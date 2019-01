La Ventana (25/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Ayuntamiento de Barcelona pide al Gobierno que desbloquee la situación del barco de la ONG Open Arms retenido como saben en el puerto de la ciudad desde hace días Ester Bazán

Voz 1454 00:14 está esperando permiso para salir a operaciones de rescate en el Mediterráneo desde el ocho de enero el pleno donde se ha hecho esa petición

Voz 1 00:20 se está desarrollando ahora mismo había otros temas sobre la

Voz 1454 00:23 esa como una resolución de apoyo a los líderes independentistas encarcelados vamos a buscar resultados Monica Peinado buenas tardes

Voz 2 00:30 buenas tardes el pleno ha reclamado al Ministerio que permita zarpar al barco de Open Arms para que pueda seguir realizando su labor de observación y salvamento de vidas humanas han apoyado esta propuesta a Barcelona en Comú el de Esquerra Republicana Lahoud aquellos concejales no adscritos CF y ciudadanos que han abstenido los socialistas han votado en contra el teniente de alcalde Jaume hacen ajustado a los socialistas de ponerse al lado de extras Bini del ministro del Interior italiano

Voz 3 00:56 usted es es vista ustedes dicen

Voz 4 00:58 que no son Salvini pero con esta votación se ponen a su lado

Voz 2 01:04 el pleno también ha aprobado una declaración a favor de los líderes independentistas que están encarcelados asegura esta declaración que las acusaciones son infundadas y piden su libertad

Voz 0827 01:13 la Unión Europea trabaja en una declaración sobreventa

Voz 1454 01:15 suela que consiga la unanimidad después el pronunciamiento de algunos países como Alemania o España Josep Borrell es el ministro de Exteriores y hablaba tras la reunión del Consejo de Ministros

Voz 3 01:24 si se constatara que no existe menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones nos plantearía haríamos la adopción de otras medidas centradas que se incluye reconoció siento como presidente interino para que estas elecciones pueden ser convocadas desde la Asamblea Nacional

Voz 1454 01:48 el Tribunal Supremo vuelve a avisar a los bancos lo hace en una sentencia en la que resuelve el caso de Dos Hermanas cuyo padre contrató un plan de pensiones a quince años falleció antes del vencimiento y la entidad dejó de pagar que resuelve ahora a la Sala de lo Civil

Voz 0313 02:01 Puerto Pozas el contrato de un plan de pensiones tiene que ser igual

Voz 0055 02:03 de transparente que el de cualquier otro producto bancario dicen sino lo es también un banco puede ser condenado a la Sala de lo Civil del Supremo ha resuelto el caso de la familia de un pensionista contrató una pensión para ir cobrando cantidades fijas mensuales durante quince años con el pensionista falleció sus hijas descubrieron una cláusula del contrato una cláusula que desconocían que decía que en caso de fallecimiento la pensión Se dejaba de cobrar el Supremo condena a Ibercaja pagar los ocho años de pensión que las hijas todavía tienen derecho a como

Voz 1454 02:29 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 5 02:32 el muy buenas días sin fútbol con equipos de Primera División mañana empieza la jornada veintiuno de Liga Santander con cuatro partidos si hay fútbol hoy en Segunda A las nueve se enfrentará en La Romareda Zaragoza y Oviedo fuera el fútbol Novak Djokovic será el rival de Nadal en la matinal del domingo en la final del Open de Australia de tenis en la Euroliga baloncesto a las seis y cuarto el Baskonia visita Darussafaka a las siete el Herbalife Gran Canaria al Buducnost y a las nueve el Barça Lassa recibe al CSKA

Voz 1454 02:55 Moscú cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 a esta hora empieza a la reunión entre la Consejería de Transportes y representantes de los VTV de la comunidad les va a trasladar esa propuesta que ya han enviado también a los taxistas acordada con el Ayuntamiento de Madrid un borrador que pasa porque estos vehículos de alquiler con conductor tengan que estar a una distancia mínima de los clientes para poder recogerlos el presidente de la como unidad Ángel Garrido decía confiar en un sí de los taxistas porque advierte no habrá más propuestas

Voz 0177 03:24 es el momento de rebajar toda la tensión decir que que yo creo que esta tarde cuando terminemos de perfilar ese texto entre Ayuntamiento Comunidad lo podremos hablar con con los dos implicados y espero confío porque además puede que esta sea la última oportunidad confió en que acepten todos rebajar algo su operativas para un bien común claro

Voz 1 03:41 la Fiscalía pide catorce años de cárcel para un padre quinto

Voz 1915 03:43 en matar a su hijo de dieciocho años por negarse a abandonar los estudios para ponerse a trabajar los hechos ocurrieron en dos mil dieciséis el Ministerio Público también pide una orden de alejamiento para que el progenitor no pueda acercarse a menos de quinientos metros de la víctima Alfonso Ojea

Voz 0089 03:56 el siete de noviembre de dos mil dieciséis en el domicilio familiar y mientras el hijo de dieciocho años dormía su padre presuntamente entró en la habitación y le clavó un cuchillo en el estómago la víctima pudo levantarse pero inmediatamente se desplomó por las heridas el cabeza de familia llamó la policía para confesar su acción pero la rapidísima intervención de las emergencias evitó la muerte del hijo lo más aberrantes que el joven fue apuñalado por su progenitor por estudiar sacar las asignaturas adelante el padre quería qué tal

Voz 6 04:24 bajar hay que abandonar a los libros ya sabía ya

Voz 0089 04:27 habían tenido ambos varias discusiones por este motivo nuevo accidente elaboran en la región cuatro

Voz 1915 04:32 primeros han resultado heridos uno de ellos con pronóstico reservado y los otros tres leves cuando ha cedido el forjado de un chalet en el que estaban trabajando en Alcobendas y otro asunto que les venimos contando hoy Ignacio González podrá mantener su actual sueldo de más de cincuenta mil euros al año como funcionario del Ayuntamiento de

Voz 1 04:47 feliz el postal que se incorporó en octubre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado embargar de parte de ese salario como pedía la Fiscalía

Voz 1454 05:01 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis

Voz 0827 05:07 las cinco en Canarias

servicios informativos

Voz 11 09:16 la Ventana de cartas tan fino es escuchada cada tarde

Voz 20 09:20 dentro seis mil oyentes si los pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros medio saldrían de la atmósfera pero llegarían al espacio exterior veo por qué pone a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes les ponen uno encima de otro arriba ataques hagan de la atmósfera eso no es humano lo nota

Voz 21 09:46 eso es un símil no exime el máximo La Ventana

Voz 1 09:50 estratosférico pero es muy gráfico pero no es humano

la Ventana con Carles Francino

Voz 22 10:03 no

Voz 23 10:06 no me habla muy mal

Voz 24 10:14 pero la sustitución de unos accionistas por otros príncipes

Voz 25 10:17 Tales en el BBVA

Voz 24 10:18 lo que no sabemos lo que no sabemos hoy estaban que estamos saliendo Laura falla la concentración bueno no lo sabemos si realmente se sabía ser cesa viese pues iríamos no ha dado hoy arreglar el problema y si es cierto que el público

Voz 26 10:32 la afición de la Titín ha mostrado siempre mucho cariño está deseando que saldría

Voz 24 10:36 campo que saldría al campo que ocurre cuarenta y seis años después que un velero barco velero en los mares del Sur e naufragio naufragio solamente quedan cuatro supervivientes

Voz 27 10:48 es que orbitan me entorno banda listado desordenado con poca luz siempre necesitan estación de la

Voz 28 10:52 el timón de Titín que Urizar quince Uriz

Voz 29 10:56 no podemos cometer error

Voz 6 10:58 a los horror

Voz 30 10:59 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 21 11:08 con están hacías de unidad de vigilancia vaya racha

Voz 6 11:16 oye estás de seguridad no para guiar naufragar el verbo saber desde la no sabiduría

Voz 0827 11:22 por ellos por todos los tiempos bueno vamos a comenzar este que también tenemos aquí tela que cortar bueno ya sabemos que madrugar es duro que os voy a contar a vosotros se por eso a esas horas de la madrugada a veces es difícil atinar con los años luso cuando nos damos cuenta de que hemos fallado corregimos esto lo escuchó Fernando Martínez que hoy se cumplen diez años de este momento

Voz 3 11:45 ser o cree David Cameron

Voz 15 11:47 el primer ministro británico aquel veintitrés de enero de dos mil trece cuando se cumplen cinco años

Voz 0827 11:53 no no es que Aimar le gusta redondear se pierde el trece serían seis cinco fueron seis como nos dice nuestro vigilante que Aimar Bretos pues a los compañeros del programa de buenas a primeras y claro

Voz 31 12:07 las ya te da vuelta todo esta es de récord

Voz 15 12:11 es algo súper concreto está registrado en el libro récord de de los Guinness dado en el libro récord de de los Guinness esperemos que que esto no no pasa aquí

Voz 0827 12:18 el libro recorre los lindes

Voz 6 12:21 libro cobre Aitor de lo recogerán programa primeras un gran profesional

Voz 0827 12:26 no sé muy bien si es que llega ya después de haber seducido a algunas cervezas y claro a lo mejor se refería a otro libro sobre bebedores de cerveza bueno rescate Julen lo hemos comentado ha llenado horas y páginas de información la primera vigilancia de hoy pues también se refiere a esta angustiosa espera no rendían Arturo Obregón y Teresa Colomer un ingeniero responsable de la búsqueda llamar responsable en todos los sentidos no quería hablar ante los periodistas de plazos de tiempo

Voz 1 12:55 yo desde el principio siempre he dicho que hablar de tiempos en una obra de estas es un poco temerosos es un poco temerosos

Voz 0827 13:02 ya ahí es donde se equivocó un poco temeroso no bien sería un poco temerario dice que sería una acción imprudente o hecha sin pensar y sin fundamento y la verdad es que hemos escuchado muchas valoraciones temerarias otro suceso en la siguiente vigilancia el accidente aéreo que sufrió el futbolista Emiliano Sala en los primeros momentos tras conocer la noticia ya se aventuraba que sería difícil encontrar supervivientes pero no dijimos eso exactamente Antonio Aguilar Carlos Jiménez Domingo López José Manuel A hay Blanca Anguiano Roy de Ford no iba muchos compañeros de la SER me envían esta vigilancia

Voz 15 13:40 las gélidas temperaturas del agua en esta época del año la Policía cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos supervivientes vivos son remotas

Voz 0827 13:47 posibilidad de encontrar supervivientes vivos hombre si son supervivientes desde luego serán vivos de porque un muerto desde luego en ningún caso es superviviente sobre esta misma noticia esta vigilancia que nos envía Fernando Martínez en la que situamos Cardiff en Inglaterra y usamos además el verbo aterrizar para posarse un avión en el mar viajará el lunes por la noche de Nantes a Cardiff cuando los radares dejaron de detectarla Salah viajar a Inglaterra para dar su gran salto la policía después de quince horas de búsqueda ha dicho a través de Twitter que si la aeronave aterrizó en el agua las posibilidades de supervivencia son por desgracia muy pocas bueno pues efectivamente como nos dice Fernando Cardiff es la capital de Gaz de Gales no está en Inglaterra sobre el verbo aterrizar bueno el diccionario define el verbo aterrizar como posarse tras una maniobra de descenso sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin no sé si el mar podría considerarse superficie a tal fin pero en todo caso que tendríamos como nos dice nuestro vigilante un verbo más preciso que sería el verbo amerizar o el verbo amar

Voz 6 14:50 Amaral también a Marat

Voz 33 14:53 el grupo su pueblo se recorra ayudara

Voz 7 14:57 Gora broma de Gilad

Voz 33 14:59 el regreso nada que hurta Juan Dolores para regalar a su

Voz 0827 15:05 buenas las próximas va sobre dictadores estos últimos días hemos estado muy pendientes de Venezuela idea allí vía todo por la radio nos llegan las primeras dudas de esta unidad la primera sobre lo que es Nicolás Maduro Felipe González cree que es un dictador

Voz 29 15:22 no está peor que hace mucho tiento Kira no arbitrarias es peor que un dictador un tirano arbitrario caramba el gran Isaías

Voz 3 15:34 se puede hacer dictador sin

Voz 1 15:37 tira no arbitrario desde luego el mundo del autoritarismo está lleno de matices pero en la medida en que un dictador no somete a control su poder un poco arbitrario

Voz 0827 15:45 un poco hoyos mucho eh yo creo que sí ser dictador y arbitrario pues parece claro que sí que parece que van de la mano ahora dictador y tirano es exactamente lo mismo bueno con el diccionario en la mano en la época moderna un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes y los ejerce sin limitación jurídica con el apoyo de la fuerza y un tirano es el que obtiene contra derecho el Gobierno de un Estado especialmente si lo rige sin justicia ya medida de su voluntad bueno sí que hay matices pero aún son poco matices con decimales no yo veía dictador sería la definición después a partir de ahí ya nos podemos inventar o utilizar los otros términos como insultos directamente no podemos llamar tirano o lo podemos llamar de otra manera porque por la misma vía el todo por la radio nos llega otra duda suscitada en este caso por Pablo Casado otro matiz que introduce Pablo Casado llama a Maduro sátrapa

Voz 34 16:36 muy el listado

Voz 1 16:41 el sátrapa sátrapa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por la sonoridad no alguien le dices atrapa enseguida llorando en una esquina

Voz 0827 16:51 el sátrapa sátrapa es la persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que además hace ostentación de su poder y un déspota por el gobierno despótico sería el soberano que gobierna sin sujección a ley alguna así que insisto yo creo que hay cierta sino nimias en todos los términos repito con el diccionario en la mano quizás la ciencia Política nos diga otra cosa y esperamos si hay vigilantes estudiantes como doctorados en Ciencias Políticas alumnos puedan aclara algo más lo curioso es que con la vigilancia de Pablo Casado el que entren en la unidad es el denunciante porque Alfonso Sanz cree que Toni Martínez intentaba referirse a sonoridad y acabó diciendo Soro unidad tiene razón

Voz 1 17:33 sátrapa es más que tirano arbitrario aunque sólo sea por la unidad

Voz 0827 17:39 Sanidad e sonoridad pero bueno pelillos a la mal a la mar con lo que nos ayuda Toti Martínez

Voz 1 17:46 escuchamos a Nicolás Maduro en el teléfono de aludidos

Voz 0827 17:49 de que también va a Isaías por cierto por qué no

Voz 1 17:51 su defensa dice

Voz 35 17:52 no a la violencia no agolpó

Voz 0827 17:55 mismo no a la misma

Voz 36 17:58 no va no a la violencia

Voz 6 18:00 saludos

Voz 0827 18:03 bueno ahí quedó la duda en el aire y un oyente nos sacó es dudas Maduro sino que las enviamos nosotros al parecer bueno por cierto antes de acabar que

Voz 1 18:14 un oyente nos aclara a través de Twitter novela guarismo aquí lo que ha dicho Mauro es dice Netsky V K que es Guarín va Guarín refiriéndose a los bomberos que son aquellos que generan disturbios y violencia para intentar alterar el orden

Voz 0827 18:27 pues político y derrocar al Gobierno

Voz 6 18:33 no es que seamos tontos

Voz 0827 18:41 no es que seamos nosotros sino tontos bueno dice el oyente que dijo Guarín va y necesitamos el bar comunicación con el Barça

Voz 30 18:49 muy muy importante porque aquí el jugamos a hacer trampas

Voz 0827 18:52 el bar yo creo que dice que el oyente tiene razón

Voz 36 18:55 no a la Guarín Ma ma ma

Voz 0827 18:58 no es que se ve Guarín Inma yo creo que está más próximo a Guarín va que ha guarismos pero bueno ya sabemos lo que es este hombre podría haber dicho guarismo AEC cosas peores le hemos oído decir

Voz 37 19:10 eternos allí multiplicar así como Cristo multiplicó los penes los penes perdón los peces

Voz 0827 19:20 bueno dictador tirando arbitrarios sátrapa no sabemos lo que es maduro lo cierto es que ha recibido el apoyo de muchos ya ha recibido también críticas de otros como por ejemplo TRAM que aunque es muy duro el hombre parece escribe en la casa blanda cuando al menos eso es lo que dijo a nuestro compañero José Ribagorda en Telecinco y escucho Marta Jiménez con su última oferta a los demócratas fondos para construir el muro con México y eso supone Ángeles que sí

Voz 38 19:50 a la parálisis parcial en la Administración nada que celebrar por lo tanto en el segundo aniversario de suya

Voz 25 19:57 dada a la Casablanc a la casa

Voz 0827 20:00 bueno temblando están todos en la Casa Blanca así que a lo mejor termina siendo una casa blanda por cierto sobre nuestro dictador sátrapa tirano no tenemos noticias lo último que quizás sea desenterrado en marzo con lo que a lo mejor cambiaremos el nombre del mes nos dicen Lorea Martínez y Arturo Obregón tras escuchar esto al rojo vivo

Voz 39 20:21 así que estés se atreven con una fecha febrero primero bueno en principio ellos apuntan a finales de febrero como mucho dicen a principios de Franco a principios de Franco

Voz 0827 20:33 así que a tierra a finales de febrero o a principios de Fran T porque además yo era un hombre sin principio

Voz 40 20:43 ya

Voz 0827 20:46 lo interesante en realidad no hay error ha muerto Lolo Rico la creadora de La bola de cristal le han rendido homenajes muchos estos días en muchos lugares de España entre otros lugares en Rekalde donde residía pero tal y como lo dijimos en este boletín informativo en Euskadi podría parecer

Voz 1 21:05 que esta mujer vivía en el Tanatorio los ricos será incinerada este lunes en San Sebastián la realizadora hay directora de La bola de cristal falleció el sábado a los ochenta y cuatro años a causa de un paro cardiaco la familia ha informado de que antes de la incineración prevista a las cuatro de la tarde tendrá lugar una pequeña ceremonia en el tanatorio del tanatorio de Rekalde donde residía bueno no es una equivocación pero es verdad es verdad que ha sido escuchado sí que Suez

Voz 0827 21:27 es un poquitín yo raro lo una pausa

Voz 6 21:29 sí bueno corregirla o a lo mejor

Voz 0827 21:32 haberlo hecho de otra manera la construir de otra manera la frase tenemos algunos capítulos clásicos por ejemplo del capítulo en qué estaría yo pensando estas clases de yoga de las que no se habló Benjamín Prado que deben ser muy pero que muy adictivas lo escucharon Luis Alarcó Julián

Voz 0281 21:51 llega ella ha tenido una pérdida a la familia o la muerte de una de una tía suya también de cáncer sensibilizado con el problema se dedica a dar clases de yoga y aún esas clases de droga clases de drogas Polo

Voz 0827 22:04 ya una esas clases de droga la verdad es que es fantástico y en el capítulo de hoy no doy ni una Javier Olmedo en Hoy por Hoy Madrid habla de los grandes éxitos del cantante de Adamo

Voz 31 22:14 yo esto lo escuchó Carmen Espinosa y tenía

Voz 1 22:18 pues como este Cae la nieve el mechón de que acabe el mechón en tu cabello Mis manos en tu censura

Voz 0827 22:23 en tu cintura cultural usura manos entonces es evidente que la letra de la canción no era así no era Mis manos en tu censuró

Voz 20 22:32 madre

Voz 0827 22:38 pintura después tenemos lo de el mechón de la cabeza que se corrigió como el mechón en tu cabello pero no tampoco en realidad tampoco era es el título no era el mechón sino un mechón Hinault era en tu cabello sino de su canciones

Voz 1804 22:57 sí

Voz 0827 23:01 pues eso querías oye que no damos ni una bueno no se equivocan los cuando hablamos de cantantes o de sus canciones y los cantantes pues también se equivocan Mario Suárez por ejemplo llama a la unidad de vigilancia Ainhoa Arteta por este patrimonio histórico

Voz 1 23:14 esa cultura y turismo

Voz 3 23:16 con todo el eh con con toda la riqueza

Voz 1 23:19 Patrimoni co patrimonio histórico cultural que tenemos en este país

Voz 0827 23:24 el patrimonio que vendría a ser ya por sí misma una contracción de Patrimonio Histórico por resumir

Voz 1 23:29 vale venga Mario Suárez que sigue ahí después de tres semanas que se del Desafío Iturriaga

Voz 0827 23:34 empate tras empate hacia todo le da tiempo a concursar con mi tú te da tiempo a ser vigilante muy eficaz cada semana es de los que no nos falla pero bueno tampoco hagamos sangre desde la ventana cuando alguno confunde gentío Hong gentilicio cuando los vigilantes fuisteis todos vosotros a coro

Voz 1 23:51 lo de pastillas de detergente había un reto de meter un apatía detergente y aguantar la no sé cuánto tiempo madres tanta gente que no sea por la salud que sea por los seguidores pero en otro

Voz 6 24:01 la si no quién aguantaba pero bueno

Voz 1 24:04 yo es que al final todo cuenta posters siempre en las horas gentilicio en las horas más gentilicio y Santi Sedano

Voz 30 24:13 el Colegio Pío

Voz 1 24:16 en por ejemplo España puso a cinco a nueve de la noche

Voz 0827 24:20 bueno triste y muy atentos todos los incluso al señor chato tampoco es que quiera defenderlo eh pero sí mucho gentío es decir se gran concurrencia o afluencia de personas en un lugar aunque sea un lugar virtual como es la red pues allí abrirá también muchos gentilicio ocho claro es que ante inicios innoble españoles también habría franceses rumanos incluso argelinos la vigilante que escucho esto se llama Marta Zamora

Voz 41 24:43 de momento ya son catorce los detenidos la mayoría jóvenes sevillanos Castellanos uno en Igualada y el resto de los otros CC en Barcelona

Voz 0827 24:52 Argelia musical acción venía de Catalunya si sería bueno

Voz 0313 24:57 catalanes al llegue al Giants

Voz 0827 25:00 no lo tengo yo tan claro pero bueno si acaso que aliados creo que uno podría decir además en castellano Si de Italia pues de Argelia porque no argelinos no oye pues se los preguntan a la Academia

Voz 1 25:13 pero ya no ya de Francis franceses ya han hablado ya no

Voz 0827 25:16 no no pero aquí sí que habría desde luego un paralelismo pero bueno no al final el gentilicio que quedó asentado ha sido L argelinos del capítulo por una letrista Joaquín Estefanía hace una especie de mix entre ídolo Ollero es la cosa acaba en ido le vigilante otra vez Mario Suárez

Voz 0313 25:32 poco menos que llamaban antisistema cualquiera que defendía Alexis Tsipras

Voz 15 25:37 cuando la crisis del euro se ha convertido en uno y ahora es el referente en un y duele ahí seguido le ídolo

Voz 0827 25:44 por una letrista también Patiño convirtió una negativa en una negativa esto es lo escuchó Marina García hola qué tal a esta hora

Voz 42 25:52 se sigue negociando en cualquier caso han señalado fuentes del Grupo Socialista justo antes de que diera comienzo este pleno pero como tú decías la portavoz de Podemos Irene Montero también hace uno

Voz 15 26:01 instantes insistía la anécdota de Gaultier en la negativa

Voz 0827 26:04 es algo te motiva siendo negativa corrigió a tiempo y además oye podíamos decir la verdad es que a quién no le ha posado alguna voz gran cosa como estas buena alumna nuestra es Marta González Novo que es a la vez en esta unidad vigilada vigilante en este momento que nos envía Carmen Espinosa

Voz 1 26:23 vamos a hacer un viaje te has puesto muy muy cervecero podemos decir estos días comenzando por una canción que está rivalizando ya

Voz 43 26:32 en es el

Voz 1 26:34 el estando Briz Lizandro revalidar individualizado rivalizando con Groenlandia

Voz 0827 26:41 intenta buscar hay alguna Ana

Voz 1 26:43 eso sí no se rivalidad no

Voz 0827 26:46 es rivalizando pero bueno ya son estas cosillas sin importancia que se nos vaya de repente una letra claro que a veces confundirse en una sola letra puede ser un poquito más comprometido María Quincy por ejemplo escucha Jordi Carbó esta desviación de altura en la que los Pirineos acabaron siendo Pirineos

Voz 1 27:04 es buenos días a la semana se presenta fría pero nada excepcional no llegaremos ni ola de frío con nevadas intensas en las montañas de la mitad norte de la Península especialmente en los Pirineos Pirineos

Voz 0827 27:14 bueno sí la cosa está rozando el poste todo hay que decirlo pero sí que es verdad que va de Pirineos Pirineos en todo caso eh cuando hace frío en los Pirineos en sentido estricto y etimológico podríamos decir que Acción FIA de cojones porque el Pirineo es el espacio que media entre Elano y los genitales sólo eso según el diccionario es ese frío tan propio del norte por ejemplo frío cielo azul esto me imagino

Voz 1989 27:41 también sucede en Gernika Bermeo José Antonio es decir que era que las las aves de la reserva de Urdaibai tienen los los huevos los congelados las aves digo bueno pero bueno en Bilbao Verónica una cosa pues

Voz 1 27:55 el habla también mucho frío cinco grados de temperatura cielos despejados

Voz 0827 28:01 Verónica la pobre no podías dirigir la información por cierto una localidad que suele dar saturan mínimas en España es Molina de Aragón que como su propio nombre no indica está en Aragón Brian Pérez nos envía este gazapo es gracioso el gazapo lo es más todavía como José Luis Sastre es consciente de que lo ha cometido pues eso

Voz 6 28:22 las partes la caída de las temperaturas hoy hay un pueblo de Aragón Molina de Aragón Guadalajara pues no sé que ha marcado la mínima de España menos nueve con ocho grados

Voz 0827 28:35 un pueblo Aragón Molina de Aragón

Voz 0313 28:38 que no está ahora anda así lo tenía el fin

Voz 0827 28:42 oye que a veces nos leamos con la con la geografía por ejemplo en este caso también

Voz 27 28:47 varios centenares de personas llegadas en varios autobuses fletados hasta Galicia ya Coruña pelotazos este Galicia y A Coruña A Coruña yo Asturias vale vale vale

Voz 0827 28:55 eso tiene más sentido porque hablar de A Coruña Galicia como lugares distintos bueno es paradójico tan paradójico como hablar redundante mente de antecedentes anteriores esto lo pilló Juan Pablo Sastre en levántate y Cárdenas

Voz 44 29:09 recordemos que un parón que tiene unos cincuenta y dos años que ya tiene diversos antecedentes anterior esos antecedentes anteriores por también robos de pasión

Voz 0313 29:20 está claro pues que tiene antecedentes anteriores

Voz 0827 29:22 vamos a puesto mi patrimonio aunque fueron efectivamente anteriores como dijo nuestro vigilante una francés ha puesto el patrimonio que me quede aquí es francés esta me lo nada a la captó en Antena tres José García pendido hablaban de la detención de un militar muy francés él

Voz 45 29:37 soy monitora pues parece ser que se trata de un Fontàs de nacionalidad

Voz 4 29:41 Ponce cesta con faltas de nacionalidad francesa

Voz 45 29:43 en estos momentos se encuentra detenido

Voz 0827 29:46 francés de nacionalidad francesa bueno es verdad que podría haber renunciado también a su nacionalidad

Voz 0313 29:50 no parece haberse convertido en Argelia

Voz 0827 29:53 porque Juan

Voz 6 29:57 bueno y el conflicto

Voz 0827 29:58 los taxistas que ha llenado tan bien horas de información esta semana también se ha colado en la red por ejemplo un perfil de Twitter arroba el mal osa decía esta mañana en un tuit entiendo el nombre caddie Fay porque caben Thing algo en el coche pero Uber de dónde viene bueno bueno pues en esta semana tan intensa la huelga de taxistas en Madrid y en Barcelona Ignacio Barroso ha decidido bucear en el origen de estas palabras Uber Cavic Fay taxi que se parecen más de lo que parece

Voz 46 30:27 aunque ahora estén peleados los coches súbete los taxis tienen más en común de lo que creen al menos en el nombre Uber viene de Uber Cup significa súper taxi Gabi Fay se puede traducir como convertir en taxi si es que la palabra taxi tiene mucho recorrido

Voz 7 30:42 no la conocía

Voz 4 30:47 el hombre de los taxis viene a cortar taxímetro el prefijo taxi viene del griego taxis que significa impuesto de hecho a los impuestos en inglés el access el ingeniero alemán Wilhelm Bron inventó esta máquina que medía el tiempo y la distancia recorridos norteamericano Harry Allen la incorporó a su empresa de alquiler

Voz 1 31:05 el vocablo taxis adquiere este significado influido por la tienes Mottaki sabe qué quiere decir también significa ATA charro censurado por eso se relaciona con el terminó taxativo que no admite discusión

Voz 4 31:18 esta Driver cuántas vidas viste sin embargo taxis en origen se traduce como ordenación o arreglo por eso encontramos el taxi en otras palabras taxidermia no es un coche hecho de piel significa arreglo de pieles Latakia no quiere decir que no haya taxis en la ciudad sino un desorden en el sistema nervioso

Voz 1804 31:36 que está buscando

Voz 4 31:38 no sabemos cómo se solucionará este problema sólo pedimos que apelen al origen de su nombre y pongan un poco de orden para que esa REC pero muy interesante

Voz 0827 31:51 de seguir la biografía de la palabra oye por cierto a partir del sentido que hoy le damos a la palabra taxi que te Migrante ya es exclusivamente ese coche en el que nos montamos para que nos lleven el Sitjà otro palabras como sintaxis o a taxi podrían servir para definir la situación que han vivido estos días ciudades como Madrid y Barcelona no el publiqué un tuit en este sentido jugando con las palabras hubo una

Voz 38 32:11 mujer Belén hueso que me dio las gracias por nombrar

Voz 0827 32:14 la enfermedad de la que se habla muy poco de Latakia que el diccionario define como desorden irregularidad y perturbación de las funciones del sistema nervioso pero que es algo más mucho más me explicaba Belén es una enfermedad hereditaria neurodegenerativa Ike está buscando cura en estos momentos ataque es algo más que un síntoma me dice es la muerte progresiva de neuronas del movimiento que afecta además a trece mil personas en toda España dice que necesitan difusión bueno pues habrá hemos aunque sea de manera secundaria de esta enfermedad de la al taxi pues nada hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos nuestra dirección de correo UD V arroba Cadena SER punto com muchísimas gracias y ya saben sin algo Make bocado

Voz 0313 32:58 no volverá a ocurrir sabes que se celebrará hoy Isaías están publicitó no diga la publicidad está muy poco municipal aumentaron San publicitó así que felicidades

Voz 47 33:16 sigue a La Ventana en la red

Voz 7 33:18 sociales gala Benito

Voz 47 33:21 Ana quien Facebook La Ventana

Voz 1804 33:27 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo esperar a que se desarrolle foto fue Bismarck quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie ha aprendido las lecciones de la Historia Adolf Hitler SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena SER y en Ser Historia punto es

Voz 7 34:00 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley

Voz 48 34:07 en la sección a la carta de la app de la SER

Voz 7 34:09 puedes elegir el audio que te interese

Voz 48 34:12 hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 4 34:17 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 7 34:28 la emisora

Voz 11 34:33 pero promueven tocó como que escuchen los billetes

Voz 1 34:35 no es una forma de deben de un producto al famoso pues de lo lo lo oye vuelo consume tal vamos a vender un producto se se usa mucho después de comunicación ya pero es decir que los bicis hoy en la SER Herrera lo que pasa es que si no pueden escuchar la Cadena SER Si pasa que la ser decide quién les puede hoy quién no no no presume estás Radio ese una radio abierta todos sí pero vale

Voz 7 35:06 escucha algo

Voz 31 35:12 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 7 35:22 una puerta se cierra las puertas de Force abre

Voz 8 35:25 vende el XXIV el veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Depor lleva te un vehículo de nuestra nueva gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como Cuba es siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FT van que hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 12 35:43 cuánto hace que inútil graduarse la vista meses años lustros este es tu momento

Voz 13 35:51 de mustio y lo verás claro para trabajar para conducir Cine gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 7 36:04 porque sabemos que te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado El Corte Inglés que ofrecemos buenos precios todos los días como el del lomo fresco extra de cerdo por sólo cinco con noventa euros el kilo acostumbra te ahorrar Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 16 36:25 una historia casi irreal cinco está noventa y tres atracos apasionante divertido un fin imperfecto que el ganador de los que a Casey Affleck la ganadora del Oscar y el dos veces ganador del Oscar Robert Redford en la última película de su extraordinaria carrera de hoy inmanente Gun veinticinco de enero en finés

Voz 7 36:46 cuando una puerta se cierra las puertas de Force abre vende el veinticuatro al veintiséis de enero a las jornadas

Voz 8 36:52 puertas abiertas Depor lleva T un vehículo de nuestra nueva gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como Cuba y siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC banca hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 49 37:09 qué pasa chamán hoteles todavía no sabe lo que va a otra en mayo Yossi lo vais a votar a un partido que lleva al Fary tatuada del mismísimo tuétano

Voz 50 37:17 de hecho la trampa porque esta vida es la mujer pero la mujer desgranó pida aprovecha mucho del hombre blandengue desaprovechado se aburre y entonces le da capones

Voz 49 37:25 la mujer Grange ya pero nosotros somos más y vamos a poner en su sitio en mayo con vuestro voto saca abuelo prepárate que

Voz 50 37:34 entre otras cosas pero que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí alambre blandengue de texto sea hombre de la bolsa de la compra entre citó el carrito del niño con ocho amiguito

Voz 1 37:46 son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

la Ventana con Carles Francino falta veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco

Voz 0313 38:00 Canarias hoy les quiero presentar al nuevo al último fichaje de la Ventana que es un fichaje además Roberto uno de relumbrón ni privó a estar siempre los viernes para cerrar la hora de cuatro a cinco pero hoy con más presentación les vamos a a cambiar un poquito al horario es humoristas actores presentador sería conocer hace unos cuantos años ya en dos mil cinco en Canal Sur en un programa que es que hagamos el humor que presentaba Guillermo Summers y desde entonces la verdad que no ha parado ahora mismo está colaborando ocasionalmente participa en Tu cara me suena presenta la cámara de

Voz 1 38:31 balones en la Cadena Ser en Andalucía tiene

Voz 0313 38:33 tres espectáculos girando en teatro que son el último santo el buen dictador el Rey sólo que son tres títulos de en fin de candente actualidad oye eso es lenta mucho en plena y absoluta vigencia nos tranquiliza mucho porque sino le va bien aquí pues lo vamos a tener remordimientos no él los abrirá todas las semanas la Ventana de sur

Voz 51 38:56 la Ventana del sur una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 40 39:11 eh

Voz 6 39:18 Sánchez buenas tardes amigo bona tarda estábamos hablando creía que te habían confundido yo yo

Voz 1 39:28 oye déjame que hablemos bueno y hablan de tú primero de de Bettina Frater esta mujer que está cantando escucha escucha escucha

Voz 21 39:35 Viva Noruega la flamenca camino

Voz 1 39:38 la flamenca el crimen el frío no noruega nacida en Nairobi hace cuarenta y dos años canta noruego canta en inglés ya ha pasado aportó los grandes templos del flamenco como Casa Patas y muchos otros no que sería la prueba del nueve de que no hace falta tampoco seguir determinadas por todos

Voz 6 39:52 para triunfar no yo creo que hay que saltarse casi todas las ortodoxia para para triunfar yo creo que practicamente el tique

Voz 25 39:59 como obligatorio al triunfo han en ofrecer algo nuevo himno vive en Sevilla ha pasado por la escuela Christine Gere en una escuela maravillosa que bueno que no desperdicia nunca la oportunidad de sacarle punta al talento cuando el talento incontestable como el de esta noruega de Nairobi pero flamenca está la demostración de Khedira hoy vamos a abrir esta ventana su no a todos los viernes pero es que cuando uno se va al Polo Norte magnético brújulas

Voz 6 40:27 este siguen marcando el norte lo que quiere decir que cien

Voz 25 40:29 eficazmente siempre todos estamos en el sur

Voz 21 40:33 unos escapan a partir de querer serlo montan los nórdicos

Voz 1 40:47 a veces no siempre tampoco oye Manu y para dar más pistas a los oyentes que no tengan aún muy localizado en turrones te presentas como payaso Junta letras esos modestia o autocrítica

Voz 25 40:59 no esto es una verdad como un templo no sé si hago de payaso y nuestras letras pero soy payaso a mi madre siempre cuenta que cuando de pequeño me hacen esa pregunta pregunta ripios a no que no hacen a todo de qué quiere ser de mayor yo contestaba que o payaso presidente del Gobierno sede que al final fue elegido una profesión digna no

Voz 6 41:17 de momento de momento ha habido casos lo incompatible pero bueno no no oye ahí está ahí está ahí Italia

Voz 38 41:24 el ejemplo de hecho por favor señora el presidente del Gobierno de lo del intrusismo lo de payaso déjalo a a los que nos dedicamos a esto la verdad es que no es falsa modestia porque yo no creo en la falsa modestia creo que es una incluso hay una máximo un extraño como el de monarquía moderna que no es por donde no hay por dónde meterle mano así que payaso una letra y hoy feliz de

Voz 25 41:46 de asomar en empezar a juntar la de Andalucía el al mundo entero

Voz 0313 41:49 oye mano felicidades por la paternidad eh de ojo a ver qué qué qué tal todo dormir dormir bien

Voz 25 41:54 pues y lo digo bajito porque cuando provoca unas envidias que son insalvable y hay gente que ha tenido niños que lloran no le dejan dormir reconozco la mirada de odio hay un brillito de odio lo más duro hasta ahora ha sido tenerme que tragar la explicación del señor del registro durante media hora diciéndome que hay una ley XXI que permite dar la vuelta a los apellidos y que no tenía porque será el mio el primo

Voz 38 42:15 pero otra media hora eh deje que que lo juro e ir exige ir yo soy Manu Sánchez y mi chica Lorena Sánchez entonces claro ya al final les reconocía así la ley está de puta madre pero que

Voz 6 42:27 que no ha sido rápido ya que no era nada Gonzalo Sánchez haber arrasa media hora la ley genial pero nosotros no ha aplicado poco

Voz 0313 42:38 oye Manu y no nos habíamos visto desde el cambio de Gobierno en en Andalucía

Voz 6 42:43 que es algo histórico que es algo notable como

Voz 0313 42:46 cómo lo ves cómo lo vives como como lo de codifican como está saber

Voz 25 42:50 bueno pues lo cambió podemos decir que quienes no es verdad eso de que siempre son para bien esperemos que éste sea para bien después de treinta y ocho años de El PSOE en Santa bueno pues yo creo que es una bonita oportunidad para para para conocer otra forma de de gestionar lo único que yo soy de los que sea pringao diciendo que bueno que la llave haya pasado por por Vox a mí me parece por lo menos peligroso y Madrid tiene una frase se quede filosofía oriental que dice la escasa hay perro huela perro que ella aplica es me parece filosofía oriental de una comida

Voz 6 43:23 sido Confucio como no no no no no no

Voz 25 43:25 este no cabe la confusión de hecho entonces cuidado haber está este capricho de la aritmética parlamentaria por pequeñita que sea esos doce diputado cuánto van a influir en el nuevo modelo de sociedad

Voz 0313 43:36 de momento de momento han influido en una cosa en que una consejera del Gobierno de la Junta que es Rocío Ruiz la consejera de Igualdad haya tenido que disculparse decir no es que esto no representa lo que yo pienso por un artículo que escribió hace cinco años donde no se mostraba muy partidaria de las procesiones de Semana Santa pero eso que bueno te puedo parecer vio malos regular bueno lo que es noticias que ya ha tenido que disculparse porque exigieron su dimisión

Voz 6 44:01 la probar y tal pero bueno que repruebe

Voz 0313 44:04 no pero disculparse es muy raro no que alguien

Voz 25 44:06 que pedí perdón por pensar y pensar lo que les de la gana yo creo que ha sido estaba otra de las grandes gana ocasión en la que Andalucía ha arrojado luz al mundo entero y como en una sola jornada ha

Voz 0827 44:20 prendió de golpe todo el mundo parlamentarismo

Voz 25 44:22 Añón osea Atala la mañana antes estaba hablando de los pactos de perdedores de que había que hacer una ley para la lista más votada eh que hay que era eso el ocupa de la Moncloa en una tarde todo el mundo aprendió parlamentarismo rápidamente y era una ocasión para el cambio y todo estaba perfecto yo que pie opino y pienso lo mismo siempre tengo la costumbre de de intentar a lo de la coherencia que creo que ya basta hache intercalada y todo primera juego pues la verdad es que yo sí que creo en esto del parlamentarismo vuela de lo lo de los pactos representativo que además pero ojo porque parece que últimamente no queremos que nos representen a la representación tiene que ser tan exacta que que lo de la gente quiere ya que el representante político piense y diga exactamente lo mismo que él piensa iría osea defender la Semana Santa en Andalucía no es una necesidad de verdad en desde aquí lo digo sería como decir que hay que defender y proteger a los bares hipster en Malasaña

Voz 6 45:20 pero decir no es así eso no hace falta que no están amenazados

Voz 25 45:23 no no está amenazado de hecho tanto a los que no le encanta la Semana Santa como los que sí le encanta la Semana Santa los dos se quejan de lo mismo de que quizá no estamos pasando todos los día hay alguna excusa para para ver algún cortejo procesional por la calle además así que bueno si es que creo que bueno pues que la gente efectivamente esto viene la culpa yo creo que es de Pablo Coelho y de los los Mister wonderful el coño de mi prima porque claro no dicen tanto de quiere te a ti mismo

Voz 0827 45:50 tú eres un fenómeno cambia

Voz 25 45:52 tú tienes que ser como tu usted no no sea usted mismo Si usted es un Marrazzo intente ser otra persona un poquito mejor y la gente con esto

Voz 0827 46:00 el político se está queriendo como votar a ellos

Voz 25 46:03 bueno como cuando en el colegio lo delegado pasa a ver quién salía Delgado todo el mundo se votada a uno mismo entonces ya no dejan margen ya está esta chica Rocío Ruiz pensaba ir puede seguir pensando

Voz 6 46:15 ya sé que no le gusta la Semana Santa

Voz 25 46:18 ya no la hace peor algo

Voz 0313 46:20 una vez para algo que dijera jo no entiendo pero me tengo que disculpar

Voz 25 46:23 mira yo no me he tenido que disculpar nunca porque ni me gusta un charco

Voz 15 46:26 sí una a mí me la verdad e Inter

Voz 25 46:30 entonces de frente pero la gente hay cosas como que en otra perdón a todo lo que tiene lo que tiene las redes no dice un amigo mío que con las redes sociales pasa como con con la Farmacia de guardia que siempre hay algún tonto de guardia no entonces claro si en la red de un tanto de guardia siempre no eso no lo dejan hacen turno no sé cómo en el cuadrante un grupo de Whatsapp o como pero siempre alguno que le molesta algo no hay tú dice buenos días dice era para Haití que está ahora trabajando no te olvides de los parados no sé cuándo da el hace frío frío frío hace aquí que no

Voz 6 46:58 como para cual de exculpar cero pero autocensura arte Monuc un poquito poquito censura es que creo que es lo mismo eh claro

Voz 25 47:07 censura yo por ejemplo ir que alguna vez me han dado caña también por esto yo mi auto censura es hacer siempre el humor que creó una herramienta muy valiosa yo intento hacer el humor de abajo para arriba no sabía intentó meterle el de aún el ojo al poderoso al político al que anda

Voz 0827 47:22 hay al que racista al machista

Voz 25 47:24 hay gente que bueno pues que que lo utiliza de arriba abajo oye que haga cada uno el humo

Voz 0827 47:28 el señor quiera eh pero a mí todo el tarta

Voz 25 47:31 el resbalón a mí me hace más gracias y se piensa resbalado Si Sarre Balonia vuela sepárate de la cadera no me hace gracia pero sí se resbala un ministro que se lo merece y se hace un rasguño pues yo me curo

Voz 6 47:41 la verdad no sabes quién tuvo que disculparse

Voz 0313 47:43 a pesar suyo porque no no le iba nada la historia pero tuvo que salir ahí el diputado de Sevilla

Voz 6 47:49 los depósitos si Sergio Pascual amigo ser ahora que estamos con todo el poder

Voz 0313 47:54 es bueno es como Piqué contigo empezó todo o ahí empezó todo o casi todo Bono da igual hoy no toca eso pero sabes que ocurrió lo recuerdan los

Voz 1 48:01 aquellos que no son de Andalucía que igual no lo saben que hace unos años

Voz 0313 48:03 en los primeros años de Podemos cuando el partido estaba pujante potente y parecía que se iba a comer el mundo ese corrió el bulo de que iban a convocar un referéndum para prohibir la Semana Santa en Andalucía ibamos que llegó a creer tanta gente que tuvo que salir este hombre a la palestra y no sé si he conseguido convencer pero bueno Sergio Pascual buenas tardes