de el modo de vida de un montón de gente

Voz 0313 46:52 sí sí por ejemplo tanto

Voz 1869 46:54 como han dicho que se levante el Barcelona que se van con sus tres mil licencias porque además entre comillas son suyas claro pero pero qué va a pasar con los chóferes de dvd y Faisal pues se quedaron a dos velas

Voz 1826 47:07 pero legislar debería estando así las cosas como están debería al legislar el Estado y crear un marco general no en el que a partir de ahí se se jugara con esas nuevas reglas de juego

Voz 1869 47:17 yo yo creo Roberto Keystone no es tan fácil

Voz 0324 47:20 no que hay entran

Voz 1869 47:23 en juego tres elementos El Estado Comunidad Autónoma Ayuntamiento con partidos políticos distintos como bueno a las puertas de unas elecciones autonómicas Si en muchos sitios y municipales en todos no esto esto es comprensible una pinta Faraj al vamos para entendernos fatal fatal fatal

Voz 0313 47:39 bueno vayamos a otro tema que tiene que ver también con el futuro con el futuro laboral de de de mucha o de no tanta gente vamos a ver un estudio del Instituto de Economía Digital de Sic asegura que sólo que es poco sólo el tres por ciento de los trabajadores españoles sólo el tres por ciento va a ser sustituido a corto plazo de luego a la largo ya veremos va a ser por robots sólo el tres por ciento Esos sorpresa Santiago ya se sabía teníamos todos en la cabeza que iban que iban a ser más

Voz 1869 48:08 bueno a ver yo yo he leído la noticia supongo que lo mismo que vosotros yo el informe no he leído claro este informe es una foto yo no entiendo que es una foto es decir en este momento y ahora en España únicamente el tres por ciento de los empleos son sustituibles por robot en Corea del Sur por ejemplo es el treinta y cuatro por ciento claro y lo que podemos pensar es un qué bien qué bien que únicamente si el problema es que únicamente el tres por ciento hoy en ese instante sustituible por robot porque son trabajos de muy bajo valor añadido la tecnología para sustituirlo aún es demasiado cara es decir no es que sean neurocirujanos cirujanos cardiovasculares que va a sustituir estos aún no no no es esto sea hoy en día un un robot le es muy complicado unos es existe todavía un robot creado por ejemplo una camada motel por ejemplo entonces tu lectura cuál es el carné

Voz 1826 49:11 huy qué bien es uy qué mal porque si sólo es el tres por ciento es que la reconversión va a ser mucho más dura más

Voz 1869 49:17 exacto exacto cuando la tecnología empiece a bajar de precio que esto evidentemente llegará esto que está pasando aquí está pasando también en el Reino Unido por ejemplo lo lo que pasará es que la reconversión va a ser vamos a uña de caballo va a ser lo que pasa es que a una tecnología para hacer esto es decir aún es más rentable utilizar personas que no es bueno

Voz 0313 49:37 pasito a pasito

Voz 42 49:39 yo quería

Voz 43 49:43 con Gary pasando otra vez con mis planes y posible pérdida da la cuenta de tanta cuenta pendiente llenas vidas

Voz 1869 50:00 poder

Voz 43 50:03 Tito fuera de juego días quedan pues Díaz nada que no queda vertedero Pistorius emprendedores

Voz 0313 50:29 la Ventana de los números con Santiago Niño Becerra esta semana la historia que contamos esta semana como muchas otras nace de la de la detección de un problema Soraya de Portillo llevaba trabajando un montón de tiempo pero quedan quince dieciséis años al frente de una empresa de servicios para grandes compañías se dio cuenta de que de que a pesar de en fin de la de la efectividad hay otras cualidades que seguro que pueden tener los grandes directivos muy poquitos muy poquitos o casi ninguno

Voz 25 50:57 disponía de una gran habilidad a la hora de hablar en público

Voz 0313 51:00 o aburría o no conseguían transmitir correctamente lo que ellos querían en sus intervenciones entonces ella quiso dar una solución a través de la realidad virtual que comencé a investigar en el dos mil dieciséis en febrero del pasado año nació Chiara llegue además Soraya se encuentra en Londres hay que ser evento europeo más importante de Tecnología Educativa de formación Soraya deportivo buenas tardes

Voz 1291 51:27 muy buenas tardes a la semana mira su aquí desveló

Voz 0313 51:30 cómo estás qué tal

Voz 1291 51:32 muy bien con la voz un poquito tomada por no paramos de hablar y contar las moda las bondades de Chiara

Voz 0313 51:37 oye qué es exactamente Chiara yo da un par de pinceladas pero concretaremos un poquito más saber

Voz 1291 51:42 además de San Siro bastante bastante acertadas te cuento que es la solución que necesitan no solamente los directivos sino también cualquier profesional que haya pasado una mala noche antes de tener que hacer una presentación antes de tener una entrevista antes de tener que convencer a un club inversores antes de tener que convencer a clientes Chiara es la solución que te permite hacer presentaciones en escenarios totalmente reales porque nos dábamos cuenta sin en la en la formación presencial estábamos nuestros profesionales no podían practicar lo suficiente ni siquiera en entornos totalmente inmerso vivos como nos permite ahora la realidad virtual y ese es el primer aspecto que que pone sobre la mesa aquí ahora hemos creado por primera vez en el mundo veinticuatro escenarios diferentes Grávalos en realidad virtual son personas detrás que cuando tú te pones las gafas siente que son personas que te están mirando esa oscilante

Voz 0313 52:39 osea esto funciona a través una e incluye unas gafas de realidad virtual para que tú te sitúe delante de en público del tipo que sea que puede ser más numeroso me imagino menos numeroso de gente más joven de gente mayor y que ahí te lanzas a hablar

Voz 1291 52:52 efectivamente hemos intentado y algunos cualquiera escenario al que nos vemos sometidos en el día a día desde salas de ronde los más pequeñas con gente más joven incluso más el Pati que te sonría que te atiende con mantiene el contacto visual hasta salas y auditorios de cien personas ir por el camino evidentemente pues los encontramos de todo desde el típico que no para de mirar al móvil al que bosteza o incluso el que se levanta y se va

Voz 1826 53:20 pero llega entero a actuar contigo llega ese público verbal llega a interactuar contiguo a parte de eso de los gestos de las miradas

Voz 1291 53:26 es curioso porque no interactúa el escenario pregrabado pero los alumnos que han pasado por tiara piensan que si por qué porque el cerebro al final lo que hace es dar sentido la situación y cuando alguien está costando algo ese actor pregrabado esos sonriendo a sintiendo la persona que está cuando estás creyendo que el estás viendo que se está sostenido eso él

Voz 0313 53:49 Soraya así me pongo puedo puedo practicar ilimitadamente el tiempo que

Voz 1291 53:55 pues te cuento te cuento un poco más la los escenarios que tenemos son veinticuatro si dejamos a un alumno que pase por el curso durante tres veces en el once increíbles en cada uno de los escenarios pude practicar tanto como él lo desee hasta que decide que su practicas correcta es adecuada y entre comillas cierre la puerta de esta de esa sala que es lo que pasa entonces qué es lo que realmente aporta Chiara en ese mismo momento el audio es analizamos nosotros hacemos descomposición de lenguaje a través de inteligencia artificial somos capaces on line es decir en el mismo momento de decirle al alumno como ha sido su entonación coletilla la velocidad el ritmo las pasas llenas la positividad la claridad cómo pronuncia incluso donde ha estado manteniendo la mirada durante todo su discurso pues repartido ahora ha mirado no oye

Voz 0313 54:52 cuesta esto hablemos de números que esta es nuestra sección números

Voz 1291 54:56 pues súper curioso porque el alumno con los que se juega esta presentación

Voz 1826 55:00 tiene que no lo ve claro

Voz 1291 55:03 al final es apostar por la formación y por tanto por el éxito de cada persona el curso cuesta quinientos veinte euros digna y lo más interesante es que cuando acaba es la de hacer nuevos escenarios que ya están incluidos en la herramienta como entrevistas de selección como salas TD como una rueda de prensa en la gestión darles tiempo que en breve tendremos como practicar precisamente en este entorno del vuestro en la radio

Voz 0313 55:32 en la radio en la radio oye cómo ha sido como ha sido puesto precios económicos Soraya sea cuanto tuvisteis que invertir qué tal los va lleva ya un año oí nada apenas un año de de funcionamiento qué tal está funcionando esto

Voz 1291 55:45 bueno la verdad es que tenemos que dar gracias porque la respuesta del mercado ha sido muchísimo mejor de de lo que esperábamos el producto sale en febrero del pasado año si llegamos sabe ver even precisamente en diciembre de ese mismo año es decir no hemos tardado diez meses en conseguir recuperar la inversión realizada para este primer producto a nos lleva esto estamos invirtiendo en nuevos desarrollos desarrollos con nuevas prácticas con nuevos elementos a medir con mejoras incluso de de Chiara sí te puedo decir hoy en primicia que comenzaremos a hacerlo para niños de edad escolar