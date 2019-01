La Ventana (24/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 2 00:07 nueva huelga la vista en Barcelona ahora en el metro coincidió

Voz 0313 00:11 ando con el Mobile

Voz 1895 00:13 Sergi López buenas tardes hola buenas tardes era una huelga de dos horas en cada uno de los tres turnos que hay en el metro está todavía por decidir en qué franjas horarias se desarrollarán los paros este modelo de huelga es el que resulta menos lesivo para los trabajadores porque les descuentan relativamente poco dinero de la no domina pero afecta notablemente a la movilidad durante todo el día en el metro el motivo más destacado para convocar los paros es la falta de contundencia según los trabajadores por parte de Transports Metropolitans para eliminar el amianto presente en las instalaciones y para detectar si la plantilla y los antiguos trabajadores están afectados

Voz 0313 00:53 eso es lo que menos cuentan ahora mismo desde Barcelona ir respecto a la huelga de los taxistas en Madrid recordemos que se mantiene por cuarto día consecutivo que más contamos a esta hora Ester Bazán

Voz 1454 01:02 siguen las valoraciones políticas después de que anoche el presidente del Parlamento de Venezuela se proclamara presidente interino la última desde Rusia pero a lo largo de la tarde las hemos recogido en Bruselas EEUU también en Venezuela donde se ha pronunciado la cúpula militar y el ministro de Defensa los resumimos todo con José Luis García Íñiguez

Voz 0827 01:19 el jefe de la diplomacia estadounidense ha anunciado

Voz 1061 01:21 esta tarde ante la Organización de Estados Americanos que su país tiene preparados veinte millones de dólares de ayuda humanitaria para Venezuela Mike Pompeo ha vuelto a aprovechar para negar la legitimidad

Voz 0867 01:30 pero que están se ha acabado el tiempo para el debate que el régimen del ex presidente Nicolás Maduro es ilegítimo régimen está moralmente en bancarrota es económicamente incompetente y es profundamente corrupto es antidemocrático hasta el repito el régimen de los presidente Nicolás Maduro es ilegítimo

Voz 1061 01:56 también esta tarde el presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha anunciado que la próxima semana se va a debatir allí una resolución sobre Venezuela para fijar la postura de los eurodiputados misma tarde también en la que en Caracas ha comparecido el ministro de Defensa para hablar de golpe de Estado poco antes de que Maduro haya recibido el apoyo en conversación telefónica del presidente ruso Vladimir Putin

Voz 1454 02:14 tres muertos en Asturias por las intensas lluvias de los últimos días más de una veintena de carreteras están cortadas allí los ríos Nalón Narcea ella llevan un elevado caudal de agua en Cantabria hay sesenta y un ayuntamientos afectados más de cien personas evacuadas un responsable de la UME ha detallado la situación hace unos minutos

Voz 3 02:31 lo que he visto efectivamente en el recorrido en mi vehículo que la situación poses de de gravedad que hay una inundación bastante importante pues ahora mismo el batallón de de la UME con sede en León se está desplazando hacia zona con un total de doscientos dos mil militares e para hacer las labores que no se en que nos marquen desde la Comunidad Autónoma el personal de de la Dirección General de Protección Civil

Voz 1454 02:58 cinco líderes regionales de Podemos responden afirmativamente a la convocatoria del secretario general de la formación en Castilla La Mancha que como les hemos contado hace una hora les ha llamado a una reunión mañana para reconducir la situación tras la ruptura entre Iglesias y Errejón son Baleares Murcia Euskadi Aragón y Canarias Mariela

Voz 1450 03:14 rubia así es la reunión va a celebrarse mañana viernes por la mañana en la convocatoria García Molina el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha traslada a sus homólogos en otros territorios que el objetivo de la reunión Baser analizar el contexto político actual de la formación No obstante fuentes consultadas por la SER aseguran que la convocatoria va a girar sobre cómo reconducir la situará en abierta en Madrid que se pueda alcanzar un acuerdo una lista unitaria y que no haya dos candidaturas compitiendo a la espera de conocer cuántos secretarios generales autonómicos de Podemos acuden a la cita esto supone una muestra de la preocupación que existe en el territorio sobre los efectos que los movimientos en Madrid puedan tener en las elecciones autonómicas y municipales de mayo García Molina es el máximo cargo institucional de Podemos ya que ocupa la vicepresidencia segunda de Castilla La Mancha

Voz 1454 03:59 en Totalán recordamos que los mineros han bajado ya para iniciar los trabajos de rescate de Julian que lleva once días atrapados en un pozo los titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes hola gran muy buenas

Voz 4 04:09 tarde Copa del Rey con dos choques este jueves cierran los partidos de ida de los cuartos de final el Espanyol Betis de las siete y media y el Real Madrid Girona de las nueve y media lo vamos a contar en veinte minutos en Carrusel en las emisoras de ser más en este jueves en el que se ha llevado gran protagonismo Rafa Nadal mañana conocerá su rival Djokovic Buil para enfrentarse el domingo por la mañana en la final del Abierto de Australia y además baloncesto jornada veinte Euroliga a las nueve de la noche el Real Madrid recibe

Voz 0915 04:32 bien Center al conjunto turco del Anadolu

Voz 1454 04:35 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho y las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 5 04:44 en ese servicios informativos

Voz 0313 04:54 sabes porque dos millones

Voz 7 04:56 de ciento sesenta mil oyentes eligen cada mañana Pepa Bueno no entonces Esta promo

Voz 5 05:03 que hoy paro de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido síganos también

Voz 8 05:10 Rey punto es Cadena Ser Tibet en que pueda

Voz 0313 05:15 sí buenas llamaba para preguntar si podía instalar alarmen un piso de alquiler

Voz 8 05:19 claro si usted cambia de casa Sela la volvemos a instalar donde nos diga podrían venir esta tarde por supuesta

Voz 9 05:25 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo claro llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Lightning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 05:38 cuando una puerta se cierra las puertas se abre

Voz 10 05:41 veinte el veinticuatro el veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva te un vehículo de gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como Kuga siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC que hasta fin de mes condiciones en for puntuales la cuesta de enero este año con Coca Cola que costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de Tous compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso el ticket de compra más información en la cuesta abajo de enero punto com esta semana

Voz 5 06:21 jueves desde las siete y veinte una hora menos en Canarias le por el el gol del español

Voz 11 06:27 bueno ganar

Voz 5 06:32 desde las siete y media en Canarias Duddy al habitual si quieres estar informado

Voz 12 06:47 hora veinticinco con Ángels Barceló el tú vial de ser más com

Voz 1336 06:52 del partido

Voz 13 06:53 tres dirigentes del PSOE tres puntos de vista este jueves en Hora Veinticinco Guillermo Fernández Vara presidente de Extremadura Emiliano García Page presidente de Castilla La Mancha y Francina Armengol presidenta de Baleares a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1336 07:15 la Ventana con Carles Francino

Voz 15 07:22 no Way You Tube ello pues no yo

Voz 5 07:33 ha dado

Voz 16 07:37 eh

Voz 5 07:42 tú ellos

Voz 15 07:47 tú no tú uno

Voz 16 07:58 te

Voz 0313 08:00 si son ustedes seguidores habituales de de este programa ya sabrán que tenemos una querencia especial por los libros de hecho días queremos incluso de una ventana de los libros todos los lunes con con Benjamín Prado y un concurso de relatos relatos en cadena y cuando no es lunes pues también hablamos a veces no porque nos gusta porque no soluciona hay porque pensamos que ese que forma parte de nuestra de nuestra obligación como como medio sin embargo el mundo de los libros también de vez en cuando hay líos líos problemas malentendidos que se podrán absorber o no nuestra obligación nuestro papeles simplemente contarnos hoy tenemos uno miren la República Dominicana va a ser el país invitado en la próxima Feria del Libro de Madrid que es un pedazo de ferias de Cervera del treinta y uno de mayo al dieciséis de junio en el parque del del Retiro pero a esa gran cita literaria a la que acude gente de muchísimas partes y que siempre un exitazo de de público normalmente de ventas es un gran escaparate de promoción resulta que esa gran cita a seguir sin estar una serie de de de editoriales y por lo tanto sus autores bueno y cuál es la novedad pues que esas editoriales se han cansado y han presentado una denuncia contra la Feria del Libro de de Madrid Sergio Megías buenas tardes

Voz 17 09:11 buenas tardes Sergio es el CEO de la editorial Bud

Voz 0313 09:13 Publishing que es una de las denunciantes el que editoriales por cierto son los que habéis emprendido esta medida

Voz 17 09:19 bueno pues esto esta medida el amor sin emprendido una editorial es de que que este año fueron excluidas de de la feria ahí hay varias de ellas no se tolerables que eso me cuida pues bueno opiniones no es aquí te excluyen o por mucho con mucho motivo no la autoedición donde estamos excluidos directamente por llevarle la contraria como puede ser el caso de heridas o por ser resarcir mi porque como ya este año pues ha decidido que a la gente así que

Voz 0313 09:55 Sergio explica un poquito a los oyentes exactamente en qué consiste una editorial que que hace un editorial de facsímil idea autoedición cómo funciona cómo trabaja codo cuál es vuestro papel vuestro espacio en el mercado de amar

Voz 17 10:07 vale bueno pues autoedición es una meta que permite autores noveles pública tantos tenemos miles de autores que publican contenidos que no pueden encontrar en ningún otro sitio que lo publican en en plataformas como Hugo y que que se pone a la venta bueno corriese mal en su mayoría conocidos no que cada vez porque viniendo torera que van viendo en estos modelos una forma de bueno de controlar su proyecto de la marca facsímil por sólo que reproduce libros antiguos íberos medieval ellos hace una reproducción muy lograrán en papeles especiales ir hice venden esas copias que son copias numeradas

Voz 0313 10:51 hoy Quart cuánto tiempo hace que intenta es estar en la feria hosco no habéis estado nunca la Feria del Libro de Madrid

Voz 17 10:56 nosotros no podíamos ocho años intentándolo y en ocho años han ido cambiando las normativas nunca hemos podido entrar la gente de facsímil el año pasado por primer año que que que que les echaron por la normativa y no pueden asistir

Voz 18 11:12 y otra pues en estas diciendo cuarenta años

Voz 17 11:14 hasta que de pronto bueno pues te ponerse en contra de de de bellos si de pronto te echan

Voz 0313 11:21 el cuando dices ellos a quien te refieres

Voz 17 11:24 al gremio de libreros que estimó controla pues realmente la votación de las de Madrid mayoría son uno que los que deciden y los que cada año van cambiando normativas para ahí para que hace ordenaba a los pediría a los que ellos creen

Voz 0313 11:40 imagino que antes de poner esta denuncia ha intentado hablar con ellos alguna vez no

Voz 17 11:45 pues pues no todas llevamos en nuestro caso ocho años intentando hablar ocho años intentando bueno pues que que que hubiera un punto de unión nosotros no trabajamos como ellos quieren por ejemplo resaltó lo preside Guinea gente facsímil de ellos tienen una cadena de mercado que que al final terminen las virguerías que pase por el seguidor librero bueno nosotros trabajamos así trabajamos de otra forma el trabajamos directamente con las librerías como te mandan no tenemos depósitos a unas condiciones que a ellos no les gusta el eficaces Cindy lo mismo va el propio delitos de facsímil acude a la feria con sus libros no son libros puentes una librería pasa son han sido los los primeros en ser descartados

Voz 0313 12:28 la Sergio no te retires que vamos a saludar al director de la Feria del Libro de Madrid Manuel Gil buenas tardes hola

Voz 17 12:35 hola buenas tardes señores qué tal Manolo es bienvenido

Voz 0313 12:37 bienvenidos a La Ventana bueno en fin me gustaría escucharle porque Jorge yo lo que veo en fin y es una pura opinión de de oyente lector es que un evento como éste tan tan potente al que acude tanta gente a visitar a comprar y donde se factura bastante además que te que haya este lío ahí que no se City si tiene alguno podría ser resuelto

Voz 18 12:59 bueno pues mire completamente con con este por este materia surtidor y ahí les explico por qué nosotros llevamos cuatro meses

Voz 17 13:12 he analizando

Voz 18 13:14 junto con la Comisión de que ha nombrado una Asociación de Editores de Madrid que no ha hecho una serie de propuestas de sugerencias llevamos cuatro meses trabajando con precisamente para sacar este año dos mil diecinueve un reglamento más incluso mismo cosa que yo creo que se ha conseguir por en ese sentido nos parece oportuno es esta esta situación que se creado ahora porque el lunes vamos a sacar el reglamento de dos mil diecinueve insisto que es un reglamento que sea negociado se ha estado mirando corrupto a todo lo que se podía incluir de las demandas y de las solicitudes y las sugerencias que la Asociación de Editores de Madrid decir dónde está editoriales están incluidas así no ha tenido a nombrar una comisión que es la que ha trabajado con nosotros y el lunes sacamos el reglamento nuevo reglamento nuevos muy inclusivo ahora bien dicho esto hay cosas que hay que entender el año pasado es verdad que se que se quitó suprimir hemos las Editorial de Pazzini pero con una razón fundamental que pensemos por un momento que estamos en un parque histórico ese parque nos asigna unos metros el año pasado nosotros suprimir una isleta a propuesta incluso de la propia Asociación de Editores de Madrid porque era una isleta en la que daba el sol todo el día pero una isleta complicada para poder hacer movimientos comerciales entonces en un incluso en los años de la crisis desde dos mil ocho a dos mil dieciséis Si han estado creando en España trescientas editoriales es decir tenemos un problema de demanda que no podemos cubrir entonces ese fue el problema el año pasado que este año vamos a buscar soluciones creativas en las cuales podamos agrupar en función de la demanda que a partir de albunes no siempre porque insisto el reglado esto lo lo íbamos a sacar hoy a raíz de esto último bueno vamos a esperar y lo sacamos el lunes acabamos de hablar con la asociación oye que sabeis que el lunes sacamos el reglamento nuevo que es muy inclusivo donde se ha trabajado muchísimo con los con la Asociación de Quito

Voz 0313 15:22 el Madrid osea Manuel Manuel perdón este entonces entiendo que este reglamento que se va a hacer público lunes va a permitir que algunas editoriales de facsímil auto edición estén en la feria de libros yo no

Voz 18 15:34 en principio el reglamento inclusivo sí

Voz 0313 15:37 vale oiga pues hablan entre ustedes Sergio Sergio Manuel hablar entre ustedes yo Sergio

Voz 18 15:43 yo soy yo me permíteme una cosa madre digo es si si a nosotros es Kenia o vamos a ocupar aproximadamente unos mil doscientos cuarenta metros y una demanda que tenemos porque el crecimiento es estar precisamente en el segmento editorial Zealand demanda es de mil seiscientos metros que hacemos

Voz 0313 16:05 organizarse pero yo yo yo no sé

Voz 18 16:07 en cambio la ganar unas la que es una suerte gran con lo más

Voz 17 16:13 claro que tengamos la oportunidad de de cómo la democracia bueno el sorteo Sergio sabía

Voz 0313 16:19 es del reglamento del lunes mira

Voz 17 16:21 que yo con Joan Manuel ya soy dice en mayo tienes que estábamos con esto en mayo se fue en salir de la comisión de que no podían representando a los editores que podría hacer una votación y voy a hacer nada se salió en la comisión de la que al libro no estando Sagreño editores Joan Manuel hace cuatro meses dije que hace tres semanas hablé con él y me dijo que este año simplemente me dijo que este año ya en menos espacio todavía con lo cual no no sabía que le iban a sacar ya porque justamente una buena está claro pero es que mete por qué no vamos a estar tampoco porque no va a haber un sorteo que la única forma entra es que esto sea un sorteo que todos tengamos la oportunidad porque si no mañana sacarán una norma que me gustaría del reglamento donde seguramente quedemos excluidos por alguna razón mira por ejemplo hace siete años nosotros nos presentamos a la Feria del Libro no llegó reglamento tarde al día siguiente ya habían incluido en la normativa que las empresas que tu Virgen servicio de religión que se podían presentar el libro hace cuatro años cuando las grandes sellos como Planeta Random House sacaron su sello trató edición ya pusieron que las siempre es al que principalmente tengan servicios de dicen no pueden presentar Céfalo van cambiando cada año acorde a lo que ellos quieren que entre o no entre Colón cuál todo lo que no sea un sorteo y todo lo que no sea a representar la cultura de ese país todas las empresas editoriales que representan la cultura pueden entrar en el bombo un año saldrán una siete años al drama otras no me vale vale

Voz 0313 18:06 esa les propongo a Sergio Megías ya Manuel Gil hoy estamos estamos acabando el tiempo como el lunes se va a hacer público un reglamento vamos a hacer una cosa mire nosotros llamamos a favor a Fatah por de la Feria del Libro porque sí porque estamos comenta lo que queremos en eso como menos líos haya mejor vamos a hacer una cosa esperamos a la publicación del reglamento vamos a ver qué dice exactamente que posiblidades otorga todo el mundo les parece un día se vienen los dos sala la radio lo hablamos de acuerdo

Voz 18 18:31 me parece francés venga vamos

Voz 0313 18:34 que hablando se entiende la gente abrazos gracias por esta venga hasta pronto adiós

Voz 15 18:40 bien eh

Voz 0313 19:54 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:04 celebre contigo seis años de revisiones olvidarías sólo por realizar el control de empiezo gratuito Bill está niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a latina en pena colaborará servicio posventa Capello que esta moción

Voz 0867 20:22 red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid hola sí

Voz 20 20:27 costaría anunciar mi negocio en la radio y claro que le gustaría que lo escuché a sí mismo

Voz 0313 20:31 como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero e Iglesia fácil rápido yo tenía que hacer lo menos posible

Voz 21 20:38 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 22 20:55 el Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Ep en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 12 21:11 el Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua cuyo

Voz 0867 21:15 vamos Dati Partido Popular y Ciudadanos asoma la patita hay preparan el terreno para que florezca la ultraderecha en Vallecas hoy hoy ha habido pleno sobre igualdad el Partido Popular ha votado en contra de blindar la ley de violencia de género y Ciudadanos se ha abstenido la propuesta del PSOE ha salido igualmente adelante este acaban de escuchar la intervención de Nadia Álvarez diputada del PP

Voz 0277 21:38 en el distrito de Moratalaz podemos ser uno de los versos que ponen por mi vulva por Mi vulva Nigrán ustedes se creen que esas zonas beneficia a las creo que no piensan que va a pasar un empresario por la calle es decir voy a contrataron a vulva señorías por favor voy a Javier Casal

Voz 5 22:30 buenas tardes a todos los taxistas endurecen sus aquí

Voz 19 22:33 no no es en la cuarta jornada de huelga en la capital el taxi no cede y hoy han vuelto a cortar la M cuarenta han ido a la Asamblea de Madrid allí

Voz 0867 22:41 han abucheado a un diputado del PP Juan

Voz 19 22:43 creer que se ha bajado de V TC

Voz 23 22:47 la culpa claro luego con alguien como alcalde deje de Cope acaba de aranés pero ella los Juan Vega debe Cuca haré

Voz 19 23:02 y anuncian que van a seguir en el campamento de IFEMA donde se siguen celebrando Fitur hoy

Voz 0867 23:08 delegación de Gobierno parece haber despertado y la policía ha comenzado a actuar contra los manifestantes que bloquean calles y carreteras y que pone en jaque la vida de los ciudadanos

Voz 19 23:19 minuto de juego el resultado de esta huelga primero las negociaciones

Voz 0867 23:22 esta mañana se ha reunido por primera vez la comisión técnica entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid encuentro del que no ha salido ningún avance una declaración de momento no se ha convocado un nuevo encuentro segundo los taxistas esta tarde lo han dejado bien claro la huelga no se para y no parece que la presión económica ni las ganancias que se dejan en el camino de Fitur ni las carreras de este fin de semana puedan al menos ahora mismo detener los paros a la selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1454 23:47 qué tal buenas tardes no dicen que mientras no haya una respuesta de las administraciones seguirán los paros y cada vez con más fuerza plantean incluso continuar con la huelga si termina FITUR Miguel Ángel Leal de de taxi

Voz 24 23:58 hasta que no tengamos una solución que pueda arreglar los problemas que tienen las manos vamos a mover y no están acaba en ciento que pueblo siguen los conoce a la puerta a dar a faltar

Voz 1454 24:13 esa solución depende en gran parte de la pre contratación dicen que quieren más tiempo que Barcelona aquí piden seis horas pero lo fundamental para ellos para avanzar en las negociaciones es que la Comunidad de Madrid en esa línea roja y fijó un tiempo Daniel Carrasco de cara al cole taxi

Voz 1336 24:27 nuestro punto de vista es que él trabado por parte de la comunidad el tiempo es lo más importante deje de momento hemos en todo Navalmoral tienen veinte empezaran toda verdad el tiempo después seguiremos avanzando

Voz 1454 24:40 así que nada ha cambiado continúan con los paros y para mañana anuncian nuevas acciones una huelga de hambre y un encadenamiento en un punto que aún no han anunciado

Voz 19 24:49 en efecto en Ifema sigue esa concentración de vehículos ha habido muchos episodios de tensión por la mañana la cosa se ha ido digamos relajante

Voz 0867 24:57 por la tarde Alfonso Ojea sigue allí Alfonso cuál es el ánimo de los taxistas ahora mismo porque los síntomas de cansancio en algunos casos ya son evidentes al menos en las caras no buenas tardes

Voz 0089 25:06 buenas tardes Javier buenos y evidentemente hay cansancio porque son cuatro días pero el número de taxistas aquí concentrados el mismo que hace otros días y las ganas de seguir eh de huelga general de huelga completa pues es evidente Javier porque no se ha movido ni un solo vehículo blanco ni un solo taxi desde hace cuatro días que es lo que esperan lo que esperan es que haya una negociación siguen incidiendo en lo mismo simplemente habría una solución muy hora pida prevé fijar con un tiempo determinado mediante negociación cuando se puede solicitar por parte del cliente los servicios de un vehículo de transporte con conductor y evidentemente si eso se lograra con unas horas seis tres dos horas sería más que suficiente para este colectivo

Voz 0915 25:51 suspendería la huelga en todo caso como bien

Voz 0089 25:53 decía Sara selva esta mañana José Miguel Fúnez de la plata por la plata de la Federación Profesional del Taxi de Madrid avanzaba cuáles va a ser la estrategia de movilización para el día de mañana viernes la escuchamos

Voz 25 26:10 el Madrid ahora hay algunos compañeros haya iniciaron una huelga de hambre Vadillo una huelga de hambre pagos a iniciar un encadenamiento no se Valentín donde para que no estén prevenidos pero hay compañeros que llevan tácitamente dentro del corazón que son capaces de ponerse en huelga de hambre haciendo pedían su salud para salvar este es el todo

Voz 0089 26:40 bueno pues lo acabamos de escuchar no parece que eso sea una marcha atrás sino más bien al contrario un paso adelante en una vuelta de tuerca más de las movilizaciones en el día de hoy tú lo decías se han producido dos detenciones posiblemente en la estación del AVE esta mañana ha sido el incidente más grave de desde que se inició los paros con un taxista detenido que ha porreado y aclamado también en la chapa de un V trece un destornillador y luego otro taxista que era detenido horas antes en uno de las movilizaciones para intentar

Voz 0915 27:13 para cortar perdón la M40

Voz 0089 27:15 por lo demás catorce personas heridas todas leves de ellas tres policías nacionales e un periodista y el resto han sido taxistas

Voz 0867 27:24 que han resultado contusionados Alfonso gracias eh

Voz 0089 27:27 a vosotros sector acuerda por tanto seguir adelante

Voz 0867 27:29 de la negociación se estanca y las administraciones no avanzan en la búsqueda de una solución que resuelva este conflicto enquistado el tiempo juega en realidad en contra de los taxistas los a los que cada día esta huelga les cuesta básicamente la vida Elena Jiménez ha estado con ellos tubería

Voz 1693 27:44 cerca del Ifema huele apoyo no somos Orellana Chicote pero bueno creo que no se ha quedado bien Andrés remueve algo dentro de un caldero hacer un caldito que estamos muy mal muy cansados afónico dos mientras un compañero busca a una periodista pueda como quiere contar que él tiene un carnet que ya no quiere

Voz 0313 28:04 Partido Popular y luego más romper como les sucede

Voz 1693 28:06 a Miguel que es alcalde por el Partido Popular en un pueblo de Guadalajara en gas Cuiña de vor Nova

Voz 0545 28:12 lleva treinta y tres años con el taxi pero piensa

Voz 1693 28:14 sobre todo en los que acaban de empezar las personas que llevan

Voz 26 28:16 en equis tiempo tienen a lo mejor un colchón un colchón económico que que puedes aguantar pero la persona que acaba de comprar el taxi relativamente poco tiempo pues no puede Sergio es uno de ellos

Voz 1336 28:26 estoy para que me al banco para que me apruebe un préstamo porque yo no puedo estar de huelga yo tengo el préstamo de la Liceu

Voz 1693 28:32 Argentina intenta tomarlo con humor

Voz 27 28:35 a trabajar meterle todos los recibos una bolsa y cada día que cobre uno que se ponga tanto fuera de la bolsa castiga una semana no puedo hacer

Voz 1693 28:41 pero cuánto les cuesta un día de huelga cuanto dejan de ingresar habla Cristina

Voz 27 28:45 es una barbaridad hecha un cálculo no sabría decirte en cifras pero al menos cien euros estamos poniendo cada uno no se queda

Voz 1693 28:51 entre cien y ciento cincuenta dicen todos que dejan de ingresar por la huelga siempre euros en bruto sin descontar gasolina seguros y claro la feria de Fitur suponía mayores ingresos a Cristina se les suma José doblar la facturación y ahí se quedan con el maletero abierto preparando el avituallamiento

Voz 28 29:09 dos patas

Voz 1693 29:11 Burgess del día joyas nada

Voz 28 29:14 las a esta hora el olor

Voz 1693 29:16 caldo de pollo es más intenso en Ifema

Voz 0867 29:20 Antonio qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana en Madrid cómo estás Canal estonio taxista cuántos años tienes pues tengo cuarenta y ocho años que cumplía ayer precisamente cuántos años lleva en el taxi

Voz 1336 29:34 llevo once años ahora mismo

Voz 0867 29:36 saltarse once cuánto te costó la licencia cuando lo compró

Voz 0915 29:40 pues mira es está hablando mucho de los precios de la licencias la gente habla de entre ciento treinta mil ciento cuarenta mil Amine costó doscientos cinco mil euros muchísima compre la licencia el cual todavía la estoy pagando lógicamente vale yo tengo una tengo una letra al mes que que vamos que es brutal a la que se suma a la letra de mi casa y evidentemente facturas niños tengo dos niños uno de doce otra niña de cinco años que comen todos los días imagínate imagínate la situación que tenemos

Voz 0867 30:12 Antonio si no es indiscreción cuánto pagas al mes de letra por esa licencia por el préstamo de esa licencia yo yo pago al mes mil novecientos cinco euros muchísimo dinero para eso hay que recordar muchos trabajando sólo perdona perdona no sólo de la licencia de taxi solo porque Vargas pagas algo más claro claro la letra de mi casa buenos hijos las facturas de economía doméstica de cada hogar tienes hijos tienes familia

Voz 0915 30:39 sí tengo dos niños ya te he dicho que tengo uno de doce años y tengo una niña de cinco

Voz 0867 30:42 es el tuyo es el único ingreso que que entra en casa

Voz 0915 30:46 no gracias a Dios tengo a mi mujer trabajando sino sé si mi mujer no estuviera trabajando evidentemente no puedo sobrevivir porque es imposible osea es imposible yo ya llevo unos años que la situación me ha cambiado mucho en bueno fíjate cuando empezó el tema de la crisis para que me entiendas estuvimos en una situación un poco pues muy desagradable porque gracias a los ingresos de mi mujer nosotros comíamos en casa yo te puedo garantizar que los ingresos que entraban en casa respecto al sin cuando yo llegaba el Messi tenía que repartir repartía para todos y a mí no me quedaba nada absolutamente yo yo he llorado en casa desesperado y mi mujer que me tranquilizaba diciendo tranquilo que esto va a cambiar si íbamos a salir gracias a Dios empezó a cambiar un poco pero cuando termine la crisis no llega esto que tenemos encima ahora mismo las autorizaciones de WC que no están no están exprimiendo de una manera que estamos estamos agonizando estamos agonizando Si esto no

Voz 0867 31:37 cambia Antonio cuánto ganas de media si se puede contar entiendo que no todos los meses son iguales eh

Voz 0915 31:43 no no no no yo yo te lo digo no tengo ningún problema vale aquí los meses evidentemente no son iguales vale en este en este caso en el mes de enero el mes de enero no es bueno nosotros la la la lo bueno que tenemos es que tenemos la feria de Fitur que para nosotros eso es un alivio es decir nuestra facturación a lo mejor en un día de de de de darse semanas pues puede ser entre unos ciento diez ciento veinte según las horas porque esto es como todo hay días de doce horas hay días de trece horas seguidas de catorce de quince euros vale en Fitur lo que a nosotros no nos daba era un veinte por ciento treinta por ciento más de facturación el cual no se solucionaba el problema del mes pero imagínate hemos iniciado justamente la la huelga a principios de Fitur porque no nos quedaba otra porque evidentemente teníamos que jugar con con esa baraja no les quedaba otra carta y bueno estamos perdiendo pues ahora mismo imagínate no estamos sosteniendo ningún ingreso entonces este mes está perdido

Voz 0867 32:34 no me consta de enero es mucho más cuesta de enero que que que cualquier otro baño total total que Antonio vemos en la calle a los taxistas indignados a los usuarios enfadados a los caddie Fay reclamando sus derechos qué se ha llegado hasta aquí conocemos las consecuencias no pero pero donde está el origen quién lo ha hecho mal tiene su trabajos políticos tal vez

Voz 0915 32:53 efectivamente osea esto es culpa de las administraciones eso esto es todo política esto político vale partiendo de que quiero quiero quiero decir una cosa públicamente vale que lo sepa la gente nosotros el taxi no estamos en contra de los conductores de UGT los conductores de BTT son obreros son trabajadores vale aquí ha creado una guerra cuatro cuatro rica achuchones que son los que tienen la todas las salud de la suéter que han creado una guerra ente entiende lo que digo que la palabra guerra no no no quiero hay entre el taxista hilos conductores cuando ellos están en casa tranquilamente viendo cómo Nos estamos sangrando en la calle todos vale no estamos en contra para nada y evidentemente deja fue

Voz 0313 33:33 John ante las administraciones no hay

Voz 0915 33:36 absoluto no quieren hacer nada no quieren no quiere mover ficha o esté en julio se aprobó un real decreto que era lo que realmente el caso la Comunidad y el Ayuntamiento solicitaba para poder tener pues bueno al que pudieran hacer algo les ceden las competencias a la comunidad durante el Real Decreto es LCD en este caso las unas cuantas competencias no todas al Ayuntamiento resulta que estamos después de cinco meses seis meses que quedan pasado nadie mueve ficha nadie quiere hacer nada al señor Garrido sale diciendo ahora que no hace nada que no quiere mover ficha entonces entiendan no lo que tenemos que hacer nosotros lo sentimos muchísimo por la ciudadanía claro que sí y quizá hay cosas que no estamos haciendo bien lo entiendo pero que nos entiendan a nosotros también que nos entiendan que no podemos estamos muriendo Antonio muriendo

Voz 0867 34:26 es muy breve porque me queda unos segundos pero has hecho un cálculo de cuánto ha perdido en cuatro días de huelga perdona que cuánto ha perdido en cuatro días de huelga hecho calcula en cuatro días calcula al día se pueda ser unas ciento setenta ciento ochenta euros calcula pues han tenido mucha suerte ojalá se resuelva todo salud venga muchísimas gracias hasta luego

Voz 30 34:49 que sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 1 35:02 a partir de las once y media Larguero Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas lado buenas noches vaya

Voz 0313 35:11 Herrera que te has marcado mucho en realidad queremos decir con Sergio Scariolo que tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas colada aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señora Iniesta Keylor Navas buenas noches Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 2 35:31 la banda al completo hasta la banda al completo está toda la banda

Voz 5 35:33 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es Cadena SER

Voz 0313 35:42 tu sección está vale esto ahora no eso que Uche para que la plaza que acabaría

Voz 5 35:51 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Of My Lol con David Broncano

Voz 0861 35:59 no somos youtubers síguenos también en nuestra aplicación

Voz 5 36:01 en Cadena Ser punto com o

Voz 0313 36:04 no esto no tiene nada

Voz 1336 36:09 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa de emisoras de la Cadena Ser que lleva muchos años a compás

Voz 5 36:16 ya hace muchos años contigo

Voz 0313 36:19 qué tal vez demasiado perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que tratan ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleven tantos años de Cadena SER pero nombre que que bueno pero no nos asusté

Voz 5 36:38 cadena SER

Voz 31 36:40 estaremos siempre contigo

Voz 0313 36:43 la que alivió tal locutor

Voz 0867 36:50 siete y treinta y siete vamos ya con la crisis de Podemos en Madrid dentro la banda sonora del desencuentro

Voz 32 36:58 ayer

Voz 0313 36:59 pues en principio no precio

Voz 0867 37:02 yo no no sé no te Manuela Carmena que ha colocado a Podemos al borde de un ataque de nervios Julio Rodríguez ha declinado la invitación de la SER Ramón Espinar tampoco quiere hablar mañana los líderes territoriales tienen jornada toledana han sido convocados en Toledo para reconducir la situación de Madrid Ramón Espinar es el secretario general de Podemos en Madrid su situación es muy delicada porque se lleva a tortas con Errejón no se ha sentido en esta crisis precisamente respaldado por su dirección regionales es diputado y senador senador casi vitalicio porque con él se acabaron las rotaciones en la Cámara Alta de Podemos ya digo que no quiere entrevistas ni nada pero hoy cuando se dirigía al P de Katyn el Senado parecía que tenía la cabeza en otro sitio

Voz 1787 37:43 ustedes le prometieron a los catalanes la independencia de lo que les han llevado a los catalanes ha sido una situación de incertidumbre de desconcierto en la que nadie sabe lo que va a pasar mañana en Catalunya ni lo que van a hacer ustedes nadie sabe nadie sabe lo que van a pensar ustedes mañana sobre ustedes mismos ni siquiera saben cómo se van a llamar el partido con el que se van a presentar a las elecciones en la próxima convocatoria desde que ustedes decidieron que no se llamaban Convergencia i Unió estable

Voz 0867 38:07 el P de Cat aunque no lo parezca repetimos

Voz 1787 38:11 incertidumbre de desconcierto en la que nadie sabe lo que va a pasar mañana en Cataluña ni lo que van a hacer ustedes nadie sabe nadie sabe lo que van a pensar ustedes mañana sobre ustedes mismos ni siquiera saben cómo se iban a llamar el partido con el que se van a presentar a las elecciones

Voz 0861 38:25 le ha faltado decirme que sus diputados tiene un piso en Alcobendas va Javier Bañuelos eh nos movemos entre el silencio

Voz 0867 38:33 incapacidad no buenas tardes buenas tardes ni siquiera Reunidas

Voz 0861 38:35 el propio Ejecutivo está siendo muy llamativo el silencio de Espinar el terremoto político está en Madrid pero ni una palabra S3 general de Podemos y tampoco quería tener ya la prensa acumula ya Espinar varios días de silencio y hasta ahora Ramón Espinar tampoco aclara si acudiera mañana a esa convocatoria que se ha hecho a nivel nacional para reunir a todos los secretarios generales generales para buscar una lista unitaria y reconducir la situación a esta hora Javier Herráez en regional de Podemos nos aseguran que ahora mismo su único empeño es consolidar lo que Unidos Podemos y eso pasa por presentar su propio candidato pero Javier como venimos contando aquí en la SER esa o en la practicas una quimera porque desde la desde hace semanas la dirección regional de Podemos no tiene ahora mismo ningún tipo de control sobre esta situación Ésta es la situación en los

Voz 0867 39:18 el que no cabe o que nos puede parar

Voz 0861 39:20 por el culebrón mañana a saber de momento no sabemos si Ramón Espinar Se va Toledo o no no lo dicen tampoco aclaran si iban a convocar a su ejecutiva es ahora mismo está reunido Ramón Espinar esta en general con su número dos francas a mayor

Voz 0089 39:33 para tomar una decisión Yves y mañana acuden o no

Voz 0861 39:35 la cita si convocan a su propia ejecutiva que no han hecho en los últimos días bueno podemos el culebrón podemos la autodestrucción nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid adiós

Voz 1336 40:03 cómo va el partido

Voz 13 40:05 tres dirigentes del PSOE tres puntos de vista este jueves en Hora veinticinco Guillermo Fernández Vara presidente de Extremadura Emiliano García Page presidente de Castilla La Mancha y Francina Armengol presidenta de Baleares a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 34 40:25 tenéis mucho suelo buscáis

Voz 0313 40:29 pero la fama cuesta

Voz 35 40:31 cómo define el éxito alguna vez has pensado cómo sería ser famoso de que tienes fama entre tu gente Kitty habría hecho famoso yo pude es dejarnos tus mensajes de voz en el cuartel

Voz 7 40:42 programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno quien nuestra cuenta de Twitter arroba y faro se esta noche hablamos de la fama en el Far de las el fado con Mara Torres

Voz 5 40:57 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 0313 41:13 volvemos a hablar de algo muy específico de de emprendimiento rural vamos más en concreto de la alianza entre decenas de municipios y la asociación de Autónomos UTA para intentar crear algo muy importante empleo en zonas despobladas Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes de momento la red de ayuntamientos rurales emprendedores de España que se puso en marcha a finales del año

Voz 1762 41:32 pasado cuenta con una treintena de municipios de Guadalajara y Soria pero el objetivo para este año es incorporar otros setenta y crear mil puestos de trabajo autónomo explica Eduardo Abad Secretario General de Utah para hacer frente a los problemas de estos ayuntamientos

Voz 1558 41:43 tiene un problema cuando se cierran los colegios rurales tienen un problema cuando desaparecen las familias tienen un gran problema

Voz 0827 41:51 cuando no hay servicios para la pero

Voz 1558 41:53 son unas mayores nosotros queremos devolver todo eso queremos devolver familias por lo tanto habitabilidad en medio rural queremos poner el foco de la economía de la Nueva Economía en el ámbito

Voz 1762 42:05 Duran la ideas que los ayuntamientos apoyen a las personas que vengan a crear estos empleos autónomos que pueden además revitalizar oficios y profesiones tradicionales de las localidades ahora despoblada

Voz 1558 42:14 es un caso muy claro es el caso de un pequeño Ayuntamiento de Soria Cuende en el que diariamente eran un elemento que era de resina Eros y que están volviendo a recuperar lo que es la profesión de resina pero que son autónomos además quién van a desarrollar esta actividad y que el Ayuntamiento está poniendo encima de la mesa

Voz 1762 42:38 más detalles mañana por la noche en Hora Veinticinco a las diez menos diez nueve menos diez en Canarias

Voz 5 42:43 sin duda es saber qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados detrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y su entiendas Vodafone Vodafone Business gudari

Voz 30 43:03 ahora lo que queda del día

Voz 7 43:08 con Isaías Lafuente otro día intenso y

Voz 0827 43:10 sí sí intenso y cargaditos como vienen cargaditos de preocupaciones vamos a comenzar por la noticia feliz Rafa Nadal va a estar en la final del Master de Australia señor es la enésima vez que remontar una situación de dificultad así que estaba feliz

Voz 0867 43:23 estamos muy contentos por toda la verdad

Voz 1774 43:26 sí muchísimo párame volverá a estar en una final de Grand Slam y más viniendo de donde vengo sea que iban a estar tranquilos seguir entrenando bien y disfrutar también del hecho de estar en una final de Grand Slam que hace dos meses practicamente estaban el quirófano o sea que yo no muy feliz agradecido

Voz 0827 43:40 diferencias nosotros también disfrutaremos verle en la final por lo demás nuestra ventana hoy a comenzado abierta a Venezuela

Voz 36 43:51 y

Voz 1336 43:58 un poquito más Erkki

Voz 0827 44:00 esta mañana escuchábamos al padre de Juan Why do el presidente de la Asamblea venezolana que se autoproclamado presidente provisional del país Él vive en España y nos decía

Voz 37 44:10 la siente España ha sido muy correcta en en las relaciones con Venezuela diez de acuerdo en que no hubo elecciones libres en suelo que la duros usurpado ahí está ocupando un cargo que no les corresponde

Voz 0827 44:25 sabes la posición del padre del presidente de la Asamblea y el dilema es bueno en boca de sus protagonistas más o menos el siguiente

Voz 0313 44:34 bien por realmente a la competencia del Ejecutivo nacional

Voz 25 44:44 lamentarse un cuarto

Voz 0313 44:45 Chiara

Voz 25 44:46 como presidente o es el pueblo venezolano

Voz 0313 44:49 quién elija a su presidente pues

Voz 0827 44:52 estos son los dos protagonistas y el mundo se divide sobresee apoyar a uno u a otro Pablo Casado y Albert Rivera metían presión a Pedro Sánchez para que su Gobierno apoye tiene

Voz 38 45:02 que abrazar la democracia la libertad también en Venezuela

Voz 0915 45:05 sino acabará siendo responsable

Voz 38 45:07 de lo que está pasando Le pido que hoy

Voz 39 45:10 el presidente del Gobierno España pongan a España donde

Voz 0089 45:12 merece la dignidad del reconocimiento

Voz 39 45:15 la del presidente ido de esa transición democrática

Voz 0827 45:18 esto decían los rivales políticos si el ex presidente socialista Felipe González decía en la SER

Voz 37 45:24 no no es peor que diré hace mucho tiempo un tirano arbitrarias desde las elecciones de diciembre de dos mil quince cuando más duros pierde asamblea

Voz 0313 45:34 la nacional por dos tercios

Voz 37 45:37 echan el tránsito de la Asamblea para nombrar un Tribunal Supremo con una dentro del Tribunal Supremo una corte constitucional desde ahí empieza un autogol de lo que sí he pedido es que la Unión Europea después de declarar ilegítimo a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país

Voz 0827 46:00 eso es lo que pedía González se ha acusado al Gobierno de España de estar callado durante algunas horas pero es que el Gobierno de España según decía el ministro de Exteriores Borrell estaba buscando una voz única en la Unión

Voz 0915 46:11 tenemos que evitar que la cosa vaya a peor eso exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones lo hemos dicho todos vamos a hacer que este proceso tenga lugar

Voz 0827 46:30 pues lo que se dice desde la política pero hemos querido abrir la ventana a lo que está viviendo la gente allí en Venezuela en Caracas y precisamente este fin de semana en El País Semanal Martín Caparrós inicia una serie titulada Crónicas Sudán y la casualidad ha querido que la primera crónica sea precisamente sobre Caracas sobre la capital de Venezuela que hizo una situación crítica que afecta además a todos a los partidarios ya los detractores de Maduro

Voz 1521 46:55 me lo digo porque básicamente porque hay millones de personas que como decía antes hace un momento eh tienen que buscarse la vida en condiciones muy muy muy complicado estoy más allá de intruso de sus adscripciones políticas no es un problema de diferencia política sino de la sociedad o de un sistema que está colapsado hay tres cuatro millones de personas que votaron con los pies osea que se fueron el diez por ciento de la población de Venezuela la alejado en los últimos dos o tres años y eso no es un dato fortísimo sobre fracaso de una sociedad ya no sé cuál podría hacerlo

Voz 0827 47:29 y una de esas personas que se marcharon de su país es Cecilia con ella hablado nuestra compañera María Manjavacas ha contado cómo eran las cosas en su país cuando decidió abandonar

Voz 41 47:40 lo bueno un día normal eras sin esperanzas de nada sea lo más triste es que uno se levanta ya sin sin esperanza es lo más

Voz 0915 47:48 terrible porque usted no tiene este

Voz 41 47:51 Ansa ni siquiera de conseguirlo que va a comer de de de mediodía ni ni las medicinas y esto está enfermo nada Ocean no tenemos Ax no teníamos acceso nada en este momento yo soy médico haya cuando yo me vine yo no ganaba cinco euros al mes aunque ustedes digan que estoy haciendo mal la cuéntanos no alcanzaban a ser cinco euros al mes

Voz 0827 48:12 cinco euros al mes ella salió de su país Carola Domínguez sigue allí en Venezuela tiene veintitrés años está estudiando Derecho ex asistente en un despacho de abogados en es decía como ha amanecido hoy Caracas muy pendientes muy preocupados expectantes por la posición del ejército

Voz 17 48:27 parte de la Guardia Nacional del Ejército pues está levantando se está uniendo los mismos manifestantes Antona cuarteles en las guardias incluso bueno como como sabemos todos acá eh yo lo tiene quién tiene las armas prácticamente el ministro de la Defensa tienen una gran decisión sobre sus hombros si estoy ya hacer frente a Maduro o permitir prácticamente a una intervención que en definitiva a los venezolanos no nos conviene intervención Estados Unidos mi de Rusia entonces sobre la cabeza sobre dos bombas esa persona hay una gran responsabilidad

Voz 0827 48:58 y por si todo esto fuera poco Venezuela es además tablero en el que están jugando los intereses de las grandes potencias del mundo en una lucha a dos o a tres Nos decía el periodista Vicente Vallés

Voz 0089 49:10 en realidad esa trío Venezuela Putin y Trump eh yo no soy un entendido en el mercado de petróleo pero está extendida la idea de que Venezuela tiene sino la más importante una de las más importantes reservas de petróleo que quedan en el mundo con algunas dificultades para su extracción también para el refino que se realiza curiosamente a través de una empresa venezolana en Estados Unidos curiosamente desde Rusia Putin también ha intentado asentar sus reales en en Venezuela porque tiene a Rusia quería tener tiende de hecho un porcentaje importante de esta empresa que refiera el petróleo en EEUU

Voz 0827 49:44 dicen de vallas nos cuenta cada noche desde Antena tres Televisión como esta El Mundo y ahora nos cuenta un libro Cómo está el mundo de Putin en un libro titulado el rastro de los rusos muertos editado por Espasa ya no hay duda de que el régimen de Putin ha eh gerencia en las elecciones americanas de dos mil dieciséis pero esa injerencia esa exhibición de poder de Putin Nos decía que se extiende fuera y dentro de Rusia

Voz 0089 50:10 en el ámbito interno Vladimir Putin lo que intenta es dominar el país mediante el miedo que genera y genera suficiente miedo también la suficiente Amira admiración de muchos rusos precisamente por eso para conseguir mantenerse en el poder desde el año finales del año noventa y nueve hasta nuestros días y en el ámbito internacional generar temor a su dominio de las claves que pueden permitir desestabilizarlos

Voz 0313 50:33 accidentales en buena medida lo conseguido desde

Voz 0089 50:36 claramente en las elecciones americanas del año dieciséis pero genera esa idea de que las cosas que están pasando en alguna medida son responsabilidad de él y de sus servicios de inteligencia

Voz 0827 50:46 edad es que es un panorama que da miedito desde luego como nos decía el saliendo eh nos enfrentamos cada día al presente con sentimientos encontrados

Voz 0545 50:54 aquí yo tengo estos días estos sentimientos por un lado una especie de paz interior que que lucha contra que lucha cuando una inquietud que tengo muy grande entre lo que está pasando en el mundo pero inquietud verdadera de verdad