La Ventana (24/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

sobre las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 el ministro de Defensa de Venezuela acaba de comparecer en Caracas ha hablado literalmente de golpe de Estado y de hecho reprochable que el opositor y líder del Parlamento Juan Why do se haya autoproclamado presidente encargado interino lo dicho así

Voz 3 00:23 rechazado del modo más genérico posible los groseros actos de Inger en siglo llevados a cabos por gobiernos extranjeros los cuales consideramos lo irrespetuosos del derecho internacional del principio de autodeterminación de los pueblos

Voz 0470 00:40 y todavía sobre la situación en Venezuela Ester Bazán

Voz 1462 00:43 vamos a ampliar también las declaraciones del ministro de Defensa con Victoria García hay enseguida escuchamos los testimonios que hemos recogido en el programa La Ventana

Voz 1460 00:51 el ministro de Defensa se llama al general Vladimir Padrino y ha ratificado que las Fuerzas Armadas de Venezuela sólo reconocen como presidente a Nicolás Maduro y califica de groseros los actos de injerencia de Estados Unidos y de algunos gobiernos afines acusa a Washington de tratar de derrocar al ejecutivo de Venezuela con un golpe de Estado del que el general padrino dice que los militares morirán defendiendo a la patria y que no lo van a permitir como tampoco las acciones para crear un gobierno paralelo de facto

Voz 1462 01:19 Cecilia venezolana venezolana que vive nuestro país nos contaba esto en La Ventana

Voz 1462 02:36 vamos con los deportes Josué Caballero hola qué tal buenas

Voz 1915 02:38 es una noticia de última hora la policía de Marsella ha publicado una última actualización en la que anuncia que suspende las tareas de búsqueda del avión de Emiliano sala casi setenta y dos horas después de su desaparición y tenemos fútbol esta noche se completa la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey a las siete y media se juega el Espanyol Betis y a las nueve y media

Voz 1462 02:55 era en el Bernabéu el Real Madrid Girona cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 la Asamblea aprobado con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos una resolución para blindar la ley de violencia de género en Madrid una propuesta del PSOE para proteger esa normativa en la región en caso de que lleguen a la Cámara madrileña partidos como Vox Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:17 este es el objetivo del Partido Socialista es que jamás se negocie con los derechos de las mujeres por eso han presentado esta propuesta para blindar la lucha contra la violencia machista ante la amenaza de los partidos que pretenden eliminar la protección a las mujeres ciudadano se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra los motivos lo ha dado la diputada popular Ana is Pérez va

Voz 6 03:37 en de usar el drama de la violencia de género para imponer una ideología de género en la sociedad dejen de crear ese prototipo de hombre como violento y machista Pavo Real Sociedad

Voz 0861 03:49 el ciudadano sí han conseguido tumbar la propuesta en este caso de Podemos con la que pretendían también crear una Consejería de feminismo e igualdad

Voz 1915 03:57 gracias Javier y las escuelas infantiles municipales de la capital serán totalmente gratuitas a partir del próximo curso la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana el proyecto inicial para modificar la ordenanza con el propósito dice el gobierno municipal de facilitar la escolarización temprana en la conciliación de las familias Rita Maestre Porta

Voz 1821 04:14 nos hemos reducido las ratios hemos incluido la pareja educativa en todas las escuelas que dependen del Ayuntamiento de Madrid hemos ampliado de una forma muy clara el número de servicios a los que los padres las madres los niños y las niñas pueden acceder creo que es una política central para este Ayuntamiento pero para la ciudad de Madrid en la que hemos hecho un esfuerzo grande que creo que se está viendo muy reconocido por parte de la ciudadanía

Voz 1915 04:35 y una cosa más desde esta hora el Museo del Traje de Madrid acoge la capilla ardiente del diseñador Elio Berhanyer que ha muerto hoy en Madrid a los ochenta y nueve años en cuanto al tiempo sigue el fuerte viento en la sierra en nivel amarillo por rachas de hasta ochenta kilómetros por hora a esta hora tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo si en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 0057 05:06 en ese

servicios informativos

Voz 19 09:04 en el Larguero de la Cadena SER caben todas las opiniones espero que seamos capaces todos de opinar sin perderle el respeto sobre todo a la autoridad en este claro clarísimo

Voz 20 09:15 me falta eh ya lo justo acumulaba un brazo el árbitro lo ha visto yo tengo muchas dudas la verdad

Voz 19 09:20 para mí el juego peligroso repito falta cumplían con el campo y estoy justo enfrente de ocurrió en el campo no me parece lo que es falta dentro de un área dentro de la otra en este campo en el vestuario y Sebastopol

Voz 21 09:30 yo lo digo es lo que dice el van viéndolos jugar o creo que te primero toca balón expuso

Voz 19 09:34 para mí es falta de ejemplo de la cabeza oye que os creéis cualquier cosa bueno quedar y las

Voz 0057 09:43 el larguero de lunes a viernes desde las once y media una hora menos en Cannes

Voz 22 09:47 Arias Got Manu Carreño que apenas ser

Voz 18 09:55 no es una marca

Voz 19 09:58 el en número rojos españoles de blanco yo Mi Balbino así que que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo tu problema no soy yo tu problema

Voz 21 10:33 el poeta de es que ya dejar con las empanadillas nos cayera sector siguió al pie desgraciadamente le queda el Mundial

Voz 18 10:45 para Caballero

Voz 24 10:48 pero no porque me gusta el programa

Voz 0470 10:54 de lo mejor que escucha mucho tiempo eh bueno pasamos lista

Voz 18 10:57 la radio si pasamos sólo somos muchos se Toni Martínez Especialistas secundarios especialistas

Voz 0470 11:05 el Mundo Today presenta Nerea Aróstegui su Sara Ruiz Lucía Taboada señor Chet presente Iñaki de la Torre José Antonio Páramo presente Roberto sí que ser ahí no te has sido seis no falta nadie no ah vale ya podemos empezar venga mantenga con algunos sonidos algunos sonidos curiosos de este día comenzamos con un cencerros sorprendentemente en la reunión de Davos la reunión de Davos en foro económico de países poderosos de empresarios poderosos los debates comienzan con el sonido de un cerro concretamente esta cencerros

Voz 25 11:35 sí sí

Voz 0470 11:49 parecía tranquilamente si claramente podría ser el cerro de un rebaño

Voz 25 11:54 sí

Voz 2 11:58 un rebaño de ovejas

Voz 0470 11:59 de cabras en cuyo caso el himno de Davos pasaría a ser este

Voz 26 12:12 pero esto tiene un significado lo ha investigado Nerea Aróstegui el cerro de Davos

Voz 27 12:17 Davos es un pueblo de los Alpes y además del esquí y el Foro económico es una región donde predomina la ganadería ver de una campana o un timbre utilizan este enterró porque es un símbolo muy importante de las vacas muy bien valoradas en todo Suiza que se utiliza para tenerlas identificadas y poder localizarlas en caso de que se pierdan eterno tan importante que os voy a decir que el año pasado no le dieron la nacionalidad a una mujer de treinta años y eso que llevaba treinta años perdón viviendo en Suiza con tres hijos nacidos en el país porque hizo una campaña en contra del cencerros

Voz 0470 12:47 pues fíjate va a ser cerro más sonidos curiosos la influencia de la televisión de las series de la ficción en nuestras vidas taxistas de Madrid se manifiestan cantando Bella Ciao como en la caso de papel

Voz 20 13:11 somos somos taxistas no terroristas sobre la chao chao chao pero nos fijamos

Voz 0230 13:17 en qué otras generaciones vivieron otras series otras ficciones otros cánticos taxistas de otra generación

Voz 18 13:24 cero no

Voz 25 13:39 el con Lolo

Voz 18 13:41 es como del barco de Chanquete

Voz 20 13:46 esto eran taxistas de Verano Azul degeneración Verano Azul luego

Voz 0470 13:51 hay un cántico de taxista más recio más fútbol

Voz 20 13:53 no

Voz 2 13:58 esto

Voz 0470 14:03 este es más más más más influencia de la ficción más influencia de la ficción en la huelga del taxi en Barcelona hace un llamamiento

Voz 29 14:12 los chalecos amarillos porque mañana

Voz 18 14:17 pero

Voz 21 14:21 taxista con hijos adolescentes más sonidos

Voz 0470 14:25 Julián es todas las noticias del mundo nos hablan hoy de Venezuela ID su presidente autoproclamado presidente encargado se llama asimismo se llama Why do fácil de recordar porque empieza y no hay más que recordar a nuestro legendario borracho muy bien la fiesta muy vean lo tiene son trucos técnicos que tienes al autoproclamado se autoproclamó con una dicción de suspense anterior

Voz 30 14:54 Adumim por realmente a la competencia

Voz 0470 14:59 fíjate comparo niña las competencias del Ejecutivo nacional con paradigma de cambio denota competencias arriba del Ejecutivo nacional escuchamos

Voz 30 15:08 asumir formalmente a las competencias del delegadas

Voz 0470 15:12 os acordáis que el otro día escuchamos a Pedro Sánchez en dos notas Viva España claro que lo acomoda lo ha cómo damos a una melodía de piano a España pues puede nos podemos aproximar a una melodía con Juan why do

Voz 30 15:30 Adumim formalmente a la Juve creencia delito

Voz 31 15:34 eso es lo bueno

Voz 0470 15:35 en lo último que viene ahora el mundo es en la melodía oculta tras Juan guay pero nunca está además hacer un poco el friki porque además en ese final digo ha ido del Ejecutivo nacional podría ocultarse del Ejecutivo nacional podría ocultarse la Sinfonía

Voz 18 15:50 sí azul de Mompou que es la base de la indicando de la Cadena SER

Voz 25 15:56 a y bueno

Voz 0470 16:02 hoy es el día hoy es un día lo Guerra Fría Estados Unidos si además con con sentido conspirativa Estados Unidos con él presidente autoproclamado Rusia con el otro la Unión Europea pidiendo por favor que si se pueden poner de acuerdo para no tener que hacer eso tan molesto que es tomar una decisión hay una pieza en juego en el tablet

Voz 0230 16:21 no

Voz 7 16:22 ese toman posiciones y pensar y Corea que

Voz 29 16:27 hola

Voz 18 16:29 verdad que

Voz 29 16:32 venga de momento twiterías

Voz 18 16:36 voy dicen que las terapias alternativas no funciona tenemos el testimonio de

Voz 1857 16:40 Liz antes conversara con máquinas de tabaco pero tres años de terapia sesenta euros la hora sin IVA y las flores de Bach me sacaron de todo aquello está usted repostado gasolina súper

Voz 0415 16:56 ha tenido

Voz 1857 16:58 cansado de hervir agua para hacer pasta puede servir unos cuantos litros del tirón y congelar los para después

Voz 0415 17:05 Nos estamos quebrando la poca cosa bueno es que tiene la vida el tuit desde Johnny pero

Voz 0057 17:09 una cerveza sin alcohol y sin gluten

Voz 1857 17:11 por del tiempo sin la un poco

Voz 0415 17:15 amigos amigas unos controlan de eso no tengáis duda mirad lo que dice el Estatuto de bote

Voz 1857 17:19 estaba discutiendo con mi mujer y ahora no paran de salir me anuncios de pisos de solteros en Madrid

Voz 18 17:26 sí

Voz 0415 17:28 acabamos una plantilla estas de padres preocupados a cargo de cansino

Voz 1857 17:34 mi hija no se tía es que mis padres son súper controladores sabes siempre me están espiando y mirando el móvil yo con peluca ya tía pero seguro que lo hacen portugués

Voz 25 17:43 en

Voz 0470 17:51 si es que no ha pasado nada así después de las twiterías llegan las no llegan las noticias del mundo

Voz 1462 17:59 Fesser loco se autoproclama presidente de Venezuela sus ideas sin poner un ataque hacia al grito de esto no se arregla guerra guerra guerra a la ceremonia de bajada de bandera se celebrará esta tarde con el apoyo de EEUU Pablo Iglesias deja Podemos para sumarse al proyecto pues llegó aún más Madrid y Madrid necesita aún más ilusionante y que sea timador adornado lo siguiente ha dicho Iglesias en hace referencia más Madrid yo soy más Errejón y más Carmena que los propios Errejón y Carmena ha insistido el ya exlíder de poder

Voz 0470 18:33 Nos roban un ascensor con

Voz 1462 18:36 pasajero dentro la persecución de la

Voz 0470 18:39 policía subiendo y bajando las escaleras ha durado cuatro horas fue el propio pasajero quién pulsó el botón con la campanilla para alertar a las autoridades la policía está intentando recuperar el control del ascensor pero no puede subir porque excede el peso máximo autorizado

Voz 22 18:55 a última hora Arman cuéntanos

Voz 0415 18:58 rumba acaba de presentar su nuevo modelo turbo que aspira a ochenta kilómetros por hora los primeros probarla aseguran que como te del Pieter revienta activar ni salir quitando de casa

Voz 18 19:13 vamos a

Voz 1462 19:14 con algunos titulares breves pese Tolox supera Khaleesi como nombre más puesto en dos mil diecinueve un jefe no entiende porqué su empleada llega tarde silla ya hace seis horas que dio a luz a discoteca Pachá empezará a pagar la suscripción premium Spotify esta misma semana un bebé con sólo dos meses de vida ya tiene tres años de montaje de vídeo una maleta perdida de Iberia permite saber cómo vestían los españoles en mil novecientos noventa y uno a mí una báscula seis horas orbitando alrededor de un gordo

Voz 2 19:53 sí Vidarte vida eh

Voz 0470 21:03 mucho bollería hace falta hoy hoy el ministro de Exteriores de España Josep Borrell se ha quejado de la lentitud de la Unión Europea para tomar decisiones Se refería borre ya la dificultad de la Unión Europea para fijar una posición sobre Venezuela

Voz 32 21:16 dos muertos día a día ha todo lo que ha ocurrido estas horas no no es extraordinaria lentitud con que la Unión Europea trabaja ahí adopta sus decisiones ya ya hecho que tema que hubiera podido ser de utilidad hace cuatro meses y de altamente no sabe

Voz 0470 21:34 Bush sino puede ser o no habéis oído alguien intentando encender una cerilla bueno era muy largo no no no es tan fácil aguantar la concentración cuando alguien habla tanto Estados Unidos Donald Trump ha reconocido la autoridad de Juan

Voz 0230 21:50 sí

Voz 0470 21:51 varios países latinoamericanos también Canadá también en España estamos creando un nuevo género diplomático que es el casi casi

Voz 0230 21:57 en España casi casi reconoce a Juan Why do pero no

Voz 0470 22:11 Pedro Sánchez está en Davos que por cierto Pablo Casado se ha quejado de que Pedro Sánchez alarga sus viajes para no volver a España bueno pues Pedro Sánchez está en Davos ya ha hablado por teléfono con Juan Why Do it dice que ha alabado su coraje dice tener una gran gran sintonía con él pero no ha reconocido agua ido como presidente Podemos pide que no se reconozca considera que hay un golpe de Estado pide que España no vale un golpe de Estado Albert Rivera pide que se reconozca que España lidere esta posición en la Unión Europea

Voz 0040 22:45 yo Le pido que hoy cuanto antes el presidente Sánchez del Gobierno España pongan a España donde se merece en la dignidad pongan a España no la democracia pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guayre del presidente Guido de esa transición democrática

Voz 0470 23:01 esta mañana Felipe González pedía que se reconociera Juan guardó desde la Unión Europea González pide que la Unión Europea sea capaz

Voz 34 23:09 lo que sí extendido es que la Unión Europea después de declarar ilegítimos a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país

Voz 0470 23:21 José María Aznar ha pedido algo parecido en declaraciones a Efe ha pedido algo similar pero con su lenguaje peculiar ya ha pedido que España no se arrastre Aznar introduce siempre un plus de violencia en el lenguaje es una persona que está en la mesa pide el pan te dice utiliza ese manojo de plátanos que tienes por mano y también puto pan pocos rogó lo mismo te Peter Pan en realidad no sobre el lenguaje Felipe González considera que Nicolás Maduro es peor que un dictador no tanto de hace mucho tiempo no arbitrario es peor que un dictador un tirano arbitrario caramba del gran Isaías

Voz 26 24:10 se puede ser dictador sin ser

Voz 0470 24:13 mira no arbitrario desde luego el mundo del autoritarismo está lleno de matices pero en la medida en que un dictador no somete a control su poder un poco arbitrario ya ya así que es lo suyo otro matiz que introduce Pablo Casado llama Maduro sátrapa

Voz 18 24:28 el

Voz 0470 24:36 el sátrapa sátrapa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por las unidad no alguien le dices atrapa se queda llorando en una esquina

Voz 28 24:49 va

Voz 0470 24:55 escuchamos a Nicolás Maduro en el teléfono de aludidos lógicamente que también va a Isaías por cierto porque en su defensa dice no a la violencia

Voz 0230 25:03 no al golpismo no a la guarismo

Voz 29 25:07 la violencia no dudó el PIB

Voz 0470 25:12 lo de la guarismo ahora mismo me declaro que no léxico completamente más de Nicolás Maduro como es natural todos apelan a la democracia para defender su posición

Voz 29 25:23 pues juramento un cualquiera como presidente o es el pueblo venezolano quién elija a su presidente

Voz 0470 25:32 Juanjo ha ido esta mañana en Hoy por hoy defiende que quién se autoproclamó fue en realidad Nicolás Maduro

Voz 34 25:37 no pero hay países que lo reconoce Pili ya que era para duro no dando una lección de Judas en Venezuela pues eso sí fue una autoproclamada son de Maduro porque el pueblo no eres tú en el pueblo estaba cantando no no está respondiendo a las pruebas en la gente apoyando a

Voz 35 26:02 libertad

Voz 0470 26:04 sí bueno es una nueva versión de autoproclamado yo autoproclamado de que autoproclama tardó

Voz 18 26:09 esas escuchamos a Maduro Maduro romper

Voz 0470 26:12 las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en un tono que podríamos calificar de gol eso los especialistas que hace muy el carrusel de los lo podrán decir que después de marcar un gol el narrador mantiene la tensión pero contando algo que ya sabemos es decir el gol el gol va de abajo

Voz 18 26:30 sí pero el gol de arriba abajo y Rodrigo

Voz 25 26:34 Sandro Damon

Voz 18 26:40 acabado en la red

Voz 25 26:43 no hombre acabado es vamos de arriba

Voz 0470 26:45 abajo así de arriba abajo en pos gol Maduro rompe relaciones con Estados Unidos

Voz 29 26:50 lo romper relaciones diplomáticas y política con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos

Voz 0470 26:57 unido a continuación serían un poquito más arriba

Voz 29 27:02 era todo intervencionismo aquí hay Teeth Liga trajo aquí con lo dispuesto defender esta tierra

Voz 0470 27:13 tengo se solucionará esta crisis quién lo sabe cuándo con quién lo sabe Maduro ha dado un plazo de setenta y dos horas a los diplomáticos de Estados Unidos para abandonar el país una cifra a lo mejor es casual pero setenta y dos horas no son ni cuarenta y ocho en y que

Voz 29 27:28 el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Norteamérica en Venezuela

Voz 0230 27:35 setenta y dos horas acabará siendo reconocido como presidente quién se acabará como presidente

Voz 0470 27:42 no se sabe pero si hay algún dato de reconocimiento virtual la cuenta verificada de Instagram la tienen nos lo cuenta Marina García

Voz 1915 27:51 los dos Maduro se defienden en Instagram con presidente de la República Bolivariana de Venezuela pero sólo tiene todo azul Waldo lo cual significa que que que que queda en duda quién de los dos y que significa el tipo azul pues indica que insta gran reconoce que eres a una figura publica una celebridad o una marca global es muy muy importante Instagram te Giamatti te lo pone sino tú lo puedes solicita

Voz 21 28:13 como sólo lo tienen no queda claro quién

Voz 1915 28:15 de los dos ante la polémica las redes sociales han hablado dice Nicolás Maduro no estaba verificado en Instagram Mi en Facebook y no hemos eliminado la verificación en ningún momento pero Juan guay dos sí la tenía desde noviembre de dos mil dieciocho osea antes de auto proclamarse

Voz 0470 28:30 presidente de momento Why do en Instagram lo tiene verificado una cosa más sólo por un detalle en realidad es gracioso pero no de morirse

Voz 18 28:38 pero sí pero sé que es un gracioso si así pero

Voz 0470 28:41 Nos permite poner la sanción del ministro de Fomento

Voz 18 28:44 no

Voz 2 28:55 más

Voz 0230 29:00 sobre la huelga de taxistas el ministro Ábalos hace unas teorías sobre la patata caliente que después de escuchar varias veces no resulta fácil de entender él dice que no se ha quitado de encima una patata caliente sino que son otros los que no quieren recibir la patata caliente porque no saben gestionar patatas calientes veréis que en el relato hay una patata caliente que va de acapara ya pero no está claro quién es el propietario de la patata

Voz 36 29:21 bueno no sacamos trampas yo me encontré un problema por lo tanto yo no es que me quité ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos ese argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente es curioso no lo Mela pase que yo no la quiero es que es tanto como asumir una incapacidad propia

Voz 0470 29:38 sí pero no se sabe de quién es la patata Él dice que es la encontró que otros no la quieren pero que él no la pasa aunque ya no la tiene

Voz 37 29:45 era

Voz 0470 29:47 ha desaparecido una patata caliente

Voz 20 29:55 eh

Voz 18 30:03 animará dicen todo por la radio pues hablando de cositas calientes venga

Voz 35 30:15 hombre calientes esto esto se

Voz 18 30:21 es más caliente que me Paca bueno pero no si eso no

Voz 38 30:48 esto menos así suena el sexo de pavos vacas gatas y burros se tenía del reino animal ya el Murphy mucho

Voz 0470 30:55 Hamilton bueno seguro que todos ellos a pesar de

Voz 38 30:57 bien que parece que se lo están pasando seguro que todas ellas envidian al animal protagonista de hoy que no emite sonidos y por eso no lo he puesto y otros son los cangrejos ermita años son unos crustáceos marinos que sea agencias las conchas de caracoles muertos para resguardarse porque ellos tienen el abdomen muy blandito entonces cogen caracolas vacías se que hacen suyas la Concha es su posesión más valiosa y cada cangrejo la adapta con su cuerpo la por dentro para estar más cómodo las conchas son tan importantes que los cangrejos dormita años pelean a vida o muerte por ellas

Voz 18 31:29 incluso se las roban

Voz 38 31:31 Murcia finales para su supervivencia pero que pasa que esas casas portátiles en algunos momentos son un problema por ejemplo para copular cuando llega el momento el inquilino debe abandonar la Concha y entonces otros cangrejos aprovechan la ausencia para ocupar el refugio Banon extrema Concha hinchable no no no no no sé que ha muerto y el cangrejo se mete dentro simplemente pero cuando sale para buscar tema pues la quita toda la naturaleza sabia ha tomado cartas en el asunto ya ha hecho que desarrollen un mecanismo que les permite copular sin tener que salir de casa

Voz 18 32:05 toma y eso es lo que hice

Voz 38 32:12 los cangrejos ermitaño han desarrollado penes sustancialmente más largos que los otros cangrejos para aparearse sin tener que aventurarse demasiado lejos de casa

Voz 18 32:21 sí han descubierto se llama luego de Estados sólo tiene que sacar el atributo Pataky retráctil con este alargamiento

Voz 38 32:29 algunas especies de este cangrejo ermitaño el pene representa una tercera parte de todo el cuerpo

Voz 18 32:34 bueno tampoco es para tanto

Voz 25 32:40 no

Voz 39 32:46 bueno bueno

Voz 21 33:08 queda para la historia esta frase de del burro

Voz 18 37:59 una vez recuperados de la historia del cangrejo ermitaño y bueno para muy buenas tardes aquí estoy como un ermitaño ermitaño que hay me han cobrado de más reclamos no me hacen caso qué hago ha quedado claro momento haga sentir ese poder tengo un abogado legalizadas tú y los tuyos tenéis consultas invitadas con abogados expertos

Voz 18 38:45 Mateo ha ocupado Especialistas secundarios yo

Voz 0415 38:53 qué pedir precaución amigo conductor porque las condiciones amigos las cutreces las españolas son extremas hay mucha nieve y mucho hielo hay mucha niebla y todo eso además con rotondas sea todo en fin que hemos invitar hoy a una persona que nosotros un poquito como motor en plena ola de frío salvamos al Pedro J que es profesor de autoescuela y experto en conducción extrema Pedro J gran buenas tardes

Voz 44 39:19 hola buenas gracias por ese aplauso

Voz 18 39:22 no

Voz 0415 39:25 rapto el señor ver es experto

Voz 18 39:30 verdad

Voz 0415 39:32 todos los espontáneo verdad bueno usted es experto en conducción en hielo y nieve hace muchos años no

Voz 44 39:38 sí señor bastante daños a hace más de diez años ve hace veinticinco años se desde la salida hasta la puesta de sol en urbana

Voz 0415 39:46 el reto correcto más de cinco años no supongo que cuando hay nieve y hielo en la carretera hemos de conducir de manera

Voz 0470 39:54 distinta no son buena no conseguir el primero

Voz 0415 39:56 con checo quedaría a la gente con los escucha a los de coger el coche este fin de semana en el norte de toda

Voz 44 40:02 el ALCA batería Bailey el depósito lleno llevar cadenas batería en el móvil una bolsa quietos fe doble fila cono sin conductor por un tiempo superior al dos minutos que dice sí a cree que que se sí pero sólo es averiado

Voz 0415 40:15 pero una cosa es imposible seguir los siglos

Voz 44 40:18 siento lo siento loseta en la costumbre de de de de de de de es que así

Voz 0415 40:22 ya pero estoy sí habló sin habla habla usted si fuera él trajo también lo es que es insoportable

Voz 44 40:29 en una de formación profesional pero a una cosita pero un poquito como vosotros los que trabaja la radio no que siempre cuando decía algo así interesante para enfatizar puesto argumento poner un efecto sonoro no verdades para arriba

Voz 18 40:41 no no no

Voz 0415 40:45 todo está confundiendo el trabajo con la vida personal de la persona nosotros no cuando estamos fuera de la radio tenemos una conversación normal como cualquier otra persona

Voz 44 40:52 sí que lo hace el a la música

Voz 0230 40:55 me mira me deja usted pasmado

Voz 44 41:00 y no he hecho nada no metí efectos y no Dani cuente lo de la subirla musical con decía cocas parece otra

Voz 0415 41:09 no vamos subiendo música cuando decimos al contra sabe porque no se sabe por qué porque la gente que no

Voz 18 41:15 oye la radio los hombres y mujeres que cada día nos levantamos por la mañana para producto radiofónico estamos por encima de una trascendencia

Voz 0415 41:30 sí es que ese profesional oiga pero al tema no hemos dado ningún consejo con los oyentes Sobrequés para conducir en condiciones adversas usted se da cuenta de ese tema

Voz 44 41:38 bueno me di cuenta esta vez sí pero creo que tengo preferencia vete a la mierda se inserta

Voz 0415 41:44 bueno de puede decirse eso lo único que podemos decir es que

Voz 44 41:48 entonces en Calahorra

Voz 0415 41:56 luego te escucha lo que dicen no tiene que ver con lo que hablamos euro deporte

Voz 44 41:59 herreño

Voz 0415 42:02 lo que sí sí sí el loco todo lo dejamos aquí Amira

Voz 20 42:10 J JK

Voz 33 42:12 eh Nuestra relata

Voz 20 42:31 por eso cantaba Susana por los animales

Voz 45 42:39 están Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes qué se cuece en Internet pues mira coge papel y boli lo coge aquí lo tengo lo tenéis a mano por el móvil o conjunta roto bueno también o en el aire si queréis ver ellos son alarde un tuit de la usuaria arroba es en la seis que ha generado más de treinta y dos mil respuestas en los últimos días es un tuit en el que plantea ocho posibilidades escribir la letra X la primera línea de izquierda derecha la primera línea de derecha izquierda de arriba abajo de abajo arriba hasta ocho formas distintas a ver yo por ejemplo esquivo la X la primera línea de izquierda a derecha de arriba abajo y la segunda línea de derecha izquierda de arriba abajo como si no

Voz 38 43:20 entre derecha izquierda para abajo es que Izquierda derecha pero sí sí

Voz 18 43:25 según las de las dos

Voz 21 43:27 es mayoritariamente aquí en el cual las cuales Masako pues mira eh hablada con lo Bernardo profesora de Infantil del colegio Santiago el Mayor en Pontevedra ha explicado cómo enseñan a los niños a escribir la letra X se les enseña a los cinco años

Voz 46 43:40 pues no la trabajamos hasta los cinco porque primero hacemos una serie de pasos de la primero UTI utilizamos partimos siempre de los trazos restos después pasamos a las inclinadas que quería de ahí de donde saldría esa grafía entonces yo esa vamos a hacer en la segunda vuelta en Sevilla tierra derechos de arriba abajo sería al contrario de derecha izquierda ir de abajo arriba

Voz 21 44:07 vamos a los niños les enseña la primera de arriba abajo y la segunda de abajo arriba nosotros ya de adultos pues lo cambiamos digo yo

Voz 0470 44:14 pero si escribes la X sin levantar el boli

Voz 18 44:17 te saluda

Voz 21 44:22 bueno esto pasa con mayúscula la X minúscula

Voz 46 44:26 serían dos pies encontradas que bueno pues que no se separan porque son muy amiguitas

Voz 0470 44:32 lo Gallifa

Voz 21 44:34 dos tres dos tres que son muy amiguitas bueno el tuit ha revelado que la cosa además por países porque por ejemplo los ingleses mayoritariamente escriben la X de este modo la primera línea de derecha izquierda de arriba abajo y luego de izquierda derecha de abajo arriba vamos no ingleses de nuevo la acentuarse siempre al revés

Voz 18 44:53 tal

Voz 47 44:57 sí podemos decir que sería el Brescia

Voz 21 44:59 la gracia esto es americanos sin embargo optan por las dos opciones mayoritarias como en España que siempre la primera línea de arriba abajo como como decíamos antes a Ekin ha respondido a que las personas que dibujan de abajo hacia arriba la primera línea de la X también son las que colocan su papel higiénico en el soporte de madera

Voz 18 45:15 la recta que esto es incorrecto

Voz 0230 45:23 no

Voz 45 45:27 el jueves el papel con vamos hacia arriba que huelga por fuera porque claro claro claro

Voz 18 45:45 un palo

Voz 19 45:46 yo no uso

Voz 0470 45:49 hay una mirada sobre el tema papel higiénico pregunto no es un gran debate Internet está la carabela y hay gente muy rara igual que el limpiarse sentado de pie hay gente que no lo defiende a muerte

Voz 18 46:05 la empresa que guardada eh yo creo que lo que no todo es claro eh te deja habrían abrir desde vamos vamos con la hora de la merienda mira mira mira atónita coral guarismo más

Voz 0470 46:27 las guarismo de Facebook los algoritmos Vera

Voz 18 46:30 pues sí

Voz 21 46:32 pero el contexto el traducido Nicolás Maduro no significa nada bien mencionó a golpismo no habla guarismo no

Voz 0470 46:39 no no hacer números ya no si se me imagino sí seguro pues vamos a hablar de de de los algoritmos es como premian y castigan a las empresas porque hace poco ha saltado la noticia que Play Ground se ha quedado con tres millones de los trece millones de usuarios que solía tener activos en Facebook y esto es una muestra un botón también la pasado a hackers que te tener toda es ese en Gates que tenían Facebook le ha ido bajando poco a poco al ser modificado el algoritmo mostró que que es que es el algoritmo en general pues es una fórmula de matemáticas que amoroso modo trata de solucionar un problema eso eso es un algoritmo por definición lo que hacen los algoritmos al final ves pues eh hay por ejemplo yo he hay tres tipos están los algoritmos supervisado no supervisados in lo de aprendizaje reforzado esto esto viene a ser un campo muy que no controlo mucho pero más o menos se the Machine Learning esto es que esto es el Skype Net básicamente sea máquinas que no superan entienden que el comportamiento humano Ia y adaptan sus movimientos en la red para para la ofrecerte como un mejor servicio por ejemplo un algoritmo supervisados serial de Youtube el de Youtube analiza por ejemplo la afinidad del usuario a cierto tipo de contenido luego lo valora por ejemplo que hizo con el contenido de con la publicidad si la asaltó la paso o por ejemplo el tiempo que vio el contenido ha sido estuvo viendo poco o más tiempo es entonces Youtube computación dice el contenido a ti te gusta ver antes de que tú sepas que quienes ya que es la movida eso también lo hace Facebook el de Facebook por ejemplo se llama ron

Voz 18 48:22 sea el porte de Ram no sé cómo contra el tango filtrando vete

Voz 0470 48:30 en el ranking Facebook luego tiene vaya forma de de hacer esto por ejemplo en las historias normalmente tiene otro algoritmo que se llama Stories relevancia es simplemente te ordena las historias por tu preferencia de visualización no te las ponen en cronológicamente cómo se han subido sino si tú te gusta ver mucho las historias de La Ventana se van a salir de La Ventana eso cómo está el jacta Search que es otro algoritmo que tiene fe para para darte las por ejemplo si tú te metes más en las fotos que tienen cierto tipo de jactan pues te van a salir pues esas fotos pues primero gatito al principio porque esto antes no pasaba antes era cronológico totalmente Facebook entonces tú también te has en Facebook que había publicado antes tenía su preferencia Hay tal ya esto no es así ahora se computa todas las cosas que están los algoritmo y te lo todo lo metan ahí te lo echan a la cara preguntas no te guste esto es lo que le fallaban mira mente este guste sobre al Golfo hemos hombre a ver pero es que esto no se sabe nunca porque a veces el clima juega contra mí por ejemplo funciona muy muy interesante sabéis que Netflix las aplica las miniaturas van cambiando esa pero yo no sabía que yo quería que le van cambiando pues rotación del tiempo más no no las miniaturas normalmente son caras textos cierta ciertos colores son adaptados a tu gustos previamente seleccionadas por lo que tú haya explicado anteriormente Hong antes Matxin aprende de tiro sea luego nos quejamos dice no que no espían Si estás aceptando portando enorme sí

Voz 0057 50:09 de angustia Jonathan también murió no tienen mes así en Guayre

Voz 0470 50:13 me dirás te voy a dar como unas cuantas claves yo no soy partidario de estas claves para triunfar en en Instagram pero porque realmente entorpecen todo lo que es Instagram no me no genera contenido nuevo ni nada pero esto son las claves para triunfar organismo en Instagram eh cuida las fotografías referidas

Voz 0415 50:33 esta gran primero se cargaron las

Voz 0470 50:35 cuida la fotografía la calidad no supera la cantidad siempre más cantidad que calidad sea si puedes Porta todos los días poste a todos aunque no tengas ideas eso es así yo he usan las herramientas que ICSA que uno va Facebook si usan lista gran Stories la han sacado usa las siempre si ponen los directos usa los siempre porque va a premiar que tú si su base en Instagram a sorteos aunque luego no de premio lo hace mucha gente en Instagram hay mucha gente aquí no aquí no hay digo mucha gente de tóxica o los cabrones

Voz 18 51:08 no

Voz 0470 51:11 luego and Climate en tus en tu foto siempre clic siempre Vila a la gente comenta con tu color favorito aunque no tenga nada que ver con la foto para llenar tus comentarios si tener más en esto lo hace también mucho a la gente que tengo amigo por ejemplo también no pero ofrece información extra en las fotos da igual que sea copiada la Pola ahí porque eso le va a hacer lo que los usuarios pues lo vean siguen las tendencias siempre si hay es ahora mismo se la gente se come pastilla de jabón como pasó en enero del año pasado como que me parecía si no sabías eso no te lo de pastillas de detergente había un reto de meter una gente Lago que hay aguantar la no sé cuánto tiempo madres tanta gente que no se por la salud por los seguidores que aquí lo que diga pero no tragaba acabas jabón quién aguantaba porque

Voz 48 51:59 a la pregunta

Voz 0470 52:02 allí al final es que al final todo cuenta posters siempre las victorias en las en las horas más gentilicio con Santi

Voz 18 52:11 no no por ejemplo

Voz 0470 52:16 en la España pase no se de de cinco a nueve de la noche eso es la la de una una que me dio mi madre que esta las esa labora haber estudia Derecho

Voz 18 52:28 bueno bueno bueno aleja

Voz 0470 52:34 lo malo

Voz 49 52:37 no el fútbol

Voz 0415 52:49 sé que estamos en clase de música pero no sé lo qué es esto

Voz 0057 52:51 pues ya sabes que eso nos vaya Stripes esto es el Seven Nation Army que ahora va a arrancar la guitarra el bajo todo a una batería y os va a sonar porque hoy voy a hablar de una cosa que se llama el grupo que tú la semana pasada cuando hablaba de cambios de ritmo dijiste esto es el rubio te dije no exactamente el club es lo que no tiene vacaciones luchado Un poquito bueno que es el groove el grupo es una palabra que se dijo un poquito digamos durante los años treinta Bruce el literalmente es el surco pero estar tras estar en el surco es estar en el rollo y pillarle el rollo algo es pillar cosas imperceptibles como decir está espiando el rollo a lo que cuento que es estás pisando de los diferentes matices que hay dentro de la sal gorda que yo voy contando bueno pues eso es el grupo es pillar las cosas y la picardía de una canción los ritmos que hay detrás del ritmo principal que parece ser el que manda pero luego hay cositas que ocurren que acaban adornando eso pues el duende el duende sí pero pero me vais de de los negros es un poco más tangible de lo que que son como los matices la sutileza vamos a ver esta canción con mucho más duro

Voz 22 54:17 ambos saltando mal guitarrista un órgano

Voz 0057 54:38 la versión de los White Stripes osea la original era todos a una ta ta ta ta ta ta pues este cada uno va dando sus saltitos va golpeando en diferentes sitios con lo cual están formando un grupo que es lo que llaman sea el contrapunto las diferentes momentos en los que golpea cada instrumento crean un ambiente que es el Bruce

Voz 2 54:54 escucha

Voz 0057 55:01 ya acaban todos a piñón fijo eso es el luz fundamentalmente osea ese han vendió que se queda con los diferentes ritmos indefinible que a veces están muy de fondo que hay detrás del ritmo que parece ser el principal voy a poner un ejemplo muy claro por ejemplo los Beatles cuando grabaron originalmente uno de sus primeros éxitos que la el título Sampe

Voz 2 55:19 la batería

Voz 0057 55:33 todo el mundo digamos está haciendo del mismo modo de de acentuar daron compraba aérea habéis pero se lo das Anna Simon hice esto tiene necesita agrupa osea necesita que haya un poco de ambiente necesita que aparte el ritmo principal haya otros y seis os hemos pasado se va puntos extra a los realmente ya lo respeta Fun fun fun pero detrás se fije la batería hay más estoy haciendo

Voz 2 56:16 para que esto

Voz 0057 56:19 sea tiene mucho más Bruce porque tiene ritmo matizados de fondo que sí es de planes esto es difícil de pillar hasta que seguramente la semana que viene si pensamos por terminarlo pero el más ejemplos el grupo es una especie de peleas útil por golpear en diferentes momentos osea por no hacer los acentos exactamente en el mismo sitio expresó una especie de pelea ante los instrumentos que eso es lo que eleva el sabor saltarín vamos a hoy por ejemplo la batería de superstición de Stevie Wonder cuando arranca

Voz 52 56:50 lo básico

Voz 18 56:54 pero echar estando

Voz 52 56:56 tal Tata

Voz 22 56:58 a todo el mundo empieza a hacer sus

Voz 0057 57:01 los al mito

Voz 22 57:05 osea

Voz 0057 57:06 complican lo que parecería es el ritmo básico lo complica con otras cosas de fondo que son muy sutiles Xeral le meten un poquito de Grup vamos a ver una versión de un grupo que se llamaba The Big Fat Gats

Voz 18 57:15 que no se dan cuenta de que hay que pelearse un poco más

Voz 0057 57:18 están casi todos al piñón

Voz 53 57:20 la batería si a atado

Voz 22 57:24 muy bien tratado

Voz 53 57:27 a Tata el órgano

Voz 0057 57:29 la guitarra no se pelea en lo mismo mal porque si hacer lo mismo no estás creando un ambiente de aquí pasa algo diferente no hay una especie de carril único y lo que queremos es un carril diferencias y volvemos a hablar Stevie Wonder veréis cómo se pelean el órgano con el otro órgano