La Ventana (24/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 a esta hora el trabajo de los mineros en Totalán para rescatar al niño Julen acaban de comenzar Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 3 00:15 buenas tardes sí acaba de comenzar el operativo de rescate propiamente dicho dos efectivos de la Brigada de rescate minero de Asturias acaban de descender por la jaula expresamente diseñada para esta operación bajarán setenta y dos metros a partir de ahí escaparán a mano y con medios mecánicos manuales los cuatro metros que los separan del pequeño Julen es el niño de dos años que lleva once días enterrado en ese pozo de Totalán en parejas en turnos de treinta minutos con soporte vital y asistidos por bomberos y efectivos de la Guardia Civil especialistas en rescate de montaña y actividades subacuáticas Se prevé que tardarán veinticuatro horas al menos en llegar hasta el pequeño

Voz 0313 00:51 aquí tenemos alguna novedad en el conflicto del taxi Ester Bazán

Voz 1915 00:53 la huelga de los taxistas en Madrid seguirá siendo indefinida según acaban de anunciar en rueda de prensa mientras en Ifema donde han establecido su voz se de operaciones de concentración esperan

Voz 0313 01:02 alguna novedad política de momento en calma Alfonso

Voz 1915 01:05 GEA buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0089 01:07 aquí continúa la concentración hay algo más de relajación en el ambiente se nota ya que el cansancio de los cuatro días de paro va haciendo mella pero eso no significa desde luego al por lo que vemos que se haya reducido el número de taxistas de cualquier modo se esperan novedades tú lo decías pero por si acaso ya está diseñada en la Estrategia para mañana viernes habrá encadenamiento el lugar donde se van a producir sigue siendo un secreto ya además mañana un grupo de taxistas inicia una huelga de hambre el sábado Ifema estos recintos feriales van a coger una paella de los taxistas al acaban asistir las familias de los concentrados

Voz 4 01:42 el presidente del Parlamento Europeo que ha hablado con el auto

Voz 1915 01:44 proclamado presidente ido anuncia que la semana que viene se va a debatir una resolución sobre Venezuela corresponsal Griselda Pastor adelante resolución

Voz 0738 01:53 sí que convoca sabiendo que populares y liberales exigen

Voz 1915 01:56 su reconocimiento el desvaído palabra que de momento

Voz 0738 01:58 ha sido la alta representante en su declaración oficial argumentando que la Unión apoya la Asamblea pero no reconoce al nuevo presidente porque quiere elecciones creíbles posición oficial

Voz 1915 02:09 decimos de momento porque hay muchos movimiento

Voz 0738 02:11 los hay intensivos contactos entre las capitales ya entre los diplomáticos y mañana se ha convocado un debate especial sobre este tema a nivel de los veintiocho representantes permanentes

Voz 1915 02:23 el líder de Podemos en Castilla La Mancha ha convocado a los dirigentes territoriales de la formación en Toledo después de la ruptura entre Iglesias y Errejón los deportes vamos ahora con ellos Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0545 02:34 qué tal buenas tardes esta noche termina en la ida de los cuartos de fina

Voz 0441 02:36 al de la Copa del Rey a las siete y media se juega el Español Betis en los catalanes Ruby cuenta con muchas bajas para medirse a un rival al que no ha conseguido ganar en los siete partidos en los que se ha enfrentado hoy en el Betis Setién quiere llegar lo más lejos se ira con todas las nueve y media en el Bernabéu se disputa el Real Madrid y Girona en baloncesto tenemos esta noche desde las nueve El Real Madrid Efes de la jornada veinte en la Euroliga

Voz 1915 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid vamos

Voz 1915 03:02 los con los detalles de esa información que acabamos de conocer los taxistas de Madrid siguen con su huelga no aceptan las

Voz 0545 03:08 propuestas de la Comunidad de Madrid a la que acusan de ser

Voz 1915 03:11 darse a negociar con muchas líneas rojas en una rueda de prensa que acaba de determinar los representantes de los taxistas han pedido más tiempo de contratación para los súbete TC que el que la Generalitat ha ofrecido en Barcelona Miguel Ángel Leal ex presidente de Efe de taxi

Voz 5 03:25 digo más tiempo el Barcelona hay diez mil taxis Madrid casi seis siete mil vs entonces dieciséis mil taxis que Madrid el tiempo este es lo que da bastantes de nuestros compañeros no sólo no ha caído si lo que están aumentó estamos dispuestos a llegar hasta el final volcado insulto que hemos recibido por parte de la Comunidad de Madrid fue

Voz 1915 03:50 el Consejo Ciudadano de Podemos en la capital se reúne esta tarde para analizar la situación actual la formación tras la renuncia del partido a presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid fuentes del partido en la capital reconocen su desconcierto por esa decisión hoy en la ser la fundadora de Podemos Carolina Bescansa ha calificado como un error no concurrir en Madrid con Carmen y con Errejón y cree que Pablo Iglesias está tomando las decisiones por cuestiones sentimentales

Voz 0392 04:12 desde luego sería un error eso eso no me cabe duda que sería un error y sobre todo creo que habría que que habría que explicar políticamente porque eso yo yo todavía hoy no lo entiendo no todavía hoy no entiendo porqué algo que a mi juicio ese extremadamente positivo que se cree un doble ticket entonces no acabo de entender desde el punto de vista político porque eso perjudica a la Comunidad de Madrid

Voz 1915 04:35 si las nevadas de estos últimos días en la sierra van a permitir que la estación de Valdesquí abra mañana por prime vez esta temporada la estación de Navacerrada abrió la semana pasada aunque ahora está cerrada por cuestiones meteorológicas en cuanto al tiempo sigue el fuerte viento en la sierra en nivel amarillo por rachas de hasta ochenta kilómetros por hora a esta hora tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1 05:07 en ese

Voz 2 05:09 zifios informativos

Voz 6 05:16 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once con alta condiciones de Línea directa punto com recuerda si usas una furgoneta para trabajar sólo Limia director gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 1280 05:41 héroes imbatibles dioses inmortales y terribles monstruos mitología para niños una colección de divertidos cuentos ilustrados para descubrir las mejores historias y aventuras de los mitos clásicos domingo veintisiete Teseo y el Minotauro por solo un euro con noventa y nueve con el país

Voz 1 05:57 equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente

Voz 7 06:02 en la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 8 06:17 cuando una puerta se cierra las puertas de Force abre no

Voz 9 06:21 veinte el veinticuatro el veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva te un vehículo de gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como un Ford Kuga siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC que hasta fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 10 06:38 oye David tú tienes alarma se destruidas diré es que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 11 06:51 proscrito con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 07:04 la cuesta de enero este año con Coca Cola te costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de tus compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso el ticket de compra

Voz 7 07:20 más información en la cuesta abajo de enero punto com

Voz 8 07:24 porque sabemos que te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado el Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días como el del lomo fresco

Voz 13 07:32 trate cerdo raza duró por sólo cinco con noventa

Voz 8 07:35 euros el kilo acostumbra te ahorrar

Voz 13 07:38 Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 8 07:44 yo lo llamo futuro yo no llamo

Voz 14 07:47 yo lo llamo esperanza yo lo llamo excelencias

Voz 15 07:50 a todo esto nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación da Fundación Caixa

Voz 1826 08:03 ahora vuelve a ayer a casa in mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer que ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 1 08:14 los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera se presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 5 08:57 millonario en un abrir y cerrar de ojos millonario en un chasquido en un santiamén en un cero coma millonario a toda mecha millonario echando chispas millonario a la velocidad del rayo rosca mega millonario de la fe el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros están hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios rosca mega millonario de la ONCE te millonario me Garrafe

Voz 8 09:28 lo que acabas de escuchar es un recuerdo un gran recuerdo porque cuando algo te llega muy dentro no se olvida fácilmente

Voz 16 09:35 con grandes viajes de Viajes el Corte Inglés descubre increíbles experiencias por África Asia América reserva hasta el dieciocho de febrero con hasta trescientos euros hasta un doce por ciento de descuento impago en seis meses ir viajes de novios tendrá hasta doscientos euros ETA

Voz 6 09:51 ETA regalo de Viajes El Corte Inglés Viajes el Corte Inglés grandes viajes gran recuerdos

Voz 15 09:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:03 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias y son ustedes cinéfilos y más aún si son aficionados al western sabrán que uno de los escenarios de los contextos más utilizados para el género ha sido la fiebre del oro en la carrera desenfrenada por encontrar un yacimiento o un puñado de pepitas que convirtieran Enrico al afortunado bueno pues sepan que eso eso no es ningún invento del cine esa epidemia esa fiebre del oro existió como tantas cosas en la vida como empezó por casualidad

Voz 17 10:35 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 13 10:51 no hallaba una del salvaje Oeste la historia del californiano James Marsha para que en aquel veinticuatro de enero de mil ochocientos cuarenta y ocho amaneció atravesarlo regentaba el hombre un aserradero la bomba hidráulica que tenía instalada en el río no tiraba bien el agua no llega basta la carpintería bajó a la orilla intentar arreglarla y allí de reojo vio unos Bree Yibril que salían de entre las piedras del fondo entró en el agua metió la mano agarró un puñado de arena y cuando vio lo que había sacado los ojos lo hicieron chiringuitos acababa de encontrar la primera pepita de oro de California el días enderezó de golpe y así a lo tonto arrancó una frenética carrera por el vil metal la fiebre del oro

Voz 19 11:53 Sáenz de te contaré

Voz 13 11:58 James Marshall agarró sus pepitas de oro a la chita callando se las llevó a autentificar lejos de donde vivía para que nadie supiera dónde las había encontrado si corría la voz tendría que repartir el filón Perú secreto así no se podía guardar mucho tiempo y la noticia acabó apareciendo meses después en el New York Herald estalló la locura llegaban familias enteras por tierra y por mar carretas repletas de cachivaches con gentes que lo abandonaban todo a cambio de encontrar oro en la prometedora California la primera oleada arrastrada por la fiebre del oro llegó a lo largo de mil ochocientos cuarenta y ocho fueron los que más villano los primeros de cartones de la zona llegó otro enjambre al año siguiente despreciados por los pioneros conocidos como los del cuarenta y nueve quizás les suene el nombre porque hay un equipo de fútbol americano que se llama así los los del cuarenta y nueve Se refiere aquellos buscadores de oro no quieran haber conocido el San Francisco de aquellos años era un hecho sin ley embarrado unos días polvoriento otros repleto de barracones y con buscadores de oro hacinados que dormían con un ojo abierto y el revólver apuntó porque el vil metal trajo otras consecuencias llegaron ladrones mendigos prostitutas personajes que se ponían hasta las trancas de Whisky barato y te pegaban un tiro por preguntar la hora trescientas mil criaturas invadieron California en una carrera delirante por conseguir oro en una fiebre que se extendió por culpa de una maldita bomba hidráulica que se estropeó aquel veinticuatro de enero

Voz 20 13:55 vaya por tenía Lee Marvin E si llega a ser un poquito

Voz 0313 13:58 que ya no la CAT Daniel oído humano vaya voz vayáis

Voz 14 14:00 teoría y sinceramente que Fun vados estamos ABC los seres humanos

Voz 22 14:08 no

Voz 24 14:15 radio lindo una mirada particular para observar y contar con Elvira Lindo

Voz 25 14:22 es como

Voz 23 14:27 tú

Voz 25 14:31 Pedro Molina eres

Voz 23 14:41 tendrán dispares sino en nivel vendrán no eres vino me

Voz 26 14:56 aunque e insiste

Voz 0545 15:00 sí

Voz 23 15:07 más no

Voz 14 15:14 el Galindo buenas tardes cuál que es cuáles son un beso viejo sí claro claro sí sí sí

Voz 0545 15:24 este fue sólo un beso pero no fue sólo un beso para mí mira Salvador Sobral su hermano al que canta que bonito

Voz 27 15:30 a D

Voz 28 15:35 no

Voz 23 15:38 eh eh

Voz 27 15:46 eh

Voz 0545 15:52 no

Voz 29 15:53 que no es no es

Voz 0545 16:05 pero discos de Luis pero por lo que he leído las declaraciones que ha hecho la prensa tenía miedo porque fíjate estos malentendidos que hay en la historia los músicos Luisa Sobral era la más por tanto la más conocida de los dos hermanos porque es importante compositora hasta hace un tiempo sucedió lo de Eurovisión de repente fíjate pasa a ella como a un segundo plano y encima a ella le daba miedo qué pidiéndole a su hermano que cantará con ella la gente la acusara de aprovecharse de lo popular mano cosas

Voz 0313 16:43 eso de pudor

Voz 0545 16:45 así de bonita la canción es una maravilla

Voz 30 16:51 es más no

Voz 27 16:56 hola

Voz 20 17:01 yo me marcharía ahora a la otra y esto es lo que vamos a poder mejorar no

Voz 0545 17:09 oye además fíjate que me causa sentimientos encontrados porque esta es una de las canciones tal y como las componer Luisa Sobral son canciones cortita en directo al corazón que te colocan sitúan en un mundo en el que quieres vivir luego ya empiezas a leer el periódico todos los dicho sea informarte a leer cosas desagradables yo tengo estos días estos sentimientos por un lado una especie de paz interior que que lucha contra que lucha contra una inquietud que tengo muy grande entre lo que está pasando en el mundo pero inquietud verdaderas de verdad

Voz 31 17:42 al día

Voz 0545 17:47 a ver

Voz 32 17:52 lo piense lo pise

Voz 0313 18:01 estos motivos hay muchos elementos encontraríamos muchos ejemplos para en fin explicar resta esta inquietud que que atenaza a Elvira Lindo ya otras muchas personas esta semana por ejemplo ayer mismo hacíamos bromas en todo por la radio ha sido noticia a Rocío Ruiz que es diputada andaluza ciudadanos droga consejera de de igualdad políticas sociales y conciliación muy bien pues resulta que Vox la señalada bueno ha señalado ha reclamado directamente que que se alargue que dimita o que o que la cesen por un artículo que escribió hace varios años sobre la Semana Santa donde explicaba lo que le para a ella no hablaba del desfile de vanidad que solía serlo que le parecía sí bueno pues parecía digamos que no era muy partidaria para entendernos no bueno la noticia no es tanto porque eso es previsible que que Vox que defiende lo que defiende la ponga parir reclame que que el acceso no debilita sino que ella haya rectificado o haya pedido disculpas por su ofendido a alguien

Voz 0545 18:58 yo es que no podremos hablar al final claro bueno además a hay una cosa osea yo creo que no es casualidad el que hayan revisado el historial de las expresiones públicas de Rocío Ruiz que tampoco creo yo que llevaran una vida pública muy notoria había escrito un artículo sí pero no es casualidad que sea la la nueva Consejería de Igualdad ha yo creo que va a ir rastreando a ver cuáles son los pollos que encuentras en eso no debe tener muchos fallos cuando de repente lo único que se encuentra es que ellas que era un artículo diciendo que no le gusta la Semana Santa no no le gusta gustará ir a la playa pero no gustan las procesiones no no Mimi qué te ha muchísimo no solamente que ya se vea obligada a pedir perdón como si a todos los andaluces lo estuviera aquí dar por obligación

Voz 1826 19:51 cuando además para ser justos Rocío Ruiz no es que dijera que no le gustaba la aquello sino que no le gustaba lo que se había convertido ninguno

Voz 0545 19:59 dar pero tan pero también es verdad yo hace escrito dos años seguidos sobre la Semana Santa eh y sobre eso precisamente la verdad es que a veces da miedo yo creo que hay que escribir sea lo que sea creas lo que creas pero ir arriesgando pero pero es verdad que te da miedo la respuesta es como que tú no pudieran

Voz 33 20:20 y a expresar

Voz 0545 20:23 eh yo qué sé que no que que te gustaba cuando las protecciones eran algo más íntimo y más personal pero no ahora que las ciudades están tomadas por están tomadas por las tradiciones creo que un ciudadano tiene perfecto derecho

Voz 33 20:37 a pensar esto pero lo otro

Voz 0545 20:39 Bin Laden no solamente ya que tenga que pedir perdón si no que el presidente de la Junta de Andalucía tenga que decir que ya ha podido cambiar hemos podido reflex largos conversa si es verdad si os tenéis que entenderla no bueno yo lo que me pregunto primero es en qué medida le impide para hacer consejera de Igualdad y Políticas Sociales el que se guste o no las alguna

Voz 0313 21:06 por aconsejaría procesiones

Voz 0545 21:08 si hubiera una Consejería de de ese tipo pues lógico te tiene que gustar no pasaban poco os acordáis cuando el ministro de Cultura al nuevo ministro Guirado no le no le echaron en cara eso pero sí a Maxi muerta cuando todo a la polémica al echaban incluso en cara que no les gustará el fútbol lo que no le gustan los toros letra bueno entonces es que en fin para hacer político en este país vas a tener que presentar una currículum intachable pero

Voz 33 21:39 lo además de orden moral no de de orden

Voz 0545 21:42 moral personal e íntimo no a mí me preocupo por cuanto yo supongo que vosotros a mí conoceréis andaluces la que prefieren irse de las citadas es que es tan tomados vuelve al toro tópicas

Voz 0313 21:56 mire alargan porque no soportan eso pues ya está

Voz 0545 21:59 no lo valencianos en las hay fallos está el problema

Voz 0313 22:02 ay pero es posible que mira de los tres ejemplos que has dado son muy notorios los tres pero es posible que que en el caso de la Semana Santa en Andalucía digamos que el nivel de susceptibilidad sea mayor por qué no se es posible que tu Valencia digas no escribas bueno digas en una tertulia de radio yo ponía las Fallas a mí no soporto ruido la mascletà joder me voy a kilómetros de distancia porque no tal bueno es que alguien puede molestar te puedo decir pero me da la impresión letrero es una sensación que te mal es que tengo creo que esa susceptibilidad tiene

Voz 1826 22:34 que ver con lo que escribía la propia Rocío Ruiz cuando además creo que los dicho textualmente que se habían convertido en un desfile de vanidad rancio populismo es decir el sí ya no iba al sentimiento profundo precioso que el interés personal e intransferible

Voz 0545 22:46 no yo creo que hay hay varias cosas en primer lugar que el Partido Socialista durante todos estos años también ha participado absolutamente en en el en apoyar en la cultura por encima de todo las tradiciones y la cultura no lo son los tradición

Voz 0313 23:02 son dos cosas distintas efectivamente

Voz 0545 23:05 eh tú tú no puedes decir que caddie de son solamente los carnavales ni que Sevilla solamente en la feria y la Semana Santa imagino que les interesa también promocionar otro tipo de tradiciones que no sean las de toda la vida pero es verdad que durante todos estos años yo no no sé porque el PP Vox ente en la necesidad de defender el el flamenco la Semana Santa o la Feria

Voz 0313 23:29 cómo es esto

Voz 0545 23:31 cuando han estado en primer plano todos estos días si es decir si yo creo que ya en los años anteriores tú no podías decir nada acerca de esto bueno sino querías que te linchan digitalmente no pero aparte de eso yo veo ahora una cosa también distinta era antes era como es decir es andaluz te tiene que gustar esto y ahora es si eres español es una sí sí yo creo que eso es un año así es un salto cualitativo es como eres español te tiene que gustar y a todas las tradiciones de todas las comunidades regiones provincias españolas no bueno yo yo creo que precisamente la y la gente que ha pensado en nuestro país ha ido muchas veces muy en contra de todas estas cosas no

Voz 1826 24:17 en América pasa eso con el sentimiento patriótico quiero decir con el Día de Acción de Gracias

Voz 0545 24:22 bueno lo que pasa que el día de Acción de Gracias es una cuestión es una celebración casi como la Navidad no entonces es una reunión familiar yo no sé si piensan mucho en el significado sino en en en que se van a reunir con sus amigos tu escribe eso sí

Voz 0313 24:37 lo en Estados Unidos diciendo de me parece una bueno lo del pavo en lo peor lo más ridículo del mundo siete echaría mucha gente encima

Voz 0545 24:44 no yo creo que más que con esa tradición empiezo a hacer artículos contra yo yo creo que cada lugar tiene cada lugar tiene

Voz 0313 24:52 suyas Javier Ruibal tengo una canción en su último disco que dice que Dios tiene cataratas digo que generoso eres el nada en la enfermedad podría haber pensado pensaba un poquito más graves visto eludiendo a mí me preocupa

Voz 33 25:03 no sobre todo que

Voz 0545 25:05 que haya que tener un carné para hacer andaluza ya que tener un carné en el que común Eagles con todo con ruedas de molino en el que tengas que en el en el que te tengan que gustar todas aquellas cosas que algunas forman parte del folclore y otras tienen que ver no no solamente con la tradición sino con la religión también no sólo oye las creencias son cosas muy

Voz 0313 25:27 en más personales e intransferibles

Voz 0545 25:30 entonces me digo me ha preocupado me venía preocupando ya lo de lo de las tradiciones en España eh que no es solamente ahora con el Partido Popular pero claro ahora ya de la Junta pidiendo perdón en nombre de quién de todos los andaluces soy yo porque yo lo piensa así también soy andaluza yo también conozco mucha gente a la que no le gustan las traiciones celos el el otro día por ejemplo que escuchaba Pepa Bueno por esto dice padecía algo así como a mí me gustan a mí que me gusta la Semana Santa tengo muchos amigos andaluces a los que no les gusta yo creo que ya incluso tenemos que evitar decir a mi me gusta o a mí no me gusta cuando hablamos porque no no eso no le importa a nadie a nadie le importa que a mí me gusta nuevos me la Semana Santa lo que creo es que debemos defender la libertad de los demás para que les guste o no les gusta en lo que les apetezca

Voz 0313 26:20 hoy todo esto que hoy este caso concreto de Andalucía tendrá alguna relación con el con el a ver cómo lo explicamos con ese movimiento y transgresor entre comillas de contra cultura entre comillas también que llamamos Alter light o derecha alternativa eso de nacional populismo tiene alguna conexión esto ocurrió en Andalucía con otro bueno yo yo creo que sí porque apelan quieres hablar de un libro además que que se refiere a esto norte a los enormes por qué porque yo creo que apela

Voz 33 26:51 van a la a la moral de la

Voz 0545 26:53 gente no a lo que tú eres a a a cosas que deberían como decíamos formar parte de yo qué sé de la de de la individualidad de tus creencias no es un libro que se llama Kill de enormes muerte a los dos mil sí claro lo primero es pensar que que son propias bueno pues un no a mí yo la verdad es que a veces que me he sentido bastante Noor mi leyendo este libro porque se trata de las personas normales no se trata de las personas normales pero está empleado con desprecio es decir que son todas estas personas que soy muy bien como peces en el agua en los fondos de Internet que tiene Info los que debate en etcétera y tal y que llaman a los que no nos enteramos de todas estas cosas para ellos estamos en una cultura popular mainstream que que yo que sé que no gustan las que a veces las canciones que le gustan a todo el mundo las películas que les gustan a todo el mundo que nos gustan los animales que a lo mejor nos hacen gracia unos vídeos de gatitos que no entendemos muy bien en los memez que nos gustan algunos me mes cuando ya se han pasado de moda etcétera que son los datos del mundo esos son los normales así que yo sí

Voz 0313 28:06 a los frikis los medios claro

Voz 0545 28:08 Conor yo no te cuento yo no te cuento bueno claro Tarantino yo creo que él que no tiene guasa ya ya es un elemento pero enorme senior incluso el el Whatsapp sería algo propio de los novios porque los normas andan en Facebook en de incluso Twitter bueno twiterías Un poco más moderno hay tiene que ver más con la honradez bueno pues este es un libro que explica cómo el común todos estos foros de Internet han servido que son como es con son como pozos sitios muy mal ventilados han sentí han servido de base sirven de base para la ultra derecha el ultraconservador mismo americano no como la batalla cultural es lo que llaman las guerras culturales se están lidiando ahora mismo en Internet mi sensación foro coches se dio un ejemplo por ejemplo por ejemplo en y en Estados Unidos son otros y mucho más masivos obviamente hay de todo hay cosas rarísimas ahí por ejemplo grupos de ateos osa por eso digo que están conformados por muchos sectores de la sociedad todos tienen un elemento en común que es la misoginia eso está en todos muchos de ellos son hombres solos muchos de ellos son nombres por ejemplo que a los que las mujeres no les hacen caso y piensan que la jerarquía las mujeres eligen en la jerarquía social eligen a hombres exitosos y a ellos les dejan un lado esto está ya como muy estudiado y sobre todo en la en en en clases que tiene que no tienen mucho poder adquisitivo el hecho de que la mujer puede elegir ya no va a esperar que tú le elija a ella no entonces eso genera un sentimiento que no es un resentimiento contra otros hombres podamos estoy quitado la chica sino contra las mujeres por no haber sido elegidos no E incluso se ha dado algún crimen este este tipo de asesinatos múltiples de asesinos múltiples en Estados Unidos era un un una un hombre que intervenía en uno de estos foros haya ateos que no quieren que entre las mujeres en esos foros porque eh son foros crueles propios a propicios a los linchamientos foros por ejemplo hubo linchamientos muy conocidos a una en dos mundos del videojuego alguna crítica feminista que se atrevió a decir que los vídeos eran profundamente machistas la linchan hola la eh supieron dónde vivía le mandaban cosas esas gradas amenazaban de muerte con pone comentarios por supuesto sexuales muy muy muy burdos agresivos se etcétera no entonces todo todo esto es como el fondo de luego la superficie donde ya están los líderes que nosotros voy nosotros vemos como puede ser la web de que animaba a Donald Trump que está Éibar que llevaba Banon que ahora anda sí si se ha anda por Europa y que yo creo que en nuestro país ya tiene algo que ver con las cosas que están sucediendo en esas

Voz 0313 31:19 superficie y conectando con el caso que ha extraído de la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía estoy acordando en plena campaña electoral las palabras del secretario general del Partido Popular diciendo aquí ponemos belenes celebramos la Navidad y el que no y hubo celebre usted lo que quiera poco asoman en la cabeza

Voz 0545 31:33 ha faltado no no no estoy obligado pero sí pero sí que es verdad lo que lo que decía hablábamos te has fuera entrena este es un libro que critica a esa Ponce añade la extrema derecha americana que se mueve por Internet que está en esa guerra cultural pero también es verdad que critica da cierta ñoñerías de la izquierda y la intransigencia en lo que es la defensa el discurso público es decir que ella por ejemplo la actriz eh perdón la autora tiene la idea de que la izquierda universitaria se quitó de encima grandes mentes precisamente por yo qué sé o por no ser políticamente correctos por no tener un disco curso que sea acoplada a lo que en ese momento en el lenguaje universitario no que tenía que ser admitido por todo el mundo entonces aquel que tuviera cierta disidencia fue pero expulsado en algunos casos también víctima de linchamientos

Voz 0313 32:32 hay dos perdona no hay dos temas con esto que comenta Cyrus temas clarísimos donde en fin ese esa es mi opinión personal es donde quiero que la izquierda se ha quedado muy atrás en la respuesta este debate esta pelea no se va a ganar a gritos la izquierda no la ganara gritos porque a gritos gritan más ellos no pero en la seguridad si en la inmigración que son dos preocupaciones legítimas de cualquier persona que están sobre la mesa el discurso de la izquierda no ha sido siempre claro preciso ni ha tenido en cuenta lo que se vive y se cuece a pie de calle así todo muy políticamente correcto por descontado pero hay una preocupación por ahí legítima que tú no puedes obviar no puedes ignorar

Voz 0545 33:10 lo que dice el autor al yo creo que tienen mucha razón es que la derecha se ha hecho propietaria de la transgresión del humor entonces el humor todavía no del todo

Voz 0313 33:23 pero si no entiendo entiendo entiendo lo que se entiende

Voz 0545 33:27 no hay que contestar de la misma manera yo creo que eso es lo que ella dice que es muy inteligente tal vez ya sea una vulgaridad ser transgresor cuando Donald Trump es Francia

Voz 0313 33:37 gran transgresora al mundo efectivamente es tal vez tenemos

Voz 0545 33:40 es que que responder con razón ICO la verdad que yo creo es importantísimo en estos días y que por mucho que nos critiquen a los medios que somos generalistas estamos aquí para intentar contar la verdad

Voz 0313 33:54 déjeme decirle una cosa para terminar en en en el País esta tarde este medio día está desde este mes está colgada una noticia que responde con datos uno por otro a los bulos sobre chiringuitos

Voz 14 34:06 venid con datos con cifras con porcentajes esa es la respuesta eso es el trono

Voz 0545 34:11 fíjate Carles hay que leer los comentarios para saber que muchos comentarios viene de gente que ha muy anti feminista y muy agresiva sea quiere decir que toda esa gente se está

Voz 14 34:22 moviendo continuamente por Internet pero bueno hay que seguir publicando cosas que sean verdaderas Un beso Elvira verla la hasta luego

Voz 1 34:36 la de imponía en las redes sociales en La Ventana La Ventana el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 15 34:55 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López

Voz 34 35:02 el Martín empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media

Voz 1 35:07 una hora menos en Canarias

Voz 34 35:09 la Guerra buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 2 35:13 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el larguero

Voz 6 35:17 a punto es Capella ser

Voz 1826 35:22 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 35 35:25 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 4 35:37 el paro

Voz 15 35:38 Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 37 35:58 buenos días Carlos buenos días

Voz 36 36:04 on

Voz 38 36:06 son las cinco menos veinte de la tengo de Joaquín

Voz 39 36:13 ha llamado gorda

Voz 14 36:16 buenas a primeras

Voz 8 36:20 algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER la vida tiene al menos una historia

Voz 15 36:40 los las leen para unos y otros muchos libros

Voz 8 36:44 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vida en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 40 36:55 qué es lo que hay en el interior de tantos gestor sanitario aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 2 37:02 dos muchos libros cadenas

Voz 1 37:07 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 15 37:11 el motivo que un buenas críticas Andreu Berto sois vosotros

Voz 8 37:20 venga cambiemos de tema sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos enlaces carenado Adeva

Voz 2 37:29 un programa en el que dictó cadena

Voz 4 37:33 hacer

Voz 1 37:35 la Ventana con Carles Francino

Voz 37 37:43 desde el otoño hasta el verano la primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con de los

Voz 41 38:11 los rincones bombo

Voz 20 38:39 bueno Ángel Vela del Campo

Voz 0313 38:40 buenas tardes amigo hola muy buenas tardes

Voz 1155 38:42 lentamente La Ventana de los clásicos vamos a hacer

Voz 0313 38:45 dos cosas un trabajo de de arqueología sí y también de reivindicación prevé indicación de un género musical que yo creo que bastante gente mucha gente considera como menor ahora te preguntaré si tú te apuntas a eso no que frecuentemente asociado lo más rancio a va a lo más casposo del franquismo casi como si hubiera sido invento propio pero que nació en España a finales del XVII para contar historias no no no de reyes ni ni de Dios seis ni cosas épicas como la ópera sino historias de la calle de la gente y además hacerlo con humor con ironía hoy en La Ventana hablamos de la Zarzuela Juan Ángel lo primero definir de zarzuela como un género menor

Voz 1155 40:01 por eso es peyorativo es descriptivo es opinable que es a tu juicio para mí más que opinable yo constato zarzuela es un género mayor si se hace bien porque como tú has dicho al principio eso es un género que tiene una trayectoria histórica k de de finales del XVII que eso genera popular por encima de todo que a la gente le gusta es pegadizo que combina muy bien la parte hablada con la parte cantada que estado muy bien salpicada por esa especie colaboraciones de los Calderón lo tendré etcétera en los libretos yo creo que la zarzuela en luego si efectivamente como has indica un poco

Voz 0313 40:40 hombre Lope de Vega pero el boom boom boom lo tienen el día sin nueve parte del veinte suelo el diecinueve ha apuntado pues luego se asoció

Voz 1155 40:48 algún momento al al franquismo o de una forma absurda que que que arrinconó por así decirlo una parte de género pero ahora en los últimos años yo creo que a día se recupera más la zarzuela y a veces hay títulos de esos que por ejemplo unos que han recuperado en el teatro de la Zarzuela recientemente María del Pilar de Gerónimo Giménez que nos quedamos boquiabiertos de si esto no tiene nada que biliar a ninguna ópera y entonces claro la zarzuela cuando se cuida cuando se anima cuando estás bien planificada bien cantada con un y luego además tiene un teatro sin teatro cálida el público lo considera como su propio teatro su propia casa donde va a disfrutar de los espectáculos de una forma como en pocos sitios

Voz 1826 41:31 Ángel le hizo mucho daño el que durante mucho tiempo en este país L asociar al género chico pero el chico no era por menor en calidad sino que tenía que ver con otras no estancias no

Voz 1155 41:40 era por duración no como el género chico era el exponente de unas una duración determinada de una serie de espectáculos que no todas las zarzuelas género chico que son un número limitado y que son muy buenas se muchas de ellas en la Zarzuela es degeneró chicos son estupendas y además a mí me parece que es uno de esos tesoros cotidianos que tenemos ahí dijo que hay que hacer es cuidarlo y disfrutar con ello

Voz 43 42:15 no

Voz 0313 42:34 la parte del trabajo arqueológico un poquito la hemos hecho o lo hemos comenzado quiero aprovechar en la otra faceta en la reivindicación de la Zarzuela para comunicar a los oyentes de La Ventana que no lo sepan que Sony acaba de publicar una una recopilación titulada La Zarzuela en nuestro musical que sirve tanto para iniciarse en la zarzuela género como para los que ha son convencidos lo que son los que son y amantes de de Zarzuela no muchas de las canciones recogidas Bono podríamos seguro que seremos capaces de cantar las lo de tararear las si no sabemos que están ahí no es buena no suele memoria

Voz 1155 43:06 es evidente están ahí y además en esa recopilación en que hay un texto o ir un par de textos de Coca del correo y el de Daniel Bianco son estupendos para centrar ese título nuestro musical que es nuestro musical ahora que está tan en Moon El musical incluso en Madrid pues están ahí pues oye los grandes divos por así decirlo grandes cantantes que hemos tenido los Caballé Teresa Berganza están todos ahí Icon con directores como Argenta que realmente escuchas ese disco ya no hay discusión posible la zarzuela es eso y eso está muy bien como bueno pues eso

Voz 0313 43:39 Sony es algo es salgo grabado recopilatorio pero mañana mañana mismo se estrena en el Teatro de la Zarzuela el sueño de una noche de verano de Joaquín gastan Vide

Voz 41 43:53 sí sí se de Monvui y el huevo bueno bueno bueno Bulgaria Daniel Bianco buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 44:29 Daniel es el director del Teatro de la de la Zarzuela felicidades pero el estreno aclaremos no es Shakespeare eh porque con oyendo esto me suena me suena mucho no no el titulo el Luhan rock

Voz 4 44:39 el sexto pero esto en realidad es una es una obra compuesta por Gaston Vide que quiero recordar sólo una cosa que ha sido un gran impulsor hay fundador del Teatro de la Zarzuela junto con Barbieri que él ha visto en París bueno cuando está la obra se estrenó en el mil quinientos cincuenta y dos nutrición el teatro de la Zarzuela eh Se existe existió un teatro que hoy es el Ministerio de Cultura pero pero bueno que él la robó de París en París había una obra que era una noche de verano él le parece un argumento estupendo porque era la reina Isabel que viva por todas las tabernas Buscando a Shakespeare pero la trajo aquí

Voz 1155 45:16 sí

Voz 4 45:17 la adaptó hizo aquí la música cuando la estrenó aquí pasó una cosa es que todo lo creyó que era una paradoja de nuestra Isabel Segunda por qué porque el personaje de Shakespeare aún no era conocido aquí fue a finales del siglo XIX donde realmente está popularmente Hamlet todos los Otelo y todas las obras de teatro Colón cuál bueno esto quedó digamos guardado como muchísimas de nuestras piezas pero quería decir al hilo de lo que he escuchado que que yo considero que la zarzuela es nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio musical así como es la pintura no también y creo que es muy importante

Voz 0313 45:55 se estrenó esta obra en mil ochocientos cincuenta y dos ya ya no hay se vuelve a estrenar mañana

Voz 4 46:02 los oyentes han podido escuchar esto en primicia porque no existe ninguna regeneración nada realmente cómo cómo ha sido posible eso que hoy y que bueno es un caso fortuito yo estaba en casa y yo sufro muchas veces insomnio y acaba de dicho mi me gustaba mucho Shakespeare dicho bueno puse zarzuelas de Shakespeare que apareció sueño de verano y fui a las SGAE Bussi que me dieron una partitura hay buscaba el personaje de Puck que es uno de los personajes más me gusta no estaba aún no puede ser entonces cogí la partitura bueno una copia por supuesto para que la gente sepa la el original están la SGAE y me demostraron con guantes blancos entonces me dieron una copia llegue al teatro le pedía el maestro que la tocar al piano lo que se podía ver porque es el original y enseguida me di cuenta que era una música que verdaderamente es muy importante es una música que corresponde muy al hay poca a la ópera cómica francés la al ha a Donizetti y a un Rossini sin embargo tenía un acento español en el bolero bueno y ahí sí

Voz 6 47:07 yo la idea comenzó bendito insomnio

Voz 44 47:16 ahora está o del hueco el uno

Voz 45 47:23 pues si Dennis

Voz 44 47:28 por todo no

Voz 41 47:38 mi

Voz 44 47:42 sí

Voz 0313 47:48 está aprovechó para explicarlo porque porque es muy básico pero pero merece la pena conocerlo la zarzuela es un género donde se mezclan los los diálogos hablados con los diálogos cantados y hay piezas compuestas para voz de mujer que es lo que hemos escuchado antes para voz de hombre que es lo que estamos escuchando lógicamente para coros yo tenía por cierto cuál cuál es el argumento de este sueño concrete concreto dura noche de verano

Voz 4 48:33 este sonido concreto es una adaptación de Raúl Asenjo sobre unas ideas que dejó Gustavo Tambascio que era la persona que lamentablemente murió Yes eh digamos si ex en la idea de poder hacer cine más Cope una zarzuela en los años cincuenta por eso transcurre en Roma en la época de la dolce vita de lo grande cineastas de moda Roma

Voz 0313 48:58 el y luego luego claro pues la película

Voz 1155 49:02 es un personaje fíjate es curioso como falsa en la obra es que luego sirvió para la despedida con la ópera del mismísimo Verdi

Voz 4 49:10 si no hoy hay muchos está la reina de la reina Isabel realmente hay muchos personajes los teloneros es una obra de verdad una comedia de enredos con un ritmo impresionante de lo que acabas de escuchar a parte de ese en el correo el Tratado de Zarzuela no nos olvidemos que la batuta está el maestro Gómez Martín un gran maestro y un gran conocedor nuestro género Daniel

Voz 0313 49:34 es cómo cómo ha surgido como surgió y sobre todo cómo podríamos suprimir esa en fin esa mochila tan pesadita de de los prejuicios que han rodeado durante tanto tiempo la zarzuela o tú crees que está un poquito superado ya bueno con la gente joven y con el proyecto que hablamos contigo

Voz 4 49:54 yo creo que sí que en los jóvenes a ver antes hablaba del franquismo pero yo creo que el franquismo se lo apoderó ya que de alguna manera ocurrió

Voz 0313 50:02 poco con el flamenco

Voz 4 50:05 lo que pasa es que es verdad que también la movida madrileña se llevó al flamenco y la zarzuela quedó un poco demasiado pero la gente joven que ya no sabe ni quién es el franquismo también hay que entender esto empieza lo que con opciones el musical digamos el musical americano pero cuando empiezan a descubrir que esto es nuestro musical además por ejemplo en la época de los años cincuenta el Maestro Alonso escrito cantidad de comedias musicales comedias musicales que además han tenido mucha aceptación en el público yo creo que cada día que pasa hay mucha más aceptación Mi idea o Mi filosofía como director del teatro es como un teatro público intentar hacer un abanico que haya para todos para los realmente de aquellas personas que han conservado las no huela como podrías al mi padres o yo mismo pero también para la gente joven como hay que darle a la gente joven ya no pensamos como ellos ya no pensamos como en los años cincuenta hay alguna zarzuelas que no puedo no son justificables ideológicamente digamos por el machismo pero hay que hacerlas con el ojo de hoy y eso se puede

Voz 0313 51:09 el otro día se hizo en el antiguo Hotel Florida que hoy es el Corte Inglés una lectura dramatizada de una obra de una novela que Hemingway escribió durante la Guerra Civil absolutamente impresentable su machismo mala calidad literaria que tiene la Revoltosa sin embargo hay una de

Voz 4 51:29 estación al texto que creo que no hay que tener miedo porque hasta los ingleses adaptan a Shakespeare

Voz 47 51:37 pues sí sí

Voz 0313 51:56 como el ADN de esta Ventana de los clásicos es básicamente didáctico divulgativo seguro que más más hubo una oyente estará pensando Plácido Domingo que usted realizar zarzuela Plácido Domingo y eso descubre Le quita la la venda de los ojos segura mucha gente no

Voz 1155 52:12 Plácido Domingo es un gran escaparate en las venas Teresa Berganza exactamente igual la Zarzuela pero incluso en muchísimas cosas aunque sobre el papel parece una cantante más exquisita Montserrat Caballé cuando hace por ejemplo el dúo de la africana en el disco que hemos comentado de Sony le da una gracia especial

Voz 0313 52:32 como has dicho Montserrat Caballé verdad

Voz 39 52:49 sí luego

Voz 0313 53:04 a ustedes lo pueden verlo pero Daniel Juan Ángel en un momento casi arrancan a acompañar a Caballer cosa que es muy complicado pero ha habido un amago verdad ha habido un intento pero no quería

Voz 4 53:14 diría escuchando esto recordaba un amigo que decía que es la le preguntaron qué es la zarzuela dijo un espectáculo que cuando tú sales del teatro siempre lleva secuestrada una sonrisa era y esto me ha gustado y sabes porque llevas cantando algo también porque claro que es lo que quizás es porque porque va directamente al alma popular cantidades zarzuelas que no es como la ópera que la ópera te escuchas y enseguida dice quiénes el azar suele hay cantidades actuó las que no se sabe exactamente pero la sientes que fue sacado en este caso lo sabíamos pero es lo que nos acaba

Voz 0313 53:49 suelas ahora Daniel Se escriben

Voz 4 53:52 poco a poco nosotros el teatro de la Zarzuela ha hecho un concurso de obra de encargo

Voz 48 53:56 algo Van Damme lo ha ganado un joven

Voz 4 53:59 de creo que cuarenta años que se llama Jorge Ferré

Voz 48 54:02 lo que ha ganado una un

Voz 4 54:06 digamos un proyecto de ahora nosotros le damos la vía libre para que empiece a escribir

Voz 1155 54:22 pues fíjate en esta zarzuela que Chateau Margo justamente Se fue la Academia madrileña de gastronomía en pleno dado que se nombre de un vino salieron todos con la sonrisa llaman todos los años raza negra la búsqueda Chateau Margo cómo es posible que un genio como era lo sabes el éxito tan inmenso lo tuvo en un público no habitual hasta ese día después ya incondicionales

Voz 0313 55:15 desde que Juan Ángel ha mencionado antes a Teresa Berganza sino no suena les yo creo que la dar algo

Voz 50 55:33 sí hay genes

Voz 0313 55:38 como muchos oyentes imagino conversación deduzco que la zarzuela tiene un futuro el poquito más halagüeño que podía tener pongamos hace diez años que que va que vamos a mejor

Voz 4 55:49 absolutamente yo creo que tiene buena salud podemos ir a mejor todavía pero si lo notamos en los abonados del teatro lo notamos en en el público estamos haciendo catorce funciones por cada título yo creo que sí que sí que sí lo que pasa es que hay que transmitirlo hay que contarlo y la gente tiene que dejar el prejuicio

Voz 1155 56:10 yo creo que efectivamente no es que desde hace diez años

Voz 14 56:13 Nos ha mejorado muchísimo la zarzuela insisto

Voz 1155 56:17 cuando hay unos niveles de calidad se planifiquen las cosas con cuidado hay espectáculos integrando las puestas en escena las cuestiones musicales y bueno y los cantantes y demás cuando la Zarzuela funciona automáticamente es irresistible es droga dura Carlos has dicho droga dura

Voz 0313 56:36 qué he dicho has dicho droga dura eso es droga dura esto mira mira escucha

Voz 20 56:59 Geli con J

Voz 52 57:05 no quería decir que además la zarzuela es mucho más universal de lo que pensamos no sólo porque ha cruzado el Atlántico del otro lado la han escuchado el han vivido también me gustaría contar para que la gente sepa que la zarzuela no es castiza

Voz 4 57:20 es madrileña que la Zarzuela e hice la muchas Españas que España Caixa Azca extraordinaria hay zarzuela catalana

Voz 0313 57:28 Aragonés aragonesa es

Voz 4 57:31 menciona y esto es importante de hecho en el teatro de Autol hemos hecho un concierto que hemos hecho por todos los puntos de España

Voz 44 57:39 eh

Voz 4 57:39 usamos música y cantamos música de zarzuela con lo cual eso también hace mucho más abierta no hace una manera de comunicar