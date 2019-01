La Ventana (25/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 cuatro las tres en Canarias el personal diplomático no esencial de Estados Unidos en marcha de Venezuela es noticia que acabamos de conocer y que ampliamos con Victoria García buenas tardes

los mineros que buscan a Julen están a metro y medio se cumplen veintidós horas de trabajo lento y complicado a sesenta metros de profundidad Jorge Martínez el portavoz de la Guardia Civil

Voz 3 01:00 el como hemos visto durante todos estos días la montaña manda en nuestros trabajos la montaña marque el ritmo de trabajo de estas de estas personas eh al igual que hemos encontrado el material extremadamente duro en el túnel vertical o el pozo vertical se está encontrando el mira

Voz 1454 01:21 cabe Fay se defiende y asegura que cumplen con la legalidad estrictamente después de que Facua ya ha presentado denuncias en las cinco comunidades donde operan informa Miguel

Voz 1061 01:28 Crespo esta batería de denuncias se presenten en las cinco comunidades en las que opera a Andalucía Cataluña Madrid Valencia Galicia según la Organización de Consumidores y se presenta como agencia de viajes en España pero en sus condiciones de uso asegura actuar como mero intermediario sujeto a la normativa que regula la sociedad de la información y el comercio electrónico y no la del transporte escuchamos a Rubén Sánchez portavoz de Facua

Voz 4 01:50 es el coche llega tarde si no llega así el aire acondicionado no funciona si sufre cualquier otro percance con Gabi Fay no va a la historia y eso nos encontraríamos con una vulneración de la normativa de consumo

Voz 1061 02:00 además Facua recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que Uber con una actividad similar a la de país realiza un servicio de transporte cabildeo haya asegurado que operan ciñéndose a la legalidad y que analizarán la denuncia

Voz 1454 02:11 la Casa Blanca se desmarca tras la detención de Roger Stone uno de los antiguos asesores del presidente y hombre de su confianza ha sido detenido por siete cargos relacionados con la investigación de la trama rusa nos lo cuenta José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 02:24 tardes es la primera reacción de la Casa Blanca y la acaba de ofrecer su portavoz Sara Sanders en la CNE

Voz 1 02:29 qué ha hecho

Voz 1061 02:31 esto no tiene nada que ver con el presidente e indudablemente no tiene nada que ver con la Casa Blanca esto es algo que tiene que ver sólo con ese individuo no es nada que nos afecte ha dicho Sanders la Casa Blanca se desmarca así de la detención de Stone que está acusado de obstrucción a un proceso oficial cinco testimonios falsos y manipulación de testigos dentro de la investigación del fiscal Muller que sospecha que el ex asesor era el intermediario entre Trump Wikileaks

Voz 1454 03:00 los taxistas madrileños estudian en estos

Voz 1915 03:02 dos junto a sus abogados la propuesta conjunta de Comunidad y Ayuntamiento para solucionar el conflicto pasadas las dos de la tarde los taxistas han salido de la Consejería de Transportes con ese borrador que propone un nuevo concepto la contratación espacial no temporal es decir una distancia mínima a la que un WC debas debe estar del cliente para poder recogerlo los taxistas se mantienen cautos dicen hasta ver los detalles de la propuesta Miguel Ángel Leal es portavoz de fe de taxi

Voz 0318 03:26 desde luego los queremos fuera de fuera de lo que ser el casco urbano fuera de la central entiende que una distancia mínima menos de lo que dentro de la M30 no no deberíamos de aceptarlo o lo que es el círculo de de aceptarlos desde luego no vamos a darle un punto más de confianza de las administraciones nada más osea no nos fiamos de ello enough y haremos queremos

Voz 1915 03:45 cosas descritos consistentes el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reunirá el próximo dos de febrero para analizar la situación del partido tras la dimisión de Ramón Espinar de todos sus cargos el ya ex secretario general del partido en Madrid Se marcha porque no comparte el rumbo que ha tomado el partido tras la salida de Errejón a la plataforma de Manuela Carmena él quería presentar un candidato alternativo pero desde

Voz 1504 04:05 la dirección de Pablo Iglesias no lo han permitido y dice

Voz 1915 04:07 que no estaban dejando gestionar las negociaciones la portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra llamaba construir una candidatura de unidad son declaraciones en Antena en Antena tres

Voz 5 04:17 pues ya digo que claro como no he hablado con Ramón in the pilla de sorpresa pues nos sé no sé realmente cuáles son los motivos de Ramón pero yo creo que estamos a tiempo y esa es la responsabilidad que tenemos ahora todos y todas de instruir una candidatura unitaria yo no me planteo a día de hoy eh en el escenario de tener que elegir una candidatura y creo que que tenemos muchísima responsabilidad en eso soltarlos allí

Voz 1504 04:40 entre tanto fuentes próximas a Íñigo Errejón

Voz 1915 04:42 con dicen que respetan la decisión de Espinar que esta es una decisión honesta en cuanto al tiempo cielos despejados en toda la Comunidad y temperaturas algo más altas con máximas que pueden alcanzar los quince grados a esta ahora tenemos catorce en el centro de Madrid

en la Cadena SER La ventana con Carla en fila

Voz 0313 05:37 hola buenas tardes no recuerdo quién fue el primero en tener la idea pero organizar carreras con fines solidarios se ha convertido desde hace bastante tiempo bastante en algo más que una moda hay carreras prácticamente todas las semanas se todas miles de personas que se calzan sus zapatillas y se ponen a hacer kilómetros como si no hubiera mañana da igual quién gane no importa si uno va muy rápido muy lento lo que cuenta es el mensaje el valor simbólico del esfuerzo de perseguir una meta de hacerlo para ayudar a los demás yo creo que es un fenómeno sociológico digno de ser estudiado ir cuya potencia por cierto podemos presumir como país hoy tenemos una muy muy especial vamos asomarnos a la India a la región de Anantapur donde hace apenas unas horas ha finalizado una Ultra Maratón de atención ciento setenta kilómetros que servirá saben para qué para construir una aldea que no es poca cosa la Fundación Vicente Ferrer que cumple ya cincuenta años en aquel país está detrás de la iniciativa y en esa carrera ha habido españoles y españolas conocer su historia y la historia de la propia Fundación me parece una forma magnífica de empezar la tarde bienvenidos a La Ventana

Voz 7 06:46 no

Voz 9 07:12 B

Voz 10 07:16 deseo

Voz 11 07:34 puesto

Voz 10 07:46 de ser así sí

Voz 0313 08:32 hoy saludar como cada tarde Roberto Sánchez Isaías Lafuente compañeros de tal como está qué tal hoy tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global que están Radio Barcelona Rafa Vila San Juan buenas tardes qué tal buenas tardes creo que tú conoces el lugar quedamos a visitar esta tarde verdad pues sí tuvo la fortuna de estar en pues se no en la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur

Voz 1781 08:52 yo creo que fue el año dos mil diez eh bueno una maravilla es decir

Voz 0313 08:56 yo no he corrido una maratón no no voy a engañar a nadie pero vamos por la Fundación ese proyecto

Voz 1900 09:02 no

Voz 0313 09:02 eh correría el primer kilómetro pues nos espera ahora mismo en La Ventana el director general de la Fundación Vicente Ferrer en España Jordi Folgado buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal Jordi como va la carrera terminó la terminado hace apenas unas horas no

Voz 12 09:20 pues sí hace muy poco relativamente terminó pero algo extraordinario no supera cualquier expectativa que una persona se pueda poner no les algo que es muy bonito ver como el que no sólo nos ayuda a romper la discriminación sino que tiene una tome una parte más activa consigue resultados de forma inmediata en personas que tienen unas carencias extremas no es realmente es fantástico es Guridi yo decía hace un momento

Voz 0313 09:59 era va a servir para algo muy concreto que a veces la gente pregunta Bono donde va la ayuda que tal bueno pues algo muy concreto una aldea como eses aldea

Voz 12 10:07 bueno es pensar que haya más personas las que son es hacia la vivienda no son personas que ninguno antepasado suyo ha tenido vivienda hiciera el represente hacia avanza dos y tres generaciones que piensa de que al hecho de series de tener una vivienda en propiedad es algo que no es un sentimiento que supera con cualquier expectativa es una realidad sentirse realizado como ser humano y el hecho de que tengan pues desde disminuye a la malaria disminuía de es bueno no es algo inexplicable no

Voz 13 10:49 estas casas Stoner Stoner Casas Jordi Casas que se ponen a nombre de las mujeres

Voz 12 10:55 sí sin duda sin duda lo hemos de pensar que hoy día no pilar del desarrollo es la mujer y al hecho de que a la mujer le ahora en podremos pongamos por delante a los defensas de sus derechos que la vivienda sea a su nombre da una estabilidad enorme a la familia y a ya un reconocimiento a la familia de su entorno no son cosas que hoy día son imprescindibles de ejecutar de esta forma no

Voz 0313 11:30 me ha dejado muy impresionado no ser raza tú lo conoces más de su que ha dicho Jordi de que va a ser un salto de dos o tres generaciones porque ninguno de sus antepasados había tenido una viviendas impresionante fíjate ahora que estamos aquí con nuestro debate sobre el alquiler la burbuja todo que explique que está muy bien y que muy seria y que nos afecta mucho no

Voz 1781 11:47 pero aquí aquí hay una cosa que que Jordi cómo estás y que yo siempre Diccionario pagamos venir a verlo venir a verlo porque esto realmente no sé yo lo que me gustaría es que sobre todo desarrolladas un poquito más Jordi es aparte de que la casa allí la educación formal la parte de lo que significa el desarrollo de toda una comunidad muy lo que ha conseguido la Fundación dudas textos cincuenta años que no contaba pero cincuenta años es que todo una provincia funciona en torno a una nueva economía y eso es importante es decir ha generado un modelo económico que va avanzando y qué va avanzando donde los propietarios ya son la gente que efectivamente hace dos generaciones no tenía nada más que una tierra seca no Jordi no sé si puedes elaborar un poquito más eso

Voz 12 12:30 sí mira es que ha llegado es muy sencillo yo mismo es muy complicado no el desarrollo no se trata simplemente de actúa en un área la sanidad a la educación pues la ideología los derechos de la mujer las personas discriminadas las personas de alguna minusvalía no no que es un trabajo en conjunto porque si no logramos que en todos los ámbitos y actúe de forma simultánea actuaríamos como si fuéramos emergencias no momento lo merece la gente necesita son sistemas formas de trabajar que permitan ver los resultados a corto plazo la madurez y el surgimiento no están para ser entendidos están para ser resueltos luego hay que ser muy pragmáticos hay es ser muy perfeccionista en encontrar siempre empiezo a soluciones a los problemas hoy podemos decir sin ningún temor es que la pobreza tiene solución hoy el cuando hablamos de erradicar la pobreza antes era un pequeño monstruo hoy no esos hoy sabíamos que tiene como decían que hay sistema es que hay recursos actos como éste ha dicho este alguna maratón que es mucho más que correr es muchísimo más que correr es de alguna forma es la necesidad que tiene la sociedad nuestra de ser útil quieren ayudar en cosas concretas a ver resultados concretos el ocho a fíjate cuando empezamos el derecho a la educación era algo inasumible decían que la educación Soler para las personas de casta superior hoy nadie discuta la educación tenemos a millones de chavales en estudios superiores tenemos varios hospitales que tienen diariamente más de quinientas personas ya atención a unos resultados en una pero tratamiento de han sido la tuberculosis pero lo que es más importante es que hemos aproximado la del conjunto de la sanidad a la área rural que si en esta atención difícilmente podrían tenerla

Voz 0313 14:50 Jordi me gustaría incorporar la conversación a dos de las personas que han participado activamente en esta iniciativa es decir que han corrido el Ultra Maratón que son José Borrás y Laura Barrera José buenas tardes

Voz 14 15:00 hola buenas tardes Laura buenas tardes

Voz 13 15:04 José es valenciano es empresario Laura es canaria es esteticista yo quiero ir por partes ordené un poquito la conversación quiere que unas Contés vuestra historia José y desde cuando participas en esta carrera porque es veterano eh

Voz 15 15:20 yo participado en en todas las han realizado esa es la trasera Si yo participo en esa pauta maratón porque mi mujer es ginecólogo estuvo trabajando aquí en la Fundación un mes y medio así pues allá le llegó

Voz 12 15:37 el agua lo llevó ver con con la información de Straw

Voz 15 15:40 Don si la más llegar esto me dijo tienes que conocer aquella tienes que es que a la Fundación y aquí estoy

Voz 0313 15:47 en tu caso a la hora

Voz 16 15:50 pues yo conozco a Juan Manuel viera porque yo corro una me correr por montaña principalmente bueno a través de él me me enteré de de la Ultra Maratón y detectives momento pues les dije que que yo me venía con él y me da fue en el dos mil diecisiete en en dos mil dieciocho y no pudo venir sí aquí estoy este año otra vez político

Voz 13 16:13 que es la primera vez que participase la Ultra Maratón decidiste apadrinar un niño y que ahora has podido conocerlo no

Voz 16 16:19 sí estuve este lunes en el de conocerlos muy como si no se llama mayor humanos más no menos malos

Voz 0313 16:35 cuántos años Laura

Voz 16 16:36 en manos de días añitos

Voz 13 16:39 diez añitos desde que tiene de España

Voz 16 16:41 una hermana que tiene siete añitos

Voz 13 16:45 te contaba cosas de te ha dicho que quiere ser de mayor por ejemplo

Voz 16 16:48 pues sí me ha dicho que quiere ser agricultor Carlos de padres

Voz 0313 16:55 oye cómo ha sido el momento de conocerle como como sido

Voz 13 16:57 sí

Voz 16 16:59 pues muy bonito que no se conocen al niño pues se acerca mucho más a él yo lo apadrinó el año pasado pero cuando viene lo conoces y como digo yo lo lo haces más tuyo no sí bueno me voy con ganas otro niños de aquella eso ya te lo dice todo

Voz 0313 17:20 oye José en estos tres

Voz 16 17:22 por eso tres años

Voz 0313 17:24 viniendo a participar en esta iniciativa han notado has has visto has podido algo muy tangible comprobar sobre el terreno que algunas cositas aunque sea poco a poco mejoran

Voz 15 17:35 libro de algunas conductas no muchas muchas cositas y me más lejos e hicimos aquí el éxito de la carrera pero yo era la aldea de la pregunta creo que que no sé no sé si sigues así era hacer cuarenta casas del año pasado yo tengo una foto tomada allí que desde ahí fue la salida de la casa de la Ultra Maratón del XVIII

Voz 12 17:59 ah ya que yo era pues un trozo de

Voz 15 18:02 bueno pues una atentos desde allí sin más y lo único que había era pues un poquitín de cemento para empezar la primera casa digamos hay hoy hace un año de esto sí estuvimos entregado

Voz 12 18:12 pero creo que anteayer las casas

Voz 15 18:15 eh a cada familia que eso es otra cosa que la Fundación donde no nos da la posibilidad te da que sólo quiero agradecer porque es una cosa que yo la consejo todo el mundo para que lo viva que puede entregar a este gente las fabes al Estado tres antepasados no tenía vivienda ninguno ir duermen en no son ni chabolas en son son esa esa es de dos tres desde la línea de lo que cuenta por la calle interesante que en la casa que donde tienen su tu cocina hay suavización ir su baño porque es una de las cosas tan aquí primordial del primer baño pues un problema para la para edad mujeres no porque no tenían baño ya de baño pues a hacer sus necesidades de tan violada Si todo dentro de las cuarenta y dos casos a cuarenta de los Familia ya ves venir a verlo venir

Voz 1781 19:01 Casas que además son son lo lo digo porque porque las he visto para que la gente se haga una idea son casas cuadradas siguiendo el estilo indio con un pequeñito Porsche la entrada para que también puedan estar afuera ya que en India se vive mucho espacio fuera no había estaría con Taxi me dejáis una anécdota muy muy sobre el propio Vicente Ferrer ya que me escucha Jordi pues podrá corroborarlo no hace veinticinco años es decir más o menos en la mitad de recorrido había se propuso hacer una maratón pero televisiva nada que ver con los matones de

Voz 0313 19:29 Lee había cierta duda no de Si la foto

Voz 1781 19:32 acción querrá porque quizás se frivolizar mensaje quizás no invidente preguntó dice Boon cuánta gente nos va ve tantos muy bien qué camiseta me tengo que poner para correr aquí no hay camiseta vamos vamos ya

Voz 16 19:46 Jordi sí o no

Voz 12 19:49 es verdad que en este momento Vicente Villanueva Jordi tú crees que podré correr una maratón Vicent Fito logró podrás correr veintidós Mardones porque al espíritu que tú tienes in the si tienes una fuerza a quien lo vence todo no es algo extraordinario la forjado otra cosa sabes que tenía no

Voz 0827 20:13 Jordi lo que han hecho en estos cincuenta años es extraordinario ahora seguramente el mayor éxito sería que un día se pudieran ustedes marchar y la cosa siguiera funcionando eso será posible algún día

Voz 12 20:26 sí sin duda sin duda sin duda sin duda porque han sabido lo que realmente creo que Vicente ha hecho estos dos y simplemente encontrar a las formas de dar la solución a los demás o mejor dicho es la capacidad de crear un sistema de trabajo llega un punto en el que ya tenemos mucho que nos dice podéis ir a otra no menos lo es que estábamos cuando falleció Vicente trabajamos en dos mil doscientas aldeas yo aquí estamos trabajando en tres mil setecientas no permite avanzar muy deprisa porque los conocimientos ya son muy profundos y al mismo tiempo que son profundos pero también los que decirlas hoy mismo estábamos es decir en esta o días que hemos empezado a trabajar allí como nueve mil quinientos chavales que necesitamos que sean apadrinados no porque no vivimos que apadrinó entonces el instrumento más perfecto de un proyecto de desarrollo es una forma de poder contribuir de forma estarlo ya que permite planificar a medio Accord a las ropa no lo vigente no tenía fronteras más problemas están para resolverse no es lo que hoy día a día constatamos de forma continua no

Voz 17 21:53 tiene que ser habíamos quedado centenario decisiones muy difícil de explicar validarlo no

Voz 0827 21:58 tiene que ser muy emocionante ver ahora a mujeres y hombres de cincuenta años que eran niños recién nacidos cuando Vicente llegó allí a trabajar a la India no supongo que serán un buen puñado de esos tres millones

Voz 12 22:10 hay unos cuantos hay unos cuantos pero en la satisfacción creyentes a una aldea mi pregunta es hoy aquí hay algunas personas que hayan estudiado será pues tenemos médicos que están trabajando en Bangalore o tenemos ingenieros que están en ahí de Navarra esto es fruto de un trabajo de muchos años no pero con unos resultados realmente yo diría no se me gusta utilizar la palabra es espectacular pero sí que tiene muy buenos resultados no

Voz 0313 22:43 eso sí no somos

Voz 12 22:45 capaces de llegar a un punto en que no fuéramos necesarios es que algo estaríamos haciendo muy mal

Voz 0313 22:53 muy bien entorno agregó

Voz 12 22:56 los días de cientos de miles de personas que confíen no sólo a la organización que tomen parte en este compromiso ante la sociedad

Voz 0313 23:06 Jordi Folgado muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un auténtico honor de verdad a José Laura hoy a descansar un poquito los dos no que ya ya irá tocando un poco también

Voz 12 23:15 el grupo Wii Fit expresamente se dice es la parte nuestra de tenerlos con nosotros que ellos puedan herida salud mejor admitiendo de toda la sociedad en la que ellos están recuperando

Voz 0313 23:27 muy bien abrazos a todos

Voz 18 23:33 no digo

Voz 0313 24:44 qué tal con Carlas transalpina este fin de semana tenemos una fecha muy especial en el calendario el domingo veintisiete de enero IBI un veintisiete de enero de mil novecientos cuarenta y cinco el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz Por eso esa fecha fue la elegida para que se convirtiera en el día en memoria de las víctimas del del Holocausto tenemos un problema y un problema serio problema gordo según un Eurobarómetro public dado esta misma semana son bastantes por no decir muchos los europeos convencidos de que negar el Holocausto tampoco es un problema nos referimos en concreto a un treinta y ocho por ciento de europeos que lo ven así Esa cifra se multiplica si hablamos de España un sesenta y seis por ciento de los españoles no ve que sea ningún gran problema el negacionismo también es cierto que una inmensa mayoría de españoles afirma no tener mucho conocimiento de la historia de los judíos pero en fin es lo que hay y no es un panorama halagüeño frente a la negación de la historia que nos queda Bono memoria y el recuerdo hoy los datos y la información así lo cree salí por él un hombre que tiene ya noventa y cuatro años que continúa viajando por todo el mundo para explicar cómo sobrevivió al Holocausto la suya es una historia muy particular por muchos motivos ha pasado por Madrid y le ha contado todo eso a Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes

Voz 1915 26:19 la Carlos buenas tardes la historia de él es diferente porque él no estuvo en un campo de concentración no fue torturado no viajó en un tren de ganado ni entró en una cámara de gas El para sobrevivir se metió en la piel del enemigo

Voz 21 26:33 fía pagaba eh

Voz 1900 26:37 yo estaba totalmente metido dentro de la piel del enemigo

Voz 21 26:42 nada el proceso

Voz 1900 26:44 eso de volver a ser el judíos Ali es un proceso que me ha llevado muchísimos años hasta diría que es un proceso que aún sigue en marcha

Voz 0933 26:52 ya yo que en un año

Voz 21 26:55 claro

Voz 1900 26:56 esa sensación de unir el ser judío y nazi en un solo cuerpo esa sensación de ser víctimas y victimarios a la vez me sigue acompañando hasta el día de hoy

Voz 21 27:07 en mil

Voz 1915 27:10 salí nació en Alemania cuando Hitler llegó al poder y empezó a dictar leyes contra los judíos su familia emigró a Polonia dos años después Alemania invadió Polonia y cuando los nazis ordenaron a los judíos de Lootz trasladarse al gueto los pero él decidieron que sale de catorce años y su hermano mayor debían huir hacia el este Mis padres sabían que nunca nos volveríamos a verme cuenta por eso recuerda bien sus últimas palabras

Voz 21 27:35 Baeza ATA sea lo vas a Pina

Voz 1900 27:41 mi padre que era un judío muy religioso después de muchos sermones me dijo Sally hijo mío pase lo que pase siempre tienes que ser judío no olvides quién eres el mensaje de su madre fue diferente

Voz 21 28:02 no

Voz 1900 28:03 a mi madre añadió Sally te tienes que ir Sally vete porque tú tienes que vivir es decir Mi madre me dio esa orden que tú tienes que vivir rusos le

Voz 1915 28:16 salí logró llegar a la zona soviética y se convirtió en un niño refugiado al que enviaron a un orfanato en Gross no una población rusa cercana a la frontera allí fue adoctrinados en el comunismo pero una vez más el ejército alemán avanzó siguiendo sus pasos en mil novecientos cuarenta y uno Alemania invadió la URSS huyendo de los nazis a población intentaba llegar a Minsk muchos fueron capturados entre ellos Sally frente a un fusil alemán

Voz 21 28:42 dijo cerca

Voz 1900 28:47 yo estaba temblando IS soldado alemán me preguntó eres judío en ese momento yo tenía un caos en la cabeza indescriptible y empecé a escuchar las palabras de mi madre tú tienes que vivir entonces yo con voz firme con mucha convicción Le dije al soldado alemán no yo no soy judío que soy alemán de origen español

Voz 1915 29:21 creyó fue un milagro porque no me obligó a bajarme los pantalones para comprobar si estaba circuncisión dado ese tema de la circuncisión iba a ser su bestia negra en los próximos

Voz 0313 29:30 qué pasa a continuación Sonia se quedó en el ejército alemán entonces

Voz 1915 29:33 pues se quedó pero sólo unos meses porque salí tenía entonces dieciséis años y estuvo haciendo de traductor hasta que un oficial decidió que no debía seguir en el frente envió una escuela en Alemania a un internado de las juventudes hitlerianas

Voz 21 29:49 está en ello

Voz 1900 29:52 en esa escuela en ese internado me convertí en un miembro de las juventudes hitlerianas y empecé a estar convencido de que la teoría de la raza de los nazis era la correcta ISM olvido por completo que era judío y me convertí en un joven nazi

Voz 1915 30:10 ni la verdad me ha sorprendido la honestidad de Salomón porque él podría haber ocultado esta parte podría haber explicado pues que lo pasó fatal simulando ser un nazi sin llegar a serlo pero no reconoce que el adoctrinamiento caló en el profundamente

Voz 21 30:26 su

Voz 1900 30:28 esa teoría de la raza que se basaba en el odio a los judíos provocó que yo empezara odiar mi a mí mismo por ser judío

Voz 1915 30:35 indigente que eso iba unido a la añoranza de los suyos de sus padres con lo cual pues no podemos ni imaginar el caos que había en la cabeza de ese joven que pasó la Navidad de mil novecientos cuarenta y tres así

Voz 21 30:46 con su cese

Voz 1900 30:50 cuando en diciembre del cuarenta y tres nos dieron las vacaciones en el internado pedí que me dieran un salvoconducto para irme a Lootz yo llegué a la puerta del gueto con mi uniforme negro de las juventudes hitlerianas unas cruces grabadas y lo que vi en ese gueto es indescriptible había cadáveres congelados en las calles veía un cadáver pensaba esa puede ser mi madre y me subí al siguiente tranvía para poder volver a pasar por el gueto y así pasé los doce días de mi permiso navideño en el gueto de Lodz

Voz 21 31:26 que esto lo nunca

Voz 1915 31:28 yo a ver a su padre que murió de hambre en el gueto ni a su madre que fue aseada da a su hermana ejecutada en una de las marchas de la muerte tras la guerra se reencontró con su hermano durante cuarenta años fue incapaz de contar su historia ni siquiera su mujer y a sus hijos hasta el poco antes de ser operado del corazón decidió explicarles quién fue y cómo pudo sobrevivir al Holocausto hoy con noventa y cinco años sigue recordando contando sobre todo a los más jóvenes

Voz 21 31:54 con guión de narración

Voz 1900 31:57 he venido aquí para trasladar mi testimonio a la juventud con la intención de que tomen conciencia de que ofrezcan resistencia al nuevo auge del fascismo que estamos viviendo en Europa

Voz 21 32:09 eso Fes us

Voz 1915 32:12 rechaza la violencia convencido de que la vía a seguir es la tolerancia el respeto sobre sobretodo

Voz 21 32:17 tío usos Sistán

Voz 1900 32:20 yo creo que lo importante es que la juventud aprenda a pensar de forma crítica para mí esa es la mejor prevención para no caer en el populismo quiero hacer un llamamiento a la tolerancia y al respeto y a los derechos fundamentales para todas las personas

Voz 21 32:36 un nevadas sedes

Voz 1915 32:39 después de un largo silencio decidió hablar no ha dejado de hacerlo escribió el libro tú tienes que vivir de ese libro sí fue una película Europa Europa una película que fue premiada en los Globos de Oro que termina con el verdadero Salomon pero él cantando así

Voz 22 32:55 Marc claro humana ver ETA nunca

Voz 1900 33:05 el

Voz 22 33:09 que tiene mala

Voz 12 33:13 yo

Voz 22 33:14 se sí ha sido un todo Huma a aquí a ver si grado

Voz 23 33:32 a ah

Voz 33 40:33 pues sí hay hay movimiento siguen trabajando los veintiséis miembros del equipo de rescate se cumplen practicamente veintitrés horas desde que se iniciara esa fase final para rescatar al pequeño Julen lleva hoy ya más de doce días en ese pozo de más de ciento diez metros de profundidad está a una profundidad aproximada los técnicos de setenta y dos metros en un pozo de un diámetro de veinticinco centímetros llevan excavando los miembros de una brigada de rescate minero de Asturias como decimos esas veintitrés horas han encontrado Roca muy dura tienen que excavar cuatro metros y a estas horas y según la última información oficial llevan dos metros y medio por lo tanto les queda un metro y medio para llegar al pequeño

Voz 0313 41:14 de dos años les quedarán unas cuantas horas no sabemos cuántas no con Bono ni falta que hace que pongamos platas no

Voz 0827 41:20 no no porque además ha sido un llegó cuando

Voz 33 41:24 los técnicos que estaban trabajando en la primera parte de este rescate que fuera obra civil en la que participaron hacia su mención precisamente es el puerto trescientas personas sesenta empresas más de cien voluntarios y hubo un momento en el que nos pidieron que no diéramos Palazón nosotros y ellos por ende tampoco daban ya más plazos ahora estamos en la fase final hay veintiséis miembros del equipo de rescate no se dice cuando

Voz 0313 41:47 se va a terminar ya no estás contando Ignacio un abrazo muy grande compañero

Voz 33 41:50 otro para vosotros en su son los datos esos es la información

Voz 30 41:54 eh

Voz 0933 41:59 vamos ahora con la polémica

Voz 35 42:03 a la polémica

Voz 0827 42:08 pues como tú decías el rescate de Julen en Totalán está siendo una peripecia angustiosa que ha concitado la atención informativa dentro y fuera de España no hace falta pormenorizada los excesos en los que han incurrido determinados programas y medios en la cobertura el suceso el despliegue ha transformado es lugar un eficaz plató y la tentación de rentabilizarlo llena de espacios muy en por encima de la información disponible ha sido en algunos casos superior a la de cumplir con los requerimientos de la información y del periodismo también de la ética aquella que exige no convertir en espectáculo un suceso ni rellenar de especulaciones la ausencia de datos no es la primera vez que sucede ni la primera vez en la que ese suscrita además un debate sobre los límites de una cobertura así el Consejo Audiovisual de Andalucía acaba de anunciar que va a analizar el tratamiento mediático de este suceso ya lo hizo con la muerte del pequeño Gabriel Cruz concluyó que algunos medios habían incurrido en sensacionalismo extremo un abuso que denunció también el Colegio de Periodistas de Galicia en el caso de Asunta Basterra un abuso que se criticó en los casos de Diana Acker o de Marta del Castillo Ike seguirá produciendo criticando porque muchos se escandalizan de viva voz mientras con el mando a distancia convierten estas ofertas en espacios de máxima audiencia el domingo el próximo domingo se cumplirán veintiséis años del hallazgo de las niñas de Alcàsser se acuerdan Un cuarto de siglo después parece que no hemos aprendido nada

Voz 0313 43:42 Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Carles nada Anaga hemos aprendido

Voz 1504 43:47 mira eh yo hace veintiséis años que estaba en ese en ese teatro en el centro musical de Alcàsser trabajaba como periodista entonces en un periodo de cuatro años después eh cubrí la el juicio de Alcácer ya en la televisión eh veintiséis años después eh yo veo la tele veo y además ahora los medios veo exactamente los mismos desmanes las mismas tropelía los mismos desvaríos con un agravante y es que ahora tenemos muchos más medios a favor de a pie de obra suministrando información completamente innecesaria esta conexión que habéis hecho antes con con nuestro compañero allí resume perfectamente lo que yo pienso es decir los datos eran esos la información Ésta es es esa y lo que nos interesa saber de este caso está contado en siete minutos de televisión como mucho con la información que tenemos esto que decías Isaías muy impactante

Voz 1900 44:43 y en una página al uso no

Voz 1504 44:45 de de periódico y hay una cosa que no estoy de acuerdo de Isaías es en la polémica que es que es que a mí me preocupa mucho cuando se hace responsable al espectador no le pensad pensad que todos estamos bueno todos los que trabajan en medios en la tele ahora mismo están trabajando como si fuera un laboratorio poniendo ingredientes para que el espectador no puedo apartar la mirada no va analicemos eso es decir va dirigido todo a nuestra nuestra nuestra parte más primitiva en otros impulsos más varios es muy difícil resistir te a esa a esa tentación cuando te están cebando los programas de entretenimiento ya pone manitas al lado para que tú sepas que están en en directo Telecinco cuál era lo que yo quería decir lo de de anunciar perdona y con esto acabo Telecinco acaba de anunciar que levanta Pasapalabra hay volverte a ver que eran los programas que van hoy en el en en el acceso al Times para hacer una especial de ocho a doce y media dirigido por Ana Rosa Quintana contando esta historia decidme contar cómo llenas tú esa ese esas horas televisivas si no cometes excesos es absolutamente imposible

Voz 0827 45:53 bueno los dos últimos informativos de Pedro Piqueras por la noche por ejemplo casi en exclusiva sean dedicado a este rescate del que no había más información tú dices siete minutos bueno yo creo que en cinco Se podía podía contar no por por ser generoso no por por por ponerle

Voz 1504 46:07 en en situación contextualizar

Voz 0827 46:10 hoy todavía asiste metro y medio acaba por cumplirse y hay algún tipo de información bueno se podría justificar alguna cobertura pero problemas que se está haciendo una cobertura incluso cuando no hay información y cuando por cierto el mundo está nutriendo unos de informaciones aquí en España y fuera de con acontecimientos que merecerían si llenar la mitad el el telediario no ha aquí cuando yo me refería a los los espectadores a lo que me refiero es a qué quiero decir esta esto incluso se podrían atravesar límites desde la buena voluntad no se creyendo equivocadamente que estás haciendo un servicio público pero es que estoy convencido que si llegasen a determinados despachos índices de audiencia que a partir del minuto cinco se cayera este examen de la audiencia Mariola al día siguiente se levantaba el plato

Voz 1504 46:56 sí pero claro esto es poner la responsabilidad en en quién tiene la culpa pero no en quién tiene el dolor no esto es es fácil de de entender a mí personalmente me preocupa mucho ese comportamiento televisivo porque creo que el el el emisor es el importante de todas formas hay otra cosa muy muy interesante muy triste y es que no es sólo la televisión es decir lo vas a que la televisión tiene esa capacidad es omnipresente tiene ves todos sabemos que es más fuerte que nada pero no es solamente la televisión es decir ya sabéis que las webs de determinados medios de muchos medios tienen que hacer clic Bates para hacer eso se hace lo que ha para conseguir eso se hace lo que haga falta una pregunta siempre perdona a vosotros y a todos es que haríamos en si nosotros tuviéramos que tomar la decisión y fuera alguien a quién quisiera

Voz 1900 47:51 vamos

Voz 1504 47:53 los padres o el niño para hacer lo que sea

Voz 0313 47:56 pero dices de veinte de pedir que no se despliegan hayan despedía mediático si es que se puede conseguir

Voz 1504 48:01 claro es decir que si fueran los nuestros que esto esto es muy importante

Voz 37 48:07 eh muy polémico suena

Voz 1504 48:12 en fin es así

Voz 38 48:15 yo no yo me molestaría todavía

Voz 1504 48:18 es el hijo de un ejecutivo de una cadena de televisión si si de verdad haríamos este despliegue

Voz 0827 48:28 debería aria aquellos hay hay algunos medios que no están haciendo este despliegue

Voz 1504 48:32 bueno entiende Isaías quiere decir

Voz 0827 48:34 no solamente las televisiones pero es verdad que no todos los medios es decir que hay medios informativos

Voz 1061 48:40 que que hemos reflexionado sobre esto

Voz 0827 48:42 asunto que bueno ahí están las fondo Texas quiero decir creo que se ha dedicado el tiempo que era estrictamente imprescindible

Voz 0313 48:49 para Gardner eso que acabas de anunciar de que Telecinco levanta la programación para hacer un especial de ocho a doce bueno bueno sí sí

Voz 38 48:59 se que que llenan muchas horas tú sabes suponía poniendo

Voz 0313 49:05 en ese plazo de tiempo entre ocho y doce esperemos incluso a ver si puede ser antes acaban las tareas de rescate Johanna que se produjera ese milagro que todos esperamos y tuvieron final feliz que es muy complicado no nos vamos a engañar tampoco bueno haces eso en el previo que vas diciendo en el post que haces una vez los equipos de rescate oye es especular por ya está Espe especular hacer sangre amarillismo

Voz 38 49:32 poco poco más puede hacer esperar para claro es muy importes que partir de una prima

Voz 0827 49:37 esa que a lo mejor ni siquiera se da saca lo mejor sí claro

Voz 38 49:40 nada contra nosotros roja o lo que es igual lo que más se vamos a estar de ocho a dos

Voz 1504 49:45 de media en un programa de televisión luego hay otra cosa que yo perdonadme pero creo que también nos debería hacer reflexionar esto suena elitista pero yo que he hecho tele en esto me me me ha pasado los padres de el Niño el pueblo es decir una clase me buenos un sector debe

Voz 37 50:04 el no de la de la sociedad y no si esto les sucediera a una familia aristocrática adinerada y con

Voz 1504 50:16 el poder suficiente como para blindarse

Voz 38 50:19 pero estoy pensando en la familia de Diana

Voz 0313 50:21 qué quiero decir que si no es así

Voz 38 50:24 claro porque es que no pude no garantizo que hay un cordón sanitario para ir a los entierros

Voz 1504 50:32 para meter el micro para especular para darle voz hay un cordón sanitario en determinar

Voz 1781 50:40 no digo que no puedes luchar contra un fenómeno que se llama el show de las televisiones y de los medios nuevos que están con la imagen que tiene una máxima que se que en tres puntos Mariola lo yo creo que tú lo sabes perfectamente primero si es un tema de sucesos tiene Proximidad II que tenga recorrido en el tiempo y especialmente en el momento crítico en que parece una solución eso es la fórmula en la que nadie nadie no creo que mira ponías nombres no voy ponías un caso yo te digo hasta la familia Botín si fuera su cortijo estarían todos fuera

Voz 33 51:11 qué buscando la noticia paran y eso para

Voz 1781 51:13 que su salita que esta basado

Voz 38 51:16 no lo dude permítanme

Voz 1504 51:24 esto también no nos oye son son ingredientes que yo quería añadir para que reflexionemos todos en cualquier caso es un es inane todo lo que con buena parte de la historia que se cuenta en todas partes

Voz 0313 51:36 no se puede hacer algo contra esto o no no no yo

Voz 38 51:39 no yo he abandonado toda esperanza yo he abandonado toda esperanza también echó la polémica de oficio un poco no cambiar de canal cambiar de canal exitoso actuará pues así lo Mariola Cubells

Voz 33 51:54 cuyo de mucho a ver cómo termina todo esto o un beso para todos eso

Voz 0313 52:09 si usted de literatura para acabar esta primera hora de la ventana yo creo que es porque es muy necesario que arranca bestia negra en Barcelona el festival literario que va a convertir a la ciudad en la capital de la novela negra todo el mundo y mañana termina Pamplona Negra que es otro festival dedicado a la literatura y el cine negro pero también acercar al gran público

Voz 0933 52:28 los entresijos de las investigaciones policiales que es algo muy interesante que que genera un enorme expectación en este festival de Pamplona durante tres días hay partido un taller de criminología José del Castillo que es inspector del Cuerpo Nacional de Policía profesor de Investigación Criminal y psicología forense inspector buenas tardes hola

Voz 0313 52:48 hola buenas tardes Carlos qué tal enlaza un poco con lo de antes pero sí meterme en líos pero por qué no interesan tanto en los crímenes los asesinatos los los los sucesos que que que venas senos dispar hay para que estemos todos hay pendientes de lo que ocurre aparte de la curiosidad obvia de de un ser humano no nos sé

Voz 39 53:05 sí bueno es que la curiosidad e incluso desmedida como puede ser el caso del morbo es una herramienta de supervivencia ser humano porque nos permite conocer y detectar las amenazas de nuestro entorno lo que ocurre es que tocas

Voz 40 53:16 es un es de esa curiosidad un poco más allá el es excesivo por los sucesos de eso

Voz 39 53:22 agradables que es lo que entendemos como el morbo no pero bueno no todas las personas muestran interés pues por ese tipo de sucesos ni en el mismo grado en general bueno pues podemos decir que es normal es una minoría de personal que puede manija es así Bureau incluso patológico no

Voz 1915 53:39 los crímenes se resuelven cómodo

Voz 0313 53:41 Bush en las series solemos son la novela eso hay que meterle matices ahí

Voz 40 53:46 bueno depende de que no ve la idea que criterio general la realidad y en muchas ocasiones es bastante más simple que es lo que transmite la las tramas literarias que claro sino fuera se juegan no complicaron un poco el asunto al magisterio con regularidad aburridas no

Voz 0313 54:04 claro que los restos de ADN famosos por ejemplo en cualquier escena de un crimen es posible encontrar pruebas decisivas a través de la de nuboso no es tan sencillo

Voz 40 54:13 eso nos pasa es leyó el ADN bueno lo lo vamos dejando por todas partes eso es cierto pero no en las cantidades suficientes en muchas ocasiones para que puedan ser analizado y indio tenido a la identificación genética ni en ocasiones se está no en las condiciones necesarias para ello puede estar muy grabado y entonces sí que lo está muy mitificado parece que todo el mundo piensa que que no es la panacea en las nuevas investigaciones quedando es así hoy en día la técnica reina de identificación de delincuentes en la mayor parte de los delitos sí siendo la que tiene más de más de ciento cincuenta años y sigue gozando de una excelente salud

Voz 0313 54:51 entonces inspector estaría usted de acuerdo con aquello que dijo un ilustre forense una rueda de prensa cuando se habían encontrado unos restos eran huesos

Voz 40 54:59 el resto socios de lo que parecía eran los

Voz 0313 55:02 hijos de estoy hablando de un caso que también tuvo mucha repercusión mediática eso es en el caso de Breton dijo el forense a ver desgraciadamente la vida no es CSI

Voz 40 55:12 efectivamente sin ninguna duda

Voz 0313 55:15 está muy bien eso oiga inspector usted cuántos años lleva como policía

Voz 40 55:20 yo veo treinta y dos años a la policía

Voz 0313 55:23 la investigación criminal y bueno me llama preguntárselo pero le ha quedado algún algún caso por resolver

Voz 40 55:32 claro cualquier investigador tiene casos que esas circunstancias no ha podido resolver si te dejan esa espinita clavada esa esa remontada pues se eh la frustración Borno no veo reservarlo en su momento porque la eficacia absoluta lanzó la resolución registros no existe pero los casos no resueltos nunca los cerramos como demuestra el hecho de que en ocasiones se resuelven delitos muchos años después de cometidos gracias a conceder las técnicas forenses

Voz 0827 55:59 inspector junto a lo del ADN hay otro mito en el crimen es el del Crimen perfecto

Voz 1781 56:04 algún crimen perfecto bueno

Voz 40 56:07 ha dicho muy conocido y muy ciento que no hay crimen perfecto sin investigación imperfecta

Voz 0313 56:13 está realmente eso sí