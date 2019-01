La Ventana (23/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias hasta ahora podemos confirmar que surgen nuevas complicaciones por desgracia en los trabajos de rescate del niño Julen Ester Bazán

Voz 1454 00:14 si los tubos chocan contra un saliente del terreno y ahora hay que estrechar los en Totalán Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 1 00:21 en buenas tardes nuevo obstáculo en el rescate del pequeño Julen en esta ocasión en forma de saliente está en el tramo final de la galería de sesenta metros por dónde deben bajar los rescatistas está a unos diez metros del fondo pero impide que la sección de tubos metálicos lleguen hasta el final y sin asegurar ese pozo no pueden entrar la Brigada de rescate de minero de Asturias para excavar a mano los cuatro metros que lo separa del pozo donde Julen cayó hace más de doscientas cuarenta y seis horas la solución pasa ahora por rebajar por limar esa sección final de los tubos menguar el diámetro para salvar ese saliente y cuánto tiempo se va a emplear pues los responsables del rescate ya eluden dar cualquier tipo de plazos

Voz 1454 01:02 gracias Ignacio ya está en marcha la votación de los taxistas de Barcelona hay seis urnas para votar si se levanta o no el paro pero el proceso puede alargarse mucho nuestro compañero de Radio Barcelona Albert Prats sigue allí

Voz 2 01:12 desde hace una hora miles de taxistas votan si ponen o no a la huelga lo pueden hacer hasta las diez de la noche en una de las seis urnas de cartón que el comité organizador ha colocado en medio de la plaza Cataluña todos ellos tiene ya una papeleta con una pregunta muy clara Se levanta el paro sí o no muchos aún no lo tienen claro de momento incertidumbre dotar de cuál puede ser el resultado

Voz 1454 01:33 en Madrid un grupo de pensionistas se ha sumado a la dos taxistas que siguen en Ifema Ángel Córdova es el presidente de la plataforma que les reúne

Voz 1454 01:49 el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas creen que el retraso voluntario la edad de jubilación puede paliar la falta de médicos la ministra Carcedo y los consejeros sean reunido hoy en Madrid ya seguido ese encuentro Laura Marcos

Voz 0809 02:00 ahora mismo hay ciento noventa y dos mil médicos especialistas estamos entre los diez países de la OCDE con más doctores por habitante pero un treinta por ciento de ellos está a punto de jubilarse medicina del trabajo es la especialidad más envejecida y faltan plazas de médicos de familia pediatras anestesistas neurólogos por eso Luisa Carcedo ve con buenos ojos retrasar voluntariamente las jubilaciones como solución a corto

Voz 0129 02:23 no corresponde a las comunidades autónomas bastante el número de ellas ya han adoptado esta decisión de retraso voluntario de la edad de jubilación sobre todo para algunas especialidades especialmente en la zona rural la idea

Voz 0809 02:36 es acompasar las jubilaciones al número de plazas MIR que este año aumentan hasta rozar las siete mil

Voz 1454 02:42 el presidente del Gobierno está en el Foro de Davos en su discurso en el plenario ha defendido la fortaleza de la economía española ya ha advertido de las desigualdades inaceptables que persisten con el crecimiento y contra las que hay que trabajar son las que ha dicho Pedro Sánchez alimentan los

Voz 0882 02:55 populismos y el nacionalismo reaccionario la

Voz 1454 02:58 crítica añadido debe acelerar el ritmo de forma responsable porque sino aparecerán políticos sin escrúpulos que harán que se agraven las grietas de la sociedad vamos con los deportes Toni López

Voz 4 03:07 desde las nueve Carrusel deportivo con especial atención a la Copa del Rey a las nueve y media en el Sánchez Pizjuán se enfrentan Sevilla y Barça un Barça que ha anunciado antes el fichaje del centrocampista del Ajax Frankie de John llega por cinco temporadas setenta y cinco millones de euros ir llegará el uno de julio de disciplina azulgrana mañana a las siete y media más Copa juegan Español Betis y a la una y media Real Madrid Girona hoy también último partido de la segunda fase del Mundial de balonmano para España se enfrenta a la selección anfitriona Alemania en la búsqueda porque dar tercero del grupo para asegurarse un puesto en el que recordemos que ya no tiene opciones de volver

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que haya pasado este miércoles a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 0313 06:51 ahora sólo diecisiete minutos las seis y siete en Canarias aquí han visto imágenes muy duras de la nieve de las nevadas es verdad que algún problema hay en el Pirineo y tal pero son imágenes son imágenes bonitas hermosas de de invierno el manto blanco esas cosas y además ya sin IVA en un da lo de jugar con la bola todo eso muy bonitos muy hermoso el invierno el frío es muy hermosos estás en casa estás en casa tiene la calefacción a una temperatura la hable estas a gustito a que es bonito eso está muy bien porque la energía es un bien esencial a la sociedad no estamos de acuerdo en eso bueno pues resulta resulta que para casi cinco millones de personas la energía es un bien de lujo porqué porque no pueden pagar la factura de la luz viven bajo el umbral de la pobreza energética este término que las acompaña hace ya unos cuantos años eh lo empezamos autorizar exactamente en dos mil ocho cuando apareció la crisis lo más gordo de la crisis en España pero quién creó este concepto lo vamos a saber Javier Gregori buenas tardes hola buenas

Voz 0882 07:49 pues Carles pues lo creó una catedrática de la Universidad de Oxford en el Reino Unido se abordan lo creó en mil novecientos noventa hace ya veintiocho años llamó mucho la atención fue muy polémica la creación de este término porque claro nació en la rica entre comillas a Gran Bretaña y además esta científica Brenda Burman también fue la primera que logró demostrar que este problema provoca también importantes daños en la salud física y mental de los millones de personas que en la Europa Occidental súper sufren pobreza energética Brenda abordan a de dar una conferencia principal en una reciente jornada que se celebró en Madrid organizada por el Instituto de Economía de Barcelona y en colaboración con la Fundación Naturhouse nosotros logramos entrevistar la después decía porque consiguió crear este término de pobreza energética hace casi treinta años

Voz 15 08:39 pues se ha hecho es el término pobreza es distinto a la pobreza energética porque tiene raíces distintas pero en realidad es parte de la misma situación nazi en sociedades acomodadas hay siempre cierta pobreza en esos países y siempre hay pobreza energética también pero lo positivo es que desde hace un tiempo y a los gobiernos los legisladores están empezando a tener en cuenta la importancia de este problema buscando maneras para resolver es

Voz 0882 09:15 Brenda abordan lo creó en mil ochocientos noventa hace veintiocho años sin embargo el número de pobres energéticos ha ido creciendo según los datos de estas jornadas en España ya hay trece millones de personas que son pobres energéticos o que están en riesgo pero es que en Europa occidental aunque parezca increíble son ya cincuenta millones de personas esto es lo que le parecía

Voz 15 09:38 en crisis es cierto que el número la pobreza energética está en aumento en el Reino Unido puesto que cada vez hay más pobre no con la situación en España pero como hay un Gobierno socialista actualmente espero que la situación mejore en breve pero que sí quiero decir es que me parece excelente que país y otros países en otros Estados miembros el año dos vea están empezando a estudiar el problema de la pobreza energética hay más conciencia ahí están aprendiendo a resolver el problema y están intentando llegar resolverlo eh

Voz 0882 10:15 esto y crece y crece según la Asociación de Ciencias Ambientales en España el número de personas que pueden estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en sólo dos años Brenda vuelvan nos decía que no sólo es un tema

Voz 0827 10:28 dinero de energía es un tema de salud

Voz 15 10:34 on one and Food y la razón por la que debemos actuar rápidamente sobre la pobreza energética ahí sobre el cambio climático no es eso por eso he visto al Gobierno y a las autoridades que no esperen demasiado tiempo buscando una buena definición el problema lo que tenemos que hacer es saliva ayudar a esa gente porque hay gente sufriendo tanto en invierno como en verano hay personas mayores hay padres con niños pequeños a personas enfermas y necesitamos ayudar a esas personas que se encuentran en el pueblo es en las ciudades hay que salir podrá buscar esas personal y ayudar a porque ya sabemos quiénes son

Voz 0882 11:17 vamos si te parece de Carles a las soluciones según la Organización Mundial de la Salud en España más de siete mil muertes podrían evitarse al año seis es radicará el problema de la pobreza energética la buena noticia es que nos comenta Brenda e Bowman que hay soluciones que estas no son caras

Voz 15 11:35 en el paro además de pobreza energética es distinta a la pobreza en general hay que darle a la gente más ingresos y también se puede resolver el problema haciendo inversiones de capital ofreciendo ayudas para mejorar la eficiencia energética de sus hogares poniendo en aislamiento

Voz 0827 11:59 pues bien yo el último llamamiento

Voz 0882 12:02 todo Brenda Burman la creadora el término pobreza energética nos dice que lo que nunca hay que hacer en ningún caso es cortar la luz a las familias afectadas

Voz 15 12:12 sí yo sé que en el Reino Unido tenemos una política de no desconectada nadie en ciertas épocas del año y creo que existe un proyecto parecido en España yo pienso que no habría que desconectar nadie de su suministro eléctrico porque siempre hay otras maneras de recabar los fondos para pagar una deuda

Voz 16 12:36 Amparo González buenas tardes

Voz 0313 12:39 Amparo vive con su compañero en Valencia tiene sesenta y ocho años dispone de un bono social de una paga de trescientos sesenta euros este invierno está resultando especialmente duro en paro cómo funcionan el día a día lo de la calefacción lo de la energía o cómo lo gestiona usted

Voz 17 12:57 bueno lo cuestiona con el aire porque estoy enferma y no puedo dormir mucho yo me daban todo muy temprano para vida Pepa Bueno y entonces yo procuro entenderlo y cuando se caldea me pongo un punto que se apaga y se enciende entonces y también hay se decide otra cosa a mí no se me puede aunque lleva muchos festivos porque yo tengo mi vida depende de un aparato que duermo entonces yo tú he tenido que pedir muchos informes médicos para que a mí no se me cortó la luz lleva los recibos que debo que llegó bastantes

Voz 0313 13:37 igual día a día amparo después de pagar todas las facturas cuánto cuánto le queda un mes para para para para comer para para todo

Voz 17 13:44 el yo yo pago dicho pago Gad pago la luz un recibo porque no me da para más yo el agua quedan cuarenta euros cuarenta euros se queda como es España pues no pues mire con mucha vergüenza

Voz 0313 14:05 tiene familia tiene hijos a alguien que el hecho a mano que que que Lerma

Voz 17 14:08 no me exijan no me echen una mano porque están tienen dos millones cada una

Voz 0313 14:15 ya

Voz 17 14:18 somos de clase de

Voz 0313 14:21 yo creo que Cruz Roja si la que era bastante verdad

Voz 17 14:24 si la Cruz Roja mi ayudado bastante yo este año pasado no me han podido ayudar a mí no me han podido pagar ningún recibo que lo he pasado muy mal porque ellos y me pagaban un recibo dos pues eso que tenía

Voz 0313 14:39 pero no hace mal olor

Voz 17 14:41 acumulaba entonces hay cosas que bueno yo es muy contenta con la Cruz Roja a mí me han dado algún año juguetes para nietos porque no les he podido comprar para Reyes y si estos son pequeño entonces venían aquí ya ya no más deja una las leyes DJ lloraba entonces hay cosas que sí que me han ayudado te yo también se hecho ellos peticiones de que hay que ayudar

Voz 0313 15:09 todo lo posible a todas las personas por igual yo Amparo lleva muchos años así pasándolas canutas

Voz 17 15:18 hace muchos años porque tampoco me ha salido un trabajo ni me han querido cogen un trabajo tengo sesenta y ocho años

Voz 0313 15:29 hacía con sesenta años a mí no me quería nadie

Voz 17 15:33 entonces yo también lo que me duele es que en el Rayo y que escuchando a la televisión que salen que dicen que las personas que tenemos una nómina de yo no sé cómo se llaman no me sabe cómo queda la pequeña la mínima se dice que claro es decir no hemos trabajado nunca pues como es que nos pagando una pensión señor yo nuestra yo he trabajado toda mi vida he sacado antes yo solita en las casas

Voz 0313 16:09 me imagino que sí es seguro ni cosas esto es ni contrato

Voz 17 16:13 exactamente sino un seguro de que ha porque yo decía señora porque no me pagan me decía Si tú no quieres trabajar hay mucha gente que quiere venir a trabajar yo entonces yo no podía dejar esta casa porque yo tengo dos hijas yo me quede con una niña de nueve años lo hizo después de a mí me donde incluso estuve que es donde pude

Voz 0313 16:38 ahora tiene dificultades incluso para pagar el recibo de la luz ha sido un amparo gracias por asomarse a la ventana por porque para contar esta historia le deseo mucha suerte de verdad

Voz 17 16:50 pues muchas gracias y lo que sí que es dice a decirles es que yo soy una persona que es muy sincera yo me oigo todos los días la radio oigo todas las mañanas a Pepa Bueno oiga todas las noches yo lo que sí que les digo es que los políticos hablan mucho hacen poco todo lo menos que no se fían de nosotros me parece a mí que yo fui una vez a pedía Ciudadanos diez euros porque no tenían ni para comer este fin de semana porque no cobraba ese fin de semana me dijeron que ellos no estaban para ayudaba ente cuando yo les dije que me más de una recoleta entre los se hizo siete chicos está bien allí

Voz 0313 17:33 ya entonces también me parece que eso es digno

Voz 17 17:36 que ustedes lo diga Amparo mucho

Voz 0313 17:38 no gracias por estar en La Ventana hizo Bayarri buenas tardes directora de Medio Ambiente de Valencia de Cruz Roja y que imparte algunos talleres de eficiencia energética tenemos un par de minutos pero me gustaría que contara en qué consisten porque estamos hablando de de situaciones y hogares de familias con muchas dificultades y además de todo eso iré ayudarles y de combatir la pobreza energética tal vez alguna cosa podemos hacer cada uno nuestra casa verdad bueno nosotros desde Cruz Roja tomemos un llamamiento que es Comprometidos con las personas y el medio ambiente en el que desde hace nada empezamos han dos mil dieciocho ya hemos comenzado a hacer talleres de eficiencia energética de los hogares a personas que son Cuenca en riesgo de exclusión social en esos estallidos estamos un poco en que buenas prácticas en el lugar básicamente yo aparcan les ofrecemos un kit de eficiencia energética para que también en sus hogares yo seguía pues en ese se Kiir esta es para los grifos Burlete a estar a las puertas para que no pasen la corriente por debajo también hay bufetes para las ventanas para que no corra tampoco la corriente aislantes tú te se ponen en la en los cristales de la ventana para un poco aquí mazas la temperatura también tenemos unos enchufes temporizadores que se conectan el fue por ejemplo es bastante útil para la gente que tiene Caldera eléctrica Llamas que sólo confían en las horas que le corresponde en cuanto se puede ahorrar con con buenas practicas energéticas Amparo pues se puede decir por ejemplo instalación completa es lo demás es se puede llegar a ahorrar unos ciento veinte euros al año de ochenta a ciento veinte euros al año y que tampoco es mucho pero es bueno que poco a poco no se pretende eliminar la factura la antes disminuya yo echando escuchando Amparo me me rondaba por la cabeza de casas donde tendrán que decidir o tendrán que elegir entre calentar bien el recinto en fin de sobre todo en esta época o comer claro han a día de hoy el problema está en que la casa nosotros cuando pensamos en personas que vienen a Cruz Roja porque no pueden pagar las facturas son fruta nos imaginamos en la peor situación del mundo y lo que tenemos que entender yo es que muchas de esas personas empezaron a estar mal cuando empezó todo el tema de la crisis hace diez años no hay algunas que anteriormente también pero muchas porque está Verón con el tema de la crisis entonces habrá problema está en que a lo mejor no tienen mal lugar pero el problema está en que no pueden conserva no pueden pagar las faltas

Voz 16 20:13 Duran no pueden conectarse

Voz 0313 20:16 por todo lo que sea porque no llegan a ello y lo tenemos que dejar aquí gracias por asomarse a la ventana y enhorabuena por el trabajo de verdad gracias a vosotros adiós buenas tardes son las siete y veinte de las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 21:47 las fracasan en su intento por boicotear la inauguración de Fitur o lo han intentado por todos los medios cortando la M cuarenta bloqueando las salidas del metro y provocando altercados que se saldan con once personas heridas la huelga continúa la Comunidad de Madrid finalmente va a participar en un grupo de trabajo junto al ayuntamiento que debe encontrar un absoluto

Voz 0313 22:10 como este conflicto

Voz 0867 22:13 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0177 22:16 buenas tardes tienen fecha ya para esa primera

Voz 0867 22:18 aún para encontrar una solución saben ya cuando se van a reunir con el Ayuntamiento

Voz 0177 22:23 pues según ha informado la consejera creo que mañana a las diez de la mañana habrá una una primera reunión técnica

Voz 0867 22:27 mañana diez de la mañana celebramos que las administraciones desde luego lo intenten que se sienten pero que ayer no se contemplaba esa esa mesa conjunta esa posibilidad y hoy sí hoy rectifica ni deciden sentarse con el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0177 22:42 no realmente lo que ha ocurrido hasta el momento es que el Ayuntamiento no había dado ningún paso llevamos muchos años cuatro años de legislatura en la que se podían haber dado haber hecho muchas cosas entorno al taxi no yo creo que igual que el Tasio ahora pide pues en no estar tan tan constreñido o no en sus ordenanzas se podían haber modificado ya ha venido trabajando en esa línea de mayor liberalización para que pudieran competir también de una forma más razonable pero bueno bienvenido sea en todo caso que el Ayuntamiento de un primer paso nosotros como sabe siempre abogamos por por la cooperación institucional no ha ido bien siempre que lo hemos hecho yo creo que en esto también no va a ir bien

Voz 0867 23:13 es necesario es un buen ejemplo Ángel Garrido se puede negociar en caliente y se lo digo porque este escenario de cortes barricadas broncas detenidos el herido de ayer esto no no no parece que facilite ni una negociación que se puede llegar a un texto que que pueda contentar a todo el mundo

Voz 0177 23:29 yo creo que se tiene que intentar resolverlo las situaciones cuando cuando está y cuando son complejas pero es verdad que yo desde luego nunca le Hillary en caliente voy a legislar lo que quiere razón Lavelli de hecho una de las demandas de los taxistas que ha sido lo que ha ido rompiendo negociaciones que es la de la pre contratación y que la comunidad pues se ponga un un número de minutos en pregunta contratación ya he dicho de antemano que no lo voy a aceptar por lo tanto

Voz 0313 23:52 a mí la situación no me gusta que lo que es

Voz 0177 23:55 creo que es mala para todos fundamentalmente para el taxi primero porque son familias que tienen que llevar todos los días el dinero su casa hay estos días para ellos son son son pérdidas económicas también por la mala imagen que se acaba dando de de todo el sector no yo creo que la ciudadanía sinceramente está está enfadada y está molesta pero bueno yo desde luego intentar es siempre tratar de subir los ponemos cuando se producen pero siempre que se legisle

Voz 0313 24:17 cómo se legisla para todos los ciudadanos

Voz 0177 24:19 pensar en el grupo de presión o elemento de presión que tenemos en deseamos

Voz 0867 24:23 el primer paso para negociar ahora mismo es que finalice esta huelga usted insta a los taxistas a que detengan de momento este paro patronal

Voz 0177 24:32 lo hemos hecho y lo pido también desde luego en estos micrófonos de la SER no que se paralice eso porque éxitos mano para dudosa es malo para la imagen de Madrid para la imagen de España pues de alguna manera el deslucido en parte en parte en Fitur yo creo también es sobre todo malo para ellos deberá que a mí me entristece porque soy usuario del taxi de hora que lo dicho tengo mucha más afinidad sentimental con el taxi que con presupuesto con la súbete pero para que la ciudadanía yo creo que empiezan a sentirse muy harta empieza a sentirse rehén de una reivindicaciones

Voz 0827 25:00 que se pueden hacer pero no se cita a gusto

Voz 0867 25:02 el tema de las pre contrataciones y el acuerdo o el principio de acuerdo de Cataluña esto de que ustedes quieren que ese contratación esos minutos de contratación los fijen los ayuntamientos esto no es dejar la patata caliente en manos de los consistorios

Voz 0177 25:18 no es dejarla en manos de primero quién daba licencias de los taxis mano de quien mejor conoce cuáles son las características de la movilidad en su municipio en manos de quién sabe si en determinadas fechas debe haber más y más presencia de acceso de taxis en fin yo creo que se deja en manos de quién de verdad bajo ese principio general de subsidiariedad conoce mejor los problemas en su entorno yo creo que es lo que tratamos de hacer

Voz 0867 25:41 pero ni siquiera establecer un unos minutos mínimos

Voz 0177 25:45 no porque además Se también lo he dicho yo no voy a legislar para tratar de acabar con su sector yo legislar para tratar de armonizar intereses yo sí que me comprometo si esto el conflictos luego me comprometo a que en la

Voz 0313 25:57 la la modificación legal

Voz 0177 25:59 figure figure la definición de contratación desde luego nosotros no vamos a participar de esos eso los ayuntamientos que hagan lo que estimen oportuno cada

Voz 0867 26:07 siguen quiero que escuche al ministro Ábalos al ministro de Fomento ayer en Hora Veinticinco

Voz 23 26:10 entonces el transporte urbano bien es competencia de la Comunidad autónoma y en su caso de los ayuntamientos así ocurre con el tranvía con los buses con los taxis con cualquier movilidad urbana

Voz 0867 26:21 es decir los que coincidirá conmigo que aquí hay un problema de más calado que esto no es un tranvía no es un modelo de negocio el de la V TC que que parte de unas condiciones y en esto tienen razón los taxistas que son mucho más favorables desde el precio de una licencia al mantenimiento de lo mismo

Voz 0177 26:38 sí yo creo señora Dávalos utiliza las competencias para ocultar su incompetencia que es lo que hasta el momento sí que tiene acreditado incompetencia absoluta falta de trabajo falta de voluntad IS en este caso sí que trata de pasar la patata caliente a los demás yo creo que al menos una legislación nacional para todas las comunidades autónomas de mínimos debería haber yo creo que debe haber legislación autonómica hay por supuesto normativa municipal pero el en las grandes cuestiones tiene que haber una normativa general nacional una un una norma básica que no a todos pero claro señor Ábalos prefiere no trabajar prefiere dejar los demás las patatas calientes

Voz 0867 27:10 es una idea de las molestias para los usuarios hoy se trataba de de boicotear el inicio de Fitur al final quién paga el pato pues termina siendo el ciudadano no el la persona que tiene que coger el metro o que se mueve con dificultad por la ciudad los taxistas presidente corren el riesgo de perder la razón por las formas

Voz 0177 27:29 pues yo creo que sí que se corre ese riesgo y que de hecho en estos días que han pasado han pedido muy buena parte de de las razones que pudiera tener yo era algunas les he dicho que duele les duele al cien por cien yo creo que en materia de captación tenemos que legislar con rotundidad y con un régimen sancionador severo para que no se produzca pero al final pierdes por la razón en todo lo que reclama es cuando lo haces de esta manera y más allá de que se molesta a los ciudadanos que evidentemente ya es grave es que se va generando una sensación y de verdad creo que lo estamos percibiendo todos una sensación frente al Thaçi frente al TAS cuando en realidad lo que está provocando suficientes un grupo

Voz 24 28:03 muy muy muy pequeño de un colectivo

Voz 0177 28:05 así estas muy grande de muchos miles de personas que son padres de familia que hay que trabajan y que se dedican a llevar unos ingresos a casa por lo tanto yo creo yo creo que deberían abandonar esa actitud nos iría a todos ha hecho lo primero mucho mejor

Voz 0867 28:17 hoy al otro lado hoy han cortado por ejemplo la M cuarenta en hora punta han estacionado han bloqueado los accesos al Parque de las Naciones el delegado del Gobierno está actuando correctamente voy pasividad de las fuerzas de seguridad porque porque nos imaginamos una situación igual si los trabajadores en lugar de ser taxistas fuera no se y los de la planta de Amazon en San Fernando

Voz 0177 28:39 yo tengo un gobierno creo de verdad que es una persona capaz y con ganas de superar las cosas pero lamentablemente hasta el momento no hemos visto que era resultado hace lo que lo que ha planteado yo estoy convencido llamas luego lo parto ir siempre de cualquier persona que es una administración de la mejor voluntad para resolver un problema pero honestamente por lo que estamos viendo con cortes de la M40 con cortes de de la M once de la M30 pues parece que no están de resulta el dispositivo que ha puesto yo sí que Le pido que reflexione lo red dimensiones imponga un efectivo que realmente sea eficaz para que no estén secuestrar los ciudadanos

Voz 0867 29:11 el escenario de la movilidad de Madrid evidentemente ha cambiado en los últimos años el metros mucho mejor que hace cuarenta años con sus

Voz 0177 29:17 lemas pero desde luego mucho mejor incluso

Voz 0867 29:19 cercanías con sus cosas las bicis los coches compartidos todo esto evidentemente ha cambiado el dibujo de la movilidad aquí en la ciudad hay demasiadas licencias en Madrid capital demasiadas licencias de taxi que esto hay que hay que equilibrar lo de alguna manera

Voz 0177 29:32 evidentemente sí sí hay una desproporción que se produjo también a través de de una ley en este caso el presidente Zapatero la famosa Ley Ómnibus lo que llevó a que hubiera un numeroso orbitando de de de licencias eso también lo que se pretende ese rebajar el como licencias otra vez de esos cuatro años que han dado del decreto del Gobierno de la Nación robo de cuatro años para que vayan vayan descendiendo yo creo honestamente sí que hay una desproporción sinceramente en este momento la hay pero bueno tenemos que sí ya que existe los dos

Voz 0827 30:00 tres empleo en el caso también de la súbita

Voz 0177 30:02 a casi nueve mil personas en Madrid creo que tenemos que trabajar para armonizar sabiendo y lo digo también para que quede claro que un aunque ITC no es un taxi y no puede hacerla mismas cosas juntas sí pero tienen que convivir armónicamente

Voz 0867 30:13 dos cosas más presidente hubo huelga en verano ha habido muchas protestas de taxistas durante todo el año pasado qué se ha llegado hasta aquí por por qué hemos llegado el tiempo de descuento

Voz 0177 30:24 pues mire yo sinceramente no sé por parte de las asociaciones del taxi tendrán por supuesto sus razones eso argumentos creo entonces me decía la consejera que se han reunido en torno a cincuenta veces con el sector del taxi estamos tramitando un reglamento el taxi para la Comunidad de Madrid que recoge prácticamente todas todas sus demandas de hecho ha habido alegaciones al texto lo tenemos que abrir muy pronto en el Consejo de Gobierno a que el trabajo por otra parte se ha hecho yo creo honestamente dónde sí ha faltado trabajo sido del Ayuntamiento que podía índice una línea de mayor liberalización del sector del taxi los taxistas se quejan de que ellos tienen un corsé un corsé que no tienen la súbita yo creo que tienen razón en esa línea se podía haber avanzado mucho unos ha hecho

Voz 0867 31:01 el hasta hace poco de hecho no podían elegir ni ni el vehículo que querían comprar no le quiero embarcar en una quiniela pero se les puede enviar a los ciudadanos algún tipo de mensaje de optimismo nos queda mucho de huelga se lo digo porque cada ahora el tema está peor que hace unos minutos los taxistas han dicho que sí que van a continuar con la huelga no sé si alguien va a terminar por perder los nervios en este asunto

Voz 0177 31:23 bueno yo creo que nadie debe perder los nervios nadie ni por supuesto los taxistas ni las asociaciones que defienden ni nosotros lo que hay que decir es que las puertas de la Consejería transporte están abiertas veinticuatro horas veinticuatro horas para cuando quieran en los taxistas volver a hablar estamos encantados ir nosotros vamos a legislar aquello que nos compete que es la captación e insisto la definición de contratación y que luego los ayuntamientos en función de sus necesidades de movilidad por decía lo que creamos oportuno

Voz 0867 31:51 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid le dejamos que se que se va rápido al acto en recuerdo a Gregorio Ordóñez otro día con más calma si le parece hablamos de otras cuestiones políticas

Voz 0177 31:59 muchas gracias un saludo un abrazo

Voz 0867 32:08 no vote treinta y dos Tour ya está en marcha y los taxistas siguen a las puertas de Ifema con los ánimos bastante caldeados Alfonso Ojea sigue allí montando guardia Alfonso que dicen los manifestantes porque van a por la tercera noche durmiendo en sus coches no buenas tardes

Voz 0089 32:23 buenas tardes así es la tercera noche los manifestantes como hemos escuchado dicen que no se van a ir hasta que haya una solución que aquí van a condena a continuar hace unas dos horas José Miguel Funes de la Federación Madrileña del Taxi pues arengaba a los concentrados diciendo que querían hacer la respuesta ha sido evidente hemos reproducido sonido en los los informativos de la SER nos quedamos se van a quedar por tercera noche ya van más más de setenta y dos horas esta tarde una tarde de tensión Javier pero sí hemos visto también mayor tranquilidad ganas de que se ofrezca una salida han recibido eso sí ha sido la noticia de la tarde la visita de los pensionistas Ángel Córdova es el portavoz del colectivo de pensionistas que explicaba por qué se suman a esta protesta al escucha

Voz 3 33:08 el veneno que meten a los propios trabajadores para enfrentarnos osea que compañeros aquí estamos juntar con nosotros que sí hemos luchado antes con los antes tenga corriendo delante de los grises es la época del franquismo ahora aquí estamos nuevamente a dar la batalla lo que podamos

Voz 0089 33:27 así ha sido evidentemente la llegada del colectivo de pensionistas entre aplausos iraquí continúan el dato más importante que tenemos que estar en en formato de servicio público bloqueado la entrada al metro en la estación de recintos feriales Nos que no esté funcionando el metro funciona perfectamente Perú es tal la cantidad de usuarios que ahora lo necesitan usar lo que está fuera de la estación Javier y una estación con muchísimos metros hasta que llegamos a los tornos porque porque como no hay taxis Fitur ya está echando el cierre en esta primera jornada el metro absolutamente bloqueado por el número de visitas

Voz 26 34:00 gracias Alfonso mañana en arranca allí la Madrid Fashion Week mañana van a continuar los paros de los taxistas

Voz 0313 36:18 vamos a intentarlo lo mejor música de Alsina esta mañana Manuela Carmena nos hemos enterado de que Rejón y la alcaldesa cenaban a mitad demente en casa cuando cerraron su acuerdo para usar la misma marca electoral en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en eso cena Carmina Se rompe el tobillo

Voz 1410 36:37 y la verdad es que pues las conversaciones con Íñigo surgieron de una cena en la que precisamente fue en la que me rompió el tobillo cosas de estas quejas no no había empezado la cena acabé en el hospital no pero pues siguieron el grupo de amigos que había allí habló

Voz 0313 36:54 cada uno llevaba una bandeja de empanadillas El flechazo político no empezado bien la cosa puede acabar mucho peor en esa entrevista le preguntaba en Onda Cero sí tenía entre sus planes a Podemos y a Julio Rodríguez en su lista cara

Voz 0827 37:09 Mena se ha quedado a gusto pues en principio no

Voz 1410 37:13 es decir en principio no no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de el área

Voz 0867 37:25 de policía pues a lo mejor sí pero en principio no Manuela Carmena aprieta Podemos si podemos responde desafiando a Carmena dejando en el aire su futura presencia en más madre y Javier Bañuelos a Carmina no parece importarle demasiado este pulso que plantean desde Podemos Madrid donde ya no sabemos ni quién manda ni quién dirige ni lo que dicen vale hoy si vale para dentro diez minutos si vale para mañana en definitiva Javier Rubio

Voz 0177 37:49 bueno buenas tardes seguidas es que hablando de Podemos aquí nada es definitivo y esta decisión tampoco aquí las cosas aún pueden dar muchas vueltas no es de cierta tarde un importante cargo de la dirección de Podemos en la Comunidad Madrid que también no se ha confirmado esa decisión a día de hoy podemos ha optado por dejar sola a Manuela Carmena no van a presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid aquello Álava zoido mesias en su carta no quieren competir contra Carmena pesca Orama ahora también podemos da un portazo porque también renuncian a integrarse en la plataforma de más Madrid eso significa que en mayo Cinema cambia nombra papeleta de Podemos a la capital ni gente de Podemos en las listas porque no hay que olvidar Javier que los seis concejales díscolos van a ser expulsado de Podemos en cuanto se presenten a las primarias de Madrid en Podemos Nos dicen están muy dolidos con las palabras de esta mañana de Carmena que acabamos de escuchar un miembro de la dirección literalmente Javier no ha dicho que con esas palabras Carmena ha echado a Podemos de su plataforma

Voz 0867 38:43 este es el ambiente Huff el Tribunal de Cuentas recordemos condenó a Ana Botella por el caso de los fondos buitre y ahora por la vía penal y archiva la causa contra la cúpula de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo por el mismo asunto Lajusticia Sara selva no detecta ningún delito no buenas tardes

Voz 0125 38:59 qué tal buenas tardes ni malversación y prevaricación y fraude ninguno de los tres delitos el juez lo repite en varias ocasiones a lo largo del auto no aprecia ninguna conducta delictiva este es un procedimiento diferente al del Tribunal de Cuentas recordemos que en diciembre este tribunal condenó al equipo de Botella pagar veinticinco millones de euros por mantener esas más de mil ochocientas viviendas pero es la causa penal la que podía resarcir a las familias afectadas no es además la primera vez que esa chica va ya lo hizo en dos mil quince pero la Audiencia Provincial ordenó su reapertura ahora el juez la vuelve archivar de todas formas la decisión no es firme así que aún cabe recurso

Voz 0867 39:32 pues así nos marchamos mañana sigue la huelga de taxis mañana a las diez Nos lo contra Ángel Garrido se reúne la mesa negociadora con presencia de todas las partes ir mañana nosotros estamos aquí desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid adiós

Voz 0313 42:55 lo que queda día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:59 pero sobre todo y por encima de todo la guerra la batalla de los taxis pues si hoy miércoles de de lo que hemos estado muy pendientes en Barcelona y aquí en Madrid de lo de los taxistas de los taxistas

Voz 0230 43:11 este es el resumen del Gobierno catalán ha hecho una propuesta que enfada a las empresas privadas beneficia los taxistas los taxistas de Madrid han hecho como la señora de la peli

Voz 0313 43:19 hola te Madrid lo mismo que ella hoy

Voz 0230 43:22 antes poco cinéfilos y millennials o las dos cosas en la película Cuando Harry encontró a Sally Meg Ryan finge un orgasmo en un bar una señora que la está viendo le pide al camarero que quiere el mismo dulce que está tomando ella este es el final todo Madrid en la mismo que bueno los taxistas de Madrid Biden lo mismo que los de Barcelona aunque los de Barcelona están esperando las urnas para votar sí

Voz 0827 43:47 quieren más yogures estaban esperando a las cinco de la tarde ahora ya están votando hilo de los taxistas también se ha colado en la estricta

Voz 36 43:54 Arias de vivir con el tema de los diez desde el taxi como pese a todo loco dan mucha confianza y amplían base por eso Mc Enroe se pregunta lo siguiente

Voz 0313 44:03 quién está asesorando al sector del taxi un villano descubridor

Voz 36 44:07 advierte crees que la racionalidad de los asistentes virtuales puede ser un verdadero problema

Voz 0313 44:12 Alexa pon la casa a treinta grados se te van a ir los muebles para un lado

Voz 0827 44:17 la verdad es que los ánimos están cada hora más encendidos incluso dentro del propio gremio de taxistas esta mañana Tito Álvarez por ejemplo el presidente del comité de huelga de Barcelona un poco hasta la coronilla ha dicho a sus compañeros bueno pues ahí os quedáis

Voz 37 44:33 lo a nosotros proponemos sólo las horas que diga será sí o no

Voz 38 44:40 ah

Voz 39 44:44 hemos

Voz 15 44:46 no

Voz 37 44:48 vale el comité gabinete que decís que montamos nuestro comentamos esto

Voz 0827 44:56 se quitaba de en medio bueno y ahora están votando los taxistas en Barcelona y en total han sigue la desesperada búsqueda de Julen con problemas nos contaba nuestro compañero Ignacio San Martín volver

Voz 1 45:08 a meter esos sesenta metro detuvo en el en la galería vertical que está paralela al pozo donde está Julen lo vuelven a sacar es decir el pozo de momento nuestra entubado hay que entubar luz hay que asegurar

Voz 0827 45:20 imaginen debía David enlazar claro sí claro y en ese proceso de acción esta tarde han surgido nuevas complicaciones cuando el tiempo cada hora juegan contra es un trabajo de relojero pero

Voz 1 45:34 contrarreloj hay que trabajar con mucho cuidado con mucha minuciosidad pero hay que ir deprisa eso algunas veces pues pues no no lo ha dejado por ejemplo la orografía que que se ha rebelado contra los allí ha puesto

Voz 0827 45:49 cita hay pizarra muy dura

Voz 1 45:52 hay una excavación que tenía que tardar en teoría hay en buenas condiciones quince horas pues ha ido a la cincuenta y cinco

Voz 0827 45:57 son cosas que están pasando en España pero la ventana también la hemos abierto cosas que pasan en el mundo

Voz 40 46:07 qué

Voz 0827 46:08 por ejemplo nos hemos enterado de que las anguilas del Londres están muy estresados y están expresadas por la coca que llega al río al Támesis no la contado Begoña Arce

Voz 0273 46:18 lo que ellos dicen es que al río Támesis llegan restos de la orina de los consumidores de cocaína y esto está alterando la vida de la fauna del río y por supuesto las aguas residuales de las alcantarillas se depuran pero así y todo la droga traspasan los filtros detectado como decías hiperactividad en las anguilas que migran cada año al Támesis entre abril y octubre y normalmente están en el estuario la droga en el agua según los científicos las hace erráticas hiperactiva modifica su comportamiento

Voz 0827 46:48 como para no y claro para que a través de la orina llegue al Támesis cantidad suficiente de droga del londinenses diluida como para expresar a las anguilas que meterse mucha coca claro va a ser que sí

Voz 0273 47:01 bueno hay que decir que el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína de Europa casi un diez por ciento de los británicos admiten consumirla lo que antes era un hábito de fin de semana ahora lo es todos los días según este estudio que están realizando en el King's College el número de muertes por consumo de esta droga casi se ha cuadriplicado en los últimos siete años y el incremento también de de estas muertes bueno me está asociado con una mayor pureza de la cocaína que llega a la calle

Voz 0827 47:28 por si lo del Brexit no fuera poco ahora las autoridades británicas tienen este otro pequeño problema claro es verdad que en Estados Unidos tienen a Donald Trump que está celebrando su segundo aniversario en el ecuador de su mandato

Voz 41 47:40 leyó salpicando John P

Voz 0827 47:44 pero es muy variado

Voz 42 47:46 dice Trump Estados Unidos se ha convertido en el vertedero de los demás dice que México envía a los peores a gente con muchos problemas que traen drogas que traen crimen que son violadores por eso tiene que construir el muro un muro que tiene que ser perfecto muy bonito y Beautiful Ilfo que que dice que un día lo llamarán como él el muro tras el muro Trump y cómo va a tener su nombre tiene que ser grande y bonito

Voz 0827 48:14 es el comandante en jefe de la primera potencia del mundo y claro si nos comparamos pues ello les aquí parece que está tranquilo tanto que la publicidad institucional del Gobierno de España se preocupa de cosas como estas camino

Voz 37 48:27 lo que pasa en España una fruta agua hortaliza es utilizada como arma arrojadiza hubo objeto sexual

Voz 29 48:34 la arma por las verduras españolas usa el pepino de forma responsable

Voz 0827 48:45 policía de los Especialistas secundarios

Voz 43 48:48 no me he dicho

Voz 0827 48:51 por si acaso pero esto sí que serio vamos advierte sobre las amenazas y los riesgos para la salud del planeta en este año dos mil diecinueve hemos hablado en La Ventana con María Neira que es directora del Departamento de Salud Pública de la OMS se hablaba de uno de esos peligros destacados las crecientes reticencias hacia las vacunas