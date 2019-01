La Ventana (24/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1444 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 los altos mandos militares de Venezuela respaldan a Maduro rechazan cualquier injerencia hay dicen que el Ejército está para mantener el orden interno Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:15 buenas tardes pronunciamientos de sus altos mandos militares de todo el país ocho regiones en total el general Fabio Enríquez abarca de la mayor región bolivariana ha mostrado el inquebrantable apoyo del ejército a Nicolás Maduro frente a lo que llama injerencias norteamericanas

Voz 1179 00:30 rechazamos enérgicamente la injerencia en los asuntos internos de nuestra nación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quiénes auspicia en connivencia con venezolanos apátridas hechos de violencia para acceder al poder de manera abrupta

Voz 1460 00:52 toda ilegal además no duda en recordar que dentro de sus prerrogativas estoy incluso el uso de la fuerza militar para mantener ese orden en el plano interno es esto porque desde fuera el Partido Popular Europeo se ha sumado a los peticionarios para que se reconozca Why do como presidente oficial de Venezuela

Voz 1454 01:09 tres muertos en Asturias por la lluvia activado el nivel dos del Plan de Emergencia en Cantabria hacia donde se dirige un grupo de más de un centenar de efectivos de la UME a esta hora el presidente de esta comunidad el consejero de la Presidencia comparecen en la sede del uno uno dos para hacer balance de la situación Álvaro López adelante

Voz 0109 01:25 a qué tal buenas tardes en unos minutos van a llegar los ciento veintidós primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para instalar su centro de mando en Torrelavega

Voz 1 01:33 gratamente allí en la cuenca del Besaya

Voz 0109 01:35 esta uno de los focos más castigados por las inundaciones ha habido desbordamientos importantes de varios ríos de Cantabria el que más preocupa ahora mismo SL Saja Besaya la situación es muy preocupante dice el presidente Miguel Ángel Revilla hay localidades como los corrales de buena que han quedado prácticamente eh

Voz 2 01:53 incomunicadas decenas de vecinos han tenido que sí

Voz 0109 01:56 de evacuados por ejemplo en tierras hay viviendas a esta hora completamente aisladas con dos metros de agua a su alrededor

Voz 1444 02:03 el abogado de la soldado expulsado del Ejército y a la espera

Voz 1454 02:06 la de un juicio por haber denunciado un acoso sexual una información que recoge hoy el diario El País nos ha contado que va a recurrir la expulsión lo hará al considerar que la depresión que sufre es consecuencia de la situación de acoso por parte de su superior aunque aún no haya una decisión de la justicia

Voz 3 02:21 por me será fatal tratamiento psicológico completamente angustiada

Voz 2 02:27 porque lo Pelícano

Voz 4 02:30 no tiene nombre eh la han dejado en la calle que no maten siquiera a su disposición

Voz 3 02:36 las médico que le venía

los taxistas madrileños intensifican sus protestas algunos de ellos iniciarán mañana una huelga de hambre esto en el cuarto día de huelga indefinida en el que el sector mantiene su concentración en Ifema pero durante la mañana un grupo Aído también a la Consejería de Transportes allí ha tenido lugar el primer encuentro técnico entre Comunidad y Ayuntamiento una reunión que parece haber terminado sin acuerdo

Voz 1 03:22 me parece que ni una ni otra administración

Voz 1454 03:25 dado detalles del contenido del encuentro Virginia Sarmiento alrededor de dos horas ha durado éste

Voz 0825 03:30 primer encuentro estrictamente técnico entre Ayuntamiento y Comunidad encabezando la delegación municipal estaba Paz Valiente coordinadora de Medio Ambiente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y con el equipo técnico de la comunidad estaba Pablo Rodríguez Sardinero el director general de Transporte

Voz 1454 03:44 es que ha estado al frente de la negociación con los taxistas hasta ahora los asistentes a esta comisión no han querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida de este primer encuentro eso si en algo coinciden ambas partes consideran que es mejor no hacer valoraciones de momento dejar trabajar a los técnicos para encontrar la mejor solución irregular la actividad del V TC para que el sector del taxi desista de su huelga la oposición en la Asamblea asegura que el último informe de la Cámara de Cuentas sobre Telemadrid no hace más que constatar las irregularidades durante la etapa de Esperanza Aguirre el informe confirma por que la compra de los derechos del fútbol por parte de Telemadrid y de Caja Madrid fue un negocio ruinoso que acabó financiando al Atlético de Madrid al Getafe José Ángel Chamorro PSOE César Zafra Ciudadanos

Voz 6 04:24 eliminar un ente público eh no en favor de un ahorro hacia la ciudadanía

Voz 7 04:30 en un en una especie de de de vender

Voz 6 04:33 esta para favorecer los intereses fundamentalmente desde el Gobierno de Esperanza Aguirre del Partido Popular

Voz 1 04:38 confirma que la señora Aguirre esa persona que ahora

Voz 0903 04:41 quieren volver a atraer sobre todo a la señora yo eso hizo lo que le dio la gana en Telemadrid y lo que le dio la gana significaba beneficiara a los suyos y jugar con el dinero los madrileños porque la señora Aguirre básicamente pensaba que toda la comunidad de Madrid era suya que puede hacer lo que le digo

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes saben cuál es la frase más repetida en Caracas cuando dos personas terminan una conversación y se separan avísale cuando llegue sobre todo Me cuando llegue se dice mutuamente y saben por qué en eso pues por que la capital de Venezuela es una de las ciudades más violentas del mundo hay más asesinatos en Caracas en dos días en un par de días que Madrid durante todo un año y las luces de la calle por la noche no funcionan y el agua es escasa la gasolina carísima y los alimentos un lujo para muchísima gente el año pasado ojo este dato porque es brutal el año pasado seis de cada diez venezolanos perdieron diez kilos de peso de promedio diez kilos de su propia carne por falta de recursos se podría decir que es una ciudad en guerra salvo que no Ayerra yo añadiría que no hay guerra de momento bueno todos estos datos esta descripción que acabo de resumir forman parte de un potaje que el domingo publica El País Semanal con la firma del escritor y periodista argentino Martín Caparrós de hecho inaugura una serie de de reportajes que lleva el título genérico de crónicas Sudán y que va a ser una una ruta por alguna de las principales ciudades de de Latinoamérica el azar ha querido que este primer capítulo coincida con el estallido social político en Venezuela es muy arriesgado decir ahora mismo con a terminar todo esto porque el momento es especialmente peligroso porque ya hay muertos en las calles porque eso que llamamos comunidad internacional no está de acuerdo en si a Maduro hay que dejarle caer o no yo creo que ya toca desde hace bastante tiempo pero bueno como Venezuela es el nuevo tablero donde Trump Putin se pelean por ver quién manda más pues puede ocurrir cualquier cosa vamos a intentar esta tarde conocer más datos de cómo es el día a día en Caracas yo al menos voy a tocar madera para que esto no acabe como el rosario de la aurora porque ahora mismo insisto tiene una pinta fatal

Voz 9 07:19 bienvenidos a La Ventana con música de Venezuela y

Voz 10 07:29 di

Voz 5 07:32 un poquito más

Voz 10 07:37 que me

Voz 5 07:40 on

Voz 11 07:43 quiero cantar de es de enero hasta diciembre

Voz 2 07:51 si en dos mil cinco neuronas

Voz 5 08:21 quiero eh encontrarte poderes que

Voz 2 09:19 Serra Tomillo buenas tardes

Voz 12 09:20 qué tal buenas tardes Domínguez director del país

Voz 2 09:23 semanal de esas ocasiones donde uno está en el lugar oportuno y en el momento oportuno va por la por la publicación de este de este primer reportaje de la serie con el día a día en en en Caracas que por cierto solía muy caros todo lo contrario el agua es escasa y la gasolina te la regala exacto

Voz 12 09:39 el agua y la luz es complicada la ciudad se queda a oscuras de noche pero la gasolina es más las gasolineros aparte de pagarles los los bolívares que es prácticamente nada lo que te agradece más es que les de un lápiz un cigarrillo y todo eso lo cuenta Martín Caparrós con esa capacidad que tiene el de hacer una radiografía diferente

Voz 1444 09:58 las de las ciudades en habrá con política

Voz 12 10:01 cómo no nos vamos a encontrar ahí un un un debate sobre si la oposición está unida o la herencia de Chávez herencia de Maduro sino las vidas y la lucha por la supervivencia de personas muy diferentes y es un hombre mayor de Roberto de gente gente que lucha por sobrevivir en un país destrozado por la situación política económica y ahora por la emigración Venezuela que acogió a tantos españoles tantos canarios que han que han nacido hay gente de todas las nacionalidades y que se está desangrando primero fueron los ricos los que se fueron luego las clases medias los estudiantes los que podían venir a Madrid a Estados Unidos

Voz 13 10:42 y a la gente que vemos en la frontera

Voz 12 10:44 las buscándose la vida cruzando fundamentalmente por Colombia ya pie pero que llegan a Brasil llegan a tantos otros sitios es una crónica excepcional para entender por qué esta ocurriendo lo que lo que está pasando en estas horas

Voz 0313 10:57 Martín Caparrós buenas tardes

Voz 14 10:59 pues que hay que darlas como están pues muy bien la verdad pues fíjate que estamos comentando la la oportunidad de la publicación de este reportaje justo con lo que está ocurriendo esto

Voz 0313 11:09 ya hacen en Venezuela esa prescripción esa definición que yo comentaba que haces tú para encabezar el reportaje de Se podría decir que es un enclave en guerra salvo que no hay guerra ha añadido por desgracia el el de momento porque hay que ponerse en esas no Martín

Voz 15 11:24 bueno esperemos por supuesto que eh

Voz 1521 11:28 si ya existe pero yo realmente las pero sí fue una una un azar como decías hace un momento Carlas que este artículo se publicará precisamente en este momento en que Venezuela está un poco en la mira del mundo como algunos ustedes saben eh se edita con diez quince días de anticipación con lo cual lo evitamos cuando nada de esto había empezado suceder pero justamente me parece que eso le da un valor añadido que es el de permitir entender por qué pasa cosa digo porque básicamente porque hay millones de personas que como decía antes hace un momento tienen que buscarse la vida en condiciones muy muy muy complicadas estoy más allá de intruso de sus adscripciones políticas es curioso que en estas historias como como la gente los los oficialistas sufren tanto o más que los opositores quiero decir no es una no es un problema de diferencia política sino una sociedad o de un sistema que está colapsado que ha tenido dos millones por ciento de inflación el año pasado donde no hay billetes porque no hay billete que aguante ese ritmo y por lo tanto ya lo quedan y por lo tanto hay que pagar todo con unas tarjetas de débito que no todos tienen por supuesto y como decían este bueno él iba ya agua y la comida se consigue dificultosa mente como decía en recién

Voz 16 12:53 hay tres cuatro millones de personas

Voz 1521 12:56 que votaron con los pies osea que ese fueron el diez por ciento de la población de Venezuela la alejado en los últimos dos o tres años y eso no es un dato fortísimo sobre fracaso de una sociedad ya no sé cuál podría hacerlo

Voz 0313 13:08 lo de de esos de esos millones unos cuantos han llegado a España email precisamente hace un ratito hemos conseguido datos oficiales Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 13:16 qué tal va esta vez Carlas de de que cifra estamos hablando estamos hablando exactamente de diecinueve mil novecientos cincuenta y siete venezolanos que formalizaron su petición de asilo de protección internacional en España según los datos de la Oficina asilo y refugio del Ministerio del Interior esto supone Carla cinco veces más que el año dos mil dieciséis cuando empezaron a ser destacada la presencia lo venezolanos en esa lista de peticiones de asilo son el doble por ejemplo que los colombianos ocho mil setecientas noventa y siete personas formalizaron el año pasado y nueves veces más que los sirios que eran como la nacionalidad tres distintas de asilo en Europa y en España

Voz 2 13:49 la Ayerra Ésta es una muestra más de de

Voz 1620 13:52 como la llegada venezolanos a España si bien en un principio era mínima ahora sobre todo destacados miembros de la oposición política que pedían protección en España a los que el Gobierno les facilitaba todos los trámites para conseguir los permisos de residencia de manera rápida el perfil ha cambiado y ahora incluso en los centros de acogida de organizaciones como CEAR de Accem Cruz Roja ahí ciudadanos venezolanos de una economía mucho más modesta que necesitan la ayuda pública hasta que consiga formalizar su permiso de trabajo y residencia en España

Voz 0313 14:18 hay muchos venezolanos en España y sin embargo no resulta

Voz 17 14:22 no del todo sencillo o no resulta

Voz 0313 14:24 todo accesible que quieran contarte su historia porqué están aquí qué piensan de lo que ocurre en su país pero alguno hemos encontrado María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 14:33 hasta la verdad que tú lo decías me ha costado eh mira que yo detrás de los reportajes a veces creo que consigo las cosas fácilmente pero esto no luego lo entendido porque cuando he hablado con ellos hasta a miles de kilómetros de distancia con un continente de por medio me he dado cuenta de que tienen miedo y es así tan simple como duro y así me encontré pues este lunes mismo la entrevisté con una valiente se llama Cecilia es médica general y ahora en España bueno pues está cuidando abuelito como dice ella está con una persona enferma ya

Voz 1454 15:02 jóvenes Venezuela hace un año y nueve meses yo le pedí lo primero

Voz 1444 15:05 que me contará cómo era un día cualquiera allí

Voz 18 15:07 en un día normal eras sin esperanzas de nada lo más triste es que uno se levanta ya sin sin esperanza es lo más terrible porque usted no tiene esperanza ni siquiera de conseguirlo que va con el tema de de mediodía ni ni las medicinas y esto está enfermo nada Ocean no tenemos aquí no teníamos

Voz 12 15:25 Acciona en este momento y ahora me dicen que

Voz 18 15:28 está todo peor es el ejemplo de la diáspora

Voz 1444 15:30 que han podido saneado tiene dos hijos de veintitantos han ido a Colombia y ahí en Venezuela se quedaron sus padres y un hermano ella salió porque allí no tenían nada y ella era la que tenía que ayudar a su familia

Voz 18 15:41 Vine en principio porque bueno la situación en Venezuela estaba muy difícil in ese citaba yo ayudar a mi padre y a mis hijos y yo soy médico haya cuando yo me vine yo no ganaba cinco euros al mes aunque ustedes digan que estoy haciendo mal la cuéntanos no alcanzaban a ser cinco euros al mes por el trabajo de médico

Voz 1444 16:02 costaba creer lo he visto eran caras bueno en este tiempo ya ha visto que su padre bueno ha visto le comunicaron que su padre murió estaba tan desnutrido cuarenta y ocho kilos piensa pesaba decía que es un tía Ron pero mira se quedó con cuarenta y ocho la enfermedad pues la agarró fuerte como dice ella no se pudo ni despedir ni atenderle sentía que había faltado qué triste como hija como médico aunque poco podía hacer porque los hospitales ahí en Venezuela donde trabajaba ella no tienen nada

Voz 18 16:29 yo estaba en el hospital de Ana no había no había absolutamente nada casi ni analgésicos viento entonces este yo al ver esa situación pues me deprimida demasiado pero sabía que hemos podido suicidar porque últimamente no sé si ustedes lo han leído en el periódico que muchos médicos son suicidado por al ver sufrir a sus pacientes

Voz 1444 16:49 Cecilia nos contaba que lo de no poder atender a sus enfermos el genera una impotencia tremenda ella no se calla ya la hoy denunciaba pareciendo un dato menor pero indicativo de la falta de todo hasta de expresión sus hijos le cambiaron el nombre las redes sociales porque ya lo estaban buscando

Voz 18 17:04 yo cuando estaba en Venezuela hasta mi hijo me cambió el nombre en el Facebook porque ya me estaban buscando porque usted sabe que ella lo ponen a uno presos y uno dice las cosas como son pero yo prefiero estar muerta que callarse

Voz 1444 17:18 pues con ese espíritu me la encontré valiente combativa yo le dije que si quería que daba

Voz 1454 17:23 otro nombre y me dijo que no que hacía

Voz 1444 17:25 no hable de lo que decía que no quería más sufrimiento

Voz 1454 17:28 por desinformación decía que para que la gente

Voz 1444 17:31 les ayudará tenían que saber teníamos que saber lo que estaba pasando como yo yo yo

Voz 0313 17:36 ya en qué circunstancias tan España creciera pido asilo

Voz 1444 17:39 sí pero fíjate Francino bueno fijaros todos es lo que yo le pregunté si de verdad oír la respuesta

Voz 1454 17:45 tan bajita dice tanto también estoy

Voz 18 17:47 en la lista usted esta lo dice claro porque yo estoy aquí

Voz 1444 17:52 indocumentada susurraba como si le diera miedo decirlo la verdad que me llegó al alma y luego bueno pues ella así hablándonos decía manos

Voz 18 18:00 tenía mucho miedo de ir a inmigración Se lo digo sinceramente por qué porque es es natural yo creo me sentía indocumentada ilegal todo como muy muy

Voz 1454 18:13 he dicho

Voz 18 18:14 entonces tenía mucho miedo de ir a a emigración entonces bueno ya me decidí fui con un amigo en la tarde y entonces me recibió muchacho alto

Voz 1444 18:23 a ese muchacho alto que recuerda que la atendió bien le dio cita para este mayo a ver cómo le va

Voz 1620 18:29 la realidad Carla de la que dice María es que el noventa y nueve por ciento de los venezolanos de los que tanto se

Voz 0313 18:34 ahora en la política española España no les

Voz 1620 18:37 así los el les prolonga la respuesta durante meses como hay ochenta mil personas por cierto esperando que lo viene a España les responda a su petición de asilo y la realidad es que mucha de esta persona los que tienen posibilidad económica los que tienen familiares la ley de nietos consiguen algún tipo de residencia en España por familiares españoles que tiene etc los otros están condenados a la situación de indocumentado o de de éxito

Voz 0313 19:01 se reúna hoy Izurieta ha contado si se les se les pueda ayudar de alguna manera

Voz 1444 19:05 sí ella decía que a través de Cruz Roja de las parroquias no se puede enviar dinero pero sí que se les envíe alimentos y medicinas

Voz 18 19:11 pero hay que mandarles comida no puede mandar dinero porque el dinero no hay no hay que comprar pues esto puede tener

Voz 13 19:18 un camión lleno de dinero inocua

Voz 18 19:20 a seguir muchas cosas que necesita por ejemplo mitómano tiró que tampoco se consigue allá Aiza que que es muy económico y que les hace mucha falta la harina de trigo que igual que vale muy no no valen y cero cincuenta

Voz 1444 19:34 harina pedía proteínas lentejas y bueno también os pedía que era muy necesaria la regular

Voz 0313 19:39 Copa con que más ha hablado María pues mira ha hablado con

Voz 1444 19:42 otra venezolana ellas joven se marchó de Venezuela con su madre se llama Adriana nos cuenta su historia lo que hacía porque es avenido

Voz 19 19:49 trabajé durante diecisiete años en una empresa de telefonía y el motivo por el que me vengo porque me secuestraron me robaron casi me matan IIF en un momento en el que yo he sido venirme porque me vengo a España porque tengo la doble nacionalidad tengo esa esa suerte de que mi padre

Voz 1444 20:08 la nacionalidad cuando todo esto del secuestro para para que lo sitúe a para robarle porque le iban a robar de hecho les robaron el coche su historia buenos una historia de miedo de pobreza ella afortunadamente por su padre que ya murió puede estar legal en España ahora ella trabaja de teleoperadora ya que vive en Madrid con su hija de siete años y con su madre que ha pedido la reagrupación familiar porque allí apenas podía vivir

Voz 19 20:31 mi madre no tiene una pensión no tiene da primero que en Venezuela los derechos todos están vulnerados segundo que si trasladamos la pensión de vejez aquí a España no te puedes tomar un café con eso no te puesto más literal no te estoy exagerar la pensión de mi madre a cambiada a euros no da para nada entonces la preside tu madre euros de cuánto cuánto cuánto se puede ser mira

Voz 1444 21:01 dos euros y medio bueno por eso se la trajo porque no se la podía dejar allí en esas condiciones

Voz 19 21:07 yo creo que en una de las peores situaciones de El Mundo del mundo lo que pasa es que de lo de lo que se cuenta solos a cuenta la mitad hay que viene de adentro

Voz 1444 21:24 voy a cargo de bueno pues esa es la historia de dos mujeres de Adriana joven de Cecilia más mayor cincuenta y nueve años las dos tirando de sus familias que con circunstancias distintas bueno pues están oyendo lo mismo del miedo y de la pobreza cayó en Venezuela

Voz 0313 21:38 bueno vamos a ese país vamos a ver qué se cuece ahora mismo en Caracas Carola Domínguez buenas tardes

Voz 14 21:44 hola buenas tardes Carola son estudiar

Voz 0313 21:46 de de Derecho en la Universidad Central de Venezuela hablamos cubre ya hace unos meses a propósito de otro de otro pico que hubo en la en la tensión en ese país bueno cuéntanos lo primero como como despierta hoy a la ciudad

Voz 16 21:59 bueno mira este efectivamente hablamos unos meses así como Zoran ya la situación está un poco peor nos despertamos con la noticia de que parte desde la ciudad está ningún fuego e sobre todo a la zona de los barrios no que quiso unas zonas populares que en teoría todas las que apoya a Maduro ICV ya como esta misma fuerza que tenía que lo respaldaba pues

Voz 14 22:22 ya no está apoyando nuestros días puede clase a nuestros días puede ser por ejemplo una semana

Voz 0313 22:30 yo hice lo que está ocurriendo de lo que de lo que te cuentan de lo que ve

Voz 14 22:34 es de lo que escuchas tú crees que esto esto es algo que ha llegado a un punto de no retorno o es un es un brote de protestas más

Voz 16 22:44 mira pues acá la gran diferencia está en que parte de la Guardia Nacional del Ejército pues está levantando se está uniendo los mismos manifestantes Antón cuarteles de las guardias incluso el gran punto diferentes y bueno como como sabemos todos acá el control lo tiene quién tiene las armas prácticamente el ministro de la Defensa tienen una gran decisión sobre sus hombros sí desliz ya hacer frente a Maduro o permitir prácticamente a una intervención que en definitiva los venezolanos no nos conviene intervención de Estados Unidos mi de Rusia entonces sobre la cabeza sobre los hombros de esta persona hay una gran responsabilidad

Voz 0313 23:23 oye Carola tú personalmente cómo estás viviendo estos días quiere decir tú tu familia están todos en Caracas hay alguno fuera del país cómo estás viviendo esto cuéntanos

Voz 14 23:36 Carola a ver si esa perdido pues se ha cortado la sea cortar la comunicación pero bueno algo alguna pista nos ha dado

Voz 0313 23:43 que esto efectivamente tiene es que sí

Voz 12 23:46 claro claro el ejército es la clave es decir más allá de las otro proclamaciones sonó el papel que que parte del ejército recordemos eso ya si va contando tiene un gran malestar con el con el Gobierno de madura pero otra parte está muy implicado y apoyar al régimen entonces de dónde caiga la balanza respecto a que haga el ejército o que parte el Ejército se movilice es lo que nos da la pista de por dónde puede concluir este está está levantada Nou esta sonada de la oposición

Voz 0313 24:14 oye Martín sigues ahí verdad

Voz 1521 24:16 si decimos hay que agregar una una cosa esto en el ejercito que es efectivamente decisivo porque bueno si el Ejército respalda masivamente a Maduro nada va a cambiar la condición para que a lo que cambie es que una parte de la fuerza más envuelta y la oposición por llamarlo de alguna manera lo sabe y me decían ayer amigos que están en Caracas que en las marchas que se prevén para este fin de semana una de las cosas que va a haber es gente que va ir a los cuarteles a los cuarteles principales a ofrecerles a los militares historia a cambio de su apoyo porque muchos están implicados en situaciones que no querrían tener que ventilar frente a triturar entonces hay como una idea de que se puede negociar que bueno si este apoyan el movimiento después saldrá algún este indemnes de la Xunta digamos

Voz 0313 25:12 te voy a preguntar esto que en fin ya sigue muy complicada la puesta pero por tu experiencia por por tu olfato por lo que viste cuando estuviste en Caracas y por lo que te cuentan ahora crees que puede haber un desenlace de ir a elecciones y que el cambio venga por ahí

Voz 14 25:25 hubo te temes algo más más más complicada

Voz 1521 25:29 pues cuesta mucho me cuesta mucho este este ejercicio de de futuro energía que me propones yo creo que sí es muy difícil ir a elecciones en un plazo muy breve porque la situación está muy complicada quién si tiene muchas aristas tiene muchos sectores enfrentados y demás entonces ser requeriría como un plazo de la supuesta normalización para poder llegar a las elecciones pero esos plazos de localización suelen ser momentos en que un sector consolida su poder entonces este tampoco está tan claro como se discurriría ese plazo yo creo que es un momento muy difícil más complicado aún por el hecho de que como decías hace un rato esto se ha transformado en el tablero de enfrentamiento entre entre las grandes potencias la participación en esto de trabajar y de este Mc Creevy de Piñera Paulson Haro realmente tampoco por un lado puede ser puede tener mucho peso por otro lado a los ojos de muchos deslegitima lo que está haciendo la oposición venezolana es muy complicado realmente muy complicado pero lo cierto es que como escuchábamos en estos testimonios la situación en Venezuela era insostenible

Voz 14 26:50 es sostenible

Voz 1521 26:53 como decía la la estudiante la diferencia fuerte en este caso es que buena parte de los movimientos populares estos últimos días se produjeron en barrios pobres esté o no en la zona este de la ciudad que era la hora como de clase media o clase media alta que hasta ahora había tenido más parte situación en en las revueltas contra Maduro ese sería el gran cambio se anteanoche hubo la la Guardia Nacional intervino en Katia que es uno de los barrios populares por excelencia donde yo contaba en en la historia que ahora publica El País que el Gobierno manda huevos con perdón bandas literalmente huevos para este un poco aplacar a la gente ganársela cuando el el resto de los ciudadanos y consiguió huevo ni de casualidad pero en esa zona popular intervino la Guardia Nacional hace de anteanoche y Mato por lo menos a dos personas ahí también hay algo que se juega de forma mulas Lucía al que si los soldados van a seguir aceptando matar ya no a lo que ellos llaman los escuálidos el supuesto enemigo de clase sino a sus propios amigo

Voz 0313 28:00 antes decía lo de lo del tablero en que se ha convertido Venezuela que Trump Putin están hay una especie de pulso a ver quién se lleva a ver quién manda más me gustaría entrar en la conversación alguien que hace un tiempo ya publico un libro titulado Trump y la caída del imperio Clinton Ike hoy viene a presentarnos el rastro de los rusos muertos Occidente en manos de Putin es también muy oportuno esto Vicente Vallés buenas tardes compañero buenas tardes Vicente Vallés ya conocen todos los oyentes de La Ventana ex compañero periodista dirige y presenta el informativo de la noche de de Antena3 en este libro que luego quiero detallar con precisión porque hay algunos datos sobre sus visitas a España no conocidas sobre su paso por Chechenia etcétera etcétera muy interesantes pero Vicente me comentaba antes de entrar al estudio claros que hay una conexión de Venezuela con Putin clarísima

Voz 1 28:46 bueno en atrio Venezuela Putin Irán o Venezuela Rusia y Estados Unidos lógicamente Venezuela por sí mismo ya un país suficientemente importante para que todos estemos preocupados por lo que ocurre allí luego hay una preocupación añadida en el mundo y muy especialmente de las grandes potencias que es el petróleo duela yo no entendido en el mercado de petróleo pero está extendida la idea de que Venezuela tiene sino la más importante una de las más importantes reservas de petróleo que quedó en en el mundo con algunas dificultades para su extracción no es un Pedro lo tan fácil de extraer como el de Arabia Saudí por ejemplo también para el refino que se realiza curiosamente a través de una empresa venezolana en Estados Unidos en Estados Unidos curiosamente una buena

Voz 0313 29:27 lo que hay un dato hay un dato con esto del petróleo perdona en el en el reportaje de El País Semanal de Martín Caparrós hizo en dos mil trece Venezuela producía tres millones de barriles al día tres a cien dólares el barril a oro produce poco más de un millón a menos de sesenta Blanco y en botella la economía se ha desplomado y pasa lo que pasa claro

Voz 1 29:44 ha habido mucha hay mucha preocupación en Estados Unidos por perder esa conexión con Venezuela a través de esta empresa la que realiza el refino del petróleo en Estados Unidos y por otro lado desde Rusia Putin también ha intentado asentar sus reales en en Venezuela porque tiene en Rusia quería tener tiende de hecho un porcentaje importante de esta esa que refiere el petróleo en Estados Unidos hay una conexión hay muy interesante ir algunos han llegado es decir yo esto no lo he podido comprobar pero que había un problema por el cual Maduro no solamente por cuestiones políticas quiso acabar con la Asamblea Nacional que estaba en manos de la oposición a través de las elecciones y es que la Asamblea Nacional constitucionalmente en Venezuela es la que decide si

Voz 0313 30:27 el recurso natural venezolano se puede vender

Voz 1 30:29 un país exterior a otro país y entonces en aquel momento era cuando Rusia quería hacerse ya no sólo con las posibilidades de refino del petróleo sino con los campos petrolíferos de Venezuela con una parte de los campos petrolíferos de Venezuela a cambio de asumir parte de la deuda externa de Venezuela y todo eso estaba en el tablero de esto hablamos hace dos años un año y medio de mandato que las cosas no han ido mejor precisamente en estos temas

Voz 0313 30:53 esto es como las novela negra de crímenes o como en la corrupción sigue el rastro del dinero y en contra la explicación de todos

Voz 1 30:59 en una duda siempre hay un rastro de dinero

Voz 0313 31:02 sin Caparrós compañero y un abrazo muy grande

Voz 20 31:05 pero de verdad

Voz 1521 31:06 abrazos para ustedes muchas gracias

Voz 0313 31:08 de pronto Nico María gracias por estar aquí seguimos en La Ventana

Voz 2 37:33 esta canción que están escuchando cómo se puede adivinar pollo ruso no sabemos pero con Bach es bastante parecido esta es una canción de éxito del Grupo IV que es el grupo de música preferido de Vladimir Putin lo ha dicho públicamente en más de una ocasión yo estaba viendo un el videoclip de esta de esta canción hay actuaciones en directo en un teatro y tal pero hay un videoclip por ahí circulando que con esta música de fondo aparecen imágenes escenas bélicas de soldados rusos peleando la trinchera ofreciéndose a soy Garrido es ayudándose de una enferma era un tanque un herido o muerto una mirada al cielo bueno es es es es lo que parece es el el el grupo de música preferido de de Putin esto no lo sabía ni Vicente Vallés que está con nosotros en La Ventana presentando no es el libro el rastro de los rusos muertos Occidente en manos de Putin pero cuadrar te cuadra con el personaje mi cambios no sí sí bueno él intentaba esa imagen de fortaleza porque

Voz 1 38:30 se diría que no no tiene la tradición del estilo de democracia que tenemos en Occidente es otro tipo de de costumbres de cultura política allí se han ido sucediendo dictadores de diferente fórmula desde los zares hasta los secretarios generales de Partido Comunista de la Unión Soviética hay lo que se solicita ahí las victorias electorales de Putin enormes y con una gran distancia sobre los segundos lo demuestran es que allí lo que se busca es un líder fuerte y a él le gusta dar esa imagen de líder hoy el libro

Voz 0313 39:00 el rastro de los rusos muertos editado por Espasa por cierto comienza con una cadena de asesinatos muertes inexplicables de espías de diplomáticos rusos que hay repartidos por el mundo sea la primera conclusión para lectores tontería con este hombre las justas pero las justas las justas

Voz 7 39:16 el la la idea del libro es que

Voz 0258 39:19 tiene una doble vía en en el ámbito interno e Vladimir Putin

Voz 1 39:23 intenta es dominar el país mediante el miedo que genera sus genera el suficiente miedo también la suficiente Amira admiración de muchos rusos precisamente por eso para a conseguir mantenerse en el poder ya desde el año pues a finales del año noventa y nueve hasta nuestros días eso por un lado y en el ámbito internacional también generar miedo generar temor a su dominio de las claves que pueden permitir desestabilizar los países occidentales en buena medida lo conseguido desde luego claramente en las elecciones americanas del año dieciséis pero genera esa idea lo de que las cosas que están pasando en alguna medida son responsabilidad de él y de sus servicios de inteligencia

Voz 0313 40:00 incluidos los asesinatos insisto por todo el mundo

Voz 1 40:02 es ciertamente las muertes

Voz 0313 40:05 sospechoso hay muchos dentro y fuera de Rusia

Voz 1 40:07 yo soy un montón muchísimo sea narra su montón si si no llegado a la cuenta pero en el libro aparecen un buen número de ellas cuando terminé de escribir el libro anterior sobre la victoria de Donald Trump en noviembre de dos perdona

Voz 0313 40:18 déjame añadir que esto los oyentes es interesante que lo sepan que buena parte de las personas que has entrevistado han hablar contigo pero no han querido dar su identidad

Voz 1 40:25 hay bastantes que han preferido dar los datos pero no aparece con su nombre otros sí siempre destacó en caso concreto que es el de quién fue durante años el responsable para Rusia de la CIA en Estados Unidos que amablemente dijo que él no le importaba da su nombre y algunas algunos de esos testimonios aparecen en el libro de manera que bueno esta esta es una realidad que él ha conseguido a través de sus servicios de inteligencia él es un espía porque es consciente del KGB y esa cultura la mantiene desde entonces generar desestabilización en algunos países occidentales muy principalmente en Estados Unidos más que en otros sitios y las elecciones americanas yo en el libro digo no es que Donald Trump haya ganaba al selecciones sólo por Vladimir Putin pero también gracias a Vladimir Putin o ya Llum

Voz 0313 41:11 perdona Damon sede no es que me interesa eso que dices sobre

Voz 12 41:13 todo el mundo occidental sobre todo en Estados Unidos pero también en Europa no dicen

Voz 1 41:17 sí ese es decir durante el Brexit también ha habido

Voz 12 41:20 muchas investigaciones que han demostrado que esa campaña para agitar la opinión pública sin embargo me preocupo me me preocupa hasta dónde real e influencia de Putin de movimientos políticos extremistas en cualquiera de los países europeos o cuánto echamos la culpa es de que cuando las cosas en los van de la mano de las manos y no sabemos o por pura inoperancia de los políticos pro torpeza por falta de visión le echamos la culpa a los tejemanejes de de Putín

Voz 1 41:49 desde luego no se puede echar la culpa únicamente a los tejemanejes de Putin como dices tú esos esos así el hecho de que hayan crecido los populismos en la Europa occidental tiene mucho que ver con la crisis económica por un lado con casos de corrupción como en España por otro de manera que eso no es culpa de Putin esos son elementos que tienen que ver con claves internas ahora bien lo que ha hecho Vladimir Putin es utilizar este tipo de problemas para alimentar los más para multiplicar su efecto desestabilizador en las democracias occidentales bombero pirómano un poco no te has en cuanto él ve que hay algo que ya genera un disturbio interno en cualquier país ahí se alimenta a través de todos estos mecanismos un mecanismo muy específico de que yo hablo en el libro que se llama medidas activas que es un método que ya se inventó en por el KGB en los tiempos soviéticos en los años de Stalin que entonces tenía una cierta en realidad cuando se creó creó para controlar internamente a los disidentes pero a partir de un cierto momento empezaron también a aplicarlo en las actividades externas del KGB hacia otros países desde luego con la llegada de las redes sociales de Internet para el el efecto que eso tiene es sensacional en términos iba a decir en términos numéricos el asunto por ejemplo de las selecciones americanas que influyeron en estas esos elementos en la victoria de Trump es evidente lo que no creo es que nunca podamos saber exactamente cuántos votos movió no creo que se pueda saber no vol dir

Voz 2 43:10 es uno el objetivo final de todo esto

Voz 0827 43:13 lo que quiere decir en otras épocas era era imaginable debilitar a un país para después invadir lo conquistarlo o para crear una serie de países satélites detrás del telón de acero bajo la órbita de la Unión Soviética pero ahora el objetivo de la desestabilización cuál sería para este espía presidente

Voz 1 43:29 desde el primer día en el que Vladimir Putin accedió al poder el ha tenido muy claro lo ha dicho públicamente por ejemplo en esa entrevista de la que hablabas tú con algunos periodistas tres periodistas previsto llegar al poder muy amigos muy amigos suyos es que la la desaparición de la Unión Soviética de tratamiento de la Unión Soviética es una de las grandes catástrofes que se produjeron en el siglo XX desde su punto de vista no digo yo que no tenga razón en eso que dice no digo yo que no tenga razón ese es su criterio y su intención desde el minuto uno de su mandato presidencial ha sido ir recobrando ese poderío que la Unión Soviética tuvo en su momento Él sabe que no va a poder recuperar todos los territorios eh porque ya son países independientes pero en buena medida ha recuperado algunos por ejemplo bee los Rusia prácticamente es un estado asociado de Rusia no es Florencia y luego ha metido ya el pie en algunos territorios con mayoría de población rusa como es Crimea como es el este de Ucrania va actuando va actuando después debilitando a los países occidentales se acrecienta la imagen de poderío de Rusia en el ámbito internacional y eso es muy importante para Rusia

Voz 0313 44:33 bueno Vicente como en todas las grandes historias hay que prestar atención a los pequeños detalles y tú tienes unos cuantos

Voz 1 44:38 muy suculentos en el en el libro por ejemplo

Voz 0313 44:41 lo para en fin para quien no lo recuerde treinta y uno de diciembre del año noventa y nueve cuando Yeltsin al discurso

Voz 1 44:46 dice me voy bueno esta Nochevieja

Voz 0313 44:48 ese ese tránsito sea uno de enero que es que es histórico para él porque tal lo pasa donde en Chechenia

Voz 1 44:53 en un helicóptero en cuenta el sombrero con el que cambiar

Voz 2 44:57 los del año mil novecientos noventa y nueve el año dos mil

Voz 1 45:00 estaba volando en un helicóptero él ha sido muy hábil desde el primer momento entendiendo la importancia que tenía la imagen para crear su idea de gran líder dentro de Rusia entonces cuando Boris Yeltsin en el año noventa y nueve le nombra como primer ministro Putin era un gran desconocido no sólo fuera de Rusia sino también en Rusia y el Inter acrecentar su imagen y lo primero que hace es que

Voz 0258 45:24 Boel en la madrugada del Nobel del año noventa y nueve al año

Voz 1 45:29 dos mil el iba a ser presidente interino a la espera de elecciones que se iban a celebrar en marzo él decide dar el primer toque de atención a su propio país se monta con su mujer y con el jefe de de el heredero del KGB con la mujer Beto viene un helicóptero para pasar la Nochevieja con los soldados que estaban en plena guerra en aquel momento ocurre que en el vuelo del helicóptero hacia el lugar al que iban que era un cuartel de los soldados rusos hay una niebla muy muy muy espesa el helicóptero no pueda aterrizar de manera que tiene que volver al al aeropuerto donde habían salido el índice vamos a ir igualmente van en coche iban por la carretera en el coche llegan a sitio de madrugada en realidad en el helicóptero volviendo antes de coger el coche es donde se produce el cambio de año tenían una botella de champán sin vasos y será van pasando los unos a los otros a morro para celebrar el año cuando ya está unas horas en este cuartel con los soldados que les recibieron sorprendidos de que alguien fuera a visitarle está al día se vuelven por carretera llegan de vuelta va a Moscú a comer el día uno de enero de dos mil en casa de Yeltsin que lo invitaba a comer la carretera por la que volvieron a dos o tres horas después fue atacada por los rebeldes chechenos y lo destrozaron de manera que tuvo la suerte de haber pasado un poquito antes por ahí

Voz 0313 46:44 oye y los viajes de de Putin a España y no viaje ese carácter oficial los contactos con nombres que luego se ha visto bonos ya sabía entonces que eso nombres destacados de la mafia rusa cuenta un poco todos

Voz 1 46:55 esto se produce justo un poquito antes hizo algunas fuentes aunque no ha podido confirmar

Voz 2 46:59 habla incluso de un poquito después incluso siendo primeros

Voz 1 47:02 también alguna alguna visitas son visitas a Sotogrande a casas en Sotogrande en Cádiz donde efectivamente vivía a menos a tiempo parcial alguno de los grandes prohombres de la mafia rusa hiel hace este viaje de incógnito a España en aquel momento era el jefe del FSB que es uno de los servicios de inteligencia herederos del KGB muy él llega vía aérea a Gibraltar con pasaporte falso aunque es detectado por los servicios de inteligencia británicos por el MI seis en Gibraltar en vez de entrar España a través de la frontera lo que hace es montarse en un yate privado ir va sin pasar por ninguna frontera hasta Sotogrande allí está unos días en casa de de unos mafiosos donde repitió posteriormente allí se empezó a fraguar la posibilidad de que él acabará siendo presidente de Rusia IU saca Se acaba de fraguar definitivamente al menos el primer nombramiento que es el de primer ministro en una casa en Biarritz donde él pasa unas vacaciones de verano con su familia y allí le va a buscar Berezovsky que es uno de los grandes oligarcas

Voz 0258 48:05 de la época que era entonces estaban era muy amigo suyo entonces luego luego la lastimosamente para él murió ahorcado en una casa de del Reino Unido

Voz 0313 48:13 muchas vueltas Vicente lo último y además es el final de tu libro que acabas preguntando de como no puede ser casi de otra manera sin dos mil veinticuatro cuando termine el plazo de este hombre de estar en el que tiene A66

Voz 1 48:23 años ahora sí tendrán todavía

Voz 30 48:26 así lo pecho lobo hoy tentación de repetir no lo sé Él ha insinuado que no

Voz 1 48:32 sólo lo ha insinuado ya ha insinuado que no digamos que desde punto de vista constitucional ya no existe la posibilidad de que pudiese pueda presentar a la reelección borroso

Voz 2 48:40 para él no carga seguramente podría cambiar la de hecho

Voz 1 48:42 ya cambió la Constitución para que los mandatos en vez de durar cuatro años durarán seis ahora tienen un mandato de seis años por delante ya de cinco años y medio que acaba efectivamente en dos mil veinticuatro de manera que yo creo que tiene tres posibilidades una que llegue el momento de dos mil veinticuatro decida que se va posibilidad segunda posibilidad que quiere hacer lo mismo que hizo en dos mil ocho que es como no podía presentarse a la reelección colocar a su brazo derecho Medvédev para cuatro años después levantara Medvédev y volverse a sentar en la presidencia o bien intentar hacer un cambio constitucional que si quiere hacerlo lo va a ganar porque tiene la mayoría de manera que no tendría ningún problema para conseguir ese cambio constitucional

Voz 0313 49:17 porque este hombre tiene dinero para retirarse porque él

Voz 2 49:19 bueno bueno no él lo que de lo que oficialmente no

Voz 0258 49:22 contaros que gana ciento veinte mil dólares por el cargo de presidente y caso un apartamento y ocho mucho más pero parece que ha invertido bien bueno la desde luego